Probabilmente ti sarà capitato che Claude ti abbia dato una risposta tecnicamente corretta, ma completamente fuori luogo rispetto a ciò che volevi.
Poi passi i successivi 10 minuti a riformulare la tua richiesta, sperando che questa volta gli dei dell'IA ti sorridano.
Il divario dipende dai tuoi prompt Claude AI. Un prompt pigro ti dà un output pigro. Un prompt preciso e specifico trasforma lo strumento nel tuo strumento più affidabile.
In questo post del blog, esaminiamo i prompt Claude IA più efficaci per assicurarti di ottenere esattamente ciò di cui hai bisogno al primo tentativo.
Come bonus, scopriremo anche perché ClickUp si distingue come la migliore alternativa di prompt engineering per la produttività basata sull'IA. 🤩
Cos'è Claude IA?
Claude AI è un assistente IA conversazionale avanzato creato da Anthropic. Aiuta nella scrittura, nell'analisi, nel codice, nella matematica, nella ricerca e nei progetti creativi attraverso semplici conversazioni di testo.
Inoltre, Claude comprende testo e immagini, scrive codice, crea contenuto e spiega argomenti complessi in modo chiaro. È progettato per essere utile, accurato e sicuro da usare sia per attività personali che professionali.
Cosa sono i prompt di Claude IA?
I prompt di Claude IA sono i messaggi che invii a Claude, ovvero la tua parte della conversazione. Un prompt può essere qualsiasi cosa, da una domanda veloce a una richiesta dettagliata. È il modo in cui dici a Claude di cosa hai bisogno.
Esempio, "Com'è il tempo?" è un prompt. Lo stesso vale per "Analizza questi dati e spiega le tendenze". Il tuo prompt potrebbe chiedere allo strumento AI di scrivere qualcosa, risolvere un problema, spiegare un concetto, rivedere il tuo lavoro o raccogliere idee.
Ogni volta che digiti un messaggio su Claude, si tratta di un prompt. È semplicemente l'input che fornisci per avviare o continuare la conversazione.
In che modo Claude /IA è diverso da ChatGPT?
Ecco un rapido confronto per aiutarti a capire come ChatGPT e Claude differiscono in termini di stile, ragionamento e utilizzo quotidiano.
|Funzionalità/Funzione
|Claude IA
|ChatGPT
|Sviluppatore
|Anthropic
|OpenAI
|Approccio di base
|Basato sul ragionamento etico e sulla sensibilità al contesto
|Progettato per garantire adattabilità e risoluzione approfondita dei problemi.
|Tono e stile
|Educato, misurato e riflessivo
|Conversazione, diretto e creativo
|Forza di ragionamento
|Eccelle nell'analisi di testi lunghi o complessi
|Gestisce efficacemente il ragionamento astratto e la logica a più passaggi.
|Livello di creatività
|Più cauti con le idee originali
|Più libertà con il brainstorming e le attività narrative
|Gestione di file e testo
|Legge e riepiloga/riassume documenti lunghi con precisione
|Lavora bene con diversi tipi di media: testo, immagini e codice.
|Ideale per
|Ricerca, documentazione e scrittura complessa in materia di conformità
|Lavoro creativo, progetti tecnici e risoluzione interattiva dei problemi
🔍 Lo sapevi? OpenAI ha inizialmente rifiutato di rilasciare completamente GPT-2 perché un semplice prompt come "Scrivi un articolo di cronaca sulla Brexit" poteva produrre notizie politiche completamente false che sembravano reali, suscitando i primi timori di macchine di disinformazione.
Come scrivere prompt efficaci per Claude /IA
Segui questi semplici passaggi per creare prompt Claude IA che lavorano.
Passaggio n. 1: sii chiaro e specifico
Più dettagli fornisci, meglio Claude comprenderà la tua richiesta.
Invece di "scrivi qualcosa sul marketing", prova a dire "scrivi un post di 300 parole sull'email marketing per le piccole imprese". Includi quello che vuoi, quanto deve essere lungo e a chi è rivolto. I promt vaghi portano a risposte generiche che dovrai comunque riscrivere.
💡 Suggerimento professionale: chiedi a Claude di "inserirlo in un artefatto in modo da poter monitorare le modifiche" anche per l'analisi del testo o i riepiloghi/riassunti di ricerca. Puoi quindi dire "aggiorna la riga 47" o "modifica la sezione metodologica" e Claude apporterà modifiche chirurgiche invece di rigenerare tutto. Ciò consente di risparmiare token e preservare le parti migliori.
Passaggio n. 2: fornire il contesto
Claude lavora meglio quando conosce il contesto della tua richiesta. Fai menzione del tuo settore, del pubblico di destinazione, del livello di competenza o degli obiettivi del progetto.
Esempio, "Spiega il SEO" ottiene una risposta di base, ma "Spiega il SEO al titolare di una panetteria che desidera acquisire più clienti locali" fornisce consigli pratici e pertinenti che puoi effettivamente utilizzare.
Esempio, abbiamo chiesto a Claude di aiutarci con le nostre priorità P1, ecco cosa è successo:
Passaggio n. 3: specifica il formattare, il tono e lo stile di scrittura
Le tue preferenze di output formano il risultato finale. Indica a Claude se hai bisogno di elenchi puntati, paragrafi, tabelle o codice. Menziona se desideri un tono professionale, informale o amichevole.
Prova a dire "Scrivi un'email formale a un client" invece di "Scrivi un messaggio amichevole a un collega": il tono fa tutta la differenza.
💡 Suggerimento professionale: racchiudi le informazioni critiche in tag XML personalizzati:
Passaggio n. 4: suddividi le attività complesse
I progetti di grandi dimensioni possono essere difficili da gestire sia per te che per Claude. Suddividi le richieste complesse in parti più gestibili. Invece di "Completa una strategia di marketing completa", inizia con "Aiutami a identificare il mio pubblico di riferimento", quindi passa a "Suggerisci tre canali di marketing per questo pubblico".
Ogni passaggio si basa su quello precedente e ti offre risultati di qualità superiore.
Passaggio n. 5: usa esempi quando sono utili
Mostra a Claude come si presenta l'esito positivo.
Se desideri uno stile di scrittura specifico, incollare un campione di paragrafo. Hai bisogno di un formato dati particolare? Condivisione di un esempio. In questo modo eliminerai ogni incertezza e ti assicurerai che Claude soddisfi le tue aspettative fin dall'inizio.
