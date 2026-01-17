La maggior parte dei programmi di formazione dei dipendenti è piuttosto unilaterale. Tu fornisci i contenuti, loro completano i moduli e... questo è tutto.

Ti ritrovi a chiederti: Ha funzionato davvero? Qualcuno ha imparato qualcosa di utile?

I feedback tradizionali sulla formazione, come i sondaggi di fine corso o i quiz generici, servono solo a spuntare una casella. Non ti dicono chi ha difficoltà, perché ha difficoltà o cosa da fare al riguardo. Stai procedendo alla cieca quando potresti invece guidare la crescita.

Un software di feedback basato sull'IA può cambiare le carte in tavola.

Non si limita al monitoraggio del completamento, ma ascolta, si adatta e risponde al modo in cui il tuo team apprende, trasformando la formazione in una conversazione bidirezionale. Il risultato? I dipendenti si sentono supportati, le competenze vengono acquisite e la formazione genera un ROI misurabile.

Non c'è da stupirsi che quando l'apprendimento è personalizzato dall'IA, i tassi di ritenzione delle conoscenze aumentino del 42% rispetto ai metodi tradizionali. In questo blog vi presentiamo il miglior software di feedback basato sull'IA per la formazione dei dipendenti.

I migliori software di feedback basati sull'IA per la formazione dei dipendenti in sintesi

Prima di esplorare gli strumenti, iniziamo con una breve introduzione al software di feedback basato sull'IA.

Strumento Funzionalità principali Ideale per *Prezzi ClickUp • Generazione di feedback e riassunti basati sull'IA • Richieste di feedback automatizzate • Dashboard per il ROI della formazione Unifica feedback basati sull'IA, operazioni di formazione e approfondimenti fruibili in un'unica piattaforma. Piano Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende. Leapsome • IA Copilot per recensioni e obiettivi • Analisi del sentiment dei sondaggi • Suggerimenti OKR intelligenti Aziende che allineano le prestazioni alla crescita Prezzi personalizzati Effy IA • Moduli di revisione e riassunti basati sull'IA • Acquisizione di feedback tramite Slack • Approfondimenti sul sentiment PMI che necessitano di revisioni rapide e leggere Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 36 $. Lattice • Assistente IA per il feedback • Agente IA per domande e risposte sulle risorse umane • Dashboard di analisi delle persone Team incentrati sulla cultura che gestiscono il coinvolgimento e la crescita I piani a pagamento partono da 11 $ al mese per postazione. 15Five • Recensioni assistite dall'IA • Suggerimenti di Kona IA Coach • Punteggio di coinvolgimento Prestazioni continue incentrate sul manager I piani a pagamento partono da 4 $ al mese per utente. Culture Amp • Riassunti dei commenti basati sull'IA • Analisi predittiva • Micro-apprendimento Skills Coach Teams che promuovono il coinvolgimento e lo sviluppo Prezzi personalizzati Workday Learning • IA Skills Cloud • Suggerimenti di apprendimento nel flusso • Manager Insights Hub Aziende che utilizzano Workday HCM Prezzi personalizzati Cornerstone OnDemand • IA per le competenze • Pianificazione della forza lavoro • Mobilità professionale IA Aziende che necessitano di agilità della forza lavoro Prezzi personalizzati Docebo • Autore di corsi basato sull'IA • Coach virtuale basato sull'IA • Ricerca intelligente dei contenuti Aziende che ampliano i contenuti formativi Prezzi personalizzati BetterUp • Coach IA sempre attivo • Suggerimenti sugli obiettivi e giochi di ruolo • Dashboard dei talenti Aziende che investono nel coaching e nel benessere Prezzi personalizzati Betterworks • Obiettivi e feedback basati sull'IA • Promemoria su Slack/Teams • Strumenti di calibrazione Aziende che promuovono OKR e prestazioni Prezzi personalizzati Qualtrics XM EX • Analisi del sentiment basata sull'IA • Approfondimenti di Manager Assist • Ascolto multicanale Aziende incentrate sull'esperienza dei dipendenti Prezzi personalizzati Engagedly • Assistente IA Marissa • Obiettivi e IDP basati sull'IA • Riconoscimento gamificato Teams che combinano prestazioni e coinvolgimento Prezzi personalizzati

Che cos'è un software di feedback basato sull'IA per la formazione dei dipendenti?

Considera il software di feedback basato sull'IA come il tuo assistente di formazione più intelligente e attento. Si tratta di una piattaforma intelligente che utilizza l'IA per osservare, analizzare e rispondere al modo in cui i dipendenti apprendono.

A differenza dei metodi di formazione tradizionali che misurano solo il completamento, gli strumenti di feedback basati sull'IA si concentrano sulla comprensione, sul coinvolgimento e sulla crescita reale.

Questi software monitorano il modo in cui gli studenti interagiscono con i materiali, dove si fermano o rivedono, quali domande trovano difficili e quanto velocemente migliorano. Quindi, utilizzando questi dati, il software fornisce una guida personalizzata, consiglia i passaggi successivi e persino adatta i contenuti della formazione in tempo reale.

In breve, trasforma la formazione statica in una conversazione dinamica e bidirezionale tra il dipendente e il programma.

🏆 Una vittoria dell'IA nel mondo reale Esaminare 1,8 milioni di candidature all'anno è stato a lungo una prova di resistenza per i team di assunzione di Unilever. Invece di affogare nei CV, l'azienda ha deciso di affidarsi a strumenti di IA. I candidati hanno iniziato il loro percorso con valutazioni rapide, simili a giochi, progettate per rivelare caratteristiche quali il ragionamento e l'adattabilità, seguite da colloqui video analizzati tramite l'IA per valutare il tono, la scelta delle parole e le espressioni. 📈L'impatto è stato rivoluzionario: il tempo dedicato al reclutamento è diminuito di oltre 50.000 ore, i costi annuali sono scesi di 1 milione di sterline e la diversità tra i nuovi assunti è aumentata del 16%. Ma forse il dato più significativo è che il tasso di completamento dei candidati è passato dal 50% al 96%. Per portare questo slancio sul posto di lavoro, Unilever ha introdotto Unabot, un chatbot multilingue che rispondeva alle domande quotidiane su parcheggi, buste paga e altro ancora, assicurando ai nuovi dipendenti il supporto necessario fin dal primo giorno.

Funzionalità principali del software di feedback basato sull'IA per la formazione:

Fornisci suggerimenti in tempo reale durante una sessione di formazione

Identifica le lacune di conoscenza prima che diventino problemi di rendimento.

Personalizza i percorsi di apprendimento in base al ritmo e allo stile individuale

Genera riepiloghi automatici per formatori e team di formazione e sviluppo.

Utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per fornire feedback durante le conversazioni.

Ma come scegliere il software di feedback basato sull'IA più adatto? Scopriamolo insieme!

🔎 Lo sapevate? Il concetto di feedback immediato risale agli anni '50, quando lo psicologo B.F. Skinner sviluppò delle macchine didattiche che fornivano agli studenti un feedback immediato sulla correttezza delle loro risposte.

Cosa cercare in un software di feedback basato sull'IA per la formazione dei dipendenti?

Scegliere lo strumento giusto significa cercare funzionalità/funzioni che supportino effettivamente l'apprendimento. Ecco cosa conta davvero:

Feedback in tempo reale: È in grado di fornire suggerimenti durante la formazione, non solo dopo?

Personalizzazione: Adatta i contenuti e il ritmo alle esigenze dei singoli studenti?

