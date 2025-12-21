Gli 11 migliori chatbot builder per automatizzare le conversazioni con i clienti nel [anno]

I chatbot sono tornati alla ribalta. Questa volta, le piattaforme di chatbot basate sull'IA forniscono risposte accurate in tempo reale invece di sfornare risposte rigide e predefinite.
Questo cambiamento modifica le interazioni quotidiane con i clienti per la maggior parte delle aziende online. Le conversazioni dei chatbot basati sull'IA ora gestiscono tutto, dalle semplici domande frequenti alla risoluzione di problemi complessi.
Infatti, circa il 60% degli utenti di età compresa tra i 25 e i 34 anni ha dichiarato di aver utilizzato chatbot su siti web direct-to-consumer (D2C).
In passato, per creare chatbot avanzati era necessario assumere sviluppatori o imparare un nuovo linguaggio di scripting. Oggi, i moderni strumenti di creazione di chatbot consentono di progettare chatbot personalizzati con strumenti di creazione visivi, flussi drag-and-drop e modelli di IA in grado di comprendere il linguaggio naturale (anche se si dispone di conoscenze tecniche limitate).
In questa guida esploreremo i migliori chatbot builder e i loro piani tariffari, così potrai automatizzare le conversazioni e far crescere la tua attività senza dover ricostruire l'intero stack.
I 11 migliori ChatBuilders in sintesi
Ecco un confronto tra i migliori chatbot builder, con funzionalità/funzioni principali, prezzi e valutazioni degli utenti reali per aiutarti a scegliere quello più adatto alle tue esigenze.
|Strumento
|Ideale per
|Funzionalità principali
|Prezzi*
|ClickUp
|Supporto interno al team e automazione delle attività
|Agenti IA, ClickUp Brain, Chat-to-Task, AI Automation Builder, integrazioni profonde
|Piani gratuiti; personalizzazioni per le aziende
|Botpress
|Agenti IA personalizzati con LLM e knowledge base
|Pipeline RAG, bot multi-agente, supporto LLM, sincronizzazione in tempo reale, logica API
|Piani gratuiti e a pagamento a partire da 89 $ al mese per utente.
|Intercom
|Supporto clienti scalabile con IA proattiva
|Bot IA Fin, generatore senza codice, instradamento in tempo reale, integrazioni CRM
|Piani a pagamento a partire da 39 $ al mese per utente
|Chatbase
|Agenti IA addestrati su dati interni
|Caricamento di PDF, integrazioni Slack/Notion, supporto multilingue, automazione delle attività
|Piani gratuiti e a pagamento a partire da 40 $ al mese per utente.
|Dialogflow
|NLP multilingue e chatbot contestuali
|Rilevamento dell'intento NLP, supporto per oltre 14 canali, generatore di flussi CX, analisi
|Prezzi personalizzati
|Tidio
|IA + live chat per piccole imprese
|Chatbot Lyro, generatore drag-and-drop, dashboard live chat, analisi chatbot
|Piani a pagamento a partire da 29 $ al mese per utente
|Chatfuel
|Flussi di chatbot per Facebook, Instagram, WhatsApp
|Integrazioni Meta, agenti IA, trigger per commenti, integrazioni Stripe e Shopify.
|Piani a pagamento a partire da 23,99 $ al mese per utente.
|Ada
|Supporto IA aziendale tramite chat, SMS, voce
|Agenti IA, automazione vocale, trigger CRM, personalizzazione, integrazioni aziendali
|Prezzi personalizzati
|IBM Watsonx Assistant
|Chatbot sicuri, scalabili e di livello aziendale
|Generatore visivo, LLM, conformità HIPAA, supporto multicanale, dashboard delle prestazioni
|Piani gratuiti e a pagamento a partire da 140 $ al mese per utente.
|Kommunicate
|IA ibrida e supporto umano
|Integrazione Dialogflow/OpenAI, trasferimento live all'agente, analisi, supporto multicanale
|Piani gratuiti e a pagamento a partire da 100 $/utente
Cosa cercare in un generatore di chatbot?
Immagina di gestire un'azienda di e-commerce in crescita e di volere un chatbot che risponda alle domande più comuni dei clienti e trasferisca i lead qualificati al tuo CRM. Probabilmente non hai tempo per imparare un nuovo linguaggio di programmazione o mettere insieme cinque strumenti diversi.
I migliori chatbot builder ti aiutano a creare interfacce conversazionali con una struttura sufficiente a mantenere l'identità del marchio, mentre l'IA colma le lacune con risposte accurate. Si integrano anche con i tuoi strumenti e la tua base di conoscenze esistenti, in modo che il bot possa agire su tutti i dati dei tuoi clienti invece di fare supposizioni.
Cerca un generatore di chatbot che offra:
- Un generatore visivo con progettazione del flusso drag-and-drop, che consente anche ai non sviluppatori di creare chatbot e aggiornare rapidamente la logica.
