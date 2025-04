i 13 migliori software di pianificazione drag-and-drop nel 2025

Sei stanco di gestire manualmente più progetti, ognuno con le proprie attività, scadenze e risorse? È un'operazione che richiede tempo ed è soggetta a errori umani e inefficienze.

È qui che entra in gioco il software di pianificazione drag-and-drop. Ti consente di visualizzare l'intera sequenza del progetto, riallocare facilmente le risorse e spostare le scadenze con pochi clic.

In questo articolo esploreremo le 13 migliori opzioni di software di pianificazione drag-and-drop. Che tu stia gestendo il tuo programma o coordinando un team, questi strumenti possono aiutarti a rimanere organizzato, risparmiare tempo e garantire che tutto funzioni senza intoppi.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco i 13 migliori software di pianificazione drag-and-drop: : Il migliore per la pianificazione e la gestione delle attività basate sull'IA ClickUp: Il migliore per la pianificazione e la gestione delle attività basate sull'IA Connecteam: Il migliore per la pianificazione automatica Sling: Ideale per creare modelli di pianificazione Float: Il migliore per la pianificazione delle risorse QuickBooks Time: Ideale per creare pianificazioni ricorrenti Homebase: Il migliore per la pianificazione ottimizzata dei turni Resource Guru: Il migliore per la pianificazione della capacità delle risorse Paycor: Ideale per creare pianificazioni intuitive per i dipendenti 7Shifts: Ideale per pianificare i turni nei ristoranti Previsione: Ideale per la pianificazione con codici colore Asana: Il migliore per la pianificazione delle attività Monday. com: Il migliore per organizzare un elenco di cose da fare Lavoro di squadra: Ideale per la previsione delle risorse

Cosa cercare in un software di pianificazione drag-and-drop?

Quando si sceglie un software di pianificazione drag-and-drop, è fondamentale selezionare uno strumento che semplifichi la gestione delle attività e degli appuntamenti. Il software dovrebbe aiutarti a organizzare e pianificare con facilità.

Ecco alcuni fattori chiave da considerare nella scelta di un software di pianificazione:

🔧 Pianificazione di più risorse: Il software dovrebbe aiutare a pianificare più risorse (come sale riunioni, attrezzature o membri del team per diversi progetti) contemporaneamente, rendendo più facile la gestione di programmi complessi e Il software dovrebbe aiutare a pianificare più risorse (come sale riunioni, attrezzature o membri del team per diversi progetti) contemporaneamente, rendendo più facile la gestione di programmi complessi e la creazione di tabelle orarie automatizzate

📅 Integrazione con il calendario: scegli uno strumento che si integra con i sistemi di calendario più diffusi come Google Calendar o Outlook

🎨 Codifica a colori: Seleziona uno strumento che supporti la codifica a colori o indicatori visivi, come bandierine o icone, per evidenziare i dettagli importanti

⚠️ Rilevamento dei conflitti: Il software dovrebbe rilevare automaticamente i conflitti di pianificazione (ad esempio, risorse prenotate due volte) e avvisarti della doppia prenotazione con segnali visivi, come evidenziazioni in rosso o notifiche automatiche

👀 Visualizzazioni personalizzate: Dovrebbe consentire di passare da una visualizzazione all'altra (giorno, settimana, mese) per vedere la tua pianificazione da diverse prospettive

💬 Funzionalità/funzione di comunicazione integrata: Cerca uno strumento con una funzionalità di comunicazione integrata che invii aggiornamenti e ti consenta di comunicare con i membri del team in merito alle modifiche di pianificazione direttamente all'interno della piattaforma

🔍 Ricerca e filtro: il software dovrebbe consentire opzioni di ricerca avanzata e filtro per trovare eventi o attività specifici in base a criteri quali data, risorsa o nome del client, facilitando la navigazione all'interno di pianificazioni di grandi dimensioni

💻 Interfaccia facile da usare: Assicurati che il software abbia un'interfaccia semplice e facile da usare per pianificare rapidamente attività ed eventi. Dovresti essere in grado di spostare attività, eventi e appuntamenti nel tuo calendario senza problemi

Questi fattori ti aiuteranno a selezionare uno strumento di pianificazione che soddisfi le tue esigenze e renda l'organizzazione delle attività semplice ed efficiente.

🧠 Lo sapevi? Una pianificazione inefficiente delle attività può far perdere alle aziende fino a 1,3 milioni di dollari in un anno.

1. ClickUp (il migliore per la pianificazione e la gestione delle attività basate sull'IA)

Visualizza il lavoro e pianifica le attività facilmente con la vista Calendario di ClickUp

Gli strumenti di pianificazione drag-and-drop spesso richiedono regolazioni manuali, che possono essere fastidiose, soprattutto per i team di grandi dimensioni. Ciò influisce anche sulla scalabilità. Ma non con ClickUp.

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro: combina gestione dei progetti, pianificazione, monitoraggio delle attività, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Calendario ClickUp

Il Calendario di ClickUp integra perfettamente le tue attività e il tuo programma, fornendo una visione unificata della tua giornata. Collegando il tuo calendario esistente, puoi sfruttare funzionalità/funzioni come il supporto di più fusi orari e il blocco automatico del tempo per le attività prioritarie, il tutto all'interno della stessa piattaforma.

