IA nativa vs IA-powered: cosa significa per il lavoro

La maggior parte dei fornitori di software si limita a inserire la dicitura "basato sull'IA" nella pagina del proprio prodotto e non va oltre. Ma c'è un'enorme differenza tra uno strumento che dispone di funzionalità di IA e uno costruito attorno all'IA fin dall'inizio. Questo divario determina direttamente il valore che il tuo team ne ricava.

Questo articolo spiega in dettaglio cosa si intende per "nativo IA" e "basato sull'IA". Scoprirai come l'architettura sottostante forma tutto, dal flusso dei dati al processo decisionale.

Scopriremo anche perché ClickUp, la prima area di lavoro convergente basata sull'IA al mondo, è la piattaforma nativa per l'IA perfetta per te! 🤩

Cosa significa "basato sull'IA"?

Un prodotto basato sull'IA è un prodotto che è stato realizzato senza l'IA e al quale sono state successivamente aggiunte funzionalità di IA sull'architettura esistente. Ciò significa che il livello di IA si trova al di fuori del motore del flusso di lavoro principale del prodotto.

Probabilmente l'hai già notato nei tuoi strumenti di lavoro. Il tracker di progetto è in grado di riepilogare un documento e l'app di chat può suggerire delle risposte. Ma nessuna di queste funzionalità/funzioni di IA comunica con le altre o effettua la condivisione del contesto all'interno della piattaforma.

Questo è il segno rivelatore di uno strumento basato sull'IA (talvolta chiamato "abilitato all'IA"). Ogni funzionalità/funzione gestisce abbastanza bene un compito isolato, ma l'IA non è in grado di vedere il quadro completo del tuo lavoro.

Questo è frustrante per i team. Le attività risiedono in uno strumento, i documenti in un altro e le conversazioni in un terzo: è il cosiddetto "Work Sprawl". Quando l'IA viene integrata in questa configurazione frammentata, può accedere ai dati solo all'interno di una singola funzionalità/funzione alla volta, solitamente inviandoli a modelli esterni tramite chiamate API.

🔍 Lo sapevi? Il rapporto "2025 State of AI" di McKinsey ha rilevato che, nonostante la diffusione capillare dell'IA generativa, oltre l'80% delle organizzazioni non ha ancora riscontrato un impatto tangibile a livello di azienda.

Cosa rende una piattaforma nativa per l'IA?

Una piattaforma nativa per l'IA è quella in cui l'IA è stata integrata nell'architettura del sistema, nel modello di dati e nel processo decisionale sin dal primo giorno.

Tre caratteristiche architetturali distinguono i sistemi basati sull'IA da quelli nativi:

Livello dati unificato: tutti gli oggetti di lavoro, come attività, documenti, messaggi, persone e Sequenze, risiedono in un unico grafico interconnesso, in modo che l'IA disponga del contesto completo

Intelligenza integrata: l'IA è presente in ogni aspetto perché il sistema è stato progettato per instradare le informazioni attraverso di essa in ogni passaggio

Azione autonoma: la piattaforma è in grado di eseguire flussi di lavoro in più passaggi, smistare il lavoro in arrivo e fornire insight in modo proattivo, poiché dispone delle autorizzazioni e di un la piattaforma è in grado di eseguire flussi di lavoro in più passaggi, smistare il lavoro in arrivo e fornire insight in modo proattivo, poiché dispone delle autorizzazioni e di un livello di orchestrazione IA che le consentono di agire

📮 ClickUp Insight: Il nostro sondaggio sulla maturità dell'IA ha rilevato che il 33% delle persone è restio ad adottare nuovi strumenti e solo il 19% adotta e scala rapidamente l'IA. Quando ogni nuova funzionalità si presenta sotto forma di un'altra app, un altro accesso o un altro flusso di lavoro da imparare, i team si ritrovano quasi immediatamente afflitti dalla "fatica da strumenti". ClickUp Brain colma questa lacuna integrandosi direttamente in uno spazio di lavoro unificato e convergente dove i team già pianificano, monitorano e comunicano. Porta modelli di IA multipli, generazione di immagini, supporto alla codifica, ricerca nel deep web, riepiloghi istantanei e ragionamento avanzato proprio nel luogo in cui il lavoro già avviene.

