Le 10 migliori alternative a Base44 nel 2026

La maggior parte dei generatori di app basati sull'IA risolve il problema del "come lo realizzo?", ma una ricerca di Bain mostra che la scrittura e il collaudo del codice rappresentano solo il 25-35% del tempo che intercorre tra l'idea iniziale e il lancio del prodotto.

Non appena la tua app viene creata, ti ritrovi improvvisamente a destreggiarti tra la pianificazione degli sprint in una scheda, la documentazione in un'altra e gli aggiornamenti del team in una terza. Questo è esattamente il tipo di "Work Sprawl" — la frammentazione del lavoro su più strumenti e piattaforme scollegati tra loro che non comunicano tra loro — che rallenta la consegna.

Questa guida illustra le 10 migliori alternative a Base44 per ogni scenario d'uso, dai generatori di app basati su prompt e IDE basati su browser agli assistenti di programmazione basati sull'IA e alle aree di lavoro convergenti come ClickUp.

Le alternative a Base44 in sintesi

Ecco una rapida panoramica comparativa delle migliori alternative a Base44, in base a chi sono più adatte e ai loro punti di forza.

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi ClickUp Gestione del lavoro basata sull'IA, dall'idea al prodotto finito ClickUp Brain, Attività, Documenti, Chat, Automazioni, Dashboard Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende Lovable Fondatori senza competenze tecniche che realizzano app full-stack partendo da semplici promoti Generazione di app su prompt, stack React + Supabase, sincronizzazione con GitHub Piano Free; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese Bolt. nuovo Prototipazione basata su browser su più framework IDE integrato nel browser, WebContainers, supporto multi-framework, distribuzione istantanea Piano Free; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese Vercel v0 Team frontend che sviluppano e distribuiscono rapidamente app Next.js Generazione dell'interfaccia utente in linguaggio naturale, distribuzione con un clic, flussi di lavoro agenti Piano Free; piani a pagamento a partire da 30 $/utente/mese Cursor Sviluppatori che desiderano un assistente di codifica basato sull'IA all'interno del proprio IDE Chat IA sensibile al codice, Agent Composer, editor basato su VS Code Piano Free; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese Replit Creazione e distribuzione di app full-stack interamente nel browser Agente IA autonomo, oltre 50 linguaggi, programmazione multiplayer, distribuzione integrata Piano Free; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese Bubble Team no-code che realizzano app di livello professionale senza sviluppatori Generatore drag-and-drop, database integrato, motore di flusso di lavoro Piano Free; piani a pagamento a partire da 59 $ al mese Emergent Strumenti interni con dati strutturati e logica "backend-first" Generazione di schemi, RBAC, architettura database-first Piano Free; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese Claude Codice Sviluppatori che risolvono complessi problemi di codice grazie al ragionamento avanzato dell'IA Agente basato su terminale, ragionamento esteso, contesto compatibile con Git Piano Free; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese Glide Trasforma rapidamente i fogli di calcolo in app ottimizzate per dispositivi mobili Conversione da foglio di calcolo ad app, sincronizzazione in tempo reale, autorizzazioni a livello di riga Piano Free; piani a pagamento a partire da 199 $ al mese

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

📮 ClickUp Insight: i team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team ad alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Questo divario si traduce solitamente in un sovraccarico di strumenti. ClickUp aiuta a ridurre la dispersione riunendo attività, documenti, chat e flussi di lavoro basati sull'IA nello stesso spazio di lavoro.

Perché scegliere le alternative a Base44

Le alternative a Base44 includono strumenti per la creazione di app basati sull'IA, piattaforme no-code e strumenti di generazione di codice che aiutano i team a sviluppare software con meno codifica manuale. Funzionano in modo simile al software Base44, ma offrono diversi punti di forza, opzioni di distribuzione o funzionalità di collaborazione in team.

Potresti essere un fondatore che sta prototipando un MVP, uno sviluppatore che desidera un maggiore controllo sul codice generato o un responsabile operativo che deve gestire l'intero ciclo di vita di un progetto, non solo la fase di sviluppo. Base44 è un generatore di app basato sull'IA molto valido, ma spesso i team lo superano in termini di esigenze.

Ecco i motivi più comuni per cui le persone cercano i concorrenti di Base44. 👀

Personalizzazione limitata: le app generate potrebbero non supportare logiche avanzate, backend personalizzati o un controllo granulare dell'interfaccia utente

Nessuna gestione dei progetti integrata: una volta creata l'app, non esiste un modo nativo per effettuare il monitoraggio delle attività, assegnare il lavoro o gestire le iterazioni una volta creata l'app, non esiste un modo nativo per effettuare il monitoraggio delle attività, assegnare il lavoro o gestire le iterazioni

Lacune nella collaborazione: i team con stakeholder non tecnici hanno bisogno di strumenti che colmino il divario tra la creazione e la gestione del lavoro

Preoccupazioni relative al vendor lock-in: alcuni utenti desiderano poter esportare il codice sorgente o disporre di opzioni di self-hosting

Requisiti dell'azienda: la conformità SOC 2 , l'SSO e gli audit trail potrebbero essere assenti o incompleti

L'alternativa giusta dipende dal fatto che tu abbia bisogno di un ambiente di sviluppo completo, di un generatore visivo no-code, di un assistente di programmazione basato sull'IA o di una zona di lavoro convergente che gestisca sia la creazione che la gestione del lavoro.

🎥 Prima di passare all'elenco, questo video offre una panoramica utile sul motivo per cui l'IA diventa molto più preziosa quando è collegata al tuo lavoro effettivo, anziché essere utilizzata come strumento autonomo.