💡 Suggerimento professionale: richiedi di "pensare ad alta voce" per le attività complesse. Inizia con: "Prima di rispondere, scrivi il tuo processo di ragionamento interno". Claude mostrerà letteralmente il suo lavoro, individuerà i propri errori durante il ragionamento e produrrà risultati radicalmente migliori per enigmi logici, debug di codice o analisi strategiche.
Passaggio n. 6: rivedi e perfeziona il tuo approccio
La prima risposta di Claude è un punto di partenza, non il prodotto finale. Se qualcosa non va, indica a Claude in modo specifico cosa cambiare: "Rendi questo più conciso" o "Aggiungi maggiori dettagli tecnici".
Ogni conversazione ti insegna cosa funziona, rendendo i tuoi futuri modelli di prompt IA ancora migliori.
🧠 Curiosità: i ricercatori hanno scoperto che gli LLM si comportano in modo più coerente quando viene loro assegnata una personalità, proprio come gli attori di improvvisazione a cui viene assegnata una scheda personaggio.
I migliori prompt Claude IA per diversi casi d'uso
Ecco alcuni prompt pratici di Claude AI per diversi utenti e scopi. Usali come modelli e personalizzali in base alle tue esigenze specifiche:
Per gli sviluppatori
- Scrivi una funzione Python che si connette a un database PostgreSQL, recupera tutti gli utenti dalla tabella "clienti", gestisce gli errori di connessione con blocchi try-except e restituisce i risultati come un elenco di dizionari. Includi suggerimenti sul tipo e una stringa di documentazione che spiega i parametri e il valore di ritorno
- Esegui il debug di questo codice JavaScript e spiega la causa principale dell'errore, perché si verifica, e suggerisci due modi per risolverlo: [incollare il tuo codice]. Inoltre, fai una menzione di eventuali miglioramenti delle prestazioni che hai notato
- Crea un endpoint API REST in nodo con Express per la registrazione degli utenti. Includi la convalida dell'email, il controllo della sicurezza della password (minimo 8 caratteri, un numero, un carattere speciale), l'hashing bcrypt, i codici di stato HTTP appropriati e la gestione dei tentativi di duplicazione dell'email.
- Spiega la differenza tra async/await e promises in JavaScript utilizzando due esempi di codice che fanno la stessa cosa in entrambi i modi. Concentrati sulle differenze di leggibilità e sulla gestione degli errori. Spiegami quando utilizzare ciascun approccio nei progetti reali
- Esamina questa query SQL per individuare eventuali problemi di prestazioni: [incollare query]. Indica le operazioni lente, suggerisci indici specifici da creare, mostra la versione ottimizzata e spiega l'impatto di ciascuna
- Crea un componente React chiamato ImageGallery che accetta una matrice di URL di immagini come props, visualizza una griglia reattiva (tre colonne su desktop, due su tablet, una su dispositivi mobili), implementa il caricamento lento con Intersection Observer e apre una lightbox al clic. Usa TypeScript e Tailwind per lo styling
- *Converti questo endpoint Python Flask in TypeScript con Express: [incollare codice]. Mantieni la stessa funzionalità, aggiungi i tipi appropriati per le richieste e le risposte, usa async/await e segui le convenzioni Nodo.
🧠 Curiosità: il prompt DAN (2022) è stato un hack della community che è diventato globale in 48 ore. Il jailbreak "Do Anything Now" è nato su Reddit come uno scherzo per aggirare i filtri di sicurezza. Nel giro di due giorni, ha avuto più di 20 versioni derivate e ha ispirato un'intera ondata di prompt di ruolo per sovrascrivere le istruzioni di sistema.
Per principianti
- Spiega l'IA utilizzando tre esempi quotidiani che incontro (come i consigli di Netflix o le playlist di Spotify). Poi spiegami in che modo l'IA è diversa dai normali programmi per computer, utilizzando un linguaggio semplice senza termini tecnici
- Sono confuso riguardo alla RAM e allo spazio di archiviazione. Spiegami la differenza con un'analogia chiara, dimmi quanto mi serve per un utilizzo di base (navigazione web, Netflix, documenti Word) e cosa succede quando esaurisco ciascuno di essi.
- Sono uno studente universitario e guadagno 800 dollari al mese con il mio lavoro part-time. Il mio affitto è di 400 dollari. Aiutami a gestire i restanti 400 dollari per cibo, trasporti, divertimento e risparmi. Spiegami la regola del 50/30/20 e mostrami come si applica alla mia situazione
- Insegnami come cucinare correttamente la pasta. Spiegami quanta acqua usare, quando aggiungere il sale, come verificare se è terminata e i tre errori più grandi che commettono i principianti. Spiegami cosa significa "al dente" e perché è importante.
- Devo capire la fotosintesi per il mio esame della prossima settimana. Spiegami il processo in semplici passaggi, come se non sapessi nulla di scienze. Usa paragoni quotidiani ed evidenzia le tre cose fondamentali che devo ricordare.
- Ho 22 anni e sto acquistando la mia prima auto. Spiegami la differenza tra auto nuova, usata e leasing, quali costi nascosti esistono oltre al prezzo di acquisto (assicurazione, manutenzione, carburante) e cinque segnali di allarme a cui prestare attenzione quando si valuta l'acquisto di un'auto usata.
- Spiega come funzionano le carte di credito, includendo tassi di interesse, pagamenti minimi e punteggi di credito. Dammi tre regole specifiche da seguire per non finire indebitato
- Spiega cos'è un mutuo ipotecario utilizzando come esempio una casa del valore di 200.000 $. Spiega cosa sono l'acconto, i tassi di interesse, i pagamenti mensili e cosa devo preparare prima di presentare la domanda
📮 Approfondimento su ClickUp: il 33% delle persone crede ancora che il multitasking sia sinonimo di efficienza.
In realtà, il multitasking aumenta solo il costo del cambio di contesto. Quando il tuo cervello passa da una scheda all'altra, dalle chat al listare, la concentrazione profonda ne risente maggiormente.
