Le 10 migliori alternative a Google Gemini IA da provare subito

Non tutti cercano lo stesso tipo di intelligenza.

Alcuni vogliono modelli che scrivano come un essere umano. Altri hanno bisogno di codice pulito, riassunti veloci o strumenti che non divulghino dati né facciano saltare il budget. Il panorama dell'IA è in piena espansione in questo momento, e Google AI Studio non è l'unico a fare il lavoro pesante.

Se stai sviluppando, scrivendo, facendo ricerca o sperimentando con strumenti di IA, è opportuno guardarsi intorno. Ognuna di queste alternative a Google Gemini AI offre qualcosa di diverso.

Vediamo cosa fanno e perché vale la pena provarle. 🎯

Panoramica delle alternative a Google Gemini IA

Ecco un confronto tra le migliori alternative a Google Gemini IA. 🦾

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi ClickUp Persone e team che trasformano la ricerca basata sull'IA in flussi di lavoro concreti Automazione dei processi e risposte rapide con gli agenti Autopilot; risposte contestuali fornite dall'IA; interazione vocale senza mani con ClickUp Brain MAX; ricerca aziendale tra gli strumenti collegati Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende ChatGPT Privati, autori e team interessati alla risoluzione creativa dei problemi Esecuzione di codice Python direttamente nella chat; modelli di ragionamento avanzati; GPT personalizzati per attività specifiche Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 20 $ al mese Claude Ricercatori, team legali e redattori tecnici che lavorano sull'analisi approfondita dei documenti Ampia finestra di contesto; caricamento e riferimento incrociato di più file; analisi dettagliate da più prospettive; IA etica Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 20 $ al mese Perplexity IA Giornalisti, analisti e ricercatori accademici alla ricerca di ricerche in tempo reale sul web con citazioni Informazioni aggiornate con citazioni; concentra le ricerche su fonti accademiche, di attualità o di discussione Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 20 $ al mese Microsoft 365 Copilot Utenti di Microsoft 365 e aziende che desiderano integrare l'IA nei flussi di lavoro di Office Generazione di formule Excel; riepiloghi/riassunti via email; ricerca tra file ed eventi di Microsoft 365 Gratis (solo chat); i piani a pagamento partono da 30 $ al mese per utente You. com Persone e team che svolgono attività di ricerca e desiderano un'esperienza di ricerca leggera e personalizzata Preferenze di ricerca personalizzabili; risultati web combinati con riepiloghi/riassunti generati dall'IA; ricerche illimitate basate sull'IA nella versione Pro Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 20 $ al mese Pi di Inflection IA Persone alla ricerca di un'IA conversazionale per chattare in modo personale ed emotivo Flusso di conversazione naturale ed empatico; interazioni vocali Free Brave Leo Persone e team alla ricerca di un'interazione con l'IA che metta al primo posto la privacy Attività all'interno del browser; modelli di IA multipli; privacy dei dati degli utenti Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 14,99 $ al mese Mistral IA Sviluppatori, team multilingue e organizzazioni attente alla privacy alla ricerca di standard europei in materia di IA Modelli open source e personalizzati; scrittura di codice; supporto per la messa a punto Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 14,99 $ al mese per utente DeepSeek Accademici, scienziati e team tecnici che utilizzano l'IA per attività di ragionamento avanzato Ragionamento trasparente passaggio dopo passaggio; autocorrezione; esportazione delle trascrizioni del ragionamento Prezzi personalizzati

Perché scegliere le alternative a Google Gemini IA

Sebbene l'uso di Google Gemini sia utile per lo sviluppo di app intelligenti, potresti trovare motivi per cercare altrove una soluzione più adatta alle tue esigenze. Ecco perché ha senso esplorare le alternative a Google Gemini IA:

Implementazione complessa: Evita configurazioni complesse grazie a piattaforme che offrono un utilizzo più semplice tramite Evita configurazioni complesse grazie a piattaforme che offrono un utilizzo più semplice tramite modelli di prompt IA

Limiti di budget: cerca opzioni più convenienti o piani gratis con funzionalità complete per budget ridotti

Opzioni di implementazione limitate: trova strumenti avanzati con hosting flessibile, come soluzioni offline o basate su edge

Limiti di integrazione: scegli piattaforme che offrono una connessione più fluida con gli ecosistemi non Google

Esigenze settoriali specifiche: Scopri i chatbot basati sull'IA progettati per settori specifici come la finanza o l'istruzione

Esigenze di innovazione: Scopri le alternative a Google Gemini IA con funzionalità/funzioni uniche o sviluppi guidati dalla comunità per approcci innovativi

🔍 Lo sapevi? BCG ha scoperto che combinare persone e IA nel modo giusto può aumentare la produttività delle risorse umane fino al 30%. Con la giusta configurazione e un po' di tempo, i team iniziano a vedere miglioramenti concreti in termini di velocità ed efficienza.

