Modelli gratuiti di watchlist di criptovalute per monitorare il tuo portfolio

Le criptovalute erano un tempo una curiosità notturna. Ora sono una strategia seria. Che tu sia interessato alla tecnologia o ai rendimenti, il monitoraggio dei tuoi investimenti è fondamentale per prendere decisioni più intelligenti.

Secondo i rapporti, il 39% degli intervistati statunitensi afferma di acquistare e detenere criptovalute per proteggersi dall'inflazione, ma molti continuano ad affidarsi a un mosaico di app di scambio, schede aperte e fogli di calcolo compilati a metà.

Un semplice modello di watchlist di criptovalute non ti consentirà di prevedere il prossimo rialzo, ma ti offrirà una visione chiara e centralizzata dei tuoi ticker, prezzi, punti di ingresso e note, in modo che la tua strategia rimanga organizzata anche quando i mercati non lo sono.

In questo articolo condivideremo i migliori modelli gratuiti di watchlist di criptovalute per aiutarti a monitorare il tuo portfolio in modo più strutturato e con meno approssimazioni.

13 modelli di watchlist di criptovalute in sintesi

Ecco una tabella di riepilogo/riassunto di tutti i modelli ClickUp e altri modelli di watchlist di criptovalute:

Cosa sono i modelli di watchlist di criptovalute?

Un modello di watchlist di criptovalute è semplicemente uno strumento strutturato per il monitoraggio delle monete che desideri controllare prima di effettuare un'operazione. Centralizza prezzi, traguardi e note in modo che le decisioni rimangano coerenti.

La maggior parte dei modelli di watchlist per criptovalute include campi strutturati come:

Ticker, nome dell'asset e borsa valori

Prezzo attuale, prezzo di ingresso e data di aggiunta

Traguardi, stop e tag di rischio di base

Nota, link di ricerca e stato (ad esempio, In osservazione, Inserito, Escluso)

Puoi registrare le operazioni, raggruppare gli asset per settore o tema e stabilire una connessione tra la watchlist e un semplice foglio di portfolio che mostra l'allocazione, i profitti e le perdite non realizzati e le prestazioni nel tempo.

Che tu preferisca un layout ClickUp Elenco o Fogli Google, l'idea è la stessa: un'unica watchlist di cui ti fidi, invece di dieci schede che ricordi a malapena.

Cosa rende un modello di watchlist di criptovalute efficace?

Un buon modello di watchlist di criptovalute mantiene i tuoi dati chiari, aggiornati e pronti all'uso. Dovresti essere in grado di esaminarlo in pochi secondi e sapere quali asset richiedono attenzione oggi.

Cerca modelli che:

Utilizza colonne chiare per ticker, asset, prezzo, quantità, data e note.

Semplifica la registrazione delle operazioni, il monitoraggio dei profitti e delle perdite e la visualizzazione dell'allocazione di base del portfolio.

L'assistenza fornisce filtri o tag in modo da poterti concentrare sugli asset più rilevanti.

Funzionano bene con le funzioni dei prezzi in tempo reale o con semplici formule di importazione.

Collegati al tuo flusso di lavoro più ampio per ricerche, attività e revisioni.

Un modello di watchlist di criptovalute efficace supporta anche un processo ripetibile. Puoi riutilizzare gli stessi passaggi ogni settimana: aggiungi ticker, rivedi i livelli, aggiorna lo stato e registra i risultati. È così che impari dalle operazioni passate invece di ripetere gli stessi errori.

💡 Suggerimento professionale: ClickUp Brain legge le tue visualizzazioni Watchlist, Trades e Portfolio e trasforma le ricerche sparse in brevi riassunti che puoi effettivamente utilizzare. Poni una domanda semplice e il sistema estrae il contesto dalle attività, dai documenti e dal foglio collegato, quindi risponde con i ticker, le date e i livelli di prezzo esatti di cui hai bisogno. ClickUp Brain può anche redigere traguardi e stop dalle tue note e suggerire i campi mancanti in modo che il tuo modello rimanga coerente nel tempo. L'IA esamina le voci del registro delle operazioni, identifica i dettagli mancanti e richiede una registrazione completa e coerente.

I 13 migliori modelli di watchlist di criptovalute

Il monitoraggio delle variazioni dei prezzi delle criptovalute può diventare rapidamente complicato. Un giorno controlli i prezzi in un'app di scambio, il giorno dopo ti ritrovi a destreggiarti tra watchlist su Sheets, screenshot nelle chat e note sepolte in documenti.

