I migliori modelli di design thinking di Miro da provare oggi stesso

I workshop dovrebbero stimolare le idee, non lo stress. Tuttavia, chiunque ne abbia organizzato uno sa bene come funziona: la sera prima ti ritrovi a destreggiarti tra le chiamate dei client, le scadenze dei progetti e all'improvviso ti prende il panico: "Dov'è il modello della mappa dell'empatia?" "Chi sta creando la lavagna?" "Abbiamo almeno un piano sprint?"
Ecco perché i modelli sono importanti. Eliminano la confusione dalla configurazione, consentendoti di concentrarti sulla risoluzione dei problemi, anziché sul formattare le note.
In questo blog esploreremo i migliori modelli di design thinking Miro per avviare i tuoi workshop con una struttura chiara, e poi ti mostreremo come i modelli ClickUp fanno un passo in più, trasformando le intuizioni dei workshop in progetti, sequenze e risultati finali.
Cosa rende efficace un modello di design thinking Miro?
Cosa rende ideale un modello di design thinking Miro? Cerca un modello che:
- Guida i team con una struttura chiara e un flusso attraverso tutte le fasi del design thinking
- Si adatta al tuo contesto con prompt, strutture e sezioni personalizzabili
- Migliora la leggibilità con una gerarchia visiva che utilizza formattare, colori, dimensioni dei font ed elementi visivi come icone, immagini ed emoji coerenti
- Sfrutta gli strumenti collaborativi della piattaforma, come post-it, votazioni e timer, per aumentare la partecipazione
- Offre spazio per confronti e sondaggi di feedback sulla formazione, in modo che i team possano raggruppare le idee in modo più efficace
- Aggiunge riferimenti contestuali, come dettagli di progetti reali, profili degli utenti e risultati di ricerche, per fornire supporto al processo decisionale
🎥 Una volta catturate le idee con un modello di design thinking, il passaggio successivo è l'esecuzione. Ecco un breve video su come creare un dashboard di project management in ClickUp per mantenere i workshop e i progetti sulla buona strada:
Panoramica dei modelli di design thinking di Miro
|Nome del modello
|*scarica il modello
|Ideale per
|Caratteristiche migliori
|Formattare in formato visivo
|Modello di brief di progettazione Miro
|Scarica questo modello
|Agenzie, liberi professionisti, team di progettazione
|Ambito del progetto, aspettative del client, OKR, feedback centralizzato
|Bacheca Miro
|Modello Miro Design Sprint Kit
|Scaricare questo modello
|Team di prodotto, startup, responsabili dell'innovazione
|Struttura sprint collaudata, mappare, prototipazione, allineamento in tempo reale
|Bacheca Miro
|Modello Miro Remote Design Sprint
|Scaricare questo modello
|Team remoti/ibridi, gruppi di prodotto globali
|Adatto al lavoro da remoto, schizzi, mappare, votazioni, feedback loop
|Bacheca Miro
|Modello di presentazione per la revisione critica del design Miro
|Scaricare questo modello
|Team di prodotto, ingegneria e progettazione
|Programma, requisiti, riepilogo esecutivo, design minimale
|Bacheca Miro
|Miro Design Thinking: modello di mappa dell'empatia
|Scarica questo modello
|Ricercatori UX, designer, facilitatori
|Prompt strutturati, approfondimenti sugli utenti, modelli mentali
|Bacheca Miro
|Modello dei componenti del sistema di progettazione Miro
|Scaricare questo modello
|Responsabili del design, UX/UI, product manager
|Stato dei componenti, versioni, aggiornamenti in tempo reale
|Bacheca Miro
|Modello di diagramma di flusso del processo di progettazione Miro
|Scaricare questo modello
|Strateghi del design, UX/UI, PM
|Flusso di lavoro visivo, forme/colore modificabili, incorporamento di file
|Bacheca Miro
|Modello Retrogramma Design Sprint
|Scaricare questo modello
|Facilitatori sprint, team agili
|Retrospettiva guidata, dinamiche del team, nota del facilitatore
|Bacheca Miro
|Modello ClickUp per l'ideazione del design
|Ottieni un modello gratis
|Teams creativi, PM, UX/UI, innovazione
|Stati personalizzati, tagging delle idee, diagrammi, automazione
|Elenco, lavagna e diagramma ClickUp
|Modello ClickUp Squad Brainstorm
|Ottieni un modello gratis
|Team di prodotto, marketing e innovazione
|Stato, campi titolare/impatto, vista Bacheca, prompt
|Elenco ClickUp, Bacheca
|Modello di lavagna online Empathy Map di ClickUp
|Ottieni un modello gratis
|Marketing, UX/UI, PM, startup
|Mappare dell'empatia in sei sezioni, prompt, profilo del cliente
|Lavagna ClickUp
|Modello di persona utente ClickUp
|Ottieni un modello gratis
|PM, esperti di marketing, UX/UI, commerciale
|Mappare le persone, a codice colore, strategie di risposta
