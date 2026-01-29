Le 11 migliori alternative a Bardeen IA per l'automazione del flusso di lavoro nel [anno]

Bardeen IA è una piattaforma di automazione affidabile e senza codice per le attività quotidiane. È ottima per ottenere risultati rapidi, come spostare dati tra app e ripulire attività ripetitive.

Ma una volta che il tuo team inizia a crescere, l'automazione smette di essere un "optional" e diventa un'infrastruttura. Hai bisogno di un'automazione intelligente che continui a far progredire il lavoro, anche quando gli input cambiano e il processo non è lineare al 100%.

Ed è proprio qui che i team iniziano a incontrare dei limiti: integrazioni che non sono abbastanza approfondite, automazioni che non funzionano nei casi limite e un'IA che non è in grado di comprendere il contesto tra i vari sistemi.

Ecco perché abbiamo creato questo elenco delle migliori alternative a Bardeen IA.

Trattiamo strumenti creati per gestire flussi di lavoro più complessi, trasferire dati in modo affidabile tra piattaforme e scalare con operazioni reali (non solo produttività personale).

Vieni, ti aiutiamo a trovare la configurazione di automazione giusta per il tuo team! 🛠️

Perché scegliere le alternative a Bardeen IA?

Sebbene Bardeen AI sia apprezzato da molti team per l'automazione delle attività ripetitive e le sue funzionalità di scraping (in gran parte affidabili), altri utenti lo ritengono inadeguato per scalare l'automazione del flusso di lavoro AI tra team e strumenti.

Ecco un elenco delle limitazioni più frequenti segnalate nelle recensioni reali:

Difficoltà nella gestione di flussi di lavoro in più passaggi che dipendono dalla dipendenza dalle condizioni della pagina o dalla logica avanzata "if-this-then-that" (se questo, allora quello).

Risultati di scraping incoerenti. Alcuni campi potrebbero essere saltati o estratti in modo errato, specialmente da pagine con strutture insolite.

La mancanza di integrazioni native e di alcune API rende più difficile l'automazione di tutti gli strumenti che le persone utilizzano quotidianamente.

Trigger inaffidabili per alcune app. Ad esempio, i trigger di Notion come "pagina creata" o "pagina aggiornata" non sempre funzionano in modo affidabile.

Personalizzazione limitata. Rinominare variabili, modificare i collegamenti dei modelli dopo aver creato uno scraper o modificare gli esempi, ecc. non è così flessibile come gli utenti vorrebbero.

🔍 Lo sapevi? L'81% dei professionisti dell'automazione utilizza prodotti IA nei progetti di automazione almeno alcune volte alla settimana.

Alternative to Bardeen IA in sintesi

Ecco una rapida panoramica delle migliori alternative a Bardeen IA e di ciò che ciascuna offre:

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp Intelligenza artificiale per l'area di lavoro (ClickUp Brain), automazioni, agenti AI + super agenti, dashboard, ricerca, integrazione perfetta Teams che desiderano produttività interna + automazione delle attività + agenti IA all'interno dello stesso hub di lavoro Gratis per sempre; personalizzazioni disponibili per le aziende Enterprise Zapier Zaps multi-step, logica condizionale, oltre 8.000 integrazioni, monitoraggio + log, mappatura Canvas, agenti IA + componenti aggiuntivi Copilot. PMI e team che desiderano la più ampia libreria di integrazione e flussi di lavoro strutturati Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29,99 $ al mese. Crea Scenari con diagrammi di flusso visivi, router + filtri, iteratori, potente trasformazione dei dati, modulo HTTP, moduli IA + agenti Sviluppatori che desiderano automazione visiva e scalabilità economica Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10,59 $ al mese. n8n Controllo self-hosting, JS all'interno dei flussi di lavoro, flessibilità API, sotto-flussi di lavoro/modelli riutilizzabili, orchestrazione degli agenti IA. Teams tecniche che desiderano controllo, self-hosting e logica di automazione avanzata I piani a pagamento partono da 24 € al mese. Workato Ricette aziendali, governance, registri di audit, Workbot (Slack/Teams), IA, Genies, connettori di livello aziendale Aziende che necessitano di un'automazione sicura e controllata su tutti i sistemi Prezzi personalizzati Notion Automazioni Trigger del database, pulsanti dei modelli, agenti Notion IA, API e integrazioni Teams che utilizzano Notion e desiderano un'automazione leggera e documenti + attività insieme Gratuito per un massimo di 100 attività; i piani a pagamento partono da 29,99 $ al mese. Integrately Automazioni con un solo clic, configurazione guidata SmartConnect, generatore di IA, ampia libreria di automazioni Principianti che desiderano automazioni plug-and-play veloci con un lavoro di configurazione minimo Gratuito per un massimo di 100 attività; i piani a pagamento partono da 29,99 $ al mese. UiPath RPA completo per l'automazione dell'interfaccia utente, affidabilità dell'azienda, ecosistema solido + componenti Organizzazioni con un carico operativo elevato che necessitano di automazioni dell'interfaccia utente oltre agli strumenti API I piani a pagamento partono da 25 $ al mese. IFTTT Applet semplici trigger → azione, automazioni intuitive, configurazione facile Utenti privati e di case intelligenti che desiderano un'automazione rapida e leggera Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 3,99 $ al mese. Tray. io iPaaS low-code, flussi di lavoro API-heavy, integrazioni incorporate, Merlin IA agent builder, log, promozione dell'ambiente Team di prodotto e ingegneria che necessitano di integrazioni aziendali insieme all'automazione incorporata Prezzi personalizzati Drift Agente di chat IA, playbook, instradamento, trasferimento in tempo reale, acquisizione fuori orario, prenotazione di riunioni nella chat Team di vendita e fatturato che necessitano di automazione della conversione dei siti web e prenotazione istantanea di riunioni Prezzi personalizzati

Le migliori alternative a Bardeen IA da utilizzare

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Ora entriamo subito nei dettagli.

