Modelli gratuiti di bacheche monday.com per ogni team

È sorprendente quanto spesso piccoli intoppi nei progetti, come il lavoro manuale ripetitivo, la confusione nella titolarità delle attività e il dover rincorrere i colleghi per avere aggiornamenti, finiscano per consumare tempo ed energie.

Secondo il Project Management Institute, le aziende sprecano 120.000 dollari per ogni milione di dollari investito a causa delle scarse prestazioni dei progetti.

I modelli di bacheca di monday.com sono stati creati per rompere questo circolo vizioso. Questi modelli personalizzabili già pronti semplificano la configurazione dei progetti fornendo una base per tutto, dalle attività quotidiane ai lanci di prodotti importanti.

Puoi modificarli facilmente per adattarli al tuo team, così non dovrai reinventare la ruota ogni volta che si presenta un nuovo progetto. In questo articolo ti guideremo alla scoperta di alcuni dei modelli di bacheca personalizzabili più utili con cui puoi iniziare.

Cosa rende un modello di bacheca monday.com efficace?

Un modello di bacheca monday.com è una configurazione di bacheca già pronta. Contiene gruppi, elementi, colonne, automazioni e visualizzazioni predefiniti progettati per supportare un particolare flusso di lavoro.

Quando applichi un modello, monday.com genera automaticamente una nuova bacheca con tutti gli elementi già strutturati, così puoi iniziare a utilizzare immediatamente il flusso di lavoro senza dover configurare manualmente la bacheca.

In questo modo, i team possono salvare, riutilizzare e effettuare modifiche su elementi specifici in base alle esigenze del loro progetto. Ecco cosa puoi fare con il modello di bacheca ideale di monday:

✅ Organizza le attività con una chiara struttura di gruppi , elementi e colonne per un facile monitoraggio.

✅ Consenti una personalizzazione flessibile di colonne, visualizzazioni e flussi di lavoro per diversi tipi di progetto.

✅ Supporta automazioni delle bacheche che semplificano le azioni ripetitive come i cambiamenti di stato o gli aggiornamenti delle attività.

✅ Abilita la collaborazione con attività assegnate, commenti e notifiche in tempo reale all'interno della bacheca.

✅ Facilita il salvataggio, la duplicazione e il riutilizzo delle bacheche come modelli per progetti futuri.

💡 Suggerimento professionale: i modelli di bacheca possono essere utili anche per le routine personali e i promemoria quotidiani. Un utente di Reddit ha condiviso come l'utilizzo di un'unica bacheca sia per il lavoro che per le attività personali lo abbia aiutato a evitare di suddividere le cose da fare tra app e post-it.

Panoramica dei modelli di bacheca

Ecco una rapida panoramica dei modelli di bacheca di monday.com e delle alternative di ClickUp:

Modelli gratuiti per bacheche monday.com

Bene, tuffiamoci nei modelli gratuiti di bacheche di monday.com che puoi iniziare a utilizzare subito!

1. Modello per la gestione del portfolio dei progetti

tramite Monday

Non sono sempre i grandi progetti a logorarti. A volte sono proprio quei piccoli aggiornamenti e quei cambiamenti nelle priorità a rendere la tua giornata particolarmente impegnativa. Questo modello di project management per il portafoglio progetti ti aiuta a consolidare tutti i tuoi progetti in un unico posto.

Ora, invece di dover gestire mille cose contemporaneamente, dovrai prestare attenzione solo a un unico spazio.

➡️ Perché ti piacerà questo modello

Visualizza tutti i tuoi progetti, le scadenze e le attività in un'unica bacheca organizzata.

Raccogli le nuove richieste di progetto e gestisci le approvazioni senza ulteriori scambi di comunicazioni.

Effettua il monitoraggio dei budget, delle sequenze e degli incarichi del team con semplici aggiornamenti.

Condividi file, note e aggiornamenti in tempo reale, proprio dove si svolge il lavoro.

Utilizza dashboard, bacheche Kanban o sequenze per seguire il tuo portfolio di progetti a modo tuo.

✨ Ideale per: team che gestiscono più progetti, portfolio clienti o iniziative interfunzionali.

📚 Leggi anche: I migliori esempi di bacheche Kanban per ottimizzare il tuo flusso di lavoro

2. Modello Campagne clienti per agenzie

tramite Monday

Un recente studio di PWC ha rilevato che la maggior parte dei team ad alte prestazioni ha una cosa in comune: utilizza strumenti di project management con funzionalità del centro modelli che li aiutano a lavorare in modo più intelligente.