|Elenco ClickUp, Bacheca
|Modello di flusso utente ClickUp
|Ottieni un modello gratis
|Progettisti UX, PM, sviluppatori
|Percorso visivo, passaggi codificati con colore, modifica in tempo reale
|Lavagna online ClickUp, Diagramma
|Modello di studi sugli utenti ClickUp
|Ottieni un modello gratis
|Ricercatori UX, PM, QA, CX
|Tagging, individuazione delle tendenze, conversione delle attività
|Elenco ClickUp, Tabella
|Modello di test di usabilità ClickUp
|Ottieni un modello gratis
|Ricercatori UX, PM, designer
|Prova il monitoraggio delle sessioni, le note e la condivisione dei risultati
|ClickUp Elenco, Doc
|Modello di piano di test di usabilità ClickUp
|Ottieni un modello gratis
|Ricercatori UX, team di progettazione
|Piano/gestisci test, feedback, reportistica
|ClickUp Elenco, documento
|Modello ClickUp per la definizione del problema
|Ottieni un modello gratis
|PM, UX, marketing, fondatori
|Profilo del cliente, obiettivi, ostacoli, causa principale
|ClickUp documento, Elenco
|Modello ClickUp Design Sprint
|Ottieni un modello gratis
|Prodotto, UX/UI, team agili
|Fasi di sprint, elenchi di attività, monitoraggio dello stato, nota
|Elenco ClickUp, Bacheca
📮 Approfondimento ClickUp: Nel campo delle carriere portfolio, il 17% è motivato da lavori creativi o vari, mentre un altro 17% desidera insegnare, formare o fare da mentore alle persone.
Creatività e condivisione delle conoscenze sembrano andare di pari passo in questo caso. Con ClickUp puoi trasformare le tue idee in risorse tangibili, che tu stia creando un corso, progettando un workshop o facendo da mentore ad altri.
Usa Documenti per redigere piani didattici, Lavagne online per mappare visivamente i concetti e molto altro ancora. Hai bisogno di un supporto visivo per la tua prossima sessione? Basta descriverlo e ClickUp AI genererà immagini o diagrammi all'istante. Puoi persino registrare corsi video con Clip in ClickUp!
I migliori modelli gratis di Miro per il design thinking
Esploriamo i modelli di design thinking di Miro e le loro funzionalità chiave.
1. Modello di brief di progettazione Miro
Questo modello di brief di progettazione offre ai team uno spazio strutturato per allinearsi sui progetti creativi prima di passare alla fase di esecuzione.
Organizza i dettagli essenziali, come il background del client, le linee guida del marchio, gli obiettivi e i concorrenti, in sezioni chiare a cui tutti possono contribuire. Ciò rende più facile acquisire i requisiti in anticipo, ridurre i malintesi in seguito e garantire che il lavoro di progettazione sia in linea con le esigenze aziendali.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Chiarisce fin dall'inizio l'ambito e gli obiettivi del progetto
- Evidenzia le aspettative del client e i risultati chiave
- Mantiene la visibilità degli OKR di progettazione, del pubblico e della concorrenza in un unico posto
- Riduce le comunicazioni avanti e indietro centralizzando feedback e input
- Crea un'unica fonte di verità per i team creativi
📌 Ideale per: Agenzie, liberi professionisti e team di progettazione interni che desiderano ottimizzare l'avvio dei progetti ed evitare costose revisioni.
2. Modello Miro Design Sprint Kit
Questo modello di design thinking fornisce ai team un framework pronto all'uso per organizzare workshop di innovazione rapidi e strutturati. Invece di partire da zero, avrai a disposizione uno spazio chiaro e dettagliato per mappare le sfide, generare idee, prototipare soluzioni e raccogliere feedback sul design.
Rende semplice ottenere informazioni visivamente, effettuare il monitoraggio dello stato durante gli sprint e allineare tutti sulla mossa migliore da compiere.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Fornisce una struttura sprint collaudata senza complicazioni di configurazione
- Accelera la risoluzione dei problemi con attività mirate
- Mantiene i team interfunzionali allineati in tempo reale
- Aiuta a visualizzare idee complesse attraverso il mappare e lo schizzo
- Supporto per test rapidi prima di investimenti significativi
📌 Ideale per: team di prodotto, startup e responsabili dell'innovazione che hanno bisogno di convalidare rapidamente le idee per il piano dei workshop e ridurre i rischi.
🧠 Curiosità: La Stanford d.school ha contribuito a introdurre il design thinking nell'istruzione e nel mondo aziendale. Ritenevano che la risoluzione creativa dei problemi dovesse essere insegnata come qualsiasi altra abilità, piuttosto che essere considerata un talento riservato a pochi eletti.
