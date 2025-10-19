Modelli gratis di linee guida per il marchio Figma per un branding coerente

Se hai mai lavorato a un progetto creativo, hai probabilmente provato quella leggera tensione legata alle linee guida del marchio. Forse avevi un'idea che ti piaceva, ma i colori non erano quelli giusti. Oppure il font non era perfetto. È una sensazione di probabilità.
Ma le linee guida del marchio non servono a limitarti. Servono a garantire che tutto ciò che pubblichi rispecchi ancora la tua identità.
Un modello di linee guida per il marchio Figma è un modo utile per trovare quella connessione con i tuoi clienti. Ti offre una struttura senza farti sentire limitato. Puoi rimanere coerente pur continuando a esplorare idee e direzioni diverse.
In questo articolo ti guideremo alla scoperta di alcuni dei migliori modelli di linee guida per il marchio disponibili su Figma e condivideremo alcune risorse che possono rendere la creazione del tuo modello un po' più divertente.
Cosa rende un modello di linee guida per il marchio Figma un buon modello?
Nel corso del 2023 e del 2024, Nvidia è diventata uno dei marchi in più rapida crescita al mondo e si è trasformata in un'azienda da mille miliardi di dollari. Ma essere uno dei marchi in più rapida crescita al mondo non è solo un riflesso del commerciale o dei numeri su un foglio di calcolo. Si tratta anche della profondità della connessione che le persone instaurano con ciò che il marchio rappresenta.
Quindi, quando progetti tenendo presente questo tipo di connessione, ecco cosa cercare in un buon modello di linee guida per il marchio Figma:
- ✅ Definisci lo scopo, i valori, la missione e la storia del marchio per guidare tutto il design e la comunicazione.
- ✅ Includi le regole relative al logo con spazio, dimensione e cose da fare e da non fare per evitare distorsioni o usi impropri.
- ✅ Imposta una tavolozza di colori chiara con valori HEX, RGB e CMYK per immagini coerenti su tutte le piattaforme.
- ✅ Scegli i font per le intestazioni, i sottotitoli e il corpo del testo e spiega come e quando utilizzare ciascuno di essi.
- ✅ Aggiungi regole di tono e voce per mantenere i messaggi allineati, indipendentemente da chi scrive o progetta.
Modelli di linee guida del marchio in sintesi
Ecco una tabella riepilogativa di tutti i modelli di linee guida per il marchio Figma e ClickUp:
|Nome del modello
|Scarica il modello
|Ideale per
|Funzionalità/Funzione principali
|Formattare in formato visivo
|Modello di linee guida del marchio di Design18th (Figma)
|Scaricare questo modello
|Piccole team, liberi professionisti
|Voce, logo, colore, tipografia, aggiornamenti facili
|File Figma
|Base del marchio: modello di linee guida del marchio di Figma
|Scarica questo modello
|Responsabili del design, team di marketing
|Storia, colore, tipografia, collaborazione
|File Figma
|Modello semplice di linee guida del marchio di Figma
|Scaricare questo modello
|Freelancer, marchi personali
|Solo l'essenziale, modifiche rapide, pratico
|File Figma
|Modello di guida al marchio di Figma
|Scaricare questo modello
|Marchi in crescita con risorse
|Risorse pronte all'uso, perfezionamento graduale
|File Figma
|Modello gratuito di linee guida del marchio di Figma
|Scaricare questo modello
|Startup, fondatori alle prime armi
|Logo, tipografia, nozioni di base sul colore, adatto ai principianti
|File Figma
|Modello di linee guida del marchio ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Teams che necessitano di una sede visiva e collaborativa
|Lavagna online, collaborazione in tempo reale
|Lavagna ClickUp
|Modello di documento guida allo stile del marchio ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Team di brand/design/marketing
|Documento centrale per loghi e colori
|ClickUp documento
|Modello di guida allo stile del marchio ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Brand manager, direttori creativi
|Regole centralizzate, facile allineamento
|ClickUp documento/elenco
|Modello di gestione del marchio ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Brand manager, responsabili marketing
|Piano delle campagne, controllo delle risorse
|Elenco/Bacheca ClickUp
|Modello di identità del marchio ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Marketing, team di comunicazione
|Linguaggio visivo, messaggi, KPI
|ClickUp documento/Elenco
|Modello di brand book ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Marketing, strateghi dei contenuti
|Strategia, immagini, storytelling
|ClickUp Doc/Elenco/Bacheca
|Modello di rebranding ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Direttori marketing, brand manager
|Piano strutturato, tempistiche, ruoli
|Elenco/Bacheca ClickUp
|Modello di guida allo stile del logo ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Designer, agenzie
|Regole di utilizzo del logo, varianti
|ClickUp Doc/Elenco
|Modello di guida di stile del progetto ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Autori di contenuto, team di progettazione
|Font, colore, layout, documenti in condivisione
|ClickUp Doc/Elenco
|Modello ClickUp per il lancio del marchio
|Ottieni il modello gratis
|Fondatori, brand builder
|Sequenza di lancio, attività cardine, sincronizzazione del team
|Elenco/Bacheca ClickUp
|Modello di branding ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Team in fase iniziale, responsabili del design
|Voce, colore, spazio di archiviazione delle risorse, coerenza
|ClickUp Doc/Elenco
Modelli gratis di linee guida per il marchio Figma
Non tutti hanno il tempo di creare una guida al marchio da zero. Fortunatamente, esistono alcuni modelli Figma gratis di ottima fattura che ti offrono un solido punto di partenza senza limitare la tua libertà creativa.
