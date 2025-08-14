Slack vs GroupMe: quale app di messaggistica è giusta per te?

Che tu stia guidando un progetto, gestendo un team o semplicemente cercando di evitare che le chat di gruppo si trasformino in caos, la giusta app di messaggistica fa davvero la differenza.

Buone notizie: non mancano ottime opzioni per aumentare la produttività e rimanere connessi, organizzati e lavorare in modo più intelligente (non più duro).

Detto questo, non tutti gli strumenti di messaggistica o comunicazione offrono lo stesso mix di funzionalità e, onestamente, potresti anche non aver bisogno di tutte le funzionalità extra.

Tuttavia, quando team e studenti discutono di come rimanere connessi, due nomi ricorrono spesso: Slack e GroupMe.

Le analizziamo fianco a fianco per aiutarti a determinare quale si adatta meglio al tuo flusso di lavoro.

Confronto tra Slack e GroupMe in sintesi

Funzionalità/funzione Slack GroupMe Integrazioni oltre 2.000 integrazioni di app (Google Drive, Trello, ecc.) Nessuna integrazione importante con altre app Project management Elenchi di attività integrati, documenti collaborativi (Canvas) Nessuno strumento di gestione delle attività Videochiamate/chiamate vocali Riunioni giornaliere, integrazioni con Zoom e Teams Videochiamate solo tramite Microsoft Teams Accedi Desktop, mobile, web; accesso ospite supportato Mobile, web; assistenza tramite SMS (solo Stati Uniti) Limite di utenti Nessun limite rigido; adatto alle grandi organizzazioni Fino a 10.000 membri per gruppo

Cos'è Slack?

tramite Slack

Slack è un'app di messaggistica per team. Consente alle persone di comunicare in tempo reale, individualmente o in gruppo. È possibile creare canali per diversi argomenti, progetti o reparti.

Ti consente anche di condividere file, taggare i membri del team e connettere strumenti come Google Drive o Zoom. Puoi avviare chiamate vocali o videochiamate senza uscire dall'app.

Slack mira a mantenere le conversazioni di lavoro in un unico posto, così non dovrai più fare affidamento su lunghi thread di email o messaggi sparsi.

Funzionalità/funzioni di Slack

Slack offre funzionalità che rendono la comunicazione del team chiara, organizzata e facile da gestire. Ecco cosa offre:

Funzionalità/funzione n. 1: Canali

Canali in Slack

Raggruppa le conversazioni per team, progetto o argomento. Ogni canale è uno spazio dedicato in cui sono raggruppati messaggi, file e strumenti correlati.

I canali pubblici rendono le informazioni accessibili a chiunque all'interno dell'azienda, mentre i canali privati limitano l'accesso a membri specifici. Questa configurazione rende più facile per i team rimanere aggiornati e per i nuovi membri mettersi al passo rapidamente.

Funzionalità/funzione n. 2: messaggi diretti

tramite Slack

I messaggi diretti consentono conversazioni private tra due o più persone. Sono utili per aggiornamenti rapidi, conversazioni secondarie o discussioni delicate.

Gli utenti possono creare DM di gruppo per team più piccoli che lavorano a stretto contatto senza bisogno di un intero canale. Tutto rimane organizzato e facilmente accessibile in un secondo momento.

Funzionalità/funzione n. 3: condivisione dei file

Slack semplifica il caricamento e la condivisione di documenti, fogli di lavoro, immagini, PDF e video direttamente in una conversazione. I file condivisi in un canale o in un messaggio diretto rimangono collegati alla cronologia dei messaggi.

Gli utenti possono cercare i file in un secondo momento per parola chiave, tipo di file o autore della condivisione, rendendo facile trovare i materiali essenziali senza dover cercare in più app.

Funzionalità/funzione n. 4: integrazioni

Slack si connette con migliaia di app come Google Drive, Zoom, Trello, Asana e Salesforce. Queste integrazioni portano direttamente su Slack notifiche, aggiornamenti sui progetti e nuove attività.

I team possono svolgere molte attività, come approvare un documento o partecipare a una riunione, senza dover passare da una piattaforma all'altra. Ciò consente di risparmiare tempo e mantiene attivi i flussi di lavoro all'interno di un'unica area di lavoro.