Quel cumulo è sprawl lavorativo, ovvero quando le tue informazioni sono sparse su diverse app e documenti.

ClickUp ti aiuta a riunire tutto questo in un unico spazio di lavoro AI convergente. Puoi conservare la tua watchlist di criptovalute, i dati del tuo portafoglio, le note di ricerca e le attività di revisione nello stesso spazio di lavoro. Invece di passare da uno strumento all'altro, puoi effettuare il monitoraggio delle risorse, impostare promemoria e registrare le operazioni dove già pianifichi il tuo lavoro.

Questi 13 modelli gratuiti di watchlist per criptovalute ti offrono diverse opzioni per organizzare e gestire elenchi, bacheche, fogli e documenti. Scegli quello più adatto al tuo stile, poi aggiungi le funzionalità di ClickUp per trasformare i numeri in un processo affidabile.

1. Modello ClickUp Blockchain Ecosystem

Ottieni il modello gratis Raggruppa le attività di progetto in una semplice panoramica del portfolio per vedere l'esposizione con il modello ClickUp Blockchain Ecosystem.

Il modello ClickUp Blockchain Ecosystem ti offre una visione d'insieme dei progetti, delle persone e delle attività cardine relative a una catena o a un settore. Invece di documenti sparsi e note ad hoc, avrai a disposizione elenchi e bacheche che mostrano quali protocolli segui, cosa stanno costruendo e quando sono previste le date chiave.

Puoi aggiungere attività per L1, L2 e app principali, quindi memorizzare link a white paper, audit e analisi. Visualizzazioni come Bacheca, Elenco e Gantt rendono più facile vedere come le tempistiche di sviluppo si allineano con il tuo portfolio e la tua watchlist.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Effettua il monitoraggio di L1, L2 e dApp con stati per ricerca, test, audit, lancio e manutenzione.

Aggiungi campi personalizzati per ticker, settore, note sulla fornitura circolante e metriche chiave on-chain.

Imposta promemoria prima di usufruire di sblocchi, votazioni o quotazioni, in modo da poter decidere se un asset deve rimanere nell'elenco dei tuoi asset o meno.

Collega le attività a un foglio separato della lista di controllo delle criptovalute in modo che i dati di ricerca e di prezzo rimangano collegati.

✨ Ideale per: team di ricerca e operatori di protocollo che mappano catene e app collegando ogni progetto a una lista di monitoraggio delle criptovalute strutturata.

2. Modello di gestione del portfolio ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea una libreria di ricerca con tag per settore, rischio e convinzione tramite il modello di gestione del portfolio di ClickUp.

Le criptovalute ora affiancano azioni e ETF in molti portafogli. Il modello di gestione del portafoglio ClickUp ti aiuta a trattare la tua lista di criptovalute come un vero e proprio portafoglio. Organizza le posizioni aperte, gli ingressi pianificati e le idee di solo monitoraggio in un unico Elenco. Quindi puoi utilizzare i campi personalizzati per ticker, tipo di asset, prezzo di ingresso, dimensione e convinzione.

Le visualizzazioni "Posizioni aperte", "Watchlist" e "Operazioni chiuse" ti consentono di vedere dove vengono allocati il tuo tempo e il tuo capitale. Puoi anche registrare note sul motivo per cui sei entrato, cosa stai monitorando e cosa ti spingerebbe a uscire.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia delle posizioni aperte e degli elementi della watchlist in un unico posto con campi per ticker, prezzo e tesi.

Raggruppa per settore o tema per vedere come è orientato il tuo portfolio prima di aggiungere nuove operazioni.

Aggiungi le prossime date di revisione in modo da sapere sempre quando riesaminare un asset o ribilanciare il portafoglio.

Crea un semplice dashboard del portfolio che mostri l'allocazione, i profitti e le perdite non realizzati e il numero di operazioni attive.

✨ Ideale per: trader e PM che desiderano avere la loro watchlist di criptovalute, le posizioni attive e la cadenza di revisione in un'unica vista del portfolio.

💡 Suggerimento professionale: trasforma le revisioni del portafoglio in un flusso di lavoro ripetibile con i dashboard di ClickUp. Puoi utilizzare i dashboard di ClickUp per estrarre dati in tempo reale dal tuo elenco di portafogli e allocarli in base alle risorse, al numero di operazioni aperte e alle attività contrassegnate come ad alto rischio. In questo modo, la tua "revisione del portafoglio" non sarà un altro foglio di calcolo, ma diventerà invece un insieme di widget che si aggiornano automaticamente dagli stessi dati già gestiti dal tuo team.

