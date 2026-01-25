Le 13 migliori alternative a Elvex per l'orchestrazione dell'IA nel [anno]

Quando investi nell'IA ma ti affidi a strumenti scollegati e flussi di lavoro improvvisati, tutto rallenta. Questo crea un debito IA o una proliferazione IA, un divario crescente tra ciò che stai costruendo e ciò che puoi eseguire in modo coerente nella produzione.

Elvex Steps è una piattaforma di orchestrazione IA che aiuta a ridurre parte di tale attrito. Riunisce tutti i tuoi componenti IA in un unico posto, consentendoti di standardizzare il modo in cui viene svolto il lavoro e ridurre il lavoro richiesto per eseguire sistemi basati su LLM.

Ma man mano che cresci, Elvex può sembrare limitato quando hai bisogno di modelli di orchestrazione più approfonditi, un'architettura più flessibile o un supporto più forte per flussi di lavoro complessi e multi-agente.

Se hai incontrato ostacoli simili, questo elenco delle migliori alternative a Elvex ti aiuterà a trovare un'alternativa migliore.

Le migliori alternative a Elvex per l'orchestrazione dell'IA in sintesi

Ecco un rapido confronto tra le migliori alternative a Elvex, così potrai trovare rapidamente quella più adatta alle tue esigenze.

Nome dello strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp Brain, BrainGPT, project management IA, follow-up delle attività, agenti AI, orchestrazione multi-agente, gestione del flusso di lavoro, modelli LLM premium Teams che desiderano una gestione della forza lavoro basata sull'intelligenza artificiale e una gestione dei progetti end-to-end Free Forever; prezzi personalizzati per le aziende Podium Interazioni con i clienti basate sull'IA, automazione dell'instradamento, promemoria e monitoraggio Ray ID. Flussi di lavoro per la comunicazione con i clienti Prezzi personalizzati Tidio Chat live basata sull'IA, trigger condizionali, automazione del flusso di lavoro multipiattaforma Supporto clienti e chat live Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese. Vertex IA Orchestrazione dell'IA dell'azienda, flussi di lavoro multimodello, ramificazione condizionale e monitoraggio Teams che gestiscono più modelli/pipeline di IA Prezzi personalizzati Kore. IA Orchestrazione dell'IA conversazionale, flussi di lavoro multi-turn, dashboard in tempo reale Flussi di lavoro conversazionali aziendali Prezzi personalizzati Botpress IA conversazionale open source, controllo granulare del flusso di lavoro, componenti modulari Teams che necessitano di un'orchestrazione flessibile e personalizzata delle chat IA Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 89 $ + spesa IA/mese LangChain Framework per la creazione di flussi di lavoro IA, orchestrazione multi-agente e integrazioni API Sviluppatori che realizzano applicazioni basate su LLM Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 39 $ al mese. ServiceNow Orchestrazione dei flussi di lavoro IA, automazioni IT/operative, avvisi predittivi Team IT e operativi nelle grandi organizzazioni Prezzi personalizzati CrewAI Orchestrazione multi-agente, human-in-the-loop, integrazioni esterne Teams che necessitano di agenti IA collaborativi Piano Free disponibile; prezzi personalizzati. n8n Automazioni del flusso di lavoro open source, trigger basati sugli eventi e modifica visiva Automazione del flusso di lavoro senza codice per l'integrazione di dati e app Piano Free disponibile; prezzi personalizzati. Zapier Automazioni senza codice, Zaps in più passaggi, integrazioni di app Aziende che effettuano la connessione di più strumenti SaaS Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29,99 $ al mese. Atera Orchestrazione della gestione IT, gestione delle patch, regole di avviso e reportistica Team IT e fornitori di servizi gestiti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 169 $ al mese. LocaliQ Gestione dei lead basata sull'IA, automazioni del marketing multicanale, monitoraggio delle campagne e automazioni SMS/voce. Aziende che desiderano gestire i lead, eseguire campagne di automazione e effettuare il monitoraggio delle prestazioni di marketing Prezzi personalizzati

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Elvex?

Sebbene la scelta dello strumento giusto dipenda dalle tue esigenze specifiche e dai requisiti di sistema, ecco alcuni fattori da tenere in considerazione:

Progettazione e personalizzazione del flusso di lavoro IA: cerca una piattaforma che ti consenta di creare, visualizzare e personalizzare cerca una piattaforma che ti consenta di creare, visualizzare e personalizzare automazioni del flusso di lavoro IA in più passaggi con logica di ramificazione, instradamento dinamico, chiamata di strumenti e la flessibilità di collegare qualsiasi modello tu preferisca.

Supporto multimodello: assicurati che lo strumento supporti diversi LLM e modelli multimodali, consentendoti di cambiare modello, combinarli nei flussi di lavoro o ottimizzarne l'utilizzo in base al costo e alle prestazioni.

Esecuzione e automazione in tempo reale: verifica se lo strumento è in grado di trigger flussi di lavoro in tempo reale utilizzando webhook, eventi o esecuzioni pianificate, in modo che gli agenti possano rispondere immediatamente ai segnali aziendali e alle esigenze operative.

Monitoraggio e osservabilità: verifica se fornisce log dettagliati, analisi, tracciamento e reportistica sulle prestazioni per monitorare il comportamento verifica se fornisce log dettagliati, analisi, tracciamento e reportistica sulle prestazioni per monitorare il comportamento degli agenti IA per l'automazione , risolvere i guasti e ottimizzare continuamente i risultati.

Integrazioni e connettività dei dati: scegli uno strumento che si colleghi facilmente con i tuoi strumenti esistenti, CRM, database, API e ambienti cloud.

Sicurezza e conformità: scegli una piattaforma conforme ai principali standard di privacy dei dati come GDPR e SOC-2, oltre a crittografia, controlli di accesso, gestione sicura delle API e audit trail.

Facilità d'uso: verifica se è intuitivo, senza codice o con poco codice, e accessibile sia agli utenti tecnici che a quelli non tecnici, in modo che il tuo team possa costruire e iterare rapidamente.

Scalabilità: assicurati che la piattaforma offra supporto per flussi di lavoro ad alto volume e un'architettura multi-agente, in modo che cresca senza intoppi con il tuo utilizzo.

