Le 10 migliori alternative a Proton Calendar per una pianificazione sicura ed efficiente

Proton Calendar è un'ottima scelta per gli utenti che danno importanza alla privacy. È crittografato end-to-end, gratis e non effettua il monitoraggio dei dati. Gestisce con facilità funzioni essenziali come la pianificazione di eventi, le riunioni ricorrenti e l'accesso mobile.

Tuttavia, le sue funzionalità/funzioni possono sembrare un po' limitate se cerchi integrazioni più approfondite, collegamenti tra attività o strumenti di collaborazione robusti. Se il tuo flusso di lavoro richiede maggiore flessibilità e coordinamento senza soluzione di continuità, Proton Calendar potrebbe non soddisfare tutte le tue esigenze.

È qui che entrano in gioco le alternative a Proton Calendar. In questo articolo esploreremo le migliori opzioni che offrono funzionalità/funzioni più dinamiche, integrazioni più solide e un supporto migliore per la collaborazione in tempo reale, in modo che tu possa trovare quella più adatta al tuo stile di produttività.

Le migliori alternative al Calendario di Proton in sintesi

Strumento Funzionalità migliori Ideale per Prezzi ClickUp Pianificazione delle attività con drag-and-drop, eventi ricorrenti, viste Team condivise dal team Project management all-in-one con integrazione del calendario per team di tutte le dimensioni Piano Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Google Calendar Integrazione con Google Meet, allegati di file Drive, calendari condivisi Pianificazione all'interno dell'ecosistema Google Workspace per privati e liberi professionisti Piani gratuiti e a pagamento a partire da 8,40 $ al mese per utente. Calendario Outlook Pianificazione centralizzata degli eventi, calendari condivisi dal team, categorie contrassegnate da colori diversi Aziende e professionisti che utilizzano Microsoft 365 Piani gratuiti e a pagamento a partire da 9,99 $ al mese per utente. Fantastical Inserimento in linguaggio naturale, previsioni meteo integrate nell'app, set di calendari intelligenti Utenti Apple che preferiscono l'input in linguaggio naturale e un design intelligente I piani gratuiti e a pagamento partono da 4,75 $ al mese per utente con fatturazione annuale. Apple Calendario Sincronizzazione iCloud su tutti i dispositivi Apple, calendari condivisi, avvisi basati sulla posizione Calendario integrato con integrazione nativa Apple per privati e liberi professionisti Free Zoho Calendario Condivisione pubblica/privata, visualizzazioni multiple del calendario, integrazione con Zoom/Zoho Meeting Gestione degli eventi per gli utenti dell'app Zoho nelle piccole e medie imprese Free Amie Calendario e attività affiancati, abitudini ricorrenti, pianificazione delle attività con IA Pianificazione minimalista che combina attività, email e pianificazione per piccoli team I piani a pagamento partono da 20 $ al mese per utente con fatturazione annuale. Any. da fare Pianificazione delle attività con drag-and-drop, input vocale, suggerimenti di pianificazione basati sull'IA Pianificazione delle attività quotidiane e sincronizzazione multipiattaforma per singoli utenti e piccoli team Personale: i piani gratuiti partono da 7,99 $ al mese per utente. Teamup Calendario 11 visualizzazioni del calendario, sottocalendari con codifica a colori, 9 livelli di autorizzazione utente, prenotazione delle risorse integrata Gestione delle pianificazioni e delle risorse condivise per team di piccole e medie dimensioni Piani gratuiti e a pagamento a partire da 12 $ al mese Business Calendar 2 Visualizzazione mensile flessibile, eventi ricorrenti avanzati, allegati di file/foto Personalizzazione approfondita del Calendario e controllo delle attività per singoli individui e piccoli team Piani gratuiti e a pagamento a partire da 4,99 $.

Cosa dovresti cercare nelle alternative al Calendario di Proton?

Quando si confrontano le alternative a Proton Calendar, è fondamentale esaminare le funzionalità/funzioni che migliorano la pianificazione personale e professionale. I fattori chiave su cui concentrarsi sono:

Capacità di integrazione: cerca una buona alternativa a Proton Calendar che possa collegarsi ad altri prodotti e servizi, inclusi sistemi di email, gestione delle attività e app per conferenze.

Funzionalità di collaborazione: seleziona calendari che offrono accesso condiviso, consentendo ai team di pianificare rapidamente gli eventi imminenti, visualizzare la disponibilità e gestire i programmi di gruppo.

