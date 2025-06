Le 15 migliori alternative a Replit per lo sviluppo cloud nel 2025

Replit è una solida piattaforma di codifica, finché non raggiungi i suoi limiti. Man mano che crei ed esegui il tuo codice, potresti aver bisogno di strumenti di debug e assistenza più avanzati.

Se gestisci applicazioni in ambienti di cloud computing, hai bisogno di assistenza alla programmazione che semplifichi lo sviluppo, migliori il debug e ottimizzi le prestazioni senza ostacoli.

Scopriamo 15 alternative a Replit che ti aiuteranno a programmare in modo più efficiente, collaborare senza intoppi e trovare la soluzione più adatta a te! 💻

Cos'è Replit?

Replit è un ambiente di codifica basato su cloud che consente agli sviluppatori di scrivere, eseguire e condividere codice direttamente dai propri browser. Supporta più linguaggi di programmazione, offre collaborazione in tempo reale e dispone di un'interfaccia intuitiva che rende lo sviluppo semplice.

Con hosting integrato, un assistente basato su IA e implementazione con un solo clic, Replit semplifica la codifica sia per i principianti che per gli sviluppatori esperti.

Conclusione: la soluzione offre un'esperienza quasi priva di problemi per dare vita al tuo codice.

Perché scegliere le alternative a Replit?

Replit è uno strumento davvero ottimo, ma lascia gli sviluppatori desiderosi di un cambiamento. Ecco alcuni motivi:

Piano gratuito limitato: Il piano gratuito di Replit presenta numerose restrizioni che ostacolano lo sviluppo continuo delle app. Gli utenti possono lavorare solo con 2 GB di RAM, 1.200 minuti di tempo di sviluppo e un collaboratore

Strumenti di debug di base: Replit non dispone di strumenti avanzati come l'analisi approfondita del codice per un debug completo. Ciò rende la risoluzione dei problemi più dispendiosa in termini di tempo per le applicazioni complesse

Opzioni di personalizzazione limitate: L'ambiente preconfigurato di Replit limita il controllo sulle dipendenze, la gestione dei pacchetti e le impostazioni del server. Ciò crea colli di bottiglia per le aziende che necessitano di una configurazione su misura

Difficoltà con progetti di grandi dimensioni: Se gestisci attività che richiedono molte risorse, aspettati dei rallentamenti. Per gli utenti con progetti di team che richiedono regolarmente molte risorse, questo è un segnale per scegliere un'alternativa migliore

🧠 Curiosità: Replit prende il nome da REPL (Read-Eval-Print-Loop), un ambiente di codifica popolare per la programmazione interattiva e la sperimentazione.

15 alternative a Replit in sintesi

Ecco una rapida panoramica delle migliori alternative a Replit, le loro funzionalità/funzioni principali, la base di utenti ideale e i dettagli sui prezzi per aiutarti a trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze di sviluppo.

Le migliori alternative a Replit da utilizzare

I limiti di Replit evidenziano ciò che è importante cercare in un ambiente di sviluppo basato su cloud. Ora esploriamo i 15 migliori strumenti di completamento e modifica del codice progettati per migliorare il tuo flusso di lavoro.

Come valutiamo il software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come recensiamo il software su ClickUp.

1. ClickUp (Ideale per il project management e la documentazione di software basati su IA)

Crea, ottimizza e distribuisci il miglior software in modo efficiente con ClickUp per i team di sviluppo software

Per le aziende che amano il software end-to-end e la gestione della codifica, ClickUp è l'app tutto per il lavoro che ti piacerà.

È specializzato nella gestione delle attività, nella documentazione e nella collaborazione senza soluzione di continuità. Inoltre, con oltre 30 strumenti e più di 1.000 integrazioni, elimina la necessità di passare da una scheda all'altra e da un'app all'altra.

ClickUp per il project management dei team software è progettato specificamente per aiutarti a pianificare, creare e distribuire software senza sforzo. Unisce team interfunzionali con condivisione personalizzata degli accessi e hub di risorse di codifica, semplificando l'intero ciclo di vita dello sviluppo.