- Opzioni di personalizzazione per il widget della chat, il tono e il contenuto, in modo che il tuo bot rifletta il tuo marchio su siti web e app.
- Modelli NLP e IA integrati, in modo che il tuo chatbot IA possa comprendere il linguaggio naturale e gestire le variazioni delle domande dei clienti.
- Integrazioni con CRM, help desk, strumenti di analisi come Google Analytics e canali di messaggistica come Facebook Messenger e WhatsApp.
- Dashboard per analizzare le prestazioni dei chatbot e effettuare il monitoraggio dei tassi di risoluzione per ottimizzare i flussi sulla base delle conversazioni reali.
I 11 migliori strumenti per creare chatbot
Di seguito abbiamo raccolto 10 dei migliori strumenti per la creazione di chatbot, da intuitivi strumenti drag-and-drop a piattaforme avanzate di chatbot basate sull'IA con potenti funzionalità di analisi e integrazione.
1. ClickUp (ideale per il supporto interno al team, l'assegnazione dei compiti e l'assistenza ai progetti)
La maggior parte dei team non ha difficoltà perché manca di informazioni, ma perché queste sono sparse tra diversi strumenti o sepolte in documenti obsoleti. Questo è un classico esempio di dispersione del lavoro. I dipendenti finiscono per trascorrere gran parte della loro giornata a cercare informazioni nei vari canali invece di aiutare i clienti o portare avanti i progetti.
ClickUp trasforma quel caos in un unico spazio di lavoro AI convergente. Con ClickUp AI Agents e ClickUp Brain, puoi creare esperienze interne di chatbot IA che vivono direttamente nel tuo spazio di lavoro. Ecco una rapida panoramica di ciò che puoi ottenere con ClickUp.
IA Agent Chat + automazione per il supporto interno
Gli agenti AI di ClickUp agiscono come bot di supporto interni che conoscono alla perfezione la tua area di lavoro. Rispondono alle domande del tuo team, estraggono le risposte da documenti e attività e possono persino indirizzare le richieste verso flussi di lavoro strutturati, in modo che nessuna informazione vada persa.
Puoi aggiungere Chat Agent a ClickUp Chat in modo che monitorino canali specifici, rispondano a domande interne ripetitive, pubblichino riassunti giornalieri o riepiloghino/riassumano thread lunghi. Ciò significa che i team IT o Ops possono utilizzare ClickUp Chat e IA Agent Chat per smistare i ticket interni, rispondere alle domande comuni del tipo "come faccio a..." e indirizzare le richieste alle code giuste senza che un agente umano debba intervenire ogni volta.
Quando un membro del team compila un modulo di richiesta, l'agente può creare un'attività strutturata e inviare una risposta IA tramite ClickUp Brain per confermare che la richiesta è stata registrata. Questo livello di automazione riduce la necessità di un intervento umano per ogni aggiornamento di routine.
Assistenza interna sempre attiva tramite IA
ClickUp BrainGPT estende il tuo chatbot IA oltre la finestra dell'area di lavoro al tuo desktop e browser, in modo che l'IA possa fornire supporto alle conversazioni interne ovunque tu lavori.
Ecco come utilizzarli per migliorare l'assistenza interna e la crescita aziendale:
- Poni domande approfondite su tutti i dati dei tuoi clienti: ClickUp BrainGPT può effettuare ricerche nelle tue app di lavoro e sul web utilizzando diversi modelli di IA. Puoi porre domande come "Quali bug aperti stanno bloccando i nostri tre account principali?" o "Mostrami i modelli nelle recenti conversazioni del chatbot relative a problemi di fatturazione". Il sistema estrae quindi informazioni da attività, documenti e strumenti collegati per fornire risposte contestualizzate anziché frammenti isolati.
- Scegli il modello di IA più adatto a ogni flusso di lavoro interno: ClickUp BrainGPT supporta diversi modelli di IA, come ChatGPT e Gemini, con un unico sistema di autorizzazioni sicuro, che ti consente di selezionare l'opzione migliore per ogni attività. Poiché tutto funziona sotto il controllo della privacy di ClickUp, i modelli di terze parti non vengono addestrati sui tuoi dati aziendali.
Automazioni senza codice con IA Automation Builder
Il generatore di automazione IA di ClickUp ti consente di descrivere ciò che desideri automatizzare in un linguaggio semplice e ti suggerisce un'automazione completa con trigger e azioni. Puoi partire da oltre 100 modelli di automazione e poi perfezionare il flusso invece di scrivere codice o unire più generatori di chatbot.
Ad esempio, puoi creare regole come:
- "Quando viene inviato un modulo contrassegnato come 'Interruzione urgente', crea un'attività P1, assegnala al tecnico di turno e pubblica un aggiornamento nel canale Chat degli incidenti."
- "Quando un ticket in Intercom o Zendesk viene contrassegnato come 'richiesta di funzionalità', crea un'attività collegata per il prodotto, aggiungi l'account del cliente e spostalo nell'elenco dei feedback."
