10 modelli gratuiti di riepilogo del progetto in ClickUp e Excel

A volte, anche i progetti, i processi e le riunioni più complessi hanno bisogno di un semplice riepilogo. È allora che si cerca un riepilogo/riassunto del progetto.

Sia che si tratti di una registro generale o un riepilogo/riassunto dei rendiconti finanziari, il report giusto può fare la differenza nell'aiutarvi a semplificare il project management. I report possono ridurre concetti complessi in semplici sinossi che tengono informati il team del progetto e gli altri stakeholder senza rubare troppo tempo alla loro giornata.

Ma naturalmente non si vuole creare ogni riepilogo/riassunto di progetto da zero. Avete bisogno di strutture di project management che vi permettano di dedicare il maggior tempo possibile al lavoro vero e proprio e il minor tempo possibile alla reportistica, il tutto facendo sì che la reportistica risulti comunque utile e di qualità.

Da fare come un'attività impossibile? Non con un modello di riepilogo/riassunto del progetto che soddisfi le vostre esigenze e il vostro tipo di progetto! Andiamo a vedere meglio.

Cos'è un modello di riepilogo/riassunto di progetto?

Un modello di riepilogo/riassunto del progetto è un report con punti da riempire per riepilogare rapidamente i dettagli del progetto e lo stato attuale del lavoro a tutti gli stakeholder del progetto. È condensato ai dettagli più specifici richiesti, di solito coinvolgendo solo una singola pagina o schermata, in modo che i membri del team di progetto vedano esattamente ciò che hanno bisogno di sapere in un colpo d'occhio.

Allo stesso tempo, il modello di riepilogo/riassunto del progetto deve essere flessibile e personalizzabile per tutti i tipi di project manager o team leader. I riepiloghi/riassunti dei progetti riportano i dettagli più importanti, come ad esempio attività cardine del progetto e Sequenza senza spiegare troppo i processi.

Anche questo tipo di documento deve essere adattato al vostro traguardo.

Visualizzare le attività cardine del progetto con la vista Gantt in ClickUp

il vostro client ha davvero bisogno di dettagli dettagliati? O il team legale ha bisogno di una spiegazione più approfondita?

Il modello di riepilogo/riassunto del progetto può cambiare in dipendenza della fase del progetto. Perciò è probabile che vogliate includere un riepilogo/riassunto del progetto nel vostro documento generale progetto ma è bene che sappiate che questi dettagli potrebbero spostare il vostro progetto una volta iniziato il lavoro vero e proprio.

Cosa rende un buon modello di riepilogo/riassunto del progetto?

Poiché i riepiloghi/riassunti dei progetti devono essere flessibili, i modelli su cui sono costruiti devono seguire il loro esempio. Non esiste un modello di riepilogo/riassunto "migliore" per tutti, semplicemente perché i diversi tipi di progetto e di pubblico richiedono un approccio unico.

Da questo punto di vista, i migliori modelli di riepilogo/riassunto del progetto condividono alcune funzionalità/funzioni:

Una semplice sezione panoramica che consente all'autore o al project manager di riepilogare il progetto in poche parole o frasi

Una panoramica delle attività cardine del progetto, delle sequenze temporali, dei budget e di qualsiasi altra risorsa tangibile che funge da parapetto per il lavoro

Un elenco ben visibile del titolare del progetto, a cui i lettori possono rivolgersi per domande o note

Una panoramica dikPI del project management e lo stato di avanzamento del progetto rispetto ad essi

Una sezione per i risultati chiari, brevi e attuabili, che delinei i prossimi passaggi necessari per il team del progetto

A parte questo, si tratta di trovare il modello di riepilogo/riassunto del progetto più adatto alle vostre esigenze. Prima di scegliere, esaminate alcune delle opzioni più popolari nell'elenco che segue.

10 Modelli di riepilogo/riassunto del progetto da usare nel 2024

Non sapete da dove cominciare? Non preoccupatevi: abbiamo trovato i modelli giusti per voi. In questo elenco di 10 modelli gratuiti di riepilogo/riassunto del progetto, aggiungete i nostri preferiti per monitorare lo stato di avanzamento, fornire informazioni finanziarie o un semplice riepilogo dei dettagli del progetto.

Indipendentemente dal vostro settore, siamo certi che in questo elenco troverete uno o più modelli che fanno al caso vostro.