Le migliori alternative a Base44 da utilizzare

Ecco le migliori alternative a Base44, a seconda che tu abbia bisogno di una generazione più rapida delle app, di un maggiore controllo sul codice o di un sistema migliore per gestire il lavoro relativo alla creazione.

1. ClickUp (Ideale per la gestione del lavoro basata sull'intelligenza artificiale che ti accompagna dall'idea al prodotto finito)

Crea Super Agenti IA personalizzati su ClickUp con un generatore intuitivo senza codice

Base44 ti aiuta a creare un'app. ClickUp ti aiuta a gestire tutto ciò che serve per lanciarla sul mercato.

Se stai valutando le alternative a Base44, questa differenza è importante. Molti generatori di app basati sull'IA sono ottimi per aiutarti a creare un prototipo o generare codice, ma si fermano lì una volta che inizia il lavoro vero e proprio. Hai comunque bisogno di uno spazio dove pianificare le funzionalità/funzioni, documentare i requisiti, assegnare le attività, effettuare il monitoraggio dei progressi e mantenere tutti allineati dalla fase di sviluppo al lancio.

È proprio qui che ClickUp si distingue.

Invece di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo di app, ClickUp offre ai team uno spazio di lavoro basato sull'intelligenza artificiale per gestire l'intero ciclo di vita del prodotto in un unico posto. Puoi utilizzare l'IA per redigere brief di prodotto, trasformare idee di massima in requisiti strutturati, creare user story, organizzare piani di sprint e mantenere l'esecuzione legata al contesto originale.

Per i team che stanno valutando flussi di lavoro basati sugli agenti, i Super Agenti di ClickUp aiutano a portare avanti il lavoro in tutto l'area di lavoro coordinando azioni in più fasi, segnalando gli aggiornamenti e accelerando il passaggio dei team dalla discussione all'esecuzione.

Super agente per il lancio dei prodotti

Questo è particolarmente utile una volta che il tuo progetto supera la fase di ideazione. In molti team, lo sviluppo avviene in uno strumento, il monitoraggio del progetto in un altro, la documentazione da qualche altra parte e gli aggiornamenti finiscono sepolti tra le chat e le riunioni. Questo tipo di frammentazione rallenta la consegna, crea duplicazioni di lavoro e rende più difficile mantenere l'allineamento.

ClickUp risolve questo problema ricollegando l'intero flusso di lavoro di consegna del software — prodotto, ingegneria e progettazione — all'interno di un unico spazio di lavoro. In quanto area di lavoro IA convergente, offre ai team un unico luogo in cui gestire il lavoro, le conoscenze e le conversazioni, consentendo loro di dedicare meno tempo al cambio di strumenti e più tempo alla consegna.

Uno dei maggiori vantaggi in questo caso è ClickUp Brain. Funziona su attività, documenti e chat, quindi il supporto AI si attiva proprio dove si sta già lavorando. Puoi utilizzarlo per generare brief di progetto, scrivere criteri di accettazione, riepilogare discussioni, rispondere a domande nel contesto dell'area di lavoro e suggerire i passaggi successivi in base al lavoro in corso.

ClickUp Brain nella chat di ClickUp riassume le conversazioni e crea attività dai messaggi

ClickUp Docs ti aiuta a mantenere le specifiche, i piani di prodotto e la documentazione interna collegati alle attività che supportano, anziché sparsi in strumenti separati. ClickUp Automazioni riduce i passaggi di mano manuali indirizzando automaticamente il lavoro, aggiornando i titolari e triggerando i passaggi successivi man mano che i progetti procedono.

E una volta che il tuo team è al lavoro, ClickUp Views e Dashboards rendono più facile visualizzare il lavoro da ogni angolazione. Puoi gestire gli sprint nella vista Bacheca, mappare le sequenze in Gantt, bilanciare le risorse in Carico di lavoro e monitorare le consegne tramite dashboard in tempo reale senza dover mettere insieme più strumenti di reportistica.

Se cerchi un'alternativa a Base44 che ti aiuti oltre la semplice creazione, ClickUp è una delle opzioni più valide. Offre ai team un sistema integrato per pianificare, coordinare e consegnare il lavoro senza perdere il contesto lungo il percorso.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Mantieni le conversazioni relative al rilascio legate al lavoro effettivo: ClickUp Chat aiuta i team a discutere delle modifiche, condividere aggiornamenti e dare seguito alle attività senza perdere il contesto tra strumenti di messaggistica separati.

Trasforma le idee iniziali in qualcosa su cui il team possa agire: ClickUp Lavagne online semplificano la mappatura dei flussi, la pianificazione delle funzionalità/funzioni e la conversione dei brainstorming in attività tracciabili.

Rendi più chiari la titolarità e i passaggi di consegne: ClickUp Attività aiuta i team a suddividere il lavoro sul prodotto con assegnatari, priorità, dipendenze e date di scadenza, in modo che nulla vada perso.

Standardizza i flussi di lavoro ripetibili relativi ai prodotti: ClickUp Templates aiuta i team a lavorare più velocemente grazie a configurazioni predefinite per la pianificazione degli sprint, il monitoraggio dei bug, le liste di controllo di lancio e la documentazione dei prodotti.

Rendi operativa l'IA oltre i semplici prompt: i Super Agent di ClickUp possono intervenire quando triggerati, lavorare secondo una pianificazione, conservare la memoria ed eseguire azioni in più passaggi all'interno dell'area di lavoro

Registra decisioni e aggiornamenti senza lavoro amministrativo aggiuntivo: ClickUp AI Notetaker registra le riunioni, riepiloga i punti chiave ed evidenzia gli elementi da intraprendere, così i team impiegano meno tempo a redigere i resoconti.