3. Modello di gestione finanziaria ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dei budget di trading per borsa valori e asset con l'aiuto del modello di gestione finanziaria ClickUp.

Fare trading senza un budget può spesso essere difficile per i trader. Potresti ottenere dei risultati, ma non saprai come né a quale costo. Il modello di gestione finanziaria ClickUp fornisce un pannello di controllo per la gestione delle finanze, che copre metriche chiave come scambi, commissioni, riserve di liquidità e profitti e perdite realizzati.

Puoi impostare budget di trading mensili per ogni exchange o strategia, registrare depositi e prelievi e contrassegnare ogni voce con un ticker o una categoria. Poiché si trova in ClickUp, puoi allegare file CSV dagli exchange, caricare ricevute e archiviare note fiscali accanto a ogni record. Ciò rende meno complesse le revisioni e la reportistica di fine anno.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Imposta i budget per ogni exchange o strategia e confronta la spesa pianificata con quella effettiva.

Tag le voci per ticker, tipo di asset e strategia per vedere dove va realmente il tuo capitale.

Aggiungi file CSV, PDF e rendiconti come allegati per semplificare la preparazione delle dichiarazioni dei redditi e le verifiche fiscali.

Utilizza le visualizzazioni "Questo mese", "Per borsa" e "Per asset" per prendere decisioni più chiare sul tuo portfolio.

✨ Ideale per: trader attivi che effettuano il monitoraggio di budget, commissioni e profitti e perdite su diverse piattaforme di scambio e li ricollegano agli asset presenti nella loro watchlist.

📮 ClickUp Insight: Quasi 4 persone su 10 affermano che l'instabilità finanziaria è la loro principale preoccupazione quando prendono in considerazione una carriera nel portfolio, e l'incertezza è in cima all'elenco. Invece di cercare di indovinare dove vanno a finire il tuo tempo e il tuo denaro, monitora ogni ora all'interno di ClickUp con il monitoraggio del tempo integrato. Contrassegna il lavoro per client o fonte di reddito, registra le ore fatturabili e utilizza i campi personalizzati per memorizzare tariffe e pagamenti. Con i dashboard di ClickUp, puoi vedere in tempo reale quanto tempo investi, quanto vale e quali progetti sono più redditizi.

4. Modello di accordo di investimento ClickUp

Ottieni il modello gratis Archivia i contratti eseguiti, le ricevute e le modifiche per la reportistica utilizzando il modello di contratto di investimento ClickUp.

Il modello di accordo di investimento ClickUp ti aiuta a organizzare SAFT, SAFE, warrant token e altri documenti relativi alle transazioni in un unico documento ClickUp strutturato. Le sezioni relative a termini, maturazione, diritti e dettagli dei bonifici sono affiancate da commenti e attività per la due diligence e le firme.

Puoi effettuare il monitoraggio dello stato da "Bozza" a "Firmato" e impostare promemoria per le attività cardine, come la prima data di maturazione o la scadenza del lock-up. Quindi, collega ogni accordo al ticker o al progetto correlato nelle viste Blockchain Ecosystem o Portfolio Management. In questo modo, quando un token viene usufruito nel tuo foglio, vedrai anche il contesto legale e la tesi originale alla base dell'allocazione.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Registra le operazioni SAFT, SAFE o warrant con campi per ticker, allocazione, vesting e lockup.

Tieni traccia delle firme, dei KYC, dei finanziamenti e delle voci della lista di controllo di chiusura con stati chiari.

Aggiungi allegati come bozze, revisioni e PDF finali per una tracciabilità chiara.

Collega ogni operazione alla voce della watchlist in modo che le valutazioni e le decisioni rimangano legate ai termini reali.

✨ Ideale per: angel investor, fondi e operatori che desiderano avere documenti contrattuali, termini legali e dati delle watchlist nello stesso spazio di lavoro.

5. Modello ClickUp per il monitoraggio delle risorse

Ottieni il modello gratis Aggiungi screenshot e fatture come allegati in modo che gli audit e gli aggiornamenti siano facili da leggere utilizzando il modello di monitoraggio delle risorse di ClickUp.