Se stai cercando una maggiore visibilità, questa soluzione offre viste personalizzate, come la bacheca Kanban. Queste viste possono essere utilizzate per rendere chiara la delega e semplificare il monitoraggio dello stato con eleganti flashcard.

Per i team Agile, i suoi Software Sprints mettono ordine nel caos della codifica, indipendentemente dal numero di funzionalità/funzioni dell'ultimo minuto che ti vengono assegnate. Inoltre, quando è il momento delle riunioni di revisione, gli strumenti di reportistica esportabili e le analisi forniscono informazioni chiare che il tuo CTO apprezzerà sicuramente.

Hai bisogno dei dati più recenti del tuo progetto? La piattaforma utilizza anche la ricerca connessa ClickUp basata sull'IA per estrarre istantaneamente file e attività dal tuo drive, dalla tua piattaforma e dalle app integrate. Nel complesso, ClickUp crea un hub unificato per l'intero ciclo di vita dello sviluppo, dalla creazione di grafici burndown all'esecuzione della prioritizzazione del backlog.

Cosa c'è di più? La piattaforma si connette anche in modo nativo con GitHub e GitLab per sincronizzare commit, rami e richieste pull direttamente all'interno delle attività. Parliamo di gestione software senza soluzione di continuità, efficienza del flusso di lavoro alle stelle e controllo delle versioni senza sforzo!

Perfeziona il codice, automatizza il flusso di lavoro e genera strategie di sviluppo dei prodotti con ClickUp Brain

Con ClickUp Brain, l'assistente IA nativo, puoi ottenere aiuto per il brainstorming e il miglioramento della codifica, riducendo le attività manuali. Se sei uno sviluppatore, ti libera immediatamente dalla condivisione del codice e dalle strategie di sviluppo.

ClickUp Brain genera frammenti di codice e roadmap di progetto con un input minimo. Utilizza l'IA nella codifica per perfezionare le spiegazioni e migliorare il codice. Con esso, i team possono automatizzare gli aggiornamenti delle attività, lo spostamento dei file e le notifiche con flussi di lavoro condizionali.

⭐️ Bonus: gli utenti di ClickUp Brain possono scegliere tra diversi modelli IA esterni, tra cui ChatGPT, o3-mini, o1, Claude e Gemini per varie attività di scrittura, ragionamento e codifica!

Crea roadmap di prodotto, documenta le pratiche di codifica e condividi i rapporti sui bug senza problemi con ClickUp Docs

Sei pronto a esportare tutto questo? ClickUp Docs è la soluzione completa per la documentazione, che tu sia un project manager, un programmatore back-end o un esperto di IDE. Il suo ricco linguaggio markdown aiuta qualsiasi team a mappare con precisione progetti, tutorial e note tecniche.

Inoltre, la formattazione dei blocchi di codice di ClickUp semplifica la condivisione di frammenti di codice all'interno dei documenti. Sia che tu stia lavorando con il tuo team o rivedendo il codice durante uno sprint, ClickUp mantiene il tuo codice organizzato con un'evidenziazione chiara della sintassi.

ClickUp include anche modelli di sviluppo preconfigurati e pronti all'uso per un monitoraggio efficiente delle attività. Il modello di sviluppo software ClickUp ne è un eccellente esempio, con la prioritizzazione MoSCoW, le viste lavagna online e i tag delle attività per monitorare lo stato in ogni fase.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Una curva di apprendimento più ripida a causa di un gran numero di funzionalità/funzioni

Mancanza di funzionalità/funzioni dedicate alla produzione di app senza integrazioni esterne

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Giovanny G., sviluppatore Full-Stack, afferma:

Funziona alla grande per attività, documentazione e collaborazione. Come sviluppatore, le integrazioni Bitbucket e Github per PR e monitoraggio dei commit sono fantastiche e possono funzionare in modo bidirezionale, così hai il tuo codice in Bitbucket con un link all'attività di ClickUp.

💡 Suggerimento: utilizza l'estensione Chrome di ClickUp sul tuo browser per monitorare il tempo, inviare attività direttamente a ClickUp, allegare email alle attività e molto altro ancora.