Pro e contro di ClickUp

Vantaggi:

Ottimo coordinamento post-sviluppo: ClickUp aiuta i team a gestire la pianificazione, i passaggi di consegne, la documentazione e la visibilità per gli stakeholder una volta che il prototipo iniziale dell'app è pronto

Utile per il lavoro interfunzionale sui prodotti: i team di prodotto, ingegneria, progettazione e controllo qualità possono lavorare dallo stesso sistema invece di distribuire gli aggiornamenti su strumenti separati

Abbastanza flessibile da adattarsi a diversi stili di consegna: i team possono adattare flussi di lavoro, campi e visualizzazioni per adattarli a cicli di sprint, processi di lancio o operazioni interne relative ai prodotti senza un supporto tecnico massiccio

Contro:

La ricchezza di funzionalità può sembrare eccessiva durante la configurazione iniziale, specialmente per i team più piccoli

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento quando configurano per la prima volta automazioni complesse e viste personalizzate

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

2. Lovable (Ideale per fondatori senza competenze tecniche che vogliono trasformare un prompt in un'app full-stack)

via Fonte

Lovable ti permette di descrivere ciò che desideri in un linguaggio semplice e ottenere un'applicazione full-stack funzionante — completa di frontend React, backend Supabase e autenticazione — in pochi minuti. Per chi è alla ricerca di alternative a Base44, Lovable è il concorrente diretto più vicino in termini di flusso di lavoro "dal prompt all'app".

Genera codice di qualità produttiva (non solo prototipi) e effettua la sincronizzazione diretta con GitHub. Ciò significa che gli sviluppatori possono clonare, creare rami ed estendere il codice utilizzando flussi di lavoro standard. L'editor visivo consente agli utenti non tecnici di modificare i layout senza toccare il codice, mentre il codice sottostante rimane pulito ed esportabile.

Le migliori funzionalità di Lovable

Generazione di app tramite prompt: descrivi ciò che desideri in un linguaggio semplice e ricevi un'app full-stack funzionante con frontend React, backend Supabase e autenticazione già configurata

Sincronizzazione con GitHub: il codice generato si sincronizza direttamente con GitHub, consentendo agli sviluppatori di clonare, creare rami ed estendere il codice utilizzando flussi di lavoro standard senza vincoli di fornitore

Editor visivo: gli utenti non esperti di tecnologia possono modificare i layout e gli elementi dell'interfaccia utente senza toccare il codice, mentre il codice sottostante rimane pulito ed esportabile

Pro e contro da tenere in considerazione

Vantaggi:

Risultati di qualità professionale: genera codice reale ed esportabile anziché prototipi bloccati all'interno di un ambiente proprietario

Accessibile anche a chi non è uno sviluppatore: grazie all'editor visivo, designer e fondatori possono apportare modifiche all'interfaccia utente senza dover ricorrere a uno sviluppatore per ogni cambiamento

L'equivalente più simile a Base44: il flusso di lavoro che va dal prompt al full-stack lo rende l'alternativa più diretta per i team che hanno già familiarità con Base44

Contro:

Logiche personalizzate complesse o requisiti dell'interfaccia utente altamente specifici potrebbero comunque richiedere l'intervento di uno sviluppatore dopo la generazione iniziale

Il lock-in del backend di Supabase potrebbe non essere adatto ai team che dispongono già di un'infrastruttura di database

Meno adatto ai team che necessitano di project management o documentazione oltre alla creazione

Prezzi vantaggiosi

Piano Free

Pro: 25 $ al mese

Business: 50 $ al mese

Azienda: Personalizzato

Valutazioni e recensioni positive

G2: 4,6/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Lovable?

Un utente ha recensito:

Lovable mi aiuta a trasformare rapidamente le idee di prodotto in flussi di app funzionanti utilizzando l'IA. Lo uso per definire funzionalità come percorsi utente, dashboard e flussi di lavoro tramite prompt, e genera un'interfaccia utente strutturata e la logica di backend. È particolarmente utile per testare idee, iterare rapidamente e visualizzare come funzionerà l'applicazione prima dello sviluppo, rendendo la prototipazione più veloce ed efficiente.

Lovable mi aiuta a trasformare rapidamente le idee di prodotto in flussi di app funzionanti utilizzando l'IA. Lo uso per definire funzionalità/funzioni come percorsi utente, dashboard e flussi di lavoro tramite prompt, e genera un'interfaccia utente strutturata e la logica di backend. È particolarmente utile per testare idee, iterare rapidamente e visualizzare come funzionerà l'applicazione prima dello sviluppo, rendendo la prototipazione più veloce ed efficiente.

3. Bolt. new (Ideale per la prototipazione basata su browser su più framework)

via Fonte

Bolt. new ti offre un ambiente di sviluppo completo all'interno del tuo browser: nessuna configurazione locale, nessuna gestione delle dipendenze, nessun comando da terminale. A differenza di molte app come Base44, non ti vincola a un unico stack tecnologico.

L'IDE in-browser utilizza la tecnologia WebContainers per eseguire un file explorer, un terminale e un'anteprima in tempo reale. Puoi specificare il tuo framework preferito nel prompt (React, Vue, Svelte o Astro) e l'IA genererà il codice di conseguenza. Puoi iniziare con un prompt e passare alla modifica manuale del codice in qualsiasi momento.

