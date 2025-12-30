I migliori modelli di mappatura dei processi Miro per visualizzare i flussi di lavoro

Hai mai provato a spiegare un processo e hai visto tutti annuire... ma ti sei sentito comunque confuso?

Questo è ciò che accade quando i flussi di lavoro esistono solo nella mente delle persone.

La mappatura dei processi risolve questo problema. Con i modelli giusti, puoi trasformare flussi di lavoro disordinati in immagini chiare che tutti possono comprendere facilmente. E con Miro non devi partire da una bacheca vuota. I suoi modelli predefiniti per la mappatura dei processi aiutano i team a lavorare in modo più efficiente e a migliorare i propri processi.

In questo articolo vedremo i migliori modelli di mappatura dei processi Miro che puoi utilizzare per visualizzare i flussi di lavoro dei tuoi processi e migliorarli senza pensarci troppo. Ti mostreremo anche come utilizzare i modelli di mappatura dei processi ClickUp per trasformare quelle immagini in flussi di lavoro concreti che puoi effettivamente eseguire e effettuare il monitoraggio.

🎥 Guarda: Non hai familiarità con la mappatura dei processi? Questo breve video illustra le nozioni di base e ti guida attraverso esempi reali per aiutarti a iniziare con sicurezza.

Modelli gratuiti per la mappatura dei processi in sintesi

Cosa sono i modelli di mappatura dei processi Miro?

I modelli di mappatura dei processi Miro sono layout visivi già pronti che aiutano i team a visualizzare come avviene effettivamente il lavoro. Anziché disegnare forme da zero, si parte da un modello strutturato e si inseriscono semplicemente i passaggi, le decisioni e i ruoli.

All'interno di Miro, questi modelli sono stati creati per garantire chiarezza e collaborazione remota. Utilizzando elementi di diagrammi di flusso come azioni, punti decisionali e passaggi di consegne, rendono facile per chiunque comprendere il processo a colpo d'occhio.

🎉 Curiosità: la mappatura dei processi non è nata come un diagramma "utile da avere". È nata come strumento per aumentare l'efficienza. Quando Frank e Lillian Gilbreth introdussero i grafici di processo nel 1921, l'obiettivo era semplice: rendere visibile il lavoro in modo che gli sprechi non potessero nascondersi.

Cosa rende efficace un modello di mappatura dei processi Miro?

Un modello di mappatura dei processi Miro ben progettato rende un processo chiaro, anche a chi lo vede per la prima volta. Ecco cosa distingue davvero un modello eccellente da uno mediocre 👇

Punti di inizio e fine: mostra chiaramente dove inizia e dove finisce il processo senza richiedere il contesto

Facile individuare i punti decisionali: evidenzia dove vengono prese le decisioni, in modo che sia chiaro come i diversi percorsi influenzano il risultato. Se approvato → fai questo. Se rifiutato → fai quello

Ruoli e relazioni definiti: definisce chiaramente chi è responsabile di cosa. Ciò riduce la confusione e previene i problemi di passaggio di consegne

Progettato per la collaborazione: include spazio per note, commenti, feedback e iterazioni, in modo che il team possa collaborare in tempo reale e creare un'unica versione condivisa della realtà

Flessibile, non rigido: non ti vincola a un unico modo di lavorare e ti consente di espandere, abbreviare o adattare il modello al tuo caso d'uso

Concentrati sulla chiarezza: mantieni le immagini pulite e leggibili con forme coerenti, disordine minimo ed etichette semplici per rendere il processo facile da seguire e migliorare

📌 Lo sapevi? Il mercato globale dei sistemi di gestione dei flussi di lavoro ha raggiunto i 10,1 miliardi di dollari. Si prevede che questo mercato continuerà a crescere, trainato dalla trasformazione digitale e dalle esigenze di lavoro ibrido. Questa crescita è guidata da un'esigenza fondamentale. Le aziende non pagano per avere più strumenti, ma per ottenere maggiore chiarezza. I modelli di mappatura dei processi riflettono questo cambiamento. Rendono evidenti i punti di inizio e di fine, evidenziano i percorsi decisionali, mostrano chiaramente la titolarità e rimangono flessibili man mano che il lavoro evolve.

Modelli gratuiti di mappatura dei processi Miro

Miro offre una serie di modelli gratuiti per la mappatura dei processi che aiutano i team a passare dalla discussione alla chiarezza in pochi minuti.

Ecco alcuni dei migliori.

1. Modello di mappa dei processi Miro

tramite Miro

Il modello di mappa dei processi Miro ti aiuta a suddividere qualsiasi flusso di lavoro in azioni dettagliate dall'inizio alla fine. Rende visibili ogni passaggio di consegne, decisione, ritardo e ciclo di rielaborazione, in modo che nulla rimanga nascosto.

Man mano che mappi ogni passaggio, il modello incoraggia naturalmente il pensiero snello, ovvero ti spinge a chiederti se un'azione aggiunge davvero valore per il cliente, è necessaria per la conformità o esiste semplicemente perché "è sempre stato fatto così".

Perché apprezzerai questo modello:

Evidenzia i punti decisionali, rendendo facile vedere dove il processo ha dei rami, torna indietro o rallenta

Definisci in anticipo la titolarità e l'ambito, in modo che tutti siano allineati su una visione unica e affidabile del processo attuale

Crea una solida base di riferimento che renda i miglioramenti dei processi, l'automazione o la riprogettazione molto più efficaci

✅ Ideale per: analisti aziendali e team operativi che mappano i flussi di lavoro attuali per individuare i colli di bottiglia e le opportunità di miglioramento in Miro

📊 Stat Alert: Secondo un sondaggio Camunda, il 50% dei processi organizzativi è già parzialmente o completamente automatizzato e il 90% dei responsabili delle decisioni IT ha un piano per aumentare gli investimenti nell'automazione nei prossimi 24 mesi.

