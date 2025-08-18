I 11 migliori strumenti di brand awareness per aumentare la tua visibilità nel 2025

È raro trovare un prodotto davvero unico sul mercato. Molte aziende offrono soluzioni e prodotti simili, ma solo pochi diventano i preferiti dei consumatori. Questo è il potere del branding.

Infatti, il 76,7% dei marketer concorda sul fatto che l'obiettivo principale del branding è distinguersi dalla concorrenza.

Ecco perché il monitoraggio del lavoro richiesto per aumentare la brand awareness tramite un software di brand tracking dovrebbe essere parte integrante della tua strategia di marketing.

Ma non è necessario setacciare manualmente il volume di ricerche relative al marchio, il traffico del sito web, i sondaggi sulla brand awareness e i dati di Google Trends. Gli strumenti dedicati alla brand awareness possono semplificare notevolmente il tuo lavoro.

In questo articolo esploreremo alcuni dei migliori strumenti di misurazione della brand awareness per aiutarti a monitorare, analizzare e far crescere la presenza del tuo marchio in modo efficace.

Non sei sicuro di quale strumento sia più adatto ai tuoi KPI di brand awareness? Ecco un confronto diretto tra i migliori strumenti di brand awareness per aiutarti a decidere in base a funzionalità/funzioni, prezzi e valutazioni degli utenti.

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi* Valutazioni ClickUp Gestione delle campagne di brand awareness dall'inizio alla fine per team di tutte le dimensioni Pianificazione delle campagne, dashboard, assistente IA, gestione delle attività, documentazione, collaborazione in team Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende G2: 4,7/5, Capterra: 4,6/5 Hootsuite Pianificazione dei social media e monitoraggio delle menzioni del marchio per grandi team interni Calendario dei contenuti, gestione della finestra In arrivo, ascolto social, analisi, monitoraggio del sentiment con IA Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 99 $/utente/mese G2: 4,2/5, Capterra: 4,4/5 Brand24 Monitoraggio del marchio in tempo reale e analisi del sentiment per aziende e grandi agenzie Menzioni, rilevamento del sentiment, approfondimenti sugli influencer, avvisi sulle parole chiave, assistente IA Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 199 $/utente/mese G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Sprout Social Social listening con approfondimenti sul coinvolgimento del pubblico per grandi agenzie Finestra In arrivo intelligente, report sul pubblico, flussi di lavoro di pubblicazione, monitoraggio del sentiment, approfondimenti basati sull'IA Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 199 $/utente/mese G2: 4,4/5, Capterra: 4,4/5 Semrush Visibilità SEO e benchmarking della concorrenza per grandi team interni o agenzie Monitoraggio delle parole chiave, audit dei backlink, ricerca per marchio, Market Explorer, ottimizzazione dei contenuti con IA Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 139,95 $/utente/mese G2: 4,5/5, Capterra: 4,6/5 Menzioni Gestione della reputazione e monitoraggio degli influencer per agenzie e aziende di medie e grandi dimensioni Avvisi in tempo reale, analisi del sentiment, punteggi degli influencer, dashboard Versione di prova gratuita disponibile; piani personalizzati a pagamento a partire da 599 $ G2: 4,3/5, Capterra: 4,7/5 Meltwater Copertura mediatica globale e percezione del marchio per aziende e grandi agenzie di PR Menzioni globali, quota di voce, impatto sui media, analisi del sentiment con IA Prezzi personalizzati G2: 4,1/5, Capterra: 4,2/5 SurveyMonkey Sondaggi sulla brand awareness e analisi della percezione per le piccole e medie imprese Logica dei sondaggi, modelli, segmentazione, analisi delle tendenze IA, integrazione CRM/email Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $30/utente/mese G2: 4,4/5, Capterra: 4,6/5 Google Analytics Monitoraggio del traffico sul sito web e del ROI delle campagne per i team interni Monitoraggio degli eventi, reportistica sul funnel, integrazione Ads/Search Console Free G2: 4,5/5, Capterra: 4,7/5 Ahrefs Visibilità del marchio basata sulla SEO e strategia dei contenuti per aziende e grandi agenzie Classifica delle parole chiave, monitoraggio dei backlink, audit del sito, approfondimenti sulla concorrenza, monitoraggio della ricerca IA Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 129 $/utente/mese G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Upfluence Campagne di brand marketing basate sugli influencer per aziende e agenzie di influencer marketing Ricerca di influencer, automazione della divulgazione, integrazione con Shopify, monitoraggio delle campagne Prezzi personalizzati G2: 4,6/5, Capterra: 4,3/5

Se il tuo marchio venisse improvvisamente menzionato da un influencer o citato da un media di nicchia, riusciresti a cogliere l'occasione in tempo per rispondere o amplificare il messaggio? I migliori strumenti per la brand awareness ti aiutano a rimanere visibile, strategico e informato.

