Perplexity vs Google IA Mode: quale è meglio per la produttività e la ricerca?

Il panorama della ricerca oggi è cambiato radicalmente, passando da elenchi di link statici a esperienze di IA conversazionale.

Il motore di ricerca conversazionale Perplexity, lanciato nell'agosto 2022, conta milioni di utenti che cercano ricerche incentrate sulla ricerca con citazioni trasparenti e risposte in stile accademico.

Nel marzo 2025, Google ha annunciato il lancio della modalità AI come risposta a Perplexity. Sebbene sia ancora in fase sperimentale, sta raccogliendo recensioni positive dai primi utenti.

Quindi, tra questi due (Perplexity vs. Google IA Mode), uno progettato per l'IA e l'altro adattato con essa, quale offre un risultato migliore per le tue query di ricerca?

Confrontiamo entrambe le funzionalità/funzione e vediamo anche come si comportano per la stessa query. Ti parleremo anche di un terzo strumento che potresti preferire a entrambi!

Cos'è Perplexity?

tramite Perplexity

Perplexity è un motore di ricerca e risposta basato sull'IA che fornisce risposte dirette alle tue query con citazioni alle fonti originali. Combina diversi modelli linguistici avanzati (GPT-4, Claude e altri) con ricerche web in tempo reale.

A differenza dei motori di ricerca tradizionali che restituiscono un elenco di link a siti web, fornisce risposte riepilogate e correttamente attribuite in uno stile di conversazione

Con Perplexity, puoi eseguire ricerche tra i contenuti Internet in tempo reale o i file caricati. Lo strumento combina le capacità conversazionali di un chatbot IA con la funzione di ricerca approfondita dei motori di ricerca LLM, consentendoti di esplorare query complesse e stratificate in una conversazione naturale e bidirezionale.

Caratteristiche di Perplexity

Il punto di forza di Perplexity IA risiede nella sua capacità di colmare il divario tra curiosità casuale e ricerca seria. Adotta un approccio di ricerca intelligente basato sulla conoscenza per fornire agli utenti risposte contestualizzate provenienti da tutto il web.

Ecco le funzionalità/funzioni che rendono Perplexity un prodotto eccezionale:

Funzionalità n. 1: modalità Deep Research

La modalità Deep Research di Perplexity è progettata per ricerche avanzate e di livello esperto, andando ben oltre la consueta esperienza di domande e risposte rapide. Come puoi vedere, quando poni una domanda a Perplexity, questa non si limita a estrarre i risultati più rilevanti.

Esempio, quando viene richiesto "Spiegami la differenza tra un prompt contestualizzato e un prompt istruttivo", ci vogliono 2-4 minuti, vengono effettuate decine di ricerche, vengono lette centinaia di fonti, ne viene valutata la credibilità e il tutto viene sintetizzato in un rapporto strutturato.

Questo lo rende utile per argomenti complessi come finanza, marketing, tecnologia, salute o attualità, settori in cui un riepilogo superficiale non è sufficiente.

Gli utenti con account Perplexity gratis possono eseguire fino a tre query al giorno, mentre gli utenti Pro hanno a disposizione 500 query Deep Research al giorno.

Come funziona la modalità Deep Research? Ecco una breve panoramica:

Fase Cosa fa Ricerca iniziale e definizione dell'ambito Avvia numerose ricerche indipendenti, identifica documenti e fonti pertinenti, quindi affina ciò che è necessario approfondire Lettura/valutazione delle fonti Legge il contenuto, ne valuta la credibilità e la pertinenza e sviluppa una comprensione, "ragionando" su cosa controllare successivamente. Sintesi del rapporto Crea un report strutturato e coerente con risultati riepilogati, eventualmente confrontando diverse prospettive e raccogliendo approfondimenti Esporta e promuovi la condivisione Il rapporto finale può essere esportato (in formato PDF o documento) o convertito in una pagina Perplexity per condivisione con altri

👀 Lo sapevi? ELIZA (1966), creato da Joseph Weizenbaum al MIT, è stato il primo chatbot in assoluto. Utilizzava il pattern matching e semplici script per simulare conversazioni, in particolare con un personaggio che interpretava il ruolo di terapeuta.

Funzionalità/funzione n. 2: Labs

Gli utenti di Perplexity Pro possono lavorare con Labs dal selettore di modalità nella barra di input.

