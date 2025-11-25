Modello SEO Off Page per backlink e brand building

Siamo pronti a elogiare l'interfaccia utente, l'esperienza utente e l'estetica complessiva di un sito web quando sono eccellenti. Spesso diamo credito ai contenuti quando ottengono un buon posizionamento nei motori di ricerca... e giustamente. Ma c'è un altro aspetto che determina il modo in cui un sito raggiunge davvero le persone, un aspetto che non sempre è sotto i riflettori.

È qui che la SEO on-page e la SEO off-page svolgono silenziosamente il lavoro più impegnativo da fare.

La verità è che solo il 96,55% dei contenuti non riceve mai traffico dai risultati di ricerca di Google, il che significa che solo una piccola parte delle pagine web raggiunge effettivamente il proprio pubblico. L'ottimizzazione dei motori di ricerca off-page fa la differenza in questo caso.

Naturalmente, copre molte cose contemporaneamente, dalla creazione di link e menzioni del marchio alle recensioni e ai segnali della comunità (che mostrano ai motori di ricerca che il tuo sito è affidabile). Poiché la SEO off-page ha così tante parti, raramente funziona come un lavoro per una sola persona.

In questo articolo esploreremo quindi alcuni utili modelli di lista di controllo SEO off-page che possono fornire supporto ai tuoi sforzi e dare al tuo lavoro le migliori possibilità di essere visto.

Modelli di liste di controllo SEO off-page in sintesi

Ecco una tabella di riepilogo di tutti i modelli di lista di controllo SEO off-page di ClickUp:

Cosa sono i modelli di lista di controllo SEO off-page?

I modelli di lista di controllo SEO off-page sono guide strutturate e pronte all'uso che ti aiutano a pianificare, organizzare e effettuare il monitoraggio di tutte le attività svolte al di fuori del tuo sito web per migliorare il posizionamento nei motori di ricerca e l'autorità online.

Essi delineano le attività, le best practice e le metriche per le aree chiave della SEO off-page.

Ad esempio, l’esempio di Zapier dimostra quanto possa essere efficace una solida strategia SEO. Il suo blog da solo genera 1,6 milioni di visite organiche al mese, con un valore di traffico stimato in circa 3,7 milioni di dollari. Un singolo articolo dedicato alle "migliori app per le liste di cose da fare" genera 58.800 visite mensili, mentre le landing page programmatiche rappresentano il 16% del suo traffico organico complessivo. Anche piccoli studi di ricerca hanno ottenuto backlink da oltre 90 domini ad alta autorità. Ciò che accomuna tutti questi numeri è la forza della SEO off-page di Zapier. Questi backlink, menzioni del marchio e hub di contenuti sono segnali per i motori di ricerca che indicano che il sito è credibile e merita un posizionamento più alto.

Ecco perché la SEO off-page è importante per chiunque voglia davvero aumentare il traffico e l'autorevolezza. E per rendere il processo più facile, puoi usare un modello di lista di controllo SEO off-page.

Ecco cosa possono fare per te:

Ottieni backlink di alta qualità da siti affidabili e analizza i profili dei concorrenti.

Tieni traccia delle menzioni del marchio per rafforzare l'autorità anche senza link.

Aumenta la visibilità attraverso il coinvolgimento sui social media e le comunità online.

Migliora la SEO locale mantenendo elenchi e citazioni aziendali accurati.

Promuovi contenuti di valore attraverso guest post, syndication e outreach con gli influencer.

Cosa rende efficace un modello di lista di controllo SEO off-page?

Le buone guide concordano sulle basi. La SEO off-page si riferisce al lavoro terminato al di fuori del tuo sito web per guadagnare fiducia.

Le liste di controllo più utili si concentrano su backlink di alta qualità, menzioni del marchio, inserzioni e recensioni locali, partecipazione attiva alla community e monitoraggio costante. Quando queste attività sono organizzate e ripetute, migliorano il posizionamento nei motori di ricerca e aumentano il traffico proveniente dai risultati di ricerca.

Tenendo presente questo, un modello di lista di controllo SEO off-page efficace dovrebbe rendere il lavoro semplice, ripetibile e facile da monitorare.