3. Modello Miro Remote Design Sprint
Il modello Miro è stato creato per aiutare i team distribuiti a eseguire sprint completi senza perdere la collaborazione o lo slancio. A differenza dei kit sprint standard, questo modello è ottimizzato per il lavoro da remoto.
Combina esercizi strutturati, lavagne visive e feedback loop integrati per mantenere tutti allineati nonostante i fusi orari. I team possono mappare le sfide, abbozzare soluzioni, votare le idee e testare i prototipi.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Include spazi già pronti per schizzi, per mappare e per storyboard
- Integra flussi di votazione e feedback per accelerare le decisioni
- Mantiene i team remoti coinvolti e allineati sugli obiettivi dello sprint
- Elimina il caos di dover destreggiarsi tra più piattaforme durante uno sprint
📌 Ideale per: team che lavorano principalmente da remoto, organizzazioni ibride e gruppi di prodotto globali che hanno bisogno di muoversi rapidamente.
4. Modello di presentazione per la revisione critica del design Miro
Questo strumento essenziale semplifica il modo in cui i team presentano e valutano progetti di design complessi. Fornisce un flusso strutturato, dalle introduzioni e riepiloghi esecutivi ai requisiti di progettazione, ai passaggi del processo e ai risultati chiave.
Il suo design pulito e minimalista garantisce che le parti interessate possano concentrarsi sulla sostanza della revisione piuttosto che su come formattare le diapositive.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Offre sezioni per l'ordine del giorno delle riunioni, i requisiti e il riassunto esecutivo
- Offre un'estetica professionale ma minimalista per presentazioni nitide e prive di distrazioni
- Aiuta i team ad allinearsi rapidamente su rischi, soluzioni e passaggi chiave da seguire
- Risparmia ore di lavoro di preparazione mantenendo un aspetto curato e coerente
📌 Ideale per: team di prodotto, ingegneria e progettazione che si preparano per revisioni con gli stakeholder, presentazioni ai client o checkpoint interni di progettazione.
5. Miro Design Thinking: modello di mappa dell'empatia
Il modello di mappa dell'empatia di Miro è uno strumento pratico di design thinking che consente di acquisire una comprensione più approfondita delle esigenze, delle emozioni e dei comportamenti degli utenti. Guida i team attraverso un quadro strutturato, ponendo domande chiave su ciò che gli utenti pensano, provano, sentono, vedono, dicono e fanno, oltre che sui loro dolori e guadagni.
Questa visione olistica consente decisioni di progettazione più empatiche e incentrate sull'uomo e garantisce che i team si allineino attorno a una comprensione condivisa e profonda dell'utente.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Fornisce prompt strutturati che rivelano motivazioni nascoste, frustrazioni e opportunità
- Aiuta i team ad andare oltre le supposizioni e a convalidare le prospettive reali degli utenti
- Rafforza la collaborazione allineando le parti interessate alle esigenze degli utenti
- Offre un'attività di design thinking collaudata per modelli mentali progettati da Voltage Control
📌 Ideale per: ricercatori UX, designer, team di prodotto e facilitatori che desiderano basare il processo decisionale sull'empatia e creare soluzioni che risuonino con gli utenti.
🔍 Lo sapevate? Uno degli esempi più famosi di design thinking proviene da Airbnb. All'inizio, non ricevevano prenotazioni. Quindi i fondatori hanno visitato gli host, migliorato le foto e parlato direttamente con gli utenti.
Questo semplice cambiamento, da un approccio incentrato sulla tecnologia a uno incentrato sull'utente, ha contribuito a trasformare l'azienda.
6. Modello dei componenti del sistema di progettazione Miro
Il modello di Miro funge da centro di comando visivo per la gestione di un sistema di progettazione. Riunisce designer, sviluppatori e product manager sulla stessa tela.
In questo modo è facile monitorare in tempo reale lo stato dei componenti, la cronologia delle versioni e i dettagli del passaggio di consegne. Puoi conservare la documentazione, le specifiche, i link di progettazione e i riferimenti al codice proprio dove il tuo team ne ha bisogno.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Combina dati strutturati (tramite Miro Tabelle) con un contesto visivo
- Precarica il tuo spazio di lavoro con campi chiave come Nome componente, Categoria, Stato, Progettista, Sviluppatore e Versione
- Consente la collaborazione in tempo reale sulla stessa bacheca, in modo che gli aggiornamenti vengano visualizzati immediatamente
📌 Ideale per: Responsabili di progettazione, team UX/UI, product manager e squadre di ingegneri che desiderano centralizzare i riferimenti ai componenti, ottimizzare il controllo delle versioni ed eliminare il caos tra i diversi strumenti.
