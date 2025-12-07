Zoho Meeting e ClickUp SyncUp: quale strumento per riunioni video è migliore?

Sono le 11 del mattino e hai già partecipato a tre riunioni, passando sei volte dal tuo strumento di videoconferenza all'app di project management e al software per prendere appunti. In una giornata tipo, un singolo dipendente attiva/disattiva un'app e una finestra più di 3.600 volte.

Il punto è questo: le riunioni video non dovrebbero esistere nel vuoto. Quando il tuo strumento di chiamata è scollegato dal luogo in cui si svolge effettivamente il lavoro, le decisioni vanno perse e i follow-up cadono nel vuoto.

La vera domanda non riguarda solo la qualità video o la condivisione dello schermo. Riguarda ciò che accade al termine della chiamata. Le azioni da intraprendere diventano automaticamente delle attività? È possibile richiamare il contesto del progetto durante la riunione senza cambiare scheda?

Zoho Meeting e SyncUp di ClickUp promettono entrambi una collaborazione video senza interruzioni, ma adottano approcci completamente diversi. Confrontiamoli e vediamo quale dei due mantiene effettivamente le promesse.

ClickUp SyncUp e Zoho Meeting: una panoramica

Ecco una breve panoramica per te:

Funzionalità/funzione ClickUp SyncUp Zoho Reunion Disponibile su Area di lavoro di ClickUp, app mobile, estensione Chrome Android, iOS, Linux, macOS, Windows Numero massimo di partecipanti 200 250 per le riunioni, 5.000 per i webinar Numero massimo di partecipanti 24 contemporaneamente Tutti i partecipanti alla riunione Audioconferenze Possibilità di registrare l'audio SyncUps Numeri di accesso sicuri per oltre 55 paesi Piani tariffari* Piano Free, prezzi personalizzati per team più grandi 1 $ al mese per host per la sottoscrizione alle riunioni e 8 $ al mese per organizzatore per le sottoscrizioni ai webinar. Gestione del flusso di lavoro Attività, documenti e riunioni, tutto collegato in un unico spazio di lavoro Funziona come app autonoma: richiede strumenti PM separati. Gestione del calendario Calendario unificato che si integra con Google Calendar e Microsoft Outlook per la sincronizzazione istantanea delle riunioni e altre oltre 1.000 app Inviti tramite Calendario solo tramite Zoho Calendar e Zoho Mail Gestione delle risorse Assegna i carichi di lavoro, effettua il monitoraggio della capacità e allinea i programmi dall'interno delle attività di ClickUp. Limitato alla pianificazione delle riunioni Competenza tecnica Minimale: organizza riunioni e automazioni senza bisogno di codifica Moderato: richiede l'integrazione con le app Zoho Spazio di archiviazione Registrazioni archiviate in Hub clip con trascrizioni Archiviazione cloud su piani a pagamento (fino a 5 GB gratis)

Cos'è ClickUp?

Ospita chiamate audio e videochiamate all'interno della tua area di lavoro di ClickUp utilizzando ClickUp SyncUp.

Questo è un costo nascosto degli strumenti di videoconferenza non integrati. ClickUp è stato progettato per colmare questa lacuna che ostacola la produttività e ci permette di lavorare al meglio.

ClickUp è la prima area di lavoro IA convergente al mondo, che riunisce tutte le app, i dati e i flussi di lavoro.

Le tue videochiamate avvengono dove già svolgi il tuo lavoro, accanto alle attività in discussione, ai documenti in fase di revisione e ai progetti in fase di pianificazione.

Niente più lavoro dispersivo, niente più follow-up manuali, niente più ricerca del contesto della riunione della settimana scorsa. Per i team remoti e i responsabili delle operazioni che hanno bisogno di riunioni che si traducano effettivamente in azioni concrete, ecco cosa rende ClickUp diverso dagli strumenti di videoconferenza autonomi.

Funzionalità di ClickUp

ClickUp SyncUp si trova proprio dove lavori. Non è necessario cambiare app, cercare link per le riunioni o trasferire file solo per parlare con il tuo team.

