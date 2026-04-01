Ottieni il massimo da Claude con ClickUp AI

ClickUp o Claude? Non devi scegliere.

Il tuo team ha scelto Claude come standard di IA. Questo rende ClickUp più prezioso, non meno. Claude è un motore di ragionamento per utenti esperti. ClickUp AI è il livello di intelligenza per l'intera organizzazione. Claude ha bisogno di dati strutturati su cui ragionare, e ClickUp è il sistema che li fornisce.

Nel frattempo, ClickUp AI arricchisce continuamente la tua area di lavoro, alimenta agenti che funzionano senza bisogno di input da parte dell'utente e offre a ogni persona di ogni team l'IA nel flusso di lavoro che già utilizzano.

Claude gestisce il ragionamento approfondito e trasversale ai sistemi per i tuoi utenti tecnici. ClickUp AI gestisce il restante 95% della tua forza lavoro. Insieme, ti offrono un modo intelligente per scalare l'IA sul posto di lavoro.

Continua a leggere per scoprire come ottenere il massimo da Claude con ClickUp AI.

💡 Hai bisogno di aiuto per capire come ClickUp AI e Claude potrebbero integrarsi nei tuoi flussi di lavoro?

Come funziona ClickUp AI

ClickUp AI è una suite completa di funzionalità di IA integrate nella piattaforma in cui i tuoi team gestiscono già il lavoro.

Invece di considerare l'IA come un semplice componente aggiuntivo separato e privo di contesto rispetto al tuo lavoro, ClickUp ti offre il primo spazio di lavoro con IA convergente al mondo, in cui l'IA comprende a fondo le tue attività, i tuoi documenti e le tue conversazioni per fornirti un supporto pertinente, contestualizzato e che ti fa risparmiare tempo in ogni fase del tuo flusso di lavoro.

Ecco cosa lo rende possibile:

ClickUp Brain

ClickUp Brain è il livello di intelligenza integrato all'interno di ClickUp. Rende l'intera area di lavoro più intelligente, sia che sia un utente a leggere i dati, sia che sia Claude a recuperarli tramite MCP.

Dai priorità alle attività da svolgere dalla tua area di lavoro utilizzando le risposte sensibili al contesto di ClickUp Brain

@mention Brain : Tagga Brain come un membro del team in qualsiasi attività, documento o chat. È il tuo assistente intelligente disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 : Tagga Brain come un membro del team in qualsiasi attività, documento o chat. È il tuo assistente intelligente disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Risposte automatiche : l'IA risponde automaticamente alle domande nelle chat e nei thread dei commenti, così gli utenti non devono farlo manualmente : l'IA risponde automaticamente alle domande nelle chat e nei thread dei commenti, così gli utenti non devono farlo manualmente

Intelligenza contestuale : monitora tutto il contesto del lavoro per acquisire e aggiornare continuamente le basi di conoscenza

Ricerca aziendale : poni una domanda in linguaggio naturale e ottieni risposte da attività, documenti, chat, commenti e allegati. Rispetta le autorizzazioni dell'area di lavoro : poni una domanda in linguaggio naturale e ottieni risposte da attività, documenti, chat, commenti e allegati. Rispetta le autorizzazioni dell'area di lavoro

Campi personalizzati con l'IA : campi che si compilano automaticamente in base al contenuto dell'attività: sentiment, punteggio di priorità, classificazione per categoria e riepiloghi/riassunti. Non è richiesta alcuna immissione manuale

AI Project Manager: riassume automaticamente i progetti nelle dashboard, individua gli ostacoli, suggerisce gli assegnatari e genera aggiornamenti sullo stato in base all'attività reale

📮ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro capacità versatili — per generare contenuti, analizzare dati e altro ancora — potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda ogni volta che vuole porre una domanda all'IA, il tempo necessario per il passaggio e i costi associati al cambio di contesto si accumulano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. È integrato direttamente nella tua area di lavoro di ClickUp, sa su cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt in testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Raddoppia la tua produttività con ClickUp!