Analisi delle lacune nelle competenze: Individuerà con precisione dove qualcuno ha bisogno di aiuto?

Facilità di integrazione: Funziona senza problemi con i tuoi attuali strumenti LMS o HR?

Informazioni utili: I report sono chiari e utili per i formatori e i manager?

Evita gli strumenti che misurano solo il completamento. Scegli piattaforme che misurano la crescita.

📊 La ricerca dimostra che le organizzazioni potrebbero ottenere un aumento del 18% dei profitti e del 14% della produttività raddoppiando la percentuale di dipendenti che ritengono di avere opportunità di apprendimento e crescita nel lavoro.

Il miglior software di feedback basato sull'IA per la formazione dei dipendenti

Analizzeremo nel dettaglio ciò che contraddistingue ciascuna piattaforma: le sue funzionalità chiave, i casi d'uso ideali e il modo in cui sfrutta l'IA per fornire un feedback più rapido, intelligente e umano.

1. ClickUp (il migliore per feedback sulle prestazioni basato sull'IA e approfondimenti sulla formazione)

Rivisita la formazione dei dipendenti riunendo ogni aspetto della formazione e del feedback in un unico posto con ClickUp.

ClickUp, il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, ridefinisce il futuro del lavoro convergendo attività, documenti, obiettivi e comunicazioni in un'unica piattaforma unificata. Consente ai team di gestire ogni aspetto della formazione e del feedback in un unico posto.

Grazie alle funzionalità avanzate di IA e alle automazioni senza soluzione di continuità, ClickUp ti offre un feedback sulle prestazioni senza pari e approfondimenti formativi fruibili.

Ecco come ClickUp trasforma l'esperienza di feedback e formazione:

IA per generare e riassumere il feedback

Prova subito ClickUp Brain Trasforma i tuoi corsi di formazione con i migliori strumenti di IA disponibili sul mercato.

ClickUp Brain, il motore IA intelligente della piattaforma, semplifica la generazione, la riepilogazione/riassunzione e l'analisi dei feedback. Che si tratti di rivedere le sessioni di formazione o di raccogliere recensioni dei colleghi, ClickUp Brain è in grado di estrapolare istantaneamente i punti chiave, evidenziare gli elementi da intraprendere e persino suggerire i passaggi successivi.

Per le organizzazioni che cercano approfondimenti più dettagliati, ClickUp BrainGPT, l'app desktop autonoma, consente di usufruire di funzionalità avanzate come la sintesi di feedback da più fonti e l'analisi del sentiment.

Con ClickUp BrainGPT, puoi raccogliere automaticamente feedback da più fonti, come sondaggi post-formazione, recensioni dei colleghi e valutazioni dei manager, e sintetizzarli in un unico riepilogo/riassunto utilizzabile. L'analisi del sentiment integrata evidenzia le tendenze positive, neutre e negative dei feedback, rendendo facile individuare a colpo d'occhio i punti di forza e le aree di miglioramento. Ecco un campione di output generato da ClickUp BrainGPT👇

Con ClickUp BrainGPT, puoi raccogliere automaticamente feedback da più fonti, come sondaggi post-formazione, recensioni dei colleghi e valutazioni dei manager, e sintetizzarli in un unico riepilogo/riassunto utilizzabile. L'analisi del sentiment integrata evidenzia le tendenze positive, neutre e negative dei feedback, rendendo facile individuare a colpo d'occhio i punti di forza e le aree di miglioramento.

Ecco un campione di output generato da ClickUp BrainGPT👇

Chiedi a BrainGPT di estrarre immediatamente informazioni dall'area di lavoro e dalle app collegate.

Questa super app di IA si collega a tutte le tue app preferite, portando automazione intelligente, ricerca e collaborazione all'intero flusso di lavoro, non solo a ClickUp. È progettata per essere il tuo hub IA all-in-one, aiutandoti a lavorare in modo più intelligente, veloce ed efficiente su tutte le piattaforme che utilizzi.

ClickUp AI apporta intelligenza al tuo flusso di lavoro end-to-end, aiutandoti persino a generare con facilità tutto il tuo materiale formativo. Vediamo come.

Documenti per materiali di formazione centralizzati e modifica collaborativa

Collega ClickUp Docs ai tuoi flussi di lavoro per la formazione dei dipendenti per realizzare le idee con il tuo team.

ClickUp Docs funge da fonte unica di verità per tutti i documenti di formazione, le guide e le procedure operative standard. La modifica collaborativa in tempo reale garantisce che il tuo team possa co-creare e aggiornare i materiali senza soluzione di continuità.

I campi AI di ClickUp possono essere integrati per estrarre automaticamente le informazioni chiave o effettuare il monitoraggio del completamento, rendendo la tua documentazione dinamica e fruibile.

Gestione delle attività basata sull'IA per la formazione

Assegna, effettua il monitoraggio e l'automazione di ogni aspetto del tuo programma di formazione con le attività di ClickUp.

Assegna: delega facilmente le attività relative alla formazione, come la preparazione dei materiali, la pianificazione delle sessioni o il follow-up dei feedback, ai membri del team più adatti. I suggerimenti dell'IA possono aiutare ad abbinare le attività alle persone in base al carico di lavoro o alle competenze.

Monitoraggio: controlla i progressi di ogni attività di formazione in tempo reale. Visualizza ciò che è stato completato, ciò che è in corso e ciò che è in ritardo, tutto in un unico posto. I promemoria automatici e gli aggiornamenti di stato consentono a tutti di rimanere in linea con gli obiettivi senza necessità di follow-up manuali.

Automatizza: imposta le automazioni in ClickUp per gestire attività ripetitive, come l'invio di promemoria, lo spostamento delle attività alla fase successiva o l'attivazione di richieste di feedback dopo una sessione. Ciò riduce il lavoro manuale e garantisce che nulla venga tralasciato.

L'IA rende il tuo lavoro più efficiente. Guarda questo video per scoprire come assegna e dà priorità alle tue attività 👇

Utilizza flussi di lavoro agentici per trigger richieste di feedback dopo la formazione

ClickUp Automazioni garantisce che il feedback non sia mai un ripensamento. Migliorato da Super Agents e ClickUp Brain, assicura che il feedback venga raccolto al momento giusto.

Effettua valutazioni delle lacune nelle competenze, pianifica sessioni di formazione e molto altro con ClickUp Super Agents.

Attiva automaticamente le richieste di feedback non appena termina una sessione di formazione, identifica lo stato dei progressi e delle lacune, invia promemoria ai partecipanti e segnala anche le risposte in ritardo. Questo approccio automatizzato garantisce un feedback tempestivo e strutturato senza necessità di follow-up manuale.

Campi e moduli personalizzati per una raccolta strutturata dei feedback

Raccogliere feedback è semplicissimo con i moduli personalizzabili ClickUp Forms e i campi personalizzati ClickUp Custom Fields. Progetta moduli su misura per i tuoi obiettivi di formazione, raccogli dati quantitativi e qualitativi e standardizza le risposte per facilitarne l'analisi. Tutti i feedback vengono immediatamente organizzati all'interno di ClickUp, pronti per essere esaminati e utilizzati.

Usa la logica condizionale nei moduli ClickUp per organizzare il feedback

Sfrutta i campi IA per raccogliere, classificare e analizzare i feedback con precisione. Questi campi possono contrassegnare automaticamente il sentiment, estrarre i temi chiave e segnalare i problemi urgenti, rendendo facile trasformare i feedback grezzi in informazioni utili. Tutte le risposte vengono organizzate istantaneamente e sono pronte per essere esaminate.

