10 Migliori app senza codice & Costruttori di app senza codice per sviluppatori nel 2025

Le app senza codice sono state a dir poco rivoluzionarie nell'ultimo decennio, consentendo agli appassionati di tecnologia di creare applicazioni native con meno barriere di voce.

L'approccio no-coding alla creazione di app è un'idea ovvia. Al posto dei comandi di scripting, un'interfaccia grafica può comunicare le configurazioni. Il risultato? È possibile sviluppare app per le aziende lanciare siti web, automatizzare flussi di lavoro e quant'altro con zero conoscenze di codice!

Il no-coding porta i migliori risultati quando si è creativi e si dispone di un potente costruttore di app no-code per realizzare le proprie idee, quindi cerchiamo di capire quest'ultimo aspetto. Parleremo delle migliori piattaforme di sviluppo senza codice per creare applicazioni affidabili e di qualità in pochissimo tempo!

Cos'è un costruttore di app no-code?

Un'app no-code si riferisce a un'applicazione che può essere costruita e distribuita senza la necessità di competenze tradizionali di codifica o programmazione. Le piattaforme no-code forniscono interfacce visive intuitive e strumenti drag-and-drop che consentono agli utenti di creare app funzionali e interattive utilizzando componenti e modelli precostituiti.

Lo sviluppo di app no-code consente alle persone che non hanno competenze di codifica di creare soluzioni software personalizzate per vari scopi, come la creazione di siti web, app per dispositivi mobili, strumenti interni, dashboard e altro ancora. Elimina la necessità di scrivere codici complessi, rendendo lo sviluppo di app accessibile a un pubblico più ampio.

Cosa cercare in un costruttore di app senza codice?

Navigare nel mare delle piattaforme no-code e trovare quelle che valgono la pena di essere utilizzate può essere una sfida: ecco un riepilogo delle qualità chiave da ricercare:

Facilità d'uso: Sebbene un'app no-code elimini la codifica manuale, può comunque essere difficile da usare a causa di un'interfaccia poco intuitiva. Le migliori app di questa categoria hanno un'interfaccia drag-and-drop per assemblare rapidamente elementi preconfigurati per ottenere il risultato desiderato Personalizzazione: Abbondanti funzionalità/funzione consentono di creare un'app che rifletta la vostra visione. L'app deve adattarsi alle esigenze di diversi settori e nicchie e consentire di incorporare elementi di branding unici Funzionalità/funzione: L'app deve fornire funzionalità/funzione come moduli, modelli precostituiti e strumenti di visualizzazione per aiutarvi a raggiungere più velocemente il vostro obiettivo Integrazioni: La piattaforma deve lavorare con le più diffuse app di project management, collaborazione e CRM Scalabilità: La piattaforma deve supportare un numero maggiore di utenti e di processi complessi man mano che l'azienda si espande

10 Migliori costruttori di app senza codice da usare nel 2024

Il no-code non è la stessa cosa del low-code: quest'ultimo sostituisce in parte la codifica, ma è comunque necessario investire in sviluppatori per impostare e gestire le app. Il no-code rende tutta la codifica obsoleta, rendendola una soluzione economicamente più fattibile.

Abbiamo raccolto le 10 app no-code più efficienti a vari livelli di prezzo. Esaminatene le funzionalità/funzione, i pro e i contro e trovate quella perfetta con cui creare la vostra storia di esito positivo! 🌟

1. ClickUp #### Il meglio per la collaborazione del team di sviluppo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Visualizza le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro API in base alle tue esigenze

ClickUp è il miglior strumento senza codice per il project management, la collaborazione tra team e la produttività. È adatto a imprenditori individuali, freelance, grandi aziende e tutto ciò che sta in mezzo! Chiunque può personalizzare e automatizzare senza sforzo la piattaforma per le proprie iniziative specifiche. 🎨

Cosa rende ClickUp la vostra soluzione senza codice? La risposta è semplice: È possibile configurare ogni parte della piattaforma utilizzando gli strumenti drag-and-drop.

