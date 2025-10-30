Oltre 50 prompt di Perplexity IA da provare

Perplexity IA è ottimo per trovare informazioni e citare fonti. Ma è il come che fa la differenza.

Pensa ai prompt come agli ordini al ristorante. "Qualcosa di buono" ti fa avere quello che è rimasto. "Spaghetti piccanti, aglio extra, senza arachidi" ti fa avere esattamente quello che vuoi.

Stesso principio, risultati migliori.

La magia avviene quando aggiungi il contesto: su cosa stai lavorando, quanto vuoi approfondire o il formato che preferisci.

Abbiamo raccolto i migliori prompt di Perplexity AI da utilizzare subito. E come bonus, daremo un'occhiata a ClickUp , un'alternativa innovativa e sensibile al contesto che unisce AI, documentazione e flusso di lavoro. 🕵

Perplexity IA è un motore di ricerca conversazionale basato su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Elabora query in linguaggio naturale e restituisce risposte sintetizzate, citando fonti provenienti da tutto il web.

La piattaforma utilizza l'intelligenza artificiale per comprendere il contesto, il che significa che puoi porre domande di approfondimento e lei ricorderà di cosa stai parlando. Estrae informazioni in tempo reale, le elabora e presenta le risposte in un formattare leggibile con citazioni cliccabili in modo da poter verificare tutto.

I prompt di Perplexity IA sono le domande o le istruzioni che digiti per ottenere risposte specifiche. Più dettagli e contesto includi, migliore sarà la risposta.

Un prompt di base come "Spiega il SEO" ti fornirà una panoramica generale, ma uno più dettagliato come "Spiega il SEO per le aziende locali con esempi di tattiche di ottimizzazione on-page" ti fornirà informazioni mirate che corrispondono alle tue esigenze.

✅ Esempio di prompt:

confronta i 5 migliori strumenti di email marketing per le piccole imprese nel 2025. Includi i livelli di prezzo, le funzionalità distintive e un limite per ogni strumento. Presenta il tutto in una tabella comparativa con le fonti

È specifico, scansionabile e indirizza Perplexity verso risposte strutturate e verificabili.

🧠 Curiosità: " Perplexity " è in realtà una misura statistica utilizzata per valutare i modelli linguistici. Più bassa è la perplessità, migliore è la capacità del modello di prevedere il testo.

Ecco un processo passo-passo per creare modelli di prompt IA che forniscono risposte utili. 👇

Prima di digitare qualsiasi cosa nello strumento IA, cerca di capire cosa vuoi ottenere da esso.

Stai cercando una definizione rapida, un confronto dettagliato, dati statistici o istruzioni di passaggio passo passo? Annota prima il tuo obiettivo finale.

Ad esempio, se sei un:

Studente che scrive una revisione della letteratura sulla politica climatica, hai bisogno di ricerche recenti che mostrino come diverse connessioni tra studi siano dimostrate

Se sei un marketer che sta preparando una presentazione per una campagna, potresti aver bisogno di dati di analisi della concorrenza che mostrino quali tattiche hanno favorito il coinvolgimento nell'ultimo trimestre

Conoscere il tuo obiettivo ti aiuta a creare un prompt che ti permetta di raggiungerlo in un colpo solo.

🧠 Curiosità: il termine " intelligenza artificiale " è stato coniato nel 1956 durante un workshop estivo alla Dartmouth University. I partecipanti pensavano che l'intelligenza artificiale a livello umano potesse essere raggiunta in un estate. Quasi 70 anni dopo, ci stiamo ancora lavorando!

Ora raccogli i dettagli specifici che daranno forma alla tua risposta. Pensa a chi leggerà queste informazioni, in quale settore lavori, quale periodo di tempo è rilevante e quali sono i vincoli che devi affrontare.

Ecco una lista di controllo degli elementi da considerare per diventare un prompt engineer:

La differenza che questo comporta è enorme. Un autore che chiede "In che modo i team editoriali di testate come il Washington Post e Reuters utilizzano gli strumenti di intelligenza artificiale per velocizzare la verifica dei fatti senza sacrificare l'accuratezza, con esempi specifici di strumenti e flussi di lavoro" ottiene informazioni sulle pratiche delle redazioni, nomi di strumenti e dettagli di implementazione che puoi consultare o adattare.

Decidi come desideri che Perplexity presenti le informazioni.