Ecco cosa cercare in un buon modello:

✅ Passaggi per ottenere e creare backlink di alta qualità, recuperare link non funzionanti e confrontare il tuo profilo con quello dei concorrenti.

✅ Attività per monitorare le menzioni del marchio e i backlink naturali, partecipare a forum e comunità online pertinenti e pianificare un piano di promozione delicata dei contenuti.

✅ Elementi SEO locali per aggiornare il tuo profilo Google Business, aggiungere citazioni coerenti e invitare recensioni ponderate.

✅ Una piccola sezione di monitoraggio che utilizza gli account Google Search Console e Google Analytics per osservare il posizionamento delle parole chiave, il traffico di riferimento e il modo in cui i crawler dei motori di ricerca vedono il tuo sito.

✅ Un modello di lista di controllo SEO off-page stampabile e facile da usare per il team, con titolari, date di scadenza, link interni alle attività on-page correlate e spazio per i follow-up tecnici SEO.

I 9 migliori modelli di lista di controllo SEO off-page

Una SEO efficace raramente viene eseguita da un lupo solitario.

La SEO off-page è più grande di qualsiasi singola persona. Anche con le app per le liste di controllo giornaliere, cercare di gestire tutto da soli può trasformarsi rapidamente in un elenco disordinato di attività incomplete.

E non si tratta solo del volume delle attività, ma anche della dispersione che creano. La dispersione del lavoro si insinua quando i backlink vengono monitorati in un foglio di calcolo, le menzioni in un altro e gli aggiornamenti di outreach vengono sepolti nei thread di chat.

ClickUp risolve questi problemi come primo Converged AI Workspace al mondo, riunendo tutte le app di lavoro, i dati e i flussi di lavoro. Invece di passare da un'app all'altra o ricominciare da zero ogni volta, il tuo flusso di lavoro SEO risiede in un unico hub connesso dove il contesto rimane intatto. Con questo in mente, ecco alcuni modelli gratuiti di liste di controllo SEO off-page:

1. Modello di lista di controllo SEO ClickUp

Ottieni il modello gratis Rendi più facile l'esecuzione del lavoro richiesto per l'SEO off-page con il modello di lista di controllo SEO di ClickUp.

Ricordi la scena in Matrix in cui Neo finalmente vede il codice dietro Tutto, rendendosi conto di come tutte le parti siano collegate? Ecco, una buona lista di controllo SEO è proprio così. Il modello di lista di controllo SEO di ClickUp offre ai team questo tipo di chiarezza.

Organizza tutto, dalla ricerca di parole chiave a coda corta e lunga alla correzione dei link non funzionanti, in attività gestibili, assicurandoti che nessun passaggio della tua strategia SEO venga trascurato. Puoi anche utilizzare strumenti di IA per effettuare il monitoraggio del posizionamento delle parole chiave, pianificare l'ottimizzazione dei contenuti e controllare i link non funzionanti. Ti aiuta a tenere d'occhio lo stato dei progressi tecnici della SEO senza perdere di vista le scadenze o la titolarità del team.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Ricerca le parole chiave target, effettua il monitoraggio nelle attività e allineale agli obiettivi di contenuto.

Controlla i link non funzionanti e monitora le correzioni tecniche SEO in corso con attività ricorrenti.

Crea una mappa del sito, inviala ai motori di ricerca e effettua il monitoraggio dello stato di indicizzazione.

Utilizza i dashboard per monitorare la visibilità dei risultati di ricerca, i link interni e il lavoro richiesto per l'SEO complessiva.

✨ Ideale per: team di marketing che desiderano un modo strutturato per il monitoraggio delle attività SEO senza tralasciare dettagli importanti.

2. Modello di lista di controllo per il progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Suddividi i progetti in passaggi dettagliati e assegna la titolarità chiara con il modello di lista di controllo di progetto di ClickUp.

Il modello di lista di controllo di progetto ClickUp è un framework potente e flessibile che ti aiuta a organizzare ogni fase del tuo progetto, dalla pianificazione all'esecuzione. È progettato per suddividere le attività in passaggi concreti, consentendoti di adattarlo perfettamente alla tua SEO off-page.