Funzionalità/funzione n. 5: riunioni giornaliere

tramite Slack

Le riunioni giornaliere di Slack offrono chat vocali e video leggere che possono essere avviate istantaneamente da qualsiasi canale o messaggio diretto. Sono ideali per rapidi aggiornamenti, risolvere problemi più velocemente o scambiare idee senza dover organizzare una riunione formale.

Le riunioni giornaliere supportano anche la condivisione dello schermo, consentendo ai membri del team di mostrare il proprio lavoro in tempo reale e collaborare immediatamente.

Funzionalità/funzione n. 6: IA di Slack

Slack IA offre potenti funzionalità di ricerca e riepilogo/riassunto nei piani a pagamento di Slack. Gli utenti possono porre domande in linguaggio naturale e ricevere risposte concise con citazioni dalla cronologia delle conversazioni del proprio team, rendendo più facile trovare informazioni e mettersi al passo con i progetti.

La piattaforma può generare automaticamente riepiloghi/riassunti dei canali e dei thread lunghi, fornendo una panoramica rapida delle discussioni senza dover leggere tutti i messaggi.

Prezzi di Slack:

Free Forever

Unlimited : 8,75 $ al mese per utente con fatturazione annuale

Business : 15 $ al mese per utente con fatturazione annuale

Enterprise: prezzi personalizzati

Gli studi rivelano che la solitudine sta diventando un fattore importante che influisce sul coinvolgimento e sulle prestazioni dei dipendenti ed è ormai riconosciuta come un rischio aziendale reale. Una parte importante del problema? I team che si affidano esclusivamente alle email e alle app di chat che disperdono le conversazioni e limitano le interazioni significative. Ecco perché è importante scegliere lo strumento di comunicazione giusto. Più il tuo team si sente connesso, meglio collabora, si supporta a vicenda e rimane coinvolto.

Cos'è GroupMe?

tramite GroupMe

GroupMe è uno strumento di chat di proprietà di Microsoft per chat di gruppo informali. Consente alle persone di inviare testi, immagini, video e GIF in gruppi privati. È anche possibile inviare messaggi diretti per conversazioni uno a uno.

Funziona tramite Wi-Fi, dati mobili o persino SMS. Le persone che non hanno l'app possono comunque partecipare e chattare tramite normali messaggi di testo.

GroupMe punta a semplificare la comunicazione di gruppo. È pensato per studenti, amici, famiglie, club e piccoli team che desiderano un modo semplice per restare in contatto senza funzionalità/funzioni extra.

Funzionalità/funzioni di GroupMe

GroupMe rende la comunicazione di gruppo semplice e facile da usare. Ecco cosa offre:

Funzionalità/funzione n. 1: chat di gruppo

Puoi creare gruppi privati per amici, familiari, club o team. Ogni gruppo funge da chat room in cui le persone possono inviare testi, condividere contenuti multimediali e reagire ai messaggi.

Non c'è limite al numero di gruppi che puoi creare, così puoi tenere separate le diverse parti della tua vita.

Funzionalità/funzione n. 2: Messaggi diretti

GroupMe ti consente di inviare messaggi privati a singoli individui. È utile quando hai bisogno di avere una conversazione veloce o condividere qualcosa che non vuoi che tutto il gruppo veda.

I messaggi diretti funzionano proprio come le chat di gruppo, ma rimangono tra te e un'altra persona.

Funzionalità/funzione n. 3. Assistenza tramite SMS

GroupMe funziona anche se qualcuno non ha l'app. Le persone possono partecipare e chattare tramite normali messaggi di testo.

In questo modo è più facile includere tutti, indipendentemente dal fatto che abbiano uno smartphone, un telefono di base o semplicemente preferiscano utilizzare gli SMS.

Chat separate in GroupMe

Funzionalità/funzione n. 4: condivisione di file multimediali

Puoi inviare foto, video e GIF direttamente in qualsiasi chat o creare sondaggi per conoscere rapidamente l'opinione di tutti sui piani. I contenuti multimediali vengono visualizzati nella conversazione, rendendo facile la condivisione di momenti, aggiornamenti o dettagli degli eventi.

Tutto rimane collegato alla cronologia della chat, così puoi scorrere indietro e trovare i file condivisi quando necessario.

