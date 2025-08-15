I 10 migliori generatori di portfolio IA per creare portfolio digitali di grande effetto

Potresti avere un file pieno di lavori creativi pluripremiati, ma se nessuno li nota, che importanza ha?

Saper creare un portfolio che lasci un'impressione duratura è importante quanto creare il portfolio stesso. Potresti essere il prossimo grande talento, ma se il tuo portfolio sembra un documento Word scritto a caso, le persone che potrebbero offrirti il lavoro dei tuoi sogni passeranno oltre.

E se esistesse uno strumento intelligente che eliminasse tutte le seccature legate alla formattazione e alla progettazione di un portfolio? I generatori di portfolio IA ti aiutano a compilare il tuo lavoro in modo da presentare le tue competenze con chiarezza e impatto.

Abbiamo raccolto i migliori generatori di portfolio IA che ti aiutano a creare portfolio digitali personalizzati senza passare ore a lottare con codici o modelli costosi. Diamo un'occhiata!

👀 Lo sapevi? Una presenza online ben curata influenza in modo significativo le decisioni di assunzione. Infatti, circa un datore di lavoro su due non intervista persone che non riesce a trovare online.

I migliori generatori di portfolio IA in sintesi

Diamo un'occhiata ai migliori generatori di portfolio IA e alle loro funzionalità/funzioni chiave:

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni migliori Prezzi* ClickUp Team di tutte le dimensioni per il project management e i portfolio collaborativi Gestione delle attività, viste dei progetti (Gantt, Bacheca, Elenco), strumenti di collaborazione, monitoraggio del tempo, integrazioni Piano Free disponibile, piani a pagamento con funzionalità/funzioni aggiuntive e opzioni di personalizzazione disponibili per le aziende Durevole Piccole imprese e liberi professionisti, per una rapida presenza online del proprio portfolio Costruttore di siti web basato su IA, generazione automatica dei contenuti, interfaccia facile da usare, fatturazione integrata Piano Free con branding permanente; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese per utente WIX ADI Privati e piccole e medie imprese con portfolio diversificati Processo di progettazione basato sull'IA, editor drag-and-drop, un'ampia gamma di modelli e strumenti aziendali integrati Piano Free con marchio Wix e spazio di archiviazione limitato; piani premium a partire da 17 $/mese/utente 10Web Utenti WordPress alla ricerca di miglioramenti per il proprio sito web basati sull'IA Costruttore di siti web IA basato su WordPress, ottimizzazione automatizzata dei siti web (velocità, core web vitals), hosting gestito Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese PortfolioBox Professionisti creativi come fotografi e artisti Concentrati su portfolio visivi, vari layout di galleria, correzione di bozze dei client e integrazione con l'e-commerce Piano Free con funzionalità/funzioni limitate; piani pro a partire da $10,9/mese/utente Framer IA Designer che danno priorità a siti web senza codice e ricchi dal punto di vista visivo Generazione di siti web basata su IA da prompt, potente editor visivo, animazioni integrate, libreria di componenti Piano Free con sottodominio Framer; piani a pagamento a partire da $10/mese/sito Webflow IA Designer e sviluppatori che desiderano un controllo visivo avanzato Generazione di contenuti basata su IA, potente builder visivo con controllo CSS completo, interazioni personalizzate e animazioni Piano Free con sottodominio Webflow; piani a pagamento a partire da 18 $/mese/utente Canva Singoli individui e piccoli team alla ricerca di portfolio semplici e visivamente accattivanti Interfaccia drag-and-drop intuitiva, vasta libreria di modelli personalizzabili ed elementi di design, funzionalità/funzioni di collaborazione Piano Free con molte funzionalità/funzioni; piani a pagamento a partire da $15/mese/utente Decktopus Individui e team per portfolio in stile presentazione Generazione di slide basata su IA, modelli progettati in modo professionale, facile integrazione dei contenuti e analisi dei dati Piano Free con marchio Decktopus; piani a pagamento a partire da $24,99/mese/utente Hostinger Persone fisiche e piccole e medie imprese che necessitano di hosting incluso Costruttore di siti web (Zyro), hosting web conveniente, vari modelli, funzionalità/funzioni di e-commerce I prezzi variano in base al piano di hosting e ai componenti aggiuntivi; l'accesso al costruttore di siti web è spesso incluso nei piani di hosting

Cosa cercare nei generatori di portfolio IA?

