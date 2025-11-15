I 13 migliori strumenti software per il monitoraggio dei clienti

Sam Walton, cofondatore di Walmart, una volta disse: "C'è un solo capo, il cliente. "
E, onestamente, questo è il cuore di ogni attività aziendale: costruire relazioni a lungo termine con i clienti.
Ma servire bene i clienti non è più così semplice come una volta. Infatti, l'86% degli addetti all'assistenza e il 74% dei lavoratori mobili affermano che le aspettative dei clienti sono solo aumentate 📈.
Un modo per stare al passo con i tempi è prestare molta attenzione al modo in cui i clienti si muovono nel loro percorso.
Quando comprendi le loro azioni, domande e abitudini, hai la possibilità di capirli meglio e risolvere i problemi prima ancora che se ne accorgano. Questo è il tipo di servizio attento che i clienti tendono a ricordare.
In questo articolo esploreremo alcuni dei migliori software di assistenza clienti per aiutarti a monitorare le interazioni con i clienti, migliorare la loro soddisfazione e costruire relazioni durature con loro.
I migliori software di monitoraggio dei clienti in sintesi
Ecco un rapido confronto tra le migliori soluzioni di monitoraggio dei clienti per aiutarti a scegliere quella più adatta alle tue esigenze:
|Strumento
|Ideale per
|Funzionalità/funzione principali
|Prezzi
|ClickUp
|Instradamento del flusso di lavoro e collaborazione tra team
|Dashboard basati sull'IA, modelli CRM, moduli e automazioni, avvisi sui clienti
|piano gratuito per sempre. Piani a pagamento disponibili.
|Hotjar
|Monitoraggio del comportamento e del feedback dei clienti
|Mappe di calore, replay delle sessioni, feedback in tempo reale, sondaggi, analisi del funnel
|I piani a pagamento partono da 49 $ al mese per utente.
|Fullstory
|Dati comportamentali e approfondimenti sulle sessioni
|Riproduzione automatica delle sessioni, analisi dei percorsi e dei funnel, riepiloghi/riassunti basati sull'IA, segmentazione degli utenti, collaborazione in-app.
|Prezzi personalizzati
|Mixpanel
|Analisi dei prodotti e tendenze dei clienti
|Monitoraggio dell'utilizzo in tempo reale, coorti di fidelizzazione, dashboard self-service, link di riproduzione, integrazioni con data warehouse.
|Prezzi personalizzati
|Crazy Egg
|Monitoraggio visivo del comportamento sul sito web
|Mappe di calore e mappe di scorrimento, registrazioni delle sessioni, test A/B, segmentazione del traffico, facile configurazione del tag manager
|I piani a pagamento partono da 29 $ al mese per utente.
|ChurnZero
|Team di successo dei clienti e fidelizzazione
|Valutazione dello stato di salute, playbook automatizzati, sondaggi integrati, avvisi in tempo reale, integrazioni CRM approfondite
|Prezzi personalizzati
|Userpilot
|Coinvolgimento degli utenti nell'app e onboarding
|Procedure guidate contestualizzate, analisi dei prodotti, riproduzione delle sessioni, sondaggi in-app e NPS, integrazioni per la sincronizzazione dei dati.
|I piani a pagamento partono da 299 $ al mese per utente.
|Intercom
|Supporto basato sull'IA e messaggistica proattiva
|Agente Fin AI, chat live e finestra In arrivo, flussi di lavoro senza codice, messaggi mirati, reportistica dettagliata
|I piani a pagamento partono da 39 $ al mese per utente.
|Sprinklr
|Aziende grandi che necessitano di una gestione unificata dell'esperienza cliente
|Servizio omnicanale e social, monitoraggio della qualità tramite IA, ascolto social, automazione del flusso di lavoro, supporto per oltre 30 canali
|Prezzi personalizzati
|Zendesk
|Servizio clienti omnicanale con automazione
|Ticket multicanale, agenti IA, flussi di lavoro personalizzati, analisi, oltre 1.000 integrazioni
|I piani a pagamento partono da 25 $ al mese per utente.
|HubSpot
|CRM all-in-one con CMS e analisi dei dati
|Hosting CMS, dashboard personalizzate, chatbot e live chat, automazione del marketing, strumenti di contenuto IA
|I piani a pagamento partono da 45 $ al mese per utente.
|Richpanel
|Marchi di e-commerce che mirano a ridurre i costi di supporto
|Self-service IA, finestra In arrivo unificata, automazione del flusso di lavoro, reportistica sull'impatto sui ricavi, centro assistenza personalizzato con il marchio dell'azienda.
|I piani a pagamento partono da 69 $ al mese per utente.
|Pipedrive
|Team commerciali che effettuano il monitoraggio di ogni transazione
|Pipeline visiva, follow-up automatizzati, previsioni, oltre 500 integrazioni di app, componenti aggiuntivi opzionali per lead e documento.
|I piani a pagamento partono da 19 $ al mese per utente.
|Churn360
|Team SaaS focalizzati sulle informazioni relative alla fidelizzazione
|Punteggi di salute in tempo reale, segmenti basati sul comportamento, dashboard personalizzate, sondaggi, sincronizzazione dei dati CRM
|Prezzi personalizzati
Cosa cercare in un software di monitoraggio dei clienti?
Grazie a strumenti come l'IA, i big data e i sistemi CRM (customer relationship management), è più facile che mai accedere a informazioni dettagliate sul comportamento e sulle preferenze dei clienti.
Il monitoraggio delle metriche CRM giuste e il ricavare informazioni utili dai dati dei clienti sono strettamente legati alla consapevolezza di ciò che si desidera migliorare.
Come afferma JD Rico, editor e venture partner di Digitalist Hub, "Quando conosci meglio i tuoi clienti, puoi servirli meglio". Capire cosa piace ai tuoi clienti (così come cosa non piace loro) ti aiuta a evitare di inviare la stessa email di marketing o di fare le stesse telefonate a tutti.
Ecco cosa dovrebbe fare lo strumento di monitoraggio dei clienti ideale:
✅ Gestisci i lead, i record dei contatti, effettua il monitoraggio delle interazioni con i clienti e visualizza la cronologia delle comunicazioni in un unico posto.
