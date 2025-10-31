I 12 migliori modelli Notion per tenere traccia delle candidature di lavoro e rimanere organizzati

Oggi la ricerca di lavoro sembra più una maratona che uno sprint. Con tante candidature, follow-up e attività di preparazione per i colloqui che si accumulano, è facile perdere di vista la propria posizione.

Sapevi che in media un candidato deve inviare 21 candidature accuratamente redatte per ottenere una sola offerta di lavoro? Questo dato indica chiaramente una cosa: il monitoraggio di ogni passaggio della tua ricerca di lavoro non è solo intelligente, è essenziale.

Dalla registrazione dello stato delle candidature alla pianificazione dei follow-up e alla preparazione dei colloqui imminenti, i modelli di tracciamento delle candidature di lavoro di Notion ti aiutano a strutturare il processo di candidatura.

Come bonus, condivideremo anche i modelli di ClickUp, consentendoti di selezionare il migliore tra quelli disponibili. Iniziamo al monitoraggio, che ne dici?

Cosa rende un modello di tracciamento delle candidature di lavoro Notion un buon modello?

Scegliere il modello giusto per il monitoraggio delle candidature può fare la differenza tra una ricerca di lavoro organizzata e il caos totale. Non tutti i modelli disponibili sono pensati per gestire gli alti e bassi di una moderna ricerca di lavoro, quindi ecco cosa dovresti cercare prima di scegliere un modello Notion per il monitoraggio delle candidature di lavoro: 👇

Monitoraggio chiaro dello stato: scegli un modello che mostri chiaramente lo stato di ciascuna candidatura: Candidatura inviata, Colloquio programmato, Offerta ricevuta o anche Ignorata (ci siamo passati tutti 😅).

Campi personalizzabili: scegli un modello che ti consenta di aggiungere o modificare i campi in base alle tue esigenze, come il monitoraggio della dimensione dell'azienda, la fonte di riferimento o le aspettative salariali.

Promemoria per colloqui e follow-up: assicurati che il tuo modello includa spazio per i follow-up dei reclutatori, le date dei colloqui e i passaggi successivi, in modo da non perdere nessuna opportunità.

Dettagli sull'azienda e sul ruolo: scegli uno che ti consenta di memorizzare descrizioni del ruolo, nota sull'azienda e link come annunci di lavoro o profili LinkedIn.

Note e riflessioni: assicurati che il tuo modello di tracker ti consenta di annotare rapidamente note come "mi è piaciuta la cultura del team" o "non sono sicuro dell'intervallo retributivo". Questo ti aiuterà a confrontare le offerte in un secondo momento e a prendere decisioni più oculate.

Opzioni di esportazione e condivisione: cerca un modello che ti consenta di condividere facilmente il tuo tracker con un mentore, un career coach o anche un amico.

👀 Lo sapevi? Nel 2023, la durata media dalla prima candidatura alla prima offerta era di circa 44 giorni. Inoltre, la maggior parte dei membri ha riferito che la ricerca di lavoro è durata tra i 21 e gli 89 giorni. Ciò dimostra un aumento costante del tempo necessario per ottenere un'offerta di lavoro rispetto agli anni precedenti.

📚 Per saperne di più: Come creare un tracker per le candidature di lavoro in Excel

I migliori modelli per tenere traccia delle candidature di lavoro in sintesi

Ecco una tabella di riepilogo/riassunto dei modelli di tracciamento delle candidature di lavoro di Notion e ClickUp:

12 modelli gratis di Notion per tracciare le candidature di lavoro

Prima di passare all'elenco, ecco un breve avviso: ogni modello riportato di seguito è un'opzione gratis di Notion ideale per organizzarti durante la tua ricerca di lavoro.

Abbiamo suddiviso questi modelli Notion in brevi descrizioni insieme alle loro funzionalità chiave per aiutarti a scegliere quello perfetto per il tuo percorso.

1. Modello di monitoraggio delle candidature di lavoro per studenti

tramite Notion

Il modello di monitoraggio delle candidature di lavoro per studenti è un dashboard di carriera basato su Notion pensato appositamente per gli studenti. Ti aiuta a monitorare le tue candidature di lavoro e di tirocinio, archiviare tutti i documenti essenziali in un unico posto e centralizzare le risorse di carriera, rendendo la tua ricerca di lavoro organizzata e gestibile.

Con questo modello puoi anche:

Tieni traccia di ogni fase del tuo percorso di candidatura con un tracker visivo (Candidato, Colloquio, Offerta, Rifiutato).

Archivia il tuo curriculum, il tuo portfolio e i tuoi post su LinkedIn in un unico posto, così avrai tutto a portata di mano.

Rivedi le candidature incollate in un'area di archivio per imparare ed evitare di ripetere gli stessi errori.

✅ Ideale per: Studenti che devono conciliare le lezioni e le candidature di lavoro e desiderano un modo semplice per organizzarsi senza stress.