Creare un portfolio che si distingua richiede tempo e abilità. Ma gli strumenti di IA per portfolio possono creare una vetrina professionale in pochi minuti. Ecco cosa tenere a mente quando si sceglie un costruttore di siti web per portfolio:

Creazione automatizzata di portfolio: Formatta automaticamente il tuo lavoro, le tue competenze e i tuoi risultati in layout raffinati utilizzando l'IA

Ampia varietà di modelli: scegli tra un'ampia varietà di modelli su misura per diversi stili e settori

Personalizzazione intelligente: personalizza font, colori e layout per riflettere il tuo marchio personale

Connessioni alla piattaforma: collega il tuo portfolio a LinkedIn, GitHub e altre piattaforme professionali per una facile condivisione

Flessibilità di pubblicazione: Condividi il tuo portfolio in formato PDF, su un dominio personalizzato o tramite un link incorporato

Design mobile-first: ottimizza il tuo sito per un'esperienza di visualizzazione ottimale su telefoni e tablet

Strumenti di analisi e SEO: monitora le prestazioni con strumenti di analisi integrati e aumenta la visibilità con funzionalità SEO

Sicurezza dei dati: proteggi le tue informazioni con una crittografia avanzata e informative sulla privacy trasparenti

🧠 Curiosità: Il concetto di portfolio digitale risale al 1989, quando gli educatori iniziarono a compilare elettronicamente i lavori degli studenti a scopo di archiviazione utilizzando i primi computer e scanner. Oggi, gli strumenti basati sull'IA possono trasformare le tue idee in portfolio eleganti e interattivi in pochi minuti.

📖 Leggi anche: I migliori esempi di portfolio di marketing da cui trarre ispirazione

I migliori generatori di portfolio IA

Ecco i migliori generatori di portfolio IA che mettono in mostra il tuo lavoro come merita e mettono in risalto le tue capacità creative!

1. ClickUp (Ideale per la presentazione di portfolio basati su progetti e la collaborazione)

Prova ClickUp gratis Monitora tutto il lavoro del tuo portfolio in un unico posto con ClickUp Portfolios

Hai trascorso ore a perfezionare il tuo lavoro: non lasciare che finisca sepolto in vecchie cartelle o link sparsi. Con l'app ClickUp per il lavoro, puoi creare un portfolio elegante e ricercabile che non solo ha un aspetto fantastico, ma lavora anche dietro le quinte per mantenere i tuoi progetti organizzati, aggiornati e pronti per la presentazione.

Inizia con ClickUp Portfolios, che ti consente di riunire più progetti, client e flussi creativi in un'unica dashboard chiara e visiva. Ogni portfolio include dettagli sul progetto come stato, scadenze e avanzamento, in modo che i potenziali clienti possano vedere non solo ciò che hai fatto, ma anche esattamente come lavori. Puoi monitorare, modificare e mostrare i tuoi progressi come un professionista.

Ciò che lo rende un potente strumento per la creazione di portfolio digitali è che fornisce aggiornamenti in tempo reale. Puoi personalizzare esattamente ciò che viene visualizzato, come le barre di stato, le scadenze, i membri del team e altro ancora, in modo che la tua visualizzazione funzioni come desideri.

Usa le visualizzazioni di ClickUp per visualizzare le attività in diverse categorie e comunicare come preferisci

È facile filtrare e ordinare per progetto, stato o priorità per rimanere concentrati su ciò che conta di più. Hai bisogno di tenere aggiornati gli altri? Basta condividere la visualizzazione del portfolio tramite un link con le parti interessate in modo che tutti siano allineati. Puoi anche aggiungere contesto con note, tag e allegati, il tutto da un unico dashboard semplificato del portfolio di progetti.

Se desideri una configurazione rapida, il modello ClickUp Portfolio Management ti offre un modo semplice per monitorare i progetti attivi e completati in un unico posto. Ti aiuta a centralizzare i dati dei progetti, facilitando l'aggiornamento e la condivisione del tuo portfolio digitale online.

Ottieni modelli gratuiti Gestisci il tuo lavoro, ma anche mettilo in mostra in modo efficace, rendendo più facile aggiornare potenziali datori di lavoro, collaboratori o clienti in qualsiasi momento con il modello di gestione portfolio ClickUp

Puoi organizzare i lavori passati per client, tipo di progetto o campagna. È particolarmente utile quando vuoi mantenere il tuo portfolio pronto per i client e lo stato di avanzamento trasparente.

Abbiamo menzionato che tutti i modelli di portfolio di ClickUp sono totalmente personalizzabili? Per questo, avrai a disposizione 16 stati personalizzati che ti aiuteranno a tenere traccia di ogni fase del tuo lavoro. Puoi aggiungere maggiore profondità ai tuoi progetti con sei campi personalizzati, come spese, avanzamento e saldo, in modo che nulla sfugga al tuo controllo.

Puoi anche passare da una vista all'altra, tra cui un elenco principale del portfolio e una vista dettagliata delle procedure operative standard dei progetti, per avere un quadro più chiaro di tutto. Inoltre, con il monitoraggio del tempo integrato di ClickUp, i pratici tag e gli avvisi di dipendenza, rimanere organizzati e rispettare le scadenze diventa molto più facile.

