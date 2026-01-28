Qual è lo stack di IA più adatto ai team che si avvicinano per la prima volta all'IA?

Un team sperimenta uno strumento di scrittura basato sull'IA per risparmiare tempo sui contenuti. Poco dopo, qualcuno prova un generatore di immagini basato sull'IA. Successivamente, viene aggiunto un altro strumento per automatizzare alcune attività ripetitive.

Presi singolarmente, questi strumenti sembrano utili. Ma col passare del tempo, la configurazione inizia a sembrare disordinata.

Gli strumenti non comunicano tra loro. Alcuni svolgono funzioni simili. I risultati sono sparsi su diverse app ed è difficile capire cosa sia realmente utile e cosa invece sia solo rumore di fondo.

Per i team che si avvicinano all'IA per la prima volta, questo caos, noto anche come "espansione dell'IA", è una fase iniziale comune. Fa parte del processo di apprendimento.

Ma indovina un po'? Non hai bisogno di altri strumenti di IA, bensì della giusta combinazione che soddisfi le esigenze specifiche del tuo team e il livello di maturità dell'IA.

In questo blog ti mostreremo come superare l'adozione ad hoc dell'IA e creare uno stack tecnologico IA efficace. Uno che riduca effettivamente il lavoro pesante per te.

La sfida di iniziare con l'IA

Le applicazioni basate sull'IA stanno arrivando sul mercato più rapidamente che mai.

Chiunque può creare uno strumento di IA con una manciata di API, modelli pre-addestrati e infrastruttura cloud. Ogni strumento promette un lavoro più veloce, decisioni più intelligenti o meno passaggi manuali.

Hai a disposizione decine di framework di machine learning, piattaforme cloud e strumenti di spazio di archiviazione dati tra cui scegliere. Più opzioni sono disponibili, più difficile sarà prendere una decisione.

Ma non è tutto. La vera sfida inizia dopo:

La migrazione è rischiosa perché trasferire flussi di lavoro attivi e dati sensibili in sistemi basati sull'IA può facilmente interrompere il lavoro.

La curva di apprendimento è molto ripida . Se gli strumenti risultano scomodi o invadenti, i team smettono di usarli, indipendentemente dalla loro potenza.

Il ROI rimane poco chiaro , con i leader incerti su quale sia l'esito positivo o quanto tempo ci vorrà per vedere i risultati.

Il debito tecnico si insinua, poiché scelte affrettate in materia di IA aggiungono complessità a sistemi già sotto pressione.

L'adozione precoce è delicata per i team che non hanno familiarità con l'IA. Ciò di cui hai bisogno è una configurazione semplice con un'elevata usabilità e un'integrazione perfetta.

Gli stack tecnologici di IA giusti aggiungono la struttura necessaria all'intero ciclo di vita dell'IA, rendendo il passaggio all'IA molto più semplice.

Come? Scopriamolo insieme!

👀 Lo sapevate? Secondo il sondaggio di ClickUp sull'utilizzo dell'IA, il 23% dei professionisti è essenzialmente "paralizzato dall'IA": vorrebbe utilizzare questa tecnologia, ma non ha idea da dove iniziare o come integrarla nelle proprie attività quotidiane senza complicare ulteriormente le cose.

Che cos'è uno stack IA?

Uno stack di IA è l'insieme interconnesso di strumenti, tecnologie, infrastrutture e framework che utilizzi per eseguire funzionalità di IA in tutto il tuo team o nella tua organizzazione.

Comprendere i livelli di uno stack di IA

Gli stack tecnologici di IA sono costruiti a livelli. Scegli gli strumenti giusti per formare ogni livello e, insieme, questi livelli costituiscono il tuo stack di IA.

I tre livelli principali sono:

1. Livello dati

L'IA apprende dalle informazioni che le fornisci. Questo livello comprende tutto ciò da cui l'IA può apprendere. Assicura che le informazioni della tua azienda siano organizzate, pulite e facili da trovare per l'IA.

✅ I componenti chiave includono: Documenti, database, strumenti, sistemi di registrazione

Strumenti di pulizia dei dati per migliorare la qualità dei dati

Data warehouse, data lake e database vettoriali per archiviare i dati grezzi

Pipeline di dati per estrarre e trasferire i dati

Sistemi di controllo della versione dei dati per il monitoraggio delle modifiche al set di dati

2. Livello di intelligenza

Questa è la parte "pensante" del tuo stack tecnologico di IA. Elabora i dati raccolti per offrire previsioni, riepiloghi/riassunti o decisioni automatizzate.

✅ I componenti chiave includono: Visione artificiale

Framework di machine learning per lo sviluppo di modelli

Modelli di IA reali

Motori di inferenza

Elaborazione del linguaggio naturale (NLP)

Prompt, ragionamento e logica decisionale

3. Livello applicativo

Il livello applicativo collega l'IA ai tuoi flussi di lavoro in modo che i membri del team possano effettivamente utilizzarla per svolgere il proprio lavoro.

✅ I componenti chiave includono: Logica specifica per attività o flusso di lavoro

Meccanismi di acquisizione del feedback per perfezionare i modelli di apprendimento automatico

Interfacce di chat, copiloti, funzionalità/funzioni integrate

Applicazioni per utenti finali in cui vengono generati e revisionati i risultati dell'IA

🧠 Curiosità: nel 1770, l'orologiaio svizzero Pierre Jacquet-Droz costruì "The Writer", un ragazzo meccanico composto da 6.000 parti in grado di scrivere qualsiasi frase personalizzata lunga fino a 40 caratteri. È considerato uno dei primi esempi di computer.