IA-native vs IA-powered: differenze chiave

Il divario tra questi due approcci si manifesta in tre dimensioni: come si muovono i dati, come vengono prese le decisioni e come si evolve il sistema.

Dimensione Basato sull'IA Nativo per l'IA Flusso di dati L'IA accede ai dati una funzionalità/funzione alla volta tramite API L'IA legge in modo nativo tutti gli oggetti di lavoro collegati Processo decisionale Suggerisce azioni che gli utenti devono approvare all'interno del contesto di un unico strumento Analizza il contesto dell'intera area di lavoro e esegue autonomamente azioni in più passaggi Scalabilità Ogni nuova funzione IA aumenta la complessità dell'integrazione e il debito tecnico Le nuove funzionalità ereditano il livello dati e l'infrastruttura di intelligenza artificiale esistenti

1. Come avviene il flusso dei dati attraverso ciascun sistema

Negli strumenti di IA, i dati risiedono in strumenti scollegati tra loro. Quando l'IA ha bisogno di informazioni, interroga una fonte alla volta attraverso un livello di middleware, creando latenza e punti ciechi.

Qui, tutti i dati di lavoro confluiscono in un unico livello interconnesso. L'IA non ha bisogno di "recuperare" il contesto perché lo possiede già. Ecco perché uno spazio di lavoro nativo per l'IA può redigere un aggiornamento di stato attingendo contemporaneamente allo stato di avanzamento delle attività, alle recenti modifiche ai documenti e alle conversazioni in chat.

🔍 Lo sapevi? Gartner prevede che nei prossimi anni oltre la metà delle aziende abbandonerà l'IA assistiva a favore di piattaforme in grado di fornire risultati concreti in termini di flussi di lavoro.

2. Come vengono prese le decisioni

Con gli strumenti di IA, l'IA fornisce suggerimenti e sei tu a decidere. Ogni azione richiede un clic, una conferma, un passaggio manuale. Questo va bene per suggerimenti di poco conto come le correzioni grammaticali, ma diventa un collo di bottiglia per i flussi di lavoro complessi.

L'approccio nativo per l'IA ribalta questa situazione. All'IA si può affidare l'esecuzione perché dispone di un contesto completo e di misure di sicurezza integrate nel sistema, come la classificazione delle attività, la riassegnazione del lavoro in base alla capacità e l'avvio di automazioni senza dover attendere l'approvazione ad ogni passaggio.

Questo non significa che gli esseri umani vengano esclusi dal processo. Significa che l'impostazione predefinita passa da "l'uomo agisce, l'IA suggerisce" a "l'IA agisce, l'uomo supervisiona".

🀚 Vantaggio di ClickUp: utilizza i Super Agent di ClickUp come compagni di squadra nativi per l'IA, in grado di eseguire flussi di lavoro end-to-end con il contesto completo della tua area di lavoro. Crea il tuo primo Super Agent di ClickUp Crea Super Agent personalizzati su ClickUp per automatizzare flussi di lavoro complessi L'IA agentica è in grado di: Esegue flussi di lavoro in più passaggi, non solo singoli prompt

Si adatta in base al contesto, alla memoria e alle interazioni passate

Collabora con le persone pur operando in modo autonomo

Riduce i costi di coordinamento nei processi complessi Ad esempio, un Super Agente della pipeline commerciale monitora le trattative in tutte le fasi. Quando una trattativa è in stato avanzato, aggiorna le attività, redige bozze di follow-up, pianifica i passaggi successivi e segnala i rischi. Coinvolgerà un essere umano solo quando saranno necessarie delle approvazioni.

Una guida al tuo Super Agent:

Come la piattaforma si evolve nel tempo

Gli strumenti di IA accumulano debito tecnico con ogni nuova funzionalità/funzione di IA. Ognuna richiede una propria pipeline di dati, una propria manutenzione, un proprio cablaggio. Più ne aggiungi, più il sistema diventa fragile. L'utilità dell'IA raggiunge un plateau perché non può mai imparare dal quadro completo: è ciò che chiamiamo sprawl contestuale.

