Come far crescere il tuo marchio LinkedIn come product manager

Una product manager ha recentemente pubblicato su LinkedIn un post su una funzionalità lanciata che si è rivelata un completo fallimento. Ha spiegato cosa è andato storto, cosa ha imparato e come avrebbe affrontato la situazione in modo diverso. Il post ha ottenuto 10.000 visualizzazioni e tre offerte di lavoro.

Il suo collega ha lanciato una funzionalità/funzione di grande successo nello stesso mese e non ha pubblicato nulla. Nessun reclutatore lo ha contattato. 😶‍🌫️

Non si tratta di chi è più bravo nel campo dei prodotti, ma di chi mostra il proprio modo di pensare. Se le persone non riescono a capire il tuo ragionamento, non possono ricordarsi di te. Ed è per questo che LinkedIn è più importante di quanto i PM vogliano ammettere.

Questa guida spiega come far crescere in modo autentico il tuo marchio LinkedIn come product manager. Inoltre, vedremo come ClickUp ti aiuta nel monitoraggio e nella mostra del tuo lavoro di PM. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 🗂️

Perché LinkedIn è importante per i product manager

Come PM, la tua rete è il tuo patrimonio netto. LinkedIn è la piattaforma principale dove i reclutatori ti trovano, dove costruisci la tua leadership di pensiero e dove rimani aggiornato sulle ultime novità nel tuo campo.

Ecco perché è importante:

Le opportunità di carriera vengono da te: un profilo forte significa che riceverai messaggi in entrata per posizioni che corrispondono alla tua esperienza e alle tue aspettative salariali.

Impara dai migliori: avrai accesso a modelli e modi di pensare che richiederebbero anni per essere sviluppati da solo.

Costruisci una credibilità che si rafforza: i futuri datori di lavoro e collaboratori possono vedere come ragioni prima di una riunione con te.

Rimani al passo con i cambiamenti del settore: il tuo feed diventa un flusso di apprendimento curato da professionisti che stanno risolvendo problemi di gestione dei prodotti proprio in questo momento.

🧠 Curiosità: il progetto di riprogettazione di LinkedIn nel 2012 (nome in codice "Project Katy") è stato ispirato dalla pop star Katy Perry: l'idea era quella di abbandonare l'interfaccia web in stile anni '90 per passare a qualcosa di più moderno e snello.

Come costruire una solida base su LinkedIn

Considera il tuo profilo LinkedIn come un portfolio di prodotti sempre attivo che lavora mentre dormi. Ecco come costruire una base che attiri le opportunità giuste.

💬 Ottimizza il tuo profilo LinkedIn

L'ottimizzazione inizia con la comprensione di come i reclutatori e i responsabili delle assunzioni trovano i candidati sulla piattaforma.

Il posizionamento strategico delle parole chiave favorisce la reperibilità

I reclutatori cercano titoli, competenze e aree di impatto.

Se il tuo profilo dice "ha lavorato sulle funzionalità/funzioni", ma le loro ricerche riguardano "Strategia di prodotto" o "Gestione della roadmap", non apparirai.

Inserisci parole chiave pertinenti (essenzialmente SEO LinkedIn) in tre punti cruciali: il titolo ("Senior PM | Strategia di prodotto e B2B SaaS"), il primo paragrafo della sezione "Informazioni" e all'interno delle descrizioni del ruolo. Prova tu stesso cercando "Product Manager [la tua città]" e osserva quali profili ottengono il posizionamento più alto.

🔍 Lo sapevi? In uno studio sui profili LinkedIn, l'uso combinato della sola posizione geografica e di alcune competenze rare ha reso un profilo identificabile in modo univoco con una probabilità del 75% circa su un campione di circa 970 milioni di utenti.

I contenuti multimediali trasformano le affermazioni in prove concrete.

Dire che hai lanciato una funzionalità/funzione non significa nulla senza prove.

Le prove convincono.

Esempi:

Demo di 90 secondi tramite registrazione dello schermo

Screenshot delle metriche di lancio

Presentazioni strategiche

Dashboard analitici

💡 Suggerimento professionale: usa ClickUp Clips per presentazioni chiare. Concentrati sul contesto: cosa è cambiato, perché era importante e l'impatto una volta lanciato. È così che trasformi "Ho creato X" in una storia di decisioni, compromessi e risultati. Registra le presentazioni dei prodotti con ClickUp Clips Usa ClickUp Clips per evidenziare come una funzionalità/funzione ha cambiato il flusso di lavoro.

La quantificazione distingue i profili forti da quelli deboli

Ogni punto della tua esperienza dovrebbe contenere almeno un numero: variazione percentuale, importo in dollari, periodo di tempo o volume.

Sostituisci "miglioramento del coinvolgimento degli utenti" con "Aumento degli utenti attivi giornalieri (DAU) da 12.000 a 31.000 in 4 mesi dopo aver riprogettato l'onboarding sulla base di 40 interviste agli utenti".