✅ Utilizza software di monitoraggio dei clienti personalizzato e CRM per monitorare la gestione della tua pipeline commerciale, tracciare lead e accordi e visualizzare una chiara visualizzazione del processo commerciale.
✅ Gestisci i ticket di supporto, automatizza le risposte e gestisci le comunicazioni con i clienti
✅ Raccogli le informazioni sui clienti in modo centralizzato con reportistica semplice sul comportamento e sul coinvolgimento dei clienti.
✅ Accedi a reportistica in tempo reale e integra facilmente il tuo strumento CRM, di automazione del marketing o di flusso di lavoro.
I migliori software di monitoraggio dei clienti
Ecco 13 dei migliori software di monitoraggio dei clienti disponibili oggi sul mercato. Esaminiamo i loro punti di forza e di debolezza per vedere se sono adatti al tuo team.
Hotjar (ideale per il monitoraggio del comportamento e del feedback dei clienti)
A nessuno piace cercare di indovinare perché i visitatori abbandonano il proprio sito web. E con il 73% dei consumatori pronto a passare alla concorrenza dopo solo poche esperienze negative, non c'è molto tempo per capirlo. È qui che Hotjar può aiutarti.
Questo strumento ti consente di visualizzare in modo chiaro come gli utenti navigano nel tuo sito, dove cliccano, dove esitano e dove abbandonano la pagina.
Con mappe di calore, registrazioni delle sessioni e strumenti di feedback in tempo reale, Hotjar aiuta il tuo team a individuare i problemi in anticipo e a risolverli prima ancora che i tuoi clienti pensino di aggiornare la pagina o abbandonarla.
Le migliori funzionalità/funzioni di Hotjar
- Consenti ai team di osservare le interazioni con i clienti in tempo reale con mappe di calore e registrazioni degli utenti.
- Raccogli feedback diretti con sondaggi e pulsanti di feedback senza interferire con l'esperienza del cliente.
- Individua i cali nella pipeline di commerciale con l'analisi del funnel e il monitoraggio del comportamento.
- Fornisci suggerimenti e approfondimenti basati sull'IA per migliorare le campagne di marketing.
- Integra strumenti come HubSpot, Slack e Zendesk per semplificare l'automazione del flusso di lavoro.
Limiti di Hotjar
- Il processo di installazione può essere complicato per chi non è uno sviluppatore.
- Alcuni utenti segnalano una risposta lenta da parte del supporto clienti.
- Gli script di monitoraggio possono influire sulla velocità di caricamento del sito web.
Prezzi di Hotjar
- Gratis: Free Forever
- Crescita: 49 $ al mese per utente
- Aziendale: prezzi personalizzati
- Scala: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Hotjar
- G2: 4,3/5 (oltre 310 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 530 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Hotjar
Questa recensione di G2 ha evidenziato:
Hotjar è lo strumento migliore per il monitoraggio dell'esperienza utente su un sito web. Quello che mi piace di più di Hotjar è la possibilità di guardare un video di una sessione di un utente reale*.
Hotjar è lo strumento migliore per il monitoraggio dell'esperienza utente su un sito web. Quello che mi piace di più di Hotjar è la possibilità di guardare un video di una sessione di un utente reale*.
2. Fullstory (ideale per i dati comportamentali e le informazioni sulla sessione)
A volte, ciò che gli utenti fanno sul tuo sito è più eloquente di qualsiasi sondaggio. Fullstory ti aiuta a cogliere quei momenti non detti registrando esattamente come le persone si muovono, cliccano, scorrono o si bloccano.
Grazie a dati comportamentali in tempo reale, riproduzioni delle sessioni e approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale, questo software di monitoraggio della gestione dei client fornisce al tuo team una visione chiara del percorso del cliente.
Dall'individuazione dei punti di attrito alla comprensione dei fattori che fidelizzano i clienti, Fullstory aiuta i team di prodotto, progettazione e assistenza a lavorare con sicurezza. Inoltre, acquisisce automaticamente ogni interazione, consentendoti di approfondire le sessioni degli utenti senza dover taggare tutto in anticipo.
Le migliori funzionalità/funzioni di Fullstory
- Cattura automaticamente ogni interazione dell'utente con la riproduzione avanzata delle sessioni.
- Analizza le mappe del percorso e i funnel per comprendere l'intero percorso del cliente.
- Utilizza i riassunti basati sull'IA per ottenere rapidamente informazioni sul comportamento dei clienti.
- Segmenta gli utenti in base al comportamento, al dispositivo o ai segnali di frustrazione per un'analisi mirata.
- Collabora tra i team con note, evidenziazioni e funzionalità di condivisione diretta.
Limiti di Fullstory
- I prezzi potrebbero essere elevati per le piccole aziende aziendali.
- Alcuni segnali comportamentali, come i clic rabbiosi, potrebbero non essere precisi.
- Occasionali rallentamenti nel caricamento dei dati durante la gestione di grandi set di dati
Prezzi Fullstory
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Fullstory
- G2: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 60 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Fullstory
Questa recensione di Capterra ha condiviso:
Aiuta molto a determinare il comportamento specifico della segmentazione di mercato, che ci ha aiutato a decidere cosa mancava al nostro mercato. Ottimo strumento per conoscere il comportamento degli utenti e capire come adattarsi alle loro esigenze e migliorare la loro esperienza.
Aiuta molto a determinare il comportamento specifico della segmentazione di mercato, che ci ha aiutato a decidere cosa mancava al nostro mercato. Ottimo strumento per conoscere il comportamento degli utenti e capire come adattarsi alle loro esigenze e migliorare la loro esperienza.
👀 Curiosità: il concetto di "mappare il percorso del cliente" deriva in realtà dal service design degli anni '90, non dal commerciale o dal marketing. È stato utilizzato per la prima volta dalle compagnie aeree e dai team di ospitalità per migliorare le esperienze di check-in e imbarco.
3. Mixpanel (ideale per l'analisi dei prodotti e delle tendenze dei clienti)
Una cosa è ascoltare ciò che i clienti dicono del tuo prodotto. Un'altra è vedere cosa ne fanno realmente. Mixpanel ti aiuta proprio in questo.