2. Modello di mappatura dei processi e dell'organizzazione Miro

tramite Miro

La maggior parte dei team dispone di organigrammi, documenti di processo e responsabilità con distribuzione in luoghi diversi. Il modello di mappatura dell'organizzazione e dei processi di Miro riunisce tutto questo.

Ti aiuta a capire chi fa cosa e come il lavoro fluisce tra le persone. Le mappe di processo di alto livello mostrano come funziona l'azienda giorno per giorno, suddividendo il lavoro in funzioni fondamentali come commerciale, marketing, operazioni, finanza o supporto, con i principali processi che vivono all'interno di ciascuna di esse.

Perché apprezzerai questo modello:

Standardizza la visualizzazione dei processi utilizzando uno stencil e una legenda condivisi che rendono ogni attività e decisione facile da comprendere

Mantieni la documentazione accurata e aggiornata tramite il monitoraggio delle modifiche e l'impostazione di un ritmo regolare per gli aggiornamenti

Allinea le riunioni al lavoro reale documentando chi partecipa, con quale frequenza e perché, in modo che le conversazioni forniscano supporto all'esecuzione invece di distrarre da essa

✅ Ideale per: fondatori e team in espansione che necessitano di un'unica fonte di verità per mappare la struttura organizzativa e documentare i processi end-to-end

📚 Per saperne di più: esplora gli esempi di diagrammi di flusso di lavoro per capire come mappare ogni passaggio a un titolare, un input e un risultato reali nei tuoi processi.

3. Modello di mappa di processo di base Miro

tramite Miro

Il modello di mappa di processo di base di Miro utilizza le corsie per rendere facili da comprendere dall'inizio alla fine anche i flussi di lavoro più complessi. Il lavoro procede da sinistra a destra in passaggi pratici, in modo che anche chi vede il processo per la prima volta possa comprenderne rapidamente il funzionamento.

Ogni corsia mostra chi è responsabile in ogni fase, rendendo visibili i passaggi di consegne e aiutando a individuare dove si verificano solitamente i ritardi. Approvazioni, rifiuti ed eccezioni sono mostrati con la stessa chiarezza, garantendo che i casi speciali siano gestiti sempre allo stesso modo e che il processo rimanga prevedibile sia per i team che per i clienti.

Perché apprezzerai questo modello:

Separa i flussi di lavoro quotidiani dai casi eccezionali mostrando dove il processo rimane semplice e dove i controlli aggiuntivi rallentano le operazioni

Mostra le rielaborazioni e i cicli di feedback, in modo che i team possano vedere dove il lavoro viene ripreso e decidere se tali passaggi sono davvero necessari

Rendi il processo semplice utilizzando immagini per ogni passaggio, decisione, inizio e fine, in modo che i team possano seguirlo e riutilizzarlo senza confusione

✅ Ideale per: team di processo e organizzazioni che desiderano comprendere come il lavoro fluisce effettivamente tra più ruoli e reparti

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative a Microsoft Word

4. Modello di mappa dei processi dell'esperienza cliente Miro

tramite Miro

Il modello di mappatura dei processi dell'esperienza cliente Miro è un progetto completo e end-to-end di come un cliente naviga nella tua attività. Inizia con la zona di coltivazione, dove arrivano i primi contatti e si instaura la fiducia iniziale. È qui che le persone ti scoprono attraverso segnalazioni, contenuti, attività di sensibilizzazione o conversazioni. Il processo passa poi al reparto commerciale, dove le discussioni si trasformano in proposte, follow-up, approvazioni o rifiuti.

Una volta chiuso un accordo, la mappa passa all'onboarding e poi alla gestione dei clienti. I risultati finali, i check-in, i feedback e la comunicazione continua vengono mostrati passo dopo passo. Infine, il processo si conclude con l'offboarding, che viene considerato come una parte pianificata dell'esperienza. Sono inclusi i passaggi di consegne finali, i feedback e i referral, in modo che i clienti se ne vadano con chiarezza e un'impressione finale positiva.

Perché apprezzerai questo modello:

Chiarisci la qualità dei lead mostrando chi va avanti, chi si ferma e chi abbandona prima che il tempo dedicato alle attività commerciali venga sprecato

Gestisci ogni risultato commerciale mappando i rifiuti e le modifiche invece di ipotizzare un percorso lineare

Individua rapidamente le inefficienze separando l'automazione dal lavoro manuale ed evidenziando loop e ritardi

✅ Ideale per: teams che desiderano una visione chiara del percorso dei propri clienti, in modo da poter offrire un'esperienza più coerente dal primo contatto fino alla conclusione del rapporto

💡 Suggerimento professionale: i percorsi dei clienti raramente sono monocanale. Uno studio omnicanale ampiamente citato ha rilevato che il 73% degli acquirenti ha utilizzato più canali durante il proprio percorso. Questo è esattamente il motivo per cui le mappe dei processi dovrebbero mostrare i punti di contatto digitali, i passaggi di consegne tra i team e i punti in cui una comunicazione incoerente compromette l'esperienza.

5. Modello di flusso di processo BPMN di Miro

tramite Miro

Gli standard BPMN sono un metodo ampiamente utilizzato per documentare i processi, in modo che i team aziendali, operativi e tecnici possano comprendere lo stesso diagramma senza fraintendimenti.

Nel modello di flusso di processo BPMN di Miro, ogni processo inizia con un trigger che può essere una richiesta del cliente, una decisione interna, un evento di sistema o un'azione pianificata. Il nucleo del processo è costituito da blocchi di attività. Ogni attività rappresenta un'azione specifica eseguita da una persona o da un sistema ed è collocata all'interno di una corsia per mostrare chiaramente la titolarità e la responsabilità.