Interfaccia utente ed esperienza: scegli le alternative a Proton Calendar che offrono un'interfaccia intuitiva e personalizzabile, con eventi contrassegnati da colori e visualizzazioni flessibili per migliorare notevolmente l'usabilità e l'organizzazione.

Accessibilità multipiattaforma: assicurati che l'alternativa a Proton Calendar consenta la sincronizzazione su più dispositivi e sistemi operativi, garantendo un accesso coerente al tuo calendario.

Privacy e sicurezza: cerca uno strumento di Calendario che sia esaustivo in termini di privacy e sicurezza. Sebbene Proton Calendar sottolinei la crittografia end-to-end, è importante valutare le misure di sicurezza di altre soluzioni per la protezione dei dati sensibili.

📮 ClickUp Insight: solo il 7% dei professionisti si affida principalmente all'IA per la gestione e l'organizzazione delle attività. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli strumenti sono limitati a calendari, elenchi di cose da fare o app di email. Con ClickUp, la stessa IA alimenta la tua email o altri flussi di lavoro di comunicazione, il calendario, le attività e la documentazione. Basta chiedere: "Quali sono le mie priorità oggi?" ClickUp Brain cercherà nell'area di lavoro e ti dirà esattamente cosa devi fare in base all'urgenza e all'importanza. In questo modo, ClickUp consolida più di 5 app in un'unica super app!

Le 10 migliori alternative al Calendario Proton

Sebbene Proton Calendar offra solide funzionalità di privacy, gli utenti che desiderano migliorare l'efficienza e l'integrazione potrebbero prendere in considerazione delle alternative. Le migliori alternative a Proton Calendar si adattano a vari strumenti di project management e alle diverse esigenze di pianificazione.

1. ClickUp (il miglior strumento all-in-one per la gestione dei progetti con integrazione del Calendario)

ClickUp, l'app completa per il lavoro, è una piattaforma di project management completa con integrazione intuitiva del Calendario. È un'alternativa perfetta per individui e team che desiderano ottimizzare il proprio lavoro.

Modifica rapidamente le attività nel Calendario ClickUp per una gestione semplificata delle attività

ClickUp Calendar è uno strumento basato sull'IA che semplifica la pianificazione e la gestione delle attività.

Il calendario basato sull'IA di ClickUp è molto più di un semplice strumento di pianificazione: è uno spazio di lavoro intelligente e integrato che combina automazioni avanzate, gestione delle riunioni e funzionalità di produttività per aiutare te e il tuo team a rimanere organizzati ed efficienti.

Combina attività ed eventi in un'unica vista e offre il blocco automatico del tempo e promemoria delle riunioni. Il piano integrato di ClickUp AI pianifica il tuo programma perfetto in base alle tue attività, agli eventi e agli obiettivi.

Dalla pianificazione automatica delle attività alla creazione di nuovi appuntamenti, ClickUp Calendar ti aiuta a stabilire le priorità. Si effettua anche la sincronizzazione con calendari esterni come Google Calendar e Outlook.

Guarda questo video per saperne di più su ClickUp Calendario:

La vista calendario di ClickUp semplifica la visualizzazione del tuo carico di lavoro, integrando perfettamente attività, promemoria e riunioni ricorrenti in un unico hub centralizzato.

Che si tratti di organizzare il tuo calendario o di riservare del tempo per lavorare in modo concentrato, tutto viene organizzato in modo ottimale grazie alle opzioni con codifica di colori e alla collaborazione in tempo reale, assicurando che l'intero calendario lavori per te, non contro di te.

Effettua il monitoraggio di eventi e scadenze utilizzando la vista del Calendario di ClickUp

Le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp combinano la pianificazione con l'azione. Tutto ciò di cui hai bisogno, dai risultati immediati ai progetti a lungo termine, è racchiuso in un'unica app.

A differenza dei tradizionali strumenti di calendario, ClickUp Tasks ti consente di collegare gli eventi direttamente alle attività, assegnare i titolari, aggiungere attività secondarie, impostare dipendenze e effettuare il monitoraggio dello stato, il tutto dalla stessa pagina. Ciò significa che non dovrai più passare da un'app all'altra o perdere le scadenze a causa di strumenti disgiunti.

