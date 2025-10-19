Modelli gratis per la posizione del marchio per definire e differenziare il tuo marchio

Un posizionamento chiaro del marchio aiuta le persone a capire immediatamente chi sei, mantiene il tuo team allineato e ti assicura una presenza forte sul mercato. È qui che entrano in gioco i modelli di posizionamento del marchio: rendono semplice definire il tuo valore, distinguerti dalla massa e creare una connessione con le persone che contano di più.

In questa guida troverai modelli che trasformano la posizione del marchio da "un altro noioso compito di branding" a un momento in cui "finalmente tutto acquista senso".

*cosa sono i modelli di posizione del marchio?

Le dichiarazioni di posizionamento del marchio sono strumenti pratici che ti aiutano a definire il nucleo della tua strategia di marca. Invece di partire da una pagina bianca, avrai a disposizione un formato strutturato per affrontare le domande chiave: A chi ti rivolgi? Cosa offri? In cosa ti distingui? Perché qualcuno dovrebbe interessarsi a te?

Una dichiarazione di posizione del marchio forte definisce ciò che vendi realmente: non solo il prodotto o il servizio, ma anche il valore, la sensazione e l'esperienza. Aiuta a garantire che i tuoi messaggi, le immagini e le campagne vadano nella stessa direzione.

Alcuni modelli di branding sono semplici e basati su frasi. Altri offrono modelli più visivi, come una mappa di posizionamento che mostra la posizione del tuo marchio rispetto alla concorrenza. A seconda del tuo modo di pensare e del tuo modo di lavorare, entrambi possono essere utili.

🧠 Curiosità: la parola "brand" deriva dal termine norreno brandr, che significa "bruciare". Si riferisce ai marchi a fuoco apposti sui prodotti o sul bestiame per indicarne la titolarità

cosa rende efficace un modello di posizione del marchio?*

Non tutte le dichiarazioni di posizione del marchio sono uguali. Una dichiarazione efficace ti offre chiarezza, direzione e gli strumenti per comunicare il tuo valore con sicurezza.

Quindi, prima di effettuare la selezione, assicurati che la soluzione soddisfi la tua lista di controllo, che dovrebbe includere funzionalità/funzioni quali:

Include una struttura chiara: un modello efficace ti guida nella creazione di una dichiarazione di posizionamento efficace che copre il tuo pubblico di riferimento, la categoria di mercato, il punto di differenza e il vantaggio chiave

lascia spazio al linguaggio reale: *I modelli migliori non impongono parole alla moda o gergo aziendale. Lasciano spazio al linguaggio semplice, in modo che la tua dichiarazione di posizionamento suoni come qualcosa che le persone reali direbbero e crederebbero

connessione a strumenti strategici più ampi:* alcuni modelli sono collegati naturalmente alle mappe di posizionamento del marchio o alle funzionalità/funzione di project management, consentendoti di passare dalla strategia all'esecuzione

proposta di valore basata sui vantaggi:* invece di elencare le funzionalità di differenziazione del prodotto , il modello dovrebbe guidarti verso un posizionamento unico del tuo prodotto, concentrandosi sui risultati o sulla trasformazione che esso offre

Profilo del pubblico di destinazione: il miglior modello di posizione sul mercato ti guida nell'identificazione dei segmenti di clientela più mirati in base all'età o al titolo professionale, alle esigenze reali, alle sfide e alle motivazioni

Struttura flessibile: i modelli migliori lasciano spazio per bozze, versioni alternative e nota. Che tu stia lanciando una nuova idea o perfezionando un marchio già affermato, un : i modelli migliori lasciano spazio per bozze, versioni alternative e nota. Che tu stia lanciando una nuova idea o perfezionando un marchio già affermato, un modello di posizione del prodotto utile si adatta alla tua fase di sviluppo

➡️ Per saperne di più: I migliori modelli di proposta di valore aziendale

I migliori modelli di posizione del marchio

ClickUp, l'app completa per il lavoro, elimina il caos dal posizionamento del marchio: niente più note sparpagliate o momenti in cui ti chiedi "Dove abbiamo salvato quel documento?".