2. Modello di tracciatore di candidature di lavoro (con Notion IA)

tramite Notion

Progettato per semplificare il processo di candidatura, questo Notion Job Application Tracker con integrazione Notion IA riunisce tutte le fasi della tua ricerca di lavoro in un'unica dashboard organizzata. Puoi registrare i ruoli, monitorare le scadenze e prendere nota su ciascuna azienda.

Tutto questo mentre l'IA ti aiuta a redigere email di follow-up, perfezionare i materiali di candidatura iniziali e rimanere al passo con le attività con meno seccature e meno distrazioni.

Con questo modello puoi anche:

Trascina e rilascia le candidature sulla lavagna per vedere immediatamente a che punto è ciascuna di esse.

Carica il tuo curriculum in una posizione facilmente accessibile, così non dovrai più cercare tra le cartelle.

Ordina e filtra con un calendario per tenere traccia delle date di scadenza e delle sequenze dei colloqui.

✅ Ideale per: Professionisti e studenti che desiderano combinare l'organizzazione con il supporto dell'IA per accelerare il processo di candidatura.

📮 ClickUp Insight: L'88% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza l'intelligenza artificiale per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di utilizzarla sul lavoro. I tre principali ostacoli? Mancanza di integrazione perfetta, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza. Ma cosa succederebbe se l'intelligenza artificiale fosse integrata nel tuo spazio di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente AI integrato di ClickUp, rende tutto questo realtà. Comprende i prompt in linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e creando la connessione tra chat, attività, documenti e conoscenze in tutto lo spazio di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!

3. Modello di kit di avvio per la ricerca di lavoro per studenti

tramite Notion

Lo Student Job Search Starter Kit di Notion è un kit di strumenti completo per neolaureati pronti a lanciare la loro carriera. Combina tutto ciò di cui hai bisogno per una ricerca di lavoro organizzata, compresa la gestione del curriculum e del portfolio, il monitoraggio delle candidature, la preparazione dei colloqui e gli elenchi delle attività.

Grazie al suo layout strutturato, ti aiuta a rimanere concentrato, motivato e accountable di ogni passaggio del processo di ricerca di lavoro.

Con questo modello puoi anche:

Tieni traccia dei tuoi progressi con un tracker di lavoro intuitivo che mostra lo stato delle tue candidature presso ciascuna azienda.

Preparati in modo più intelligente con una lista di controllo per la preparazione al colloquio, il networking e i follow-up.

Annota la nota del reclutatore, evidenzia le competenze e scrivi le tue riflessioni sulla carriera nelle sezioni dedicate.

✅ Ideale per: Studenti e neolaureati che desiderano un'area di lavoro ottimizzata per gestire l'intero percorso professionale, dalle candidature ai colloqui.

4. Modello per monitorare le abitudini

tramite Notion

La ricerca di lavoro è tutta una questione di costanza e il modello di monitoraggio delle abitudini di Notion ti aiuta a costruire routine quotidiane incentrate sulla tua ricerca di lavoro. Che si tratti di candidarti a un determinato numero di lavori, aggiornare il tuo profilo LinkedIn o esercitarti con le domande del colloquio, puoi registrare e monitorare ogni abitudine in un formato semplice, da completare con un clic.

Inoltre, semplici caselle di controllo e contatori di serie ti aiutano a rimanere responsabile e a mantenerti sul monitoraggio verso il tuo prossimo ruolo.

Con questo modello puoi anche:

Fai il monitoraggio delle tue abitudini di ricerca di lavoro su base giornaliera e settimanale, come candidarti a 2 lavori al giorno o contattare 1 reclutatore.

Personalizza le categorie di abitudini in base ai tuoi obiettivi, come il networking, l'aggiornamento del portfolio o la preparazione ai colloqui.

Individua facilmente i modelli di stato e le lacune con la visualizzazione settimanale o mensile.

✅ Ideale per: persone in cerca di lavoro che desiderano rimanere coerenti e disciplinati nella loro ricerca senza perdere slancio.

🎉 Curiosità: alcuni candidati della Generazione Z non si limitano a fare affidamento su mamma e papà, ma li portano con sé nella sala colloqui. In uno studio condotto su 831 persone della Generazione Z in cerca di lavoro (di età inferiore ai 27 anni), il 77% ha dichiarato che un principale ha partecipato a un colloquio, mentre il 48% ha ammesso che i propri principali hanno completato un compito al posto loro.

5. Modello di curriculum professionale

tramite Notion

La prima impressione è importante e il tuo curriculum è spesso la prima che dai. Questo modello di curriculum professionale in Notion è il tuo portfolio professionale personale, presentato in modo ordinato per i reclutatori.

Questo modello gratuito organizza la tua esperienza, la tua formazione, le tue competenze e i tuoi recapiti in una struttura chiara. Ciò lo rende facile da consultare ma abbastanza efficace da mettere in evidenza i tuoi risultati chiave. Il design minimalista raggiunge il giusto equilibrio tra professionalità e personalità, assicurando che la tua storia professionale sia presentata con chiarezza e impatto.

Con questo modello puoi anche:

Evidenzia le competenze, i corsi pertinenti e le esperienze chiave in sezioni dedicate.