Le migliori alternative a Elvex

Diamo un'occhiata alle migliori alternative a Elvex e a ciò che distingue ciascuna di esse dalle altre.

1. ClickUp (ideale per flussi di lavoro basati sull'IA e agenti IA)

Elvex offre un'orchestrazione sicura dell'IA con supporto multimodello, automazioni del flusso di lavoro e creazione senza codice, progettata per soddisfare i requisiti di governance dell'azienda. Tuttavia, l'IA non offre valore se isolata dai flussi di lavoro operativi.

E quando la tua piattaforma di orchestrazione dell'IA esiste separatamente dal luogo in cui i team eseguono effettivamente il lavoro, stai aggiungendo un altro strumento da gestire invece di convergere veramente l'IA con le operazioni.

Entra in ClickUp. È il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, che riunisce tutte le app di lavoro, i dati e i flussi di lavoro.

I tuoi agenti IA, il project management, la documentazione e la collaborazione del team esistono in un unico spazio di lavoro sicuro in cui l'IA ha un contesto aziendale al 100%, non solo prompt isolati.

Questo ambiente completamente sensibile al contesto consente agli utenti di ClickUp di eliminare ogni forma di dispersione del lavoro. Niente più compartimenti stagni tra chat, email e agenti, e niente più necessità di fornire al tuo agente IA il contesto completo e la documentazione per farlo funzionare ogni volta. Grazie alla sicurezza e alla governance di livello aziendale integrate nella piattaforma in cui il lavoro viene effettivamente svolto, i tuoi agenti e i flussi di lavoro IA agiscono come veri e propri colleghi.

Una IA che comprende l'intero contesto operativo

ClickUp Brain funge da livello di intelligenza che collega l'intera area di lavoro. Legge le attività, i documenti, i commenti e gli strumenti collegati come Drive, Slack, Figma, GitHub o Jira.

Poiché comprende il contesto completo del tuo lavoro, puoi porgli domande operative dettagliate e ottenere risposte precise ricavate dai flussi di lavoro effettivi eseguiti dal tuo team.

Ottieni informazioni approfondite e aumenta la produttività con ClickUp Brain.

Agenti IA che eseguono il lavoro in modo autonomo nei tuoi flussi di lavoro

Basandosi sull'intelligenza fornita da ClickUp Brain, gli agenti IA di ClickUp agiscono come blocchi intelligenti e senza codice.

Puoi implementare agenti per gestire attività come l'instradamento automatico dei ticket di supporto, il riassunto dei documenti, l'estrazione di informazioni dalle email o persino il passaggio da un LLM all'altro in base al contesto o alla sensibilità dei dati.

Ogni agente può essere configurato per triggerarsi in caso di eventi specifici, trasferire dati tra modelli e interagire con gli strumenti esistenti, il tutto mantenendo rigorosi controlli di sicurezza e audit.

Crea agenti IA intelligenti in base al tuo flusso di lavoro con ClickUp Agents.

🎬 Agente in azione per i team IT delle aziende: crea un Super Agente per la sicurezza del software che gestisca la tua coda di incidenti di sicurezza. Quando viene segnalata una vulnerabilità ad alta priorità, l'agente valuta automaticamente la gravità in base ai sistemi interessati nel tuo CMDB. Quindi crea attività di correzione e le assegna ai team di ingegneri appropriati. Redige comunicazioni per gli stakeholder in base alla portata dell'impatto. Pianifica revisioni di follow-up. Tutto questo avviene entro pochi minuti dal rilevamento dell'incidente, senza necessità di triage manuale o coordinamento tra più team e strumenti. Risparmio di tempo e efficienza che si usufruisce. Ulteriori informazioni nel video qui sotto:

Una volta che i tuoi agenti sono configurati e operativi, puoi ottimizzare e semplificare ulteriormente l'orchestrazione del flusso di lavoro con il cambio di modello. Puoi accedere a modelli di IA premium e assegnarli a attività specifiche, come ChatGPT per la scrittura e Claude per il ragionamento, in modo che ogni agente utilizzi l'IA più adatta al lavoro da svolgere.

Passa da un modello di IA all'altro per ottenere il risultato desiderato.

💟 Bonus: le implementazioni di IA per l'azienda richiedono flessibilità per utilizzare il modello giusto per ogni caso d'uso, accessibilità vocale per operazioni più rapide e ricerca unificata in tutte le conoscenze dell'organizzazione. ClickUp BrainGPT offre funzionalità AI multimodello con governance aziendale integrata, eliminando la necessità di gestire relazioni con fornitori separati o protocolli di sicurezza per ciascun provider di IA. IA contestuale che comprende i flussi di lavoro della tua azienda : a differenza degli strumenti di IA autonomi che vedono solo singoli prompt, Brain GPT accede alle roadmap dei tuoi progetti, alle specifiche tecniche, alla cronologia degli incidenti e alle discussioni del team per fornire risposte basate sulle tue operazioni effettive, sulle decisioni architetturali e sui requisiti di conformità.

Passa dai principali LLM in base ai requisiti delle attività : accedi a Claude, ChatGPT e Gemini da un'unica piattaforma, così i team possono scegliere il modello ottimale per la documentazione tecnica, la generazione di codice, i contenuti creativi o l'analisi dei dati senza dover gestire più chiavi API e revisioni di sicurezza.

Operazioni vocali per la gestione del flusso di lavoro a mani libere : utilizza : utilizza Talk to Text per registrare verbalmente i rapporti sugli incidenti, aggiornare lo stato dei progetti, creare attività o interrogare le metriche operative durante situazioni critiche in cui digitare non è pratico.

Ricerca unificata su tutto il tuo stack tecnologico: cerca contemporaneamente tra le attività di ClickUp, la documentazione tecnica, i repository collegati come GitHub, le comunicazioni in Slack e i file di progettazione in Figma.

A completamento dell'offerta, ClickUp Automations ti consente di impostare flussi di lavoro che vengono eseguiti automaticamente senza scrivere codice. Puoi trigger azioni basate su aggiornamenti delle attività, modifiche di stato, commenti o campi personalizzati, in modo che i processi del tuo team rimangano coerenti senza follow-up manuali.

Attiva automaticamente i flussi di lavoro quando le attività vengono chiuse o le note vengono acquisite con ClickUp Automazioni.

