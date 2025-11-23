Fissi le metriche della campagna che non hanno senso. Il coinvolgimento ha registrato un picco la scorsa settimana. Ma perché?

Mentre il tuo team discute titoli e hashtag, tu guardi la tua dashboard IA per trovare la risposta: un piccolo segmento di pubblico che avevi quasi ignorato sta guidando l'impennata. Questa intuizione ridefinisce il tuo messaggio e la tua fiducia nei dati che lo sostengono.

L'uso dell'IA nel marketing consiste nel scoprire modelli che affinano il tuo istinto e rendono le decisioni di marketing un po' più intelligenti. La maggior parte dei team ha difficoltà non perché manca di dati, ma perché questi dati sono sparsi in troppi posti. La dispersione del lavoro rallenta le intuizioni, ritarda le decisioni e rende più difficile fidarsi dei risultati di marketing.

In questa guida esploreremo come l'IA crea momenti di illuminazione per i responsabili marketing e come ClickUp aiuta a colmare il divario tra intuizione e informazione. 👀

Cosa sono i momenti di illuminazione nel marketing?

Nel marketing, un momento di illuminazione è quel momento in cui dati sparsi, risultati di campagne e comportamenti dei clienti improvvisamente acquistano senso.

È quando emerge un modello, magari un nuovo segmento di pubblico che si identifica con il tuo prodotto, un messaggio sottile che stimola un maggiore coinvolgimento o un cambiamento di tempistica che raddoppia le conversioni. Questi momenti trasformano le informazioni in intuizioni.

Perché i responsabili marketing hanno bisogno dell'IA per ottenere informazioni più approfondite

I dati di marketing sono esplosi in ambito SEO, social, pubblicità ed email. Stanno crescendo più rapidamente di quanto la maggior parte dei team sia in grado di interpretare manualmente. L'IA ti aiuta a vedere la storia dietro a questi numeri e a prendere decisioni più intelligenti più rapidamente.

Ecco come l'IA migliora ogni canale:

SEO: individua le lacune nascoste nelle parole chiave, decodifica l'intento di ricerca e prevede quali contenuti avranno un aumento più rapido.

Pubblicità: individua il pubblico, il momento e la piattaforma che garantiscono il miglior ROI e regola automaticamente le offerte.

email: invia messaggi quando ogni contatto è più propenso ad aprire, cliccare e convertire.

Social media: individua gli argomenti di tendenza, effettua il monitoraggio del sentiment nei confronti del marchio e identifica i post che interessano al tuo pubblico.

📮ClickUp Insight: Il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuto, inclusi scrittura, modifica ed email. Tuttavia, questo processo richiede solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuto e il tuo spazio di lavoro. Con ClickUp, ottieni un'assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutto lo spazio di lavoro, inclusi email, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intero spazio di lavoro.

I modi migliori in cui l'IA rivela intuizioni di marketing rivoluzionarie

Una nuova campagna pubblicitaria sta ottenendo risultati discontinui nelle diverse regioni. La tua piattaforma di IA rileva immediatamente che il coinvolgimento è maggiore laddove il testo pubblicitario è in linea con le intenzioni di ricerca locali. Grazie a questa intuizione, sai esattamente dove spostare il tuo budget e come adattare il messaggio.

Questo è solo un esempio di come l'IA aiuti a scoprire intuizioni di marketing rivoluzionarie. Vediamo alcuni altri esempi di IA nel marketing:

Segmentazione del pubblico e previsione del comportamento

L'IA analizza comportamenti, tempistiche e preferenze per creare microsegmenti che si evolvono in tempo reale.

Ad esempio, uno strumento di marketing basato sull'IA potrebbe notare che gli acquirenti nei giorni feriali cliccano sugli annunci "how-to", mentre chi naviga nel fine settimana è più interessato alle storie sullo stile di vita. Lo strumento regola automaticamente le campagne, mantenendo i tuoi messaggi pertinenti senza modifiche manuali.

Inoltre, l'analisi predittiva aggiunge un ulteriore livello individuando i rischi di abbandono o i clienti che potrebbero effettuare un upgrade. In questo modo, puoi agire prima che si allontanino.

💡 Suggerimento professionale: i microsegmenti formati da sequenze di eventi comportamentali (non demografici) sono quelli che rispondono in modo diverso alle offerte. I modelli di uplift temporale mostrano che i segmenti sensibili al tempo superano le coorti statiche.