1. Modello di riepilogo/riassunto del progetto ClickUp

Fornisce una panoramica del piano aziendale completo della vostra organizzazione

Inizieremo con un modello tanto semplice quanto potente. Il Modello di riepilogo/riassunto del progetto di ClickUp trasmette tutte le informazioni che dovete trasmettere rapidamente, in un formato facile da completare.

Come la maggior parte dei modelli di riepilogo/riassunto questo report include una sezione panoramica e un'analisi dei risultati descrizione del prodotto/servizio , analisi di mercato e riepilogo/riassunto finanziario. I campi di queste sezioni sono stati pensati per riepilogare un piano aziendale completo. Tuttavia, questo modello di riepilogo/riassunto può essere facilmente adattato per riassumere anche un piano di prodotto.

Per chi non sa usare le parole, il codice dei colori rende il modello di riepilogo/riassunto facile da seguire. Da fare anche una semplice sezione di conclusione che include campi per le raccomandazioni e le informazioni di contatto. Se mettiamo tutto insieme, questo modello di riepilogo/riassunto del progetto è così facile da usare e completo.

2. Modello di rapporto di riepilogo ClickUp

Raccogliete tutti i dettagli in un riepilogo/riassunto e presentateli in modo organizzato

È ora di approfondire il tema. Il Modello di reportistica riepilogo/riassunto di ClickUp rimane comunque di alto livello, ma scava in alcuni dettagli per i quali i vostri stakeholder e il team del progetto vi buggerano sempre.

Oltre alla sezione introduttiva superiore, troverete alcuni campi espandibili che vi aiuteranno a includere informazioni quali:

Rischi e problemi del progetto

Risoluzioni proposte per questi problemi

Altri risultati

Elementi di azione

Raccomandazioni per il futuro

Soprattutto, i riepiloghi/riassunti dei progetti come questo mettono tutte queste informazioni complesse in un formato semplice e scorrevole. Lavorano perfettamente a fianco di una modello di reportistica sullo stato di avanzamento dei lavori che approfondisce la Sequenza del progetto. E se le due reportistiche vivono entrambe sulla stessa piattaforma, l'integrazione diventa ancora migliore.

3. Modello di riepilogo del programma ClickUp

Tenete il vostro team informato sui dettagli più importanti senza dover leggere un documento più lungo

Non c'è niente di meglio di una soluzione semplice per riepilogare un problema complesso. Il Modello di riepilogo/riassunto del programma di ClickUp è stato progettato specificamente per questa versatilità, aiutandovi a creare una rapida panoramica di un'azienda o di un programma più ampio piano di un progetto .

È difficile sopravvalutare la semplicità di questo modello di riepilogo/riassunto del progetto. Si inizia con un riepilogo/riassunto del problema per il quale il progetto è necessario, per poi passare alle note più alte su come il progetto lo risolve.

Come bonus, potete marcare l'intestazione non solo con il nome della vostra azienda, ma anche con il vostro logo e le informazioni di contatto. Considerate il modello di riepilogo/riassunto del programma come un foglio di copertina.

Se il vostro traguardo riceve solo questi pochi dettagli, saprà comunque esattamente perché il progetto esiste e come risolve il problema per cui è stato pensato. E in fondo, non è proprio questo il senso del project management?

4. Modello di rapporto riepilogo buste paga ClickUp

Fornite un resoconto dei pagamenti dei vostri dipendenti utilizzando questo modello di riepilogo/riassunto delle retribuzioni

Non amiamo tutti le buste paga? La verità è che alcuni dei calcoli e delle comunicazioni finanziarie più delicati possono essere semplificati alquanto con il giusto modello di riepilogo/riassunto del progetto. Il Modello di riepilogo del libro paga di ClickUp può diventare il modello di riepilogo/riassunto del progetto per la vostra azienda.

Scaricate questo modello di busta paga e otterrete campi compilabili che creano una panoramica delle informazioni relative alla busta paga di tutti i vostri dipendenti, tra cui:

Informazioni di base sui dipendenti

Pagamenti e detrazioni

Attività dell'anno precedente

Crediti per permessi retribuiti

Riepilogo/riassunto della retribuzione netta

Commenti e osservazioni aggiuntive

Poiché tutto avviene in ClickUp, potete anche monitorare chi possiede ogni reportistica di riepilogo/riassunto del progetto, chi ha contribuito e la data dell'ultimo aggiornamento. In questo modo, avrete sempre a disposizione le informazioni più recenti mentre calcolate, valutate e condividete importanti informazioni sulle retribuzioni.