Dashboard per visualizzare il feedback e lo stato della formazione

Trasforma i dati relativi al feedback e alla formazione in informazioni utili con i dashboard di ClickUp. Visualizza i tassi di partecipazione, le valutazioni di soddisfazione, i miglioramenti delle competenze e molto altro, il tutto in tempo reale. Le schede e i report personalizzabili ti consentono di identificare le tendenze, misurare il ROI e dimostrare l'impatto dei tuoi programmi di formazione.

Visualizza i tassi di partecipazione, le valutazioni di soddisfazione, i miglioramenti delle competenze e altro ancora utilizzando i dashboard di ClickUp.

Le dashboard di ClickUp riuniscono tutti i tuoi dati relativi al feedback e alla formazione in un unico posto. Utilizza le schede IA in ClickUp per evidenziare le tendenze, mettere in evidenza le aree di miglioramento e visualizzare i punteggi di partecipazione o soddisfazione in tempo reale. Ciò consente ai manager e ai formatori di misurare facilmente l'impatto e migliorare continuamente i loro programmi.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Genera, riassuma e analizza istantaneamente i feedback con ClickUp AI Cards .

Automatizza la raccolta dei feedback, l'assegnazione delle attività e i follow-up tramite agenti IA .

Estrai senza sforzo i dati chiave e tagga il sentiment nei moduli e nei documenti con AI Fields .

Raccogli feedback strutturati e standardizzati dai partecipanti utilizzando moduli personalizzabili e campi personalizzati .

Garantite un feedback tempestivo con richieste e promemoria automatizzati tramite Automazioni .

Centralizza e effettua la modifica in modo collaborativo dei materiali di formazione in Docs .

Visualizza in tempo reale le tendenze dei feedback, la partecipazione e lo stato della formazione con dashboard e schede IA.

Limiti di ClickUp

La solida suite di strumenti di IA, automazioni e dashboard di ClickUp può rappresentare una curva di apprendimento per alcuni utenti.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 afferma:

Mi piace la possibilità di personalizzare ClickUp per il reclutamento, la formazione dei consulenti, la gestione della mia base clienti e i referral. È fantastico poterlo utilizzare per diverse funzioni, come la consulenza patrimoniale, il reclutamento, la contabilità e la gestione dell'ufficio. Apprezzo anche il fatto che ClickUp mi permetta di comunicare efficacemente con il mio staff, consentendo loro di inserire lo stato dei propri lavori, così posso rimanere aggiornato sui file dei clienti. Mi piacciono le capacità di integrazione di ClickUp, in particolare con WhatsApp e Zoom, che mi tengono informato tramite messaggi anche quando non sono connesso a ClickUp sul mio laptop. In questo modo, non devo stare alla scrivania tutto il giorno, ma resto comunque aggiornato.

Mi piace la possibilità di personalizzare ClickUp per il reclutamento, la formazione dei consulenti, la gestione della mia base clienti e i referral. È fantastico poterlo utilizzare per diverse funzioni come la consulenza patrimoniale, il reclutamento, la contabilità e la gestione dell'ufficio. Apprezzo anche il fatto che ClickUp mi permetta di comunicare efficacemente con il mio staff, consentendo loro di inserire lo stato dei propri lavori, così posso rimanere aggiornato sui file dei clienti. Mi piacciono le capacità di integrazione di ClickUp, in particolare con WhatsApp e Zoom, che mi tengono informato tramite messaggi anche quando non sono connesso a ClickUp sul mio laptop. In questo modo, non devo stare alla scrivania tutto il giorno, ma resto comunque aggiornato.

📮ClickUp Insight: Solo il 7% dei professionisti si affida principalmente all'IA per la gestione e l'organizzazione delle attività. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli strumenti sono limitati ad app specifiche, come calendari, elenchi di cose da fare o app di email. Con ClickUp, la stessa IA alimenta la tua email o altri flussi di lavoro di comunicazione, il Calendario, le attività e la documentazione. Basta chiedere: "Quali sono le mie priorità oggi?" ClickUp Brain cercherà nell'area di lavoro e ti dirà esattamente cosa devi fare in base all'urgenza e all'importanza. In questo modo, ClickUp consolida più di 5 app in un'unica super app!

2. Leapsome (ideale per integrare le valutazioni delle prestazioni con percorsi di apprendimento continui)

tramite Leapsome

Leapsome è una piattaforma modulare basata sull'IA che combina HRIS, valutazioni delle prestazioni, feedback a 360 gradi, obiettivi/OKR, sondaggi sul coinvolgimento, apprendimento e retribuzione. L'IA Copilot integrato, Leapy, migliora le risorse umane offrendo consigli intelligenti, redigendo feedback, generando approfondimenti e aiutando tutti a passare dai dati all'azione.

I sondaggi sul coinvolgimento non raccolgono più polvere: Leapsome IA analizza il sentiment, estrae i temi e elabora piani d'azione in pochi secondi. Hai bisogno di aiuto con gli OKR? L'IA suggerisce obiettivi significativi e allineati, su misura per le priorità del tuo team. Anche la creazione di un quadro di competenze è veloce, con l'IA che struttura i percorsi di carriera e le definizioni dei ruoli in pochi minuti.

Tutto è protetto da standard di sicurezza di livello aziendale e offre funzionalità flessibili, in modo che i team possano adottare esattamente ciò di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.

Le migliori funzionalità di Leapsome

Sistema modulare: HRIS, recensioni, obiettivi, feedback, apprendimento, sondaggi, retribuzione, incontri individuali

Supporto alla revisione basato sull'IA: riepiloga i dati passati, suggerisce formulazioni e mette in evidenza i temi principali.

Intelligenza dei sondaggi: analizza il sentiment del team, raccomanda i passaggi successivi, elabora piani d'azione

Assistenza intelligente per OKR e obiettivi: genera obiettivi allineati e di grande impatto con suggerimenti basati sull'IA.

Hub di conoscenze IA e strumento per lo sviluppo delle competenze: trasforma la documentazione in un supporto ricercabile e mappa i percorsi di carriera in modo intuitivo.

Limiti di Leapsome

L'ampia gamma di funzionalità potrebbe risultare eccessiva per i team di piccole dimensioni.

Alcune integrazioni avanzate e personalizzazioni del flusso di lavoro potrebbero richiedere supporto per la configurazione.

Prezzi Leapsome

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Leapsome

G2: 4,8/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Leapsome?

Un utente G2 afferma:

L'utilizzo di Leapsome mi ha permesso di lavorare in modo più strategico nel mio ruolo di Senior Customer Success Manager. Ha reso più chiara la pianificazione degli scenari, mi ha permesso di fornire raccomandazioni più solide e basate sui dati e mi ha aiutato a offrire una guida più proattiva ai clienti. Con Leapsome, posso anticipare i potenziali rischi e risultati, il che mi fornisce il supporto necessario per prendere decisioni con maggiore sicurezza. Questo mi permette anche di intrattenere discussioni più credibili e consultive con le parti interessate, con il risultato finale di ottenere migliori risultati per i clienti e relazioni più solide e durature.