Quando scegli strumenti di IA autonomi, ti chiederesti: Cosa fa questo strumento?

La velocità e la praticità immediate hanno la priorità. Preferisci una soluzione plug-and-play che risolva un singolo problema nell'immediato.

📌 Esempio: copiate e incollate i vostri dati di vendita mensili, le vostre analisi e i vostri riepiloghi/riassunti in un generatore di report IA per creare rapidamente un report professionale.

Quando si crea uno stack di IA, l'attenzione è rivolta a: In che modo questo strumento si adatta al nostro flusso di lavoro?

L'obiettivo è investire in soluzioni di IA che:

Risolvi i tuoi punti deboli

Sono altamente compatibili tra loro

Integrazione facile con i tuoi sistemi legacy/flussi di lavoro

Supporta il tuo team nel lungo periodo

📌 Esempio: hai configurato un sistema in cui i tuoi registri commerciali interni e le note di progetto confluiscono automaticamente in un modello di IA che è stato addestrato sulla voce del tuo marchio. Quel modello redige il rapporto e lo inserisce direttamente nella cartella condivisa del tuo team per la revisione.

Perché i team che si avvicinano per la prima volta all'IA hanno bisogno di una configurazione integrata e modulare

È allettante procurarsi un paio di strumenti di IA e utilizzarli per gestire la propria attività. Tuttavia, se desideri che la tua IA cresca insieme al tuo team, è fondamentale creare una configurazione integrata e modulare.

Ecco perché:

È facile cambiare strumenti: il panorama dell'IA è altamente volatile. I team devono aggiornarsi con alternative migliori per stare al passo con le tendenze emergenti. Con uno stack modulare, è molto più facile aggiungere o rimuovere uno strumento di IA senza interrompere il lavoro.

Risolvi più problemi con un unico strumento: i team che si avvicinano per la prima volta all'IA finiscono per acquistare un'applicazione IA separata per ogni punto critico, il che non fa che aumentare il debito tecnico. Creando un livello di intelligenza centralizzato, puoi potenziare tutte le tue operazioni senza proliferazione di strumenti.

Coerenza tra i diversi team: poiché gli strumenti di IA autonomi non comunicano tra loro, i diversi team o membri del team sono costretti a lavorare con risultati incoerenti. Una configurazione integrata risolve questo problema creando un'unica fonte di verità per tutti.

📮 ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro toolkit a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di usare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, garantisce visibilità sul lavoro e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'intelligenza artificiale si occupa del resto.

Esempi di stack di IA semplici nell'uso quotidiano

Pensi che gli stack di IA siano complicati? In pratica, sono molto più semplici e non richiedono competenze ingegneristiche avanzate o lo sviluppo di IA da zero.

Ciò che conta è scegliere le app di IA giuste e combinarle con un piano adeguato. In questo modo, potrai ottenere il massimo valore dall'IA, con meno confusione, interruzioni minime del flusso di lavoro e costi inferiori.

Di seguito sono riportati alcuni semplici esempi di come i team utilizzano strumenti basati sull'intelligenza artificiale per il lavoro quotidiano.

1. CRM + analisi + IA scrittura

📌 Esempio: gestisci un team commerciale che si occupa di centinaia di lead attivi. Invece di chiedere ai rappresentanti di scansionare manualmente i record CRM, aggiungi analisi basate sull'IA al tuo CRM per effettuare il monitoraggio del comportamento recente dei lead e dei segnali di acquisto.

Quando il sistema identifica un lead con un'elevata intenzione di acquisto, trasmette tale contesto a uno strumento di scrittura basato sull'IA. Lo strumento redige una bozza di email di follow-up personalizzata, che il rappresentante esamina rapidamente e invia.

2. Project management + automazione delle riunioni + assegnazione intelligente delle attività

📌 Esempio: durante la sincronizzazione del tuo team, uno strumento per riunioni ascolta, trascrive la conversazione e identifica ogni "attività da fare" menzionata.

Invia automaticamente tali elementi al tuo strumento di project management. Al termine della riunione, la bacheca del progetto viene aggiornata con tutte le nuove attività.

L'IA analizza automaticamente anche il carico di lavoro e le competenze di ciascun membro del team prima di assegnare le attività e notificarli.

3. Chat interna + ricerca IA

📌 Esempio: invece di scambiarsi messaggi per chiedere chiarimenti o recuperare file persi, i membri del team possono integrare l'IA nel wiki aziendale e nelle cartelle condivise. L'IA legge tutto: le politiche delle risorse umane, i piani dei progetti passati e le guide tecniche.

Quindi collegalo alla tua app di chat interna. Quando un membro del team ha una domanda, la digita nella chat e l'IA recupera le informazioni per lui.

📚 Per saperne di più: Come l'IA sta trasformando i servizi professionali

Come scegliere lo stack di IA giusto per i principianti (passaggio dopo passaggio)

Ecco come scegliere lo stack giusto per un'implementazione con esito positivo dell'IA:

Passaggio 1: definisci le tue esigenze

Inizia osservando come lavora oggi il tuo team.

Il tuo team utilizza principalmente l'IA per attività individuali come la stesura di contenuti, la riabilitazione di note o il brainstorming di idee? In tal caso, all'inizio potrebbero essere sufficienti alcuni strumenti di IA autonomi.

