10 piattaforme di coinvolgimento del pubblico dei fan per il 2026

La domanda non è "Come possiamo ottenere più fan?"

La domanda è: "Come possiamo fidelizzarli quando guardano con un secondo schermo, hanno una soglia di attenzione breve e altre 10 cose che competono per la loro attenzione?"

I fan di questa età vogliono votare, fare pronostici, giocare, reagire, raccogliere premi e sentirsi visti in tempo reale. E le squadre che stanno vincendo in questo momento sono quelle che trasformano gli spettatori passivi in comunità attive.

Questo è esattamente lo scopo delle piattaforme di coinvolgimento del pubblico dei fan. Esse alimentano sondaggi in tempo reale, quiz, omaggi, chat, programmi fedeltà ed esperienze personalizzate che rendono ogni partita, spettacolo o lancio un evento speciale.

In questo blog analizzeremo le 10 migliori piattaforme di coinvolgimento del pubblico dei fan, i punti di forza di ciascuna di esse e come scegliere quella più adatta al tuo pubblico.

Che cos'è una piattaforma di coinvolgimento del pubblico dei fan?

Una piattaforma di coinvolgimento del pubblico dei fan è un software che aiuta le squadre sportive, i marchi di intrattenimento e gli autori di contenuti a costruire relazioni bidirezionali significative con il proprio pubblico. Utilizza esperienze digitali interattive, gamification, programmi di fidelizzazione e strumenti di comunicazione in tempo reale per trasformare gli spettatori passivi in partecipanti attivi.

Le organizzazioni che ne traggono i maggiori benefici sono quelle che cercano di approfondire la loro connessione con il pubblico, come i campionati sportivi professionistici, i servizi di streaming OTT e gli autori che costruiscono comunità dedicate.

Panoramica dei software per le piattaforme di coinvolgimento del pubblico dei fan

Nome dello strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp Forms-to-Tasks intake, flussi di lavoro per campagne e contenuti, Docs e Correzione di bozze, IA per ideazione e risposte, Dashboard e Automazioni Gestisci campagne di coinvolgimento dei fan e flussi di lavoro della community in un unico spazio di lavoro basato sull'IA. Gratis per sempre; prezzi personalizzati per le aziende. Salesforce Media Cloud Media CRM e modello di dati, gestione del ciclo di vita degli abbonati, gestione delle vendite pubblicitarie, strumenti OmniStudio low-code, Einstein IA Organizzazioni aziendali nel settore dei media e dell'intrattenimento I piani a pagamento partono da 325 $/utente/mese (fatturati annualmente) LiveLike SDK di coinvolgimento, sondaggi e quiz in tempo reale, pronostici, chat live, hook di analisi Aggiungi interattività in tempo reale e gamification alle app per i fan Prezzi personalizzati Genius Sports Attivazione FANHub, ottimizzazione creativa dinamica, giochi gratis Campionati sportivi e coinvolgimento integrato con le scommesse Prezzi personalizzati Cortex Piattaforma dati fan, attivazioni e percorsi, motore di contenuti, sponsorizzazioni e strumenti di inventario. Collegare i dati dei fan, i contenuti e l'inventario commerciale Prezzi personalizzati Monterosa Centri eventi, elementi interattivi riutilizzabili, profili del pubblico, sincronizzazione dello streaming, convertitori per la registrazione e valore degli sponsor. Trasmissione e streaming di esperienze interattive Prezzi personalizzati Flockler Aggregazione social e bacheche UGC, moderazione, layout personalizzati, gallerie acquistabili Aggregazione dei social media e visualizzazione di contenuti generati dagli utenti (UGC) I piani a pagamento partono da 129 $ al mese. Sport Buff Overlay interattivi in-stream, pronostici e quiz in diretta, momenti sponsorizzati, SDK multipiattaforma. Overlay di coinvolgimento in-stream Prezzi personalizzati Choicely App builder senza codice, votazioni e sfide, notifiche push, integrazioni web Lancia un'app di coinvolgimento dei fan con il tuo marchio senza bisogno di codice Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 16 $ al mese. Socios. com Offerte di fan token (FTO), sondaggi vincolanti e non vincolanti, premi accessibili tramite token, caccia al token AR, giochi e quiz per dispositivi mobili. Fan token e influenza basata sulla blockchain Prezzi personalizzati

Cosa cercare in una piattaforma di coinvolgimento del pubblico dei fan

Ecco le funzionalità principali da cercare: 🛠️

Titolarità del pubblico e dati di prima parte: profili dei fan, acquisizione del consenso e segmentazione per consentirti di interagire direttamente senza fare affidamento su piattaforme di terze parti.

Strumenti di interazione in tempo reale: sondaggi, quiz, pronostici, curiosità, domande e risposte in diretta e chat con sincronizzazione con trasmissioni, streaming o momenti in loco.