Poiché queste automazioni si basano su tutti i dati dei tuoi clienti e sui sistemi esistenti, puoi collegare siti web, canali di messaggistica e strumenti di supporto. Puoi quindi scegliere di analizzare le prestazioni del chatbot e il volume delle richieste interne con i campi personalizzati e i dashboard ClickUp invece di esportare i dati in fogli di calcolo separati.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Centralizza le conversazioni interne dei chatbot, le attività e i documenti in un unico spazio di lavoro con ClickUp Chat e ClickUp Brain.
- Collega ClickUp a strumenti come Intercom, Zendesk, email e altro ancora, in modo che le conversazioni con i clienti esterni diventino attività collegate con cronologia completa.
- Tieni traccia delle code di richieste interne, delle tendenze di risposta e delle metriche SLA nelle dashboard di ClickUp per vedere dove gli agenti IA e le automazioni stanno riducendo il lavoro manuale.
- Effettua ricerche su ClickUp e sulle app collegate con Enterprise AI Search, quindi trasforma le risposte in attività di ClickUp o aggiornamenti con un solo clic.
Limiti di ClickUp
- Attualmente incentrato più sul supporto interno al team che sui casi d'uso dei chatbot rivolti ai clienti.
- Alcune funzionalità/funzioni di IA, come gli agenti personalizzati e i riassunti, richiedono un componente aggiuntivo a pagamento di ClickUp Brain.
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5,0 (oltre 10.800 recensioni)
- Capterra: 4,6/5,0 (oltre 4.500 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di ClickUp
Questa recensione di G2 ha osservato:
Una delle novità più interessanti è lo strumento di intelligenza artificiale ClickUp Brain. Ha trasformato il modo in cui gestisco le attività e i progetti automatizzando i processi di routine e fornendo suggerimenti intelligenti, facendomi risparmiare tempo e lavoro richiesto.
Una delle novità più interessanti è lo strumento di intelligenza artificiale ClickUp Brain. Ha trasformato il modo in cui gestisco le attività e i progetti automatizzando i processi di routine e fornendo suggerimenti intelligenti, facendomi risparmiare tempo e lavoro richiesto.
🧠 Lo sapevate: mentre un tempo l'IA suscitava timori di perdita di posti di lavoro, oggi l'89% dei dipendenti afferma che essa riduce le attività ripetitive e concede loro più tempo per concentrarsi su altri compiti importanti. Ulteriori informazioni, consultate la sezione L'IA sul posto di lavoro.
2. Botpress (ideale per creare agenti IA personalizzabili con profonda integrazione LLM)
La maggior parte delle piattaforme di chatbot offre un toolkit semplice o complesso per gli sviluppatori. Botpress mira a colmare questa lacuna fornendo ai team un controllo dettagliato sul comportamento degli agenti IA, senza rinunciare a un builder visivo.
Botpress ti consente di creare chatbot avanzati e agenti IA che attingono dal tuo sito web, dai tuoi file e dalla tua knowledge base interna. Il suo Knowledge Agent effettua la sincronizzazione dei contenuti quasi in tempo reale, mentre le pipeline RAG (retrieval-augmented generation) aiutano il tuo bot a rispondere a domande complesse dei clienti con un contesto migliore.
Puoi collegare modelli di IA popolari di fornitori come OpenAI e Anthropic e creare interfacce conversazionali che funzionano su siti web, widget di chat e canali di messaggistica.
Le migliori funzionalità/funzioni di Botpress
- Inserisci più agenti IA all'interno di un unico bot, come agenti di conoscenza, agenti di personalità e agenti di riassunto.
- Addestra chatbot personalizzati su siti web, PDF e documenti utilizzando pipeline RAG in modo che le conversazioni dei chatbot rimangano sensibili al contesto.
- Distribuisci i bot su siti web, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram e altre piattaforme.
- Estendi i flussi con azioni JavaScript, chiamate HTTP e integrazioni con strumenti esistenti per un controllo completo.
- Utilizza gli strumenti di analisi per valutare le prestazioni dei chatbot e perfezionare i flussi sulla base dei dati reali degli utenti.
Limiti di Botpress
- Curva di apprendimento più ripida per piccoli team o professionisti del marketing senza conoscenze tecniche
- La pubblicazione su canali Meta come Instagram o Facebook richiede una configurazione aggiuntiva.
- Le funzionalità native di trasmissione e campagna sono più leggere rispetto alle piattaforme complete di automazione del marketing.
Prezzi di Botpress
- Pagamento a consumo: gratis
- Plus: 89 $ al mese
- Team: 495 $ al mese
- Gestito: 1495 $ al mese
- Enterprise: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Botpress
- G2: 4,5/5,0 (oltre 440 recensioni)
- Capterra: 4,5/5,0 (oltre 30 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Botpress
Questa recensione di G2 afferma:
Mi piace la combinazione di LowCode e ProCode, nonché l'integrazione di una varietà di strumenti disponibili per creare rapidamente chatbot basati su RAG. L'interfaccia utente è intuitiva e facile da capire.