Le migliori alternative a Google Gemini IA

Ecco la nostra selezione delle migliori alternative a Google Gemini IA. 👇

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato sulla ricerca e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (Ideale per trasformare la ricerca basata sull'IA in flussi di lavoro concreti)

Se il tuo processo di ricerca inizia in uno strumento, la pianificazione avviene in un altro e l'esecuzione si distribuisce su più piattaforme, il tuo team ha già subito un rallentamento. ClickUp risolve questo problema con un unico sistema intelligente che opera in tutta l'area di lavoro di ClickUp, comprende il tuo lavoro e ti aiuta a portarlo avanti rapidamente. 🚀

Passa dall'intuizione all'azione

Chiedi a ClickUp Brain gli aggiornamenti sulle attività in ritardo nell'area di lavoro

ClickUp Brain risiede all'interno della tua area di lavoro e comprende tutto ciò che accade al suo interno: i tuoi documenti, le attività, i commenti e le conversazioni. Puoi porgli domande, richiedere riepiloghi/riassunti, generare automaticamente contenuti e attivare azioni che si integrano direttamente nel tuo flusso di lavoro.

Supponiamo che il tuo team di marketing abbia appena caricato un'analisi dettagliata del lancio in un documento ClickUp. Chiedi a ClickUp Brain di riassumere il report, individuare i rischi principali e generare attività di follow-up assegnate alle persone giuste con le relative scadenze. Potresti anche utilizzare l'IA di ClickUp per generare una bozza di presentazione per la dirigenza utilizzando gli stessi contenuti.

È immediato, contestuale e perfettamente integrato nel tuo flusso di lavoro.

Automatizza il lavoro di routine

Non dovrai più stare dietro agli aggiornamenti, assegnare attività manualmente o ripetere le stesse risposte ogni giorno. Gli Autopilot Agents di ClickUp ci pensano al posto tuo.

Compila automaticamente gli aggiornamenti delle riunioni StandUp e rispondi direttamente in chat con gli agenti ClickUp Autopilot

Ad esempio, lo strumento predefinito StandUp Agent raccoglie gli aggiornamenti quotidiani di ciascun membro del team, aggiunge commenti alle attività e pubblica un unico riepilogo nel documento di pianificazione dello sprint. Quindi, se il tuo sviluppatore mobile registra "Test del flusso di onboarding completato", questo viene visualizzato nell'attività corretta, senza che un PM debba occuparsene.

Per un maggiore controllo, puoi creare un Agente Autopilot personalizzato. Questi agenti si adattano ai cambiamenti nelle tue aree di lavoro per agire in modo autonomo sulla base delle istruzioni fornite. Ti interessa? Abbiamo un video che ti dirà di più 👇

Parla, non digitare

Per un'interazione più veloce e mirata con la tua area di lavoro, usa ClickUp Brain MAX. Si tratta di un'applicazione desktop dedicata dotata della stessa intelligenza.

Cosa lo rende diverso? Puoi parlargli. Letteralmente.

Cattura idee, effettua la condivisione delle istruzioni e porta a termine le attività 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Supponiamo che tu stia esaminando i progressi dello sprint. Usa il tuo tasto di scelta rapida personalizzato e dì: "Riassumi i blocchi QA di questa settimana e assegna dei follow-up per tutto ciò che è ancora in sospeso". Il sistema analizza le attività e i commenti rilevanti, genera un riepilogo/riassunto chiaro e crea nuove attività in pochi secondi.