Ecco cosa cercare quando selezioni i possibili strumenti per la tua azienda:

Traccia le menzioni del marchio, la presenza online e la percezione del marchio sui social e sul web e ti avvisa in tempo reale

Misura il coinvolgimento sui social media come follower, commenti e condivisioni relative al brand

Monitora il modo in cui il tuo pubblico di riferimento interagisce con i tuoi contenuti, compresi quelli generati dagli utenti

Analizza le campagne di brand awareness, il volume di ricerche relative al marchio, il traffico sul sito web e le metriche di brand awareness in un'unica dashboard

Confronta le prestazioni dei concorrenti per valutare la tua strategia di marca

Raccoglie il sentiment e il feedback sul brand attraverso sondaggi, recensioni e approfondimenti diretti sul pubblico

Si integra con altri strumenti, come Google Analytics, CRM o il tuo strumento di gestione dei social media

Ecco alcune opzioni che rendono più facile monitorare la presenza del tuo marchio, migliorarne il riconoscimento e ottenere informazioni preziose su ciò che funziona (e ciò che non funziona).

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti.

1. ClickUp (Ideale per gestire le campagne di brand awareness, dalla pianificazione all'esecuzione)

Riunisci obiettivi, idee e stato di avanzamento in un unico posto con aggiornamenti in tempo reale utilizzando ClickUp

Gestire una campagna di brand awareness comporta la gestione di più scadenze, creatività, approvazioni di contenuti e metriche di performance. ClickUp aiuta a riunire tutte queste parti in movimento in un unico posto, offrendo ai team di marketing il pieno controllo dal primo brainstorming alla revisione finale delle performance.

Inizia con la pianificazione della campagna. Con le attività di ClickUp, puoi organizzare visivamente ogni campagna in attività e attività secondarie gestibili, ciascuna con titolari, date di scadenza e priorità chiari.

Assicurati che ogni collaboratore sappia esattamente cosa ci si aspetta da lui con le attività di ClickUp

Ad esempio, un social media manager che pianifica il lancio di un nuovo prodotto può assegnare attività di copywriting, progettazione, approvazione e pianificazione come attività separate, tutte collegate all'obiettivo principale della campagna. L'intero team può vedere cosa è in movimento e cosa è in stallo, riducendo i passaggi avanti e indietro.

I team di marketing che utilizzano ClickUp mantengono la responsabilità, soprattutto quando gestiscono la presenza del marchio su più piattaforme di social media o fusi orari.

Misura efficacemente la brand awareness e adatta la tua strategia utilizzando i dashboard di ClickUp

Per il monitoraggio delle prestazioni, le dashboard di ClickUp consentono di creare visualizzazioni in tempo reale delle metriche chiave relative alla brand awareness (ad esempio, volume di ricerca del marchio, traffico di riferimento e coinvolgimento sui social media). In questo modo è più facile capire cosa funziona e ottimizzare le campagne in corso.

ClickUp è anche compatibile con strumenti come Google Analytics, HubSpot e piattaforme di social listening, offrendoti maggiore flessibilità per connettere le origini dati importanti per la tua strategia di brand awareness.

Ottieni ClickUp Brain per ottenere informazioni approfondite e analizzare il sentiment sul tuo marchio dalle menzioni online

ClickUp Brain, la potente IA integrata in ClickUp, è il tuo assistente sempre attento in tutto ciò che fai. Fa tutto, dalla ricerca sul web all'analisi delle menzioni del marchio durante la settimana, dall'analisi dei ticket di assistenza alla generazione di riepiloghi/riassunti del sentiment.

Hai inviato una campagna di feedback ai clienti utilizzando i moduli ClickUp? Chiedi a Brain di analizzare le risposte per ottenere metriche di consapevolezza o temi ricorrenti.

💡 Suggerimento per i professionisti: ecco una guida rapida su come sfruttare ClickUp Brain per le attività di marketing basate sull'IA.

Per un'esecuzione senza intervento manuale, gli agenti Autopilot di ClickUp sono ideali per i team impegnati che gestiscono campagne di brand awareness simultanee. Poiché questi agenti IA sono completamente integrati nella tua area di lavoro, si adattano in tempo reale.

Ad esempio, quando vengono aggiunti aggiornamenti all'attività della campagna, un agente Autopilot può generare istantaneamente un report di stato contestualizzato e condividerlo con il team dirigenziale tramite il tuo canale interno.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Può risultare opprimente per i nuovi utenti a causa dell'ampio intervallo di funzionalità/funzioni e visualizzazioni

Senza una configurazione accurata degli avvisi e degli osservatori, è possibile che si verifichi un sovraccarico di notifiche

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Questo utente G2 ha dichiarato:

Ogni campagna, escalation, miglioramento di processo e attività è conservata in un unico posto, collegata tramite viste personalizzate, automazioni, documenti e dashboard. Sostituisce fogli di calcolo sparsi, thread Slack infiniti e strumenti isolati.