Grazie a una varietà di modelli pronti all'uso, ti aiuta a organizzare le tue idee, definire il valore unico del tuo marchio e mantenere il tuo team allineato in ogni passaggio del processo. Ecco le migliori dichiarazioni di posizionamento del marchio da utilizzare:

1. Modello di branding ClickUp

Ottieni il modello gratis Garantisci un branding coerente su tutti i canali con il modello di branding di ClickUp

Il modello di branding ClickUp è il tuo kit di strumenti all-in-one per costruire un'identità di marca coerente. Ti aiuta a definire il tuo stile visivo, semplificare le approvazioni e organizzare ogni risorsa.

Il modello garantisce che i valori del tuo marchio risuonino con i tuoi clienti creando un'immagine coerente su tutti i canali. Inoltre, essendo personalizzato, ti consente di risparmiare tempo collaborando con i membri del tuo team.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora le attività di branding con stati chiari come Da fare, in corso e completata.

Personalizza i campi per includere dettagli quali il tipo di approvazione, il membro del team responsabile e la fase del progetto.

Utilizza diverse visualizzazioni, come il calendario e la lavagna del marchio, per una migliore visualizzazione.

Conserva tutti i materiali di branding in un unico spazio e assicurati che tutti siano sulla stessa pagina.

🔑 Ideale per: team di marketing e brand manager alla ricerca di un approccio strutturato al branding.

💡 Suggerimento professionale: utilizza diverse visualizzazioni per una migliore gestione del marchio. Fai un piano delle attività e visualizza le scadenze con la visualizzazione Calendario. Archivia e accedi ai materiali che richiedono l'approvazione del client con la visualizzazione Per l'approvazione del client. Fai brainstorming di idee e organizza le risorse con la vista Bacheca del marchio!

2. Modello di linee guida del marchio ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea linee guida facilmente accessibili con il modello di linee guida del marchio di ClickUp.

Il modello ClickUp Brand Guidelines è stato creato per aiutare i team a documentare e organizzare gli standard del marchio in uno spazio flessibile e collaborativo. Offre un layout pulito per definire gli elementi fondamentali del tuo marchio, tra cui l'uso del logo, la tipografia, il tono di voce e i principi di progettazione.

Grazie alla flessibilità del drag-and-drop, potrai mappare la tua identità in modo visivo e collaborativo, rendendo più facile per i team interni ed esterni mantenere la coerenza nella presentazione del marchio.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Assicurati un accesso rapido alle linee guida per tutti i lavori richiesti di marketing del marchio.

Indica cosa da fare e cosa non fare per il tuo marchio.

Invita i membri del team ad aiutarti a definire linee guida chiare e di facile comprensione.

Includi la missione del tuo marchio e i dettagli dell'azienda per garantire che i nuovi membri acquisiscano rapidamente familiarità.

🔑 Ideale per: team di marketing e designer che desiderano mantenere un'immagine del marchio coerente e professionale.

➡️ Per saperne di più: Modelli di strategia di prodotto per i team di prodotto

3. Modello di lavagna online per le linee guida del marchio ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati che le linee guida del tuo marchio siano accessibili con il modello di lavagna online delle linee guida del marchio di ClickUp.

Hai difficoltà a mantenere la coerenza del tuo marchio tra i vari team e canali? Non cercare oltre: questo modello di linee guida per il marchio è quello che fa per te! Il modello di lavagna online delle linee guida per il marchio ClickUp semplifica la definizione, la documentazione e la condivisione di ogni elemento della tua identità visiva.

Crea un hub centralizzato in cui le decisioni creative vengono delineate e garantita la condivisione con il tuo team e si adatta alle esigenze in continua evoluzione del tuo marchio, mantenendo al contempo un'identità e un'immagine coerenti.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Definisci gli elementi del marchio come loghi, colori e font in un'unica posizione centralizzata.

Collabora in tempo reale con i membri del team per perfezionare le linee guida del marchio su una lavagna interattiva online.

Visualizza i componenti del marchio per garantire la coerenza su tutte le piattaforme.

Accedi immediatamente al modello, senza alcuna configurazione richiesta.