Invece di chiederti chi si occupa di cosa, questo modello di elenco delle cose da fare definisce ogni passaggio in ordine, assegna ruoli chiari e mantiene l'intero processo senza attriti.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Imposta scadenze e effettua il monitoraggio delle dipendenze per evitare ritardi e colli di bottiglia.

Utilizza dashboard e calendari per monitorare lo stato in tempo reale e apportare le modifiche necessarie.

Genera report per comprendere le prestazioni e identificare le aree di miglioramento.

✨ Ideale per: teams che gestiscono progetti complessi che richiedono chiarezza, responsabilità e un'esecuzione fluida dall'inizio alla fine.

💡 Suggerimento professionale: probabilmente la parte migliore di ClickUp è la sua IA, ClickUp Brain. Essendo integrata, può accedere alle tue attività, ai tuoi documenti e ai tuoi progetti e conosce già il contesto. Ciò significa che non devi copiare e incollare i dettagli in uno strumento separato o spiegare nuovamente su cosa stai lavorando. Trasforma i dati SEO sparsi in informazioni immediate utilizzando ClickUp Brain

3. Modello di lista di controllo settimanale ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza strumenti centralizzati che offrono ai team più spazio per concentrarsi tramite il modello di lista di controllo settimanale ClickUp.

La maggior parte delle persone dedica circa il 60% del proprio tempo a ciò che gli esperti chiamano "lavoro sul lavoro". Ciò significa che si passano ore a passare da un'app all'altra, a partecipare a lunghe riunioni o a cercare di effettuare il monitoraggio delle informazioni invece di portare avanti il lavoro.

Con il modello di lista di controllo settimanale di ClickUp, ottieni una tabella di marcia settimanale per il lavoro di SEO off-page del tuo team. Ti consente di pianificare le attività in anticipo, impostare promemoria e vedere quali elementi sono in ritardo.

Con questo modello di roadmap SEO avrai anche le idee chiare su cosa concentrarti ogni giorno. Questa sicurezza ti garantisce di non perdere di vista le attività ricorrenti e quelle più piccole.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Pianifica in anticipo le attività off-page della tua settimana, come outreach, condivisioni sui social o menzioni.

Monitora lo stato giorno per giorno in modo che nulla venga dimenticato.

Automatizza le attività ricorrenti, così non dovrai reimpostare ogni volta i controlli settimanali, le scansioni delle menzioni del marchio o le verifiche dei link.

Modifica le priorità in tempo reale rimanendo consapevole del carico di lavoro dell'intera settimana.

✨ Ideale per: Professionisti o team impegnati che desiderano una routine settimanale chiara per ridurre il disordine digitale e concentrarsi su attività significative.

4. Modello di roadmap SEO ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma gli obiettivi SEO di alto livello in attività più piccole e tracciabili utilizzando il modello di roadmap SEO di ClickUp.

Il recente aggiornamento di Google ha rappresentato una promemoria per tutti sul fatto che i posizionamenti nei motori di ricerca cambiano continuamente. Questi aggiornamenti generali sono progettati per far emergere contenuti più utili e orientati alle persone e possono riorganizzare intere categorie di siti.

Ciò significa che ciò che funzionava qualche mese fa potrebbe non avere lo stesso peso oggi. Il modello ClickUp SEO Roadmap ti aiuta a prepararti proprio a questo. Ti consente di delineare gli obiettivi SEO, monitorare i progressi e dare un senso a ciò che spesso sembra opprimente nell'ottimizzazione della ricerca. Puoi dare priorità ad attività come la ricerca di parole chiave e la creazione di link.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza il lavoro richiesto per le attività off-page come backlink, menzioni e outreach in passaggi chiari.

Esamina lo stato e scopri cosa sta aiutando il tuo sito ad acquisire visibilità.

Adatta rapidamente le priorità quando gli aggiornamenti degli algoritmi modificano il posizionamento delle parole chiave.

✨ Ideale per: professionisti SEO e content strategist che necessitano di un piano a lungo termine che si adatti facilmente ai cambiamenti degli algoritmi.