Ogni campagna, escalation, miglioramento di processo e attività è raccolta in un unico posto, collegata tramite viste personalizzate, automazioni, documenti e dashboard. Sostituisce fogli di calcolo sparsi, thread Slack infiniti e strumenti isolati.

👀 Curiosità: la parola "brand" deriva dal termine norreno brandr, che significa bruciare. In origine si riferiva alla pratica di marchiare a fuoco il bestiame per indicarne la titolarità.

2. Hootsuite (ideale per gestire la brand awareness attraverso l'ascolto e l'analisi dei social media)

via Hootsuite

Quando il tuo brand vive sui social media, ogni commento, menzione e tendenza è importante.

Hootsuite aiuta i team a costruire e proteggere la brand awareness unificando la pianificazione dei contenuti, il coinvolgimento e l'analisi in un'unica dashboard.

Inoltre, le sue funzionalità di ascolto social ti consentono di monitorare le menzioni del marchio, il sentiment e l'attività dei concorrenti in tempo reale, in modo da poter rispondere rapidamente e rimanere rilevante. OwlyGPT monitora il sentiment in tempo reale per fornire i suggerimenti di contenuto più pertinenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hootsuite

Traccia le menzioni del marchio, le tendenze della concorrenza e il sentiment con strumenti di ascolto social basati sull'IA

Pianifica, pubblica e gestisci i contenuti su tutte le principali piattaforme social

Confronta le prestazioni sui social e ottieni suggerimenti sui momenti migliori per pubblicare i tuoi post

Automatizza le risposte, assegna attività al team e gestisci il coinvolgimento da un'unica finestra In arrivo

Integra Canva, Google Drive e oltre 100 strumenti per la creazione di contenuti e la reportistica

Limiti di Hootsuite

I piani di livello superiore sono costosi rispetto ad altri strumenti di brand awareness

Alcune funzionalità/funzioni di analisi e automazione sono limitate ai piani di livello Enterprise

I tempi di risposta dell'assistenza clienti possono essere lenti, secondo le recensioni degli utenti

Prezzi di Hootsuite

Standard : 99 $ al mese per utente

Avanzato : 249 $/mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hootsuite

G2 : 4,3/5 (oltre 6.300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 3.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Hootsuite

Questo utente di Capterra ha sottolineato:

Hootsuite è ottimo per gestire contenuti e campagne, con un'assistenza eccellente e funzionalità utili come Amplify.

Hootsuite è ottimo per gestire contenuti e campagne, con un'assistenza eccellente e funzionalità utili come Amplify.

3. Brand24 (Il migliore per il monitoraggio in tempo reale delle menzioni e del sentiment relativi al marchio)

tramite Brand24

Brand24 si concentra su un unico obiettivo e lo fa in modo eccellente: monitoraggio del brand in tempo reale. Se il tuo team desidera capire come viene percepito il tuo brand sul web, Brand24 ti offre accesso immediato alle menzioni del brand, all'analisi del sentiment e alle informazioni sugli influencer.

Questo software di gestione del marchio scansiona blog, forum, siti di notizie, video, podcast e piattaforme di social media per catturare conversazioni che spesso passano inosservate.

Chiedi all'IA Brand Assistant qualsiasi domanda sul tuo marchio per ricevere risposte aggiornate basate sull'analisi del sentiment e sui tuoi dati di marketing.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brand24

Monitora le menzioni del marchio in tempo reale su un ampio intervallo di fonti online e piattaforme social media

Ottieni analisi del sentiment basate sull'IA per monitorare i cambiamenti nella percezione del marchio

Identifica i principali influencer e la loro portata nel tuo settore

Crea report personalizzati per visualizzare le metriche relative alla brand awareness nel tempo

Imposta avvisi per parole chiave per monitorare concorrenti, hashtag e nomi di prodotti

Limiti di Brand24

Le integrazioni con i social media non sono così profonde come gli strumenti tradizionali di project management per i social media

I dati storici sono limitati a seconda del piano scelto

Alcuni utenti notano occasionali falsi positivi nell'analisi del sentiment

Prezzi di Brand24

Individuale : 199 $ al mese per utente

Team : 299 $ al mese per utente

Pro : 399 $/mese per utente

Business : 599 $/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Brand24 per utente

G2 : 4,6/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 230 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Brand24

Un utente di Capterra ha notato:

I nostri client desiderano sempre essere al corrente di ogni menzione, ovunque essa sia, sia sui social media che sui blog dei loro clienti, e Brand24 è il modo in cui riusciamo a farlo!