Questa configurazione in-app, insieme alle seguenti funzionalità/funzioni, rende SyncUp una valida alternativa a Zoho:

Funzionalità n. 1: ClickUp SyncUp

Non perdere mai più il contesto delle riunioni. ClickUp SyncUp è una funzionalità integrata di videochiamata e chiamata audio incorporata direttamente nello strumento di project management di ClickUp. Gli utenti possono avviare chiamate vocali e videochiamate istantanee individuali o di gruppo da qualsiasi canale di chat, messaggio diretto o conversazione relativa a un'attività senza dover cambiare app.

Connettiti istantaneamente con SyncUps, lo strumento integrato di ClickUp per riunioni vocali e video.

Man mano che perfezioni i complessi piani di progetto, collega le discussioni direttamente alle attività di ClickUp. Supponiamo che tu voglia assegnare nuove responsabilità: puoi creare o aggiornare le attività in tempo reale. Ogni SyncUp registra automaticamente un riepilogo/riassunto nella chat, in modo che i membri del team che hanno perso la chiamata possano mettersi rapidamente al corrente.

Con la funzionalità avanzata Mobile SyncUp, porta la tua comunicazione faccia a faccia ovunque, anche quando non sei alla tua scrivania. Avvia o partecipa a SyncUp dall'app mobile ClickUp da qualsiasi canale o messaggio diretto.

Avvia o partecipa a SyncUp dal tuo dispositivo mobile

🚀 Smart Sync: le integrazioni ClickUp eliminano il cambio di contesto con il tuo attuale stack di strumenti. ClickUp si collega agli strumenti già utilizzati dal tuo team, come Google Workspace, Microsoft Teams e Slack, per garantire che nessuna conversazione o attività rimanga isolata. Le integrazioni di Google Calendar + Microsoft Outlook eseguono automaticamente la sincronizzazione delle tue riunioni, delle scadenze e degli aggiornamenti dei progetti.

La gestione del calendario integrata in ClickUp ti aiuta a visualizzare le sequenze dei progetti, i programmi delle attività e le sessioni SyncUp in un'unica vista unificata. Queste integrazioni consentono di risparmiare tempo e migliorare la gestione del flusso di lavoro, mantenendo file, riunioni e aggiornamenti accessibili in un unico posto.

Funzionalità 2: ClickUp Clips

Smetti di ripeterti durante le riunioni o di scrivere lunghe spiegazioni.

ClickUp Clips ti consente di registrare clip dello schermo o solo vocali e di inserirle direttamente in documenti, Commenti o Chat, in modo che il tuo team possa comprendere immediatamente il contesto, quando lo desidera.

Registra il tuo schermo senza sforzo con ClickUp Clips

Inoltre, tutti i tuoi clip registrati e i SyncUp registrati vengono archiviati in Hub clip. Puoi accedere a queste registrazioni in qualsiasi momento, insieme alle trascrizioni, e aggiungere commenti con indicazione dell'ora per indirizzare una conversazione molto specifica.

Accedi a tutte le tue registrazioni SyncUp in ClickUp hub

Infatti, chiunque nell'area di lavoro abbia accesso al canale (dove è stata registrata la SyncUp) può visualizzare la trascrizione e aggiungere commenti alla registrazione.

📮 ClickUp Insight: Il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra diverse piattaforme, gestire le email e passare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni? ClickUp riunisce i tuoi flussi di lavoro (e le chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!

Funzionalità n. 3: Chat ClickUp

Le conversazioni migliori sono quelle collegate al lavoro di cui si sta discutendo. Puoi avviare una chiamata (ovvero avviare SyncUp) direttamente dalla finestra della chat.

ClickUp Chat ti consente di comunicare e collaborare con il tuo team riunendo tutte le discussioni e le attività in un'unica piattaforma unificata. Invia fino a 1.000 messaggi per area di lavoro (piano Free) e organizzali in modo ordinato in thread e canali.

All'interno della chat, puoi selezionare i commenti e trasformarli in attività concrete e elenchi di cose da fare. Puoi anche condividere file, impostare post di annunci, gestire le attività e cercare messaggi specifici tramite parole chiave (proprio come Slack).

Collabora con i membri del tuo team con ClickUp Chat

Puoi avviare SyncUp direttamente dalla chat di ClickUp. Poiché i membri del tuo team hanno già accesso a quel thread di comunicazione, non dovrai perdere tempo a creare contesti o effettuare la condivisione di file su più strumenti di collaborazione.