💡 Suggerimento per i professionisti: i designer possono fare un ulteriore passaggio con il modello di attività Portfolio di design di ClickUp, che include miniature visive, tag di stato, scadenze e note dei client, tutto in un unico posto.

Hai bisogno di centralizzare i contenuti del tuo portfolio in un ambiente flessibile e collaborativo? Usa ClickUp Docs per conservare tutti i tuoi progetti, lo stato di avanzamento, i casi di studio e le testimonianze dei clienti in un unico posto.

Puoi incorporare contenuti multimediali avanzati, come immagini, video e persino elenchi di attività, per mostrare visivamente il tuo lavoro e rendere il tuo portfolio più accattivante e informativo. Strutturare i contenuti è semplice, grazie al supporto per pagine e sottopagine nidificate che ti consentono di organizzare il tuo portfolio per progetto, competenza o categoria, facilitando la ricerca di esempi pertinenti da parte dei visitatori. Puoi quindi aggiungere sezioni per testimonianze, metriche o flussi di lavoro dietro le quinte per raccontare tutta la storia, non solo mostrare il prodotto finale.

Rendi il tuo portfolio ricco di sfumature e visivamente accattivante con banner con codici colore, opzioni di stile avanzate e una funzionalità di modifica in tempo reale in ClickUp Docs

I documenti sono particolarmente utili per la collaborazione. I team possono modificare i documenti in tempo reale, lasciare commenti e suggerire modifiche: l'ideale per la co-authoring di narrazioni di progetti o per perfezionare i contenuti prima della pubblicazione. I documenti possono essere condivisi pubblicamente senza requisiti di accesso, quindi inviare il tuo portfolio per attirare clienti o collaboratori è semplicissimo.

Puoi collegare i documenti direttamente ad attività o progetti specifici di ClickUp all'interno di ClickUp, mantenendo tutto connesso e facilmente accessibile. Gli strumenti di feedback integrati e il controllo delle versioni assicurano che il tuo portfolio rimanga aggiornato e allineato con il lavoro in corso.

📌 Ad esempio, un designer potrebbe utilizzare ClickUp Docs per scrivere un riepilogo/riassunto di un progetto, incorporare iterazioni di progettazione visiva e collegarsi ai risultati finali. Il team potrebbe quindi rivedere e commentare e, una volta finalizzato, il documento potrebbe essere condiviso come parte di un portfolio pubblico o integrato in un modello di monitoraggio di progetto più ampio.

Per i professionisti che desiderano raccontare la storia dietro un progetto o scrivere panoramiche di progetti o biografie personali, provate ClickUp Brain, l'IA di lavoro più completa e contestualizzata al mondo. È integrata nell'area di lavoro di ClickUp, conosce il vostro lavoro e funge anche da assistente di scrittura IA. È il modo migliore per contestualizzare, generare, perfezionare e localizzare i contenuti del vostro portfolio.

Utilizza l'assistenza alla scrittura IA di ClickUp Brain per generare, modificare, correggere e riepilogare/riassumere i contenuti del tuo portfolio

Basta inserire un prompt e ti aiuterà a redigere sezioni del portfolio che rispecchiano davvero il tuo stile, mantenendo i contenuti chiari, sicuri e privi di errori.

Il ClickUp AI Knowledge Manager può anche rispondere istantaneamente a domande su qualsiasi progetto, documento e conoscenza del team. Per gli autori di portfolio, ciò significa poter visualizzare rapidamente casi di studio pertinenti, risultati di progetti o feedback dei client dall'area di lavoro, semplificando il modo in cui presentano e aggiornano i contenuti del proprio portfolio.

Poni domande a ClickUp AI dai dati della tua area di lavoro e ottieni informazioni e suggerimenti immediati per migliorare il tuo portfolio

Cosa significano per te queste funzionalità/funzioni di ClickUp?

Ottieni molto più di un semplice spazio in cui mostrare il tuo lavoro finito: ClickUp ti consente di mettere in evidenza il tuo processo, la collaborazione e la strategia attraverso una gestione intelligente del portfolio di prodotti. Condividi gli aggiornamenti in tempo reale, invita gli altri a lasciare un feedback e mantieni tutto organizzato con l'IA.