Ma se l'IA inizia a toccare i flussi di lavoro condivisi (aggiornamenti di stato, creazione di attività, reportistica o documentazione interna), ti troverai rapidamente di fronte a delle difficoltà. Copiare e incollare il contesto, spiegare nuovamente il lavoro e effettuare il monitoraggio dei risultati tra i vari strumenti diventa un compito quotidiano.

Successivamente, considera in quali ambiti l'IA potrebbe consentirti di risparmiare tempo.

Se l'obiettivo è la velocità nell'esecuzione di attività una tantum, può essere sufficiente una configurazione leggera.

Ma se vuoi che l'IA riduca il coordinamento, i follow-up e gli aggiornamenti manuali all'interno del team, avrai bisogno di strumenti che si integrino direttamente nei tuoi flussi di lavoro esistenti.

Infine, pensa all'adozione.

Se l'IA richiede al tuo team di imparare nuove interfacce o cambiare continuamente strumenti, il suo utilizzo diminuirà. Per i team che non hanno familiarità con l'IA, lo stack giusto si integra negli strumenti che il tuo team utilizza quotidianamente.

Passaggio 2: raggruppa, ordina e dai priorità ai punti critici

Perché è necessario organizzare i punti critici e gli obiettivi dell'IA prima della selezione degli strumenti?

Supponiamo che il team di marketing abbia bisogno di aiuto per redigere il testo di una pubblicità. Il team commerciale ha bisogno di aiuto per scrivere le presentazioni commerciali.

Se entrambi i team acquistano strumenti di IA separati, avrai raddoppiato i costi senza risolvere alcun nuovo problema.

Per evitare questo problema, ricorda: non raggruppare i punti critici per team o reparti. Raggruppali in base al tipo di funzionalità IA richiesta.

Capacità di IA Cosa tratta Esempi comuni Generazione di IA Creazione o trasformazione dei contenuti Riassumere documenti lunghi, riscrivere aggiornamenti interni, generare programmi delle riunioni e creare immagini Analisi IA Interpretazione dei dati e identificazione dei modelli Analisi delle tendenze di comportamento dei clienti, segnalazione delle campagne con prestazioni insufficienti e individuazione delle incongruenze nei dati Routing e automazione dell'IA Spostare il lavoro senza coordinamento manuale Convertire gli elementi di azione delle riunioni in attività, inoltrare le approvazioni, classificare il lavoro in arrivo e aggiornare lo stato delle attività

Successivamente, prendi una funzionalità alla volta e valuta ogni problema utilizzando due domande:

Con quale frequenza si verifica questo problema? Quanto tempo o quanto lavoro richiesto richiede?

I problemi che si verificano quotidianamente e causano un blocco dello stato dovrebbero avere la priorità. Queste sono le funzionalità su cui il tuo stack di IA non può permettersi di scendere a compromessi.

Considera questi problemi ad alto impatto come casi d'uso pilota.

Quando scegli gli strumenti giusti per il tuo moderno stack di IA, punta a creare un ecosistema coeso, non limitarti a trovare le funzionalità giuste per risolvere i punti critici.

Alcune considerazioni chiave da tenere a mente quando si effettuano le selezioni degli strumenti di IA:

Integrazioni native e API: dai la priorità agli strumenti con integrazioni native (integrate) per i tuoi sistemi esistenti (ad esempio, il tuo CRM). Se uno strumento non dispone di una connessione nativa, deve avere un'API robusta. Ciò garantisce la possibilità di utilizzare strumenti ponte come Zapier o Make per automatizzare il flusso di dati.

Meno è meglio: cerca piattaforme che risolvano più problemi correlati contemporaneamente, ad esempio uno strumento di IA che gestisca la trascrizione delle riunioni, la riassunzione e l'assegnazione delle attività in un unico passaggio. Ciò evita sovrapposizioni e riduce i costi di sottoscrizione.

Curva di apprendimento minima: poiché il tuo team è alle prime armi con l'IA, evita strumenti che richiedono un'ingegnerizzazione immediata o un codice complesso.

Infrastruttura dati sicura: cerca una privacy di livello aziendale per la crittografia dei tuoi dati.

Scalabilità modulare: scegli strumenti che ti consentono di iniziare con una singola postazione o un piccolo progetto pilota e di scalare per gestire un aumento massiccio di dati o utenti in un secondo momento.

Passaggio 4: collegare i flussi di lavoro dell'IA con un'orchestrazione unificata

Cosa succede quando si ha a che fare con troppi strumenti di IA?

La proliferazione degli strumenti riduce la produttività, i budget e la concentrazione. Prima che te ne accorga, si traduce in una proliferazione del lavoro, con file, aggiornamenti e decisioni sparsi tra app, thread e finestre In arrivo.

E il costo è enorme: si stima una perdita di produttività globale pari a 2,5 trilioni di dollari ogni anno.

Una volta che il tuo stack IA è in funzione, hai bisogno di un unico livello di orchestrazione per collegare tutto: strumenti, flussi di lavoro e team.

Questo livello di orchestrazione funge da sistema di registrazione per:

Lavoro in corso

Risultati generati dall'IA

Titolarità e responsabilità

Visibilità tra i team

ClickUp diventa quel livello di orchestrazione. Il primo spazio di lavoro IA convergente al mondo collega app e flussi di lavoro in una piattaforma unificata.

Cosa significa questo per te? Guarda questo video per scoprirlo 👇

Passaggio 5: implementa lo stack e forma il tuo team

Una volta che il tuo stack IA è pronto, implementalo in più fasi per garantire un'adozione fluida e ridurre al minimo i rischi.