7. Modello di diagramma di flusso del processo di progettazione Miro
Questo modello delinea il tuo percorso di progettazione, dall'ideazione alla consegna, in un flusso chiaro e logico. Utilizza simboli familiari dei diagrammi di flusso, come i rettangoli per le azioni e i rombi per le decisioni.
Inoltre, ti aiuta a mappare ogni passaggio del processo di progettazione, dai metodi di ricerca sugli utenti e la prototipazione fino al collaudo e alla finalizzazione. Il layout intuitivo mantiene la visibilità del quadro generale, lasciando spazio alle sfumature e alle iterazioni.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Fornisce un progetto visivo per guidare il flusso di lavoro della progettazione grafica dall'inizio alla fine
- Modifica forme, colori e connettori per adattarli allo stile del tuo progetto
- Inserisci file, schizzi o link direttamente nel tuo flusso
📌 Ideale per: Strateghi di design, team UX/UI, product manager e consulenti di innovazione che desiderano trasformare metodi astratti in flussi di lavoro con visibilità.
8. Modello Retrogramma Design Sprint
Il modello di design thinking crea uno spazio chiaro e accogliente per concludere il tuo sprint, riflettendo su ciò che ha funzionato e su ciò che puoi migliorare.
Progettato come una lavagna retrospettiva guidata, aiuta nella condivisione di intuizioni attraverso sezioni strutturate e di colore.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Guida i team attraverso una retrospettiva mirata di un'ora con un caloroso benvenuto, un breve riassunto e una riflessione in tre passaggi: Alti, Bassi, Desideri
- Copre aspetti essenziali come il formato dello sprint (remoto vs offline), le dinamiche del team e i risultati dello sprint (obiettivi, soluzioni, test)
- Include nota del facilitatore incorporate sulla lavagna, ottime per le prime retrospettive ma facili da rimuovere una volta acquisita familiarità
📌 Ideale per: facilitatori di design sprint o chiunque stia concludendo uno sprint e desideri promuovere il miglioramento continuo.
💡 Suggerimento professionale: prova il test "e se non fosse così". Prendi qualsiasi ipotesi sulla tua lavagna, ad esempio "gli utenti vogliono l'opzione più economica", e ribaltala: "e se non fosse così?" Questo costringe il tuo team a esplorare nuovi punti di vista e a scoprire soluzioni che altrimenti non vedresti.
Quali sono i limiti dei modelli Miro?
La flessibilità di Miro è un punto di forza, ma comporta anche dei compromessi. Questi sono i limiti che potresti incontrare nei flussi di lavoro reali:
- Impone restrizioni basate sui crediti: Limita la collaborazione attraverso un sistema di crediti che imposti un limite all'uso dei modelli e alle funzionalità interattive
- *limita la personalizzazione dei modelli: il blocco dell'accesso alla creazione e alla modifica avanzata dei modelli nei piani gratis o starter
- Causa colli di bottiglia nelle prestazioni: rallenta la collaborazione su bacheche complesse e ricche di modelli a causa di ritardi e prestazioni lente
- Limita le capacità di automazione: si basa su interventi manuali per attività ricorrente e fasi di progettazione con opzioni di automazione minime
- *dipende fortemente dalla dipendenza dalla connessione Internet: interrompe le sessioni di progettazione con funzionalità offline limitate o inesistenti per i team distribuiti
- Crea costi amministrativi aggiuntivi: richiede un monitoraggio costante dell'utilizzo del credito, dei limiti della lavagna e delle restrizioni del piano
💡 Suggerimento professionale: riformulate sempre le sfide come domande del tipo "Come potremmo...". Esempio, invece di dire "Il flusso di registrazione è confuso", chiedete "Come potremmo rendere la registrazione più semplice?". In questo modo il brainstorming rimane aperto e si evita che i team si fissino troppo presto su soluzioni limitate.
Alternative ClickUp ai modelli Miro
Miro ti aiuta ad avviare rapidamente i workshop, ma la vera sfida arriva dopo le note.
Troppo spesso, le idee brillanti si perdono in screenshot o lavagne sparse senza un titolare chiaro. È qui che ClickUp for Design, l'app completa per il lavoro, trasforma le sessioni di brainstorming in progetti realizzabili.
A differenza delle lavagne autonome, ClickUp crea la connessione tra i risultati dei tuoi workshop direttamente ad attività, documenti, Sequenza e sprint. Non ti limiti a fare brainstorming: crei, assegni e consegni, tutto nello stesso spazio.
*modelli Miro vs. modelli ClickUp: qual è la differenza?
