Oltre 50 prompt di Perplexity IA da provare

Perplexity IA è ottimo per trovare informazioni e citare fonti. Ma è il come che fa la differenza.
Pensa ai prompt come agli ordini al ristorante. "Qualcosa di buono" ti fa avere quello che è rimasto. "Spaghetti piccanti, aglio extra, senza arachidi" ti fa avere esattamente quello che vuoi.
Stesso principio, risultati migliori.
La magia avviene quando aggiungi il contesto: su cosa stai lavorando, quanto vuoi approfondire o il formato che preferisci.
- gli studenti* costruiscono argomenti più solidi con citazioni attendibili
- I ricercatori portano alla luce studi di nicchia più rapidamente
- I professionisti del marketing scoprono informazioni utili su cui possono effettivamente agire
Abbiamo raccolto i migliori prompt di Perplexity AI da utilizzare subito. E come bonus, daremo un'occhiata a ClickUp , un'alternativa innovativa e sensibile al contesto che unisce AI, documentazione e flusso di lavoro. 🕵
Cos'è Perplexity IA?
Perplexity IA è un motore di ricerca conversazionale basato su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Elabora query in linguaggio naturale e restituisce risposte sintetizzate, citando fonti provenienti da tutto il web.
La piattaforma utilizza l'intelligenza artificiale per comprendere il contesto, il che significa che puoi porre domande di approfondimento e lei ricorderà di cosa stai parlando. Estrae informazioni in tempo reale, le elabora e presenta le risposte in un formattare leggibile con citazioni cliccabili in modo da poter verificare tutto.
Cosa sono i prompt di Perplexity IA?
I prompt di Perplexity IA sono le domande o le istruzioni che digiti per ottenere risposte specifiche. Più dettagli e contesto includi, migliore sarà la risposta.
Un prompt di base come "Spiega il SEO" ti fornirà una panoramica generale, ma uno più dettagliato come "Spiega il SEO per le aziende locali con esempi di tattiche di ottimizzazione on-page" ti fornirà informazioni mirate che corrispondono alle tue esigenze.
✅ Esempio di prompt:
confronta i 5 migliori strumenti di email marketing per le piccole imprese nel 2025. Includi i livelli di prezzo, le funzionalità/funzioni distintive e un limite per ogni strumento. Presenta il tutto in una tabella comparativa con le fonti
È specifico, scansionabile e indirizza Perplexity verso risposte strutturate e verificabili.
🧠 Curiosità: " Perplexity " è in realtà una misura statistica utilizzata per valutare i modelli linguistici. Più bassa è la perplessità, migliore è la capacità del modello di prevedere il testo.
Come scrivere prompt Perplexity efficaci
Ecco un processo passo-passo per creare modelli di prompt IA che forniscono risposte utili. 👇
Passaggio n. 1: definisci ciò di cui hai bisogno
Prima di digitare qualsiasi cosa nello strumento IA, cerca di capire cosa vuoi ottenere da esso.
Stai cercando una definizione rapida, un confronto dettagliato, dati statistici o istruzioni di passaggio passo passo? Annota prima il tuo obiettivo finale.
Ad esempio, se sei un:
- Se sei un marketer che sta preparando una presentazione per una campagna, potresti aver bisogno di dati di analisi della concorrenza che mostrino quali tattiche hanno favorito il coinvolgimento nell'ultimo trimestre
- Studente che scrive una revisione della letteratura sulla politica climatica, hai bisogno di ricerche recenti che mostrino come diverse connessioni tra studi siano dimostrate
- Autore di contenuto che verifica l'attendibilità di un'affermazione sul comportamento degli utenti, hai bisogno della fonte originale di quella statistica
Conoscere il tuo obiettivo ti aiuta a creare un prompt che ti permetta di raggiungerlo in un colpo solo.
🧠 Curiosità: il termine " intelligenza artificiale " è stato coniato nel 1956 durante un workshop estivo alla Dartmouth University. I partecipanti pensavano che l'intelligenza artificiale a livello umano potesse essere raggiunta in un estate. Quasi 70 anni dopo, ci stiamo ancora lavorando!
Passaggio n. 2: raccogli i dettagli del contesto
Ora raccogli i dettagli specifici che daranno forma alla tua risposta. Pensa a chi leggerà queste informazioni, in quale settore lavori, quale periodo di tempo è rilevante e quali sono i vincoli che devi affrontare.
Ecco una lista di controllo degli elementi da considerare per diventare un prompt engineer:
- Destinatari o livello dei lettori (dirigenti di alto livello, matricole universitarie, hobbisti)
- Settore o nicchia in cui lavori (e-commerce diretto al consumatore, dispositivi medici, sviluppo di giochi indie)
- Focus geografico, se rilevante (traguardo del mercato australiano, confronto tra normative dell'Unione europea e USA)
- Periodo di tempo di tuo interesse (dati del quarto trimestre 2024, tendenze storiche dal 2010, previsioni emergenti per il 2026)
- Scopo della tua ricerca (presentazione per gli investitori, bibliografia per una tesina, prove a supporto di un post sul blog)
La differenza che questo comporta è enorme. Un autore che chiede "In che modo i team editoriali di testate come il Washington Post e Reuters utilizzano gli strumenti di intelligenza artificiale per velocizzare la verifica dei fatti senza sacrificare l'accuratezza, con esempi specifici di strumenti e flussi di lavoro" ottiene informazioni sulle pratiche delle redazioni, nomi di strumenti e dettagli di implementazione che puoi consultare o adattare.
Passaggio n. 3: scegli il formato di output
Decidi come desideri che Perplexity presenti le informazioni.
Hai bisogno di un riepilogo/riassunto di un paragrafo da inserire in un rapporto, di un elenco puntato per una presentazione, di una tabella comparativa che mostri pro e contro o di esempi dettagliati con spiegazioni?
Aggiungi questo al tuo prompt.
Se stai confrontando diversi software di assistenza alla scrittura, richiedi di formattare una tabella: "Crea una tabella comparativa tra ClickUp Brain, Jasper e Textmetrics che includa prezzi, dimensione del database di parole chiave e funzionalità/funzione uniche".
Passaggio n. 4: imposta il livello di profondità
Indica a Perplexity quanto vuoi approfondire.
Stai cercando una panoramica superficiale che puoi leggere in due minuti, una spiegazione moderatamente dettagliata con alcuni esempi o un'analisi esaustiva che copra la storia, lo stato attuale, le controversie e le implicazioni future?