Dai un'occhiata ad alcuni dei vantaggi dell'utilizzo di ClickUp per le tue esigenze di pianificazione:

Accesso immediato alle informazioni: chiedi a ClickUp Brain dettagli in tempo reale sulla tua pianificazione in qualsiasi momento e ricevi risposte immediate. Inoltre, visualizza la disponibilità del team per semplificare il processo di pianificazione

Gestione unificata delle attività e della pianificazione: Il Calendario di ClickUp unisce le tue attività e la tua pianificazione in un'unica interfaccia intuitiva, fornendo una panoramica completa della tua giornata. Approfitta di funzionalità/funzioni come il supporto di più fusi orari e il blocco automatico del tempo per le tue priorità principali

Pianificazione delle riunioni senza sforzo: valuta rapidamente la disponibilità del tuo team e organizza riunioni con l'integrazione automatica dei dettagli da piattaforme come Zoom, Teams o Google Meet

Barra laterale hub attività: gestisci comodamente le tue attività dalla barra laterale del calendario. Puoi assegnare priorità, pianificare e visualizzare le attività insieme al tuo programma, garantendo un flusso di lavoro senza intoppi

Blocco intelligente del tempo: Assicurati di dedicare il tempo necessario alle attività essenziali con il blocco automatico intelligente del tempo. ClickUp suggerisce i periodi ottimali per gli elementi prioritari e riprogramma automaticamente quelli rimasti incompiuti

Filtraggio efficace: Stanco di un calendario disordinato? Le solide opzioni di filtraggio di ClickUp ti consentono di concentrarti esclusivamente su ciò che conta di più, mostrando solo le attività rilevanti per te o per il tuo team e mantenendo il tuo programma semplificato

Condivisione pubblica facile: Hai bisogno di condividere il tuo calendario con i client o con collaboratori esterni? ClickUp ti consente di condividere facilmente la visualizzazione del tuo calendario, favorendo la trasparenza e mantenendo tutti aggiornati

Integrazione bidirezionale con Google Calendar: ottimizza il tuo flusso di lavoro sincronizzando il calendario di ClickUp con Google Calendar. Questa integrazione ti consente di visualizzare le attività insieme alle riunioni pianificate per un'esperienza di pianificazione più coerente

Blocca automaticamente il tempo da dedicare alle attività prioritarie e pianifica il tuo programma in modo intelligente con il Calendario ClickUp

ClickUp Brain

E se sei ancora indeciso, ecco ClickUp Brain per convincerti. Il potente assistente IA di ClickUp fornisce riepiloghi dei progetti, aggiornamenti sullo stato delle attività, elementi di azione e i passaggi successivi, così puoi sempre pianificare in anticipo e rimanere al passo con il tuo programma.

Puoi anche chiedere a ClickUp Brain di creare un programma personalizzato per te.

Prova ClickUp Brain gratis Crea pianificazioni per i dipendenti con ClickUp Brain

Modello di blocco pianificazione ClickUp

Vuoi semplificare ulteriormente il processo di pianificazione? Prova il modello di blocco della pianificazione di ClickUp. Ti aiuta a comprendere le dipendenze delle attività, organizzare i blocchi di attività in modo intuitivo e pianificare programmi efficienti.

Puoi visualizzare una sequenza chiara delle attività da completare ed evitare l'allocazione eccessiva delle risorse. Il modello offre anche una Visualizzazione modulo di pianificazione, che ti consente di creare facilmente una pianificazione.

Puoi anche esplorare altri modelli per una pianificazione perfetta del team. Il modello di pianificazione dei turni di ClickUp rappresenta visivamente tutte le attività e consente una facile pianificazione tramite drag-and-drop per apportare modifiche rapide. Il modello di pianificazione per team di ClickUp è un'altra risorsa intuitiva per principianti che desiderano iniziare a pianificare e monitorare le attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

La piattaforma ha una curva di apprendimento ripida a causa delle numerose funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $/mese Business: 12 $/mese

Enterprise: Contattaci per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Lo utilizziamo quotidianamente per organizzare tutte le riunioni di progetto con i clienti, le riunioni interne di pianificazione dei progetti, le riunioni interne sullo stato di avanzamento dei progetti e le sessioni di pianificazione delle risorse. Lo utilizziamo anche per promuovere la titolarità delle attività con i clienti finali, il che a sua volta contribuisce a chiarire le responsabilità.

Lo utilizziamo quotidianamente per organizzare tutte le riunioni di progetto con i clienti, le riunioni interne di pianificazione dei progetti, le riunioni interne sullo stato di avanzamento dei progetti e le sessioni di pianificazione delle risorse. Lo utilizziamo anche per promuovere la titolarità delle attività con i clienti finali, il che a sua volta contribuisce a chiarire le responsabilità.