Collega direttamente le attività al tuo calendario con ClickUp Tasks

I modelli di pianificazione predefiniti di ClickUp ti aiutano a iniziare rapidamente. Questi modelli di calendario e pianificazione hanno formati standardizzati che consentono di risparmiare tempo e ridurre al minimo le incertezze. Inoltre, puoi personalizzarli in base ai processi specifici del tuo team, rendendo gli eventi ricorrenti molto più facili da gestire.

Ottieni un modello gratis Organizza i tuoi programmi in modo semplice con il modello di pianificazione del calendario ClickUp gratis.

Ad esempio, il modello di pianificatore di calendario ClickUp aiuta singoli individui e team a gestire e monitorare eventi, attività e compiti in una piattaforma unificata.

Ti consente di personalizzare gli stati, i campi e le visualizzazioni del Calendario in base alle tue esigenze, migliorando l'organizzazione e la produttività.

ClickUp Brain aggiunge funzionalità sofisticate alle attività quotidiane. Produce descrizioni delle attività, riepiloga gli appunti delle riunioni, automatizza i promemoria e effettua la previsione delle scadenze in base al carico di lavoro attuale e alla complessità del progetto.

Le sue funzionalità di calendario basate sull'IA sono particolarmente utili per i team che lavorano a ritmi serrati. Puoi cercare e porre domande sul tuo programma, inviare link di pianificazione e partecipare alle chiamate, il tutto dall'interno del Calendario.

Puoi anche utilizzare ClickUp Brain per creare programmi settimanali basati sulle tue attività. Ecco un esempio: ClickUp Brain

Le migliori funzionalità di ClickUp

Gestisci visivamente le attività trascinandole su giorni, settimane o mesi.

Imposta regole ricorrenti flessibili per automatizzare la pianificazione delle attività ricorrenti.

Condividi i calendari con il tuo team per coordinare gli impegni.

Collega ClickUp a Google Calendar, Outlook e altro ancora

Utilizza l'IA per generare automaticamente ordini del giorno delle riunioni, riassumere le note, redigere bozze di follow-up o persino aiutarti a pianificare la tua settimana in base al carico di lavoro e alle priorità.

Limitazioni di ClickUp

A causa delle sue numerose funzionalità/funzioni, i nuovi utenti potrebbero impiegare del tempo per comprendere tutte le possibilità offerte dalla piattaforma.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp? Heath Hayden dice:

Ho potuto collaborare con gli altri membri del mio team utilizzando la funzione Calendario per mostrare la scaletta e pianificare un evento importante. Abbiamo potuto tutti trascinare e rilasciare gli eventi sul calendario in base alle esigenze del team dirigenziale. È incredibilmente facile da usare da un membro del team all'altro.

Ho potuto collaborare con gli altri membri del mio team utilizzando la funzione Calendario per mostrare la scaletta e pianificare un evento importante. Abbiamo potuto tutti trascinare e rilasciare gli eventi sul Calendario in base alle esigenze del team dirigenziale. È incredibilmente facile da usare da un membro del team all'altro.

🌟 Bonus: automatizza la pianificazione e la gestione del calendario con gli agenti AI di ClickUp. Questi pratici assistenti possono automatizzare gli aggiornamenti di routine, i promemoria e la reportistica, liberandoti dal monitoraggio manuale e dai controlli di stato. Ecco come puoi sfruttare sia gli agenti predefiniti che quelli personalizzati: Report giornalieri o settimanali automatizzati: configura agenti predefiniti per pubblicare riepiloghi giornalieri o settimanali di attività, scadenze e stato nello spazio, nella cartella o nell'elenco che preferisci. In questo modo tutti saranno aggiornati sulle pianificazioni senza alcun lavoro richiesto.

Promemoria e aggiornamenti di stato: configura agenti personalizzati per triggerare promemoria o commenti quando si avvicinano le date di scadenza, le attività sono in ritardo o cambiano le priorità, assicurandoti che nulla sfugga al tuo controllo.

Azioni di pianificazione intelligenti: è possibile impostare gli agenti in modo che creino, aggiornino o spostino le attività in base alle modifiche apportate al Calendario o al flusso di lavoro, aiutandoti ad adattarti in tempo reale alle priorità in evoluzione.

Rispondere alle domande sulla pianificazione: implementa un agente di risposta in un canale di chat per rispondere istantaneamente a domande come "Cosa c'è in programma oggi?" o "Chi è disponibile per una riunione?" cercando nei dati delle aree di lavoro. Scopri come creare il tuo primo agente oggi stesso:

2. Google Calendar (ideale per la pianificazione all'interno dell'ecosistema Google Workspace)

tramite Google

Google Calendar è uno strumento di pianificazione ampiamente utilizzato, rinomato per la sua facile sincronizzazione con altri prodotti Google.