Utilizza indicatori specifici di lunghezza o dettaglio. Prova "Fornisci una spiegazione di 1000 parole sull'apprendimento supervisionato e non supervisionato con tre esempi reali per ciascuno, rivolta a qualcuno con conoscenze di base di Python".
Essere espliciti sulla profondità ti evita di dover leggere 10 paragrafi quando ti servono solo due frasi, o di ottenere una panoramica superficiale quando hai bisogno di sostanza.
🧠 Curiosità: l'idea di un'intelligenza simile a quella umana nelle macchine risale a Talos, il gigantesco automa di bronzo della mitologia greca progettato per proteggere Creta. Pur non essendo una macchina vera e propria, il mito descrive Talos con uno scopo programmato.
Ecco come si è svolta la sua morte (a quanto pare):
Passaggio n. 5: aggiungi i tuoi vincoli
Elenco eventuali requisiti o limiti specifici che dovrebbero filtrare risultati coerenti. Ciò include vincoli di tempo, focus geografico, tipi di fonti o particolari angolazioni che desideri coprire.
Esempi di vincoli utili con un impatto reale:
- "Concentrati sugli studi sottoposti a revisione paritaria pubblicati dopo gennaio 2023" ti impedisce di citare ricerche obsolete.
- "Includere solo strategie con casi di studio documentati che dimostrino un miglioramento di almeno il 20%" filtra i consigli teorici e attuabili.
- "Escludi qualsiasi strategia che richieda un budget pubblicitario a pagamento" mantiene i consigli realistici rispetto ai tuoi vincoli.
Questi vincoli mantengono i risultati strettamente focalizzati su ciò che è importante per il tuo progetto.
📮 Approfondimento ClickUp: mentre il 34% degli utenti opera con completa fiducia nei sistemi di IA, un gruppo leggermente più ampio (38%) mantiene un approccio di "fiducia ma verifica". Uno strumento autonomo che non ha familiarità con il tuo contesto lavorativo spesso comporta un rischio maggiore di generare risposte inaccurate o insoddisfacenti.
Ecco perché abbiamo creato ClickUp Brain, l'IA che crea la connessione tra project management, knowledge management e collaborazione nel tuo spazio di lavoro e integra strumenti di terze parti. Ottieni risposte contestualizzate senza costi aggiuntivi e sperimenta un aumento dell'efficienza del lavoro di 2-3 volte, proprio come i nostri client di Seequent.
Passaggio n. 6: scrivi il tuo prompt completo
Ora combina tutto in un unico prompt chiaro. Inizia con la tua domanda principale, aggiungi il contesto, specifica il formato e la profondità desiderati per il risultato, quindi includi eventuali vincoli.
Un prompt debole potrebbe essere: "In che modo le aziende utilizzano il feedback dei clienti?"
Un prompt completo potrebbe essere: "Spiega tre metodi specifici utilizzati dalle aziende SaaS con 1.000-10.000 utenti per raccogliere e agire sul feedback dei clienti. Concentrati su metodi che possono essere implementati con un team di meno di cinque persone. Presenta un elenco numerato con un esempio reale di azienda per ciascun metodo, includendo lo strumento utilizzato e il risultato ottenuto. Includi fonti tratte da casi di studio o interviste pubblicati negli ultimi 18 mesi*."
Vedi la differenza? Il secondo prompt ti fornirà informazioni utili, inclusi esempi verificati che corrispondono alla dimensione della tua azienda e ai tuoi limiti di risorse.
🚀 Vantaggio di ClickUp: Pensa a ClickUp Doc come alla tua libreria personale di prompt, uno spazio in cui tutti i prompt Perplexity AI che hai creato (e perfezionato) sono raccolti in un unico posto.
Puoi raggrupparli per argomento, contrassegnarli con casi d'uso e persino tenere traccia di quelli che hanno dato i risultati migliori. Esempio, un content strategist potrebbe tenere pagine separate per prompt di ricerca, modelli di copywriting e query supportate da dati.
È un modo semplice per organizzarti, collaborare con il tuo team e creare un archivio riutilizzabile di prompt di scrittura IA che danno risultato.
I migliori prompt di Perplexity IA per diversi casi d'uso
Ecco il nostro elenco curato dei migliori prompt di Perplexity IA per immagini, ricerca, scrittura e una varietà di altri casi d'uso per ottenere un risultato eccellente ogni volta.
Ricerca
- Qual è l'attuale dimensione del mercato e il CAGR previsto per [Settore] dal 2024 al 2030 nella [Regione]? Includi i fattori trainanti del mercato, la suddivisione per segmento in base al [tipo personalizzato] e cita i rapporti di Gartner/Forrester/IDC pubblicati dopo il 2023. Presenta il tutto sotto forma di riepilogo/riassunto strutturato con le fonti.
- Confronta [Concorrente 1], [Concorrente 2], [Concorrente 3], [Concorrente 4] e [Concorrente 5] nel settore [Settore]. Crea una tabella che mostri: prezzi, quote di mercato con fonti, funzionalità/funzione uniche, aggiornamenti dei prodotti nel 2024 e valutazioni degli utenti da G2/Capterra. Concentrati sulle aziende che servono [Dimensione del cliente target].
- Identifica le 8 principali tendenze emergenti nel settore [Industria] per il 2025 con almeno 10 milioni di dollari di finanziamenti o oltre 100.000 utenti. Per ciascuna di esse: spiega in 100 parole, elenca tre aziende che la utilizzano con metriche specifiche e cita i dati di adozione di CB Insights/TechCrunch dal terzo trimestre del 2024 in poi. Classifica in base al potenziale impatto sul mercato.
- Conduci un'analisi SWOT per [Azienda] nel settore [Settore] al quarto trimestre del 2024. Includi cinque punti specifici per quadrante con metriche quantificabili tratte dalla recente reportistica sugli utili, dalle citazioni degli analisti e dalle mosse strategiche del 2024. 800-1000 parole. Destinatari: analisti di investimento.
- In che modo [target demografico] ha modificato il proprio comportamento di acquisto per [categoria di prodotti] tra il 2022 e il 2024 in [paese]? Includi: variazioni della spesa (%), canali preferiti con dati di coinvolgimento, fattori chiave di acquisto classificati e sensibilità al prezzo. Cita almeno 5 pagine web pertinenti, come sondaggi McKinsey o rapporti NRF. Riepilogo/riassunto di 300 parole + sezioni dettagliate.