Modifica rapidamente il design per adattare il tuo profilo a ogni ruolo per cui ti candidi.

Condivisione di un link Notion per candidature di lavoro fluide e digital-first.

✅ Ideale per: Professionisti e studenti che desiderano un curriculum curato e facile da aggiornare, in grado di lavorare in modo seamless sia in formato digitale che cartaceo.

6. Modello di sito web per portfolio online

tramite Notion

Il modello di sito web portfolio online in Notion funge da sito web personale, completo di spazio per biografia, foto, gallerie di progetti ed esperienza professionale.

Ti consentono di creare una presenza digitale curata, facile da condividere, offrendo al contempo ai reclutatori e ai collaboratori un modo chiaro per esplorare i tuoi punti di forza, sfogliare il tuo lavoro e stabilire una connessione tramite un unico link.

Con questo modello puoi anche:

Scrivi una breve sezione "Chi sono" che risulti più personale rispetto a un curriculum.

Mostra i tuoi progetti migliori in una galleria di casi di studio, progetti, codice o campioni di scrittura.

Condivisione delle tue informazioni di contatto in anticipo per facilitare il contatto da parte dei reclutatori.

✅ Ideale per: Professionisti creativi, sviluppatori, designer e studenti che desiderano una presenza online professionale per fornire supporto alle loro candidature di lavoro.

💡 Suggerimento professionale: negli ultimi cinque anni, la lunghezza media dei curriculum è quasi raddoppiata, passando da circa una pagina a quasi due. I datori di lavoro si aspettano maggiori dettagli, ma assicurati che siano pertinenti e di impatto, non superflui.

7. Modello per bacheca di annunci di lavoro

tramite Notion

Pubblicare offerte di lavoro non significa necessariamente creare un sito dedicato alle carriere. Il modello Job Board in Notion ti offre un modo semplice per condivisione delle opportunità in tempo reale. Puoi elencare i ruoli, contrassegnarli per team o stato e aggiungere dettagli come responsabilità e scadenze, rendendo più facile per i candidati consultare le offerte e candidarsi senza ulteriori complicazioni.

Con questo modello puoi anche:

Pubblica una pagina di annunci di lavoro accessibile al pubblico e facile da condivisione con gli altri.

Contrassegna le offerte di lavoro per data di pubblicazione, reparto e stato per un rapido ordinamento.

Modifica gli annunci in tempo reale per mantenere sempre aggiornate le offerte di lavoro.

✅ Ideale per: piccole aziende, startup o associazioni studentesche che desiderano un modo semplice per la condivisione di offerte di lavoro o di tirocinio senza bisogno di un sito dedicato alle carriere.

⭐ Suggerimento professionale: ClickUp Brain rende il monitoraggio delle candidature ancora più intelligente. Oltre ai modelli, ClickUp Brain ha la funzione di assistente IA nel tuo spazio di lavoro, aiutandoti a generare contenuto, visualizzare immediatamente il contesto e ridurre il tempo dedicato alle "attività lavorative". È l'IA più completa al mondo che crea la connessione tra attività, documenti, chat e priorità in un unico posto, così non dovrai mai cercare i dettagli durante la tua ricerca di lavoro. Ottieni risposte immediate dal tuo spazio di lavoro con ClickUp Brain.

8. Modello di pannello per colloqui di Notion

tramite Notion

Il modello per commissioni di colloquio di Notion è progettato per semplificare il processo di colloquio offrendo una rubrica strutturata per la valutazione dei candidati. Suddivide i colloqui per fasi, attributi e membri della commissione assegnati, garantendo equità e coerenza in ogni interazione con i candidati.

Per chi è alla ricerca di un lavoro, esplorare questo tipo di rubrica offre preziose informazioni su come le aziende valutano i candidati, aiutandoti a prepararti con chiarezza.

Con questo modello puoi anche:

Segui le fasi predefinite come la selezione dei reclutatori, le analisi tecniche approfondite e i colloqui finali.

Utilizza liste di controllo degli attributi per competenze, motivazione, logistica ed esperienza per mantenere coerenti le valutazioni.

Assegna chi deve chiedere cosa, in modo che i candidati non ricevano due volte la stessa domanda.

✅ Ideale per: reclutatori, responsabili delle assunzioni e candidati che desiderano dare uno sguardo dietro le quinte dei processi di colloquio strutturati.

📚 Per saperne di più: Consigli per prepararti al tuo prossimo colloquio di lavoro

🎉 Curiosità: Durante un colloquio, un candidato ha fatto una condivisione con disinvoltura di aver portato delle ciambelle in ufficio, sapendo che il responsabile delle assunzioni seguiva una dieta rigorosa. Questo "dolce sabotaggio" è diventato un aneddoto di cui andare fieri, ma inutile dire che il responsabile delle assunzioni non ne è rimasto impressionato. Questo episodio mette in luce un classico errore da evitare durante un colloquio: cercare di essere divertenti o "simpatici" ma rivelare accidentalmente un giudizio discutibile. Ricorda sempre: quello che pensi sia un aneddoto intelligente potrebbe invece destare sospetti nei datori di lavoro.

