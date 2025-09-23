ChatGPT Voice e Whisper IA: spiegazione delle differenze chiave

OpenAI, leader nell'innovazione nel campo dell'IA, ha sempre fornito strumenti in grado di trasformare l'interazione tra uomo e computer.

ChatGPT Voice Mode e Whisper IA provengono dalla stessa azienda, ma affrontano l'elaborazione vocale da angolazioni opposte.

Mentre il primo facilita le conversazioni in tempo reale, il secondo è un modello di riconoscimento vocale automatico che trascrive l'audio in testo.

Con questa guida ChatGPT Voice vs. Whisper IA, analizziamo le loro distinte capacità e vediamo come ciascuna tecnologia si adatta ai moderni flussi di lavoro basati sulla voce.

Come bonus, consigliamo un altro strumento, aggiunto ai preferiti, che converte le trascrizioni in azioni.

Cos'è la modalità vocale di ChatGPT?

La modalità ChatGPT Voice è una funzionalità/funzione di ChatGPT che consente di tenere conversazioni vocali con un chatbot IA in tempo reale. Grazie all'interazione a mani libere, è possibile continuare le conversazioni vocali in background mentre si utilizzano altre app o anche con lo schermo del telefono bloccato.

Utilizzatelo per ottenere risposte rapide alle vostre domande, scambiare idee o semplicemente approfondire un argomento con conversazioni naturali.

Voice offre supporto a oltre una ventina di lingue e offre nove voci di output distinte.

Funzionalità/funzione della modalità vocale di ChatGPT

La modalità vocale passa dai tradizionali chatbot di testo a conversazioni e interazioni sensibili alle emozioni. Ecco alcune delle funzionalità/funzioni che la rendono unica.

Funzionalità n. 1: gestione delle interruzioni

La modalità vocale avanzata di ChatGPT può adattarsi durante la conversazione se si interrompe mentre sta rispondendo. Ciò rende molto più facile aggiungere nuovi dettagli o porre una domanda di follow-up senza dover attendere.

Invece di intervenire prematuramente, la voce ti consente anche di fare pause più lunghe per raccogliere le idee.

💡 Suggerimento: segui sempre la regola dei 3 secondi quando utilizzi qualsiasi tecnologia vocale. Quando fai una pausa di 2-3 secondi dopo aver posto una domanda complessa, dai all'IA il tempo di elaborare il contesto e fornire risposte più ponderate.

Funzionalità/funzione n. 2: conservazione del contesto

La conservazione del contesto di ChatGPT lavora sia nelle interazioni vocali che in quelle in testo. Quando si passa dal testo alla voce all'interno del thread, non è necessario inserire nuovamente i dettagli: il sistema coglie le sfumature e capisce a cosa ci si riferisce.

A differenza di strumenti come Siri e Alexa, che hanno finestre di conservazione più piccole, ChatGPT Voice Mode mantiene il contesto durante tutta la sessione (anche se dura ore).

Funzionalità/funzione n. 3: capacità di interazione visiva

Sulle app mobili ChatGPT è possibile combinare i comandi vocali con contenuti visivi. Questa impostazione avanzata consente di condividere lo schermo, caricare video o puntare la fotocamera direttamente sugli oggetti. Questa combinazione di immagini e voce apre la strada a scenari pratici di risoluzione dei problemi.

Ad esempio,

Condividi un foglio di calcolo tramite la condivisione dello schermo e chiedi a ChatGPT di guidarti attraverso gli errori di formula

Carica un contratto in PDF e discuti clausole specifiche tramite interazione vocale

Punta la fotocamera su un elettrodomestico guasto e descrivi verbalmente il problema (in più lingue) per ricevere assistenza nella risoluzione del guasto

Prezzi della modalità ChatGPT Voice

Free

Plus: 20 $ al mese

Pro: 200 $ al mese

*aziendale: 30 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

(È incluso nei diversi piani ChatGPT e non ha un prezzo separato)

Cos'è WhisperAI?

Whisper è un sistema di riconoscimento vocale automatico (ASR) che converte l'audio parlato o i file registrati in testo scritto. Addestrato su 680.000 ore di dati multilingue e multitasking supervisionati, questo modello open source si concentra esclusivamente sull'accuratezza della trascrizione.

Con un terzo dei suoi dati di pre-addestramento multilingue, Whisper è in grado di riconoscere e trascrivere oltre 99 lingue con notevole precisione. Il sistema dimostra prestazioni robuste anche con audio di scarsa qualità, con più parlanti e rumori di fondo.