🧠 Lo sapevate? Prima di Google, il primo vero motore di ricerca era Archie, creato nel 1990 per indiceare i file FTP. Non cercava nemmeno i siti web, ma solo gli elenchi di file sui server. Oggi sembra primitivo, ma all'epoca era rivoluzionario per trovare cose online.

💡 Suggerimento professionale: ClickUp Brain Max fa un ulteriore passaggio avanti con Talk to Text di ClickUp, che ti consente di dettare idee, redigere bozze di contenuti o assegnare attività con la tua voce a una velocità quattro volte superiore rispetto alla digitazione. Immagina di concludere una chiamata con un cliente e di dire immediatamente: "Crea un'attività di follow-up per martedì prossimo con tutti i punti di azione". Brain Max la registra, la assegna e crea automaticamente una connessione con il documento o il collega giusto. Evita di digitare e trasforma la tua strategia in azione con la funzionalità Talk To Text di ClickUp

5. Modello ClickUp per la ricerca e la gestione SEO

Ottieni il modello gratis Monitora lo stato nel tempo e condividi i risultati con il tuo team grazie al modello di ricerca e gestione SEO di ClickUp.

La ricerca SEO consiste essenzialmente nel comprendere le informazioni, individuare modelli e trasformare i dati in decisioni che aumentano la visibilità. Per i team, la sfida raramente è la mancanza di dati, ma capire come conservare tutte le ricerche. Il modello di ricerca e gestione SEO di ClickUp risolve questo problema.

Il modello combina il monitoraggio delle parole chiave, l'analisi della concorrenza e la pianificazione delle attività, in modo che il tuo team possa vedere sia i dettagli che il quadro generale. Di conseguenza, puoi facilmente misurare le prestazioni, adeguare le campagne e mantenere tutto in linea con i tuoi obiettivi.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Monitora il rendimento delle parole chiave target e modifica la strategia quando le classifiche cambiano.

Pianifica e gestisci la creazione di link o gli aggiornamenti dei contenuti insieme alla ricerca delle parole chiave.

Confronta l'attività dei concorrenti e rispondi con i tuoi miglioramenti.

✨ Ideale per: team SEO che desiderano un unico posto in cui gestire ricerche, campagne e monitoraggio delle prestazioni.

🧠 Lo sapevi? Ti sei mai chiesto perché i link hanno tag "UTM"? La "U" deriva da Urchin Software, una società acquistata da Google nel 2005. Quell'acquisizione ha portato alla creazione di Google Analytics, uno degli strumenti web più utilizzati oggi.

6. Modello di project management SEO ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni risultati costanti con un piano coordinato utilizzando il modello di project management SEO di ClickUp.

Immagina questo scenario. Un'azienda lancia una nuova linea di prodotti e il team di marketing è già al lavoro. Gli scrittori stanno redigendo i blog, i designer stanno perfezionando le landing page e gli sviluppatori stanno risolvendo i problemi di velocità del sito. Nel frattempo, i dirigenti vogliono sapere come sta andando la campagna e quali saranno i prossimi passi.

Il ponte di cui hai bisogno è il modello di project management SEO di ClickUp. 💯 Riunisce tutte le parti mobili di una campagna SEO in un unico hub organizzato. Ricerca, contenuti, correzioni tecniche e reportistica smettono di vivere in silos e iniziano a lavorare insieme. Dalla definizione degli obiettivi e dalla verifica dei contenuti dei siti web all'assegnazione del lavoro e alla misurazione dei risultati, con questo modello non dovrai più rincorrere parti in movimento.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Assegna attività lungo l'intero flusso di lavoro SEO e monitora lo stato delle attività.

Organizza parole chiave, ricerche e dati sulle prestazioni in un unico spazio centrale.

Effettua il monitoraggio del budget e delle risorse con visibilità su come vengono impiegati tempo e lavoro richiesto.

Semplifica la comunicazione in modo che gli aggiornamenti e i passaggi successivi siano sempre chiari.

✨ Ideale per: team di marketing che gestiscono campagne SEO complete e desiderano effettuare il monitoraggio di tutto, dalla strategia all'esecuzione, in un unico posto.