Bolt. Nuove funzionalità/funzioni

Tecnologia WebContainers: un ambiente di sviluppo completo che gira interamente nel browser — con file explorer, terminale e anteprima live inclusi — senza bisogno di installazione locale

Supporto multi-framework: specifica React, Vue, Svelte o Astro nel tuo prompt e l'IA genererà codice adeguato al framework, a differenza degli strumenti vincolati a un unico stack

Distribuzione con un clic: si integra con Netlify e Vercel per la pubblicazione istantanea, rendendolo ideale per la prototipazione rapida, dove la velocità conta più dell'architettura a lungo termine

Bolt. Nuovi pro e contro

Vantaggi:

Nessuna difficoltà di configurazione: nessun ambiente locale, nessun conflitto di dipendenze, nessuna competenza in materia di terminale richiesta per iniziare a sviluppare

Flessibilità del framework: offre supporto per più framework frontend, offrendo ai team una maggiore libertà architettonica rispetto alle alternative single-stack

Passaggio fluido al codice: puoi passare dalla generazione tramite IA alla modifica manuale in qualsiasi momento, così gli sviluppatori non si trovano esclusi dal codice generato

Contro:

Più adatto alla prototipazione che alle app di produzione che richiedono una logica di backend complessa

L'ambiente basato su browser presenta limiti di risorse che possono influire sui progetti di grandi dimensioni

Nessuna funzionalità integrata di project management o coordinamento del team

Bolt. Nuovi prezzi

Piano Free

Pro: 25 $ al mese

Team: 30 $ al mese per membro

Azienda: Personalizzato

Bolt. Nuove valutazioni e recensioni

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Bolt.new?

Un utente ha recensito:

Ciò che mi piace di più di Bolt.new è la rapidità con cui riesce a trasformare un'idea in un'applicazione funzionante. Posso descrivere ciò che voglio in linguaggio naturale e l'app genera un'applicazione full-stack (frontend, backend e database) direttamente nel browser.

Ciò che mi piace di più di Bolt.new è la rapidità con cui riesce a trasformare un'idea in un'applicazione funzionante. Posso descrivere ciò che voglio in linguaggio naturale e l'app genera un'app full-stack (frontend, backend e database) direttamente nel browser.

📘 Leggi anche: Guida definitiva allo sviluppo agile dei prodotti

4. Vercel v0 (Ideale per i team frontend che realizzano interfacce Next.js a partire dal linguaggio naturale)

via Fonte

v0 trasforma descrizioni in inglese semplice in componenti UI pronti per la produzione, basati su Next.js e Tailwind CSS. Con un solo clic puoi distribuire l'app generata sull'infrastruttura di Vercel con domini personalizzati e SSL già configurati.

Le funzionalità di automazione agentica possono pianificare attività, cercare codice di riferimento sul web e ispezionare siti live per informare la generazione, andando oltre la semplice risposta a prompt per arrivare all'esecuzione autonoma del flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vercel v0

Generazione di interfacce utente in linguaggio naturale: descrivi un'interfaccia in inglese semplice e ricevi componenti pronti per la produzione basati su Next.js e Tailwind CSS, pronti per essere implementati immediatamente

Distribuzione su Vercel con un solo clic: le app generate vengono distribuite sull'infrastruttura di Vercel con domini personalizzati e SSL già configurati con un solo clic

Automazione agenziale: lo strumento è in grado di pianificare attività, cercare codice di riferimento sul web e ispezionare siti live per informare la generazione, non solo rispondere a prompt

Pro e contro di Vercel v0

Vantaggi:

Il percorso più veloce dal prompt all'interfaccia utente implementata: la stretta integrazione con l'infrastruttura Vercel elimina il divario tra generazione e produzione

Funzionalità di Agentic: va oltre il prompt immediato, occupandosi della pianificazione autonoma delle attività e della ricerca sul web durante la generazione

Componenti di qualità professionale: il risultato è codice Next.js e Tailwind che si integra direttamente nei codici professionali esistenti

Contro:

Fortemente orientato verso lo stack Next.js/React/Tailwind, il che crea attrito per i team che utilizzano Vue o che non utilizzano Vercel

La fatturazione basata su token può generare costi imprevedibili per le generazioni complesse

Meno utile come strumento autonomo per i team che non hanno già investito nell'ecosistema Vercel

Prezzi di Vercel v0

Piano Free

Team: 30 $/utente/mese

Aziendale: 100 $/utente/mese

Azienda: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Vercel v0

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Vercel v0?

Un utente ha recensito:

v0 rende molto semplice generare rapidamente componenti dell'interfaccia utente e prototipi utilizzando il linguaggio naturale. Accelera le prime fasi dello sviluppo e aiuta a esplorare le idee più velocemente senza dedicare troppo tempo all'implementazione iniziale.

v0 rende molto semplice generare rapidamente componenti dell'interfaccia utente e prototipi utilizzando il linguaggio naturale. Accelera le prime fasi dello sviluppo e aiuta a esplorare le idee più velocemente senza dedicare troppo tempo all'implementazione iniziale.

📘 Leggi anche: I migliori strumenti di programmazione Vibe per potenziare il tuo flusso di lavoro di sviluppo

5. Cursor (Ideale per gli sviluppatori professionisti che desiderano un programmatore IA di coppia nel proprio IDE)

via Fonte

Cursor è un fork di VS Code e un programmatore di coppia basato sull'IA che integra modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente nell'esperienza di modifica. La chat IA indice l'intero repository, quindi quando chiedi informazioni sul tuo middleware di autenticazione, risponde con il contesto tratto dal tuo codice effettivo, non dalla documentazione generica.