La specificità dimostra che misuri l'impatto, comprendi le cause e comunichi i risultati in modo chiaro.

💬 Usa la sezione dedicata alla tua esperienza per raccontare una storia

La maggior parte dei PM fa un elenco delle proprie responsabilità ("gestione della roadmap", "collaborazione con gli ingegneri"), ma i profili migliori rivelano come diagnostichi i problemi e crei valore.

Una piccola verità per ogni PM: se hai mai esitato a scrivere la tua esperienza perché temevi che potesse sembrare generica o "non abbastanza senior", non preoccuparti; ogni PM prova la stessa sensazione. Ciò che conta è la chiarezza di pensiero, non la perfezione. Le storie specifiche hanno sempre più successo delle affermazioni raffinate.

Sfida: definisci la posta in gioco e il contesto

Descrivi ogni ruolo con la situazione che hai ereditato, in modo che i reclutatori comprendano il livello di difficoltà.

"Prodotto ereditato con un tasso di abbandono del 60%, nessuna differenziazione rispetto a 4 concorrenti e un team di ingegneri che sviluppava funzionalità/funzioni che nessuno voleva" dimostra a un responsabile delle assunzioni che sei in grado di gestire il caos e l'ambiguità. La definizione della sfida dimostra che comprendi i problemi aziendali, non ti limiti semplicemente a eseguire attività.

Azione: mostra la tua metodologia e i tuoi compromessi

Spiega il tuo processo in 2-3 frasi concise, concentrandoti su ciò che hai smesso di fare.

"Ho condotto interviste Jobs-to-be-Done con 25 clienti persi, ho scoperto che avevano acquistato per il caso d'uso A, ma noi avevamo ottimizzato per il caso d'uso B, quindi ho eliminato tre funzionalità/funzioni in corso di sviluppo per ricostruire il flusso di lavoro principale", dimostrando un pensiero strutturato.

I compromessi rivelano il tuo giudizio: chiunque può dire sì a tutto, ma i PM strategici sanno cosa eliminare.

Risultato: dimostra l'impatto con numeri e risultati.

Concludi con metriche aziendali rilevanti per i dirigenti.

"Riduzione del tasso di abbandono dal 60% al 18% in due trimestri, aumento del valore medio dei contratti di 14.000 dollari grazie agli upsell, miglioramento della velocità del team grazie all'eliminazione del 40% del backlog" collega direttamente il tuo lavoro di PM alle entrate e all'efficienza.

Se hai lanciato un prodotto che ha fallito, assumitene la responsabilità e spiega cosa hai imparato. L'onestà crea più credibilità di un curriculum perfetto.

📮 Approfondimento ClickUp: il 19% delle persone coinvolte in un sondaggio non sa cosa sia un portfolio di carriera e il 18% è frenato dal non sapere da dove iniziare. Il desiderio c'è, ma manca una tabella di marcia. Con ClickUp Brain, non dovrai mai più chiederti cosa fare dopo. Basta chiedere: "Come faccio a lanciare un prodotto?" Brain può cercare istantaneamente sul web, analizzare le ultime strategie con più LLM e fornire un piano dettagliato su misura per i tuoi obiettivi. Che tu abbia bisogno di un'analisi di mercato, di una lista di controllo per il tuo primo client o di consigli su come creare più fonti di reddito, ogni risposta è immediata, attuabile e supportata da dati reali. La tua roadmap è sempre a portata di domanda.

💬 Crea una routine di contenuti di leadership di pensiero

Scrivi un articolo approfondito al mese su un problema specifico che hai risolto, non consigli generici che tutti già conoscono.

Scegli una decisione come "Come ho dato priorità a 47 richieste di funzionalità/funzioni con tre risorse ingegneristiche" e illustra il tuo processo esatto:

Mostra la tensione: includi le resistenze degli stakeholder che hai dovuto affrontare, il progetto preferito del CEO che hai bocciato e il motivo per cui hai preso quella decisione.

Usa elementi reali: cattura uno screenshot del tuo foglio di calcolo delle priorità, cita la conversazione imbarazzante su Slack, mostra le analisi prima e dopo.

Concentrati su un unico argomento: 800 parole su una singola decisione sono meglio di 2.000 parole che trattano tutto ciò che sai sulla gestione dei prodotti.

Mantieni la cadenza: un articolo ogni 3-4 settimane ti mantiene in vista senza esaurirti o sacrificare la qualità per la frequenza.

Gli articoli lunghi con esempi reali, tensioni reali e notizie di settore vengono condivisi perché sono immediatamente utili ad altri PM che stanno affrontando problemi simili in questo momento.

Abbiamo parlato con Jacob Goldschein, CEO di Orca, un'agenzia di ghostwriting su LinkedIn per fondatori e operatori, di come i PM possono utilizzare lo storytelling in modo autentico.