Personalizzazione e targeting: feed personalizzati, consigli e feed personalizzati, consigli e percorsi basati sul comportamento che si adattano alle azioni di ciascun fan.

Gamification e premi: sistemi a punti, badge, livelli, classifiche e premi riscattabili che mantengono costante la partecipazione.

Funzionalità della community e moderazione: gruppi, commenti, gruppi, commenti, contenuti generati dagli utenti , reportistica e controlli di moderazione per mantenere le conversazioni sane e in linea con il marchio.

Messaggistica e campagne sul ciclo di vita: email, SMS, notifiche push e in-app con pianificazione, modelli e test A/B.

Analisi e attribuzione: fidelizzazione, coorti, funnel e fidelizzazione, coorti, funnel e monitoraggio delle conversioni che collegano il coinvolgimento ai risultati relativi a biglietti, merchandising e sottoscrizioni.

Fiducia, sicurezza e conformità: supporto GDPR/CCPA, crittografia, SSO/autenticazione a due fattori, registri di audit e opzioni di residenza dei dati quando richiesto.

Le 10 migliori piattaforme di coinvolgimento del pubblico dei fan

Ora, approfondiamo e analizziamo le 10 migliori piattaforme di coinvolgimento del pubblico dei fan e ciò che ciascuna di esse fa meglio 👇

1. ClickUp (ideale per gestire campagne di coinvolgimento dei fan e flussi di lavoro della community in un unico spazio di lavoro basato sull'IA)

Il coinvolgimento dei fan significa affrontare diversi aspetti contemporaneamente.

Hai campagne da lanciare, contenuti da approvare, conversazioni della community da moderare, risultati degli autori da monitorare e un flusso costante di feedback dei fan che può cambiare il piano da un giorno all'altro. 😵‍💫

Quando tutto questo avviene attraverso chat, fogli e documenti distribuiti, rischi di perdere il thread di ciò che sta accadendo e di chi ha il potere decisionale.

Entra in ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, che riunisce pianificazione, esecuzione e IA in un unico sistema per garantire che il tuo lavoro rimanga legato al contesto che lo ha creato.

Per cominciare, hai ClickUp Moduli. Le richieste di coinvolgimento dei fan provengono da ogni parte, come iscrizioni a concorsi, richieste VIP, invii di autori, risultati degli sponsor e escalation della community.

Cattura le richieste di coinvolgimento dei fan provenienti da concorsi, VIP, sponsor e autori con ClickUp Moduli

I moduli ti aiutano a catturare tutto questo in modo semplice, convertendolo in attività di ClickUp!

In altre parole, le attività di ClickUp offrono al tuo team di coinvolgimento un centro di controllo per tutto. Ogni attivazione di campagna, consegna degli autori, coda di moderazione o impegno degli sponsor può essere gestita come un lavoro misurabile con titolari e fasi.

Trasforma ogni attivazione e risultato in un lavoro tracciabile e di tua proprietà con le attività di ClickUp

E se hai bisogno di una visione completa del "ciclo di vita" dei tuoi fan, sponsor o abbonati, non hai bisogno di complessi strumenti di journey builder guidati da consulenti per ottenerla. Basta rivolgersi a ClickUp Campi personalizzati! Utilizza i suoi campi Relazioni per collegare gli account alle campagne, i campi Progressi per monitorare il completamento delle fasi e i campi Formula per valutare lo stato di coinvolgimento.

Ti offre una struttura di percorsi predefiniti, con la libertà di modificare i passaggi al volo man mano che la tua strategia di coinvolgimento evolve.

Monitora lo stato delle campagne con i campi Relazione, Progresso e Formula utilizzando i campi personalizzati di ClickUp

Una volta strutturato il lavoro, la domanda successiva è sempre la stessa. Dove si trova il playbook e come fa il team a rimanere allineato quando il piano cambia a metà campagna?

Beh, la risposta è ClickUp Docs. Docs ti offre un'unica fonte di informazioni attendibili per brief di campagna, linee guida per gli autori, regole di moderazione, procedure di escalation, note degli sponsor e modelli di risposta. Puoi strutturare un documento come hub della campagna, quindi suddividerlo in pagine nidificate per ogni attivazione, canale o partner, in modo da garantire che il contesto rimanga facile da individuare e semplice da aggiornare.

Centralizza brief, linee guida e modelli in un'unica fonte di verità con ClickUp Documenti

E quando crei momenti di coinvolgimento in tempo reale, ClickUp diventa il motore dietro l'esperienza. Usa Docs per scrivere script e note sullo svolgimento dello spettacolo, poi usa ClickUp Correzione di bozze per lasciare commenti direttamente sui fotogrammi video o sulle immagini mentre il tuo team finalizza i sondaggi e le creatività degli sponsor.

Per garantire risposte rapide e coerenti, basta utilizzare ClickUp Brain, l'assistente IA integrato.

