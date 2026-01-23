LinkedIn Premium conviene? Pro, contro e alternative

Con oltre 1,2 miliardi di utenti distribuiti in più di 200 paesi, LinkedIn è la più grande piattaforma di networking professionale a livello globale.

Proprio come la tua presenza sui social media, anche la tua presenza professionale su questa piattaforma è più importante che mai. Che tu stia cercando nuovi clienti, esplorando nuove opportunità di lavoro, attirando talenti o cercando più colloqui di lavoro, LinkedIn è in prima linea.

Certo, l'account LinkedIn Premium potrebbe usufruire di un maggiore accesso e approfondimenti.

Ma ti lascerebbe tutta la parte difficile della gestione delle conversazioni e dei follow-up.

Detto questo, se ti stai chiedendo come potenziare la tua presenza su LinkedIn con l'account aziendale Premium, questa guida fa al caso tuo.

Cosa offre LinkedIn Premium

LinkedIn offre piani premium in 4 categorie principali: Carriera, Aziendale, Commerciale e Reclutamento. Ciascuno di essi si rivolge a un pubblico specifico e presenta una serie di funzionalità/funzioni, sottocategorie e prezzi distinti.

Ecco una rapida panoramica di ciascun piano e delle sue funzionalità principali 👇

Piano Premium Ideale per Funzionalità principali incluse Prezzi (circa)* Premium Career Persone in cerca di lavoro, professionisti alla ricerca di ruoli Visualizza tutti i visitatori del tuo profilo, 5 crediti InMail, informazioni sui candidati, dati salariali, accesso a LinkedIn Learning. ~29,99 $ al mese Premium Business Fondatori, consulenti, professionisti indipendenti Navigazione illimitata, approfondimenti aziendali, filtri di ricerca avanzati, 15 crediti InMail ~59,99 $ al mese Sales Navigator Rappresentanti commerciali, fondatori che si occupano di outbound, partnership Ricerca avanzata di lead e account, avvisi sui lead, integrazioni CRM, limite di 50 InMail. ~99,99 $ al mese Recruiter Lite Responsabili delle assunzioni e reclutatori Ricerca avanzata dei candidati, approfondimenti sulle assunzioni, InMail, monitoraggio dei candidati ~170 $ al mese

👀 Lo sapevi? Il tasso medio di risposta alle email fredde è del 5,1%, mentre i messaggi diretti su LinkedIn ottengono il 10,3%, il doppio dell'engagement. Eppure, il 90% del lavoro richiesto continua a concentrarsi sulle email.

Vantaggi di LinkedIn Premium

Scopriamo insieme i vantaggi di LinkedIn Premium per aiutarti a prendere le decisioni giuste.

Maggiore visibilità e approfondimenti sul profilo

tramite LinkedIn

Con LinkedIn Premium, puoi vedere chi ha visualizzato il tuo profilo (fino a 365 giorni) e come le persone ti hanno trovato, attraverso la ricerca, il feed, le connessioni condivise o le pagine aziendali. Queste informazioni sono importanti quando hai bisogno di un vantaggio competitivo.

Ad esempio:

Quando un responsabile delle assunzioni visualizza il tuo profilo → contattalo con un messaggio diretto personalizzato per presentarti o esprimere il tuo interesse per la posizione.

Quando un potenziale client o un lead ti contatta → rispondi immediatamente, finché sei ancora in cima ai suoi pensieri.

Quando i reclutatori cercano le tue competenze → saprai esattamente quali parole chiave attirano traffico e potrai ottimizzare il tuo profilo di conseguenza.

Gli account Premium Business ricevono anche un badge dorato sui loro profili, che può segnalare credibilità a potenziali datori di lavoro e clienti. Puoi anche sfogliare i profili in modo anonimo ed eseguire ricerche illimitate, filtrando per titolo di lavoro, dimensioni dell'azienda, posizione, settore o competenze.

💡 Suggerimento professionale: utilizza i modelli di monitoraggio dei lead per segmentare le connessioni LinkedIn in base al livello di coinvolgimento. In questo modo eviterai di trattare i potenziali clienti freddi allo stesso modo dei lead caldi pronti per la conversione.

InMail per contatti diretti

tramite LinkedIn

Con i piani premium, ottieni 3 mesi di crediti InMail rinnovabili per contattare i membri LinkedIn al di fuori della tua rete. Questo è utile quando cerchi di entrare in contatto con decisori o team di reclutamento che normalmente non vedrebbero la tua richiesta di connessione.

Tuttavia, ecco alcune cose che dovresti sapere su InMails ⚠️

Esistono tre tipi di InMail: gratis, a pagamento (per Sales Navigator e Recruiter Lite) e sponsorizzate (piattaforma LinkedIn Ads).

InMail serve per il contatto iniziale; non puoi inviare un altro messaggio alla stessa persona a meno che non ti risponda.

Se il destinatario risponde entro 90 giorni, LinkedIn rimborsa il credito InMail sul tuo account.

I messaggi InMail hanno un limite di 200 caratteri per l'oggetto e 1.900 caratteri per il corpo del messaggio

✏️ Nota: i reclutatori devono mantenere un tasso di risposta InMail di almeno il 13% su 100 o più messaggi inviati entro ogni periodo di valutazione di 14 giorni.

Ricerca avanzata e filtri per i lead

tramite LinkedIn

LinkedIn Premium ti offre opzioni avanzate di ricerca e filtraggio. Puoi restringere il campo dei potenziali clienti in base al livello di anzianità, alle dimensioni dell'azienda, agli anni di esperienza o al settore. Questo è importante quando crei elenchi di contatti, effettui il monitoraggio delle tendenze di assunzione della concorrenza o identifichi i responsabili delle decisioni all'interno degli account target.