Gli utenti possono creare rapidamente nuovi eventi su Google Calendar, assicurandosi che tutti i loro calendari rimangano aggiornati su tutti i dispositivi. La visualizzazione del calendario è altamente flessibile e consente agli utenti di consolidare eventi personali e professionali da più calendari integrati, compresi quelli di altre piattaforme.

Oltre alla pianificazione di base, Google Calendar offre funzionalità come l'aggiunta automatica di eventi da Gmail, come prenotazioni di voli e hotel, direttamente nel tuo calendario. È una soluzione logica e senza intoppi per chiunque utilizzi i servizi di Google.

Le migliori funzionalità di Google Calendar

Integra Google Meet per riunioni ottimizzate e crea allegati da Google Drive per gli eventi.

Ricevi promemoria automatici degli eventi tramite email o notifiche sul cellulare.

Offri tipi di eventi distinti, tra cui "Tempo di concentrazione" e "Fuori sede", per una migliore suddivisione del tempo.

Condividi i calendari con i tuoi familiari o colleghi, facilitando il coordinamento e mantenendo tutti allineati.

Accedi al tuo calendario da tutti i dispositivi, compreso il tuo telefono Android.

Limitazioni di Google Calendar

Non offre funzionalità avanzate di project management come le dipendenze delle attività o il monitoraggio del carico di lavoro.

La personalizzazione è limitata rispetto agli strumenti incentrati sui flussi di lavoro di produttività.

Prezzi di Google Calendar

Free

Business Starter: 8,40 $ al mese per utente

Business Standard: 16,80 $ al mese per utente

Business Plus: 26,40 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Calendar

G2: recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 3.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Calendar per l' ?

Una recensione di Capterra dice:

Il codice colore di Google Calendar è fantastico! Utilizzando colori diversi per attività, appuntamenti ed eventi, posso vedere a colpo d'occhio quali sono le priorità della mia giornata. Ho anche calendari separati per le esigenze personali e professionali. È facile separarli quando ho bisogno di isolare le informazioni.

Il codice colore di Google Calendar è fantastico! Utilizzando colori diversi per attività, appuntamenti ed eventi, posso vedere a colpo d'occhio quali sono le priorità della mia giornata. Ho anche calendari separati per le esigenze personali e professionali. È facile separarli quando ho bisogno di isolare le informazioni.

3. Calendario di Microsoft Outlook (ideale per i professionisti che utilizzano Microsoft 365)

tramite Microsoft

Microsoft Outlook Calendario è uno strumento di pianificazione affidabile e pronto per le aziende per Microsoft Outlook e Microsoft 365. Consente agli utenti di pianificare riunioni, appuntamenti e attività in modo sistematico, tramite la sincronizzazione di tutto tra i dispositivi.

La sua stretta integrazione con Microsoft Teams, Word, Excel e OneDrive lo rende estremamente prezioso per i professionisti dell'ecosistema Microsoft. Puoi inviare inviti, verificare la disponibilità del team e avviare riunioni online direttamente dalla vista Calendario.

Per la gestione delle attività, si integra con Microsoft To Do, consentendo agli utenti di creare, gestire e persino trascinare le attività direttamente sul proprio Calendario per riservare il tempo necessario al loro completamento.

Le migliori funzionalità del Calendario di Microsoft Outlook

Pianifica riunioni, imposta promemoria e gestisci eventi da un unico Calendario centralizzato.

Organizza riunioni con funzioni integrate di prenotazione di sale e risorse.

Condividi i calendari con colleghi o team per coordinare la disponibilità e pianificare i progetti.

Usa categorie con codici di colore per organizzare e distinguere visivamente gli eventi

Accedi al tuo Calendario offline, garantendoti flessibilità quando la connessione Internet non è disponibile.

Limiti di Microsoft Outlook Calendario

L'interfaccia web e le applicazioni mobili possono talvolta risultare meno intuitive per una semplice pianificazione ad uso personale rispetto alle app di calendario autonome.

Funzionalità avanzate come l'automazione o l'analisi approfondita sono disponibili solo con i piani a pagamento.