Come agenzia, probabilmente hai avuto a che fare con feedback sparsi, thread di email sepolti e scadenze mutevoli. Il modello Campagne clienti per agenzie organizza ogni fase della campagna (brief, approvazioni, attività, tempistiche e feedback dei clienti) in un unico spazio di lavoro con sincronizzazione. In questo modo, il tuo team e i tuoi clienti rimangono allineati senza sovrapposizioni o confusione.

➡️ Perché ti piacerà questo modello

Organizza i dettagli dei clienti, le attività delle campagne e gli aggiornamenti in un'unica bacheca chiara.

Semplifica la collaborazione con i clienti grazie a moduli personalizzabili e contatti in fase di sincronizzazione.

Effettua il monitoraggio dei feedback, delle approvazioni e dello stato delle campagne senza dover cercare gli aggiornamenti.

Gestisci il carico di lavoro del tuo team tenendo d'occhio gli obiettivi a lungo termine.

Automatizza le attività di routine e i promemoria in modo da non perdere nulla di importante.

✨ Ideale per: agenzie di marketing, team creativi e project manager a contatto con i clienti.

👀 Curiosità: anche Leonardo da Vinci era un grande fan delle liste di controllo di attività da svolgere. I suoi famosi taccuini includono elenchi di cose da imparare, persone da incontrare e progetti da provare.

3. Modello per richieste e approvazioni di progetti

tramite Monday

Il problema più grande nella comunicazione è l'illusione che essa abbia avuto luogo.

Il problema più grande nella comunicazione è l'illusione che essa abbia avuto luogo.

La vecchia citazione di George Bernard Shaw è ancora attuale, soprattutto quando si tratta di richieste di progetto. Se pensi che avere tutto nelle email ti aiuterà a ricordarlo, ripensaci. Il continuo scambio di messaggi rischia di oscurare i dettagli importanti.

Il modello Richieste e approvazioni di progetto centralizza tutte le richieste di progetto in arrivo in un'unica bacheca, in modo che nulla vada perso nelle email o nei fogli di calcolo. Supporta moduli di richiesta personalizzati, notifiche in tempo reale e promemoria automatici per semplificare le approvazioni e mantenere tutti allineati.

➡️ Perché ti piacerà questo modello

Raccogli le richieste di progetto in un unico posto con moduli personalizzabili e condivisibili.

Tieni aggiornati tutti gli stakeholder con aggiornamenti e notifiche in tempo reale.

Effettua il monitoraggio delle approvazioni, dei feedback e delle scadenze senza dover rincorrere le persone.

Ordina e gestisci le richieste in base allo stato, alla data o al team con semplici gruppi codificati di colori.

Utilizza le automazioni per avvisare i richiedenti quando il loro progetto viene approvato o necessita di modifiche.

✨ Ideale per: project manager, team operativi e responsabili di reparto che gestiscono richieste interne o dei clienti.

💡Suggerimento professionale: ClickUp Brain aggiunge un ulteriore livello di supporto alla gestione dei tuoi progetti. Si tratta di un assistente basato sull'intelligenza artificiale in grado di riepilogare i feedback, rispondere alle domande relative ai progetti e organizzare le note direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro. Questa funzionalità ti consente di dedicare meno tempo alla ricerca di informazioni e più tempo alla creazione.

4. Modello di pianificatore per social media

tramite Monday

I social media sono oggi senza dubbio uno dei settori verticali più importanti in un'azienda. Tuttavia, a differenza di altri reparti, i social media sono spesso gestiti da un piccolo team che si occupa di una dozzina di attività. Ogni due giorni emerge una nuova tendenza, accompagnata da scadenze e risorse creative.

Questo modello di pianificatore per social media riunisce i tuoi post, i tuoi piani e i tuoi dati sulle prestazioni in un unico spazio organizzato che puoi effettivamente gestire. Ti consente di importare le tue metriche dei social media direttamente nella Bacheca, in modo che tutte le tue informazioni e risorse siano consolidate in un unico spazio.

➡️ Perché ti piacerà questo modello

Archivia risorse creative, copie e file delle campagne in un unico spazio di lavoro condiviso.

Pianifica i contenuti in base alla piattaforma, alla data di pubblicazione e allo stato con colonne chiare e personalizzabili.

Importa le metriche dei social media e effettua la connessione di file esterni con pochi clic.

Assegna i membri del team, imposta le date di scadenza e effettua il monitoraggio dello stato dei contenuti in modo semplice.

Utilizza gruppi contrassegnati da colori diversi per ordinare le campagne, monitorare i risultati e individuare rapidamente le tendenze.

✨ Ideale per: social media manager, team di marketing e autori di contenuti che gestiscono campagne multicanale.