Miro ti aiuta ad avviare i workshop con lavagne, post-it e schemi. ClickUp fa un passo avanti con la connessione di queste intuizioni a attività, Sequenza, automazioni e risultati finali.
|Funzionalità/Funzione
|Modelli Miro
|Modelli ClickUp
|Obiettivo principale
|Brainstorming e ideazione
|Esecuzione e consegna
|Ideale per
|Mappare l'empatia, design sprint, retrospettive
|Trasforma le idee in attività, documenti, progetti, e Sequenza
|Collaborazione
|Note, votazioni, commenti
|Attività in tempo reale, titolari, stati, automazioni
|Integrazione con flusso di lavoro
|Finisce sulla lavagna
|Si collega direttamente ai progetti e alle operazioni
|Valore
|Creatività visiva
|Esecuzione completa dei progetti
🧠 Pensala in questo modo: Miro ti aiuta a immaginare cosa realizzare. ClickUp ti aiuta a realizzarlo davvero.
Ecco alcuni dei migliori modelli ClickUp per il design thinking:
1. Modello ClickUp per l'ideazione del design
Il modello ClickUp Design Ideation funge da hub centralizzato per canalizzare il pensiero creativo in un impulso tangibile per il progetto. Mette a fuoco le tecniche di ideazione fornendo uno spazio per il brainstorming, la classificazione delle idee e il monitoraggio dei progressi.
Inoltre, poiché fa parte di ClickUp, potrai usufruire delle sue funzionalità di automazione, assistenza IA, assegnazione delle attività e dipendenza per portare avanti le tue idee migliori.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Suddividi il lavoro in fasi utilizzando gli stati delle attività personalizzati di ClickUp, come Aperto e Completato , in modo che i team sappiano cosa è in sospeso e cosa è in programma
- Tagga gli attributi come temi per una migliore comprensione di ogni idea con i campi personalizzati di ClickUp
- Avvia il brainstorming più rapidamente con la guida introduttiva integrata
- Ottieni una visione d'insieme chiara utilizzando il diagramma di ideazione del design per mappare la struttura
✏️ ClickUp in azione I team creativi utilizzano spesso questo modello per catturare le idee grezze durante il brainstorming e poi perfezionarle in attività attuabili. Ad esempio, un product manager potrebbe organizzare una sessione di ideazione, tag ogni idea in base a lavoro richiesto e impatto, e poi assegnare quelle più promettenti direttamente ai designer o agli sviluppatori.
📌 Ideale per: Team creativi, product manager, professionisti UX/UI e consulenti di innovazione.
💡 Suggerimento professionale: Organizzare un workshop è solo l'inizio. È anche necessario documentare chiaramente i risultati. Ecco una breve demo su come utilizzare l'IA in ClickUp per ottimizzare la documentazione:
📮 Approfondimento ClickUp: Il 16% dei manager ha difficoltà a integrare gli aggiornamenti provenienti da più strumenti in una visione coerente. Quando gli aggiornamenti sono sparsi, si finisce per dedicare più tempo a mettere insieme le informazioni e meno tempo a guidare.
Il risultato? Oneri amministrativi superflui, intuizioni mancate e disallineamenti. Con l'area di lavoro all-in-one di ClickUp, i manager possono centralizzare attività, documenti e aggiornamenti, riducendo il lavoro superfluo e mettendo in evidenza le intuizioni più importanti proprio quando servono.
💫 Risultati reali: Riunisci 200 professionisti in un'area di lavoro di ClickUp, utilizzando modelli personalizzabili e il monitoraggio del tempo per ridurre i costi generali e migliorare i tempi di consegna in più posizioni.
2. Modello ClickUp Squad Brainstorm
Il modello ClickUp Squad Brainstorm è lo spazio ideale per trasformare l'energia collettiva del team in idee concrete. Aiuta a catturare rapidamente i pensieri, organizzarli in modo chiaro e allinearli alle priorità.
Sono inoltre disponibili due diverse visualizzazioni in varie configurazioni, tra cui Team Work Canvas e Getting Started Guide, per iniziare a lavorare in modo più efficiente.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Organizza le idee con stati personalizzati come Proposto, In fase di revisione e Approvato, in modo che tutti sappiano a che punto è ogni idea
- Utilizza i campi personalizzati per il monitoraggio dei titolari delle idee, del potenziale impatto e dello sforzo stimato
- Facilita sessioni più veloci con prompt integrati e la Squad Brainstorm Bacheca vista Bacheca per una collaborazione visiva
✏️ ClickUp in azione Un team di marketing potrebbe utilizzare questo modello per pianificare una campagna: partendo da una serie di idee grezze, assegnandole un tag in base al titolare e quindi filtrandole in base al criterio "alto impatto/basso lavoro richiesto" per scegliere le campagne che vale la pena perseguire.
📌 Ideale per: Team di prodotto, squadre di marketing, gruppi di innovazione e unità di progetto interfunzionali.
3. Modello di lavagna online Empathy Map di ClickUp
Il modello di lavagna online ClickUp Empathy Map aiuta i team a scoprire informazioni più approfondite sui clienti mappando pensieri, sentimenti, azioni e punti deboli in un unico spazio collaborativo.