Ti mostra come le persone utilizzano il tuo prodotto, quali funzionalità/funzioni apprezzano, dove abbandonano e come il loro comportamento cambia nel tempo. Riunendo i dati dei clienti, le analisi dei prodotti e i replay delle sessioni, Mixpanel aiuta i team a prendere decisioni più intelligenti senza dover attendere la reportistica.
Le migliori funzionalità/funzioni di Mixpanel
- Monitora le azioni dei clienti, l'utilizzo dei prodotti e le tendenze in tempo reale.
- Analizza la fidelizzazione con reportistica di coorte e monitoraggio del comportamento
- Condivisione di informazioni con dashboard self-service per l'intero team.
- Collega i replay delle sessioni con l'analisi dei prodotti per visualizzare una visione completa del percorso del cliente.
- Integrazione con il tuo data warehouse, il software CRM e gli strumenti di automazione del marketing.
Limiti di Mixpanel
- I costi possono aumentare con volumi elevati di eventi
- Potrebbe richiedere tempo per imparare a utilizzarlo per i nuovi utenti.
- Alcune funzionalità avanzate richiedono il supporto dei team di dati.
Prezzi di Mixpanel
- Free Forever
- Crescita: gratis
- Azienda: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Mixpanel
- G2: 4,6/5 (oltre 1.160 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 140 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Mixpanel
Questa recensione di G2 ha notato:
Mixpanel offre solide funzionalità di analisi, consentendo all'aziendale di comprendere a fondo il comportamento degli utenti e prendere decisioni basate sui dati. La sua capacità di monitorare e analizzare le interazioni degli utenti in tempo reale su varie piattaforme digitali è particolarmente impressionante.
Mixpanel offre solide funzionalità di analisi, consentendo all'aziendale di comprendere a fondo il comportamento degli utenti e prendere decisioni basate sui dati. La sua capacità di monitoraggio e analisi delle interazioni degli utenti in tempo reale su varie piattaforme digitali è particolarmente impressionante.
4. Crazy Egg (il migliore per il monitoraggio visivo del comportamento sul sito web)
Più della metà dei consumatori afferma che un servizio eccellente è più importante del prezzo che pagano. Questo comporta una forte pressione per i team che cercano di conquistare la fedeltà dei clienti. Ma con Crazy Egg, non dovrete più indovinare cosa funziona sul vostro sito web.
Crazy Egg ti mostra esattamente come i visitatori si muovono, cliccano e scorrono le tue pagine. Con mappe di calore, registrazioni delle sessioni e test A/B, ti aiuta a individuare i punti di attrito, risolvere i problemi e creare un'esperienza più fluida prima che piccoli problemi si trasformino in clienti persi.
Le migliori funzionalità/funzioni di Crazy Egg
- Visualizza i clic, gli scorrimenti e il coinvolgimento dei clienti personalizzati con mappe di calore e mappe di scorrimento.
- Osserva i percorsi reali degli utenti con le registrazioni delle sessioni per individuare i punti critici.
- Esegui test A/B per vedere quali design generano interazioni migliori con i clienti.
- Segmenta il traffico per dispositivo, fonte o campagna per ottenere informazioni al traguardo.
- Integrazione con piattaforme come Google Tag Manager, Shopify e WordPress per una facile configurazione.
Limiti di Crazy Egg
- Alcuni utenti segnalano una profondità analitica con limite rispetto alla concorrenza.
- I prezzi sono solo annuali e possono creare confusione per gli utenti alle prime armi.
- I tempi di risposta del supporto clienti possono essere lenti
Prezzi di Crazy Egg
- Starter: 29 $ al mese per utente
- Plus: 99 $ al mese per utente
- Pro: 249 $ al mese per utente
- Azienda: 499 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Crazy Egg
- G2: 4,1/5 (oltre 110 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 80 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Crazy Egg
Questa recensione di Capterra ha presentato la funzionalità/funzione:
Ottengo dati specifici e misurabili su come il mio pubblico utilizza il mio sito web su base giornaliera. Ottengo registrazioni delle visite in tempo reale dei clienti. Ottengo un'eccellente funzione di split testing con analisi approfondite che posso utilizzare per adattare il mio contenuto ai miei visitatori.
Ottengo dati specifici e misurabili su come il mio pubblico utilizza il mio sito web su base giornaliera. Ottengo registrazioni delle visite in tempo reale dei clienti. Ottengo un'eccellente funzione di split testing con analisi approfondite che posso utilizzare per adattare i miei contenuti ai miei visitatori.
5. ChurnZero (ideale per i team dedicati al successo dei clienti e alla fidelizzazione)
Nessuno vuole perdere un cliente a causa di qualcosa che non aveva previsto.
Invece di aspettare che i problemi vengano a galla, saprai esattamente quando fare il passaggio e rafforzare le relazioni con ChurnZero.
ChurnZero ti aiuta a rimanere all'avanguardia fornendo ai team di assistenza clienti informazioni in tempo reale sullo stato, il coinvolgimento e la soddisfazione dei clienti.
Ciò aiuta i team a monitorare i modelli di utilizzo, raccogliere feedback e persino a effettuare una previsione dei rinnovi.
Le migliori funzionalità/funzioni di ChurnZero
- Monitora le interazioni con i clienti e il loro stato di salute con un sistema di punteggio basato sull'IA.
- Automatizza i playbook di esito positivo, il monitoraggio dei rinnovi e i flussi di lavoro di onboarding.
- Raccogli feedback in tempo reale con strumenti di sondaggio integrati (NPS, CSAT, CES)
- Ricevi avvisi immediati sulle azioni chiave dei clienti o sui rischi
- Integrazione con strumenti come Slack, Salesforce e Snowflake per un migliore allineamento del team.
Limiti di ChurnZero
- La configurazione e la personalizzazione possono richiedere molto tempo agli utenti nuovi.
- Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento con le funzionalità avanzate.
- Gli aggiornamenti dell'interfaccia utente influiscono occasionalmente sull'usabilità.
Prezzi di ChurnZero
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di ChurnZero
- G2: 4,7/5 (oltre 1.420 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 120 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di ChurnZero
Questa recensione di G2 ha rilevato:
ChurnZero ci ha fornito gli strumenti per effettuare un monitoraggio preciso del sentiment dei nostri clienti sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. In qualità di amministratore, ho raccolto una grande quantità di dati dalla creazione di dashboard personalizzate, che mi hanno permesso di prendere decisioni informate che hanno un impatto sui nostri clienti e sui membri del team.