Inizia con flussi di lavoro che offrono un valore immediato, come il riassunto degli aggiornamenti, la stesura di contenuti di routine o l'inoltro di richieste ripetitive. Perfeziona questi flussi di lavoro prima di espanderti ulteriormente.

Se il tuo team è piccolo, implementa prima lo stack su un singolo progetto.

Sfrutta i primi successi per rafforzare la fiducia e ottenere il consenso degli stakeholder, quindi estendi gradualmente l'adozione dell'IA a tutti i team.

💡 Suggerimento professionale: utilizza le automazioni di ClickUp per gestire le attività di coordinamento ripetitive, in modo che il tuo team possa concentrarsi su lavori più significativi. Imposta semplici trigger come modifiche allo stato delle attività, promemoria delle date di scadenza o adeguamenti delle priorità che aggiornano automaticamente i campi delle attività, inviano notifiche o creano follow-up. Sposta le tue attività ripetitive sul pilota automatico con ClickUp Automazioni Ad esempio, puoi automatizzare le transizioni di stato al completamento di un'attività secondaria, avvisare le parti interessate al raggiungimento di un'attività cardine o assegnare automaticamente le attività in base alle regole di carico di lavoro.

Se è la prima volta che ti avvicini al mondo delle automazioni, abbiamo realizzato questo video appositamente per te 👇

Passaggio 6: monitorare, misurare e adeguare il proprio stack tecnologico

Monitorare lo stack di IA significa due cose:

Valutazione delle prestazioni del flusso di lavoro: confronta i valori di riferimento prima e dopo per il processo esatto che hai testato. Esamina metriche quali il tempo necessario per completare un'attività, il numero di passaggi manuali, i cicli di revisione, i tassi di rielaborazione e la gestione delle eccezioni.

Valutare l'affidabilità dello stack: verifica che le integrazioni funzionino in modo coerente e che le automazioni si attivino al momento giusto. Monitora le prestazioni del modello per comprendere e mitigare il "model drift", ovvero il deterioramento dei risultati dell'IA nel tempo.

Ricorda inoltre che il monitoraggio dello stato è un processo continuo.

📮 ClickUp Insight: Più della metà degli intervistati utilizza quotidianamente tre o più strumenti, combattendo contro la " proliferazione delle app " e i flussi di lavoro frammentati. Anche se può sembrare produttivo e impegnativo, il tuo contesto si sta semplicemente perdendo tra le varie app, per non parlare del dispendio di energia richiesto dalla digitazione. BrainGPT riunisce tutto: basta parlare una volta e i tuoi aggiornamenti, le tue attività e le tue note finiranno esattamente dove devono essere in ClickUp. Niente più attivazioni/disattivazioni tra le app, niente più caos: solo produttività centralizzata e senza interruzioni.

Esempi di stack di IA per teams che si avvicinano per la prima volta all'IA

Di seguito trovi una panoramica completa di uno stack tecnologico IA creato per i principianti. Abbiamo selezionato con cura gli strumenti che ti offrono il miglior rapporto qualità-prezzo, mantenendo le cose semplici.

Usalo come fonte di ispirazione per il tuo stack tecnologico e adattalo a tuo piacimento.

1. Livello dati, reportistica e analisi

Questo livello è la base dello stack tecnologico. Aiuta a raccogliere informazioni dal tuo sito web, dagli annunci e dal CRM in modo che tutti gli altri strumenti di IA nel tuo stack possano funzionare con gli stessi dati di alta qualità.

Include strumenti responsabili della raccolta, dell'acquisizione, dello spazio di archiviazione, della convalida, dell'analisi e della gestione complessiva dei dati di qualità.

Airbyte

Airbyte è una piattaforma di integrazione dati open source. Aiuta a trasferire i dati da centinaia di origini dati diverse, come Facebook Ads, Shopify Store o Stripe Account, in un archivio centrale.

Funzionalità principali

Tre modi per integrare: no-code, low-code e kit di sviluppo connettori specifici per linguaggio

Collega i tuoi strumenti preferiti e persino le app legacy in meno di 10 minuti.

Si integra con le principali piattaforme di dati, tra cui Snowflake, Databricks, Google BigQuery, Postgres, Pinecone, Weaviate, ecc.

Prezzi

Prezzi personalizzati

Google BigQuery

Google BigQuery è un data warehouse senza server in grado di gestire enormi quantità di dati ed eseguire ricerche complesse (query) in pochi secondi. Dispone di funzionalità integrate che consentono di eseguire modelli di IA direttamente sui dati archiviati.

Caratteristiche principali

Query veloce per grandi set di dati

Effettua la connessione con Fogli Google, Dataflow, Spark, Hadoop e altri strumenti

Altamente conveniente, poiché paghi separatamente per ciò che archivi e per ciò che cerchi.

Prezzi

Prezzi personalizzati

Grandi aspettative

Great Expectations è una soluzione basata sull'IA che garantisce che solo flussi di dati di alta qualità fluiscano attraverso le tue pipeline. Ad esempio, se c'è un prezzo negativo o un indirizzo email mancante, ti avvisa prima che i dati errati/incompleti raggiungano i tuoi modelli di IA.