1. Modello di linee guida del marchio di Design18th
Il modello di linee guida del marchio Figma offre un punto di partenza raffinato e collaborativo per la creazione di un playbook del marchio. Puoi modificarlo per allinearlo alla voce, ai valori e all'identità visiva del tuo marchio. Perfetto per il contributo di gruppo, Figma consente ai membri del team di commentare, disegnare e progettare insieme in tempo reale, integrando perfettamente le idee dall'area di lavoro nella bozza del modello.
🌻 Perché ti piacerà questo modello:
- Copre tutte le sezioni chiave, tra cui voce, logo, colori, tipografia e applicazione del marchio
- Utilizza un layout sobrio e minimalista, facile da leggere e da lavorare
- Include esempi di dimensioni, spazio e utilizzo del logo che eliminano ogni dubbio
- Progettato per essere facilmente aggiornabile, così potrai personalizzarlo senza un lavoro richiesto eccessivo
✨ Ideale per: piccoli team o liberi professionisti alla ricerca di una struttura pulita e facile da seguire che copra tutti gli elementi essenziali.
👀 Curiosità: Tiffany & Co. utilizza una tonalità di blu così particolare da avere un proprio codice Pantone. L'azienda ha persino registrato il colore come marchio, in modo che nessun altro possa utilizzarlo nelle confezioni dei gioielli.
2. Base del marchio: modello di linee guida del marchio di Figma
Questo modello Brand Base rende più facile mostrare come le scelte del marchio si connettono alle decisioni di progettazione effettive. Invece di passare da un file all'altro per loghi, font e colore, tutto è raccolto in un unico posto facile da aggiornare.
Poiché è integrato direttamente in Figma, i team possono testare idee e modificare le risorse del marchio senza compromettere la coerenza, risparmiando tempo nel lancio di nuove campagne.
🌻 Perché ti piacerà questo modello:
- Creato dal team Figma e progettato pensando all'uso nel mondo reale
- Copre gli elementi fondamentali del marchio come la storia, il colore e la tipografia
- Progettato per apparire moderno senza essere eccessivamente stilizzato
- Facile da condividere e su cui collaborare con i colleghi o i client
✨ Ideale per: responsabili del design e team di marketing che necessitano di una guida al marchio dinamica, facilmente adattabile a stampa, web e social media.
3. Modello semplice di linee guida del marchio di Figma
L'imprenditore americano Scott Cook una volta disse
Un marchio non è più ciò che diciamo ai consumatori che sia, ma ciò che i consumatori dicono tra loro che sia.
Un marchio non è più ciò che diciamo ai consumatori che sia, ma ciò che i consumatori dicono tra loro che sia.
Questa idea è fondamentale, soprattutto quando si cerca di costruire un marchio di cui le persone si fidino davvero. E quella fiducia inizia con la coerenza.
Questo modello elimina gli elementi superflui in modo che tu possa concentrarti sulla presentazione chiara degli elementi fondamentali. Ti offre un modo semplice per documentare il tuo marchio senza complicare eccessivamente il processo, il che è particolarmente utile se lavori da solo e hai bisogno di qualcosa che puoi aggiornare rapidamente.