💡 Suggerimento: imposta un agente automatico personalizzato ClickUp che esegue la scansione delle attività completate contrassegnate come "Approvato dal client" e utilizza un sistema di valutazione con campi personalizzati, come "Impatto", "Creatività" o "Soddisfazione del client", per valutare ogni progetto. Solo le attività che soddisfano la tua soglia di qualità (ad esempio, 4 stelle o più) triggereranno l'agente per creare automaticamente una bozza di documento ClickUp per il tuo portfolio, completa di riepiloghi e immagini generati dall'IA. In questo modo, il tuo portfolio rimane curato e ordinato.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Tieni traccia dello stato di avanzamento di ogni progetto in tempo reale, aggiungi attività cardine, imposta scadenze e visualizza il tuo flusso di lavoro per dimostrare le tue capacità di project management ai potenziali client

Registra video esplicativi rapidi con ClickUp Clips per mostrare le fasi di un progetto o le scelte di design

Crea wiki utilizzando ClickUp Docs per documentare il tuo processo, le tue ispirazioni o i tuoi casi di studio in un formato condivisibile

Collabora istantaneamente con i tuoi colleghi o client utilizzando ClickUp Chat , senza cambiare strumento

Automatizza le attività di routine del project management, come la generazione di riepiloghi delle attività in tempo reale, aggiornamenti di stato e elementi di azione utilizzando il project management basato sull'IA tramite ClickUp Brain

Prevedi le scadenze dei progetti, identifica i potenziali ostacoli e suggerisci assegnazioni ottimali delle attività con gli agenti IA di ClickUp

Raccogli feedback o nuovi brief creativi utilizzando i moduli personalizzabili di ClickUp collegati direttamente alle attività

Limiti di ClickUp

I documenti e i modelli di portfolio più pesanti potrebbero richiedere più tempo per essere caricati

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su Reddit recita:

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto fastidioso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, è l'ultima cosa che voglio fare. Utilizzo principalmente l'IA per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Modifica anche ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, specialmente i banner. Sono così carini!

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che esistono strumenti di IA con un livello gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è molto fastidioso. E, onestamente, quando sono immerso nel lavoro, è l'ultima cosa che voglio fare. Utilizzo principalmente l'IA per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Modifica anche ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta molto è Docs. Adoro le opzioni di formattazione, specialmente i banner. Sono così carini!

💡 Suggerimento: Crea un portfolio di design utilizzando le lavagne online di ClickUp! Dalla generazione di immagini IA all'inserimento delle note dei client direttamente nella bacheca, le lavagne online possono essere utilizzate come un sito portfolio dove mostrare la tua creatività con il minimo lavoro richiesto. Puoi anche condividere istantaneamente la tua lavagna online, incorporarla nelle attività, esportarla in formato PDF o persino chattare direttamente su di essa. È come un curriculum visivo dal vivo che risponde e tiene tutti aggiornati.

2. Durable (Ideale per la creazione istantanea di portfolio basati sull'IA)

via Durable

Durable è un costruttore di siti web portfolio che utilizza l'IA per generare portfolio online personalizzati in pochi clic. Include elementi essenziali per le aziende come la fatturazione, la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e persino l'automazione di base del marketing, il tutto da un dashboard pulito e intuitivo.

La piattaforma offre una varietà di modelli di portfolio. Supporta l'esportazione e la pubblicazione senza soluzione di continuità in più formati, rendendola adatta a liberi professionisti e professionisti creativi che desiderano una soluzione rapida e flessibile per creare e aggiornare il proprio portfolio online.

Funzionalità/funzioni migliori e durature

Crea un sito web portfolio in pochi clic: l'IA si occupa del design, del layout e dei contenuti iniziali

Ottimizza la ricerca con strumenti SEO integrati, senza necessità di configurazione manuale

Proteggi il tuo sito con SSL, difesa DDoS e distribuzione globale dei contenuti

Aggiungi funzionalità/funzioni personalizzate come strumenti di pianificazione e testimonianze per aumentare il coinvolgimento

Limiti permanenti

I design generati dall'IA offrono meno opzioni di personalizzazione rispetto ai tradizionali costruttori di siti web. Questo potrebbe limitare il controllo creativo sui layout

Prezzi convenienti

Starter: 15 $ al mese per utente

Business: 25 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni durature

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Durable?

Una recensione su G2 dice:

Crea un sito web in soli cinque minuti. Se desideri aggiornare il sito web, non puoi modificare la versione esistente, ma devi creare un nuovo progetto e poi lavorarci di nuovo.

Crea un sito web in soli cinque minuti. Se desideri aggiornare il sito web, non puoi modificare la versione esistente, ma devi creare un nuovo progetto e poi lavorarci di nuovo.

📖 Leggi anche: Modelli di guide di stile per amplificare il tuo marchio

3. WIX ADI (Ideale per la progettazione guidata dall'IA per creare facilmente portfolio)

tramite WIX ADI

Vuoi creare un portfolio che rifletta il tuo stile creativo e professionale senza assumere uno sviluppatore? Wix è un costruttore di siti web portfolio facile da usare che produce portfolio digitali pronti per la pubblicazione, combinando libertà di progettazione con automazione intelligente.