Scopri le best practice per utilizzare la visualizzazione Calendario in ClickUp. 👇

2. Connecteam (il migliore per la pianificazione automatica)

via Connecteam

Connecteam offre una visibilità completa sulla disponibilità, le qualifiche e le ferie dei tuoi dipendenti, così puoi pianificare e programmare i turni in modo efficiente. Puoi trascinare le schede dei dipendenti e rilasciarle nelle caselle del calendario per assegnare o riassegnare i turni. Connecteam consente anche la pianificazione automatica in base alle competenze e alle preferenze dei dipendenti, alla copertura dei turni e ai turni sovrapposti, per garantire una distribuzione equa dei turni tra i dipendenti e ridurre il rischio di burnout.

Le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam

Crea modelli di pianificazione giornalieri o settimanali e automatizza la rotazione dei turni

Pianifica attività, invia promemoria e monitora lo stato delle attività in tempo reale

Abilita la pianificazione dei turni in più posizioni per i dipendenti che lavorano in siti diversi

Accedi e modifica facilmente i turni di lavoro dall'app mobile

Limiti di Connecteam

Il servizio clienti è disponibile solo tramite email, che può essere più lento rispetto all'assistenza tramite chat live

Prezzi di Connecteam

Free

Base: A partire da 35 $ al mese

Avanzato: A partire da 59 $ al mese

Esperto: A partire da 119 $/mese per 30 utenti (con 3,6 $ in più per ogni utente aggiuntivo)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: oltre 1.700 recensioni

Capterra: 3,7/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Connecteam?

La funzionalità di pianificazione è ottima. Posso replicare settimane, vedere facilmente quando ho conflitti di pianificazione e i membri del team possono richiedere permessi. Mi fa risparmiare molto tempo. Mi piacerebbe che i nuovi membri di un gruppo venissero aggiunti alle chat esistenti.

La funzionalità di pianificazione è ottima. Posso replicare settimane, vedere facilmente quando ho conflitti di pianificazione e i membri del team possono richiedere permessi. Mi fa risparmiare molto tempo. Mi piacerebbe che i nuovi membri di un gruppo venissero aggiunti alle chat esistenti.

📖 Per saperne di più: Che cos'è un programma di lavoro 9/80 e come funziona?

3. Sling (ideale per creare modelli di pianificazione)

via Sling

Sling è uno strumento di pianificazione facile da usare con un'interfaccia drag-and-drop per la gestione dei turni dei dipendenti. Consente di creare modelli di pianificazione dei dipendenti per turni ricorrenti e risparmiare tempo nelle attività amministrative. Aiuta anche a monitorare le ferie dei dipendenti o le richieste di turni e ad assegnare i turni in base al luogo di lavoro.

Sling può connettersi con altri strumenti come i sistemi di gestione delle buste paga e di monitoraggio del tempo, rendendo più facile mantenere tutto accurato. Include una funzionalità di messaggistica per aiutare i team a rimanere in contatto, soprattutto per i cambi di turno o gli aggiornamenti importanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sling

Timbra il cartellino senza sforzo con turni preprogrammati, semplificando il processo

Filtra facilmente le pianificazioni con campi personalizzabili per un accesso rapido

Scambia i turni senza problemi consentendo al personale di scegliere i turni disponibili

Monitora le attività correnti dei dipendenti e traccia il tempo dedicato a ciascuna di esse per migliorare la produttività e l'efficienza

Limiti di Sling

Opzioni di personalizzazione, integrazioni e scalabilità limitate per team di grandi dimensioni a causa del prezzo per utente

Prezzi di Sling

Free

Premium: 2 $ al mese per utente

Business: A partire da 4 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Sling

G2: 4,4/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sling?

Software estremamente utile; lo uso per pianificare ogni esigenza di risorse nella mia attuale azienda. Ha aumentato l'efficienza e ridotto gli errori di sovrapposizione nella pianificazione dei tempi.

Software estremamente utile; lo uso per pianificare ogni esigenza di risorse nella mia attuale azienda. Ha aumentato l'efficienza e ridotto gli errori di sovrapposizione nella pianificazione dei tempi.

✨ Curiosità: uno studio sulla pianificazione dei turni afferma che una pianificazione stabile porta a una migliore produttività del lavoro, un aumento delle vendite e un migliore ROI per le aziende.

4. Float (il migliore per la pianificazione delle risorse)

via Float

Float è un software di pianificazione delle risorse progettato per aiutare i team a gestire i progetti e allocare le risorse in modo efficiente. Con la sua interfaccia drag-and-drop, puoi assegnare facilmente attività, modificare le pianificazioni e monitorare lo stato dei progetti. Float fornisce aggiornamenti in tempo reale, rendendo più facile monitorare la capacità del team, le sequenze dei progetti e i budget.

Il software supporta anche la pianificazione di più progetti, le previsioni e la reportistica, offrendo l'integrazione con strumenti come Google Calendar e Slack.

Le migliori funzionalità/funzioni di Float

Semplifica la pianificazione dei progetti con l'interfaccia drag-and-drop di Float per una facile pianificazione e allocazione delle risorse.