Supportato da ricerche e analisi estese, Labs richiede un investimento di tempo di almeno 10 minuti e utilizza strumenti aggiuntivi come la generazione avanzata di file e la creazione di mini-app.

Tu fornisci istruzioni dettagliate per la stessa domanda e ottieni risposte approfondite.

È in grado di creare un intervallo di prodotti, tra cui report, fogli di calcolo, dashboard interattivi, presentazioni, mini-app e persino semplici applicazioni web utilizzando HTML, CSS e JavaScript.

👀 Lo sapevi? L'introduzione di assistenti vocali come Siri (2010), seguito da Google Assistant, Alexa, Cortana, ecc. , ha spinto i chatbot da una semplice interazione in testo a modalità più naturali come il parlato, l'integrazione con l'hardware e le interfacce utente vocali.

Funzionalità/Funzione n. 3: Comet

Comet è il browser integrato basato sull'IA di Perplexity AI. Combina la ricerca e l'esecuzione delle attività direttamente nella tua esperienza di navigazione.

Grazie all'intelligenza artificiale agentica, Comet comprende il contesto della pagina che stai visualizzando, che si tratti di un thread di Reddit, di un video di YouTube o di un sito di ricette, e ti consente di eseguire azioni (immediatamente) senza dover cambiare scheda.

Comet si integra con le applicazioni d'azienda per una maggiore efficienza del flusso di lavoro. Per esempio, la sua integrazione con Gmail consente di riepilogare/riassumere i thread email, mentre la connessione con Calendario aiuta a pianificare riunioni e coordinare i diversi fusi orari.

Puoi chiedere a Comet di completare interi compiti attraverso una conversazione naturale. Ad esempio, chiedigli di preparare un Instacart per una ricetta di pollo arrosto e aggiungerà automaticamente tutti gli ingredienti necessari al tuo carrello.

Questa automazione del flusso di lavoro rende Comet fondamentalmente diverso dai browser tradizionali come Google.

Prezzi di Perplexity

Perplexity: Gratis

Perplexity Pro: 20 $ al mese

Perplexity azienda: 40 $ al mese per postazione

📮 ClickUp Insight: L'88% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di utilizzarla sul lavoro. I tre principali ostacoli? Mancanza di integrazione perfetta, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza. Ma cosa succederebbe se l'IA fosse integrata nel tuo spazio di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, rende tutto questo realtà. Comprende i prompt in linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e garantendo la connessione tra chat, attività, documenti e conoscenze in tutto lo spazio di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!

Cos'è Google IA Mode?

tramite Google

La modalità IA di Google è una funzionalità sperimentale integrata nella ricerca Google. Con questa funzionalità, Google mira a trasformare la ricerca in un'esperienza intelligente, simile a una chat, in cui gli utenti possono ottenere risposte approfondite alle loro domande in un formato conversazionale, piuttosto che nei tradizionali elenchi.

Google AI Mode sfrutta i modelli Gemini per offrire un'esperienza di ricerca IA end-to-end, attingendo informazioni dai suoi enormi dati interni e dai contenuti web in tempo reale.

Tuttavia, questa funzionalità/funzione è ancora agli inizi ed è disponibile solo in una selezione di paesi. A volte può avere difficoltà a sintetizzare le informazioni e, in questi casi, reindirizza direttamente ai risultati standard di Google.

Funzionalità/funzione della modalità IA di Google

Ecco come la modalità Google IA integra le capacità dell'IA nella ricerca per offrire un'esperienza di ricerca coerente.

Funzionalità n. 1: ragionamento avanzato

Google IA Mode sfrutta la potenza di Gemini 2. 5 Pro per gestire query complesse composte da più parti che richiedono una progressione logica e una comprensione contestuale. Pensa a attività di ragionamento, problemi matematici, analisi finanziarie e query di codice che vanno ben oltre i semplici risultati di ricerca.

Prendiamo lo stesso prompt che abbiamo usato con Perplexity: "Spiegami la differenza tra un prompt contestualizzato e un prompt istruttivo".

IA Mode fornisce una tabella comparativa insieme a esempio di prompt. Inoltre, se si approfondisce l'interrogazione, fornisce anche un riepilogo/riassunto con i link collegati alle fonti da cui ha tratto queste informazioni.

Un altro aspetto degno di nota sono i forum, dove puoi esplorare discussioni tecniche sull'argomento.