1. ClickUp (ideale per la produttività interna del team e agenti intelligenti e sensibili al contesto)

Prova ClickUp gratis Accelera i flussi di lavoro con i Super Agent personalizzati in ClickUp.

La maggior parte dei team utilizza cinque o sei diversi strumenti di IA. Uno per la creazione di contenuti, uno per l'automazione delle attività, uno per i riassunti, uno per la reportistica... e così via. Nel tempo, questo crea l'enorme problema dello sprawl dell'IA. Ci si ritrova con troppi strumenti e modelli di IA che non comunicano tra loro. I costi si moltiplicano da un giorno all'altro, mentre il contesto diventa sempre più frammentato.

Questo è esattamente il problema che ClickUp risolve. Si tratta della prima area di lavoro AI convergente al mondo in cui tutte le tue attività, i tuoi documenti, le tue conversazioni e i tuoi progetti risiedono in un unico sistema, e l'IA è costruita direttamente su quella base.

Ecco cosa lo rende un'alternativa perfetta a Bardeen IA:

Un'IA che capisce il tuo lavoro

ClickUp Brain è un livello di IA sensibile al contesto che comprende l'intero spazio di lavoro, inclusi compiti, Sequenze, risorse, dipendenze e capacità del team.

Assegna priorità alle attività da svolgere dal tuo spazio di lavoro utilizzando le risposte contestualizzate di ClickUp Brain.

Quindi, quando fai una domanda a Brain, ti fornisce una risposta effettuando una ricerca nel tuo spazio di lavoro effettivo, comprese le stesse cartelle, elenchi e progetti che apri manualmente uno per uno. E poiché ClickUp conosce già il tuo modo di lavorare, chi sono i tuoi collaboratori, di cosa si occupa ogni team e quali autorizzazioni si applicano, le risposte sono contestualizzate, accurate e rispettano le autorizzazioni.

Con ClickUp Brain puoi:

Trasforma le conversazioni in lavoro concreto convertendo discussioni, note e idee in attività con il contesto giusto già allegato.

Prendi decisioni più intelligenti utilizzando il contesto del progetto in tempo reale , tenendo conto automaticamente delle scadenze, dei titolari, delle dipendenze e del carico di lavoro del team.

Crea e aggiorna il lavoro direttamente all'interno di ClickUp , dalla bozza di documenti e commenti all'aggiornamento dello stato delle attività.

Ottieni una visibilità immediata su ciò che sta accadendo con risposte in tempo reale a domande quali: cosa è in blocco, cosa è cambiato e cosa richiede attenzione oggi.

Non solo, ClickUp Brain MAX (il compagno desktop di Brain) ti dà anche accesso a diversi modelli di IA come ChatGPT, Claude o Gemini. Questa flessibilità rende Brain MAX particolarmente potente per i team che desiderano integrare l'assistenza dell'IA nelle operazioni quotidiane, senza separarla in app distinte.

Passa dai migliori modelli di IA senza uscire da ClickUp, grazie alla tecnologia BrainGPT.

⭐ Bonus: parla in modo naturale e trasforma istantaneamente le istruzioni verbali in testi con Talk to Text in ClickUp Brain MAX. Che tu stia parlando durante una chiamata Zoom, facendo brainstorming ad alta voce o in fase di condivisione di rapidi aggiornamenti, la tua voce si trasforma in lavoro utilizzabile direttamente all'interno di ClickUp.

Scopri immediatamente ciò che conta con i riassunti dei progetti di IA.

Uno degli utilizzi più pratici di ClickUp Brain è la creazione di riepiloghi di progetto basati sull'IA. Brain esegue automaticamente la scansione delle attività, delle chat, dei commenti e degli aggiornamenti per generare riepiloghi di progetto chiari, consentendoti di risparmiare tempo e lavoro richiesto nel determinare manualmente lo stato dei progetti.

Riassumi l'attività tra attività, elenchi, cartelle e spazi in ClickUp utilizzando ClickUp Brain.

Con IA Project Summaries puoi:

Ottieni una visione unificata dello stato di avanzamento del tuo progetto , che mostra ciò che è completato, ciò che è in corso e ciò che è in ritardo.

Individua automaticamente blocchi e rischi , in modo che ritardi e dipendenze non rimangano nascosti in lunghe threads di commenti.

Visualizza chiaramente la titolarità e la responsabilità , con evidenziazioni su chi è responsabile di cosa e su cosa richiede attenzione in seguito.

Inserisci più rapidamente nuovi stakeholder o membri del team, senza chiedere loro di leggere settimane di cronologia delle attività.

Puoi anche chiedergli di analizzare il tuo progetto e suggerirti modi per migliorare il piano e l'esecuzione del lavoro.

Automatizza i tuoi flussi di lavoro end-to-end

Perché limitarsi a ricevere aggiornamenti sul tuo lavoro con l'IA? Perché non delegarlo? In ClickUp, ci sono 2 modi per farlo: ClickUp Automazioni e ClickUp Super Agents.

ClickUp Automations aiuta ad automatizzare il lavoro ripetitivo eseguendo semplici regole basate su una struttura trigger → condizione → azione. È possibile automatizzare azioni come l'assegnazione di compiti, gli aggiornamenti di stato e i follow-up, rendendo i flussi di lavoro più efficienti senza lo sforzo richiesto.

Ad esempio, se stai gestendo un progetto di contenuti, puoi impostare un'automazione in cui, non appena un'attività passa allo stato "Bozza pronta", ClickUp può assegnarla immediatamente all'editor, aumentare la sua priorità e aggiungere un commento con i passaggi successivi, solo se l'attività ha già una data di scadenza.

Crea potenti automazioni senza codice in modo visivo con ClickUp Automations

💡 Suggerimento: puoi impostare le automazioni da solo utilizzando il generatore senza codice di ClickUp oppure descrivere semplicemente ciò che desideri in inglese semplice a ClickUp Brain e ClickUp configurerà la regola per te.

E qui viene il bello: ogni automazione viene registrata, quindi se qualcosa non funziona come previsto, puoi vedere esattamente cosa è successo e ottimizzarlo.