Mi piace la combinazione di LowCode e ProCode, nonché l'integrazione di una varietà di strumenti disponibili per creare rapidamente chatbot basati su RAG. L'interfaccia utente è intuitiva e facile da capire.
📽️ Vuoi creare il tuo agente ClickUp AI personalizzato? Ecco come ClickUp utilizza l'IA per semplificare l'automazione delle attività:
3. Intercom (ideale per potenziare il supporto clienti con chatbot proattivi basati sull'IA)
Quando il volume del supporto clienti aumenta, i team spesso finiscono per lavorare con più strumenti: email, chat live, caselle di posta condivise e telefonate. Questa frammentazione rende difficile offrire esperienze coerenti.
Intercom punta a unificare questi canali in un'unica piattaforma di supporto clienti basata sull'IA. Il suo chatbot IA, Fin, alimentato da OpenAI, può rispondere alle domande dei clienti utilizzando il tuo Centro assistenza, la knowledge base e le conversazioni precedenti, per poi passare la mano a un agente umano quando necessario.
Fin è progettato appositamente per fornire risposte accurate e si integra con i dati della chat live, in modo che le conversazioni risultino naturali.
Le migliori funzionalità/funzioni di Intercom
- Usa Fin per rispondere alle domande più frequenti dei clienti utilizzando il tuo Centro assistenza e la knowledge base basata sull'IA.
- Crea flussi di chatbot con un generatore visivo senza codice per automatizzare l'instradamento, le domande frequenti e l'acquisizione di lead.
- Collega i bot al tuo sito web, alle app mobili e ad altri canali di messaggistica per garantire esperienze coerenti.
- Inoltra automaticamente i problemi complessi agli agenti umani, preservando il contesto completo della conversazione.
- Integra strumenti come Salesforce, HubSpot e Google Analytics per mantenere le interazioni con i clienti legate alle metriche aziendali.
Limiti di Intercom
- I livelli di prezzo più elevati potrebbero essere troppo alti per le piccole imprese.
- La personalizzazione dei bot è limitata rispetto alle piattaforme incentrate sugli sviluppatori.
- Le prestazioni dell'IA dipendono in larga misura dalla qualità della tua base di conoscenze sull'IA.
Prezzi di Intercom
- Essential: 39 $ al mese per utente
- Avanzato: 99 $ al mese per utente
- Esperto: 139 $ al mese per utente
- Fin IA Agent: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Intercom
- G2: 4,5/5,0 (oltre 3.650 recensioni)
- Capterra: 4,5/5,0 (oltre 1.120 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Intercom
Questa recensione di Capterra evidenzia:
Disporre di una chat di assistenza live basata sull'IA disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è uno strumento incredibilmente utile per molte aziende. Ogni volta che i clienti hanno domande, la chat può cercare di aiutare anche fuori dall'orario di lavoro.
Disporre di una chat di assistenza live basata sull'IA disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è uno strumento incredibilmente utile per molte aziende. Ogni volta che i clienti hanno domande, la chat può cercare di aiutare anche fuori dall'orario di lavoro.
4. Chatbase (ideale per agenti di supporto basati sull'IA e addestrati sui tuoi dati)
I team del supporto clienti sono sottoposti a una pressione costante, dalla gestione di volumi crescenti di ticket alla risposta su più piattaforme.
Man mano che le aziende crescono, il volume delle domande ripetitive dei clienti può sopraffare anche i team più preparati: "Dov'è il mio ordine?" e "Come posso cancellarlo?"
Chatbase interviene con un approccio più intelligente. Questo generatore di chatbot ti consente di addestrare un chatbot IA sui tuoi contenuti, come articoli del Centro assistenza e documentazione sui prodotti, permettendogli di fornire risposte rapide e ricche di contesto senza richiedere l'intervento umano.
Le migliori funzionalità di Chatbase
- Forma gli agenti sui tuoi dati caricando PDF, documenti del Centro assistenza o URL pubblici.
- Connettiti con strumenti come Slack, Notion, Stripe, Calendly, Zendesk e altri per estrarre e aggiornare i dati personalizzati dei clienti.
- Personalizza le azioni dell'IA per consentire al bot di eseguire attività come riprogrammare riunioni, modificare indirizzi o indirizzare problemi complessi.
- Modifica facilmente le risposte dei bot con l'interfaccia "Chat Logs" e il filtro del punteggio di affidabilità.
- Fornisci supporto multilingue in oltre 80 lingue con il rilevamento automatico della lingua e la traduzione.
Limiti di Chatbase
- Nessun generatore di flussi visivi né possibilità di definire percorsi di conversazione
- Personalizzazione limitata dell'acquisizione dei lead; solo campi di base come nome, email e telefono
- Nessuna chat live integrata o comunicazione proattiva su piattaforme come Facebook o WhatsApp.