Piano Filtri di ricerca e lead disponibili Premium Career Filtra per azienda, posizione, settore Premium Business Ricerca di aziende per settore, sede centrale e numero di dipendenti Ricerca di potenziali clienti per azienda attuale/precedente e titolo di lavoro Ricerca di potenziali clienti per area geografica, nome e scuola Sales Navigator Tutto ciò che offre Premium Business, più: Ricerca di potenziali clienti in base all'anzianità, alla funzione e ai recenti cambiamenti di lavoro Ricerca in base all'interesse dell'acquirente e alle connessioni reciproche Ricerca in base ai segnali di intenzione dell'acquirente Filtraggio in base a elenchi personalizzati di lead/account Ricerca di aziende in base al fatturato annuo e al numero di dipendenti per reparto Ricerca all'interno degli account salvati e filtraggio in base a elenchi di account personalizzati Ricerca di aziende sincronizzate nel tuo CRM Recruiter Lite Ricerca per titolo di lavoro, posizione, aziende, competenze e valutazioni Filtra per scuole, settori e lingue parlate Ricerca avanzata dei candidati con filtri di certificazione

💡 Suggerimento: utilizza la ricerca booleana per creare query mirate. Combina le parole chiave con gli operatori per filtrare esattamente ciò che ti serve: E : Richiede tutti i termini (ad es. "commerciale E manager")

OPPURE : Include qualsiasi termine (ad es. "CEO OPPURE Fondatore")

NOT : Esclude i termini (ad es. "manager NOT stagista")

Virgolette "": cerca frasi esatte (ad esempio, "social media manager")

Parentesi ( ): termini di gruppo per ricerche complesse (ad es. "(commerciale O marketing)NOT manager")

Formazione e sviluppo

tramite LinkedIn

LinkedIn Premium offre accesso a oltre 20.000 corsi tenuti da esperti del settore e incentrati sulle competenze più richieste oggi. Puoi trovare corsi su tutto, dalle formule di Excel alle basi dell'IA alla project management.

📚 Per saperne di più: Le migliori community di product manager a cui iscriversi per fare networking

La maggior parte di essi include valutazioni, file di esercizi e trascrizioni dei video. Ogni volta che completi un corso, ricevi un certificato che viene automaticamente visualizzato sul tuo profilo LinkedIn con un badge di verifica.

Informazioni utili sui lavori e sulle candidature

tramite LinkedIn

In qualità di utente premium, puoi vedere come la tua candidatura si posiziona rispetto a quella degli altri candidati. LinkedIn evidenzia le competenze e l'esperienza che ti mancano e mostra in che modo il tuo profilo corrisponde ai requisiti del lavoro.

Svantaggi di LinkedIn Premium

Linkedin Premium vale il tuo 💰? Se stai pensando di effettuare una sottoscrizione, dai un'occhiata agli svantaggi.

Piani premium di fascia alta

Il costo può aumentare rapidamente, soprattutto se non sei attivamente alla ricerca di un lavoro o di nuovi clienti. Ecco cosa ti aspetta:

Piano Prezzi mensili* Prezzo mensile (con fatturazione annuale)* Premium Careers 29,99 $ al mese 19,99 $ al mese Premium Business 59,99 $ al mese 47,99 $ al mese Sales Navigator Core 99,99 $ al mese 79,99 $ al mese Sales Navigator Advanced 149,99 $ al mese 108,33 $ al mese Recruiter Lite 170 $ al mese 140 $ al mese

Puoi usufruire di un mese di versione di prova gratuita su tutti i piani, ma dovrai fornire i dati della tua carta di credito.

Le funzionalità potrebbero non essere effettivamente disponibili.

L'elenco delle offerte dei piani premium è esaustivo ed è probabile che non le utilizzerai tutte.

Devi anche sapere che:

Bassi tassi di risposta : l'invio di un InMail non garantisce una risposta. Soprattutto se invii modelli di messaggi standardizzati che richiedono poco lavoro richiesto e il tuo profilo è privo di sostanza. Se il tuo pubblico di riferimento non è ricettivo agli InMail, finirai solo per esaurire i crediti.

Ricerca avanzata eccessiva : i filtri di ricerca avanzata possono essere eccessivi se stai facendo networking in modo occasionale o ti candidi solo a pochi lavori al mese. La maggior parte delle persone in cerca di lavoro non ha bisogno di filtrare i risultati in base al numero di dipendenti dell'azienda o allo stack tecnologico: anche una ricerca di base è sufficiente.

Navigazione privata ridondante: se un utente con account gratis visualizza il tuo profilo in modalità privata, non potrai vedere i suoi dettagli, anche con un account premium. Ciò vanifica lo scopo della funzionalità "chi ha visualizzato il tuo profilo" quando una parte degli utenti naviga in modo anonimo.

Crediti InMail inutilizzati: i crediti scadono dopo tre mesi se non vengono utilizzati. Se non sei attivamente alla ricerca di nuovi clienti o di un nuovo lavoro, vedrai quei crediti scadere e scomparire senza averli mai utilizzati.

👀 Lo sapevi? I membri sono più propensi dell'87% ad accettare il tuo InMail se hai un profilo LinkedIn completo. LinkedIn Premium non ti servirà a nulla se non costruisci un marchio personale con cui le persone possano identificarsi.

Funzionalità IA con intelligenza limitata

LinkedIn offre strumenti di IA in tutti i suoi livelli premium:

tramite LinkedIn

Message Assist: genera comunicazioni personalizzate con l'IA per risparmiare tempo e aumentare i tassi di risposta degli acquirenti.

Account IQ e Lead IQ: riduci i tempi di ricerca grazie a informazioni immediate e basate sull'IA relative agli account e ai lead.

Approfondimenti basati sull'IA sui post di lavoro : valuta la tua idoneità per un lavoro e ottieni consigli personalizzati per distinguerti dai reclutatori.

Assistente IA per la creazione del profilo: migliora il tuo profilo e distinguiti per avere maggiori opportunità

Coaching e apprendimento basati sull'IA: ottieni consigli personalizzati sulla carriera e raccomandazioni sulle risorse

📮 ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro versatili capacità, come la generazione di contenuti, l'analisi dei dati e altro ancora, potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, i costi associati al fatto di attivare/disattivare il contesto e al passaggio da una scheda all'altra si accumulano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. Si trova proprio nell’area di lavoro, sa a cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt in testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Migliora la tua produttività del doppio con ClickUp!

LinkedIn Premium conviene? Casi d'uso

La valutazione dei pro e dei contro ci porta alla domanda finale: vale la pena sottoscrivere una sottoscrizione LinkedIn Premium?