ChurnZero ci ha fornito gli strumenti per effettuare un monitoraggio preciso del sentiment dei nostri clienti sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. In qualità di amministratore, ho raccolto una grande quantità di dati dalla creazione di dashboard personalizzate, che mi hanno permesso di prendere decisioni informate che hanno un impatto sui nostri clienti e sui membri del team.
6. Userpilot (ideale per il coinvolgimento degli utenti in-app e l'onboarding)
Le aziende che mettono i clienti al primo posto crescono del 41% più velocemente rispetto a quelle che non lo fanno. Ma come puoi assicurarti che ogni cliente si senta considerato e valorizzato? Puoi ottenere tali risultati fornendo esperienze personalizzate ai tuoi clienti.
Userpilot ti aiuta a fare proprio questo.
Grazie ai messaggi in-app, ai flussi di onboarding e agli strumenti di feedback, ti consente di offrire supporto e guidare i tuoi utenti direttamente all'interno del tuo prodotto.
Le migliori funzionalità/funzioni di Userpilot
- Guida gli utenti con onboarding contestuale, suggerimenti e tour dei prodotti.
- Monitora il comportamento dell'utente con l'analisi dei prodotti e le tendenze di utilizzo
- Riproduci le sessioni per individuare i problemi di usabilità e comprendere il percorso degli utenti.
- Raccogli il feedback degli utenti con sondaggi in-app e strumenti NPS.
- Integrazione con il tuo stack tecnologico per la sincronizzazione e la segmentazione dei dati
Limiti di Userpilot
- Funzionalità avanzate come la riproduzione delle sessioni e il coinvolgimento mobile sono componenti aggiuntivi.
- Richiede tempo per impostare flussi e analisi personalizzati
- Il prezzo della voce può essere elevato per i team di piccole dimensioni.
Prezzi di Userpilot
- Starter: 299 $ al mese per utente
- Crescita: prezzi personalizzati
- Azienda: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Userpilot
- G2: 4,6/5 (oltre 800 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 60 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Userpilot
Questa recensione di G2 ha notato:
Questo strumento ci ha aperto molteplici opportunità di crescita, consentendoci di ridurre i tempi e i costi di onboarding, aumentare la conversione e la fidelizzazione, analizzare l'attività dei nostri utenti, raccogliere i loro feedback e valutare l'NPS.
Questo strumento ci ha aperto molteplici opportunità di crescita, consentendoci di ridurre i tempi e i costi di onboarding, aumentare la conversione e la fidelizzazione, analizzare l'attività dei nostri utenti, raccogliere i loro feedback e valutare l'NPS.
7. Intercom (ideale per il supporto basato sull'IA e la messaggistica proattiva)
Quando i clienti contattano l'azienda, spesso sperano in due cose semplici: un aiuto rapido e una risposta umana che li faccia sentire valorizzati.
Intercom riunisce tutto questo con i suoi strumenti di assistenza clienti basati sull'intelligenza artificiale, come Fin AI Agent.
Grazie all'automazione intelligente, a una chat live intuitiva e a un unico luogo in cui gestire le conversazioni, Intercom aiuta i team in crescita a mantenere un approccio personale, anche quando aumentano di dimensioni.
Le migliori funzionalità/funzioni di Intercom
- Offri un supporto basato sull'IA con Fin AI Agent per risolvere automaticamente le domande più comuni.
- Utilizza la chat live e le caselle di posta condivise per rimanere aggiornato sulle conversazioni con i clienti.
- Crea flussi di lavoro personalizzati e automatizza le attività di routine senza bisogno di codice.
- Invia messaggi proattivi, tour dei prodotti e aggiornamenti mirati in base al comportamento dei clienti.
- Accedi ad analisi dettagliate e reportistica personalizzata per il monitoraggio delle prestazioni dell'assistenza e del coinvolgimento.
Limiti di Intercom
- Può sembrare complicato per gli utenti che lo utilizzano per la prima volta, visto che ha un intervallo ampio di funzionalità/funzioni.
- I prezzi potrebbero essere elevati per le piccole imprese, soprattutto con le risoluzioni IA a pagamento per ogni utilizzo.
Prezzi di Intercom
- Versione di prova gratis disponibile
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Intercom
- G2: 4,5 su 5 (oltre 3.400 recensioni)
- Capterra: 4,5 su 5 (oltre 1.120 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Intercom
Questa recensione di Capterra ha evidenziato:
Nel complesso, Intercom è stata un'esperienza fantastica. Risolve l'esigenza principale della nostra azienda, ovvero fornire un supporto continuo e rapido ai nostri utenti.
*Nel complesso, Intercom è stata un'esperienza fantastica. Risolve l'esigenza principale della nostra azienda, ovvero fornire un supporto continuo e rapido ai nostri utenti.
👀 Curiosità: il primo utilizzo dei feedback loop per l'esperienza dei clienti risale agli anni '60 nell'industria manifatturiera giapponese, con il "Kaizen" che incoraggiava i lavoratori in prima linea a suggerire modi per migliorare i risultati dei clienti.
8. Sprinklr (ideale per le grandi aziende che necessitano di una gestione unificata dell'esperienza dei clienti)
Quando la tua attività aziendale si svolge su più canali e coinvolge migliaia di clienti ogni giorno, mantenere tutto in sincronizzazione non è un'attività da poco.
È qui che si verifica il passaggio di Sprinklr. Sprinklr riunisce assistenza clienti, marketing, social media e analisi in un'unica potente piattaforma. Puoi gestire conversazioni sui social, query dei clienti, approfondimenti di mercato e campagne senza dover passare da uno strumento all'altro.
Le migliori funzionalità/funzioni di Sprinklr
- Gestisci il servizio clienti, il coinvolgimento sui social e il marketing da un'unica piattaforma unificata.
- Utilizza il monitoraggio della qualità basato sull'IA e l'analisi della conversazione per migliorare l'esperienza dei clienti.
- Ottieni informazioni dettagliate sul mercato, sui prodotti e sui clienti attraverso strumenti avanzati di ascolto e analisi dei social media.
- Automatizza i flussi di lavoro dell'assistenza e migliora la produttività degli agenti con strumenti basati sull'intelligenza artificiale.