Il flusso si sposta quindi verso punti finali definiti, mostrando se una richiesta è stata completata, rifiutata, messa in pausa o chiusa a causa di un'eccezione.

Perché apprezzerai questo modello:

Mostra dove vengono prese le decisioni mappando approvazioni, rifiuti, pause e loop, in modo che i team sappiano dove il lavoro può cambiare, rallentare o fermarsi

Mostra le attività che possono essere svolte contemporaneamente, aiutando i team a evitare di lavorare un passaggio alla volta quando non è necessario

Migliora il processo insieme ai tuoi team consentendo loro di aggiungere commenti e aggiornare il flusso nel tempo

✅ Ideale per: teams che desiderano mappare i flussi di lavoro reali e allineare più parti interessate senza fare affidamento su documentazione lunga e obsoleta

🎯 Vantaggio di ClickUp: le mappe mentali di ClickUp si concentrano sulla struttura e sulla logica. Ti aiutano a suddividere un processo in passaggi più piccoli, organizzare le dipendenze e vedere come tutto è collegato. Le mappe mentali sono particolarmente utili quando si progetta o si perfeziona un processo prima di fissarlo in un flusso di lavoro definitivo. Organizza progetti, idee e attività in ClickUp mappe mentali attraverso uno schema visivo flessibile

6. Modello di processo Miro Agentic Doc-To-Flowchart

tramite Miro

Il modello di processo Miro Agentic Doc-to-Flowchart mostra come idee grezze e non strutturate possano essere trasformate in un sistema visivo strutturato utilizzando flussi di lavoro agentici. Non sono necessari input perfetti: pensieri vaghi, post-it, brevi testi, immagini o schizzi vanno benissimo. L'idea è semplice: aggiungi qualsiasi ispirazione tu abbia e lascia che sia il sistema a darle un senso.

L'agente prende il controllo e trasforma questi input in output predefiniti, come tabelle, prompti, espansioni logiche e analisi delle idee. Da lì, sei incoraggiato a sperimentare, ad esempio aggiungendo nuove idee, cambiando direzione, espandendo i caratteri o interrompendo il flusso. Il modello rimane flessibile, proprio come il vero lavoro creativo, che raramente procede in linea retta.

Perché apprezzerai questo modello:

Genera più output strutturati in parallelo, dai moodboard per la creazione di mondi al design dei caratteri e degli ambienti, utilizzando la stessa fonte di ispirazione senza duplicare il lavoro richiesto

Ripercorri ogni idea fino alla sua fonte con collegamenti visivi, rendendo la collaborazione facile e trasparente

Visualizza l'intero percorso creativo man mano che si svolge, con documenti e immagini affiancati in modo che chiunque possa seguire come le idee grezze si sono trasformate in concetti raffinati

✅ Ideale per: Teams che lavorano su giochi, film, animazioni, storytelling, branding o progetti di world-building, dove le idee evolvono rapidamente e devono rimanere allineate

📌 Lo sapevi? Secondo un sondaggio globale condotto da McKinsey, il 23% delle organizzazioni ha implementato sistemi di IA agentica in almeno una funzione aziendale, mentre il 39% ha già iniziato a sperimentare agenti di IA nei propri flussi di lavoro. Questo cambiamento dimostra che le teams stanno andando oltre i progetti pilota e hanno bisogno di metodi strutturati per trasformare idee non strutturate in sistemi utilizzabili.

7. Modello di diagramma di flusso del processo di progettazione Miro

tramite Miro

Il modello di diagramma di flusso del processo di progettazione Miro è un sistema decisionale visivo che aiuta i team a mappare il modo in cui le idee di progettazione vengono create, testate e migliorate. Dopo aver definito un inizio, il flusso passa alla definizione dell'obiettivo, all'esplorazione delle idee, alla creazione di prototipi e al test delle soluzioni.

I checkpoint aiutano i team a fare una pausa, esaminare ciò che funziona e decidere se migliorare un'idea o andare avanti. Se qualcosa non funziona, il flusso torna naturalmente indietro invece di spingere i team ad andare avanti senza riflettere.

Perché apprezzerai questo modello:

Valuta le idee utilizzando criteri pratici quali fattibilità, tempo, budget, esigenze degli utenti, regole del marchio e limiti tecnici

Perfeziona il progetto finale migliorando dettagli quali layout, spaziatura, coerenza, accessibilità e rifinitura visiva per renderlo pronto per il rilascio

Memorizza i contesti importanti nel documento laterale aggiungendo sintesi, requisiti, ricerche e note, in modo che chiunque si unisca in un secondo momento possa comprendere sia le decisioni che il ragionamento alla base di esse

✅ Ideale per: team di progettazione, team di prodotto, agenzie e non designer che desiderano comprendere e migliorare il processo di progettazione senza fare affidamento su lunghi documenti o passaggi di consegne poco chiari

⚡ ClickUp Super Agents per l'esecuzione dei processi Anche il miglior flusso di lavoro va in crisi se nessuno lo mantiene. I Super Agents aiutano in questo senso. Possono monitorare i tuoi flussi di lavoro, inviare promemoria ai team quando i passaggi sono in ritardo, segnalare le approvazioni mancanti e mantenere i tuoi processi mappati sempre funzionanti allo stesso modo. Considerali come un piccolo compagno di squadra che non dimentica mai un passaggio.

8. Modello di diagramma di flusso delle corsie di Miro

tramite Miro

A differenza di un normale diagramma di flusso che mostra solo una sequenza di passaggi, il modello di diagramma di flusso Swimlane di Miro divide il processo in corsie orizzontali. Ogni corsia rappresenta un attore specifico, come un team, un ruolo, un cliente o un sistema. Ogni attività viene collocata nella corsia della persona o del sistema responsabile, in modo che la titolarità sia sempre visibile. Quando il lavoro passa da una corsia all'altra, anche il passaggio di consegne è facile da individuare.