Prezzi di Microsoft Outlook Calendario

Free

Microsoft 365 Personal: 9,99 $ al mese per utente

Microsoft 365 Family: 12,99 $ al mese per utente

Microsoft 365 Premium: 19,99 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Standard: 15 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Outlook Calendario

G2: 4,5/5 (oltre 3.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.300 recensioni)

4. Fantastical (la migliore app di calendario incentrata su Apple con input in linguaggio naturale e design intelligente)

tramite Fantastical

Integrato con l'ecosistema Apple, Fantastical è noto per il suo design intuitivo e l'elaborazione del linguaggio naturale, che consentono agli utenti di creare eventi senza sforzo e offrono un'esperienza coerente su tutti i dispositivi. ​

Supporta più account di calendario, tra cui iCloud, Google Calendar e Microsoft Exchange, consolidando tutti i tuoi calendari in un unico posto. Strumenti come "Openings" e "Meeting Proposals" facilitano la ricerca di orari reciprocamente concordati con i contatti esterni.

Le funzionalità dell'applicazione includono una vista dettagliata del calendario mensile, la possibilità di allegare file agli eventi e l'integrazione con altre app come Todoist per la gestione delle attività.

La parte migliore è che, mentre inizialmente era disponibile solo per Apple, ora è disponibile anche una versione desktop per Windows.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fantastical

Crea nuovi eventi utilizzando l'input in linguaggio naturale, semplificando il processo di pianificazione.

Accedi alle previsioni meteo dall'interno dell'app per pianificare i tuoi eventi di conseguenza.

Raggruppa i calendari in set che cambiano automaticamente in base alla posizione o all'attività

Proponi più orari di riunione ai partecipanti per semplificare il raggiungimento di un consenso sulla pianificazione.

Visualizza e gestisci le attività da Google Tasks, Microsoft 365 e altro ancora.

Limiti di Fantastical

Non esiste un'app Android, il che limita l'usabilità per gli utenti al di fuori degli ecosistemi Apple e Windows.

Le funzionalità premium richiedono una sottoscrizione a pagamento, che potrebbe risultare costosa per gli utenti occasionali.

Prezzi Fantastical

Free

Per privati: 6,99 al mese

Per famiglie fino a 5 persone: 10,49 $ al mese

Per i team: 6,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fantastical

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 20 recensioni)

5. Apple Calendar (il miglior calendario integrato per l'integrazione nativa con Apple)

tramite Apple

Apple Calendario offre un modo semplice ed efficiente per gestire il tuo calendario, perfettamente integrato con i dispositivi macOS e iOS. La sua semplicità e la sincronizzazione perfetta lo rendono una scelta affidabile per gli appassionati Apple. ​

L'applicazione consente agli utenti di creare calendari separati per il lavoro, la vita privata e altre categorie, consentendo una pianificazione organizzata. Inoltre, si integra con altri servizi come Siri per la pianificazione controllata dalla voce e fornisce notifiche per gli eventi imminenti, assicurandoti di rimanere informato sulle date importanti.

Le migliori funzionalità del Calendario di Apple

Esecuzione della sincronizzazione di tutti i tuoi dispositivi Apple utilizzando iCloud, assicurandoti che il tuo Calendario sia sempre aggiornato.

Condividi i calendari con altri per coordinare gli impegni della famiglia o del team.

Crea calendari separati per il lavoro, la vita privata e altre categorie per organizzare i tuoi eventi in modo efficace.

Integra gli eventi e le scadenze delle cose da fare dall'app nativa Promemoria.

Ricevi avvisi basati sulla posizione con durate stimate integrate

Limitazioni di Apple Calendario

Mancano funzionalità avanzate per la produttività come la gestione delle attività o l'automazione del flusso di lavoro.

È disponibile solo sui dispositivi Apple.

Prezzi del Calendario di Apple

Free

Valutazioni e recensioni di Apple Calendario

G2: 4. 1/5 (oltre 190 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Apple Calendario per l' ?

Una recensione su G2 dice:

Interagisce in modo nativo con il mio Mac quando devo salvare appuntamenti da email o messaggi. Anche le notifiche sul mio Mac con opzioni per interagire senza aprire l'app sono una funzionalità fantastica.

Interagisce in modo nativo con il mio Mac quando devo salvare appuntamenti da email o messaggi. Anche le notifiche sul mio Mac con opzioni per interagire senza aprire l'app sono una funzionalità fantastica.