Monitora l'utilizzo delle capacità delle risorse in tempo reale e ricevi avvisi di sovraccarico

Assegna attività e risorse in ore o percentuali

Limiti di fluttuazione

Può essere difficile navigare nella sezione delle attività in Float

Prezzi variabili

Starter: 7,50 $ al mese per utente

Pro: 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni fluttuanti

G2: 4,3/5 (oltre 1.580 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Float?

Float è estremamente intuitivo, il che lo rende la scelta ideale per i team che necessitano di una pianificazione efficiente. La sua interfaccia intuitiva consente agli utenti di navigare facilmente attraverso le sequenze dei progetti, assegnare attività e modificare le pianificazioni con la funzionalità drag-and-drop. Uno svantaggio dell'utilizzo di Float è che le sue notifiche non sono istantanee, il che può essere frustrante quando sono necessari aggiornamenti rapidi.

Float è estremamente intuitivo, il che lo rende la scelta ideale per i team che necessitano di una pianificazione efficiente. La sua interfaccia intuitiva consente agli utenti di navigare facilmente attraverso le sequenze dei progetti, assegnare attività e modificare le pianificazioni con la funzionalità drag-and-drop. Uno svantaggio dell'utilizzo di Float è che le sue notifiche non sono istantanee, il che può essere frustrante quando sono necessari aggiornamenti rapidi.

📖 Per saperne di più: I migliori software per la pianificazione dei turni dei dipendenti

5. QuickBooks Time (ideale per creare pianificazioni ricorrenti)

via Quick Books Time

QuickBooks Time offre una funzionalità di pianificazione drag-and-drop che rende l'assegnazione dei turni rapida e semplice. I manager possono spostare rapidamente i turni dei dipendenti trascinando i loro nomi o le fasce orarie, risparmiando tempo nella pianificazione delle attività. Ciò è particolarmente utile per i team che lavorano sul campo o con orari variabili.

Puoi anche impostare pianificazioni ricorrenti trascinando e rilasciando i lavori dalle pianificazioni precedenti. Tuttavia, QuickBooks Time non supporta lo scambio di turni, quindi il manager deve modificare manualmente la pianificazione se un dipendente deve cambiare turno.

Funzionalità/funzioni migliori di QuickBooks Time

Tieni traccia delle ore e delle pause dei dipendenti e previeni il furto di tempo con il geofencing e il riconoscimento facciale

Assegna rapidamente i turni utilizzando il pianificatore drag and drop

Invia avvisi automatici per aggiornare le modifiche alla pianificazione

Gestisci i progetti e monitora i budget per migliorare la redditività

Crea modelli di pianificazione o copia i programmi della settimana precedente

QuickBooks Limiti di tempo

QuickBooks Time può essere costoso per le piccole imprese

Alcuni utenti segnalano che l'app mobile presenta dei bug e può essere frustrante da usare

Prezzi di QuickBooks Time

Simple Start: 17,50 $ al mese

Essentials: 32,50 $ al mese

In più: 49,50 $ al mese

Avanzato: 117,50 $/mese

Valutazioni e recensioni di QuickBooks Time

G2: 4,5/5 (oltre 1.430 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 6900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di QuickBooks Time?

QuickBooks time aiuta a ottenere report dettagliati, semplifica la pianificazione e offre anche la funzionalità di monitoraggio in tempo reale. A volte è difficile personalizzare la piattaforma in base alle esigenze specifiche.

QuickBooks time aiuta a ottenere report dettagliati, semplifica la pianificazione e offre anche la funzionalità di monitoraggio in tempo reale. A volte è difficile personalizzare la piattaforma in base alle esigenze specifiche.

📖 Per saperne di più: Come implementare un programma di lavoro 2-2-3?

6. Homebase (ideale per una pianificazione ottimizzata dei turni)

via Homebase

Homebase è un software completo per le risorse umane che offre soluzioni per la pianificazione, la gestione delle buste paga, le assunzioni e l'inserimento dei nuovi dipendenti, la conformità e altro ancora. Consente di gestire facilmente i turni, duplicare i programmi e informare automaticamente i dipendenti dei programmi imminenti.

Una delle sue funzionalità/funzioni uniche è la possibilità di monitorare le previsioni commerciali e i traguardi di lavoro, in modo da poter ottimizzare ogni turno. Inoltre, è possibile impostare limiti alle richieste di ferie con date di blackout, in modo che la pianificazione non sia influenzata da richieste impreviste.

Le migliori funzionalità/funzioni di Homebase

Crea e assegna i turni in base alla disponibilità e al budget, con opzioni che consentono ai lavoratori di scegliere o scambiare i turni

Aggiungi note personali al turno in modo che i membri del tuo team siano a conoscenza delle attività importanti

Registrazione dell'orario di inizio/fine lavoro da qualsiasi dispositivo con monitoraggio GPS

Consenti ai dipendenti di aggiornare la propria disponibilità per una pianificazione ottimizzata

Limiti di Homebase

Non sono disponibili funzionalità/funzioni per la gestione delle attività o dei progetti

Il libro paga è un componente aggiuntivo e molte funzionalità sono disponibili solo nei piani più costosi

Prezzi Homebase

Base: Gratis

Essentials: 24,95 $ al mese per posizione

In più: 59,95 $ al mese per ogni posizione

All-in-one: 99,95 $ al mese per posizione

Valutazioni e recensioni di Homebase

G2: 4,2/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Homebase?