Il diagramma di flusso si concentra su attività reali, come la verifica delle informazioni, l'elaborazione delle richieste o la consegna dei risultati, e include anche percorsi per le eccezioni. Se qualcosa va storto, i passaggi successivi sono già mappati. Questo rende il modello particolarmente utile per l'onboarding, poiché i nuovi membri del team possono vedere rapidamente come funziona il flusso di lavoro, dove si inseriscono e con chi devono collaborare.

Perché apprezzerai questo modello:

Mostra i passaggi di consegne evidenziando dove il lavoro si sposta tra team o sistemi, rendendo visibili i ritardi e le lacune di titolarità

Crea una comprensione condivisa con nomi di corsie e etichette decisionali ben definiti, in modo che tutti interpretino il processo allo stesso modo

Aggiungi dettagli utili ai passaggi, come note, durate stimate o strumenti, in modo che i team possano identificare rapidamente i punti deboli e le aree da migliorare

✅ Ideale per: team interfunzionali che desiderano strutturare flussi di lavoro complessi che coinvolgono più persone o sistemi

9. Modello di mappatura dei risultati Miro

tramite Miro

Il modello di mappatura dei risultati Miro ti aiuta ad avviare qualsiasi progetto con i risultati desiderati, per poi lavorare passo dopo passo verso ciò che deve essere realizzato.

Ti consente di definire un obiettivo condiviso, mappare i principali soggetti coinvolti e concentrarti sui risultati desiderati piuttosto che sulle funzionalità/funzioni. Il modello collega quindi tali risultati a un impatto aziendale misurabile e li traduce in elementi di backlog attuabili.

Perché apprezzerai questo modello:

Incoraggia una pianificazione pratica aiutando i team a pensare in termini di azioni combinate che creano un cambiamento reale

Riduci le rielaborazioni rendendo visibile la logica alla base delle decisioni a progettisti, ingegneri, esperti di marketing e team di prodotto

Adattati con sicurezza al cambiamento consentendo ai teams di cambiare tattica o di condurre nuovi esperimenti senza perdere di vista il risultato desiderato

✅ Ideale per: Product manager e team strategici che desiderano allineare obiettivi, risultati degli utenti e priorità del backlog, mantenendo la flessibilità man mano che i piani evolvono

⚡ Archivio modelli: se stai passando dalla pianificazione dei risultati all'esecuzione, Miro offre anche un'ampia gamma di modelli di project management Miro che ti aiutano a trasformare gli obiettivi in sequenze, attività e piani di consegna senza perdere il contesto strategico che hai mappato.

10. Modello di mappa dei punti di contatto con i clienti Miro

tramite Miro

Il modello Miro Customer Touchpoint Map ti aiuta a visualizzare l'intera esperienza dei tuoi clienti con il tuo marchio su un'unica Sequenza. Suddivide il percorso in fasi quali consapevolezza, acquisto, onboarding, utilizzo, supporto e rinnovo, in modo da comprendere le esigenze dei clienti in ogni fase.

Ogni punto sulla Sequenza rappresenta un momento chiave in cui il cliente interagisce con il tuo marchio, ad esempio visitando il sito web, parlando con il reparto commerciale, utilizzando il prodotto o contattando l'assistenza.

Perché apprezzerai questo modello:

Mappa più percorsi reali dei clienti in modo che il tuo percorso rifletta il modo in cui le persone scoprono, esplorano, abbandonano e ritornano al tuo prodotto

Individua sia i punti deboli che i punti di forza in ogni punto di contatto per capire cosa frustra i clienti e cosa crea fiducia o sicurezza

Allinea i team interfunzionali fornendo a marketing, prodotto, progettazione, vendite e assistenza una visione condivisa dell'esperienza del cliente

✅ Ideale per: team di prodotto, UX e operazioni che desiderano mappare passo dopo passo le interazioni con i clienti e migliorare il flusso di lavoro tra i team in ogni punto di contatto con il cliente

⚡ Archivio modelli: una volta decodificato il percorso del cliente, il passaggio successivo è decidere cosa costruire e quando. È qui che i modelli di roadmap di prodotto Miro aiutano i team a trasformare le informazioni sui clienti in chiare priorità di prodotto. Sono particolarmente utili per: Collegare i punti deboli dei clienti alle funzionalità pianificate

Visualizzazione delle sequenze tra le versioni o i trimestri

Allineare prodotto, progettazione e ingegneria in base alle priorità

Limiti dell'utilizzo di Miro per la mappatura dei processi

Miro è ottimo per una mappatura veloce e collaborativa, ma alcuni utenti segnalano alcuni problemi ricorrenti quando i diagrammi dei flussi di lavoro diventano complessi o richiedono una manutenzione a lungo termine. Ecco i limiti più comuni segnalati dai clienti sui siti di recensioni e nelle discussioni degli utenti:

Le bacheche di grandi dimensioni possono rallentare o risultare poco reattive , specialmente con contenuti pesanti o molti collaboratori che lavorano contemporaneamente

La ricerca può risultare poco efficace su bacheche di grandi dimensioni , rendendo noioso trovare un commento o una nota specifici all'interno di mesi di documentazione dei processi

La creazione di diagrammi precisi può essere frustrante , perché Miro è più orientato verso una lavagna online collaborativa che verso la modellazione dettagliata dei processi, soprattutto per la notazione di processi complessi

Mantenere aggiornate le mappe dei processi può diventare un compito gravoso e alcuni utenti sostengono che le bacheche diventino rapidamente obsolete quando i processi cambiano frequentemente

La configurazione può sembrare manuale e richiedere molto tempo, soprattutto se il tuo processo non si adatta perfettamente a un modello e finisci per costruire la struttura da solo

⚡ Archivio modelli: esplora altri modelli Miro per trovare il giusto equilibrio tra chiarezza visiva e facilità di esecuzione per i tuoi flussi di lavoro.