Onestamente, dipende.

Per alcuni professionisti, le funzionalità/funzioni premium si traducono direttamente in contratti chiusi o offerte di lavoro. Per altri, invece, si tratta di soldi spesi per strumenti che non useranno mai appieno.

Quando ha senso utilizzare Premium?

✅ Se hai utilizzato attivamente il piano Free di LinkedIn per costruire un marchio personale e ampliare la tua rete, il piano Premium aggiunge un ulteriore vantaggio in termini di credibilità. Puoi effettuare il monitoraggio del coinvolgimento e perfezionare la tua strategia di outreach grazie alle metriche e alle informazioni che offre.

Ecco alcune istanze in cui Premium è utile:

Quando ha senso utilizzare LinkedIn Premium? Perché funziona? Vuoi trovare il lavoro più adatto a te Chi è alla ricerca di un lavoro e si candida attivamente a più ruoli può personalizzare le candidature utilizzando le informazioni sui candidati e contattare i responsabili delle assunzioni con InMail personalizzate. I membri Premium hanno 2,6 volte più possibilità di essere assunti attraverso la piattaforma. Hai un budget da investire per aumentare l'efficienza nella generazione di lead I filtri avanzati e i consigli sui lead di Sales Navigator rendono la ricerca di potenziali clienti più efficiente. L'integrazione CRM semplifica la gestione dei contatti e dei lead, riducendo di ore il tempo dedicato alla ricerca. Stai assumendo per più ruoli contemporaneamente La ricerca avanzata dei candidati, le cartelle dei progetti e i crediti InMail di Recruiter Lite rendono più veloce la ricerca e l'organizzazione dei talenti. Recruiter Lite è un investimento che si ripaga da solo se assumi 5 o più candidati all'anno. Sei un consulente o un libero professionista che offre servizi I responsabili delle decisioni nelle aziende target raramente accettano richieste di connessione a freddo. Un approccio personalizzato e cordiale prima di inviare una richiesta di connessione aiuta.

❌ Rendiamo la decisione ancora più semplice. Se rientri in una di queste categorie, Premium potrebbe non essere conveniente:

Scenario Perché Premium non è sufficiente Stai facendo networking in modo informale Pubblicare contenuti, partecipare alle discussioni e aumentare la visibilità non richiede l'account Premium. La versione gratuita offre già il supporto per la creazione di relazioni organiche. Non effettui il monitoraggio dei follow-up InMail apre le conversazioni, ma Premium non offre alcun modo per gestire le risposte, i promemoria o il contesto delle relazioni in corso. I follow-up mancati erodono rapidamente il ROI. Il tuo volume di outreach è basso Inviare pochi messaggi o candidature al mese raramente giustifica il costo ricorrente dei piani Premium. Ti aspetti automazioni o struttura Premium non fornisce flussi di lavoro, sequenze o pipeline di lead. È un livello di accesso, non un sistema di esecuzione. Non hai un obiettivo con una scadenza precisa Senza un risultato chiaro (colloqui, assunzioni, contratti), Premium spesso diventa una sottoscrizione inutilizzata piuttosto che una leva per migliorare le prestazioni.

👀 Lo sapevi? Gli InMail hanno un tasso di apertura 2,5 volte superiore (57,5%) rispetto alle email (21,6%). Per assicurarti che i tuoi InMail ricevano risposta, personalizzali in base alle attività recenti e adotta un approccio cordiale. Non essere troppo commerciale nel primo messaggio.

📚 Per saperne di più: Come fare networking a una conferenza: consigli per aiutarti a prepararti

LinkedIn Premium vs versione gratis: una panoramica

Ecco un confronto tra le principali funzionalità/funzioni di LinkedIn e ciò che ottieni con i piani gratuiti rispetto a quelli a pagamento.

Funzionalità/funzione Account LinkedIn gratis Piano Premium Visualizzazioni del profilo Ultimi 5 (fino a 90 giorni) Elenco completo (365 giorni) con dati demografici Crediti InMail Nessuno 5 (Carriera), 15 (Aziendale) Filtri di ricerca Filtri di base per filtrare la ricerca per persone, lavori, post, gruppi, aziende, scuole ed eventi. Filtri di ricerca avanzati con filtro booleano. Utile quando desideri cercare molte persone al di fuori della tua rete di primo, secondo e terzo grado. Funzionalità IA NA Accessibile in determinate aree geografiche Monitoraggio dei candidati NA Effettua il monitoraggio di chi visualizza i tuoi annunci di lavoro e lo stato delle candidature Integrazione CRM NA Si integra con HubSpot, Salesforce, Oracle e altri Utilizzo mensile della funzione di ricerca persone Ricerche limitate per persone che non sono tue connessioni dirette Illimitato (anche se il piano per chi cerca lavoro ha un limite) Risorse didattiche Accesso limitato Accesso a oltre 20.000 corsi Limiti di connessione 30.000 connessioni di primo grado 30.000 connessioni di primo grado Raccomandazioni e approvazioni Richiedi raccomandazioni e visualizzale sul profilo Come il piano Free

Detto questo, il successo nel networking deriva dalla strategia e dalla costanza, non solo dalle funzionalità premium. Puoi crescere su LinkedIn e gestire le tue relazioni anche con un piano Free.

📚 Per saperne di più: I migliori blog da seguire per gli ingegneri informatici alla ricerca di approfondimenti

Alternative a LinkedIn Premium

Abbiamo suddiviso le alternative a LinkedIn Premium in due sezioni: strumenti di networking e strumenti di automazione LinkedIn.

Gli strumenti di networking includono:👇

1. AngelList (ideale per l'assunzione di personale per startup, il networking tra fondatori e gli investimenti in fase iniziale)

tramite AngelList

AngelList mette in contatto professionisti, fondatori e investitori di startup in un unico ecosistema. Chi cerca lavoro può sfogliare i ruoli delle startup. Ottiene in anticipo l'intervallo salariale e i dettagli relativi alle azioni. I fondatori possono utilizzarlo per trovare co-fondatori e reclutare talenti nella fase iniziale. Gli investitori possono cercare opportunità di investimento sulla piattaforma.