Whisper funzionalità/funzione

Ecco le funzionalità chiave di Whisper che lo rendono una tecnologia di trascrizione da voce a testo davvero eccezionale.

Funzionalità n. 1: Open source

Whisper è un software open source di trascrizione da voce a testo senza costi di licenza. Essendo open source, è possibile accedere al codice completo e modificarlo in base alle proprie esigenze specifiche di implementazione.

Lo strumento fornisce anche una documentazione completa. Gli sviluppatori possono esaminare come il modello elabora l'audio, comprenderne la logica decisionale e risolvere i problemi direttamente nel codice.

❗Attenzione: è stato segnalato che Whisper inventa condizioni mediche o trattamenti, effetti collaterali falsi, affermazioni razziali o demografiche, contenuti talvolta violenti e persino frasi casuali come "Grazie per aver guardato!" per riempire i silenzi nell'input.

Funzionalità/Funzione n. 2: hosting locale

Whisper può essere implementato localmente e sul cloud, consentendo agli utenti di trascrivere file audio senza una connessione Internet. È utile per le aziende che necessitano di una completa privacy dei dati e della conformità al GDPR.

Tuttavia, l'implementazione locale di Whisper richiede risorse computazionali significative, in particolare una GPU ad alte prestazioni per velocità di elaborazione ottimali.

Funzionalità/funzione n. 3: messa a punto di Whisper

Whisper consente di addestrare il suo modello di conversione da voce a testo per casi d'uso e set di dati specifici. Tuttavia, si tratta di un processo che richiede molte risorse. Per personalizzare il modello, è necessario preparare un set di dati di suoni su cui addestrarlo, insieme a una spiegazione.

La funzionalità di ottimizzazione è utile per i settori che richiedono un vocabolario specifico per il prodotto, come la trascrizione per il campo medico, la documentazione legale o le chiamate di supporto clienti.

Come funziona il lavoro di Whisper

Prezzi di Whisper

Whisper consente di creare esperienze multimodali a bassa latenza. Il suo prezzo per 1 milione di token API include:

GPT-4o : 40,00 $ per i token di input, 2,50 $ per i token di input memorizzati nella cache e 80,00 $ per i token di output

GPT-4o mini: 10 $ per i token di input, 0,30 $ per i token di input memorizzati nella cache e 20 $ per i token di output

📮 ClickUp Insight: Solo il 10% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza assistenti vocali (4%) o agenti automatizzati (6%) per le applicazioni di IA, mentre il 62% preferisce strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. Il minor utilizzo di assistenti e agenti potrebbe essere dovuto al fatto che questi strumenti sono spesso ottimizzati per attività specifiche, come il funzionamento a mani libere o flussi di lavoro specifici.

ChatGPT Voice Mode e WhisperAI: confronto delle funzionalità/funzioni

La modalità ChatGPT Voice consente interazioni naturali attraverso conversazioni vocali. Whisper, invece, è un sistema di trascrizione da voce a testo progettato per convertire l'audio in testo scritto.

Mentre uno è noto per il dialogo di conversazione, l'altro esegue la trascrizione in più lingue.

Ecco una rapida panoramica delle principali differenze tra i due:

Funzionalità/Funzione Modalità vocale ChatGPT Whisper IA Modello di interazione Conversazione bidirezionale con risposte vocali Riconoscimento vocale unidirezionale per la conversione in testo Supporto linguistico Offre supporto a oltre 30 lingue con sintesi vocale nativa Riconosce e trascrive accuratamente oltre 99 lingue Tipo di risposta Genera risposte vocali e trascrizioni delle conversazioni Produce solo output di testo scritto Intensità delle risorse Elaborazione basata su cloud con requisiti locali minimi Richiede una GPU ad alte prestazioni per un'elaborazione locale ottimale Formazione Modello di conversazione pre-addestrato, non personalizzabile Modello ottimizzabile per terminologia specifica di dominio Gestione del rumore di fondo Buone prestazioni in ambienti di conversazione Preciso anche con una qualità audio scadente Complessità di integrazione Semplice integrazione API con prezzi basati sull'utilizzo L'integrazione di Whisper IA richiede una configurazione complessa per l'implementazione locale Supporto per più interlocutori Progettato per l'interazione con un singolo utente Tecnologia avanzata di riconoscimento vocale in grado di distinguere e trascrivere più parlanti Configurazione Soluzione plug-and-play; utilizzabile direttamente anche in ChatGPT Richiede una configurazione manuale su applicazioni cloud o locali

Funzionalità n. 1: funzionalità di riconoscimento vocale

La modalità ChatGPT Voice elabora i tuoi input vocali e risponde con un output vocale. È multimodale, comprende il tuo linguaggio naturale ed è in grado di gestire le interruzioni e filtrare i rumori di fondo.