📮ClickUp Insight: Il 13% degli intervistati nel nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per prendere decisioni difficili e risolvere problemi complessi. Tuttavia, solo il 28% dichiara di utilizzare regolarmente l'IA sul lavoro. Una possibile ragione: preoccupazioni relative alla sicurezza! Gli utenti potrebbero non voler condividere dati sensibili relativi al processo decisionale con un'IA esterna. ClickUp risolve questo problema portando la risoluzione dei problemi basata sull'IA direttamente nella tua area di lavoro sicura. Dagli standard SOC 2 agli standard ISO, ClickUp è conforme ai più elevati standard di sicurezza dei dati e ti aiuta a utilizzare in modo sicuro la tecnologia IA generativa in tutta la tua area di lavoro.

2. GitHub Codespaces (Ideale per lo sviluppo con repository GitHub)

tramite GitHub Codespaces

Desideri un IDE perfettamente integrato con GitHub? Codespaces è la soluzione all-in-one della piattaforma. Oltre alla sua perfetta integrazione con GitHub, offre anche un'area di lavoro VS Code completamente personalizzabile progettata per sviluppatori professionisti.

La soluzione include un'opzione Copilot per una codifica efficiente assistita dall'IA. In breve, la sua flessibilità e il suo design lo rendono una scelta eccellente per progetti seri.

Le migliori funzionalità/funzioni di GitHub Codespaces

Scala le tue capacità di codifica con impostazioni di macchine virtuali preconfigurate

Risolvi immediatamente bug o problemi di sicurezza con richieste pull ben integrate

Accedi e aggiorna segmenti di codice specifici all'interno dell'IDE con strumenti di ricerca e revisione del codice

Limiti di GitHub Codespaces

Gli utenti ritengono che il piano gratuito sia limitato e meno ideale per gli utenti regolari

Le reti lente possono causare frequenti problemi di latenza

Prezzi di GitHub Codespaces

A partire da 0,07 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di GitHub Codespaces

G2: 4,7/5 (oltre 2.100 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 6.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di GitHub Codespaces?

Una recensione G2 recita:

GitHub diventa una piattaforma completa per lo sviluppo di software dotata di numerose funzionalità/funzioni come l'hosting di codici sorgente, azioni per CICD, Codespaces e Copilot con tutta la magia dell'IA

💡 Suggerimento: utilizza la funzionalità GitHub Classroom per ridurre al minimo il tempo di apprendimento dei nuovi programmatori del tuo team.

3. CodePen (ideale per lo sviluppo front-end e l'anteprima live)

tramite CodePen

CodePen è un parco giochi per sviluppatori front-end, perfetto per testare, modificare e condividere snippet HTML, CSS e JavaScript ("Pen") con un'anteprima dal vivo. Che tu stia creando animazioni, sperimentando con JavaScript o costruendo componenti UI straordinari, offre un'esperienza interattiva e senza interruzioni.

Gli utenti possono anche esplorare i progetti della community di sviluppatori e imparare con sfide di codifica. Inoltre, CodePen ha un'interfaccia elegante e un'anteprima istantanea per rendere il processo più divertente, collaborativo e stimolante.

Funzionalità/funzioni migliori di CodePen

Personalizza i flussi di lavoro con le impostazioni predefinite intelligenti e il completamento automatico di CodePen

Personalizza il codice e i contenuti con penne integrate per uno stile perfetto

Trascina e rilascia le immagini con l'hosting di risorse integrato

Limiti di CodePen

Adattarsi all'interfaccia richiede tempo, soprattutto per i nuovi utenti

L'interfaccia intensiva può risultare angusta su schermi di piccole dimensioni

I progetti esportati potrebbero richiedere modifiche per le dipendenze JavaScript

Prezzi di CodePen

Free

Starter: 12 $ al mese per utente

Sviluppatore: 19 $ al mese per utente

Super: 39 $ al mese per utente

Team: A partire da 19 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di CodePen

G2: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di CodePen?

Una recensione G2 recita:

È un modo fantastico per codificare rapidamente qualcosa, come prove di concetti o algoritmi, che puoi poi salvare, modificare e condividere con il tuo team.

🧠 Curiosità: HTML, il linguaggio che alimenta le app web, è stato creato da Tim Berners-Lee, l'inventore del World Wide Web.