A differenza dell'ampio focus professionale di LinkedIn, AngelList è stato creato appositamente per l'assunzione di personale nelle startup, la raccolta di fondi e il networking nella fase iniziale.

Caratteristiche principali di AngelList

Dati trasparenti su stipendi e partecipazioni azionarie : mostra gli intervalli retributivi e le percentuali di partecipazione azionaria prima di candidarti, eliminando offerte sorprendentemente basse.

Bacheca di annunci di lavoro dedicata alle startup : filtra i ruoli in base alla fase di finanziamento, alle dimensioni dell'azienda, allo stack tecnologico e alla flessibilità del lavoro da remoto per ricerche mirate.

Abbinamento tra investitori e fondatori : crea una connessione tra le startup e potenziali investitori e co-fondatori in base al settore, alla fase di sviluppo e agli interessi.

Elenchi di talenti selezionati : i reclutatori creano elenchi privati di candidati che desiderano monitorare per ruoli futuri o presentazioni.

Syndicates per investitori: consente agli angel investor di mettere in comune il capitale e co-investire in startup con investitori leader esperti.

Limiti di AngelList

Un focus ristretto pone un limite all'utilità per i professionisti al di fuori dell'ecosistema delle startup e del venture capital.

La concorrenza sul mercato del lavoro può essere intensa, poiché i ruoli attraggono candidati da tutto il mondo disposti a lavorare in cambio di azioni.

Prezzi AngelList

Tradizionale : 0,1% della dimensione del fondo + 10.000 $/anno

Servizio completo: 0,15% della dimensione del fondo + 20.000 $/anno

📚 Per saperne di più: Trucchi per aumentare la produttività [senza esaurirsi]

2. Bumble Bizz (ideale per un networking professionale senza pressioni, incentrato sulle relazioni)

tramite Bumble Bizz

Bumble Bizz porta la meccanica dello swipe a destra dei siti di incontri nel networking professionale. Crea un profilo Bizz separato che metta in evidenza le tue competenze, il tuo settore e ciò che stai cercando: mentori, collaboratori, clients o opportunità di lavoro. L'app ti mostra i professionisti nelle vicinanze e tu puoi scorrere verso destra per effettuare una connessione o verso sinistra per passare oltre.

Matches consente di usufruire della messaggistica diretta senza la formalità delle richieste di connessione LinkedIn o delle InMail. Può essere utilizzato da liberi professionisti, consulenti e imprenditori che desiderano un networking senza pressioni e meno basato sulle transazioni.

Funzionalità principali di Bumble Bizz

Abbinamento basato sullo scorrimento : sfoglia i profili e scorri verso destra sulle persone con cui desideri stabilire una connessione per creare una rete di contatti reciproca.

Modalità professionale separata : passa dalla modalità incontri, amicizia e networking aziendale all'interno della stessa app.

Ricerca basata sulla posizione : trova professionisti vicino a te per networking locale, incontri o opportunità di collaborazione.

Filtraggio per interessi e obiettivi : filtra i risultati in base a ciò che stanno cercando: assunzioni, partnership, tutoraggio o clienti freelance.

Messaggistica diretta su Match: usufruisci della chat istantanea senza attendere l'accettazione o consumare crediti InMail.

Limiti di Bumble Bizz

Una base di utenti più ridotta rispetto a LinkedIn significa un numero minore di dirigenti di alto livello e professionisti di settori di nicchia.

L'interfaccia informale potrebbe risultare troppo informale per i settori conservatori o per le situazioni di networking di alto livello.

Prezzi di Bumble Bizz

Prezzi personalizzati

3. Xing (ideale per il networking professionale nell'Europa di lingua tedesca)

via Xing

Xing domina il networking professionale in Germania, Austria e Svizzera con oltre 20 milioni di utenti nella regione DACH. Funziona come LinkedIn, ma con una maggiore penetrazione nel mercato locale e funzionalità su misura per la cultura aziendale europea.

I professionisti lo utilizzano per trovare lavoro, partecipare a eventi di settore e unirsi a gruppi specializzati incentrati sui mercati di lingua tedesca. Se il tuo pubblico di riferimento o la tua attività opera nell'Europa di lingua tedesca, Xing spesso offre un coinvolgimento migliore rispetto a LinkedIn per le connessioni regionali.

Funzionalità principali di Xing

Dominio del mercato DACH : presenza più forte di LinkedIn in Germania, Austria e Svizzera per le connessioni aziendali locali.

Ricerca di eventi e networking : sfoglia eventi professionali, conferenze e incontri con RSVP integrato e networking tra i partecipanti.

Gruppi specifici per settore : entra a far parte di comunità di nicchia incentrate sui settori aziendali tedeschi con discussioni attive e offerte di lavoro.

Funzionalità ProJobs : bacheca di annunci di lavoro premium con elenchi esclusivi di aziende che si rivolgono specificatamente alla rete professionale di Xing.

Privacy conforme al GDPR: controlli dei dati più rigorosi e trasparenza in linea con le normative europee sulla privacy.

Limiti di Xing

La portata globale con un limite al di fuori dei paesi di lingua tedesca lo rende inefficace per il networking internazionale.

Una base di utenti più ridotta rispetto a LinkedIn significa meno connessioni nei mercati non europei.

Prezzi di Xing

Prezzi personalizzati

💡 Suggerimento professionale: ti senti esausto a causa del networking e delle attività di outreach costanti? Utilizza il time blocking, dedicando ogni giorno 90-120 minuti a un'area di interesse specifica, ad esempio il branding su LinkedIn o l'outreach dei potenziali clienti. Questo ti eviterà l'affaticamento causato dal continuo cambio di contesto e ti garantirà risultati migliori rispetto a un impegno frammentato durante tutta la giornata.

1. ClickUp (ideale per centralizzare le attività di outreach, follow-up, pianificazione dei contenuti e gestione delle relazioni su LinkedIn)

Gestisci tutti i tuoi documenti, progetti, conversazioni e altro ancora su un'unica piattaforma completa con ClickUp.

Quando fai networking su LinkedIn, hai bisogno di un'area di lavoro centralizzata per gestire i contatti e i follow-up, nonché di un luogo in cui pianificare i contenuti e effettuare il monitoraggio dei risultati.