Prezzi di Chatbase
- Prezzi personalizzati basati sul credito
Valutazioni e recensioni di Chatbase
- G2: recensioni insufficienti
- Capterra: 4,3/5,0 (oltre 70 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Chatbase
Questa recensione di Capterra ha rilevato:
Finora è stata un'esperienza fantastica. Poter personalizzare un chatbot che effettua la condivisione di informazioni rilevanti sulla nostra attività aziendale.
Finora è stata un'esperienza fantastica. Poter personalizzare un chatbot che effettua la condivisione di informazioni rilevanti sulla nostra attività.
📮 ClickUp Insight: le attività ripetitive impediscono al 24% dei lavoratori di svolgere un lavoro significativo, mentre un altro 24% ritiene che le proprie competenze non vengano sfruttate, lasciando quasi la metà della forza lavoro bloccata dal punto di vista creativo e sottovalutata.
ClickUp cambia questa situazione automatizzando il lavoro di routine con agenti IA che agiscono su trigger. Quando un'attività viene completata, l'agente IA di ClickUp può assegnare immediatamente il passaggio successivo, aggiornare gli stati o inviare promemoria, senza bisogno di alcun follow-up manuale.
💫 Risultati reali: STANLEY Security ha ridotto i tempi di creazione dei report di oltre il 50% utilizzando gli strumenti di reportistica personalizzabili di ClickUp, consentendo ai team di concentrarsi sulle informazioni piuttosto che sulla formattazione.
5. Dialogflow (ideale per esperienze avanzate di NLP e chatbot multilingue)
Molti chatbot smettono di funzionare quando gli utenti fanno domande leggermente diverse.
È qui che il supporto clienti si blocca. Se il tuo bot non è in grado di comprendere l'intento, il tuo team finisce per intervenire manualmente, vanificando lo scopo delle automazioni.
Dialogflow, la piattaforma di chatbot IA di Google, è stata appositamente progettata per affrontare questo problema. Invece di affidarsi a flussi fissi, utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per comprendere le intenzioni dell'utente ed estrarre dati significativi dalle conversazioni, indipendentemente da come sono formulate.
Le migliori funzionalità di Dialogflow
- Comprendi con precisione le intenzioni degli utenti utilizzando frasi di addestramento ed entità personalizzabili.
- Assistenza per l'implementazione di chatbot IA su oltre 14 piattaforme, inclusi siti web, app di messaggistica e assistenti vocali.
- Sfrutta il generatore di flussi di Dialogflow CX per interfacce di conversazione più avanzate e contestualizzate.
- Integrazione perfetta tramite API e webhook per effettuare una connessione con strumenti e sistemi esistenti.
- Analizza le prestazioni dei chatbot con strumenti di formazione integrati, monitoraggio dei fallback e analisi dei dati inseriti dagli utenti.
Limiti di Dialogflow
- Richiede il codice per archiviare i dati dei clienti o personalizzare le conversazioni dei chatbot.
- Manca un'interfaccia visiva drag-and-drop per la creazione dei flussi dei chatbot.
- Nessuna integrazione nativa della live chat per il trasferimento umano
- Curva di apprendimento più ripida con Dialogflow CX per utenti non tecnici
Prezzi di Dialogflow
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Dialogflow
- G2: 4,4/5 (oltre 130 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 25 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Dialogflow
Questa recensione di Capterra ha notato:
DialogFlow semplifica la gestione delle prenotazioni degli appuntamenti e la fornitura di informazioni ai clienti quando lo integri nelle tue applicazioni di chat che i clienti utilizzano solitamente per comunicare con te.
DialogFlow semplifica la gestione delle prenotazioni degli appuntamenti e la fornitura di informazioni ai clienti quando lo integri nelle tue applicazioni di chat che i clienti utilizzano solitamente per comunicare con te.
📖 Leggi anche: Chatbot vs IA conversazionale: qual è la differenza?
6. Tidio (ideale per combinare chat live e chatbot basati sull'IA a supporto delle piccole imprese)
Le piccole imprese e i team ridotti raramente hanno la possibilità di rispondere in tempo reale a ogni messaggio dei clienti. Se a questo si aggiungono i diversi fusi orari, i clienti possono facilmente aspettare ore per ottenere una risposta di base.
Tidio combina chat live, personalizzazione dei widget di chat e funzionalità di chatbot IA in un'unica interfaccia, consentendoti di automatizzare la prima linea di supporto e di intervenire nelle conversazioni quando necessario.
Il suo chatbot IA, Lyro, apprende dalle tue FAQ e dalla tua knowledge base, quindi risponde automaticamente alle domande dei clienti. È progettato per ridurre rapidamente il carico di assistenza per i piccoli team senza richiedere esperienza di programmazione.
Le migliori funzionalità/funzioni di Tidio
- Addestra automaticamente il chatbot Lyro sulle tue FAQ e sui contenuti di supporto.
- Gestisci chat live, chatbot basati su IA e canali di messaggistica da un'unica dashboard.