6. Zoho Calendar (il miglior calendario gratis per gli utenti dell'app Zoho)

tramite Zoho

Zoho Calendar è un'applicazione di pianificazione semplice e intuitiva che consente ai team di organizzare eventi, effettuare la condivisione dei calendari e collaborare tra i vari reparti. Come parte dell'ecosistema di produttività Zoho, funziona in modo particolarmente efficace per le aziende che utilizzano strumenti come Zoho Mail, CRM o Project.

Dalla gestione dei calendari del team all'organizzazione delle sale riunioni, Zoho Calendar offre un'esperienza di pianificazione professionale e ordinata. Supporta la sincronizzazione bidirezionale con calendari esterni e offre potenti controlli amministrativi per la gestione dell'accesso e delle autorizzazioni degli utenti.

Inoltre, puoi utilizzare un dominio personalizzato e creare allegati tramite Zoho WorkDrive, funzionalità/funzione che lo rendono più simile a una suite completa per la produttività che a un semplice Calendario.

Le migliori funzionalità del Calendario di Zoho

Crea e gestisci calendari di gruppo per gestire riunioni , scadenze ed eventi del team.

Aggiungi un margine di tempo tra eventi consecutivi utilizzando la funzionalità Rapid Events.

Condividi i calendari in modo privato o pubblico e incorporali nei siti web per un facile accesso.

Scegli tra diverse visualizzazioni: giorno, settimana, mese, Programma e persino layout plurimensili.

Pianifica e partecipa a riunioni online tramite Zoom, Zoho Meeting o altre integrazioni.

Limiti di Zoho Calendar

La versione mobile non dispone di alcune funzionalità/funzioni disponibili nell'interfaccia desktop.

La sincronizzazione con piattaforme non Zoho come Outlook o Apple Calendario richiede una configurazione manuale.

Prezzi di Zoho Calendario

Free

Valutazioni e recensioni di Zoho Calendario

G2: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

7. Amie (il miglior calendario minimalista che combina attività, email e pianificazione)

via Amie

Amie adotta un approccio diverso alla produttività, combinando calendari, attività, musica ed email in un'unica app. Progettata per chi desidera qualcosa di più di un semplice calendario, la sua interfaccia minimalista offre uno spazio pulito per gestire la tua agenda senza distrazioni.

Gestisci gli eventi personali e di lavoro nella stessa vista, con supporto sia per i calendari condivisi che per quelli privati. Amie ti consente anche di allegare file, bloccare automaticamente il tempo e persino aggiungere playlist Spotify agli eventi per un tocco personale.

La gestione del tempo di Amie riceve supporto da strumenti integrati come un timer Pomodoro e la presa di appunti durante le riunioni assistita dall'IA, che converte immediatamente i punti di discussione in attività da svolgere programmate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Amie

Gestisci il calendario e gli elenchi delle cose da fare fianco a fianco per bloccare facilmente il tempo

Crea abitudini ricorrenti o obiettivi legati al tuo Calendario

Utilizza la pianificazione basata sull'IA per inserire automaticamente le attività nelle fasce orarie ottimali.

Collabora utilizzando i commenti e le menzioni del Calendario

Fornisci link di pianificazione collegati per facilitare la condivisione della tua disponibilità con soggetti esterni.

Limiti di Amie

Mancano strumenti avanzati di project management come le dipendenze o le visualizzazioni della Sequenza.

Le opzioni di personalizzazione sono limitate rispetto a suite di produttività più robuste.

Il design e le funzionalità/funzioni sono incentrati principalmente sulla produttività individuale, il che potrebbe offrire meno profondità per la pianificazione aziendale su larga scala e la gestione delle risorse.

Prezzi di Amie

Pro: 25 $ al mese per utente

Aziendale: 50 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Amie

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

💡 Suggerimento professionale: l'implementazione di strategie per aumentare la produttività aiuta a superare la procrastinazione, affina la concentrazione e ottimizza le sequenze dei progetti. Incorporare questi metodi nel tuo flusso di lavoro quotidiano consente un piano migliorato e un percorso più efficiente per raggiungere i tuoi obiettivi.

8. Any. do (Il miglior calendario incentrato sulle attività con pianificazione giornaliera e sincronizzazione multipiattaforma)

Any. do è un programma versatile per la gestione delle attività che integra elenchi di cose da fare, pianificazione del Calendario e funzionalità di collaborazione in un'unica piattaforma facile da usare.