È inoltre possibile ottenere la trascrizione della conversazione nel thread ChatGPT; tuttavia, l'accuratezza di questa trascrizione varia.

Whisper, invece, ha la funzione di essere un sistema di riconoscimento vocale unidirezionale. Converte i file audio o il parlato dal vivo in testo scritto accurato.

🏆 Vincitore: ChatGPT Voice Mode si distingue per le sue capacità di conversazione in tempo reale, mentre Whisper ha un limite all'uso della sola trascrizione.

Funzionalità/funzione n. 2: comprensione contestuale

La modalità ChatGPT Voice è in grado di costruire conversazioni basandosi su discussioni precedenti all'interno dello stesso thread. Coglie i significati impliciti e comprende le richieste sfumate facendo riferimento alle informazioni di condivisione in precedenza nella conversazione. Questa consapevolezza contestuale crea esperienze di dialogo senza soluzione di continuità.

Whisper, tuttavia, non è in grado di comprendere il contesto della conversazione poiché funziona solo come strumento di trascrizione. Elabora ogni segmento audio in modo indipendente senza conservare la memoria delle interazioni precedenti.

Sebbene converta accuratamente il parlato in testo, non interpreta il significato o le relazioni tra file audio o conversazioni separate.

🏆 Vincitore: ChatGPT Voice Mode vince per la sua capacità di basarsi sul contesto passato e sostenere un dialogo significativo.

Funzionalità/funzione n. 3: elaborazione in tempo reale

La modalità ChatGPT Voice eccelle nell'elaborazione della conversazione in tempo reale. Elabora gli input vocali e genera risposte vocali con una latenza minima.

Whisper, tuttavia, è in grado di gestire file preregistrati in elaborazione batch. In altre parole, elabora il file solo dopo che la registrazione è stata completata. Rispetto ad altre alternative, il tempo di elaborazione di Whisper è relativamente più lento. Questo compromesso privilegia l'accuratezza della trascrizione rispetto alla velocità.

🏆 Vincitore: ChatGPT Voice Mode è migliore per le interazioni in tempo reale, mentre Whisper è più adatto alla documentazione post-riunione.

Funzionalità/funzione n. 4: Specificità dei casi d'uso

La modalità ChatGPT Voice è ideale per attività interattive e discussioni volte alla risoluzione di problemi in cui è necessario un assistente IA in grado di pensare e rispondere in tempo reale. È adatta a chi cerca risposte rapide ma affidabili ai propri problemi.

Tuttavia, Whisper è utile quando si desidera creare registrazioni scritte da contenuti audio e testo dettato. Viene utilizzato principalmente per trascrivere memo vocali e fornire funzionalità di accessibilità per le persone con problemi di udito. Il suo punto di forza risiede nella documentazione e nell'archiviazione.

🏆 Vincitore: non c'è un vincitore chiaro, dipende dal tuo obiettivo. Scegli ChatGPT Voice Mode per i dialoghi interattivi e Whisper per le esigenze di documentazione e archiviazione.

Funzionalità/funzione n. 5: prezzi

La modalità ChatGPT Voice è disponibile in tutti i livelli di prezzo di ChatGPT; tuttavia, gli utenti gratis hanno un accesso con limite. Dispone di un'API aperta che gli sviluppatori possono integrare nelle applicazioni, con prezzi basati sull'utilizzo attraverso la piattaforma OpenAI.

Whisper offre prezzi più flessibili tramite l'API di OpenAI ed è uno degli strumenti più convenienti per le esigenze di trascrizione, con un costo di 0,006 dollari al minuto di audio. Tuttavia, l'implementazione del modello locale è più economica per le organizzazioni che richiedono elaborazioni frequenti.

🏆 Vincitore: dipende da come intendi usarli. La modalità vocale di ChatGPT è adatta all'uso di conversazione e su richiesta, mentre Whisper è più conveniente per le transcrizioni su larga scala.

🌟 Bonus: Sebbene ChatGPT Voice Mode e Whisper si concentrino sulla conversazione e la trascrizione in tempo reale, non offrono l'automazione integrata del flusso di lavoro.