ClickUp Brain ti aiuta a elaborare nuovi concetti di coinvolgimento, redigere domande per sondaggi, organizzare meccanismi di giveaway e creare varianti per i post sui social e le notifiche.

Brainstorming e bozze di idee di coinvolgimento, domande per sondaggi e testi social con ClickUp Brain

Diventa anche la tua scorciatoia per trovare risposte e risorse. Chiedi a ClickUp Brain: "Quali campagne sono ancora in attesa di approvazione?" o "Dove sono le ultime creatività degli sponsor?", e in pochi secondi ti fornirà il contesto esatto di cui hai bisogno.

E quando hai bisogno di immagini, Brain può generare immagini di supporto per concetti social rapidi, bozze di grafica per il giorno della partita o risorse di marca provvisorie che desideri rivedere prima della progettazione.

Crea immagini e tutti i tipi di grafica con ClickUp Brain

Le migliori funzionalità di ClickUp

Tieni traccia delle campagne dei fan dall'inizio alla fine: monitora in tempo reale le tempistiche di lancio, i flussi di contenuto, gli SLA di risposta della community e il carico di lavoro del team con monitora in tempo reale le tempistiche di lancio, i flussi di contenuto, gli SLA di risposta della community e il carico di lavoro del team con i dashboard di ClickUp

Collega il tuo stack di coinvolgimento: esegui la sincronizzazione del lavoro con strumenti come Slack, Google Drive, GitHub e altri utilizzando esegui la sincronizzazione del lavoro con strumenti come Slack, Google Drive, GitHub e altri utilizzando le integrazioni ClickUp , mantenendo le risorse degli sponsor, i file degli autori e gli aggiornamenti in un unico flusso.

Usa l'assistente desktop AI per muoverti più velocemente: effettua ricerche nell'area di lavoro, nelle app collegate e sul web con effettua ricerche nell'area di lavoro, nelle app collegate e sul web con ClickUp BrainGPT , l'app desktop autonoma, quindi usa Talk-to-Text per redigere risposte, aggiornamenti e note senza usare le mani.

Automatizza i flussi di lavoro ad alto volume: inoltra i moduli inviati, assegna i titolari, aggiorna gli stati, avvia le approvazioni e avvia automaticamente i follow-up con inoltra i moduli inviati, assegna i titolari, aggiorna gli stati, avvia le approvazioni e avvia automaticamente i follow-up con ClickUp Automazioni

Limiti di ClickUp

La profondità delle opzioni di personalizzazione può sembrare eccessiva per i nuovi utenti.

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore di G2 afferma:

La grande flessibilità di ClickUp è il suo punto di forza principale. In qualità di responsabile delle iniziative interfunzionali in un'azienda SaaS di IA in rapida crescita, apprezzo il modo in cui consolida attività, documenti, obiettivi, chat e persino pipeline leggere simili a CRM in un'unica piattaforma. La possibilità di passare dalla visualizzazione Elenco a quella Bacheca, Calendario e Gantt senza duplicare i dati consente di risparmiare molto tempo. I campi personalizzati, le automazioni e i dashboard ci consentono di rispecchiare esattamente i nostri flussi di lavoro relativi alle vendite e ai prodotti.

La grande flessibilità di ClickUp è il suo punto di forza principale. In qualità di responsabile delle iniziative interfunzionali in un'azienda SaaS di IA in rapida crescita, apprezzo il modo in cui consolida attività, documenti, obiettivi, chat e persino pipeline leggere simili a CRM in un'unica piattaforma. La possibilità di passare dalla visualizzazione Elenco, Bacheca, Calendario e Gantt senza duplicare i dati consente di risparmiare molto tempo. I campi personalizzati, le automazioni e i dashboard ci consentono di rispecchiare esattamente i nostri flussi di lavoro relativi alle vendite e ai prodotti.

🏆 Vantaggio di ClickUp: utilizza ClickUp Super Agents per gestire le tue operazioni di coinvolgimento in background. Si tratta di colleghi di squadra basati sull'IA che puoi creare e personalizzare per eseguire flussi di lavoro in più passaggi. Ad esempio, configura un Super Agent per monitorare un elenco di moduli per i nuovi invii, quindi esegui automaticamente il follow-up: Classifica le richieste per tipo, ad esempio autore, omaggio, sponsorizzazione, escalation.

Riassumi i dettagli chiave e aggiungi una breve descrizione dell'attività.

Assegna il titolare giusto e imposta lo stato corretto in base alle tue regole.

Inoltra gli elementi urgenti al canale giusto per la revisione E poiché i Super Agenti sono gestibili, sei tu a decidere a cosa possono accedere utilizzando autorizzazioni e set di strumenti, oltre a poter controllare cosa hanno fatto quando il flusso di lavoro tocca interazioni sensibili.