Perdere la chiave del portafoglio o dimenticare su quale dispositivo è memorizzata la frase seed è un rischio che nessun foglio di calcolo può risolvere da solo. Il modello di monitoraggio delle risorse ClickUp ti offre un registro centralizzato per tutto ciò che sta alla base del tuo portfolio di criptovalute.

Puoi registrare portafogli, dispositivi hardware, account di scambio, NFT e licenze con campi per titolare, metodo di accesso, posizione di backup e data dell'ultima verifica. Puoi anche aggiungere tag per "Alto valore", "Custodia" o "Cold storage" in modo da poterli ordinare rapidamente.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Registra portafogli, backup delle chiavi, dettagli dei dispositivi e licenze.

Imposta attività ricorrenti per testare i backup, ruotare le chiavi API o rivedere gli elenchi di accesso.

Allega screenshot e fatture come allegati per provare l'acquisto e la custodia.

Collega la tua watchlist e il tuo portfolio per avere un quadro completo di "dove si trova realmente tutto".

✨ Ideale per: individui e team che cercano un equilibrio tra praticità e sicurezza, mantenendo i registri delle attività vicini alla loro lista di criptovalute da monitorare e ai dati del portfolio.

🤯 Curiosità: gli analisti stimano che una parte significativa di tutti i Bitcoin mai estratti sia inaccessibile a causa di chiavi smarrite o portafogli dimenticati. Questa cifra è spesso citata come circa il 20% dell'offerta totale di Bitcoin.

6. Modello di elenco ClickUp

Ottieni il modello gratis Conserva i tuoi dati, le tue ricerche e le tue operazioni nello stesso posto con il modello di elenco ClickUp.

Il modello di elenco ClickUp è il modo più semplice per trasformare una watchlist di criptovalute in un sistema di attività da fare. Ogni riga corrisponde a una moneta e ogni moneta contiene tutto ciò che serve per agire: ticker, prezzo corrente, data di aggiunta, tesi, traguardo e stop.

Puoi utilizzare un elenco come watchlist principale e suddividerlo in base alla visualizzazione: "Alta convinzione", "Breve termine", "Lungo termine" o "Necessita di ricerca". I commenti memorizzano domande e follow-up, mentre gli allegati contengono screenshot o PDF che ti serviranno in seguito.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Cattura un backlog di asset con ticker, prezzo, tesi e passaggio successivo in un'unica visualizzazione.

Filtra per settore, convinzione o data catalizzatrice per concentrarti ogni giorno su un piccolo insieme.

Aggiungi attività secondarie per voci, uscite e revisioni in modo da poter seguire sempre la stessa routine.

Trasferisci le operazioni completate in una vista separata per vedere come si sono comportate nel tempo le idee della tua watchlist.

✨ Ideale per: trader e ricercatori che desiderano una watchlist di criptovalute semplice, un Elenco che possono aggiornare in pochi minuti e su cui possono agire senza dover cambiare strumento.

7. Modello di foglio di calcolo ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea il tuo elenco in ClickUp: assegnale un nome, scegli uno spazio e seleziona gli elementi da importare.

Il 6 ottobre 2025 il Bitcoin ha raggiunto livelli record, per poi ritirarsi poco dopo quando i cambiamenti nelle notizie economiche hanno triggerato un clima di maggiore avversione al rischio. Le notizie, i thread e i grafici arrivano sempre molto rapidamente nel mondo delle criptovalute. Il modello di foglio di calcolo ClickUp ti aiuta a registrare ciò che hai visto, quando l'hai visto e perché era importante, in modo che il tuo io futuro possa comprendere le decisioni passate.

Ogni riga può contenere un ticker, il nome dell'asset, il prezzo al momento della nota, la data, il riassunto della tesi, il link alla fonte e uno stato semplice come "In osservazione", "Inserito" o "Superato". È possibile aggiungere campi per la finestra catalizzatore, il tag di rischio e il punteggio di convinzione.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Crea un foglio di ricerca con colonne per ticker, prezzo, tesi e link alle fonti.

Filtra per tag o intervallo di tempo per trovare le configurazioni più rilevanti ogni settimana.

Collega le righe promettenti alle attività nella tua lista di controllo o nel tuo portfolio Elenchi per l'esecuzione

Mantieni commenti e allegati (grafici, PDF, thread) collegati a ciascuna riga.

✨ Ideale per: analisti e trader che desiderano un foglio di ricerca strutturato che si colleghi in modo chiaro alla loro watchlist di criptovalute e ai flussi di lavoro del portfolio.