Sviluppate app e integrazioni per creare attività e attività secondarie, gestire le risorse monitoraggio Test QA monitoraggio dello sviluppo, del marketing e altro ancora. La funzionalità drag-and-drop di ClickUp assicura che anche le funzioni più avanzate siano accessibili senza conoscenze di codice.

In qualità di amministratore di ClickUp, potete gestire l'area di lavoro di ClickUp sfruttando le seguenti funzioni ClickApps e ClickUp API . 🦾

ClickApps consente di personalizzare l'area di lavoro con l'aiuto di strumenti visivi e di impostare applicazioni interne senza codice per la gestione del lavoro, la collaborazione, l'organizzazione e la reportistica, il tutto da un'unica piattaforma. Ad esempio, è possibile utilizzare l'applicazione ClickUp AI per fare un brainstorming di idee e preparare le comunicazioni o la Funzionalità/funzione di automazione per snellire i processi ripetitivi. Alcune utili ClickApp includono:

Sprint

Dipendenze delle attività

Modifica collaborativa

Campi personalizzati

ID attività personalizzate

Se si desidera utilizzare ClickUp con le proprie altre app preferite e sfruttare il supporto delle API. Permette di costruire app e script per integrare la piattaforma con più di 1.000 altri strumenti . In questo modo è possibile automatizzare i processi al di fuori di ClickUp, creare e gestire attività ed elenchi, e monitoraggio del tempo !

State costruendo app e siti web personalizzati? Utilizzate i modelli pre-costruiti di ClickUp per creare pagine web , pagine di atterraggio , reportistica sui bug , lancio di prodotti e disegni grafici . 🌻

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Creazione di applicazioni interne con ClickApps

Automazioni semplici di processi complicati

Ampia selezione di modelli per risparmiare tempo

Integrazioni esterne senza problemi (oltre 1.000) con ClickUp API

Interfaccia drag-and-drop

Elevata scalabilità

Limiti di ClickUp

Capire come organizzare l'area di lavoro richiede tempo

Alcuni utenti affermano che la piattaforma avrebbe bisogno di maggiori capacità di automazione

Prezzi di ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Marca (Integromat)

Il migliore per l'automazione dei flussi di lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Make-app.jpg Creare app senza codice per i flussi di lavoro /$$$img/

via Fare Make (precedentemente conosciuto come Integromat) è un programma senza codice automazioni del flusso di lavoro che porta la semplicità al livello successivo per la vostra prossima idea di app. Il suo design intuitivo la rende perfetta per creare soluzioni interne di altissimo livello che snelliscono il lavoro e aumentano l'efficienza del team. È possibile creare applicazioni che fanno miracoli per ogni reparto della vostra azienda, tra cui:

Marketing: Supporta una generazione di contatti più rapida ed efficiente Commerciale: Gestire i contratti e fornire un servizio di assistenza ai clienti Operazioni: Centralizzare le informazioni sui processi quotidiani Gestione IT : Identificare le potenziali minacce alla sicurezza per ridurre al minimo il rischio di violazioni HR: Fare l'onboarding dei nuovi assunti una collaborazione e una produttività ClickUp e Make è la combinazione vincente per automatizzare flussi di lavoro complessi tra ClickUp e le altre app di lavoro.

Questo un'integrazione che fa risparmiare tempo consente di collegare ClickUp ad altre app online o API e di eliminare l'attrito dai processi senza alcuna conoscenza di programmazione. Make mette a disposizione migliaia di modelli per la creazione e l'automazione delle attività, il che rende l'accordo ancora più dolce! 🍬🍭