🌻 Perché ti piacerà questo modello:
- Basato su una guida al marchio reale, è pratico e facile da seguire
- Si concentra solo sugli elementi essenziali come colori, loghi e tipografia
- Progettato per piccole modifiche rapide, così puoi inserire il tuo contenuto
✨ Ideale per: liberi professionisti e marchi personali che desiderano linee guida semplici da modificare rapidamente e utilizzare su portfolio, siti web e canali social.
💡 Suggerimento professionale: Stai cercando idee di branding uniche per la tua azienda? Chiedi a ClickUp Brain di suggerirti palette di colore creative, concetti di logo e strategie non convenzionali per far risaltare il tuo marchio!
4. Modello di guida al marchio di Figma
A volte il cuore del tuo marchio è già lì. Ha solo bisogno di un posto dove vivere, respirare e rimanere coerente nel tempo.
Questo modello di linee guida del marchio di Figma ti aiuta a raccogliere ciò che hai e a chiederti con delicatezza se corrisponde ancora al marchio che hai deciso di costruire. Trasformare risorse sparse in un'unica fonte di verità rende il tuo marchio più facile da spiegare ai nuovi assunti, ai collaboratori o ai partner esterni.
Ti fornisce anche un quadro di riferimento per individuare le lacune nella tua identità e perfezionarle gradualmente invece di ricominciare da zero.
🌻 Perché ti piacerà questo modello:
- Ti consente di inserire i tuoi loghi, font e colori esistenti senza troppe complicazioni
- Incoraggia piccoli miglioramenti affinché il marchio cresca insieme al tuo team
- Mantieni tutto allineato in modo che tutti possano prendere decisioni più rapide e sicure
- Lavora bene come punto di riferimento condiviso tra design e marketing
✨ Ideale per: marchi in crescita che dispongono già di risorse e hanno solo bisogno di una sede per mantenere tutto allineato.
5. Modello gratis di linee guida del marchio di Figma
Non tutti i marchi nascono con un grande team o un sistema di progettazione sofisticato. A volte basta solo un punto di partenza chiaro. Questo modello gratuito di linee guida del marchio ti offre proprio quello spazio, con una struttura sufficientemente solida da risultare affidabile e una flessibilità tale da poterlo personalizzare a tuo piacimento.
Funziona come un semplice framework che cresce con te, così puoi iniziare in piccolo e aggiungere dettagli man mano che il tuo marchio si sviluppa. Per i nuovi designer o i fondatori alle prime armi, questo modello di progettazione grafica elimina la pressione di creare subito una guida perfetta, pur mantenendo la coerenza del tuo lavoro.
🌻 Perché ti piacerà questo modello:
- Copre tutte le nozioni di base, compreso l'uso del logo, la tipografia e le linee guida sul colore
- Include istruzioni semplici, così non ti sentirai confuso o ti sembrerà troppo tecnico
- Ti sentirai a tuo agio, sia che tu stia realizzando un progetto personale o un marchio in crescita
- Creato per persone reali che desiderano chiarezza, non complessità
✨ Ideale per: startup e fondatori alle prime armi che hanno bisogno di una guida al marchio gratis e intuitiva, che possano ampliare man mano che la loro identità assume forma.
📮 ClickUp Insight: quando gli obiettivi non vanno come previsto, la maggior parte delle persone getta la spugna o continua senza un nuovo piano. Ma gli obiettivi mancati non sono la fine della storia: sono un'occasione per imparare.
Con ClickUp mappe mentali e ClickUp lavagne online, puoi guardare indietro, dare un senso a ciò che è successo e abbozzare un passaggio successivo più intelligente. È come avere un modo integrato per riprenderti con chiarezza.
💫 Risultati reali: gli utenti di ClickUp affermano di poter svolgere circa il 10% di lavoro in più, semplicemente perché impostano obiettivi più chiari e raggiungibili: meno stress, più successi
Limiti dei modelli Figma
Se qualcuno di Figma sta ascoltando: vi mandiamo un promemoria, perché state prendendo una strada completamente sbagliata e, se continuerete così, sarete sostituiti in men che non si dica.
Se qualcuno di Figma sta ascoltando: vi mandiamo un promemoria, perché state prendendo una strada completamente sbagliata e, se continuerete così, sarete sostituiti in men che non si dica.
Ecco come un utente frustrato si è rivolto al team di Figma su Reddit.