Mi piace aprire l'app e vedere una panoramica completa di tutti coloro che stanno lavorando, i loro turni e il reparto. Il layout del programma rende più facile visualizzare e vedere se c'è tempo extra disponibile per lavorare. Dovrebbe essere un po' più facile accedere alla richiesta di tempo per coloro che lavorano di notte.

Mi piace aprire l'app e vedere una panoramica completa di tutti coloro che stanno lavorando, i loro turni e il reparto. Il layout del programma rende più facile visualizzare e vedere se c'è tempo extra disponibile per lavorare. Dovrebbe essere un po' più facile accedere alla richiesta di tempo per coloro che lavorano di notte.

Curiosità: anche la NASA si affida a sistemi di pianificazione avanzati per l'addestramento dell'equipaggio, la gestione delle attività della Stazione Spaziale Internazionale e le comunicazioni della Deep Space Network.

7. Resource Guru (il migliore per la pianificazione della capacità delle risorse)

via Resource Guru

Resource Guru offre funzionalità di pianificazione delle risorse e dei progetti. È possibile trascinare, rilasciare, estendere o duplicare le attività e le sequenze dei progetti. Consente di filtrare le risorse in base alle competenze, ai reparti, alle posizioni o ad altri campi personalizzati per una pianificazione efficiente.

La parte migliore è che puoi impostare una barra di utilizzo massimo per evitare di sovraccaricare i dipendenti o i liberi professionisti. Ciò consente una pianificazione strategica della capacità delle risorse.

Inoltre, funzionalità/funzioni come il monitoraggio del tempo, la gestione delle risorse e i report dettagliati consentono di tenere facilmente sotto controllo lo stato dei progetti e l'utilizzo delle risorse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Resource Guru

Semplifica la pianificazione allocando rapidamente le risorse e modificando con facilità le sequenze dei progetti

Migliora la visibilità mostrando chi sta lavorando su cosa e quando, garantendo un migliore coordinamento del team

Pianifica attività e risorse per più progetti contemporaneamente

Ottieni informazioni dettagliate con potenti strumenti di reportistica che monitorano l'utilizzo delle risorse e lo stato dei progetti in modo efficace

Automatizza la creazione delle tabelle orarie estraendo eventi e attività dal tuo calendario

Limiti di Resource Guru

Mancanza di funzionalità/funzioni avanzate per la gestione delle attività, con maggiore attenzione alla pianificazione delle risorse piuttosto che alla gestione dettagliata delle attività

Prezzi di Resource Guru

Piano Grasshopper: 5 $ al mese a persona

Blackbelt Plan: 8 $ al mese per persona

Master Plan: 12 $ al mese per persona

Valutazioni e recensioni di Resource Guru

G2 : 4,7/5 (oltre 350 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Resource Guru?

Apprezzo il fatto di poter visualizzare tutti i programmi di più progetti a portata di mano, anche quando sono in aereo o di corsa in aeroporto. Ricevo anche una notifica se il mio programma viene modificato dai project manager, dal mio responsabile o da altre persone autorizzate ad apportare modifiche.

Apprezzo il fatto di poter visualizzare tutti i programmi di più progetti a portata di mano, anche quando sono in aereo o di corsa in aeroporto. Ricevo anche una notifica se il mio programma viene modificato dai project manager, dal mio responsabile o da altre persone autorizzate ad apportare modifiche.

📮ClickUp Insight: Il 92% dei knowledge worker utilizza metodi incoerenti per monitorare gli elementi di azione, con conseguenti decisioni mancate ed esecuzioni ritardate. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. Senza un sistema unificato per acquisire e monitorare le decisioni, le informazioni aziendali critiche si perdono nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp , non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività dal tuo calendario, chatta, commenta attività, documenti ed email con un solo clic!

8. Paycor (ideale per creare pianificazioni a misura di dipendente)

via Paycor

Paycor è un software per la gestione delle buste paga e della forza lavoro. Con la sua soluzione per la gestione dei turni, puoi trascinare e rilasciare i turni nel calendario, creare modelli settimanali e aggiornare i tuoi dipendenti con notifiche push in tempo reale.

Consente inoltre di impostare regole di pianificazione personalizzate, come il limite del numero di ore di lavoro dei dipendenti. La parte migliore di Paycor è la pianificazione predittiva del lavoro, che aiuta a creare programmi conformi e a misura di dipendente. Invia avvisi nel caso in cui il turno di un dipendente superi il numero massimo di ore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Paycor

Gestisci le richieste di ferie nello stesso posto per una pianificazione efficiente del tempo

Assegna codici di lavoro e categorie di manodopera ai turni

Tieni traccia dei rapporti sui turni su dashboard interattive

Limiti di Paycor

Paycor offre opzioni di personalizzazione limitate, rendendo difficile adattare il software alle specifiche esigenze aziendali

Prezzi Paycor

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Paycor

G2: 3,9/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Paycor?