5. Modello di riepilogo/riassunto dei conti finanziari ClickUp

Utilizzate il modello dei gruppi di conti di ClickUp per organizzare i titoli dei vostri conti nei rispettivi gruppi di conti.

A proposito di finanze: i bilanci diventano rapidamente complessi e, senza la giusta reportistica, è facile perdere il monitoraggio delle singole spese. È qui che si inserisce il Modello di riepilogo/riassunto dei conti finanziari di ClickUp entra in gioco.

Si tratta di un semplice riepilogo/riassunto del progetto basato su due dimensioni: conti individuali e gruppi di conti. La visualizzazione predefinita si concentra sugli account come elementi di linea, consentendo di monitorare voci come contanti, mobili, crediti, attrezzature del negozio e altro ancora.

I gruppi di account, invece, creano categorie generali, come contanti, attrezzature e crediti, che saranno importanti per la proposta complessiva del progetto.

Ma questo è solo l'inizio. Una volta creato il riepilogo, è possibile visualizzare una vista a elenco o a note per i gruppi di account, oppure aggiungere campi personalizzati come il tipo di account, il credito o il debito e altro ancora. Indipendentemente dalla visualizzazione o dai campi personalizzati scelti, la panoramica rimane semplice e aiuta voi e il vostro team a tenere sotto controllo i bilanci in qualsiasi momento.

Bonus: provate questi Modelli di contabilità !

6. Modello di documentazione del progetto ClickUp

Tenere traccia della documentazione di project management prodotta nel corso di un progetto

A volte è necessario un buon documentazione sul progetto per aiutare tutti a rimanere in carreggiata e a giustificare il lavoro agli stakeholder esterni. Il Modello di documentazione del progetto di ClickUp è un'occasione perfetta per conservare tale documentazione.

È un modello particolarmente utile per il vostro team di progetto. Evidenziate i membri chiave del team, con i loro ruoli e le loro responsabilità nel progetto. Delineate le azioni, i metodi e le linee guida di cui tutti i partecipanti al progetto hanno bisogno per portare avanti il progetto. Potete anche collegare o riepilogare il piano del progetto, la sequenza temporale e il budget.

Sembra complesso? Questo modello fa in modo che non lo sia. Basta compilare alcuni campi e il documento è pronto per essere condiviso con tutti coloro che vogliono sapere di cosa si tratta e come verrà terminato il progetto.

7. Modello di riepilogo/riassunto per la lavagna online di ClickUp

Un riepilogo esecutivo realizzato con la funzionalità Lavagna online di ClickUp è una componente essenziale del vostro piano aziendale

Proprio come il primo modello di riepilogo/riassunto di questo elenco, il modello Modello di riepilogo/riassunto per la lavagna online di ClickUp vi aiuta a creare un riepilogo/riassunto. Ma c'è di più: questo modello utilizza la lavagna online di ClickUp, risultando ancora più flessibile.

Forse conoscete già La soluzione di ClickUp per la lavagna online come strumento di comunicazione visiva intuitiva. I team possono usarla per lavorare insieme, fare brainstorming e visualizzare idee complesse. Immaginate quanto possa essere potente un riepilogo/riassunto che utilizzi gli stessi concetti di base.

È probabile che il riepilogo/riassunto debba provenire da un unico input. Tuttavia, la stessa funzionalità drag-and-drop che rende così interessante la lavagna online di ClickUp può aiutarvi anche in questo caso, creando riepiloghi flessibili per garantire che tutti siano sulla stessa pagina.

8. Modello di reportistica ClickUp Bacheca

Le relazioni Bacheca forniscono i dettagli che i membri del Consiglio di Amministrazione devono conoscere prima di una riunione e fungono da guida di riferimento

Ah, le riunioni del consiglio di amministrazione. Tutti ne abbiamo bisogno e tutti (a volte) le temiamo. Immaginate la differenza che potete fare con una reportistica semplice e snella, che fornisca al consiglio tutte le informazioni di cui ha bisogno in un colpo d'occhio. Questo è ciò che fa il Modello di reportistica per il consiglio di amministrazione di ClickUp da fare.