Si può affermare con certezza che, nonostante abbia aiutato innumerevoli designer a dare struttura al loro lavoro creativo, Figma presenta alcune sfide importanti che vale la pena tenere a mente prima di immergersi troppo a fondo.
Ecco una breve panoramica:
- Alcuni modelli sono troppo rigidi, rendendo difficile esplorare oltre la struttura originale
- La condivisione del lavoro con client o collaboratori comporta spesso limiti relativi alle postazioni a pagamento
- La modifica offline non è affidabile, il che può rendere le cose complicate per i team remoti o regionali
- Il supporto a volte sembra distante, soprattutto quando hai bisogno di aiuto sotto pressione
- I modelli potrebbero non essere progettati tenendo conto delle esigenze locali, quindi i team finiscono per fare un lavoro extra per adattarli
Modelli alternativi di linee guida per il marchio Figma
Come si suol dire, "volere è potere". E a volte, quel potere si rivela essere ClickUp, il software di gestione del marchio preferito dai marketer.
Se i modelli discussi lasciano i tuoi team di progettazione con la sensazione di essere limitati, ecco alcune alternative a Figma.
Di seguito sono riportati i 10 migliori modelli di linee guida per il marchio ClickUp che possono aiutarti a colmare le lacune e dare al tuo marchio uno spazio per crescere con chiarezza e coerenza.
1. Modello di linee guida del marchio ClickUp
La maggior parte delle persone non sceglie un marchio solo perché sembra impressionante. Lo sceglie perché lo percepisce come familiare, chiaro e affidabile. Infatti, tre persone su quattro affermano che preferiscono acquistare da un marchio con cui si sentono in connessione. Questo tipo di connessione inizia con la coerenza.
Il modello di linee guida del marchio ClickUp ti offre uno spazio flessibile per riunire tutti gli elementi del tuo marchio, uno accanto all'altro.
Poiché è integrato in una lavagna collaborativa, puoi mappare immagini, valori e messaggi in un unico posto e renderli accessibili a tutto il team.
🌻 Perché amerai questo modello
- Ottieni una visione completa grazie al layout visivo della lavagna che lui
- Goditi la collaborazione in tempo reale, così tutti possono contribuire e rimanere allineati
- Dai forma alla guida in base alla personalità del tuo marchio con sezioni personalizzabili
- Archivia e aggiorna tutto, dai loghi alle linee guida di scrittura, in uno spazio di condivisione
✨ Ideale per: team che desiderano una sede visiva tranquilla per il proprio marchio, facile da aggiornare e per la condivisione.
2. Modello di documento guida allo stile del marchio ClickUp
Una cosa è scegliere il colore e i font del tuo marchio. Un'altra è assicurarsi che appaiano allo stesso modo ovunque. Una guida di stile aiuta a mantenere la coerenza, in modo che, indipendentemente da chi sta progettando o scrivendo, il marchio continui a rispecchiare la tua identità.
Il modello di documento ClickUp Brand Style Guide è un ClickUp Doc pronto all'uso progettato per aiutare i team a centralizzare e mantenere la propria identità di marca. Include sezioni dedicate a loghi, tipografia, colori del marchio, tono di voce ed esempi di utilizzo. Che tu stia inserendo nuovi assunti, informando i freelance o allineando gli stakeholder, fornisce una fonte di verità chiara e utilizzabile per le risorse e i messaggi del tuo marchio.
🌻 Perché amerai questo modello
- Conserva i tuoi colori, loghi e tipi di carattere in un unico documento facile da trovare
- Rendi semplice per chiunque seguire la stessa direzione visiva
- Aiuta i nuovi membri del team a mettersi al passo senza ripensamenti
- Offri supporto a un'esperienza familiare su siti web, email e stampati
✨ Ideale per: team di brand marketing, product marketing, design e comunicazione che necessitano di uno spazio di condivisione per allinearsi in tempo reale su loghi, messaggi e identità visiva.
3. Modello di guida allo stile del marchio ClickUp
Alcune aziende sprecano oltre diecimila dollari all'anno per lavori di progettazione. Questo numero la dice lunga. Ma dimostra anche quanto lavoro richiesto sia necessario per ottenere un'immagine e uno stile perfetti per il proprio marchio.