Ottimizzazione delle prestazioni delle campagne

L'IA apprende dalle metriche delle tue campagne. Quando il tuo tasso di clic diminuisce, testa una nuova creatività o sposta la tua spesa pubblicitaria dove le prestazioni sono più elevate.

Esempio, un marchio di vendita al dettaglio utilizza l'IA per riallocare i budget pubblicitari a metà campagna e registra un aumento del 22% delle conversioni, il tutto senza alcun intervento umano.

📖 Leggi anche: Modelli gratis di piani di marketing in Excel e ClickUp

Analisi del sentiment

Gli strumenti di analisi del sentiment basati sull'intelligenza artificiale leggono le emozioni che si celano dietro il feedback dei clienti, che si tratti di un tweet, di una recensione o di una chat con l'assistenza. L'uso dell'intelligenza artificiale per l'analisi dei dati può segnalare un aumento della frustrazione per i ritardi nelle consegne o individuare un crescente apprezzamento per una nuova funzionalità/funzione di un prodotto.

Un marchio di cosmetici rileva tempestivamente il sentiment negativo sul packaging grazie agli avvisi dell'IA e lo rinnova prima che diventi un problema di pubbliche relazioni: un ottimo esempio di utilizzo. È la cura proattiva del marchio in azione.

🧠 Curiosità: il termine "analisi del sentiment" è apparso per la prima volta intorno al 2003 (Nasukawa & Yi), mentre l'opinion mining è stato reso popolare poco dopo (Dave et al. ).

Mappare le prestazioni dei contenuti

L'IA ti mostra perché un post ha un buon rendimento. Analizza come i diversi tipi di pubblico reagiscono al tono, alle immagini e alla tempistica su tutte le piattaforme.

Ad esempio, un marchio B2B potrebbe scoprire che i video brevi basati sui dati ottengono risultati migliori dei post sui blog tra i professionisti del settore tecnologico. Grazie a queste informazioni, i professionisti del marketing possono puntare su ciò che riscuote maggiore successo e personalizzare i contenuti lungo tutto il funnel.

Approfondimenti sull'attribuzione

Capire quale punto di contatto di marketing porta a una vendita è sempre stato complicato. L'IA risolve questo problema tracciando ogni percorso dell'utente, dai clic sugli annunci alle menzioni sui social fino al checkout finale.

Istanza, un'azienda di software ha scoperto che erano le email di "versione di prova", e non gli annunci pubblicitari, a compiere la maggior parte del lavoro per le conversioni. Grazie a questa intuizione, ha adeguato la spesa e ha visto il ROI salire alle stelle.

🔍 Lo sapevate? Il Content Attribution Report di Superpath evidenzia che i team che utilizzano metodi misti (assist + esperimenti + attribuzione del modello) sono molto più propensi a segnalare l'influenza dei contenuti sui ricavi.

Rilevamento delle anomalie

L'IA tiene d'occhio le tue campagne 24 ore su 24, 7 giorni su 7, segnalando immediatamente qualsiasi attività insolita. Ciò potrebbe significare un improvviso calo di coinvolgimento, un picco di traffico dovuto a un post virale o clic sospetti che indicano una frode pubblicitaria.

Supponiamo che un'app di fitness registri un improvviso picco di cancellazioni durante la notte. /IA rileva un link non funzionante nel footer delle email prima che il problema si diffonda ulteriormente. Una consapevolezza in tempo reale come questa consente di risparmiare denaro e salvaguardare la reputazione.

💡 Suggerimento professionale: mantieni un playbook delle anomalie. Una volta attivato un avviso, i tuoi passaggi di risposta dovrebbero essere in modello (controllare i registri della campagna, controllare i rilasci, convalidare il campione o gli utenti persi) in modo da poter effettuare una rapida valutazione. La logica di progettazione di NAB sottolinea il valore degli avvisi tempestivi e attuabili.

L'IA nei flussi di lavoro di marketing: dall'intuizione all'esecuzione

Ecco come l'IA crea la connessione tra i vari elementi del tuo flusso di lavoro di marketing:

Raccoglie e instaura la connessione dei dati

L'IA estrae dati da tutto, inclusi CRM, dashboard pubblicitari, social media, analisi dei siti web e interazioni con i clienti.

ClickUp Moduli semplifica questa operazione, consentendoti di acquisire informazioni direttamente dai client, dai lead o dagli invii di campagna.