È progettato per workshop, sessioni di brainstorming o collaborazione remota per allineare le parti interessate su ciò che i clienti realmente desiderano e che per loro rappresenta un valore. Il modello Empathy map consente inoltre di identificare opportunità di miglioramento di prodotti, servizi e messaggi collegando i punti deboli ai potenziali vantaggi.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Cattura le prospettive dei clienti in sei sezioni chiare: Pensare e sentire, Vedere, Ascoltare, Dire e fare, Dolore e Guadagno
- Utilizza i promt guida in ogni sezione per incoraggiare discussioni più approfondite e significative durante i workshop
- Concentra il tuo team con una sezione centrale dedicata al Profilo del cliente per mantenere i dettagli della persona in primo piano
✏️ ClickUp in azione Un ricercatore UX potrebbe organizzare un workshop remoto in cui i partecipanti inseriscono le loro idee in ciascuna sezione, quindi le taggano per tema. Successivamente, tali idee vengono convertite in attività prioritarie per il team di progettazione, il tutto senza lasciare la lavagna.
📌 Ideale per: team di marketing, designer UX/UI, product manager, startup e team di assistenza.
💡 Come organizzare un workshop di design thinking con i modelliOrganizzare un workshop di design thinking non deve essere necessariamente complicato. I modelli ti forniscono una struttura su cui basarti, così puoi concentrarti sulla creatività invece che sulla logistica.
ecco il flusso:*
Passa dalla lavagna alla realizzazione → In ClickUp, assegna titolari, scadenze e collega le attività alle sequenze
Scegli il tuo framework → Mappa dell'empatia, kit sprint o diagramma di flusso in base al tuo obiettivo
Prepara la fase → Usa i prompt per guidare le presentazioni, le sfide e le regole di base
Collabora in tempo reale → Post-it, votazioni e raggruppamenti mantengono l'allineamento perfetto
Cattura le intuizioni → Riepiloga i temi chiave e trasformali in elementi di azione
4. Modello di persona utente ClickUp
Il modello ClickUp User Persona ti consente di visualizzare e organizzare profili dettagliati dei clienti per guidare le decisioni relative a prodotti, marketing e servizi.
Fornisce uno spazio chiaro e collaborativo per capire chi sono i tuoi utenti, cosa gli interessa e come il tuo team può rispondere in modo efficace. Il modello di design thinking è ottimo per la collaborazione interfunzionale tra i team di progettazione, marketing, prodotto e del supporto.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Mappare le caratteristiche degli utenti, le storie personali, le motivazioni, i punti deboli e le esigenze in un unico layout facile da navigare
- Utilizza sezioni codificate con colore e una legenda per una rapida consultazione e maggiore chiarezza durante il brainstorming di nuove idee
- Mantieni le tue strategie Our Response collegate direttamente a ciascuna persona per un piano immediato delle azioni
- Aggiungi un contesto visivo con foto e biografie per umanizzare i dati e aiutare i team a entrare in empatia con gli utenti reali
✏️ ClickUp in azioneI team di prodotto spesso creano qui dei profili e poi li collegano direttamente al loro backlog. Per esempio, ogni richiesta di funzionalità/funzione può essere taggata a un profilo, in modo che il team possa vedere esattamente quali esigenze dei clienti soddisfa.
📌 Ideale per: Product manager, esperti di marketing, designer UX/UI, team commerciali e startup che mirano a mantenere il cliente al centro di ogni decisione.
🔍 Lo sapevate? IDEO, l'agenzia spesso accreditata per aver reso popolare il design thinking, ha realizzato il primo mouse Apple creando un prototipo con materiali di uso quotidiano, come penne a sfera e vaschette di burro. Si sono concentrati meno sull'aspetto e più sulla sensazione che dava utilizzarlo.
5. Modello di flusso utente ClickUp
Il modello ClickUp User Flow ti offre un modo chiaro e visivo per mappare i passaggi che gli utenti compiono dall'inizio alla fine quando interagiscono con il tuo prodotto o servizio.
Puoi suddividere il percorso in schermate, fasi e punti decisionali. Ciò significa identificare i colli di bottiglia, perfezionare l'esperienza utente e allineare il tuo team sul percorso ottimale da seguire.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Visualizza ogni passaggio del percorso dell'utente con forme a codice colore per attività, azioni e punti decisionali
- Individua i punti di attrito e le opportunità di miglioramento prima di investire nello sviluppo
- Mantieni tutti gli stakeholder allineati con un diagramma semplice e condivisibile che lavora tra i team
- Aggiungi, sposta o aggiorna i passaggi in tempo reale durante i workshop collaborativi
✏️ ClickUp in azione Gli UX designer lo utilizzano per mappare il processo di onboarding degli utenti. Possono vedere rapidamente dove i nuovi utenti abbandonano il processo, quindi tag quei punti critici come attività per gli sviluppatori per migliorare l'esperienza.