Il modello di guida allo stile del marchio ClickUp ti offre uno spazio semplice in cui riunire tutti questi lavori richiesti e mantenere la coerenza. Puoi centralizzare le regole del marchio in ClickUp in modo che scrittori, designer e marketer lavorino sempre seguendo le stesse linee guida.
🌻 Perché amerai questo modello
- Organizza i tuoi colori, i tuoi font e le tue immagini in un'unica guida facile da seguire
- Aiuta tutti i membri del team a rimanere allineati, sia che stiano scrivendo testi o progettando annunci pubblicitari
- Rendi il tuo marchio chiaro e affidabile su tutti i canali
- Mantieni tutto in ordine affinché le tue immagini crescano insieme al tuo marchio, non contro di esso
✨ Ideale per: brand manager, direttori creativi e team di marketing che necessitano di una guida di stile affidabile per allineare il design, i testi e l'esecuzione delle campagne su tutti i canali.
👀 Curiosità: il logo a forma di margherita di Chupa Chups è stato disegnato da Salvador Dalí in meno di un'ora. Egli insistette affinché fosse posizionato sulla parte superiore del lecca-lecca anziché sul lato, in modo che fosse sempre ben visibile. È un esempio perfetto di come una buona collocazione possa essere importante tanto quanto un buon design.
4. Modello di gestione del marchio ClickUp
Hai completato con esito positivo la presentazione del lancio del prodotto. Poi qualcuno ti contatta chiedendoti l'ultimo brief della campagna. Nel frattempo, un altro membro del team ha appena effettuato la condivisione di una versione del logo che hai smesso di usare due mesi fa.
Gestire un marchio significa tenere sotto controllo molte cose, spesso tutte contemporaneamente. Il modello di gestione del marchio ClickUp riunisce tutto sotto lo stesso tetto, in modo che il piano delle campagne, gli aggiornamenti delle risorse e la comunicazione del team rimangano in connessione. Invece di chiarire quale bozza è attuale, puoi effettuare il monitoraggio delle campagne, allineare i messaggi e mantenere tutti allineati verso la stessa storia del marchio.
🌻 Perché amerai questo modello
- Piano della gestione delle campagne di marketing senza che tutto diventi confuso
- Mantieni la connessione del tuo team e lavora per trasmettere lo stesso messaggio
- Scopri cosa funziona bene e dove potrebbero essere necessari degli aggiustamenti
- Rimani con i piedi per terra mentre il tuo marchio cresce e cambia
✨ Ideale per: brand manager, team di marketing e responsabili creativi che hanno bisogno di un unico posto dove coordinare le campagne, controllare le risorse e mantenere la coerenza del marchio in tutti i reparti.
5. Modello di identità del marchio ClickUp
"Cosa serve per l'identità del marchio? Oltre alle nozioni di base." Questa era la domanda su Reddit. Un utente ha risposto con qualcosa di semplice ma azzeccato: "Prima del logo, decidi il tuo tono di voce, la tua missione, la tua visione e a chi ti rivolgi. Poi lascia che il design segua queste indicazioni."
Questo è esattamente ciò che ti aiuta a fare il modello di identità del marchio di ClickUp. Questo modello ti offre lo spazio necessario per riflettere sugli aspetti più profondi prima di passare ai colori e ai font.
La parte migliore è che va oltre l'aspetto visivo per aiutarti a definire i tuoi valori, la tua voce e i tuoi obiettivi a lungo termine, in modo che il tuo marchio risulti autentico e non solo decorativo.
🌻 Perché amerai questo modello
- Crea un linguaggio visivo che rifletta chi sei
- Crea messaggi che rispecchino la tua personalità e risuonino con il tuo pubblico
- Imposta KPI e obiettivi di marketing in modo che il tuo team sappia dove sta andando il marchio
- Mantieni tutto connesso mentre cresci su diverse piattaforme
✨ Ideale per: team di marketing e responsabili della comunicazione che desiderano dare forma a un'identità coerente tra campagne, canali e punti di contatto con i clienti.
6. Modello di brand book ClickUp
Hai presente quella sensazione quando tutto ciò che riguarda un marchio sembra perfettamente armonioso? La voce, il colore, il modo in cui si presenta online. Non è un semplice caso. Questo tipo di chiarezza deriva solitamente dall'avere qualcosa di solido a cui fare riferimento. Un brand book ti aiuta a costruire questo tipo di fondamenta.