📮 ClickUp Insight: quasi il 28% dei dipendenti considera il lavoro invisibile semplicemente come parte dell'essere un buon compagno di squadra, ma per il 10% sembra che siano sempre le stesse poche persone a finire per portare il carico extra. Ciò che inizia come un lavoro di squadra può facilmente trasformarsi in una silenziosa frustrazione quando la condivisione del carico di lavoro non è equa. La buona notizia è che il supporto non deve necessariamente provenire da un collega. Che tu stia cercando un vecchio documento, controllando lo stato di un'attività che nessuno ricorda o cercando di trovare la persona che ha gestito una richiesta simile l'anno scorso, ClickUp Brain può aiutarti a individuare rapidamente ciò di cui hai bisogno, assicurando che nessuno si senta escluso.

5. Modello di onboarding dei clienti

tramite Monday

L'onboarding dei clienti è un momento cruciale che richiede un attento piano e esecuzione. Un inizio difficile può creare un'atmosfera negativa. Questo modello ti consente di gestire l'intero percorso di onboarding, dalla riunione iniziale all'implementazione e alla formazione dei clienti, su un'unica bacheca.

Fornisce visibilità sullo stato e sul tempo impiegato, aiutando i team interni a rimanere allineati e i clienti a sentirsi supportati in ogni passaggio.

➡️ Perché ti piacerà questo modello

Gestisci ogni passaggio dell'onboarding, dalle chiamate iniziali al passaggio di consegne ai clienti, in un'unica bacheca.

Tieni traccia dello stato, del tempo investito e dei passaggi successivi con piena visibilità per il tuo team.

Mantieni allineati i team commerciali, di successo e di clienti su un'unica piattaforma di condivisione.

Assegna i titolari, imposta le scadenze e effettua la condivisione degli aggiornamenti in modo che nulla venga trascurato.

Adatta facilmente la bacheca alle esigenze specifiche di onboarding di ogni client.

✨ Ideale per: team di assistenza clienti, account manager e team di supporto alle vendite focalizzati sul coinvolgimento post-vendita.

📚 Leggi anche: Come utilizzare efficacemente una bacheca delle attività per una migliore gestione delle attività

6. Modello per lo sviluppo dei prodotti

tramite Monday

Per mantenere un prodotto sulla buona strada non bastano solo ottime idee. Si tratta di bilanciare gli obiettivi degli sprint, gestire i bug e assicurarsi che la roadmap rimanga chiara per tutte le persone coinvolte.

Questo modello di sviluppo prodotto consente ai team di pianificare, monitorare e gestire facilmente gli sprint scrum, coprendo tutto, dalla prioritizzazione del backlog alle retrospettive degli sprint. Include strumenti per mappare la tua visione del prodotto con una roadmap di alto livello, per il monitoraggio dei ticket di bug e per l'esecuzione di retrospettive collaborative.

➡️ Perché ti piacerà questo modello

Gestisci il tuo backlog e le priorità degli sprint con una chiara titolarità e un monitoraggio accurato.

Definisci gli obiettivi di prodotto con una roadmap di alto livello collegata alle attività di esecuzione.

Tieni traccia di bug, feedback dei clienti e risoluzioni in un'unica bacheca organizzata.

Conduci retrospettive efficaci con i feedback del team e i punti di azione raccolti in un unico posto.

Rimani aggiornato sullo stato dello sprint e sul miglioramento continuo con aggiornamenti chiari e di condivisione.

✨ Ideale per: Product manager, team di ingegneri e squadre Agile che gestiscono sprint e rilasci.

👀 Lo sapevi? Secondo Forrester Research , in un periodo di tre anni, le organizzazioni che utilizzano ClickUp hanno ottenuto un ritorno sull'investimento (ROI) stimato del 384%. Queste organizzazioni hanno generato circa 3,9 milioni di dollari di entrate incrementali grazie a progetti resi possibili o migliorati da ClickUp.

📚 Leggi anche: Modelli gratuiti per la pianificazione degli sprint per team agili

Limitazioni dei modelli di monday.com

Soddisfatto della maggior parte, ma seriamente frustrato da alcune funzioni di base.

Soddisfatto della maggior parte, ma seriamente frustrato da alcune funzioni di base.

È così che un utente di Reddit ha riassunto la sua esperienza con monday.com.

Prima di immergerti, è utile sapere dove le cose potrebbero risultare un po' meno fluide:

Molti modelli offrono una configurazione generica, il che significa che spesso dovrai effettuare delle modifiche e personalizzare i modelli in base al tuo progetto specifico.

I limiti di automazione dei piani gratuiti e di livello inferiore possono rendere difficile ottimizzare completamente i tuoi flussi di lavoro.

I registri delle attività all'interno dei modelli non sempre forniscono una visione dettagliata degli aggiornamenti o delle modifiche su più bacheche.

Non è previsto uno spazio integrato per la condivisione di idee o il brainstorming, quindi potrebbero essere necessari strumenti aggiuntivi per la collaborazione creativa.