9. Modello di monitoraggio dei candidati per siti di lavoro

tramite Notion

Questo modello per il monitoraggio dei candidati sui siti di lavoro crea una connessione diretta tra un sito di lavoro pubblico e una dashboard di monitoraggio dei candidati, rendendo il processo di assunzione più fluido dall'inizio alla fine.

Le aziende possono elencare i ruoli, ricevere le candidature e monitorare lo stato dei candidati, tutto in un unico posto. Per chi cerca lavoro, questo sistema garantisce che i dettagli della candidatura confluiscano senza soluzione di continuità nel flusso di lavoro del reclutatore, riducendo le possibilità di follow-up mancati.

Con questo modello puoi anche:

Monitora gli aggiornamenti in tempo reale sullo stato delle candidature: nuove, in fase di revisione, in fase di colloquio o con offerta.

Personalizza i moduli di candidatura personalizzati per raccogliere le informazioni sui candidati in modo rapido ed efficiente.

Gestisci ruoli, curriculum e colloqui da un unico spazio di lavoro centralizzato per i reclutatori.

✅ Ideale per: aziende e responsabili delle risorse umane che desiderano gestire più ruoli contemporaneamente e persone in cerca di lavoro che attribuiscono valore alla trasparenza nel monitoraggio delle proprie candidature.

10. Modello di curriculum vitae con IA

tramite Notion

Con il 25% della Generazione Z che già ricorre ai bot IA per scrivere curriculum e lettere di presentazione, è chiaro che chi cerca lavoro è alla ricerca di modi più intelligenti per distinguersi. Il modello AI Resume Writer rende questo processo semplicissimo.

Basta aggiungere i tuoi dati, tra cui istruzione, esperienza e competenze, e lasciare che l'IA li perfezioni in un curriculum elegante e pronto per il settore, che metta in risalto i tuoi punti di forza e adatti la tua storia al ruolo che stai cercando.

Con questo modello puoi anche:

Segui i prompt guidati per ogni sezione del tuo curriculum, inclusi oggetto, formazione, esperienza di lavoro e competenze.

Formattare le tue informazioni in un layout pulito e professionale che i responsabili delle assunzioni possano facilmente scansionare.

Adatta il modello alle diverse industrie e ai diversi livelli di carriera.

✅ Ideale per: persone in cerca di lavoro che desiderano un curriculum veloce ma professionale su misura per le candidature, in particolare studenti, persone che cambiano carriera o professionisti che aggiornano il proprio CV.

📌 Lo sapevi? Quasi la metà dei candidati della Generazione Z ammette di mentire nelle domande di lavoro. Circa il 23% ha gonfiato la propria esperienza lavorativa e quasi il 18% ha esagerato il proprio titolo professionale.

11. Modello IA per la redazione di descrizioni di lavoro

tramite Notion

Il modello AI Job Description Writer aiuta i team di reclutamento a generare in pochi minuti descrizioni di lavoro chiare e specifiche per ogni ruolo. Basta inserire una breve panoramica dell'azienda e i dettagli del ruolo, poi Notion AI redige una descrizione di lavoro accurata che puoi perfezionare e pubblicare. Mantiene la coerenza linguistica tra i vari ruoli e fa risparmiare tempo quando vengono pubblicate più offerte di lavoro contemporaneamente.

Con questo modello puoi anche:

Genera bozze di curriculum o descrizioni di lavoro con un solo clic grazie all'IA, quindi perfezionale ulteriormente riscrivendole, ampliandole o modificandone il tono all'istante.

Copia e incolla facilmente nelle pagine dedicate alla carriera, nelle bacheche di annunci di lavoro o nei documenti con output pronto per markdown che preserva il formattare.

Annulla o confronta le modifiche in qualsiasi momento utilizzando la cronologia delle versioni integrata.

✅ Ideale per: Startup e team snelli che necessitano rapidamente di descrizioni del lavoro di alta qualità e desiderano mantenere uno stile coerente nei propri annunci.

12. Modello di galleria di casi di studio

tramite Notion

Il modo in cui presenti il tuo lavoro può fare la differenza tra perdere un'opportunità e distinguerti dalla massa. Il modello Notion Case Study Gallery ti offre uno spazio dedicato per organizzare e presentare casi di studio in modo chiaro e incisivo. Puoi evidenziare gli obiettivi, le strategie, i risultati e gli insegnamenti chiave dei progetti, supportati da immagini e dati, in modo che i tuoi risultati parlino da soli.

Con questo modello puoi anche:

Crea un'impressione positiva mostrando chiaramente il tuo processo di risoluzione dei problemi.

Rendi il tuo portfolio interattivo con immagini, grafici e dati reali.

Condividi tutto facilmente con un unico link per un accesso rapido durante le candidature o i colloqui.

✅ Ideale per: Professionisti che desiderano rafforzare le proprie candidature presentando una documentazione approfondita sui progetti e sui risultati ottenuti.