Guarda come la tua visione del marchio prende vita, in modo semplice e collaborativo con ClickUp:

🔑 Ideale per: team che cercano un approccio strutturato allo sviluppo delle linee guida del marchio.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis di linee guida per il marchio per il tuo team di marketing

4. Modello di brand book ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un brand book completo con il modello Brand Book di ClickUp.

Il modello ClickUp Brand Book ti aiuta a documentare tutto, dalla tua missione e dai tuoi valori ai loghi e alla tipografia. Con una guida video e prompt guidati, ti consente di creare un brand book che contiene tutti gli elementi cruciali, tra cui risorse di branding, marchio digitale, icone e colore.

Il modello ti consente di collaborare in tempo reale per garantire che tutti rimangano allineati. Inoltre, puoi effettuare la condivisione del libro senza problemi con link pubblici e privati. ​

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Documenta la missione, i valori e la storia del tuo marchio in un unico posto.

Organizza in modo sistematico elementi visivi come loghi, colore e font.

Personalizza le sezioni in base alle caratteristiche uniche del tuo marchio.

Fai brainstorming di idee, effettua la condivisione di feedback e apporta modifiche al tuo brand book con facilità

🔑 Ideale per: Team che desiderano creare una guida al marchio completa e accessibile.

5. Modello di identità del marchio ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un'identità di marca di grande impatto con il modello di identità di marca di ClickUp

Stai creando un marchio da zero o rinnovando uno esistente? Il modello di identità del marchio ClickUp offre un approccio strutturato per definire la personalità, i valori e gli elementi visivi del tuo marchio.

Ti aiuta a creare la connessione tra i valori, la personalità e le immagini del tuo marchio, in modo che tutto racconti la stessa storia. Invece di scavare tra file sparsi, avrai uno spazio chiaro e accessibile per catturare tutto.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Definisci la personalità e i valori fondamentali del tuo marchio per guidare tutti i lavori richiesti di branding

Utilizza campi personalizzabili per gestire e classificare in modo efficiente gli elementi del marchio

Crea una voce chiara per il tuo marchio, in linea con la missione della tua azienda e il tuo pubblico

Assegna diverse sezioni ai membri del team e imposta le notifiche per il monitoraggio dello stato

🔑 Ideale per: Team di marketing che mirano a creare un'identità di marca coerente e di grande impatto.

🧠 Lo sapevi? Il 71% dei clienti è più propenso ad acquistare un marchio che riconosce! Non c'è da stupirsi che un branding coerente possa aiutarti a ottenere una crescita fino al 20% e un aumento del fatturato del 33%!

6. Modello di guida allo stile del logo ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati che il tuo logo sia utilizzato in modo coerente con il modello di guida allo stile del logo ClickUp

Vedere una versione allungata o pixelata del tuo logo utilizzata da qualche parte è frustrante. Il tuo logo è una parte fondamentale della tua strategia commerciale e marketing, merita di essere trattato in questo modo.

Il modello di guida allo stile del logo ClickUp è la soluzione ideale per mantenere la coerenza del logo su tutte le piattaforme.

Fornisce uno spazio collaborativo per definire e documentare ogni aspetto dell'utilizzo del tuo logo, dai codici colore alle linee guida sulla spaziatura. Ciò garantisce che tutti, dai team interni ai partner esterni, utilizzino correttamente il tuo logo.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Stabilisci linee guida chiare per l'utilizzo del logo, inclusi i valori di colore, le dimensioni e lo spazio

Organizza tutte le risorse relative al logo, come la tavolozza dei colori principali, le icone delle app e le regole da fare e da evitare nell'uso del logo, in un'unica posizione facilmente accessibile

Monitora il stato degli aggiornamenti del logo con stati personalizzati

Assicurati che tutte le parti interessate siano a conoscenza delle politiche di utilizzo del logo

🔑 Ideale per: Team di progettazione e brand manager che desiderano semplificare l'utilizzo e la gestione dei loghi.

➡️ Per saperne di più: Come sviluppare una strategia commerciale e marketing (+ esempio)

7. Modello di gestione del marchio ClickUp

Ottieni il modello gratis Distinguiti dalla concorrenza con il modello di gestione del marchio di ClickUp

La gestione di un marchio comporta la necessità di destreggiarsi tra numerosi elementi: campagne, risorse, feedback e altro ancora. Il modello di gestione del marchio ClickUp centralizza questi componenti, fornendo uno spazio per pianificare il piano, eseguire e monitorare le strategie del tuo marchio.