Ci ha detto:

Ci ha detto:

Ogni storia di prodotto inizia con ciò che ti ha spinto a diventare un product manager: cosa ti ha portato ad amare il prodotto, a voler creare qualcosa con le tue mani, le tue idee, i tuoi pensieri. […] Come product manager, tutta la tua vita è fondamentalmente una storia di creazione, di ideazione, che è davvero unica.

Ogni storia di prodotto inizia con ciò che ti ha spinto a diventare un product manager: cosa ti ha portato ad amare il prodotto, a voler creare qualcosa con le tue mani, le tue idee, i tuoi pensieri. […] Come product manager, tutta la tua vita è fondamentalmente una storia di creazione, di ideazione, che è davvero unica.

💡 Suggerimento da esperto: usa i momenti di illuminazione derivanti dal feedback degli utenti come contenuti preziosi. La prossima volta che un cliente dice qualcosa che cambia il tuo modo di vedere il prodotto, scrivi un breve post in cui analizzi questo cambiamento di pensiero. Ti farà sembrare curioso, non moralista.

Come ClickUp può aiutarti a rimanere coerente

Far crescere la tua presenza su LinkedIn come product manager funziona allo stesso modo del tuo prodotto: chiarezza, iterazione e feedback. Tu pensi già in termini di sistemi.

La soluzione di marketing di ClickUp ti consente di trattare il tuo marchio personale allo stesso modo, come un sistema vivente che migliora man mano che ottieni ulteriori informazioni sul tuo pubblico, sulla tua voce e sul tuo modo di pensare al prodotto.

Inizia qui. 🏁

Esplora le idee emergenti in modo chiaro

I tuoi contenuti migliori derivano solitamente da problemi reali relativi ai prodotti: discussioni sui compromessi, tensioni con i clienti, conflitti di priorità, discrepanze di allineamento.

Visualizza gli angoli strategici dei contenuti utilizzando le lavagne online di ClickUp

ClickUp Lavagne online ti aiutano a suddividere questi momenti in chiari punti narrativi.

Puoi mappare le storie che desideri condividere per la condivisione:

Una lezione tratta da una retrospettiva sprint

Una decisione di prioritizzazione in cui i vincoli hanno dato la forma alla direzione

Una sorprendente intuizione degli utenti emersa da una sessione di ricerca

Ad esempio, crea una bacheca con il titolo "Segnali di leadership in conflitto" nel software di gestione del marchio. Puoi aggiungere note adesive su ciò che è successo, ciò che hai considerato, la decisione che hai preso e perché era importante.

Questo ti darà una visione chiara e strutturata prima di iniziare a scrivere.

Scrivi i post su LinkedIn proprio dove nascono le tue idee

Le tue idee si evolvono attraverso specifiche, note delle riunioni, riepiloghi delle ricerche, commenti sulla roadmap e registri delle decisioni.

Perfeziona le versioni dei post in diversi formati all'interno di ClickUp Docs per mantenere una comunicazione coerente

ClickUp Docs ti consente di convertire questo pensiero in narrazioni condivisibili senza dover cambiare strumento. Ad esempio, scrivi una bozza di post sulla prioritizzazione delle funzionalità/funzioni:

Bozza versione 1: Descrizione completa che spiega le priorità contrastanti tra progettazione e ingegneria.

Versione 2: Uno script carosello incisivo che suddivide il concetto in tre pannelli

Versione 3: didascalia di un paragrafo per un post veloce

Sezione di riferimento: Note reali tratte dalle chiamate con gli stakeholder e dai registri delle decisioni

Questo sistema trasforma la tua esperienza lavorativa in una risorsa narrativa coerente.

Inoltre, puoi anche utilizzare Docs per centralizzare bozze di post, idee per didascalie e modelli di coinvolgimento.

🚀 Vantaggio di ClickUp: puoi coinvolgere esperti nel tuo processo decisionale con ClickUp Assign Comments. Richiedi un feedback strutturato tramite Assign Comments in ClickUp Supponiamo che tu voglia che un PM senior verifichi il tuo ragionamento sul motivo per cui l'ingegneria ha resistito alla tua proposta di riduzione dell'ambito. Evidenzia quel paragrafo specifico nel documento e assegnagli il commento. Aggiungi una nota: "Verifica ragionamento, tono e chiarezza". Rispondono direttamente a dove è necessario un miglioramento. Tu rafforzi, risolvi e vai avanti.

Crea uno slancio ripetibile

Come product manager, la tua agenda è piena di revisioni sprint, sessioni di grooming, sincronizzazioni con gli stakeholder e continui cambi di contesto. Senza un sistema, l'intenzione di "pubblicare oggi" sfugge.

Perfeziona il tuo ritmo di pubblicazione con le attività ricorrenti di ClickUp per creare un sistema di pubblicazione coerente e scalabile

Usa le attività ricorrenti di ClickUp per trasformare i tuoi contenuti in un ritmo operativo ripetibile.

Imposta modelli di attività ricorrenti basati sui tuoi pilastri di contenuto. Ad esempio:

"Condividi un insegnamento sul prodotto imparato questa settimana" ogni venerdì.

