Le 9 migliori alternative ad Augmentcode per i team nel 2026

La maggior parte degli sviluppatori che scelgono un assistente di codifica IA si concentra sulla velocità di completamento automatico o sulla qualità della chat, ma il vero ostacolo non è scrivere codice più velocemente. È il costante passaggio di contesto tra IDE, task tracker, documentazione e strumenti di comunicazione che uccide lo slancio. Ogni volta che si attiva/disattiva un'applicazione disperde informazioni critiche e interrompe il flusso di lavoro.

Questa guida analizza 9 alternative ad Augment Code, dagli strumenti nativi IDE come GitHub Copilot e Cursor alle piattaforme che abbracciano l'intero flusso di lavoro come ClickUp, che forniscono una connessione tra il tuo codice e la storia completa del perché lo stai creando. L'obiettivo non è solo un completamento automatico più veloce. Si tratta di trovare lo strumento giusto per il modo in cui il tuo team lavora effettivamente.

Perché scegliere le alternative al codice di Augment

Augment Code è un assistente di codifica basato sull'intelligenza artificiale progettato per comprendere codebase di grandi dimensioni su scala aziendale e fornire suggerimenti sensibili al contesto. È stato creato per gli sviluppatori che lavorano su repository estesi in cui gli strumenti generici di IA perdono il contesto. Tuttavia, non tutti i team necessitano di quel livello di indicizzazione del codebase e alcuni sviluppatori ritengono che il supporto IDE o l'integrazione del flusso di lavoro di Augment non siano compatibili con il loro stack.

Molti sviluppatori desiderano interazioni più approfondite basate sulla chat, completamenti inline migliori o strumenti che funzionino nell'intero ecosistema tecnologico, non solo nell'IDE. Ecco i motivi più comuni per cui i team cercano alternative:

Flessibilità IDE: alcuni strumenti offrono un supporto editor più ampio o funzionano come applicazioni autonome.

Integrazione del flusso di lavoro: gli sviluppatori potrebbero aver bisogno di un assistente di codifica basato sull'IA che si colleghi alla project management, alla documentazione o gli sviluppatori potrebbero aver bisogno di un assistente di codifica basato sull'IA che si colleghi alla project management, alla documentazione o alle pipeline CI/CD

Ambito del contesto: diversi strumenti gestiscono il contesto del codice in modo diverso: alcuni eccellono nei suggerimenti relativi a singoli file, altri nella comprensione tra repository.

Collaborazione in team: i team dell'azienda potrebbero aver bisogno di funzionalità quali i team dell'azienda potrebbero aver bisogno di funzionalità quali assistenza nella revisione del codice , condivisione delle conoscenze o gestione centralizzata dell'IA.

Alternative codice Augment in sintesi

Strumento Ideale per Funzionalità migliori Prezzi ClickUp Teams che gestiscono flussi di lavoro di sviluppo insieme al codice Dimensione del team: da piccoli team a grandi aziende Codegen agent per la generazione di codice, Brain per il contesto a livello di area di lavoro, Docs, collegamento delle attività, automazioni, gestione integrata del flusso di lavoro Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende. GitHub Copilot Sviluppatori che desiderano un'integrazione perfetta con GitHub Dimensione del team: da singoli individui a grandi team di sviluppo Suggerimenti in linea, Copilot Chat, riepiloghi PR, contesto multi-file, flussi di lavoro nativi GitHub Livello gratis, piani a pagamento a partire da 10 $ al mese. Cursore Sviluppatori alla ricerca di un IDE nativo IADimensione del team: team che non hanno problemi a cambiare IDE Indicizzazione del codice base, Composer per modifiche su più file, editing predittivo, comandi in linguaggio naturale. Livello gratis, piani a pagamento a partire da 20 $ al mese. Amazon Q Developer Teams in ambienti incentrati su AWS Dimensione del team: dalle startup alle grandi aziende su AWS Assistenza nativa AWS, scansione di sicurezza, trasformazione del codice, guida all'architettura Livello gratuito, piani a pagamento a partire da 19 $/utente/mese Tabnine Team aziendali che danno priorità alla privacy del codice Dimensione del team: settori regolamentati e grandi aziende Implementazione on-premise, modelli personalizzati, zero conservazione dei dati, flessibilità IDE Piani a pagamento a partire da 59 $/utente/mese Sourcegraph Cody Sviluppatori che lavorano su codebase di grandi dimensioni Dimensione del team: grandi organizzazioni di ingegneria con molti repository Contesto multi-repository, ricerca aziendale, opzioni backend LLM, deep code intelligence Livello gratis, piani a pagamento a partire da 9 $/utente/mese Windsurf Sviluppatori che desiderano flussi di lavoro basati sull'IA agenteDimensione del team: Teams che esplorano l'esecuzione autonoma delle attività Cascata per attività in più passaggi, flussi, indicizzazione approfondita, suggerimenti in linea Livello gratuito, piani a pagamento a partire da 15 $ al mese. Qodo Teams focalizzati sulla qualità del codice e sui test Dimensione del team: team con forte presenza di addetti al controllo qualità e organizzazioni di ingegneri Test generati dall'IA, analisi delle pubbliche relazioni, approfondimenti sulla qualità del codice, test basati sul comportamento. Livello gratuito, piani a pagamento a partire da 38 $/utente/mese Replit Ghostwriter Sviluppatori che scrivono codice nel browserDimensione del team: principianti, educatori e piccoli team Cloud IDE, suggerimenti in linea, implementazione immediata, collaborazione in tempo reale Livello gratuito, piani a pagamento a partire da 20 $ al mese. Codeium Sviluppatori che desiderano un ampio supporto IDEDimensione del team: qualsiasi team con editor misti Completamento automatico veloce, supporto per oltre 70 linguaggi e oltre 40 IDE, assistenza tramite chat. Livello gratis, prezzi Enterprise disponibili