Le migliori funzionalità/funzione di Make

Supporta flussi di lavoro in più reparti

Aiuta a scomporre i processi complessi

Costruttore drag-and-drop

Modelli facili da seguire per l'automazione delle attività

Si integra perfettamente con ClickUp

Limiti di Make

La documentazione delle API potrebbe essere più approfondita

La comprensione di tutte le funzioni disponibili può richiedere tempo

Prezzi di Make

Gratis : $0

: $0 Core : $9/mese per 10.000 operazioni

: $9/mese per 10.000 operazioni Pro : $16/mese per 10.000 operazioni

: $16/mese per 10.000 operazioni Teams : $29/mese per 10.000 operazioni

: $29/mese per 10.000 operazioni Aziende: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

Valutazioni e recensioni di Make

G2 : 4.7/5 (150+ recensioni)

: 4.7/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

3. Quixy

Il migliore per la gestione dei processi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Quixy.png piattaforma quixy senza codice /$$$img/

via Quixy Quixy è un versatile costruttore di app senza codice che aiuta a progettare soluzioni di livello aziendale per l'automazione di processi aziendali complicati. La piattaforma consente di creare app personalizzate circa 10 volte più velocemente rispetto all'approccio tradizionale e di scrivere codice.

Il design drag-and-drop di Quixy e la varietà di componenti precostituiti lo rendono adatto alla creazione di app per qualsiasi nicchia. Sviluppate la vostra applicazione da zero o utilizzate modelli per casi d'uso specifici per dare al vostro lavoro maggiore struttura e precisione.

Ecco alcuni esempi di opzioni di automazione basate su Quixy in cinque categorie:

Assistenza: Per l'automazione delle richieste di ticket per i reclami dei clienti Project management: Per il monitoraggio ogni fase di un progetto automatizzare e gestire le attività e programmare le riunioni Gestione delle relazioni con i clienti: Per l'automazione delle Automazioni la comunicazione con i clienti e la cattura e la gestione dei contatti Gestione dei viaggi e delle spese: Per l'account delle spese d'ufficio e di viaggio Gestione delle prestazioni dei dipendenti: Per il monitoraggio delle presenze e dei risultati ottenuti

Le migliori funzionalità/funzioni di Quixy

Permette di creare app di livello aziendale senza alcuna conoscenza del codice

Robuste funzionalità/funzione di sicurezza che riducono al minimo le violazioni e il furto di dati

Automazioni per più dipartimenti

Team del supporto eccellente

Limiti di Quixy

L'interfaccia utente/UX può essere migliorata

Mancanza di suggerimenti e manuali adeguati su come utilizzare la piattaforma rispetto ad altri software senza codice

Prezzi di Quixy

Soluzione : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Piattaforma : $20/mese per utente (minimo 20 utenti)

: $20/mese per utente (minimo 20 utenti) Azienda: Contattare per i prezzi

Quixy valutazioni e recensioni

G2 : 5/5 (100+ recensioni)

: 5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

4. Scivolare

Il migliore per la creazione di app per dispositivi mobili

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Glide-1.png costruzione di app con glide /$$$img/

via Scivolare Prendete le informazioni da fonti come Fogli Google ed Excel, oppure create un'origine dati all'interno della piattaforma con Glide Tabelle. Da fare è solo aggiungere un paio di elementi visivi usando l'interfaccia drag-and-drop e alchimizzare i dati insipidi in un'app interattiva che lavora su tutti i dispositivi! 🧙

Il viaggio dal foglio di calcolo all'app è divertente, grazie alle funzionalità/funzioni personalizzabili della piattaforma, alle integrazioni e ai modelli integrati. Siete preoccupati per le app obsolete? Glide aggiorna automaticamente il design delle app esistenti per riunire le ultime tendenze del settore.

Glide è la soluzione ideale per chi è alle prime armi o vuole solo un'app semplice. Tuttavia, la piattaforma potrebbe non essere la migliore opzione per la creazione di app con funzionalità/funzione avanzate.