Agent Composer gestisce attività autonome in più passaggi come la creazione di strutture di progetto, il refactoring di più file e la generazione di test. Per le aziende, Cursor possiede la certificazione SOC 2 Tipo II e offre RBAC, SSO e una Modalità Privacy.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cursor

Chat IA sensibile al codice: l'IA indice l'intero repository, quindi le risposte fanno riferimento al tuo codice e alla tua architettura effettivi, non a documentazione generica o modelli inventati

Agent Composer: gestisce attività autonome in più fasi, tra cui la creazione di strutture di progetto, la rifattorizzazione di più file e la generazione di test senza richiedere un intervento manuale passaggio dopo passaggio

Sicurezza aziendale: certificazione SOC 2 Tipo II con RBAC, SSO e Modalità Privacy per team con requisiti di conformità rigorosi

Pro e contro di Cursor

Vantaggi:

Contesto di codice approfondito: l'indicizzazione del codice significa che i suggerimenti dell'IA si basano sulla tua architettura effettiva, riducendo i risultati irrilevanti o errati

Ambiente familiare: basato su VS Code, gli sviluppatori possono adottarlo senza dover reimparare a usare il proprio editor o perdere le estensioni esistenti

Adatto alle grandi aziende: SOC 2 Tipo II, RBAC e SSO soddisfano i requisiti di sicurezza delle grandi organizzazioni di ingegneria

Contro:

Si tratta esclusivamente di uno strumento per sviluppatori, senza funzionalità integrate di project management o coordinamento del team

Secondo il sondaggio 2025 di Stack Overflow, solo il 17% degli utenti riferisce un miglioramento della collaborazione grazie agli agenti IA: i team hanno ancora bisogno di un sistema separato per la pianificazione degli sprint

Il costo della sottoscrizione si aggiunge alla spesa per gli strumenti dei team che già pagano per un software di project management

Prezzi di Cursor

Piano Free

Pro: 20 $ al mese

Pro+: 60 $ al mese

Ultra: 200 $ al mese

Teams: 40 $/utente/mese

Enterprise: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Cursor

G2: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Cursor?

Un utente ha recensito:

Adoro Cursor per la sua potente codifica assistita dall'IA, in particolare per la sua capacità di comprendere il mio codice e generare istantaneamente suggerimenti o modifiche pertinenti. Nel mio lavoro quotidiano, mi fa risparmiare un sacco di tempo aiutandomi con il debug, la scrittura del codice boilerplate e persino spiegandomi la logica complessa passaggio dopo passaggio in modo semplice. L'interfaccia utente è pulita e familiare (come quella di VS Code), il che mi ha permesso di iniziare facilmente senza una curva di apprendimento ripida, aumentando comunque significativamente la mia produttività

Adoro Cursor per la sua potente codifica assistita dall'IA, in particolare per la sua capacità di comprendere il mio codice e generare istantaneamente suggerimenti o modifiche pertinenti. Nel mio lavoro quotidiano, mi fa risparmiare un sacco di tempo aiutandomi con il debug, la scrittura del codice boilerplate e persino spiegandomi la logica complessa passaggio dopo passaggio in modo semplice. L'interfaccia utente è pulita e familiare (come quella di VS Code), il che mi ha permesso di iniziare facilmente senza una curva di apprendimento ripida, aumentando comunque significativamente la mia produttività

📘 Leggi anche: Come ClickUp utilizza le Sprint Board per lo sviluppo agile dei prodotti

📮 Approfondimento ClickUp: Il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra diverse piattaforme, gestire le email e passare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni? ClickUp aiuta a ridurre il cambio di contesto riunendo attività, documenti, chat e IA nello stesso spazio di lavoro, in modo che i team possano gestire il lavoro sui prodotti senza doverlo distribuire su più strumenti.

6. Replit (ideale per creare e distribuire app full-stack interamente nel browser)

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Quando si confrontano Base44 e Replit, la differenza principale è la flessibilità. Replit offre un IDE cloud completo con supporto per oltre 50 linguaggi, mentre il software Base44 si concentra su app generate tramite prompt con un minor controllo manuale sulla codifica.

L'agente IA di Replit crea, testa e perfeziona autonomamente le funzionalità/funzioni a partire da prompt in linguaggio naturale. Non si limita a generare codice: crea file, installa dipendenze, esegue test e ripete il processo fino a quando la funzionalità/funzione non funziona. L'editing multiplayer in tempo reale consente a più persone di lavorare contemporaneamente sullo stesso file.

Le migliori funzionalità/funzioni di Replit

AI Agent: crea, testa e perfeziona in modo autonomo le funzionalità/funzioni a partire da prompt in linguaggio naturale, creando file, installando dipendenze, eseguendo test e ripetendo il processo fino a quando la funzionalità/funzione non funziona

Supporto per oltre 50 linguaggi: un IDE cloud completo che copre praticamente tutti i principali linguaggi di programmazione, a differenza di Base44, che si concentra esclusivamente sulla creazione di app tramite prompt

Modifica multiplayer in tempo reale: più sviluppatori possono effettuare la modifica dello stesso file contemporaneamente, rendendolo ideale per sessioni di programmazione collaborativa

Pro e contro di Replit

Vantaggi:

Il generatore di app IA più flessibile: la combinazione di accesso completo all'IDE e di un agente autonomo offre agli sviluppatori sia l'assistenza IA che il controllo manuale

Distribuzione integrata: la distribuzione con un solo clic include database PostgreSQL integrati e autoscaling senza necessità di effettuare la configurazione di infrastrutture aggiuntive

Collaborazione multiplayer: la co-modifica in tempo reale è rara tra gli IDE basati su browser ed è utile per la programmazione in coppia o le revisioni in tempo reale

Contro:

I prezzi basati sul lavoro richiesto dagli agenti possono creare fatturazioni imprevedibili, poiché le attività complesse richiedono più checkpoint

Meno adatto agli utenti non tecnici che desiderano un'esperienza "da prompt ad app" senza la complessità di un IDE

Le prestazioni possono variare nei progetti che richiedono un uso intensivo di risorse nell'ambiente del browser

Prezzi di Replit

Piano Free

Core: 25 $ al mese

Pro: 100 $ al mese

Enterprise: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Replit

G2: 4,5/5 (330 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Replit?