Realizzato sia per uso personale che aziendale, aiuta le persone e i team a organizzare in modo efficiente le attività, impostare promemoria e gestire i progetti. La funzionalità "La mia giornata" incoraggia una revisione quotidiana degli eventi e delle attività, spingendo gli utenti a stabilire le priorità e pianificare la loro giornata in modo proattivo.

Any. do è compatibile con varie piattaforme, tra cui iOS, Android, macOS, Windows e browser web, consentendo una sincronizzazione perfetta di attività ed eventi. I promemoria integrati e le attività ricorrenti contribuiscono a trasformare il tuo calendario in un potente strumento di pianificazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Any.do

Organizza attività, attività secondarie e promemoria in un'interfaccia pulita e intuitiva.

Usa i comandi vocali per aggiungere attività o pianificare eventi: l'ideale per i professionisti impegnati.

Abilita i suggerimenti basati sull'IA per ottimizzare la tua pianificazione.

Imposta promemoria una tantum, ricorrenti e basate sulla posizione sia per gli eventi che per le attività.

Sincronizza senza problemi con più piattaforme di calendario esterne come Google e Outlook.

Limitazioni di Any. do

Molte funzionalità utili, come le attività ricorrenti e i promemoria basati sulla posizione, sono a pagamento.

Lo strumento presenta occasionali ritardi di sincronizzazione con calendari esterni.

Prezzi Any. da fare

Personale: Gratis

Premium: 7 $ al mese

Famiglia: 9,99 $ al mese per quattro utenti

Teams: 7,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Any. do

G2: 4,2/5 (oltre 190 recensioni)

Capterra: 4,4 (oltre 180 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Any.do?

Una recensione di Capterra dice:

“Any. Do ha avuto un grande successo e, nel corso del tempo, ha aggiunto una serie di nuove funzionalità per rendere la gestione delle attività più facile e piacevole. Ciò che mi piace di più di questo software è il layout semplice e l'interfaccia utente. Apprezzo anche le funzionalità premium come l'integrazione con WhatsApp per i promemoria, l'integrazione con il Calendario, la codifica a colori e altro ancora. ”

“Any. Do ha avuto un grande successo e, nel corso del tempo, ha aggiunto una serie di nuove funzionalità per rendere la gestione delle attività più facile e piacevole. Ciò che mi piace di più di questo software è il layout semplice e l'interfaccia utente. Apprezzo anche le funzionalità premium come l'integrazione con WhatsApp per i promemoria, l'integrazione con il Calendario, la codifica a colori e altro ancora. ”

9. Teamup Calendario (ideale per gestire gli impegni e le risorse condivise del team)

tramite Teamup

Il calendario Teamup è stato sviluppato per organizzare gli impegni di team e gruppi senza richiedere il login di ogni singolo utente. Offre link di accesso personalizzabili in modo che solo tu, o il tuo intero team, possiate visualizzare o effettuare modifiche su calendari specifici.

Questo strumento è perfetto per club, gruppi di volontariato o team che lavorano su progetti e hanno bisogno di più calendari sotto lo stesso tetto. Puoi integrare i calendari Teamup nei siti web, impostare sottocalendari con codici colore e persino effettuare l'automazione dei riassunti via email per tenere informati tutti.

Le migliori funzionalità del Calendario Teamup

Visualizza i programmi in 11 diversi formati, tra cui Sequenza, tabella e visualizzazioni su più giorni.

Crea sottocalendari con codici colore per diversi team, risorse o eventi.

Imposta 9 diversi livelli di autorizzazione di accesso per una condivisione sicura del Calendario

Prenota risorse come sale riunioni o attrezzature direttamente dal Calendario.

Condividi i calendari in modo sicuro utilizzando link unici e configurabili senza bisogno di un account utente.

Supporta una gestione sofisticata dei fusi orari per team geograficamente dispersi.

Limiti di Teamup Calendario

Funzionalità dell'app mobile limitate rispetto all'app desktop

Mancanza di integrazione con i servizi di archiviazione cloud

Prezzi del Calendario Teamup

Free

Plus: 12 $ al mese, fatturato annualmente

Pro: 30 $ al mese, fatturato annualmente

Aziendale: 70 $ al mese, fatturato annualmente

Enterprise: 120 $ al mese, fatturato annualmente

Valutazioni e recensioni di Teamup Calendario

G2: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali del Calendario Teamup?