"Analizza una decisione relativa a una funzionalità/funzione e i compromessi presi in considerazione" ogni martedì.

"Condividi il post di un collega o del fondatore e aggiungi un commento significativo" ogni mercoledì.

Ogni attività può includere suggerimenti, link di riferimento e il tuo "punto di vista" suddiviso in base al livello di competenza del pubblico (principianti, professionisti, dirigenti). Quando l'attività ricompare nel tuo calendario dei contenuti LinkedIn, stai essenzialmente costruendo un sistema che si autoalimenta.

🚀 Vantaggio di ClickUp: Talk to Text in ClickUp mantiene vive le tue idee più brillanti abbastanza a lungo da poterle dare una forma. Supponiamo che tu stia passando dalla sincronizzazione della roadmap alla revisione degli stakeholder e ti venga in mente un'ottima idea per LinkedIn, qualcosa di brillante che hai tratto da un vero compromesso sul prodotto che hai gestito la settimana scorsa. Basta dirlo ad alta voce in ClickUp BrainGPT, il compagno desktop IA, e sarà pronto per diventare un'attività nel tuo spazio di lavoro. L'idea rimane catturata, pronta per essere perfezionata in un secondo momento. Ulteriori informazioni:

Trasforma le tue esperienze di lavoro in contenuti incisivi

Il tuo lavoro consiste nel chiarire le ambiguità, interpretare i dati, inquadrare le decisioni e articolare i compromessi. Questo è il modo di pensare che denota una forte capacità di giudizio sui prodotti ed è esattamente ciò che costruisce la credibilità su LinkedIn. La sfida è quella di presentarlo in un formato chiaro, accattivante e di facile lettura.

Estrai narrazioni chiare e basate su approfondimenti dal tuo lavoro sui prodotti utilizzando ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistente IA integrato per i social media, ti aiuta a tradurre le tue note di lavoro in post ricchi di approfondimenti che dimostrano la tua competenza.

Estratto da:

Retros con punti di vista contrastanti

Trascrizioni delle chiamate dei clienti in cui le obiezioni hanno cambiato direzione

Nota sulla prioritizzazione delle funzionalità che mostra il tuo ragionamento

Risultati sperimentali che hanno cambiato le tue ipotesi sulla roadmap

Quindi, guida ClickUp Brain a mettere in evidenza il tuo ragionamento in modo chiaro, piuttosto che riepilogare l'evento.

✅ Prova questo prompt: riepiloga questa discussione sui feedback dei clienti in un post che spieghi come stabilire le priorità delle funzionalità/funzioni tra le esigenze concorrenti delle parti interessate. Scrivi in seconda persona, in modo diretto, ponderato e senza cliché.

Un utente ClickUp condivide come lo abbiamo aiutato a eliminare il lavoro superfluo:

Un utente ClickUp condivide come lo abbiamo aiutato a eliminare il lavoro superfluo:

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratis piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto faticoso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, questa è l'ultima cosa che vorrei fare. Utilizzo principalmente l'IA per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Inoltre, effettua la modifica di ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, in particolare i banner. Sono così carini!

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratis piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto faticoso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, questa è l'ultima cosa che vorrei fare.

Utilizzo principalmente l'IA per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Inoltre, effettua la modifica di ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, in particolare i banner. Sono così carini!

Ma aspetta, c'è di più!

Genera ganci e transizioni alternativi utilizzando ClickUp Brain per mantenere il flusso di scrittura

ClickUp Brain ti aiuta a sperimentare cambiamenti di tono, variazioni di ganci e inquadramenti di esempi. Supponiamo che la tua introduzione risulti troppo accademica.

Menziona @Brain e richiedi tre versioni:

Una sincera

Un analitico

Un po' giocoso

Scegli lo stile più in linea con la tua voce su LinkedIn e perfezionalo all'interno dello stesso documento ClickUp.

🧠 Curiosità: Sebbene i product manager siano talvolta definiti i "mini-CEO" dei loro prodotti, alcuni commenti suggeriscono che siano piuttosto rari in proporzione: in alcune aziende possono esserci più vicepresidenti che PM, e i PM sono statisticamente "unicorni" perché il loro ruolo abbraccia il business, il design, l'ingegneria e i dati.

Adatta i tuoi contenuti al tuo ciclo di lavoro

Il tuo programma prevede già revisioni sprint, sincronizzazioni del team, sessioni di perfezionamento del backlog, discussioni sulla roadmap e incontri individuali. La coerenza su LinkedIn diventa più facile quando il tuo programma di pubblicazione si adatta al ritmo di quella realtà.

Allinea le abitudini di pubblicazione ai modelli di lavoro reali utilizzando il Calendario ClickUp

Il calendario ClickUp riunisce le tue attività, le chiamate e le priorità in un unico flusso visivo.