Un utente ha recensito:

Facile da usare. Tante funzionalità/funzioni: programmazione, vibe coding, progettazione di siti web, creazione di app, spazio di archiviazione sul server con diverse configurazioni a seconda delle esigenze, creazione di nomi di dominio. Sono ancora un utente alle prime armi, ma ho creato 3 siti web di app in un mese e ho altre 4 idee da realizzare! Creazioni bellissime! La mia seconda app era piuttosto complicata, con molte parti in movimento nel programma, e le modifiche sono state apportate senza alcuno sforzo.

Facile da usare. Tante funzionalità/funzioni: programmazione, vibe coding, progettazione di siti web, creazione di app, spazio di archiviazione su server con diverse configurazioni a seconda dello spazio necessario, creazione di nomi di dominio. Sono ancora un utente alle prime armi, ma ho creato 3 siti web di app in un mese e ho circa altre 4 idee da realizzare! Creazioni bellissime! La mia seconda app era piuttosto complicata, con molte parti in movimento nel programma, e le modifiche sono state apportate senza alcuno sforzo.

📘 Leggi anche: Le migliori alternative a Replit per lo sviluppo cloud

7. Bubble (ideale per creare app web e mobili di livello professionale senza scrivere codice)

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Bubble consente ai team non tecnici di creare applicazioni web e mobili complesse utilizzando un editor visivo drag-and-drop: non è richiesto alcun codice, mai. Questa è l'opzione più matura per chi non vuole avere a che fare con il codice in alcun modo, compreso quello generato dall'IA.

Include un database integrato, un motore di flusso di lavoro "point-and-click" per la logica aziendale e un marketplace di plugin per integrazioni di terze parti. La piattaforma produce inoltre app mobili native insieme alle app web da un unico backend.

Il compromesso: un forte vincolo al fornitore. Non è possibile esportare il codice sorgente né optare per l'hosting autonomo, quindi migrare da Bubble significa ricostruire tutto da zero.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bubble

Editor visivo drag-and-drop: crea applicazioni web e mobili complesse senza scrivere o revisionare alcun codice: ogni elemento dell'app viene costruito visivamente

Database e motore di flusso di lavoro integrati: logica aziendale "point-and-click", modellazione dei dati e automazione del flusso di lavoro sono tutti inclusi senza richiedere servizi esterni

Marketplace dei plugin: le integrazioni di terze parti ampliano le funzioni in ambiti quali pagamenti, autenticazione, analisi e altro ancora senza ricorrere allo sviluppo personalizzato

Pro e contro di Bubble

Vantaggi:

Veramente senza codice: a differenza dei generatori basati sull'IA che producono codice che potresti comunque dover comprendere, Bubble non richiede alcuna conoscenza di programmazione in nessuna fase

La piattaforma no-code più matura: anni di sviluppo garantiscono un ottimo supporto per casi limite, logiche complesse e app su scala di produzione

Backend unico per web e dispositivi mobili: crea una volta sola e genera sia app web che app mobili native senza dover gestire codici separati

Contro:

Significativo vincolo al fornitore: nessuna esportazione del codice sorgente e nessuna opzione di self-hosting, quindi migrare da Bubble significa ricostruire tutto da zero

Le prestazioni possono risultare inferiori rispetto alle app codificate manualmente per applicazioni complesse o ad alta intensità di dati

I costi mensili aumentano in modo significativo man mano che le app crescono in termini di utenti e operazioni sui dati

Prezzi di Bubble

Piano Free

Pacchetto Starter: 59 $ al mese

Growth: 209 $/mese

Team: 549 $/mese

Azienda: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Bubble

G2: 4,4/5 (180 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 330 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bubble?

Un utente ha recensito:

La velocità con cui puoi creare applicazioni web completamente funzionali e scalabili è incredibile. Non è veloce come usare il codice IA Vibe per creare un'app, ma il vantaggio è che, una volta creata, è molto facile apportare modifiche secondo le tue specifiche esatte. Al contrario, dovresti sapere effettivamente come programmare per apportare modifiche utilizzando gli strumenti di IA Vibe.

La velocità con cui puoi creare applicazioni web completamente funzionali e scalabili è incredibile. Non è veloce come usare il codice IA Vibe per creare un'app, ma il vantaggio è che, una volta creata, è molto facile apportare modifiche secondo le tue specifiche esatte. Al contrario, dovresti sapere effettivamente come programmare per apportare modifiche utilizzando gli strumenti di codice IA Vibe.

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Emergent adotta un approccio "database-first" alla creazione di app basate sull'intelligenza artificiale. Descrivi lo strumento di cui hai bisogno e Emergent genera sia lo schema dei dati che l'interfaccia per l'amministrazione per gestirlo. Questo lo rende una valida alternativa gratis a Base44 per i team che necessitano di strumenti di monitoraggio dell'inventario, dashboard CRM o flussi di lavoro di approvazione.

Le app generate includono la convalida dei dati integrata, l'accesso basato sui ruoli e modelli di dati relazionali. L'IA è ottimizzata per applicazioni con dati strutturati piuttosto che per la creazione di app generiche.

Si tratta di un nuovo arrivato con una community più ristretta, quindi i team dovrebbero verificare che l'attuale set di funzionalità soddisfi le loro esigenze specifiche prima di commit.