Caratteristiche principali

Monitoraggio in tempo reale dello stato dei dati per il rilevamento immediato delle anomalie

Dotato di strumenti integrati per l'osservabilità dei dati

Utilizza l'IA per generare automaticamente test e convalidare la qualità dei dati

Prezzi

Prezzi personalizzati

🚀 Vantaggio di ClickUp: mentre BigQuery archivia i dati, Airbyte li sposta e Great Expectations li convalida, hai comunque bisogno di uno strumento per analizzare e visualizzare i risultati. Le dashboard di ClickUp trasformano i dati grezzi in tempo reale in informazioni di facile comprensione per tutti i membri della tua azienda. Ottieni aggiornamenti basati sull'IA sui tuoi flussi di lavoro utilizzando i dashboard di ClickUp. Personalizza la tua dashboard disponendo più schede (grafici a torta, grafici a barre, ecc.) per effettuare il monitoraggio del lavoro, del tempo, delle entrate, dei Sprints e delle prestazioni del team in un'unica vista. Con IA Cards, puoi riassumere automaticamente il lavoro, individuare i colli di bottiglia e generare riepiloghi narrativi dello stato utilizzando gli stessi dati di base. Questa combinazione di personalizzazione drag-and-drop + schede IA aiuta a creare dashboard pronti per l'esecuzione con grafici, KPI e riepiloghi/riassunti automatizzati in un unico posto.

2. Livello di contenuti creativi

/IA non può sostituire la creatività. Ma può ridurre il tempo dedicato alle prime bozze, alle revisioni e al riutilizzo dei contenuti.

Tenendo presente questo, esploriamo gli strumenti di IA chiave per il livello di creazione dei contenuti:

Jasper

La piattaforma di automazione dei contenuti IA Jasper unifica la voce del tuo marchio, effettua la connessione dei tuoi flussi di lavoro e automatizza il ciclo di vita dei tuoi contenuti attraverso pipeline di contenuti intelligenti.

Caratteristiche principali

Jasper è consapevole del marchio, il che significa che utilizza modelli di deep learning per comprendere il tono, lo stile e la conoscenza dei prodotti specifici della tua azienda.

Si integra con Surfer SEO e Semrush per ottimizzare i tuoi contenuti dal punto di vista SEO.

Offre supporto per la creazione di contenuti in oltre 30 lingue

Prezzi

A partire da 69 $ al mese per utente

Canva Magic Studio

Canva Magic Studio è una suite di progettazione IA all-in-one. Semplifica attività complesse come la modifica delle foto, la progettazione di layout e la creazione di video in azioni con un solo clic.

Caratteristiche principali

Genera modelli di design modificabili e in linea con il marchio per post sui social, presentazioni, poster, ecc. , a partire da semplici prompt di testo.

Trasforma i dati grezzi in grafici accattivanti e personalizzati con il tuo marchio

Offre supporto per attività di progettazione e modifica in blocco a livello professionale

Prezzi

Free

I piani a pagamento partono da 15 $ al mese per utente.

HeyGen

Utilizza la piattaforma di generazione video basata sull'IA HeyGen per produrre video di livello professionale, anche partendo solo da una sceneggiatura. Automatizza il processo e ti fa risparmiare ore di tempo nella produzione. Genera video di alta qualità con voce fuori campo, immagini e un avatar basato sull'IA.

Funzionalità principali

Clona la tua voce e il tuo aspetto per creare un avatar digitale per i tuoi video.

Trasforma una singola foto o immagine in un video parlante con una accurata sincronizzazione labiale.

Traduci automaticamente i tuoi video in oltre 175 lingue e dialetti

Prezzi

Free

I piani a pagamento partono da 29 $ al mese per utente.

🚀 Vantaggio di ClickUp: cerchi uno strumento all-in-one per la generazione di contenuti basato sull'IA che si integri con le tue attività, i tuoi documenti e l'intero spazio di lavoro? Prova ClickUp Brain. Che tu stia redigendo una bozza di progetto in un documento, progettando un'immagine o scrivendo una descrizione di un'attività, basta un solo clic per farla terminare. Usa ClickUp Brain per gestire la creazione e l'analisi dei contenuti. Con Brain puoi: Perfeziona il testo esistente in termini di chiarezza, tono, grammatica e struttura.

Identifica le attività che devono essere corrette in base ai tuoi dati esistenti

Genera brief di contenuti, articoli, documenti tecnici, procedure operative standard, descrizioni di prodotti, testi pubblicitari, didascalie per i social media, guide di onboarding, manuali di formazione, ecc. in pochi secondi.

3. Livello di marketing e supporto commerciale

Se gestisci un team di marketing o commerciale, le tue iniziative di IA dovrebbero concentrarsi su iper-personalizzazione, automazione della pianificazione e della comunicazione e analisi comportamentale. Esattamente ciò che coprono gli strumenti di questo livello:

ActiveCampaign

ActiveCampaign gestisce la strategia di marketing e la sua esecuzione su più canali. Utilizza l'IA per orchestrare l'intero percorso del cliente, gestire campagne di marketing end-to-end, creare segmenti di pubblico e personalizzare i Messaggi.

Funzionalità principali

Genera campagne complete, con testi e immagini, a partire da semplici prompt di testo.

Automazione delle email e dei messaggi basata sul comportamento

Offre supporto per l'automazione omnicanale (WhatsApp, SMS, email, sito web, ecc.)

Prezzi

A partire da 15 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Apollo. io

Apollo.io è una piattaforma B2B di sales intelligence e engagement che combina un enorme database verificato di oltre 275 milioni di contatti con strumenti di outreach basati sull'automazione. È l'interfaccia primaria ideale per qualsiasi team di prospecting.

Caratteristiche principali

Segnali di intenti per segnalare le aziende che stanno attivamente ricercando la tua soluzione

Raccoglie in modo autonomo informazioni sulle aziende e sui contatti per generare argomenti di conversazione personalizzati.