👀 Lo sapevi? Le macchine possono pensare? È così che Alan Turing ha iniziato il suo articolo di ricerca, scritto nel 1950. Nel suo articolo dal titolo " Computing Machinery and Intelligence ," Alan Turing predisse che entro il 2000 una macchina sarebbe stata in grado di giocare al gioco dell'imitazione così bene che un interrogatore medio avrebbe avuto non più del 70% di possibilità di identificare correttamente se stava parlando con una macchina o con un essere umano dopo cinque minuti di domande.

Funzionalità/funzione n. 2: input multimodello

Le tue ricerche possono iniziare con testo, voce o immagine. Puoi anche riprendere da dove avevi interrotto grazie alla cronologia della modalità IA.

Esempio, se stai lavorando a un progetto fai-da-te, puoi puntare la fotocamera su un rubinetto rotto e chiedere: "Come posso riparare questa perdita?" L'IA analizzerà ciò che vede e ti guiderà passaggio dopo passaggio attraverso il processo di riparazione mentre lavori.

Puoi quindi porre domande di approfondimento o richiedere chiarimenti su ciò che stai visualizzando. L'IA comprende sia il contesto visivo che la cronologia della conversazione.

Fornisce anche link a siti web, video e forum pertinenti per un'analisi più approfondita.

👀 Lo sapevi? La modalità IA di Google è disponibile in cinque lingue (hindi, indonesiano, giapponese, coreano e portoghese brasiliano) oltre all'inglese.

Funzionalità/funzione n. 3: Agentic IA

La funzionalità/funzione di IA agentica di Google consente al sistema di eseguire attività reali per conto degli utenti, anziché limitarsi a fornire informazioni.

È in grado di automazione processi come l'acquisto di biglietti per eventi, la prenotazione di ristoranti o di appuntamenti, ricercando le opzioni disponibili e completando gli acquisti tramite Google Pay, il tutto mantenendo il controllo da parte degli utenti.

La nuova funzionalità/funzione, Business Calling, contatta le aziende locali per raccogliere informazioni e compilare le risposte in un sintetico riepilogo/riassunto IA. In questo modo, gli utenti possono confrontare i servizi senza effettuare più chiamate o visitare diversi siti web.

Tuttavia, questa funzionalità è disponibile solo per gli utenti negli Stati Uniti con limiti di utilizzo più elevati per gli abbonati IA Pro e IA Ultra.

👀 Lo sapevi? Mentre i link nella barra laterale in modalità IA spesso differiscono dai primi 10 risultati di ricerca di Google, Perplexity ha mostrato una sovrapposizione di domini superiore al 91% e una sovrapposizione di URL dell'82% con i primi 10 risultati di Google.

Prezzi della modalità IA di Google

gratis *ovunque sia attualmente disponibile

Perplexity vs Google IA Mode: confronto delle funzionalità/funzioni

Sia Perplexity che Google AI Mode sostituiscono la ricerca tradizionale con le loro esperienze di conversazione basate sull'IA.

Mentre Perplexity opera come piattaforma di ricerca IA dedicata che privilegia la profondità della ricerca e la trasparenza delle fonti, Google AI Mode integra funzionalità IA avanzate direttamente nel motore di ricerca più utilizzato al mondo.

Analizziamo le differenze tra Perplexity e Google IA Mode in termini di funzionalità/funzione principali.

Ma prima, ecco una rapida panoramica per te:

Aspetto Perplexity Modalità IA di Google Obiettivo principale Piattaforma di ricerca IA incentrata sulla ricerca Ricerca tradizionale potenziata dall'IA Stile di citazione Citazioni con numero all'interno del testo Citazioni con numero all'interno del testo; link alle fonti collegati separatamente Modalità IA LLM multipli (GPT, Claude, Gemini) Principalmente Gemini 2. 5 Pro Origini dei dati Web crawling in tempo reale, fonti accademiche Database indice di Google + web live Velocità Moderato (a causa della scansione in tempo reale) Veloce (sfrutta dati pre-altrimenti indiciati) Fase di sviluppo Maturità, in continua evoluzione Alcune influenze commerciali/SEO

Funzionalità/funzione n. 1: Organizzazione della ricerca

Perplexity AI offre hub di collaborazione dedicati chiamati spazi, dove i team possono organizzare ricerche, thread (conversazioni di ricerca individuali) e file relativi a un progetto o argomento specifico.