Le migliori alternative al codice Augment da utilizzare

1. ClickUp (il migliore per la gestione dei flussi di lavoro di sviluppo basata sull'IA)

I team di sviluppo spesso devono fare i conti con una proliferazione di strumenti: il codice risiede nell'IDE, le attività in uno strumento, la documentazione in un altro e la comunicazione è dispersa su più piattaforme. Questa frammentazione rallenta la distribuzione, crea punti ciechi e lascia gli sviluppatori a chiedersi perché stanno creando una funzionalità/funzione, non solo come.

ClickUp elimina questa dispersione di lavoro grazie a uno spazio di lavoro IA convergente che collega l'intero flusso di lavoro di sviluppo. A differenza degli assistenti di codifica autonomi che vedono solo il tuo codice, ClickUp fornisce il contesto completo di ciò che stai costruendo e perché.

E se desideri un'intelligenza artificiale che non si limiti a suggerire il codice, ma lo distribuisca, ClickUp Brain Agents può aiutarti a passare più rapidamente dall'attività all'implementazione. Ad esempio, l'agente Codegen di ClickUp può utilizzare il contesto dell'attività per generare codice e aiutare a spostare il lavoro verso un flusso di lavoro PR, in modo che l'esecuzione rimanga collegata ai requisiti e alle decisioni che l'hanno plasmata.

L'agente Codegen in ClickUp aggiorna automaticamente le attività con le modifiche al codice, pubblica i link delle richieste pull e riassume lo stato delle attività.

Con ClickUp Brain, l'assistenza AI è disponibile in tutto il tuo spazio di lavoro. Puoi @menzionare Brain in un commento a un'attività di ClickUp o nella chat di ClickUp e lui risponderà utilizzando le conoscenze acquisite dalle tue attività, dai tuoi documenti e dalle tue conversazioni. Chiedigli di riepilogare lo stato dello sprint, di redigere specifiche tecniche dalle descrizioni delle attività o di trovare immediatamente la documentazione correlata, così potrai dedicare meno tempo alla ricerca del contesto e più tempo alla consegna.

L'assistente IA spiega i problemi di ambito lambda di Python e fornisce un esempio di codice corretto, facilitando il debug e l'apprendimento per gli sviluppatori.

Quindi, ClickUp Automations gestisce gli aggiornamenti manuali che interrompono il lavoro approfondito. Attiva i flussi di lavoro dagli eventi di sviluppo. Quando una richiesta pull viene unita, sposta automaticamente l'attività collegata su Terminato e avvisa le persone giuste. Quando viene segnalato un bug, assegnalo in base al componente o alla titolarità. Ciò significa meno ping di stato, meno momenti del tipo "qualcuno ha aggiornato questo?" e meno cambi di contesto improvvisi.

Configura le automazioni ClickUp senza codice per svolgere il lavoro pesante al posto tuo.

Infine, ClickUp Docs mantiene la documentazione tecnica collegata al lavoro che descrive. Crea riferimenti API, decisioni architetturali o guide di onboarding che rimandano direttamente alle attività di ClickUp pertinenti, in modo che quando i requisiti cambiano, i documenti e le attività interessati vengano visualizzati insieme.

ClickUp Brain crea un nuovo documento in stile wiki con una tabella personalizzabile, che semplifica l'organizzazione e il monitoraggio delle attività relative ai contenuti direttamente da un semplice prompt IA.

Funzionalità migliori

Generazione di codice basata sull'IA con l'agente Codegen: vai oltre i suggerimenti di codice: vai oltre i suggerimenti di codice: l'agente Codegen di ClickUp utilizza il contesto completo delle tue attività per generare codice pronto per la produzione e portare il lavoro verso una richiesta pull. Ciò mantiene l'implementazione strettamente connessa ai requisiti e alle decisioni, riducendo gli errori di trasferimento e accelerando la consegna.

Assistenza AI a livello di area di lavoro con ClickUp Brain: accedi istantaneamente alle conoscenze provenienti da attività, documenti e conversazioni @menzionando Brain nei commenti o nella chat. Riepiloga lo stato dello sprint, redige specifiche tecniche o trova la documentazione correlata in pochi secondi, così gli sviluppatori impiegano meno tempo nella ricerca e più tempo nella creazione.