- Quali sono i tassi di adozione aziendale della [Tecnologia] nel 2023-2024? Includi: percentuale di adozione attuale, ripartizione per reparto, strumenti specifici utilizzati, metriche ROI da casi di studio, ostacoli all'adozione e fattori di esito positivo. Concentrati sulle informazioni rese pubbliche dalle aziende Fortune 500. 1200-1500 parole per un pubblico di CTO.
- Epiloga/riassumi le [Tipologia di regolamento] attuali e in sospeso che interessano [Tipologia di azienda] nelle [Regioni] a ottobre 2024. Per ogni regolamento: date di entrata in vigore, requisiti chiave, sanzioni e modalità di adeguamento di [Azienda di esempio 1], [Azienda di esempio 2], [Azienda di esempio 3]. Presenta il tutto sotto forma di lista di controllo di conformità. Cita fonti normative ufficiali.
- Analizza i finanziamenti VC nel [Settore] per il 2024. Includi: capitale totale con confronto QoQ, ripartizione per fase, le 10 principali operazioni con importi e investitori, sottosettori emergenti con percentuali specifiche e tre nuovi profili unicorno. Concentrati sulle operazioni USA/Unione europea superiori a 5 milioni di dollari. Utilizza i dati Crunchbase/PitchBook. Formattare il memo di investimento in 1000 parole.
- Quali tecnologie di supply chain stanno adottando i produttori di [dimensione dell'azienda] nel 2023-2024? Focus su: IoT, previsione AI, blockchain e automazione dei magazzini. Per ciascuna: percentuale di adozione, costi/Sequenza di implementazione, guadagni in termini di efficienza con metriche e 2 casi di studio. Escludere soluzioni che richiedono un investimento superiore a 5 milioni di dollari. Formattare come guida di valutazione.
- Confronta la soddisfazione dei clienti per [Prodotto 1], [Prodotto 2], [Prodotto 3], [Prodotto 4], [Prodotto 5]. Includi: punteggi NPS, valutazioni G2/Capterra con numero di recensioni e analisi del sentiment degli ultimi sei mesi, mostrando i primi tre elogi e reclami per ciascuno. Filtra per recensori [Dimensione dell'azienda]. Presenta come tabella decisionale con un riepilogo/riassunto di 200 parole.
- Crea un'infografica che illustri la distribuzione delle quote di mercato di [Mercato/Settore] per gli anni 2020-2024. Includi: grafico a torta per gli attuali leader di mercato ([Azienda 1], [Azienda 2], [Azienda 3], [Azienda 4]) con percentuali, grafico lineare che mostra l'andamento della crescita dei ricavi, grafico a barre che confronta le prestazioni regionali ([Regione 1], [Regione 2], [Regione 3]).
- Crea una matrice di confronto visiva per [Prodotto 1] vs. [Prodotto 2] vs. [Prodotto 3] vs. [Prodotto 4]. Visualizza come tabella di confronto delle funzionalità/funzioni con: loghi dei prodotti in alto, 10-12 funzionalità/funzioni chiave sul lato sinistro (prezzo, [Funzionalità/Funzione 1], [Funzionalità/Funzione 2], [Funzionalità/Funzione 3]), segni di spunta/X /X o valutazioni per ciascuna. Utilizza un design pulito e moderno con codice a colore per le funzionalità/funzioni migliori/peggiori.
🔍 Lo sapevi? Arthur Samuel pubblicò il primo articolo sul machine learning nel 1959, con titolo "Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers" (Alcuni studi sul machine learning utilizzando il gioco della dama). L'articolo descriveva il suo programma in grado di imparare a giocare a dama e battere gli esseri umani. Questa ricerca rese popolare il termine "machine learning".
Sviluppo software
- Scrivi una funzione [Linguaggio] che [Attività specifica]. Requisiti: gestisci [Casi limite], includi la gestione degli errori, segui [Modello di progettazione] e aggiungi suggerimenti/documentazione sui tipi. Includi anche tre casi di test che coprano: esito positivo, caso limite, fallimento.
- Ricevo il messaggio [Messaggio di errore] quando eseguo [Azione]. Contesto: utilizzo di [Tech Stack]. Codice: [Snippet]. Analizza le cause alla radice specifiche di questo stack, spiega il problema più probabile, fornisci i passaggi di debug utilizzando [Strumenti] e fornisci il codice corretto con le relative spiegazioni.
- Progetta un'architettura per [Tipo di applicazione] che offra supporto a: [Requisito 1], [Requisito 2], [Requisito 3]. Includi: descrizione del diagramma dell'architettura, stack tecnologico con giustificazioni, schema del database, strategia di scalabilità e costi stimati su [Fornitore di cloud].
- Ottimizza questo codice [Lingua] che impiega [Tempo attuale] per elaborare [Dimensione dati]: [Snippet]. Obiettivo: ridurre a meno di [Tempo target], rimanere al di sotto del [Limite di memoria]. Fornisci: analisi dettagliata, codice ottimizzato, confronto della complessità, risultati dei benchmark e spiegazione di ciascuna ottimizzazione.
- Converti questo codice [Source Tech] in [Target Tech]: [Snippet]. Mantieni la funzione seguendo la best practice [Target]. Spiega come ogni modello [Source] si mappare su [Target], includi le definizioni dei tipi e fornisci una lista di controllo di migrazione per conversioni simili.
- Crea una guida all'implementazione per integrare [Servizio API] nell'applicazione [Framework]. Tratta i seguenti argomenti: configurazione, autenticazione con gestione dell'ambiente, [Funzionalità 1], [Funzionalità 2], gestione degli errori, conformità al limite di frequenza, approccio di test e [Considerazioni sulla conformità]. Includi esempi di codice completi. Tutorial passo passo di 2500 parole.
- Crea una suite di test per questo servizio [Framework]: [Snippet]. Utilizzando [Testing Framework], fornisci: test unitari con dipendenze simulate, test di integrazione, casi limite, inclusi [Test di sicurezza 1], [Test di sicurezza 2], [Test di sicurezza 3]. Includi configurazione/smantellamento, punta a una copertura superiore al 90%, segui il modello AAA. Spiega la strategia di test.
- Controllo di sicurezza di questo codice: [Snippet]. Verifica: SQL injection, XSS, riferimenti non sicuri, difetti di autorizzazione/autorizzazione, esposizione dei dati, limite di frequenza, CSRF, problemi di caricamento dei file, password deboli e fughe di messaggi di errore. Per ciascuno di essi, spiega l'exploit, valuta la gravità utilizzando la scala OWASP e fornisci un codice sicuro. Includi una lista di controllo di correzioni prioritarie. 1500 parole
💡 Suggerimento professionale: i prompt /IA più efficaci spesso imitano la curiosità umana. È risaputo che i prompt naturali e basati su domande producono risposte più sfumate. Ecco perché la tecnica dei prompt basati sulla catena di pensieri è così popolare.