8. Modello Kanban ClickUp

Ottieni il modello gratis Leggi le informazioni in pochi secondi con livelli di prezzo chiari e i passaggi successivi utilizzando il modello Kanban di ClickUp.

Se pensi in colonne piuttosto che in righe, il modello Kanban di ClickUp trasforma la tua watchlist di criptovalute in una bacheca ordinata. Imposta colonne come "In osservazione", "Voce pianificata", "Acquistato", "Ridotto" e "Venduto", quindi trascina le schede man mano che le operazioni si evolvono.

Ogni scheda può mostrare il ticker, il prezzo corrente, la data di ingresso, il traguardo, lo stop e una breve sintesi. È quindi possibile raggruppare le corsie per settore, convinzione o account in modo da vedere i modelli a colpo d'occhio. Questa scheda diventa una rapida scansione quotidiana: controlla cosa c'è in "Entry Planned" (Ingresso pianificato), conferma i livelli di prezzo e passa a "Bought" (Acquistato) o torna a "Watching" (In osservazione).

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia delle monete in modo visivo, dall'osservazione alla vendita, con colonne chiare e semplici.

Aggiungi i dati chiave su ogni scheda, così non dovrai aprire ogni pannello dei dettagli.

Raggruppa per settore o livello di rischio per mantenere il tuo portfolio equilibrato.

Usa i filtri e i limiti di lavoro in corso (WIP) per evitare di sovraccaricare una colonna.

✨ Ideale per: pensatori visivi che desiderano una watchlist di criptovalute che possano leggere in pochi secondi invece di scorrere un lungo foglio.

💡 Suggerimento professionale: trasforma le tue note sulle criptovalute in un flusso di lavoro voice-first con ClickUp Brain MAX Quando i mercati si muovono rapidamente, il collo di bottiglia è solitamente la tua velocità di digitazione, non il tuo pensiero. Talk to Text di ClickUp Brain MAX ti consente di dettare gli aggiornamenti della watchlist, le idee di trading e le voci del diario mentre tieni gli occhi sul grafico. Ti aiutano a trasformare il tuo discorso in un testo pulito e strutturato fino a 4 volte più velocemente rispetto alla digitazione. Ma non è tutto. Poiché sono collegati alla tua area di lavoro di ClickUp, queste note possono diventare immediatamente attività, commenti o aggiornamenti sui tuoi modelli di watchlist di criptovalute. ClickUp Brain MAX si basa anche su diversi modelli di IA premium come GPT-4. 1, Claude Sonnet 4 e Gemini 2. 5 Pro, e seleziona automaticamente quello più adatto a ciò che stai facendo. Per quanto riguarda specificatamente le criptovalute, puoi: Dettate nuovi ticker con voci, invalidazioni e note, e fate in modo che ClickUp Brain MAX li inserisca direttamente nel vostro elenco ClickUp o nella vista Kanban per la vostra lista di criptovalute da monitorare.

Discuti il tuo ragionamento dopo un'operazione ("Ho venduto SOL a $X perché i finanziamenti sono aumentati e la narrativa si è raffreddata"), quindi chiedi di riepilogare/riassumere la lezione e di collegarla a quell'attività per una revisione futura.

Poni domande come "Quali ticker nella mia watchlist sono entro il 3% dal loro traguardo?" o "Riassumi il PnL realizzato questa settimana e i maggiori vincitori dal mio portfolio" e ottieni risposte basate sulle tue attività effettive, sui tuoi documenti e sui file Google Drive collegati (compresi i fogli di calcolo della watchlist) invece di consigli generici. Ottieni riepiloghi dettagliati e di alto livello con ClickUp Brain MAX

9. Modello di piano Business per banchieri d'investimento ClickUp

Ottieni il modello gratis Prendi decisioni informate quando il tuo mandato riguarda token e azioni utilizzando il modello di piano Business per banchieri d'investimento di ClickUp.

Ad agosto 2025, le fusioni e acquisizioni a livello mondiale hanno raggiunto circa 2,6 trilioni di dollari dall'inizio dell'anno, con molti team che ora valutano i token insieme alle azioni, alle previsioni di fatturato e alle tendenze del settore. Il modello di piano business per banchieri d'investimento ClickUp offre un layout incentrato sui documenti in cui è possibile combinare metriche on-chain con la classica analisi di mercato.