Funzionalità/funzione n. 5: notifiche personalizzate

GroupMe ti offre il controllo sulle notifiche. Puoi silenziare gruppi specifici, disattivare gli avvisi durante le ore di punta o personalizzare i suoni per le diverse chat.

Ti aiuta a rimanere connesso senza sentirti sopraffatto da notifiche costanti.

Prezzi di GroupMe

Free Forever

groupMe è gratuito. Puoi scaricare l'app su iOS, Android o utilizzarla sul web senza alcun costo di sottoscrizione. Se utilizzi gli SMS per inviare o ricevere messaggi, potrebbero essere applicate le tariffe standard del tuo operatore per l'invio di messaggi di testo

L'app offre anche acquisti in-app opzionali, come pacchetti di emoji, che vanno da $0,99 a $1,99. Non ci sono livelli premium o aggiornamenti a pagamento, solo le funzionalità/funzioni di base disponibili per tutti gli utenti.

Slack vs GroupMe: confronto delle funzionalità/funzioni

Come abbiamo visto, sia Slack che GroupMe sono app di messaggistica, ma con scopi diversi. Slack è progettato per la comunicazione sul posto di lavoro, con più strumenti per i progetti e la collaborazione. GroupMe si concentra su semplici chat di gruppo per un uso informale.

Funzionalità/funzione Slack GroupMe Bonus: ClickUp Messaggi Messaggistica in tempo reale nei canali e messaggi diretti Chat di gruppo e messaggi diretti Chat in tempo reale, commenti in thread su attività e documenti per discussioni contestualizzate con il team Videochiamate/chiamate vocali Riunioni giornaliere per chattare rapidamente tramite audio o video. Si integra con Zoom e Teams Videochiamate individuali e di gruppo tramite Microsoft Teams Videochiamate e chiamate audio istantanee all'interno delle chat; integrabile con Zoom, Google Meet e altre piattaforme video Condivisione di file Condividi documenti, immagini e altri file direttamente nelle chat Condividi foto, video e GIF nelle chat di gruppo e nei messaggi diretti Aggiungi file e menziona attività o persone direttamente nelle chat; condividi con il supporto di Google Drive, Dropbox e altre integrazioni Funzionalità/funzioni IA IA di Slack per la ricerca nelle chat, i riepiloghi/riassunti dei thread e i riassunti dei canali; integrazione con Agentforce Microsoft Copilot per le funzionalità di ricerca di base ClickUp Brain è completamente integrato nella chat, nelle attività, nei documenti, nelle lavagne online e altro ancora; agenti IA per attività e flussi di lavoro specifici Integrazioni Si collega con oltre 2.000 app come Google Drive, Trello, Salesforce Limitato alle funzionalità/funzioni di base senza integrazioni significative con altre app oltre 1.000 integrazioni tra cui Slack, Google Drive, GitHub, Zoom e molte altre Project management Strumenti integrati come Elenchi per le attività e Canvas per documenti collaborativi Pianificazione di eventi di base all'interno dei gruppi, senza strumenti di gestione delle attività Gestione avanzata delle attività, documenti, lavagne online, obiettivi, automazioni e altro ancora Personalizzazione Notifiche, flussi di lavoro e temi personalizzabili Notifiche personalizzabili e impostazioni di gruppo; temi limitati Flussi di lavoro, stati, visualizzazioni, automazioni e dashboard altamente personalizzabili Accedi Desktop, mobile e web. Supporta l'accesso degli ospiti per gli utenti esterni Mobile e web. Assistenza tramite SMS per gli utenti senza smartphone (solo negli Stati Uniti) Desktop, mobile e web. Opzioni di condivisione con ospiti e pubblica Limite di utenti Nessun limite rigido; funziona per piccoli team o grandi aziende Fino a 10.000 membri per gruppo Nessun limite rigido di utenti; scalabile per team di tutte le dimensioni Costo Piano Free disponibile; i piani a pagamento offrono più funzionalità/funzioni e integrazioni con altre app Gratuito; nessuna versione a pagamento Piano Free disponibile; i piani a pagamento consentono di usufruire di funzionalità/funzioni avanzate e integrazioni

Ora confrontiamo in dettaglio le funzionalità/funzioni standard ma essenziali di Slack e GroupMe e vediamo come funzionano.

