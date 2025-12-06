Come automatizzare le email fredde con ChatGPT per una migliore diffusione

Sapevi che solo l'8% delle email fredde genera risposte significative?

Quando l'IA scrive le tue email, la domanda importante è: come puoi assicurarti che non sembrino uguali alle altre 121 email nella finestra In arrivo del destinatario?

Se è stato terminato nel modo giusto, puoi ampliare la tua portata facendo sentire ogni potenziale cliente come se l'email fosse stata scritta appositamente per lui.

Quindi, come automatizzare le email fredde con ChatGPT mantenendo comunque il tocco umano?

Ecco un modello ripetibile che puoi utilizzare per assicurarti che le tue email fredde non vengano ignorate o finiscano nella cartella dello spam.

⭐ Modello in primo piano Sei stanco di perdere traccia delle tue campagne di email fredde? Utilizza il modello di campagna email di ClickUp per centralizzare tutte le tue operazioni di outreach in un unico posto. Questo modello offre un hub di campagne predefinito con monitoraggio integrato e promemoria di follow-up automatizzati. Inizia subito senza dover configurare i sistemi da zero. Ottieni un modello gratis Realizza campagne email di esito positivo con il modello di campagna email di ClickUp.

Perché l'automazione delle email fredde è importante nel 2025

Le email fredde esistono da decenni.

All'inizio erano una novità: una linea diretta con la finestra In arrivo di qualcuno, quando la maggior parte delle persone non era ancora sovraccarica di rumore digitale.

Avanti veloce al 2025: ogni decisore si sveglia con una finestra In arrivo piena di email generiche.

L'automazione delle email basata sull'IA ti offre un vantaggio competitivo. Ti consente di effettuare ricerche, personalizzare e dare seguito su larga scala.

I vantaggi dell'automazione delle email fredde includono:

Personalizzazione su larga scala: diventa possibile scalare le email personalizzate con l'IA senza dover dedicare ore alla ricerca individuale di ogni potenziale cliente.

Sequenze di follow-up coerenti: gli strumenti automatizzati possono creare sequenze di email personalizzate che si adattano in base alle risposte dei potenziali clienti, ovvero i lead interessati ricevono contenuti di nurturing mentre i contatti che non rispondono vengono ricontattati con tentativi di re-engagement.

Ottimizzazione dell'ora di invio: massimizza l'impatto della campagna inviando le email quando i potenziali clienti sono più propensi ad aprirle e a rispondere.

Gestione della conformità: i sistemi di automazione possono proteggere la reputazione del tuo dominio monitorando i tassi di rimbalzo e i reclami relativi allo spam.

Capacità di outreach scalabile: i team possono raggiungere migliaia di potenziali clienti ogni mese senza aumentare proporzionalmente il lavoro richiesto o assumere personale aggiuntivo.

Monitoraggio e ottimizzazione delle prestazioni: le piattaforme di automazione forniscono analisi dettagliate sui tassi di apertura, sui tassi di clic e sui modelli di risposta che aiutano a perfezionare continuamente il tuo approccio senza la raccolta manuale dei dati.

👀 Lo sapevi? Oltre il 78% dei rappresentanti commerciali afferma che l'IA li aiuta a essere più efficienti nel loro ruolo. Pensa alla ricerca di potenziali clienti. Vuoi contattare un potenziale cliente che non ha mai parlato con te prima. I dati pubblici ti forniscono già il suo titolo professionale, i post recenti su LinkedIn, le notizie sull'azienda e forse anche la sua partecipazione a un podcast. Inseriscilo in un LLM e potrai generare istantaneamente un'email che fa riferimento a qualcosa di rilevante per loro, evidenzia il tuo valore nel loro contesto e si conclude con una call-to-action.

Come utilizzare ChatGPT per automatizzare le email fredde

Non puoi chiedere a un LLM di "scrivermi un'email fredda" e aspettarti una risposta che ti porti a una chiamata introduttiva con il tuo potenziale cliente. Devi capire come funziona ChatGPT e istruirlo affinché funzioni nel modo desiderato.

Ecco come creare un'email fredda con ChatGPT che non finirà nello spam o verrà ignorata dopo l'apertura.

1. Definisci il framework delle 4W

Consideralo come un passaggio fondamentale. Qui, fornisci a ChatGPT le informazioni che lo aiuteranno a generare email preziose e pertinenti.

Chiamiamolo "quadro delle 4 W". Esso include:

Chi sei?

Definisci il tuo ruolo lavorativo perché quell'identità darà forma al messaggio della tua campagna di email fredde.

📍 Ad esempio, il fondatore di una startup che si rivolge a clienti di aziende ha bisogno di messaggi diversi rispetto a un consulente che cerca contributi per guest post.

Cosa vuoi ottenere?

Vuoi che questa email serva a prenotare demo di prodotti o a generare lead qualificati? Avere un obiettivo chiaro aiuterà ChatGPT a creare messaggi mirati.