Modelli alternativi di mappatura dei processi Miro

Miro è ottimo per visualizzare le idee, ma molti team alla fine desiderano che tali immagini si trasformino in lavoro reale e tracciabile. È qui che ClickUp trova la sua naturale collocazione. Va oltre i diagrammi e supporta la gestione dei processi aziendali tramite la connessione tra la mappatura dei processi e l'esecuzione, la titolarità e il monitoraggio dei progressi in un unico posto.

1. Modello di lavagna online per mappare i processi ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza i flussi di lavoro in più fasi utilizzando il modello di lavagna online ClickUp Processes Map

Il modello di lavagna online per la mappatura dei processi ClickUp è uno strumento di produttività che illustra come il lavoro progredisce da una fase all'altra, delineando esattamente ciò che deve accadere in ciascuna fase. La parte migliore è che non serve solo per la pianificazione come una normale lavagna, ma è collegato a attività reali, quindi la tua mappa dei processi può effettivamente trasformarsi in lavoro svolto.

Le lavagne ClickUp sono perfette per il pensiero visivo. Puoi disegnare flussi di lavoro, mappare passaggi, aggiungere punti decisionali e collaborare con il tuo team in tempo reale. È molto simile all'esperienza di una lavagna online, ma con un grande vantaggio. A differenza degli strumenti che si basano su integrazioni di lavagne online esterne, le lavagne ClickUp sono integrate direttamente nella piattaforma.

Ciò significa che i team possono mappare visivamente un processo e poi trasformare istantaneamente passaggi, forme o sezioni in attività eseguibili. Il risultato è una transizione più fluida dalla progettazione del processo alla sua esecuzione, senza perdere il contesto o la chiarezza.

Perché apprezzerai questo modello:

Trasforma i piani in lavoro concreto convertendo gli elementi da intraprendere in attività di ClickUp con assegnatari, categorie, etichette di priorità, date di scadenza, ecc.

Esamina il flusso di lavoro più rapidamente utilizzando colori di categoria che separano visivamente la pianificazione, l'esecuzione e il lavoro a livello di lista di controllo nei processi di grandi dimensioni

Comprendi immediatamente la mappa grazie alla legenda integrata che spiega ogni categoria, rendendo la mappa dei processi facile da seguire per i nuovi membri del team e le parti interessate

✅ Ideale per: teams che desiderano mappare visivamente processi in più fasi e definire obiettivi, attività e elementi da intraprendere in ogni passaggio

💬 Rapida verifica della realtà Molti problemi di processo non sono affatto problemi di processo. Sono problemi di proliferazione del lavoro. Quando i passaggi si trovano in uno strumento, le approvazioni in un altro, i titolari in un documento e il feedback in una bacheca separata, i team perdono rapidamente chiarezza. La mappatura dei processi aiuta a far emergere questa frammentazione, in modo da poter finalmente vedere dove sono sparse le informazioni e cosa è necessario riunire.

2. Modello di diagramma di flusso della mappa dei processi ClickUp

Ottieni il modello gratis Mappa i flussi di lavoro basati sui ruoli utilizzando il modello di diagramma di flusso della mappa dei processi ClickUp, con decisioni, passaggi di consegne e responsabilità

Il modello di diagramma di flusso della mappa di processo ClickUp è fondamentalmente un sistema di diagrammi di flusso su lavagna online già pronto.

Il flusso di lavoro è suddiviso in due parti principali: attori del processo e attività del processo.

Process Players mostra chi è coinvolto, utilizzando colonne verticali per ogni ruolo, mentre Process Activities mostra cosa fa effettivamente ogni ruolo. È possibile inserire i passaggi del flusso di lavoro nella colonna del ruolo pertinente, rendendo chiare le responsabilità e rendendo l'intero processo realistico, non solo teorico sulla carta.

Perché apprezzerai questo modello:

Chiarisci immediatamente i risultati etichettando i percorsi decisionali con Sì/No, in modo che la logica sia facile da seguire

Espandi facilmente il processo duplicando i passaggi e i blocchi decisionali senza ricostruire il layout

Condivisione e collaborazione facili: invita i colleghi a fornire il loro contributo o a rivedere insieme il flusso

✅ Ideale per: team che gestiscono i passaggi di consegne tra reparti quali vendite, consegne e successo dei clienti.

📮 ClickUp Insight: Quasi la metà dei lavoratori ha preso in considerazione l'automazione, ma non l'ha mai portata a termine. Il tempo limitato, il sovraccarico di strumenti e l'incertezza spesso ostacolano questo processo. ClickUp cambia tutto questo. Con gli agenti AI, puoi creare in pochi minuti e i semplici comandi in linguaggio naturale rendono l'automazione accessibile. Con funzionalità/funzioni come l'assegnazione automatica delle attività e i riepiloghi basati sull'intelligenza artificiale, ClickUp semplifica il lavoro senza imporre una curva di apprendimento ripida. 💫Risultati reali: QubicaAMF ha ridotto i tempi di reportistica del 40% utilizzando i dashboard dinamici e i grafici automatizzati di ClickUp, trasformando ore di lavoro richiesto in informazioni immediate.

🎥 Bonus Watch: Per vedere come questi diagrammi di flusso si traducono in flussi di lavoro reali, guarda questa rapida panoramica dei flussi di lavoro in ClickUp:

3. Modello di mappa dei processi end-to-end di ClickUp

Ottieni il modello gratis Capisci chi fa cosa e quando utilizzando il modello di mappa dei processi end-to-end di ClickUp

Un'altra ottima alternativa ai modelli di mappatura dei processi Miro è il modello di lavagna online ClickUp Processes Map.