ClickUp ti aiuta a concentrarti su un'unica attività riunendo tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto! Stai lavorando a un'attività, ma hai bisogno di controllare Internet? Basta usare la tua voce e chiedere a ClickUp Brain MAX di effettuare una ricerca sul web dalla stessa finestra. Vuoi chattare con Claude e perfezionare la bozza su cui stai lavorando? Puoi farlo anche tu, senza uscire dalla tua area di lavoro di ClickUp!
Tutto ciò di cui hai bisogno (chattare, documenti, attività, dashboard, LLM multipli, ricerca web e altro ancora) è racchiuso in un unico spazio di lavoro AI convergente, pronto all'uso!
Per i professionisti del marketing
- Scrivi sette didascalie Instagram (100-150 caratteri ciascuna) per il lancio estivo di un marchio di moda sostenibile. Includi CTA, utilizza immagini di spiagge/natura, enfatizza i materiali ecologici, aggiungi 2-3 hashtag per didascalia e varia il tono da ispiratore a educativo a giocoso
- Crea un calendario social media di 30 giorni per una caffetteria locale che copra Instagram, Facebook e TikTok. Mescola diversi tipi di contenuti: dietro le quinte, prodotti, funzionalità/funzione dei clienti, consigli sul caffè, promozioni. Suggerisci i momenti migliori per pubblicare i post e contrassegna i giorni incentrati sul coinvolgimento rispetto a quelli incentrati sulle vendite*.
- Scrivi una bozza di email fredda B2B (meno di 150 parole) per il mio SaaS di project management. Inizia con un punto dolente specifico relativo alla collaborazione in team, spiega brevemente la nostra soluzione, includi una statistica sulla produttività e concludi con una richiesta informale di una demo di 15 minuti. Scrivi tre righe dell'oggetto per il test A/B*.
- Analizza questo feedback dei clienti: [incolla 10-15 recensioni]. Identifica i tre principali punti critici, conta la frequenza con cui ciascuno di essi compare, estrai citazioni d'esempio e raccomanda azioni specifiche per affrontare ciascun problema. Presenta i risultati in una tabella formattata.
- Genera 10 idee per post sul blog riguardanti il marketing digitale per piccole imprese con budget limitati. Includi titoli provvisori, parole chiave traguardo, punti principali da trattare e perché ciascuno di essi è importante per i titolari di piccole imprese. Concentrati sulle tattiche fai da te
- Scrivi tre descrizioni di prodotto (100-150 parole ciascuna) per tazze in ceramica fatte a mano (350 ml, finitura opaca, adatte al microonde, disponibili nei colori salvia, blu e crema). La prima, per Etsy, deve concentrarsi sulla qualità artigianale; la seconda, per Instagram, deve enfatizzare lo stile di vita; la terza, per gli acquirenti all'ingrosso, deve mettere in risalto la durata.
💡 Suggerimento da esperto: se Claude rifiuta qualcosa, chiedi: "Spiega quale specifica linea guida di sicurezza ti impedisce di farlo, quindi suggerisci l'alternativa più vicina che PUOI fare". Questo impone trasparenza sui limiti e di solito consente di usufruire di una soluzione alternativa che non sapevi esistesse.
Per studenti e ricercatori
- Epilogare/riassumere questo documento di ricerca sul cambiamento climatico in 400 parole: [incolla il documento]. Strutturalo in questo modo: domanda di ricerca, metodologia, risultati chiave con dati, limiti dello studio e implicazioni. Scrivi a un livello universitario ed evidenzia i risultati chiave.
- Analizza questo articolo sulla regolamentazione dei social media: [incolla l'articolo]. Identifica l'argomento principale, le tre prove più convincenti, eventuali errori logici, controargomentazioni che l'autore ha tralasciato e il suo evidente pregiudizio. Presenta il tutto come un'analisi critica.
- Crea una bozza dettagliata per un saggio di 10 pagine sulle cause della Rivoluzione francese. Includi una tesi che sostenga che i fattori economici furono i più importanti, cinque sezioni principali con sottosezioni, eventi e date specifici per la menzione e fonti primarie da citare.
- Confronta l'economia keynesiana con quella classica su questi punti: intervento del governo, visione della disoccupazione, approccio alla recessione, ipotesi di mercato ed esempi reali. Crea una tabella comparativa, quindi scrivi 300 parole su quale teoria si adatta meglio alle sfide moderne.
- Genera sei tesi sull'impatto dei social media sulla salute mentale degli adolescenti. Adotta diversi punti di vista: causalità vs. correlazione, piattaforme specifiche, risultati specifici. Spiega quale approccio di ricerca richiede ciascuna tesi
- Analizza questo studio sul sonno per la mia revisione della letteratura: [incolla l'abstract]. Estrai il disegno della ricerca, la dimensione del campione, le variabili, le statistiche chiave con i valori p e la conclusione. Quindi scrivi 100 parole criticando i limiti dello studio.
- Analizza il simbolismo del sangue, del sonno e dell'oscurità in Macbeth. Per ciascuno: cita due scene specifiche, spiega cosa rappresentano, come evolve il significato e la connessione con i temi del senso di colpa/ambizione. Scrivi 200 parole per simbolo con citazioni
📮 Approfondimento su ClickUp: metà dei nostri intervistati ha difficoltà con l'adozione dell'IA!
Il 23% non sa da dove iniziare, mentre il 27% ha bisogno di più formazione per eseguire operazioni avanzate. ClickUp AI risolve questo problema con un'interfaccia di chatattare familiare e un'assistenza altamente contestualizzata.
I team possono iniziare subito con domande e richieste semplici, per poi scoprire naturalmente funzionalità di automazione e flussi di lavoro più potenti man mano che procedono, senza la curva di apprendimento intimidatoria che frena così tante persone.
Per autori di contenuto e scrittori
- Scrivi tre paragrafi iniziali (150 parole ciascuno) per un giallo ambientato nella New York degli anni '20. La protagonista è una cantante jazz che trova un cadavere nel suo speakeasy. Il primo paragrafo inizia con un dialogo, il secondo con l'atmosfera e il terzo con l'azione. Crea un'atmosfera noir e ambienta il racconto nell'era del proibizionismo, concludendo ogni paragrafo con un colpo di scena.
- Genera 12 titoli YouTube (meno di 60 caratteri) per video di allenamento a casa con traguardo professionisti impegnati. Includi numeri, prometti risultati in meno di 30 minuti, menzione l'assenza di attrezzature, usa parole facili da cercare come "full body", "fat burning", "beginner-friendly". Nota un'idea per la miniatura di ciascuno.