Qui, ClickUp Brain esamina le tue attività di priorità, il carico di riunioni e le finestre di concentrazione tipiche, per bloccare automaticamente il tempo dedicato alla stesura, in modo che tu possa scrivere quando la tua energia favorisce il pensiero creativo, non quando la scadenza ti mette sotto pressione.

Supponiamo che la pianificazione dello sprint ti dia sempre chiarezza il martedì. ClickUp Brain programma il martedì in tarda mattinata come finestra di bozza. Supponiamo che il venerdì sia più leggero dopo gli StandUp. Segna il venerdì pomeriggio per la pubblicazione. Il ritmo dei tuoi contenuti ora segue il ritmo del tuo prodotto.

⚡️ Archivio modelli: il modello di calendario dei contenuti social di ClickUp riunisce l'intero flusso di lavoro in modo che ogni post segua lo stesso ciclo. Il modello di calendario social include già spazi per l'archiviazione delle idee, l'inserimento di etichette di stato, i post programmati e il monitoraggio del coinvolgimento. Basta inserire i tuoi pilastri e iniziare a produrre.

Lascia che siano i risultati a guidare la direzione futura dei tuoi contenuti.

Analizza i modelli di coinvolgimento utilizzando i dashboard di ClickUp per perfezionare la strategia dei contenuti

Le dashboard di ClickUp mostrano quali argomenti rafforzano la fiducia e quali invece la indeboliscono. Supponiamo che tu effettui il monitoraggio di:

Commenti positivi sui post che mostrano conversazioni reali con gli stakeholder

Alti risparmi sui post che analizzano i modelli mentali

Impressioni profonde su caroselli brevi e incisivi

Questo ti dice che il tuo pubblico attribuisce un valore al ragionamento pratico e alle storie di decisioni concrete. Quindi raddoppia su questo.

🚀 Vantaggio di ClickUp: i post efficaci su LinkedIn spesso si basano sulla chiarezza visiva. ClickUp Correzione di bozze ti aiuta a perfezionare caroselli, analisi dell'interfaccia utente e post di storytelling sui prodotti senza dover cercare feedback nelle chat. Annotate e perfezionate i post visivi in modo efficiente utilizzando ClickUp Correzione di bozze Carica le tue bozze di immagini, caroselli o brevi video direttamente nella tua attività. I tuoi revisori possono cliccare in qualsiasi punto dell'immagine e lasciare commenti precisi relativi a fotogrammi o sezioni specifici.

Come costruire la tua rete e interagire in modo autentico

Un profilo forte non serve a nulla se nessuno lo vede.

La tua rete professionale determina la tua portata e il tuo coinvolgimento determina la tua visibilità. Ecco come costruire connessioni che portano effettivamente a opportunità.

📌 Segui e interagisci con i leader del PM

Seguire le persone giuste ti permette di avere contenuti di valore nel tuo feed e di farti notare quando interagisci in modo ponderato.

Lenny Rachitsky : Ex PM di Airbnb che gestisce la newsletter sui prodotti più popolare, effettua la condivisione di approfondimenti su crescita, fidelizzazione e consigli di carriera. Ex PM di Airbnb che gestisce la newsletter sui prodotti più popolare, effettua la condivisione di approfondimenti su crescita, fidelizzazione e consigli di carriera.

Shreyas Doshi : ex Stripe, Twitter, Google PM noto per i modelli mentali e i framework di prioritizzazione che sfidano il pensiero convenzionale. ex Stripe, Twitter, Google PM noto per i modelli mentali e i framework di prioritizzazione che sfidano il pensiero convenzionale.

Elena Verna : consulente di crescita che analizza le strategie PLG e le metriche di attivazione con esempi reali di aziende. consulente di crescita che analizza le strategie PLG e le metriche di attivazione con esempi reali di aziende.

Gibson Biddle : Ex vicepresidente di Netflix che insegna strategia di prodotto attraverso casi di studio e le sue sessioni "Ask Me Anything" (Chiedimi qualsiasi cosa). Ex vicepresidente di Netflix che insegna strategia di prodotto attraverso casi di studio e le sue sessioni "Ask Me Anything" (Chiedimi qualsiasi cosa).

💡 Suggerimento professionale: interagisci con i loro contenuti in modo strategico. Commenta quando hai qualcosa di sostanziale da aggiungere, come un'esperienza simile, un contrappunto con una motivazione o una domanda di approfondimento che arricchisca la discussione. "Ottimo post!" non aggiunge alcun valore, ma "Abbiamo provato questo approccio di prioritizzazione in [Azienda] e abbiamo scoperto che non funzionava quando gli stakeholder avevano metriche di successo contrastanti. Sono curioso di sapere come gestisci questa tensione" avvia conversazioni che ti fanno notare.

📌 Partecipa alle community e agli eventi dedicati al product management

tramite Product School

Le community ti consentono di entrare in contatto con colleghi che affrontano problemi simili e creano opportunità di collaborazione.

Product School: organizza webinar gratis con PM delle migliori aziende e ospita incontri locali in oltre 20 città.