Guidi l'IA attraverso il tuo processo di ragionamento passaggio dopo passaggio. In istanza, scrivi: "Ragioniamo passaggio dopo passaggio. Quali fattori influenzano la SEO di un nuovo blog, dalla ricerca delle parole chiave al raggruppamento dei contenuti, e come li classificheresti in ordine di priorità per un piano trimestrale?" In sostanza, stai insegnando all'IA come ragionare e non solo cosa rispondere.
Marketing
- Crea una strategia SEO semestrale per [Tipo di attività] con obiettivo [Pubblico]. Includi: 20 parole chiave con oltre 1.000 ricerche mensili, punteggi di difficoltà, analisi della concorrenza; tre cluster di contenuti con post pilastro + di supporto; calendario dei contenuti con titoli, intenzioni di ricerca, stime di traffico. Dai priorità alle parole chiave con contenuti top obsoleti (pre-2023). Formattare come foglio di calcolo utilizzabile.
- Crea tre profili di acquirenti per [Prodotto] con obiettivo [Dimensioni dell'azienda]. Ciascuno deve includere: dati demografici, psicografici, percorso di acquisto con punti di contatto, preferenze di contenuto, obiezioni e autorità decisionale. Basato su: studi B2B di Gartner/Forrester dal 2024 al 2025, dati LinkedIn e recensioni G2. Includi una citazione reale per ogni profilo. 500 parole ciascuno + tabella riepilogo/riassunto.
- Analizza la strategia di contenuto di [Concorrente] (blog, YouTube, podcast) degli ultimi 12 mesi. Includi: frequenza di pubblicazione, i 10 post più visitati, ripartizione dei formati, cambiamenti di argomento, metriche di coinvolgimento, parole chiave traguardo, strategia di promozione. Identifica cinque lacune di contenuto con un volume di ricerca superiore a 2.000. Rispetto a [Concorrente 2]. Brief informativo di 1.500 parole.
- Quali sono i benchmark B2B SaaS per [Anno] relativi a [Canale 1], [Canale 2], [Canale 3], [Canale 4] con obiettivo l'azienda? Per ciascuno: CTR, tassi di conversione, CAC, ciclo di negoziazione, ROAS. Suddividi per fase aziendale (>5 milioni di dollari di ARR). Includi il quartile superiore/inferiore. Cita la reportistica HubSpot/Salesforce/LinkedIn B2B Institute 2024. Presenta come tabella di riferimento + analisi dei migliori performer in 300 parole.
- Progetta una campagna di otto settimane per [Lancio del prodotto]. Obiettivo: [Metrica]. Includi: sequenza di email (5 email con oggetti/CTA), calendario dei social media, strategia pubblicitaria a pagamento ($[Budget] su [Piattaforme]), targeting, risorse di contenuto con angolazioni, metriche per canale, ipotesi di test A/B. Formattare come sintetico con Sequenza e team di [Dimensioni]. 2000 parole
- Ricerca le tattiche di personalizzazione dei marchi [del settore] con un fatturato superiore a 100 milioni di dollari nel 2024. Concentrati su: motori di raccomandazione, modifiche dinamiche al sito web, personalizzazione dell'email, funzionalità/funzione delle app e post-acquisto. Per ciascuno: 2-3 esempi di marchi, piattaforme tecnologiche utilizzate, impatto sulla conversione/AOV dai casi di studio e complessità di implementazione. Escludi le tattiche di base. Dai la priorità a un aumento documentato superiore al 15%. Playbook di 2000 parole con matrice lavoro richiesto/impatto.
- Progetta un'immagine di intestazione email per [Nome campagna] che promuova [Offerta]. Dimensioni 600x200px. Includi: titolo accattivante "[Titolo]", sottotitolo di supporto, immagini pertinenti ([Prodotto/Scena di vita quotidiana]), pulsante CTA, colori del marchio. Design reattivo per dispositivi mobili.
- Crea un calendario dei contenuti visivi per il primo trimestre del 2025 che mostri il programma di pubblicazione [Blog/Social/Email]. Formato a griglia con date, tipi di contenuti codificati a colori, temi per ogni settimana e lanci di campagne importanti evidenziati. Layout pulito e organizzato.
🔍 Lo sapevi? L'abbreviazione ELI5 è un modo popolare per dire "Spiegami come se avessi cinque anni". È nato come una comunità Reddit in cui gli utenti chiedevano agli altri di semplificare argomenti complessi come se li spiegassero a un bambino di cinque anni. Oggi è uno degli stili di prompt più popolari nei strumenti di IA come Perplexity AI e ChatGPT.
Chi avrebbe mai immaginato che la "seria query" di Michael Scott sarebbe diventata una domanda da porre all'IA?
E-commerce
- Trova 10 prodotti nella [Categoria] su Amazon con: 5.000-30.000 ricerche mensili, concorrenza <40, prezzo [Min]−[Min]- [Min]−[Max], top 10 con <500 recensioni, crescita +20% su base annua. Per ciascuno: parola chiave + volume, termini correlati, primi 3 prodotti con stime di fatturato, reclami comuni, margine di profitto dopo FBA/COGS (ipotesi del 30%), disponibilità dei fornitori (3+ su Alibaba, <500 MOQ). Classifica in base al fatturato x fattibilità della voce
- Analizza i prezzi per [Tipo di prodotto] nell'intervallo [Min]−[Min]- [Min]−[Max] su Amazon, [Rivenditore], siti DTC nel quarto trimestre del 2024. Includi: punti di raggruppamento dei prezzi, tattiche psicologiche, correlazione tra prezzo e valutazione, variazioni di mercato, frequenza/profondità delle promozioni (6 mesi), posizione competitiva di [Marchio 1-5] in base al prezzo/alle funzionalità/funzione
- Analizza le recensioni dei cinque prodotti più venduti nella categoria [Categoria di prodotto] su Amazon (oltre 1.000 recensioni, solo 2023-2024). Estrai: i pro più menzionati per categoria, i reclami più comuni con percentuale, le richieste di funzionalità/funzione, i problemi di qualità nel tempo, i confronti tra marchi e le motivazioni di acquisto. Fornisci tre citazioni per tema. Identifica la necessità più grande non soddisfatta in oltre il 15% delle recensioni
- Compila 20 tattiche CRO per le pagine dei prodotti della categoria [Categoria di prodotto] con risultati di test A/B che mostrano un aumento superiore al 10%. Per ciascuna: descrizione dell'implementazione, principio psicologico, risultato documentato, migliori categorie di prodotti e complessità. Escludi investimenti tecnologici superiori a 10.000 $. Fonte: casi di studio Baymard/CXL/VWO. Matrice delle priorità in base al lavoro richiesto/impatto
- Confronta Amazon FBA vs 3PL ([Provider 1], [Provider 2]) vs auto-adempimento per [Tipo di prodotto] con: [X] ordini/mese, $[Aov], [Peso] libbre, [Dimensioni], [% Ordini di singoli elementi]. Per ciascuno: ripartizione dei costi, costi di configurazione, volume di pareggio, velocità di consegna, gestione dei resi, capacità internazionale, scalabilità a [Volume 2] e [Volume 3]. Includi i prezzi del 2024 e le tariffe FBA di ottobre 2024. Matrice decisionale con costo per ordine in base ai volumi. Raccomandazione basata sulle priorità
- Confronta Google Shopping, Meta Ads e Amazon Sponsored Products per i marchi DTC [Categoria] ($[Fascia di prezzo]). Per ciascuno: intervallo CPC, benchmark di conversione, ROAS (prospezione/retargeting), rapporto CAC:LTV, requisiti creativi, opzioni di targeting, attribuzione, budget minimo e durata della fase di apprendimento. Quale privilegiare con $[Budget]/mese?