- Utilizza il generatore drag-and-drop per creare flussi personalizzati per i chatbot.
- Fai la connessione con strumenti di email, Google Analytics e CRM per ottenere informazioni più approfondite.
- Monitora le prestazioni dei chatbot con reportistica integrata e statistiche sulle conversazioni.
Limiti di Tidio
- Complessità del flusso limitata rispetto alle piattaforme incentrate sugli sviluppatori
- Il piano Free include il branding e limita il volume dei chatbot.
Prezzi di Tidio
- Starter: 29 $ al mese per utente
- Crescita: 59 $ al mese per utente
- Plus: 749 $ al mese per utente
- Premium: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Tidio
- G2: 4,7/5,0 (oltre 1.840 recensioni)
- Capterra: 4,7/5,0 (oltre 575 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Tidio
Questa recensione di G2 ha evidenziato:
Tidio è uno strumento davvero utile per gestire le chat con i clienti e automatizzare le conversazioni di base. L'interfaccia è pulita, facile da usare e si integra bene con la maggior parte dei siti web.
Tidio è uno strumento davvero utile per gestire le chat con i clienti e automatizzare le conversazioni di base. L'interfaccia è pulita, facile da usare e si integra bene con la maggior parte dei siti web.
💡 Suggerimento professionale: temete che l'IA possa sostituire il vostro team invece di supportarlo? Come utilizzare l'IA incentrata sull'uomo sul posto di lavoro vi mostra come trasformare l'IA in un potente compagno di squadra.
7. Chatfuel (ideale per la vendita e il supporto direttamente sulle piattaforme Meta)
La maggior parte dei marchi di e-commerce perde potenziali clienti a causa di percorsi di messaggistica interrotti.
Un acquirente aggiunge un prodotto al carrello ma non completa mai l'acquisto. Oppure fa una domanda su Instagram e aspetta ore per una risposta. Ora, moltiplica questo per centinaia di interazioni quotidiane.
Chatfuel risolve questo problema trasformando i tuoi canali Facebook, Instagram e WhatsApp in motori di vendita e supporto completamente automatizzati. Il suo intuitivo generatore di flussi e gli agenti IA basati su ChatGPT ti aiutano a creare interfacce conversazionali. Queste gestiscono tutto, dal recupero dei carrelli abbandonati e la prenotazione di appuntamenti alla qualificazione dei lead e all'instradamento delle chat live.
Le migliori funzionalità di Chatfuel
- Crea e automatizza flussi di chat su Facebook, Instagram e WhatsApp senza bisogno di codice.
- Gestisci i carrelli abbandonati, gli upsell e l'acquisizione di lead utilizzando agenti di messaggistica basati sull'IA.
- Rispondi a commenti, menzioni e messaggi diretti con trigger e automazioni.
- Integrazione con Stripe, Fogli Google, Calendly, Shopify e Zapier.
- Utilizza gli strumenti di analisi integrati e i test A/B per ottimizzare i flussi e le prestazioni delle campagne.
Limiti di Chatfuel
- Non è possibile duplicare i flussi dei chatbot su canali diversi.
- Supporto multilingue limitato per un pubblico globale
- Nessun widget di chat web nativo per siti web al di fuori delle piattaforme Meta
- I casi d'uso avanzati (ad es. NLP personalizzato o chiamate API) richiedono una configurazione tecnica.
Prezzi di Chatfuel
- Business for Facebook: 23,99 $ al mese per utente
- Business per WhatsApp e Instagram: 39 $ al mese per utente
- Enterprise: 400 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Chatfuel
- G2: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 25 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Chatfuel
Questa recensione di G2 ha effettuato la condivisione:
Ho usato i blocchi per creare un bot. Ora sono passato ai flussi e li adoro! Facili da capire, facili da gestire, non servono competenze di codice, sono perfetti!
Ho usato i blocchi per creare un bot. Ora sono passato ai flussi e li adoro! Facili da capire, facili da gestire, non servono competenze di codice, sono perfetti!
📖 Leggi anche: Casi d'uso e applicazioni dell'IA per i team dell'azienda
8. Ada (ideale per l'automazione del servizio clienti di livello aziendale su tutti i canali)
La maggior parte dei team del supporto aziendale è intrappolata in un ciclo frustrante: aspettative dei clienti in aumento, volumi di ticket imprevedibili e un mosaico di sistemi che rallentano tutto.
Ada aiuta le aziende a sfuggire a questo ciclo offrendo un servizio clienti basato sull'IA che automatizza le interazioni tramite voce, chat, SMS e altro ancora.
Il principale elemento di differenziazione di questo strumento di comunicazione basato sull'IA è la profonda integrazione dell'azienda: Ada si collega direttamente a CRM, gateway di pagamento, piattaforme di ticketing e strumenti di analisi. Quindi effettua la sincronizzazione dei dati dei tuoi clienti per offrire esperienze più personalizzate e affidabili.