Le bacheche più grandi e i modelli complessi possono rallentare i tempi di caricamento, soprattutto con l'aumentare delle dimensioni della tua area di lavoro.

📚 Leggi anche: I migliori strumenti per la pianificazione dei progetti

Modelli di bacheca alternativi

La maggior parte dei modelli di bacheca sono troppo generici per adattarsi al tuo flusso di lavoro effettivo o troppo rigidi per adattarsi all'evoluzione dei tuoi processi. Ti ritrovi con una bacheca che sembra organizzata ma che in realtà non aiuta il tuo team a lavorare più velocemente.

ClickUp adotta un approccio diverso in quanto prima area di lavoro IA convergente al mondo.

I modelli di bacheca in ClickUp non sono solo layout visivi: sono dotati di automazioni integrate, documenti collegati e relazioni intelligenti tra le attività che riflettono effettivamente il modo in cui viene svolto il lavoro. Eliminano il Work Sprawl collegando le tue bacheche direttamente a tutto ciò di cui il tuo team ha bisogno: file, comunicazioni, sequenze e report.

Niente più aggiornamenti manuali: solo il 100% del contesto in un unico posto dove persone e agenti lavorano insieme per portare avanti i progetti.

Ecco 15 dei migliori modelli di ClickUp che offrono effettivamente una connessione tra il tuo lavoro quotidiano e i tuoi obiettivi più grandi:

1. Modello di bacheca ClickUp

Ottieni un modello gratis Gestisci le attività in modo chiaro e connesso con il modello di bacheca ClickUp.

Nonostante la disponibilità di dashboard, il 43% dei team continua a ricorrere ai fogli di calcolo per capire le cose da solo. Questo spesso accade perché le dashboard non mostrano il quadro completo o non sono abbastanza flessibili per il lavoro quotidiano.

Il modello di bacheca ClickUp risolve questo problema fornendo un flusso di lavoro completamente personalizzabile che funziona come un tracker visivo in tempo reale.

➡️ Perché ti piacerà questo modello

Personalizza le colonne in base al tuo flusso di lavoro e mantieni tutto allineato.

Visualizza attività, stati e progressi in un'unica vista Bacheca.

Raggruppa le attività per sprint, priorità o titolare senza cambiare strumento.

Tieni traccia degli aggiornamenti e porta avanti le attività con semplici azioni di trascinamento.

Utilizza le viste Bacheca integrate senza perdere la connessione con i tuoi obiettivi o la tua Sequenza.

✨ Ideale per: team di progetto, responsabili di reparto e team alla ricerca di una bacheca di progetto personalizzabile.

Dato che stiamo parlando di visualizzazione dei dati, i project manager possono monitorare lo stato e gli obiettivi in tempo reale utilizzando un dashboard di project management personalizzabile. Ecco un breve video che spiega come funziona:

2. Modello di bacheca di progetto ClickUp

Ottieni un modello gratis Offri al tuo team uno spazio organizzato per pianificare, effettuare il monitoraggio e consegnare tramite il modello di bacheca di progetto di ClickUp.

La gestione di un progetto spesso comporta il bilanciamento di tutti i componenti senza sacrificare la qualità o mancare le scadenze. Tuttavia, quando gli elenchi delle cose da fare, gli aggiornamenti e i feedback esistono in ambiti disparati, la situazione diventa difficile.

Creato appositamente per questi momenti, il modello di bacheca di progetto ClickUp offre le seguenti funzionalità per riunire tutto in un'unica vista.

➡️ Perché ti piacerà questo modello

Suddividi i progetti complessi in attività gestibili e flussi di lavoro chiari.

Tieni traccia dello stato di avanzamento delle attività, delle scadenze e della titolarità in un'unica bacheca.

Collabora con il tuo team e effettua la condivisione degli aggiornamenti dei progetti con le parti interessate.

Personalizza le visualizzazioni e le colonne in base alle dimensioni e alla portata del tuo progetto.

Ottieni una vista dettagliata del tuo progetto senza perdere di vista i dettagli.

✨ Ideale per: team interfunzionali, project manager e team operativi che gestiscono progetti collaborativi.

📚 Leggi anche: Passaggi per migliorare i flussi di lavoro del tuo team

3. Modello di bacheca Kanban semplice ClickUp

Ottieni un modello gratis Scopri un modo semplice per organizzarti con il modello di bacheca Kanban semplice di ClickUp.

Il modello Kanban di ClickUp è uno strumento flessibile che aiuta i team a visualizzare e gestire i propri flussi di lavoro. È dotato di stati, campi e visualizzazioni personalizzati. In questo modo è facile monitorare i progressi, suddividere i progetti di grandi dimensioni e individuare i colli di bottiglia.