2. Salesforce Media Cloud (ideale per le aziende nel settore dei media e dell'intrattenimento)

tramite Salesforce Media Cloud

Salesforce Media Cloud (ora chiamato Agentforce Media) è un CRM di settore creato per i team che operano nel campo dei media e dell'intrattenimento e che hanno bisogno di gestire la crescita del pubblico, il percorso degli abbonati e le vendite pubblicitarie. È progettato per garantire la connessione dei dati del pubblico e degli inserzionisti, quindi rendere operativo tale contesto nei flussi di lavoro commerciali e di assistenza, inclusi Agentforce Sales e Agentforce Service.

Inoltre, Media Cloud si concentra sui flussi di lavoro del ciclo di vita. La gestione del ciclo di vita degli abbonati (SLM) si concentra sul ciclo attrarre → acquisire → servire → fidelizzare, con percorsi predefiniti e una visione interna della CSR che riunisce in un unico posto le interazioni con i clienti e i prodotti.

Per quanto riguarda la monetizzazione, Advertising Sales Management (ASM) è incentrato sulle operazioni pubblicitarie dei media, con l'obiettivo di ridurre il lavoro manuale di back-office e fornire supporto al coinvolgimento e alla collaborazione cross-channel.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce Media Cloud

Modello di commercio specifico per i media: lavora con un modello di dati del settore dei media, oltre a Enterprise Product Catalog e Industries CPQ per offerte, pacchetti e vendita guidata.

Suggerimenti basati sull'IA: sfrutta Einstein IA per suggerire contenuti, prodotti o esperienze su misura per le preferenze individuali dei fan.

Crea esperienze guidate per fan e iscritti: crea flussi OmniScript che alimentano interazioni dinamiche con i clienti su tutti i canali e dispositivi con strumenti low-code.

Limiti di Salesforce Media Cloud

L'esperienza completa spesso dipende dall'abbinamento di Media Cloud con altri prodotti e componenti aggiuntivi di Salesforce, il che aumenta la complessità dell'implementazione.

La reportistica a livello di account può risultare limitante. Alcuni utenti desiderano maggiore flessibilità per combinare tre o quattro diversi tipi di report in un'unica vista unificata.

Prezzi di Salesforce Media Cloud Cloud

Media Cloud Growth: 325 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Media Cloud Advanced: 475 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Media Cloud Einstein 1 per il commerciale: 850 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Media Cloud Einstein 1 for Service: 850 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Salesforce Media Cloud

G2: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce Media Cloud?

Un recensore di G2 afferma:

Ciò che mi piace di più della piattaforma Salesforce sono le sue potenti funzionalità di reportistica e dashboard. Apprezzo molto anche il layout delle pagine degli account e dei contatti e la flessibilità della piattaforma in termini di configurazione. La possibilità di personalizzare campi, relazioni e layout in base alle esigenze aziendali è estremamente preziosa per me, poiché ci consente di adattare Salesforce a diversi casi d'uso senza un pesante sviluppo.

Ciò che mi piace di più della piattaforma Salesforce sono le sue potenti funzionalità di reportistica e dashboard. Apprezzo molto anche il layout delle pagine degli account e dei contatti e la flessibilità della piattaforma in termini di configurazione. La possibilità di personalizzare campi, relazioni e layout in base alle esigenze aziendali è estremamente preziosa per me, poiché ci consente di adattare Salesforce a diversi casi d'uso senza un pesante sviluppo.

3. LiveLike (ideale per aggiungere interattività in tempo reale e gamification all'interno delle app per i fan)

tramite LiveLike

LiveLike è una piattaforma di coinvolgimento del pubblico creata per i team sportivi e mediatici che desiderano coinvolgere i fan mentre guardano. Anziché sostituire la tua attuale esperienza fan, si integra con essa tramite un SDK di coinvolgimento che aggiunge livelli interattivi alla tua app mobile o alla tua esperienza video web, inclusi sondaggi, quiz, pronostici e chat live.

Rispetto a una piattaforma incentrata sul CRM, LiveLike è più simile a un motore di coinvolgimento. Si concentra sulla partecipazione immediata e sui loop della community, fornendo poi gli strumenti per lanciare ripetutamente queste esperienze attraverso la sua Producer Suite e le API.

Le migliori funzionalità/funzioni di LiveLike

Distribuisci rapidamente widget interattivi: lancia sondaggi, quiz a premi, slider, cheer meter e domande e risposte in stile AMA come moduli di coinvolgimento già pronti.

Tieni traccia del coinvolgimento nel tuo stack di analisi: combina la dashboard di analisi di LiveLike con gli hook SDK che inviano gli eventi lato client al tuo strumento di analisi.

Motore di fidelizzazione e ricompense: crea sistemi basati su punti in cui i fan guadagnano ricompense per la partecipazione.