Entra in ClickUp, uno spazio di lavoro AI convergente. Unifica i tuoi flussi di lavoro e strumenti, consentendoti di gestire la tua attività su LinkedIn in un unico posto. Le funzionalità principali includono:

Avere uno strumento di gestione dei contatti o un luogo centralizzato in cui archiviare tutti i tuoi contatti aziendali e le relative informazioni rende più gestibile la comunicazione.

Quando gestisci lead, clienti e interazioni su larga scala, hai bisogno del modello di elenco contatti di ClickUp per tenere tutto sotto controllo.

Utilizza questo modello per:

Ottieni un modello gratis Cerca facilmente i contatti e filtralo in base alla priorità con il modello di elenco contatti ClickUp.

Acquisisci i dettagli di contatto tramite un modulo: raccogli nomi, email, numeri di telefono, profili LinkedIn e note senza cambiare strumento.

Archivia le informazioni sui clienti con stati personalizzati come "Primo contatto", "Attivo", "Disinteressato", "Inattivo", "Lead" o qualsiasi altro stato pertinente.

Organizza i contatti utilizzando le visualizzazioni personalizzate : vista Elenco per una rapida scansione, vista Bacheca per il monitoraggio visivo della pipeline o vista Tabella per i dati ordinabili.

Aggiungi 11 diversi campi personalizzati , come profilo Facebook, posizione, email del relatore, profilo Instagram e valutazione, per salvare informazioni importanti sui contatti e visualizzare facilmente i dati di contatto.

Assegna attività di follow-up direttamente dai record dei contatti ai membri del team con date di scadenza e tag di priorità.

💡 Suggerimento professionale: archivia i messaggi modello per diversi scenari di comunicazione in ClickUp Docs. Utilizza i messaggi modello e i suggerimenti di ClickUp Brain per creare messaggi personalizzati e dal tono umano. In questo modo, il tuo team non dovrà ripensare i sistemi da zero e non dovrà scendere a compromessi con messaggi dal tono robotico.

Una volta effettuato il monitoraggio dei contatti, il passaggio successivo è quello di spostarli attraverso il tuo funnel commerciale.

Hai bisogno di un sistema per qualificare i lead, programmare i follow-up e concludere le trattative senza perdere potenziali clienti.

Il modello di pipeline commerciale di ClickUp viene in tuo soccorso. Con questo modello puoi:

Ottieni un modello gratis Visualizza l'intero funnel di vendita in un'unica schermata con il modello di pipeline di vendita di ClickUp.

Visualizza le fasi della trattativa dal contatto iniziale alla chiusura dell'affare in 4 diverse visualizzazioni ClickUp.

Automatizza la creazione di attività quando un lead passa da una fase all'altra: invia email di follow-up, pianifica chiamate di scoperta o assegna proposte.

Monitora il valore delle trattative e effettua una previsione dei ricavi filtrando le opportunità attive in base alla data di chiusura e alla dimensione del contratto.

Imposta dei promemoria per i check-in in modo da non perdere mai un follow-up.

Intelligenza contestuale basata sull'IA

ClickUp Brain, un'intelligenza artificiale contestuale, comprende il tuo sistema di outreach poiché risiede all'interno di ClickUp. Dispone del contesto proveniente dai tuoi elenchi, attività, documenti, campi CRM e note.

Può generare messaggi di outreach, riepiloghi/riassunti e attività di follow-up in base al tuo flusso di lavoro effettivo.

Per la tua attività su LinkedIn, l'assistente IA può riepilogare i post, estrarre i punti critici specifici del ruolo e ricavare dettagli chiave che puoi utilizzare nel tuo messaggio.

Quindi utilizza BrainGPT per riscrivere il tuo messaggio di outreach con toni diversi. Puoi anche creare versioni diverse con più angolazioni (basate sul valore, sul problema, sull'intuizione). Prova queste varianti per vedere quale risuona meglio con ciascun ICP.

Scrivi bozze di email di contatto a freddo su LinkedIn con ClickUp Brain

Ricordati di umanizzare i contenuti generati dall'IA e di aggiungere la tua personalità al messaggio.

Se hai appena iniziato a utilizzare i contenuti generati dall'IA, abbiamo creato questo video per te.

Inoltre, se digitare tutto ti rallenta, puoi utilizzare Talk-to-Text di ClickUp. Con Talk-to-Text puoi:

Tagga automaticamente i colleghi, le attività o i documenti mentre dettate utilizzando @mentions e link sensibili al contesto.

Ottieni un vocabolario personale che compila automaticamente nomi di prodotti, acronimi e parole più utilizzate per far sì che il testo dettato suoni come se fosse stato scritto da te.

Trasforma i memo vocali in testo strutturato e assegnali come attività

Accedi a ChatGPT, Claude, Gemini e altri modelli di IA senza cambiare app, riducendo così la proliferazione dell'IA

Configura flussi di lavoro di automazione

Quando gestisci attività di outreach su larga scala, è impossibile occuparsi di tutto manualmente. Hai bisogno di flussi di lavoro automatizzati dall'IA che continuino a funzionare anche quando non stai monitorando ogni risposta.

Tuttavia, mentre automatizzi la tua attività su LinkedIn con l'IA, assicurati di configurare i seguenti limiti:

Imposta le richieste di connessione giornaliere

Invia richieste di connessione a intervalli regolari

Invia messaggi durante l'orario di lavoro dei potenziali clienti per massimizzare i tassi di risposta e apparire più umano.

Utilizzando le automazioni senza codice di ClickUp , puoi creare flussi di lavoro basati su trigger che si attivano quando invii una richiesta di connessione su LinkedIn. Questi eseguono la ricerca di potenziali clienti in background.

Attiva l'automazione di cui hai bisogno o personalizza le regole tramite l'IA in base ai tuoi flussi di lavoro.

Definisci le regole "if this, then that" nelle automazioni che ti consentono di risparmiare tempo ed eliminare passaggi mancanti. Le automazioni possono anche essere collegate a date di scadenza imminenti, modifiche agli assegnatari o persino eventi di monitoraggio del tempo, garantendo che le attività rimangano sempre etichettate in modo coerente.