Mind the Product: comunità globale con eventi regionali, canali Slack organizzati per specializzazione (B2B, consumatori, IA/ML)

Women in Product: programmi di mentoring ed eventi di networking incentrati sul supporto alle donne che ricoprono ruoli di PM.

Product-Led Alliance: comunità dedicata specificatamente ai PM che lavorano su strategie di crescita orientate al prodotto.

Reforge: corsi premium con apprendimento basato su gruppi e una rete di ex studenti composta da PM senior e leader della crescita.

Partecipa agli eventi con un obiettivo che vada oltre la semplice raccolta di contatti. Chiedi ai relatori informazioni sulle sfide specifiche che stai affrontando, presentati a 3-5 persone che dimostrano un sincero interesse per il loro lavoro e ricontattale entro 48 ore, facendo riferimento alla vostra conversazione.

🔍 Lo sapevi? I dirigenti che pubblicano post su LinkedIn attualmente vedono i loro contenuti ottenere fino a 4 volte più impressioni rispetto agli utenti tipici di LinkedIn, rendendo la presenza della leadership un grande amplificatore.

📌 Collabora sui contenuti

La co-creazione di contenuti favorisce lo sviluppo di relazioni più rapidamente rispetto al networking passivo e posiziona entrambi i collaboratori come leader di pensiero. Ecco cosa puoi provare a fare:

Tagga qualcuno: scrivi un post su un framework che hai imparato da un altro PM, taggalo e spiega come lo hai applicato (spesso ricondividerà il post e interagirà).

Articoli collaborativi: contatta i PM che lavorano su problemi simili e scrivete insieme un articolo su LinkedIn confrontando i vostri approcci alla scoperta, alla definizione delle priorità o alla gestione degli stakeholder.

Formato dell'intervista: chiedi a un PM che ammiri se puoi intervistarlo su un recente lancio, quindi pubblicalo come articolo, attribuendogli tutto il credito e la visibilità.

Post di sintesi: crea "Cosa hanno imparato 5 PM dai lanci falliti" raccogliendo brevi storie dalla tua rete, citando ogni collaboratore.

La collaborazione crea visibilità reciproca e favorisce la reciprocità. Quando aiuti qualcun altro a ottenere visibilità, questa persona se ne ricorderà e ti ricambierà il favore.

Quando abbiamo chiesto a Jacob come conciliare la leadership di pensiero professionale con la voce personale, ha risposto che dipende dal contesto:

Quando abbiamo chiesto a Jacob come conciliare la leadership di pensiero professionale con la voce personale, ha risposto che dipende dal contesto:

Se lavoriamo su qualcosa di veramente tecnico, le opinioni personali dovrebbero essere limitate forse al 5% dei post. Se operi in un settore come quello SaaS, dove ci sono così tante persone che realizzano qualcosa di simile a quello che stai realizzando tu, la personalità è ciò che ti permette davvero di distinguerti.

Se lavoriamo su qualcosa di veramente tecnico, le opinioni personali dovrebbero essere limitate forse al 5% dei post. Se operi in un settore come quello SaaS, dove ci sono così tante persone che realizzano qualcosa di simile a quello che stai realizzando tu, la personalità è ciò che ti permette davvero di distinguerti.

🧠 Curiosità: Il concetto di personal branding è stato introdotto formalmente già nel 1997, quando Tom Peters ha pubblicato l'articolo The Brand Called You su Fast Company, dicendo ai lettori: "Siamo amministratori delegati delle nostre aziende: Me Inc... il nostro compito più importante è quello di essere i responsabili marketing del marchio chiamato Tu. "

Metriche chiave per il monitoraggio per far crescere il tuo marchio personale su LinkedIn come product manager

Costruire un marchio personale su LinkedIn senza effettuare il monitoraggio delle prestazioni è come lanciare nuove funzionalità/funzioni senza analizzarne i risultati (una battuta da PM, non abbiamo resistito). LinkedIn fornisce metriche chiare che mostrano cosa funziona e cosa deve essere modificato. 📊

Visualizzazioni del profilo del profilo

Le visualizzazioni settimanali del profilo misurano la tua visibilità e l'efficacia dei contenuti.

Un picco dopo la pubblicazione di contenuti o la partecipazione a discussioni ti indica che tali attività generano traffico. Punta a una crescita costante: 50 visualizzazioni a settimana come base di riferimento, 200+ se pubblichi attivamente.

L'analisi "Come ti hanno trovato" rivela se sono le parole chiave di ricerca o i tuoi contenuti a generare visite.

Apparizioni del profilo su LinkedIn

📖 Leggi anche: Come contattare i reclutatori su LinkedIn

Richieste di connessione per la connessione

La qualità delle richieste in entrata è più importante della quantità. Se reclutatori, responsabili delle assunzioni o PM senior ti contattano spontaneamente, significa che la tua posizione sta funzionando.

L'accettazione selettiva basata sulla rilevanza rispetto ai tuoi obiettivi è meglio di una crescita arbitraria.