Iniziate con il marchio aziendale di base e i punti salienti della reportistica. Da lì si può passare ai report sulle entrate, sulla produttività e su altre aree chiave di interesse. La reportistica sulle prestazioni commerciali e sui KPI, insieme a una valutazione onesta delle sfide e degli ostacoli, hanno tutte una sezione dedicata.

Naturalmente, è possibile collegare anche reportistica più lunga che vada oltre i punti salienti. Ad esempio, il vostro consiglio di amministrazione potrebbe essere interessato a una piano di produttività progettato per affrontare gli ostacoli attuali. Finché tutto è stato creato in ClickUp, i collegamenti sono naturali e intuitivi.

9. Modello di riepilogo/riassunto dello stato del progetto in MS Word

/$$$img/ https://images.template.net/89342/project-status-summary-template-d9owp.jpg

/$$$img/

via Modello.net

Se avete bisogno di una rapida panoramica sullo stato di un progetto, questo Stato del progetto Il modello di riepilogo/riassunto potrebbe fare al caso vostro. Comprende quattro sezioni di base, ognuna delle quali è pensata per occupare un solo paragrafo:

Una panoramica del progetto, compresa la data di inizio, lo scopo e gli eventuali KPI. Questa sezione deve rimanere coerente con ogni reportistica

Un elenco degli amministratori, ovvero i responsabili chiave, le parti interessate e le aziende coinvolte nel completamento del progetto

Ilstato del progettocon spazio per aggiungere il maggior numero possibile di dettagli sullo stato di avanzamento dell'obiettivo e su qualsiasi altra chiave di lettura

Un elenco puntato di problemi che, se non affrontati, potrebbero impedire il successo del progetto

Come per molti modelli di questo elenco, il bello di questa opzione è la sua semplicità. È sufficiente Microsoft Word per creare un riepilogo/riassunto dello stato del progetto convincente e scorrevole ogni volta che serve.

10. Modello di riepilogo/riassunto di progetto in Google Documenti

/$$$img/ https://images.template.net/89170/project-executive-summary-template-o621s.jpg

/$$$img/

via Modello.net

Questo modello di riepilogo/riassunto di progetto è simile alla versione MS Word di cui sopra, anche se contiene alcune sfumature oltre a essere stato progettato specificamente per Google Documenti:

Una sezione per i benefici del progetto, che delinea in modo più dettagliato il motivo per cui il progetto deve essere completato

L'ambito del progetto, che consente di evidenziare esattamente ciò che può o non può essere realizzato e quali risorse sono necessarie

Operazioni del progetto, per fornire un contesto sul modo in cui il progetto verrà eseguito

Il modello è facilmente stampabile e scaricabile, il che lo rende ideale per condividere rapidamente le informazioni principali su qualsiasi progetto con gli stakeholder esterni o secondari.

Riepilogare i migliori modelli di riepilogo/riassunto del progetto

A cosa serve un modello se non facilita il vostro lavoro? E a cosa serve un modello di riepilogo/riassunto se non vi aiuta a riepilogare rapidamente il vostro progetto?

Come potete vedere, abbiamo pensato a voi. Scegliete uno dei modelli qui sopra per iniziare a semplificare la comunicazione del progetto. Tutti questi modelli possono aiutarvi a creare quelle relazioni rapide di cui i vostri stakeholder principali hanno bisogno per rimanere nel giro.

E se volete andare oltre, perché non ottimizzare l'intero sistema di project management?

Utilizzo ClickUp è l'app per la produttività per eccellenza. Non è solo project management e task management: è whiteboard, dashboard, funzione di chattare, impostazione degli obiettivi e molto altro ancora. E, sì, include anche tutti i modelli di riepilogo/riassunto dei progetti necessari per avere successo in qualsiasi settore e per qualsiasi pubblico.

I riepiloghi/riassunti dei progetti di ClickUp e i modelli di Documenti sono solo l'inizio. La nostra libreria di modelli ospita innumerevoli altri modelli, dall'account al design, dalle vendite al supporto. Con una versione di account gratuito che include 100 MB di spazio di archiviazione gratis, attività e membri illimitati e oltre 1.000 integrazioni, è difficile trovare un motivo per non iscriversi. **Inizia il tuo viaggio in ClickUp oggi stesso .