Grazie agli stati e ai campi personalizzabili, puoi assicurarti che ogni attività venga monitorata e cogliere ogni opportunità. Inoltre, con questo strumento di gestione del marchio puoi allineare gli sforzi del tuo team e mantenere la coerenza del marchio su tutti i canali senza alcuno sforzo.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Organizza le risorse del marchio e le linee guida per la gestione dei prodotti in una posizione centralizzata per un facile accesso

Utilizza la visualizzazione elenco e vista Bacheca per visualizzare le attività e lo stato

Assegna attività e stabilisci scadenze per garantire la responsabilità e l'esecuzione tempestiva

Integra funzionalità/funzione come dashboard e documento per una gestione completa

🔑 Ideale per: Brand manager che desiderano sviluppare e supervisionare strategie di marca con esito positivo.

8. Modello di guida allo stile del marchio ClickUp

Ottieni il modello gratis Sviluppa un marchio riconoscibile con il modello di guida allo stile del marchio di ClickUp

Ti senti sopraffatto dall'idea di creare una guida allo stile del marchio? Il modello ClickUp Create Brand Style Guide semplifica questo processo, soprattutto per i principianti. Offre un approccio strutturato alla definizione degli elementi visivi e di comunicazione del tuo marchio.

Dalla definizione del tono di voce e dei messaggi chiave alla definizione delle regole per l'uso del logo e del colore, questo modello getta le basi per un'identità di marca forte e chiara che riflette la tua posizione sul mercato.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Mostra colori, font e iconografia in un'unica guida chiara e scorrevole

Utilizza la vista Bacheca "Creazione Process" per rivedere le tue attività e modificarne i dettagli

Aggiungi riferimenti rapidi per il tuo team, i tuoi collaboratori freelance o i tuoi partner

Effettua la modifica e aggiorna facilmente la tua guida al marchio man mano che il tuo marchio si evolve

🔑 Ideale per: Teams che desiderano stabilire un'identità di marca professionale.

9. Modello di progetto di rebranding ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati un'esperienza di rebranding senza intoppi con il modello di progetto di rebranding di ClickUp

Il modello Rebranding Project Template di ClickUp è stato creato per aiutarti a rinnovare il tuo marchio, rendendo il processo entusiasmante. Piano, esegue e monitora ogni aspetto della tua iniziativa di rebranding in un unico spazio.

Grazie alle diverse visualizzazioni, puoi creare una roadmap che ti guiderà verso il lancio con esito positivo della tua nuova identità di marca. La parte migliore? Ti consente di collaborare con vari reparti e assegnare responsabilità dall'interno dell'area di lavoro.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dello stato di avanzamento delle diverse attività con oltre 12 stati personalizzati, tra cui Da fare, In corso e Revisione interna

Registra idee e concetti che potrebbero non essere direttamente correlati al rebranding nell'elenco di sviluppo dei concetti

Monitora lo stato con le funzionalità di monitoraggio integrate per rispettare la tabella di marcia

Utilizza le dipendenze per capire quali attività devono essere completate prima

🔑 Ideale per: Team che stanno conducendo una revisione completa del marchio, dalle startup che rinnovano il proprio look alle aziende legacy che evolvono la propria identità.

10. Modello di piano di lancio del marchio ClickUp

Ottieni il modello gratis Lancia il tuo marchio con esito positivo con il modello di piano di lancio del marchio di ClickUp

Il modello ClickUp Brand Launch Plan garantisce che ogni attività, scadenza e membro del team siano perfettamente in sincronizzazione. Trasforma il complesso processo di lancio di un marchio in un percorso gestibile e collaborativo.

Con questo modello, mappare la tua strategia di lancio, assegna le responsabilità e monitora lo stato, tutto in un unico hub. Ti aiuta a creare una sequenza per un lancio tempestivo, a tenere informati gli stakeholder e a garantire che il tuo modello aziendale sia ben definito

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Suddividi il lancio in fasi con stati personalizzati come Non avviato, In corso e Completato

Assegna le attività a team o individui specifici, garantendo responsabilità e chiarezza

Visualizza l'intera tempistica di lancio con le viste Riunioni, Attività di progetto e Sequenza

Monitora lo stato e modifica i piani in modo dinamico grazie alle funzionalità di monitoraggio integrate

🔑 Ideale per: Team e project manager che stanno pianificando il lancio completo di un marchio in un piano.