I nostri client desiderano sempre essere al corrente di ogni menzione, ovunque essa sia, sia sui social media che sui blog dei loro clienti, e Brand24 è il modo in cui riusciamo a farlo!

👀 Curiosità: alcuni studi dimostrano che l'uso di un colore distintivo può aumentare il riconoscimento del marchio fino all'80%. Ecco perché associ immediatamente il rosso alla Coca-Cola o il blu a Facebook.

4. Sprout Social (ideale per combinare l'ascolto social con le informazioni sul pubblico)

tramite Sprout Social

Sprout Social aiuta i brand ad andare oltre la semplice pubblicazione di contenuti per comprendere davvero il proprio pubblico.

Un marchio di prodotti per la cura della pelle DTC, ad esempio, può utilizzarlo per monitorare la reazione dei clienti al lancio di un nuovo prodotto su TikTok e Reddit. Oppure un'organizzazione no profit potrebbe monitorare le menzioni del marchio durante una campagna di raccolta fondi per valutare il sentiment e adeguare i messaggi in tempo reale.

Grazie al social listening integrato e alle approfondite informazioni sul pubblico, Sprout semplifica la misurazione della brand awareness e la forma della percezione del marchio.

Funzionalità/funzioni principali di Sprout Social

Tieni traccia delle menzioni del marchio, dell'attività dei concorrenti e del sentiment dei clienti utilizzando strumenti di ascolto social in tempo reale

Gestisci tutte le conversazioni del pubblico attraverso un'unica finestra In arrivo collaborativa

Pianifica e pubblica su più piattaforme con flussi di lavoro di approvazione integrati

Misura il coinvolgimento sui social media e le metriche di brand awareness con report personalizzati

Utilizza informazioni dettagliate generate dall'IA per perfezionare i messaggi e connetterti con il pubblico di destinazione giusto

Limiti di Sprout Social

I prezzi potrebbero non essere accessibili per i team più piccoli che si concentrano sul monitoraggio di base del marchio

Funzionalità/funzioni avanzate come l'analisi del sentiment e l'ascolto richiedono piani di livello superiore

Curva di apprendimento leggermente più ripida per gli utenti che non hanno familiarità con gli strumenti di misurazione della brand awareness

Prezzi di Sprout Social

Standard : 199 $ al mese per utente

Professional : 299 $/mese per utente

Avanzato : 399 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sprout Social

G2: 4,4/5 (oltre 4.200 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Sprout Social

Un utente G2 ha notato:

La finestra In arrivo intelligente rende incredibilmente facile per un social media manager monitorare e rispondere a tutti i commenti e le menzioni del tuo marchio/azienda. È una parte fondamentale del modo in cui la mia azienda mantiene alto il coinvolgimento dei clienti e dei professionisti del settore.

La finestra In arrivo intelligente rende incredibilmente facile per un social media manager monitorare e rispondere a tutti i commenti e le menzioni del tuo marchio/azienda. È una parte fondamentale del modo in cui la mia azienda mantiene alto il coinvolgimento dei clienti e dei professionisti del settore.

📮 ClickUp Insight: Quasi la metà (46%) dei knowledge worker utilizza più strumenti (app di chat, note, piattaforme di project management e documentazione sparsa) solo per stare al passo con le proprie attività. Questa configurazione frammentata crea confusione e rallenta lo stato di avanzamento. ClickUp riunisce tutto in un unico posto. Con strumenti integrati come Email Project Management, Note, Chat e ClickUp Brain basato sull'IA, il tuo lavoro rimane connesso, organizzato e ricercabile. Non dovrai più passare da un'app all'altra: solo produttività ottimizzata, tutto in un'unica area di lavoro.

5. Semrush (il migliore per misurare la visibilità del marchio attraverso la SEO e l'analisi della concorrenza)

via Semrush

Per condurre campagne di brand awareness di successo non basta valutare i dati grezzi. Sono necessarie informazioni approfondite che aiutino a comprendere le prestazioni dei contenuti del tuo brand.

Semrush fa chiarezza su queste ipotesi. Aiuta i team di marketing a vedere esattamente come performano i loro contenuti, quali parole chiave attirano traffico e come si posizionano i concorrenti.

Per i brand strategist focalizzati sulla visibilità nei motori di ricerca e sul coinvolgimento multicanale, Semrush è un motore decisionale. La visualizzazione a 360 gradi dell'impronta online del tuo brand ti aiuta a collegare il lavoro richiesto per i contenuti direttamente ai risultati di crescita.