Puoi strutturare sezioni relative al panorama di mercato, alla concorrenza, ai fattori che determinano i ricavi, all'economia dei token e ai rischi principali. I ticker e i prezzi della tua lista di criptovalute possono essere consultati direttamente in queste sezioni, in modo che il tuo piano rimanga legato ai dati in tempo reale.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Crea un unico piano che copra le dimensioni del mercato, i comps, il design dei token e le note sui rischi.

Aggiungi allegati con modelli, promemoria e liste di controllo di diligenza a ciascuna sezione.

Assegna titolari e date di scadenza per ogni parte del piano per mantenere il lavoro in movimento.

Collegati al tuo elenco di criptovalute e al tuo portfolio per una rapida consultazione.

✨ Ideale per: team di investimento che bilanciano l'esposizione in token e azioni e necessitano di un piano strutturato con connessione alla loro watchlist e alla loro ricerca in corso.

10. Modello ClickUp Project Tracker

Ottieni il modello gratis Tieni un registro aggiornato delle modifiche all'allocazione, ai traguardi e al rischio, in modo da poter leggere i risultati in un secondo momento con il modello ClickUp Project Tracker.

I mercati si muovono secondo i propri ritmi. I ribilanciamenti degli indici, le riunioni politiche e i cambiamenti nelle borse valori possono influire sul tuo portfolio. Il modello ClickUp Project Tracker ti aiuta a pianificare e a effettuare il monitoraggio del lavoro ricorrente relativo alla tua lista di criptovalute.

Imposta attività per revisioni settimanali delle watchlist, ribilanciamenti mensili e sessioni strategiche trimestrali. Utilizza le visualizzazioni Calendario, Gantt e Sequenza per vedere quando si concentrano gli eventi chiave, quindi assegna i titolari in modo che qualcuno sia sempre incaricato di controllare il rischio e l'esposizione. Puoi anche allegare screenshot o scambiare note da ogni revisione per ulteriore documentazione.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Pianifica controlli ricorrenti per la tua watchlist e il tuo portfolio con titolari chiari.

Mappa gli eventi esterni (date di usufruizione, decisioni politiche, principali pubblicazioni economiche) sul tuo calendario di revisione.

Aggiungi note e file da ogni revisione come allegati per conservare una cronologia delle decisioni.

Utilizza le visualizzazioni per vedere tutti i lavori di revisione imminenti su tutti gli account e le strategie.

✨ Ideale per: trader e responsabili delle operazioni che desiderano eseguire revisioni del portfolio secondo un programma prestabilito, anziché solo dopo forti oscillazioni dei prezzi.

💡 Suggerimento professionale: ClickUp AI Notetaker può partecipare alle tue chiamate Zoom o ad altre chiamate supportate, registrare l'audio, generare una trascrizione ed evidenziare le azioni da intraprendere e le decisioni prese durante la riunione. Invita l'AI Notetaker alla tua revisione mensile del portafoglio, quindi collega il riepilogo direttamente alle attività in modo che i follow-up entrino immediatamente nel tuo flusso di lavoro.

11. Modello OKR ClickUp

Ottieni il modello gratis Confronta le metriche prima e dopo in un unico foglio per un'analisi chiara utilizzando il modello OKR di ClickUp.

I buoni risultati derivano da buone abitudini. Il modello OKR di ClickUp ti consente di impostare obiettivi trimestrali per il tuo processo di criptovaluta e di collegarli direttamente alla tua watchlist e ai tuoi dati di trading.

Potresti impostare un obiettivo come "Migliorare la disciplina di rischio" con risultati chiave come "Registrare il 100% delle voci con prezzo, data e tesi" o "Mantenere il drawdown massimo al di sotto di una percentuale prestabilita". Ogni KR può essere collegato a una scheda, un elenco o un dashboard specifico. Ad ogni revisione, puoi aggiornare lo stato, modificare i traguardi e annotare cosa ha funzionato e cosa no.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Trasforma obiettivi vaghi ("fare trading meglio") in risultati chiave specifici e misurabili.

Collega ogni KR ai dati in tempo reale: watchlist, foglio di ricerca o dashboard del portfolio.

Pianifica i controlli in modo da poter vedere le tendenze prima della fine del trimestre.

Esamina gli obiettivi completati per capire quali abitudini hanno fatto la differenza maggiore.

✨ Ideale per: trader e piccoli team che desiderano collegare le watchlist delle criptovalute e le abitudini di trading a obiettivi chiari e tracciabili.