📍 Ad esempio, un'email fredda commerciale incentrata sulla prenotazione di demo enfatizzerà i punti deboli e la prova sociale in modo diverso rispetto a una volta mirata ad assicurarsi collaborazioni con il marchio.

Quale ruolo dovrebbe svolgere ChatGPT?

Specifica esattamente il ruolo che ChatGPT dovrebbe assumere.

📍 Potrebbe essere "Sei un consulente commerciale B2B esperto che aiuta le aziende di software a espandere la loro portata". La definizione del ruolo influenzerà l'approccio di messaggistica. Aiuta anche ChatGPT a rispecchiare il contesto e l'intento.

Impostando il ruolo in anticipo, riduci i risultati vaghi e stereotipati e garantisci che le email siano in linea con il tono del tuo marchio e le aspettative dei potenziali clienti.

Qual è il tuo pubblico di riferimento?

Definisci chiaramente il tuo cliente ideale (ICP), delineandone i punti deboli, gli interessi, il processo decisionale e le preferenze di comunicazione. Queste informazioni aiutano ChatGPT a personalizzare i messaggi in modo che non sembrino modelli.

📍 Ad esempio, se il tuo pubblico di riferimento sono i responsabili delle risorse umane di aziende di medie dimensioni, ChatGPT può enfatizzare il risparmio sui costi, il coinvolgimento dei dipendenti e la conformità. Tuttavia, se il tuo pubblico è costituito da CTO di startup SaaS, lo stesso strumento può riformulare la presentazione incentrandola su scalabilità, integrazioni e affidabilità tecnica.

Ecco un campione di prompt che utilizza il framework 4Ws: "Sei un consulente commerciale B2B esperto che aiuta le aziende di software a espandere la loro portata. Agisci come mio assistente nella creazione di email fredde. Sono il fondatore di una startup che propone uno strumento di project management basato sull'IA alle aziende SaaS di medie dimensioni. Il mio obiettivo è fissare delle demo del prodotto con i responsabili delle decisioni. Il pubblico di riferimento è costituito da CTO e responsabili dell'ingegneria che lottano con flussi di lavoro frammentati, stanchezza da strumenti e collaborazione inefficiente. A loro interessano la scalabilità tecnica, le integrazioni e il risparmio sui costi. Scrivimi un'email fredda che sembri personale, eviti di sembrare un modello predefinito e includa una chiara call-to-action per fissare una demo di 20 minuti. "

2. Definisci la struttura dell'email

Ora spiega a ChatGPT il tipo esatto di output che desideri generare. Ciò include la specificazione della struttura, del tono, della formattazione e del linguaggio che desideri nelle tue email.

Strutture delle email

Esistono diversi modelli di email che puoi chiedere a ChatGPT di seguire. Ogni modello ha obiettivi e tipi di pubblico diversi:

Struttura Ideale per Esempio PAS (Problema-Agitazione-Soluzione) Outreach incentrato sui punti critici Utilizza questa funzione quando il potenziale cliente è già consapevole del problema, come lunghi cicli di assunzione o elevato tasso di abbandono, e desideri mostrare come il tuo prodotto lo risolve. AIDA (Attenzione-Interesse-Desiderio-Azione) Dimostrazioni e versioni di prova dei prodotti Utilizzalo quando contatti nuovi potenziali clienti che ancora non ti conoscono e devi prepararli prima di chiedere una demo. Prima-Dopo-Ponte Messaggistica incentrata sulla trasformazione Utilizzalo quando vuoi mostrare come era la vita prima del tuo prodotto e come è cambiata dopo, quindi spiega come hai reso possibile questo cambiamento.

Linee guida per la formattazione

Specifica le linee guida di formattazione, ad esempio:

Oggetto: Genera tre varianti dell'oggetto che mettano in evidenza il punto debole specifico del potenziale cliente.

Aggancio iniziale: inizia l'email con riferimenti specifici che dimostrino che hai fatto ricerche sul destinatario e sulla sua azienda.

CTA: aggiungi una call-to-action delicata che spinga il destinatario ad agire.

Proposta di valore: evidenzia il tuo vantaggio chiave nel primo paragrafo.

Numero di parole: mantieni la lunghezza totale dell'email entro 120 parole.

Ottimizzazione mobile: usa paragrafi brevi (1-2 frasi) ed evita elenchi puntati eccessivi.

Segnaposto: inserisci variabili specifiche come [Nome dell'azienda], [Risultati recenti] e [Sfida del settore] tra parentesi per una personalizzazione personalizzata.

Linguaggio e tono

Definisci il tuo stile di comunicazione con esempi specifici che ChatGPT può seguire:

Specifica le tue preferenze di saluto, ad esempio "Hey" per i settori informali e "Hello" per quelli formali.

Specifica se desideri evitare linguaggi o gerghi specifici, ad esempio sinergia, ricontattare, sfruttare.