Le migliori funzionalità/funzioni di Semrush

Monitora la visibilità del brand sui canali organici, a pagamento e social in un'unica dashboard

Identifica le lacune nelle parole chiave e nei contenuti rispetto ai principali concorrenti

Monitora le prestazioni delle parole chiave relative al marchio per misurare il riconoscimento del marchio

Analizza la qualità dei backlink e i domini di riferimento che danno forma all'autorità del brand

Utilizza Market Explorer per confrontare la quota online del tuo brand rispetto alla concorrenza

Limiti di Semrush

Curva di apprendimento elevata per i team che non hanno familiarità con gli strumenti SEO o di analisi

I prezzi potrebbero essere fuori dalla portata delle piccole imprese con esigenze di base

Le funzionalità/funzioni dei social media non sono avanzate come gli strumenti SMM dedicati

Prezzi Semrush

Pro : 139,95 $ al mese per utente

Guru : 249,95 $ al mese per utente

Business: 499,95 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Semrush

G2 : 4,5/5 (oltre 2.700 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Semrush

Questo utente G2 ha dichiarato:

La funzionalità di audit del sito è facile da configurare e genera report chiari, inclusi gli errori tecnici. Il dashboard visivo è facile da leggere e la funzionalità di reportistica è molto utile. Lo strumento PPC è utile per tenere d'occhio i risultati complessivi delle campagne.

La funzionalità di audit del sito è facile da configurare e genera report chiari, inclusi gli errori tecnici. Il dashboard visivo è di facile lettura e la funzionalità di reportistica è molto utile. Lo strumento PPC è utile per tenere d'occhio i risultati complessivi delle campagne.

💡 Suggerimento per i professionisti: hai difficoltà a mantenere coerente la storia del tuo brand su tutte le piattaforme e per tutti i tipi di pubblico?

6. Mention (Ideale per il monitoraggio dei media in tempo reale e l'analisi del sentiment del marchio)

tramite Mention

La maggior parte dei brand pensa che verrà a conoscenza di una crisi solo dopo che questa sarà diventata virale sui social media.

La realtà? Il vero danno inizia molto prima.

Mention consente ai team di marketing di gestire in modo proattivo la brand awareness, permettendo loro di individuare tempestivamente i rischi per la reputazione, monitorare i concorrenti e tenere traccia del sentiment in tempo reale prima che i problemi si aggravino.

Con 1 miliardo di fonti scansionate continuamente, trasforma conversazioni sparse in informazioni chiare su cui puoi agire.

Menzioni: migliori funzionalità/funzioni

Monitora in tempo reale le menzioni del marchio sui social media, blog, forum e testate giornalistiche

Personalizza gli avvisi in base a parole chiave, sentiment, fonte e area geografica per un monitoraggio mirato

Analizza il sentiment pubblico con tag positivi, neutri o negativi basati sull'IA

Identifica gli influencer e le voci più influenti utilizzando i punteggi di influenza delle fonti

Collabora tra team con assegnazione di attività, note e dashboard condivisibili

Identifica le tendenze chiave e monitora la quota di voce del tuo brand con analisi personalizzabili e report automatici

Limiti delle menzioni

L'interfaccia può risultare complessa per i nuovi utenti

Il rilevamento del sentiment a volte classifica erroneamente il tono

L'app mobile ha meno funzionalità rispetto alla versione desktop

Prezzi di Mention

Prezzi personalizzati, a partire da 599 $

Valutazioni e recensioni delle menzioni

G2 : 4,3/5 (oltre 440 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 290 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Mention

Un utente di G2 ha notato:

Ho trovato Mention uno strumento indispensabile per tenere traccia di come il mio dominio viene utilizzato su Internet. Mention fornisce un'indicizzazione aggiornata al minuto dei link, sia positivi che negativi, consentendomi così di adottare i passaggi necessari per proteggere la reputazione dei miei siti web.

Ho trovato Mention uno strumento indispensabile per tenere traccia di come il mio dominio viene utilizzato su Internet. Mention fornisce un'indicizzazione aggiornata al minuto dei link, sia positivi che negativi, consentendomi così di adottare i passaggi necessari per proteggere la reputazione dei miei siti web.

💡 Suggerimento: vuoi che siano i tuoi clienti fedeli a fare marketing per te? Crea un programma di customer advocacy che trasformi gli utenti soddisfatti in potenti sostenitori del tuo brand.

7. Meltwater (Ideale per il monitoraggio dei media globali e il monitoraggio della percezione del marchio)

via Meltwater

Supponiamo che il tuo brand abbia appena lanciato un prodotto in tre paesi diversi. Mentre il tuo team social monitora il coinvolgimento su Instagram, il team PR cerca di capire come il lancio è stato trattato su notizie, blog e podcast.

Meltwater aiuta a unificare il lavoro richiesto. Monitora le menzioni del marchio sulle piattaforme social e sui media globali per offrirti una visione completa di come il tuo marchio viene percepito in tempo reale.