💡 Suggerimento da esperto: trasforma il gergo dei prodotti in spiegazioni. Un semplice post che approfondisce un argomento come "Cosa intendiamo veramente per empatia verso l'utente nelle decisioni relative ai prodotti" aiuta chi non è un PM a comprendere il tuo mondo e a costruire un'autorità di nicchia.

Pubblica impressioni e tasso di coinvolgimento

Le impressioni mostrano la portata, ma il tasso di coinvolgimento (mi piace + commenti + condivisioni divisi per le impressioni) rivela la risonanza.

Un post con 5.000 impressioni e il 2% di engagement supera uno con 10.000 impressioni e lo 0,5% di engagement.

Argomenti diversi generano livelli diversi di interazione significativa:

Post sulla definizione delle priorità della roadmap: spesso generano un elevato coinvolgimento da parte dei colleghi PM che effettuano la condivisione dei propri approcci e framework.

Storie di fallimenti di prodotti: stimola la discussione perché le persone vogliono imparare dagli errori senza commetterli loro stesse.

Tattiche di gestione degli stakeholder: crea consenso universale poiché questa sfida riguarda tutti i contesti di prodotto e tutte le dimensioni aziendali.

💡 Suggerimento professionale: esamina mensilmente i tuoi cinque post più performanti per identificare modelli ricorrenti in termini di argomento, formato e tono, quindi concentrati su ciò che il tuo pubblico trova interessante.

Esempi di profili LinkedIn di successo per product manager

I profili efficaci seguono modelli chiari: posizionamento strategico, prove tangibili dell'impatto e coinvolgimento costante. Ecco alcuni PM i cui profili dimostrano cosa funziona.

Rishab Jolly

tramite LinkedIn

Rishab Jolly è Senior Product Manager presso Microsoft e si occupa della strategia e dell'esecuzione di Azure Application Insights. Il suo profilo dimostra come i PM tecnici possano costruire una leadership di pensiero senza ricoprire titoli dirigenziali.

Ciò che rende efficace il suo marchio è la coerenza unita alla specificità. Condivide approfondimenti sullo storytelling e sull'influenza degli stakeholder con la sua community di oltre 20.000 utenti su LinkedIn, pubblicando schemi e lezioni tratte dalla creazione di strumenti di sviluppo su larga scala. È anche conduttore del podcast Curious Soul, dove intervista leader tecnologici di Microsoft, Meta e altre aziende, per poi riutilizzare le intuizioni chiave nei contenuti di LinkedIn.

La lezione: scegli una nicchia (come la gestione dei prodotti cloud o lo storytelling degli stakeholder) e conquistala attraverso la creazione di contenuti coerenti.

📣 SME Speaks: Riguardo all'esitazione nel promuovere se stesso, Jacob è stato diretto: È inevitabile. Ci troviamo in un periodo in cui il marketing guidato dal fondatore è la chiave del successo, soprattutto nel B2B. Potresti avere paura di promuovere te stesso, e la maggior parte delle persone all'inizio lo è, il che è perfettamente comprensibile. Ma è più importante capire che è inevitabile se vuoi continuare a crescere.

Adrienne Tan

tramite LinkedIn

Adrienne Tan è cofondatrice e CEO di Brainmates, una delle società di consulenza di product management più rinomate in Australia. Con oltre vent'anni di esperienza, ha plasmato il modo in cui le organizzazioni di vari settori affrontano la strategia di prodotto, il valore per il cliente e la crescita aziendale.

La sua esperienza evidenzia contributi misurabili: lancio della prima conferenza nazionale australiana sulla gestione dei prodotti, mentoring di leader emergenti nel settore dei prodotti e consulenza alle aziende su modelli incentrati sul cliente. Ogni ruolo ha una connessione diretta con risultati quali un miglior adattamento del prodotto al mercato, un maggiore allineamento al go-to-market e una maggiore agilità aziendale.

💡 Suggerimento professionale: inizia a documentare i tuoi esperimenti sui prodotti come se fossero trame di una storia. Scrivi una breve serie di post che illustri un'ipotesi, un risultato sorprendente e cosa cambieresti la prossima volta. In questo modo i tuoi follower potranno seguire in prima fila la tua mentalità orientata alla crescita.

Stephanie Neill

tramite LinkedIn

Stephanie Neill è responsabile di prodotto presso Stripe con quasi 20 anni di esperienza nella guida di team presso The New York Times, IAC e Twitch. Il suo profilo dimostra come mettere in mostra la leadership senza affermazioni astratte. Ha creato e ampliato comunità di prodotto in tutti gli Stati Uniti e guida team incentrati sull'integrazione dell'apprendimento automatico per ottimizzare le operazioni e migliorare l'esperienza dei clienti.