E c'è di più: puoi passare da un modello LLM all'altro, come ChatGPT, Gemini e Claude, senza interrompere il tuo flusso di lavoro, risparmiando fino all'88% sui costi.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Cattura ogni riunione: registra, trascrivi e riassuma automaticamente le chiamate con registra, trascrivi e riassuma automaticamente le chiamate con AI Notetaker di ClickUp , così tutti rimangono allineati senza bisogno di note manuali

Crea e formatta i contenuti: crea documenti di progetto dettagliati in ClickUp Docs utilizzando la formattazione RTF, tabelle, contenuti incorporati e connessioni intelligenti ad attività e flussi di lavoro

Rimani sincronizzato: usa l'IA per trasformare i messaggi nella chat di ClickUp in attività e riepilogare lunghe conversazioni in pochi secondi

Consolida le tue conoscenze: importa documenti, fogli di calcolo e risorse interne esistenti da altri strumenti nella suite importa documenti, fogli di calcolo e risorse interne esistenti da altri strumenti nella suite di gestione delle conoscenze di ClickUp per preservarne la struttura

Registra brevi tutorial: cattura lo schermo e la tua voce utilizzando cattura lo schermo e la tua voce utilizzando ClickUp Clips per spiegare attività o fornire feedback in modo asincrono grazie alle trascrizioni basate sull'IA

Visualizza le idee al volo: usa l'IA per generare immagini direttamente nelle usa l'IA per generare immagini direttamente nelle lavagne online di ClickUp per fare brainstorming, pianificare o aggiungere contesto

Limiti di ClickUp

All'inizio ClickUp può sembrare un po' opprimente, ma una volta che i team hanno preso confidenza con lo strumento, la flessibilità e la personalizzazione danno i loro frutti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente su Reddit ha condiviso:

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che ci sono strumenti di IA con un piano gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è estenuante. E, sinceramente, quando sono immersa nel mio lavoro, è l'ultima cosa che voglio fare. Uso l'IA principalmente per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Inoltre, effettua le modifiche a ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta davvero sono i documenti. Adoro le opzioni di formattazione, specialmente quei banner. Sono carinissimi!

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che ci sono strumenti di IA con un piano gratuito piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è estenuante. E, sinceramente, quando sono immersa nel mio lavoro, è l'ultima cosa che voglio fare. Uso l'IA principalmente per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Inoltre, effettua le modifiche a ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta davvero sono i documenti. Adoro le opzioni di formattazione, specialmente quei banner. Sono carinissimi!

2. ChatGPT (Ideale per la risoluzione creativa dei problemi)

tramite ChatGPT

Conosci quella sensazione quando sei bloccato su un problema e hai bisogno di qualcuno con cui scambiare idee? ChatGPT ti capisce.

Certo, tutti conoscono la funzione di chat IA di base, ma la sottoscrizione Pro apre le porte a un mondo completamente diverso. Puoi persino creare GPT personalizzati che fungono da consulenti specializzati per le tue esigenze specifiche.

La piattaforma memorizza le tue peculiarità e preferenze nel corso delle conversazioni, così non devi spiegare continuamente il contesto. Inoltre, quando devi elaborare dati, esegue il codice direttamente nella chat invece di fornire consigli teorici.

Le migliori funzionalità di ChatGPT

Esegui codice Python direttamente nelle conversazioni per analizzare dati, creare grafici o testare algoritmi senza dover cambiare piattaforma

Naviga tra i siti web attuali e recupera informazioni in tempo reale mantenendo il flusso della conversazione

Carica e analizza più immagini contemporaneamente, confrontandole o estraendo testo e dati dai screenshots

Accedi a tecnologie di IA dotate di ragionamento avanzato per affrontare problemi articolati in più passaggi, con spiegazioni dettagliate del loro processo di ragionamento

Genera immagini, loghi e illustrazioni da semplici descrizioni di testo utilizzando DALL-E 3.

Limiti di ChatGPT

I GPT personalizzati richiedono un investimento di tempo per essere configurati correttamente e potrebbero necessitare di frequenti modifiche

L'esecuzione del codice a volte fallisce in caso di attività complesse o presenta problemi di timeout

La funzionalità di navigazione web può essere lenta e non sempre accede alle informazioni più aggiornate

La funzionalità di memoria di ChatGPT a volte dimentica contesti importanti o ricorda dettagli irrilevanti

Prezzi di ChatGPT

Free

In più: 20 $ al mese

Pro: 200 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 825 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 220 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?

Secondo una recensione su G2:

Ciò che mi piace di più di ChatGPT è come mi aiuta ad affrontare le mie attività di scrittura quotidiane con facilità e chiarezza. Lo uso regolarmente per redigere bozze di lettere, email e politiche, attività che spesso richiedono tempo per essere perfezionate. ChatGPT mi offre un solido punto di partenza basato sui pensieri o sui punti che condivido, aiutandomi a dare alla mia idea una forma strutturata e coerente. Mi libera dalla pressione della pagina bianca, che può essere uno dei maggiori ostacoli quando si scrive qualcosa da zero.