Automazioni flessibili e basate sugli eventi: automatizza gli aggiornamenti manuali e le attività ripetitive attivando i flussi di lavoro dagli eventi di sviluppo. Ad esempio, quando una richiesta pull viene unita, ClickUp può spostare automaticamente l'attività collegata su Terminato, avvisare le parti interessate o assegnare azioni di follow-up, riducendo al minimo il cambio di contesto e mantenendo tutti allineati.

Documenti sempre collegati al tuo flusso di lavoro: crea e mantieni la documentazione tecnica (come riferimenti API o decisioni architetturali) collegata direttamente alle attività pertinenti. Quando i requisiti cambiano, i documenti e le attività interessati vengono visualizzati insieme, garantendo che il tuo team lavori sempre sulla base delle informazioni più recenti.

Spazio di lavoro unificato e convergente: elimina la proliferazione di strumenti gestendo codice, attività, documenti e comunicazioni in un unico posto. Lo spazio di lavoro AI convergente di ClickUp offre al tuo team una visione completa e in tempo reale di ciò che viene realizzato e perché, riducendo i punti ciechi e accelerando la collaborazione.

Pro:

Il contesto unificato di attività, documenti e conversazioni offre agli sviluppatori un quadro completo dei requisiti del progetto.

L'automazione flessibile si adatta a qualsiasi flusso di lavoro con trigger personalizzati e azioni concatenate.

L'area di lavoro all-in-one elimina la frammentazione che disperde le conoscenze del team su più piattaforme.

Contro:

Curva di apprendimento per i team che non hanno familiarità con le piattaforme all-in-one

L'app mobile ha meno funzionalità rispetto alla versione desktop.

Alcune automazioni avanzate richiedono tempo per essere configurate.

Prezzi

Valutazioni e recensioni:

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Ecco cosa dice un recensore di G2 su ClickUp.

ClickUp è una piattaforma di project management all-in-one che combina gestione delle attività, monitoraggio del tempo, documentazione e reportistica in un unico posto. Quello che mi piace di più è l'alto livello di personalizzazione: è possibile adattare le visualizzazioni, gli stati e le automazioni in base a ciascun flusso di lavoro. Le integrazioni con Slack, Google Drive e gli strumenti di calendario rendono la collaborazione molto più semplice. Apprezzo anche la facilità con cui è possibile gestire più progetti e monitorare la produttività del team in tempo reale.

ClickUp è una piattaforma di project management all-in-one che combina gestione delle attività, monitoraggio del tempo, documentazione e reportistica in un unico posto. Quello che mi piace di più è l'alto livello di personalizzazione: puoi adattare le visualizzazioni, gli stati e le automazioni in base a ciascun flusso di lavoro. Le integrazioni con Slack, Google Drive e gli strumenti di calendario rendono la collaborazione molto più semplice. Apprezzo anche la facilità con cui è possibile gestire più progetti e monitorare la produttività del team in tempo reale.

2. GitHub Copilot (ideale per gli sviluppatori integrati nell'ecosistema GitHub)

Per gli sviluppatori che già utilizzano GitHub, il continuo passaggio da uno strumento all'altro per porre domande o esaminare le richieste di pull può rappresentare un notevole ostacolo alla produttività. GitHub Copilot risolve questo problema integrando l'assistenza IA direttamente nel flusso di lavoro esistente: gli sviluppatori che utilizzano Copilot completano le attività con una velocità superiore del 35% rispetto a quelli che non lo utilizzano. Suggerisce il codice durante la digitazione, risponde alle domande nella chat e aiuta con le revisioni delle richieste pull, il tutto senza uscire dall'editor.

Copilot utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni addestrati su codice pubblico per fornire suggerimenti in linea. Comprende il contesto dal tuo file corrente, dalle schede aperte e dalla struttura del repository. L'interfaccia di chat ti consente di porre domande sul tuo codice o richiedere spiegazioni su codice sconosciuto, rendendolo un potente assistente di programmazione IA.

Funzionalità migliori:

Suggerimenti di codice in linea: mentre digiti, Copilot offre completamenti che vanno dall'intervallo di una riga a un'intera funzione. Impara dai tuoi modelli di codifica e dal contesto circostante, anticipando spesso ciò di cui hai bisogno prima che tu finisca di digitare.

Copilot Chat: fai domande in linguaggio naturale direttamente nel tuo IDE. Richiedi spiegazioni su codici complessi, chiedi suggerimenti di refactoring o fai generare test unitari.

Assistenza per le richieste pull: Copilot può generare descrizioni delle PR, riepilogare le modifiche per i revisori e suggerire miglioramenti. Ciò accelera il ciclo di revisione e garantisce che le PR abbiano un contesto significativo per i membri del team.

Pro:

La profonda integrazione con GitHub significa che i suggerimenti sono spesso in linea con le convenzioni del tuo progetto.

Ampio supporto IDE, inclusi VS Code, JetBrains IDE e Neovim.