Logica personalizzata per la tua attività: Puoi creare Puoi creare agenti Autopilot personalizzati che seguono le tue regole precise, come taggare i riiepiloghi delle riunioni, aggiornare i record CRM o trigger email di follow-up. Whisper si limita a produrre testo, lasciandoti tutto il lavoro di follow-up da fare manualmente

ChatGPT Voice Mode vs. WhisperAI su Reddit

Per concludere il dibattito, abbiamo chiesto l'opinione degli utenti su Reddit. Ecco alcune opinioni degli utenti su entrambi gli strumenti.

Sebbene la modalità vocale di ChatGPT abbia inizialmente riscosso un successo straordinario, gli utenti (in generale) stanno manifestando frustrazione per i suoi nuovi aggiornamenti. Secondo uno degli utenti,

Non vedevo l'ora di usarlo (ChatGPT Voice Mode) per ripercorrere la mia settimana alla fine di una lunga settimana di lavoro, o per approfondire un argomento tecnico, o semplicemente per Chattare gratis. Le conversazioni erano naturali e piacevoli. Ora è fastidioso da morire. Risposte brevi, secche. Non importa di cosa sto parlando, la conversazione viene guidata in modo tale che non si va da nessuna parte. La conversazione cade nel vuoto. Come una persona che è infastidita da te, ha altro da fare e cerca solo di placarti velocemente prima di andarsene.

Non vedevo l'ora di usarlo (ChatGPT Voice Mode) per ripercorrere la mia settimana alla fine di una lunga settimana di lavoro, o per approfondire un argomento tecnico, o semplicemente per chattare gratis. Le conversazioni erano naturali e piacevoli. Ora è fastidioso da morire. Risposte brevi, secche. Non importa di cosa sto parlando, la conversazione viene guidata in modo tale che non si va da nessuna parte. La conversazione cade nel vuoto. Come una persona che è infastidita da te, ha altro da fare e cerca solo di placarti velocemente prima di andarsene.

Un altro utente ha condiviso un punto di vista simile sull'evoluzione della modalità vocale avanzata. Secondo il thread,

Advanced Voice è l'unico modello vocale che sta effettivamente regredendo con il passare del tempo. Se guardiamo alle demo originali, era in modalità espressiva COMPLETA, estremamente realistica. Dopo l'ultimo aggiornamento, in particolare, non è in grado di sussurrare, non è in grado di riprodurre accenti. Ha una sola modalità, leggermente noiosa, simile a quella di un help desk aziendale.

Advanced Voice è l'unico modello vocale che sta effettivamente regredendo con il passare del tempo. Se guardiamo alle demo originali, era in modalità espressiva COMPLETA, estremamente realistica. Dopo l'ultimo aggiornamento, in particolare, non è in grado di sussurrare, non è in grado di riprodurre accenti. Ha una sola modalità, leggermente noiosa, simile a quella di un help desk aziendale.

Whisper richiede una configurazione complessa e, anche in questo caso, si verificano occasionalmente dei problemi durante l'elaborazione di file di grandi dimensioni. Secondo un utente,

Utilizzo il modello di grandi dimensioni di Whisper da circa un anno e mezzo e, sebbene sia straordinario quando funziona, inizia comunque a presentare allucinazioni e non si riprende completamente fino a quando non viene ricaricato.

Utilizzo il modello di grandi dimensioni di Whisper da circa un anno e mezzo e, sebbene sia straordinario quando funziona, inizia comunque a presentare allucinazioni e non si riprende completamente fino a quando non viene ricaricato.

Limiti di ciascuno strumento

Né ChatGPT Voice Mode né Whisper sono privi di compromessi. È meglio capire dove presentano dei limiti, in modo da non avere sorprese durante il loro utilizzo in scenari reali.

Limiti della modalità vocale di ChatGPT

Funzione offline con limite : richiede una connessione Internet costante per l'elaborazione, rendendola inutilizzabile in aree con scarsa connettività o per conversazioni sensibili dal punto di vista della privacy

Focus su un singolo interlocutore : progettato per conversazioni uno a uno, presenta difficoltà nelle discussioni di gruppo o con più partecipanti che parlano contemporaneamente

Nessuna elaborazione di file audio: impossibile trascrivere riunioni preregistrate o contenuto audio esistente

Limiti di Whisper

Solo una semplice trascrizione: Whisper non è Whisper non è un'IA per lo sviluppo di appunti di riunione . Fornisce solo una semplice trascrizione della registrazione audio senza alcuna possibilità di formattare

Nessuna interazione in tempo reale : non è in grado di intrattenere conversazioni bidirezionali né di fornire risposte intelligenti

Implementazione locale ad alta intensità di risorse : richiede hardware potente con GPU ad alte prestazioni per velocità di elaborazione ottimali durante l'esecuzione in locale

identificazione con limite dei parlanti*: sebbene sia in grado di gestire più parlanti, non identifica automaticamente chi sta parlando né separa i parlanti in base al nome

💡 Suggerimento: Voice to action: trascrive i tuoi clip audio e video per estrarre automaticamente i punti chiave, le decisioni e le attività di follow-up.