Le migliori funzionalità/funzione di Glide

Interfaccia drag-and-drop

Numerosi personalizzazioni, integrazioni e modelli

Distribuzione rapida delle app

Prezioso materiale di supporto

Le app hanno un aspetto sorprendente su tutti i dispositivi perché i design si aggiornano automaticamente

Limiti di Glide

L'editor dell'interfaccia può essere migliorato

L'interfaccia può essere confusa e il supporto tecnico non è sempre disponibile

Prezzi di Glide

Gratis : $0

: $0 Starter : $25 al mese

: $25 al mese Pro : $99 al mese

: $99 al mese Business : $249 al mese

: $249 al mese Aziende: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni su #### Glide

G2 : 4.7/5 (oltre 350 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 350 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 50 recensioni)

5. Softr

Il migliore per la creazione di siti web

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Softr-1.png software softr senza codice /$$$img/

via Softr Softr è un costruttore di app senza codice per dati provenienti da Airtable o Fogli Google. La piattaforma è all'insegna della semplicità: la sua interfaccia intuitiva, basata sulla logica, garantisce che sarete in grado di saltare a bordo senza dover leggere quelle noiose guide.

Con Softr, potete sviluppare le vostre app e i vostri siti web un po' alla volta grazie a un kit di strumenti completo. Tutte le impostazioni chiave dell'app si trovano sul lato sinistro dello schermo: utilizzatele per personalizzare i controlli di gestione dell'utente, aggiungere pagine alla vostra app e scegliere i temi migliori. Il centro è la tela bianca dove costruire l'app a partire da stati o blocchi dinamici. ⚙️

Il processo di creazione è semplice grazie ai modelli personalizzabili e alle funzionalità/funzione di modifica, in modo da creare un'app funzionale e dall'aspetto professionale.

Softr non è il costruttore di app più avanzato in circolazione. Mancano funzioni essenziali per la creazione di app moderatamente complesse, come moduli dinamici e a condizione.

Le migliori funzionalità/funzione di Softr

Lavora per i dati di Airtable e Fogli Google

Incredibilmente semplice da usare

Modelli di portale per i clienti

Generoso livello gratuito

Limiti di Softr

Alcuni componenti del design presentano problemi

Funzionalità/funzione limitate

Prezzi del softr

Gratis : $0

: $0 Basic : $49/mese

: $49/mese Professionale : $139/mese

: $139/mese Business : $269/mese

: $269/mese Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

valutazioni e recensioni di #### Softr

G2 : 4.8/5 (200+ recensioni)

: 4.8/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

6. Bolla

Il migliore per lo sviluppo di app personalizzate

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Bubble-1.png bolla le app mobili native /$$$img/

via Bolla Bubble lavora ugualmente bene per costruire prototipi e app complete. La piattaforma è utilizzata anche da molte agenzie di sviluppo di app che vogliono accelerare la consegna dei servizi ai loro client! 🧑‍💻

Se avete familiarità con Excel o Canva, vi sentirete a casa con l'interfaccia utente di Bubble. Questo costruttore di app dispone di un editor drag-and-drop che consente di personalizzare le app con facilità. Bubble offre anche una vivace comunità in cui è possibile attingere a 1.200+ modelli già pronti. Dalla costruzione di una Mercato immobiliare alla progettazione di una piattaforma per la consegna di cibo, troverete modelli per vari settori per accelerare il vostro percorso di sviluppo di app. 📱

Bubble si integra con decine di altre app e plugin per centralizzare il lavoro. È facile comprendere i fondamenti della piattaforma e, se vi trovate bloccati con alcune funzionalità/funzione, potete partecipare alla comunità superattiva di Bubble per trovare supporto tra pari!

Le migliori funzionalità/funzione di Bubble

Interfaccia familiare per Excel e Utenti di Canva Comunità attiva per l'assistenza tra colleghi

Modelli per quasi tutti i settori industriali

Decine di integrazioni

Limiti della bolla

Gli utenti di lunga data hanno espresso preoccupazione per le recenti modifiche ai prezzi della piattaforma

A volte può essere lento

Prezzi di Bubble

Gratis : $0

: $0 Starter : $29/mese

: $29/mese Crescita : $119/mese

: $119/mese Team : $349/mese

: $349/mese Personalizzato: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

Valutazioni e recensioni di Bubble

G2 : 4.4/5 (100+ recensioni)

: 4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (250+ recensioni)

7. Fattibile

Il migliore per lo sviluppo di app multipiattaforma

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Thunkable-1.png esempio di thunkable per i costruttori di app a basso codice /$$$img/

via Thunkable Godersi un codice senza problemi esperienza di sviluppo della produttività e lanciate la vostra app il prima possibile senza lesinare sulla qualità con Thunkable.

