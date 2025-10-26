le 10 migliori alternative a Martin /IA per una pianificazione più intelligente e una maggiore produttività personale

Strumenti come Martin AI ti evitano cambiamenti di programma dell'ultimo minuto. Tuttavia, alcuni utenti trovano i suoi suggerimenti di pianificazione un po' troppo rigidi, costringendoli a modificare manualmente gli eventi per adattarli alle priorità della vita reale.

Altri ritengono che le integrazioni abbiano un limite, rendendo difficile la connessione con tutti gli strumenti che utilizzano quotidianamente, quindi finiscono per cercare informazioni e collegare attività da più strumenti diversi, perdendo tempo prezioso a causa della dispersione del lavoro.

È giunto il momento di cercare un'alternativa e considerare ciò che conta davvero per te in uno strumento di produttività. Che tu stia cercando una maggiore sicurezza dei dati, verifiche intelligenti per evitare sorprese dell'ultimo minuto, o una gestione intelligente delle attività, troverai uno strumento adatto alle tue esigenze.

In questo blog esploreremo le migliori alternative a Martin IA che si adattano al tuo modo di lavorare. 🚀

Perché scegliere le alternative a Martin IA?

Sebbene Martin IA sia stata elogiata per la sua semplicità, non soddisfa le esigenze degli utenti avanzati. Ecco perché potresti prendere in considerazione il passaggio a un'alternativa a Martin IA:

limita l'automazione complessa: *Funziona al meglio con elenchi da fare semplici e attività lineari, spesso risultando insufficiente per flussi di lavoro complessi o ricchi di logica

Sembra essere in fase iniziale: Gli utenti descrivono l'esperienza come più simile a una versione alpha o beta iniziale che a uno strumento pronto per la produzione

Presenta bug: le funzionalità principali possono comportarsi in modo imprevedibile, generando errori e interrompendo l'uso quotidiano

*problemi di affidabilità: funzionalità/funzione ad alto potenziale come le chiamate IA spesso non lavorano come previsto, rendendole inaffidabili per un uso professionale

*si basa in larga misura sul feedback degli utenti: lo sviluppo continuo dipende dalla reportistica dei primi utenti che segnalano i problemi e che forma in tempo reale la direzione del prodotto

Panoramica delle alternative a Martin IA

Prima di procedere con un'analisi approfondita, confrontiamo le migliori alternative a Martin IA.

Le migliori alternative a Martin /IA da utilizzare

Martin /IA ha suscitato notevole interesse grazie al suo potenziale. Tuttavia, se lo trovi troppo basilare, esistono molte alternative affidabili.

Vediamone alcune.

1. ClickUp (ideale per la gestione del lavoro con automazione e collaborazione basate sull'intelligenza artificiale)

Ottieni informazioni dettagliate sulle attività, sullo stato del team e altro ancora con ClickUp AI Knowledge Manager

In un'epoca in cui i team si destreggiano tra diversi strumenti di IA per scrivere, prendere appunti, pianificare e fare brainstorming, ClickUp si distingue per la sua capacità di prevenire la proliferazione dell'IA , ovvero la frammentazione causata dall'uso di troppe app di IA non collegate tra loro.

Invece di affidarti a strumenti separati come Martin per il brainstorming, Otter. ai per gli appunti delle riunioni e Google Calendar per la pianificazione, ClickUp riunisce tutto sotto lo stesso tetto.

clickUp è il *primo spazio di lavoro AI convergente al mondo che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'AI che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

ClickUp Brain trasforma il tuo spazio di lavoro in un motore completamente assistito dall'intelligenza artificiale. Comprende il contesto del tuo lavoro, gli obiettivi che stai perseguendo, i progetti che stai gestendo e i documenti su cui fai affidamento.

Utilizza ClickUp Brain in linguaggio naturale per raccogliere informazioni dal tuo spazio di lavoro

Il AI Knowledge Manager di Brain estrae informazioni da attività, documenti e chat per fornirti risposte immediate e accurate con un contesto completo. Puoi chiedergli di generare riepiloghi/riassunti, cronologie delle decisioni o numeri specifici e ottenere risposte in pochi secondi.

Inoltre, il suo AI Project Manager genera automaticamente scadenze, assegna attività, effettua previsione dei rischi e riepiloga/riassume gli aggiornamenti del progetto. Ad esempio, se stai gestendo il lancio di un prodotto, puoi promptargli di creare una sequenza di marketing, assegnare attività in base alla disponibilità del team e segnalare le scadenze a rischio.

Estrai informazioni e riepiloghi sulle attività dal tuo spazio di lavoro, definisci flussi di lavoro complessi e crea piani di progetto con ClickUp Brain

Per i ruoli che richiedono molti contenuti e comunicazioni, il suo AI Writer può creare bozze iniziali per post di blog, briefing o piani di campagna sulla base di alcune note. Questo assistente personale IA si adatta al tuo ruolo, quindi ogni risposta è personalizzata.

Fai brainstorming di idee, crea contenuto e perfeziona le bozze con ClickUp Brain

Per eliminare il lavoro ripetitivo, hai a disposizione ClickUp Autopilot Agents. Puoi progettare assistenti IA specifici per il tuo team e le sue esigenze. A differenza degli agenti predefiniti, gli agenti personalizzati ti consentono di definire i tuoi trigger, condizioni e azioni all'interno di ClickUp.

Ad esempio, puoi creare un trigger in modo che ogni volta che uno sviluppatore contrassegna una funzionalità/funzione come "Pronta per il test", il tuo agente personalizzato possa assegnarla a un ingegnere QA e aggiornare lo stato dell'attività.

Configura gli agenti Autopilot di ClickUp per monitorare l'attività e agire secondo le tue istruzioni, senza bisogno di codice

Se anche il tuo team utilizza strumenti esterni a ClickUp, Brain MAX è l'app desktop AI che li collega tutti.

Ti consente di effettuare ricerche nel tuo area di lavoro e negli strumenti integrati, di utilizzare modelli di IA esterni premium (come GPT, Gemini o Claude) e, con Talk to Tex, di chiedere, dettare e dare un comando al tuo lavoro con la voce, a mani libere e ovunque ti trovi.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti riscontrano una curva di apprendimento ripida a causa delle sue numerose funzionalità/funzioni e opzioni di personalizzazione

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco come un utente ha descritto la propria esperienza:

ClickUp è senza dubbio lo strumento di project management più flessibile e potente con cui abbia mai lavorato. In qualità di fondatore di WRKSTN, aiuto le agenzie e i team creativi a semplificare le operazioni e ClickUp è fondamentale in questo senso. La possibilità di personalizzare tutto, dai tipi di attività alle automazioni, combinata con strumenti come dashboard, moduli e ora ClickUp Brain, mi consente di creare sistemi scalabili ed efficienti per qualsiasi flusso di lavoro. Inoltre, apprezzo molto la rapidità con cui la piattaforma continua ad evolversi.

ClickUp è senza dubbio lo strumento di project management più flessibile e potente con cui abbia mai lavorato. In qualità di fondatore di WRKSTN, aiuto le agenzie e i team creativi a semplificare le operazioni e ClickUp è fondamentale in questo senso. La possibilità di personalizzare tutto, dai tipi di attività alle automazioni, combinata con strumenti come dashboard, moduli e ora ClickUp Brain, mi consente di creare sistemi scalabili ed efficienti per qualsiasi flusso di lavoro. Inoltre, apprezzo molto la rapidità con cui la piattaforma continua ad evolversi.

2. Jasper (ideale per il marketing basato sull'IA e la creazione di contenuto)

tramite Jasper

Mentre Martin AI può gestire funzioni più ampie simili a quelle di un assistente, Jasper AI si concentra sull'aiutarti a soddisfare le esigenze di scrittura e comunicazione. I suoi strumenti chiave, come Jasper Chat, Workflows, Brand Voice, Document Editor e i modelli di scrittura di contenuto AI, ti consentono di scaricare il tipo di attività in cui Martin AI non è specializzato.

Jasper Chat può raccogliere idee, rivedere o ampliare concetti, mentre Brand Voice garantisce la coerenza del tono e dello stile. Inoltre, flussi di lavoro aiutano a far passare le bozze attraverso fasi definite senza dover reinventare ogni volta i prompt, mentre l'editor di documenti consente la scrittura collaborativa, la modifica o il perfezionamento dei testi in diversi formattare.

Sebbene non automatizzi riunioni, follow-up o dipendenze di attività complesse, soddisfa la maggior parte delle esigenze dei ruoli che richiedono un elevato contenuto di informazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper

Lancia campagne di traguardo con Jasper Audiences , ottimizzando ogni messaggio

Jasper Studio e Canvas , tra cui la generazione di contenuto di lunga durata e l'organizzazione visiva delle idee Usa l'IA per automatizzare le attività con, tra cui la generazione di contenuto di lunga durata e l'organizzazione visiva delle idee

Ottimizza il SEO con l'integrazione Surfer SEO integrata per una migliore visibilità

Limiti di Jasper

L'autore di immagini è basilare e lo strumento, come altri strumenti di IA, allucina fatti e dati

Prezzi di Jasper

Pro: 69 $ al mese per postazione

*aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.840 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jasper?

Una recensione lo descrive in questo modo:

Scrive testi commerciali ad alta conversione CON IL MIO TONO DI VOCE. Il testo sembra davvero scritto da me. Posso scrivere email, post sui social e annunci pubblicitari in pochi minuti, mentre prima ci mettevo giorni a scriverli, tormentandomi e procrastinando. Fa tutto il lavoro pesante al posto mio e non devo assumere un copywriter.

Scrive testi commerciali ad alta conversione CON IL MIO TONO DI VOCE. Il testo sembra davvero scritto da me. Posso scrivere email, post sui social e annunci pubblicitari in pochi minuti, mentre prima ci mettevo giorni a scriverli, tormentandomi e procrastinando. Fa tutto il lavoro pesante al posto mio e non devo assumere un copywriter.

3. Microsoft Copilot Studio (ideale per creare copiloti personalizzati all'interno dell'ecosistema Microsoft)

tramite Microsoft Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio è una piattaforma low-code che consente ai professionisti di creare e implementare agenti basati sull'IA con competenze tecniche minime. Mentre Martin AI si concentra sull'esecuzione autonoma delle attività e sulle integrazioni, Copilot Studio aggiunge i punti di forza dell'ecosistema Microsoft.

Avrai a disposizione oltre 1.500 connettori predefiniti per strumenti interni, risposte dirette tramite Knowledge Sources e governance di livello azienda tramite Microsoft Purview.

Funziona tramite prompt in linguaggio naturale e flussi di dialogo visivi con supporto di componenti quali Argomenti, Compilazione slot ed Entità. Ciò significa che anche chi non è uno sviluppatore può creare agenti IA strutturati e sensibili al contesto in grado di automatizzare i flussi di lavoro, recuperare dati e partecipare a conversazioni in più passaggi

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Copilot Studio

Crea assistenti agenti per gestire attività in più passaggi utilizzando modelli linguistici, istruzioni, conoscenze, azioni, input e trigger

Utilizza la gestione avanzata dei prompt e dei plugin per progettare e testare modelli di prompt generativi basati sull'IA

Semplifica i flussi di lavoro con oltre 1.000 connettori predefiniti per sistemi come SAP, Salesforce, Workday, ServiceNow e altri ancora

Limiti di Microsoft Copilot Studio

Produce risultati imprecisi in Excel, costringendo gli utenti a riformulare la stessa domanda in più query

Prezzi di Microsoft Copilot Studio

Opzione pay-as-you-go

Copilot Studio: 200,00 $ per 25.000 crediti Copilot al mese, con pagamento annuale

Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot Studio

G2: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Copilot Studio?

Un breve estratto da un utente reale:

Copilot mi fa risparmiare ore di tempo e mi ha permesso di essere un provider per i miei client, offrendo loro molto di più rispetto a prima, aiutandomi con attività e analisi complesse.

Copilot mi fa risparmiare ore di tempo e mi ha permesso di essere un provider per i miei client, aiutandomi con attività e analisi complesse.

4. Notion IA (ideale per migliorare la produttività e la documentazione all'interno di Notion)

tramite Notion

Per i team asincroni impegnati che lavorano su un'area di lavoro Notion, Notion IA è comodo per gestire le attività quotidiane. Ora, non è progettato per gestire il tuo calendario o automatizzare i follow-up delle email come Martin IA. Tuttavia, se la tua sfida più grande è rimanere organizzato e completare il lavoro scritto più velocemente, Notion IA può aiutarti.

Ti consente di utilizzare l'IA per gli appunti delle riunioni e trasformare sessioni di brainstorming sparse in riepiloghi/riassunti concisi. E quando sei bloccato a districarti in un lungo documento, puoi semplicemente promptargli di estrarre i punti chiave utilizzando il comando /ask AI.

Funziona perfettamente all'interno dell'editor Notion, dove puoi perfezionare il tono, correggere la grammatica, tradurre contenuto o riformattare note disordinate senza cambiare app. L'IA è sensibile al contesto all'interno del tuo spazio di lavoro, quindi attinge direttamente dalle tue pagine esistenti e dai documenti collegati quando genera risultati.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion IA

Categorizza i contenuti, crea FAQ e costruisci basi di conoscenza ricercabili

Genera contenuto come post di blog, email o descrizioni di progetti con il generatore di testo di Notion IA

Traduci il testo tra diverse lingue mantenendo intatto il contesto

Limiti di Notion IA

Alcune automazioni funzionano in modo imprevedibile, ad esempio la creazione ricorrente di pagine non trigger le automazioni

Prezzi di Notion IA

Free

In più: 12 $ al mese per utente

*aziendale: 24 $ al mese per utente

*azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion IA

G2: 4,7/5 (oltre 7.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion IA?

Secondo un recensore:

Notion IA è fantastico! Non devo più passare da un'app all'altra per raccogliere idee o riepilogare/riassumere gli appunti delle riunioni, perfezionare i miei scritti o modificare il tono di ciò che sto scrivendo, poiché l'IA lo fa per me e tutto è in un unico posto.

Notion IA è fantastico! Non devo più passare da un'app all'altra per raccogliere idee o riepilogare/riassumere le note delle riunioni, perfezionare i miei scritti o modificare il tono di ciò che sto scrivendo, poiché l'IA lo fa per me e tutto è in un unico posto.

5. NotebookLM (ideale per la ricerca assistita dall'IA e la gestione delle conoscenze)

tramite NotebookLM

NotebookLM è lo strumento di ricerca e sintesi di Google che estrae rapidamente le informazioni dai tuoi contenuti. Funziona interamente sui materiali che carichi, come PDF, documenti strategici, trascrizioni di interviste o presentazioni, e ti aiuta a comprendere e organizzare le informazioni.

Una volta inseriti i tuoi documenti, puoi porre domande, richiedere riepiloghi/riassunti o generare nuovo contenuto basato su ciò che già "conosce". Inoltre, offre citazioni in linea collegate al file di origine e alla posizione di tutte le informazioni generate dall'IA.

Puoi anche raggruppare i documenti correlati in notebook per gestire i contenuti per team, progetto, sprint o obiettivi.

Mentre Martin AI si concentra sull'automazione dei flussi di lavoro, NotebookLM è progettato appositamente per il lavoro intellettuale. Questo lo rende particolarmente adatto a ricercatori, strateghi e team che lavorano con grandi quantità di contenuti e hanno bisogno di estrarre significato e connessioni dai propri dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di NotebookLM

Naviga tra argomenti complessi ed esplora le connessioni all'interno dei notebook con la sua Mappa mentale

Genera output in oltre 50 lingue, tra cui guide di studio, riepilogo/riassunto e risposte alle chat per 'chattare'

Analizza PDF e immagini con suggerimenti automatici di fonti complementari per ampliare le tue conoscenze

Limiti di NotebookLM

A volte le risposte possono sembrare un po' troppo generiche o superficiali, soprattutto quando il materiale è di natura tecnica

Prezzi di NotebookLM

Free

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di NotebookLM

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

6. Celoxis (ideale per la gestione di portfolio di progetti di livello azienda)

tramite Celoxis

Celoxis è una piattaforma di project management e portfolio management per aziende che gestiscono iniziative multifase. Utilizzando diagrammi di Gantt con pianificazione automatica, dipendenze tra progetti e analisi del percorso critico, è possibile gestire le risorse con pianificazione della capacità integrata, filtraggio basato sulle competenze e bilanciamento del carico di lavoro in tempo reale.

Mentre Martin AI si concentra principalmente sull'automazione, Celoxis offre Lex, un assistente IA per le query in linguaggio naturale. Analogamente a Martin AI, puoi chiedergli di individuare i rischi, riequilibrare le risorse, effettuare una previsione delle sequenze o creare piani di assunzione del personale. La differenza è che Lex si collega direttamente alle dashboard di Celoxis, fornendoti dati immediati e contestualizzati.

La piattaforma offre anche funzioni integrate di budgeting, previsione dei ricavi, monitoraggio dei margini e reportistica KPI personalizzati. Questo mix di piano avanzato, decisioni basate sull'IA e controllo finanziario la rende una scelta ottimale per i progetti su larga scala.

Le migliori funzionalità/funzioni di Celoxis

Automatizza l'acquisizione dei progetti tramite moduli web, email e fogli di calcolo con una logica di classificazione personalizzata per dare priorità alle richieste

Crea piani di progetto dinamici con una pianificazione avanzata che si adatta alla disponibilità delle risorse, alle dipendenze delle attività, ai ritardi e alle priorità

Gestisci i rischi utilizzando dashboard visive che valutano la probabilità, l'impatto e i parametri di rischio personalizzati

Limiti di Celoxis

Sebbene sia disponibile un'interfaccia web ottimizzata per i dispositivi mobili, Celoxis non offre un'app mobile nativa, il che può rappresentare un limite per gli utenti che hanno bisogno di gestire le attività mentre sono in movimento

Prezzi Celoxis

Core: 10 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Essential: 25 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Professional: 35 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

*aziendale: 45 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Celoxis

G2: 4,5/5 (oltre 360 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 310 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Celoxis?

Un utente G2 ha condiviso questo feedback:

Celoxis offre un ambiente completo per la project management che si occupa di tutto, dalla pianificazione delle attività e l'allocazione delle risorse ai fogli presenze e alla reportistica personalizzata. I suoi grafici Gantt sono intuitivi, i dashboard in tempo reale sono un enorme vantaggio per il monitoraggio dei KPI e i flussi di lavoro personalizzati aiutano ad allineare i processi di progetto con le operazioni aziendali.

Celoxis offre un ambiente completo per la project management che si occupa di tutto, dalla pianificazione delle attività e l'allocazione delle risorse ai fogli presenze e alla reportistica personalizzata. I suoi grafici Gantt sono intuitivi, i dashboard in tempo reale sono un enorme vantaggio per il monitoraggio dei KPI e i flussi di lavoro personalizzati aiutano ad allineare i processi di progetto con le operazioni aziendali.

7. STAN IA (Ideale per dashboard esecutive in tempo reale e approfondimenti basati sull'IA)

tramite STAN IA

Progettato specificamente per i gestori di proprietà e associazioni comunitarie, STAN AI è un'alternativa di nicchia a Martin AI. Anziché l'automazione generale dei progetti, si focalizza sulla comunicazione con i residenti e sulle richieste di assistenza.

Disponibile come suite di strumenti AI, Textbot, Email, Web Chat e Voice, lo strumento AI risponde istantaneamente ai messaggi dei residenti, prenota i servizi e elabora le richieste di manutenzione senza intervento umano.

L'assistente virtuale IA si integra con il tuo software di gestione immobiliare esistente, come Buildium, eUnify, Frontsteps, VMS e altri. I residenti possono controllare le informazioni del proprio account, prenotare le strutture e inviare richieste di assistenza direttamente, mentre STAN le inoltra al tuo PMS e tiene aggiornati i residenti sullo stato.

Le migliori funzionalità/funzione di STAN IA

Configura oltre 600 integrazioni del flusso di lavoro e automatizza attività ripetitive come rispondere alle recensioni di Google con il motore IA di STAN Turbo.

Personalizza l'aspetto del chatbot con opzioni white label per adattarlo al marchio della tua azienda.

Accedi a funzionalità/funzione come personaggi IA, emoji, interpretazione contestuale e comunicazioni multicanale.

Limiti di STAN IA

La configurazione richiede molto tempo

Prezzi di STAN IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di STAN IA

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di STAN IA?

Ecco una recensione di G2:

Una volta configurato STAN AI e istruiti i tuoi residenti sul suo utilizzo, questo strumento può rivelarsi molto utile per ridurre il numero di telefonate ed email ricevute quotidianamente.

Una volta configurato STAN AI e istruiti i tuoi residenti sul suo utilizzo, questo strumento può rivelarsi molto utile per ridurre il numero di telefonate ed email ricevute quotidianamente.

8. Zendesk AI (ideale per l'automazione del supporto clienti basata sull'intelligenza artificiale)

tramite Zendesk

Zendesk AI, spesso denominata AI Copilot, è integrata nella piattaforma Zendesk Resolution. Come Martin AI, velocizza i flussi di lavoro con suggerimenti in tempo reale e automazione. Tuttavia, mentre Martin ha un ambito di applicazione più ampio, Zendesk AI è specializzata nel supporto clienti.

Analizza i ticket per sentiment, linguaggio e intento e suggerisce immediatamente risposte, azioni o articoli di conoscenza. La funzionalità di triage intelligente categorizza automaticamente le richieste e le indirizza in base all'urgenza o all'argomento per ridurre i tempi di risposta.

Se scegli piani di livello superiore, avrai a disposizione funzionalità/funzioni come la sintesi dei ticket, la previsione del sentiment e suggerimenti macro basati sulle tendenze passate.

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk IA

Fornisci agli agenti suggerimenti basati sull'IA, tra cui la bozza di risposta, la riformulazione della risposta e la regolazione del tono.

Migliora il self-service dei clienti con la ricerca generativa basata sull'IA e le funzionalità di ricerca semantica.

Utilizza analisi e approfondimenti in tempo reale per monitorare le tendenze dei ticket e il sentiment dei clienti e ottimizzare i flussi di lavoro del servizio.

Limiti dell'IA di Zendesk

Le impostazioni di amministratore possono sembrare un po' complesse o poco intuitive, soprattutto quando si configurano flussi di lavoro avanzati o regole di automazione.

Prezzi di Zendesk IA

Versione di prova gratis

Servizio clienti Team del supporto: 25 $/mese per utente Suite Team: 69 $/mese per utente Suite Professional: 149 $/mese per utente Suite Enterprise: 219 $/mese per utente

Team del supporto: 25 $ al mese per utente

Suite Team: 69 $ al mese per utente

Suite Professional: 149 $ al mese per utente

Suite Enterprise: 219 $ al mese per utente

Servizio dipendenti Suite team : 69 $/mese per utente Suite Growth: 115 $/mese per utente Suite Professional: 149 $/mese per utente Suite Enterprise: 219 $/mese per utente

Suite team : 69 $ al mese per utente

Suite Growth: 115 $/mese per utente

Suite Professional: 149 $ al mese per utente

Suite Enterprise: 219 $ al mese per utente

Team del supporto: 25 $ al mese per utente

Suite Team: 69 $ al mese per utente

Suite Professional: 149 $ al mese per utente

Suite Enterprise: 219 $ al mese per utente

Suite team : 69 $ al mese per utente

Suite Growth: 115 $ al mese per utente

Suite Professional: 149 $ al mese per utente

Suite Enterprise: 219 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zendesk IA

G2: 4,3/5 (oltre 6.500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 4.060 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zendesk IA?

Un breve estratto da un utente reale:

Zendesk è uno dei migliori strumenti gestibili per la gestione dei ticket con cui abbia mai lavorato. Navigare tra le opzioni, il dashboard, chiamare i partner utilizzando le estensioni integrate e utilizzare l'IA per il riepilogo dei ticket è semplicissimo e richiede solo un minuto per essere compreso. In ambiente d'ufficio le prestazioni sono assolutamente buone e l'ambiente è anche sicuro.

Zendesk è uno dei migliori strumenti gestibili per la gestione dei ticket con cui lavoro. Navigare tra le opzioni, il dashboard, chiamare i partner utilizzando le estensioni integrate e utilizzare l'IA per il riepilogo dei ticket è semplicissimo e richiede solo un minuto per capirne il funzionamento. In ambiente d'ufficio le prestazioni sono assolutamente ottime e l'ambiente è anche sicuro.

9. Qodo (ideale per flussi di lavoro e automazione IA senza codice)

tramite Qodo

Come Martin IA, Qodo IA utilizza l'automazione per velocizzare il lavoro, ma si concentra sulla qualità del codice e sulle pipeline di consegna. Offre Qodo Gen, Qodo Merge e Qodo Command per la generazione di codice, la creazione di test e il feedback sulle richieste pull, direttamente nella tua IDE o nella tua pipeline CI.

Il suo framework di agenti ti consente di creare agenti a più passaggio per CI/CD, triage dei problemi o monitoraggio del debito tecnico. Puoi eseguire gli agenti dal terminale, tramite webhook o in un'interfaccia utente web. Questo rende Qodo IA una buona opzione per i team che desiderano integrare l'IA nel loro processo di sviluppo software.

Le migliori funzionalità/funzioni di Qodo

Collabora senza interruzioni grazie agli agenti Qodo che funzionano all'interno del tuo IDE, terminale o piattaforma Git

Personalizza le automazioni del flusso di lavoro IA con Qodo Comando, che ti consente di creare e adattare agenti per l'automazione di attività uniche

Integra il tuo stack esistente con le integrazioni per IDE popolari (VSCode, JetBrains), piattaforme Git e altri strumenti

Limiti di Qodo

Gli utenti lamentano la necessità di effettuare più tentativi per far lavorare i casi di test

Prezzi di Qodo

Sviluppatore: Gratis

Teams: 38 $ al mese per utente

*azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Qodo

G2: 4,8/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Qodo?

Ecco una recensione di G2:

Qodo comprende in modo intelligente il contesto del mio codice e presenta sfumature specifiche per ogni progetto, che possono fare una grande differenza. Aiuta a ridurre il tempo speso per capire la sintassi o ricordare i nomi delle funzioni, migliorando sia la velocità che la qualità del codice.

Qodo comprende in modo intelligente il contesto del mio codice e presenta sfumature specifiche per ogni progetto, che possono fare una grande differenza. Aiuta a ridurre il tempo speso per capire la sintassi o ricordare i nomi delle funzioni, migliorando sia la velocità che la qualità del codice.

10. My AskAI (ideale per creare assistenti IA personalizzati per domande e risposte a partire da documenti)

tramite My AskAI

My AskAI automatizza il supporto clienti tramite SMS, chat, email, WhatsApp e strumenti come Intercom, Slack e Zendesk. Come Martin AI, può essere addestrato sul tuo contenuto, ma AskAI si concentra maggiormente sulla copertura omnicanale.

Impara dalla tua base di conoscenze, dagli articoli di assistenza e dal sito web, quindi risponde alle domande all'istante. Quando necessario, lo strumento di automazione IA offre passaggi di consegne fluidi agli agenti umani, in modo da non sacrificare l'affidabilità.

L'analisi integrata delle conversazioni ti fornisce informazioni dettagliate su punti critici ricorrenti, bug o domande di tendenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di My AskAI

Automatizza le risposte alle domande più frequenti addestrando lo strumento con i tuoi documenti, le FAQ o le knowledge base

Effettua ricerche su più origini dati come PDF, pagine web, database o archiviazione cloud per recuperare informazioni accurate

Condividi le risposte con controlli di accesso personalizzabili per garantire che solo gli utenti autorizzati possano visualizzare le informazioni sensibili

Limiti di My AskAI

Gli utenti lamentano problemi relativi al caricamento dei documenti interni

Prezzi di My AskAI

Versione di prova gratis

Pro: 149 $ al mese

*azienda: Prezzi personalizzati

Le mie valutazioni e recensioni su AskAI

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di My AskAI?

Leggi cosa ne pensa questo recensore:

Lavoro con un numero di piccole imprese e questo è un modo semplice e veloce per migliorare il processo di inserimento dei nuovi assunti. È possibile creare una connessione rapida per collegare tutta la documentazione relativa all'inserimento, consentendo ai nuovi membri del team di porre domande e trovare le risposte senza dover cercare tra i file.

Lavoro con un numero di piccole imprese e questo è un modo semplice e veloce per migliorare il processo di inserimento dei nuovi assunti. È possibile creare una connessione rapida per collegare tutta la documentazione relativa all'inserimento, consentendo ai nuovi membri del team di porre domande e trovare le risposte senza dover cercare tra i file.

Rendi ClickUp il tuo partner IA per la produttività

Mentre altre alternative a Martin AI si concentrano su aspetti specifici, come la pianificazione, la scrittura o i promemoria, ClickUp integra tutto in un'unica app.

L'AI Project Manager aggiorna le attività, imposta promemoria e monitora lo stato, mentre il Knowledge Manager risponde alle domande istantaneamente.

Inoltre, AI Writer ti aiuta a redigere, modificare e riepilogare i contenuti su diversi dispositivi. Abbinalo a Custom Agents e strumenti come Documento, Calendario, Promemoria e Vista Documento e avrai uno spazio di lavoro completo per te e il tuo team.

Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