Si tratta di hub di conoscenza personalizzati progettati per migliorare la collaborazione. All'interno di ogni spazio è possibile impostare istruzioni personalizzate o modelli di IA preferiti e invitare collaboratori come spettatori o contributori.

Google AI Mode ti consente di organizzare le informazioni su più sessioni tramite Canvas. L'area di lavoro live di Canvas è utile per salvare note, bozze e frammenti mentre fai ricerche. Funziona al meglio per progetti a sessione singola o a breve termine, ma manca di una strutturazione più approfondita del progetto e dell'integrazione con i flussi di lavoro del team.

*canva è disponibile solo sui browser desktop e in alcuni paesi selezionati

🏆 Vincitore: Perplexity è migliore nell'organizzazione della ricerca grazie ai suoi hub collaborativi e alle autorizzazioni di condivisione flessibili.

Funzionalità/funzione n. 2: Citazioni e gestione delle fonti

Confrontando Perplexity AI e Google IA Mode in termini di citazioni, vediamo che entrambi le offrono, ma con alcune differenze.

Perplexity offre citazioni in linea a livello di frase. Ogni affermazione o paragrafo in una risposta di Perplexity è taggato con note a piè di pagina collegate alla pagina esatta da cui proviene.

Nella modalità Deep Research, attinge da decine di fonti e le verifica incrociandole, quindi include tutti i link alla fine del rapporto.

Se hai bisogno di dimostrare la provenienza delle informazioni, Perplexity funziona bene.

Anche Google IA Mode mostra i link alle fonti, ma questi sono riportati sotto la risposta. Non offre attribuzioni a livello di frase.

È adatto per panoramiche rapide, ma non è l'ideale per flussi di lavoro che richiedono tracce di prove dirette o provenienza documentata.

🏆 Vincitore: Perplexity occupa una posizione di superiorità per la trasparenza delle fonti e la chiarezza delle citazioni.

Funzionalità/funzione n. 3: integrazioni ed ecosistema

Perplexity offre integrazioni tramite la sua API e le estensioni del browser, ma opera principalmente come piattaforma di ricerca autonoma.

Con il lancio di Comet, Perplexity ora consente agli utenti di eseguire attività direttamente all'interno delle pagine web che stanno visualizzando, come riepilogare/riassumere una discussione su Reddit, estrarre dati da un articolo o persino creare elenchi della spesa senza uscire dalla pagina.

Google IA Mode, tuttavia, si integra con l'ecosistema Google, inclusi Gmail, Google Drive, Google Pay e YouTube. Questa profonda integrazione crea un'esperienza unificata in cui il flusso dei risultati delle tue ricerche confluisce direttamente nel tuo Google Workspace esistente.

Ciò significa che non sarà necessario passare da una piattaforma all'altra o perdere il contesto durante sessioni di ricerca complesse.

🏆Vincitore: Google IA Mode è in testa grazie alla sua integrazione nell'ecosistema, mentre Comet di Perplexity rimane ancora troppo sperimentale per competere a questo livello.

Funzionalità/funzione n. 4: Metodologia di ricerca

Perplexity IA interpreta le sfumature della tua query utilizzando modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e quindi esegue ricerche in tempo reale su una serie diversificata di fonti web.

Esplora Internet mentre effettui la ricerca, fornendo risultati aggiornati invece di basarsi esclusivamente su un database già indizzato. Perplexity elimina lo spam SEO e il rumore pubblicitario per darti risposte più chiare e imparziali.

Google AI Mode lavora sulla base dell'enorme database di ricerca indice di Google e del Knowledge Graph. Utilizza l'IA per riepilogare i risultati e collegarli a Mappare, Immagini, Shopping e altri servizi Google. Sebbene sia veloce ed estremamente completo, nelle sue risposte è ancora possibile notare una forte influenza commerciale.

🏆 Vincitore: per gli utenti che attribuiscono valore ai risultati di ricerca imparziali, Perplexity è la scelta migliore.

Perplexity vs Google IA Mode su Reddit

Per concludere il dibattito, lo abbiamo portato su Reddit. Sebbene non ci siano thread specifici, ecco alcune opinioni degli utenti su entrambi gli strumenti.

La maggior parte degli utenti concorda sul fatto che Perplexity offre risposte sempre pertinenti (affidabili) su notizie, eventi e ricerche web in generale. Tuttavia, quando si tratta di ricerche approfondite, l'entusiasmo è moderato:

Sono un utente di Perplexity Pro. Non sono soddisfatto della qualità dei risultati di ricerca approfondita: devo sempre ricontrollare per verificare la validità.