- Offri supporto alle interazioni con i clienti su oltre 30 canali digitali e vocali
Limiti di Sprinklr
- La curva di apprendimento può essere ripida a causa della profondità e della complessità della piattaforma.
- I prezzi personalizzati possono rendere difficile per i team più piccoli valutare in anticipo l'accessibilità economica.
Prezzi Sprinklr
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Sprinklr
- G2: 4,1/5 (oltre 1.120 recensioni)
- Capterra: 4,2/5 (oltre 80 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Sprinklr
Questa recensione di G2 ha condiviso:
Sprinklr ha davvero trasformato il modo in cui effettuiamo il monitoraggio e gestiamo il nostro lavoro richiesto sui social media. Fin dal primo giorno, il suo design utente-friendly ha reso incredibilmente facile per il nostro team iniziare a utilizzarlo: nessuna curva di apprendimento ripida, solo un'implementazione fluida.
Sprinklr ha davvero trasformato il modo in cui monitoriamo e gestiamo il lavoro richiesto sui social media. Fin dal primo giorno, il suo design utente ha reso incredibilmente facile per il nostro team iniziare a utilizzarlo: nessuna curva di apprendimento ripida, solo un'implementazione fluida.
9. Zendesk (ideale per un servizio clienti omnicanale con potenti funzionalità/funzione di automazione)
Zendesk è da tempo un nome di fiducia per le aziende che desiderano un supporto clienti affidabile su tutti i canali. Aiuta i team a gestire i ticket provenienti da email, chat, social media e voce, tutto in un unico posto.
I loro agenti basati sull'intelligenza artificiale lavorano a fianco dei team umani per risolvere istantaneamente le query più comuni, mentre le funzionalità di automazione riducono le attività di routine e aiutano gli help desk a funzionare senza intoppi. Zendesk supporta anche il servizio per i dipendenti, in modo che i team interni possano gestire le richieste con la stessa efficienza.
Le migliori funzionalità/funzioni di Zendesk
- Centralizza il supporto clienti con il ticketing omnicanale e la messaggistica in tempo reale.
- Utilizza agenti AI e strumenti di automazione per ridurre i tempi di risoluzione e aumentare l'efficienza.
- Personalizza flussi di lavoro, trigger e automazioni in base alle tue esigenze di supporto.
- Ottieni informazioni approfondite con dashboard predefinite, strumenti di analisi e reportistica.
- Integrazione con oltre mille app, tra cui Microsoft Teams e Salesforce.
Limiti di Zendesk
- I prezzi possono essere elevati per le piccole aziende aziendali.
- La qualità del supporto clienti e i tempi di risposta hanno ricevuto recensioni contrastanti.
Prezzi di Zendesk
- Suite Team: 25 $ al mese per utente
- Suite Growth: 69 $ al mese per utente
- Suite Professional: 149 $ al mese per utente
- Suite Enterprise: 219 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Zendesk
- G2: 4,3/5 (oltre 6.220 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 4.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Zendesk
Questa recensione di Capterra ha messo in luce:
Eccellente fin dal primo giorno. Passare dall'agonia di rispondere a ogni singolo client tramite Gmail, senza poter confrontare le risposte o individuare facilmente le interazioni passate, a poter gestire tutto e tutti in un unico posto con un'OTTIMA funzione di ricerca è fantastico.
Eccellente fin dal primo giorno. Passare dall'agonia di rispondere a ogni singolo client tramite Gmail, senza poter confrontare le risposte o individuare facilmente le interazioni passate, a poter gestire tutto e tutti in un unico posto con un'OTTIMA funzione di ricerca è fantastico.
10. HubSpot (ideale per le aziende che desiderano un CRM all-in-one con CMS e analisi)
È già abbastanza difficile gestire un'azienda senza doversi districare tra diversi strumenti per il contenuto, il servizio clienti e la reportistica. HubSpot riunisce tutto in un unico posto.
Questo strumento offre al tuo team un unico spazio per gestire il marketing, il commerciale, il supporto clienti e la gestione del sito web.
Puoi gestire i contatti, creare reportistica, automatizzare le attività e persino creare contenuto basato sull'IA senza dover passare da una piattaforma all'altra.
Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot
- Fornisci un hosting per siti web con sicurezza integrata e CMS Hub
- Crea dashboard e reportistica personalizzabili per tutto il tuo team.
- Gestisci il Chattare con i clienti grazie alla chat live, al generatore di chatbot e al monitoraggio delle email.
- Automatizza la gestione dei lead e i flussi di lavoro di marketing
- Utilizza strumenti gratuiti come i generatori di landing page, i pianificatori di riunioni e gli autori di contenuto IA.
Limiti di HubSpot
- I costi possono aumentare se passi a piani premium.
- L'impostazione di reportistica e flussi di lavoro dettagliati potrebbe richiedere un po' di tempo per abituarsi.
Prezzi HubSpot
- Starter: 45 $ al mese per utente
- Professional: 270 $ al mese per utente
- Azienda: 900 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di HubSpot
- G2: 4,4/5 (oltre 12.700 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 4.400 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di HubSpot
Questa recensione di G2 ha presentato:
Apprezzo il modo in cui i modelli di email di HubSpot semplificano le attività ripetitive e aiutano a garantire un branding coerente in tutte le comunicazioni. La possibilità di monitorare le metriche di coinvolgimento, come aperture, invii e rimbalzi, è stata particolarmente utile per perfezionare la strategia e comprendere il comportamento del pubblico.
Apprezzo il modo in cui i modelli di email di HubSpot semplificano le attività ripetitive e aiutano a garantire un branding coerente in tutte le comunicazioni. La possibilità di monitorare le metriche di coinvolgimento, come aperture, invii e rimbalzi, è stata particolarmente utile per perfezionare la strategia e comprendere il comportamento del pubblico.
11. Richpanel (ideale per i marchi di e-commerce che desiderano ridurre i costi di supporto)
Quando un marchio riesce a personalizzare il servizio in modo efficace, i clienti se ne accorgono. Infatti, le aziende che eccellono in questo campo hanno il 71% di probabilità in più di ottenere una maggiore fedeltà. Ma mantenere un servizio personalizzato è più facile a dirsi che a farsi, soprattutto quando i team del supporto gestiscono volumi elevati ogni giorno.