Guarda come funziona in questo video!

Automazioni che pensano da sole: ClickUp AI Super Agents

Sebbene l'automazione ti sollevi da molti compiti, gran parte del lavoro che desideri automatizzare richiede capacità di giudizio. È qui che entrano in gioco i Super Agenti di ClickUp.

Usa gli agenti IA in ClickUp per automatizzare azioni intelligenti e sensibili al contesto.

Questi compagni di squadra IA sono al 100% ambientali: tengono d'occhio la tua area di lavoro e agiscono in base a ciò che sta accadendo. Ad esempio, se un bug di alta priorità non è stato aggiornato nelle ultime 24 ore, un agente può automaticamente contattare l'assegnatario, segnalare il problema o persino riassegnarlo.

Puoi configurare gli agenti in modo che controllino le attività scadute, gli SLA non rispettati o parole chiave specifiche nei commenti. Possono funzionare secondo un programma prestabilito o reagire in tempo reale e, grazie alla loro memoria infinita e alla conoscenza del tuo spazio di lavoro, sono abbastanza intelligenti da interagire sia con ClickUp che con gli altri tuoi strumenti tramite API.

Come con i colleghi umani, puoi inviare messaggi diretti, effettuare menzioni e assegnare attività ai Super Agenti.

Guarda questo video per ottenere ulteriori informazioni su Super Agents:

Le migliori funzionalità di ClickUp

le schede AI monitorare gli aggiornamenti dei progetti e lo stato delle attività in tempo reale , aiutando i team a individuare i progressi e i rischi a colpo d'occhio. Utilizza i dashboard di ClickUp per, aiutando i team a individuare i progressi e i rischi a colpo d'occhio.

Cattura le riunioni senza alcun lavoro richiesto. ClickUp AI Notetaker partecipa alle tue riunioni virtuali e ti aiuta a trascrivere le conversazioni in tempo reale e a generare riepiloghi/riassunti.

Mantieni le conversazioni legate all'esecuzione . Collabora direttamente all'interno di . Collabora direttamente all'interno di ClickUp Chat , dove tutte le tue discussioni, gli aggiornamenti e i feedback rimangono collegati alle attività e ai progetti reali a cui si riferiscono.

Trova qualsiasi cosa istantaneamente tra tutti gli strumenti . ClickUp Enterprise Search ti consente di cercare attività, documenti, commenti e app collegate come Google Drive, Jira, Figma e GitHub, tutto da ClickUp.

Utilizza le integrazioni ClickUp per effettuare la sincronizzazione di strumenti come HubSpot, GitHub e Twilio, oppure crea flussi di lavoro personalizzati con webhook per automatizzare il lavoro tra le tue app.

Limitazioni di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità e le opzioni di personalizzazione di ClickUp possono sembrare inizialmente eccessive.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore soddisfatto effettua la condivisione:

Le attività interne all'IA sono piuttosto utili, aiutano a creare riassunti, riassegnare attività, trovare attività e, in generale, a risparmiare tempo nelle piccole cose. Anche le automazioni sono potenti e possono aiutare a ridurre molte attività ripetitive per l'assegnazione delle priorità, ecc. È possibile sostituirle con agenti IA, che sono fondamentalmente automazioni potenziate lol.

Le attività interne all'IA sono piuttosto utili, aiutano a creare riassunti, riassegnare attività, trovare attività e, in generale, a risparmiare tempo nelle piccole cose. Anche le automazioni sono potenti e possono aiutare a ridurre molte attività ripetitive per l'assegnazione delle priorità, ecc. È possibile sostituirle con agenti IA, che sono fondamentalmente automazioni potenziate lol.

👀 Lo sapevi? Il 52% degli sviluppatori afferma che gli strumenti di IA e gli agenti IA li aiutano ad aumentare la produttività. E il 16,5% utilizza già gli agenti IA quotidianamente nel lavoro (con un numero maggiore che li utilizza settimanalmente/mensilmente).

2. Zapier (ideale per integrazioni di app estese e flussi di lavoro aziendali)

tramite Zapier

Zapier è una delle piattaforme di automazione del flusso di lavoro senza codice più popolari, creata per flussi di lavoro sistematici in più passaggi. È possibile concatenare le azioni e sovrapporre la logica in modo che il flusso di lavoro si adatti a ciò che sta accadendo. Ad esempio, è possibile indirizzare i lead in modo diverso in base alle dimensioni dell'affare, pulire e arricchire i dati prima di effettuare la sincronizzazione con un altro strumento e persino interrompere completamente i flussi di lavoro quando determinate condizioni non sono soddisfatte.

Lo strumento offre anche agenti IA per l'automazione e un AI Copilot. Invece di capire manualmente ogni passaggio, puoi descrivere ciò che desideri in un linguaggio semplice e lasciare che un agente IA decida come eseguirlo nelle tue app.

L'IA Copilot è utile anche nella creazione di flussi di lavoro. Suggerisce i passaggi, evidenzia le lacune logiche e velocizza le operazioni, risultando particolarmente utile se non sei un esperto di automazione. Puoi mantenere il controllo grazie alle autorizzazioni, ai registri delle attività e persino ai controlli di approvazione per le azioni sensibili, in modo che le automazioni rimangano sicure quando trattano dati sensibili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Collega oltre 8.000 app tra CRM, marketing, finanza, assistenza, analisi e strumenti interni per mantenere il flusso automatico dei dati.

Visualizza i flussi di lavoro utilizzando Zapier Canvas , che ti consente di mappare i flussi di automazione come un diagramma e pianificare l'intero processo prima di realizzarlo.

Collabora utilizzando cartelle condivise, accesso basato sui ruoli, controlli degli amministratori e cronologia delle versioni senza preoccuparti di interrompere le automazioni live.

Monitora lo stato di salute dell'automazione utilizzando la cronologia delle attività, i registri, gli avvisi di errore, i tentativi di ripristino e i controlli di affidabilità.