L'utilizzo di Leapsome mi ha permesso di lavorare in modo più strategico nel mio ruolo di Senior Customer Success Manager. Ha reso più chiara la pianificazione degli scenari, mi ha permesso di fornire raccomandazioni più solide e basate sui dati e mi ha aiutato a offrire una guida più proattiva ai clienti. Con Leapsome, posso anticipare i potenziali rischi e risultati, il che mi aiuta a prendere decisioni con maggiore sicurezza. Questo mi permette anche di intrattenere discussioni più credibili e consultive con le parti interessate, con il risultato finale di ottenere migliori risultati per i clienti e relazioni più solide e durature.

3. Effy IA (ideale per valutazioni delle prestazioni rapide e basate sull'IA per le PMI)

tramite Effy IA

Effy AI è uno strumento di gestione delle prestazioni su misura per team di piccole e medie dimensioni che cercano la semplicità senza rinunciare all'intelligenza. Semplifica obiettivi, revisioni, feedback e colloqui individuali, grazie a riepiloghi istantanei basati sull'IA, generazione di moduli in linguaggio naturale e approfondimenti intelligenti.

Questo strumento di IA utilizza l'intelligenza artificiale per generare moduli di revisione personalizzati con input minimi, riepiloghi dei feedback e analizzare commenti provenienti da più fonti in temi attuabili. Promemoria automatici, monitoraggio dello stato delle revisioni e un dashboard intuitivo mantengono i cicli in linea con meno sforzi.

Dietro le quinte, l'apprendimento automatico aiuta a rilevare il sentiment, evidenziare le tendenze di contributo e ridurre i tempi di revisione. L'interfaccia è pulita, intuitiva e pensata per chi desidera strumenti HR che facciano più pensare che cliccare.

Le migliori funzionalità di Effy IA

Moduli di valutazione e riassunti generati dall'IA con un semplice prompt.

Feedback multi-fonte (manager, colleghi, sé stessi) con estrazione dei temi

Integrazione con Slack per una raccolta dei feedback senza interruzioni

Feedback continuo, complimenti, note delle riunioni e monitoraggio individuale

Esamina i dashboard e il monitoraggio dello stato per una visibilità completa dell'intero ciclo.

Limiti dell'IA Effy

Non progettato per il monitoraggio complesso degli OKR o analisi approfondite oltre le revisioni.

Gli utenti segnalano difficoltà nell'integrazione di Effy IA con piattaforme come Microsoft Teams.

Prezzi di Effy IA

Versione di prova gratis

Il prezzo parte da 36 $ all'anno.

Valutazioni e recensioni di Effy IA

G2: 4,9/5 (oltre 35 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Effy IA?

Un recensore di G2 condivide :

La reportistica e le analisi ci forniscono informazioni chiare senza sovraccaricarci con inutili complessità.

La reportistica e le analisi ci forniscono informazioni chiare senza sovraccaricarci di inutili complessità.

4. Lattice (ideale per strategie di gestione delle risorse umane potenziate dall'IA in materia di risorse umane, prestazioni e crescita)

tramite Lattice

Lattice è una piattaforma pensata per consentire ai team delle risorse umane di andare oltre le pratiche burocratiche e creare culture ad alte prestazioni. Unificando l'HRIS, lo strumento utilizza l'IA per le valutazioni delle prestazioni, i sondaggi sul coinvolgimento, la retribuzione, la crescita professionale e l'analisi dei dati.

Lo strumento integra l'IA in ogni passaggio per migliorare il modo in cui le organizzazioni gestiscono e coltivano il talento.

L'assistente IA di Lattice sintetizza i feedback e le risposte ai sondaggi, riepiloga/riassume i pacchetti di valutazione delle prestazioni, aiuta gli utenti a elaborare feedback più efficaci ed equi e identifica le opportunità di sviluppo sulla base degli obiettivi e dei dati sia a livello individuale che organizzativo.

L'agente può anche apprendere dalla documentazione aziendale, come politiche, manuali e pagine intranet, per rispondere immediatamente alle domande dei dipendenti e fornire un coaching proattivo in materia di risorse umane. È in grado di identificare i primi segni di disimpegno e preparare i manager a conversazioni delicate, consentendo alle organizzazioni di passare da un approccio reattivo a uno strategico alle operazioni relative al personale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lattice

Piattaforma unificata con strumenti HRIS, prestazioni, coinvolgimento, obiettivi, retribuzione e carriera in un unico posto.

Supporto per feedback e revisioni basato sull'IA con riepiloghi/riassunti, aiuto nella formulazione e suggerimenti per lo sviluppo.

IA Agent per rispondere alle domande dei dipendenti, suggerire i passaggi successivi e stimolare tendenze inosservate.

Approfondimenti dettagliati, tra cui dashboard di analisi delle persone che rivelano rischi, fattori di coinvolgimento e opportunità di fidelizzazione.

Onboarding e flussi di lavoro tramite automazione intelligente per l'onboarding, i cicli di performance e l'amministrazione delle risorse umane.

Limiti di Lattice

L'interfaccia utente ricca di funzionalità potrebbe richiedere una formazione iniziale per gli utenti che non appartengono al reparto Risorse umane.

Alcuni utenti trovano limitate le opzioni di personalizzazione.

Prezzi Lattice

Gestione dei talenti: A partire da 11 $/postazione/mese

Valutazioni e recensioni di Lattice

G2: 4,7/5 (oltre 3.900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Lattice?

Un recensore di G2 condivide:

Lavoriamo con molti sistemi HRIS, molti dei quali sono sistemi di gestione delle retribuzioni che si occupano delle risorse umane o sistemi finanziari che gestiscono le retribuzioni, e tutti hanno i loro punti di forza. Per me, ciò che mi piace di più è che si tratta innanzitutto di un sistema HR. È molto incentrato sulle persone e quindi, per il nostro team, la possibilità di effettuare il monitoraggio dei propri incontri individuali e avere una cronologia e percorsi di carriera chiaramente definiti è fantastica.

Lavoriamo con molti sistemi HRIS, molti dei quali sono sistemi di gestione delle retribuzioni che si occupano delle risorse umane o sistemi finanziari che si occupano delle retribuzioni, e tutti hanno i loro punti di forza. Per me, ciò che mi piace di più è che si tratta innanzitutto di un sistema HR. È molto incentrato sulle persone e quindi, per il nostro team, la possibilità di effettuare il monitoraggio dei propri incontri individuali e avere una cronologia e percorsi di carriera chiaramente definiti è fantastico.

📚 Lo sapevi? Gli strumenti di feedback basati sull'IA possono aiutare a ridurre i pregiudizi dei valutatori! Presentando opzioni di formulazione neutre ed evidenziando modelli invisibili, promuovono l'equità e la chiarezza nelle conversazioni sulle prestazioni.

5. 15Five (Il migliore per prestazioni continue potenziate dall'IA, feedback e abilitazione dei manager)

tramite 15Five

15Five è una piattaforma di gestione delle prestazioni che combina feedback continui, OKR, sondaggi sul coinvolgimento e coaching in un'esperienza unificata e incentrata sul manager. Fondamentalmente, l'IA alimenta tutto, dall'assistenza alla revisione approfondita ai suggerimenti di coaching personalizzati, aiutando le organizzazioni a passare dalla gestione operativa a quella strategica delle risorse umane.

Con 15Five IA, i responsabili delle risorse umane possono identificare le tendenze relative alle prestazioni e al coinvolgimento e individuare le aree in cui ottenere il massimo impatto. I manager ricevono recensioni assistite dall'IA che suggeriscono formulazioni, riducono i pregiudizi e riepilogano il feedback.