💡 Suggerimento professionale: collabora senza intoppi con il tuo team e pianifica le riunioni utilizzando la vista Riunioni. Tieni traccia delle tue attività in una vista settimanale con la vista Sequenza. Cosa c'è di più? Assegna un codice colore alle tue attività per vedere rapidamente quali sono ancora da programmare e quali sono scadute!

11. Modello di posizione del prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Sviluppa una posizione di prodotto convincente con il modello di posizione di prodotto di ClickUp

posizionare il tuo prodotto in un mercato affollato può sembrare come cercare di farsi sentire in una festa rumorosa. Il modello di posizionamento del prodotto ClickUp ti aiuta a farti strada tra il rumore, aiutandoti a definire la proposta di valore unica del tuo prodotto.

Il modello aiuta a definire il tuo pubblico di riferimento, a mappare i suoi punti deboli e a evidenziare chiaramente ciò che differenzia il tuo prodotto. È inoltre completamente personalizzabile per adattarsi al flusso di lavoro del tuo team, garantendo l'allineamento tra tutte le parti interessate.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Crea liste di controllo dettagliate per il monitoraggio delle cose da fare

Visualizza i tuoi stati utilizzando il campo personalizzato "Stato del contenuto"

Definisci i punti di forza e i fattori chiave di differenziazione del tuo prodotto

Collabora con team interfunzionali per allineare i messaggi

🔑 Ideale per: Product manager che desiderano definire una strategia di posizione del prodotto convincente.

➡️ Per saperne di più: Il miglior software di gestione del marketing per le piccole aziende

12. Modello di mappa percettiva ClickUp

Ottieni il modello gratis Comprendi come i tuoi clienti visualizzano il tuo prodotto con il modello di mappa percettiva di ClickUp.

Il modello di mappa percettiva di ClickUp è perfetto per visualizzare come i clienti percepiscono il tuo marchio rispetto alla concorrenza. Ti consente di mappare gli attributi chiave per identificare le lacune nel mercato e le opportunità di differenziazione.

Il modello è uno strumento essenziale per i professionisti del marketing che mirano a comprendere e influenzare le percezioni dei clienti target. Inoltre, puoi ottenere una rappresentazione chiara e visiva della posizione del tuo marchio per prendere decisioni strategiche.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Visualizza e analizza la percezione dei consumatori per identificare la posizione sul mercato.

Valuta come il tuo prodotto può migliorare rispetto alla concorrenza.

Prendi decisioni informate e strategiche grazie a informazioni basate sui dati.

Migliora il tuo lavoro richiesto nel marketing comprendendo il punto di vista dei clienti.

🔑 Ideale per: Professionisti del marketing e strateghi di marca che desiderano comprendere e migliorare la posizione di mercato dei propri prodotti.

13. Modello di roadmap strategica aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Raggiungi i tuoi obiettivi desiderati con il modello di roadmap strategica aziendale di ClickUp.

La pianificazione strategica spesso sembra come navigare in un labirinto: ci sono così tanti percorsi, ma quale porta al tuo obiettivo? Il modello di roadmap aziendale strategica di ClickUp funge da bussola. Ti aiuta a trovare un percorso chiaro dalla posizione attuale della tua azienda allo stato futuro desiderato.

Il modello suddivide la tua strategia generale in iniziative gestibili e basate sul tempo. Ciò rende più facile per i team allinearsi e agire in modo efficace. Si adatta anche al tuo settore e alla struttura del tuo team, garantendo che rimanga pertinente e facile da usare. ​

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Descrivi la missione della tua azienda, lo stato attuale e gli obiettivi futuri in un formato strutturato.

Utilizza viste personalizzabili, come Roadmap strategica, Scheda di avanzamento, Capacità attuale e Database strategico, per visualizzare i progressi e le dipendenze.