Il modello ClickUp Brand Book trasforma questa idea in uno spazio di lavoro pratico in cui strategia, immagini e storytelling convivono fianco a fianco. Anziché considerare il brand book come un PDF statico, questo modello di strategia di marca diventa una guida dinamica che puoi aggiornare, condividere ed espandere man mano che il marchio cresce.
🌻 Perché amerai questo modello
- Organizza le tue idee e le tue risorse con semplici elenchi di attività o bacheche
- Disponi i tuoi loghi, i font, i colori e le immagini in modo che siano facili da trovare e seguire
- Monitora il tuo stato mentre crei campagne o aggiorni vecchi contenuti
- Fai in modo che tutti i membri del tuo team abbiano una visione di condivisione di ciò che il marchio rappresenta realmente
✨ Ideale per: team di marketing, content strategist e direttori creativi che necessitano di un brand book centralizzato e in continua evoluzione per guidare la comunicazione, le campagne e le decisioni di progettazione.
7. Modello di rebranding ClickUp
Quando Dunkin' ha eliminato 'Donuts' dal proprio nome, non si è trattato solo di un semplice cambio di logo. È stato un cambiamento silenzioso nel modo in cui volevano presentarsi. Dunkin' ha mantenuto gli stessi colori e lo stesso stile, concentrandosi però in modo più chiaro su ciò che i propri clienti davano più valore. Questo tipo di rebranding richiede attenzione, non solo un nuovo carattere tipografico.
Il rebranding non è semplice. Stai cercando di andare avanti senza perdere le parti che ti sembrano ancora autentiche. Il modello di rebranding ClickUp ti offre un modo per farlo senza sentirti sotto pressione.
Questo modello di branding crea un piano strutturato in cui strategia, design e comunicazione rimangono in sincronizzazione. Con sequenze, titolarità delle attività e spazio per i feedback, il processo risulta intenzionale piuttosto che caotico.
🌻 Perché amerai questo modello
- Monitora ogni passaggio in modo da sapere sempre cosa è terminato e cosa resta da fare
- Assegna ruoli chiari in modo che nessuno debba indovinare chi fa cosa
- Stabilisci una sequenza che lavori per il tuo team, non solo una scadenza
- Mantieni la connessione tra tutti mentre ridefini lentamente l'aspetto e lo stile del marchio
✨ Ideale per: direttori marketing, brand manager e team creativi che guidano il rebranding e hanno bisogno di una struttura chiara per le tempistiche, i ruoli e il lancio delle campagne.
8. Modello di guida allo stile del logo ClickUp
I loghi tendono a viaggiare sul web. Appaiono sui siti web, nelle presentazioni, sulle tazze da caffè e talvolta in luoghi inaspettati. Una guida allo stile del logo ti aiuta a garantire che il tuo logo rispecchi sempre la tua identità, indipendentemente da dove venga utilizzato.
Il modello di guida allo stile del logo di ClickUp ti offre un unico posto chiaro dove impostare con cura tali limiti. È un ottimo punto di partenza per imparare a creare una guida allo stile per il tuo marchio. Per cominciare, puoi definire le regole di utilizzo, documentare le variazioni e condividere la condivisione delle istruzioni in modo che nessun partner, fornitore o collega utilizzi il logo in modo improprio.
🌻 Perché amerai questo modello
- Definisci quando e come utilizzare ciascuna versione del tuo logo
- Prendi nota dei dettagli importanti come i valori dei colori, i limiti di dimensione e lo spazio
- Condivisione della guida con i tuoi partner in modo che tutti siano sulla stessa pagina
- Mantieni la coerenza senza dover ricontrollare ogni volta
✨ Ideale per: grafici, brand manager e agenzie creative che hanno bisogno di documentare l'uso del logo e garantire che partner, fornitori e team interni lo applichino in modo coerente.
👀 Curiosità: La parola LEGO è un mashup della frase danese "leg godt", che significa "gioca bene". Ciò che lo rende divertente è che i fondatori si sono resi conto solo in un secondo momento che in latino "lego" significa anche "metto insieme". È una coincidenza gioiosa che si allinea perfettamente con la missione del marchio.
9. Modello di guida di stile del progetto ClickUp
Tu aggiorni l'intestazione del sito web. Qualcun altro modifica il font in un post sui social. Poi una terza persona effettua la condivisione di una presentazione che utilizza un colore completamente diverso. Prima che te ne accorga, le cose iniziano a sembrare un po' strane.