Sono un utente di Perplexity Pro. Non sono soddisfatto della qualità dei risultati di ricerca approfondita: devo sempre ricontrollare per verificare la validità.

Abbiamo anche analizzato le opinioni degli utenti di Perplexity Pro per capire cosa ne pensano i clienti paganti. Secondo un utente:

Perplexity è conveniente perché consente di accedere a tantissimi modelli per soli 20 dollari al mese. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro e Grok: praticamente tutti i modelli per cui vale la pena pagare costano circa 20 dollari al mese ciascuno. La maggior parte delle persone sembra non sapere che è possibile cambiare il modello di supporto dal modello Perplexities Sonar.

Perplexity è conveniente perché consente di accedere a tantissimi modelli per soli 20 dollari al mese. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro e Grok: praticamente tutti i modelli per cui vale la pena pagare costano circa 20 dollari al mese ciascuno. La maggior parte delle persone sembra non sapere che è possibile cambiare il modello di supporto dal modello Perplexities Sonar.

Tra Perplexity e Google, gli utenti hanno iniziato a sostituire Google con Perplexity per ricerche importanti e query complesse, ricorrendo a Google solo per raccogliere dati locali e informazioni di contatto.

La modalità IA di Google, tuttavia, è ancora nuova e ha poche recensioni. Un utente non aveva chiaro in che modo differisse da Gemini e perché qualcuno dovrebbe passare alla modalità IA quando ChatGPT o Perplexity fanno la stessa cosa.

Le fonti di molte delle query erano davvero pessime. Si tratta di blog pieni di pubblicità, e presumo che chiunque sia davvero interessato o voglia approfondire un argomento troverà la strada per arrivare alla community di Reddit.

Le fonti di molte delle query erano davvero pessime. Si tratta di blog pieni di pubblicità, e presumo che chiunque sia davvero interessato o voglia approfondire un argomento troverà la strada per arrivare alla community di Reddit.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Perplexity vs Google IA Mode

Sia Perplexity che Google AI Mode forniscono risposte alle tue query grazie alle loro capacità di ricerca complete. Tuttavia, entrambi questi strumenti operano in modo isolato dal tuo ecosistema di lavoro più ampio.

Non possono collaborare con il tuo team sui risultati, integrare la ricerca nei progetti in corso o mantenere il contesto organizzativo in flussi di lavoro complessi.

ClickUp, l'app quotidiana per il lavoro, cambia questa equazione. Consolida tutto, dalla ricerca e collaborazione sui documenti alla definizione degli obiettivi e all'automazione, in un'unica piattaforma personalizzabile.

Ecco come ClickUp colma il divario tra la ricerca di informazioni e la loro applicazione pratica:

Il vantaggio di ClickUp n. 1: ClickUp Brain

ClickUp Brain è l'IA nativa integrata di ClickUp, in grado di comprendere i tuoi specifici modelli di flusso di lavoro. Aggiunge un'intelligenza lavorativa contestuale che gli strumenti di ricerca autonomi non sono in grado di eguagliare.

Passa da un LLM all'altro utilizzando ClickUp Brain e ottimizza il modello per l'attività da svolgere

Uno dei maggiori vantaggi di Brain è l'accesso multimodello. All'interno di un'unica interfaccia, puoi attingere ai modelli linguistici più potenti, tra cui ChatGPT, Claude e Gemini (la stessa IA che alimenta Google AI Mode).

Non è più necessario passare da uno strumento di IA all'altro in dipendenza dalla complessità della query o dal tipo di informazioni necessarie.

Ma le capacità autonome di ClickUp Brain vanno ben oltre la semplice risposta alle domande. Passa senza soluzione di continuità dalla ricerca all'esecuzione, incorporando informazioni generate dall'IA direttamente nei tuoi progetti.