⭐ Bonus: l'AI Notetaker di ClickUp registra, trascrive e riassume automaticamente le discussioni in tempo reale, trasformando ogni conversazione in informazioni utili. Al termine della riunione, AI Notetaker genera riassunti concisi, registra le decisioni prese e identifica anche i passaggi successivi o i titolari. Queste note vengono immediatamente collegate alle tue attività di ClickUp o ai tuoi documenti, mantenendo tutto il tuo team allineato, anche quando sta lavorando su più progetti. Lascia che sia l'IA Notetaker di ClickUp a occuparsi degli appunti delle riunioni mentre tu ti concentri sulle riunioni stesse.

Funzionalità n. 4: ClickUp Brain

Sei stanco di perdere tempo a cercare i punti chiave dopo una videochiamata? Con ClickUp Brain, un potente livello di intelligenza artificiale contestuale integrato nel tuo spazio di lavoro, le tue attività, i tuoi documenti, le tue chat, le tue riunioni e i tuoi dashboard sono tutti collegati. Ciò significa che Brain comprende davvero il contesto del tuo lavoro.

La parte migliore è che Brain estrae automaticamente gli elementi di azione dalle riunioni e li converte in attività assegnate e formattate correttamente non appena la chiamata termina. Quindi non è necessario scavare tra i programmi passati o i thread di Slack.

Ottieni una trascrizione ricercabile e dei riassunti con ClickUp Brain.

Inoltre, è in grado di riepilogare gli appunti delle riunioni precedenti, evidenziare lo stato delle attività chiave e gli ostacoli, generare punti di discussione e passaggi successivi.

💡 Suggerimento professionale: utilizza gli agenti di ClickUp nei canali del tuo team per rispondere a domande semplici. Questo agente estrae informazioni dai canali a cui ha accesso e risponde a domande come "Chi è il responsabile del progetto?" o "A chi è stato assegnato l'attività di test durante la riunione di ieri?", senza interrompere nessuno del tuo team. Automatizza le attività ripetitive nel tuo flusso di lavoro in pochi minuti. Automatizza le risposte alle domande più frequenti con gli agenti predefiniti di ClickUp.

Prezzi di ClickUp

Cos'è Zoho Reunion?

tramite Zoho

Zoho Meeting è una piattaforma online per riunioni e webinar progettata per la collaborazione e la comunicazione sul posto di lavoro per aziende e privati. È uno dei tanti componenti del più ampio ecosistema Zoho.

La piattaforma offre supporto per sale riunioni virtuali dedicate con controller assegnati e si integra direttamente con i sistemi di calendario e la suite di applicazioni Zoho (incluso Zoho CRM). Offre sicurezza avanzata con la crittografia SSL/AES a 128 bit, con funzionalità come sale protette da password e controlli della sala d'attesa per tenere fuori gli ospiti non invitati.

Funzionalità di Zoho Meeting

Zoho Meeting è un'app autonoma creata per ospitare sia riunioni interne che webinar esterni. Da incontri individuali uno a uno a riunioni di gruppo di 250 persone e webinar fino a 5.000 partecipanti, questa app è utilizzata da team remoti e organizzatori di webinar per le seguenti funzionalità chiave:

Funzionalità n. 1: sale riunioni

Zoho Meeting Rooms trasforma i tuoi spazi fisici dedicati alle conferenze in una piattaforma di riunioni virtuali dove i team possono partecipare insieme a riunioni online.

Gli utenti possono configurare una sala abbinando un display (come una TV o un monitor) a un'app di controllo dedicata su un dispositivo iOS (l'app Zoho Meeting Rooms Controller) per un funzionamento a mani libere.

tramite Zoho Meeting

Puoi creare e gestire più stanze dal tuo account Zoho Meeting e associarle a sessioni specifiche durante la pianificazione. Il controller ti consente anche di regolare le preferenze audio e video, registrare le sessioni e effettuare il monitoraggio di tutte le azioni relative alle stanze tramite un visualizzatore di log delle azioni.

Funzionalità n. 2: sale di discussione

Le breakout room sono spazi virtuali all'interno di una riunione in cui è possibile suddividere i partecipanti in gruppi più piccoli per discussioni mirate e brainstorming. Durante una sessione in corso in Zoho Meetings, gli organizzatori possono creare più stanze (fino a 20), assegnare i partecipanti manualmente o automaticamente e impostare dei timer per la durata del lavoro indipendente di ciascun gruppo.