Kona AI Coach, un componente aggiuntivo opzionale, fornisce suggerimenti di coaching personalizzati in tempo reale all'interno del flusso di lavoro, basati sui tuoi dati e adattati al contesto del tuo team. Anche i dati dei sondaggi sono più intelligenti: le informazioni basate sull'IA mettono in evidenza i temi e suggeriscono azioni mirate a partire dai feedback a risposta aperta.

Le 15 migliori funzionalità/funzioni di 15Five

Recensioni assistite dall'IA che aiutano a scrivere valutazioni più eque ed efficaci.

Kona IA Coach fornisce suggerimenti di coaching su richiesta basati sui dati del team in tempo reale.

Punteggio predittivo del coinvolgimento per identificare le aree che richiedono attenzione

Un'esperienza unificata che riunisce valutazioni, coaching, apprendimento e sondaggi.

Dashboard dei risultati HR basata sull'analisi dei dati per le prestazioni e la fidelizzazione

Limiti di 15Five

L'interfaccia e la densità delle funzionalità/funzioni potrebbero risultare eccessive per i nuovi utenti.

Alcuni utenti hanno segnalato problemi relativi alla personalizzazione e all'assistenza.

Prezzi di 15Five

Engage: 4 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Perform: 11 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Piattaforma totale: 16 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di 15Five

G2: 4,5/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: le recensioni non sono disponibili

Cosa dicono gli utenti reali di 15Five?

Un recensore di G2 condivide:

Adoriamo usare 15Five per i nostri check-in settimanali, la maggior parte dei team usa la funzionalità 1-on-1, gli HighFives sono super divertenti! Usiamo il sondaggio annuale sul coinvolgimento, la migliore auto-valutazione e gli OKR. Sono stati davvero utili per raccogliere feedback e fornire supporto ai risultati aziendali.

Adoriamo usare 15Five per i nostri check-in settimanali, la maggior parte dei team usa la funzionalità 1-on-1, gli HighFives sono super divertenti! Usiamo il sondaggio annuale sul coinvolgimento, la migliore auto-valutazione e gli OKR. Sono stati davvero utili per raccogliere feedback e fornire supporto ai risultati aziendali.

💡 Suggerimento professionale: utilizza i riassunti dei documenti generati dall'IA per prepararti agli incontri individuali: inizia le riunioni con un tocco umano aggiungendo una breve osservazione personale o un incoraggiamento per personalizzare la base di riferimento dell'IA.

6. Culture Amp (ideale per l'analisi delle persone basata sull'IA e lo sviluppo continuo)

tramite Culture Amp

Culture Amp è una piattaforma dedicata all'esperienza dei dipendenti che sfrutta l'IA e le conoscenze della scienza delle risorse umane per promuovere il coinvolgimento, le prestazioni e lo sviluppo su larga scala. Unisce in un unico hub sondaggi potenziati dall'IA, cicli di revisione, OKR, sviluppo della carriera e analisi delle risorse umane.

I riassunti dei commenti basati sull'IA estraggono i temi dai feedback a risposta aperta, mentre le informazioni predittive indicano dove intervenire. Il componente aggiuntivo delle dashboard di analisi delle persone offre la pianificazione di scenari, il rilevamento di anomalie e raccomandazioni prescrittive che aiutano i responsabili delle risorse umane a trasformare i dati in risultati concreti.

Culture Amp fornisce supporto per la crescita continua: i sondaggi periodici rivelano i cambiamenti nel coinvolgimento, i riassunti basati sull'IA accelerano le intuizioni e il microapprendimento Skills Coach fornisce piccoli stimoli quotidiani allo sviluppo. I percorsi di carriera e i piani di sviluppo personalizzati sono potenziati dai modelli di competenza suggeriti dall'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Culture Amp

Riassunti dei commenti basati sull'IA e piani d'azione ricavati dai dati dei sondaggi

Analisi predittiva delle persone con pianificazione di scenari, rilevamento di valori anomali e approfondimenti sulle tendenze

Sviluppo continuo dei dipendenti, inclusi Skills Coach, micro-apprendimento e sondaggi sulla voce dei dipendenti.

Strutture di carriera integrate con competenze assistite dall'IA e piano personalizzato della crescita professionale.

Pronto per le aziende con sicurezza, supporto globale e integrazioni HRIS e Slack.

Limiti di Culture Amp

La configurazione della reportistica e dell'amministrazione può risultare complessa per i team appena assunti.

I pacchetti entry-level potrebbero non includere l'assistenza live.

Prezzi di Culture Amp

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Culture Amp

G2: 4,7/5 (oltre 3.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Culture Amp?

Un recensore di G2 condivide:

Trovo che Culture Amp sia uno strumento facile da usare per l'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi, particolarmente utile per le valutazioni delle prestazioni di fine anno. La trasparenza dello strumento è ottima perché sia i dipendenti che la direzione possono monitorare le prestazioni con un solo clic. Apprezzo molto la sicurezza dei dati, che vengono condivisi solo all'interno di specifiche gerarchie, in modo che il mio manager possa vedere solo i miei dati. È facile da usare, trasparente e garantisce la sicurezza dei dati, e la configurazione iniziale è stata semplice.

Trovo che Culture Amp sia uno strumento facile da usare per l'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi, particolarmente utile per le valutazioni delle prestazioni di fine anno. La trasparenza dello strumento è ottima perché sia i dipendenti che la direzione possono monitorare le prestazioni con un solo clic. Apprezzo molto la sicurezza dei dati, che vengono condivisi solo all'interno di gerarchie specifiche, in modo che il mio manager possa vedere solo i miei dati. È facile da usare, trasparente e garantisce la sicurezza dei dati, e la configurazione iniziale è stata semplice.

📊 La ricerca dimostra che: i progressi tecnologici e l'accelerazione dell'adozione dell'IA stanno ridefinendo ciò che le organizzazioni richiedono ai propri dipendenti. Il World Economic Forum prevede che entro il 2030 il 59% della forza lavoro globale dovrà migliorare le proprie competenze.

7. Workday Learning (ideale per la formazione dell'azienda potenziata dall'IA all'interno di una piattaforma HR unificata)

tramite Workday Learning

Workday Learning è il sistema integrato di gestione dell'apprendimento di Workday, incorporato nella sua più ampia suite HCM. Migliora l'apprendimento aziendale con approfondimenti e automazione basati sull'IA, fornendo contenuti contestualizzati, evidenziando le lacune nelle competenze e guidando la crescita professionale con precisione.

Al centro della strategia IA di Workday per l'intera suite ci sono strumenti basati sull'IA come Skills Cloud e le sue emergenti funzionalità di IA generativa. Queste funzionalità consentono di fornire raccomandazioni sulle competenze basate sull'IA, piani di crescita generati automaticamente e un apprendimento contestualizzato in linea con il ruolo e il percorso di ciascun dipendente.

Il Manager Insights hub, basato sull'IA, riepiloga rapidamente i punti di forza e le aree di crescita, raccogliendo feedback in modo trasparente per creare fiducia e chiarezza.

Supportato da sicurezza e governance di livello aziendale, Workday Learning trasforma le librerie di contenuti statici in ecosistemi di sviluppo dinamici all'interno della vostra infrastruttura HR esistente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workday Learning

Apprendimento integrato e continuo come parte della più ampia suite Workday HCM.

Approfondimenti sulle competenze basati sull'IA e suggerimenti di apprendimento tramite Skills Cloud e IA generativa.