Centralizza le informazioni con i moduli ClickUp Ottieni informazioni in un formato coerente tramite i moduli ClickUp.

Ogni invio si trasforma automaticamente in un'attività di ClickUp, completata con campi personalizzati, assegnatari e date di scadenza. È anche possibile utilizzare la logica condizionale per personalizzare le domande in base alle risposte, assicurando che i team vedano solo ciò che è rilevante.

Trasforma i dati grezzi in informazioni utili

Analizza in profondità i dati per scoprire modelli che potrebbero sfuggire agli esseri umani, come ad esempio quale pubblico risponde meglio a un determinato messaggio.

ClickUp Brain è un assistente contestuale basato sull'IA che comprende ogni aspetto del tuo spazio di lavoro, inclusi attività, documenti, chat, moduli e dashboard. Puoi semplicemente chiedere: "Quali campagne hanno avuto il ROI più alto nell'ultimo trimestre?" o "Qual è il feedback più comune degli utenti dai nostri ultimi moduli inviati?"

Chiedi a ClickUp Brain di analizzare i dati provenienti da tutto il tuo spazio di lavoro

Supponiamo che il tuo team abbia appena concluso una campagna multicanale. ClickUp Brain identifica che gli annunci social rivolti ai "responsabili di team remoti" hanno avuto il tasso di conversione più elevato, mentre l'engagement via email è rimasto indietro. Questa intuizione proviene direttamente dai dati già presenti nel tuo spazio di lavoro.

Consiglia la mossa successiva

Una volta chiarita l'intuizione, gli strumenti di IA suggeriscono cosa è necessario fare. Suggeriscono specifici passaggi da fare, come la riallocazione della spesa pubblicitaria o la modifica di una creatività.

Chiedi a ClickUp Brain di fornirti consigli basati su approfondimenti di marketing

ClickUp Brain ti fornisce la risposta alla domanda "Qual è il prossimo passo?" sulla base delle analisi del tuo spazio di lavoro. Dopo aver analizzato le tue attività, lo stato di avanzamento delle campagne e i dati sulle prestazioni, ti fornisce informazioni utili per evidenziare gli aspetti che richiedono attenzione e il motivo. Individua anche le inefficienze e segnala i colli di bottiglia per garantire un'esecuzione fluida delle campagne di marketing basate sull'intelligenza artificiale.

Come stimolo creativo, AI Writer for Work di ClickUp Brain redige le risorse necessarie sulla base di tali intuizioni.

📌 Esempio: se ClickUp Brain rileva un calo di coinvolgimento per una campagna pubblicitaria in corso, potrebbe consigliare di testare un nuovo titolo. In pochi secondi, AI Writer for Work genera tre nuove opzioni di titolo direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro, pronte per essere esaminate.

Utilizza AI Writer for Work di ClickUp Brain per redigere contenuto di marketing in pochi secondi

Ecco alcuni esempi di prompt:

Scrivi tre varianti di annunci che hanno come traguardo il pubblico ad alto rendimento degli "appassionati di tecnologia".

Genera un'email di follow-up per i lead che hanno partecipato al nostro webinar ma non hanno effettuato la conversione.

Redigi un brief creativo basato sulle intuizioni della campagna in questa attività.

Automatizza ed esegue

L'IA si sincronizza con le piattaforme di marketing, come strumenti email, gestori di annunci pubblicitari o CRM, per implementare le azioni consigliate.

ClickUp Automazioni ti consentono di impostare semplici regole "se questo, allora quello" o di creare catene di automazione in più passaggi per gestire flussi di lavoro complessi. Supponiamo che quando arriva una nuova richiesta di campagna, Automazioni crei istantaneamente un'attività, la assegni al designer giusto e ne informi il responsabile marketing.

Imposta regole "se questo, allora quello" per gestire attività ripetitive con ClickUp Automazioni

Ecco alcune regole di impostazione nel tuo strumento di gestione delle campagne:

Se lo stato di un'attività della campagna cambia in "Pronto per la revisione", avvisa il direttore creativo.

Se la data di scadenza di una campagna pubblicitaria non viene rispettata, modifica automaticamente la priorità dell'attività in Urgente.

Se un report analitico viene caricato su Documenti, allegalo all'attività della campagna in corso.