Specifica il tono che desideri adottare, ad esempio durante una conversazione, in un contesto professionale, informale.

Se hai un lungo elenco di linee guida, crea un documento e caricalo direttamente su ChatGPT.

Ecco un prompt (insieme alla risposta di ChatGPT) che puoi utilizzare per specificare la struttura dell'email: Forniscimi un'email fredda di meno di 120 parole utilizzando il framework AIDA. Includi tre varianti dell'oggetto che evidenzino il punto debole del potenziale cliente e termina con un CTA morbido. Utilizza le interruzioni di riga per migliorare la leggibilità sui dispositivi mobili.

3. Personalizza il contenuto dell'email

Questa è la parte in cui non puoi affidarti (interamente) a ChatGPT per fare ricerche al posto tuo. Il programma ha delle allucinazioni e inserisce informazioni che possono sembrare molto reali, ma non lo sono.

Per assicurarti che le tue email non contengano dettagli inventati, inserisci informazioni specifiche o dettagli sul destinatario.

Ad esempio, ecco diversi tipi di informazioni che puoi includere nelle tue note di ricerca:

Profilo LinkedIn: il loro attuale titolo di lavoro (del destinatario) e da quanto tempo ricoprono tale ruolo, oltre a eventuali post recenti in cui hanno discusso delle sfide del settore o effettuato la condivisione di aggiornamenti professionali.

Notizie aziendali: sviluppi recenti, come annunci di finanziamenti o lanci di nuovi prodotti, che la tua soluzione può integrare.

Contesto industriale: tendenze di mercato che influenzano il loro settore specifico e cicli economici stagionali che influenzano le loro sequenze decisionali.

Dettagli personali: interventi a conferenze o articoli pubblicati che dimostrano le loro aree di competenza e i loro interessi professionali.

Sito web: inserisci l'URL del loro sito web e lascia che analizzi le pagine per comprendere la posizione e i messaggi dell'azienda.

Per scalare la personalizzazione, crea un foglio di calcolo con colonne come Titolo di lavoro, Notizie aziendali, Post LinkedIn, Tendenze del settore e Sito web. Compila almeno uno o due campi per ogni potenziale cliente. Quindi incolla una riga in ChatGPT e richiedi di redigere un'email fredda personalizzata utilizzando tali dettagli.

Ecco un prompt che puoi utilizzare per aggiungere note di ricerca individualmente: Ecco le mie note di ricerca su [Nome del potenziale cliente] presso [Nome dell'azienda]: [Incolla i tuoi risultati: notizie recenti sull'azienda, attività su LinkedIn, sfide del settore o risultati personali]. Riscrivi l'email fredda utilizzando il nostro modello per incorporare in modo naturale uno o due di questi punti importanti, senza rendere evidente che sto utilizzando un modello.

👀 Lo sapevi? Secondo il Sales Trend Report di HubSpot, l'email è al secondo posto tra i canali con il più alto tasso di risposta alle comunicazioni fredde. Il primo è quello di contattare i potenziali clienti sui social media.

📚 Leggi anche: I migliori strumenti di email outreach per aiutarti a costruire solide connessioni con il tuo pubblico

4. Crea sequenze di follow-up

La maggior parte dei potenziali clienti ha bisogno di 3-5 punti di contatto prima di rispondere alle tue richieste di demo o agli appuntamenti telefonici. Se salti i follow-up, stai essenzialmente rinunciando a potenziali entrate.

Per una migliore comprensione, ecco come si presenta una strategia di follow-up equilibrata e non invadente:

Follow-up Quando e cosa dovresti fare Esempio Primo follow-up Aggiungi prove sociali o casi di studio (3-5 giorni dopo) Ciao [Nome], faccio seguito alla mia precedente email. Abbiamo appena aiutato [Azienda simile] a risolvere [stessa sfida]. Hanno ottenuto [risultato specifico] in 30 giorni. Ecco il caso di studio: [link] 2° follow-up Condivisione di risorse o approfondimenti preziosi (1 settimana dopo) Ciao [Nome], mi sono imbattuto in questo [rapporto di settore/strumento] su [tendenza rilevante]. Ho pensato che potresti trovare interessante la sezione su [argomento specifico] dato il [contesto aziendale]. Terzo follow-up Ultimo tentativo con scarsità o urgenza (10-14 giorni dopo) Ciao [Nome], non ho ancora ricevuto una tua risposta, quindi questo sarà il mio ultimo tentativo. Se non è il momento giusto, non preoccuparti. Se hai bisogno di aiuto con [problema], sai come contattarmi.

Tieni presente che queste sequenze devono essere personalizzate in base al potenziale cliente e all'urgenza del problema che stai risolvendo.

Ad esempio, se contatti un cliente al dettaglio durante le festività natalizie, probabilmente sarà troppo occupato per rispondere, quindi ha senso allungare gli intervalli di follow-up.