*un'unica app per tutto il tuo contesto: ogni trascrizione, nota e attività creata da Brain MAX risiede all'interno di ClickUp, insieme ai tuoi progetti, documenti, lavagne online e chat. Ottieni il contesto senza cambiare app

funziona su video live o registrati: *Gestisce la registrazione di riunioni in tempo reale (come ChatGPT Voice) con ClickUp AI Notetaker e trascrive file audio registrati (come Whisper), unendo entrambi i casi d'uso in un unico strumento

Rispetto della privacy: i dati rimangono all'interno dell'area di lavoro di ClickUp, rendendolo adatto ad ambienti sensibili alla privacy

Riunione ClickUp: la migliore alternativa a ChatGPT Voice e WhisperAI

Né ChatGPT Voice Mode né Whisper IA chiudono completamente il cerchio dalle conversazioni parlate alla conoscenza utilizzabile.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, colma il divario. Consente di acquisire, elaborare e agire sulle conversazioni. Esaminiamo le funzionalità chiave di ClickUp che rendono possibile tutto questo.

ClickUp's One Up #1: ClickUp AI Notetaker

Trasforma gli elementi di azione delle tue riunioni in attività realizzabili con ClickUp Notetaker

Non è necessario configurare API esterne o implementare strumenti di trascrizione IA separati per trascrivere riunioni di un'ora. Quando si utilizza ClickUp, questa funzione è integrata in ClickUp AI Notetaker.

Consentigli di partecipare alle tue riunioni e trascriverà l'audio della riunione in testo, identificherà i relatori e aggiungerà timestamp, così potrai seguire la conversazione.

Con ClickUp AI, ottieni supporto per la trascrizione di riunioni, note vocali e registrazioni dello schermo. Trasforma l'audio di qualsiasi flusso di lavoro in testo ricercabile e utilizzabile.

Trasforma le tue registrazioni in informazioni utili con la trascrizione automatica di ClickUp

Le funzionalità aggiuntive che ti danno un vantaggio rispetto a ChatGPT Voice o Whisper IA includono:

Crea riassunti intelligenti : questo : questo riassuntore di riunioni basato sull'IA riepiloga automaticamente i punti chiave (della riunione) e li pubblica direttamente in uno specifico canale di chat ClickUp per una visibilità immediata da parte del team

Identifica le azioni da intraprendere : estrae gli elementi da intraprendere dalle chiamate e li converte in : estrae gli elementi da intraprendere dalle chiamate e li converte in attività di ClickUp assegnate, ad esempio "Emma dovrebbe finalizzare i termini del contratto prima della nostra prossima riunione" diventa un'attività assegnata a Emma con una data di scadenza appropriata

Strutture trascrizioni : formattare le trascrizioni in : formattare le trascrizioni in ClickUp Doc e archiviarle come punti di riferimento ricercabili per un accesso futuro

Consente la ricerca delle riunioni : cerca tra tutte le trascrizioni delle riunioni per trovare discussioni specifiche di settimane fa e : cerca tra tutte le trascrizioni delle riunioni per trovare discussioni specifiche di settimane fa e realizza la condivisione della nota con i membri del team interessati

Lavora ovunque: si integra con qualsiasi piattaforma di chiamata (Zoom, Teams, Meet) per trascrivere le riunioni virtuali senza ulteriori configurazioni

💡 Suggerimento: ClickUp AI Notetaker contrassegna gli elementi da intraprendere, le scadenze e le decisioni prese durante la riunione e le organizza in ClickUp Docs.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

Mentre AI Notetaker di ClickUp trascrive le tue riunioni, ClickUp Brain, l'assistente IA integrato, aggiunge un potente livello di intelligenza alle tue note.

Abbiamo già fatto una menzione in precedenza su come sia in grado di riepilogare trascrizioni o di estrarre momenti specifici senza dover cercare manualmente il contenuto. È persino in grado di leggere la trascrizione ed estrarre i punti chiave.