Super agenti

I Super Agent sono compagni di squadra basati sull'IA che puoi configurare con istruzioni, trigger, strumenti, conoscenze e memoria tramite il Super Agent Builder.

Usa il Super Agent Builder senza codice di ClickUp per lanciare il tuo agente personalizzato in pochi minuti, anziché in ore

Puoi taggarli, assegnare loro attività, inviare loro messaggi privati in chat e persino @menzionarli direttamente dove stai lavorando. Si comportano come un collega in carne e ossa, compiendo autonomamente i passaggi necessari per completare il lavoro assegnato.

Non devi guidarli in ogni passaggio. Svolgono il lavoro in modo autonomo.

🎥 Guarda questo video per ottenere ulteriori informazioni su come creare e lavorare con i Super Agent:

Ogni reparto dispone di pacchetti predefiniti per gli agenti pronti all'uso:

Reparto Agenti Project management Agente di acquisizione, Agente di assegnazione, Agente PM, Agente Live Answers Marketing Agente Brief, Agente Contenuto, Agente Brand, Agente Live Intel Prodotto e Ingegneria Agente PRD, Agente Triage, Agente Codegen, Agente Live Answers Risorse umane Agente di onboarding, agente Pulse Check, agente formatore, agente Live Answers Leadership Agente Promemoria Obiettivi, Agente Allineamento, Agente Risultati Chiave, Agente Aggiornamento Stato Commerciale Agenti personalizzati per i flussi di lavoro commerciali

Bell Direct dimostra che con ClickUp non è necessario un team tecnico per adottare l'IA in modo efficace.

Utilizzando ClickUp Super Agents, il team ha automatizzato un flusso di lavoro end-to-end di acquisizione e triage senza scrivere codice né aggiungere nuovi strumenti.

💡 Cerchi miglioramenti simili in termini di efficienza per il tuo team?

Autopilot e Ambient Agents

Si tratta di agenti sempre attivi che funzionano in background senza bisogno di essere promptati. Pensa a:

Riassunti della dashboard generati ogni mattina

Aggiornamenti dello stato inviati senza check-in

Attività selezionate automaticamente e indirizzate in base alla priorità

Elementi in ritardo segnalati e inoltrati

Dati arricchiti continuamente in tutto l'area di lavoro

Agenti certificati

Per i flussi di lavoro in cui la posta in gioco è sufficientemente alta da giustificare una soluzione personalizzata, gli ingegneri Forward Deployed di ClickUp progetteranno e implementeranno un agente su misura per i processi specifici della tua organizzazione. Con gli agenti certificati, ottieni una configurazione di altissimo livello e un utilizzo illimitato.

👀 Lo sapevi? L'agente certificato di ClickUp ha ottenuto un punteggio di 96 su 100 in un benchmark diretto sui piani di progetto pronti per l'esecuzione. Il concorrente più vicino ha raggiunto 61 punti, mentre la maggior parte degli altri si è fermata tra i 40 e i 50. In termini pratici, i team potrebbero passare dall'idea → al piano → all'esecuzione in un unico passaggio, con un intervento manuale minimo. È questo che distingue Certified Agent in questo benchmark.

Riunioni con l'IA

Con ClickUp Calendario e AI Notetaker, i team possono pianificare riunioni nel contesto e acquisire note automaticamente.

Lascia che ClickUp AI automatizzi le tue riunioni, dalla pianificazione alla presa di appunti e al riassunto

Usa comandi in linguaggio naturale per controllare la disponibilità nei calendari del team e pianificare le riunioni

Partecipa alle riunioni direttamente da ClickUp, senza dover cambiare scheda

Ricevi automaticamente gli appunti delle riunioni nella tua finestra In arrivo di ClickUp, con le etichette dei relatori, i riassunti, gli argomenti chiave e le decisioni evidenziate

L'IA estrae gli elementi da intraprendere dagli appunti delle riunioni e li trasforma in attività di ClickUp tracciabili

Il monitoraggio dei follow-up è collegato al progetto pertinente

I riassunti vengono pubblicati nello spazio ClickUp pertinente

Ogni partecipante alla riunione ha una visibilità chiara di ciò che è stato discusso, di cosa deve succedere dopo e di chi ne è responsabile.