Assegna le responsabilità e stabilisci le priorità per garantire la responsabilità.

Promuovi una comunicazione fluida tra i reparti per raggiungere l'obiettivo

🔑 Ideale per: team esecutivi e project manager che desiderano allineare gli obiettivi organizzativi con piani attuabili.

14. Modello di strategia di commercializzazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Lancia con esito positivo nuovi prodotti con il modello di strategia di commercializzazione di ClickUp.

Il lancio di un prodotto può diventare rapidamente complicato a causa dei diversi team, delle tempistiche contrastanti e delle centinaia di attività da svolgere. Il modello di strategia di commercializzazione di ClickUp aiuta i team a pianificare e ad eseguire ogni parte della loro strategia di commercializzazione in un unico spazio di lavoro organizzato.

Include gruppi di attività predefiniti per le fasi principali come il posizionamento, l'abilitazione alle vendite e la preparazione al lancio. Con questo modello, puoi facilmente tenere traccia delle tempistiche, assegnare le responsabilità e monitorare lo stato senza creare ulteriore confusione.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Suddividi la tua strategia GTM in attività gestibili con stati personalizzati come Aperto e Completato.

Centralizza tutti i documenti relativi alla strategia per facilitarne l'accesso e l'organizzazione.

Incoraggia la collaborazione del team con l'assegnazione delle attività e gli aggiornamenti in tempo reale.

Monitora gli indicatori chiave di prestazione e lo stato con dashboard personalizzabili.

🔑 Ideale per: team di marketing e di prodotto alla ricerca di uno strumento collaborativo per gestire il lancio dei prodotti.

🧠 Curiosità: la gestione del marchio è nata negli anni '50! Aziende come Procter & Gamble sono state pioniere nella gestione del marchio per dare ai prodotti identità distintive, aiutandoli a distinguersi in mercati sempre più affollati. ​

15. Modello ClickUp per il monitoraggio della concorrenza

Ottieni il modello gratis Monitora i tuoi concorrenti e identifica le opportunità con il modello di monitoraggio della concorrenza di ClickUp.

Il modello di monitoraggio della concorrenza di ClickUp è perfetto per monitorare ciò che stanno realizzando i tuoi concorrenti, come stanno fissando i prezzi e come si stanno posizionando sul mercato.

Ti consentono di monitorare aspetti chiave quali funzionalità/funzione dei prodotti, prezzi, strategie di marketing e feedback dei clienti, il tutto in un'unica posizione centralizzata. Organizzando e analizzando questi dati, puoi identificare le tendenze di mercato, scoprire nuove opportunità e prendere decisioni informate per perfezionare le tue strategie.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Monitora le funzionalità/funzioni, i prezzi e i dati di rilascio di diverse categorie di prodotti

Visualizza facilmente le informazioni sulla concorrenza con analisi e reportistica

Utilizza diverse modalità di visualizzare (smartwatch, laptop, smartphone e tutti i prodotti) per monitorare efficacemente le linee di prodotti dei tuoi concorrenti

Individua lacune e opportunità confrontando visivamente i vari attributi

🔑 Ideale per: Team di prodotto e marketing che desiderano raccogliere e organizzare informazioni sulla concorrenza.

➡️ Per saperne di più: Massimizza l'impatto del tuo marketing con questi KPI di brand awareness

*crea marchi più forti con ClickUp

L'utilizzo di modelli per la posizione, la strategia e la gestione del marchio offre al tuo team una struttura chiara, riduce la confusione e aiuta tutti a rimanere allineati man mano che il tuo marchio si evolve.

Invece di partire da zero, puoi basarti su formattare collaudati che ti guidano attraverso il processo, consentendoti comunque di personalizzarli in modo personalizzato.

I modelli personalizzabili di ClickUp aiutano a semplificare il processo e migliorare la collaborazione, fornendoti gli strumenti necessari per creare una strategia di brand coerente. Con potenti funzionalità/funzione come l'automazione delle attività, i documenti collaborativi e il monitoraggio degli obiettivi, tutto ciò di cui hai bisogno per portare il tuo brand al livello successivo è racchiuso in un unico posto.

Iscriviti gratis oggi stesso e guarda tu stesso il risultato!