Il modello è costruito attorno a tre gruppi definiti di elementi: le attività Terminal indicano dove inizia e finisce il processo, gli elementi Activity rappresentano il lavoro effettivo svolto in ogni passaggio e gli elementi Decision evidenziano i punti di controllo chiave in cui il flusso di lavoro si dirama in base a un risultato sì o no, riflettendo scenari reali in cui i processi non sempre procedono in linea retta.

Per andare ancora oltre, ClickUp BrainGPT aggiunge un livello intelligente ai tuoi processi mappati. Puoi porre domande sui tuoi flussi di lavoro, generare riepiloghi/riassunti, redigere bozze di documentazione o persino creare automazioni utilizzando un linguaggio semplice e naturale.

Chiedi a ClickUp BrainGPT di analizzare l'assegnazione del lavoro e riequilibrare i carichi di lavoro per migliorare l'efficienza

Perché apprezzerai questo modello:

Chiarisci immediatamente la titolarità mappando ogni azione al ruolo o al reparto giusto, migliorando la chiarezza

Mantieni tutti allineati con un sistema di legende coerente, in modo che il processo rimanga chiaro anche quando più persone lo modificano

Trasforma la tua mappa di processo in un'esecuzione reale convertendo i passaggi in attività di ClickUp con titolari, scadenze e monitoraggio

✅ Ideale per: Responsabili operativi e titolari di processi che hanno bisogno di districare flussi di lavoro multi-team e trasformarli in immagini facili da seguire che tutti possano effettivamente eseguire

4. Modello di modello di mappa di processo PDCA di ClickUp

Ottieni il modello gratis Struttura i miglioramenti iterativi dei processi utilizzando il modello di mappa dei processi PDCA di ClickUp

Il modello di mappatura dei processi PDCA di ClickUp trasforma il concetto di Plan, Do, Check e Act in un sistema eseguibile. L'idea è semplice: individua un'opportunità di miglioramento, prepara un piano corretto, testala, esamina i risultati e poi consolida ciò che ha funzionato.

Visivamente, il modello combina una lavagna PDCA circolare per il brainstorming e il monitoraggio del flusso con una vista Elenco che trasforma ogni idea in un'attività di ClickUp reale.

Perché apprezzerai questo modello:

Esecuzione della sincronia delle attività reali con la lavagna online, in modo che gli aggiornamenti, i titolari e le date di scadenza rimangano collegati ovunque

Organizza il lavoro in base alla fase PDCA utilizzando il selettore Plan/Do/Check/Act integrato per mantenere le attività filtrabili

Visualizza i cicli di miglioramento con una lavagna PDCA codificata a colori che mostra ciò che è in fase di pianificazione, esecuzione, revisione o standardizzazione

✅ Ideale per: team di processo e manager che desiderano eseguire cicli di miglioramento continuo senza perdere chiarezza utilizzando un unico sistema visivo e basato sulle attività

Ecco cosa dice un utente reale sull'utilizzo di ClickUp per gestire ed eseguire i propri flussi di lavoro:

ClickUp mi offre un vero e proprio "sistema operativo di lavoro". Adoro la possibilità di passare senza soluzione di continuità da lavagne online, documenti, attività e dashboard senza perdere il contesto. È l'unica piattaforma che mi permette di mappare l'intero progetto di un servizio, convertire i nodi in attività, creare automazioni attorno al flusso di lavoro e poi monitorare l'esecuzione in un unico posto. Mantiene il lavoro dei miei clienti, gli sprint dei prodotti e i progetti interni unificati invece che sparsi su diversi strumenti.

ClickUp mi offre un vero e proprio "sistema operativo di lavoro". Adoro la possibilità di passare senza soluzione di continuità da lavagne online, documenti, attività e dashboard senza perdere il contesto. È l'unica piattaforma che mi permette di mappare l'intero progetto di un servizio, convertire i nodi in attività, creare automazioni attorno al flusso di lavoro e quindi effettuare il monitoraggio dell'esecuzione in un unico posto. Mantiene il lavoro dei miei clienti, gli sprint dei prodotti e i progetti interni unificati invece che sparsi su diversi strumenti.

5. Modello di mappatura dei processi ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci la mappatura dei processi come un progetto utilizzando il modello di mappatura dei processi ClickUp

Il modello di mappatura dei processi ClickUp ti offre un metodo dettagliato per documentare qualsiasi processo, visualizzarne il funzionamento effettivo e migliorarlo con una struttura. Puoi scegliere come mappare il processo, utilizzando un diagramma di flusso, un diagramma a corsie o persino una mappa del flusso di valore. È inoltre presente una barra di avanzamento integrata che mostra automaticamente la percentuale di completamento della mappatura del processo, in modo da sapere sempre a che punto sei.

Avrai a disposizione 22 attività secondarie ben sequenziate che ti guideranno dall'inizio alla fine. Queste attività ti accompagneranno in ogni fase, dall'allineamento degli stakeholder all'impostazione della documentazione, dalla comprensione del processo attuale all'identificazione dei problemi e degli sprechi, dalla progettazione dello stato futuro migliorato fino alla distribuzione e standardizzazione del nuovo processo.

Una volta che il tuo processo è chiaramente mappato, ClickUp si assicura che funzioni senza intoppi e senza richiedere un costante lavoro richiesto. Le automazioni di ClickUp aiutano i team a semplificare i passaggi ripetitivi e a ridurre i passaggi di consegne una volta che un processo è stato avviato. Puoi impostare regole che assegnano automaticamente le attività, aggiornano gli stati, avvisano le parti interessate o attivano azioni di follow-up in base a ciò che sta accadendo nel tuo flusso di lavoro.