Miglioramento continuo con aggiornamenti regolari e nuove funzionalità/funzioni

Contro:

I suggerimenti includono occasionalmente modelli deprecati o API obsolete.

Personalizzazione limitata per gli standard di codifica specifici dell'azienda

Richiede un account GitHub e una sottoscrizione.

Prezzi

Free

Pro: 10 $ al mese

Pro+: 39 $ al mese

Aziendale: 19 $/utente/mese

Azienda: 39 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 30 recensioni)

Ecco cosa dice un recensore di G2 su GitHub Copilot.

GitHub Copilot ha migliorato significativamente la mia produttività nella codifica. Suggerisce completamenti di codice intelligenti e intere funzioni che spesso corrispondono a ciò che avevo intenzione di scrivere. Copilot eccelle nelle attività di routine come l'impostazione di boilerplate, i loop e i modelli standard, il che mi fa risparmiare molto tempo e mi aiuta a concentrarmi sulle parti più complesse dello sviluppo. È come avere un secondo paio di mani nel mio editor, particolarmente utile per avviare nuovi file o API sconosciute.

GitHub Copilot ha migliorato significativamente la mia produttività nella codifica. Suggerisce completamenti di codice intelligenti e intere funzioni che spesso corrispondono a ciò che avevo intenzione di scrivere. Copilot eccelle nelle attività di routine come l'impostazione di boilerplate, loop e modelli standard, il che mi fa risparmiare molto tempo e mi aiuta a concentrarmi sulle parti più complesse dello sviluppo. È come avere un secondo paio di mani nel mio editor, particolarmente utile per avviare nuovi file o API sconosciute.

3. Cursor (ideale per gli sviluppatori che desiderano un'esperienza IDE nativa IA)

Stanco dell'IA che sembra un'aggiunta al tuo editor? A differenza delle estensioni, Cursor è un IDE basato sull'IA costruito da zero. È un fork di VS Code, quindi l'interfaccia è familiare, ma le funzionalità di IA sono integrate in ogni interazione, rendendolo uno dei migliori assistenti di codifica IA.

Il vantaggio principale di Cursor è la sua capacità di indicizzare l'intero codice base, consentendo domande e modifiche che abbracciano più file. Chiedigli di "rifattorizzare il flusso di autenticazione" e capirà quali file sono coinvolti. Questa consapevolezza dell'intero progetto evita la comune frustrazione dell'IA che rompe cose che non può vedere.

Funzionalità migliori:

Contesto a livello di codice base: Cursor indicizza l'intero progetto, in modo che le interazioni IA comprendano le relazioni tra i file. Questa visione olistica evita la frustrazione derivante dal fatto che "l'IA non capisce il mio progetto".

Composer: descrivi ciò che desideri in un linguaggio semplice e Composer implementerà le modifiche su più file. Si tratta di una vera rivoluzione per le attività di refactoring che richiederebbero ore di lavoro manuale.

Modifica predittiva: il cursore anticipa la tua prossima modifica in base alle modifiche recenti. Se stai rinominando una variabile in un punto, ti suggerisce la stessa rinominazione altrove.

Pro:

Una vera comprensione del codice riduce i suggerimenti che compromettono altre parti del codice.

L'interfaccia familiare di VS Code garantisce una curva di apprendimento minima.

Supporta più modelli di IA per bilanciare velocità e capacità

Contro:

Richiede il passaggio dall'IDE attuale

L'indicizzazione del codice può essere lenta su repository molto grandi.

Alcune estensioni VS Code potrebbero non funzionare perfettamente.

Prezzi

Hobby

Pro: 20 $ al mese

Pro+: 60 $ al mese

Ultra: 200 $ al mese

Teams: 40 $/utente/mese

Azienda: Personalizzato

Valutazioni e recensioni

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Ecco cosa dice un recensore di G2 su Cursor.

Adoro il modo in cui Cursor integra perfettamente l'IA nel flusso di lavoro di sviluppo. I suggerimenti di codice in linea sono incredibilmente accurati e la possibilità di porre domande direttamente nell'editor mi fa risparmiare un sacco di tempo. È come programmare in coppia con uno sviluppatore esperto che comprende il contesto del mio progetto.

Adoro il modo in cui Cursor integra perfettamente l'IA nel flusso di lavoro di sviluppo. I suggerimenti di codice in linea sono incredibilmente accurati e la possibilità di porre domande direttamente nell'editor mi fa risparmiare un sacco di tempo. È come programmare in coppia con uno sviluppatore esperto che comprende il contesto del mio progetto.

4. Amazon Q Developer (ideale per i team che sviluppano su AWS)

Se la tua infrastruttura funziona su AWS, sai bene quanto sia difficile cercare di far comprendere a uno strumento di IA generico le sfumature delle politiche IAM o delle configurazioni Lambda. Amazon Q Developer è un assistente di IA che parla AWS in modo nativo. Va oltre il semplice completamento del codice per aiutare nelle decisioni relative all'architettura, nella scansione di sicurezza e persino nella migrazione delle applicazioni legacy.