🎬 Automazioni in azione: I team aziendali possono creare catene di approvazione che indirizzano le richieste agli stakeholder giusti in base al tipo di progetto o alle soglie di budget.

I flussi di lavoro relativi alla sicurezza e alla conformità possono assegnare automaticamente degli audit quando si accede a dati sensibili. Possono segnalare le attività che non sono state revisionate entro i tempi previsti dalla governance.

I processi interfunzionali come l'onboarding dei fornitori, il provisioning dei dipendenti o l'escalation degli incidenti possono essere orchestrati con la logica condizionale. La logica si adatta a diversi scenari in base alle tue esigenze. Tutto questo viene configurato tramite un builder visivo che non richiede risorse di sviluppo o ticket IT per essere modificato.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Organizza e monitora il lavoro: gestisci tutti i tuoi progetti, attività e attività secondarie in gestisci tutti i tuoi progetti, attività e attività secondarie in ClickUp Tasks con priorità, stati e date di scadenza per avere sempre sotto controllo ogni incarico.

Documenta i processi in modo chiaro: crea wiki dinamici, procedure operative standard (SOP) e note delle riunioni con crea wiki dinamici, procedure operative standard (SOP) e note delle riunioni con ClickUp Docs , completi di collegamento delle attività, collaborazione in tempo reale e controllo delle versioni.

Comunicazione senza interruzioni: mantieni le conversazioni contestualizzate e mirate con mantieni le conversazioni contestualizzate e mirate con ClickUp Chat , collegando i messaggi direttamente ad attività, progetti e documenti per un migliore allineamento del team.

Visualizza immediatamente le prestazioni: crea crea dashboard ClickUp personalizzabili per effettuare il monitoraggio dei KPI, seguire lo stato dei progetti e ottenere informazioni utili per team e flussi di lavoro.

Limitazioni di ClickUp

I progetti di grandi dimensioni o le azioni simultanee di IA possono causare lievi ritardi.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione di TrustRadius:

Utilizzo ClickUp in modo intermittente per gestire più progetti UX contemporaneamente. Il motivo principale per cui mi piace ClickUp è che posso separare tutto il mio lavoro in progetti e team, e poi visualizzare tutto a un livello di dettaglio più o meno elevato, a seconda delle mie esigenze.

Utilizzo ClickUp in modo intermittente per gestire più progetti UX contemporaneamente. Il motivo principale per cui mi piace ClickUp è che posso separare tutto il mio lavoro in progetti e team, e poi visualizzare tutto a un livello di dettaglio più o meno elevato, a seconda delle mie esigenze.

👀 Lo sapevi? Secondo Forrester Research , in un periodo di tre anni, le organizzazioni che utilizzano ClickUp hanno ottenuto un ritorno sull'investimento (ROI) stimato del 384%. Queste organizzazioni hanno generato circa 3,9 milioni di dollari di entrate incrementali grazie a progetti resi possibili o migliorati da ClickUp.

2. Podium (il miglior strumento di orchestrazione IA per la comunicazione con i clienti)

tramite Podium

Podium aiuta il tuo team a gestire le azioni basate sull'IA relative alle interazioni con i clienti. Invece di effettuare il monitoraggio manuale dei messaggi, inoltrare le domande in arrivo alla persona giusta, generare riepiloghi delle conversazioni e inviare promemoria di follow-up, puoi impostare regole di IA per gestire automaticamente questi passaggi.

Gli strumenti di IA integrati, ovvero AI Salesperson, AI Scheduler, AI Marketer, AI Concierge e AI Reputation Manager, si occupano di tutte le attività ripetitive all'interno del tuo progetto. Il generatore di flussi di lavoro di automazione ti consente di progettare sequenze con trigger, ritardi, filtri, azioni e logica condizionale (ramificazioni if/else).

Riceverai anche una casella di posta unificata per SMS, chat web e interazioni telefoniche, garantendo risposte coerenti su tutti i canali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Podium

Gestisci l'automazione di SMS, chat web ed email su più canali in un unico flusso orchestrato.

Inserisci i risultati generati dall'IA direttamente negli strumenti CRM o di flusso di lavoro collegati per mantenere la continuità.

Monitora il completamento delle attività IA e dei trigger del flusso di lavoro per identificare potenziali colli di bottiglia.

Limiti di Podium

Si concentra principalmente sui flussi di lavoro basati sulla conversazione, rendendolo meno adatto all'orchestrazione interna o non rivolta ai clienti.

Prezzi Podium

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Podium

G2: 4,6/5 (oltre 2.020 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Podium?

Una recensione su Capterra dice:

Siamo rimasti soddisfatti della funzionalità di messaggistica di Podium, che ha permesso ai pazienti di comunicare in questo modo e di avviare una chat dal nostro sito web o autonomamente. Era la prima volta che implementavamo questa funzionalità nel nostro studio. Raramente abbiamo avuto bisogno del supporto di Podium, ma il servizio clienti è stato eccellente!

Siamo rimasti soddisfatti della funzionalità di messaggistica di Podium, che ha permesso ai pazienti di comunicare in questo modo e di avviare una chat dal nostro sito web o autonomamente. Era la prima volta che implementavamo questa funzionalità nel nostro studio. Raramente abbiamo avuto bisogno dell'assistenza di Podium, ma il servizio clienti è stato eccellente!

📮 ClickUp Insight: Solo il 12% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza le funzionalità/funzioni di IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le attuali implementazioni potrebbero non offrire l'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che spingerebbe gli utenti a passare dalle loro piattaforme conversazionali autonome preferite. Ad esempio, l'IA è in grado di eseguire un flusso di lavoro basato su un prompt di testo normale fornito dall'utente? ClickUp Brain può farlo! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, inclusi, ma non solo, il riassunto delle conversazioni in chat, la stesura o la revisione di testi, il recupero di informazioni dall'area di lavoro, la generazione di immagini e molto altro ancora!

3. Tidio (la migliore piattaforma di chat live e supporto basato sull'IA)

tramite Tidio

Tidio ti assicura di non essere sopraffatto da messaggi infiniti dei clienti. Rileva automaticamente il tipo di richiesta da un reclamo e può dare priorità ai messaggi in base all'urgenza o al valore del cliente, garantendo che le interazioni più critiche e urgenti vengano gestite per prime.