Il suo generatore di siti basato sull'IA inizia ponendoti alcune domande, ad esempio che tipo di lavoro creativo svolgi e quali sono le tue preferenze estetiche, quindi genera un layout personalizzato per il tuo sito web. Non sei vincolato a un tema: Wix ti offre il controllo completo per modificare, testare ed espandere il tuo spazio online.

Offre anche funzionalità avanzate come strumenti di prenotazione per i client, e-commerce, hosting video e personalizzazione SEO.

Le migliori funzionalità/funzioni di WIX ADI

Scegli tra oltre 900 modelli già pronti per creare un portfolio di qualità che si adatta al tuo marchio

Personalizza ogni elemento di design con un'interfaccia intuitiva che ti offre il massimo controllo

Applica fantastici stili di font e combinazioni di colori per rendere il tuo sito visivamente accattivante

Aggiungi animazioni di ingresso e filtri immagine per catturare l'attenzione dei visitatori

Limiti di WIX ADI

Alcune integrazioni di app di terze parti richiedono passaggi di configurazione aggiuntivi

Prezzi di WIX ADI

Light : 17 $ al mese per utente

Core : 29 $ al mese per utente

Business : 36 $ al mese per utente

Business Elite: 159 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di WIX ADI

G2: 4,2/5 (oltre 1.690 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 10.360 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di WIX ADI?

Una recensione di Capterra recita:

Nel complesso, la mia esperienza con Wix è stata 8/10. È stato perfetto per un sito web per principianti, facile da imparare e da costruire da solo.

Nel complesso, la mia esperienza con Wix è stata 8/10. È stato perfetto per un sito web per principianti, facile da imparare e da costruire da solo.

💡 Suggerimento: Avere un sito web personale può aumentare notevolmente la tua visibilità online e aiutarti ad attirare più clienti. A differenza dell'affidarsi esclusivamente alle piattaforme dei social media, un sito web personalizzato ti consente di mostrare il tuo lavoro in modo strutturato e professionale, rendendo più facile per i clienti navigare e comprendere le tue offerte. Questo approccio centralizzato non solo dimostra il tuo impegno nei confronti del tuo lavoro, ma offre anche un'esperienza fluida ai visitatori che desiderano saperne di più sui tuoi servizi.

4. 10Web (Il migliore per la creazione di portfolio potenziati dall'IA per WordPress)

via 10Web

10Web è ciò che accade quando WordPress incontra l'automazione e decide di diventare efficiente. Offre la flessibilità di WordPress con uno studio di progettazione senza codice, consentendoti di descrivere la tua visione e lasciare che l'IA faccia il lavoro per te.

Una volta generato il tuo sito web portfolio unico, potrai personalizzarlo completamente utilizzando gli strumenti WordPress. Inoltre, è ospitato su Google Cloud, il che significa che è veloce, sicuro e affidabile. Basato su Elementor, l'editor drag-and-drop ti permette di personalizzare ogni aspetto del tema scelto per il tuo sito.

le migliori funzionalità/funzioni di 10Web

Perfeziona testo, immagini e layout con IA Co-Pilot

Approfitta dei design reattivi ottimizzati per dispositivi mobili e delle funzionalità/funzioni di sicurezza avanzate

Crea contenuti ottimizzati per i motori di ricerca che si posizionano bene nei risultati di ricerca

Gestisci il tuo sito con aggiornamenti automatici, hosting di livello professionale e assistenza fornita da Google Cloud

limiti di 10Web

I progetti iniziali generati dall'IA potrebbero richiedere ulteriori modifiche per corrispondere esattamente alla tua visione

prezzi di 10Web

AI Starter: 20 $/mese

IA Premium: 30 $/mese

AI Ultimate: 45 $ al mese

valutazioni e recensioni di 10Web

G2: 4,6/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: 3,7/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di 10Web?

Una recensione G2 evidenzia sia i pro che i contro:

La facilità di tutto, dove non è necessario alcun codice e puoi svolgere il tuo lavoro senza problemi come prima, la facilità di implementazione e le ottime funzionalità che ti consentono di personalizzare il tuo sito web come desideri [...] il dashboard a volte diventa difficile da aprire

La facilità di tutto, dove non è necessario alcun codice e puoi svolgere il tuo lavoro senza problemi come prima, la facilità di implementazione e le ottime funzionalità che ti consentono di personalizzare il tuo sito web come desideri [...] il dashboard a volte diventa difficile da aprire

5. PortfolioBox (Ideale per portfolio visivamente accattivanti e incentrati sulla galleria)

via Portfoliobox

Stanco di una griglia di miniature insipida che passa per un portfolio? Portfoliobox è stato creato appositamente per i creativi - fotografi, designer, illustratori e persino truccatori - e pone la narrazione visiva al centro della sua piattaforma. I suoi modelli sono realizzati per dare respiro al tuo lavoro, con opzioni di layout che sembrano più gallerie curate che siti web standardizzati.