12. Modello di foglio di calcolo Fogli Google per il monitoraggio del portfolio di criptovalute di SpreadsheetPoint

tramite SpreadsheetPoint

Alcuni trader preferiscono rimanere su Sheets, soprattutto quando desiderano avere il controllo completo sulle formule. Il modello Fogli Google Crypto Portfolio Tracker di SpreadsheetPoint ti offre una watchlist di criptovalute e un portfolio già pronti in un unico foglio.

Puoi registrare il ticker, la quantità, il prezzo di acquisto e la data di acquisto, quindi utilizzare delle formule per calcolare il valore attuale e il P&L. I filtri e i grafici semplici rendono facile vedere quali asset dominano il tuo portfolio e quali invece hanno un impatto minimo.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia di ticker, quantità, prezzo di acquisto e prezzo corrente in un unico foglio gratis.

Utilizza le formule di importazione per aggiornare i dati sui prezzi senza doverli digitare manualmente.

Aggiungi note e tag per strategia, settore o convinzione.

Amplia il modello con i tuoi grafici e le tue metriche man mano che apprendi.

✨ Ideale per: chiunque desideri un foglio di lavoro gratis su Fogli Google per monitorare le criptovalute e tenere traccia del proprio portfolio, personalizzato man mano che la propria strategia matura.

💡 Suggerimento professionale: gli agenti AI di ClickUp possono monitorare elenchi o dashboard e trigger azioni quando qualcosa sembra strano, come campi mancanti o date obsolete. Puoi impostare un agente che ogni mattina esegua la scansione delle attività importate nella tua watchlist e crei un'attività ogni volta che un ticker non raggiunge un traguardo, uno stop o l'ultima nota di prezzo. Questo può aiutarti a mantenere il tuo processo in ordine senza controlli manuali. Affida i controlli di routine e mantieni aggiornata la tua watchlist con facilità grazie agli agenti ClickUp AI

13. Modello di grafico crittografico di Template. Net

I numeri sono utili, ma i grafici sono più facili da ricordare. Il modello di grafico per criptovalute di Template.net ti consente di inserire i dati dal tuo modello di watchlist di criptovalute o dai Fogli Google e trasformarli immediatamente in immagini chiare.

Puoi mostrare l'allocazione per asset, l'andamento dei prezzi nel tempo o i cambiamenti nella dominanza delle principali partecipazioni. Sostituisci i grafici a barre con grafici a linee, modifica le etichette ed evidenzia i livelli chiave che ti interessano. Una volta impostati, questi elementi visivi sono facilmente esportabili per report, thread o aggiornamenti del team.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Trasforma i dati della tua watchlist e del tuo portfolio in grafici chiari e di facile lettura.

Visualizza l'allocazione per asset, settore o livello di convinzione.

Contrassegna le voci di entrata e di uscita per studiare i tempi e i risultati delle operazioni.

Esporta immagini rifinite per aggiornamenti, recensioni o post sui social media.

✨ Ideale per: trader e scrittori che desiderano un modo veloce per trasformare i dati delle watchlist di criptovalute in grafici utili per prendere decisioni e comunicare.

🤯 Curiosità: il governo degli Stati Uniti detiene ora decine di miliardi di dollari in cripto-asset sequestrati, tra cui una grande riserva di Bitcoin, a dimostrazione di come gli asset digitali siano diventati parte integrante dei bilanci nazionali.

ClickUp il tuo gioco con le criptovalute al livello successivo

La maggior parte delle persone inizia con un sistema frammentario: app di scambio per i prezzi, Fogli Google, note nelle chat e la sensazione che ci sia qualcosa che sfugge. Con il tempo, questo sistema frammentario diventa un groviglio di lavoro e diventa più difficile capire quali operazioni siano davvero importanti.

ClickUp offre una sede alla tua lista di criptovalute da monitorare. ✨

Centralizza più punti dati in elenchi o tabelle, allega ricerche, pianifica attività di revisione e collega tutto ai dashboard per una semplice visualizzazione del portafoglio. Con ClickUp Brain, Brain Max, AI Notetaker e AI Agents, puoi riassumere i dati, dettare note, registrare riunioni e automatizzare piccoli controlli. Se questo è il tipo di ordine che desideri, registrati su ClickUp e inizia a creare un'area di lavoro in cui la tua watchlist, il tuo portafoglio e i tuoi prossimi passi finalmente convivono.