Lo strumento coordina anche le azioni su più piattaforme. Un singolo messaggio di chat può attivare un'email di follow-up, aggiornare il tuo CRM e avvisare il collega interessato. L'icona della chat personalizzabile si adatta a siti web e app, mentre i trigger condizionali assicurano che le azioni avvengano solo quando necessario.

Con Tidio, l'orchestrazione IA mantiene i tuoi flussi di lavoro fluidi e intelligenti, senza necessità di supervisione costante. Inoltre, i tuoi dati sono privati e sicuri grazie alla conformità con GDPR, AI Pact, CCPA e SOC (2).

Le migliori funzionalità/funzioni di Tidio

Crea percorsi di conversazione automatizzati per trigger azioni come l'offerta di sconti e il recupero dei carrelli abbandonati.

Ottieni funzionalità di chat live come anteprima di digitazione, risposte predefinite, monitoraggio dei visitatori, ecc. , per accelerare i tempi di risposta.

Modifica i colori, la posizione, le lingue e il marchio del widget della chat in modo che si adattino al tuo sito.

Limitazioni di Tidio

I messaggi ad alto volume possono rallentare l'assegnazione automatica dei tag, i trigger del flusso di lavoro o le azioni multicanale.

Prezzi di Tidio

7 giorni di versione di prova gratis

Lyro IA Agent : a partire da 39 $ al mese

Flussi : a partire da 29 $ al mese

Starter : 29 $ al mese

Crescita : 59 $ al mese

Plus : 749 $/mese

Premium: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tidio

G2: 4,7/5 (oltre 1800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 560 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Tidio?

Una recensione su G2 dice:

L'interfaccia intuitiva di Tidio e la perfetta integrazione con più piattaforme rendono incredibilmente facile gestire tutte le interazioni con i clienti in un unico posto. L'automazione del chatbot è potente ma semplice da configurare, consentendo di risparmiare tempo prezioso senza rinunciare alla personalizzazione.

L'interfaccia intuitiva di Tidio e la perfetta integrazione con più piattaforme rendono incredibilmente facile gestire tutte le interazioni con i clienti in un unico posto. L'automazione del chatbot è potente ma semplice da configurare, consentendo di risparmiare tempo prezioso senza rinunciare alla personalizzazione.

👀 Lo sapevi? Anche i chatbot IA necessitano di una corretta orchestrazione. Il chatbot IA di una concessionaria Chevrolet ha erroneamente valutato un veicolo da 76.000 dollari a 1 dollaro perché il sistema IA non era stato orchestrato correttamente. Ora sai perché hai bisogno di un sistema IA completamente integrato nel tuo flusso di lavoro!

4. Vertex AI (la migliore piattaforma di orchestrazione IA di livello aziendale)

tramite Vertex IA

Vertex AI combina la preparazione dei dati, l'addestramento dei modelli, i test, l'implementazione e il monitoraggio in un'unica piattaforma, consentendoti di passare rapidamente dai dati grezzi a sistemi di IA funzionanti. Poiché utilizza il cloud ad alta velocità, le GPU e le TPU di Google per gestire modelli complessi e grandi set di dati, può facilmente adattarsi alle tue esigenze man mano che queste crescono.

Puoi utilizzare AutoML per consentire all'IA di Google di creare il modello migliore per te oppure scrivere il tuo codice utilizzando TensorFlow o PyTorch. In questo modo, è adatto sia ai principianti che agli utenti avanzati.

Lo strumento fornisce anche monitoraggio e registrazione per ogni passaggio della pipeline. È possibile identificare immediatamente eventuali colli di bottiglia o errori e regolare il flusso di lavoro senza dover ricominciare da capo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vertex IA

Accedi ai modelli avanzati di Google, inclusa l'ultima famiglia Gemini, per attività relative a testo, immagini, video e multimodali.

Connettiti agli strumenti Google Cloud come BigQuery, archiviazione cloud e AI Notebooks per convertire i dati grezzi in informazioni utili per l'apprendimento automatico.

Configura pipeline ML automatizzate per gestire in modo efficiente i passaggi ripetitivi del flusso di lavoro.

Limiti di Verex IA

Si tratta di una piattaforma complessa con una curva di apprendimento ripida.

Prezzi di Verex IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Verex IA

G2: 4,3/5 (oltre 580 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Verex IA?

Una recensione su G2 dice:

La parte più interessante di Vertex AI è che offre una piattaforma unificata per l'intero ciclo di vita del machine learning. Vertex AI mi ha aiutato a realizzare rapidamente prototipi con notebook durante il mio progetto e anche con un'orchestrazione della pipeline con consegna accelerata del prodotto. Inoltre, presenta vantaggi come Vertex AI Pipelines per flussi di lavoro ML riproducibili e pronti per CI/CD.

La parte più interessante di Vertex AI è che offre una piattaforma unificata per l'intero ciclo di vita del machine learning. Vertex AI mi ha aiutato a realizzare rapidamente prototipi con notebook durante il mio progetto e anche con un'orchestrazione della pipeline con consegna accelerata del prodotto. Inoltre, presenta vantaggi come Vertex AI Pipelines per flussi di lavoro ML riproducibili e pronti per CI/CD.

🧠 Curiosità: l'orchestrazione dell'IA non è solo per il lavoro, ma alimenta anche alcuni dei successi più strani di Internet, come le soap opera sui gatti. Combinando la generazione di immagini, la sintesi vocale e una narrazione surreale, l'IA ha creato gatti simili agli esseri umani protagonisti di drammi esagerati e frenetici.

5. Kore. IA (La migliore piattaforma di IA conversazionale per le aziende)

Per le aziende che desiderano sviluppare sistemi di IA intelligenti e multi-agente, Kore. ai è un'opzione adeguata. Consente di orchestrare più agenti, mantenere la memoria contestuale tra le sessioni e automatizzare flussi di lavoro complessi con diversi livelli di autonomia.

Ottieni AI for Work per automatizzare le attività e ottenere informazioni dettagliate dalla tua area di lavoro. AI for Process semplifica le operazioni con la creazione di agenti senza codice, mentre AI for Service migliora il supporto clienti con agenti conversazionali e bot predefiniti specifici per il settore.