Il modello di guida allo stile del progetto di ClickUp offre una guida di condivisione dove tutti possono consultare per assicurarsi di lavorare sulla stessa base.
Il modello raccoglie tutti gli elementi visivi chiave come font, colori e layout in un unico riferimento, in modo che ogni prodotto finito sembri parte della stessa storia. Invece di correggere le incongruenze a posteriori, il tuo team può progettare con chiarezza fin dall'inizio.
🌻 Perché amerai questo modello
- Organizza tutte le immagini del tuo marchio in un unico documento di condivisione
- Mantieni font, colore e layout coerenti, indipendentemente dalla piattaforma
- Comunica chiaramente le tue aspettative in materia di design, in modo da ridurre il numero di scambi di comunicazioni
- Forza il tuo team a creare lavoro coerente e in linea con il marchio
✨ Ideale per: autori di contenuti, team di progettazione di prodotti e reparti marketing che necessitano di un riferimento chiaro per mantenere l'uniformità visiva tra campagne, prodotti e canali.
💡 Suggerimento professionale: utilizza la funzionalità/funzione Risorse del marchio di ClickUp come unica fonte di riferimento per loghi, colori e tipografia. Puoi facilmente collegare ad essa o incorporare elementi chiave nei tuoi documenti o lavagne online, in modo che il tuo team non debba mai chiedersi quale versione del logo utilizzare o quale tonalità di viola sia corretta.
10. Modello ClickUp per il lancio del marchio
C'è un post su Reddit che sta facendo il giro del web: un consulente di startup condivide com'è stato aiutare i marchi a passare dalle prime idee a uscite multimilionarie. Qual è uno dei suoi suggerimenti più interessanti? Non aspettare la perfezione. Lancia il tuo prodotto, parla con i tuoi clienti e costruisci partendo dalla versione uno.
Il modello per il lancio del marchio di ClickUp ti aiuta a trasformare le tue idee in un piano che puoi effettivamente seguire. Ti offre lo spazio necessario per elencare ciò che deve essere fatto, capire chi può aiutarti e guidare con delicatezza il tuo team attraverso ogni fase del lancio.
🌻 Perché amerai questo modello
- Imposta una sequenza chiara e gestibile per il tuo lancio
- Monitora ciò che conta senza complicare troppo le cose
- Mantieni la sincronizzazione del tuo team senza controlli costanti
- Lascia che il tuo marchio prenda forma, un piccolo passaggio alla volta
✨ Ideale per: fondatori e brand builder che vogliono partire con il piede giusto senza perdersi nei dettagli.
11. Modello di branding ClickUp
Il branding non sempre nasce da una grande visione concepita anni prima. A volte inizia con una semplice domanda di un collega: "Quale versione del logo dovrei usare?"
Spesso è proprio in quel momento che ti rendi conto che il tuo marchio è presente in troppe cartelle e troppo poche conversazioni. Il modello di branding ClickUp offre al tuo team uno spazio condiviso per definire l'aspetto, il suono e lo stile del tuo marchio.
Dalla tipografia al tono di voce, ti aiuta a creare qualcosa che le persone all'interno e all'esterno della tua azienda possano effettivamente comprendere e utilizzare.
🌻 Perché amerai questo modello
- Imposta la voce, i colori e le regole di progettazione del tuo marchio
- Archivia tutte le tue risorse in un luogo accessibile a tutti
- Mantieni la coerenza man mano che il tuo team e il tuo messaggio crescono
✨ Ideale per: team di marketing in fase iniziale, responsabili del design e team interfunzionali che necessitano di un unico hub accessibile per definire e gestire le risorse, la voce e le linee guida del marchio.
Rendi ogni tua mossa "in linea con il marchio" con ClickUp
Al centro di ogni marchio forte c'è qualcosa di familiare: un colore che sembra giusto, una voce che suona come la tua, un ritmo in cui il tuo team può inserirsi senza bisogno di ripensamenti.
Figma ti offre un ottimo punto di partenza. Ma quando si tratta di mantenere tutto collegato tra persone, progetti e piattaforme, ClickUp fa silenzioso passaggio per aiutarti.
Non si tratta solo di modelli. Si tratta di dare al tuo marchio una casa dove possa crescere e rimanere fedele a se stesso.
Stai creando un marchio facile da usare e difficile da dimenticare? Iscriviti subito a ClickUp!