🧠 Curiosità: il breve spot pubblicitario di Bulova del 1° luglio 1941 (andato in onda alle 14:29 su WNBT, prima della partita tra i Dodgers e i Phillies) è ampiamente documentato come il primo spot televisivo a pagamento nella storia degli Stati Uniti; costò a Bulova 9 dollari e mostrava una combinazione di orologio e mappare con lo slogan "L'America funziona con l'ora Bulova".

Monitoraggio e ottimizzazione in tempo reale

Dopo il lancio, l'IA continua a monitorare. Effettua il monitoraggio dei tassi di clic, delle conversioni e del sentiment e apporta modifiche istantanee.

Crea agenti ambientali ClickUp personalizzati per monitorare, analizzare e generare reportistica sul lavoro in background. Scegli tra:

Agenti predefiniti per i flussi di lavoro di marketing quotidiani, come l'invio di aggiornamenti ai client e l'inoltro di elementi per la revisione.

Agenti personalizzati per l'automazione di processi complessi e specifici per ogni team

Attiva ClickUp Agents per assicurarti di non saltare mai le attività di marketing importanti ma noiose

Ad esempio, puoi impostare l'agente predefinito Weekly Report per compilare automaticamente ogni venerdì i dati provenienti dai tuoi dashboard pubblicitari, dal CRM e dalle piattaforme social. Questo genera un riepilogo conciso dei successi, delle aree di miglioramento e delle risorse più performanti.

Ecco come configurare gli agenti IA per il marketing:

Infine, tutti questi dati vengono reimmessi nel sistema. L'IA apprende da ciò che ha funzionato e da ciò che non ha funzionato, perfezionando automaticamente le campagne future.

Il software di project management del marketing ClickUp è l'app tutto per il lavoro che combina project management, documenti e comunicazione di team, il tutto in un'unica piattaforma, accelerata dall'automazione e dalla ricerca IA di nuova generazione.

Ottieni informazioni in tempo reale

Le dashboard di ClickUp offrono ai responsabili marketing una visualizzazione in tempo reale dei KPI di marketing, come le prestazioni delle campagne, la spesa pubblicitaria, le conversioni e lo stato dei contenuti, tutti ricavati da fonti diverse. È possibile personalizzare le schede per il monitoraggio esatto di ciò che è importante per il proprio team, compresa la velocità dei lead e il coinvolgimento per canale.

Aggiungi le schede IA alle tue dashboard ClickUp per visualizzare informazioni in tempo reale

Le schede IA di ClickUp Brain mostrano approfondimenti in tempo reale direttamente nella tua dashboard. Riepilogano le tendenze, evidenziano le anomalie e suggeriscono persino le azioni successive in base a ciò che sta accadendo nel tuo spazio di lavoro.

Ad esempio, se il CTR della tua campagna a pagamento registra un improvviso picco, una scheda IA potrebbe evidenziare la tendenza, spiegarne la possibile causa e consigliare di scalare creatività simili.

Elimina la proliferazione dell'IA generativa

Per approfondire queste intuizioni, passa a ClickUp Brain MAX. Con un hub IA unificato, ti dà accesso a modelli come ChatGPT, Claude e Gemini senza dover cambiare scheda.

Elimina la proliferazione dell'IA accedendo a ChatGPT e ad altri modelli di IA all'interno di ClickUp Brain MAX

La sua intelligenza contestuale lo rende speciale. ClickUp Brain MAX attinge al grafico di lavoro, quindi comprende le tue attività, i tuoi progetti, le tue relazioni e persino gli strumenti di connessione. Inoltre, l'interfaccia voice-first della piattaforma rende il brainstorming o la dettatura dei passaggi successivi un gioco da ragazzi.

E poiché ClickUp Brain MAX fornisce l'accesso a più modelli di IA in un unico posto, otterrai sempre i migliori risultati per ogni caso d'uso.

⚡ Archivio modelli: ClickUp Marketing Campaign Management organizza tutte le tue attività di marketing in un unico posto. Ottieni un modello gratis Monitora, coordina e misura lo stato delle tue iniziative di marketing con il modello di gestione delle campagne ClickUp. Gli stati personalizzati del modello di campagna di marketing, come Bloccato, Completato e Terminato, ti aiutano a monitorare i progressi, mentre i campi personalizzati come Contenuto finale, Bozza e Approvazione salvano informazioni vitali per il team.

🧠 Curiosità: la più antica pubblicità stampata conosciuta al mondo proviene dalla Cina, risale al 960-1276 d.C. circa ed è dedicata al negozio di aghi di Jinan Liu. Aveva un logo (un coniglio che reggeva un ago) e prometteva "aghi di ottima qualità... pronti per l'uso a casa in pochissimo tempo".