Limiti di LiveLike

Il ritardo nello streaming del contenuto può ridurre la sensazione di coinvolgimento in tempo reale dei momenti di interazione dal vivo.

I ritardi nei messaggi degli utenti possono interrompere il flusso della chat durante gli eventi ad alto traffico.

Prezzi di LiveLike

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LiveLike

G2 : 4,4/5

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di LiveLike?

Un recensore di G2 afferma:

Livelike è uno strumento interattivo che aiuta a migliorare il coinvolgimento degli spettatori e consente loro di condividere interazioni in tempo reale. Fornisce widget personalizzati e opzioni di integrazione che le emittenti possono adattare al proprio marchio.

Livelike è uno strumento interattivo che aiuta a migliorare il coinvolgimento degli spettatori e consente loro di effettuare la condivisione di interazioni in tempo reale. Fornisce widget personalizzati e opzioni di integrazione che le emittenti possono adattare al proprio marchio.

🧠 Curiosità: Pokémon GO ha cambiato il modo in cui le persone vedono la gamification. Uno studio importante ha stimato che ha aggiunto 144 miliardi di passaggi all'attività fisica degli Stati Uniti in un breve lasso di tempo e che gli utenti coinvolti hanno camminato circa 1.473 passaggi in più al giorno.

4. Genius Sports (ideale per i campionati sportivi e il coinvolgimento integrato con le scommesse)

tramite Genius Sports

Genius Sports è pensata per i momenti prima, durante e dopo la partita, quando l'attenzione dei fan si trasforma in azione su tutti i canali.

Attraverso la sua piattaforma FANHub, Genius Sports funge da livello di attivazione omnicanale. In altre parole, FANHub riunisce l'acquisto programmatico e sui social media, l'attivazione del pubblico e la personalizzazione creativa in un'unica piattaforma dedicata allo sport, costruita attorno al comportamento dei fan sui vari schermi.

E se desideri cicli di partecipazione ripetibili, Genius offre anche formati gratis attraverso la suite di giochi di FanHub, che include quiz, sfide a eliminazione diretta, pronostici e sondaggi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Genius Sports

Risoluzione dell'identità dei fan: utilizza FANHub:ID per unificare l'identità dei fan in un unico profilo per il targeting e la misurazione su tutti i canali.

Personalizzazione basata sullo sport: utilizza l'ottimizzazione dinamica dei contenuti creativi per personalizzare i contenuti creativi display e video utilizzando il contesto sportivo e i segnali dei fan.

Esperienze second screen: fornisci statistiche sincronizzate ed elementi interattivi che migliorano la visualizzazione in diretta.

Limiti di Genius Sports

Uno stack di attivazione dei fan basato su campagne e media può essere meno plug-and-play per i team che desiderano principalmente moduli di interazione in-app come sondaggi live e chat.

L'implementazione richiede solitamente un approccio aziendale, che necessita di coordinamento tra dati, media e flussi di lavoro di misurazione prima che i team possano vedere un aumento consistente.

Prezzi di Genius Sports

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Genius Sports

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

👀 Lo sapevi? L'utilizzo dell'IA di ClickUp AI è salito alle stelle, passando da oltre 665.000 a oltre 2 milioni di clienti IA. Ciò significa che il numero di aree di lavoro che utilizzano l'IA è più che triplicato in un solo anno.

5. Cortex (la migliore per l'ottimizzazione dei contenuti basata sull'IA e il coinvolgimento sui social)

tramite Cortex

Cortex è una piattaforma tecnologica di coinvolgimento dei fan e marketing progettata specificamente per lo sport. Connette contenuti, dati dei fan e inventario commerciale in un unico posto. E invece di utilizzare strumenti separati per eseguire attivazioni, archiviare i profili dei fan e effettuare il monitoraggio dei risultati delle sponsorizzazioni, Cortex integra tutto questo in un unico strumento.

Un elemento chiave di differenziazione è il modo in cui abbina una piattaforma di dati sui fan incentrata sullo sport con strumenti di coinvolgimento, come attivazioni digitali e flussi di lavoro di contenuti live.

Ciò significa che un quiz, un concorso o l'invio di un modulo possono alimentare direttamente un registro unificato dei fan, utile quando si desidera personalizzare i follow-up e dimostrare il valore ai partner.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cortex

Base dati dei fan: utilizza la piattaforma Fan Data Platform per riunire origini dati sui fan disconnesse in un'unica utilizza la piattaforma Fan Data Platform per riunire origini dati sui fan disconnesse in un'unica fonte centralizzata di informazioni attendibili per la personalizzazione e il targeting multicanale.

Motore di contenuti per i momenti delle partite: pubblica e gestisci i contenuti con strumenti come un CMS sportivo, la gestione delle risorse digitali e il live blogging creati per la copertura in tempo reale.