4. Visual Studio Code (VSC Online) (Ideale per la personalizzazione tramite integrazioni)

tramite Visual Studio Code

Il prossimo nella nostra lista è VSC Online di Microsoft (vscode. dev o tramite integrazioni come GitHub Codespaces), una versione leggera e basata su browser del popolare editor Visual Studio Code. È un'opzione IDE relativamente popolare tra gli sviluppatori. La soluzione offre un editor di codice online che supporta tutti i linguaggi più diffusi e un'interfaccia intuitiva e facile da navigare.

Oltre alla struttura leggera, la funzionalità/funzione distintiva di Visual Studio Code è l'ampio intervallo di estensioni disponibili nel suo marketplace.

Visual Studio Code (VSC Online) migliori funzionalità/funzioni

Ottimizza il flusso di lavoro con funzionalità/funzioni per la produttività degli sviluppatori come IntelliSense, debugging e refactoring

Riconosci e risolvi i problemi con i breakpoint, le finestre di osservazione e gli strumenti passo passo

Migliora la tracciabilità integrando i file di lavoro precedenti

Limiti di Visual Studio Code (VSC Online)

Presenta una curva di apprendimento ripida, soprattutto per i nuovi programmatori

Richiede RAM e CPU elevate per garantire prestazioni fluide

Prezzi di Visual Studio Code (VSC Online)

Abbonamento mensile professionale: 45 $ al mese per utente

Enterprise mensile: 250 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Visual Studio Code (VSC Online)

G2: 4,7/5 (oltre 2.300 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Visual Studio Code (VSC Online)?

Una recensione di Capterra dice:

VS Code è uno dei migliori IDE leggeri disponibili sul mercato. Funziona senza problemi sulla maggior parte dei sistemi e offre una vasta collezione di estensioni.

🧠 Curiosità: Il termine "debugging" deriva da un vero bug, una falena, trovata in un computer Harvard Mark I.

5. CodeSandbox (Ideale per la prototipazione rapida di app web)

tramite CodeSandbox

CodeSandbox è lo strumento a cui si rivolgono gli sviluppatori per una codifica veloce. Fornisce ambienti di sviluppo istantanei e condivisibili principalmente per le tecnologie web (React, Vue, Angular, Node. js). Offre collaborazione, hosting integrato e perfetta integrazione con GitHub.

Il suo editor basato su browser e le anteprime live velocizzano anche il test delle idee, la condivisione del codice e la ripetizione delle iterazioni. Nel complesso, la semplicità e la velocità di CodeSandbox lo rendono una scelta popolare per lo sviluppo efficiente di app web.

Migliori funzionalità/funzioni di CodeSandbox

Configura qualsiasi ambiente di sviluppo, linguaggio, server o database con integrazioni native

Esegui qualsiasi comando, sia all'avvio, alla modifica di un file o con le sue scorciatoie personalizzabili

Esegui codice non attendibile su larga scala con sandbox istantanee, sicure e completamente isolate

Limiti di CodeSandbox

Non supporta i server durante la codifica in una sandbox pre-programmata

Gli utenti segnalano problemi di prestazioni con progetti complessi o di grandi dimensioni

Prezzi di CodeSandbox

Free

Pro: A partire da 12 $ al mese per area di lavoro

Builder: A partire da 170 $/mese per area di lavoro

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CodeSandbox

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

💡 Suggerimento: documenta separatamente i risultati di Document Sandbox per semplificare la risoluzione dei problemi. Questo aiuta i nuovi programmatori e gli esperti a correggere i bug più rapidamente.

6. AWS Cloud9 (ideale per la codifica collaborativa basata su cloud)

tramite AWS Cloud9

AWS Cloud9 è come un dojo di codifica nel cloud, perfetto per la programmazione in coppia e i flussi di lavoro strutturati. Il suo accesso terminale senza interruzioni ad altri servizi AWS è una funzionalità/funzione eccezionale che rende lo sviluppo software un gioco da ragazzi.

Offre anche una funzione di chat, aggiornamenti del codice in tempo reale e debug istantaneo prima di passare alla produzione dell'app o del sito.