Grazie agli strumenti di project management integrati, come tagging, attività secondarie e dipendenze tra attività, i team possono migliorare la trasparenza e ottimizzare l'utilizzo delle risorse per aumentare la produttività.

➡️ Perché ti piacerà questo modello

Visualizza lo stato di avanzamento delle attività con un semplice trascinamento tra le colonne.

Suddividi i progetti più grandi in passaggi più piccoli e gestibili

Individua tempestivamente i colli di bottiglia e modifica le priorità con meno approssimazioni.

Migliora la comunicazione offrendo a tutti visibilità sullo stato delle attività.

Personalizza colonne, etichette e flussi di lavoro in base alle esigenze del tuo progetto.

✨ Ideale per: team che cercano un modo chiaro e visivo per effettuare il monitoraggio di attività, flussi di lavoro e fasi di progetto.

📚 Leggi anche: Le migliori app gratis per software di bacheche Kanban

4. Modello di bacheca per la gestione di più progetti di project management ClickUp

Ottieni un modello gratis Goditi la tranquillità di avere tutto il tuo lavoro in un unico posto utilizzando il modello di bacheca per progetti multipli di ClickUp.

Quasi il 60% dei project manager gestisce fino a cinque progetti contemporaneamente. Con così tante cose da fare allo stesso tempo, è naturale che alcuni dettagli sfuggano. Ma il modello di bacheca Kanban Simple Sprints di ClickUp viene in tuo soccorso. Questo modello aiuta i team Agile a pianificare, eseguire, configurare e monitorare il proprio lavoro con chiarezza.

➡️ Perché ti piacerà questo modello

Pianifica gli sprint con le visualizzazioni predefinite della bacheca e della vista Elenco per una migliore visibilità.

Stima le attività e effettua il monitoraggio del completamento all'interno di ogni ciclo sprint.

Personalizza i flussi di lavoro e le automazioni in base al tuo processo Agile.

Monitora lo stato dello sprint e identifica gli ostacoli in tempo reale

Mantieni il tuo team allineato su obiettivi, sequenze e passaggi successivi.

✨ Ideale per: project manager e team che gestiscono contemporaneamente più progetti o sprint Agile.

📮ClickUp Insight: Il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra diverse piattaforme, gestire le email e passare da una riunione all'altra. E se fosse possibile eliminare queste costose interruzioni? ClickUp riunisce i tuoi flussi di lavoro (e le chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!

5. Modello di roadmap con vista Kanban di ClickUp

Ottieni un modello gratis Rimani concentrato sul quadro generale anche quando i dettagli cambiano con il modello Kanban View Roadmap di ClickUp.

Il roadmap tradizionali spesso sembrano eccellenti all'inizio... finché i piani non cambiano. Una volta modificati gli obiettivi e le attività, ci si rende conto del lavoro significativo richiesto per aggiornare manualmente questi elementi.

Il modello ClickUp Kanban View Roadmap semplifica le modifiche al volo senza dover ricominciare da capo ogni volta che cambiano le priorità. Offri al tuo team un modo flessibile e visivo per gestire le roadmap come documenti dinamici.

➡️ Perché ti piacerà questo modello

Crea una roadmap visiva chiara con la semplice funzione drag-and-drop.

Aggiungi, sposta o rimuovi facilmente le attività man mano che i tuoi piani evolvono.

Assegna titolari e scadenze per integrare la responsabilità nel flusso di lavoro.

Mantieni la tua roadmap allineata con lo stato e i feedback del progetto in tempo reale.

Condividi gli aggiornamenti con le parti interessate in un formato facile da seguire e modificare.

✨ Ideale per: Product manager, project planner e team dirigenziali che devono allinearsi su roadmap strategiche.

👀 Leggi anche: Come implementare tecniche di project management visive per i progetti

6. ClickUp Kanban per lo sviluppo di software

Ottieni un modello gratis Rendi più chiaro il tuo flusso di lavoro di sviluppo utilizzando questo modello Kanban di ClickUp per lo sviluppo di software.

I progetti software sono noti per la loro natura imprevedibile. C'è del vero nelle battute sugli sviluppatori che ricevono aggiunte improvvisate all'ambito di lavoro.

Il modello ClickUp Kanban per lo sviluppo di software aiuta i team a visualizzare e gestire il loro flusso di lavoro rappresentando le attività come schede che si spostano attraverso ogni fase dello sviluppo. Offre bacheche Kanban personalizzabili, consente di impostare limiti di lavoro in corso (WIP) e include dashboard per monitorare la durata ciclo.

➡️ Perché ti piacerà questo modello

Visualizza ogni fase del processo di sviluppo con bacheche Kanban personalizzabili.