Toolkit di attivazioni digitali: gestisci moduli, domande e risposte e concorsi con opzioni logiche come elenchi a discesa e selezione multipla, creati per acquisire i dati dei fan durante i momenti di coinvolgimento.

Limiti di Cortex

Le sue funzionalità/funzioni (come il "Fandom Engine") sono codificate con una logica specifica per lo sport, rendendo difficile l'adattamento a eventi non competitivi.

L'architettura MACH, API-first e headless aumenta la complessità dell'implementazione e i team potrebbero aver bisogno di risorse tecniche per le integrazioni, i flussi di dati e la progettazione dello stack.

Prezzi Cortex

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cortex

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

6. Monterosa (ideale per esperienze interattive di trasmissione e streaming)

via Monterosa

Monterosa, attraverso la sua piattaforma Interaction Cloud, è pensata per i team che desiderano che il coinvolgimento dei fan sia considerato come un livello del prodotto.

Ti offre un'ampia libreria di "Elementi" interattivi già pronti che possono essere combinati in Esperienze personalizzate, quindi distribuiti su schermi, stream, stadi e trasmissioni senza doverli ricostruire ogni volta.

Un caso d'uso utile è rappresentato dai suoi Event Centres, che fungono da destinazione unica per le giornate di gara, dove convivono contenuti live, momenti interattivi e commercio. Pensa a commenti in diretta, Clip esclusive, dati sportivi e moduli interattivi come pronostici, quiz e sondaggi, riuniti in una sola Sequenza.

Le migliori funzionalità di Monterosa

Identità e acquisizione di dati di prima parte: utilizza i profili del pubblico per raccogliere dati comportamentali e sulle preferenze dalle interazioni e inseriscili nel tuo CRM, CDP o piattaforma di marketing per ottenere una migliore segmentazione e risultati di sponsorizzazione.

Votazioni e sondaggi su larga scala: gestisci milioni di voti simultanei durante le trasmissioni in diretta con comprovata affidabilità.

Strumenti di accesso e conversione: utilizza convertitori come Access Gate, sponsor, link in primo piano e banner promozionali per trasformare la partecipazione in registrazioni, valore per i partner e risultati tracciabili.

Limiti di Monterosa

Alcune funzionalità possono richiedere l'abilitazione da parte del fornitore (ad esempio, il documento ti indica di "aprire un ticket" per abilitare Identify), il che aggiunge dipendenza dal supporto per le tempistiche di implementazione.

Offre un'API di controllo lato server per la gestione programmatica dei contenuti e le automazioni, il che significa che potrebbe essere necessario del tempo di sviluppo per integrazioni più approfondite.

Prezzi Monterosa

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monterosa

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Reddit una volta ha trasformato Internet in un gigantesco murale collaborativo. In r/place 2022, Reddit afferma che le persone hanno posizionato oltre 160 milioni di tessere e oltre 10,4 milioni di utenti hanno posizionato almeno una tessera.

7. Flockler (ideale per l'aggregazione dei social media e la visualizzazione di contenuti generati dagli utenti)

tramite Flockler

Flockler è una piattaforma di aggregazione dei social media e di visualizzazione di contenuti generati dagli utenti (UGC) che aiuta i team a estrarre contenuti da oltre 13 fonti, curarli e pubblicarli sotto forma di bacheche, griglie, caroselli e presentazioni con marchio su siti web e schermi digitali.

È la soluzione ideale quando il coinvolgimento dei fan richiede una vetrina, come un hub dedicato alle partite, una landing page per una campagna, una pagina dedicata agli sponsor o uno schermo all'interno dello stadio dove i contenuti dei fan diventano parte dell'esperienza.

Oltre ai feed social, Flockler supporta anche la raccolta di contenuti al di fuori dei social attraverso contenuti personalizzati e recensioni, abbinati a controlli di moderazione per approvare i post prima che vengano pubblicati e nascondere i contenuti indesiderati in qualsiasi momento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Flockler

Aggregazione social automatizzata: raccogli contenuti da Instagram, Twitter/X, TikTok e YouTube in base a hashtag, menzioni o account specifici.

Layout personalizzabili: crea social wall, caroselli e griglie in linea con le linee guida del tuo marchio e integrabili senza soluzione di continuità.

Gallerie acquistabili per i fan: tagga i contenuti generati dagli utenti con i prodotti per creare feed acquistabili che collegano la prova sociale alle pagine di merchandising e commercio.

Limiti di Flockler

Dopo la pubblicazione, c'è un limite alla riorganizzazione delle tessere, il che può rendere più difficile curare manualmente la sequenza esatta sullo schermo una volta che il display è attivo.

La freschezza organica dipende dal volume dei contenuti dei fan e le bacheche possono sembrare statiche se il marchio o la community non pubblicano post con frequenza.

Prezzi di Flockler

Base: 129 $ al mese

Aziendale: 229 $ al mese

Pro: 379 $ al mese

Premium: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Flockler

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Flockler?