Funzionalità/funzione n. 1: Messaggistica (messaggistica di gruppo e diretta)

Slack è progettato per il lavoro. Utilizza canali per organizzare le conversazioni per team, progetto o argomento. Supporta anche le risposte in thread, in modo che le persone possano rispondere a messaggi specifici senza ingombrare la chat principale. I messaggi diretti sono disponibili per le chat private tra singoli individui o piccoli gruppi. È possibile cercare facilmente tra tutti i messaggi e i file.

GroupMe è progettato per chat di gruppo informali. Crea un gruppo, invita le persone e inizia a chattare. Sono disponibili anche messaggi diretti per conversazioni private. GroupMe supporta gli SMS, consentendo agli utenti di partecipare alle conversazioni anche senza scaricare l'app.

🏆 Vincitore: Slack Entrambe le app gestiscono bene la messaggistica, ma Slack offre più modi per organizzare le conversazioni e renderle più facili da gestire, soprattutto quando il numero di messaggi aumenta.

Funzionalità/funzione n. 2: condivisione di file e contenuti multimediali

La condivisione di file in Slack è come un'estensione del lavoro. Puoi inserire un documento, collegare un file da Google Drive o condividere un video, il tutto nel bel mezzo di una conversazione.

Tutto ciò che invii viene archiviato nella chat e può essere recuperato con la funzione di ricerca quando necessario. Questo è importante quando i team fanno affidamento sugli stessi file più volte.

GroupMe si attiene alle funzioni di base. Puoi inviare una foto, un breve video o un meme. Tutto qui. Funziona bene per aggiornamenti informali, come foto di viaggi, inviti a eventi, link musicali, ma non molto altro.

🏆 Vincitore: Slack Se stai semplicemente avendo una conversazione informale, GroupMe fa al caso tuo. Se i file fanno parte del tuo lavoro, Slack è la soluzione migliore.

Funzionalità/funzione n. 3: chiamate vocali e videochiamate

Slack offre le riunioni giornaliere, chiamate rapide e informali che possono essere avviate da qualsiasi canale o messaggio diretto. Puoi attivare il video, condividere lo schermo e invitare altri partecipanti.

Le riunioni giornaliere sono progettate per conversazioni spontanee senza la necessità di programmare una riunione. Nei piani gratuiti, le riunioni giornaliere sono limitate a due partecipanti; i piani a pagamento consentono fino a 50 partecipanti.

GroupMe si integra con Microsoft Teams per la sua funzionalità di chiamata. Puoi avviare una videochiamata direttamente da una chat di gruppo o pianificarne una come parte di un evento. Questa configurazione è utile per riunioni pianificate più grandi. GroupMe supporta chiamate con un massimo di 100 partecipanti.

🏆 Vincitore: Pareggio! Entrambe le app offrono opzioni di chiamata e dovresti scegliere quella più adatta alle tue esigenze. Le riunioni giornaliere di Slack sono più adatte a discussioni rapide e improvvisate, mentre l'integrazione di GroupMe con Teams è pensata per riunioni di gruppo programmate con un numero elevato di partecipanti.

Slack contro GroupMe su Reddit

Abbiamo dato un'occhiata a Reddit per vedere come le persone confrontano Slack e GroupMe. In diversi thread, gli utenti hanno condiviso motivi chiari per cui uno strumento potrebbe funzionare meglio dell'altro, soprattutto quando si tratta di comunicazione di gruppo.

Molti utenti hanno affermato che Slack gestisce in modo più efficace gruppi più grandi o più organizzati.

Slack può visualizzare 16 righe di testo, un'immagine e un gfycat nello stesso spazio in cui GroupMe può visualizzare solo due immagini e una riga di testo.

Slack può visualizzare 16 righe di testo, un'immagine e un gfycat nello stesso spazio in cui GroupMe può visualizzare solo due immagini e una riga di testo.

Gli utenti hanno anche apprezzato il modo in cui Slack mantiene separate le conversazioni:

Canali multipli per gruppo, che ci consentono di avere un canale per tutto ciò di cui abbiamo bisogno senza rendere difficile il passaggio da un canale all'altro. GroupMe unisce tutti i canali e le chat per ogni gruppo.

Canali multipli per gruppo, che ci consentono di avere un canale per tutto ciò di cui abbiamo bisogno senza rendere difficile il passaggio da un canale all'altro. GroupMe unisce tutti i canali e le chat per ogni gruppo.