Ecco un esempio di prompt che puoi provare a utilizzare per creare sequenze di follow-up in ChatGPT: Sulla base della mia ricerca su [Nome del potenziale cliente], crea tre email di follow-up per la nostra conversazione su [Argomento originale]. Ogni email dovrebbe adottare un approccio diverso: (1) prova sociale utilizzando [Azienda simile], (2) condivisione di una risorsa utile su [Tendenza del settore] e (3) un cortese promemoria finale. Mantieni lo stesso tono colloquiale e fai riferimento in modo naturale ai dettagli specifici della mia ricerca.

5. Integra ChatGPT con uno strumento di email

ChatGPT può scrivere email fredde personalizzate per te, ma non puoi inviarle direttamente dalla piattaforma. Dovrai copiare e incollare il contenuto generato nei tuoi strumenti di posta elettronica o caricarlo su fogli di calcolo per l'invio in blocco.

Puoi integrare ChatGPT con le tue piattaforme di outreach o CRM esistenti utilizzando strumenti come Zapier o connessioni API dirette. In questo modo, potrai beneficiare delle funzionalità di scrittura delle email di ChatGPT senza dover passare continuamente da una piattaforma all'altra o copiare manualmente i contenuti.

⭐ Bonus: i filtri antispam delle e-mail non guardano solo al volume, ma cercano anche dei modelli ricorrenti. Oggetti pieni di parole come gratis, tempo limitato, agisci ora o garantito possono segnalare la tua e-mail fredda prima ancora che venga letta. La migliore etichetta per le e-mail è scrivere con un tono naturale e colloquiale che sembri autentico, non promozionale.

6. Testa e ottimizza le email automatizzate

Monitora le tue email fredde e analizza cosa funziona e cosa no.

Dovresti effettuare il monitoraggio: tassi di apertura delle email, tasso di abbandono, tasso di risposta e altre metriche rilevanti per determinare l'esito positivo delle tue email fredde.

Per vedere quale versione funziona meglio, prova i seguenti aspetti e perfeziona i tuoi prompt in base ai risultati:

Oggetto delle email : curiosità vs. vantaggio diretto, oggetto basato su una domanda vs. oggetto basato su un'affermazione vs. oggetto incentrato sul vantaggio

Agganci iniziali : riferimenti personali (post su LinkedIn, finanziamenti recenti) vs. dichiarazioni sui punti deboli

Proposta di valore : enfasi sul ROI rispetto alla produttività e alla riduzione del rischio.

Lunghezza dell'email : breve e incisiva (50-70 parole) vs. leggermente più lunga e narrativa (120-150 parole)

CTA: "Prenota una breve chiamata" vs. "Desideri ricevere ulteriori informazioni?"

E se un agente IA potesse gestire questo flusso di lavoro dall'inizio alla fine? Gli agenti ClickUp AI possono essere personalizzati con istruzioni per creare bozze iniziali perfette! Scopri come.

Prompt ChatGPT comprovato per il cold outreach

Ecco alcuni prompt ChatGPT comprovati che puoi inserire per generare un outreach ad alto tasso di risposta.

Prompt per email fredde ChatGPT utilizzando il framework AIDA

Utilizza questo prompt quando desideri creare email accattivanti che riscaldino i potenziali clienti prima di richiedere demo o riunioni. La struttura AIDA funziona particolarmente bene per presentare la tua soluzione a nuovi potenziali clienti che non conoscono ancora la tua azienda.

Ecco il prompt e la risposta di ChatGPT: Agisci come un copywriter B2B esperto. Sono un [titolo professionale] presso [nome dell'azienda] e mi rivolgo a [titolo professionale del potenziale cliente] presso [tipo di azienda target]. Scrivi un'email fredda utilizzando il modello AIDA che:

Si apre con un accattivante gancio su [Sfida specifica del settore]

Menzioni come [azienda simile] ha affrontato la stessa sfida.

Mostra la trasformazione che hanno ottenuto: [Risultato/Metrica specifica]

Concludi con un CTA non invadente per [Specific Next Step] (Prossimo passaggio specifico). Requisiti aggiuntivi: Fai riferimento a questo recente sviluppo: [Notizie/Risultati dell'azienda]

Usa un tono di conversazione che risulti naturale.

Non superare le 130 parole.

Genera tre varianti dell'oggetto concentrandoti sui punti deboli del potenziale cliente.

Includi segnaposto per [Nome azienda] e [Nome potenziale cliente]

Punti deboli del pubblico di destinazione: [Elenco 2-3 sfide specifiche] Risposta

Prompt di ChatGPT per le email fredde per riattivare i lead inattivi

Questo prompt aiuta i professionisti commerciali a coinvolgere nuovamente i potenziali clienti che hanno smesso di rispondere dopo aver inizialmente mostrato interesse. Funziona per i lead che hanno mostrato interesse ma hanno smesso di rispondere ai follow-up.