Migliori funzionalità/funzioni di AWS Cloud9

Migliora la leggibilità con diversi temi e opzioni di layout

Riduci i costi con lo spegnimento programmato per evitare un utilizzo eccessivo

Esegui il debug di PHP, Python e JavaScript con breakpoint, passaggio passo passo e ispezione delle variabili

Limiti di AWS Cloud9

Mancanza di un modello gratuito per gli utenti che desiderano provare il servizio prima di scegliere

Offre un'interfaccia di base che può sembrare molto disordinata

Richiede alcune competenze tecniche per un utilizzo efficiente

Prezzi di AWS Cloud9

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AWS Cloud9

G2: 4,3/5 (oltre 270 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di AWS Cloud9?

Una recensione su G2 recita:

La perfetta integrazione con i servizi AWS e l'ambiente preconfigurato rendono lo sviluppo e l'implementazione incredibilmente efficienti.

📖 Leggi anche: Usufruisci della potenza di ClickUp AI per i team di sviluppo software

7. Glitch (Ideale per la codifica in tempo reale e la collaborazione in team)

via Glitch

Desideri una soluzione senza configurazione, senza attese, solo pura creatività? Glitch offre tutto questo, sia dal punto di vista funzionale che visivo. Ti consente di "remixare" (creando fork istantanei) progetti, clonare da GitHub o sperimentare con framework JavaScript.

Glitch ti consente anche di rendere pubbliche o private le tue app e di condividerle come i programmatori esperti. Inoltre, include integrazioni API personalizzate e una programmazione sicura che unisce libertà e sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Glitch

Visualizza le modifiche in tempo reale senza build manuali o riavvii grazie alla funzionalità di distribuzione istantanea

Archivia facilmente i dati con SQLite integrato e altri database

Esegui il debug e risolvi i problemi in modo sistematico con registri in tempo reale e monitoraggio degli errori

Limiti di Glitch

Limita le applicazioni su larga scala a causa dei vincoli di dimensioni dello spazio di archiviazione del database

Supporta solo Node.js per lo sviluppo backend, limitando altre tecnologie lato server

I progetti con piano gratuito hanno un limite di runtime giornaliero

Prezzi Glitch

Free

Pro: 8 $ al mese per utente, fatturato annualmente

Valutazioni e recensioni di Glitch

G2: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Glitch?

Una recensione su Capterra recita:

L'integrazione e il caricamento delle risorse sono inoltre molto intuitivi e la funzione "prettier" è molto utile

💡 Suggerimento: Adotta la libreria Prettier nella funzionalità "Formatta questo file" di Glitch per personalizzare l'aspetto del tuo codice.

8. Eclipse Che (Ideale per lo sviluppo cloud aziendale)

tramite Eclipse Che

Eclipse Che è un IDE creato per le grandi organizzazioni che necessitano di potenza ed efficienza. Funziona in ambienti containerizzati su Kubernetes o OpenShift, rendendo la configurazione e il ridimensionamento semplici.

La soluzione si integra anche con le pipeline CI/CD e supporta la collaborazione con spazi di sviluppo preconfigurati.

Funzionalità/funzioni migliori di Eclipse Che

Lavora su tipi di progetti simili con una raccolta di visualizzazioni ed editor

Rimani produttivo anche in viaggio con l'opzione ambiente offline

Ottieni l'onboarding con un solo clic per i nuovi sviluppatori con stack e URL configurato con GIT

Limiti di Eclipse Che

Arresta automaticamente le aree di lavoro che rimangono attive per più di 12 ore, indipendentemente dall'attività svolta

La configurazione e la gestione di Eclipse Che, specialmente in un ambiente multiutente, è complessa

Prevede limitazioni di utilizzo in termini di spazio di archiviazione, RAM e aree di lavoro simultanee

Prezzi di Eclipse Che

Gratis e open source

Valutazioni e recensioni di Eclipse Che

G2: 4,4/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 190 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Eclipse Che?

Una recensione su G2 dice:

Apprezzo la personalizzazione dell'area di lavoro e la struttura dinamica dell'IDE. La possibilità di eseguire comandi Linux personalizzati con un solo clic si è rivelata molto utile.

👀 Lo sapevi? Eclipse "Che" prende il nome dalla città di Cherkasy, dove risiedono molti dei suoi sviluppatori.