Un recensore di G2 afferma:

Mi piacciono la semplicità d'uso e le diverse opzioni di configurazione di Flockler. Il Social Wall offre visibilità sui singoli siti web dei nostri clienti, il che è un grande vantaggio. Apprezzo in particolare il fatto che abbiamo riunito tutti i canali social che utilizziamo in un unico strumento e l'assegnazione automatica è una funzionalità eccellente. L'interfaccia di Flockler è progettata in modo chiaro, il che rende il suo utilizzo molto piacevole. Inoltre, la configurazione iniziale è stata molto semplice.

Mi piacciono la semplicità d'uso e le diverse opzioni di configurazione di Flockler. Il Social Wall offre visibilità sui singoli siti web dei nostri clienti, il che è un grande vantaggio. Apprezzo in particolare il fatto che abbiamo riunito tutti i canali social che utilizziamo in un unico strumento e l'assegnazione automatica è una funzionalità eccellente. L'interfaccia di Flockler è progettata in modo chiaro, il che lo rende molto piacevole da usare. Inoltre, la configurazione iniziale è stata molto semplice.

8. Sport Buff (ideale per gli overlay di coinvolgimento in-stream)

via Sport Buff

Sport Buff è una piattaforma interattiva che si sovrappone direttamente ai video sportivi in diretta, trasformando gli streaming passivi in qualcosa con cui i fan possono interagire in tempo reale. Aggiunge momenti di coinvolgimento a tempo all'esperienza di trasmissione stessa, come sondaggi in diretta, pronostici, quiz e prompt interattivi che appaiono parallelamente all'azione.

Poiché Sport Buff viene fornito come SDK, le emittenti e i titolari dei diritti possono integrarlo nelle proprie app OTT e nei propri ambienti video. Ciò mantiene l'esperienza nativa del tuo prodotto, offrendoti al contempo un formato ripetibile per il coinvolgimento attraverso contenuti live, VOD e archiviati.

Si concentra anche sulla monetizzazione e sull'acquisizione dei dati. L'overlay supporta il commercio e i momenti sponsorizzati durante lo streaming, aiutando i team di coinvolgimento a creare nuovi inventari e raccogliendo segnali di interazione che possono essere utili per le campagne future.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sport Buff

Design overlay non invadente: le schede interattive "buff" appaiono ai margini degli streaming, coinvolgendo i fan senza causare blocchi sul contenuto principale.

Giochi di pronostici e quiz: consentono ai fan di pronosticare i risultati delle partite e competere nelle classifiche durante le trasmissioni in diretta.

Distribuzione multipiattaforma: utilizza lo stesso livello di coinvolgimento su web OTT, iOS, Android e altre piattaforme partner.

Limiti di Sport Buff

Alcune note sull'esperienza utente segnalano che i prompt per la registrazione possono bloccare lo streaming e compromettere la possibilità di visualizzare.

I momenti live possono allontanarsi dal feed video se la latenza dello streaming varia, quindi la sincronizzazione richiede una attenta configurazione.

Prezzi per gli appassionati di sport

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sport Buff

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

9. Choicely (ideale per lanciare app di coinvolgimento dei fan senza codice)

via Choicely

Choicely è una piattaforma mobile no-code utilizzata da team sportivi e di intrattenimento per creare un'app personalizzata per i fan e mantenerla sempre aggiornata con attività interattive che si svolgono durante e tra gli eventi.

È progettata per i team di coinvolgimento che desiderano pubblicare contenuti, inviare aggiornamenti e organizzare momenti di partecipazione in un unico posto.

Gran parte del fascino risiede nella velocità. L'editor visivo di Choicely supporta la modifica delle app in tempo reale e il suo toolkit per il coinvolgimento dei fan copre formati di attivazione comuni come votazioni, sondaggi, valutazioni, sondaggi e sfide, con la possibilità di incorporare il web quando desideri che quei momenti vivano anche al di fuori dell'app.

Le migliori funzionalità di Choicely

Generatore di campagne di voto: crea competizioni di voto a più turni, tornei a eliminazione diretta e campagne di premiazione.

Misure di integrità del voto: protezioni integrate contro la manipolazione dei voti, tra cui opzioni di limite di frequenza e verifica.

Implementazione white label: offri esperienze di voto con il tuo marchio grazie a opzioni di personalizzazione del design e del dominio.

Limitazioni di Choicely

Il caricamento dei contenuti può essere talvolta instabile, rallentando la pubblicazione quando si cerca di procedere rapidamente.

La personalizzazione ha limiti evidenti rispetto alle app completamente personalizzate, il che può essere restrittivo per i team con requisiti specifici in termini di interfaccia utente o funzionalità.

Prezzi selettivi

Gratis ( massimo 50 utenti attivi al mese)

Premium: a partire da 16 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Choicely

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Choicely?