🚀 Vantaggio ClickUp: i Super Agenti di ClickUp sono i tuoi compagni di squadra IA che fanno il lavoro pesante al posto tuo. Con Super Agents puoi: Trigger le attività di follow-up automaticamente quando un potenziale cliente non risponde entro un determinato periodo di tempo.

Indirizza i potenziali clienti di alto valore a membri specifici del team in base al territorio, alle competenze o al carico di lavoro, aspetti fondamentali quando si gestiscono più lead.

Invia sequenze di outreach personalizzate che si adattano in base alle risposte dei lead senza aggiornamenti manuali.

Esecuzione della sincronizzazione dell'attività su LinkedIn con il tuo CRM in modo che le nuove connessioni vengano automaticamente aggiunte al tuo elenco di contatti con dati arricchiti. Guarda questo video per saperne di più sui Super Agenti e su come funzionano 👇

Funzionalità principali di ClickUp

Collaborazione audio e video istantanea: avvia avvia ClickUp SyncUps direttamente dalle attività per discutere strategie di outreach, esaminare elenchi di potenziali clienti o seguire sequenze di follow-up in tempo reale.

Integrazioni ClickUp : ClickUp si integra con oltre 1000 app e offre integrazioni native con CRM, piattaforme di email e strumenti di automazione, consentendoti di centralizzare i dati dei lead ed eliminare il cambio di contesto. ClickUp si integra con oltre 1000 app e offre integrazioni native con CRM, piattaforme di email e strumenti di automazione, consentendoti di centralizzare i dati dei lead ed eliminare il cambio di contesto.

Ricerca a livello aziendale: trova immediatamente i dettagli di contatto, le conversazioni passate o i modelli di outreach nell'area di lavoro di ClickUp e nelle app collegate utilizzando trova immediatamente i dettagli di contatto, le conversazioni passate o i modelli di outreach nell'area di lavoro di ClickUp e nelle app collegate utilizzando Enterprise Search.

Hub di conoscenze centralizzato: archivia tutte le strategie LinkedIn, i modelli di outreach e i playbook di networking in archivia tutte le strategie LinkedIn, i modelli di outreach e i playbook di networking in ClickUp documenti , in modo che tutto il tuo team abbia accesso alle stesse informazioni.

Limiti di ClickUp

Le numerose funzionalità richiedono un periodo di apprendimento che può risultare impegnativo per i nuovi utenti.

Non effettua l'automazione della pianificazione dei post su LinkedIn in modo nativo.

Prezzi di ClickUp

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ascolta il parere di un recensore di G2:

Utilizzo ClickUp per gestire le attività quotidiane. Riunisce tutti gli strumenti di cui abbiamo bisogno in un unico posto, ed è fantastico! Adoro la rapida panoramica che offre sui progetti e la possibilità di utilizzare i dashboard per renderla ancora più visiva. Apprezzo anche la possibilità di personalizzare campi, stati e visualizzazioni.

Utilizzo ClickUp per gestire le attività quotidiane. Riunisce tutti gli strumenti di cui abbiamo bisogno in un unico posto, ed è fantastico! Adoro la rapida panoramica che offre sui progetti e la possibilità di utilizzare i dashboard per renderla ancora più visiva. Apprezzo anche la possibilità di personalizzare campi, stati e visualizzazioni.

💟 Bonus: strumenti e strategie per aumentare la produttività aziendale

Gli strumenti di automazione LinkedIn di terze parti possono gestire attività ripetitive come l'estrazione dei dati dei lead e la pianificazione dei follow-up senza triggerare i sistemi di rilevamento di LinkedIn. Eccone alcuni che dovresti conoscere:

1. Phantombuster (ideale per estrarre e arricchire i dati dei lead LinkedIn su larga scala)

via Phantombuster

PhantomBuster è una piattaforma basata su cloud che semplifica la raccolta, l'organizzazione e l'esportazione di dati strutturati da LinkedIn senza dover ricorrere al copia-incolla manuale. Offre una serie di strumenti specifici per LinkedIn che consentono di creare elenchi a partire da ricerche, pagine aziendali, membri di gruppi, attività dei profili e coinvolgimento dei post.

Puoi estrarre i dettagli chiave dei profili pubblici, le informazioni aziendali e i metadati delle attività in fogli di calcolo o sistemi CRM e centralizzare questi dati in un unico spazio di lavoro per un utilizzo a valle. Avrai anche a disposizione un hub "LinkedIn Leads" dove potrai filtrare, raggruppare e gestire in modo efficiente i lead LinkedIn raccolti.

Funzionalità principali di Phantombuster

Automatizza lo scraping dei profili: estrae nomi, titoli di lavoro, dettagli aziendali e informazioni di contatto dalle ricerche su LinkedIn o dai risultati di Sales Navigator.

Arricchisce i dati dei lead: estrae indirizzi email e numeri di telefono dai profili LinkedIn raccolti utilizzando origini dati di terze parti.

Si integra con i CRM e i software di gestione dei lead : invia i dati dei lead estratti direttamente a HubSpot, Salesforce o Fogli Google senza esportazioni manuali. invia i dati dei lead estratti direttamente a HubSpot, Salesforce o Fogli Google senza esportazioni manuali.

Pianifica i flussi di lavoro: esegue Phantoms in modalità automatica a intervalli prestabiliti per mantenere un'attività di ricerca di potenziali clienti costante.

Limiti di Phantombuster

Rischio di restrizioni dell'account LinkedIn se vengono superati i limiti giornalieri o l'attività appare innaturale

Richiede strumenti separati per la ricerca di indirizzi e-mail per un arricchimento completo dei contatti, poiché LinkedIn non pubblica l'elenco degli indirizzi e-mail.

Prezzi di Phantombuster

Starter : 69 $ al mese

Pro : 159 $ al mese

Team: 439 $ al mese

Cosa dicono gli utenti reali di Phantombuster?