Riassunti dei piani di crescita generati dall'IA che raccolgono feedback multidimensionali

Suggerimenti di apprendimento contestualizzati e proposte di contenuti basati sui dati dell'azienda

Limiti di Workday Learning

L'esperienza utente specifica per l'apprendimento può sembrare basilare e la configurazione dell'amministratore può risultare complessa per i team più piccoli.

Gli utenti a volte si affidano a strumenti di authoring esterni per moduli di formazione complessi o brandizzati.

Prezzi di Workday Learning

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workday Learning

G2: 4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Workday Learning?

Un recensore di G2 condivide:

Interfaccia utente semplice, promoti guidati per l'apprendimento per programmi e corsi multi-lezione e strumento di modifica di video.

Interfaccia utente semplice, promoti guidati per l'apprendimento per programmi e corsi multi-lezione e strumento di modifica di video.

8. Cornerstone OnDemand (ideale per l'agilità della forza lavoro basata sull'IA e l'apprendimento dell'azienda su larga scala)

tramite Cornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemand, con la sua suite Galaxy, è una piattaforma completa di gestione dei talenti basata sull'IA. Le sue funzionalità di IA, introdotte tramite Cornerstone Galaxy, consentono un'analisi dinamica delle competenze, consigli di apprendimento personalizzati e un piano strategico per la forza lavoro.

È in grado di analizzare terabyte di dati sui talenti per individuare le lacune interne in termini di competenze, prevedere le esigenze future e suggerire opportunità di sviluppo mirate. In combinazione con l'acquisizione di SkyHive, sfrutta anche le informazioni sul mercato del lavoro globale per orientare la mobilità interna e l'impiego dei talenti.

Questo rende Cornerstone un potente motore per lo sviluppo di una forza lavoro pronta per il futuro senza congetture.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cornerstone OnDemand

IA per l'analisi delle lacune e percorsi di apprendimento personalizzati

Raccomandazioni generative basate sull'IA per la mobilità professionale, la preparazione al ruolo e il miglioramento delle competenze.

Pianificazione della forza lavoro basata sui dati dell'azienda e sulle tendenze del mercato del lavoro

Gestione dell'apprendimento su scala aziendale integrata nei flussi di lavoro per lo sviluppo dei talenti

Integrazioni estese, conformità, supporto multilingue e governance.

Limiti di Cornerstone OnDemand

Può risultare complesso e pesante per utenti e amministratori che necessitano di strumenti più semplici e agili.

Alcuni utenti segnalano esperienze di integrazione scadenti e design incoerenti tra i moduli.

Prezzi Cornerstone OnDemand

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cornerstone OnDemand

G2: 4,2/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Cornerstone OnDemand?

Un recensore di G2 condivide:

Mantiene i dati in sicurezza. Aiuta gli utenti ad acquisire le competenze di apprendimento.

Mantiene i dati in sicurezza. Aiuta gli utenti ad acquisire le competenze di apprendimento.

9. Docebo (ideale per la creazione di contenuti basati sull'IA e per esperienze di apprendimento personalizzate e scalabili)

tramite Docebo

Docebo è una piattaforma di apprendimento cloud-native basata sull'IA che combina funzionalità LMS e LXP, consentendo alle aziende di crescere in modo intelligente. Inserisce l'IA in tutto il ciclo di vita dell'apprendimento, dalla creazione e taggatura dei contenuti alla distribuzione personalizzata e al supporto agli studenti, riducendo i carichi di lavoro manuali e offrendo al contempo esperienze estremamente pertinenti.

Lo strumento AI Creator automatizza la produzione delle lezioni, generando corsi strutturati, valutazioni, traduzioni e persino presentatori video AI realistici.

Inoltre, le funzionalità di ricerca basate sull'IA di Docebo, tra cui Harmony Search, indicizzano i contenuti tramite la conversione da voce a testo e i metadati per una ricerca più accurata e intuitiva.

Il suo Virtual Coach IA consente simulazioni realistiche basate su scenari con feedback personalizzati per un apprendimento basato sulla pratica. Insieme, queste funzionalità/funzioni semplificano la creazione dei corsi, migliorano la reperibilità e offrono un apprendimento coinvolgente, il tutto su scala dell'azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Docebo

AI Creator automatizza la progettazione dei corsi, le traduzioni, le valutazioni e i presentatori video basati sull'IA.

Harmony Search indicizza e recupera i contenuti in modo intuitivo utilizzando l'indicizzazione basata sull'IA.

IA Virtual Coach offre simulazioni interattive con feedback immediato.

Automatizza l'assegnazione dei metadati e delle competenze per migliorare l'organizzazione dei contenuti.

Consigli di apprendimento personalizzati e supporto multilingue su larga scala

Limiti di Docebo

L'app mobile Go. Learn ha requisiti di sistema e limiti specifici, che potrebbero limitare l'accessibilità.

Può essere difficile iscrivere automaticamente gli studenti a sessioni specifiche per regione, causando confusione tra i team globali.

Prezzi Docebo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Docebo

G2: 4,3/5 (oltre 660 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Docebo?

Un recensore di G2 condivide:

Una volta che tutto è impostato, Docebo rende davvero la formazione interna organizzata e facile da seguire. Gestisco i flussi di lavoro dei social media e aiuto con l'onboarding, quindi avere un unico posto centrale per tutti i nostri corsi è stato un vero toccasana. Il layout è semplice da navigare per gli studenti e ora ricevo molte meno domande del tipo "Dove trovo questo?". Anche la piattaforma funziona senza intoppi, il che è importante quando si cerca di mantenere la formazione coerente.

Una volta che tutto è impostato, Docebo rende davvero la formazione interna organizzata e facile da seguire. Gestisco i flussi di lavoro dei social media e aiuto con l'onboarding, quindi avere un unico posto centrale per tutti i nostri corsi è stato un vero toccasana. Il layout è semplice da navigare per gli studenti e ora ricevo molte meno domande del tipo "Dove trovo questo?". Anche la piattaforma funziona senza intoppi, il che è importante quando si cerca di mantenere la formazione coerente.

10. BetterUp (Il migliore per il coaching potenziato dall'IA su larga scala per il benessere dell'azienda)

tramite BetterUp

BetterUp è una piattaforma di coaching incentrata sull'uomo, basata sull'IA e sulle scienze comportamentali, che favorisce lo sviluppo in tutte le aziende.

Il suo coach IA di punta, BetterUp Grow, offre un supporto personalizzato in tempo reale sempre disponibile, basato sul contesto specifico del ruolo, sui dati comportamentali e sui valori aziendali. Funziona come una guida contestuale addestrata su milioni di sessioni di coaching, offrendo giochi di ruolo per conversazioni difficili, suggerimenti sugli obiettivi e un'accessibilità senza pari nel flusso di lavoro.

Grazie alle informazioni ricavate da miliardi di dati, BetterUp fornisce informazioni utili per lo sviluppo strategico e la gestione dei talenti. Le organizzazioni ottengono dashboard che evidenziano dove la fiducia è in aumento o necessita di un impulso, mentre i dipendenti ricevono suggerimenti personalizzati quando ne hanno più bisogno.

Le migliori funzionalità di BetterUp

Coaching IA sempre attivo e sensibile al contesto, personalizzato per ogni ruolo e individuo.

Guida in tempo reale, inclusi giochi di ruolo di conversazione e suggerimenti sugli obiettivi

Dashboard scalabili di talent intelligence basati su dati aggregati e anonimizzati

Le basi scientifiche comportamentali forniscono informazioni affidabili e utilizzabili.

Progettato per l'azienda, scelto da marchi globali, creato per il lavoro ibrido.