Imposta dei limiti per i lavori in corso (WIP) per evitare colli di bottiglia e sovraccarichi di lavoro per il tuo team.

Semplifica le richieste di acquisizione e mantieni tutto organizzato in un unico flusso di lavoro.

Tieni traccia della durata del ciclo e monitora le prestazioni del team con dashboard in tempo reale.

Modifica le priorità e gestisci le attività di sviluppo con una chiara titolarità e il monitoraggio dello stato.

✨ Ideale per: team di sviluppo, tester QA e product manager di software per il monitoraggio delle richieste di funzionalità e dei bug.

👀 Curiosità: i diagrammi di flusso sono nati nell'industria siderurgica. Nel 1921, gli ingegneri industriali Frank e Lillian Gilbreth introdussero i diagrammi di flusso per mappare i processi di fabbrica.

7. Modello di pianificazione agile sprint ClickUp

Ottieni un modello gratis Fornisci al tuo team gli strumenti per pianificare con sicurezza grazie al modello di pianificazione agile sprint di ClickUp.

Senza un piano solido, anche i team migliori possono perdere la concentrazione. Ma non con il modello di pianificazione agile sprint di ClickUp. Questo modello ti aiuta a pianificare ogni sprint con chiarezza, monitorare le dipendenze e mantenere tutti allineati.

➡️ Perché ti piacerà questo modello

Pianifica gli sprint con bacheche personalizzabili che si adattano a progetti di qualsiasi dimensione.

Visualizza attività, dipendenze e scadenze in una vista della Sequenza di facile consultazione.

Tieni traccia dei progressi dello sprint dall'inizio alla fine con aggiornamenti di stato chiari.

Allinea gli stakeholder su obiettivi, tempistiche e allocazione delle risorse in un unico spazio di condivisione.

Modifica rapidamente i piani e le priorità in base al feedback o alle mutevoli esigenze.

✨ Ideale per: team Scrum, project manager Agile e team di sviluppo che eseguono cicli di sprint iterativi.

8. Modello di bacheca di progettazione ClickUp

Ottieni un modello gratis Pianifica ogni sprint e monitora le dipendenze con il modello di pianificazione agile degli sprint di ClickUp.

Il modello di bacheca di progettazione ClickUp semplifica l'organizzazione dei concetti, la condivisione di immagini e la collaborazione con il tuo team o i tuoi clienti senza i soliti scambi di comunicazioni. Puoi monitorare ogni fase del tuo progetto con stati, campi e sequenze personalizzati su misura per il lavoro di progettazione.

Il modello semplifica anche la raccolta di feedback, la gestione delle revisioni e l'organizzazione di tutte le risorse creative in un unico posto per un lavoro di squadra senza intoppi.

➡️ Perché ti piacerà questo modello

Raccogli elementi di design, bozze e feedback in un'unica bacheca organizzata.

Visualizza le idee creative con immagini, video e note, tutto in un unico spazio.

Crea aree di lavoro collaborative in cui il tuo team può contribuire e effettuare la condivisione degli aggiornamenti.

Condividi le bacheche con i clienti o le parti interessate per ottenere rapidamente revisioni e approvazioni.

Personalizza i flussi di lavoro in base al processo creativo del tuo progetto.

✨ Ideale per: team di progettazione, agenzie creative e team interfunzionali che gestiscono risorse di progettazione e feedback.

💡 Suggerimento professionale: per i team che desiderano aumentare ulteriormente la produttività, ClickUp Brain MAX offre funzionalità avanzate come: Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint e tutte le tue app collegate per individuare file, documenti e allegati senza interrompere il tuo flusso di lavoro: non dovrai più attivare/disattivare le schede per trovare ciò che ti serve.

Usa Talk to Text per aggiornare lo stato delle attività, creare nuovi elementi della bacheca o assegnare lavori ai membri del team con la voce, senza usare le mani mentre sei in riunione o stai esaminando gli aggiornamenti del progetto.

Accedi a diversi modelli di IA come ChatGPT, Claude e Gemini all'interno di un unico spazio di lavoro contestuale che comprende la struttura della tua bacheca, i flussi di lavoro del team e la cronologia dei progetti. Prova ClickUp Brain MAX, l'intelligenza artificiale che conosce alla perfezione i tuoi progetti. Abbandona la proliferazione di strumenti di IA. Usa la tua voce per generare automazioni delle bacheche, popolare i modelli con dati di progetto reali e ottenere risposte immediate sullo stato dei progetti.

9. Modello ClickUp Getting Things Done

Ottieni un modello gratis Porta a termine le tue attività senza stress utilizzando il modello Getting Things Done di ClickUp.

Gli infiniti elenchi di attività da fare al lavoro danno la sensazione di lavorare sodo ma di fare pochi progressi. Il modello Getting Things Done (GTD) di ClickUp, ispirato al metodo di David Allen, ti aiuta a registrare, organizzare e gestire le attività in modo da liberare la mente.