Kore. Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Utilizza strumenti no-code o pro-code per creare e gestire agenti IA e accelerare lo sviluppo con i modelli.

Monitora le prestazioni degli agenti con analisi in tempo reale, tracciamento degli eventi, registri di audit e informazioni utili.

Rispetta gli standard normativi e garantisci un comportamento responsabile dell'IA con controlli di accesso robusti e garanzie etiche.

Kore. Limiti dell'IA

L'orchestrazione in tempo reale al di fuori delle interazioni di chat è limitata

Prezzi di Kore. IA

Prezzi personalizzati

Kore. Valutazioni e recensioni sull'IA

G2: 4,6/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Kore. IA?

Un utente G2 afferma:

Kore. IA si distingue per la sua piattaforma conversazionale altamente intuitiva e basata sull'IA. Mi piace il modo in cui consente un'automazione senza soluzione di continuità su più canali, si integra perfettamente con i sistemi dell'azienda e fornisce strumenti low-code/no-code per la creazione di assistenti virtuali intelligenti.

Kore. IA si distingue per la sua piattaforma di conversazione altamente intuitiva e basata sull'IA. Mi piace il modo in cui consente un'automazione senza soluzione di continuità su più canali, si integra perfettamente con i sistemi dell'azienda e fornisce strumenti low-code/no-code per la creazione di assistenti virtuali intelligenti.

📚 Leggi anche: Hai difficoltà ad automatizzare i flussi di lavoro? Scopri come creare un agente IA da zero per semplificare le attività e aumentare la produttività in tutti i tuoi progetti. È sorprendentemente facile. Scopri come qui sotto? 👇🏼

6. Botpress (la migliore piattaforma di IA conversazionale open source)

tramite Botpress

Botpress è un'alternativa affidabile a Elvex se hai bisogno di agenti per conversazioni. Offre una piattaforma agentica completa alimentata dal proprio motore di inferenza. Combina ragionamento LLM, memoria ed esecuzione logica in un unico sistema.

Puoi anche dare alla forma al comportamento di un agente in base alle tue esigenze. Puoi scrivere script logici, controllare l'esecuzione degli strumenti, definire i passaggi di ragionamento e gestire la memoria con precisione.

Potenti funzionalità di osservabilità, come il tracciamento degli eventi e l'isolamento del runtime, ti aiutano a monitorare ogni decisione presa dal tuo agente. Se desideri una piattaforma che ti consenta di progettare agenti a un livello tecnico dettagliato, anziché limitarti ad assemblare flussi di lavoro, Botpress ti offre un controllo più pratico rispetto a Elvex.

Le migliori funzionalità/funzioni di Botpress

Distribuisci agenti su widget web, WhatsApp, Messenger, Slack o sulle tue app con una logica unificata.

Gestisci più versioni di agenti con pubblicazione sicura e rollback istantaneo

Visualizza in anteprima i percorsi di ragionamento e debugga il comportamento dell'agente passo dopo passo prima della pubblicazione.

Limitazioni di Botpress

Connettori integrati limitati rispetto alle piattaforme di automazione generiche

Prezzi di Botpress

Pay-as-you-go: Gratis + spesa IA/mese

In più: 89 $ + spesa IA/mese per utente

Team: 495 $ + spesa IA/mese per utente

Gestito: 1495 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Botpress

G2: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Botpress?

Una recensione su Capterra dice:

Botpress è un'ottima piattaforma con una forte comunità di sviluppatori in tutto il mondo che sono disponibili e aperti alla condivisione del loro tempo, delle loro risorse e alla promozione delle best practice tra i creatori di bot.

Botpress è un'ottima piattaforma con una forte comunità di sviluppatori in tutto il mondo che sono disponibili e aperti alla condivisione del loro tempo, delle loro risorse e alla promozione delle best practice tra i creatori di bot.

7. LangChain (il miglior framework per la creazione di applicazioni basate sull'IA)

tramite LangChain

LangChain è un framework open source che ti aiuta a creare agenti IA affidabili e pronti per la produzione. Ottieni una serie di modelli di agenti collaudati per operazioni quali la chiamata di strumenti, la generazione potenziata dal recupero e il processo decisionale strutturato. Ciò ti evita di dover ricomporre più volte la stessa logica.

I tuoi agenti funzionano su LangGraph, che gestisce la complessità operativa dietro le quinte. Aiuta al monitoraggio dello stato durante i flussi di lavoro lunghi, a riprovare o ripristinare dopo errori di esecuzione e ad abilitare punti di controllo umani nel ciclo ogni volta che è necessaria una supervisione.

È possibile collegare qualsiasi LLM, database vettoriale, strumento API o modulo di memoria e l'architettura si adatta facilmente man mano che i casi d'uso diventano più complessi. Poiché LangChain è completamente open source sotto licenza MIT, è possibile modificare i componenti, estendere i comportamenti e progettare pipeline personalizzate che soddisfano esattamente le proprie esigenze.

Le migliori funzionalità di LangChain

Crea prompt riutilizzabili e parametrizzati con segnaposto, esempi few-shot e contenuti dinamici.

Traccia il comportamento degli agenti utilizzando callback che registrano e eseguono il debug dei passaggi intermedi.

Convalida i risultati LLM applicando formati strutturati come JSON prima che procedano oltre.

Limitazioni di LangChain

Richiede conoscenze preliminari di codice, poiché non è uno strumento plug-and-play.

Prezzi di LangChain

Piano Free

Sviluppatore: Inizia gratis e poi paga in base al consumo

Plus: 39 $ al mese per utente, poi pagamento in base al consumo

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LangChain

G2: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di LangChain?

Una recensione su G2 dice:

Ciò che mi piace di più di LangChain è la sua flessibilità nell'integrare modelli, origini dati e strumenti in modo trasparente, che ha reso la creazione e il ridimensionamento di flussi di lavoro complessi basati su LLM molto più veloce nei miei progetti.

Ciò che mi piace di più di LangChain è la sua flessibilità nell'integrare modelli, origini dati e strumenti in modo trasparente, che ha reso la creazione e il ridimensionamento di flussi di lavoro complessi basati su LLM molto più veloce nei miei progetti.