I punti salienti della sua esperienza creano una connessione tra il suo lavoro e i risultati aziendali: dimensioni del team, impatto sui ricavi e complessità tecnica. Il profilo bilancia la visione strategica con l'esecuzione pratica, dimostrando che è in grado sia di stabilire la direzione da seguire sia di ottenere risultati. La lezione: quantifica il tuo impatto sulla leadership attraverso la crescita del team, il contributo ai ricavi e la portata tecnica.

💡 Suggerimento da esperto: commenta in modo strategico prima di pubblicare. Interagisci con fondatori, designer o altri PM sui loro post per una settimana prima della condivisione dei tuoi. L'algoritmo di LinkedIn diffonderà naturalmente la tua visibilità sulle loro reti.

Errori comuni di branding su LinkedIn che i PM devono evitare

Ecco una lista degli errori da evitare quando cerchi di far crescere il tuo marchio LinkedIn come product manager:

Il riepilogo/riassunto elenca le responsabilità, non il pensiero: scrivi un breve racconto di una recente sfida relativa al prodotto, il tuo ragionamento e l'impatto. Questo mostra il tuo approccio alle decisioni relative al prodotto.

Pubblicare solo aggiornamenti sul lancio o promozionali: condivisione dei compromessi, dei fallimenti e delle opinioni degli utenti dietro a tali lanci. I post sul processo segnalano la reale profondità del PM.

I post sembrano generici o motivazionali: Basa ogni intuizione su una situazione reale: Cosa è successo → Cosa hai provato → Cosa è cambiato. Questo rende l'apprendimento credibile.

Interagisci solo mettendo "mi piace" ai post: aggiungi commenti con il tuo punto di vista o il framework che applicheresti. Un punto di vista coerente crea riconoscimento.

Il profilo mette in risalto l'azienda più che il tuo ruolo: chiarisci ciò che hai influenzato, promosso o cambiato. Non lasciare che il "noi" cancelli la tua personalità.

Le competenze sono elencate senza prove: correda ogni competenza con un esempio specifico tratto dalla tua esperienza o dai tuoi contenuti. Mostra > racconta

🔍 Lo sapevi? Uno studio pubblicato su Frontiers in Psychology ha scoperto che le persone che gestiscono attivamente il proprio marchio personale hanno probabilità significativamente più elevate di avanzamento di carriera e riconoscimento rispetto a quelle che non lo fanno.

📖 Leggi anche: I migliori generatori di didascalie IA per contenuti social media e video

Costruisci in pubblico, pensa in ClickUp

Ogni prodotto di successo racconta una storia di intenzioni, compromessi e lezioni apprese lungo il percorso, e lo stesso vale per ogni product manager di successo. LinkedIn premia la chiarezza di pensiero più che la raffinatezza, e la credibilità cresce quando mostri come ragioni, non come agisci.

ClickUp trasforma questo ragionamento in ritmo.

Ad esempio, mentre ClickUp Brain cattura le idee nel momento in cui nascono, Docs le trasforma in narrazioni incisive e le attività ricorrenti assicurano che il tuo slancio continui anche nelle settimane più intense. Quella che inizia come una documentazione ponderata diventa una prova visibile della tua capacità di giudizio sul prodotto, la qualità esatta che i reclutatori e i colleghi cercano.

La visibilità, dopotutto, è un altro prodotto da gestire. Con ClickUp come area di lavoro, le tue idee crescono con la stessa precisione che dedichi a ogni lancio.

Domande frequenti

Pubblicare due o tre volte alla settimana è una buona frequenza. Mantiene attivo il tuo profilo e ti dà abbastanza tempo per riflettere sulle tue idee, riflettere sul tuo lavoro e effettuare una condivisione significativa, invece di affrettarti a pubblicare ogni giorno.

Condividi ciò che stai imparando dal lavoro reale sui prodotti. Ad esempio, parla di come hai affrontato una decisione relativa a una funzionalità/funzione, quali compromessi hanno influenzato il risultato finale, cosa hai imparato da un esperimento fallito o come il feedback degli utenti ha influenzato la direzione presa. Le persone rispondono al processo di pensiero e all'onestà più che alla teoria.

La modalità Autore è utile se desideri ampliare il tuo pubblico ed essere scoperto attraverso argomenti specifici. Un profilo normale va benissimo se il tuo obiettivo è quello di costruire credibilità e attirare opportunità in modo discreto. La scelta dipende da cosa è più importante per te: la visibilità o la semplicità.

Concentrati sulle tue esperienze personali piuttosto che ripetere i soliti schemi di PM. Quando parli del tuo lavoro quotidiano, la tua prospettiva diventa naturalmente unica.

Concentrati sulle tue esperienze personali piuttosto che ripetere i soliti schemi di PM. Quando parli del tuo lavoro quotidiano, la tua prospettiva diventa naturalmente unica.

ClickUp ti aiuta a rimanere coerente mantenendo tutto in un unico posto. Puoi pianificare il tuo programma di pubblicazione settimanale, redigere bozze di contenuti in ClickUp Docs, archiviare esempi di riferimento e tenere traccia delle idee che desideri sviluppare come attività di ClickUp.