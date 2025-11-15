Probabilmente ti sarà capitato che Claude ti abbia dato una risposta tecnicamente corretta, ma completamente fuori luogo rispetto a ciò che volevi.

Poi passi i successivi 10 minuti a riformulare la tua richiesta, sperando che questa volta gli dei dell'IA ti sorridano.

Il divario dipende dai tuoi prompt Claude AI. Un prompt pigro ti dà un output pigro. Un prompt preciso e specifico trasforma lo strumento nel tuo strumento più affidabile.

In questo post del blog, esaminiamo i prompt Claude IA più efficaci per assicurarti di ottenere esattamente ciò di cui hai bisogno al primo tentativo.

Come bonus, scopriremo anche perché ClickUp si distingue come la migliore alternativa di prompt engineering per la produttività basata sull'IA. 🤩

Claude AI è un assistente IA conversazionale avanzato creato da Anthropic. Aiuta nella scrittura, nell'analisi, nel codice, nella matematica, nella ricerca e nei progetti creativi attraverso semplici conversazioni di testo.

Inoltre, Claude comprende testo e immagini, scrive codice, crea contenuto e spiega argomenti complessi in modo chiaro. È progettato per essere utile, accurato e sicuro da usare sia per attività personali che professionali.

I prompt di Claude IA sono i messaggi che invii a Claude, ovvero la tua parte della conversazione. Un prompt può essere qualsiasi cosa, da una domanda veloce a una richiesta dettagliata. È il modo in cui dici a Claude di cosa hai bisogno.

Esempio, "Com'è il tempo?" è un prompt. Lo stesso vale per "Analizza questi dati e spiega le tendenze". Il tuo prompt potrebbe chiedere allo strumento AI di scrivere qualcosa, risolvere un problema, spiegare un concetto, rivedere il tuo lavoro o raccogliere idee.

Ogni volta che digiti un messaggio su Claude, si tratta di un prompt. È semplicemente l'input che fornisci per avviare o continuare la conversazione.

Ecco un rapido confronto per aiutarti a capire come ChatGPT e Claude differiscono in termini di stile, ragionamento e utilizzo quotidiano.

🔍 Lo sapevi? OpenAI ha inizialmente rifiutato di rilasciare completamente GPT-2 perché un semplice prompt come "Scrivi un articolo di cronaca sulla Brexit" poteva produrre notizie politiche completamente false che sembravano reali, suscitando i primi timori di macchine di disinformazione.

Segui questi semplici passaggi per creare prompt Claude IA che lavorano.

Più dettagli fornisci, meglio Claude comprenderà la tua richiesta.

Invece di "scrivi qualcosa sul marketing", prova a dire "scrivi un post di 300 parole sull'email marketing per le piccole imprese". Includi quello che vuoi, quanto deve essere lungo e a chi è rivolto. I promt vaghi portano a risposte generiche che dovrai comunque riscrivere.

💡 Suggerimento professionale: chiedi a Claude di "inserirlo in un artefatto in modo da poter monitorare le modifiche" anche per l'analisi del testo o i riepiloghi/riassunti di ricerca. Puoi quindi dire "aggiorna la riga 47" o "modifica la sezione metodologica" e Claude apporterà modifiche chirurgiche invece di rigenerare tutto. Ciò consente di risparmiare token e preservare le parti migliori.

Claude lavora meglio quando conosce il contesto della tua richiesta. Fai menzione del tuo settore, del pubblico di destinazione, del livello di competenza o degli obiettivi del progetto.

Esempio, "Spiega il SEO" ottiene una risposta di base, ma "Spiega il SEO al titolare di una panetteria che desidera acquisire più clienti locali" fornisce consigli pratici e pertinenti che puoi effettivamente utilizzare.

Esempio, abbiamo chiesto a Claude di aiutarci con le nostre priorità P1, ecco cosa è successo:

Le tue preferenze di output formano il risultato finale. Indica a Claude se hai bisogno di elenchi puntati, paragrafi, tabelle o codice. Menziona se desideri un tono professionale, informale o amichevole.

Prova a dire "Scrivi un'email formale a un client" invece di "Scrivi un messaggio amichevole a un collega": il tono fa tutta la differenza.