8. ServiceNow (la migliore orchestrazione dei flussi di lavoro basati sull'IA per l'IT e le operazioni)

tramite ServiceNow

Se utilizzi già la piattaforma ServiceNow per i tuoi flussi di lavoro e dati, ServiceNow IA Agents è un'ottima scelta.

È disponibile un IA Agent Studio dedicato in cui è possibile definire la missione, il ruolo e le responsabilità di un agente in linguaggio naturale e implementarlo immediatamente. È anche possibile chiedere alla piattaforma di automatizzare attività specifiche (ad esempio, "Crea una bozza di articolo di conoscenza", "Indaga su questo avviso di sicurezza", "Categorizza questo ticket") e questa produce flussi di lavoro strutturati e ripetibili.

Lo strumento dispone anche di funzionalità di orchestrazione e governance dell'IA. AI Agent Orchestrator consente a più agenti specializzati di collaborare su processi più grandi e complessi. E in ServiceNow AI Control Tower, puoi gestire e monitorare tutti i tuoi agenti IA da un unico hub.

Le migliori funzionalità/funzioni di ServiceNow

Utilizza Agent Fabric per unificare agenti e strumenti di IA di terze parti da qualsiasi piattaforma.

Utilizza integrazioni native per consentire agli agenti di agire direttamente sui tuoi flussi di lavoro, automazioni, basi di conoscenza e dati esistenti.

Monitora l'efficienza dell'orchestrazione dell'IA con dashboard che mettono a confronto i risultati pianificati con quelli effettivi del flusso di lavoro.

Limitazioni di ServiceNow

Le previsioni basate sull'IA si basano in larga misura sui dati storici, il che significa che i flussi di lavoro più recenti potrebbero non essere sfruttati immediatamente.

Prezzi di ServiceNow

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ServiceNow

G2: 4,4/5 (oltre 1100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ServiceNow?

Una recensione su Capterra dice:

ServiceNow consente una gestione rapida e trasparente dei ticket e dei flussi di lavoro. L'interfaccia è intuitiva e gli strumenti di reportistica sono molto utili per le operazioni quotidiane. Si integra facilmente anche con altri sistemi, come ad esempio Salesforce CRM.

ServiceNow consente una gestione rapida e trasparente dei ticket e dei flussi di lavoro. L'interfaccia è intuitiva e gli strumenti di reportistica sono molto utili per le operazioni quotidiane. Si integra facilmente anche con altri sistemi, come ad esempio Salesforce CRM.

👀 Lo sapevi? Poco dopo il lancio di Bard IA, Google ha incontrato problemi di credibilità quando il chatbot ha fornito informazioni errate durante una dimostrazione sul telescopio spaziale James Webb. L'errore ha portato a un calo significativo del prezzo delle azioni di Google, sottolineando l'importanza di una rigorosa convalida e orchestrazione dei risultati dell'IA.

9. CrewAI (la migliore orchestrazione di agenti IA per i team)

tramite CrewAI

CrewAI è un framework Python open source che ti aiuta a creare sistemi di IA multi-agente in cui diversi agenti specializzati collaborano come un team coordinato. Ogni agente ha la propria area di competenza e segue un flusso di lavoro o processi strutturati per completare le attività.

L'architettura basata sui ruoli garantisce che ogni agente abbia responsabilità chiaramente definite e che tu possa persino strutturarle gerarchicamente. Possono esserci agenti "manager" che supervisionano gli agenti "lavoratori".

Ad esempio, puoi creare un team per un flusso di lavoro di analisi finanziaria fintech. Esso includerebbe anche un agente di raccolta dati per estrarre i set di dati di mercato, un agente di modellazione per calcolare le metriche chiave, un agente di rischio per valutare i livelli di esposizione e un agente di reportistica per assemblare le informazioni finali.

Le migliori funzionalità/funzioni di CrewAI

Abilita il controllo umano nel ciclo di lavoro mettendo in pausa attività specifiche per la revisione o l'approvazione umana.

Gestisci gli agenti su larga scala con dashboard, registri, monitoraggio e strumenti per il ciclo di vita.

Crea librerie di agenti riutilizzabili (ad esempio agenti di ricerca, agenti di analisi, agenti di valutazione) e inseriscili in nuovi flussi di lavoro senza riscrivere la logica.

Estendi le funzionalità degli agenti con l'accesso ad API, set di dati esterni, strumenti per la codifica del codice o funzioni personalizzate.

Limiti di CrewAI

I flussi di lavoro devono essere progettati con cura, poiché la collaborazione tra agenti a volte produce passaggi ridondanti.

Prezzi di CrewAI

Gratis, self-hosted, open source

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CrewAI

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di CrewAI?

Una recensione su G2 dice:

La parte migliore di crewAI è che durante la creazione di un agente possiamo fornirgli il ruolo, l'obiettivo e il background, aumentando notevolmente le sue prestazioni. Supporta tutti i provider LLM come OpenAI, Groq, Nvidia Nemo ecc.

La parte migliore di crewAI è che durante la creazione di un agente possiamo fornirgli il ruolo, l'obiettivo e il background, aumentando notevolmente le sue prestazioni. Supporta tutti i provider LLM come OpenAI, Groq, Nvidia Nemo ecc.

10. n8n (Il miglior strumento open source per l'automazione dei flussi di lavoro)

tramite n8n

Molti strumenti di IA offrono un builder visivo o un codice per la creazione di sistemi agentici, ma n8n ti offre entrambi. Puoi progettare automazioni del flusso di lavoro attraverso un'interfaccia drag-and-drop intuitiva e aggiungere anche JavaScript personalizzato, automatizzando al contempo attività semplici e processi in più passaggi.

Questo rende n8n una buona scelta sia per i principianti che hanno bisogno di semplicità, sia per gli utenti avanzati che desiderano un controllo più approfondito. Lo strumento supporta l'automazione basata su eventi e trigger utilizzando webhook, pianificazioni, eventi di sistema o aggiornamenti delle app. I tuoi flussi di lavoro vengono eseguiti automaticamente in background e puoi strutturarli con percorsi ramificati, loop, filtri condizionali e gestione dettagliata degli errori.