Esempi reali di intuizioni di marketing basate sull'IA

In tutti i settori, i marchi utilizzano l'IA per scoprire informazioni che trasformano le campagne, personalizzano le esperienze e ampliano la creatività.

Ecco come le aziende leader hanno utilizzato l'IA nella pubblicità:

1. Starbucks

Utilizzando la sua piattaforma di IA " Deep Brew", Starbucks analizza i dati delle app e dei programmi fedeltà (cronologia degli acquisti, posizione, meteo) per proporre offerte e suggerimenti personalizzati. Ciò aumenta il coinvolgimento dei clienti e la frequenza degli acquisti.

Maggiori informazioni sulla sua tecnologia di IA:

2. Sephora

Sephora offre uno strumento di "artista virtuale" che utilizza il riconoscimento facciale e l'IA per consentire agli utenti di "provare" virtualmente il trucco e ricevere suggerimenti personalizzati sui prodotti. La campagna ha portato a tassi di conversione più elevati e a una riduzione dei resi, dando ai clienti maggiore sicurezza prima dell'acquisto.

3. Heinz

Heinz ha trasformato la domanda "Come immagina il mondo il ketchup?" in un'innovativa campagna di marketing basata sull'IA. In collaborazione con DALL-E, il marchio ha generato immagini surreali e spiritose del ketchup in scenari inaspettati come "il ketchup nello spazio" e "il ketchup nel futuro".

La campagna ha fornito informazioni sul sentiment dei clienti e sulle loro preferenze visive, che influenzeranno il packaging futuro.

🔍 Lo sapevate? I tituli picti (muri dipinti) di Pompei fungevano sia da propaganda politica che da pubblicità di prodotti: insegne e dipinti murali pubblicizzavano combattimenti di gladiatori, teatri, taverne e persino lavanderie. La pubblicità è integrata nella vita quotidiana da secoli.

Sfide e considerazioni etiche

Ecco alcune delle sfide più grandi (e delle zone grigie dal punto di vista etico) che comporta l'uso dell'IA:

Rischi per la privacy dei dati: l'IA in tempo reale prospera grazie ai dati degli utenti, ma ciò significa raccogliere e analizzare molte informazioni sensibili. La maggior parte delle persone non si rende conto di quanti dati sta in condivisione e mantenere la conformità con leggi come il GDPR e il CCPA è un costante esercizio di equilibrio.

Pregiudizi nell'algoritmo: l'IA apprende dai dati storici, il che significa che può accidentalmente trasferire i pregiudizi umani. Ciò può manifestarsi nel targeting pubblicitario, nella selezione del pubblico o persino nei consigli sui prodotti, danneggiando la fiducia dei clienti e la reputazione del marchio.

Mancanza del contesto umano: /IA non sempre comprende il tono, la cultura e le emozioni che si celano dietro un feedback.

Problemi di trasparenza: hai mai provato a spiegare perché un'IA ha preso una determinata decisione? Non è facile per i modelli evolversi, anche i marketer hanno difficoltà a tracciare la logica alla base dei consigli, rendendo la responsabilità una sfida.

Consenso e attrito dell'opt-out: alcuni sistemi rendono più difficile per gli utenti dire di no o revocare il consenso. Questi "modelli oscuri" possono ritorcersi rapidamente contro, portando a reazioni negative o sanzioni.

Rischi per la sicurezza dei dati: la gestione di enormi set di dati in tempo reale comporta maggiori possibilità di fughe di informazioni o attacchi informatici. La crittografia e gli audit aiutano, ma la sicurezza totale è un traguardo mutevole.

🔍 Lo sapevate? I cartelloni pubblicitari (o almeno i grandi manifesti all'aperto) hanno origini molto antiche: gli egizi utilizzavano monumenti (come gli obelischi) per annunciare leggi/trattati; poi, intorno al 1830, con la diffusione della pubblicità lungo le strade, negli Stati Uniti iniziarono a diffondersi strutture più moderne per grandi manifesti/cartelloni pubblicitari.

Metriche per misurare l'impatto "illuminante"

Utilizza questa lista di controllo per il monitoraggio se i tuoi momenti di illuminazione stanno davvero influenzando il coinvolgimento dei clienti, la fidelizzazione e il ROI! 🏹

✅ Tasso di attivazione: misura la rapidità con cui le tue campagne traducono le intuizioni in azioni concrete, come il lancio di nuovi segmenti di pubblico o la verifica di un messaggio perfezionato.