Il generatore di portfolio online è uno strumento sorprendentemente completo: puoi gestire le prenotazioni dei client, vendere stampe o prodotti e persino scrivere un blog dalla stessa dashboard. Sono integrate anche funzionalità di e-commerce e pianificazione, quindi non avrai bisogno di plug-in o strumenti aggiuntivi per gestire la tua attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di PortfolioBox

Vendi prodotti digitali o fisici con funzionalità/funzioni di negozio integrate e diverse opzioni di pagamento

Gestisci le prenotazioni per eventi, corsi o servizi con il monitoraggio della disponibilità in tempo reale

Scegli tra i modelli di portfolio di progetti e aggiungi contenuti come gallerie, CV o musica, senza bisogno di codici

Aumenta la visibilità con la SEO automatica per aiutare i client a trovare il tuo lavoro online

Limiti di PortfolioBox

Il costruttore di siti web portfolio funziona meglio per artisti solisti e piccole imprese, ma potrebbe non essere adatto per operazioni più grandi

Prezzi di PortfolioBox

Free

Personale : 10,9 $ al mese per utente

Professionale: 19,9 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di PortfolioBox

G2: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di PortfolioBox?

Una recensione su G2 dice:

Adoro la vasta scelta di stili e layout della galleria, che ti permette di scegliere non solo quello più adatto al tuo stile artistico, ma anche a ogni singola collezione o progetto... Il salvataggio automatico può essere un po' instabile su alcuni dispositivi, ma è decisamente affidabile su un browser desktop.

Adoro la vasta scelta di stili e layout della galleria, che ti permette di scegliere non solo quello più adatto al tuo stile artistico, ma anche quello più adatto a ogni singola collezione o progetto... Il salvataggio automatico può essere un po' instabile su alcuni dispositivi, ma è decisamente affidabile su un browser desktop.

6. Framer AI (Ideale per generare portfolio interattivi da prompt di testo)

tramite Framer IA

Questo è per i creativi che vogliono diventare globali senza perdere la propria voce. Framer rende semplicissimo creare portfolio multilingue e interattivi a partire da semplici prompt di testo. L'IA genera intere sezioni, layout e interazioni che sembrano essere state codificate a mano da un designer estremamente produttivo.

La sua funzionalità/funzione distintiva è il modo in cui gestisce la localizzazione. Invece di traduzioni goffe o frasi robotiche, Framer ti aiuta a creare versioni del tuo sito specifiche per ogni regione, preservando il tono e le sfumature dei tuoi contenuti originali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Framer IA

Traduci il tuo sito all'istante con l'IA che mantiene la voce del tuo marchio e il tono regionale

Perfeziona i tuoi testi con miglioramenti con un solo clic per contenuti nuovi o esistenti

Personalizza i risultati dell'IA impostando il tono, il contesto e le preferenze lessicali

Controlla layout, animazioni e interattività fin nei minimi dettagli

Limiti di Framer IA

Le funzionalità/funzioni avanzate come i componenti IA personalizzati richiedono un po' di tempo per essere padroneggiate

Prezzi di Framer IA

Mini: 10 $ al mese per sito

Base: 20 $ al mese per sito

Pro: 40 $ al mese per sito

Startup : 75 $ al mese per sito

Scaleup : 200 $ al mese per sito

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Framer IA

G2: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Framer IA?

Una recensione su G2 dice:

Framer mi offre il mix perfetto tra libertà di progettazione e potenza di sviluppo. Posso creare siti web interattivi e completamente reattivi senza toccare una sola riga di codice backend.

Framer mi offre il mix perfetto tra libertà di progettazione e potenza di sviluppo. Posso creare siti web interattivi e completamente reattivi senza toccare una sola riga di codice backend.

7. Webflow (ideale per un controllo visivo potente e senza codice sul design del portfolio)

tramite Webflow

Webflow AI è basato sul principio dello sviluppo visivo. Offre ai creativi accesso diretto agli elementi fondamentali del web (HTML, CSS e JavaScript) attraverso un'interfaccia che ricorda più un software di project management per progetti di design che un tradizionale costruttore di siti web.

Puoi creare strutture di contenuti personalizzate (ad esempio, casi di studio con layout unici, gallerie di immagini dinamiche o librerie di progetti filtrabili) senza scrivere codice di backend. Le animazioni sono basate su sequenze, offrendo ai motion designer e ai visual storyteller gli strumenti per creare interazioni fluide senza dover ricorrere a un team di sviluppatori.