Paycor, per la maggior parte, è una piattaforma intuitiva. In qualità di amministratore, sono in grado di gestire i dipendenti molto facilmente nel sistema. Dal punto di vista dei dipendenti, abbiamo riscontrato che l'esperienza è intuitiva e che l'app mobile funziona bene. Ci sono occasionali difficoltà nell'utilizzo della piattaforma Paycor, ma nessuna fuori dall'ordinario rispetto a quanto ci si aspetta. Un elemento da notare è la mancanza di personalizzazione in alcune aree.

Paycor, per la maggior parte, è una piattaforma intuitiva. In qualità di amministratore, sono in grado di gestire i dipendenti molto facilmente nel sistema. Dal punto di vista dei dipendenti, abbiamo riscontrato che l'esperienza è intuitiva e che l'app mobile funziona bene. Ci sono alcune difficoltà occasionali nell'utilizzo della piattaforma Paycor, ma nessuna fuori dall'ordinario rispetto a quanto previsto. Un elemento da notare è la mancanza di personalizzazione in alcune aree.

9. 7shifts (ideale per pianificare i turni nei ristoranti)

via 7shifts

7shifts è un software di pianificazione drag-and-drop su misura per il settore della ristorazione. Consente ai manager di creare e modificare rapidamente i programmi tenendo conto delle previsioni relative alla manodopera e alle vendite, garantendo un'efficiente gestione del personale e un migliore controllo finanziario.

La funzionalità/funzione più importante è il suo programmazione automatica con apprendimento automatico, che impara dai modelli passati per creare programmi ottimizzati in base alla stagionalità e al flusso degli ospiti.

I dipendenti possono inoltre richiedere facilmente cambi di turno e inviare richieste di ferie. Grazie al suo design intuitivo e all'attenzione all'efficienza del lavoro, 7shifts aiuta i gestori di ristoranti a risparmiare tempo, ridurre i costi e migliorare la precisione complessiva della pianificazione.

le migliori funzionalità/funzioni di 7shifts

Semplifica la pianificazione con la funzionalità/funzione drag-and-drop, che consente di modificare i turni in modo facile e veloce

Migliora la precisione della pianificazione utilizzando il pianificatore automatico basato sull'apprendimento automatico, che apprende dai modelli passati per ottimizzare la manodopera

Aggiorna i programmi, gestisci le ferie e scambia i turni da qualsiasi luogo utilizzando l'app mobile

Monitora la presenza dei dipendenti con un'app per la registrazione delle presenze

limiti di 7shifts

Non fornisce promemoria ai dipendenti per le pause e consente loro di terminare le pause in anticipo, con potenziali ripercussioni sulla conformità

prezzi di 7shifts

Comp: Gratis

Entrée: 29,99 $ al mese per posizione, fatturato annualmente

The Works: 69,99 $ al mese per posizione, fatturato annualmente

Gourmet: 135,00 $ al mese, fatturato annualmente

valutazioni e recensioni di 7shifts

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di 7Shifts?

Rende facile la comunicazione con il team, tutti sanno quali compiti hanno da svolgere e hanno a disposizione molti strumenti per scambiarsi i turni, chiedere permessi, rivedere i turni, ecc. 7shifts ha consentito di risparmiare molto tempo nella pianificazione ed è anche un ottimo modulo di comunicazione con il personale. Ci vuole un po' di tempo per imparare a usarlo, ma una volta capito è molto intuitivo e facile da usare.

Rende facile la comunicazione con il team, tutti sanno quali compiti hanno da svolgere e hanno a disposizione molti strumenti per scambiarsi turni, chiedere permessi, rivedere i turni, ecc. 7shifts ha consentito di risparmiare molto tempo nella pianificazione ed è anche un ottimo modulo di comunicazione con il personale. Ci vuole un po' di tempo per imparare a usarlo, ma una volta capito è molto intuitivo e facile da usare.

🧠 Lo sapevi? Uno studio recente ha rivelato che il 38% dei turni nei ristoranti non è adeguatamente coperto in una settimana, con alcuni turni che presentano carenze o eccedenze di personale. Questo squilibrio può portare a un rallentamento del servizio, all'aumento dei costi di manodopera e al burnout dei dipendenti.

10. Forecast (il migliore per la pianificazione con codici colore)

via Previsione

Forecast semplifica la pianificazione dei progetti e delle risorse assegnando un codice colore alle attività. In questo modo è facile mappare le sequenze dei progetti, monitorare gli incarichi assegnati al team e identificare i dipendenti con un carico di lavoro eccessivo.

Con Forecast, puoi rapidamente individuare quando qualcuno è disponibile per nuove attività e garantire carichi di lavoro equilibrati per evitare il burnout.

Le funzionalità/funzioni basate sull'IA della piattaforma aiutano a gestire l'intero ciclo di vita del progetto, dai preventivi alle fatture, riducendo al contempo il lavoro amministrativo. È possibile visualizzare i piani per progetto o per singolo membro del team e condividere le pianificazioni con il team per una migliore comunicazione.