Poni a Brain domande sulla riunione e lui estrapolerà informazioni utili dalla trascrizione

ClickUp Brain può fare molto di più:

bozze di documenti senza usare le mani*: esprimi i tuoi pensieri e Brain li trasformerà in note strutturate che potrai utilizzare in attività o documenti

Converti il parlato in attività eseguibili : detta i requisiti del progetto e osserva Brain creare elenchi di attività completi con descrizioni adeguate, data di scadenza e raccomandazioni sui assegnatari

Automatizza la creazione di attività : chiedi a Brain di creare : chiedi a Brain di creare automazioni ClickUp e ottieni un'automazione personalizzata con trigger e azioni che possono essere modificati in base alle tue esigenze

Ricerca di livello azienda: ponete domande come "Dammi gli aggiornamenti sui progetti dalle riunioni con i client del mese scorso" e : ponete domande come "Dammi gli aggiornamenti sui progetti dalle riunioni con i client del mese scorso" e la ricerca aziendale di ClickUp estrarrà i dati rilevanti da tutte le vostre app in connessione per fornire risposte completamente contestualizzate

Guarda questo video su YouTube per una panoramica più dettagliata su come ClickUp Brain trascrive voce e video:

🌟 Bonus: gli utenti di ClickUp Brain possono scegliere tra diversi modelli di IA esterni, tra cui ChatGPT, Claude e Gemini, per varie attività di scrittura, ragionamento e codice, direttamente dalla loro piattaforma ClickUp! Ottimizza l'efficienza dei tuoi progetti con il modello di IA che preferisci grazie a ClickUp!

ClickUp One Up #3: ClickUp Documento

Aggiungi widget personalizzabili per ridurre il cambio di contesto in ClickUp Documento

Abbiamo già discusso di come ClickUp Notetaker crei note da un video e le memorizzi in ClickUp Doc.

Docs offre funzionalità complete di gestione dei documenti che gli strumenti di dettatura autonomi semplicemente non possono eguagliare. Il tuo lavoro rimane organizzato in un Hub documenti ricercabile, così puoi trovare rapidamente tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Ecco le funzionalità chiave di conversione da voce a documento offerte da ClickUp Docs:

Modifica collaborativa in tempo reale : più membri del team possono modificare contemporaneamente i documenti generati dalla voce, aggiungendo commenti e suggerimenti

formattare intelligente dal parlato*: ClickUp Brain struttura automaticamente i contenuti dettati con intestazioni, elenchi e sezioni in base al contesto parlato

Conversione delle attività : trasforma qualsiasi sezione di un documento in attività assegnate con scadenze e connessioni al progetto

Integrazione widget : incorpora dati di progetto in tempo reale, elenchi di attività e widget di reportistica direttamente nei documenti

Allegati incorporati: aggiungi screenshot, PDF o file di riferimento direttamente all'interno dei documenti per completare il contesto

💡 Suggerimento: utilizza ClickUp Assign Comments per taggare specifici membri del team direttamente all'interno delle tue note o dei tuoi documenti. Puoi convertire i feedback in attività tracciabili, assegnare un titolare a ciascun elemento ed eliminare la confusione post-riunione.

Le funzionalità AI integrate di ClickUp consentono un'automazione intelligente che gli strumenti AI isolati non sono in grado di offrire. Ecco perché riteniamo che sia un'alternativa migliore a Voice e Whisper.

Sfrutta la tua voce per l'automazione dei flussi di lavoro in ClickUp

Le funzionalità di conversione da voce a voce della modalità ChatGPT Voice e l'accuratezza della trascrizione di Whisper hanno aperto nuove possibilità per la produttività a mani libere e la comunicazione multilingue. Tuttavia, esiste ancora un divario significativo tra l'assistenza dell'IA e l'effettiva esecuzione del lavoro.

ClickUp, con il suo approccio basato su uno spazio di lavoro universale, instaura una connessione diretta tra le funzionalità di conversione da voce a testo basate sull'IA e i flussi di lavoro dei progetti. Qui, le idee dettate diventano attività assegnate, mentre le trascrizioni delle riunioni si trasformano in documenti di progetto collaborativi.

Combina tutto questo con tutte le tue attività, i tuoi documenti e le chat per chattare in un unico posto e capirai perché ClickUp è la soluzione AI completa di cui hai bisogno.

Iscriviti gratis ora e trasforma il modo in cui il tuo team utilizza la tecnologia vocale per l'esecuzione effettiva dei progetti.