- Genera un'immagine di confronto prima/dopo per [Vantaggio del prodotto]. Schermo diviso che mostra: lato sinistro - stato del problema con [Problema], lato destro - stato della soluzione con [Prodotto in uso]. Includi frecce ed etichette che spiegano la trasformazione. Da utilizzare nella pagina del prodotto
- Crea un'immagine guida delle dimensioni/misure per [Prodotto]. Mostra il prodotto con le misure etichettate, il confronto con un oggetto comune per la scala e, se necessario, visualizza le viste da più angolazioni. Includi le unità di misura in [cm/pollici]. Stile tecnico chiaro con sfondo neutro
Apprendimento e autoformazione
- Crea un piano di 90 giorni dal livello principiante al [Livello pronto per il lavoro] in [Abilità]. Suddividilo in moduli settimanali con: concetti chiave per settimana, tempo giornaliero ([X] ore/settimana), risorse (priorità gratuite, a pagamento <$50), otto progetti stati, checkpoint bisettimanali, errori comuni e dipendenze concettuali. Traghetto: [Contesto] con forte autoapprendimento
- Spiega [concetto complesso] a tre livelli: (1) ELI5 in 4-5 frasi usando analogie per bambini di 12 anni, senza gergo tecnico; (2) 300 parole per [conoscenze preliminari] che coprono [elementi chiave]; (3) approfondimento tecnico di 800 parole per [pubblico avanzato] con spiegazioni matematiche
- Genera 10 esercizi pratici di [Abilità] incentrati su [Argomento], con uno stato di difficoltà crescente da base ad avanzato. Struttura: Esercizi 1-3 (base), 4-6 (intermedio), 7-8 (avanzato), 9-10 (esperto). Ciascuno include: scenario realistico, domanda specifica, campione di dati/schema, risultato atteso, difficoltà, concetti verificati, errori comuni
- Confronta le migliori risorse per [Competenza] per chi ha [Background] e mira a [Obiettivo]: [Risorsa 1], [Risorsa 2], [Risorsa 3], [Risorsa 4]. Valuta: approccio didattico, profondità vs ampiezza, impegno in termini di tempo, costo, prerequisiti, componenti pratiche, supporto della comunità, valore della preparazione al lavoro
- Quali sono le tecniche di studio più efficaci per [Tipo di materia]? Includi: programmi di ripetizione spaziata, metodi di richiamo attivo e strategie di applicazione pratica specifiche per questo ambito. Fornisci un piano di studio settimanale di [X] ore/settimana e gli strumenti da utilizzare ([App Flashcard], [Piattaforma di esercitazione]). Fornisci un modello settimanale utilizzabile
- Quali conoscenze preliminari sono necessarie prima di apprendere [Argomento avanzato]? Crea un albero di dipendenze che mostri i concetti fondamentali da padroneggiare per primi. Per ogni prerequisito: spiegazione, perché è importante per l'argomento avanzato, sequenza di apprendimento consigliata, durata stimata, risorse gratuite di qualità
- Fornisci cinque progetti pratici per applicare [Abilità] in scenari reali. Per ciascuno includi: livello di difficoltà, conoscenze richieste, durata stimata, risultati di apprendimento, requisiti di passaggio, sfide di estensione e come mostrarli in un portfolio. Lo stato dal principiante all'avanzato. Includi una struttura adeguata per il codice iniziale e la rubrica di valutazione
🔍 Lo sapevi? Il " test di Turing", proposto nel 1950 da Alan Turing, era stato ideato per verificare se una macchina fosse in grado di sostenere una conversazione indistinguibile da quella di un essere umano.
Scrittura creativa e generazione di contenuto
- Genera 10 premesse narrative uniche [Genere] combinando [Elemento 1] e [Elemento 2]. Per ciascuna: bozza del protagonista, conflitto centrale, potenziale colpo di scena. 2-3 frasi per premessa. Dai priorità all'originalità e ai ganci emotivi
- Crea un profilo dettagliato del carattere [Tipo di carattere] in [Genere]. Includi: retroscena, motivazioni, difetti, punti di forza, modi di parlare, arco narrativo, relazioni. Rendilo tridimensionale e avvincente. 800 parole
- Brainstorming di 20 punti di vista unici per scrivere su [Argomento] rivolgendosi a [Pubblico]. Includere: prospettive contrarie, punti di vista personali, approcci basati sui dati e formati innovativi. Evitare punti di vista abusati. Raggruppare per tipo di contenuto (istruzioni, casi di studio, ecc.)