👀 Lo sapevi? Un esperimento su larga scala condotto in campo su quasi mezzo milione di persone in cerca di lavoro ha dimostrato che l'utilizzo dell'assistenza alla scrittura basata sull'IA per i curriculum ha portato a un aumento dell'8% delle possibilità di essere assunti. È importante sottolineare che lo studio ha anche dimostrato che questo vantaggio era costante in tutti i settori e in tutte le fasce demografiche. La conclusione? L'uso dell'IA può migliorare in modo significativo le tue possibilità di ottenere colloqui e offerte di lavoro.

Limiti di Notion

Sebbene Notion sia uno strumento flessibile e potente, i feedback degli utenti evidenziano alcune aree in cui può risultare carente, soprattutto a seconda del carico di lavoro, delle dimensioni del team o delle aspettative.

Di seguito sono riportati alcuni dei problemi più comuni segnalati dagli utenti:

Curva di apprendimento ripida per la configurazione fai da te : l'elevato livello di personalizzazione richiede un notevole lavoro richiesto di implementazione, soprattutto quando si progettano database relazionali o flussi di lavoro di team.

Le prestazioni rallentano con l'aumentare delle dimensioni : le aree di lavoro con file multimediali pesanti, database di grandi dimensioni o molti membri del team possono subire rallentamenti.

L'accesso offline ha un limite : la modifica offline non è fluida; gli utenti senza una connessione Internet stabile potrebbero riscontrare problemi di sincronizzazione o l'impossibilità di caricare le pagine.

Le funzionalità/funzione IA non sono completamente autonome: Notion IA aiuta a perfezionare, a riepilogare/riassumere o a assistere il contenuto, ma non è in grado di generare documenti completi da zero; migliora piuttosto che sostituire l'input umano.

L'assistenza e la gestione delle versioni possono essere discontinue: sebbene generalmente utili, gli strumenti di supporto clienti e di cronologia delle versioni (in particolare per il monitoraggio dei rollback o per prevenire la duplicazione dei documenti) non sono sempre affidabili.

Modelli alternativi di Notion

Quando si tratta di gestire le candidature di lavoro, le funzionalità di project management di Notion sono un'ottima opzione. Tuttavia, piattaforme come ClickUp offrono un modo più strutturato, personalizzabile e ricco di funzionalità/funzione per organizzarsi durante la ricerca di lavoro. Come?

Si tratta del primo spazio di lavoro AI convergente al mondo , che riunisce tutte le app, i dati e i flussi di lavoro. Con maggiore flessibilità, automazione integrata e condivisione senza sforzo, ClickUp offre modelli potenti ma semplici che mantengono la tua ricerca di lavoro organizzata e ti consentono di andare avanti senza stress. Inoltre, ClickUp elimina tutte le forme di dispersione del lavoro per fornire un contesto al 100% e un unico luogo in cui persone e agenti possono lavorare insieme.

Ecco i migliori modelli di monitoraggio delle candidature di lavoro ClickUp che rappresentano ottime alternative a Notion:

1. Modello ClickUp per la ricerca di lavoro

Ottieni il modello gratis Sottoponi il monitoraggio e gestisci tutte le tue candidature di lavoro in un unico posto con il modello di ricerca di lavoro ClickUp.

Il modello ClickUp Job Search semplifica la gestione della tua ricerca di lavoro riunendo in un unico posto candidature, programmi di colloquio e contatti dei reclutatori. Dal monitoraggio dei dettagli del datore di lavoro e delle aspettative salariali alla preparazione delle risorse per il colloquio, mantiene strutturati gli elementi fondamentali della ricerca di lavoro in modo che tu possa concentrarti sull'ottenere il ruolo giusto.

Con questo modello puoi anche:

Monitora tutte le candidature in un unico posto con colonne dedicate all'azienda, al ruolo, allo stipendio, ai benefit e alla nota, in modo da poter confrontare facilmente le opportunità.

Monitora ogni fase del colloquio con tag di stato integrati come "candidato", "colloquio telefonico", "colloquio di persona" e "decisione finale", in modo da sapere sempre a che punto sei.

Valuta rapidamente i potenziali datori di lavoro aggiungendo le valutazioni di Glassdoor e i campi relativi ai benefit, che ti aiuteranno a fare scelte di carriera più informate.

Conserva le lettere di presentazione, i contatti dei reclutatori e i thread email direttamente all'interno di ogni voce relativa al lavoro, assicurandoti di avere sempre a portata di mano i dettagli importanti.

✅ Ideale per: persone in cerca di lavoro che desiderano un sistema semplice ma potente per gestire l'intero processo di candidatura in un unico posto.

💡 Suggerimento professionale: se ti stai chiedendo come utilizzare l'IA per la ricerca di lavoro, ecco alcuni modi per metterla nel tuo lavoro: Riepiloga gli annunci di lavoro in informazioni rapide e facilmente consultabili per evitare di leggere lunghe descrizioni.

Genera automaticamente email di follow-up personalizzate per i reclutatori in pochi secondi utilizzando ClickUp Brain o modelli di IA premium come ChatGPT, Gemini e Claude, integrati nell'app desktop Brain MAX.

Visualizza immediatamente tutte le candidature con priorità elevata e scadenze imminenti.