- Sto scrivendo un romanzo di fantascienza su uno scienziato che inventa il viaggio nel tempo, ma può tornare indietro solo di 24 ore. Trova cinque colpi di scena all'interno di questo limite. Ognuno dovrebbe creare un dilemma morale, avere conseguenze logiche, evitare i cliché del viaggio nel tempo e spiegare come cambia la storia
- Riscrivi l'introduzione di questo blog per attirare i lettori: [incollare paragrafo]. Il pubblico di riferimento è costituito da imprenditori che lottano con la produttività. Inizia con un problema facilmente riconoscibile o una statistica sorprendente, elimina le parti superflue e suscita curiosità riguardo alla soluzione. Non superare le 100 parole
- Crea i profili dei caratteri per tre protagonisti di un'avventura fantasy. Per ciascuno sono necessari: nome, età, descrizione, tratti della personalità, difetto fatale, punto di forza nascosto, retroscena di 100 parole, motivazione, relazione con gli altri, arco narrativo della trilogia e modo di parlare unico. Rendili diversi e complementari
- Scrivi una sceneggiatura di 15 minuti per un podcast sulla produttività dei creativi. Includi un'apertura a freddo (30 secondi), un'introduzione, tre segmenti principali con consigli, una storia personale, una domanda degli ascoltatori, un CTA e una conclusione. Scrivi in modo colloquiale, indicando le pause e i timestamp per ogni sezione.
💡 Suggerimento professionale: in Claude Projects, aggiungi un file chiamato "ClaudeInstructions. md" con le tue preferenze: "Odio il gergo aziendale", "Mostra sempre il codice Python con suggerimenti di tipo", "Preferisco l'ortografia britannica". Claude tratta i file di progetto come istruzioni persistenti mentre si chatta.
Richiedi ulteriori informazioni sull'uso dell'IA come assistente personale:
Per titolari di aziende e imprenditori
- Crea un'analisi SWOT per la mia attività di tutoraggio online che crea una connessione tra studenti delle scuole superiori e tutor universitari di matematica/scienze. Chiedo 30 dollari all'ora, ho 15 tutor e 40 studenti. Elenca cinque elementi per categoria con spiegazioni e un'azione da intraprendere per ogni punto debole e minaccia.
- Un cliente ha lasciato questa recensione a due stelle: [incollare la recensione]. Scrivi una risposta pubblica (meno di 100 parole) che riconosca la frustrazione, si assuma la responsabilità, spieghi la nostra soluzione, offra una risoluzione e concluda in modo positivo. Adatta il tono amichevole ma professionale del nostro marchio
- Redigi una proposta aziendale per gli investitori nella mia startup di imballaggi ecologici che produce pluriball compostabile dal micelio dei funghi. Includi un riepilogo/riassunto esecutivo (250 parole) e una descrizione di: problemi relativi ai dati di mercato, la nostra soluzione, il modello di business, l'analisi della concorrenza, le proiezioni triennali, la richiesta di finanziamento di 500.000 dollari e l'utilizzo dei fondi.
- Sono un grafico freelance con tre anni di esperienza specializzato nell'identità di marca per aziende sostenibili. Crea tre livelli di servizio con: cosa è incluso, Sequenza, prezzo, client ideale e upsell. Valutami come specialista in sostenibilità
- Scrivi una descrizione del lavoro per un assistente virtuale (20 ore/settimana) che si occupi del servizio clienti e dell'amministratore del mio negozio online di gioielli fatti a mano. Includi un riepilogo del ruolo, le responsabilità (email, ordini, Instagram, Trello), le competenze richieste e quelle auspicabili, gli strumenti utilizzati, la personalità adatta e l'intervallo di retribuzione.
- Redigi un comunicato stampa (meno di 400 parole) che annunci la nostra partnership con EcoSupply a partire dal mese prossimo. Stiamo riducendo l'uso della plastica dell'80% e diventando i primi nel nostro settore con imballaggi completamente compostabili. Includi una citazione del CEO, una citazione di EcoSupply, i boilerplate di entrambe le aziende e un titolo degno di nota per i media economici locali.
- Sviluppa una strategia di fidelizzazione per il mio abbonamento al caffè (35 $ al mese, 500 abbonati, tasso di abbandono mensile dell'8%). Forniscimi otto tattiche relative a onboarding, coinvolgimento, riconquista e fidelizzazione. Per ciascuna di esse, spiega i passaggi di implementazione, l'impatto previsto sulla fidelizzazione e i costi coinvolti.
📖 Leggi anche: Come diventare un prompt engineer
Per le attività quotidiane e l'uso personale
- Piano una preparazione di pasti vegetariani per sette giorni per una persona con un budget di 50 $. Includi colazione, pranzo, cena e spuntini giornalieri. Pasti da preparare in meno di 30 minuti, utilizza ingredienti che si possono riutilizzare per ridurre gli sprechi, soddisfa le esigenze nutrizionali di base e includi un elenco della spesa categorizzato con i prezzi. Nota: opzioni per cucinare in anticipo la domenica
- Scrivi un'email cortese ma decisa al mio padrone di casa riguardo al riscaldamento guasto (da 5 giorni ormai). Fai riferimento alla clausola di abitabilità del mio contratto di locazione, fai una menzione al mio testo di 4 giorni fa, nota che la temperatura notturna è inferiore ai 15 °C, richiedi la riparazione entro 48 ore e specifica che sto documentando il tutto in base ai diritti dell'inquilino. Mantieni un tono professionale e oggettivo.
- Crea un piano di allenamento a casa per principianti della durata di 12 settimane (3 volte a settimana, senza attrezzi). Struttura: settimane 1-4 per le basi, 5-8 per aumentare l'intensità, 9-12 per aggiungere difficoltà. Specifica esercizi, serie, ripetizioni e riposo per ogni settimana con modifiche più semplici. Includi un riscaldamento e un defaticamento di cinque minuti. Concentrati sulla sostenibilità.