Essendo stato sviluppato da Amazon, Q Developer comprende le relazioni tra i servizi AWS e può consigliare le migliori pratiche specifiche per la tua architettura. Può suggerire politiche IAM, aiutare a configurare le funzioni Lambda e spiegare i modelli CloudFormation.

Funzionalità migliori:

Competenza nei servizi AWS: chiedi come configurare una politica S3 bucket o ottimizzare una query DynamoDB. I suggerimenti seguono le best practice AWS e tengono conto delle sfumature specifiche del servizio.

Trasformazione del codice: stai migrando un'applicazione Java legacy? Q Developer può analizzare il tuo codice e guidarti nel processo di aggiornamento, gestendo gli aggiornamenti delle dipendenze e le modifiche alle API.

Scansione di sicurezza: la scansione di sicurezza integrata analizza il codice alla ricerca di problemi di sicurezza noti e standard AWS, fornendo suggerimenti per le correzioni.

Pro:

La comprensione nativa di AWS previene errori di configurazione comuni

Le funzionalità dell'azienda consentono la formazione su codici e standard interni.

Ampio supporto linguistico, inclusi Python, Java e JavaScript

Contro:

Particolarmente utile per ambienti che fanno un uso intensivo di AWS.

Alcune funzionalità richiedono l'integrazione dell'account AWS.

Il supporto IDE è più limitato rispetto ad alcuni concorrenti.

Prezzi

Livello gratis

Livello Pro: 19 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Ecco cosa dice un recensore di G2 su Amazon Q Developer.

Amazon Q Developer fornisce un'assistenza accurata e sensibile al contesto direttamente all'interno dell'IDE. Mi aiuta a comprendere le API, generare snippet ed eseguire il debug più rapidamente senza lasciare la mia area di lavoro. L'integrazione con i servizi AWS è perfetta e consente di risparmiare molto tempo quando si lavora con configurazioni cloud o SDK.

Amazon Q Developer fornisce un'assistenza accurata e sensibile al contesto direttamente all'interno dell'IDE. Mi aiuta a comprendere le API, generare snippet ed eseguire il debug più rapidamente senza lasciare la mia area di lavoro. L'integrazione con i servizi AWS è perfetta e consente di risparmiare molto tempo quando si lavora con configurazioni cloud o SDK.

5. Tabnine (ideale per le aziende che danno priorità alla privacy del codice)

L'invio di codice proprietario a un server di terze parti è un blocco insormontabile per molte aziende. Questa preoccupazione per la privacy dei dati spesso impedisce l'adozione di potenti strumenti di codifica IA: il 57% dei professionisti IT delle aziende che non hanno adottato l'IA generativa cita le preoccupazioni relative alla privacy dei dati come il principale blocco. Tabnine affronta direttamente questo punto critico con il suo approccio che mette al primo posto la privacy.

Tabnine offre un'implementazione on-premise, il che significa che il tuo codice non lascia mai la tua infrastruttura. Per le aziende con politiche rigorose in materia di dati o quelle che operano in settori regolamentati, questa è una funzionalità/funzione fondamentale. Anche la sua versione ospitata su cloud offre una politica di conservazione dei dati pari a zero, garantendo che il tuo codice non venga memorizzato o utilizzato per l'addestramento di altri modelli.

Funzionalità migliori:

Implementazione on-premise: esegui Tabnine interamente all'interno della tua infrastruttura. Ciò soddisfa i requisiti di sicurezza che vietano i servizi IA esterni e fornisce supporto agli ambienti air-gapped.

Modelli personalizzati: Tabnine apprende dal tuo codice base per fornire suggerimenti che corrispondono ai modelli, alle convenzioni di denominazione e alle decisioni architetturali del tuo team.

Zero conservazione dei dati: per le implementazioni cloud, la politica di Tabnine prevede che il codice non venga memorizzato dopo l'elaborazione, fornendo assistenza IA senza preoccupazioni relative alla privacy dei dati.

Pro:

Le funzionalità di privacy di livello aziendale ottengono l'approvazione dei team di sicurezza e conformità

Promuove la coerenza a livello di team suggerendo codice che segue i tuoi standard.

L'ampio supporto IDE funziona su VS Code, JetBrains, Vim e altro ancora.

Contro:

L'implementazione on-premise richiede la gestione dell'infrastruttura

La personalizzazione richiede tempo per addestrare il tuo codice base.

Alcune funzionalità avanzate hanno un limite ai livelli aziendali.

Prezzi

Piattaforma Tabnine Agentic: 59 $/utente/mese (sottoscrizione annuale)

Valutazioni e recensioni

G2: 4,1/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Ecco cosa dice un recensore di Capterra su Tabnine.

Tabnine è un fantastico assistente di codifica per sviluppatori di software. Il tempo che mi ha fatto risparmiare nella mia carriera è enorme. Ha aumentato la mia produttività. Non devo più scrivere noiosi modelli di classe. Basta premere il pulsante Tab e tutto il mio codice viene completato da questo strumento. Inoltre è molto facile da integrare con gli editor di codice.