Poni a Brain domande relative ai tuoi progetti e otterrai risposte contestualizzate

Ecco come ClickUp Brain aggiunge valore oltre alla ricerca:

gestione contestuale dei documenti*: crea report e presentazioni dettagliati utilizzando i dati del tuo spazio di lavoro e le informazioni ricavate dalla ricerca, e li archivia in ClickUp Documenti

Task builder : trasforma i risultati della ricerca in : trasforma i risultati della ricerca in attività di ClickUp dettagliate e assegnabili con dipendenza , in modo che ogni aspetto tra la ricerca e l'esecuzione rimanga tracciabile

creazione intelligente di progetti*: converte le sessioni di brainstorming in piani di progetto strutturati con tempistiche e allocazione delle risorse da mappare automaticamente

Coordinamento intelligente del team : assegna le nuove attività relative alla ricerca alle persone giuste in base alla loro esperienza e al carico di lavoro attuale, mantenendo il lavoro equilibrato ed efficiente

Creazione di agenti personalizzati: consente di progettare assistenti IA specializzati per flussi di lavoro ricorrenti, come analisi competitive o redazione di contenuti, senza scrivere codice

Prendiamo ad esempio un autore che sta effettuando ricerche sulle tendenze della moda sostenibile. Mentre Perplexity può fornire ottime citazioni delle fonti e Google AI Mode offre dati di mercato completi, ClickUp Brain fa un passaggio in più creando calendari dei contenuti, assegnando attività di ricerca ai membri del team e generando brief editoriali (senza uscire dalla piattaforma).

Per saperne di più su come l'assistente IA di ClickUp aumenta la tua produttività di 10 volte, guarda questo video.

🌟 Bonus: ClickUp Brain MAX porta l'intelligenza contestuale di Brain a un livello superiore con l'input voce-testo. Invece di digitare i prompt, basta parlare e Brain trascrive e comprende istantaneamente. Cattura i pensieri fugaci durante le riunioni, le chiamate di ricerca o mentre sei in movimento. Allo stesso tempo, Brain MAX collega le tue query a una ricerca contestuale in tempo reale tra tutte le tue attività, i documenti, le lavagne online e i thread di ClickUp. Ciò significa che le risposte fornite non sono generiche, ma basate sui tuoi dati di lavoro effettivi. Questa combinazione di input naturale e contesto di connessione fa sì che Brain MAX sembri più un compagno di squadra attivo che una barra di ricerca passiva, colmando il divario tra l'acquisizione di conoscenze e l'esecuzione all'interno di ClickUp.

Il vantaggio n. 2 di ClickUp: ClickUp Search dell'azienda

Ottieni una risposta contestualizzata alle tue query con ClickUp Enterprise Search

La ricerca di ClickUp, azienda, combina la ricerca di connessione, approfondita e intranet per offrirti un'esperienza di ricerca unica e potente.

Può estrarre risultati dal web, dal tuo area di lavoro di ClickUp (attività, documenti, commenti, chat, riunioni) e dalle applicazioni di terze parti connesse (Google Drive, Notion, Slack, Gmail, ecc.).

Questo ti offre risultati altamente contestualizzati e utilizzabili che né Perplexity né Google AI Mode sono in grado di eguagliare in un ambiente di lavoro.

Ecco come questo strumento di ricerca aziendale aggiunge valore attraverso molteplici dimensioni:

Copertura multipiattaforma : trova contenuto nell'area di lavoro e negli strumenti esterni senza ripetere la stessa ricerca in luoghi diversi

Ricerca contestualizzata : mostra risultati correlati al progetto su cui stai lavorando, così puoi creare direttamente la connessione tra la ricerca e l'azione

Ricerca approfondita : recupera attività precedenti, file archiviati o conversazioni passate che i normali strumenti di ricerca trascurano

Risultati autorizzati : garantisce la sicurezza delle informazioni sensibili rivelando solo quelle a cui hai accesso

Informazioni utili: trasforma i risultati della ricerca in azioni immediate nel flusso di lavoro anziché in un consumo passivo di informazioni

Gli Answer Agent di ClickUp operano all'interno di questo ambiente di ricerca unificato per combinare la ricerca esterna con la tua base di conoscenze interna, creando automaticamente una connessione tra le scoperte e i flussi di lavoro in tempo reale.

ecco un esempio di ClickUp Enterprise Search in azione*: Valuta la possibilità di ricercare l'attività della concorrenza per un aggiornamento del prodotto. Una ricerca in ClickUp rivelerà: Attività di analisi della concorrenza archiviate dal team

Documento strategico originale in Google Drive

Thread pertinente su Slack

Nuovi articoli di settore dal web Da lì, puoi allegare questi risultati al tuo attuale piano di lancio del prodotto, assegnare attività di follow-up ai membri del team appropriati e integrare immediatamente la ricerca nella tua Sequenza di esecuzione.