Un recensore di Capterra afferma:

Nel complesso, sono molto soddisfatto del mio lavoro con Choicely. Ottima azienda, strumenti eccellenti per le app.

Nel complesso, sono molto soddisfatto del mio lavoro con Choicely. Ottima azienda, strumenti eccellenti per le app.

📖 Per saperne di più: Strategie di fidelizzazione dei clienti elaborate da esperti per far crescere la tua attività aziendale

10. Socios. com (Ideale per i token dei fan e l'influenza basata sulla blockchain)

Socios.com è la piattaforma leader per il coinvolgimento dei fan basata sulla tecnologia blockchain. È progettata specificamente per le entità sportive e di intrattenimento che desiderano offrire ai fan un livello più profondo di "titolarità" e influenza.

A differenza delle tradizionali app di fidelizzazione, Socios utilizza i Fan Token, risorse digitali che i fan acquistano per ottenere diritti di voto sulle decisioni ufficiali della squadra, come il design delle divise, i murales dello stadio o persino le canzoni di ingresso in campo.

È progettata per i marchi globali che desiderano monetizzare la loro base di fan internazionali che potrebbero non mettere mai piede nello stadio di casa. Possedendo dei token, i fan entrano in un ecosistema gamificato in cui il loro coinvolgimento viene monitorato nelle classifiche, portando a ricompense "che il denaro non può comprare" come esperienze VIP, cimeli autografati e incontri con i fan.

Le migliori funzionalità/funzioni di Socios.com

Fan token offering (FTO): crea asset digitali brandizzati che offrono ai fan un'iscrizione permanente e una postazione al tavolo per i sondaggi approvati dal club.

Premi ed esperienze accessibili tramite token: utilizza la titolarità digitale per usufruire di contenuti esclusivi, biglietti in prevendita e premi reali in base al livello di attività dei fan.

Caccia ai token in realtà aumentata (AR): stimola il coinvolgimento fisico e digitale consentendo ai fan di "raccogliere" token e premi in posizioni specifiche utilizzando la fotocamera del proprio cellulare.

Limiti di Socios.com

L'uso delle criptovalute e della blockchain può rappresentare un ostacolo per i fan meno esperti di tecnologia e richiede contenuti formativi significativi.

La volatilità finanziaria dei token può talvolta portare a un sentiment negativo da parte dei fan se il valore dell'asset diminuisce, spostando l'attenzione dal coinvolgimento.

Prezzi di Socios.com

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Socios.com

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Crea un motore di coinvolgimento dei fan che il tuo team può gestire con ClickUp

Scegliere una piattaforma di coinvolgimento del pubblico dei fan è entusiasmante. Gestirla settimana dopo settimana è la parte difficile. Le idee arrivano rapidamente, le approvazioni diventano confuse, le risorse vanno perse e gli insegnamenti finiscono per essere oscurati nelle chat.

ClickUp le riunisce tutte in un unico posto.

Utilizza ClickUp Forms per raccogliere richieste e contributi alle campagne in modo chiaro e coerente. Crea i tuoi playbook, le tue Sequenze e i tuoi documenti relativi allo svolgimento dello spettacolo in ClickUp Docs. Quindi lascia che ClickUp Brain ti aiuti a muoverti più velocemente con un contesto migliore, dalla stesura della bozza alla riepilogazione dei feedback fino all'elaborazione dei passaggi successivi.

Quando tutto funziona in armonia, il tuo team può dedicare meno tempo al coordinamento e più tempo alla creazione di momenti che i fan possano vivere.

Domande frequenti

Un CRM effettua il monitoraggio dei dati dei clienti e gestisce le relazioni attraverso le interazioni commerciali e di assistenza. Una piattaforma di coinvolgimento dei fan si concentra specificamente su esperienze interattive come sondaggi, pronostici e gamification che trasformano un pubblico passivo in partecipanti attivi.

Assolutamente sì. Molte piattaforme di coinvolgimento dei fan sono al servizio di servizi di streaming, artisti musicali e autori di contenuti che hanno bisogno di costruire relazioni interattive con il proprio pubblico attraverso meccanismi simili come votazioni, premi e interazioni in tempo reale.

La maggior parte delle piattaforme offre API e integrazioni native con strumenti di automazione del marketing, CRM e piattaforme di analisi. Per gestire le campagne stesse, i team utilizzano spesso strumenti di project management come ClickUp per coordinare la creazione di contenuti, effettuare il monitoraggio delle tempistiche e centralizzare i feedback.

Dai la priorità alle esperienze mobile-first, alle funzionalità di interazione in tempo reale che funzionano in tutti i fusi orari e a solide analisi per comprendere il comportamento del pubblico distribuito. Inoltre, cerca la flessibilità di integrazione per connetterti con le piattaforme di streaming e i canali social dove i tuoi fan digital-first già trascorrono il loro tempo.