Crea una nota per prepararti al colloquio raccogliendo domande, informazioni sull'azienda e le tue risorse salvate.

Bozza di punti chiave del curriculum personalizzati per ogni descrizione del lavoro ClickUp Brain MAX gestisce tutto questo per te. Dimentica il passaggio tra bacheche di lavoro, Google Drive, email salvate o LinkedIn. Brain MAX ti consente di cercare istantaneamente in tutte le tue app di connessione per trovare ruoli pertinenti, descrizioni di lavoro, messaggi dei reclutatori o nota per la preparazione dei colloqui. Registra i tuoi colloqui simulati e lascia che Brain MAX li trascriva, estraendo i punti chiave e gli elementi da intraprendere. Utilizza la funzionalità/funzione Talk to Text per acquisire istantaneamente una nota o creare attività per promemoria di follow-up.

2. Modello avanzato di ricerca di lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza ogni fase della tua ricerca di lavoro, dalla candidatura all'accettazione, con il modello avanzato di ricerca di lavoro ClickUp.

Cerchi un modo più intelligente per gestire la tua ricerca di lavoro? Il modello avanzato di ricerca di lavoro di ClickUp semplifica il processo di gestione di più candidature, rendendolo chiaro e a passaggio. Con tutti i dettagli del tuo lavoro in un unico posto, come gli elenchi delle aziende e i colloqui, puoi smettere di preoccuparti di note sparsi e concentrarti su mosse di carriera migliori.

Con questo modello puoi anche:

✅ Ideale per: Professionisti che gestiscono più candidature e desiderano un sistema chiaro, visivo e affidabile per il monitoraggio di ogni passaggio della loro strategia di ricerca di lavoro.

3. Modello ClickUp per il percorso professionale

Ottieni il modello gratis Mappa le opportunità di crescita professionale e visualizza l'evoluzione del tuo ruolo con il modello ClickUp Career Path.

Il modello ClickUp Career Path elimina l'incertezza dalla pianificazione della crescita fornendoti una tabella di marcia strutturata per ogni ruolo. Se ti stai preparando a cambiare carriera, puoi mappare gli obiettivi futuri passaggio dopo passaggio e collegarli a traguardi reali.

Le roadmap dinamiche illustrano come le responsabilità e le aspettative evolvono nel tempo, rendendo la crescita professionale trasparente anziché confusa.

Con questo modello puoi anche:

Monitora le competenze e le abilità utilizzando i dashboard ClickUp integrati per individuare eventuali lacune.

Imposta piani d'azione per ogni ruolo con obiettivi misurabili e assegna gli OKR direttamente nel modello.

Utilizza codici colore e connettori per personalizzare i percorsi di carriera per funzioni lavorative diverse o nuove.

Visualizza le Sequenze e le aspettative relative al ruolo nella visualizzazione Lavagna online per una maggiore chiarezza e un migliore piano.

✅ Ideale per: team HR, manager e individui che desiderano un modo strutturato e visivo per mappare la progressione di carriera e allineare la crescita agli obiettivi organizzativi.

📌 Lo sapevi? Una ricerca di lavoro seria può costare fino a 10.000 dollari, grazie a spese come redattori di curriculum professionali, sottoscrizioni premium a LinkedIn, eventi di networking e coach di carriera. Sebbene non tutti abbiano bisogno di spendere migliaia di euro, questa tendenza evidenzia quanto sia diventato competitivo il mercato del lavoro, dove i candidati visualizzano la ricerca di un impiego come un investimento ad alto rischio.

4. Modello di proposta di lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratis Presenta le tue competenze, esperienze e obiettivi in un formato professionale con il modello di proposta di lavoro ClickUp.

Scrivere una proposta di lavoro non deve essere necessariamente un compito arduo. Il modello di proposta di lavoro ClickUp ti offre una struttura già pronta per presentare le tue qualifiche, la tua esperienza e la tua proposta in modo professionale.

Puoi semplicemente inserire i dettagli, personalizzare le sezioni e concentrarti sul presentare il tuo lato migliore. Con le funzionalità collaborative di ClickUp, puoi anche effettuare la modifica in tempo reale e mantenere tutto ben organizzato.

Con questo modello puoi anche:

Registra i dettagli personali, gli obiettivi proposti e i risultati raggiunti in sezioni chiaramente definite.

Aggiungi i tuoi risultati accademici e le tue esperienze professionali con tabelle semplici e con modifica.

Utilizza la collaborazione in tempo reale di ClickUp per la modifica, la condivisione e la ricezione del feedback istantaneamente.

Conserva le tue proposte archiviate e accessibili all'interno dell'area di lavoro di ClickUp per un utilizzo futuro.

✅ Ideale per: persone in cerca di lavoro che desiderano un modo strutturato e professionale per presentarsi e fare colpo sui potenziali datori di lavoro senza perdere tempo a formattare.

🎥 Guarda questo video per imparare a scrivere una proposta di lavoro vincente:

5. Modello di monitoraggio dei progetti ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle attività, delle scadenze e degli aggiornamenti del team con il modello di monitoraggio dei progetti ClickUp.