L'interfaccia drag-and-drop di Thunkable e i componenti precostituiti sono gli ingredienti per preparare un'app perfetta. Utilizzate le caselle di testo, i lettori multimediali e altri componenti strumenti di progettazione per condire la vostra app per i clienti personalizzati!

Thunkable è pubblicizzato come un costruttore di app senza codice, ma alcuni utenti lo trovano più low-code che no-code poiché è necessario comprendere le operazioni logiche per navigare con sicurezza nella piattaforma. Sebbene sia una scelta eccellente per sviluppare un MVP (minimum viable product) o un prototipo con funzioni di base per gli investitori, la costruzione di app complesse per le aziende può essere impegnativa a causa del limite delle funzionalità avanzate.

Le migliori funzionalità/funzione di Thunkable

Lancio rapido di app per dispositivi mobili

Componenti preconfezionati di grande impatto

Pubblicazione diretta di app su iOS e Android contemporaneamente

Aggiunte multimediali personalizzabili

Versione Free per gli utenti del livello Personale

Limiti di Thunkable

Il formato del designer di database può essere complicato

Alcuni utenti non sono troppo entusiasti del rapporto prezzo/funzione

Prezzi di Thunkable (livello Business)

Business : A partire da $200/mese

: A partire da $200/mese Teams : A partire da $500/mese

: A partire da $500/mese Personalizzato: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

Valutazioni e recensioni di Thunkable

G2 : 4.4/5 (30+ recensioni)

: 4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (4 recensioni)

8. Progressivo

Il migliore per il coinvolgimento degli utenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Progressier.jpg Progressivo /$$$img/

via Progressivo Progressier è uno strumento utile da avere nella propria cassetta degli attrezzi no-code se si vuole costruire una progressive web app (PWA), ovvero un sito web che ha l'aspetto e il comportamento di un'app mobile. Queste app sono costruite su tecnologie web, come HTML, CSS e JavaScript, e hanno le stesse impostazioni delle loro controparti native, ma con una migliore reattività.

Progressier offre una soluzione completa per le PWA con funzionalità/funzione quali:

Dashboard delle PWA

Manifesto delle app web senza codice

Recensioni centralizzate delle app

Designer di screenshot

schermate flash per iOS

L'app è facile da usare per i principianti ed è compatibile con diversi costruttori di app senza codice. Progressier dispone di un team del supporto tecnico super disponibile, quindi aspettatevi risoluzioni rapide in caso di problemi! 🆘

Le migliori funzionalità/funzione di Progressier

Trasforma le app senza codice in PWA

Lavora con app builder senza codice come Softr, Bubble e Webflow

Dashboard interattiva con un'interfaccia pulita

Adatto ai principianti

Offre una versione di prova gratuita di 14 giorni

Limiti di Progressier

Notifiche specifiche per il dispositivo e cache di rete offline

Gli utenti Apple dispongono di funzionalità/funzioni limitate

Prezzi di Progressier

Fondatore : $15/mese

: $15/mese Crescita : $39/mese

: $39/mese Scala: $149/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

Progressier valutazioni e recensioni

G2 : N/A

: N/A Capterra: 5/5 (5 recensioni)

9. Shoutem

Migliore per la monetizzazione delle app mobili

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Shoutem.png App web Shoutem /$$$img/

via Shoutem Shoutem rende lo sviluppo di applicazioni fai-da-te accessibile a tutti grazie a un'affidabile interfaccia drag-and-drop per concettualizzare e collegare gli elementi della vostra app. Utilizzate l'opzione di anteprima per controllare l'aspetto della vostra app prima di pubblicarla, il che aiuta a rilevare bug e problemi di compatibilità.