9. Cody IA (Ideale per l'assistenza alla codifica su larga scala)

via Sourcegraph

Cody è un assistente di codifica basato sull'IA creato da Sourcegraph per potenziare il tuo flusso di lavoro. Hai bisogno di completare automaticamente, rifattorizzare o eseguire il debug? Cody ti copre le spalle. Inoltre, comprende l'intero codice di base per creare suggerimenti più pertinenti.

Inoltre, si integra perfettamente con i tuoi editor preferiti. Che tu stia affrontando un bug complicato o facendo brainstorming sulla prossima grande funzionalità/funzione, Cody ti permette di procedere rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cody IA

Migliora la struttura e l'efficienza del codice con suggerimenti di refactoring basati sull'IA

Trova e modifica il codice in tutti i tuoi repository con una struttura di modifica definita

Trova rapidamente snippet e funzioni rilevanti in grandi basi di codice con la ricerca intelligente del codice

Limiti di Cody IA

Impossibile automatizzare le modifiche su più parti di una soluzione

Richiede una formazione approfondita per individuare le dipendenze rilevanti e comprendere le relazioni tra i codici

Prezzi di Cody IA

Base: 29 $/mese (3 utenti)

Premium: 99 $/mese (10 utenti)

Avanzato: 249 $/mese (30 utenti)

Valutazioni e recensioni di Cody IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Cody IA?

Una recensione su G2 recita:

Mi aiuta a essere più efficiente quando scrivo codice, poiché mi permette di impostare comandi per automatizzare attività semplici e quotidiane. È anche un software facile da installare e utilizzare, lo strumento di ricerca è molto utile e si integra perfettamente con Gitlab.

10. ChatGPT (Ideale per l'assistenza alla codifica basata sull'IA)

tramite ChatGPT

ChatGPT eccelle con algoritmi intelligenti e spiegazioni chiare per gli utenti che perfezionano il codice o costruiscono strutture. Il suo modello linguistico di base (LLM) ottimizza la logica, suggerisce miglioramenti e genera frammenti di codice completi che puoi modificare senza sforzo.

In breve, questa IA conversazionale di OpenAI rende la codifica più intuitiva e creativa, perfetta sia per i principianti che per gli esperti.

Migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT

Codifica su stack tecnologici diversi con supporto multilingue

Accelera il debug con il rilevamento personalizzato degli errori e i suggerimenti per la risoluzione

Migliora la leggibilità con una documentazione e commenti chiari e concisi

Limiti di ChatGPT

Difficoltà con codici altamente complessi a causa della mancanza di un contesto di progetto in tempo reale

Potrebbe generare codice errato o obsoleto senza verificare le best practice

Mancanza di integrazione diretta con IDE per la collaborazione e l'esecuzione in tempo reale

Prezzi di ChatGPT

Free

In più: 20 $ al mese per utente

Pro: 200 $ al mese per utente

Team: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 720 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 110 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?

Una recensione su G2 dice:

Scrivere codice è più efficiente e facile con ChatGPT. Ho scritto il mio progetto Flutter con questo strumento. In realtà, quasi tutta l'app è stata realizzata da GPT.

📖 Leggi anche: Come usare ChatGPT per scrivere codice

11. Codeanywhere (Ideale per lo sviluppo collaborativo remoto)

via Codyanwhere

Progettato per una collaborazione senza interruzioni, Codeanywhere è l'IDE cloud ideale per i professionisti che gestiscono team di grandi dimensioni. La sua eccezionale funzionalità SSH semplifica la condivisione di codice personalizzato: basta generare un token e il gioco è fatto.

Codeanywhere, basato su Continue, offre uno spazio di modifica del codice in tempo reale per una collaborazione senza interruzioni. La sua interfaccia evidenzia anche gli utenti attivi e genera automaticamente thread di chat per mantenere i team sincronizzati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Codeanywhere

Consenti una collaborazione immersiva con la programmazione tra pari

Collega la codifica e le pratiche del mondo reale con Git/GitHub e un terminale integrato

Personalizza le aree di lavoro per qualsiasi caso d'uso con il supporto delle specifiche Dev Container

Limiti di Codeanywhere

L'interfaccia e il pannello di anteprima integrato possono sembrare goffi e obsoleti

Gli utenti segnalano che il supporto clienti non è affidabile

Prezzi di Codeanywhere

Free

Base: 12 $ al mese per utente

Premium: 29 $ al mese per utente

GPU Premium: 55 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Codeanywhere

G2 : 4,2/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Codeanywhere?