Detto questo, GroupMe funziona ancora bene per comunicazioni semplici.

GroupMe. Funziona per noi.

GroupMe. Funziona per noi.

Gli utenti di Reddit sembrano concordare: se il tuo gruppo ha bisogno di struttura e funzionalità/funzioni orientate al business, Slack è la soluzione più adatta. Se desideri semplicemente rimanere in contatto senza troppe configurazioni, GroupMe fa al caso tuo.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Slack e GroupMe

Certo, Slack e GroupMe fanno il loro lavoro, ma cosa succede se hai bisogno di qualcosa di più che semplici messaggi e contenuti multimediali?

Forse sei stanco di passare da un'app all'altra solo per monitorare le attività, condividere aggiornamenti o organizzare le conversazioni. Forse desideri uno strumento in cui chat, documenti e scadenze funzionino davvero insieme. È qui che entra in gioco ClickUp.

ClickUp è l'app completa per il lavoro. Combina attività, chat, documenti e obiettivi in un unico posto, così il tuo team può rimanere concentrato senza cambiare strumento. Qualunque sia l'uso che ne fai, ClickUp ti offre tutto ciò di cui hai bisogno in un'unica vista.

Nessuna confusione. Nessun silos. Solo un'area di lavoro dove tutto è connesso: i messaggi portano ad azioni, i documenti supportano le attività e gli obiettivi rimangono visibili. Se Slack e GroupMe ti sembrano limitati, ClickUp è l'aggiornamento di cui non sapevi di aver bisogno.

📮 Approfondimento ClickUp: l'83% dei knowledge worker utilizza l'email e la chat come principali moduli di comunicazione all'interno del team. Questo spesso comporta la diffusione di informazioni importanti su strumenti separati, rendendo più difficile per i team rimanere allineati e lavorare in modo efficiente. ClickUp riunisce tutto in un unico posto: conversazioni in thread, messaggi, commenti, attività e documenti, per una collaborazione più semplice all'interno del team.

Diamo un'occhiata alle funzionalità/funzioni chiave di ClickUp che lo rendono un'opzione migliore rispetto a Slack e GroupMe.

Il vantaggio n. 1 di ClickUp: mantieni le conversazioni in un unico posto con ClickUp Chat

Tieni tutti i tuoi progetti e le tue conversazioni in un unico posto con ClickUp Chat

ClickUp Chat riunisce le conversazioni e il lavoro in un unico posto.

Discuti un progetto in chat e, con un solo clic, trasforma qualsiasi messaggio in un'attività. Non dovrai più copiare note o perdere il contesto: tutto rimane collegato e organizzato.

Hai bisogno di recuperare un lungo thread? L'IA di ClickUp può riepilogare/riassumere le discussioni, evidenziare i punti chiave e persino suggerire elementi su cui agire. È come avere un assistente che ti tiene informato senza creare confusione.

La chat di ClickUp supporta i canali per le discussioni a livello di team e i messaggi diretti per le conversazioni private. Puoi anche avviare chiamate vocali o videochiamate direttamente dalla chat, rendendo la collaborazione in tempo reale perfettamente integrata.

Integrando la chat con attività, documenti e obiettivi, ClickUp garantisce che la tua comunicazione sia sempre connessa al tuo lavoro. Non si tratta solo di chattare, ma di portare a termine le cose.

Crea elementi di azione all'istante e assegnali ad altri o persino a te stesso con i commenti assegnati di ClickUp

I commenti assegnati di ClickUp assicurano che nulla vada perso nella confusione. Invece di lasciare una nota e sperare che qualcuno la segua, puoi assegnare qualsiasi commento a un membro del team e trasformarlo in un'attività chiara e tracciabile.

Il commento viene visualizzato nella coda di lavoro e rimane lì fino a quando non viene contrassegnato come risolto. Ciò significa niente supposizioni, niente promemoria e nessun dettaglio perso. Tutti sanno cosa devono fare e quando.

Commenti assegnati lavora su attività, documenti e chat. Quindi, sia che tu stia fornendo un feedback su un documento o segnalando qualcosa in un thread, puoi assicurarti che venga fatto.

È un modo semplice per mantenere il lavoro in movimento e le conversazioni produttive, soprattutto quando i team devono destreggiarsi tra più priorità.