I progetti di grandi dimensioni possono essere difficili da gestire sia per te che per Claude. Suddividi le richieste complesse in parti più gestibili. Invece di "Completa una strategia di marketing completa", inizia con "Aiutami a identificare il mio pubblico di riferimento", quindi passa a "Suggerisci tre canali di marketing per questo pubblico".

Ogni passaggio si basa su quello precedente e ti offre risultati di qualità superiore.

Mostra a Claude come si presenta l'esito positivo.

Se desideri uno stile di scrittura specifico, incollare un campione di paragrafo. Hai bisogno di un formato dati particolare? Condivisione di un esempio. In questo modo eliminerai ogni incertezza e ti assicurerai che Claude soddisfi le tue aspettative fin dall'inizio.

La prima risposta di Claude è un punto di partenza, non il prodotto finale. Se qualcosa non va, indica a Claude in modo specifico cosa cambiare: "Rendi questo più conciso" o "Aggiungi maggiori dettagli tecnici".

Ogni conversazione ti insegna cosa funziona, rendendo i tuoi futuri modelli di prompt IA ancora migliori.

Ecco alcuni prompt pratici di Claude AI per diversi utenti e scopi. Usali come modelli e personalizzali in base alle tue esigenze specifiche:

*Converti questo endpoint Python Flask in TypeScript con Express: [incollare codice]. Mantieni la stessa funzionalità, aggiungi i tipi appropriati per le richieste e le risposte, usa async/await e segui le convenzioni Nodo.

Crea un componente React chiamato ImageGallery che accetta una matrice di URL di immagini come props, visualizza una griglia reattiva (tre colonne su desktop, due su tablet, una su dispositivi mobili), implementa il caricamento lento con Intersection Observer e apre una lightbox al clic. Usa TypeScript e Tailwind per lo styling

Spiega la differenza tra async/await e promises in JavaScript utilizzando due esempi di codice che fanno la stessa cosa in entrambi i modi. Concentrati sulle differenze di leggibilità e sulla gestione degli errori. Spiegami quando utilizzare ciascun approccio nei progetti reali

Esegui il debug di questo codice JavaScript e spiega la causa principale dell'errore, perché si verifica, e suggerisci due modi per risolverlo: [incollare il tuo codice]. Inoltre, fai una menzione di eventuali miglioramenti delle prestazioni che hai notato

Scrivi una funzione Python che si connette a un database PostgreSQL, recupera tutti gli utenti dalla tabella "clienti", gestisce gli errori di connessione con blocchi try-except e restituisce i risultati come un elenco di dizionari. Includi suggerimenti sul tipo e una stringa di documentazione che spiega i parametri e il valore di ritorno

🧠 Curiosità: il prompt DAN (2022) è stato un hack della community che è diventato globale in 48 ore. Il jailbreak "Do Anything Now" è nato su Reddit come uno scherzo per aggirare i filtri di sicurezza. Nel giro di due giorni, ha avuto più di 20 versioni derivate e ha ispirato un'intera ondata di prompt di ruolo per sovrascrivere le istruzioni di sistema.

Spiega cos'è un mutuo ipotecario utilizzando come esempio una casa del valore di 200.000 $. Spiega cosa sono l'acconto, i tassi di interesse, i pagamenti mensili e cosa devo preparare prima di presentare la domanda

Ho 22 anni e sto acquistando la mia prima auto. Spiegami la differenza tra auto nuova, usata e leasing, quali costi nascosti esistono oltre al prezzo di acquisto (assicurazione, manutenzione, carburante) e cinque segnali di allarme a cui prestare attenzione quando si valuta l'acquisto di un'auto usata.

Insegnami come cucinare correttamente la pasta. Spiegami quanta acqua usare, quando aggiungere il sale, come verificare se è terminata e i tre errori più grandi che commettono i principianti. Spiegami cosa significa "al dente" e perché è importante.

Sono uno studente universitario e guadagno 800 dollari al mese con il mio lavoro part-time. Il mio affitto è di 400 dollari. Aiutami a gestire i restanti 400 dollari per cibo, trasporti, divertimento e risparmi. Spiegami la regola del 50/30/20 e mostrami come si applica alla mia situazione

Sono confuso riguardo alla RAM e allo spazio di archiviazione. Spiegami la differenza con un'analogia chiara, dimmi quanto mi serve per un utilizzo di base (navigazione web, Netflix, documenti Word) e cosa succede quando esaurisco ciascuno di essi.