Ciò che mi piace di più di ChatGPT è come mi aiuta ad affrontare le mie attività di scrittura quotidiane con facilità e chiarezza. Lo uso regolarmente per redigere bozze di lettere, email e politiche, attività che spesso richiedono tempo per essere perfezionate. ChatGPT mi offre un solido punto di partenza basato sui pensieri o sui punti che condivido, aiutandomi a dare alla mia idea una forma strutturata e coerente. Mi libera dalla pressione della pagina bianca, che può essere uno dei maggiori ostacoli quando si scrive qualcosa da zero.

🧠 Curiosità: L'adozione dell'IA è aumentata del 20% su base annua, con un numero crescente di team che si affida a soluzioni più intelligenti per portare a termine il proprio lavoro. È un segnale forte che invita a iniziare a esplorare cosa succede quando si utilizzano gli strumenti di IA nel modo giusto.

3. Claude (Ideale per l'analisi di documenti lunghi e le risposte dirette)

tramite Claude

Claude di Anthropic gestisce con facilità documenti di grandi dimensioni. Puoi effettuare la condivisione di interi codici sorgente, contratti legali o articoli accademici e avere conversazioni significative sul contenuto. Artifacts ti permette di collaborare sui documenti in tempo reale, così non sei costretto a copiare e incollare.

Ciò che distingue Claude è il modo in cui gestisce le domande complesse. Chiedile di confrontare diverse sezioni di un documento o di individuare contraddizioni, e lei svolgerà il lavoro invece di fornire consigli generici.

Il segreto dell'approccio unico di Claude è la Constitutional IA, l'approccio di addestramento che integra regole etiche in Claude.

Le migliori funzionalità/funzioni di Claude

Elabora documenti contenenti centinaia di pagine mantenendo riferimenti precisi a sezioni e dettagli specifici, grazie alla sua ampia finestra di contesto da 200.000 token

Gestisci il caricamento simultaneo di più file per il controllo incrociato, l'analisi comparativa e la sintesi delle informazioni

Mantieni il contesto della conversazione anche durante discussioni estremamente lunghe senza perdere di vista i punti o le richieste precedenti

Fornisci analisi dettagliate di argomenti complessi con molteplici prospettive e tenendo conto dei casi limite

Limiti di Claude

L'analisi delle immagini ha un limite rispetto ad altre alternative a Google Gemini IA come ChatGPT

I tempi di risposta possono essere più lenti o più rapidi durante i periodi di picco di utilizzo

A volte, Claude offre risposte eccessivamente caute che evitano di prendere posizioni definitive sugli argomenti

Prezzi di Claude

Free

Pro: 20 $ al mese

Max: A partire da 100 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Claude

G2: 4,4/5 (oltre 55 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Claude?

Un utente di Reddit ha condiviso:

Ho fatto il passaggio mesi fa. Le mie esigenze principali riguardano la scrittura creativa, la creazione di trame e cose del genere, e trovo che Claude sia semplicemente molto più bravo in questo. Inoltre, la sua scrittura in generale è migliore, più naturale e non contiene stupidi cliché e riempitivi vaghi.

Ho fatto il passaggio mesi fa. Le mie esigenze principali riguardano la scrittura creativa, la creazione di trame e cose del genere, e trovo che Claude sia semplicemente molto più bravo in questo. Inoltre, la sua scrittura in generale è migliore, più naturale e non contiene stupidi cliché e riempitivi vaghi.

Consiglio da esperto: più strumenti usi, più diventa difficile trovare ciò che ti serve. La ricerca aziendale di ClickUp ti consente di effettuare ricerche semantiche tra attività, documenti, commenti e strumenti collegati come Google Drive, SharePoint o GitHub. Trova le informazioni nascoste tra documenti, attività e file di Drive utilizzando ClickUp Enterprise Search

4. Perplexity IA (Ideale per la ricerca in tempo reale sul web)

tramite Perplexity IA

Un tempo, fare ricerca significava aprire 15 schede del browser e mettere insieme informazioni provenienti da fonti diverse. Perplexity IA ti aiuta a evitare tutto questo. Basta porre una domanda per ottenere una risposta sintetizzata con citazioni verificabili.