Richpanel rende il lavoro un po' più facile.
Combinando opzioni self-service con automazione intelligente, aiuta i marchi di e-commerce a gestire le query più comuni, lasciando agli agenti lo spazio per creare connessioni con i clienti in modo più significativo.
Le migliori funzionalità/funzioni di Richpanel
- Fornisci un supporto clienti basato sull'IA con automazione e flussi self-service.
- Gestisci le conversazioni tramite email, Chattare, social, SMS e telefono da un'unica finestra In arrivo.
- Automatizza le attività ripetitive con bot, assegnazioni e risposte basate sull'IA.
- Offri reportistica avanzata sulle conversazioni, sull'attività del team e sull'impatto sui ricavi.
- Personalizza i flussi di lavoro con un generatore senza codice e un centro assistenza personalizzato con il tuo marchio.
Limiti di Richpanel
- Richiede tempo e supporto per impostare flussi self-service complessi
- Funzionalità/funzione dell'azienda come negozi e marchi multipli sono disponibili solo nei piani più costosi.
- Le opzioni di reportistica hanno un'estensione, ma all'inizio potrebbero sembrare eccessive.
Prezzi Richpanel
- Pro: 69 $ al mese per utente
- Pro Max: 99 $ al mese per utente
- Azienda: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Richpanel
- G2: 4,7/5 (oltre 90 recensioni)
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti di Richpanel
Questa recensione di G2 ha condiviso:
Richpanel ha completamente rivoluzionato il modo in cui comprendiamo e interagiamo con i nostri clienti. Il modo in cui consolida i dati dei clienti provenienti da varie fonti e canali è davvero rivoluzionario.
Richpanel ha completamente rivoluzionato il modo in cui comprendiamo e interagiamo con i nostri clienti. Il modo in cui consolida i dati dei clienti provenienti da varie fonti e canali è davvero rivoluzionario.
12. Pipedrive (ideale per i team commerciali che desiderano avere il controllo su ogni trattativa)
Quando il tuo team commerciale si trova a gestire decine di lead, è facile che qualcosa sfugga. Pipedrive ti aiuta a tenere tutto sotto controllo in un unico posto.
Dal follow-up alle previsioni, offre al tuo team la possibilità di visualizzare in modo chiaro ogni trattativa e ciò che richiede attenzione. Con una semplice pipeline visiva e suggerimenti intuitivi basati sull'IA, Pipedrive rende il processo di vendita gestibile, anche nei giorni più impegnativi.
Ciò che lo contraddistingue è la sua specificità. Pipedrive non cerca di essere uno strumento universale. Aiuta semplicemente i team di vendita a organizzarsi, automatizzare le loro attività e concludere più affari senza ulteriori complicazioni.
Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive
- Organizza e effettua il monitoraggio delle trattative con una rappresentazione visiva delle fasi della pipeline commerciale.
- Automatizza i follow-up e i promemoria per i lead e le attività
- Accedi a reportistica chiara, previsioni e approfondimenti sulle prestazioni.
- Integrazione con oltre 500 app, inclusi strumenti di email e messaggistica.
- Utilizza componenti aggiuntivi come LeadBooster e Smart Doc per una maggiore flessibilità.
Limiti di Pipedrive
- La reportistica avanzata e le previsioni sono disponibili solo nei piani di livello superiore.
- Il supporto telefonico è disponibile solo con sottoscrizioni premium.
Prezzi di Pipedrive
- Lite: 19 $ al mese per utente
- Crescita: 34 $ al mese per utente
- Premium: 64 $ al mese per utente
- Ultimate: 89 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Pipedrive
- G2: 4,3/5 (oltre 2.560 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti di Pipedrive
Questa recensione di Capterra ha evidenziato:
Potresti richiamare un potenziale cliente e conoscere il colore dei suoi occhi, il cibo a cui aggiunge preferiti, dove l'avete incontrato e persino inserire una nota che descrive un dettaglio importante della vostra conversazione, che potrai riprendere nella vostra prossima conversazione.
Potresti richiamare un potenziale cliente e conoscere il colore dei suoi occhi, il cibo a cui aggiunge ai preferiti, dove l'hai incontrato e persino inserire una nota che descrive un dettaglio importante della vostra conversazione, che potrai utilizzare nella vostra prossima conversazione.
13. Churn360 (Ideale per i team SaaS focalizzati sulla fidelizzazione dei clienti e sulle informazioni dettagliate)
Il tasso di abbandono è una preoccupazione silenziosa per ogni azienda SaaS. Churn360 si fa passare con una missione chiara: aiutare i team a individuare tempestivamente i segnali di allarme e a costruire relazioni più solide con i propri clienti.
Lo strumento consente ai Success Manager di visualizzare una visione completa di ogni account, effettuando il monitoraggio dei punteggi di salute e rendendo più facile agire prima che sia troppo tardi.
La piattaforma si distingue in particolare per le sue analisi approfondite e per il modo in cui riunisce i dati dei clienti provenienti da diverse fonti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Churn360
- Tieni traccia dei punteggi di salute dei clienti e del loro coinvolgimento in tempo reale
- Segmenta i clienti in base ai comportamenti e alle tendenze di coinvolgimento
- Configura dashboard personalizzati per monitorare le metriche chiave relative all'esperienza dei clienti.
- Invia campagne personalizzate e sondaggi ai clienti
- Integrazione con i CRM e raccolta dei dati dei clienti in un'unica visualizzazione per visualizzare
Limiti di Churn360
- Automazione con limite rispetto ad altri strumenti per il successo dei clienti
- Alcuni utenti potrebbero trovare l'interfaccia complessa all'inizio.
- Le funzionalità/funzione di reportistica potrebbero risultare basilari per esigenze avanzate.
Prezzi di Churn360
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Churn360
- G2: recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti di Churn360
Questa recensione di Capterra ha fatto notare:
Churn360 aiuta a ridurre il tasso di abbandono dei clienti perché ti consente di sapere quali clienti sono a rischio. Ciò significa che possiamo gestire più clienti di quanto potremmo fare senza Churn360, aumentando così il nostro fatturato.