Automatizza i passaggi di consegne, le approvazioni e gli aggiornamenti con ClickUp Automazioni

Perché apprezzerai questo modello:

Assegna la titolarità definendo una persona responsabile che guidi l'intero lavoro richiesto per la mappatura dall'inizio alla distribuzione

Suddividi il lavoro in micro-passaggi utilizzando le liste di controllo delle attività per assicurarti che nulla venga tralasciato durante la mappatura o l'esecuzione

Archivia tutto il contesto in un unico posto tramite allegati di procedure operative standard, screenshot e file di riferimento direttamente alle attività di processo

✅ Ideale per: Responsabili operativi e di project management che gestiscono processi interfunzionali e necessitano di passaggi di consegne chiari e di un'esecuzione affidabile

🎯 Bonus: ClickUp BrainGPT è in grado di analizzare i processi mappati, riassumere flussi complessi, suggerire miglioramenti e persino aiutare a generare procedure operative standard o idee di automazione direttamente dai flussi di lavoro. Inoltre, con Talk-to-Text, puoi semplicemente pronunciare i passaggi del processo, le decisioni o le eccezioni e BrainGPT le convertirà istantaneamente in testo strutturato. Trasforma i pensieri grezzi in documentazione chiara e utilizzabile con ClickUp BrainMAX

6. Modello di attività per mappa di processo semplice ClickUp

Ottieni il modello gratis Documenta e sequenzia flussi di lavoro semplici utilizzando il modello di attività ClickUp Simple Process Map.

Il modello di attività ClickUp Simple Process Map inizia con semplici istruzioni scritte che guidano il tuo pensiero. Per prima cosa, identifichi ciò che deve accadere all'inizio. Quindi fai un elenco di tutto il resto da fare senza preoccuparti dell'ordine. Solo dopo che tutto è visibile, il modello ti chiede di organizzare gli elementi nell'ordine in cui devono essere completati.

Ciò che rende questo modello estremamente utile è il modo in cui cattura il contesto e la titolarità. I campi personalizzati di ClickUp ti consentono di definire il tipo di processo, spiegarne lo scopo e l'ambito attraverso un programma di processo e assegnare a una singola persona la responsabilità complessiva del processo.

Il processo è suddiviso in attività secondarie, ciascuna delle quali rappresenta un passaggio definito del processo. Ciò trasforma la documentazione del processo in qualcosa di pratico, facile da mantenere e pronto per l'esecuzione reale.

Perché apprezzerai questo modello:

Tieni traccia dei progressi in modo visivo con una barra di completamento che mostra quanto del lavoro di mappatura dei processi è stato effettivamente terminato

Centralizza la mappa dei processi collegando i diagrammi direttamente all'interno dell'attività per un accesso immediato e una ricerca rapida

Applica la sequenza corretta utilizzando le dipendenze in ClickUp per mostrare cosa deve accadere prima e dove esistono i colli di bottiglia

✅ Ideale per: teams e responsabili operativi che desiderano documentare e sequenziare rapidamente i processi reali senza creare mappe di processo pesanti o eccessivamente elaborate

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative a Microsoft Excel

7. Modello di mappa dei processi ClickUp Swimlane

Ottieni il modello gratis Chiarisci la titolarità e i passaggi di consegne tra i vari ruoli utilizzando il modello di mappatura dei processi ClickUp Swimlane.

Il modello di mappatura dei processi ClickUp Swimlane è un sistema di mappatura dei processi che ti aiuta a documentare chi fa cosa, quando e in quale ordine all'interno di un processo. Il modello inizia aiutandoti a dare un nome al processo che stai mappando, come l'onboarding dei clienti, le assunzioni, l'evasione degli ordini o la gestione dell'assistenza. Questo semplice passaggio definisce il contesto e garantisce che tutti sappiano esattamente in cosa consiste il flusso di lavoro.

Ogni corsia rappresenta un ruolo o un team specifico e ogni passaggio inserito all'interno di una corsia appartiene al titolare corrispondente. All'interno di queste corsie, puoi aggiungere caselle di azione per il lavoro effettivo che deve essere svolto, come l'invio di proposte o la raccolta di documenti. Poiché ogni passaggio è legato a un ruolo e mostrato in sequenza, il processo diventa ripetibile, garantendo chiarezza e responsabilità senza bisogno di ulteriori spiegazioni.

Perché apprezzerai questo modello:

Definisci i confini dei processi contrassegnando esattamente dove inizia e finisce il flusso di lavoro, eliminando ogni confusione sull'ambito

Mappa i punti decisionali reali utilizzando checkpoint sì/no invece di ipotizzare un processo lineare

Visualizza i passaggi di consegne e le sequenze con frecce di flusso, rendendo facili da individuare i cambiamenti di titolarità e i colli di bottiglia

Standardizza la mappatura dei processi con una legenda integrata, in modo che tutti utilizzino lo stesso linguaggio visivo e comprendano immediatamente il flusso

✅ Ideale per: team operativi, risorse umane e team a contatto con i clienti che mappano flussi di lavoro in più fasi con frequenti passaggi di consegne e approvazioni.

⚡ Archivio modelli: cerchi ispirazione prima di creare il tuo processo? Questi modelli di flusso di lavoro riuniscono layout pronti all'uso per i flussi aziendali più comuni, dalle approvazioni e dai passaggi di consegne all'onboarding e alla consegna. Inoltre, dai un'occhiata a questi esempi di flusso di lavoro che mostrano come i team strutturano i passaggi, i ruoli e le decisioni nella pratica, rendendo più facile adattare un modello al tuo modo di lavorare.