Limiti di BetterUp

Il coaching basato sull'IA si affida a un approccio ibrido: alcuni utenti preferiscono ancora le sessioni esclusivamente umane.

Sebbene promettenti, i risultati del coaching necessitano ancora di una misurazione dell'impatto più forte e coerente.

Prezzi BetterUp

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BetterUp

G2: recensioni insufficienti

Capterra: nessuna recensione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di BetterUp?

Un recensore di G2 condivide:

Apprezzo soprattutto la professionalità dei coach. Ho un coach personale e ho anche approfittato di un coaching mirato sulla comunicazione e sul dare e ricevere feedback. Il tempo dedicato allo sviluppo personale con un coach esperto è inestimabile. Sono stato incoraggiato a dedicare più tempo all'auto-riflessione e a chiarire i miei obiettivi in modo da potermi concentrare e stabilire meglio le priorità. Alla fine di ogni sessione, i coach mi aiutano a creare un piano d'azione. C'è anche una condivisione delle risorse disponibili sul portale BetterUp relative agli argomenti che abbiamo discusso.

Apprezzo soprattutto la professionalità dei coach. Ho un coach personale e ho anche approfittato di un coaching mirato sulla comunicazione e sul dare e ricevere feedback. Il tempo dedicato allo sviluppo personale con un coach esperto è inestimabile. Sono stato incoraggiato a dedicare più tempo all'auto-riflessione e a chiarire i miei obiettivi in modo da potermi concentrare e stabilire meglio le priorità. Alla fine di ogni sessione, i coach mi aiutano a creare un piano d'azione. C'è anche una condivisione delle risorse disponibili sul portale BetterUp relative agli argomenti che abbiamo discusso.

11. Betterworks (ideale per l'allineamento degli obiettivi basato sull'IA e le prestazioni continue su scala aziendale)

tramite Betterworks

Betterworks è una piattaforma di gestione delle prestazioni progettata per modernizzare i flussi di lavoro aziendali con la definizione di obiettivi, il feedback e l'analisi basati sull'IA, il tutto in tempo reale. Le sue funzionalità di IA includono l'assistenza nella definizione degli obiettivi, suggerimenti intelligenti per sollecitare l'aggiornamento degli obiettivi e approfondimenti intelligenti che rendono le conversazioni sulle prestazioni proattive e in linea con la strategia.

Integrandosi in strumenti di uso quotidiano come Slack, Teams e Outlook, Betterworks garantisce che le prestazioni rimangano in primo piano anziché essere messe da parte. La sua interfaccia di calibrazione offre flessibilità e chiarezza, aiutando i responsabili delle risorse umane a standardizzare le valutazioni e supportando i manager con contenuti di coaching integrati nella piattaforma.

L'IA generativa fornisce anche un feedback più coerente e consapevole dei pregiudizi e mantiene la visibilità tra i team e le revisioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Betterworks

Scrittura degli obiettivi assistita dall'IA e promemoria intelligenti per gli aggiornamenti

Cicli di feedback continui integrati nei flussi di lavoro e negli strumenti di messaggistica

Strumenti di calibrazione flessibili con supporto guidato per i manager

Informazioni e analisi in tempo reale per l'allineamento delle prestazioni

Sicurezza di livello aziendale, supporto multilingue e ampie integrazioni.

Limiti di Betterworks

Le funzionalità relative agli obiettivi/traguardi potrebbero richiedere un periodo di apprendimento prima di poter usufruire appieno del loro valore.

Prezzi Betterworks

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Betterworks

G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

12. Qualtrics XM Employee Experience (ideale per l'ascolto basato sull'IA e azioni intelligenti durante tutto il percorso dei dipendenti)

tramite Qualtrics XM

Qualtrics XM Employee Experience è una piattaforma basata sull'IA progettata per ascoltare ogni punto di contatto, dall'assunzione all'uscita, e trasformare il feedback dei dipendenti in azioni significative. Consente un ascolto continuo, approfondimenti predittivi e interventi su misura, combinando sondaggi Pulse, ascolto del ciclo di vita, benessere, DEI e analisi del percorso.

Il motore IA alimenta l'analisi automatizzata dei testi, il rilevamento del sentiment e le intuizioni narrative, il tutto salvaguardando la privacy dei dati con un'elaborazione anonima e una governance di livello aziendale.

Manager Assist fornisce approfondimenti personalizzati a livello di team e schede operative, mentre Employee Experience Discover raccoglie feedback da più canali (social, audio e digitali) per fornire una visione olistica del sentiment dei dipendenti. Questo trasforma il feedback passivo in soluzioni proattive e incentrate sull'uomo che migliorano il coinvolgimento e le prestazioni su larga scala.

Le migliori funzionalità/funzioni di Qualtrics XM Employee Experience

Ascolto continuo durante tutto il ciclo di vita, dall'inserimento in azienda alle promozioni e alle dimissioni

Assistenza manageriale basata sull'IA con riepiloghi narrative e approfondimenti sul team

Ascolto multicanale con analisi del sentiment tramite EX Discover

Privacy e sicurezza di livello aziendale con basi IA anonimizzate

Limiti di Qualtrics XM per l'esperienza dei dipendenti

Alcuni utenti di lunga data segnalano problemi quali discrepanze nella mappatura delle risposte e supporto deludente.

Gli strumenti di sondaggio online, tra cui Qualtrics, possono involontariamente escludere determinate popolazioni, compromettendo la rappresentatività dei dati.

Prezzi di Qualtrics XM Employee Experience

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Qualtrics XM Employee Experience

G2: 4,4/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Qualtrics XM per l'esperienza dei dipendenti?

Un recensore di G2 condivide:

Posso solo dire che è ottimo per raccogliere dati e analizzarli ulteriormente per ottenere un feedback efficace. L'accesso in tempo reale alle informazioni sull'analisi del sentiment è davvero utile per prendere decisioni basate sui dati. Inoltre, mi piace l'interfaccia facile da usare che rende il software accessibile ai team per monitorarlo e implementarlo correttamente. Per concludere, a mio parere migliora il coinvolgimento dei dipendenti.

Posso solo dire che è ottimo per raccogliere dati e analizzarli ulteriormente per ottenere un feedback efficace. L'accesso in tempo reale alle informazioni sull'analisi del sentiment è davvero utile per prendere decisioni basate sui dati. Inoltre, mi piace l'interfaccia facile da usare che rende il software accessibile ai team per monitorarlo e implementarlo correttamente. Per concludere, a mio parere migliora il coinvolgimento dei dipendenti.

13. Engagedly (Il migliore per l'allineamento degli obiettivi, il coinvolgimento e la crescita dei talenti basati sull'IA)

tramite Engagedly

Engagedly è una piattaforma di gestione dei talenti che combina valutazioni delle prestazioni, obiettivi e OKR, feedback continuo, apprendimento, riconoscimento e sviluppo professionale.

Il cuore del sistema è Marissa IA, un assistente IA che automatizza e migliora i flussi di lavoro relativi ai talenti: redige feedback approfonditi, personalizza i percorsi di sviluppo IG, riepiloga i temi dei sondaggi e aiuta i manager a mantenere le prestazioni agili e significative.

Questa esperienza combina riconoscimento in tempo reale, coinvolgimento gamificato e dashboard di analisi intelligenti. I team traggono vantaggio dalla calibrazione delle prestazioni basata sull'IA, dai suggerimenti di apprendimento assistiti dall'IA legati allo stato degli obiettivi e dai promemoria intelligenti che mantengono tutti allineati.