Limiti di Zapier

I trigger potrebbero funzionare più lentamente del previsto e, in alcuni casi, i flussi di lavoro potrebbero non funzionare correttamente senza messaggi di errore chiari.

Prezzi di Zapier

Free

Professional : a partire da 29,99 $ al mese

Team : a partire da 103,50 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zapier

G2: 4,5/5 (oltre 1700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zapier?

Leggi il parere di un recensore di G2:

Zapier rende incredibilmente facile collegare i nostri diversi strumenti e automatizzare le attività ripetitive. Essendo una piccola azienda di coaching, risparmiamo ore ogni settimana automatizzando l'invio di moduli, le e-mail di onboarding dei clienti e la sincronizzazione dei dati tra app come Fogli Google, HubSpot e Google Calendar. È affidabile, facile da usare e non richiede competenze di programmazione: perfetto per un team piccolo ma in crescita come il nostro.

Zapier rende incredibilmente facile collegare i nostri diversi strumenti e automatizzare le attività ripetitive. Essendo una piccola azienda di coaching, risparmiamo ore ogni settimana automatizzando l'invio di moduli, le e-mail di onboarding dei clienti e la sincronizzazione dei dati tra app come Fogli Google, HubSpot e Google Calendar. È affidabile, facile da usare e non richiede competenze di programmazione: perfetto per un team piccolo ma in crescita come il nostro.

🤯 Curiosità: il termine "Automazioni" è stato coniato nel settore automobilistico dagli ingegneri della Ford nel 1946 per descrivere il crescente utilizzo di dispositivi e controlli automatici nelle linee di produzione.

3. Make (ideale per l'automazione dei flussi di lavoro visivi ed economici)

tramite Make

In Make, ogni automazione è strutturata come un diagramma di flusso, in modo da poter vedere come i dati si spostano da un'app all'altra. È possibile suddividere un flusso di lavoro in più percorsi, eseguire i passaggi solo quando vengono soddisfatte determinate condizioni ed elaborare gli elementi uno per uno quando si lavora con elenchi.

Lo strumento supporta anche gli aggregatori, utili quando si desidera raccogliere i risultati di più passaggi e riunire tutto in modo ordinato prima di procedere. Combina l'automazione basata su agenti con l'IA. Invece di definire ogni passaggio, si descrive l'obiettivo e l'agente aiuta a determinare le azioni successive in base al contesto, rendendo i flussi di lavoro più adattabili e più facili da gestire su larga scala.

Grazie alla gestione dei dati integrata, puoi pulire il testo, gestire le date o rimodellare i dati direttamente all'interno del flusso di lavoro, il che rende molto più semplice gestire gli input del mondo reale.

Scegli le migliori funzionalità/funzioni

Sfrutta integrazioni più profonde delle app lavorando con endpoint avanzati, chiamate API personalizzate e configurazioni dettagliate invece che con semplici passaggi trigger-azione.

Incorpora moduli IA drag-and-drop per generare, riepilogare, classificare o arricchire i dati direttamente all'interno dei flussi di lavoro senza script o plugin esterni.

Riduci i problemi di produzione con i registri di esecuzione e la gestione degli errori che mostrano esattamente dove e perché un flusso di lavoro ha fallito.

Progetta flussi di lavoro utilizzando prompt in linguaggio naturale per accelerare la creazione di scenari e ridurre il lavoro richiesto per costruire logiche di automazione complesse.

Imponi dei limiti

I flussi di lavoro possono diventare soggetti a errori man mano che crescono, e i messaggi di errore poco chiari e non leggibili dall'uomo spesso rendono il debug frustrante.

Stabilisci il prezzo

Free

Core: A partire da 10,59 $ al mese

Pro: a partire da 18,82 $ al mese

Teams: A partire da 34,12 $ al mese

Azienda: prezzi personalizzati

Lascia valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Make?

Un recensore su Reddit afferma:

Make è significativamente più potente e il generatore visivo di flussi di lavoro è davvero molto solido. È decisamente migliore per automazioni complesse con più rami, manipolazione dei dati e gestione degli errori. Il prezzo è più ragionevole rispetto a Zapier per un utilizzo intensivo.

Make è significativamente più potente e il generatore visivo di flussi di lavoro è davvero molto solido. È decisamente migliore per automazioni complesse con più rami, manipolazione dei dati e gestione degli errori. Il prezzo è più ragionevole rispetto a Zapier per un utilizzo intensivo.

4. n8n (Ideale per l'automazione self-hosted con controllo tecnico)

tramite n8n

n8n è ottimo per i team che desiderano avere il pieno controllo sul funzionamento delle loro automazioni, piuttosto che affidare tutto a uno strumento di automazione black-box. È possibile creare flussi di lavoro in modo visivo utilizzando nodi, rami, condizioni e loop. Se lo desideri, puoi ospitarlo completamente in proprio, il che significa che le tue automazioni vengono eseguite sui tuoi server e i tuoi dati non lasciano mai la tua configurazione.

Lo strumento consente di inserire JavaScript direttamente in un flusso di lavoro, richiamare qualsiasi API desiderata o persino creare nodi personalizzati, se necessario. Inoltre, i modelli di IA possono essere utilizzati per guidare attivamente i flussi di lavoro, decidendo cosa fare dopo, quale strumento utilizzare o come instradare i dati.

Le migliori funzionalità di n8n

Orchestra agenti IA in grado di comprendere gli input, scegli gli strumenti IA più adatti e esegui passaggi utilizzando LLM, API e sistemi interni.

Scala e monitora i flussi di lavoro con registri di esecuzione, riprovazioni, debug passo passo ed elaborazione basata su code per carichi di lavoro più pesanti.

Riutilizza la logica di automazione suddividendo i flussi di lavoro in sotto-flussi di lavoro e modelli di flusso di lavoro , semplificando la standardizzazione dei processi tra i team.

Limiti di n8n

Piccoli errori di configurazione possono trigger esecuzioni eccessive o costi imprevisti, specialmente nei loop o nei flussi di lavoro di scraping.