Poiché la piattaforma è open source e altamente estensibile, puoi ospitare autonomamente modelli di IA, distribuirli con Docker ed esplorare o personalizzare l'intero codice base su GitHub.

Le migliori funzionalità di n8n

Accedi ai tuoi dati e completa i flussi di lavoro utilizzando Slack, Teams, SMS, voce o l'interfaccia di chat integrata.

Proteggi il tuo ambiente con SSO tramite SAML, supporto LDAP, archivi segreti crittografati, controllo delle versioni e autorizzazioni RBAC avanzate.

Ottieni modelli già pronti per creare rapidamente automazioni e flussi di lavoro comuni.

Limitazioni di n8n

Non tutte le app aziendali dispongono di nodi già pronti; potrebbero essere necessarie operazioni API.

Prezzi di n8n

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di n8n

G2: 4,8/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di n8n?

Una recensione di Capterra:

L'interfaccia intuitiva rende molto facile creare e modificare i flussi di lavoro in base alle mie esigenze specifiche.

L'interfaccia intuitiva rende molto facile creare e modificare i flussi di lavoro in base alle mie esigenze specifiche.

👀 Lo sapevi? Il porto di Corpus Christi in Texas ha implementato un sistema di replica digitale basato sull'IA chiamato OPTICS. Questo sistema utilizza l'apprendimento automatico per prevedere la posizione delle navi e impiega l'IA generativa per la formazione sulle risposte alle emergenze, migliorando il monitoraggio in tempo reale e le misure di sicurezza.

11. Zapier (la migliore piattaforma di automazione senza codice per le aziende)

tramite Zapier

Zapier è una scelta affidabile per l'automazione delle attività aziendali di routine su migliaia di app. Per automatizzare un flusso di lavoro, è necessario creare uno Zap che triggera azioni basate su eventi specifici.

Ad esempio, uno Zap può aggiungere automaticamente nuovi lead da un modulo web al tuo CRM, inviare una notifica Slack al tuo team commerciale e aggiornare un foglio Google Sheet per il monitoraggio.

Con connessioni a oltre 3.000 app, Zapier ti consente di integrare quasi tutti gli strumenti nel tuo flusso di lavoro. Questo lo rende uno strumento affidabile per liberi professionisti, aziende in crescita e imprese che desiderano automatizzare le attività di routine e semplificare le operazioni senza scrivere codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Crea flussi di lavoro complessi con Zaps multi-step che coinvolgono più azioni e passaggi.

Applica i filtri per garantire che gli Zap vengano eseguiti solo quando sono soddisfatte condizioni specifiche.

Usa Paths per aggiungere una logica di ramificazione per flussi di lavoro più dinamici.

Integra qualsiasi servizio utilizzando i webhook per inviare o ricevere dati per eseguire le tue automazioni.

Limitazioni di Zapier

Il debug può essere difficile con flussi di lavoro lunghi o multi-percorso.

Prezzi di Zapier (orchestrazione IA)

Free

Professional: 29,99 $ al mese

Team: 103,50 $ al mese per 25 utenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zapier

G2: 4,5/5 (oltre 1500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3010 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zapier?

Una recensione su Capterra dice:

Zapier effettua facilmente la connessione tra decine di applicazioni e crea automazioni veloci. Gli "Zaps" semplificano davvero il lavoro quotidiano.

Zapier effettua facilmente la connessione tra decine di applicazioni e crea automazioni veloci. Gli "Zaps" semplificano davvero il lavoro quotidiano.

12. Atera (la migliore orchestrazione basata sull'IA per la gestione IT)

tramite Atera

Progettati appositamente per aiutare i team IT a scalare, gli agenti Atera IA apportano intelligenza autonoma alla gestione IT. La piattaforma offre due agenti chiave: AI Copilot e IT Autopilot.

AI Copilot ti supporta come tecnico IT monitorando lo stato di salute del sistema, riepilogando i ticket, suggerendo script e fornendo informazioni utili. Può persino generare comandi PowerShell, Bash o CLI da prompt in linguaggio semplice, aiutandoti a risolvere i problemi più rapidamente e ad agire immediatamente senza dover ricorrere alla scrittura manuale di script.

IT Autopilot, invece, gestisce le attività IT di routine per gli utenti finali. Ciò include la risoluzione dei problemi, l'applicazione delle correzioni, l'installazione di software e il ripristino delle password. Quando incontra un problema che non è in grado di risolvere, inoltra il ticket all'utente con un riepilogo/riassunto completo del contesto.

Puoi ottimizzare ulteriormente questi agenti nell'AI Center modificando la loro base di conoscenze, perfezionando le azioni e assegnando contatti in linea con i flussi di lavoro del tuo team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Atera

Crea un riepilogo/riassunto dettagliato e articolato di tutte le azioni eseguite su un dispositivo utilizzando l'IA.

Redigi nuovi articoli della knowledge base dalle risoluzioni dei ticket utilizzando IA Copilot.

Genera riassunti dei rapporti operativi, come la cronologia degli avvisi e lo stato di salute dei dispositivi, e ottieni consigli sulle azioni di priorità da intraprendere.

Limitazioni di Atera

Il software a volte è lento, soprattutto quando gestisce un numero elevato di endpoint.

Prezzi di Atera

30 giorni di versione di prova gratis

Professional: 169 $ al mese per utente

Esperto: 229 $/mese per utente

Master: 269 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

IA Copilot: 95 $ al mese per tecnico (componente aggiuntivo)

Valutazioni e recensioni di Atera

G2: 4,6/5 (oltre 910 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 440 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Atera?

Ecco cosa dice una recensione su Capterra:

Eccellente monitoraggio delle risorse che include statistiche, avvisi e funzionalità di controllo remoto. Facile gestione dei dispositivi e organizzazione per clients. Interfaccia utente pulita e facile da implementare. Questo mi ha aiutato a migliorare il mio flusso di lavoro.

Eccellente monitoraggio delle risorse che include statistiche, avvisi e funzionalità di controllo remoto. Facile gestione dei dispositivi e organizzazione per client. Interfaccia utente pulita e facile da implementare. Questo mi ha aiutato a migliorare il mio flusso di lavoro.