Genera email, risposte e oggetti delle email in linea con il brand

Prezzi

Free

I piani a pagamento partono da 59 $ al mese per utente.

4. Supporto clienti e livello di servizio

Integrare l'IA nel tuo livello CX significa passare da una risoluzione dei problemi reattiva a un servizio proattivo. L'obiettivo è risolvere immediatamente le richieste semplici utilizzando i bot, fornendo al contempo agli operatori umani il contesto necessario per gestire situazioni complesse e altamente emotive.

I seguenti due strumenti gettano le basi per questo livello:

Intercom

Intercom gestisce la comunicazione in tempo reale con i clienti tramite chat, messaggi in-app e caselle di posta di assistenza. Le sue funzionalità di IA aiutano a smistare le richieste, suggerire risposte e risolvere le domande più comuni prima che raggiungano un operatore umano.

Caratteristiche principali

Un bot basato su GPT-4 per il supporto di prima linea

Profili contestuali dei clienti con cronologia delle conversazioni

Posta in arrivo unificata per chat, email e messaggi in-app

Prezzi

A partire da 39 $ al mese per utente

Gong

Gong funge da occhi e orecchie del tuo team post-vendita. Registra, trascrive e analizza ogni interazione con i clienti (chiamate, email e riunioni) per identificare modelli, rischi e opportunità che spesso sfuggono ai rappresentanti umani.

Funzionalità principali

Analisi basata sull'IA del sentiment e degli argomenti dei clienti

Misura l'adozione delle metodologie sul campo, allarga la visuale per individuare le tendenze aggregate del team e ingrandisci per vedere i modelli a livello individuale.

Approfondimenti sulle prestazioni degli agenti e sulle opportunità di coaching

Prezzi

Prezzi personalizzati

5. Livello di orchestrazione del flusso di lavoro

Una cosa è acquistare e implementare sistemi, un'altra è creare flussi di lavoro basati sull'IA per le operazioni quotidiane. Non c'è da stupirsi che questo sia il passaggio più intimidatorio per i team che si avvicinano all'IA per la prima volta.

ClickUp abbassa questa barriera con un'automazione del flusso di lavoro senza codice e adatta ai principianti. Fornisce strumenti integrati e intuitivi per iniziare in piccolo, come l'automazione degli aggiornamenti dello stato delle attività, e scalare rapidamente fino alla creazione di agenti AI completamente autonomi che gestiscono interi progetti per te.

Esploriamo le sue capacità come agente IA contestuale per il tuo team:

IA contestuale che comprende il tuo lavoro

ClickUp BrainGPT è il tuo assistente AI desktop sempre attivo che comprende il tuo lavoro, le tue attività, i tuoi documenti, le tue chat, i tuoi progetti, le tue roadmap e i tuoi team. Tutto risiede all'interno ed è collegato alla tua area di lavoro di ClickUp.

Chiedi a ClickUp BrainGPT aggiornamenti sullo stato delle attività, con segnalazione delle attività scadute e bloccate.

BrainGPT, l'IA contestuale, comprende il contesto del tuo lavoro. Poiché è integrato direttamente nei tuoi flussi di lavoro, è in grado di rispondere a:

Quali lavori sono in corso

Chi possiede cosa

Cosa è in ritardo, in blocco o in attesa di input

Come le attività e i documenti sono correlati tra loro

📌 Esempio: immagina un project lead che si unisce al lavoro a metà settimana dopo una giornata piena di chiamate. Invece di cercare aggiornamenti tra chat e documenti, chiede a BrainGPT: qual è lo stato attuale del lancio del sito web?

BrainGPT estrae il contesto direttamente dall'area di lavoro e risponde con un riepilogo/riassunto conciso:

Il design della homepage è stato approvato ed è pronto per lo sviluppo.

Gli aggiornamenti dei contenuti sono in fase di revisione e assegnati al responsabile dei contenuti.

Il controllo qualità è in blocco, in attesa delle risorse finali.

Due attività sono in ritardo e assegnate allo stesso titolare

Da quel momento in poi, BrainGPT può anche riepilogare gli ostacoli e creare un breve aggiornamento dello stato per le parti interessate.

Un assistente IA che elimina la proliferazione dell'IA

L'espansione dell'IA inizia solitamente con buone intenzioni. Uno strumento per scrivere. Un altro per le riunioni. Un terzo per la ricerca. Ben presto, il tuo team si ritrova a destreggiarsi tra diverse app di IA, ciascuna con la propria interfaccia, i propri prezzi e la propria curva di apprendimento.

Invece di semplificare il lavoro, l'IA aggiunge attrito.

Ecco come BrainGPT riduce la proliferazione dell'IA:

Accesso a più modelli di IA in un unico posto: con ClickUp Brain GPT, i team possono accedere a più modelli di IA leader da un'unica interfaccia, senza dover cambiare strumento o gestire sottoscrizioni separate.

Un'unica app per il lavoro e l'IA: ClickUp integra l'IA direttamente nelle attività, nei documenti, nelle chat e nei progetti. Ciò significa che i risultati dell'IA sono automaticamente collegati all'esecuzione: niente copia-incolla, niente perdita di contesto, niente strumenti aggiuntivi.

Ricerca aziendale nella tua area di lavoro: invece di cercare manualmente tra cartelle, chat e unità, Brain GPT consente ai team di porre domande in linguaggio semplice e recuperare risposte da attività, documenti e strumenti collegati. invece di cercare manualmente tra cartelle, chat e unità, Brain GPT consente ai team di porre domande in linguaggio semplice e recuperare risposte da attività, documenti e strumenti collegati.