Prezzi di n8n

Versione di prova gratis

Starter: 24 € al mese (~28 $ al mese)

Pro: 60 € al mese (~70 $ al mese)

Aziendale: 800 € al mese (~936 $ al mese)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di n8n

G2: 4,8/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di n8n?

Ecco cosa ha detto un recensore di Capterra su n8n:

Il punto di forza di n8n.io è la sua incredibile flessibilità nella creazione di automazioni personalizzate. È possibile collegare diverse app, servizi e origini dati in flussi di lavoro facili da progettare visivamente. È perfetto per automatizzare attività ripetitive di web scraping e gestione dei dati, soprattutto se combinato con strumenti come Apify.

Il punto di forza di n8n.io è la sua incredibile flessibilità nella creazione di automazioni personalizzate. È possibile collegare diverse app, servizi e origini dati in flussi di lavoro facili da progettare visivamente. È perfetto per automatizzare attività ripetitive di web scraping e gestione dei dati, soprattutto se combinato con strumenti come Apify.

5. Workato (ideale per integrazioni di livello aziendale e automazioni su larga scala)

tramite Workato

Le automazioni in Workato ruotano attorno alle ricette. Una singola ricetta può gestire più passaggi, condizioni, percorsi paralleli, approvazioni e una corretta gestione degli errori. Poiché è possibile pulire i dati, convalidarli, applicare regole aziendali e arricchire i record all'interno del flusso di lavoro stesso, è ideale per i processi in cui la precisione è più importante della velocità.

I Copilot di Workato utilizzano l'IA per aiutare i team a creare e gestire le automazioni più rapidamente e possono fornire assistenza nella gestione di input disordinati durante la progettazione dei flussi di lavoro. Gli agenti di IA di Workato, chiamati Genies, possono monitorare gli eventi, ragionare sui passaggi successivi e quindi eseguire azioni in più fasi nell'ambito delle regole dell'azienda.

Avrai anche Agent Studio per crearli e gestirli, oltre a una base di conoscenza degli agenti che consente ai Genie di ricavare il contesto dalle informazioni interne. Inoltre, un monitoraggio efficace con registri di esecuzione e riprovazioni rende più facile individuare tempestivamente i problemi e garantire il corretto funzionamento delle automazioni in produzione.

Le migliori funzionalità di Workato

Integrazione con sistemi aziendali e legacy tramite connettori robusti e API bidirezionali.

Gestisci l'automazione e le azioni dell'IA con accesso basato sui ruoli, registri di audit, separazione degli ambienti e il protocollo Enterprise Model Context Protocol (MCP) per un'esecuzione sicura e contestualizzata dell'IA

Interagisci con i flussi di lavoro tramite Workbot in Slack o Microsoft Teams, semplificando il trigger delle automazioni basate sull'IA e rimanendo sempre aggiornato.

Limitazioni di Workato

Risulta limitante quando si lavora con set di dati molto grandi o codice personalizzato pesante, soprattutto se lo si confronta con strumenti iPaaS più orientati agli sviluppatori.

Prezzi di Workato

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workato

G2: 4,7/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Workato?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Workato:

Apprezzo Workato per la sua solida capacità di integrarsi con una varietà di applicazioni di terze parti, che migliora significativamente il mio flusso di lavoro. La funzionalità che ammiro particolarmente è la facilità con cui posso impostare trigger giornalieri. Questa funzionalità è fondamentale per le mie attività quotidiane, poiché mi consente di automatizzare i processi in modo efficiente, come l'attivazione di una chiamata API per recuperare i dati e successivamente trasferirli a un database. Questa automazione mi fa risparmiare tempo e lavoro richiesto, migliorando la mia produttività e garantendo il corretto svolgimento delle mie attività.

Apprezzo Workato per la sua solida capacità di integrarsi con una varietà di applicazioni di terze parti, che migliora significativamente il mio flusso di lavoro. La funzionalità che ammiro particolarmente è la facilità con cui posso impostare trigger giornalieri. Questa funzionalità è fondamentale per le mie attività quotidiane, poiché mi consente di automatizzare i processi in modo efficiente, come l'attivazione di una chiamata API per recuperare i dati e successivamente trasferirli a un database. Questa automazione mi fa risparmiare tempo e lavoro richiesto, migliorando la mia produttività e garantendo il corretto svolgimento delle mie attività.

🚨 Stat Alert: Il rapporto State of AI di McKinsey ha rilevato che il 23% delle aziende sta già implementando sistemi di IA agentica in almeno un'area, mentre un altro 39% sta attivamente sperimentando.

6. Notion Automations (ideale per i team che puntano alla produttività e desiderano centralizzare documenti e attività)

tramite Notion

Se il tuo team utilizza già Notion per appunti, wiki, attività e tracker di progetto, la sua API e le sue integrazioni rendono l'automazione della gestione dei progetti un'operazione naturale. Ad esempio, puoi inviare i moduli compilati direttamente a un database delle attività, aggiornare le pagine quando qualcosa cambia in un altro strumento o attivare follow-up quando viene aggiunto un nuovo elemento.

Notion dispone anche di automazioni del database, dove è possibile impostare trigger come "quando viene creata una pagina" o "quando cambia una proprietà" e quindi automatizzare azioni come l'assegnazione di un titolare, l'aggiornamento dello stato, l'impostazione delle date o l'invio di promemoria.

I database collegati, le relazioni e i rollup mantengono automaticamente i dati in sincronia, così non dovrai aggiornare le stesse informazioni in luoghi diversi. Notion Agent aiuta a creare pagine, aggiornare database, assegnare attività e riorganizzare il contenuto su più pagine in un solo passaggio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion Automations

Esegui lavori in più passaggi all'interno di Notion utilizzando Notion Agent, che consente di creare, modificare, organizzare e aggiornare pagine con una sola istruzione.

Accelera il pensiero e la scrittura con Notion IA per riepiloghi/riassunti, bozze, analisi di documenti e domande e risposte basate sull'area di lavoro.

Estendi i flussi di lavoro utilizzando l'API Notion e le integrazioni quando hai bisogno che i dati entrino o escano da altri strumenti.