Migliori funzionalità/funzioni di Webflow

Genera automaticamente codice pulito e semantico e ospitalo su un'infrastruttura distribuita a livello globale

Genera titoli, CTA e strutture di blog con l'IA che rispecchiano la voce del tuo brand

Accelera il tuo flusso di lavoro con SEO automatizzato e organizzazione intelligente dei contenuti

Analizza il coinvolgimento dei visitatori con gli approfondimenti IA per aumentare l'impatto del sito

Fai evolvere il tuo portfolio da semplice ad avanzato con il pieno controllo sul design e sulle funzionalità/funzioni

Limiti di Webflow

Avrai bisogno di un po' di tempo per familiarizzare con le funzionalità/funzioni IA e imparare a utilizzarle in modo efficace

La qualità dei risultati dell'IA dipende in larga misura dalla tua capacità di descrivere ciò che desideri

Prezzi di Webflow

Free

Base: 18 $ al mese per utente

CMS: 29 $ al mese per utente

Business: 49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Webflow

G2: 4,4/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 250 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Webflow?

Una recensione su Capterra recita:

La mia esperienza con Webflow è stata complessivamente positiva e ottima! Adoro la versatilità di Webflow e la sua capacità di offrire risultati a vari livelli. Sono molto soddisfatto di Webflow e ritengo che sia un prodotto eccellente nel suo campo. Per i principianti, non è lo strumento di progettazione più facile da imparare se non hanno esperienza con questo tipo di strumenti.

La mia esperienza con Webflow è stata complessivamente positiva e ottima! Adoro la versatilità di Webflow e la sua capacità di offrire risultati a vari livelli. Sono molto soddisfatto di Webflow e ritengo che sia un prodotto eccellente nel suo campo. Per i principianti, non è lo strumento di progettazione più facile da imparare se non hanno esperienza con questo tipo di strumenti.

8. Canva (ideale per progettare portfolio visivi in modo semplice e veloce con modelli)

tramite Canva

Il generatore di siti web gratuiti per portfolio di Canva sfrutta gli strumenti di IA (Magic Studio™) per un design semplice con trascinamento della selezione, offrendo centinaia di modelli di portfolio personalizzabili. Puoi assemblare rapidamente un portfolio digitale con foto, video e grafica integrati e pubblicarlo online con un dominio Canva gratuito o un dominio personalizzato.

Scegli tra oltre 50.000 modelli di grafica e personalizzali utilizzando la vasta libreria di risorse di Canva. Questo creatore di portfolio online elimina le barriere tecniche mantenendo il controllo creativo nelle tue mani.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva

Applica un branding personalizzato con strumenti per loghi, colori e font utilizzando il Brand Kit

Modifica le foto all'istante con strumenti di IA come Background Remover e Photo Enhancer

Collabora in tempo reale su portfolio condivisi con i membri del team ovunque si trovino

Accedi a milioni di foto stock, icone ed elementi di design direttamente dalla piattaforma

Limiti di Canva

Le funzionalità/funzioni avanzate di modifica vettoriale e gestione dei livelli sono limitate rispetto ai software di progettazione professionale

Alcuni elementi dei modelli hanno opzioni di personalizzazione limitate anche per i piani a pagamento

Prezzi di Canva

Free

Pro : 15 $ al mese a persona

Teams : 10 $ al mese per persona (minimo 3 persone)

Enterprise : prezzi personalizzati

Istruzione: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canva

G2: 4,7/5 (oltre 4.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 12.730 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Canva?

Una recensione su G2 recita:

La cosa migliore di Canva è il numero di modelli disponibili e le numerose opzioni di personalizzazione. Ti consente di creare e personalizzare qualsiasi progetto su cui desideri lavorare, che si tratti di un semplice disegno da pubblicare sui social media o di un curriculum che desideri creare.

La cosa migliore di Canva è il numero di modelli disponibili e le numerose opzioni di personalizzazione. Ti consente di creare e personalizzare qualsiasi progetto su cui desideri lavorare, che si tratti di un semplice disegno da pubblicare sui social media o di un curriculum.

9. Decktopus (Il migliore per portfolio in stile presentazione basati sull'IA)

via Decktopus

Decktopus si distingue per aver posto l'IA al centro della progettazione delle presentazioni. Mentre altri strumenti si concentrano sui modelli, Decktopus utilizza algoritmi intelligenti per gestire le decisioni più complesse relative al design.

Ciò significa che puoi concentrare le tue energie sulla creazione di contenuti accattivanti, mentre l'IA si occupa degli elementi visivi, del layout e della formattazione.