Ecco un prompt e la risposta di ChatGPT: Sei uno specialista nel recupero commerciale e mi aiuti a coinvolgere nuovamente i potenziali clienti freddi che in precedenza avevano mostrato interesse. Scrivi un'email fredda di re-engagement che: Riconosci il silenzio senza essere invadente: "So che non era il momento giusto..."

Menzione di un nuovo sviluppo: [Recente aggiornamento del prodotto/Cambiamento nel settore]

Condivisione di nuove prove sociali: [Esito positivo del cliente/Caso di studio]

Offre qualcosa di prezioso: [Risorsa/Strumento/Approfondimento]

Utilizza l'approccio "ultimo tentativo" con sincera disponibilità

Include una facile via d'uscita: "Se le priorità sono cambiate, non preoccuparti".

Rimane sotto le 110 parole Contesto relativo al lead: Ultima interazione: [Breve descrizione della conversazione precedente]

La loro sfida principale: [Punto critico specifico di cui hanno fatto menzione]

Tempo trascorso dall'ultimo contatto: [Durata]

Settore: [Il loro settore] Risposta

Prompt ChatGPT per email fredde di follow-up dopo la demo del prodotto

Utilizzalo dopo che i potenziali clienti hanno partecipato alla tua demo ma non hanno ancora compiuto il passaggio successivo. Il prompt crea email di follow-up che affrontano le comuni esitazioni post-demo, mantenendo allo stesso tempo lo slancio.

Ecco un prompt di ChatGPT e la sua risposta: Agisci come un professionista delle vendite consulenziale. Ho appena completato una demo del prodotto con [Nome del potenziale cliente] di [Nome dell'azienda] e ho bisogno di dare un seguito efficace. Scrivi un'email di follow-up dimostrativa che: Ringraziali per il tempo dedicato alla discussione sull'argomento [Demo Topic].

Risponde alla preoccupazione specifica che hanno sollevato: [Obiezione/Domanda specifica]

Fornisce valore aggiunto: [Risorsa pertinente/Caso di studio]

Propone un chiaro passaggio successivo: [Sequenza di implementazione/Programma pilota]

Crea una leggera urgenza intorno a [Fattore stagionale/Esigenza aziendale]

Mantieni un tono consultivo, evitando un linguaggio commerciale aggressivo.

Rimane sotto le 120 parole Contesto della demo: Funzionalità chiave che hanno suscitato maggiore interesse: [Funzionalità specifiche]

La loro sequenza per l'implementazione: [Sequenza da loro indicata]

Processo decisionale: [Chi altro è coinvolto]

Principale concorrente che stanno prendendo in considerazione: [se c’è una menzione] Risposta

Ecco alcuni esempi di prompt più brevi che puoi seguire quando non hai dettagli approfonditi o tempo per costruire un contesto:

Prompt ChatGPT per email fredde per la generazione di lead

Scrivi un'email fredda per la generazione di lead mirata a [profilo del cliente ideale] presso [tipo di azienda]. Affronta la loro sfida principale con [punto dolente specifico], effettua una menzione di [risultato recente dell'azienda] e richiedi una breve chiamata di scoperta. Mantieni il testo sotto le 120 parole con un CTA morbido.

Prompt ChatGPT per email fredde per demo di prodotti

Scrivi una bozza di email di richiesta di demo del prodotto indirizzata a [titolo professionale del potenziale cliente], sottolineando come [nome del prodotto] risolva [problema aziendale specifico]. Includi un risultato di un caso di studio pertinente e concludi con la programmazione di una demo di 15 minuti. Usa un tono colloquiale, con meno di 100 parole.

Prompt ChatGPT per email fredde per la versione di prova gratis

Crea un'email di invito alla versione di prova gratis per [destinatari] sottolineando i vantaggi principali di [funzionalità/funzione principale]. Affronta i loro punti deboli relativi a [sfida specifica] e includi un link chiaro per la registrazione alla versione di prova. Limita il testo a 90 parole con urgenza.

Prompt ChatGPT per email fredde per richieste di contributi per guest post

Scrivi un'email di outreach per un guest posting a [nome del sito web] facendo riferimento al loro recente articolo su [argomento]. Proponi tre idee specifiche per il titolo relative alla [tua area di competenza] e fai una menzione delle tue credenziali/risultati. Tono professionale, meno di 130 parole.

Prompt ChatGPT per email fredde per presentare un prodotto

Crea un'email di presentazione del prodotto per [nuovo prodotto/servizio] rivolta a [settore specifico]. Concentrati sul vantaggio principale di [proposta di valore chiave], utilizza la prova sociale di [cliente simile] e includi un CTA soft. Mantieni un approccio colloquiale.