Le migliori funzionalità emergenti

Generazione dello schema basata sul database: descrivi lo strumento di cui hai bisogno ed Emergent genererà sia lo schema dei dati che l'interfaccia per gli amministratori, garantendo che la tua app sia costruita su una solida base di dati

Convalida dei dati integrata e RBAC: le app generate includono una corretta convalida dei dati, il controllo degli accessi basato sui ruoli e modelli di dati relazionali senza necessità di configurazione aggiuntiva

Ottimizzazione dei dati strutturati: L'IA è specificamente ottimizzata per strumenti interni con backend strutturati — sistemi di tracciamento dell'inventario, dashboard CRM, flussi di lavoro di approvazione — piuttosto che per app generiche

Pro e contro emergenti

Vantaggi:

Approccio "schema-first": partire dalla struttura dei dati anziché dall'interfaccia utente produce strumenti interni più affidabili e facili da mantenere

Impostazioni predefinite pronte per la produzione: accesso basato sui ruoli, convalida dei dati e modelli relazionali sono inclusi per impostazione predefinita, non aggiunti in un secondo momento

Ideale per gli strumenti interni: l'attenzione ai dati strutturati lo rende particolarmente efficace per gli strumenti operativi di cui la maggior parte delle aziende ha effettivamente bisogno

Contro:

Si tratta di un nuovo concorrente con una community più piccola, quindi le risorse e i tutorial di terze parti sono limitati

Meno adatto alle app rivolte ai clienti o a casi d'uso generici al di fuori della gestione strutturata dei dati

I team dovrebbero verificare che l'attuale set di funzionalità soddisfi le loro esigenze specifiche prima di procedere al commit.

Prezzi emergenti

Piano Free

Standard: 20 $ al mese

Pro: 200 $/mese

Azienda: Personalizzato

Valutazioni e recensioni emergenti

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Emergent?

Un utente ha recensito:

Emergent è molto facile da usare, anche per chi non ha esperienza di programmazione. Mi basta descrivere ciò che voglio realizzare e la piattaforma mi aiuta a generare la struttura e il codice necessari. L'ho usato per creare siti web semplici e piccole esperienze interattive come giochi per le attivazioni, e il processo è stato sorprendentemente fluido. Anche il sistema dei crediti sembra efficiente, perché i crediti durano parecchio a confronto con altri strumenti.

Emergent è molto facile da usare, anche per chi non ha esperienza di programmazione. Mi basta descrivere ciò che voglio realizzare e la piattaforma mi aiuta a generare la struttura e il codice necessari. L'ho usato per creare siti web semplici e piccole esperienze interattive come giochi per attività promozionali, e il processo è stato sorprendentemente fluido. Anche il sistema dei crediti sembra efficiente, perché i crediti durano parecchio a confronto con altri strumenti.

9. Claude Code (ideale per gli sviluppatori che necessitano di un ragionamento IA approfondito per attività di programmazione complesse)

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Claude Code è uno strumento di codifica agentico basato su terminale sviluppato da Anthropic. Funziona sul tuo terminale, comprende la tua cronologia Git e utilizza il ragionamento esteso per analizzare problemi in più passaggi prima di generare il codice.

Questo non è un generatore di app: è un motore di ragionamento basato sull'IA per sviluppatori che desiderano potenziare i flussi di lavoro esistenti. Claude Code possiede le certificazioni SOC 2 Tipo II e ISO 27001, con autorizzazione FedRAMP High per casi d'uso governativi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Claude Code

Approfondimento: analizza i problemi in più passaggi prima di generare il codice, ottenendo risultati significativamente migliori per attività complesse come la progettazione di algoritmi, il refactoring di più file e il debug delle condizioni di competizione

Conoscenza della cronologia Git: Funziona nel tuo terminale con una comprensione completa della cronologia del tuo repository, quindi il contesto include non solo il codice attuale ma anche la sua evoluzione

Certificazioni aziendali e governative: le certificazioni SOC 2 Tipo II e ISO 27001, oltre all'autorizzazione FedRAMP High, lo rendono adatto ai settori regolamentati e ai casi d'uso governativi

Pro e contro di Claude Codice

Vantaggi:

Ragionamento di prim'ordine: la capacità di ragionamento estesa supera la generazione di codice standard per attività realmente complesse che richiedono una risoluzione dei problemi in più passaggi

Funziona nei flussi di lavoro esistenti: il funzionamento basato su terminale significa che si adatta all'ambiente esistente di qualsiasi sviluppatore senza dover cambiare strumenti o editor

Solida posizione in materia di conformità: l'autorizzazione FedRAMP High ne consente l'utilizzo da parte di enti governativi e aziende soggette a regolamentazione; la maggior parte dei concorrenti non è in grado di offrire questo servizio

Contro:

Non è un generatore di app: richiede competenze di sviluppo per essere utilizzato in modo efficace; gli utenti non tecnici lo troveranno inaccessibile

L'interfaccia solo da terminale presenta una curva di apprendimento più ripida rispetto alle alternative basate su GUI

Nessuna funzionalità di project management, collaborazione o documentazione

Prezzi di Claude Codice

Piano Free

Pro: 20 $ al mese

Max: A partire da 100 $ al mese

Team: 25 $/postazione/mese

Aziende: 20 $/postazione + costi di utilizzo in base alle tariffe API

Valutazioni e recensioni di Claude Code

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Claude Code?

Un utente ha recensito:

Supporta l'intero ciclo di vita dello sviluppo software, dalla pianificazione alla distribuzione, e migliora ogni giorno di più. Il codice Claude ha cambiato radicalmente il modo in cui scriviamo il codice e creiamo applicazioni, e le lacune del sistema vengono lentamente ma inesorabilmente risolte e migliorate nel tempo.

Supporta l'intero ciclo di vita dello sviluppo software, dalla pianificazione alla distribuzione, e migliora ogni giorno di più. Il codice Claude ha cambiato radicalmente il modo in cui scriviamo il codice e creiamo applicazioni, e le lacune del sistema vengono lentamente ma inesorabilmente risolte e migliorate nel tempo.

10. Glide (ideale per trasformare fogli di calcolo in app aziendali ottimizzate per dispositivi mobili senza codice)

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Glide converte i tuoi fogli Google, le basi Airtable o i file Excel esistenti in app aziendali reattive e ottimizzate per dispositivi mobili. Collega un foglio di calcolo e Glide genererà automaticamente un'interfaccia dell'app con elenchi, viste dettagliate, moduli e grafici.