Hai bisogno di un riepilogo/riassunto di un paragrafo da inserire in un rapporto, di un elenco puntato per una presentazione, di una tabella comparativa che mostri pro e contro o di esempi dettagliati con spiegazioni?

Aggiungi questo al tuo prompt.

Se stai confrontando diversi software di assistenza alla scrittura, richiedi di formattare una tabella: "Crea una tabella comparativa tra ClickUp Brain, Jasper e Textmetrics che includa prezzi, dimensione del database di parole chiave e funzionalità/funzione uniche".

Indica a Perplexity quanto vuoi approfondire.

Stai cercando una panoramica superficiale che puoi leggere in due minuti, una spiegazione moderatamente dettagliata con alcuni esempi o un'analisi esaustiva che copra la storia, lo stato attuale, le controversie e le implicazioni future?

Utilizza indicatori specifici di lunghezza o dettaglio. Prova "Fornisci una spiegazione di 1000 parole sull'apprendimento supervisionato e non supervisionato con tre esempi reali per ciascuno, rivolta a qualcuno con conoscenze di base di Python".

Essere espliciti sulla profondità ti evita di dover leggere 10 paragrafi quando ti servono solo due frasi, o di ottenere una panoramica superficiale quando hai bisogno di sostanza.

🧠 Curiosità: l'idea di un'intelligenza simile a quella umana nelle macchine risale a Talos, il gigantesco automa di bronzo della mitologia greca progettato per proteggere Creta. Pur non essendo una macchina vera e propria, il mito descrive Talos con uno scopo programmato.

Elenco eventuali requisiti o limiti specifici che dovrebbero filtrare risultati coerenti. Ciò include vincoli di tempo, focus geografico, tipi di fonti o particolari angolazioni che desideri coprire.

Esempi di vincoli utili con un impatto reale:

Questi vincoli mantengono i risultati strettamente focalizzati su ciò che è importante per il tuo progetto.

Ecco perché abbiamo creato ClickUp Brain, l'IA che crea la connessione tra project management, knowledge management e collaborazione nel tuo spazio di lavoro e integra strumenti di terze parti. Ottieni risposte contestualizzate senza costi aggiuntivi e sperimenta un aumento dell'efficienza del lavoro di 2-3 volte, proprio come i nostri client di Seequent.

Ora combina tutto in un unico prompt chiaro. Inizia con la tua domanda principale, aggiungi il contesto, specifica il formato e la profondità desiderati per il risultato, quindi includi eventuali vincoli.

Un prompt debole potrebbe essere: "In che modo le aziende utilizzano il feedback dei clienti?"

Un prompt completo potrebbe essere: "Spiega tre metodi specifici utilizzati dalle aziende SaaS con 1.000-10.000 utenti per raccogliere e agire sul feedback dei clienti. Concentrati su metodi che possono essere implementati con un team di meno di cinque persone. Presenta un elenco numerato con un esempio reale di azienda per ciascun metodo, includendo lo strumento utilizzato e il risultato ottenuto. Includi fonti tratte da casi di studio o interviste pubblicati negli ultimi 18 mesi*."

Vedi la differenza? Il secondo prompt ti fornirà informazioni utili, inclusi esempi verificati che corrispondono alla dimensione della tua azienda e ai tuoi limiti di risorse.

È un modo semplice per organizzarti, collaborare con il tuo team e creare un archivio riutilizzabile di prompt di scrittura IA che danno risultato.

Puoi raggrupparli per argomento, contrassegnarli con casi d'uso e persino tenere traccia di quelli che hanno dato i risultati migliori. Esempio, un content strategist potrebbe tenere pagine separate per prompt di ricerca, modelli di copywriting e query supportate da dati.

🚀 Vantaggio di ClickUp: Pensa a ClickUp Doc come alla tua libreria personale di prompt, uno spazio in cui tutti i prompt Perplexity AI che hai creato (e perfezionato) sono raccolti in un unico posto.

Ecco il nostro elenco curato dei migliori prompt di Perplexity IA per immagini, ricerca, scrittura e una varietà di altri casi d'uso per ottenere un risultato eccellente ogni volta.

Confronta la soddisfazione dei clienti per [Prodotto 1], [Prodotto 2], [Prodotto 3], [Prodotto 4], [Prodotto 5]. Includi: punteggi NPS, valutazioni G2/Capterra con numero di recensioni e analisi del sentiment degli ultimi sei mesi, mostrando i primi tre elogi e reclami per ciascuno. Filtra per recensori [Dimensione dell'azienda]. Presenta come tabella decisionale con un riepilogo/riassunto di 200 parole.