- Genera un'immagine di una camera da letto minimalista in stile scandinavo: letto a piattaforma basso con lenzuola bianche, pavimenti in rovere chiaro, ampia finestra con tende trasparenti e luce naturale soffusa, piccolo comodino in legno con lampada in ceramica e pianta, copriletto in lana color crema, pareti bianche con un quadro astratto dai toni terra, ambiente tranquillo e arioso, luce mattutina, fotografia architettonica
- Sono a Seattle e sto organizzando un appuntamento per sabato sera con la mia ragazza, che ama le attività all'aria aperta, ma ho bisogno di un piano di backup in caso di pioggia. Suggeriscimi 5 idee per un appuntamento con attività all'aperto e alternative al chiuso, i tempi, perché è romantico, il costo stimato e un posto nelle vicinanze dove cenare/bere qualcosa dopo. Abbiamo circa 30 anni e preferiamo le esperienze ai ristoranti di lusso
- Crea un elenco delle cose da mettere in valigia per due settimane in Europa nel mese di ottobre (Londra, Parigi, Amsterdam). Organizza per: abbigliamento per temperature comprese tra 10 e 18 °C e pioggia con capi a strati, articoli da toeletta, nota cosa acquistare sul posto, dispositivi elettronici con adattatori, documenti con copie di backup, medicinali e articoli essenziali da portare nella borsa da giorno. Contrassegna il bagaglio a mano e quello da stiva. Suggerisci 7-8 capi versatili da abbinare tra loro*.
Errori comuni da evitare con i prompt di Claude IA
Molte recensioni di Claude /IA evidenziano questi errori comuni che rendono i prompt meno efficaci.
|Errore
|Cosa succede
|Come risolvere il problema
|Utilizzo di frasi di circostanza
|/IA perde tempo a interpretare il testo di riempimento invece di concentrarsi sull'intento.
|Mantieni un linguaggio diretto ed elimina le parole superflue.
|Fornire obiettivi astratti
|Ha difficoltà a definire cosa significhi "migliore" o "migliorare".
|Trasforma obiettivi vaghi in richieste misurabili (ad esempio, "riduci questo del 30%").
|Uso eccessivo dei vincoli
|Regole eccessive portano a risposte robotiche o superficiali
|Equilibra la chiarezza con lo spazio creativo
|Contesto del ruolo mancante
|Senza conoscere il lettore target o lo scopo, i risultati mancano di direzione.
|Dì a Claude per chi sta scrivendo o perché (ad esempio, "per un'email a un client").
|Ignorare i prompt di follow-up
|Gli input una tantum raramente producono la versione migliore
|Basati sulle risposte precedenti per perfezionare il tono, la logica o la struttura.
🔍 Lo sapevi? Le persone si sfidano letteralmente scrivendo prompt IA dal vivo sul palco. Si chiama Prompt Battle e il pubblico valuta i risultati in tempo reale in base all'atmosfera, al caos e alla pura creatività, non alle abilità tecniche. Sì, la scrittura di prompt è ora ufficialmente una forma d'arte performativa.
Limiti dell'utilizzo di Claude IA
Claude IA è progettata per un ragionamento approfondito e una conversazione naturale, ma presenta ancora dei limiti che ne influenzano l'affidabilità in determinati casi d'uso. Alcuni utenti esplorano alternative a Claude IA a causa di queste limitazioni:
- Limiti di utilizzo e messaggi: gli utenti gratuiti hanno a disposizione una quota giornaliera di messaggi, mentre i piani a pagamento prevedono un reset periodico (ad esempio ogni cinque ore), che limita la continuità con un limite.
- Risposta più lenta o latenza sotto carico: le recensioni segnalano prestazioni più lente quando il sistema è molto utilizzato, il che può interrompere i flussi di lavoro.
- Integrazione e personalizzazione con limite (soprattutto nella versione gratis): alcuni utenti sostengono che, rispetto ad altri, l'ecosistema di Claude abbia meno plug-in o una minore integrazione con l'azienda.
- Lacune nelle attività avanzate o di nicchia: anche se forte nel ragionamento, potrebbe avere difficoltà con ambiti ultra-tecnici o sfumature emotive.
Alternative a Claude IA da esplorare
Ecco alcune alternative a Claude per fornire supporto ai tuoi flussi di lavoro. 👇
1. ClickUp
Molte alternative a Claude /IA si concentrano solo sulla generazione di idee o sulla stesura di testo.
Questo è utile, ma i team hanno comunque bisogno di un luogo in cui quelle idee si trasformino in attività, approvazioni, versioni di contenuto e risultati concreti. ClickUp colma questa lacuna.
Si tratta del primo spazio di lavoro AI convergente al mondo che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.
Ecco uno sguardo più da vicino alle sue capacità di IA. 💬
Lavora con un'IA che "capisce" te e il tuo lavoro.
ClickUp Brain comprende il contesto del tuo lavoro.
Supponiamo che un responsabile della crescita chieda: Cosa sta rallentando i progressi nell'area di lavoro della campagna del terzo trimestre? ClickUp Brain analizza i commenti alle attività, le attività secondarie, gli stati e le dipendenze, quindi risponde in modo chiaro:
- Attività non assegnate
- Approvazioni mancanti
- Ritardi nella revisione del contenuto
- Lavoro bloccato a causa delle richieste di risorse
Il rapporto sui blocchi mostra i titolari delle azioni e l'impatto in termini di tempo, in modo che il team possa risolvere i problemi invece di dover affrontare un lavoro senza fine.
📌 Prova questo prompt: Esamina tutte le attività con tag 'Campagna Q3' e identifica gli ostacoli raggruppati sotto creatività, prodotto e approvazioni.
Ottieni il messaggio giusto più velocemente
ClickUp Brain aiuta a formare la direzione e a creare testi più efficaci direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro. Non è necessario passare da una scheda all'altra!
Supponiamo che il tuo team stia preparando il lancio di una nuova funzionalità. Il PM apre un documento ClickUp e chiede a ClickUp Brain di definire la dichiarazione di valore fondamentale, creare varianti di messaggi per diversi livelli di pubblico e delineare l'arco narrativo. Il sistema crea la connessione tra quella narrazione agli elenchi di attività e ai flussi di titolarità già in atto, in modo che nessuno debba attendere il contesto in un secondo momento.
📌 Prova questi prompt di scrittura IA:
- Definisci il messaggio di valore fondamentale per il nostro prossimo lancio con traguardo i team SaaS che lavorano principalmente da remoto. Crea tre varianti per: sito web, presentazione commerciale e social
- Scrivi un post di 1000 parole sullo sviluppo dei prodotti in team distribuiti. Aggiungi titoli chiari e, ove possibile, utilizza elenchi puntati e tabelle.