Diverse opzioni di modelli IA in un'unica piattaforma

ClickUp è indipendente dal modello. Gli utenti possono attivare/disattivare ChatGPT, Claude (incluso Opus 4.6), Gemini e oltre 12 altri modelli di IA di punta direttamente dalla barra degli strumenti di ClickUp senza uscire dalla piattaforma.

Accedi a più modelli di IA al prezzo di uno solo con ClickUp Brain

Brain utilizza questi modelli in background per l'intelligenza dell'area di lavoro, e i Super Agent possono essere configurati per sfruttare qualsiasi modello disponibile. Gli amministratori possono limitare quali modelli sono disponibili per ogni area di lavoro.

Ciò significa che il tuo team ha già a disposizione il ragionamento di Claude all'interno di ClickUp, applicato all'intero contesto del lavoro.

📚 Leggi anche: Utilizza modelli di IA esterni da ClickUp

Cosa offre Claude

Claude è un potente motore di ragionamento e, se utilizzato insieme a ClickUp, aggiunge una vera e propria intelligenza trasversale ai sistemi:

Claude Code : codice agentico nativo per terminale. Modifiche autonome su più file, refactoring e debug. Ideale per gli sviluppatori : codice agentico nativo per terminale. Modifiche autonome su più file, refactoring e debug. Ideale per gli sviluppatori

Claude Cowork : agente di lavoro intellettuale di background. Pensa a fogli di calcolo, reportistica e analisi dei dati che funzionano in modo autonomo

Claude Desktop: assistente IA multiuso per il lavoro approfondito individuale, la ricerca e l'analisi

Claude si collega a ClickUp tramite MCP (Model Context Protocol), uno standard aperto che consente a qualsiasi strumento di IA di leggere e scrivere su sistemi esterni. Il server MCP di ClickUp offre a Claude pieno accesso a attività, documenti, commenti, campi personalizzati e ricerca.

🌟 Questa è una cosa positiva. Più strumenti di IA si collegano a ClickUp tramite MCP, più ClickUp diventa essenziale come sistema di contesto.

Quattro motivi per cui ClickUp e Claude sono migliori insieme

Anziché competere, ClickUp e Claude si completano a vicenda nell'analisi, nell'esecuzione e nell'adozione a livello di team. Combinano un ragionamento approfondito con il contesto operativo, consentendoti di trasformare il pensiero intelligente in un lavoro organizzato ed efficiente.

Ecco come:

1. Analizza con Claude, codifica con ClickUp

👉🏼 Claude eccelle nell'analisi: ricercare, sintetizzare, esplorare come potrebbe essere un flusso di lavoro, estrarre dati da diversi sistemi e generare raccomandazioni. È proprio questo che un motore di ragionamento sa fare bene.

🏆 ClickUp è il luogo in cui queste intuizioni si trasformano in flussi di lavoro consolidati.

L'analisi si trasforma in attività con titolari e scadenze

Il suggerimento diventa un Super Agent che si attiva ogni volta che lo stato cambia

La ricerca viene strutturata in documenti collegati al progetto

Il risultato una tantum diventa un processo ripetibile e regolamentato che l'intera organizzazione mette in pratica.

Claude ti aiuta a capire cosa fare. ClickUp AI ti aiuta a farlo davvero, su larga scala, per ogni team, senza che nessuno debba più dare indicazioni.

2. IA di condivisione per l'organizzazione vs. IA personale per i singoli individui

👉🏼 Ciò che crei in Claude rimane tuo: le tue competenze, le tue configurazioni MCP, il contesto del tuo progetto. Se crei qualcosa di eccezionale, il resto del team non ha modo di vederlo, utilizzarlo o trarne vantaggio.