➡️ Perché ti piacerà questo modello

Raccogli attività, idee e elementi da intraprendere in un'unica bacheca organizzata.

Ordina le attività in base alla priorità, al contesto o al progetto con visualizzazioni personalizzabili.

Suddividi i progetti più grandi in passaggi successivi più piccoli e gestibili.

Rivedi e aggiorna regolarmente le attività per rimanere al passo con gli impegni.

Utilizza categorie chiare come "Azioni successive", "In attesa" e "Un giorno" per mantenere attivo il tuo flusso di lavoro.

✨ Ideale per: individui e team che utilizzano metodi GTD per l'acquisizione, la prioritizzazione e l'esecuzione delle attività.

10. Modello ClickUp per l'onboarding dei clienti

Ottieni un modello gratis Fai sentire ogni nuovo cliente una priorità utilizzando il modello ClickUp Customer Onboarding Template.

Si parla molto dell'IA che ruba il lavoro, ma quando si tratta di acquisizione dei clienti, l'elemento umano è ancora fondamentale. Il 68% delle aziende ritiene che la personalizzazione sia molto importante e il 64% considera il miglioramento dell'esperienza del cliente una priorità assoluta.

Tutto inizia con un processo di onboarding fluido e ben ponderato: un processo che fa sentire i clienti apprezzati fin dall'inizio. Questo modello di onboarding dei clienti ti aiuta proprio in questo.

➡️ Perché ti piacerà questo modello

Guida i nuovi clienti attraverso l'onboarding con un processo chiaro e dettagliato che comprende tutti i passaggi necessari.

Tieni traccia delle attività, delle sequenze e delle attività cardine in un unico spazio di lavoro condiviso.

Allinea i tuoi team di customer success, commerciali e del supporto su un unico piano

Automatizza follow-up, aggiornamenti e promemoria per evitare di perdere passaggi importanti.

Personalizza l'esperienza di onboarding per soddisfare le esigenze di ogni cliente senza perdere coerenza.

✨ Ideale per: team commerciali, di successo e di assistenza clienti che ottimizzano i processi di onboarding dei nuovi clienti per gli utenti.

11. Modello di matrice di selezione per le assunzioni ClickUp

Ottieni un modello gratis Crea un team che si adatti ai tuoi obiettivi e cresca con te passando al modello ClickUp di selezione del personale.

Trovare le persone giuste per il tuo team non è solo una questione di curriculum. Ciò che conta davvero è che ogni candidato riceva una valutazione equa basata su ciò che è veramente importante per il ruolo. Per aiutarti in questo, il modello di matrice di selezione delle assunzioni di ClickUp ti aiuta a strutturare il tuo processo di assunzione.

➡️ Perché ti piacerà questo modello

Organizza e effettua il monitoraggio di tutte le candidature di lavoro in un'unica bacheca strutturata.

Valuta i candidati utilizzando criteri chiari come competenze, esperienza e qualifiche.

Confronta i candidati fianco a fianco per prendere decisioni più obiettive.

Semplifica il processo di assunzione con visualizzazioni personalizzabili e monitoraggio dello stato.

Condividi i tuoi feedback con il team di reclutamento in tempo reale per mantenere tutti allineati.

✨ Ideale per: team HR, reclutatori e responsabili delle assunzioni che valutano i candidati in base a criteri strutturati.

👀 Curiosità: i post-it sono diventati strumenti di flusso di lavoro per caso. Originariamente un esperimento fallito con gli adesivi, i post-it hanno trovato il loro scopo quando le persone hanno iniziato a usarli per organizzare le idee sulle pareti.

12. Modello retrospettivo del progetto ClickUp

Ottieni un modello gratis Trasforma ogni progetto in un'esperienza di apprendimento con il modello di retrospettiva di progetto di ClickUp.

Il completamento di un progetto è un'attività cardine, ma dedicare del tempo a riflettere su come è andato è ciò che aiuta davvero i team a crescere. Il modello di retrospettiva del progetto ClickUp ti offre un modo semplice per guardare indietro e imparare sia dai successi che dalle battute d'arresto.

➡️ Perché ti piacerà questo modello

Cattura ciò che ha funzionato bene e ciò che avrebbe potuto funzionare meglio.

Identifica le aree di miglioramento e definisci azioni chiare per i progetti futuri.

Valuta le prestazioni del team rispetto agli obiettivi in modo aperto e strutturato.

Incoraggia un feedback onesto e rafforza la collaborazione attraverso la condivisione delle riflessioni.

Documenta le lezioni apprese e le best practice da portare avanti con il tuo team.