Il modello ClickUp Project Tracker ti aiuta a trasformare una ricerca di lavoro stressante in un piano d'azione chiaro e organizzato. Invece di chiederti dove hai fatto domanda, quando ricontattare o quale sarà il prossimo colloquio, avrai tutto a portata di mano in un unico posto. Puoi considerarlo come il tuo quartier generale per la ricerca di lavoro, ovvero strutturato, affidabile e creato per aiutarti a muoverti più rapidamente verso la tua prossima offerta.

Con questo modello puoi anche:

Monitora lo stato delle candidature con il campo di stato RAG (rosso = in sospeso, giallo = in corso, verde = completata con successo).

Monitora i tuoi stati complessivi con una barra di completamento in tempo reale che si aggiorna automaticamente.

Suddividi il processo in attività secondarie come "Candidati", "Invia follow-up" o "Preparati per il colloquio".

Imposta promemoria e date di scadenza in ClickUp per non perdere mai un colloquio o una risposta del reclutatore.

✅ Ideale per: persone in cerca di lavoro che desiderano un modo più intelligente e organizzato per monitorare le candidature, i colloqui e i risultati, il tutto in un'unica dashboard.

6. Modello CRM ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora i contatti dei reclutatori, i follow-up e le interazioni con i candidati in modo semplice con il modello CRM di ClickUp.

Il modello CRM ClickUp può essere personalizzato per il monitoraggio delle candidature di lavoro, con stati come "Candidato", "In fase di colloquio" e "Offerta ricevuta" per visualizzare i tuoi progressi a colpo d'occhio. Include anche automazioni integrate e campi personalizzati per registrare nomi di aziende, ruoli, contatti e scadenze, rendendolo uno strumento potente per gestire ogni passaggio della ricerca di lavoro. E con viste personalizzabili come Calendario, Bacheca e Documenti, saprai sempre esattamente a che punto è ogni candidatura.

Con questo modello puoi anche:

Mappa l'intero processo di ricerca di lavoro in una vista Board per il monitoraggio dei ruoli, da quelli per cui ti sei candidato a quelli per cui sei stato assunto.

Tieni sotto controllo gli appuntamenti per i colloqui e le scadenze visibili nella visualizzazione calendario di ClickUp

Utilizza la visualizza "I miei incarichi" per gestire attività come l'aggiornamento del curriculum, il networking o la preparazione ai colloqui.

Accedi al documento Job Search Playbook per strategie sulle candidature, follow-up e consigli sul personal branding.

✅ Ideale per: persone in cerca di lavoro che desiderano un sistema in stile CRM per il monitoraggio delle candidature, la gestione delle interazioni con i reclutatori e l'organizzazione di ogni opportunità di carriera.

7. Modello di elenco attività ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le tue candidature di lavoro e le attività di follow-up in un elenco chiaro e ordinato per priorità con il modello di elenco attività di ClickUp.

Se invii molte candidature, sostieni colloqui e tieni traccia dei follow-up, le cose possono diventare rapidamente opprimenti. Il modello di elenco attività di ClickUp semplifica la gestione di tutto, aiutandoti a suddividere ogni passaggio in attività concrete. Avrai un modo semplice per mappare ciò che è in sospeso, ciò che è in corso e ciò che è già stato fatto.

Con questo modello puoi anche:

Organizza le candidature con la vista Elenco di ClickUp per vedere a colpo d'occhio ogni ruolo, scadenza e passaggio successivo.

Aggiungi curriculum, lettere di presentazione e nota direttamente all'interno delle attività per un accesso rapido durante le chiamate o i colloqui.

Utilizza i campi personalizzati per contrassegnare ogni candidatura in base all'azienda, al ruolo lavorativo o al livello di priorità.

✅ Ideale per: persone in cerca di lavoro e studenti che desiderano trasformare la loro ricerca di lavoro in una semplice lista di controllo, in modo che ogni candidatura, colloquio e follow-up rimanga sotto monitoraggio senza confusione.

⚡ Archivio modelli: Hai difficoltà a redigere rapidamente candidature personalizzate? Questi modelli di lettere di presentazione strutturano il tuo testo, mettono in evidenza i tuoi punti di forza e ti aiutano a personalizzare i messaggi in modo da distinguerti agli occhi dei reclutatori. Abbinali a questa guida su come scrivere una lettera di presentazione per un lavoro, in modo da rendere ogni candidatura curata e di grande impatto.

8. Modello ClickUp per il monitoraggio delle abitudini personali

Ottieni il modello gratis Mantieni la coerenza nella tua ricerca di lavoro mediante il monitoraggio delle abitudini e delle routine quotidiane con il modello ClickUp Personal Habit Tracker.

Il modello ClickUp Personal Habit Tracker non riguarda solo le routine quotidiane, ma può anche fungere da tracker intelligente per le candidature di lavoro. Grazie alla sua struttura flessibile, puoi creare un elenco di tutte le candidature che hai inviato, tenere traccia delle risposte, impostare scadenze per i follow-up e mantenere alta la motivazione durante la ricerca di lavoro.