Tabnine è un fantastico assistente di codifica per sviluppatori di software. Il tempo che mi ha fatto risparmiare nella mia carriera è enorme. Ha aumentato la mia produttività. Non devo più scrivere noiosi modelli di classe. Basta premere il pulsante Tab e tutto il mio codice viene completato da questo strumento. Inoltre è molto facile da integrare con gli editor di codice.

📮 ClickUp Insight: il 22% dei nostri intervistati è ancora diffidente nei confronti dell'uso dell'IA sul lavoro. Di questo 22%, la metà è preoccupata per la privacy dei propri dati, mentre l'altra metà semplicemente non è sicura di potersi fidare di ciò che l'IA dice loro. ClickUp affronta entrambe le preoccupazioni in modo diretto con misure di sicurezza robuste e generando link dettagliati alle attività e alle fonti con ogni risposta. Ciò significa che anche i team più cauti possono iniziare a godere dell'aumento di produttività senza perdere il sonno preoccupandosi della protezione delle loro informazioni o dell'affidabilità dei risultati ottenuti.

6. Sourcegraph Cody (ideale per navigare in codebase aziendali di grandi dimensioni)

I codici base delle aziende possono comprendere migliaia di repository, rendendo quasi impossibile per uno sviluppatore comprendere come tutto sia collegato. Gli strumenti generici di IA spesso falliscono su questa scala. Cody, creato dalla società di ricerca di codici Sourcegraph, sfrutta la sua potente infrastruttura di ricerca per fornire un'assistenza IA che comprenda effettivamente l'intero codice base.

Cody si basa sull'esperienza pluriennale di Sourcegraph nell'indicizzazione del codice, consentendogli di rispondere a domande che superano i confini dei repository. Chiedi come viene chiamato un servizio e Cody troverà ogni utilizzo all'interno della tua organizzazione, non solo nel repository corrente.

Funzionalità migliori:

Integrazione della ricerca di codice per l'azienda: Cody sfrutta l'intelligenza del codice di Sourcegraph per comprendere le relazioni tra migliaia di repository.

Contesto multi-repo: a differenza degli strumenti limitati a un singolo repository, Cody è in grado di estrarre il contesto da più repository contemporaneamente quando si lavora su servizi interconnessi.

Backend LLM personalizzabili: le aziende possono scegliere il modello di IA più adatto alle loro esigenze (Claude, GPT-4 o altri) in base alle capacità, ai costi o ai requisiti di conformità.

Pro:

Scala di codebase senza pari per organizzazioni con centinaia di repository

Le risposte sono collegate al codice effettivo, consentendo agli sviluppatori di verificare i suggerimenti.

Controlli aziendali per la gestione degli accessi, il monitoraggio dell'utilizzo e la configurazione del contesto

Contro:

Per usufruire di tutte le funzionalità è necessaria l'implementazione di Sourcegraph.

La configurazione può essere complessa per le organizzazioni che non hanno familiarità con Sourcegraph.

Alcune funzionalità richiedono una licenza Enterprise.

Prezzi

Cody Gratis

Cody Pro: 9 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (90 recensioni)

Capterra: Non trovato

Ecco cosa dice un recensore di Gartner su Sourcegraph Cody.

Cody è il mio principale assistente di codifica IA. Ho già utilizzato diversi strumenti simili in passato. Praticamente tutti gli strumenti di assistenza alla codifica IA hanno prestazioni e funzionalità/funzioni simili. Il punto di forza di Cody è l'interfaccia utente. Nello specifico, offre un ampio elenco di personalizzazioni. È possibile rimuovere o aggiungere qualsiasi funzionalità/funzione dell'interfaccia utente. È possibile scegliere il backend con un ampio intervallo di IA. Finora la mia esperienza complessiva è stata positiva anche in termini di prestazioni. Non influisce sulle prestazioni complessive dell'editor.

Cody è il mio principale assistente di codifica IA. Ho già utilizzato diversi strumenti simili in passato. Praticamente tutti gli strumenti di assistenza alla codifica AI hanno prestazioni e funzionalità/funzioni simili. Ciò che distingue Cody è l'interfaccia utente. Nello specifico, offre un ampio elenco di personalizzazioni. È possibile rimuovere o aggiungere qualsiasi funzionalità/funzione dell'interfaccia utente. È possibile scegliere il backend con un ampio intervallo di IA. Finora la mia esperienza complessiva è stata positiva anche in termini di prestazioni. Non influisce sulle prestazioni complessive dell'editor.

📹 Smetti di scrivere e riscrivere il codice manualmente. Questo video analizza cinque agenti IA che rendono la codifica più veloce, più pulita e molto meno frustrante.

7. Windsurf (ideale per gli sviluppatori che desiderano agenti IA autonomi)

La maggior parte degli strumenti di codifica AI si limita a offrire suggerimenti, lasciando a te il lavoro vero e proprio. Windsurf adotta un approccio diverso, andando oltre i suggerimenti fino al completamento autonomo delle attività. La sua IA agentica è in grado di gestire attività di codifica in più fasi, trasformando il tuo ruolo da scrittore a revisore.