8. Modello di mappa mentale semplice ClickUp

Ottieni il modello gratis Suddividi i concetti in rami collegati con il modello ClickUp Simple Mind Map

Il modello ClickUp Simple Mind Map è un modo intuitivo per trasformare un'idea caotica nella tua testa in qualcosa che abbia davvero senso. Si inizia con un'idea principale al centro, come un progetto, un piano o un processo, e poi si costruiscono dei rami attorno ad essa. Ogni ramo suddivide l'idea in parti, e i rami più piccoli approfondiscono i dettagli.

La parte migliore di questo modello è che supporta due diversi modi di lavorare: Modalità Attività e Modalità Vuoto.

Nella modalità Attività, ogni nodo è collegato alle attività di ClickUp reali e alle attività secondarie, in modo da poter visualizzare l'intero progetto come un albero anziché come un elenco lungo e opprimente. Tuttavia, nella modalità Vuoto, funziona come una bacheca per il brainstorming a flusso libero, in cui i nodi rappresentano le idee, consentendo di pensare apertamente senza alcuna pressione.

Perché apprezzerai questo modello:

Converti le idee in attività concrete solo quando sono realizzabili, aiutandoti a passare agevolmente dal piano all'esecuzione

Riduci il sovraccarico mentale conservando tutte le idee, i passaggi e le connessioni in un unico sistema visivo organizzato

Passa facilmente dalla modalità vuota alla modalità attività per liberare la mente o pianificare l'esecuzione senza configurazioni aggiuntive

✅ Ideale per: teams e singoli individui che desiderano sviluppare idee in modo visivo e convertire quelle giuste in attività solo quando sono pronti per essere eseguite

📚 Per saperne di più: Esempi strabilianti di mappe mentali

9. Modello di mappa concettuale ClickUp

Ottieni il modello gratis Scopri come le idee sono correlate e portano a risultati utilizzando il modello di mappa concettuale di ClickUp

Il modello di mappa concettuale ClickUp ti aiuta anche a suddividere una grande idea in parti più piccole. Il concetto principale mantiene il tuo pensiero focalizzato, perché tutto ciò che aggiungi in seguito crea una connessione con questa idea centrale.

Da lì, aggiungi i sottoconcetti, che sono fondamentalmente i pilastri principali del tuo argomento principale. Ad esempio, se il tuo concetto principale è "Strategia dei contenuti", i tuoi sottoconcetti potrebbero essere Ricerca del pubblico, Creazione di contenuti, Distribuzione e Monitoraggio dei risultati.

Ogni idea ha una connessione con un risultato atteso, costringendoti a pensare oltre al "cosa fare" e a concentrarti su "cosa si otterrà". Questo rende la mappa concettuale un modo orientato ai risultati per pianificare e spiegare le idee.

Perché apprezzerai questo modello:

Visualizza le relazioni logiche tra le idee utilizzando connettori etichettati che mostrano come i concetti portano ai risultati

Mantieni l'organizzazione su larga scala con una gerarchia codificata a colori che rende facili da comprendere anche le mappe di grandi dimensioni

Collabora con i team acquisendo e collegando i contributi di tutti in un'unica tela condivisa

✅ Ideale per: team di processo che pianificano strategie, framework di apprendimento o gestiscono progetti complessi che richiedono logica e risultati concreti

10. Modello di lavagna online per piano di lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica, analizza e migliora i progetti in modo visivo utilizzando il modello di lavagna online per piani di lavoro ClickUp

Il modello di lavagna online per il piano di lavoro ClickUp si ispira alla metodologia DMAIC, ampiamente utilizzata nel miglioramento dei processi.

Guida i team attraverso l'intero percorso di pianificazione, dalla definizione del problema al controllo delle prestazioni dopo l'esecuzione. Disposto su una lavagna bianca, funziona come un grafico di project management in tempo reale, rendendo più facili da comprendere le priorità e più efficace la collaborazione. Ciò lo rende particolarmente utile durante le sessioni di brainstorming, i workshop di pianificazione o le riunioni interne in cui è importante l'allineamento.

I team possono utilizzare questo modello per suddividere gli obiettivi, identificare ciò che deve essere misurato, analizzare le lacune, pianificare i miglioramenti e decidere come effettuare il monitoraggio dei risultati.

Perché apprezzerai questo modello:

Puoi aggiungere note adesive, spostare elementi e costruire il tuo piano passo dopo passo fino a quando non ti sembra completo e logico

Mappa l'intera logica del tuo progetto su un'unica lavagna in modo che tutti comprendano il perché, il cosa e il come prima che venga creata una singola attività

Progetta in anticipo non solo il lavoro, ma anche il sistema di monitoraggio e controllo, in modo che i miglioramenti rimangano anche molto tempo dopo che l'esecuzione è terminata

✅ Ideale per: analisti aziendali e team operativi che desiderano pianificare visivamente progetti incentrati sul miglioramento con obiettivi, azioni e risultati

Quando la mappatura dei processi incontra l'esecuzione in ClickUp

I modelli di mappatura dei processi Miro sono un ottimo punto di partenza. Ti aiutano a visualizzare i flussi di lavoro e a chiarire i processi complessi. Se il tuo obiettivo è la discussione, la scoperta e la comprensione condivisa, Miro è la soluzione ideale.

Ma una volta che il processo è in atto, la sfida successiva è l'esecuzione. È qui che ClickUp si distingue. I modelli di mappatura dei processi di ClickUp ti aiutano a trasformare le immagini in azioni.

Quindi, se vuoi che le tue mappe di processo non siano solo belle da vedere, vale la pena esplorare ClickUp. Inizia a mappare, eseguire e far progredire i tuoi flussi di lavoro con ClickUp.

Iscriviti gratis su ClickUp oggi stesso.