💡 Suggerimento professionale: pensa agli agenti ClickUp come a compagni di squadra che non si stancano mai delle attività ripetitive. Questi strumenti di IA SEO possono rispondere a domande, generare aggiornamenti, effettuare il monitoraggio dei progressi e persino fornire informazioni dettagliate da strumenti come Google Drive, GitHub o Salesforce, il tutto senza che tu debba muovere un dito. Ad esempio, se chiedi: "Quanti backlink abbiamo ottenuto questa settimana?", un agente può estrarre immediatamente quei dati, riassumerli e persino suggerire i passaggi successivi. Puoi anche creare agenti personalizzati senza toccare una sola riga di codice. Basta indicare il lavoro da svolgere (come i rapporti settimanali sui progressi SEO o il monitoraggio delle menzioni dei concorrenti), scegliere le origini dati e il sistema funzionerà in modo automatico.

7. Modello ClickUp per la gestione delle campagne di marketing

Ottieni il modello gratis Pianifica le fasi della campagna dal lancio alla conclusione con chiarezza utilizzando il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp.

Liquid Death e Yeti hanno realizzato una campagna che ha catturato l'attenzione di tutti lanciando un bizzarro mini frigorifero a forma di bara. Era divertente e inaspettato, e si è diffuso a macchia d'olio sui social media e sui mezzi di comunicazione. La lezione era semplice: quando le idee creative incontrano una pianificazione chiara, i risultati possono essere indimenticabili.

Il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp ti aiuta a portare lo stesso livello di attenzione nelle tue campagne. Mantiene ogni elemento in un unico posto, dai contenuti e dalle sequenze ai budget e ai ruoli del team, così non ti sembrerà mai di dover destreggiarti tra troppe cose contemporaneamente.

Inoltre, rende meno stressante apportare modifiche a metà campagna. Che tu debba sostituire un titolo, spostare una data di pubblicazione o perfezionare i messaggi per un canale, hai già la struttura pronta.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Assegna i lavori relativi a contenuti, design, promozione, community e analisi in un unico spazio.

Utilizza visualizzazioni come il Calendario o la panoramica delle fasi per tenere sotto controllo i tempi.

Riferisci i risultati con il monitoraggio integrato, in modo che tutti gli stakeholder possano vedere la storia.

✨ Ideale per: team di marketing che lanciano campagne e desiderano coordinamento, visibilità e controllo dall'ideazione alla valutazione.

8. Modello di gestione delle attività di ClickUp

Ottieni il modello gratis Suddividi il lavoro in attività gestibili con stati chiari grazie al modello di gestione delle attività di ClickUp.

Sempre più spesso le persone riescono a fare di più in meno tempo, il che dimostra che l'efficienza dipende da una pianificazione accurata. Per i team, questo serve da promemoria sul fatto che i risultati saranno sempre più importanti delle ore lavorate.

Il modello di gestione delle attività di ClickUp ti aiuta a trasformare questa idea in pratica quotidiana. Riunisce tutto il tuo lavoro in un unico posto, offrendoti un quadro chiaro di ciò che è in corso, di ciò che è stato completato e di ciò che richiede attenzione in seguito.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia dello stato con visualizzazioni come elenco, bacheca o calendario.

Assegna le responsabilità in modo che tutti sappiano su cosa concentrarsi.

Utilizza le automazioni e i campi per risparmiare tempo sugli aggiornamenti ripetitivi.

✨ Ideale per: team e singoli individui che desiderano un modo semplice ma adattabile per mantenere organizzate le attività e visibile lo stato dei progressi.

Hai bisogno di aiuto con il project management dei progetti SEO? Guarda questo video:

9. Modello di report SEO ClickUp

Ottieni il modello gratis Individua le tendenze nel tempo con le opzioni di reportistica trimestrale offerte dal modello di report SEO di ClickUp.

Il modello di report SEO di ClickUp ti aiuta a trasformare numeri sparsi in una storia SEO significativa. Puoi effettuare il monitoraggio del traffico, delle parole chiave, dei lead e altro ancora utilizzando elementi visivi come grafici e grafici per rendere le tue intuizioni facili da comprendere.