Limiti delle automazioni di Notion

Devi affidarti a strumenti esterni quando hai bisogno di un'automazione cross-app pesante, come azioni del browser o flussi di lavoro multisistema.

Non è ancora possibile creare agenti personalizzabili in Notion.

Prezzi delle automazioni di Notion

Free

In più: 12 $ al mese per membro

Business: 24 $ al mese per membro

Enterprise: contattaci per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion Automations

G2: 4,6/5 (oltre 9000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion Automations?

Questo è il feedback di un recensore di G2:

Apprezzo il fatto che Notion mi consenta di impostare automazioni e formule collegate a ogni modulo, fornendo un sistema malleabile che si adatta alle mie esigenze. Questa funzionalità è particolarmente utile perché mi aiuta a gestire e collegare diversi progetti in modo efficiente, soprattutto quando ho poco tempo a disposizione.

Apprezzo il fatto che Notion mi consenta di impostare automazioni e formule collegate a ogni modulo, fornendo un sistema malleabile che si adatta alle mie esigenze. Questa funzionalità è particolarmente utile perché mi aiuta a gestire e collegare diversi progetti in modo efficiente, soprattutto quando ho poco tempo a disposizione.

📮 ClickUp Insight: Il 21% delle persone afferma che oltre l'80% della propria giornata lavorativa è dedicato a attività ripetitive. Un altro 20% sostiene che le attività ripetitive occupano almeno il 40% della propria giornata. Si tratta di quasi la metà della settimana lavorativa (41%) dedicata ad attività che non richiedono particolare pensiero strategico o creatività (come le email di follow-up 👀). Gli agenti AI di ClickUp aiutano a eliminare questa routine. Pensa alla creazione di attività, promemoria, aggiornamenti, note di riunioni, bozze di email e persino alla creazione di flussi di lavoro end-to-end! Tutto questo (e molto altro) può essere automatizzato in un attimo con ClickUp, la tua app completa per il lavoro. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automations, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

tramite Integrately

Integrately è uno strumento iPaaS che aiuta le tue app a comunicare automaticamente tra loro con oltre 20 milioni di automazioni già pronte. Il più delle volte basta cercare ciò che si desidera fare, cliccare su un'automazione suggerita, effettuare la connessione tra le app e attivarla.

L'esperienza di configurazione è molto intuitiva per i principianti perché SmartConnect ti guida passo dopo passo. Per prima cosa, scegli l'automazione, poi colleghi le tue app, controlli la configurazione e la attivi. In molti casi, lo strumento preconfigura persino i campi per te, così non devi decidere quali dati inserire e dove.

Il generatore di automazione IA ti consente di descrivere in linguaggio semplice quali attività desideri automatizzare con l'IA e crea il flusso di lavoro per te. Funziona bene con strumenti come Shopify, WooCommerce e BigCommerce ed è ottimo per effettuare la connessione tra strumenti più vecchi o legacy e moderne app SaaS. È una scelta valida se il tuo stack è composto da un mix di nuovi strumenti cloud e sistemi più vecchi che non dispongono di API pulite.

Le migliori funzionalità/funzioni di Integrately

Collega oltre 1400 app tra CRM, marketing, comunicazione, fogli di calcolo, helpdesk e strumenti operativi.

Integra l'IA generativa nei flussi di lavoro per aggiungere passaggi basati sull'IA come la generazione di testo, la riabilitazione/riassunzione o l'arricchimento dei dati.

Pianifica i flussi di lavoro in modo che vengano eseguiti a intervalli fissi, non solo in risposta a trigger in tempo reale.

Limiti di Integrately

Le automazioni complesse e in più passaggi possono risultare difficili da configurare, soprattutto quando si mappano molti campi personalizzati.

Prezzi Integrately

Free

Starter: 29,99 $/mese per 2000 attività

Professional: 49 $ al mese per 10.000 attività

Crescita: 124 $ al mese per 30.000 attività

Business: 299 $/mese per 150.000 attività

Valutazioni e recensioni di Integrately

G2: 4,7/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Integrately?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Integrately:

Utilizzo Integrately.com da un po' di tempo e mi ha semplificato notevolmente la vita. Mi affido a questo strumento per l'automazione dei miei processi interni, la gestione dei lead e lo svolgimento di attività relative ai dati con i Fogli Google. La cosa migliore di Integrately è la sua semplicità di configurazione. Non devo perdere tempo con il codice per far comunicare le mie app tra loro.

Utilizzo Integrately.com da un po' di tempo e mi ha semplificato notevolmente la vita. Mi affido a questo strumento per automatizzare i miei processi interni, gestire i lead e svolgere attività relative ai dati con Fogli Google. La cosa migliore di Integrately è la sua semplicità di configurazione. Non devo perdere tempo con il codice per far comunicare le mie app tra loro.

8. UiPath (ideale per l'automazione dei processi robotici e i team IT delle aziende)

tramite UiPath

UiPath è basato sulla Robotic Process Automation (RPA). I bot non si limitano a trasmettere dati tramite API. Aprono app, cliccano su pulsanti, leggono schermate, scaricano file e spostano informazioni esattamente come farebbe un essere umano.

Puoi progettare automazioni in UiPath Studio. Sebbene sia visivo e drag-and-drop, hai comunque il pieno controllo su condizioni, ramificazioni, riprovazioni e gestione degli errori. Una volta che il flusso di lavoro è pronto, i robot UiPath prendono il controllo, funzionando insieme a un utente per attività assistite o operando in modo completamente autonomo in background per un'esecuzione senza intervento manuale.

Man mano che le cose crescono, UiPath Orchestrator ti consente di pianificare i lavori, gestire le credenziali con sicurezza, controllare gli accessi e tenere tutto sotto controllo tramite i registri e la cronologia delle esecuzioni.

Le migliori funzionalità di UiPath

Estrai dati utili da documenti disordinati con Document Understanding, che legge fatture, moduli, email e contratti e ti consente di rivedere tutto ciò che sembra incerto.