Prompt ChatGPT per email fredde relative ad accordi di partnership di affiliazione

Redigi una bozza di email di proposta di partnership di affiliazione per [nome dell'azienda] spiegando come la promozione del [tuo prodotto/servizio] sia in linea con il loro pubblico di [target demografico]. Includi la struttura delle commissioni e i vantaggi reciproci. Mantieni un tono collaborativo, utilizzando meno di 110 parole.

📚 Per saperne di più: Abbiamo testato le migliori alternative e concorrenti di ChatGPT (gratis e a pagamento)

Limiti dell'utilizzo di ChatGPT per le email fredde

Se utilizzato correttamente, ChatGPT funziona bene per la creazione di contenuti. Tuttavia, quando si desidera automatizzare completamente il cold outreach, non è all'altezza.

Ecco i limiti di ChatGPT per l'automazione delle email fredde di cui dovresti essere a conoscenza:

Mancanza di dati in tempo reale

ChatGPT non ha accesso in tempo reale ai dati dei potenziali clienti a meno che non lo integri con il tuo CRM o con strumenti di arricchimento. Non può recuperare le ultime attività LinkedIn di un potenziale cliente, i recenti finanziamenti dell'azienda o un cambio di lavoro senza sistemi aggiuntivi che gli forniscano il contesto.

Qualità di output incostante

Quando si utilizza ChatGPT, i membri del team lavorano in modo isolato. Ognuno sperimenta con i propri prompt e non esiste un unico modo per sapere cosa ha funzionato e cosa no. Ciò limita la possibilità per l'organizzazione di creare un database di modelli di email di vendita collaudati in grado di generare risposte affidabili.

Inoltre, ChatGPT produce email di qualità e tono variabili anche per prompt identici. Senza feedback loop integrati o dati sulle prestazioni, diventa difficile migliorare sistematicamente i tuoi modelli.

Flusso di lavoro copia-incolla

ChatGPT genera le email una alla volta, richiedendoti di copiare ogni email nei tuoi strumenti di posta elettronica o CRM. Questo diventa molto noioso quando devi inviare centinaia di email fredde personalizzate. Il continuo passaggio da una piattaforma all'altra causa errori e incongruenze nelle tue campagne. In altre parole, ogni area di lavoro è alle prese con una proliferazione di attività.

❗ Attenzione: il tuo team potrebbe essere bloccato in un inferno di cambio di app. Passare da uno strumento all'altro ogni 47 secondi riduce la concentrazione, crea un affaticamento mentale nascosto e fa evaporare le ore di produttività alla fine della giornata.

Nessuna funzionalità di monitoraggio delle campagne

La piattaforma non è in grado di effettuare il monitoraggio delle aperture delle email, dei tassi di risposta o di misurare l'efficacia delle campagne. Si perde la visibilità su quali messaggi generano risposte migliori o quali oggetti hanno un rendimento ottimale. Ciò rende difficile ottimizzare la strategia di email fredde o dimostrare il ROI agli stakeholder.

Mancanza di pianificazione integrata

ChatGPT può scrivere le tue email fredde, ma non può inviarle automaticamente. Devi programmare manualmente ogni email o impostare sequenze in strumenti separati. Ciò significa che non ci sono promemoria di follow-up automatizzati basati sul comportamento dei potenziali clienti. Il tuo processo di nurturing diventa frammentato e i potenziali lead sfuggono.

📮 Approfondimento ClickUp: i risultati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni indicano che i knowledge worker potrebbero trascorrere quasi 308 ore alla settimana in riunioni in un'organizzazione di 100 persone! Ma se fosse possibile ridurre i tempi delle riunioni? L'area di lavoro unificata e la chat connessa di ClickUp riducono drasticamente le riunioni inutili! 💫 Risultati reali: clienti come Trinetix hanno ottenuto una riduzione del 50% delle riunioni centralizzando la documentazione dei progetti, automatizzando i flussi di lavoro e migliorando la visibilità tra i team utilizzando la nostra app per il lavoro. Immagina di recuperare centinaia di ore di produttività ogni settimana!

Come utilizzare ClickUp per automatizzare le email fredde

Certo, ChatGPT è uno strumento utile per scrivere email, ma è carente dal punto di vista operativo. Senza funzioni integrate di invio, monitoraggio delle risposte o automazione dei follow-up, devi destreggiarti tra più strumenti per eseguire le tue campagne email.

ClickUp è lo strumento ideale per questo scopo. Essendo il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, automatizza l'intero processo oltre alla scrittura.

Oltre a consentirti di redigere email con ChatGPT direttamente all'interno della tua area di lavoro, facilita la gestione integrata delle campagne integrando tutte le tue conoscenze, app, chat e documenti in un unico posto.

Ecco come puoi utilizzare ClickUp per automatizzare l'invio di email fredde:

Crea l'area di lavoro della campagna con un modello di campagna email.

Ottieni un modello gratis Realizza campagne di email fredde con esito positivo con il modello di campagna email di ClickUp.