Puoi anche impostare recensioni ricorrenti, aggiornare le metriche con i campi personalizzati e tenere sotto controllo le prestazioni.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Crea report pronti per i clienti con una visione chiara del traffico, delle parole chiave e delle conversioni.

Conserva tutti i dati SEO in un unico spazio di lavoro condiviso per facilitare la collaborazione.

Utilizza grafici e tabelle per tradurre metriche complesse in storie comprensibili per gli stakeholder.

✨ Ideale per: responsabili SEO e team di marketing digitale che desiderano effettuare il monitoraggio delle prestazioni in modo costante e presentare i risultati in modo chiaro.

L'unico traffico che amerai, con ClickUp

La SEO off-page è la forza silenziosa che determina se il tuo lavoro raggiunge effettivamente le persone.

Un flusso di lavoro efficiente è direttamente collegato alla tua lista di controllo SEO on-page, garantendo che i tuoi contenuti siano ottimizzati al meglio. Con una lista di controllo organizzata per la ricerca delle parole chiave, puoi allineare il lavoro richiesto off-page a ciò che le persone stanno effettivamente cercando.

E non dimenticare: le tattiche SEO off-page danno il meglio solo quando riflettono una reale autorevolezza che si riflette nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca. È la combinazione di struttura e strategia che porta ai risultati.

I modelli che abbiamo esaminato non servono a creare liste di controllo fine a se stesse, ma ad aiutare il tuo team ad andare avanti con sicurezza. Ciò che distingue ClickUp dagli altri strumenti è il modo in cui riunisce tutte queste parti in movimento in un unico posto. Non dovrai più passare da un'app all'altra per effettuare il monitoraggio dei backlink, delle menzioni o delle attività di outreach.

Se sei pronto a portare chiarezza nel tuo flusso di lavoro, il modo migliore per iniziare è utilizzare un modello.

Domande frequenti (FAQ)

La SEO off-page comprende tutte le attività da fare al di fuori del tuo sito web per migliorarne la visibilità e l'affidabilità. Considerala come la reputazione del tuo sito nel più ampio mondo digitale. Comprende backlink, menzioni del marchio, segnali social e partnership che segnalano ai motori di ricerca che i tuoi contenuti sono credibili e meritano di essere classificati.

Un audit inizia esaminando chi è collegato al tuo sito e se tali collegamenti sono utili o dannosi. Successivamente, esamina le menzioni del tuo marchio, l'attività sui social media e le recensioni online per vedere come viene percepita la tua attività. Infine, confronta il tuo profilo con quello dei concorrenti per individuare le opportunità in cui potresti perdere visibilità.

Fondamentalmente, la SEO off-page si basa su backlink, autorevolezza online e fiducia della comunità. Backlink di alta qualità, recensioni positive, coinvolgimento sociale e contenuti degli ospiti giocano tutti un ruolo importante. Insieme, creano i segnali che i motori di ricerca utilizzano per decidere quanto sia affidabile il tuo sito.

Diversi strumenti possono aiutarti a tracciare i backlink, misurare l'autorità del dominio e monitorare le menzioni del marchio. Questi includono piattaforme specializzate nell'analisi dei link, nel social listening e nel monitoraggio della concorrenza. La scelta migliore dipende dal fatto che tu voglia un tracker leggero per piccoli controlli o una piattaforma completa per campagne più grandi.

Inizia elencando le basi: controlla i backlink, richiedi recensioni, pubblica contenuti degli ospiti e rimani attivo sulle piattaforme social dove si trovano i tuoi clienti. Quindi, adatta l'elenco al tuo settore. Ad esempio, un bar locale potrebbe concentrarsi sull'essere inserito nei blog di cucina, mentre un'agenzia di design potrebbe concentrarsi sui guest post su siti creativi.

Un esempio è la strategia iniziale di Airbnb di costruire la fiducia nel marchio attraverso blog degli ospiti e partnership, che ha contribuito ad aumentare la sua notorietà prima che diventasse un nome familiare. Un altro è l'approccio di HubSpot di creare strumenti gratis che hanno generato enormi backlink da blog e aziende di tutto il mondo. Queste campagne dimostrano come idee creative al di fuori del tuo sito web possano riportare autorità e attenzione su di esso.