Una recensione su Capterra recita:

È un editor discreto e consente connessioni a diverse fonti remote, oltre al proprio sistema di container di sviluppo integrato. Funziona abbastanza bene su diversi browser (anche se alcune combinazioni di tasti potrebbero interferire).

12. Blackbox (ideale per suggerimenti di codice basati sull'IA)

tramite Blackbox

Hai un'idea da trasformare in codice? Blackbox è un agente di codifica IA che prepara il tuo codice per la pubblicazione. Tra tutte le sue funzionalità, tra cui la ricerca e il completamento automatico del codice, la sua IA conversazionale lo rende una scelta davvero efficiente.

Oltre a creare codici rapidi per app, Blackbox ti aiuta anche a ottimizzare lo sviluppo specificamente per schermi desktop e mobili. È disponibile anche in temi colore intelligenti che consentono agli utenti di seguire e identificare istantaneamente i segmenti di codice.

Migliori funzionalità/funzioni di Blackbox

Confronta le modifiche al codice con la cronologia delle versioni in tempo reale

Esegui codici di prova prima della condivisione con la simulazione con un solo clic

Migliora le funzionalità/funzioni complessive del prodotto con suggerimenti di codice basati sull'IA

Limiti di Blackbox

I suggerimenti di codice di base mancano di profondità contestuale

Il processo decisionale può essere poco chiaro

Ideale per programmatori esperti nella risoluzione di errori

Prezzi Blackbox

Free

PRO Plus: 19,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Blackbox

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Blackbox?

Una recensione su G2 recita:

Quello che mi piace di più è il completamento automatico del codice. È una manna per gli sviluppatori alle prime armi, che aiuta a ottenere suggerimenti per scrivere nuovi componenti o convertire la logica in codice.

13. Koding (Ideale per l'analisi dell'ambiente di sviluppo)

tramite Koding

Vuoi semplificare il tuo flusso di lavoro di codifica? Koding è una delle migliori scelte in questo elenco. Con semplici comandi curl, questo software IDE ti consente di connettere strumenti di grandi dimensioni e ambienti locali al tuo account cloud.

Koding mantiene inoltre il tuo team aggiornato grazie alle funzionalità di notifica che inviano aggiornamenti al tuo team ogni volta che vengono apportate modifiche allo stack. Inoltre, puoi eseguire la tua app su un'intera rete di macchine con poche righe di codice nello script dello stack.

Migliori funzionalità/funzioni di Koding

Simula un ambiente locale con un file system basato su FUSE

Analizza le prestazioni passate e individua i modelli di errore con l'analisi dell'ambiente

Controlla lo spazio di archiviazione e la rete con script stack versionabili

Limiti di Koding

Le opzioni di prezzo sono costose, soprattutto per i piccoli team e i professionisti

Alcuni utenti segnalano problemi di prestazioni quando lavorano con progetti di grandi dimensioni e terminali multipli

Prezzi di Koding

Koding Single Cloud: 9,90 $ al mese per utente

Automazioni dell'ambiente di sviluppo: 29,90 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Automazione commerciale software: 29,90 $ per la valutazione + 5.000 $ al mese con tariffa fissa

Piattaforma di formazione software: 29,90 $ per partecipante + 5.000 $ al mese con tariffa fissa

Valutazioni e recensioni di Koding

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Koding?

Una recensione su G2 recita:

In passato, l'impostazione dell'ambiente di sviluppo richiedeva molto tempo. Ma ora, Koding mi permette di avere tutte le opzioni pronte in pochi minuti. Anche il supporto per diversi IDE è una funzionalità/funzione straordinaria.