Il modello Comet offre competenze matematiche più avanzate, quindi non è più utile solo per la ricerca generale. Puoi approfondire articoli accademici, ottenere analisi delle notizie di attualità o concentrare la tua ricerca su tipi specifici di fonti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Perplexity IA

Accedi a informazioni aggiornate in tempo reale, invece di affidarti a dati di addestramento statici e obsoleti

Seleziona tipi di contenuti specifici tramite le modalità di focalizzazione, tra cui articoli accademici, notizie, discussioni su Reddit o video di YouTube

Genera rapporti di ricerca completi con riferimenti correttamente formattati e verifica delle fonti, e organizzali in Raccolte

Affronta problemi matematici complessi con soluzioni dettagliate per ogni passaggio e rappresentazioni visive, quando utili

Limiti di Perplexity IA

A volte le citazioni sono collegate a fonti che non forniscono il supporto necessario alle affermazioni contenute nella risposta

Le modalità di focalizzazione non sempre filtrano i risultati con la precisione prevista, portando a fonti irrilevanti

La qualità delle risposte varia in modo significativo a seconda della disponibilità di fonti recenti e di alta qualità

La versione gratis presenta limiti di utilizzo rigidi che possono risultare restrittivi per attività di ricerca impegnative

Prezzi di Perplexity IA

Free

Pro: 20 $ al mese

Enterprise Pro: 40 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Perplexity IA

G2: 4,7/5 (oltre 45 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Si prevede che l'IA aumenti la produttività dei dipendenti del 40%, il che significa che i team potrebbero ottenere risultati molto maggiori in meno tempo.

5. Microsoft 365 Copilot (Ideale per l'integrazione con Microsoft Office)

tramite Microsoft 365

Se il tuo lavoro ruota attorno a Microsoft Office, questo cambia tutto. Copilot conosce già il tuo stile nelle email, le tue presentazioni recenti e il foglio di calcolo su cui hai lavorato tutta la settimana. Chiedigli di creare una presentazione PowerPoint dalle tue note di riunione e attingerà dalle tue note esistenti, non da modelli generici.

L'integrazione con Excel è ingegnosa. Comprende la struttura dei tuoi dati ed è in grado di individuare tendenze che potresti trascurare.

Le migliori funzionalità di Microsoft 365 Copilot

Genera formule Excel complesse insieme alla logica alla base dei calcoli e ottieni suggerimenti su approcci alternativi per l'analisi dei dati

Scrivi bozze di testo in Word, crea intere presentazioni PowerPoint a partire da un prompt e registra i risultati delle riunioni di Teams

Riassumi lunghe catene di email ed estrai automaticamente gli elementi da intraprendere , conservando al contempo il contesto importante e le scadenze

Effettua ricerche nell'intero ambiente Microsoft 365 utilizzando un linguaggio colloquiale per trovare file, email ed eventi del Calendario

Limiti di Microsoft 365 Copilot

Richiede una sottoscrizione a Microsoft 365 e livelli di licenza specifici, il che lo rende costoso per i piccoli team

Le prestazioni sono fortemente dipendenti dalla qualità e dall'organizzazione dei tuoi dati Microsoft 365 esistenti

A volte crea contenuti che sembrano troppo formali o che non corrispondono al tuo stile di comunicazione effettivo

L'integrazione può presentare dei bug con alcune versioni di Office o quando si lavora con formattazioni complesse dei documenti

Prezzi di Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot Chat: Gratis

Microsoft 365 Copilot: 30 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Microsoft 365 Business Basic e Copilot: 36 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Microsoft 365 Copilot

G2: 4,4/5 (oltre 105 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

⚙️ Bonus: Scopri i podcast sull'IA per ascoltare casi d'uso reali e imparare direttamente dai ricercatori, dai fondatori e dagli sviluppatori che stanno plasmando il futuro dell'IA.

6. You.com (Ideale per un'esperienza di ricerca personalizzata)

via You.com

La maggior parte dei motori di ricerca tratta tutti allo stesso modo. You.com capisce cosa vuoi vedere davvero. Più lo usi, più diventa intelligente riguardo alle tue preferenze e ai tuoi interessi.

La versione Pro elimina i limiti di ricerca e ti dà accesso a modelli di IA avanzati come Claude e GPT per ottenere risposte più dettagliate. Diverse modalità di ricerca ti aiutano a trovare esattamente ciò che stai cercando, che si tratti di assistenza nella programmazione, ispirazione creativa o ricerca accademica.