Il modello di campagna email di ClickUp ti offre un framework strutturato per organizzare l'intera operazione di outreach a freddo. Consideralo come il tuo centro di comando, dove ogni potenziale cliente, email, follow-up e metrica della campagna ha il suo posto.

Con questo modello, avrai a disposizione un hub per campagne predefinito. Ciò significa che non dovrai creare sistemi di monitoraggio da zero né chiederti a che punto sei rimasto con ciascun potenziale cliente.

Ecco come questo modello può esserti d'aiuto:

Monitoraggio appositamente progettato: il modello ti consente di monitorare e gestire le campagne e-mail con diversi il modello ti consente di monitorare e gestire le campagne e-mail con diversi campi personalizzati , come il link al testo dell'e-mail, il tasso di completamento, il tipo di e-mail, il tema e il link al design dell'e-mail.

Monitoraggio chiaro dei progressi: lo stato personalizzato di ClickUp ti consente di monitorare i progressi di ciascun potenziale cliente offrendo una chiara visibilità sulla loro posizione nella tua sequenza.

Opzioni di visualizzazione multiple: visualizza le tue campagne email e passa facilmente da visualizza le tue campagne email e passa facilmente da una visualizzazione ClickUp all'altra, ad esempio la vista Bacheca per vedere i contatti in ordine sequenziale, la vista Elenco per vedere i dati dei potenziali clienti in righe organizzate o la vista Calendario per visualizzare le date di invio programmate e le sequenze di follow-up.

Assegnazione e pianificazione delle attività: assegna specifici potenziali clienti o attività di campagna ai membri del team con scadenze chiare.

Notifiche automatiche: imposta avvisi per informare i membri del team quando i potenziali clienti passano da una fase all'altra o quando si avvicina una scadenza.

Gestisci le email con il project management

Effettua il monitoraggio e gestisci in modo efficace le tue email fredde con ClickUp Email Project Management.

Con ClickUp, non è necessario passare continuamente dall'email allo strumento di project management per effettuare il monitoraggio delle risposte.

La gestione dei progetti via e-mail di ClickUp collega il tuo account Gmail, Outlook, Office 365 o IMAP direttamente all'area di lavoro di ClickUp. Invia e ricevi e-mail direttamente all'interno di ClickUp.

Ecco tutto ciò che puoi fare grazie all'integrazione delle email nell'area di lavoro di ClickUp:

Converti le risposte in attività: inoltra le email dei potenziali clienti all'indirizzo unico della tua campagna e trasforma le tue email in attività dettagliate direttamente dalla tua finestra In arrivo.

Centralizza le conversazioni con i potenziali clienti: importa intere threads di email in attività specifiche della campagna, in modo che il tuo team possa esaminare l'intera cronologia delle conversazioni prima di redigere le risposte o programmare le demo dei prodotti.

Pianifica le attività di follow-up: crea attività con date di inizio e di scadenza e assegnale ai membri del team interessati direttamente dalla tua finestra In arrivo.

Invia email dall'area di lavoro di ClickUp: componi e invia email in uscita direttamente da componi e invia email in uscita direttamente da attività di ClickUp

Scrivi e personalizza le email con l'IA

Personalizza le sequenze di email per i tuoi potenziali clienti con ClickUp Brain.

ClickUp offre ClickUp Brain, un'IA nativa che si integra con l'intero ambiente ClickUp. Questa IA ha una comprensione contestuale dei tuoi potenziali clienti e delle tue campagne.

Quindi, quando chiedi a ClickUp Brain di scrivere un'email per un potenziale cliente, può estrarre informazioni rilevanti dalla sua scheda attività, dagli appunti delle riunioni e dalle ricerche archiviate per redigere email fredde efficaci.

La comprensione contestuale di Brain ti aiuta a:

Automazione della ricerca: è in grado di estrarre i dati aziendali e i punti critici da fonti collegate, come integrazioni CRM e database di potenziali clienti, senza ricerche manuali.

Ottimizzazione delle prestazioni: può generare variazioni dell'oggetto in base alle metriche della tua campagna e ai tassi di apertura memorizzati in ClickUp.

Creazione di sequenze: Brain può creare email di follow-up facendo riferimento automaticamente alle conversazioni precedenti e alle threads di email.

Intelligenza dei modelli: Brain apprende dalle tue email più performanti per suggerire miglioramenti per le nuove campagne.

Puoi velocizzare ulteriormente la creazione delle tue email fredde con Talk-to-Text di ClickUp Brain MAX. Dettate le vostre intuizioni sui potenziali clienti e le vostre idee per le email e lasciate che trasformi le vostre note vocali in email fredde strutturate e personalizzate utilizzando il contesto della vostra area di lavoro.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Docs per creare una libreria centralizzata dei tuoi prompt e modelli di email più efficaci. Documenta quali prompt generano i migliori tassi di risposta per i diversi settori o tipi di potenziali clienti, quindi effettua la condivisione di questa knowledge base con tutto il tuo team commerciale per ottenere risultati coerenti.