✨ Ideale per: team di progetto, Scrum master e team leader che conducono retrospettive o analisi post mortem.

13. Modello di supporto IT ClickUp

Ottieni un modello gratis Consenti al tuo team IT di concentrarsi sulla risoluzione dei problemi, anziché sul loro smistamento, con il modello di supporto IT ClickUp.

Quando le richieste IT iniziano ad accumularsi, possono influire rapidamente sia sul tuo team del supporto che sui tuoi clienti. In questo caso, il modello di supporto IT di ClickUp offre al tuo team del supporto un modo semplice e organizzato per gestire le richieste e risolvere i problemi più rapidamente.

➡️ Perché ti piacerà questo modello

Organizza i ticket di supporto e effettua il monitoraggio dello stato in una bacheca centralizzata.

Assegna attività e collabora con i tuoi colleghi per risolvere i problemi in modo efficiente.

Monitora lo stato, le scadenze e gli aggiornamenti dei clienti con una visibilità chiara.

Automatizza gli aggiornamenti e i promemoria di routine per evitare di perdere richieste importanti.

Conserva un registro ricercabile dei ticket, delle risoluzioni e dei feedback passati per riferimento futuro.

✨ Ideale per: team di assistenza IT, reparti di supporto interno e responsabili dell'assistenza clienti che effettuano il monitoraggio dei ticket IT.

📚 Leggi anche: Come creare una bacheca Agile Scrum per il project management

14. Modello di nota spese aziendale ClickUp

Ottieni un modello gratis Tieni sotto controllo le finanze della tua azienda con il modello di rendiconto spese aziendali di ClickUp.

Se pensi che le spese aziendali siano un problema, dovresti provare a dare un senso alle ricevute sparse. Il modello di rapporto sulle spese aziendali di ClickUp ti aiuta a mettere ordine nel monitoraggio finanziario. Puoi facilmente registrare, classificare e monitorare tutte le tue spese aziendali in un unico spazio di lavoro organizzato.

Questo modello semplifica le approvazioni e la reportistica, rendendo la gestione finanziaria più semplice e trasparente.

➡️ Perché ti piacerà questo modello

Crea, aggiorna e effettua il monitoraggio delle note spese in un unico spazio di lavoro condiviso.

Visualizza le tendenze di spesa e identifica le aree in cui è possibile risparmiare sui costi.

Monitora i budget, effettua il monitoraggio dei rimborsi e gestisci le approvazioni con facilità.

Tieni in ordine i registri finanziari per audit, reportistica o previsione.

Collabora in tempo reale con i team finanziari o i manager per il monitoraggio delle spese.

✨ Ideale per: team finanziari, responsabili di reparto e project manager che monitorano budget e spese.

15. Modello di calendario editoriale per blog ClickUp

Ottieni un modello gratis Concentrati sulla scrittura, non sulla gestione del tuo programma con il modello di calendario editoriale del blog ClickUp.

Un autore di contenuti ha due lavori a tempo pieno: creare contenuti e organizzarli. Quest'ultimo non dovrebbe far parte delle mansioni lavorative. Ecco perché il modello di calendario editoriale del blog ClickUp ti offre un modo semplice per mappare le tue idee e tenere traccia delle scadenze.

➡️ Perché ti piacerà questo modello

Pianifica e organizza tutti i contenuti del blog in una bacheca chiara e personalizzabile.

Imposta scadenze, assegna attività e effettua il monitoraggio dello stato dalla bozza alla pubblicazione.

Collabora con scrittori, editori e collaboratori in tempo reale

Identifica le lacune nei contenuti e pianifica in anticipo per una pubblicazione tempestiva e coerente.

Monitora lo stato dei post, le approvazioni e i feedback in un flusso di lavoro editoriale di condivisione.

✨ Ideale per: team di contenuti, responsabili marketing e blogger che pianificano flussi di lavoro editoriali e scadenze.

Migliora i tuoi lunedì con i modelli gratis di ClickUp

Gestire i progetti è già abbastanza difficile senza dover perdere ore a configurare le stesse bacheche. Invece di sottoporsi a tutto questo, perché non passare a modelli già pronti?

I modelli di bacheca di Monday.com ti offrono un ottimo punto di partenza quando desideri semplificare la configurazione e iniziare rapidamente.

Tuttavia, se cerchi maggiore flessibilità e controllo creativo, i modelli di ClickUp offrono quel qualcosa in più che il tuo team apprezzerà.

Dalla pianificazione dei progetti e dalle bacheche sprint ai flussi di lavoro di onboarding e ai calendari editoriali, ClickUp ti offre modelli pronti all'uso che crescono insieme al tuo team. Sei pronto a semplificare i tuoi processi e risparmiare tempo?

✅ Registrati subito su ClickUp!