Le migliori funzionalità/funzioni di You.com

Personalizza le preferenze di ricerca in modo da dare priorità alle fonti affidabili , filtrando i contenuti irrilevanti o di bassa qualità

Genera immagini e testi di alta qualità con l'IA senza limiti giornalieri

Accedi a ricerche illimitate basate sull'IA con tempi di risposta più rapidi e modelli linguistici sofisticati per query complesse

Combina i tradizionali risultati di ricerca web con riepiloghi/riassunti generati dall'IA che mettono in evidenza le informazioni più rilevanti per la tua query

Limiti di You.com

Per ottenere risultati ottimali, è necessario un periodo di apprendimento per configurare correttamente tutte le impostazioni di personalizzazione

I riassunti generati dall'IA a volte tralasciano sfumature o contesti importanti presenti nelle fonti originali

La qualità della ricerca dipende in larga misura dalla disponibilità di dati di interazione sufficienti per comprendere le tue preferenze

Alcune modalità di ricerca specializzate sembrano ancora poco sviluppate rispetto alle alternative più popolari di Google Gemini IA

Il costo della sottoscrizione Pro può risultare elevato per gli utenti occasionali che non necessitano di ricerche illimitate

Prezzi di You.com

Free

Pro: 20 $ al mese

Massimo: 200 $ al mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su You.com

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di You.com?

Secondo una recensione su G2:

Apprezzo la comodità di non dover passare da una pagina all'altra mentre lo uso. Ho provato il traduttore per comunicare con clienti europei e per il brainstorming in vista della stesura di una presentazione di progetto. L'ho trovato facile da usare.

Apprezzo la comodità di non dover passare da una pagina all'altra mentre lo uso. Ho provato il traduttore per comunicare con clienti europei e per il brainstorming in vista della stesura di una presentazione di progetto. L'ho trovato facile da usare.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di IA per la produttività

7. Pi di Inflection IA (Ideale per conversazioni personali ed emotive)

tramite Inflection IA

Con la maggior parte degli strumenti di IA, ti sembra di parlare con una calcolatrice intelligente. Con Pi, invece, è come chattare con qualcuno che si interessa alla tua giornata.

Questo strumento di IA ricorda le tue difficoltà, festeggia i tuoi successi e torna a controllare le cose di cui hai fatto menzione settimane fa. Le conversazioni scorrono in modo naturale, senza quei botta e risposta robotici che spesso si incontrano altrove.

Pi si adatta al tuo modo di comunicare. Quindi, se sei diretto, si allinea a quell'energia, e se hai bisogno di incoraggiamento, lo capisce subito. Questo lo rende sorprendentemente utile per elaborare idee, sbloccare progetti o avere qualcuno con cui discutere le decisioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pi di Inflection IA

Avvia conversazioni vocali utilizzando la funzionalità microfono per interazioni più naturali e spontanee

Condividi la tua posizione per ricevere risposte contestualizzate su eventi locali, meteo o consigli

Mantieni relazioni conversazionali autentiche che risultino naturali, piuttosto che di tipo transazionale o incentrate su attività specifiche

Genera idee, discuti dei problemi e organizza i tuoi pensieri in un ambiente accogliente e privo di giudizi

Limiti di Pi di Inflection IA

Capacità limitata di gestire attività tecniche complesse o lavori analitici dettagliati rispetto ad altri strumenti di IA

Le conversazioni possono talvolta sembrare ripetitive o circolare quando si tratta di domande fattuali semplici

Nessuna integrazione con altre app o servizi, il che la rende un'esperienza di conversazione puramente autonoma

Non è adatto a flussi di lavoro professionali che richiedono risultati specifici o prodotti strutturati

Prezzi di Pi by Inflection IA

Free

Valutazioni e recensioni di Pi by Inflection IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Pi di Inflection IA?

Un utente di Reddit condivide:

Pi rimane uno dei migliori compagni IA per l'amicizia, la conversazione e la personalità, con l'ulteriore vantaggio dell'accesso a Internet in tempo reale: tutte queste caratteristiche combinate possono essere davvero divertenti! Non è così potente come uno strumento di produttività lavorativa come ChatGPT o Claude ecc., ma non è pensato per esserlo. I modelli accessibili tramite l'API 3.0 di Inflection AI sono più orientati a questo. Pi è comunque ottimo per l'organizzazione delle attività e per ricevere incoraggiamento, oltre ad essere migliore per le chat quotidiane rispetto alle IA dedicate alla produttività lavorativa.