Previsione delle migliori funzionalità/funzioni

Pianifica le sequenze dei progetti e monitora la disponibilità del team utilizzando grafici delle capacità codificati a colori per prendere decisioni più intelligenti in materia di risorse

Assegna le risorse in modo efficiente bilanciando i carichi di lavoro e prevenendo i ritardi, garantendo che i progetti procedano secondo i piani e che le scadenze vengano rispettate

Monitora e ottimizza lo stato di avanzamento dei progetti in tempo reale, apportando rapidamente modifiche grazie a informazioni immediate per evitare colli di bottiglia e migliorare la produttività

Limiti delle previsioni

Forecast non accredita i depositi a fronte del lavoro completato, il che può portare a discrepanze nella contabilità del progetto

Previsione dei prezzi

Prezzi personalizzati

Previsioni, valutazioni e recensioni

G2: 4,2/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Forecast?

L'interfaccia utente è intuitiva. La creazione di un nuovo progetto è rapida. La gestione delle attività e la pianificazione sono semplici e veloci. Anche l'interfaccia utente ha un buon tempo di risposta.

L'interfaccia utente è intuitiva. La creazione di un nuovo progetto è rapida. La gestione delle attività e la pianificazione sono semplici e veloci. L'interfaccia utente ha anche un buon tempo di risposta.

11. Asana (il migliore per la pianificazione delle attività)

via Asana

Asana è un software di gestione dei progetti con diverse viste per la pianificazione dei progetti, tra cui vista elenco, bacheca e calendario. Puoi creare rapidamente attività, assegnarle ai membri del team e impostare scadenze utilizzando un layout semplice e visivo. La funzione drag-and-drop semplifica la modifica delle attività e delle priorità, garantendo che tutto proceda secondo i piani.

Oltre alla gestione delle attività, Asana collega le tue attività quotidiane a obiettivi aziendali più grandi. Aiuta a mantenere i team allineati con gli obiettivi aziendali, rendendo più facile monitorare lo stato di avanzamento e garantire che i progetti siano sulla buona strada.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Visualizza le attività pianificate fino a sette giorni

Tieni traccia di attività illimitate e archivia file (fino a 100 MB per file) per un migliore project management

Utilizza varie metodologie di project management con funzionalità/funzioni quali collaborazione in-app e flussi di lavoro di approvazione

Limiti di Asana

La funzionalità/funzione di esportazione dei dati di Asana potrebbe essere migliorata e mancano guide pratiche

Prezzi di Asana

Personale: Free Forever

Versione base: 8,50 $ al mese

Avanzato: 19,21 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4. 4/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Mi piace molto perché offre un sistema dinamico di gestione delle attività che integra scadenze, livelli di priorità e strumenti di collaborazione. Le funzionalità di calendario e notifiche assicurano che nessuna scadenza venga persa e che le attività vengano delegate in modo efficiente tra i team. A volte personalizzare i flussi di lavoro, le attività e navigare nel sistema può essere complicato e richiedere molto tempo e lavoro per impostare e padroneggiare le attività e le date di follow-up, ma una volta che ci si dedica un po' di tempo, diventa più facile da usare.

Mi piace molto perché offre un sistema dinamico di gestione delle attività che integra scadenze, livelli di priorità e strumenti di collaborazione. Le funzionalità di calendario e notifiche assicurano che nessuna scadenza venga trascurata e che le attività vengano delegate in modo efficiente tra i team. A volte personalizzare i flussi di lavoro, le attività e navigare nel sistema può essere complicato e richiedere molto tempo e lavoro richiesto per impostare e padroneggiare le attività impostate e le date di follow-up, ma una volta che qualcuno ci dedica del tempo, diventa più facile da usare.

🧠 Lo sapevi? Il crono-lavoro è la nuova tendenza virale che sta ridefinendo il futuro del lavoro per la maggior parte delle aziende! Invece di attenersi ai tradizionali orari dalle 9 alle 17, il crono-lavoro incoraggia i dipendenti ad allineare le loro ore di lavoro ai loro ritmi biologici naturali. Questo approccio flessibile consente ai lavoratori di scegliere gli orari che corrispondono ai loro livelli di energia, che siano mattinieri o nottambuli.

12. Monday. com (Il migliore per organizzare elenchi di cose da fare)

Monday. com offre uno strumento di pianificazione intuitivo con funzione drag-and-drop per aiutarti a pianificare la tua giornata o la tua settimana. Puoi facilmente riorganizzare e assegnare un codice colore alle attività. Fornisce anche promemoria automatici quando le scadenze si avvicinano, in modo da rimanere produttivo.

Con la funzionalità di monitoraggio del tempo di Monday.com, puoi monitorare dove trascorri la maggior parte del tuo tempo e dare priorità al tuo lavoro. La piattaforma è progettata pensando alle piccole e medie imprese (PMI) e offre un'interfaccia intuitiva e visivamente accattivante.