Se stai lanciando una campagna su più mercati o hai bisogno di valutare il ricordo del marchio durante una campagna di pubbliche relazioni, Meltwater offre sia la copertura che il contesto per misurare l'impatto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Meltwater

Monitora le menzioni del brand sui media globali, sulle piattaforme social, sui podcast e sulla stampa

Monitora il sentiment del brand e l'esposizione mediatica con analisi e dashboard basati sull'IA

Confronta la presenza del tuo brand con quella dei concorrenti attraverso metriche relative alla quota di voce e al coinvolgimento

Contestualizza gli insight e misura la visibilità su LLM come ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, ecc. con Meltwater IA

Identifica i media, gli influencer e i giornalisti che danno forma alla narrativa del tuo brand

Correlate la copertura mediatica con il volume di ricerche relative al marchio, il traffico sul sito web e il buzz sui social media

Limiti di Meltwater

La personalizzazione della dashboard e la configurazione dei report possono risultare complesse per i nuovi utenti

I prezzi potrebbero non essere adatti alle startup o ai team di marketing più piccoli

La completezza delle funzionalità/funzioni varia a seconda del piano, con funzionalità avanzate di media intelligence riservate ai livelli superiori

Prezzi di Meltwater

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Meltwater

G2 : 4,0/5 (oltre 2.300 recensioni)

Capterra: 4,0/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Meltwater

Questa recensione su Gartner ha notato:

👀 Curiosità: l'ormai iconico logo Nike è stato disegnato da uno studente di graphic design nel 1971. All'epoca costò solo 35 dollari. Oggi è uno dei marchi più riconoscibili al mondo.

8. SurveyMonkey (ideale per condurre sondaggi sulla brand awareness e monitorare la percezione dei consumatori)

tramite SurveyMonkey

SurveyMonkey aiuta i team a condurre sondaggi strutturati sulla brand awareness per scoprire cosa sta realmente funzionando con il loro pubblico di riferimento.

Che tu stia misurando il ricordo spontaneo del marchio, testando la chiarezza dei messaggi o valutando i cambiamenti nella percezione del marchio dopo una campagna, SurveyMonkey semplifica la raccolta e l'analisi di tali informazioni.

Un marchio CPG, ad esempio, potrebbe condurre un sondaggio pre e post campagna per misurare l'aumento della riconoscibilità del marchio e confrontare i risultati tra i diversi gruppi demografici.

Funzionalità/funzioni migliori di SurveyMonkey

Esegui sondaggi personalizzati sulla brand awareness con strumenti di logica di salto, ramificazione e targeting

Utilizza modelli predefiniti per il monitoraggio del marchio per misurare il ricordo, il sentiment e l'allineamento dell'identità del marchio

Analizza le risposte ai sondaggi con dashboard in tempo reale e analisi delle tendenze

Individua tendenze e modelli con SurveyMonkey IA

Segmenta i risultati in base alla posizione, al tipo di pubblico o alla campagna per perfezionare le strategie di gestione del brand

Integrazione con strumenti di email marketing e sistemi CRM per follow-up e remarketing

Limiti di SurveyMonkey

Non monitora le conversazioni organiche in tempo reale, ma cattura solo ciò che gli intervistati riportano in un sondaggio

Branding personalizzato, analisi dettagliate e logica avanzata sono disponibili solo nei piani di livello superiore

La qualità delle risposte può variare se la distribuzione del sondaggio non è ben mirata

Prezzi di SurveyMonkey

Free Forever

Team Advantage : 30 $ al mese per utente

Team Premier : 92 $ al mese per utente

Enterprise: contatta il reparto commerciale per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (oltre 23.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 10.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di SurveyMonkey

Questo utente G2 ha sottolineato:

Quasi il gold standard per sondaggi, votazioni e questionari. Si tratta di uno strumento utile e la visibilità del marchio lo rende una scelta solida e sicura.

Quasi il gold standard per sondaggi, sondaggi e questionari. Si tratta di uno strumento utile e la visibilità del marchio lo rende una scelta solida e sicura.

9. Google Analytics (ideale per il monitoraggio del comportamento e l'analisi del ROI)

tramite Google Analytics

Se hai mai lanciato una campagna che ha attirato migliaia di visitatori ma non hai idea di dove provengano o cosa abbiano fatto, Google Analytics è stato creato proprio per risolvere questo problema.

GA4 offre una suite completa di analisi comportamentale e di coinvolgimento per i team di marketing che cercano di comprendere il comportamento degli utenti, le prestazioni delle campagne e i percorsi multipiattaforma. Anziché monitorare le menzioni esterne del marchio, questo strumento si concentra sul comportamento degli utenti.

Il vero vantaggio è il monitoraggio basato sugli eventi, che ti aiuta a collegare le informazioni tra siti web, app e strumenti di marketing di Google come Ads e Search Console.