Le piattaforme native per l'IA funzionano in modo diverso. Le nuove funzionalità si integrano nel livello di intelligenza esistente perché il modello di dati, le autorizzazioni e l'infrastruttura di orchestrazione sono già presenti. Questo crea un vantaggio crescente nel tempo, aiutandoti a evitare i silos di informazioni. Ogni lavoro svolto dal tuo team all'interno di un sistema nativo per l'IA rende l'IA più intelligente.

Automatizza i flussi di lavoro complessi:

Perché l'architettura è più importante delle etichette relative all'IA

Quando si adottano più strumenti di IA, si finisce per avere una proliferazione incontrollata di IA. Ciò significa che c'è una proliferazione non pianificata di strumenti, modelli e piattaforme di IA senza un contesto condiviso, una supervisione o una strategia. Ognuno funziona bene da solo, ma non è in grado di condividere il contesto con gli altri. E questo è un divario architettonico.

Questo divario si manifesta nel lavoro quotidiano:

Come funziona ClickUp come area di lavoro nativa per l'IA

ClickUp è uno spazio di lavoro nativo per l'IA in cui attività, fonti di conoscenza, conversazioni e automazione sono tutte collegate tramite l'IA.

Scopriamo insieme come il software di convergenza può aiutarti:

Comprendi immediatamente il lavoro

ClickUp Brain funge da livello di intelligenza centrale in tutto il tuo spazio di lavoro. Mette in connessione le tue attività, i tuoi documenti, le persone e le conversazioni. In questo modo, invece di cercare, tutto ciò che devi fare è porre una domanda in linguaggio naturale. È profondamente integrato nei tuoi flussi di lavoro e può accedere al contesto in tempo reale da tutto il tuo spazio di lavoro.

Ottieni informazioni utili basate sui dati della tua area di lavoro con ClickUp Brain

Cosa fa:

Ad esempio, un product manager che si sta preparando per una revisione dello sprint può semplicemente chiedere: Riassumi lo stato di avanzamento dello sprint, gli ostacoli e le attività in sospeso.

ClickUp Brain MAX fa un ulteriore passo avanti diventando il tuo centro di comando AI tra strumenti, app e il web. È progettato per eliminare la frammentazione dell'IA, il che significa che non dovrai più passare da ChatGPT ai documenti e alle schede di ricerca.

Accedi a tutti gli strumenti di IA necessari in un'unica interfaccia con ClickUp Brain MAX

Funge da assistente IA desktop che collega la tua area di lavoro con strumenti esterni e fonti di conoscenza.

Lo strumento di IA offre:

Ricerca unificata: trova le risposte su ClickUp, nelle app collegate (Google Drive, GitHub, ecc.) e sul web

ClickUp Talk-to-Text: Converti istantaneamente la voce in attività, messaggi e documenti strutturati

Accesso multimodello: utilizza i migliori modelli di IA (come GPT, Claude, Gemini) in un unico posto

Ricerca approfondita e ragionamento: Trasforma ore di ricerca in approfondimenti strutturati

Crea direttamente dal contesto: genera attività, progetti o contenuti all'istante

Rinuncia alle sottoscrizioni multiple all'IA:

🚀 Il vantaggio di ClickUp: quando gli action item delle riunioni si perdono tra la tua app per gli appunti e la tua lista delle attività, registra tutto automaticamente con ClickUp AI Notetaker. Prende appunti per te durante le riunioni, così puoi rimanere pienamente concentrato. Dopo la riunione, gli action item, i riassunti e le attività di follow-up compaiono all'interno del tuo spazio di lavoro.

Trasforma le decisioni in azioni concrete

Le automazioni di ClickUp garantiscono che, una volta presa una decisione, il lavoro proceda automaticamente. Queste automazioni possono essere basate su regole o potenziate dall'IA, consentendo ai flussi di lavoro di adattarsi dinamicamente man mano che il lavoro evolve.