Questo strumento è ideale per i team commerciali e gli organizzatori di eventi che hanno bisogno di creare rapidamente presentazioni di grande impatto. Il suo sistema di IA apprende dai tuoi input e dalle tue preferenze, suggerendo layout ed elementi di design che si adattano al tuo marchio e al tuo stile personale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Decktopus

Crea portfolio dinamici con oltre 100 esempi di portfolio professionali da cui trarre ispirazione

Scegli temi e stili che si adattano al tuo marchio, con suggerimenti intelligenti su font e colori

Ricevi feedback in tempo reale sulla presentazione, dal ritmo al linguaggio del corpo

Incorpora moduli interattivi nelle diapositive per raccogliere feedback e acquisire lead

Limiti di Decktopus

Gli utenti alle prime armi potrebbero impiegare un po' di tempo per familiarizzare con tutte le opzioni di personalizzazione IA

Prezzi di Decktopus

Pro: 24,99 $ al mese per utente

Business: 49,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Decktopus

G2: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Decktopus?

Un recensore di Capterra afferma:

Rispetto a PowerPoint, personalizzare i modelli è semplicissimo. Una volta selezionato lo stile e il colore, sei pronto per iniziare. Impiego meno di 10 minuti per personalizzare i modelli. La selezione di immagini stock è limitata. Tuttavia, con così tante immagini e illustrazioni gratuite disponibili in rete, non è un grosso problema.

Rispetto a PowerPoint, personalizzare i modelli è semplicissimo. Una volta selezionato lo stile e il colore, sei pronto per iniziare. Impiego meno di 10 minuti per personalizzare i modelli. La selezione di immagini stock è limitata. Tuttavia, con così tante immagini e illustrazioni gratuite disponibili in rete, non è un grosso problema.

10. Hostinger (Il migliore per hosting all-in-one conveniente e creazione di portfolio)

via Hostinger

Hostinger è una piattaforma web semplice che offre ai creativi esattamente ciò di cui hanno bisogno per costruire un portfolio solido e professionale, senza trasformare il processo in un lavoro a tempo pieno. È veloce, conveniente e piacevolmente semplificato.

Offre una struttura reale senza il solito sovraccarico per artisti, liberi professionisti e designer che preferiscono dedicare il loro tempo alla creazione piuttosto che alla gestione del caos del backend. Con la sua configurazione all-in-one, ottieni hosting, un costruttore di siti web pulito e intuitivo, strumenti SEO di base e funzionalità/funzioni di sicurezza essenziali, tutto subito.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hostinger

Gestisci facilmente il tuo sito con un pannello di controllo hPanel personalizzato

Richiedi un dominio gratuito e ottieni una migrazione del sito web senza intoppi con piani selezionati

Proteggi il tuo sito con SSL, protezione DDoS e monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Garantisci prestazioni veloci a livello globale con un'infrastruttura server multiconteninentale

Limiti di Hostinger

Non è disponibile l'assistenza telefonica e alcuni upsell durante il checkout potrebbero sembrare eccessivi

Prezzi Hostinger

Premium Website Builder: 11,99 $/mese

Business Website Builder: 13,99 $/mese

Valutazioni e recensioni di Hostinger

G2: 4,4/5 (oltre 708 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 302 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hostinger?

Una recensione su Capterra recita:

Prezzi bassi Servizio completo per l'acquisto di domini, hosting, email e creazione di siti web Facile trasferimento dei domini Buon supporto clienti Interfaccia intuitiva Analisi complesse dei siti web. La scelta dei modelli potrebbe essere migliore La configurazione dell'email è complicata Potrebbero esserci più integrazioni, specialmente per l'e-commerce.

Prezzi bassi Servizio completo per l'acquisto di domini, hosting, email e creazione di siti web Facile trasferimento dei domini Buon supporto clienti Interfaccia intuitiva Analisi complesse dei siti web. La scelta dei modelli potrebbe essere migliore La configurazione dell'email è complicata Potrebbero esserci più integrazioni, specialmente per l'e-commerce.

Metti in mostra il tuo lavoro migliore con ClickUp

Per creare un portfolio digitale di grande effetto non basta raccogliere i tuoi lavori migliori. Hai bisogno degli strumenti giusti per organizzare, mostrare e condividere i tuoi progetti creativi in modo efficace.

ClickUp offre un'area di lavoro unificata in cui tu e il tuo team potete creare portfolio straordinari in linea con i vostri obiettivi, monitorando lo stato di avanzamento in tempo reale.

Grazie alle funzionalità personalizzabili, puoi adattare la struttura e la presentazione del tuo portfolio alle tue esigenze specifiche, che tu stia gestendo portfolio di progetti, collezioni di prodotti o lavori creativi. Con potenti strumenti di collaborazione, puoi raccogliere feedback, modificare le priorità e mantenere tutti allineati durante tutto il processo di creazione del portfolio.