Una recensione su G2 dice:

Lo uso per tutto. Le mie attività quotidiane personali, il programma delle lezioni e la prenotazione delle aule. Adoro le funzionalità di condivisione e i livelli di autorizzazione su ogni Calendario. E, ciliegina sulla torta, si integra anche con le mie pagine Notion.

Lo uso per tutto. Le mie attività quotidiane personali, il programma delle lezioni e la prenotazione delle aule. Adoro le funzionalità di condivisione e i livelli di autorizzazione su ogni calendario. E, ciliegina sulla torta, si integra anche con le mie pagine Notion.

10. Business Calendar 2 (ideale per una personalizzazione approfondita del calendario Android e il controllo delle attività)

tramite Calendario aziendale 2

Business Calendar 2 è un'app di gestione del calendario e delle attività per gli utenti Android. Offre ampie possibilità di personalizzazione, funzionalità di pianificazione intelligenti e una perfetta integrazione con Google Calendar, Outlook ed Exchange.

Il suo punto di forza nella pianificazione risiede nell'ampia gamma di visualizzazioni (mese, settimana, giorno, anno, programma, attività) e nelle opzioni flessibili dei widget, che consentono di accedere rapidamente e con un solo sguardo al programma dell'utente. Per la gestione del tempo, l'applicazione offre una "mappa termica" nella visualizzazione annuale per identificare rapidamente i giorni occupati e quelli liberi, facilitando la pianificazione a lungo termine.

Che si tratti di gestire il tuo programma o di destreggiarti tra riunioni di lavoro, Business Calendar 2 ti offre la flessibilità e il controllo necessari per pianificare la tua giornata con precisione.

Le 2 migliori funzionalità/funzioni di Business Calendar

Utilizza la visualizzazione del calendario mensile per avere una panoramica completa della tua agenda.

Imposta eventi ricorrenti con regole flessibili, in grado di soddisfare esigenze di pianificazione complesse.

Sposta e copia gli appuntamenti in modo efficiente utilizzando la funzione drag-and-drop.

Allega allegati e foto agli eventi del Calendario, conservando tutte le informazioni rilevanti in un unico posto.

Inserisci nuovi eventi utilizzando una potente funzionalità di input vocale, riducendo il tempo di inserimento manuale.

Scegli tra diversi widget per la schermata Home e 14 temi UI per un accesso personalizzato.

Limitazioni di Business Calendar 2

È disponibile solo su Android, senza versione iOS o desktop.

Molti utenti trovano che gli annunci pubblicitari inclusi nella versione gratis siano piuttosto fastidiosi.

Prezzi del Calendario aziendale 2

Free

Pro: pagamento una tantum di 4,99 $.

Valutazioni e recensioni di Business Calendar 2

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🎯 Altre alternative al Calendario Proton: Cal.com (Ideale per una pianificazione incentrata sulla privacy con la flessibilità dell'open source) (Ideale per una pianificazione incentrata sulla privacy con la flessibilità dell'open source)

Morgen (Ideale per integrare attività e calendari in un'elegante app desktop) (Ideale per integrare attività e calendari in un'elegante app desktop)

TimeHero (ideale per la pianificazione automatica in base al carico di lavoro e alle priorità)

SkedPal (ideale per il time blocking e la riprogrammazione dinamica)

Tweek Calendario (ideale per una pianificazione settimanale minimalista e una concentrazione senza distrazioni)

Devi destreggiarti tra diversi calendari? Questo video ti mostra come farlo in modo efficiente.

Scegli la migliore alternativa al Calendario Proton con ClickUp

Trovare un'ottima alternativa a Proton Calendar dipende dal tuo flusso di lavoro, dalle tue preferenze e dai requisiti della piattaforma. Se la privacy è la tua priorità, strumenti come Fantastical e Apple Calendar rendono le cose sicure e semplici, ma potresti voler esplorare opzioni con più funzionalità/funzioni. Google Calendar, Outlook e Zoho Calendar dispongono di robusti strumenti di pianificazione che consentono maggiore flessibilità, collaborazione e accesso multipiattaforma.

Tuttavia, se stai cercando una soluzione all-in-one che combini la gestione del calendario, il monitoraggio delle attività e la collaborazione in team, ClickUp è la scelta giusta. Con il suo sofisticato calendario basato sull'IA, le integrazioni e la gestione delle attività, ClickUp ti consente di gestire il tuo tempo in modo più efficace senza dover passare da uno strumento all'altro.

Iscriviti gratis oggi stesso per trasformare il tuo Calendario in uno strumento di produttività!