Imposta le automazioni per eseguire sequenze in modalità automatica.

Attiva/disattiva l'automazione di cui hai bisogno o personalizza le regole tramite l'IA in base ai tuoi flussi di lavoro.

Con ClickUp Automazioni, puoi creare sequenze di email automatizzate che si attivano in base alle azioni dei potenziali clienti.

ClickUp offre un generatore di automazione drag-and-drop per creare sequenze complesse senza bisogno di codice. Spiega i passaggi delle automazioni in un linguaggio semplice e voilà. Il gioco è fatto.

Ecco una tabella che ti indica cosa automatizzare nelle tue sequenze di email fredde:

Tipo di automazione Cosa fa Trigger basati sullo stato Invia email diverse quando i potenziali clienti passano da una fase all'altra della pipeline. Follow-up ritardati Invia automaticamente email di follow-up dopo intervalli specifici senza pianificazione manuale. Risposte di coinvolgimento Trigger diverse azioni in base all'apertura delle email, ai clic o alle risposte dei potenziali clienti. Assegnazione delle attività Assegna automaticamente i potenziali clienti ai membri del team quando mostrano segnali di acquisto o richiedono demo.

💡 Suggerimento professionale: utilizza gli agenti automatici personalizzati di ClickUp per automatizzare specifiche attività di follow-up delle email fredde, come l'aggiornamento automatico dello stato dei potenziali clienti quando il coinvolgimento delle email scende al di sotto di una soglia, o l'attivazione di sequenze di re-engagement personalizzate in base alle modifiche dei campi personalizzati. Automatizza parti delle tue sequenze di email con gli agenti ClickUp Autopilot.

Bonus: consigli per migliorare le prestazioni delle email fredde con l'IA

Sebbene ChatGPT aiuti a scrivere email fredde migliori, le tue prestazioni complessive dipendono da quanto strategicamente utilizzi l'IA nell'intero processo di outreach.

Ecco alcuni suggerimenti per migliorare le prestazioni complessive delle tue email fredde con l'IA:

Crea librerie di prompt per tipo di campagna: crea una raccolta di prompt testati per diversi scenari, ad esempio demo di prodotti, partnership, email di riattivazione, e utilizzali in modo coerente.

Usa l'IA per sintetizzare la ricerca sui potenziali clienti: inserisci in ChatGPT diversi dati sui tuoi potenziali clienti (post su LinkedIn, notizie aziendali, risultati recenti) e chiedigli di identificare l'angolazione di personalizzazione più rilevante.

Aggiungi un livello di verifica umana ai risultati dell'IA: imposta un processo di revisione rapida in cui i membri del team esaminano le email generate dall'IA per individuare dettagli inventati e incongruenze nel tono del marchio.

Effettua il reverse engineering delle email di successo dei concorrenti: inserisci in ChatGPT le email fredde più efficaci del tuo settore e chiedi di analizzarne la struttura, il tono e le tecniche di persuasione.

Imposta la generazione di email basata su trigger: crea flussi di lavoro automatizzati che generano nuove email fredde in base ad azioni specifiche dei potenziali clienti o modifiche dei dati nel tuo CRM.

Implementa l'ottimizzazione dei tempi di invio basata sull'IA: utilizza strumenti che analizzano i modelli di coinvolgimento dei potenziali clienti e pianificano automaticamente le tue email fredde per il momento in cui ogni destinatario è più propenso ad aprirle e rispondere.

Crea una categorizzazione e un instradamento automatizzati delle risposte: utilizza l'IA per analizzare e classificare automaticamente le risposte dei potenziali clienti in base al livello di interesse o al tipo di obiezione e indirizzarle ai membri del team appropriati con i passaggi successivi suggeriti.

Ecco come puoi utilizzare ClickUp per effettuare l'automazione dei tuoi flussi di lavoro.

💡 Suggerimento professionale: secondo Siege Media, il momento migliore della giornata per inviare email fredde è tra le 9:00 e le 12:00 EST. A volte il modo più semplice per far aprire le tue email è inviarle al momento giusto.

Automatizza le tue campagne di email fredde con ClickUp

ChatGPT genera email fredde efficaci quando vengono forniti contesti e prompt pertinenti. Tuttavia, perché utilizzarlo come strumento autonomo quando ClickUp offre l'accesso all'ultimo modello ChatGPT direttamente all'interno dell'area di lavoro di ClickUp?

Con ClickUp, puoi gestire l'intera sequenza di email fredde senza dover passare da uno strumento all'altro. Questa area di lavoro IA convergente è in grado di: scrivere un'email senza richiedere l'inserimento manuale dei dati dei potenziali clienti, pianificare sequenze di follow-up e effettuare il monitoraggio dei risultati delle campagne, il tutto in un unico spazio di lavoro.

Iscriviti gratis a ClickUp e effettua l'automazione delle tue campagne di email fredde.