Talk to Text per aggiornamenti più rapidi: per idee veloci, note o aggiornamenti sulle attività, Talk-to-Text consente ai membri del team di parlare in modo naturale invece di digitare tutto. per idee veloci, note o aggiornamenti sulle attività, Talk-to-Text consente ai membri del team di parlare in modo naturale invece di digitare tutto.

IA Notetaker trasforma le conversazioni in azioni: IA Notetaker cattura le conversazioni, riepiloga i punti chiave e converte gli elementi da intraprendere direttamente in attività, mantenendo il lavoro in movimento senza follow-up manuali. IA Notetaker cattura le conversazioni, riepiloga i punti chiave e converte gli elementi da intraprendere direttamente in attività, mantenendo il lavoro in movimento senza follow-up manuali.

Ecco cosa puoi fare con AI Notetaker 👇

Insieme, queste funzionalità sostituiscono un mosaico di strumenti di IA con un unico livello di IA contestuale. Per i team che si avvicinano per la prima volta all'IA, questo consolidamento è ciò che rende sostenibile l'adozione precoce.

📚 Per saperne di più: Le migliori app per la produttività che ti aiutano a lavorare meglio

Agenti basati sull'IA che svolgono il lavoro pesante

Per automazioni personalizzate, in più passaggi o complesse dei processi aziendali, hai a disposizione ClickUp Super Agents.

I Super Agent sono agenti basati sull'IA progettati per gestire flussi di lavoro complessi e end-to-end senza la supervisione costante di un operatore umano. Anziché trigger una singola azione, sono in grado di osservare il lavoro, interpretare il contesto e intraprendere una sequenza di azioni basate su obiettivi predefiniti.

Conversazione in linguaggio naturale con i Super Agenti utilizzando ClickUp Brain.

Poiché i Super Agenti risiedono all'interno di ClickUp, operano con piena consapevolezza delle tue attività, dei tuoi documenti, dei tuoi stati, dei tuoi titolari e delle tue scadenze.

📌 Esempio: i Super Agent danno il meglio di sé quando i flussi di lavoro coinvolgono più strumenti o passaggi e possono essere ripetuti da più team. Ecco alcuni casi d'uso:

Caso d'uso Cosa fa il Super Agent Brief creativi Redigi brief creativi utilizzando il contesto delle attività o delle conversazioni e suggerisci miglioramenti attuabili. Descrizione delle funzionalità/funzioni Converte le richieste di funzionalità grezze in brief strutturati con ambito, ipotesi e requisiti chiave Email di follow-up Trasforma gli appunti delle riunioni di AI Notetaker in e-mail di follow-up concise e pronte per i clienti con decisioni, titolari e date di scadenza. Escalation dei problemi Mantiene un riepilogo centralizzato delle escalation Doc collegato a ciascuna attività Descrizioni delle mansioni Genera descrizioni complete delle mansioni utilizzando i dettagli delle attività e il contesto web pertinente. Ricerca SharePoint Cerca direttamente in SharePoint da ClickUp per rispondere alle domande pubblicate in un canale di chat.

Collega il tuo stack tecnologico IA con oltre 1000 strumenti aziendali fondamentali come Fogli Google, Gitlab, Figma, Intercom, HubSpot, Twilio, ecc. utilizzando ClickUp Integrations.

Crea uno stack tecnologico IA integrato utilizzando le integrazioni ClickUp.

Basta selezionare lo strumento desiderato e attivarlo/disattivarlo per configurarlo rapidamente. Puoi anche impostare integrazioni personalizzate utilizzando le API per completare il tuo stack tecnologico.

Risparmia tempo con i modelli predefiniti

Ma sai cosa rende ClickUp AI davvero adatto ai principianti?

Modelli predefiniti per tutto: flussi di lavoro, automazioni, calendari dei contenuti, vision board, campagne di marketing, analisi della concorrenza, gestione della flotta, project management e altro ancora.

Il Centro modelli ClickUp offre oltre 500 modelli predefiniti per avviare i processi aziendali.

Ogni modello offre un punto di partenza. Ad esempio, puoi adottare un modello di produzione di contenuti e poi modificare facilmente gli agenti di IA al suo interno per adattarli alle tue esigenze specifiche.

Questo elimina l'ansia da "tabula rasa" che spesso blocca l'adozione dell'IA nei nuovi team.

Non solo puoi scegliere dalla vasta libreria di modelli di ClickUp, ma puoi anche creare e salvare modelli personalizzati per un uso futuro.

Errori comuni commessi dai team quando adottano l'IA

Ecco quattro sfide comuni nell'adozione dell'IA e soluzioni pratiche per risolverle:

Errori comuni Perché succede questo Soluzioni ✅ Automazioni dei processi non funzionanti Teams presumono che l'IA "ripulirà" i flussi di lavoro inefficienti. Inseriscono dati incompleti o incoerenti, il che porta a risultati inaffidabili e amplifica gli errori esistenti. Stabilizza prima il flusso di lavoro per operazioni di machine learning senza interruzioni. Usa l'IA per eliminare gli attriti da un processo chiaro, non per compensare uno che non funziona. Acquistare strumenti di IA per seguire la moda del momento I nuovi strumenti di IA promettono ampie funzionalità e risultati rapidi, creando pressione per un'adozione tempestiva. Valuta gli strumenti in base alla qualità dell'integrazione, all'accesso ai dati, all'adeguatezza operativa e alla solida esperienza del fornitore. Investimenti iniziali eccessivi Valuta gli strumenti in base alla qualità dell'integrazione, all'accesso ai dati e all'adeguatezza operativa. Inizia con dati limitati, un piccolo gruppo di utenti e uno o due flussi di lavoro. Espandi solo dopo aver misurato le prestazioni del flusso di lavoro e l'accuratezza del modello. Supponendo che tutti gli strumenti di IA siano "facili" da usare Teams partono dal presupposto che "l'IA sia facile", ma poi si trovano a dover affrontare un utilizzo incoerente e una scarsa adozione. Per migliorare le competenze del team sugli strumenti di IA, fornite loro un manuale. Create una libreria di prompt di IA collaudati, organizzate brevi tutorial e affidatevi a esperti di IA per facilitare l'adozione.