- Genera 15 titoli accattivanti per [Tipo di contenuto] su [Argomento] per [Pubblico]. Usa formule diverse: istruzioni, elenco, domanda, curiosità, vantaggi. Includi il conteggio dei caratteri per ciascuno
- Schema [Durata del video] copione video su [Argomento] per [Piattaforma]. Includere: gancio (primi 10 secondi), punti principali con transizioni, tattiche di coinvolgimento e CTA. Formattare per la lettura dal teleprompter. Traghetto [Pubblico]. Includere indicatori temporali
- Riscrivi questo contenuto in [tono/voce specifici] in linea con lo stile di [esempio di riferimento]: [contenuto]. Mantieni il messaggio principale modificando il vocabolario, la struttura delle frasi, il livello di umorismo e la formalità. Spiega le cinque scelte stilistiche chiave che hai fatto e perché sono adatte al tono del traguardo
- Scrivi cinque diversi paragrafi introduttivi per [Tipo di contenuto] su [Argomento]. Utilizza queste tecniche: domande provocatorie, statistiche sorprendenti, aneddoti personali, affermazioni audaci e controcorrente, descrizioni sensoriali vivide. Spiega il trigger psicologico che ogni gancio utilizza
- Progetta una serie di 10 contenuti su [Argomento] che si sviluppano progressivamente per [Pubblico]. Includi: titoli degli episodi, punti chiave, formattare dei contenuti (video, articoli completi, infografiche, ecc.), come ogni pezzo crea connessione con gli altri e la cadenza di pubblicazione ottimale. Crea un arco narrativo che mantenga il pubblico coinvolto. Includi una strategia di promozione per ogni pezzo
- Crea una copertina per un romanzo di genere [Genere] intitolato "[Titolo]". Tema: [Atmosfera/Tema]. Includi: titolo in grassetto, nome dell'autore, immagini di sfondo suggestive che richiamano [Elemento chiave], combinazione di colori che evoca [Emozione]. Stile: [Convenzioni commerciali/letterarie/thriller/romantiche]
- Crea una scheda di riferimento per il carattere [Nome del carattere] che mostri: una visualizzazione completa del corpo in [Posa caratteristica], un primo piano del viso che mostri [Caratteristiche chiave], dettagli dell'abbigliamento, tavolozza dei colori, elementi/accessori degni di nota. Includi gli elenchi dei tratti caratteriali elencati. Stile: [Realistico/Anime/Cartoon/Fumetto]
Errori comuni da evitare con i prompt di Perplexity IA
Ecco alcuni errori comuni da evitare quando si lavora con i prompt di Perplexity IA:
|Errore
|Soluzione
|Chiedere troppe cose contemporaneamente
|Concentrati su una richiesta per prompt per ottenere risposte chiare e concrete
|Ignorare i limiti di parole
|Stabilisci limiti chiari: "Spiega in meno di 150 parole" per evitare risultati sconclusionati
|Porre domande multiple non correlate o non perfezionare affatto i prompt
|Prova diversi punti di vista, modifica la formulazione e perfeziona il testo in base alle risposte dell'IA
|L'uso di un linguaggio eccessivamente informale che confonde l'IA
|Mantieni i prompt chiari e professionali; evita slang o abbreviazioni, a meno che non siano intenzionali
|Combinazione incoerente di istruzioni e contenuto di riferimento
|Usa sezioni o tag chiari per le istruzioni rispetto ai materiali di origine
|Supponendo che l'IA comprenda il gergo specifico del settore
|Aggiungi brevi definizioni o contestualizzazioni per termini tecnici e acronimi
|Non indicare cosa da fare se mancano informazioni rilevanti
|Istruisci l'IA: "Se non vengono trovate informazioni, riepiloga/riassumi il consenso attuale o indica esplicitamente 'nessuna trovata'"
|Supponendo che l'IA "ricordi" i thread o le azioni precedenti
|Riafferma esplicitamente il contesto o i risultati necessari in ogni nuovo prompt
🧠 Curiosità: All'inizio degli anni '80, un computer del laboratorio di IA del MIT ha imparato a giocare a Space Invaders utilizzando l'apprendimento per rinforzo. L'obiettivo era insegnare alle macchine come "divertirsi" migliorando attraverso il feedback.
Limiti dell'utilizzo di Perplexity IA
Molte recensioni di Perplexity AI sottolineano che, sebbene lo strumento funzioni bene per ricerche rapide, presenta diversi svantaggi. Ecco alcune potenziali difficoltà che potresti incontrare:
- Profondità contestuale o sfumature della conversazione con limite rispetto ai chatbot dedicati; tende a fornire riepiloghi/riassunti concisi piuttosto che esplorare idee complesse in modo approfondito
- la copertura delle fonti e l'indice possono essere più limitate* rispetto ai motori di ricerca web completi in tempo reale; possono basarsi su un numero inferiore di fonti e quindi tralasciare alcune prospettive
- Le citazioni possono talvolta essere imprecise o essere collegate a fonti obsolete o irrilevanti, a seconda dei prompt di Perplexity IA utilizzati
- la versione gratis limita l'accesso* a funzionalità specifiche come la ricerca Pro, il caricamento di file e livelli di utilizzo superiori
🔍 Lo sapevi? La parola "algoritmo" deriva da Al-Khwarizmi, un matematico persiano del IX secolo. Egli creò regole sistematiche per risolvere le equazioni.
Alternative a Perplexity IA da esplorare
Ecco la nostra selezione delle migliori alternative a Perplexity IA! 💁
1. ClickUp (ideale per l'assistenza e la ricerca IA sensibili al contesto)
ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, documenti e comunicazione del team, il tutto in un'unica piattaforma, potenziata dall'automazione e dalla ricerca AI di nuova generazione.
Mentre strumenti come Perplexity rispondono alle domande in modo isolato, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale della piattaforma, ClickUp Brain, garantisce la connessione del tuo spazio di lavoro, dei tuoi documenti e delle intuizioni dell'intelligenza artificiale in modo che il tuo team possa ideare, creare ed eseguire contenuto in un unico posto.
Genera idee in linea con i tuoi obiettivi
ClickUp Brain trasforma l'ideazione dell'idea di contenuto in un processo mirato e supportato dai dati.
Supponiamo che tu stia aggiornando il tuo calendario dei contenuti per il primo trimestre. Chiedi a ClickUp Brain di esaminare gli argomenti esistenti, le metriche di traffico e le lacune nei contenuti per proporre nuovi temi in linea con il tuo SEO e il tono del tuo marchio.
Utilizza il contesto del tuo spazio di lavoro per suggerire idee che completano ciò che già funziona. Da lì, puoi trasformare ogni suggerimento in un'attività di ClickUp, tagga il titolare pertinente e allega documenti ClickUp di riferimento per ulteriori ricerche.
📌 Prova questo prompt: Analizza il nostro attuale calendario dei contenuti e genera cinque nuove idee di articoli relativi alla collaborazione remota che colmino le lacune nelle parole chiave e corrispondano alle nostre categorie più performanti.