- Riscrivi questo paragrafo in modo che risulti assertivo e incentrato sui vantaggi. Rimuovi i riempitivi
- Trasforma questa trascrizione della chiamata del cliente in tre punti di discussione e posizione della funzionalità/funzione consigliata
Centralizza i modelli di IA in un unico spazio di lavoro controllato
ClickUp Brain funziona come il tuo spazio di lavoro AI dedicato. L'esperienza è stabile e concreta perché attinge il contesto dalle tue attività, dai tuoi documenti, dagli spazi, dalla knowledge base e dagli strumenti collegati.
Inoltre, puoi scegliere l'intelligenza che meglio si adatta al momento: Claude, OpenAI (ChatGPT), Gemini o DeepSeek.
Questa scelta è importante:
- Le narrazioni strategiche hanno un flusso migliore attraverso Claude.
- La scrittura rivolta al client risulta più incisiva grazie a ChatGPT.
- Ricerca e analisi tecniche più chiare grazie a Gemini
- La sintesi ad alto livello lavora in modo affidabile grazie a DeepSeek.
Grazie alla sua ricerca AI avanzata, puoi trovare istantaneamente informazioni da attività, documenti, file e persino fonti esterne come Google Drive, Figma, GitHub, SharePoint e Internet in generale, eliminando la necessità di passare da uno strumento all'altro. La funzionalità di ricerca web ti consente di ricercare le tendenze attuali, i dati di mercato o best practice direttamente dal tuo spazio di lavoro, rendendo facile raccogliere e condividere informazioni senza uscire da ClickUp.
Inoltre, ClickUp Brain offre anche la generazione di immagini da prompt di testo, consentendoti di creare immagini personalizzate su richiesta.
Sposta tutto il tuo lavoro in un'unica super app IA
Come super app AI autonoma di ClickUp, Talk to Text di ClickUp Brain MAX ti aiuta a mantenere lo slancio e a lavorare il 400% più velocemente. Basta tenere premuto un tasto, parlare in modo naturale e ClickUp convertirà la tua voce in testo strutturato da utilizzare ovunque desideri. Ti aiuta anche ad accedere a più LLM, generare report, estrarre dati dal tuo spazio di lavoro, il tutto all'interno di un'unica interfaccia.
Claude può aiutarti a scrivere una volta che hai digitato qualcosa, certo, ma Claude non cattura il pensiero mentre si lavora. ClickUp sì.
Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp
- Standardizza il modo in cui il tuo team utilizza l'IA: salva i prompt riutilizzabili all'interno di ClickUp Brain in modo che tutto il tuo team generi risultati in linea con il tono, il contesto del client e la strategia.
- Automatizza i flussi di lavoro ricorrenti: trasforma le richieste comuni dei client, le approvazioni e la reportistica in trigger ripetibili con ClickUp Automazioni.
- Mantieni la consegna in movimento senza supervisione manuale: lascia che gli agenti ambientali di ClickUp passino in caso di attività che si bloccano o in caso di qualcuno sia sovraccarico di lavoro.
- Modifica i programmi in base alle variazioni effettive del carico di lavoro: riorganizza le riunioni e le scadenze in base alle priorità mutevoli all'interno del calendario ClickUp per adattare automaticamente la tua settimana.
- Trasforma le chiamate in chiari passaggi successivi: usa ClickUp AI Notetaker per registrare le decisioni e assegnare i follow-up direttamente alle attività.
- Traduci i messaggi dei client in dati strutturati: classifica il sentiment, l'urgenza e il tipo di richiesta direttamente all'interno delle attività utilizzando i campi AI di ClickUp AI per garantire che la tua pipeline rifletta le esigenze effettive.
- Consenti all'IA di accedere al contesto reale: collega Google Drive e Figma a ClickUp con le integrazioni ClickUp per fornire all'IA una cronologia completa dell'account invece di prompt isolati.
Limiti di ClickUp
- Le sue funzionalità/funzione e opzioni di personalizzazione possono sopraffare gli utenti nuovi.
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 10.585 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp AI?
Un utente di ClickUp condivide la propria esperienza su G2:
ClickUp Brain MAX è stato un'aggiunta incredibile al mio flusso di lavoro. Il modo in cui combina più LLM in un'unica piattaforma rende le risposte più veloci e affidabili, e la conversione da voce a testo in tutta la piattaforma fa risparmiare un sacco di tempo. Apprezzo molto anche la sicurezza di livello azienda, che mi dà tranquillità quando gestisco informazioni sensibili. Ciò che spicca di più è come mi aiuta a eliminare le distrazioni e a pensare con maggiore chiarezza, sia che stia riepilogando/riassumendo riunioni, redigendo contenuto o facendo brainstorming di nuove idee. È come avere un assistente IA all-in-one che si adatta a qualsiasi mia esigenza. *
ClickUp Brain MAX è stato un'aggiunta incredibile al mio flusso di lavoro. Il modo in cui combina più LLM in un'unica piattaforma rende le risposte più veloci e affidabili, e la conversione da voce a testo in tutta la piattaforma fa risparmiare un sacco di tempo. Apprezzo molto anche la sicurezza di livello azienda, che mi dà tranquillità quando gestisco informazioni sensibili. Ciò che spicca di più è come mi aiuta a eliminare le distrazioni e a pensare in modo più chiaro, sia che stia riepilogando/riassumendo riunioni, redigendo contenuto o facendo brainstorming di nuove idee. È come avere un assistente IA all-in-one che si adatta a qualsiasi mia esigenza. *
2. ChatGPT
ChatGPT di OpenAI è in grado di gestire un'ampia gamma di attività, dalla scrittura di script Python alla pianificazione del tuo prossimo itinerario di vacanza. Ottieni un'interfaccia di chat pulita che non ti sovraccarica di pulsanti o impostazioni, il che significa che puoi iniziare a lavorare immediatamente.
Inoltre, la funzione di memoria apprende le tue preferenze nel tempo, così non dovrai spiegare il tuo stile di scrittura o i requisiti del progetto ad ogni sessione. ChatGPT funziona bene per chi desidera flessibilità senza dover comprendere come funziona l'IA sotto il cofano.