Churn360 aiuta a ridurre il tasso di abbandono dei clienti perché ti consente di sapere quali clienti sono a rischio. Ciò significa che possiamo gestire più clienti di quanto potremmo fare senza Churn360, aumentando così il nostro fatturato.
Altri strumenti di monitoraggio dei clienti
La maggior parte degli strumenti di monitoraggio dei clienti eccelle in un'area specifica, che si tratti di monitoraggio delle sessioni, analisi dei prodotti, raccolta di feedback o approfondimenti sull'esito positivo dei clienti.
Ma quando i team devono destreggiarsi tra più app solo per avere un quadro completo, il contesto va perso, i follow-up vengono trascurati e la vera storia del cliente rimane frammentaria.
È qui che ClickUp si distingue come il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo ✅.
Invece di effettuare il monitoraggio di più parti del percorso del cliente attraverso diversi strumenti scollegati tra loro, ovvero il cosiddetto "work sprawl", ClickUp riunisce tutto in un'area di lavoro adattabile. Dalla registrazione dei feedback dei clienti e dal monitoraggio dei punteggi di salute all'automazione dei follow-up e alla sincronizzazione degli aggiornamenti CRM, ClickUp offre al tuo team un modo strutturato ma flessibile per monitorare e gestire ogni interazione con i clienti.
Esaminiamo i dettagli e vediamo come puoi ottimizzare i tuoi flussi di lavoro di monitoraggio dei clienti:
Registra i problemi e i feedback dei clienti utilizzando i moduli e le attività di ClickUp
Moduli e attività vanno di pari passo in ClickUp.
Supponiamo che il tuo team del supporto desideri un modo semplice per consentire ai clienti di segnalare i problemi. Puoi impostare un modulo ClickUp che trasforma ogni invio in un'attività nella tua pipeline di supporto.
Attività di ClickUp semplifica l'assegnazione della titolarità, il monitoraggio dei progressi e garantisce che nulla sfugga al controllo. Se un client valuta negativamente la propria esperienza in un modulo di feedback, ClickUp può segnalarlo come attività di follow-up per l'account manager.
I team che si occupano dell'onboarding possono fare lo stesso, trasformando ogni passaggio in un'attività tracciabile, dalle chiamate iniziali alle riunioni di consegna.
Questo semplice collegamento tra moduli e attività mantiene attivi i flussi di lavoro e garantisce che ogni punto di contatto con il cliente venga seguito.
Mantieni chiare le conversazioni interne con ClickUp Comments e ClickUp Chat per Chattare
ClickUp offre due modi per comunicare in tempo reale: commenti a livello di attività e team chat. Ciascuno di essi ha uno scopo distinto nei flussi di lavoro di monitoraggio dei clienti.
Utilizza ClickUp Assign Comments quando desideri registrare le discussioni relative a un'attività specifica di un cliente.
📌 Esempio: se un ticket di assistenza richiede l'intervento di un tecnico, l'agente può commentare direttamente l'attività, taggare lo sviluppatore giusto e documentare i passaggi per la risoluzione. Ogni aggiornamento rimane allegato all'attività, quindi se il caso viene inoltrato a un livello superiore, chiunque sia coinvolto può visualizzare la cronologia completa senza dover cercare le e-mail.
ClickUp Chat, invece, lavora come un canale condiviso per conversazioni in tempo reale tra i membri del team.
Immagina uno scenario in cui i team di gestione degli account e del supporto hanno bisogno di una rapida sincronizzazione quando un account chiave segnala un problema. Anziché avviare un thread o un messaggio separato, possono interagire direttamente in un'area di lavoro, determinare i passaggi successivi e assegnare immediatamente attività o follow-up.
Crea dashboard sullo stato dei clienti con ClickUp Dashboards
Per i team dedicati al successo dei clienti, i product manager e i responsabili dell'assistenza, anticipare i rischi spesso significa avere a disposizione i dati giusti, senza dover setacciare reportistica sparsa.
I dashboard di ClickUp ti consentono di visualizzare in modo chiaro e personalizzato le metriche dei clienti che fanno davvero la differenza.
Puoi facilmente individuare informazioni chiave come account a rischio, tendenze di soddisfazione o scadenze di follow-up, senza bisogno di un analista di dati a disposizione.
📌 Esempio: un responsabile del successo SaaS può creare un dashboard che mostra i punteggi di salute dei clienti al di sotto di una certa soglia, i feedback NPS in tempo reale e le attività di onboarding in ritardo, il tutto in tempo reale. Invece di passare da uno strumento all'altro, ottiene una visualizzazione unica che lo aiuta a intervenire prima che i problemi si aggravino.
Mantieni il flusso degli avvisi e delle attività dei clienti con ClickUp Automazioni e gli agenti AI
ClickUp Automazioni aiutano i team a rispondere rapidamente senza lavoro amministrativo aggiuntivo. Immagina questo: il punteggio di salute di un client scende al di sotto di una soglia prestabilita, monitorato tramite un campo personalizzato.
ClickUp può creare automaticamente un'attività per l'account manager, avvisare il responsabile del supporto e persino inviare un aggiornamento su Slack. È anche possibile impostare promemoria per i rinnovi, seguire i sondaggi o contrassegnare i ticket che rimangono senza risposta per troppo tempo.
ClickUp Brain e ClickUp Agents rendono l'intero processo un po' più semplice per il tuo team. Ti aiutano a raccogliere gli aggiornamenti dei clienti, suggerendo cosa potresti voler fare dopo e rispondendo anche a domande veloci sui tuoi account, direttamente all'interno di ClickUp.
💡 Suggerimento professionale: Brain MAX è il tuo compagno desktop basato sull'intelligenza artificiale che rende il monitoraggio dei clienti più intelligente ed efficiente. Grazie alla profonda integrazione con il tuo CRM, le email, i ticket di assistenza e gli strumenti di project management, Brain MAX effettua un monitoraggio continuo delle interazioni, dei feedback e del coinvolgimento dei clienti in tempo reale. Sfrutta diversi modelli di IA all'avanguardia per analizzare le conversazioni, segnalare i cambiamenti di sentiment e far emergere tendenze importanti, come problemi ricorrenti o opportunità di alto valore, in modo da poter rispondere in modo proattivo.