Quali tecnologie di supply chain stanno adottando i produttori di [dimensione dell'azienda] nel 2023-2024? Focus su: IoT, previsione AI, blockchain e automazione dei magazzini. Per ciascuna: percentuale di adozione, costi/Sequenza di implementazione, guadagni in termini di efficienza con metriche e 2 casi di studio. Escludere soluzioni che richiedono un investimento superiore a 5 milioni di dollari. Formattare come guida di valutazione.

Analizza i finanziamenti VC nel [Settore] per il 2024. Includi: capitale totale con confronto QoQ, ripartizione per fase, le 10 principali operazioni con importi e investitori, sottosettori emergenti con percentuali specifiche e tre nuovi profili unicorno. Concentrati sulle operazioni USA/Unione europea superiori a 5 milioni di dollari. Utilizza i dati Crunchbase/PitchBook. Formattare il memo di investimento in 1000 parole.

Epiloga/riassumi le [Tipologia di regolamento] attuali e in sospeso che interessano [Tipologia di azienda] nelle [Regioni] a ottobre 2024. Per ogni regolamento: date di entrata in vigore, requisiti chiave, sanzioni e modalità di adeguamento di [Azienda di esempio 1], [Azienda di esempio 2], [Azienda di esempio 3]. Presenta il tutto sotto forma di lista di controllo di conformità. Cita fonti normative ufficiali.

Quali sono i tassi di adozione aziendale della [Tecnologia] nel 2023-2024? Includi: percentuale di adozione attuale, ripartizione per reparto, strumenti specifici utilizzati, metriche ROI da casi di studio, ostacoli all'adozione e fattori di esito positivo. Concentrati sulle informazioni rese pubbliche dalle aziende Fortune 500. 1200-1500 parole per un pubblico di CTO.

In che modo [target demografico] ha modificato il proprio comportamento di acquisto per [categoria di prodotti] tra il 2022 e il 2024 in [paese]? Includi: variazioni della spesa (%), canali preferiti con dati di coinvolgimento, fattori chiave di acquisto classificati e sensibilità al prezzo. Cita almeno 5 pagine web pertinenti, come sondaggi McKinsey o rapporti NRF. Riepilogo/riassunto di 300 parole + sezioni dettagliate.

Confronta [Concorrente 1], [Concorrente 2], [Concorrente 3], [Concorrente 4] e [Concorrente 5] nel settore [Settore]. Crea una tabella che mostri: prezzi, quote di mercato con fonti, funzionalità/funzione uniche, aggiornamenti dei prodotti nel 2024 e valutazioni degli utenti da G2/Capterra. Concentrati sulle aziende che servono [Dimensione del cliente target].

Qual è l'attuale dimensione del mercato e il CAGR previsto per [Settore] dal 2024 al 2030 nella [Regione]? Includi i fattori trainanti del mercato, la suddivisione per segmento in base al [tipo personalizzato] e cita i rapporti di Gartner/Forrester/IDC pubblicati dopo il 2023. Presenta il tutto sotto forma di riepilogo/riassunto strutturato con le fonti.

Controllo di sicurezza di questo codice: [Snippet]. Verifica: SQL injection, XSS, riferimenti non sicuri, difetti di autorizzazione/autorizzazione, esposizione dei dati, limite di frequenza, CSRF, problemi di caricamento dei file, password deboli e fughe di messaggi di errore. Per ciascuno di essi, spiega l'exploit, valuta la gravità utilizzando la scala OWASP e fornisci un codice sicuro. Includi una lista di controllo di correzioni prioritarie. 1500 parole

💡 Suggerimento professionale: i prompt /IA più efficaci spesso imitano la curiosità umana. È risaputo che i prompt naturali e basati su domande producono risposte più sfumate. Ecco perché la tecnica dei prompt basati sulla catena di pensieri è così popolare.

Guidi l'IA attraverso il tuo processo di ragionamento passaggio dopo passaggio. In istanza, scrivi: "Ragioniamo passaggio dopo passaggio. Quali fattori influenzano la SEO di un nuovo blog, dalla ricerca delle parole chiave al raggruppamento dei contenuti, e come li classificheresti in ordine di priorità per un piano trimestrale?" In sostanza, stai insegnando all'IA come ragionare e non solo cosa rispondere.