📌 Ideale per: Designer UX, product manager, esperti di marketing e sviluppatori che desiderano creare percorsi utente intuitivi, efficienti e orientati alla conversione.
6. Modello di studi sugli utenti ClickUp
Il modello ClickUp User Studies ti aiuta a organizzare, analizzare e agire sul feedback degli utenti in un unico spazio strutturato.
Puoi raggruppare le risposte in categorie, come Interfaccia utente ed Esperienza utente, e taggare in base ai dati demografici o alla fonte. Inoltre, puoi effettuare il monitoraggio di chi ha raccolto i dati e quando. In questo modo, puoi individuare rapidamente le tendenze, dare priorità ai miglioramenti e condividere informazioni utili con il tuo team.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Contrassegna le risposte in base al tipo di utente, alla fascia d'età e alla fonte per ottenere informazioni più approfondite
- Identifica i problemi o i modelli ricorrenti senza doverli ordinare manualmente
- Mantieni la visibilità dei nomi dei ricercatori, delle date e delle email per un facile follow-up
- Converti il feedback direttamente in attività con titolari e scadenze
✏️ ClickUp in azione Un team di ricerca potrebbe registrare qui tutte le risposte al sondaggio e poi filtrarle in base a dati demografici (come l'età o il ruolo) per identificare dei modelli. Le informazioni ottenute possono essere immediatamente trasformate in miglioramenti prioritari del prodotto.
📌 Ideale per: ricercatori UX, product manager, team di controllo qualità e specialisti dell'esperienza cliente.
Ascolta l'esperienza di un utente reale:
Ogni volta che lanciamo un nuovo prodotto o una promozione, il nostro team di grafici invia il materiale creativo tramite ClickUp e, invece di passare da email a riunioni, posso semplicemente commentare direttamente sul documento, il che rende l'intero processo più efficiente ed efficace. Direi che la funzionalità di commento e ClickUp mi fanno risparmiare facilmente circa il 50% del mio tempo.
Ogni volta che lanciamo un nuovo prodotto o una promozione, il nostro team di grafici invia il materiale creativo tramite ClickUp e, invece di scambiare email e partecipare a riunioni, posso semplicemente commentare direttamente sul documento, il che rende l'intero processo più efficiente ed efficace. Direi che la funzionalità di commento e ClickUp mi fanno risparmiare circa il 50% del mio tempo.
7. Modello di test di usabilità ClickUp
Il modello di test di usabilità ClickUp ti aiuta a pianificare, condurre e analizzare i test di usabilità in un unico spazio di lavoro organizzato.
Puoi monitorare i partecipanti, documentare le osservazioni e registrare i feedback per ogni scenario di test. Ciò significa che puoi identificare rapidamente i modelli, individuare i problemi di usabilità e promuovere la condivisione di informazioni utili con il tuo team.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Organizza tutte le sessioni di test, i partecipanti e le note in un unico posto per facilitarne la consultazione
- Individua i punti critici ricorrenti in termini di usabilità con una documentazione chiara e strutturata
- Condivisione immediata dei risultati con gli altri stakeholder per accelerare le decisioni di progettazione
- Mantieni il tuo processo di test coerente tra diversi progetti e prodotti
✏️ ClickUp in azioneI designer spesso allegato screenshot e clip video delle sessioni di test direttamente alle attività, rendendo più facile per gli sviluppatori vedere esattamente quali sono le difficoltà degli utenti e come risolverle.
📌 Ideale per: ricercatori UX, product manager e designer che desiderano eseguire test di usabilità strutturati e basati su approfondimenti.
🧠 Curiosità: Herbert Simon ha introdotto per la prima volta il concetto di design thinking nel 1969, suggerendo che il pensiero strutturato e iterativo potesse essere applicato per risolvere tutti i tipi di problemi complessi, non solo quelli visivi.
8. Modello di piano di test di usabilità ClickUp
Il modello di piano di test di usabilità ClickUp ti aiuta a semplificare l'intero processo di test.
Il modello per i test di usabilità ti consente di documentare le osservazioni, effettuare il monitoraggio dello stato e archiviare tutti i materiali relativi ai test per un accesso rapido. In questo modo è più facile individuare i problemi di usabilità, riconoscere le tendenze e fornire raccomandazioni concrete.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Piano e gestisci tutte le fasi di test in un unico posizione organizzata
- Registra feedback qualitativi e quantitativi in modo strutturato
- Identifica più rapidamente le sfide ricorrenti relative all'usabilità all'interno del software di formazione
- Condivisione dei report istantaneamente per accelerare i miglioramenti del design
✏️ ClickUp in azionePrima del lancio di un prodotto, i team di controllo qualità possono utilizzare questo modello per pianificare sessioni di test, assegnare facilitatori e effettuare il monitoraggio dei risultati, assicurandosi che ogni bug di usabilità venga individuato prima del rilascio.