Le migliori funzionalità di Ada
- Addestra gli agenti IA a gestire autonomamente milioni di conversazioni con i clienti utilizzando la tua documentazione esistente, le FAQ e i flussi di lavoro.
- Integrazione con oltre 30 strumenti aziendali come Salesforce, Shopify e Contentful per estrarre dati e trigger azioni in tempo reale.
- Implementa agenti vocali basati sull'IA per automatizzare l'assistenza telefonica, sostituendo i sistemi IVR con l'IA conversazionale e riducendo il tempo di gestione degli agenti fino al 42%.
- Addestra i tuoi agenti IA nel tempo utilizzando test, feedback e schede di valutazione per promuovere il miglioramento continuo.
- Offre supporto per oltre 50 lingue e scala senza problemi su canali digitali ad alto traffico con uptime e sicurezza di livello aziendale.
Ada limiti
- I prezzi non sono disponibili al pubblico e richiedono una consulenza.
- Le recensioni su Trustpilot sollevano preoccupazioni in merito all'usabilità e alla soddisfazione dei clienti.
- Visibilità limitata sulla complessità della configurazione senza una demo del prodotto
- Meno adatto alle piccole imprese o alle startup in fase iniziale a causa della sua focalizzazione sulle grandi aziende.
Prezzi di Ada
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Ada
- G2: 4,6/5 (oltre 160 recensioni)
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti di Ada
Questa recensione di G2 ha evidenziato:
Abbiamo un report sui chatbot che completiamo settimanalmente, insieme a controlli giornalieri, per assicurarci che i nostri clienti ricevano immediatamente risposte pertinenti.
Abbiamo un report sui chatbot che completiamo settimanalmente, insieme a controlli giornalieri, per assicurarci che i nostri clienti ricevano immediatamente risposte pertinenti.
🧠 Lo sapevate? Il 37,1% dei professionisti del marketing afferma che generare lead di alta qualità è la loro sfida più grande. Come utilizzare l'IA per generare lead e amplificare la tua pipeline di vendita ti mostra come automatizzare il lavoro di routine e aumentare le conversioni con un targeting più intelligente.
9. IBM Watsonx Assistant (ideale per agenti virtuali di livello aziendale)
Immagina una banca globale che riceve oltre 10.000 query al giorno, che vanno dal ripristino delle password alla verifica dello stato dei mutui. Il team del supporto è oberato di lavoro e il chatbot legacy non è in grado di gestire conversazioni multilingue e ricche di sfumature.
È qui che IBM Watsonx Assistant fa la differenza. Progettato per gli ambienti aziendali, questo strumento di IA per il servizio clienti aiuta i team a creare agenti virtuali.
Questi strumenti funzionano in genere su canali web, mobili e di messaggistica, nel rispetto di rigorosi requisiti in materia di dati e conformità. Con un generatore visivo senza codice e i modelli linguistici di IBM, puoi creare flussi di conversazione che attingono dalla tua base di conoscenze e si collegano ai sistemi di back-office.
Le migliori funzionalità/funzioni di IBM Watsonx Assistant
- Crea chatbot basati sull'IA utilizzando un generatore visivo comprensibile anche a chi non è esperto di programmazione.
- Integrazione con app di terze parti e canali di comunicazione come SMS, WhatsApp e widget di chat web.
- Utilizza dashboard integrate e metriche NLP per analizzare le prestazioni dei chatbot e migliorare gli intenti.
- Implementa i bot in ambienti altamente regolamentati con funzionalità che forniscono supporto per implementazioni conformi allo standard HIPAA e la gestione sicura dei dati dei clienti.
- Estendi le interfacce di conversazione con integrazioni vocali e telefoniche per scenari di call center.
Limiti di IBM Watsonx Assistant
- L'onboarding può sembrare complesso a causa dei requisiti di registrazione e verifica.
- Meno tutorial e risorse di apprendimento rispetto ad altre piattaforme di chatbot
- L'integrazione con app di terze parti potrebbe richiedere conoscenze tecniche.
Prezzi di IBM Watsonx Assistant
- Lite: gratis
- In più: prezzi in base alle specifiche dell'utente
- Enterprise: prezzi in base alle specifiche dell'utente
Valutazioni e recensioni di IBM Watson Assistant
- G2: recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti di IBM Watsonx Assistant
Questa recensione di G2 ha rilevato:
È impressionante dal punto di vista dell'elaborazione del linguaggio naturale e rende il nostro servizio clienti più reattivo e l'utente più intuitivo.
È impressionante dal punto di vista dell'elaborazione del linguaggio naturale e rende il nostro servizio clienti più reattivo e l'utente più intuitivo.
📖 Leggi anche: Come integrare l'IA nel tuo sito web
10. Kommunicate (il migliore per chatbot ibridi con IA + supporto umano)
Immagina un cliente che visita il tuo sito web alle 2 del mattino con una domanda sulla fatturazione troppo complessa per un semplice bot, ma troppo urgente per aspettare fino al mattino. Molti creatori di chatbot automatizzano tutto o si affidano interamente ad agenti umani.