Affida le attività di routine, come la creazione automatica delle attività, a ClickUp Automations

Come funziona:

Trigger: eventi come la creazione di attività, il cambio di stato o le scadenze

Condizioni: regole che definiscono quando viene eseguita l'automazione

Azioni: Risultati quali l'assegnazione di attività, l'aggiornamento degli stati o l'invio di avvisi

Ad esempio, quando un team commerciale conclude un affare, un'automazione crea istantaneamente una nuova attività di onboarding, la assegna al team di customer success e imposta una scadenza.

Ecco cosa ha detto un utente riguardo all'automazione di flussi di lavoro complessi utilizzando ClickUp Super Agents:

Li sto utilizzando con un esito positivo. Semplici ma efficaci. Nei nostri elenchi di progetti con i nostri programmi, abbiamo un'attività denominata "Stato settimanale". In questa attività, il PM aggiunge un commento con uno stato descrittivo, risultati significativi (poiché potrebbero essere state completate centinaia di attività o raggiunti traguardi cardinali) ed eventuali rischi o problemi. Chiedo al superagente di esaminarli, di commentare con suggerimenti sulla formattazione, quindi di copiare questo stato aggiornato e inserirlo in un documento utilizzato per il nostro stato settimanale.

Li sto utilizzando con un esito positivo. Semplici ma efficaci. Nei nostri elenchi di progetti con i nostri programmi, abbiamo un'attività denominata "Stato settimanale". In questa attività, il PM aggiunge un commento con uno stato descrittivo, risultati significativi (poiché potrebbero essere state completate centinaia di attività o raggiunti traguardi cardinali) ed eventuali rischi o problemi. Chiedo al superagente di esaminarli, di commentare con suggerimenti sulla formattazione, quindi di copiare questo stato aggiornato e inserirlo in un documento utilizzato per il nostro stato settimanale.

Crea il tuo flusso di lavoro nativo per l'IA con ClickUp

Oggi la maggior parte dei team opera ancora in modo basato sull'IA. Sebbene sia utile, questo approccio dipende fortemente dall'intervento umano per effettuare la connessione dei contesti, prendere decisioni e portare avanti il lavoro.

Il lavoro nativo per l'IA è diverso e ClickUp rende questo cambiamento una realtà. Con ClickUp Brain, il tuo team va oltre la semplice ricerca per accedere istantaneamente al contesto tra attività, documenti e chat. ClickUp Brain MAX elimina la proliferazione di strumenti riunendo Talk-to-Text e diversi modelli di IA in un unico spazio di lavoro. E con ClickUp Automazioni, le decisioni triggerano automaticamente le azioni.

Allora, cosa aspetti? Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ✅

Domande frequenti su "nativo IA" e "basato sull'IA"

"Basato sull'IA" è la stessa cosa di "alimentato dall'IA"?

Spesso questi termini vengono usati in modo intercambiabile, ma "basato sull'IA" di solito implica che l'IA svolga un ruolo più importante nel processo decisionale, mentre "alimentato dall'IA" significa semplicemente che l'IA è presente in qualche parte del prodotto.

Qual è la differenza tra "IA-enabled" e "IA-powered"?

"AI-enabled" e "AI-powered" significano più o meno la stessa cosa: un prodotto che originariamente non era stato progettato intorno all'IA, ma che ora include funzionalità di IA. La distinzione è principalmente di natura marketing. Quindi ciò che conta di più è se lo strumento fornisce IA assistita (guidata dall'uomo, supportata dall'IA) o se è veramente nativo per l'IA.

Una piattaforma può evolversi da "basata sull'IA" a "nativa per l'IA"?

In teoria sì, ma ciò richiede di ricostruire il modello di dati e l'architettura da zero, non solo di aggiungere ulteriori funzionalità/funzioni di IA. La maggior parte delle piattaforme che sono nate senza l'IA al centro del proprio sistema si trovano ad affrontare un notevole debito tecnico quando cercano di compiere questo passaggio.

"Nativo per l'IA" significa che ogni funzionalità/funzione funziona automaticamente grazie all'IA?

No. "Nativo per l'IA" significa che l'architettura della piattaforma consente all'IA di accedere a tutti i tuoi dati di lavoro e di agire in tutto il sistema. Le singole funzionalità/funzioni possono utilizzare o meno l'IA. Tuttavia, è importante notare se l'IA può operare ovunque nel prodotto perché la struttura di base la supporta.