Descrivi un obiettivo e la sua funzione Cascade individua i passaggi necessari. Windsurf offre anche Flows, flussi di lavoro preconfigurati per attività comuni come l'aggiunta di funzionalità/funzionalità o la correzione di bug. L'IA gestisce la pianificazione e l'esecuzione, consultandoti quando è necessario prendere decisioni.

Per capire come gli agenti IA stanno trasformando il panorama della codifica, guarda questa panoramica sugli agenti IA per la codifica e le loro applicazioni pratiche nei flussi di lavoro di sviluppo.

Funzionalità migliori:

Cascade: descrivi un'attività in più passaggi come "Aggiungi autenticazione utente con OAuth" e Cascade la scompone ed esegue con la tua approvazione nei punti di controllo chiave.

Flussi: flussi di lavoro predefiniti per attività di sviluppo comuni che generano codice, test e documentazione, accelerando i modelli ripetitivi.

Indicizzazione approfondita del codice base: Windsurf indicizza il codice, i commenti e la configurazione del progetto, quindi le sue azioni autonome tengono conto delle convenzioni del tuo progetto.

Pro:

La vera capacità autonoma può eseguire attività in più passaggi

Punti di controllo accuratamente studiati ti consentono di mantenere il controllo senza microgestione.

Un periodo di prova ti consente di valutare i flussi di lavoro agentici prima di commit.

Contro:

Le funzionalità agentiche richiedono un certo livello di fiducia nel processo decisionale dell'IA.

Essendo uno strumento più recente, ha una community più piccola rispetto alle opzioni consolidate.

Le attività complesse potrebbero comunque richiedere un intervento manuale.

Prezzi

Free

Pro: 15 $ al mese

Teams: 30 $/utente/mese

Azienda: Personalizzato

Valutazioni e recensioni

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Ecco cosa dice un recensore di G2 su Windsurf.

Lo adoro perché mi permette di aggiornare e modificare più file contemporaneamente. Mi piace perché il completamento automatico del codice basato sull'IA rende la mia esperienza di programmazione divertente. Ottimo per le chat con il mio codice base grazie alla generazione in tempo reale del mio codice. Affidabile per la modifica in linea del mio codice con l'aiuto dell'IA. Interfaccia utente pulita e intuitiva, facile da adottare anche per i principianti.

Lo adoro perché mi permette di aggiornare e modificare più file contemporaneamente. Mi piace perché il completamento automatico del codice basato sull'IA rende la mia esperienza di programmazione divertente. Ottimo per le chat con il mio codice base grazie alla generazione in tempo reale del mio codice. Affidabile per la modifica in linea del mio codice con l'aiuto dell'IA. Interfaccia utente pulita e facile da usare per i principianti.

8. Qodo (ideale per team che puntano sulla qualità del codice e sui test)

Scrivere codice velocemente è una cosa, scrivere codice affidabile è un'altra. Mentre la maggior parte degli strumenti di IA si concentra sulla velocità, Qodo (precedentemente CodiumAI) si concentra sulla qualità del codice. Il suo punto di forza è la generazione di test, l'analisi della qualità del codice e il miglioramento delle richieste pull.

Qodo analizza il tuo codice e genera casi di test significativi, inclusi i casi limite che spesso sfuggono agli sviluppatori. Comprende il comportamento del codice e crea test che ne verificano effettivamente il corretto funzionamento. Questa attenzione alla qualità è un fattore chiave di differenziazione nell'affollato spazio Augment Code vs. Cursor.

Funzionalità migliori:

Generazione di test IA: Qodo analizza le tue funzioni e genera suite di test complete, identificando casi limite, condizioni al contorno e scenari di errore.

Analisi delle richieste pull: prima della revisione umana, Qodo esamina le PR alla ricerca di potenziali problemi come code smell o aree prive di copertura di test, rendendo le revisioni umane più produttive.

Approfondimenti sulla qualità del codice: oltre ai test, Qodo fornisce feedback sulla struttura, la complessità e la manutenibilità del codice per aiutarti a scrivere codice più pulito.

Pro:

Si concentra sulla generazione di codice migliore e più affidabile, non solo su una maggiore quantità di codice.

I test generati verificano il comportamento, non solo raggiungono metriche di copertura.

Si integra naturalmente nel flusso di lavoro di revisione del codice

Contro:

Focus più ristretto rispetto agli assistenti di codifica generici

La qualità della generazione dei test può variare a seconda del linguaggio e del framework.

Alcune funzionalità richiedono piani team o aziendali.

Prezzi

Sviluppatore: gratis

Teams: 38 $/utente/mese

Enterprise: Personalizzato

Valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: Non trovato

Ecco cosa dice un recensore di G2 su Qodo.