Grazie all'analisi dei talenti, ai flussi di lavoro personalizzabili e a una strategia mobile-first, Engagedly trasforma la gestione dei talenti in un'esperienza proattiva.

Le migliori funzionalità/funzioni di Engagedly

Marissa IA automatizza il feedback, la creazione di obiettivi, lo sviluppo di IDP e i riepiloghi dei sondaggi.

Allineamento degli obiettivi basato sull'IA con gamification, riconoscimento e visibilità a più livelli.

Feedback continuo e controlli periodici con analisi del sentiment e approfondimenti in tempo reale.

Percorsi di apprendimento integrati e mobilità delle competenze raccomandati dall'IA

Piattaforma unificata con dashboard, analisi, mentoring e coinvolgimento mobile.

Limiti di Engagedly

Alcuni utenti fanno menzione di limitazioni quando cercano di adattare il software alle esigenze specifiche della propria organizzazione.

Prezzi Engagedly

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Engagedly

G2: 4,3/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Engagedly?

Un recensore di G2 condivide:

Il software Engagedly è una solida soluzione per la gestione moderna della forza lavoro, che combina la definizione degli obiettivi, il feedback, la gestione delle prestazioni e le valutazioni a 360 gradi in un'unica piattaforma di facile utilizzo. L'interfaccia intuitiva del software consente a dipendenti e manager di creare e monitorare facilmente gli obiettivi, fornire feedback continui e condurre check-in e riunioni individuali. La funzionalità di valutazione a 360 gradi consente di visualizzare una visione completa delle prestazioni dei dipendenti, garantendo valutazioni eque e accurate.

Il software Engagedly è una soluzione affidabile per la gestione moderna della forza lavoro, che combina la definizione degli obiettivi, il feedback, la gestione delle prestazioni e le valutazioni a 360 gradi in un'unica piattaforma intuitiva. L'interfaccia intuitiva del software consente agli utenti di creare e monitorare facilmente gli obiettivi, fornire feedback continui e condurre check-in e riunioni individuali. La funzionalità di valutazione a 360 gradi offre una visione completa delle prestazioni dei dipendenti, garantendo valutazioni eque e accurate.

🧭 Curiosità: il moderno framework OKR è nato negli anni '70 presso Intel, sotto la guida di Andy Grove, considerato da molti il padre degli OKR. Grove ha sviluppato il framework MBO di Peter Drucker, introducendo però un approccio più agile e orientato agli obiettivi che enfatizzava la chiarezza e la responsabilità, consentendo al contempo una maggiore flessibilità nella definizione degli obiettivi.

Vantaggi principali del software di feedback basato sull'IA nella formazione dei dipendenti

Il software di feedback basato sull'IA trasforma la formazione dei dipendenti da un esercizio burocratico a un'esperienza coinvolgente e orientata ai risultati. Invece di aspettare la fine di un corso per vedere se l'apprendimento è stato efficace, l'IA fornisce informazioni in tempo reale, personalizza il percorso formativo e fornisce ai formatori indicazioni chiare su dove intervenire.

1. Feedback in tempo reale che favorisce la fidelizzazione

L'IA non aspetta il sondaggio post-formazione, ma fornisce un supporto immediato. Gli studenti ricevono promoti, stimoli e correzioni istantanei, che li aiutano a comprendere più rapidamente i concetti e a ricordarli più a lungo.

2. Percorsi di apprendimento personalizzati

Non esistono due dipendenti che imparano allo stesso modo. L'IA analizza il comportamento, il ritmo e la comprensione per consigliare il passaggio successivo più adatto a ciascun discente, creando un percorso personalizzato che mantiene la formazione pertinente e motivante.

3. Individuazione precoce delle lacune nelle competenze

Invece di scoprire i divari di rendimento mesi dopo, l'IA evidenzia le difficoltà dei dipendenti durante la formazione. I formatori possono intervenire con un supporto mirato, evitando che piccoli problemi si trasformino in ostacoli insormontabili.

4. Informazioni utili per manager e risorse umane

I dashboard basati sull'IA trasformano i feedback grezzi in informazioni chiare e visive. I leader possono individuare modelli, effettuare il monitoraggio del ROI e collegare direttamente la formazione al miglioramento delle prestazioni.

5. Miglioramento continuo e scalabile

Che si tratti di formare 50 o 5.000 dipendenti, l'IA garantisce coerenza ed equità. Inoltre, apprende nel tempo, migliorando i consigli, perfezionando i contenuti e rendendo ogni ciclo di formazione più intelligente del precedente.

📚 Leggi anche: Ottieni modelli di piani di formazione gratis e pronti all'uso per un inserimento più agevole e lo sviluppo delle competenze.

È ora di formare in modo più intelligente, non più difficile

La formazione dei dipendenti non deve necessariamente essere un processo statico e unidirezionale.

Con il software di feedback basato sull'IA, puoi trasformare l'apprendimento in un'esperienza personalizzata e interattiva che si adatta a ogni dipendente. Invece di affidarti a sondaggi obsoleti o valutazioni generiche, l'IA offre approfondimenti in tempo reale, personalizzazione scalabile e indicazioni pratiche, trasformando la formazione in un vero motore di crescita per la tua organizzazione.

Dagli strumenti di feedback continuo al coaching basato sull'IA, queste piattaforme dimostrano che quando il feedback diventa più intelligente, la formazione diventa più efficace. Il risultato? Dipendenti coinvolti, sviluppo più rapido delle competenze e ROI misurabile su ogni iniziativa di apprendimento.

👉 Inizia oggi stesso a utilizzare ClickUp , gratis, e riunisci apprendimento, feedback e prestazioni basati sull'IA in un'unica piattaforma integrata.

Domande frequenti (FAQ)

L'IA fornisce informazioni personalizzate in tempo reale invece di valutazioni standardizzate. Evidenzia le lacune di conoscenza, suggerisce percorsi di apprendimento su misura e riepiloga il feedback in elementi chiari sia per i dipendenti che per i manager.

No. L'IA accelera e scala il processo di feedback, ma i formatori umani aggiungono contesto, empatia e mentoring che l'IA non può replicare. I risultati migliori si ottengono combinando l'efficienza dell'IA con il coaching umano.

L'IA può non cogliere sfumature come il linguaggio del corpo, il contesto emotivo o i segnali culturali. Richiede inoltre dati di alta qualità per generare informazioni significative. Ecco perché molte aziende utilizzano l'IA per integrare, e non sostituire, il giudizio umano.

Monitorando metriche quali il miglioramento delle competenze, i tassi di completamento della formazione, le prestazioni dei dipendenti e il coinvolgimento, l'IA collega anche i risultati dell'apprendimento ai KPI aziendali, rendendo più facile dimostrare il valore degli investimenti nella formazione.

I settori con una forza lavoro numerosa, con una distribuzione ampia o in rapida evoluzione, come quello tecnologico, sanitario, finanziario, della vendita al dettaglio e manifatturiero, ne traggono il massimo valore. Ovunque i dipendenti abbiano bisogno di un aggiornamento costante delle competenze, il feedback basato sull'IA aggiunge valore.

I costi variano a seconda della piattaforma e delle dimensioni dell'azienda. Alcuni strumenti offrono piani entry-level convenienti per piccoli team, mentre le soluzioni di livello aziendale richiedono preventivi personalizzati. Molti fornitori offrono anche versioni di prova gratuite, così puoi testare il prodotto prima di acquistarlo.