Kommunicate offre un modello ibrido. Puoi creare chatbot personalizzati o effettuare connessioni con motori di IA come OpenAI, Dialogflow e Amazon Lex, quindi aggiungere una chat live in tempo reale.
Le conversazioni con i clienti possono iniziare con un bot, per poi passare a un agente umano all'interno dello stesso widget di chat quando necessario.
Le migliori funzionalità/funzioni di Kommunicate
- Crea chatbot personalizzati utilizzando il drag-and-drop o integrali con i principali motori di chatbot IA come OpenAI, Dialogflow e Amazon Lex.
- Automatizza le conversazioni dei chatbot offrendo al contempo la possibilità agli agenti di intervenire in tempo reale per le interazioni complesse con i clienti.
- Collega il tuo chatbot a più canali di messaggistica, tra cui WhatsApp, Facebook Messenger e widget di chat per siti web.
- Accedi ad analisi dettagliate delle prestazioni dei chatbot per migliorare le interazioni con i clienti e ottimizzare i tempi di risoluzione.
- Utilizza i dati dei clienti per personalizzare le risposte, assegnare le conversazioni ai team e trigger azioni su piattaforme come HubSpot e Salesforce.
Limiti di Kommunicate
- Il generatore visivo di chatbot può sembrare limitato agli utenti avanzati.
- Alcune integrazioni richiedono conoscenze tecniche o il supporto di uno sviluppatore.
- Il dashboard per la reportistica e l'analisi dei dati non offre opzioni di personalizzazione.
Prezzi di Kommunicate
- Starter: 40 $ al mese per utente
- Professional: 200 $ al mese per utente
- Enterprise: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Kommunicate
- G2: 4,8/5 (oltre 20 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Kommunicate
Questa recensione di G2 ha osservato:
Abbiamo tratto grandi vantaggi dall'utilizzo di Kommunicate, che ha migliorato significativamente la gestione delle richieste dei clienti e aumentato la loro soddisfazione. È fantastico perché puoi effettuare la connessione con diversi canali come Facebook, WhatsApp e la chat web, tutto in un unico posto.
Abbiamo tratto grandi vantaggi dall'utilizzo di Kommunicate, che ha migliorato significativamente la gestione delle richieste dei clienti e aumentato la loro soddisfazione. È fantastico perché puoi effettuare la connessione con diversi canali come Facebook, WhatsApp e la chat web, tutto in un unico posto.
🧠 Lo sapevate: quasi il 60% delle aziende statunitensi utilizza già l'IA generativa per il marketing, ma poche sanno come creare agenti IA in grado di automatizzare i flussi di lavoro end-to-end. Il blog Come creare un agente IA per una migliore automazione spiega tutto in modo dettagliato, così potrete ottenere questo vantaggio competitivo già da oggi.
Altri strumenti utili
Ecco altri 3 utili strumenti per la creazione di chatbot che si allineano con le funzionalità/funzioni che abbiamo già presentato:
- ManyChat: consente di effettuare l'automazione dell'intero percorso dei clienti all'interno dei canali social per favorire le conversioni con aggiornamenti sugli ordini e suggerimenti sui prodotti.
- Landbot: ti aiuta a creare chatbot interattivi e visivamente accattivanti per il tuo sito web, WhatsApp o i flussi di lavoro interni.
- Voiceflow: combina strumenti di progettazione delle conversazioni, mappatura dei flussi e test in un unico spazio di lavoro, consentendoti di prototipare, testare e implementare agenti vocali e di chat su tutti i canali.
ClickUp aumenta la tua produttività
Con un terzo degli americani che utilizza chatbot basati sull'IA, è chiaro che le aziende devono stare al passo con le aspettative dei clienti e fornire una reattività 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
L'ascesa dei creatori di chatbot senza codice significa che ora più team possono progettare assistenti intelligenti senza toccare una sola riga di codice.
Ma c'è un problema: la maggior parte delle piattaforme si concentra sull'automazione esterna, ovvero chat commerciali, domande frequenti e ticket dei clienti. È qui che ClickUp si distingue. Mentre altre piattaforme ti aiutano a rispondere alle domande dei clienti, ClickUp aiuta tutta la tua azienda a pensare, lavorare e decidere più rapidamente.
I risultati? I team reali stanno già vedendo la differenza:
L'utilizzo di ClickUp ha portato a un aumento del 30% della velocità di sviluppo dei prodotti presso Atrato, oltre a una riduzione del 20% del sovraccarico di lavoro degli sviluppatori grazie a un'automazione più intelligente delle attività.
In un mondo in cui le richieste di supporto sono costanti e i progetti procedono rapidamente, un semplice chatbot non è sufficiente. Se stai cercando uno strumento che agisca, indirizzi, riassuma e apprenda, iscriviti subito a ClickUp!