Gestisci interfacce inaffidabili o legacy utilizzando la visione artificiale, in modo che i bot possano "vedere" pulsanti e campi anche quando i selettori o le API non funzionano correttamente.

Interagisci con l'automazione in un linguaggio semplice attraverso gli agenti conversazionali e l'autopilota, che ti daranno la sensazione di lavorare con un assistente IA.

Integra l'apprendimento automatico nei flussi di lavoro utilizzando AI Center, consentendo alle automazioni di classificare i dati, fare previsioni e prendere decisioni più intelligenti invece di affidarsi solo a regole fisse.

Limiti di UiPath

Le automazioni basate sull'interfaccia utente e i flussi di lavoro agentici possono essere fragili, il che significa che le modifiche alle app o al layout possono interrompere i flussi di lavoro, a meno che la governance e la manutenzione non siano gestite correttamente.

Prezzi di UiPath

Base: 25 $ al mese

Standard: Prezzi personalizzati

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UiPath

G2: 4,6/5 (oltre 7000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di UiPath?

Direttamente da un recensore di Capterra:

UiPath ti fornisce le strutture necessarie per creare rapidamente un processo automatizzato. Non richiede molto codice per lo sviluppo. È estensibile e personalizzabile. Grazie alla breve curva di apprendimento, ho potuto imparare senza troppe difficoltà.

UiPath ti fornisce le strutture necessarie per creare rapidamente un processo automatizzato. Non richiede molto codice per lo sviluppo. È estensibile e personalizzabile. Grazie alla breve curva di apprendimento, ho potuto imparare senza troppe difficoltà.

📌 Lo sapevi? Secondo il rapporto Future of Jobs del World Economic Forum, il 58% dei datori di lavoro ritiene che la robotica e l'automazione trasformeranno la propria attività nei prossimi cinque anni.

9. IFTTT (Ideale per semplici attività personali e automazioni domestiche intelligenti)

tramite IFTTT

IFTTT funziona con una semplice configurazione di automazione "un trigger → un'azione". Puoi impostare automazioni come "Se arrivo a casa (GPS), accendi le mie luci smart" in pochi minuti. Queste automazioni sono chiamate Applet.

Lo strumento dispone di una vasta libreria di applet già pronte, quindi nella maggior parte dei casi basta cercare, cliccare, effettuare la connessione dei propri account e il gioco è fatto. Troverai applet per la pubblicazione automatica di aggiornamenti sui social, la sincronizzazione delle notifiche, l'esecuzione di azioni in base all'ora/posizione/stato del dispositivo o la creazione/aggiornamento di attività quando qualcosa cambia all'interno di un'altra app.

L'IA Applet Maker ti consente di digitare ciò che desideri in inglese semplice e crea l'Applet per te. C'è anche un IFTTT Automation Assistant GPT che ti consente di gestire o trigger automazioni da un'interfaccia intuitiva in stile ChatGPT. E se hai un piano avanzato, Filter Code ti aiuta ad aggiungere logica come condizioni e regole temporali in modo che le Applet non si attivino alla cieca.

Le migliori funzionalità/funzioni di IFTTT

Connetti oltre 700 servizi come Alexa, Google Assistant, Philips Hue, termostati intelligenti, Fitbit, Twitter/X, Dropbox e molti altri.

Utilizza strumenti di IA integrati come AI Social Creator (post brevi), AI Content Creator (bozze lunghe come schemi/blog) e AI Summarizer (appunti di riunioni/riepiloghi/riassunti di articoli).

Integra l'IA direttamente nelle automazioni con funzionalità/funzioni robuste come AI Prompt, in modo che i trigger possano generare automaticamente una risposta/output intelligente prima che avvenga il passaggio successivo.

Limiti di IFTTT

Alcuni utenti hanno segnalato che le applet possono smettere di funzionare in modo casuale e non esiste un registro dettagliato che consenta di capirne il motivo.

Prezzi IFTTT

Free

Pro: 4,99 $ al mese

Pro+: 14,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni IFTTT

G2 : 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di IFTTT?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su IFTTT:

Una funzionalità/funzione che trovo davvero eccezionale è la sua flessibilità per l'utente quotidiano, che si tratti del semplice salvataggio di email su un'unità di archiviazione cloud o di un'automazione più complessa che utilizza più piattaforme. IFTTT si adatta a ogni livello di utente e offre tantissime applicazioni e opzioni diverse.

Una funzionalità/funzione che trovo davvero eccezionale è la sua flessibilità per l'utente quotidiano, che si tratti del semplice salvataggio di email su un'archiviazione cloud o di un'automazione più complessa che utilizza più piattaforme. IFTTT si adatta a ogni livello di utente e offre tantissime applicazioni e opzioni diverse.

🚨 Stat Alert: SNS Insider riporta che 60,8 milioni di famiglie statunitensi, ovvero circa il 41,3% del Paese, utilizzano la tecnologia smart home.

10. Tray. ai (Ideale per sviluppatori e ingegneri che necessitano di integrazioni API flessibili)

Tray. ai è un iPaaS low-code di livello aziendale creato per i team che necessitano di automazioni come infrastruttura, non solo di scorciatoie rapide da app ad app. Ti offre un potente generatore di flussi di lavoro visivo. Usalo per creare flussi in più fasi con ramificazioni, loop e gestione dei dati.

Lo strumento offre un forte supporto per le integrazioni incorporate e le build basate sull'IA, quindi è una buona scelta se desideri un'automazione più approfondita del flusso di lavoro. Con Tray Embedded, puoi utilizzare l'API Call Connector per eseguire azioni di connessione all'interno del tuo prodotto, quindi invece di dire agli utenti di collegare questo strumento altrove, il tuo prodotto stesso diventa il luogo in cui avvengono le integrazioni.

Merlin Agent Builder aiuta a creare agenti IA in grado di comprendere il contesto, decidere cosa fare dopo e agire su diversi strumenti. Puoi anche integrare l'IA nei flussi di lavoro utilizzando diversi LLM senza rimanere vincolato a uno solo. E per accelerare la creazione, Merlin Build può generare automaticamente la documentazione del flusso di lavoro e persino suggerire le best practice per migliorare i tuoi flussi di lavoro man mano che crescono.