✅ Fidelizzazione del pubblico coinvolto: verifica se il pubblico identificato grazie alle tue intuizioni "illuminanti" rimane coinvolto più a lungo o si converte in modo più costante nel tempo. Una fidelizzazione prolungata è indice di una comprensione significativa del comportamento degli utenti.

✅ Tempo di insight (TTI): monitorate il tempo necessario per scoprire e agire su insight preziosi. Un TTI più breve significa che i vostri strumenti di IA e i flussi di lavoro dei dati stanno fornendo risultati più rapidi.

✅ Miglioramenti nella conversione: confronta i tassi di conversione delle campagne prima e dopo aver agito sulla base di un momento di illuminazione. Un chiaro aumento in questo caso dimostra che l'intuizione si è tradotta in un impatto reale sul business.

✅ NPS o cambiamento del sentiment del marchio: verifica se le campagne ispirate da intuizioni guidate dall'IA portano a una migliore percezione del marchio, a un NPS più elevato o a un sentiment migliore sui social e sulle piattaforme di recensioni.

✅ Referral e crescita organica: valuta se le azioni di marketing basate sull'IA, come il targeting personalizzato o l'ottimizzazione del contenuto, generano più referral, menzioni o coinvolgimento organico.

✅ Aumento dell'efficienza: valuta quanto tempo risparmia il tuo team nell'analisi, nella reportistica o nella pianificazione delle campagne dopo aver adottato le intuizioni dell'IA.

🧠 Curiosità: l'Unique Selling Proposition (USP) come concetto formale di marketing è stato reso popolare a metà del XX secolo (non si trattava di una pubblicità specifica, ma di un cambiamento radicale nel modo in cui i creativi affrontavano le campagne). Questo concetto sottolinea un vantaggio unico e distintivo che altri marchi non avevano o non potevano vantare.

Scatena momenti di illuminazione più intelligenti con ClickUp

Trasforma ogni dato in una scintilla che guida la tua prossima grande mossa.

L'IA trasforma il rumore in sfumature e ClickUp trasforma quella chiarezza in un'esecuzione sicura. ClickUp Brain ti aiuta a individuare modelli ricorrenti nei contenuti, negli annunci e nel comportamento del pubblico, suggerendo al contempo azioni radicate nel contesto reale. Le automazioni si occupano del lavoro ripetitivo e le schede AI forniscono approfondimenti nel momento stesso in cui emergono.

Gli utenti esperti si affidano a ClickUp perché rende ogni decisione tracciabile e ogni risultato misurabile. Allora, perché aspettare? Iscriviti a ClickUp oggi stesso!

Domande frequenti (FAQ)

L'IA aiuta i responsabili marketing ad andare oltre le metriche superficiali. Analizza il comportamento dei clienti, le intenzioni di acquisto e le tendenze di coinvolgimento per individuare il pubblico più propenso alla conversione. Gli strumenti di IA raggiungono un traguardo e automatizzano l'ottimizzazione, riducendo gli sprechi nella spesa pubblicitaria e garantendo che le tue campagne offrano un ROI più elevato con meno congetture.

Sì, assolutamente! L'IA aggiunge un ulteriore membro al team che si occupa di dati, reportistica e approfondimenti 24 ore su 24. I team di piccole dimensioni possono utilizzarla per automatizzare il lavoro ripetitivo, comprendere più rapidamente il proprio pubblico e prendere decisioni basate sui dati.

Sì. L'IA crea la connessione tra le informazioni provenienti da tutti i tuoi canali, comprese le piattaforme pubblicitarie, i social media, i motori di ricerca e le email, per offrirti una visualizzazione unificata delle prestazioni. Questo ti aiuta a capire come i lavori richiesti a pagamento e quelli organici si influenzano a vicenda, a identificare cosa determina i risultati e a mettere a punto le strategie.

ClickUp porta l'intelligenza artificiale direttamente nel tuo flusso di lavoro. Puoi pianificare campagne, generare idee per i contenuti, riepilogare i report e monitorare i risultati. Con ClickUp Brain, i team possono trasformare istantaneamente le intuizioni in attività, automatizzare gli aggiornamenti di routine e gestire i progetti di marketing dalla strategia all'esecuzione senza cambiare strumenti o schede.