14. IntelliJ IDEA (Ideale per lo sviluppo Java professionale)

tramite IntelliJ IDEA

Sviluppato da JetBrains, IntelliJ IDEA è un potente IDE per lo sviluppo Java e Kotlin. Aumenta la produttività con il completamento intelligente del codice, il debug avanzato e il testing unitario senza soluzione di continuità. Con il supporto integrato per i framework più diffusi, si adatta alle diverse esigenze dei progetti.

È progettato per garantire flessibilità, con integrazioni per il controllo di più versioni e plugin di terze parti. Offre inoltre un flusso di lavoro intuitivo, sicurezza avanzata e configurazioni personalizzabili: tutto ciò che serve per creare applicazioni ad alte prestazioni con la massima tranquillità.

Migliori funzionalità/funzioni di IntelliJ IDEA

Individua i componenti di codifica con un albero di progetto facile da strutturare

Migliora l'efficienza con directory e repository organizzati

Identifica i problemi di prestazioni con le informazioni dettagliate del profiler integrato

Limiti di IntelliJ IDEA

Elevato utilizzo di memoria, meno ideale per dispositivi con meno di 16 GB di RAM

Riduci il disordine con i plugin integrati

Curva di apprendimento ripida, che richiede tempo per essere padroneggiata

Prezzi di IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA Ultimate: 19,94 $/mese per utente (per uso individuale) e 70,68 $/mese per utente (per organizzazioni)

Pacchetto Tutti i prodotti: 34,10 $ al mese per utente (per uso individuale) e 91,92 $ al mese per utente (per organizzazioni)

JetBrains IA Pro: 23,60 $ al mese per utente come componente aggiuntivo

Valutazioni e recensioni di IntelliJ IDEA

G2: 4,6/5 (oltre 2.100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di IntelliJ IDEA?

Una recensione su Capterra recita:

Le scorciatoie e i suggerimenti per il codice rendono il percorso di codifica molto semplice. L'interfaccia è piacevole alla vista, il che rende il debug del codice rapido ed efficace.

15. JSFiddle (ideale per test rapidi e condivisione di JavaScript)

tramite JSFiddle

JSFiddle è un editor online veloce e interattivo per testare e condividere JavaScript, HTML e CSS. È dotato di un layout basato su pannelli per scrivere e visualizzare in anteprima il codice in tempo reale. Con il supporto di preprocessori come SCSS e framework JavaScript, è ottimo per la prototipazione rapida.

Gli utenti possono collaborare e incorporare progetti senza alcuno sforzo. Layout personalizzabili, anteprime live e controllo delle versioni integrato lo rendono uno strumento essenziale per gli sviluppatori web che desiderano sperimentare e perfezionare il proprio codice.

Migliori funzionalità/funzioni di JSFiddle

Clona i progetti all'istante per sperimentare senza rischi

Condividi snippet interattivi tramite fiddle specializzati e condivisibili

Combina SCSS, TypeScript e CoffeeScript con la flessibilità del preprocessore

Limiti di JSFiddle

Limitato a un singolo file HTML, impegnativo per progetti multipagina

Nessun supporto diretto per il caricamento o la gestione di più file

La versione gratuita include pubblicità e non dispone di strumenti di debug

Prezzi di JSFiddle

Free

Pro: 8 $ al mese per utente o 90 $ per una licenza di 1 anno

Valutazioni e recensioni di JSFiddle

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Padroneggia lo sviluppo di codice senza sforzo con ClickUp

Gli IDE basati su cloud sono fondamentali per la codifica, sia che si tratti di risolvere problemi nel codice sorgente o di creare app in un linguaggio di programmazione. Ma stai perdendo tempo e denaro se Replit non sta massimizzando la produttività.

Sebbene abbiamo trattato le opzioni per ogni scenario, è anche importante dare priorità alla produttività, automatizzare i flussi di lavoro e promuovere la collaborazione. ClickUp è un ottimo partner e la miscela perfetta di tutto questo e molto altro ancora, con i suoi suggerimenti basati sull'IA, la documentazione completa e la reportistica approfondita.

Inoltre, registra anche gli hack e spiega le best practice di codifica per mantenere i tuoi progetti sulla strada giusta.

Vuoi diventare un esperto nello sviluppo di codice senza sforzo? Iscriviti oggi stesso a ClickUp! 🚀