Ogni sala riunioni funziona come una mini-riunione con la propria condivisione dello schermo e l'accesso alla lavagna online. Durante i workshop e le riunioni dei team interfunzionali, l'ospite può monitorare le discussioni (nelle singole sale riunioni) prima di riportare tutti alla sessione principale.

👀 Lo sapevi? Quasi il 55% dei dipendenti svolge più attività contemporaneamente durante le riunioni lunghe. È probabile che perdano alcuni spunti chiave e potrebbero aver bisogno di aiuto con note e riassunti per collegare i punti vaghi. Condividi sempre il riepilogo della riunione con i partecipanti, in modo che possano consultarlo e collegare i vari punti.

Funzionalità n. 3: lavagne online

La lavagna online è uno strumento collaborativo che consente ai partecipanti di scambiarsi idee e visualizzarle in tempo reale durante le riunioni online.

tramite Zoho

La lavagna online offre funzionalità di formattazione del testo (caratteri, colori e allineamento) e un sistema avanzato di riconoscimento delle forme, che converte i tuoi schizzi approssimativi in forme geometriche precise. Puoi caricare e annotare immagini direttamente sulla tela e scaricare la lavagna online come immagine per riferimento futuro o condivisione.

Prezzi delle riunioni di Zoho

Prezzi personalizzati

⭐ Bonus: puoi assegnare attività ai membri del team tra una SyncUp e l'altra semplicemente menzionando il loro nome. Con Talk to Text di ClickUp Brain MAX, puoi anche trascrivere i tuoi pensieri in oltre 50 lingue senza ulteriori passaggi. Scopri le numerose funzionalità di Brain Max in questo video:

ClickUp SyncUp e Zoho Meeting: confronto delle funzionalità/funzioni

Sia ClickUp SyncUp che Zoho Meeting aiutano i team remoti a rimanere in contatto attraverso videochiamate e funzionalità di collaborazione.

Mentre ClickUp SyncUp è progettato per un rapido allineamento interno (passando dalle discussioni sulle attività alle chiamate in diretta senza cambiare scheda), Zoho Meeting si concentra su riunioni strutturate e hosting di webinar.

Analizziamo le differenze tra ClickUp SyncUp e Zoho Meeting in termini di funzionalità/funzioni principali.

Funzionalità n. 1: trascrizione e riepilogo/riassunto

Entrambi questi strumenti utilizzano l'intelligenza artificiale nelle videochiamate. Con ClickUp Notetaker ottieni trascrizioni con indicazione dell'ora delle tue SyncUp audio e video (non è necessaria alcuna integrazione separata). Identifica gli oratori e crea trascrizioni chiare e ricercabili insieme a riassunti intelligenti nei tuoi ClickUp Documenti. Brain estrae inoltre dagli appunti elementi utilizzabili per creare e assegnare attività con date di scadenza e allegati.

Zoho Meeting utilizza Rev AI e Zia (basato su OpenAI) per generare riassunti e trascrizioni in tempo reale. Inoltre, in Zoho Meetings non è possibile assegnare attività direttamente dalle trascrizioni. Dovrai trasferire manualmente le azioni da intraprendere nel tuo software di project management o nell'elenco delle attività, rendendolo meno fruibile.

🏆 Vincitore: ClickUp vince per la sua funzionalità di integrazione delle attività che colma il divario tra le note e l'esecuzione.

Funzionalità n. 2: personalizzazione e branding

ClickUp SyncUp ti consente di aggiungere uno sfondo video se utilizzi un Mac con chip Apple silicon su macOS Sequoia. Non è possibile caricare sfondi virtuali personalizzati con il marchio o il logo della tua azienda.

Zoho Meeting, tuttavia, ti consente di caricare sfondi personalizzati per le riunioni virtuali, inclusi il marchio e i loghi aziendali. Puoi scegliere tra modelli predefiniti per uno sfondo che riduce al minimo le distrazioni.

🏆 Vincitore: Zoho Reunion, poiché consente la personalizzazione su tutti i dispositivi e sistemi operativi.

Funzionalità n. 3: condivisione dello schermo

Condivisione e registrazione dei tuoi schermi con ClickUp Clip

ClickUp SyncUp consente la condivisione dello schermo durante le chiamate audio e le videochiamate. Puoi condividere l'intero schermo, una finestra specifica dell'applicazione o una scheda del browser. La funzionalità distintiva è la possibilità di aggiungere commenti con indicazione dell'ora. Se hai delle note o delle domande per un membro specifico del team alle 2:15, puoi cliccare lì e aggiungere un commento.