Puoi personalizzare il layout con componenti UI predefiniti, aggiungere flussi di lavoro automatizzati e impostare autorizzazioni granulari con controlli di titolarità a livello di riga. Glide IA può anche generare intere strutture di app a partire da prompt in linguaggio naturale.

Il compromesso: Glide produce solo Progressive Web App: nessuna pubblicazione su app store nativi. Il modello di quota di aggiornamenti (ogni scrittura di dati conta come un aggiornamento) può diventare costoso su larga scala. 📚

Le migliori funzionalità/funzioni di Glide

Conversione da foglio di calcolo ad app: collega un foglio Google Sheet, una base Airtable o un file Excel e Glide genererà automaticamente un'interfaccia completa per l'app con elenchi, viste dettagliate, moduli e grafici

Sincronizzazione in tempo reale: le modifiche apportate al foglio di calcolo si riflettono immediatamente nell'app, e gli invii effettuati dall'app vengono riportati all'origine dati senza bisogno di esportazioni o importazioni manuali

Autorizzazioni a livello di riga: i controlli di accesso granulari ti consentono di limitare ciò che ogni utente vede in base alla propria riga di dati, utile per i team sul campo o gli strumenti rivolti ai clienti

Pro e contro di Glide

Vantaggi:

Barriera di accesso minima: se i tuoi dati sono già presenti in un foglio di calcolo, puoi avere un'app funzionante in pochi minuti senza dover imparare nuovi concetti di modellazione dei dati

Sincronizzazione dei dati in tempo reale: la sincronizzazione bidirezionale tra app e foglio di calcolo elimina i ritardi nei dati e la necessità di riconciliare manualmente i dati

Ottimo per casi d'uso sul campo e su dispositivi mobili: l'output mobile-first è particolarmente adatto ai team che necessitano di app su telefoni piuttosto che di dashboard desktop

Contro:

Produce solo Progressive Web App: nessuna pubblicazione su app store nativi

Il modello a quota di aggiornamenti (ogni scrittura di dati conta come un aggiornamento) può diventare costoso su larga scala

Meno adatto per app che richiedono dati relazionali complessi o una logica di backend che va oltre ciò che supportano i fogli di calcolo

Prezzi di Glide

Piano Free

Business: 199 $/mese

Azienda: Personalizzato

Valutazioni e recensioni su Glide

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Glide?

Un utente ha recensito:

Glide elimina brillantemente il principale ostacolo alla creazione di app: la scrittura del codice. Funziona come un potente traduttore, trasformando i tuoi dati strutturati provenienti dai Fogli Google, da Airtable o da Excel in un'app mobile e web completamente funzionale e dall'aspetto nativo in pochi minuti anziché in mesi.

Glide elimina brillantemente il principale ostacolo alla creazione di app: la scrittura del codice. Funziona come un potente traduttore, trasformando i tuoi dati strutturati provenienti da Fogli Google, Airtable o Excel in un'app mobile e web completamente funzionale e dall'aspetto nativo in pochi minuti anziché in mesi.

Lo strumento giusto è quello che fa andare avanti il lavoro

La migliore alternativa a Base44 dipende dalla parte del lavoro che stai effettivamente cercando di risolvere.

Se hai bisogno di creare rapidamente un'app, in questo elenco troverai ottime opzioni. Se desideri un controllo più approfondito sul codice, uno sviluppo basato su browser o un generatore visivo no-code, ci sono opzioni anche per tutte queste esigenze.

Ma se il tuo principale ostacolo non è la creazione dell'app, bensì la gestione di tutto ciò che avviene dopo, allora la scelta migliore è una piattaforma che offra il supporto per l'intero flusso di lavoro relativo alla creazione.

È qui che ClickUp si distingue. Offre ai team un unico posto dove trasformare le idee di prodotto in piani, i piani in attività e le attività in lavoro consegnato, senza dover suddividere la documentazione, la comunicazione e la consegna tra più strumenti. Invece di aggiungere un altro prodotto isolato al tuo stack, aiuta a ridurre la frammentazione che rallenta i team in primo luogo.

Quindi, se stai cercando qualcosa di più di un generatore di app e desideri un sistema che aiuti il tuo team a portare a termine i progetti, ClickUp è una delle alternative più pratiche a Base44.

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Domande frequenti

Posso migrare un progetto Base44 esistente su un'altra piattaforma?

Dipende dal traguardo: gli strumenti con sincronizzazione GitHub, come Lovable e Bolt.new, facilitano la migrazione perché consentono di esportare il codice, mentre le piattaforme no-code come Bubble o Glide richiedono di ricostruire l'app utilizzando i loro editor visivi.

Qual è la differenza tra Base44 e Replit per la creazione di app?

Base44 si concentra sulla generazione di app complete a partire da prompt con una codifica manuale minima. Allo stesso tempo, Replit offre un IDE cloud completo con un agente IA, oltre 50 linguaggi di programmazione e un controllo più granulare da parte degli sviluppatori, rendendolo più adatto agli utenti che desiderano scrivere o personalizzare il codice con l'assistenza dell'IA.

Sì: Bubble e Glide utilizzano generatori visivi drag-and-drop che non richiedono codice; Emergent genera strumenti interni a partire da prompt; e ClickUp consente ai team di gestire l'intero flusso di lavoro per la creazione di strumenti senza bisogno di un'app separata per la project management.

Quali alternative a Base44 offrono certificazioni di sicurezza di livello aziendale?

Tra le alternative qui presentate, Cursor, Replit, Bubble, Claude Code e Glide sono tutte in possesso della certificazione SOC 2 Tipo II, mentre Claude Code offre anche l'autorizzazione FedRAMP High per casi d'uso governativi.