📌 Ideale per: ricercatori UX, product manager e team di progettazione che desiderano un flusso di lavoro di test di usabilità ripetibile ed efficiente.
9. Modello ClickUp per la definizione del problema
Il modello ClickUp Problem Statement ti aiuta a definire, comprendere e affrontare in modo visivo le sfide più urgenti dei tuoi clienti target.
Ti guida nella raccolta dei dettagli essenziali del profilo dei clienti, come dati demografici, occupazione e posizione. Puoi analizzare i loro obiettivi, gli ostacoli che devono affrontare e le ragioni alla base di tali ostacoli. Ciò garantisce che il tuo team si concentri sulla risoluzione dei problemi giusti con soluzioni che si adattano veramente alle loro esigenze.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Documenta i dettagli chiave dei clienti in una sezione dedicata del profilo per mantenere il contesto chiaro per tutti
- Delinea chiaramente gli obiettivi dei clienti per guidare lo sviluppo di prodotti o servizi
- Identifica gli ostacoli e le loro cause alla radice per raggiungere efficacemente il traguardo dei miglioramenti
- Crea un'unica fonte di verità per i problemi dei clienti, facile per la condivisione tra i team
- Utilizzalo nei workshop di scoperta, nelle sessioni di ricerca o nel piano strategico per allineare le parti interessate
✏️ ClickUp in azione Un team di progettazione di servizi potrebbe utilizzare questo modello per inquadrare i problemi ricorrenti del supporto clienti. Invece di lamentele vaghe, catturano il "problema reale" e fanno brainstorming sulle soluzioni legate a obiettivi misurabili.
📌 Ideale per: Product manager, ricercatori UX, team di marketing, fondatori di startup e team di progettazione di servizi.
10. Modello ClickUp Design Sprint
Il modello ClickUp Design Sprint aiuta i team a mappare i problemi, dare priorità alle funzionalità/funzione e passare dalle idee alle soluzioni testate in pochi giorni.
Organizza le attività in fasi sprint, come mappare, bozzetti, prototipazione e test, in modo da poter mantenere tutti allineati e in linea con gli obiettivi. Ciò significa un processo decisionale più rapido, una maggiore precisione e una collaborazione più efficace durante tutto il processo di progettazione. È possibile utilizzarlo sia per gli sprint di persona che per quelli remoti.
🌟 Ecco perché ti piacerà:
- Suddividi il tuo sprint in fasi chiare con elenchi di attività dedicati per ogni giorno
- Tieni traccia dei progressi in modo visivo con stati personalizzati come Da fare, in corso e completato
- Assegna attività, stabilisci priorità e aggiungi nota per mantenere tutti sulla stessa pagina
- Centralizza i file e le risorse degli sprint in modo che il tuo team possa accedere a tutto da un unico posto
✏️ ClickUp in azione Le startup lo utilizzano spesso per testare nuove idee di prodotto. In pochi giorni, possono passare dalla definizione del problema al test del prototipo, con tutte le note, le intuizioni e le decisioni archiviate in un unico posto.
📌 Ideale per: team di prodotto, designer UX/UI, fondatori di startup e team agili che eseguono sprint di progettazione strutturati.
🧠 Curiosità: La mentalità "fail fast" nel design thinking si concentra sull'apprendimento rapido. La prototipazione rapida aiuta i team a ottenere feedback tempestivi, in modo da poter cambiare rotta prima di sprecare mesi sulla strada sbagliata.
Progetta il flusso di lavoro perfetto con ClickUp
I workshop di successo generano energia. Ma senza il sistema giusto, quei post-it e quegli schizzi troppo spesso rimangono appesi al muro. ClickUp colma il divario tra brainstorming ed esecuzione, mantenendo vivo lo slancio.
Con ClickUp, il tuo team può trasformare le mappe di empatia in storie reali degli utenti, trasformare le idee sprint in elenchi di attività e mantenere le tempistiche, la titolarità e i risultati con visibilità per tutti.
Trasforma l'ispirazione in risultati concreti con ClickUp. Inizia oggi stesso gratis! ✅
Domande frequenti sui modelli di design thinking di Miro
Un modello di design thinking offre ai team una tela strutturata per il brainstorming, per mappare le idee e per la verifica delle soluzioni. Riduce i tempi di preparazione e aiuta i workshop a rimanere concentrati.
Sì, Miro offre modelli gratis per principianti come mappe di empatia e kit sprint. Tuttavia, la personalizzazione avanzata potrebbe richiedere un piano a pagamento.
I modelli Miro sono ottimi per i workshop, ma i modelli ClickUp offrono una connessione diretta ad attività, documenti, Sequenza e sprint, consentendoti di passare dalle idee alla realizzazione in un'unica piattaforma.