Conduci ricerche approfondite senza lasciare il tuo area di lavoro
Se hai già utilizzato Perplexity AI, sai quanto sia veloce nel fornire risposte. Tuttavia, tali risposte rimangono al di fuori del tuo flusso di lavoro. Devi comunque copiare le informazioni chiave in un documento, trovare il contesto giusto e trasformare manualmente la ricerca in azione.
ClickUp Brain MAX cambia tutto questo. Web Search ti consente di estrarre le informazioni più recenti da fonti affidabili direttamente all'interno di ClickUp. Puoi combinare questi risultati esterni con i tuoi progetti, documenti e attività esistenti, facilitando la ricerca, l'analisi e l'azione.
Supponiamo che tu stia eseguendo una verifica del contenuto e noti che i tuoi blog sul lavoro di squadra ibrido non stanno ottenendo i risultati sperati.
Tu gli dai il suggerimento: "Cerca sul web gli ultimi dati sulla produttività dei team ibridi ed elenca tre nuove informazioni che dovremmo citare quando aggiorniamo i nostri blog"
In pochi secondi, otterrai reportistica recente da fonti attendibili (ad esempio nuovi studi che dimostrano la stanchezza da ibrido tra i dipendenti che lavorano da remoto) insieme a suggerimenti pratici per la tua prossima riscrittura. Puoi taggare il tuo scrittore, allegare i risultati all'attività pertinente e programmare subito l'aggiornamento.
Trasforma aggiornamenti complessi in chiari passaggi successivi
ClickUp Brain ti aiuta anche a portare avanti i progetti di grandi dimensioni.
Supponiamo che la tua verifica dei contenuti abbia individuato centinaia di pagine da segnalare. Chiedi a ClickUp Brain di raggruppare le pagine in base al tipo di problema (ad esempio informazioni obsolete o link non funzionanti), assegnarle ai titolari competenti e impostare delle scadenze.
In pochi minuti avrai un elenco di attività categorizzate e da mappare sul tuo flusso di lavoro, completo di liste di controllo per ogni correzione.
📌 Prova questo prompt: Raggruppa tutte le pagine segnalate durante l'audit in categorie (contenuti obsoleti, link mancanti, basso coinvolgimento) e assegnale ai rispettivi membri del team con una scadenza di due settimane.
Collega l'ideazione creativa e l'esecuzione
Quando sei pronto a passare dall'idea al risultato, ClickUp Brain ti offre supporto end-to-end. Genera concetti di immagini, crea schemi o persino crea risorse visive utilizzando la generazione di arte IA all'interno delle tue lavagne ClickUp.
Esempio, il tuo responsabile marketing ha bisogno di un'immagine di intestazione per un blog sul lavoro di squadra a distanza. Chiedi a ClickUp Brain di generare un concetto visivo in linea con la palette del tuo marchio. Una volta approvata, allega l'immagine selezionata direttamente all'attività di contenuto.
Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp
- Parla: cattura le idee mentre sei in movimento e trasforma i pensieri espressi a voce in attività o note con ClickUp Talk-to-Testo (è 4 volte più veloce della digitazione!)
- usa tutto il cervello di cui hai bisogno: *accedi a ChatGPT, Claude e Gemini all'interno di ClickUp Brain e Brain Max per eliminare la proliferazione dell'IA
- Ricerca contestualizzata: Trova le risposte tra attività, documenti, commenti e allegati utilizzando ClickUp Deep Search, che comprende il significato
- Scrivi a modo tuo: Crea e perfeziona i contenuti con ClickUp Brain inserendo suggerimenti, effettuando la modifica dei risultati e modificando i prompt fino a quando non si adattano al tuo tono
- Trasforma i dashboard in approfondimenti: Genera standup, report e riepiloghi/riassunti con le AI Card nei dashboard ClickUp che estraggono il contesto in tempo reale dal tuo spazio di lavoro
- rimani concentrato durante le riunioni: *registra, trascrivi e riepiloga/riassume automaticamente le discussioni con ClickUp AI Notetaker
- Automatizza con il linguaggio: crea automazioni ClickUp personalizzate e trigger flussi di lavoro utilizzando prompt in linguaggio naturale
Limiti di ClickUp
- Le sue estese funzionalità/funzione personalizzate possono sopraffare i principianti
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 10.585 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)
Un utente di Reddit condivide:
Sì. ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto faticoso. E, onestamente, quando sono immerso nel mio lavoro, questa è l'ultima cosa che vorrei fare.
Utilizzo principalmente l'IA per scrivere, dato che lavoro nel settore del contenuto. Inoltre, modifica ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Documenti. Adoro le opzioni di formattazione, in particolare i banner. Sono così carini!
Sì. ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto faticoso. E, onestamente, quando sono immerso nel mio lavoro, questa è l'ultima cosa che vorrei fare.
Utilizzo principalmente l'IA per scrivere, dato che lavoro nel settore del contenuto. Inoltre, modifica ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, in particolare i banner. Sono così carini!
2. Google Gemini (ideale per l'intelligenza multimodale)
Gemini di Google lavora contemporaneamente su testo, immagini, audio, video e codice. Inserisci uno screenshot di un messaggio di errore, incollare il codice e descrivi verbalmente il problema. L'IA elaborerà quindi tutti e tre gli input insieme.
Inoltre, Deep Research offre automazione alla parte noiosa della raccolta di informazioni, navigando su centinaia di siti per compilare reportistica mentre tu ti occupi di altre attività.
Le migliori funzionalità/funzioni di Google Gemini
- Crea Gems personalizzati che attingono dai tuoi file Google Drive e fanno automaticamente riferimento all'ultima versione quando aggiorni quei documenti
- Usa la fotocamera per porre domande su ciò che vedi; lo strumento mostrerà le soluzioni direttamente sullo schermo
- Genera brevi video in Vids descrivendo le scene in linguaggio naturale per fornire supporto alla produzione video da remoto
Limiti di Google Gemini
- Gli utenti gratis hanno un limite giornaliero di cinque prompt per Gemini 2.5 Pro, mentre gli abbonati Pro (20 $ al mese) hanno un limite massimo di 100 prompt
- La velocità di risposta è notevolmente inferiore rispetto alla concorrenza nell'elaborazione delle stesse query, in particolare per attività complesse in più passaggi
Prezzi di Google Gemini
- Free
- google IA Pro: *19,99 $ al mese
- Google IA Ultra: 249,99 $ al mese
Valutazioni e recensioni di Google Gemini
- G2: 4,4/5 (oltre 275 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
📖 Leggi anche: I migliori generatori di video /IA
3. ChatGPT (ideale per la ricerca basata sul dialogo)
La ricerca ChatGPT ha trasformato il tipico ciclo "digita le parole chiave, clicca sui collegamenti, ripeti" in qualcosa di più fluido. Basta porre una domanda in un linguaggio semplice e lo strumento cerca automaticamente sul web, sintetizzando i risultati chiave in risposte di conversazione.