Le migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT
- Addestra GPT personalizzati su basi di conoscenza o istruzioni specifiche per gestire attività di nicchia come la selezione dei curriculum o la modifica delle ricette.
- Carica contemporaneamente più tipi di file (PDF, fogli di calcolo, immagini) e incrocia le informazioni tra loro in un'unica conversazione.
- Utilizza l'analisi avanzata dei dati per eseguire codice Python su set di dati caricati, creando visualizzazioni e riepiloghi statistici senza dover scrivere codice.
- Accedi a ChatGPT tramite integrazioni API per incorporare le risposte direttamente nelle tue applicazioni o nei tuoi flussi di lavoro automatizzati.
Limiti di ChatGPT
- Gli utenti gratis vengono reindirizzati a modelli più lenti durante i periodi di maggiore traffico, cosa che accade più spesso di quanto ci si potrebbe aspettare.
- La generazione di immagini presenta più limitazioni rispetto agli strumenti dedicati, rifiutando i prompt di immagini IA che altre piattaforme gestiscono senza problemi.
- La qualità delle risposte varia a seconda della versione del modello con cui stai effettivamente interagendo in un dato momento.
Prezzi di ChatGPT
- Free
- In più: 20 $ al mese
- Pro: 200 $ al mese
- Aziendale: 30 $ al mese per utente
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di ChatGPT
- G2: 4,7/5 (oltre 1.045 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 260 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?
Una recensione di un utente dice:
A volte perde il contesto, interrompendo il flusso generale. Le versioni precedenti erano soggette ad allucinazioni e spesso fornivano informazioni inventate. Ad esempio, quando ho chiesto consigli sui libri, occasionalmente mi ha suggerito titoli che in realtà non esistono. Inoltre, quando lo uso per generare codice, spesso mi assicura che il codice lavorerà, ma in pratica non funziona come promesso.
A volte perde il contesto, interrompendo il flusso generale. Le versioni precedenti erano soggette ad allucinazioni e spesso fornivano informazioni inventate. Esempio, quando ho chiesto consigli sui libri, occasionalmente mi ha suggerito titoli che in realtà non esistono. Inoltre, quando lo uso per generare codice, spesso mi assicura che il codice funzionerà, ma in pratica non funziona come promesso.
📖 Leggi anche: Come utilizzare i prompt negativi dell'IA per ottenere risultati migliori (+ esempio)
3. Google Gemini
Google Gemini attinge all'enorme indice di informazioni dell'azienda e si collega direttamente al tuo Google Workspace. Se la tua vita ruota attorno a Gmail, Drive e Docs, Gemini può scavare in queste app per trovare ciò di cui hai bisogno.
Anche le funzionalità multimodali sono solide. È possibile caricare contemporaneamente video, immagini e documenti, il che è utile per progetti complessi. Detto questo, a volte sembra che Google stia ancora cercando di capire quale dovrebbe essere il ruolo di Gemini. Le funzionalità vengono ampliate regolarmente, ma l'esperienza può risultare discontinua rispetto agli strumenti di assistenza alla scrittura che hanno avuto più tempo per maturare.
Le migliori funzionalità/funzioni di Google Gemini
- Elabora i contenuti video direttamente caricando i file o attraverso la condivisione dei collegamenti YouTube per estrarre i momenti chiave, i temi o i timestamp specifici.
- Usa Gems per creare versioni personalizzate di IA ottimizzate per diversi scopi, come un partner per il brainstorming, un coach professionale o un editor di contenuto.
- Collabora alle conversazioni Gemini attraverso la condivisione delle stesse con i membri del team che possono continuare il thread e aggiungere le proprie domande.
- Esporta i frammenti di codice generati da Gemini direttamente nei notebook Google Colab per test e iterazioni immediate.
Limiti di Google Gemini
- Le risposte tendono ad essere conservative, a volte evitando interpretazioni sfumate o punti di vista creativi.
- La forte integrazione con l'ecosistema di Google significa che stai sostanzialmente facendo un commit a utilizzare l'intera suite di prodotti.
Prezzi di Google Gemini
- Free
- Google AI Pro: 19,99 $ al mese
- Google IA Ultra: 249,99 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Google Gemini
- G2: 4,4/5 (oltre 275 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Google Gemini?
Una recensione di un utente dice:
Apprezzo molto la perfetta integrazione di Gemini con le app Google come Gmail e Google Drive, che mi permette di redigere bozze di email, riassumere documenti e lavorare sul contenuto senza dover passare da uno strumento all'altro, facendomi risparmiare molto tempo e rendendo le mie attività quotidiane molto più fluide.
Apprezzo molto la perfetta integrazione di Gemini con le app Google come Gmail e Google Drive, che mi permette di redigere bozze di email, riassumere documenti e lavorare sul contenuto senza dover passare da uno strumento all'altro, facendomi risparmiare molto tempo e rendendo le mie attività quotidiane molto più fluide.
🧠 Curiosità: i prompt sono ora oggetto di studio dal punto di vista della sicurezza. L'AI Safety Institute del Regno Unito ha scoperto che anche i prompt di base possono aggirare le misure di sicurezza degli LLM, dimostrando che la progettazione dei prompt è creativa + un vettore di rischio.
4. Perplexity IA
Perplexity IA si definisce un motore di risposta, e questo è corretto. Ogni risposta include citazioni che indicano esattamente da dove provengono le informazioni. Sono disponibili anche diverse modalità di ricerca a seconda di ciò che stai cercando: Quick per risposte rapide, Pro per analisi più approfondite utilizzando modelli più potenti e Focus per concentrarsi su tipi di fonti specifici.
Perplexity funziona meglio come compagno di ricerca piuttosto che come partner creativo. Chiedi all'IA di scrivere una poesia o di raccogliere idee per una campagna, e noterai la differenza. Ma per raccogliere rapidamente informazioni concrete? Ti offre esattamente ciò di cui hai bisogno.
Le migliori funzionalità/funzioni di Perplexity IA
- Crea raccolte per organizzare i thread di ricerca per argomento e invita i collaboratori a contribuire con query e risultati all'interno di spazi di condivisione.
- Utilizza Pro Search con ragionamento o1-mini per affrontare problemi complessi e articolati in più passaggi che richiedono un'analisi logica più approfondita, oltre al semplice recupero di informazioni.