Ascolta il parere di un recensore di G2:

Ciò che mi piace di più di PhantomBuster è la facilità con cui è possibile effettuare l’automazione della ricerca di contatti su LinkedIn e della generazione di lead senza bisogno di scrivere codice. I modelli sono estremamente intuitivi e, una volta impostati alcuni flussi di lavoro, consentono di risparmiare ore di lavoro ogni settimana. Mi piace anche molto la possibilità di concatenare diverse automazioni, ad esempio l'estrazione di profili, l'arricchimento dei dati e l'invio automatico di richieste di connessione personalizzate. È affidabile, ben documentato e il team del supporto è veloce e disponibile.

Ciò che apprezzo maggiormente di PhantomBuster è la facilità con cui è possibile automatizzare la ricerca di contatti e la generazione di lead su LinkedIn senza dover scrivere codice. I modelli sono estremamente intuitivi e, una volta impostati alcuni flussi di lavoro, consentono di risparmiare ore di lavoro ogni settimana. Mi piace anche molto la possibilità di concatenare diverse automazioni, ad esempio l'estrazione di profili, l'arricchimento dei dati e l'invio automatico di richieste di connessione personalizzate. È affidabile, ben documentato e il team del supporto è veloce e disponibile.

📚 Per saperne di più: Come migliorare la produttività della forza lavoro: tecniche e strumenti

2. Expandi (ideale per eseguire in modo sicuro sequenze di outreach condizionali e con più passaggi su LinkedIn)

via Expandi

La piattaforma di prospezione LinkedIn Expandi offre uno spazio di lavoro centralizzato per la gestione dei contatti LinkedIn. Puoi visualizzare informazioni dettagliate sui lead e filtrare i potenziali clienti in base a criteri quali titolo di lavoro, azienda, settore e segnali di coinvolgimento.

Expandi include anche una casella di posta intelligente per consolidare i messaggi e semplificare il monitoraggio delle conversazioni. Per valutare le prestazioni delle campagne, hai a disposizione analisi e reportistica avanzate. Si collega ad altri strumenti per integrare le informazioni sui lead di LinkedIn in flussi di lavoro più ampi.

Funzionalità principali di Expandi

Automazione basata sul cloud : esegue campagne da indirizzi IP dedicati invece che dal tuo browser locale per ridurre al minimo il rischio di rilevamento.

Sequenze intelligenti con logica condizionale : attiva diversi percorsi di follow-up a seconda che i potenziali clienti accettino, rispondano o ignorino il tuo contatto.

Campagne multicanale : combina LinkedIn InMail, richieste di connessione e contatti via email in un unico flusso di lavoro.

Test A/B per i messaggi : testa contemporaneamente diverse varianti di messaggi per identificare quale testo genera tassi di risposta più elevati.

Ritiro automatico delle richieste in sospeso: rimuove le richieste di connessione senza risposta dopo un periodo di tempo specificato per mantenere pulito il tuo profilo.

Espandi i limiti

Prezzo più elevato rispetto ad altri strumenti di automazione LinkedIn, soprattutto per gli utenti singoli.

Rischio di restrizione dell'account quando gli utenti conducono campagne eccessivamente aggressive

Prezzi Expandi

Aziendale: 99 $ al mese

Agenzia: Personalizzata

Cosa dicono gli utenti reali di Expandi?

Ascolta il parere di un recensore di G2:

Ci sono quasi. Ci siamo quasi. Sono rimasto impressionato dal loro servizio clienti ogni volta che abbiamo interagito. Questo aspetto li rende davvero speciali. È chiaro che prendono sul serio il feedback dei loro clienti e lavorano per ottenere le giuste integrazioni. Quando abbiamo avuto problemi di integrazione o di fatturazione, il loro team si è attivato immediatamente per risolverli. Ottimo lavoro. È stato raro e di grande impatto.

Ci siamo quasi. Manca davvero poco. Sono rimasto impressionato dal loro servizio clienti ogni volta che abbiamo interagito. Questo aspetto li rende davvero eccezionali. È evidente che prendono sul serio i feedback dei clienti e lavorano per ottenere integrazioni perfette. Quando abbiamo avuto problemi di integrazione o di fatturazione, il loro team si è attivato immediatamente per risolverli. Ottimo lavoro. È stato un gesto raro e di grande impatto.

3. Dux Soup (ideale per la ricerca di potenziali clienti su LinkedIn tramite browser con automazioni leggere)

via Dux Soup

Dux-Soup automatizza le attività di ricerca di potenziali clienti su LinkedIn tramite un'estensione Chrome che funziona direttamente nel browser.

I professionisti commerciali lo utilizzano per visitare profili, inviare richieste di connessione e coltivare lead su larga scala, imitando il comportamento umano per evitare di essere individuati. Lo strumento si integra con i CRM e fornisce supporto per sequenze di messaggi personalizzati per campagne di outreach efficienti.

Caratteristiche principali di Dux Soup

Pianificazione delle campagne a goccia : distribuisce le richieste di connessione e i Messaggi nell'arco della giornata per simulare modelli di attività organici.

Tagging e note del profilo : assegna tag ai potenziali clienti con etichette personalizzate e aggiunge note private visibili solo a te per una migliore organizzazione dei lead.

Raccomandazioni delle competenze su larga scala : raccomanda automaticamente le competenze sui profili target per aumentare la visibilità e il coinvolgimento prima di inviare richieste.

Esportazione CSV per la sincronizzazione CRM: scarica i dati dei potenziali clienti in fogli di calcolo per l'importazione manuale in HubSpot, Salesforce o altri sistemi.

Limitazioni di Dux Soup

Nessuna integrazione CRM nativa: si basa su esportazioni e importazioni CSV manuali per la sincronizzazione dei dati dei lead.

Analisi di base rispetto alle piattaforme cloud, che rendono più difficile il monitoraggio delle prestazioni delle campagne su più sequenze

Prezzi di Dux Soup

Pro Dux Individual : 14,99 $ al mese

Turbo Team : 55 $ al mese

Agenzia cloud: 99 $ al mese

Cosa dicono gli utenti reali di Dux Soup?

Un recensore di G2 afferma:

Dux-soup è sempre alla ricerca di esperti di marketing che ci aiutino a comunicare al meglio con il nostro mercato. Utilizzo Dux-soup da oltre un anno. È il miglior strumento di automazione per LinkedIn e ha connessioni con molti prodotti CRM.