Pi rimane uno dei migliori compagni IA per l'amicizia, la conversazione e la personalità, con l'ulteriore vantaggio dell'accesso a Internet in tempo reale: tutte queste caratteristiche combinate possono essere davvero divertenti!

Non è così potente come uno strumento di produttività lavorativa come ChatGPT o Claude ecc., ma non è pensato per esserlo. I modelli accessibili tramite l'API 3.0 di Inflection AI sono più orientati a questo. Pi è comunque ottimo per l'organizzazione delle attività e per ricevere incoraggiamento, oltre ad essere migliore per chattare rispetto alle IA dedicate alla produttività lavorativa.

📮ClickUp Insight: Solo il 12% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza le funzionalità/funzioni di IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le attuali implementazioni potrebbero non offrire quell'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che spingerebbe gli utenti ad abbandonare le loro piattaforme conversazionali autonome preferite. Ad esempio, l'IA è in grado di eseguire un flusso di lavoro automatizzato basato su un prompt di testo normale fornito dall'utente? ClickUp Brain sì! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, inclusi, ma non solo, il riassunto delle conversazioni in chat, la stesura o la revisione di testi, l'estrazione di informazioni dall'area di lavoro, la generazione di immagini e molto altro! Unisciti al 40% dei clienti ClickUp che ha sostituito più di 3 app con la nostra app completa per il lavoro!

8. Brave Leo (Ideale per un utilizzo dell'IA incentrato sulla privacy)

tramite Brave Leo

La paranoia sulla privacy è reale, e Leo lo capisce. Integrato direttamente nel browser Brave, non ti chiede mai la tua email, non effettua il monitoraggio delle tue conversazioni e mantiene tutto in locale sul tuo dispositivo. Puoi analizzare qualsiasi pagina web che stai leggendo senza preoccuparti che le tue abitudini di navigazione finiscano in qualche database aziendale.

Diversi modelli di IA ti offrono diverse opzioni a seconda delle tue esigenze. Hai una domanda veloce? Usa il modello veloce. Devi fare un'analisi complessa? Passa a quello più potente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brave Leo

Integrazione perfetta con le funzionalità/funzioni esistenti di Brave, come il blocco degli annunci e la prevenzione dei tracker, per garantire l'anonimato

Ottieni rapidi riassunti di pagine web e video direttamente dal browser senza uscire dalla pagina

Attiva o disattiva le conversazioni Leo nelle impostazioni sulla privacy di Brave per un controllo completo

Scegli tra i modelli Mixtral 8x7B e Claude Instant a seconda della complessità dell'attività

I limiti di Brave Leo

Riservato agli utenti del browser Brave, esclusi coloro che preferiscono Chrome, Firefox o altri browser

Le sue funzionalità sono più basilari rispetto a quelle delle piattaforme dotate di modelli avanzati per il ragionamento

Nessuna cronologia delle conversazioni o memoria tra una sessione e l'altra, con la necessità di ripetere il contesto per i progetti in corso

Prezzi di Brave Leo

Free

Leo Premium: 14,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Brave Leo

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Un rapporto IBM ha rilevato che solo il 33% dei consumatori si è dichiarato soddisfatto dopo aver utilizzato chatbot o assistenti virtuali. Al contrario, il 20% è rimasto così deluso da non voler più interagire con questa tecnologia.

9. Mistral AI (La migliore per gli standard europei in materia di IA)

tramite Mistral IA

L'ingegneria francese soddisfa le esigenze pratiche dell'IA con Mistral. Questa piattaforma open source offre modelli di diverse dimensioni, consentendoti di privilegiare la velocità rispetto alla complessità a seconda dell'attività da svolgere.

Grazie alle sue funzionalità multimodali e multilingue, puoi iniziare una conversazione in inglese, inserire un'immagine, passare al francese nel bel mezzo di una frase, e il sistema ti seguirà senza perdere il contesto.