Le funzionalità/funzione di analisi di Shoutem consentono di analizzare i comportamenti dei clienti, i punti dolenti e il traffico dell'app e di trarre idee per ottimizzare l'app.

Alcune delle funzionalità/funzione più popolari della piattaforma includono:

Integrazioni con WordPress, Shopify e reti di social media

Notifiche push illimitate

Moduli audio e video

Potete aggiungere programmi fedeltà personalizzati alle vostre app basate su Shoutem per attirare gruppi di clienti con un elevato potere d'acquisto. 🤑

Le migliori funzionalità/funzione di Shoutem

Funzionalità/funzione facili da imparare per creare app mobili

Pratiche integrazioni per le app rivolte ai clienti

Aggiornamenti costanti della sicurezza

Aggiornamenti in tempo reale per un'esperienza utente positiva (notifiche push, aggiornamenti dei feed, live streaming, ecc.)

Limiti di Shoutem

Il team del supporto clienti potrebbe essere più reattivo

Spazio di archiviazione relativamente limitato anche sul piano più costoso (10 GB)

Prezzi di Shoutem

Android : $49/mese

: $49/mese Standard : $79/mese

: $79/mese Professionale: $149/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

Valutazioni e recensioni di Shoutem

G2 : 3.7/5 (5 recensioni)

: 3.7/5 (5 recensioni) Capterra: 3.8/5 (12 recensioni)

10. Gappsy

Il migliore per lo sviluppo rapido di app

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/Gappsy.png Piattaforma di sviluppo senza codice Gappsy /$$$img/

via Gappsy Gappsy è una semplice piattaforma di sviluppo senza codice per i team che desiderano costruire app web completamente funzionali con il minimo lavoro richiesto dall'IT. La piattaforma elimina le complessità spesso presenti su piattaforme simili e consente di costruire la propria app mobile in quattro passaggi:

Pagare per l'offerta a vita Creare il layout (si può scegliere tra oltre 100 design personalizzati) Aggiungere le funzionalità/funzione desiderate Pubblicare il prodotto finito Personalizzate la categoria dell'app, come Organizzazione, Monetizzazione, Comunicazione e Locale, per garantire al prodotto finale la massima funzione e facilità d'uso. Integrate l'app con i vostri profili social per aumentare la visibilità ai vostri clienti.

Gappsy offre servizi aggiuntivi per i titolari di app aziendali, come IA, analisi e conversione dei lead, che possono incrementare i numeri delle entrate.

Le app create con la piattaforma seguono in genere le linee guida di pubblicazione di Google Play e Apple Store per impostazione predefinita.

Le migliori funzionalità/funzione di Gappsy

Costo unico per l'accesso a vita

Interfaccia priva di fronzoli

Pubblicazione diretta delle app

Strumenti di IA e di analisi

Limiti di Gappsy

Alcuni clienti si sono lamentati della difficoltà di raggiungere il supporto tecnico

I nuovi utenti possono avere difficoltà a causa della mancanza di tutorial

Prezzi di Gappsy

Basic : $87

: $87 Pro : $167

: $167 Business: $287

Valutazioni e recensioni di Gappsy

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Iniziare a costruire con i costruttori di app senza codice

Ricordate che i costruttori di app no-code non servono solo a costruire app: vi permettono di dare vita alle vostre visioni creative, di automatizzare i flussi di lavoro e, infine, di aumentare la produttività e la crescita.

Grazie alle interfacce user-friendly, alla funzione drag-and-drop e ai modelli pre-costruiti, la strada tra la vostra idea e l'esito positivo non passa più attraverso team di sviluppo ed esperti di tecnologia. Scegliete uno degli strumenti del nostro elenco, liberate la vostra creatività e realizzate i vostri sogni imprenditoriali! 🌠