La funzione di cronologia delle ricerche ti consente di rivisitare le vecchie conversazioni per parola chiave, in modo che l'analisi di mercato che hai fatto tre settimane fa non svanisca nel nulla. Inoltre, integra DALL-E quando hai bisogno di generare immagini nel contesto.
Le migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT
- Attiva la modalità Deep Research per gestire attività di ricerca in più passaggi che leggono e sintetizzano contenuto provenienti da più fonti online
- Organizza chat, file e contesti rilevanti correlati sotto Progetti per mantenere la continuità tra flussi di lavoro multisessione o argomenti di ricerca di lunga durata
- Imposta attività pianificate per consentire a ChatGPT di eseguire in modo proattivo azioni ricorrenti come l'invio di promemoria, l'esecuzione di analisi o il controllo degli aggiornamenti sul web
Limiti di ChatGPT
- Gli utenti gratis hanno un limite di 10-50 messaggi GPT-5 entro cinque ore prima che il sistema li passi a GPT-4
- Sebbene lo strumento non garantisca la condivisione delle informazioni del tuo account, i provider di terze parti elaborano le tue query anche dopo che ChatGPT le ha riscritte, rendendolo un problema di sicurezza per le informazioni sensibili
Prezzi di ChatGPT
- Free
- Vai: 5 $ al mese
- In più: 20 $ al mese
- Pro: 200 $ al mese
- aziendale: *30 $ al mese per utente
- Azienda: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di ChatGPT
- G2: 4,7/5 (oltre 1.045 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 260 recensioni)
4. You. com (Ideale per l'infrastruttura degli sviluppatori)
You. com ha creato la sua API di ricerca appositamente per gli sviluppatori che hanno bisogno di basare le applicazioni LLM su dati web in tempo reale. La piattaforma restituisce snippet di forma lunga progettati per il consumo da parte dell'IA piuttosto che i tipici tag di metadati forniti dai motori di ricerca.
ARI (Advanced Research & Insights) analizza contemporaneamente oltre 400 fonti e genera report completi e accurati in meno di cinque minuti.
You. com: le migliori funzionalità/funzioni
- Lascia che selezioni automaticamente il modello ottimale (ChatGPT, Claude, Gemini) per il tuo specifico tipo di query
- Crea ambiti di ricerca personalizzati che includono i dati della tua organizzazione con le integrazioni di Google Drive, OneDrive e SharePoint
- Crea agenti personalizzati che eseguono ripetutamente istruzioni specifiche, eliminando la necessità di digitare nuovamente gli stessi prompt per le attività di routine
Limiti di You.com
- I limiti di caricamento dei file sono limitati a 25 MB per query su Pro e 50 MB su Max, con blocco dell'analisi di set di dati o raccolte di documenti più grandi
- Il piano Max ha un limite di 25 utenti per i collaboratori dello spazio di lavoro, limitando potenzialmente l'espansione del team man mano che le organizzazioni crescono
Prezzi di You.com
- Free
- Pro: 20 $ al mese
- Massimo: 200 $ al mese
- azienda: *Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su You.com
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: Recensioni insufficienti
📖 Leggi anche: Che cos'è il prompt chaining: esempi, casi d'uso e strumenti
5. Phind (ideale per ricerche tecniche)
Phind esegue più cicli di ricerche sul web durante la risposta quando necessita di ulteriori informazioni, fornendo risposte complete in tempo reale invece di limitarsi a una sola query iniziale. Le risposte vengono fornite sotto forma di diagrammi, grafici, immagini in linea, schede e widget interattivi, rendendo più facili da comprendere argomenti complessi.
La piattaforma genera anche risposte IA con collegamenti a fonti online come GitHub e Stack Overflow, consentendoti di verificare rapidamente le affermazioni.
Scopri le migliori funzionalità/funzioni di Phind
- Esegui il codice in un ambiente Jupyter sandbox per testare la logica, generare grafici matplotlib e allegare i risultati dell'esecuzione direttamente alle risposte
- Crea un profilo di risposta che definisca le impostazioni per risposte creative o precise, oltre a un profilo utente per evitare di aggiungere contesti ripetitivi
- Carica PDF per la sintesi, CSV per la profilazione dei dati o immagini per la descrizione e l'analisi con i piani Pro e Business
Limiti di Phind
- Finestra di contesto con limite rispetto ad altri prodotti
- La versione gratis limita gli utenti a 10 ricerche al giorno
Prezzi di Phind
- Free
- Pro: 20 $ al mese
- aziendale: *40 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Phind
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: Recensioni insufficienti
🚀 Vantaggio di ClickUp: la gestione di attività ripetitive può richiedere tempo e risorse preziose. Gli agenti Autopilot di ClickUp alleggeriscono questo carico automatizzando i processi di routine, consentendo ai team di concentrarsi su attività più strategiche.
Si tratta di bot IA senza codice che puoi personalizzati con questi trigger:
- Integrazione del feedback dei client: quando un client invia un feedback tramite il modulo "Feedback", crea un'attività nell'elenco "Feedback dei client", assegnala al membro del team appropriato e imposta una data di scadenza
- Avvisi di allocazione delle risorse: Quando un'attività viene assegnata a un membro del team che ha già raggiunto la piena capacità, invia un avviso al project manager affinché riassegni l'attività
- Notifiche di revisione dei documenti: Quando un documento nella cartella "Revisione" viene aggiornato, invia una notifica a tutti i membri del team assegnati e richiedi un feedback entro 48 ore
Ulteriori informazioni qui! 👀
Non rimanere "perplesso", pensa a ClickUp!
I prompt di Perplexity AI stimolano le idee. E ClickUp, l'app tutto per il lavoro, le trasforma in azioni concrete.
Mentre Perplexity ti aiuta a esplorare ciò che è disponibile, ClickUp crea una connessione tra ogni scoperta e il tuo lavoro effettivo, inclusi compiti, documenti e dati. Con ClickUp Brain, puoi chiedere, analizzare e agire in un unico spazio di lavoro. Allo stesso tempo, ClickUp Brain MAX ti aiuta a cercare sul web, attingere a più modelli di IA e automatizzare interi flussi di lavoro senza cambiare contesto.
Allora, cosa aspetti? Accedi a una conoscenza illimitata iscrivendoti oggi stesso a ClickUp! ✅