🎺 Vantaggio di ClickUp: gli agenti IA di ClickUp potenziano la ricerca dell'azienda trasformando le informazioni in azioni automatizzate. gli agenti Autopilot predefiniti * gestiscono flussi di lavoro comuni come la redazione di relazioni, l'aggiornamento dello stato delle attività o il riassumere/riassumere i risultati delle ricerche

gli agenti personalizzati *sono assistenti AI specifici per dominio che puoi progettare utilizzando il nostro strumento senza codice. Comprendono i tuoi dati, il tuo vocabolario e i tuoi processi. Puoi impostare il loro ambito di applicazione (ad esempio, solo attività di marketing di ricerca), definire il loro tono e istruirli a trigger azioni come la creazione di attività o l'aggiornamento di documenti Poiché questi agenti operano all'interno dell'ambiente di ricerca connesso di ClickUp, possono agire su ciò che trovano, collegando i risultati alle attività, generando follow-up o assegnando automaticamente il lavoro.

📮 ClickUp Insight: Il 30% dei nostri intervistati si affida agli strumenti di IA per la ricerca e la raccolta di informazioni. Ma esiste un'IA che ti aiuta a trovare quel file perso al lavoro o quell'importante thread di Slack che hai dimenticato di salvare? Sì! La ricerca connessa basata sull'IA di ClickUp è in grado di cercare istantaneamente in tutti i contenuti del tuo spazio di lavoro, comprese le app di terze parti integrate, fornendo approfondimenti, risorse e risposte. Risparmia fino a 5 ore alla settimana con la ricerca avanzata di ClickUp!

ClickUp One Up #3: Gestione delle conoscenze ClickUp

Ottieni risposte immediate su qualsiasi argomento relativo al tuo lavoro con ClickUp Knowledge Management

Il Knowledge Management di ClickUp crea hub di conoscenza centralizzati e ricercabili in cui coesistono i risultati delle ricerche e la documentazione dei progetti. Tutto ciò di cui il tuo team ha bisogno per prendere decisioni informate è organizzato in un unico posto e collegato al lavoro che supporta.

Ecco come ClickUp Knowledge Management può aiutarti:

*genera conoscenze automaticamente: utilizza ClickUp Brain e IA Assistants per creare wiki e guide procedurali direttamente dai dati di progetto e dai risultati delle ricerche

Collega la documentazione al lavoro: collegati i rapporti di ricerca e i documenti strategici direttamente alle attività che supportano

Automatizza l'inoltro delle informazioni: consente di impostare consente di impostare le automazioni ClickUp per azioni rilevanti quando si verificano determinati trigger, ad esempio l'aggiornamento di una procedura operativa standard quando un processo cambia o l'invio di un riepilogo di ricerca appena completato alle parti interessate

Assistenza agli assistenti AI per i flussi di lavoro: consente di creare agenti AI personalizzati specializzati in attività quali la redazione di relazioni, la compilazione di ricerche di mercato o la generazione di procedura operativa standard senza codice

Mantiene l'accuratezza della versione: offre il controllo della versione e l'accesso sicuro ai file

Ecco un approfondimento su come Brain si integra con ClickUp Knowledge Management

💡 Suggerimento professionale: se sei appena agli inizi, compilare tutte le conoscenze della tua azienda può essere un compito arduo e dispendioso in termini di tempo. L'utilizzo di un modello di knowledge base può aiutarti a organizzare i risultati delle tue ricerche in modo sistematico senza perderti nei dettagli

Collega la tua ricerca al lavoro reale con ClickUp

Perplexity e Google AI Mode ridefiniscono le tradizionali esperienze di ricerca grazie alla loro comprensione contestuale e alle loro capacità di follow-up naturale. Entrambi gli strumenti eccellono nel reperire informazioni da tutto il web con citazioni appropriate e capacità di ragionamento. Ma trovare ottime informazioni è solo metà della battaglia.

Devi anche trasformare queste informazioni in lavoro concreto. ClickUp risolve questo problema consentendoti di effettuare ricerche con qualsiasi modello LLM, collaborare con il tuo team sui risultati e realizzare progetti all'interno dello stesso spazio di lavoro.

La sua piattaforma unificata elimina il lavoro sprawl e rimuove l'attrito tra scoperta e consegna che blocca la maggior parte delle ricerche nei documenti.

Iscriviti gratis ora e trasforma i tuoi progetti di ricerca in risultati concreti.