Zoho Meeting ti consente anche di effettuare la condivisione di schermate e di singole finestre di applicazioni. È interattivo in quanto gli utenti possono disegnare o aggiungere annotazioni mentre registrano le loro schermate, ma anche in questo caso non è possibile gestire le attività.

🏆 Vincitore: ClickUp vince grazie alla sua funzionalità di commenti con data e ora che trasforma la condivisione dello schermo in discussioni collaborative e ricercabili anche dopo la fine della riunione.

Funzionalità n. 4: chat durante le riunioni

Porta le tue conversazioni e lavora insieme agli altri con ClickUp Chat.

ClickUp SyncUp funziona all'interno di ClickUp Chat, il che significa che la conversazione che stai già utilizzando diventa il tuo spazio di riunione. Invia messaggi, condividi file e crea attività dalla chat senza aprire una finestra di chat separata per la riunione.

Zoho Meeting include una piattaforma di chat integrata durante le riunioni che consente ai partecipanti di scambiarsi messaggi di testo e link. Puoi chattare pubblicamente con tutti i partecipanti alla riunione o inviare messaggi privati a persone specifiche.

Tuttavia, la chat è separata dalla comunicazione più ampia del tuo team. Esiste solo all'interno della finestra della riunione e non si collega ai tuoi sistemi di project management o di attività.

🏆 Vincitore: ClickUp vince per la sua capacità di mantenere chat e riunioni in un unico thread continuo e di essere sensibile al contesto.

🧠 Curiosità: quasi il 70% dei dipendenti ritiene che una collaborazione inadeguata limiti la propria produttività e comporti uno spreco di tempo. I tuoi dipendenti, oberati di lavoro e stressati, hanno bisogno di un sistema di comunicazione che non li costringa a passare da un'app all'altra.

Funzionalità n. 6: analisi delle riunioni

Puoi effettuare il monitoraggio dell'attività dello spazio di lavoro in modo più ampio tramite i dashboard di ClickUp, ma ClickUp non offre analisi native specifiche per le riunioni SyncUp. In altre parole, in ClickUp non è possibile effettuare il monitoraggio di metriche specifiche delle riunioni, come la durata della partecipazione, il coinvolgimento dei partecipanti o la frequenza delle chiamate.

Zoho Meeting, tuttavia, offre un monitoraggio analitico dettagliato del numero di sessioni, della durata e della cronologia delle sessioni. La piattaforma tiene traccia del coinvolgimento dei partecipanti, compresi i livelli di attività, le preferenze dei dispositivi e il tempo trascorso in sessione, fornendo agli organizzatori dei webinar informazioni dettagliate.

🏆 Vincitore: pareggio. Zoho Meeting è ideale per ospitare corsi di formazione e riunioni di reparto. ClickUp SyncUp è perfetto per comunicazioni rapide tra team o sul posto di lavoro.

👀 Lo sapevi? Secondo Forrester Research, in un periodo di tre anni, le organizzazioni che utilizzano ClickUp hanno ottenuto un ritorno sull'investimento (ROI) stimato al 384%. Queste organizzazioni hanno generato circa 3,9 milioni di dollari di entrate incrementali grazie a progetti resi possibili o migliorati da ClickUp.

Funzionalità/funzione n. 7: ruoli, autorizzazioni e prezzi

Oltre ai membri e agli amministratori, ClickUp concede agli ospiti gratuiti (con accesso al canale) l'autorizzazione ad avviare SyncUp. Qualsiasi area di lavoro con ClickApp abilitata può accedere e utilizzare SyncUp (anche per gli utenti del piano Free). Attualmente, fino a 200 partecipanti possono partecipare a un SyncUp e le chiamate possono durare fino a 10 ore per sessione. Possono parlare contemporaneamente fino a 24 interlocutori.

Zoho consente di ospitare fino a 2 host per ogni riunione e solo i co-host hanno l'autorizzazione a silenziare i partecipanti, bloccare le riunioni e gestire la condivisione dello schermo. Il piano Free di Zoho Meeting supporta 100 partecipanti per sessioni di 60 minuti, mentre il piano a pagamento consente a un massimo di 250 partecipanti di partecipare alle riunioni regolari.