Dux-soup è sempre alla ricerca di esperti di marketing che ci aiutino a comunicare al meglio con il nostro mercato. Utilizzo Dux-soup da oltre un anno. È il miglior strumento di automazione per LinkedIn e ha connessioni con molti prodotti CRM.

4. Dripify (ideale per la ricerca di potenziali clienti su LinkedIn e il monitoraggio delle prestazioni in team)

via Dripify

Dripify offre una suite di funzionalità incentrate sulla creazione e l'esecuzione di sequenze di coinvolgimento LinkedIn in più passaggi, sul monitoraggio delle metriche di rendimento e sulla gestione delle attività del team da una dashboard centrale.

Gli utenti possono estrarre dati strutturati sui lead, filtrare i potenziali clienti in base a criteri quali titolo o azienda ed esportarli per un'analisi più approfondita.

Una casella di posta integrata ti consente di centralizzare le conversazioni su LinkedIn. Dripify fornisce anche modelli e strumenti di reportistica per supportare le attività di prospezione su LinkedIn.

Funzionalità principali di Dripify

Visual workflow builder : interfaccia drag-and-drop per creare campagne con più passaggi e ramificazioni condizionali basate sulle risposte dei potenziali clienti.

Strumenti di collaborazione in team : effettua la condivisione di modelli di campagne, assegna lead ai membri del team e monitora le prestazioni collettive di outreach da un'unica dashboard.

Limiti di sicurezza integrati : limita automaticamente le azioni giornaliere per rimanere entro i limiti consigliati da LinkedIn e ridurre il rischio di ban.

Lead scoring e filtraggio : classifica i potenziali clienti in base ai livelli di coinvolgimento e filtra i lead più interessanti per un follow-up con priorità.

Integrazioni CRM native: effettua la sincronizzazione dei dati dei lead direttamente con Pipedrive, HubSpot e Salesforce senza esportazioni manuali.

Limiti di Dripify

Ritardi occasionali nella sincronizzazione dei webhook con alcune piattaforme CRM durante trasferimenti di dati ad alto volume

Personalizzazione limitata per gli utenti che desiderano un controllo granulare sui tempi di azione oltre le finestre di sicurezza preimpostate

Prezzi di Dripify

Base : 59 $/utente/mese

Pro : 79 $/utente/mese

Avanzato : 99 $/utente/mese

Enterprise: personalizzabile

Cosa dicono gli utenti reali di Dripify?

Come afferma un recensore di G2:

Io uso Dripify per aggiungere potenziali clienti da LinkedIn e apprezzo il fatto che mi consenta di effettuare una connessione automatica e inviare messaggi per iniziare a costruire automaticamente un rapporto. Mi piace il modo in cui posso inserire una ricerca e automatizzare la connessione con le persone trovate nella mia ricerca e l'invio di messaggi. La configurazione iniziale è semplicissima e le automazioni sono migliori, più veloci e più efficienti, il che ha spinto il mio team a passare da Octopus a Dripify.

Io uso Dripify per aggiungere potenziali clienti da LinkedIn e apprezzo il fatto che mi consenta di effettuare una connessione automatica e inviare messaggi per iniziare a costruire automaticamente un rapporto. Mi piace il modo in cui posso inserire una ricerca e automatizzare la connessione con le persone trovate nella mia ricerca e l'invio di messaggi. La configurazione iniziale è semplicissima e le automazioni sono migliori, più veloci e più efficienti, il che ha spinto il mio team a passare da Octopus a Dripify.

Quindi, LinkedIn Premium conviene?

LinkedIn Premium può essere davvero utile quando si lavora per ottenere un risultato specifico, che si tratti di ottenere un nuovo ruolo, accelerare le assunzioni o aprire le porte a conversazioni commerciali. Se utilizzato con disinvoltura, spesso risulta deludente. Se utilizzato con attenzione, può abbreviare i tempi e far emergere opportunità che altrimenti non potresti raggiungere.

Ciò che conta tanto quanto la sottoscrizione stessa è come organizzi il lavoro che lo circonda. Il networking, i follow-up, le idee per i contenuti, le conversazioni e i lead perdono tutti valore quando sono sparsi in note disorganizzate e promemoria ricordati solo a metà. Abbinare l'attività su LinkedIn a un sistema centralizzato come ClickUp aiuta a trasformare le connessioni in progressi costanti, non solo in un numero maggiore di notifiche.

Dagli strumenti per gestire i contatti alla creazione di contenuti, alla gestione delle attività e alla creazione di automazioni, ClickUp semplifica il tuo lavoro di networking. Iscriviti gratis ora e sfrutta ClickUp per far crescere il tuo LinkedIn.

Domande frequenti

No. Non è necessario un account premium per ricevere offerte su LinkedIn. Puoi candidarti a offerte di lavoro tramite LinkedIn Apply anche con un piano Free. Più che le funzionalità premium, ciò che conta è avere una solida strategia di ricerca di lavoro: individuare i ruoli giusti, personalizzare le candidature e dare seguito in modo strategico. Tuttavia, le tue possibilità di essere assunto aumentano di 2,6 volte grazie a funzionalità premium come InMail e Applicant Insights.

No. Ricevi solo 5 crediti InMail al mese con Premium Career e 15 con Premium Business. Sales Navigator offre 50 crediti al mese. I crediti non utilizzati vengono riportati per tre mesi, ma non sono mai illimitati.

Premium Career ha un prezzo di 29,99 $ al mese, ma scende a 19,99 $ al mese con la fatturazione annuale. Il prezzo degli altri piani arriva fino a 170 $ al mese.

Su LinkedIn Premium hai accesso a oltre 20.000 corsi. La qualità e il valore di questi corsi variano a seconda del tuo livello di competenza.

Le piccole imprese ottengono un badge dorato e funzionalità assistite dall'IA con LinkedIn Premium Business. Possono visualizzare i profili delle persone che hanno visualizzato il loro profilo fino a 365 giorni e inviare 15 crediti InMail al mese. Ne vale la pena se le aziende riescono a concludere accordi di alto valore, dimostrando che il ROI vale l'investimento mensile di 59,99 $.