Monday. com migliori funzionalità/funzioni

Visualizza tutte le tue attività e i tuoi progetti in un unico posto grazie all'integrazione con Google Calendar

Aggiungi lo stato di priorità alle attività per garantire la responsabilità del team

Crea una dashboard personalizzata con oltre 200 modelli per una facile gestione dei progetti

Limiti di Monday.com

Gli strumenti di filtraggio delle attività possono essere restrittivi e l'area "Il mio lavoro" non è molto utile

Prezzi di Monday.com

Free

Base: 12 $ al mese per postazione

Standard: 14 $ al mese per postazione

Pro: 24 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Monday. com valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 12.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday.com?

Una delle cose che preferisco di Monday è la possibilità di personalizzare le bacheche in base al mio progetto. Sia che abbia bisogno semplicemente di tenere traccia di alcuni numeri o di monitorare un progetto in corso, posso modificare titoli, colori, tipi e praticamente qualsiasi altra cosa mi venga in mente dalla vista principale. Ci sono anche tantissime opzioni per personalizzare le viste a seconda di come si desidera monitorare qualcosa o presentarlo, se necessario. L'unico svantaggio che mi viene in mente è che a volte il visualizzatore di moduli e le tabelle presentano dei problemi, come essere fuori ordine o allegare upload provenienti dal modulo di qualcun altro.

Una delle cose che preferisco di Monday è la possibilità di personalizzare le bacheche in base al mio progetto. Sia che abbia bisogno semplicemente di tenere traccia di alcuni numeri o di monitorare un progetto in corso, posso modificare titoli, colori, tipi e praticamente qualsiasi altra cosa mi venga in mente dalla vista principale. Ci sono anche tantissime opzioni per personalizzare le viste a seconda di come si desidera monitorare qualcosa o presentarlo, se necessario. L'unico svantaggio che mi viene in mente è che a volte il visualizzatore di moduli e le tabelle presentano dei problemi, come essere fuori ordine o allegare upload provenienti dal modulo di qualcun altro.

13. Teamwork (ideale per la previsione delle risorse)

via Teamwork

Teamwork è uno strumento di project management basato su cloud che consente di allocare risorse o tempo a qualsiasi progetto tramite la pianificazione drag-and-drop. Con Teamwork, è possibile prevedere le risorse necessarie per i progetti futuri e adeguare le allocazioni di conseguenza. Ciò semplifica il monitoraggio delle spese potenziali di qualsiasi progetto e la previsione dei profitti.

Il lavoro di squadra funge anche da pianificatore della forza lavoro, fornendo visibilità sul carico di lavoro del tuo team. Questa funzionalità di pianificazione drag-and-drop ti consente di ottenere una panoramica immediata della disponibilità dei membri del tuo team, riassegnare attività e modificare i turni facilmente.

Le migliori funzionalità/funzioni per il lavoro di squadra

Modifica le scadenze o l'ambito del progetto con la pianificazione drag-and-drop

Crea flussi di lavoro personalizzati, automatizza le attività e genera report su misura per le tue esigenze di pianificazione

Gestisci i progetti, monitora il tempo fatturabile e collabora con i client utilizzando modelli personalizzabili

Limiti del lavoro di squadra

La maggior parte delle funzionalità/funzioni sono disponibili solo con il piano più costoso o superiore

Prezzi per il lavoro di squadra

Base: Gratis

Consegna: 13,99 $ al mese per utente

Grow: 25,99 $ al mese per utente

Scala: 69,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni sul lavoro di squadra

G2: 4,4/5 (oltre 1150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Teamwork?

"Teamwork ha una funzionalità per praticamente tutto ciò che voglio organizzare o pianificare nel mio flusso di lavoro. Inoltre, ha un team di sviluppo molto attivo che è sempre alla ricerca, assorbe i feedback e aggiunge nuove funzionalità/funzioni e correzioni. Ogni tanto mi capita di imbattermi in un piccolo problema, ma non è quasi mai nulla di grave.

"Teamwork ha tutte le funzionalità di cui ho bisogno per organizzare o pianificare praticamente qualsiasi cosa nel mio flusso di lavoro. Inoltre, ha un team di sviluppo molto attivo che è sempre alla ricerca, raccoglie feedback e aggiunge nuove funzionalità e correzioni. Ogni tanto mi capita di riscontrare qualche piccolo problema, ma non sono mai nulla di grave.

Semplifica la pianificazione con ClickUp

I software di pianificazione drag-and-drop semplificano la gestione delle attività e migliorano l'efficienza dei team di tutte le dimensioni. Ogni piattaforma ha i propri punti di forza, come integrazioni avanzate o accesso mobile, per soddisfare diverse esigenze aziendali.

Sebbene tutti gli strumenti sopra indicati offrano funzionalità di base di trascinamento per i turni, non dispongono di funzionalità complete di analisi o gestione delle attività.

È qui che ClickUp colma il divario. Fornisce funzionalità di pianificazione e programmazione dei progetti, gestione delle attività, monitoraggio in tempo reale, comunicazione del team, gestione del tempo e gestione delle risorse umane, soddisfacendo tutte le esigenze aziendali.

Iscriviti a ClickUp e ottimizza la pianificazione dei progetti e della forza lavoro!