Vantaggi di uno stack IA adatto ai principianti

Ecco cinque vantaggi chiave dell'utilizzo di uno stack di IA adatto ai principianti:

Non è necessario essere esperti di tecnologia: anche chi non ha competenze tecniche può creare facilmente uno stack tecnologico IA di livello professionale utilizzando strumenti no-code e automazioni. Non è necessario imparare a scrivere codice o assumere uno sviluppatore costoso.

Si ripaga quasi immediatamente: dato che non dovrai spendere migliaia di euro in costi di configurazione, il tempo che risparmierai nelle prime settimane coprirà il costo degli strumenti.

Puoi iniziare in piccolo e aggiungere componenti aggiuntivi in seguito: non è necessario riorganizzare l'intera attività in una volta sola. Inizia semplicemente automatizzando non è necessario riorganizzare l'intera attività in una volta sola. Inizia semplicemente automatizzando il project management . Una volta che funziona, puoi integrare uno strumento per l'automazione del supporto clienti.

Il tuo team lo utilizzerà davvero: invece di sentirsi minacciati da una tecnologia complessa, i dipendenti vedono questi strumenti come utili aggiornamenti al loro flusso di lavoro quotidiano. Ciò porta a una maggiore soddisfazione e a una minore "resistenza al cambiamento".

Non sei "bloccato" con un unico strumento: se il mese prossimo uscirà uno strumento migliore, uno stack per principianti ti consentirà di sostituire facilmente quello vecchio. Non sei vincolato a un contratto triennale per uno strumento che potrebbe diventare presto obsoleto.

Crea il tuo stack IA in pochi minuti con ClickUp

Stiamo assistendo alla più rapida adozione tecnologica della storia e, sebbene sia naturale sentirsi sopraffatti, non puoi permetterti di aspettare.

ClickUp ti offre un vantaggio iniziale, aiutandoti ad adottare l'IA senza alcuna curva di apprendimento.

ClickUp offre l'ambiente di produzione perfetto senza codice per creare stack di IA personalizzati. Puoi integrare tutte le tue app, impostare automazioni complesse, analizzare metriche in tempo reale e generare risorse creative in pochi minuti.

Ma soprattutto, l'IA contestuale di ClickUp funge da collante che collega l'intero stack senza alcuna difficoltà.

Allora, cosa aspetti? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!

Domande frequenti (FAQ)

Uno stack di IA è un mix strategicamente pianificato di strumenti di IA per automatizzare e migliorare le operazioni aziendali. In genere comprende tre livelli: dati (per l'archiviazione e l'elaborazione dei dati prima che vengano immessi negli strumenti di IA), intelligenza (contiene tutti i modelli di IA e l'infrastruttura di intelligenza) e applicazione (si tratta degli strumenti utilizzati per accedere all'IA). Per chi è alle prime armi, lo stack si concentra su strumenti intuitivi e senza codice che risolvono i colli di bottiglia immediati senza richiedere una profonda competenza tecnica o una codifica personalizzata.

Inizia mappando i processi esistenti per identificare i principali colli di bottiglia. Questo ti aiuterà a comprendere gli obiettivi di IA che devi perseguire per il tuo stack. Successivamente, raggruppa questi problemi per definire le funzionalità specifiche di cui hai bisogno, come la riaggregazione/riassunzione dei dati o l'estrazione dei dati. Seleziona fornitori affidabili, configura il software in base al tuo flusso di lavoro e organizza corsi di formazione per il team. Infine, monitora le prestazioni attraverso audit regolari per garantire che lo stack rimanga affidabile.

Gli strumenti "migliori" per i piccoli team danno priorità all'elevata versatilità, alla bassa manutenzione e all'economicità. Dovrebbero svolgere più funzioni per evitare la proliferazione di strumenti. Le scelte migliori includono ClickUp per l'intelligenza e l'automazione dei progetti all-in-one, ActiveCampaign per il marketing, Intercom per il supporto clienti e Jasper per la scrittura.

ClickUp semplifica l'adozione dell'IA fornendo un ambiente unificato e senza codice in cui l'intelligenza è integrata in modo nativo. Funzionalità/funzioni come ClickUp BrainGPT offrono risposte immediate dalla knowledge base della tua azienda, mentre le automazioni senza codice gestiscono automaticamente l'inserimento dei dati e gli aggiornamenti di stato. Elimina il toggle tax consentendo ai team di accedere a più LLM d'élite, come GPT e Claude, direttamente all'interno delle loro attività e dei loro documenti esistenti.

Misurate l'esito positivo confrontando i livelli di prestazione prima e dopo. Le metriche chiave includono il tempo necessario per completare attività specifiche, la riduzione dei passaggi manuali e il miglioramento dei tassi di rilavorazione. Inoltre, monitorate il ROI calcolando le ore risparmiate rispetto ai costi degli strumenti.