Funzionalità/funzioni principali di Google Analytics

Traccia il comportamento degli utenti sul web e sulle app attraverso un monitoraggio avanzato basato sugli eventi

Visualizza il coinvolgimento del brand con dati demografici sul pubblico, profondità di scorrimento e tempo di visualizzazione dei video

Analizza il ROI del marketing utilizzando l'attribuzione in tempo reale, il monitoraggio del funnel e i report cross-channel

Integrazione con Google Ads, YouTube e Google Search Console per ottimizzare la presenza del brand

Personalizza report e dashboard per monitorare le metriche di brand awareness in un unico posto

Limiti di Google Analytics

Curva di apprendimento ripida per i team che non hanno familiarità con la struttura basata sugli eventi di GA4

La versione Free non include report premium sul funnel, dati illimitati e assistenza a livello di account

Misura solo l'attività sulle tue proprietà digitali e non fornisce informazioni sulle conversazioni che avvengono altrove

Prezzi di Google Analytics

Free

Valutazioni e recensioni di Google Analytics

G2 : 4,5/5,0 (oltre 6.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 8.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Google Analytics

Un utente G2 ha notato:

Ciò che mi piace di più di Google Analytics è la profondità delle informazioni che offre sul comportamento degli utenti. Fornisce un quadro chiaro delle origini del traffico, delle prestazioni delle pagine, dei dati in tempo reale e del monitoraggio delle conversioni. Questo mi aiuta a capire cosa funziona e cosa no. Le dashboard personalizzabili e le opzioni di segmentazione dettagliate mi consentono di concentrarmi sui comportamenti di un pubblico specifico.

Ciò che mi piace di più di Google Analytics è la profondità delle informazioni che offre sul comportamento degli utenti. Fornisce un quadro chiaro delle origini del traffico, delle prestazioni delle pagine, dei dati in tempo reale e del monitoraggio delle conversioni. Questo mi aiuta a capire cosa funziona e cosa no. Le dashboard personalizzabili e le opzioni di segmentazione dettagliate mi consentono di concentrarmi sui comportamenti di un pubblico specifico.

💡 Suggerimento professionale: gestisci campagne su più client senza perdere la testa?

10. Ahrefs (ideale per la visibilità del marchio orientata alla SEO e alla ricerca competitiva)

via Ahrefs

I marketer spesso trascorrono settimane a cercare di indovinare quali contenuti potrebbero funzionare meglio.

Ahrefs elimina queste congetture offrendo informazioni approfondite sulla SEO e sui backlink che collegano direttamente la strategia dei contenuti alla visibilità misurabile del marchio.

Dal monitoraggio delle prestazioni delle parole chiave al monitoraggio dei link ai tuoi concorrenti, Ahrefs fornisce ai team dati utilizzabili per creare campagne di brand awareness che si collegano direttamente al lavoro richiesto dal marketing esistente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ahrefs

Monitora il posizionamento delle parole chiave in diverse aree geografiche e su diversi dispositivi per misurare la presenza del marchio nei motori di ricerca

Monitora i backlink e i domini di riferimento per valutare il riconoscimento e l'autorevolezza del brand

Usa Site Explorer per scoprire lacune nei contenuti, link non funzionanti e pagine con le migliori prestazioni

Analizza le prestazioni dei contenuti attraverso il traffico organico, la difficoltà delle parole chiave e il valore stimato

Monitora le menzioni dei marchi della concorrenza e la quota di ricerca per mettere a punto la strategia della campagna

Analizza e confronta la visibilità della ricerca IA nei più diffusi LLM come Gemini, ChatGPT, Google AI Panoramica, ecc.

Limiti di Ahrefs

Nessun monitoraggio dei social media o analisi diretta del sentiment del marchio

Dati in tempo reale limitati rispetto agli strumenti di social listening

I piani di base possono sembrare costosi per i team di piccole dimensioni

Prezzi di Ahrefs

Lite : 129 $ al mese per utente

Standard : 249 $ al mese per utente

Avanzato : 449 $/mese per utente

Enterprise: 1499 $/mese per utente (impegno annuale)

Valutazioni e recensioni di Ahrefs

G2 : 4,6/5,0 (oltre 560 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 570 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Ahrefs

Questo utente di TrustPilot ha detto:

Adoro Ahrefs perché offre un kit completo di strumenti SEO con dati per l'analisi dei backlink, la ricerca delle parole chiave, l'analisi della concorrenza e gli audit dei siti. Ha un'ottima UX/UI ed è facile da usare sia per i principianti che per i professionisti, aiutando non solo a migliorare la visibilità del sito web e il traffico organico.