- Scarica i thread di ricerca completati come documenti formattati per conservare le ricerche con le citazioni intatte per reportistica o presentazioni.
- Aggiungi le fonti consultate di frequente come elementi fissati all'interno di una conversazione, in modo che Perplexity dia loro la priorità quando risponde a domande correlate successive.
Limiti di Perplexity IA
- Il supporto per il caricamento dei file rimane basilare, quindi l'analisi di documenti complessi non lavora in modo fluido come su altre piattaforme.
- Le richieste creative risultano rigide e poco ispirate, poiché lo strumento privilegia la precisione rispetto alla fantasia.
- Le quote di ricerca Pro limitano l'utilizzo giornaliero anche sui piani a pagamento, il che diventa fastidioso durante le sessioni di ricerca intense.
- Non è possibile impostare istruzioni personalizzate o creare profili per adattare gli stili di risposta a diversi progetti.
Prezzi di Perplexity IA
- Free
- Pro: 20 $ al mese
- Massimo: 200 $ al mese
- Azienda Pro: 40 $ al mese per utente
- Enterprise Max: 325 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Perplexity IA
- G2: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Perplexity IA?
Una recensione di un utente dice:
Ciò che mi piace di più di Perplexity è la sua velocità e precisione nel recuperare le informazioni. Combina la potenza di un modello linguistico IA con la ricerca web in tempo reale, il che significa che ottengo risposte aggiornate e attendibili quasi istantaneamente. È ottimo per ricerche rapide, verifiche dei fatti ed esplorazione di argomenti senza perdersi in decine di schede del browser. Apprezzo anche l'interfaccia pulita e priva di distrazioni e il modo in cui cita le sue fonti in modo trasparente.
Ciò che mi piace di più di Perplexity è la sua velocità e precisione nel recuperare le informazioni. Combina la potenza di un modello linguistico IA con la ricerca web in tempo reale, il che significa che ottengo risposte aggiornate e attendibili quasi istantaneamente. È ottimo per ricerche rapide, verifiche dei fatti ed esplorazione di argomenti senza perdersi in decine di schede del browser. Apprezzo anche l'interfaccia pulita e priva di distrazioni e il modo in cui cita le sue fonti in modo trasparente.
5. Microsoft Copilot
L'approccio integrato di Microsoft Copilot cambia il tuo modo di lavorare. Analizzi i dati commerciali in Excel? Copilot è in grado di individuare le tendenze e creare grafici sulla base di richieste in linguaggio naturale. Stai preparando una presentazione in PowerPoint? Descrivi ciò di cui hai bisogno e Copilot genererà le diapositive da zero.
Esiste anche una versione standalone per chattare, ma il vero valore aggiunto si manifesta all'interno delle app Microsoft 365, dove Copilot automatizza le parti più noiose del tuo flusso di lavoro. Il lato negativo? Devi già essere abbonato a Microsoft 365, e poi Copilot aggiunge un altro livello di sottoscrizione. I piccoli team o gli utenti singoli potrebbero trovare difficile giustificare la struttura dei prezzi, a meno che non siano profondamente commit all'ecosistema Microsoft.
Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Copilot
- Fai riferimento a documenti SharePoint o cartelle OneDrive specifici nei tuoi prompt, in modo che Copilot possa estrarre il contesto dai file effettivi della tua organizzazione.
- Applica i prompt di Copilot Lab come modelli di partenza per scenari aziendali comuni come analisi competitive o avvio di progetti.
- Tieni traccia delle modifiche e dei suggerimenti apportati da Copilot nei documenti Word tramite la cronologia delle revisioni standard, in modo da mantenere il pieno controllo della versione.
- Pianifica email di riepilogo/riassunto automatizzate in Outlook che raccolgono appunti delle riunioni, azioni da intraprendere e decisioni dalle conversazioni di Teams.
Limiti di Microsoft Copilot
- L'efficacia varia notevolmente a seconda dell'applicazione Microsoft che stai utilizzando in un dato momento.
- Le persone che non hanno familiarità con l'ecosistema Microsoft devono affrontare un periodo di adattamento più lungo per imparare sia le app che le funzionalità/funzione AI.
Prezzi di Microsoft Copilot
- Microsoft Copilot: gratis
- Microsoft Copilot Pro: 20 $ al mese
- Microsoft 365 Copilot: 31,50 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot
- G2: 4,3/5 (oltre 125 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Copilot?
Una recensione di un utente dice:
Ciò che mi piace di più di Microsoft Copilot è la sua perfetta integrazione con le applicazioni Microsoft 365 come Word, Excel e Outlook. Consente di risparmiare tempo generando bozze, analizzando dati e riepilogando/riassumendo lunghi thread o documenti in pochi secondi. I prompt in linguaggio naturale lo rendono molto facile da usare, anche per chi non ha particolari competenze tecniche. Per le attività ripetitive o che richiedono molte ricerche, è come avere un assistente personale integrato nel mio spazio di lavoro, che migliora sia la produttività che la concentrazione.
Ciò che mi piace di più di Microsoft Copilot è la sua perfetta integrazione con le applicazioni Microsoft 365 come Word, Excel e Outlook. Consente di risparmiare tempo generando bozze, analizzando dati e riepilogando/riassumendo lunghi thread o documenti in pochi secondi. I prompt in linguaggio naturale lo rendono molto facile da usare, anche per chi non ha particolari competenze tecniche. Per le attività ripetitive o che richiedono molte ricerche, è come avere un assistente personale integrato nel mio spazio di lavoro, che migliora sia la produttività che la concentrazione.
📖 Leggi anche: Che cos'è il prompt chaining: esempi, casi d'uso e strumenti
Supera il pensiero incollato a un unico modello con ClickUp
I suggerimenti di Claude IA formano meglio il pensiero. Anche se possono aiutarti a esplorare idee, scrivere bozze o testare indicazioni, hai comunque bisogno di un posto dove portare avanti il tuo lavoro.
ClickUp rende tutto questo semplice. Riunisce piano, scrittura, collaborazione e consegna in un unico spazio di lavoro. E non sei limitato a un unico modello di IA. Puoi passare da Claude a ChatGPT e Gemini a seconda delle esigenze del momento.
Strategia, bozze, rifiniture, ricerche: tutto in un unico posto che contiene già le tue attività, documenti, decisioni e Sequenza.