🏆 ClickUp AI è progettato per la condivisione:

I Super Agents hanno una visibilità nell'area di lavoro. Quando una persona crea un agente, ne beneficia l'intera organizzazione

Le automazioni di ClickUp si attivano per tutti, non solo per chi le ha configurate

I campi personalizzati con l'IA vengono popolati per l'intero team

Le basi di conoscenza condivise sono accessibili a tutti gli utenti e a tutti gli agenti

3. Intelligenza sempre attiva vs. risposte su richiesta

👉🏼 Claude funziona quando qualcuno gli dà un prompt. Se nessuno glielo chiede, non succede nulla.

🏆 ClickUp AI funziona continuamente, indipendentemente dal fatto che qualcuno vi presti attenzione o meno:

Brain arricchisce i dati in background: riepiloga i progetti, popola i campi personalizzati e aggiorna le basi di conoscenza

Gli agenti Autopilot monitorano l'area di lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7: segnalano gli elementi in ritardo, smistano automaticamente le nuove attività e generano rollup per la dashboard

I Super Agent si attivano in base agli eventi del flusso di lavoro: cambiamenti di stato, nuove attività, menzioni e pianificazioni

L'area di lavoro diventa più intelligente ogni ora senza che nessuno la gestisca attivamente. Non si usa ClickUp AI come si usa Claude. ClickUp AI funziona e basta.

4. La profondità del contesto che rende Claude più intelligente

ClickUp AI arricchisce continuamente i dati presenti nell'area di lavoro. Quindi, quando Claude si connette a ClickUp tramite MCP, non legge semplici elenchi di attività. Legge informazioni pre-elaborate: riepiloghi generati da ClickUp Brain, campi personalizzati classificati dall'IA e approfondimenti strutturati sui progetti creati senza che nessuno li abbia richiesti.

Il ciclo combinato:

🤝 Il risultato: Claude ottiene risultati migliori perché ClickUp AI ha già svolto il lavoro più impegnativo di organizzazione, riassunto e classificazione dei dati prima ancora che Claude li toccasse. E quando Claude restituisce il lavoro, ClickUp AI lo riprende e mantiene il ciclo in funzione.

📮 ClickUp Insight: Il nostro sondaggio sulla maturità dell'IA mostra che l'accesso all'IA sul posto di lavoro è ancora limitato: il 36% delle persone non ha alcun accesso e solo il 14% afferma che la maggior parte dei dipendenti possa effettivamente sperimentarla. Quando l'IA è vincolata da autorizzazioni, strumenti aggiuntivi o configurazioni complicate, i team non hanno nemmeno la possibilità di provarla nel lavoro quotidiano reale. ClickUp Brain elimina tutte queste difficoltà inserendo l'IA direttamente all'interno dell'area di lavoro che già utilizzi. Puoi attingere a diversi modelli di IA, generare immagini, scrivere o eseguire il debug di codice, effettuare ricerche sul web, riepilogare documenti e molto altro, senza dover cambiare strumento o perdere la concentrazione. È il tuo partner di IA ambientale, facile da usare e accessibile a tutti i membri del team.

Gli strumenti di IA giusti per il caso d'uso giusto

Il punto non è sostituire Claude con ClickUp AI. Si tratta piuttosto di utilizzare l'IA giusta per il lavoro giusto.