La generazione di codice è affidabile in diversi linguaggi di programmazione e il ragionamento matematico regge sotto pressione. Gli standard europei sulla privacy dei dati sono integrati fin dall'inizio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mistral IA

Genera e correggi il codice in decine di linguaggi di programmazione con spiegazioni della logica e approcci alternativi

Crea agenti IA personalizzati utilizzando il builder no-code o i modelli IA

Accedi alle funzionalità di chiamata delle funzioni per integrare Mistral con le tue applicazioni e i tuoi flussi di lavoro esistenti

Utilizza la funzionalità di ottimizzazione per personalizzare i modelli in base ai tuoi set di dati e casi d'uso specifici

Trova il giusto equilibrio tra prestazioni e velocità per ottenere solide capacità di ragionamento e funzionalità multilingue senza elevati requisiti computazionali

Limiti di Mistral IA

Le versioni open source richiedono competenze tecniche e infrastrutture adeguate per essere implementate e gestite correttamente

La documentazione e il supporto della community sono meno completi rispetto ai modelli di IA generativa più consolidati sviluppati

Le prestazioni variano in modo significativo tra i modelli leggeri e quelli pesanti, a volte in modo inaspettato

Prezzi di Mistral IA

Le Chat Gratis

Le Chat Pro: 14,99 $ al mese

Le Chat Team: 50 $ al mese per due utenti

Le Chat Enterprise: Prezzi personalizzati

Mistral Code : Prezzi personalizzati

Implementazioni aziendali: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mistral IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. DeepSeek (Ideale per attività di ragionamento avanzato)

tramite DeepSeek

Stanco dell'IA che ti fornisce risposte senza che tu abbia idea di come ci sia arrivata? DeepSeek ragiona ad alta voce. Puoi osservarlo mentre analizza i problemi, incontra ostacoli, torna indietro e si adatta in tempo reale.

Dimostrazioni matematiche, ipotesi scientifiche, attività analitiche complesse: le gestisce mostrando il proprio lavoro. Questa trasparenza lo rende prezioso per l'apprendimento e la verifica. E poiché è in grado di affinare il proprio ragionamento, è la scelta naturale per progetti che si evolvono man mano che procedi.

Una delle funzionalità/funzioni più apprezzate dei modelli DeepSeek è la loro finestra di contesto estremamente ampia. Grazie alla capacità di elaborare fino a 128.000 token, questi modelli sono in grado di comprendere e analizzare enormi quantità di informazioni in un'unica istanza.

Le migliori funzionalità di DeepSeek

Metti in discussione le conclusioni iniziali del modello e osserva come riconsidera i propri approcci utilizzando la funzionalità di autocorrezione

Integra DeepSeek nei flussi di lavoro accademici tramite l'accesso all'API per una documentazione coerente del ragionamento

Genera, completa ed esegui il debug del codice con DeepSeek Coder

Esporta trascrizioni complete del ragionamento per la revisione tra pari e i requisiti di pubblicazione accademica

Limiti di DeepSeek

Il processo di ragionamento può essere estremamente lento, specialmente per problemi complessi che richiedono più iterazioni

La sua funzionalità di trasparenza può generare spiegazioni eccessivamente prolisse che oscurano la soluzione effettiva

Disponibilità e accesso limitati rispetto alle piattaforme di automazione IA più diffuse

L'attenzione alle attività di ragionamento significa che non è particolarmente utile per applicazioni creative o di conversazione

Prezzi di DeepSeek

Prezzi personalizzati in base all'utilizzo dei token

Valutazioni e recensioni di DeepSeek

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di DeepSeek?

Un commento su Reddit ha spiegato:

Sto usando R1 per la redazione tecnica e la documentazione. È sorprendentemente bravo a spiegare argomenti complessi in modo chiaro e individua le incongruenze tecniche meglio di altri modelli che ho provato. Ottimo anche per sintetizzare articoli di ricerca in riassunti di facile comprensione.

Sto usando R1 per la redazione tecnica e la documentazione. È sorprendentemente bravo a spiegare argomenti complessi in modo chiaro e individua le incongruenze tecniche meglio di altri modelli che ho provato.

Ottimo anche per sintetizzare articoli di ricerca in riassunti di facile comprensione.

🔍 Lo sapevi? I prompt complessi, come la risoluzione di equazioni o l'analisi di concetti complessi, possono consumare fino a sei volte più energia rispetto alle semplici ricerche. Più la domanda è impegnativa, maggiore è l'impronta di carbonio derivante dall'uso dell'IA.

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Ma se il tuo lavoro non si limita alle risposte, perché dovrebbero farlo i tuoi strumenti?

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