🏆 Vincitore: anche in questo caso, il vincitore dipende dalle tue esigenze. ClickUp è indicato per i team di project management che necessitano di autorizzazioni collegate alle attività e di un prezzo tutto compreso. Zoho Meeting è indicato per gli organizzatori di webinar che necessitano di controlli dedicati, migliaia di partecipanti e costi di ingresso inferiori.

ClickUp SyncUp e Zoho Reunion su Reddit

Per avere un parere imparziale su entrambi gli strumenti, abbiamo consultato Reddit e G2.

Ecco cosa dicono gli utenti reali di entrambi gli strumenti di riunione basati sull'IA.

Un utente di ClickUp afferma:

Ultimamente abbiamo testato questa funzionalità in ogni riunione e, onestamente, ha cambiato le regole del gioco. Registra le chiamate Zoom, crea riassunti e trascrizioni complete e persino estrae gli elementi di azione che possiamo automatizzare in attività. Segnala anche potenziali problemi e soluzioni che emergono durante la discussione. Estremamente utile per i follow-up.

Ultimamente abbiamo testato questa funzionalità in ogni riunione e, onestamente, ha cambiato le regole del gioco. Registra le chiamate Zoom, crea riepiloghi e trascrizioni complete e persino estrae gli elementi di azione che possiamo automatizzare in attività. Segnala anche potenziali problemi e soluzioni che emergono durante la discussione. Estremamente utile per i follow-up.

Un altro utente che ha trovato utile la capacità contestuale di Brain MAX per trovare documenti utili afferma:

Può accedere alle tue altre app, ad esempio ho effettuato la sincronizzazione del mio drive ed è molto più veloce trovare un foglio di calcolo o altro tramite Brain Max piuttosto che aprire Drive, cercarlo, ecc.

Può accedere alle tue altre app, ad esempio ho effettuato la sincronizzazione del mio drive ed è molto più veloce trovare un foglio di calcolo o altro tramite Brain Max piuttosto che aprire Drive, cercarlo, ecc.

Poiché Zoho Meeting non aveva molte recensioni su Reddit, le abbiamo ricavate da G2.

La maggior parte degli utenti lamenta la qualità audio e video, come puoi vedere da questa recensione:

La qualità video potrebbe essere migliore: a volte sembra un po' lenta e sfocata, anche con una connessione Internet stabile. Una migliore ottimizzazione e nitidezza video renderebbero l'esperienza complessiva molto più fluida.

La qualità video potrebbe essere migliore: a volte sembra un po' lenta e sfocata, anche con una connessione Internet stabile. Una migliore ottimizzazione e nitidezza video renderebbero l'esperienza complessiva molto più fluida.

Un altro utente lamenta frequenti crash dell'app:

Ogni volta che faccio la condivisione dello schermo, l'app si blocca. È a dir poco frustrante. Gli altri partecipanti alla riunione hanno un video instabile. Si bloccano. Non so se sia colpa della loro connessione Internet o dell'app.

Ogni volta che faccio la condivisione dello schermo, l'app si blocca. È a dir poco frustrante. Gli altri partecipanti alla riunione hanno un video instabile. Si bloccano. Non so se sia colpa della loro connessione Internet o dell'app.

Qual è il miglior strumento per riunioni video?

Ecco il verdetto sul miglior strumento per riunioni video. ClickUp si aggiudica il primo posto.

Zoho Meeting è utile per i webinar. Ti dà accesso a funzionalità chiave come sale di discussione, lavagne online, analisi dettagliate e personalizzazione del marchio che rendono le presentazioni esterne più professionali.

Ma la sua funzionalità IA si limita a riassumere. Non redige bozze di elementi da intraprendere né fa avanzare il lavoro. Ti ritrovi con note di attività che devono essere assegnate e sottoposte a monitoraggio manuale.

ClickUp Syncups, invece, fa un passo in più. È pensato per i team che hanno bisogno di muoversi rapidamente senza cambiare contesto. Stai già discutendo di un'attività nella chat, qualcuno ha una domanda, premi SyncUp, ne discuti e ti metti al lavoro. Concentrati sull'esecuzione, mentre ClickUp si occupa del resto.

Iscriviti gratis a ClickUp per iniziare!