Caso d'uso Il miglior strumento Perché Ricerca e analisi approfondite Claude Ragionamento intersistemico, sintesi del contesto esteso Codifica e debug agentici Codice Claude Modifiche autonome su più file native del terminale Orchestrazione dei dati tra sistemi Claude + MCP Combina i dati provenienti da ClickUp, Salesforce e dai database Aggiornamenti sullo stato dei progetti ClickUp AI Sempre attivo, generato automaticamente dalle attività reali Bozze di contenuti all'interno dei documenti ClickUp AI Nel contesto, collegato al brief e all'attività Domande sul lavoro Brain Risposte immediate da attività, documenti, chat e commenti Indirizzamento e smistamento delle attività Super agenti Basato sugli eventi, sensibile all'area di lavoro, con autorizzazioni limitate Appunti delle riunioni e follow-up Riunioni con l'IA Acquisizione automatica, creazione di elementi da intraprendere Monitoraggio in background Agenti Autopilot 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza prompt, sempre attivo Flussi di lavoro personalizzati ad alto rischio Agenti certificati Progettato appositamente, con supporto da FDE, senza limiti Lavoro approfondito personale Claude Desktop Ragionamento individuale, stesura, esplorazione Flussi di lavoro condivisi del team Super agenti Visibile all'organizzazione, gestito a livello di area di lavoro

🔑 Approfondimento chiave: Claude gestisce il lavoro personale, approfondito e trasversale ai sistemi. ClickUp AI gestisce i flussi di lavoro condivisi a livello di team, sempre attivi. Con questi due strumenti, hai coperto l'intera organizzazione.

Cosa significa questo per la tua organizzazione

Per ogni membro del team

Un'IA che funziona non appena aprono ClickUp, senza configurazione MCP, senza comandi da terminale e senza bisogno di competenze specifiche. Brain risponde alle loro domande, gli agenti gestiscono il lavoro ripetitivo, i campi personalizzati classificano automaticamente le attività e le note delle riunioni si scrivono da soli.

Per utenti esperti

Claude Code, Claude Cowork e Claude Desktop per ragionamenti approfonditi, codifica e orchestrazione tra sistemi. Il server MCP di ClickUp offre loro pieno accesso all'area di lavoro. Ciò che creano in Claude viene reimmesso in ClickUp, dove gli agenti lo elaborano ulteriormente.

Siemens India lo ha visto in azione. Il loro team Project Services ha integrato 150 anni di esperienza combinata nella gestione dei progetti nei flussi di lavoro basati sull'IA di ClickUp. Le revisioni dei rischi del portfolio sono passate da 12-15 ore a 15 minuti, e un project manager con soli tre mesi di esperienza ora attinge alle stesse conoscenze di un veterano esperto.

Per l'IT e la leadership

Un'unica piattaforma AI governata con lo stesso SSO, le stesse autorizzazioni e lo stesso approccio alla conformità del resto di ClickUp. Certificazione ISO 42001 per la gestione dell'IA, zero conservazione dei dati da parte dei partner di IA e controlli amministrativi centralizzati su quali modelli, agenti e funzionalità sono abilitati. Confrontalo con 200 istanze Claude individuali in esecuzione in tutta l'organizzazione senza una visibilità centralizzata su ciò che l'IA sta facendo con i dati aziendali.

Per la tua strategia di IA

ClickUp è indipendente dal modello, quindi oggi il tuo team potrebbe preferire Claude Opus 4.6, ma domani il modello migliore potrebbe provenire da un'altra fonte completamente diversa. ClickUp integra i modelli più recenti senza richiedere a nessuno di ricostruire i flussi di lavoro, riqualificare gli agenti o riconfigurare le connessioni MCP. La tua strategia di IA rimane flessibile anche mentre il panorama dei modelli continua a cambiare.

Come ClickUp e Claude si connettono tramite MCP: l'architettura

Il ragionamento approfondito incontra l'esecuzione concreta con ClickUp AI e Claude

Claude potrebbe essere il tuo standard di IA a livello di modello. ClickUp AI è il modo in cui tale intelligenza diventa operativa in tutta la tua organizzazione.

In quanto IA per il lavoro più completa e sensibile al contesto al mondo, Brain rende l'area di lavoro più intelligente dall'interno. I Super Agent forniscono a ogni team compagni di squadra basati sull'IA attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, mentre gli Agent certificati aiutano a gestire flussi di lavoro complessi, personalizzati e ad alto rischio.

Claude sfrutta quell'intelligenza arricchita proveniente dall'esterno tramite MCP.

Insieme, si potenziano a vicenda.