Utilizzo Qodo Gen + VS Code per controllare, creare, rifattorizzare, ottimizzare e rivedere codici di ogni tipo, dall'HTML specifico per la SEO alle architetture Django e Next.js, fino agli script Python personalizzati. La funzionalità/funzione più potente che utilizzo maggiormente è l'aggiunta di contesto: questo è ciò che manca alla maggior parte dei chatbot UI per essere veramente utili: il quadro completo! Qodo fa un ottimo lavoro nell'individuare errori e inefficienze che mi sono sfuggiti, oltre a insegnarmi concetti attraverso il codice su cui sto lavorando. Con il giusto approccio, questo strumento può diventare un vero e proprio sistema educativo!

Utilizzo Qodo Gen + VS Code per controllare, creare, rifattorizzare, ottimizzare e rivedere codici di ogni tipo, dall'HTML specifico per la SEO alle architetture Django e Next.js, fino agli script Python personalizzati. La funzionalità/funzione più potente che utilizzo maggiormente è l'aggiunta di contesto: questo è ciò che manca alla maggior parte dei chatbot UI per essere veramente utili, ovvero il quadro completo! Qodo fa un ottimo lavoro nell'individuare errori e inefficienze che mi sono sfuggiti, oltre a insegnarmi concetti attraverso il codice su cui sto lavorando. Con il giusto approccio, questo strumento può diventare un vero e proprio sistema educativo!

9. Replit Ghostwriter (ideale per gli sviluppatori che scrivono codice nel browser)

Configurare un ambiente di sviluppo locale può essere complicato. Replit è un IDE basato su cloud che consente di scrivere, eseguire e distribuire codice interamente nel browser, mentre Ghostwriter è il suo assistente IA integrato.

Poiché Ghostwriter risiede all'interno di Replit, comprende l'ambiente di runtime, le dipendenze e la configurazione di distribuzione del tuo progetto. I suggerimenti tengono conto di ciò che è effettivamente installato e disponibile, riducendo i problemi di "funziona sul mio computer". La codifica collaborativa in tempo reale di Replit significa che Ghostwriter può assistere un intero team contemporaneamente.

Funzionalità migliori:

Ambiente cloud integrato: non è necessaria alcuna configurazione locale: inizia subito a scrivere codice con l'assistenza dell'IA da qualsiasi dispositivo.

Consapevolezza immediata dell'implementazione: Ghostwriter può aiutarti durante l'intero ciclo di vita, dalla codifica alla configurazione delle implementazioni e alla risoluzione dei problemi di runtime.

Collaborazione in tempo reale: più sviluppatori possono scrivere codice insieme in Replit, con Ghostwriter che assiste tutti, rendendolo perfetto per la programmazione in coppia.

Pro:

Zero configurazione significa che puoi iniziare a scrivere codice immediatamente.

Consapevolezza completa sia del codice che del suo ambiente di runtime

L'ambiente integrato è molto apprezzato per imparare a scrivere codice.

Contro:

Legato all'ambiente basato su browser di Replit

Meno adatto a progetti grandi e complessi

Richiede una connessione Internet per tutte le operazioni di codifica.

Prezzi

Starter: gratis

Replit Core: 20 $/mese (al mese, fatturato annualmente)

Teams: 35 $/utente/mese (fatturazione annuale)

Enterprise: Personalizzato

Valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 280 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 150 recensioni)

Ecco cosa dice un recensore di Capterra su Replit Ghostwriter.

Ottimo prodotto nel complesso. Una vera rivoluzione per i professionisti non esperti di codice, che possono così creare ciò che desiderano. Una scorciatoia enorme per passare agli sviluppatori professionisti, creare strumenti interni (dove non è necessariamente importante che tutto funzioni alla perfezione) e, se stai cercando di addentrarti nel mondo dello sviluppo software per i clienti, ecc., allora è un ottimo punto di partenza e lo rende molto più intuitivo e completo rispetto ad altre soluzioni disponibili sul mercato.

Ottimo prodotto nel complesso. Una vera rivoluzione per i professionisti non esperti di codice, che possono così creare ciò che desiderano. Una scorciatoia enorme per passare agli sviluppatori professionisti, creare strumenti interni (dove non è necessariamente importante che tutto funzioni alla perfezione) e, se stai cercando di addentrarti nel mondo dello sviluppo software per i clienti, ecc., allora è un inizio fantastico e lo rende molto più facile da usare e completo rispetto ad altre soluzioni disponibili sul mercato.

Collega il tuo codice al tuo flusso di lavoro

L'assistente di codifica IA più adatto dipende dal tuo contesto specifico: IDE, dimensioni del codice base ed esigenze di privacy. Non esiste uno strumento "migliore" in assoluto, ma esiste lo strumento migliore per la tua situazione. I team su AWS dovrebbero valutare Amazon Q Developer, mentre le aziende con politiche rigorose in materia di dati dovrebbero prendere in considerazione Tabnine.

Ma gli assistenti di codifica IA sono in continua evoluzione. Gli strumenti vincenti saranno quelli in grado di comprendere non solo il codice, ma anche il contesto completo del perché lo stai scrivendo: le attività, i requisiti e la collaborazione del team che guida le decisioni. È qui che diventano essenziali le aree di lavoro convergenti che collegano l'IA all'intero flusso di lavoro.