Il vantaggio di ClickUp n. 3: fai di più con le attività di ClickUp

Automatizza, assegna priorità e mantieni il lavoro in movimento con le attività di ClickUp

Le attività di ClickUp sono il punto di partenza del lavoro. Che tu stia monitorando una soluzione rapida o gestendo un progetto di grandi dimensioni, le attività ti consentono di assegnare titolari, impostare scadenze, aggiungere contesto con campi personalizzati e delineare ogni passaggio del processo.

Puoi suddividere i progetti più grandi in attività secondarie, aggiungere liste di controllo e creare dipendenze per mostrare cosa deve essere fatto prima. Tutto rimane connesso, così il tuo team sa sempre qual è il prossimo passo.

Ogni attività ha uno spazio per commenti, file, link e aggiornamenti. Non è necessario passare ad altri strumenti o cercare nelle chat: tutto è in un unico posto.

Le attività di ClickUp ti offrono controllo senza aggiungere complessità. Sono la base che mantiene i team organizzati, allineati e in movimento.

Il vantaggio di ClickUp n. 4: lavora in modo più intelligente con un'area di lavoro basata sull'IA

ClickUp Brain è un assistente IA olistico che permea ogni aspetto del tuo lavoro all'interno di ClickUp. È progettato non solo per analizzare il lavoro esistente, ma anche per aiutarti attivamente a crearlo e gestirlo.

Chiedi a ClickUp Brain e ottieni aggiornamenti in tempo reale, documenti e azioni relative alle attività

ClickUp Brain non si limita a facilitare le conversazioni, ma ti aiuta attivamente a portare a termine il lavoro. Puoi porre domande sui progetti, richiedere riepiloghi o persino creare attività direttamente dalla chat.

Hai bisogno di trovare un documento, aggiornare un'attività o ottenere rapidamente lo stato di un progetto? Basta chiedere a ClickUp Brain nella chat e ti fornirà risposte immediate e utilizzabili provenienti da tutta l'area di lavoro, senza dover cambiare scheda o cercare nei thread.

La gestione delle attività è altrettanto semplice con le funzionalità/funzioni di livello aziendale di ClickUp Brain. Puoi creare, aggiornare o trovare attività utilizzando il linguaggio naturale: basta digitare ciò che ti serve.

Vuoi assegnare un'attività, impostare una data di scadenza o controllare lo stato di avanzamento? ClickUp Brain lo fa in pochi secondi, mantenendo il tuo team allineato e i progetti in movimento. Ti aiuta anche a dare priorità al lavoro e individuare gli ostacoli.

Devi partecipare a una riunione? Lascia che ClickUp AI Notetaker la registri e la trascriva per te, con punti chiave e attività suggerite da seguire.

Inoltre, puoi anche utilizzare gli agenti Autopilot in ClickUp per trovare risposte, creare contenuti o automatizzare flussi di lavoro ripetitivi e dispendiosi in termini di tempo.

Per i team abituati a destreggiarsi tra più strumenti come Slack, ClickUp Brain riunisce tutto ciò di cui hanno bisogno, proprio dove serve. Il risultato? Decisioni più rapide, meno errori e un flusso di lavoro davvero connesso.

Digita/Clicca su Nuovo per creare rapidamente una nuova attività, direttamente dal tuo feed Slack

Con una potente chat integrata, la collaborazione in tempo reale e i commenti specifici per ogni attività, ClickUp elimina la necessità di un'app separata come Slack. Invece di passare da uno strumento specializzato all'altro, i team possono comunicare, gestire i progetti e automatizzare i flussi di lavoro, tutto in un unico posto.

E se il tuo team utilizza ancora Slack, ClickUp si integra perfettamente con Slack, così puoi centralizzare gradualmente il tuo lavoro senza perdere un colpo. Consideralo il tuo hub di lavoro all-in-one, chattare incluso.

ClickUp: il modo migliore per chattare, collaborare e portare a termine il lavoro

Slack e GroupMe hanno entrambi i loro punti di forza, ma se stai cercando uno strumento con funzionalità/funzioni robuste per gestire chat in tempo reale, gestione delle attività, documenti e altro ancora, ClickUp fa tutto questo.

È molto più di una semplice app di messaggistica. È la base operativa del tuo team per un lavoro organizzato, connesso e produttivo.