13. LocaliQ (la migliore soluzione basata sull'IA per il marketing unificato e l'automazione dei lead)

tramite LocaliQ

Quando desideri coinvolgere nuovamente i lead trascurati e ravvivare la conversazione prima che perdano interesse, prova LocaliQ. Gli agenti IA rispondono ai testi, rispondono alle chiamate e qualificano i lead 24 ore su 24, 7 giorni su 7, assicurando che ogni potenziale cliente sia coinvolto anche quando il tuo team non è disponibile.

Inoltre, questi agenti IA generano anche trascrizioni e riepiloghi/riassunti in tempo reale di ogni chiamata e testo, così puoi rivedere le interazioni senza passare ore ad ascoltare o leggere. In questo modo, sai sempre cosa è stato discusso e puoi dare seguito con il contesto giusto al momento giusto.

Le migliori funzionalità/funzioni di LocaliQ

Gestisci i lead tramite chiamate vocali, SMS e altri canali di messaggistica in modo semplice e intuitivo.

Esecuzione della sincronia dei dati dei lead direttamente con il tuo CRM o i tuoi sistemi di marketing per mantenere le informazioni aggiornate su tutte le piattaforme.

Effettua il monitoraggio delle prestazioni dei lead, dell'efficienza degli agenti e dell'efficacia delle campagne con dashboard e approfondimenti utili.

Limitazioni di LocaliQ

Le analisi e la reportistica personalizzate sono spesso disponibili solo con i piani di livello superiore.

Prezzi LocaliQ

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LocaliQ

G2: 4,5/5 (oltre 1000 recensioni)

Capterra: Recensioni disponibili insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di LocaliQ?

Ecco una recensione su G2:

Ciò che distingue davvero LocaliQ è l'esperienza personalizzata che offre. Abbiamo avuto una comunicazione costante, conversazioni autentiche e un team che ha davvero a cuore il nostro successo.

Ciò che distingue davvero LocaliQ è l'esperienza personalizzata che offre. Abbiamo avuto una comunicazione costante, conversazioni autentiche e un team che ha davvero a cuore il nostro esito positivo.

Come scegliere quello giusto?

Inizia individuando il tipo di assistenza di cui hai bisogno per il flusso di lavoro. Che si tratti di trasferire dati tra app, rispettare le scadenze dei progetti, generare rapporti sugli errori o gestire le richieste dei clienti.

Ecco alcuni altri parametri utili da considerare prima di scegliere uno strumento:

Definisci le tue esigenze di orchestrazione: inizia chiarendo se hai bisogno dell'IA per spostare dati, gestire progetti o gestire le interazioni con i clienti. Un ambito chiaro ti aiuta a scegliere uno strumento che si adatta ai tuoi flussi di lavoro e non ti lascia in attesa di aggiornamenti e risultati.

Bilancia la flessibilità no-code e API: decidi il livello di controllo e sicurezza delle prestazioni di cui hai bisogno. I flussi di lavoro IA no-code semplificano la configurazione, mentre le opzioni basate su API sono più scalabili per flussi di lavoro complessi.

Valuta le capacità reali: verifica come la piattaforma gestisce l'orchestrazione dell'IA, l'automazione dei flussi di lavoro e i processi in più passaggi in scenari che riflettono il tuo lavoro quotidiano.

Esegui un progetto pilota su piccola scala per valutarne l'usabilità : verifica se il tuo team è in grado di navigare nell'interfaccia, impostare flussi di lavoro e gestire gli agenti senza bisogno di una formazione approfondita o di supporto tecnico.

Verifica il potenziale di integrazione: controlla se è in grado di effettuare una connessione senza problemi al tuo ecosistema software esistente, inclusi CRM, spazio di archiviazione di documenti e strumenti di comunicazione.

Ottimizza l'orchestrazione dell'IA con ClickUp

Molti team che investono nell'IA devono fare i conti con strumenti scollegati, flussi di lavoro frammentati e una crescente complessità operativa. Proprio questi punti critici spesso rendono Elvex limitato.

Hai bisogno di una piattaforma che non solo orchestri i tuoi agenti IA, ma che unifichi anche i tuoi progetti, reportistica, automazioni e collaborazione di team in un unico posto.

ClickUp soddisfa questa esigenza. Con Brain come livello di intelligenza artificiale, agenti AI per l'orchestrazione proattiva, automazioni senza codice e cambio di modello flessibile, ClickUp ti consente di scalare i flussi di lavoro AI senza dover passare continuamente da uno strumento all'altro.

Se sei pronto a semplificare le tue operazioni di IA, ClickUp è la piattaforma da esplorare. Inizia oggi stesso a ottimizzare i tuoi flussi di lavoro di IA con ClickUp!

Domande frequenti

L'automazione IA si concentra sull'esecuzione di una singola attività da parte di un modello IA. Di solito è lineare e gestisce un'azione alla volta. L'orchestrazione IA, invece, coordina più attività IA, strumenti e punti decisionali in un flusso di lavoro completo. Gestisce la sequenzialità, il contesto, lo stato, il ripristino degli errori e i passaggi tra modelli, strumenti e persino esseri umani.

L'orchestrazione dell'IA è presente nei flussi di lavoro in cui è necessario eseguire contemporaneamente diverse azioni di IA. Esempi comuni includono l'inoltro dei ticket di supporto clienti, il riassunto delle conversazioni e l'aggiornamento dei sistemi CRM in un unico flusso coordinato. Viene utilizzata anche in processi che richiedono un uso intensivo di documenti, come l'estrazione dei dati, la convalida e le approvazioni automatizzate.

I settori che si basano su flussi di lavoro complessi e articolati in più passaggi traggono il massimo vantaggio dall'orchestrazione dell'IA. Tra questi figurano i servizi bancari e finanziari, la sanità, le assicurazioni, l'e-commerce, la logistica, le telecomunicazioni e i servizi professionali.

L'orchestrazione dell'IA diventerà molto più avanzata con l'evoluzione dei modelli di linguaggio grande (LLM). I sistemi futuri saranno in grado di ragionare su flussi di lavoro più lunghi, prendere decisioni consapevoli del contesto e coordinare decine di strumenti con una configurazione umana minima. Nel tempo, l'orchestrazione passerà da pipeline basate su regole a sistemi flessibili e guidati da agenti in grado di pianificare, eseguire e ottimizzare interi processi end-to-end.