Puoi utilizzare la funzione talk-to-text per registrare rapidamente gli aggiornamenti dei clienti, dettare le azioni di follow-up o chiedere a Brain MAX un riepilogo/riassunto delle recenti attività dei clienti. Il software organizza automaticamente queste informazioni, le collega agli account o ai progetti giusti e può persino trigger automazioni, come l'invio di promemoria per i follow-up o l'escalation di problemi urgenti. Grazie a informazioni contestualizzate e notifiche intelligenti, Brain MAX ti assicura di non perdere mai un momento critico per il cliente, aiutandoti a fornire un servizio migliore, individuare tempestivamente i rischi e costruire relazioni più solide.
Collega ClickUp al tuo CRM e al tuo stack di supporto
Infine, grazie alle sue oltre 1000 integrazioni, ClickUp diventa ancora più utile per il tuo team e i suoi flussi di lavoro esistenti.
Se il tuo team utilizza Intercom, Zendesk o HubSpot, puoi effettuare la sincronizzazione dei dati in modo che le conversazioni con i clienti, gli aggiornamenti sulle trattative o i ticket di supporto seguano un flusso diretto su ClickUp.
📌 Esempio: quando viene creato un ticket in Zendesk, in ClickUp può apparire un'attività corrispondente per il monitoraggio e la collaborazione del team. In questo modo, i team lavorano con le stesse informazioni.
Il modello CRM di ClickUp fa un ulteriore passo avanti, fornendo ai team uno spazio di lavoro strutturato e pronto all'uso per gestire le relazioni con i clienti dal primo contatto al rinnovo.
Il vero valore? Elimina il rumore di fondo. Ecco come:
- Centralizza lead, contatti e pipeline di trattative in un unico spazio di lavoro organizzato, in modo che i team abbiano sempre a disposizione il contesto completo del cliente.
- Assegna priorità alle attività in base alla fase di vendita e alle esigenze dei clienti, assicurandoti che nessuna opportunità o follow-up venga trascurata.
- Collega i dettagli di contatto, le conversazioni e gli aggiornamenti direttamente alle attività, rendendo la collaborazione tra i team commerciali, del supporto e degli account perfettamente integrata.
👀 Curiosità: rivenditori come IKEA hanno osservato il modo in cui gli acquirenti si muovevano all'interno dei layout, rendendosi conto che percorsi lunghi e tortuosi aumentavano l'esposizione dei prodotti: un esempio offline di monitoraggio del percorso del cliente che ha formato il design dei negozi in tutto il mondo.
Altri strumenti utili
Ecco altri tre strumenti di monitoraggio dei clienti che aiutano il monitoraggio dei comportamenti e il successo dei clienti:
- Amplitude: aiuta i team a comprendere il comportamento degli utenti, la fidelizzazione e la conversione con un'analisi avanzata dei gruppi.
- Freshdesk: offre ticketing, assistenza omnicanale e automazione basata sull'IA, perfetta per semplificare i flussi di lavoro dell'assistenza.
- Heap: acquisisce automaticamente tutte le interazioni degli utenti sul tuo sito web o sulla tua app senza la necessità di taggare manualmente gli eventi.
Trasforma i punti di contatto con i clienti in punti di controllo ClickUp
Un servizio eccellente consiste più nel rilevare i problemi prima che si verifichino che nel risolverli.
Questo è ciò che ti aiutano a fare gli strumenti di monitoraggio dei clienti. Ti consentono di individuare modelli ricorrenti, rilevare i primi segnali di abbandono e comprendere realmente ciò che i tuoi clienti si aspettano da te.
Con gli strumenti giusti, ottieni la connessione. È qui che ClickUp si distingue silenziosamente. 🌟
ClickUp è uno spazio flessibile in cui i team a contatto con i clienti possono monitorare i feedback, tenere traccia dei problemi, automatizzare i follow-up e lavorare insieme senza perdere di vista il quadro generale.
Se sei pronto a riunire il monitoraggio e il monitoraggio dei clienti sotto lo stesso tetto, registrati subito su ClickUp!
Domande frequenti
Tra i migliori software di gestione dei clienti figurano Salesforce, HubSpot CRM, Zoho CRM, Monday Sales CRM, Insightly e Bitrix24. Queste piattaforme offrono un intervallo di funzionalità/funzione quali la gestione della pipeline di vendita, la comunicazione con i client, l'automazione del flusso di lavoro e le integrazioni. La scelta giusta dipende dalla dimensione della tua azienda e dalle tue esigenze specifiche. Esempio, Salesforce è noto per le sue solide funzionalità/funzione e integrazioni, mentre HubSpot CRM e Zoho CRM sono apprezzati per le loro interfacce intuitive e i piani Free.
Il CRM (Customer Relationship Management) si concentra sulla gestione delle interazioni di un'azienda con i clienti attuali e potenziali, inclusi commerciali, marketing e supporto. Il CSM (Customer Success Management), invece, mira a garantire che i clienti ottengano i risultati desiderati con il tuo prodotto o servizio. Mentre il CRM riguarda l'organizzazione e il monitoraggio delle relazioni e dei dati, il CSM è proattivo e si concentra sull'onboarding, sulla formazione e sulla massimizzazione del valore e della fidelizzazione dei clienti.
Le migliori app per il monitoraggio dei client includono ClickUp, HubSpot CRM, Zoho CRM e Pipedrive. HubSpot CRM offre una piattaforma centralizzata per la gestione di contatti, trattative e attività, con funzionalità/funzione quali il monitoraggio delle email e la pianificazione delle riunioni. Zoho CRM fornisce automazione delle vendite e comunicazione multicanale, mentre Pipedrive è noto per la sua gestione visiva della pipeline di vendita. ClickUp riunisce tutti i tuoi strumenti in un unico spazio di lavoro centralizzato, in modo che tutto rimanga insieme.
Sì, sono disponibili diverse opzioni CRM gratuite. ClickUp offre un piano gratuito a tempo indeterminato con funzionalità IA. HubSpot CRM offre una versione gratuita completa con gestione dei contatti, monitoraggio delle email e chat live. Zoho CRM offre un piano gratuito per un massimo di tre utenti, che include la gestione dei lead e delle trattative. Anche Bitrix24 offre un piano gratuito con CRM, gestione delle attività e strumenti di comunicazione, anche se potrebbe richiedere un periodo di apprendimento più lungo.