Tray. /IA: le migliori funzionalità/funzioni

Tieni traccia dei problemi facilmente con registri dettagliati, in modo da poter vedere esattamente dove il flusso di lavoro ha fallito e cosa lo ha causato.

Controlla le modifiche al flusso di lavoro con la cronologia delle versioni e la configurazione dev → staging → produzione utilizzando l'esportazione/importazione.

Mantieni stabili i flussi di lavoro con riprovazioni e gestione degli errori, in modo che le automazioni non si interrompano a metà.

Limiti di Tray. IA

È più difficile gestire flussi di lavoro complessi: i connettori possono essere obsoleti e manca un controllo/visibilità efficace delle versioni.

Prezzi di Tray. IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tray. /IA

G2: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tray. ai?

Da una recensione su G2:

Tray. io è un ottimo strumento. L'interfaccia utente è fantastica e molto facile da capire. È possibile creare flussi di lavoro per vari scopi e integrarli con diversi connettori per API specifiche. È possibile visualizzare immediatamente i log in una scheda diversa e, per quanto riguarda il supporto alla produzione, è davvero intuitivo capire cosa sta succedendo all'interno dei flussi di lavoro.

Tray. io è un ottimo strumento. L'interfaccia utente è fantastica e molto facile da capire. È possibile creare flussi di lavoro per vari scopi e integrarli con diversi connettori per API specifiche. È possibile visualizzare immediatamente i log in una scheda diversa e, per quanto riguarda il supporto alla produzione, è davvero intuitivo capire cosa sta succedendo all'interno dei flussi di lavoro.

11. Drift (ideale per chatbot basati sull'IA e automazione commerciale)

tramite Salesloft

Drift (ora parte di Salesloft) è uno strumento di chat per siti web + automazione delle vendite creato per la generazione di lead. Ecco come funziona: quando qualcuno visita il tuo sito (in particolare le pagine dei prezzi/prodotti), Drift può avviare una conversazione, porre alcune domande intelligenti e portare quella persona al passaggio successivo senza che il tuo team debba seguirla manualmente.

Il motore principale alla base di tutto questo è l'agente di chat IA di Drift. Gestisce la chat in modo strutturato, qualifica il visitatore, capisce di cosa ha bisogno e decide cosa fare dopo. Drift usa i Playbook per controllare questi flussi, così puoi definire regole come "Se qualcuno rimane sulla pagina dei prezzi per 30 secondi, fai apparire un messaggio che offre aiuto e suggerisce di prenotare una demo. "

Puoi anche scegliere il tuo target in base all'URL, alla fonte di riferimento o persino ai segnali CRM. E se qualcuno del tuo team commerciale è online, Drift può trasferire facilmente la chat live e indirizzare il visitatore al rappresentante giusto. Quando un visitatore è pronto a procedere, Drift Meetings gli consente di prenotare una demo direttamente dalla chat, eliminando il solito scambio di email.

Le migliori funzionalità/funzioni di Drift

Esecuzione della sincronizzazione dei lead delle chat con CRM come HubSpot e Salesforce, in modo che il reparto commerciale possa dare seguito alle richieste senza perdere il contesto.

Acquisisci lead fuori dall'orario di lavoro utilizzando la chat IA, in modo da non perdere visitatori altamente interessati quando il tuo team è offline.

Utilizza conversazioni in linguaggio naturale e testo libero per rispondere alle domande e rendere le interazioni con i clienti più autentiche.

Attiva follow-up via email e video attraverso i flussi di lavoro di Salesloft, in modo che la conversazione continui anche dopo la fine della chat.

Limiti di Drift

La creazione di flussi di lavoro può risultare noiosa e spesso si finisce per ricreare gli stessi blocchi invece di riutilizzarli nei Playbook.

Prezzi di Drift

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Drift

G2 : 4,4/5 (oltre 1000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Drift?

Leggi l'opinione di un recensore di Reddit su Drift:

Funziona perché è facile e piacevole da usare non solo per i tuoi visitatori, ma anche per i dipendenti, il che li aiuta a volerlo utilizzare di più e a rispondere rapidamente. Inoltre, è come una chiamata in conferenza. Stai già avendo una conversazione con un potenziale cliente ed eviti il gioco del telefono. Anche il chat bot è fantastico. Lo teniamo attivo dopo l'orario di lavoro, quando non c'è nessuno in ufficio.

Funziona perché è facile e piacevole da usare non solo per i tuoi visitatori, ma anche per i dipendenti, il che li aiuta a volerlo utilizzare di più e a rispondere rapidamente. Inoltre, è come una chiamata in conferenza. Stai già avendo una conversazione con un potenziale cliente ed eviti il gioco del telefono. Anche il chat bot è fantastico. Lo teniamo attivo dopo l'orario di lavoro, quando non c'è nessuno in ufficio.

Unisci flussi di lavoro, automazione e IA in ClickUp

Il panorama delle automazioni è ricco di strumenti progettati per risolvere sfide molto specifiche relative al flusso di lavoro.

Ma l'automazione da sola non è più sufficiente. I team moderni hanno anche bisogno di funzionalità basate sull'IA e di un hub centralizzato per gestire il lavoro, le decisioni, i dati e la collaborazione in un unico posto. Senza questo, l'automazione aggiunge solo più strumenti e più frammentazione.

ClickUp aiuta i team a eliminare la proliferazione di strumenti e attività, anziché contribuire ad aumentarla. Si tratta di un hub di lavoro completo con automazioni integrate, ClickUp Brain e agenti AI che ti aiutano a gestire i flussi di lavoro con meno lavoro richiesto. Con ClickUp, vai oltre l'automazione delle attività e ti avvicini a un sistema in grado di gestire e coordinare le operazioni end-to-end.

Iscriviti gratis su ClickUp per iniziare oggi stesso!