Adoro Ahrefs perché offre un kit completo di strumenti SEO con dati per l'analisi dei backlink, la ricerca delle parole chiave, l'analisi della concorrenza e gli audit dei siti. Ha un'ottima UX/UI ed è facile da usare sia per i principianti che per i professionisti, aiutando non solo a migliorare la visibilità del sito web e il traffico organico.

11. Upfluence (Ideale per campagne di brand awareness basate sugli influencer)

via Upfluence

Se la tua strategia di brand awareness si basa fortemente sull'influencer marketing, Upfluence è la soluzione ideale.

Questo strumento di influencer marketing è progettato per aiutare i brand a identificare, valutare e collaborare con gli influencer, mantenendo una visibilità in tempo reale sulle prestazioni delle campagne. Puoi monitorare la portata, il coinvolgimento e l'impatto dei contenuti su piattaforme come Instagram, TikTok e YouTube.

Upfluence ti offre anche filtri di ricerca avanzati per trovare influencer in base ai dati demografici del pubblico, al tasso di coinvolgimento e al tipo di contenuto. In questo modo è più facile realizzare campagne di influencer marketing altamente mirate che ti aiutano ad aumentare la brand awareness.

Le migliori funzionalità/funzioni di Upfluence

Cerca e filtra oltre 3 milioni di influencer in base a nicchia, posizione e statistiche sul pubblico

Monitora le metriche delle campagne come la portata, il coinvolgimento e le conversioni

Automatizza il coinvolgimento degli influencer con flussi di lavoro email personalizzabili

Integrazione con piattaforme di e-commerce come Shopify per monitorare le vendite generate dagli influencer

Monitora le menzioni e il sentiment del brand utilizzando strumenti di social listening integrati

Limiti di Upfluence

I prezzi non sono trasparenti e potrebbero risultare costosi per i marchi più piccoli

La curva di apprendimento può essere ripida per i team che non hanno familiarità con le piattaforme di influencer

Si concentra esclusivamente sull'influencer marketing e non fornisce un monitoraggio più ampio del marchio o metriche di visibilità SEO

Prezzi di Upfluence

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Upfluence

G2 : 4,6/5,0 (oltre 130 recensioni)

Capterra: 4,3/5,0 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Upfluence

Un utente di G2 ha notato:

Sono riuscito a trovare 150 influencer da contattare in poche ore e poi ho creato una campagna per raggiungere un pubblico più ampio. Mi sono piaciute le email di follow-up automatiche inviate agli influencer che non rispondevano.

Sono riuscito a trovare 150 influencer da contattare in poche ore e poi ho creato una campagna per raggiungere un pubblico più ampio. Mi sono piaciute le email di follow-up automatiche inviate agli influencer che non rispondevano.

💡 Suggerimento professionale: hai difficoltà a trasmettere il tuo messaggio in modo efficace su tutti i canali?

Ecco tre strumenti aggiuntivi che aiutano a costruire la brand awareness:

BuzzSumo: aiuta a identificare i contenuti più performanti e gli influencer chiave per aumentare la visibilità del marchio

Mentionlytics: analizza il sentiment e monitora le menzioni dei concorrenti, con assistenza multilingue, ideale per il monitoraggio dei marchi globali

Brandwatch: fornisce approfondimenti sui consumatori, analisi delle tendenze e monitoraggio del sentiment basato sull'IA

ClickUp e lascia che sia il tuo marchio a parlare

Non puoi far crescere ciò che non puoi misurare; la brand awareness non fa eccezione.

Molte piattaforme di misurazione della brand awareness offrono una visibilità parziale: una monitora le menzioni, un'altra mostra i picchi di traffico e un'altra ancora confronta i concorrenti. Tuttavia, ClickUp eccelle nell'unire tutti questi componenti disparati.

Dall'assegnazione delle attività ai calendari dei contenuti, fino alle dashboard in tempo reale, ClickUp crea il sistema che guida le attività del tuo brand. Non dovrai più passare da una scheda all'altra o destreggiarti tra più strumenti.

Poiché le attività della tua campagna e le metriche del tuo brand risiedono nello stesso sistema, puoi collegare facilmente il lavoro che fai con i risultati che ottieni.

Come ha affermato Dayana Mileva di Pontica Solutions:

Cercavo una piattaforma di project management e ho trovato la migliore. Fin da subito ho capito che ClickUp poteva risolvere tutti i nostri problemi e creare soluzioni pronte all'uso che ci avrebbero portato vantaggi che non avrei mai immaginato.

Cercavo una piattaforma di project management e ho trovato la migliore. Fin da subito ho capito che ClickUp avrebbe potuto risolvere tutti i nostri problemi e creare soluzioni pronte all'uso che ci avrebbero portato vantaggi che non avrei nemmeno immaginato.

Vuoi monitorare con precisione la crescita reale del tuo brand? Registrati subito su ClickUp!