Con questo modello puoi anche:

Tieni traccia delle fasi della candidatura utilizzando stati personalizzati (ad esempio, Candidato, Colloquio programmato, Offerta ricevuta) per una chiarezza totale.

Aggiungi dettagli con campi personalizzati come nome dell'azienda, ruolo, data di candidatura e informazioni di contatto del reclutatore.

Visualizza i tuoi progressi con le barre di avanzamento e le visualizzazioni elenco/tabella per vedere quante candidature ci sono in ogni fase.

Automatizza i promemoria con ClickUp Automazioni per ricontattare i reclutatori e non perdere mai le scadenze.

✅ Ideale per: persone in cerca di lavoro che desiderano strutturare, responsabilizzare e introdurre l'automazione nel proprio processo di candidatura, riducendo allo stesso tempo lo stress derivante dal monitoraggio di più opportunità.

💡 Bonus: ClickUp Brain può anche aiutarti a prepararti per i colloqui. Estraendo il contesto dalle tue attività, dai tuoi documenti e dalle tue note, ti fornisce risposte immediate, domande di esercitazione e persino bozze di risposte, così potrai presentarti ai colloqui con sicurezza. Se stai cercando modi per utilizzare l'IA per prepararti ai colloqui, questo è un vero punto di svolta. Supera il tuo prossimo colloquio con i consigli di ClickUp Brain.

9. Modello ClickUp Milestone Tracker

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle fasi chiave della tua ricerca di lavoro e misura lo stato verso gli obiettivi relativi alle candidature e ai colloqui con il modello ClickUp Milestone Tracker.

La ricerca di lavoro può diventare rapidamente complicata, con un ruolo in fase di colloquio, un'altra in attesa del feedback delle risorse umane e una terza che richiede ancora un'email di follow-up. Il modello di monitoraggio delle attività cardine di ClickUp ti aiuta a impostare attività cardine chiare per ogni passaggio, dalla preparazione del curriculum alla completa dei colloqui, gestendo al contempo le sequenze e lo stato.

Con questo modello puoi anche:

Utilizza gli indicatori di stato di ClickUp per vedere esattamente a che punto sei in ogni fase della candidatura senza ripensamenti.

Assegna i campi di titolarità per tenere traccia se un passaggio è di tua responsabilità o se stai aspettando il feedback del reclutatore.

Aggiungi tag di attività cardine per etichettare le candidature in base all'azienda, al tipo di ruolo o alla fase del processo di assunzione, in modo da poterle filtrare e seguire in monitoraggio rapido.

✅ Ideale per: persone in cerca di lavoro che amano vedere il proprio stato in attività cardine, in modo che ogni candidatura, colloquio e scadenza sembri un passaggio avanti verso l'ottenimento del lavoro.

10. Modello di email di follow-up ClickUp

Ottieni il modello gratis Invia comunicazioni tempestive e personalizzate ai reclutatori con il modello di email di follow-up di ClickUp.

Il modello di email di follow-up di ClickUp è come avere un assistente personale per la tua ricerca di lavoro. Ti aiuta a redigere follow-up personalizzati con i numerosi reclutatori con cui sei in contatto. Con ClickUp che si occupa del lavoro pesante, puoi concentrare le tue energie nel superare i colloqui e ottenere offerte per il lavoro dei tuoi sogni.

Con questo modello puoi anche:

Monitora lo stato esatto e la priorità di ogni follow-up delle candidature utilizzando le attività e le attività secondarie di ClickUp.

Crea liste di controllo in ClickUp Documenti per assicurarti che ogni email di follow-up includa i dettagli e il tono giusti.

Pianifica in anticipo le email di follow-up per una comunicazione coerente e professionale.

Automatizza i promemoria in ClickUp per non dimenticare mai le risposte in sospeso o quelle in ritardo da parte dei reclutatori.

✅ Ideale per: persone in cerca di lavoro, professionisti che desiderano cambiare carriera e professionisti che desiderano un sistema chiaro e gratis per gestire il follow-up delle loro candidature di lavoro.

Rendi più facile la ricerca di lavoro con ClickUp

Trovare il ruolo giusto è impegnativo, ma con gli strumenti giusti puoi mantenere il controllo. I modelli Notion sono un ottimo punto di partenza, ma ClickUp porta il monitoraggio delle candidature di lavoro a un livello superiore con visualizzazioni avanzate, campi personalizzati e flussi di lavoro integrati.

Con ClickUp, puoi conservare tutto, comprese le candidature, i colloqui, i curriculum e i follow-up, in un unico sistema chiaro.

I modelli di ClickUp sono abbastanza flessibili per i principianti e abbastanza potenti per chi è alla ricerca di un lavoro con esperienza. Ottieni la struttura di cui hai bisogno per rimanere organizzato, insieme al modello personalizzato per renderla tua.

Se desideri un modo semplice e intuitivo per rimanere concentrato e organizzato, ClickUp è progettato per guidarti in ogni passaggio della ricerca del tuo prossimo ruolo.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp!