I migliori modelli di design thinking di Miro da provare oggi stesso

I workshop dovrebbero stimolare le idee, non lo stress. Tuttavia, chiunque ne abbia organizzato uno sa bene come funziona: la sera prima ti ritrovi a destreggiarti tra le chiamate dei client, le scadenze dei progetti e all'improvviso ti prende il panico: "Dov'è il modello della mappa dell'empatia?" "Chi sta creando la lavagna?" "Abbiamo almeno un piano sprint?"

Ecco perché i modelli sono importanti. Eliminano la confusione dalla configurazione, consentendoti di concentrarti sulla risoluzione dei problemi, anziché sul formattare le note.

In questo blog esploreremo i migliori modelli di design thinking Miro per avviare i tuoi workshop con una struttura chiara, e poi ti mostreremo come i modelli ClickUp fanno un passo in più, trasformando le intuizioni dei workshop in progetti, sequenze e risultati finali.

Cosa rende ideale un modello di design thinking Miro? Cerca un modello che:

Aggiunge riferimenti contestuali, come dettagli di progetti reali, profili degli utenti e risultati di ricerche, per fornire supporto al processo decisionale

Sfrutta gli strumenti collaborativi della piattaforma, come post-it, votazioni e timer, per aumentare la partecipazione

Si adatta al tuo contesto con prompt, strutture e sezioni personalizzabili

Guida i team con una struttura chiara e un flusso attraverso tutte le fasi del design thinking

🎥 Una volta catturate le idee con un modello di design thinking, il passaggio successivo è l'esecuzione. Ecco un breve video su come creare un dashboard di project management in ClickUp per mantenere i workshop e i progetti sulla buona strada:

Prova il monitoraggio delle sessioni, le note e la condivisione dei risultati

Mappare dell'empatia in sei sezioni, prompt, profilo del cliente

Team di prodotto, marketing e innovazione

Elenco, lavagna e diagramma ClickUp

Team di prodotto, ingegneria e progettazione

📮 Approfondimento ClickUp: Nel campo delle carriere portfolio, il 17% è motivato da lavori creativi o vari, mentre un altro 17% desidera insegnare, formare o fare da mentore alle persone.

Creatività e condivisione delle conoscenze sembrano andare di pari passo in questo caso. Con ClickUp puoi trasformare le tue idee in risorse tangibili, che tu stia creando un corso, progettando un workshop o facendo da mentore ad altri.

Usa Documenti per redigere piani didattici, Lavagne online per mappare visivamente i concetti e molto altro ancora. Hai bisogno di un supporto visivo per la tua prossima sessione? Basta descriverlo e ClickUp AI genererà immagini o diagrammi all'istante. Puoi persino registrare corsi video con Clip in ClickUp!