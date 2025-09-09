Le 10 migliori alternative a TMetric per un monitoraggio del tempo e una produttività più intelligenti

Concludi una giornata di produttività, congratulandoti con te stesso per aver completato tutte le attività del tuo elenco. Ma poi controlli il tuo registro delle ore lavorative e ti rendi conto che metà delle tue ore di lavoro non sono state registrate.

Il timer si era fermato di nuovo, perché l'app desktop si era bloccata durante un aggiornamento del sistema. Ora, le ore di lavoro effettive non corrispondono alle ore fatturabili.

Se utilizzi TMetric e ti trovi ad affrontare queste sfide, potrebbe essere il momento di cambiare.

Ecco alcune delle migliori alternative a TMetric che offrono maggiore affidabilità. 🧰

Limiti di TMetric

TMetric offre ottime funzionalità di monitoraggio del tempo, ma non è privo di inconvenienti. Se sei un libero professionista che lavora con più client o un team leader che cerca di ottimizzare i flussi di lavoro interni, ecco alcuni ostacoli comuni che potresti incontrare. 💁

Nessuna funzionalità di monitoraggio offline sui dispositivi mobili: È necessario disporre di una connessione Internet per È necessario disporre di una connessione Internet per monitorare il tempo dedicato alle attività e ai progetti o per richiedere permessi; queste funzionalità/funzioni sono disponibili solo sull'applicazione web

integrazioni con limite: *Le integrazioni con alcuni strumenti, come Notion, funzionano solo con la versione web, non con l'app desktop

funzionalità di base per la project management: *Lo strumento non dispone di funzionalità avanzate di collaborazione e opzioni di personalizzazione per i dashboard, inoltre non è possibile impostare la data di scadenza, il che rende più difficile stabilire le priorità delle attività

*i report necessitano di ripulitura: potresti dover dedicare più tempo alla modifica dei report prima della condivisione con i client

arresti anomali frequenti: *La versione desktop si blocca spesso, soprattutto su Windows, rendendola inaffidabile

🔍 Lo sapevi? Prima dell'avvento delle schede perforate e delle app, le civiltà antiche di Egitto, Babilonia, Grecia, Cina e le società islamiche medievali utilizzavano meridiane, orologi ad acqua e persino la posizione delle stelle per il monitoraggio del tempo necessario per l'agricoltura e la vita quotidiana.

Panoramica delle alternative a TMetric

Ecco una tabella che mette a confronto le migliori alternative a TMetric:

Strumento Caratteristiche migliori Ideale per Prezzi* ClickUp Gestione avanzata delle attività, monitoraggio del tempo integrato, flussi di lavoro personalizzabili e integrazioni robuste Privati, piccole imprese, aziende di medie dimensioni e aziende che desiderano monitorare il tempo su più progetti e dispositivi con approfondimenti intelligenti basati sull'IA Gratis; personalizzato disponibile per le aziende Toggl Track Monitoraggio del tempo con un solo clic, reportistica dettagliata e dashboard del progetto Persone fisiche, liberi professionisti e piccoli team che necessitano di un monitoraggio del tempo semplice e flessibile Gratis; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente Harvest Monitoraggio semplice del tempo, fatturazione e monitoraggio delle spese Persone fisiche, piccole imprese e team che necessitano di monitoraggio del tempo con fatturazione Gratis; piani a pagamento a partire da 13,75 $ al mese per utente Rescue Time Monitoraggio automatico del tempo, distrazioni e blocco del tempo, reportistica sulla produttività Persone e liberi professionisti che desiderano aumentare la concentrazione Gratis; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente Clockify Monitoraggio illimitato del tempo, reportistica e gestione del team Persone, piccole imprese e team che necessitano di monitoraggio illimitato del tempo e pianificazione dei turni Gratis; piani a pagamento a partire da 4,99 $ al mese per utente Time Doctor Monitoraggio dei dipendenti, avvisi di distrazione, reportistica dettagliata sulla produttività e integrazione con il libro paga Aziende di piccole e medie dimensioni e team remoti che necessitano di funzionalità dettagliate di monitoraggio dei dipendenti e gestione delle buste paga I piani a pagamento partono da 8 $ al mese per utente Everhour Monitoraggio del tempo in tempo reale, budgeting e reportistica Piccole e medie imprese di dimensione media che necessitano di un monitoraggio del tempo integrato nei propri strumenti di project management Gratis; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente Hubstaff Monitoraggio dei dipendenti, tracciamento GPS e misurazione della produttività Piccole, medie e aziende di dimensioni maggiori e team remoti e sul campo che necessitano di supervisione della produttività Gratis; piani a pagamento a partire da 7 $ al mese per utente My Hours Progetti illimitati, gestione dei clienti, monitoraggio delle spese e reportistica Individui, liberi professionisti e piccoli team che gestiscono più client contemporaneamente Gratis; piani a pagamento a partire da 9 $ al mese per utente TimeCamp Monitoraggio automatico del tempo, analisi della produttività e fatturazione Aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di strumenti automatici di monitoraggio, analisi e rilevazione delle presenze Gratis; piani a pagamento a partire da 1,99 $ al mese per utente

Le migliori alternative a TMetric da utilizzare

Sebbene TMetric sia ottimo per registrare le ore lavorative, spesso non tiene conto del quadro generale: come quel tempo stabilisce la connessione con i risultati finali, influisce sulla capacità del team e incide sulle scadenze.

Diamo un'occhiata ai migliori software di monitoraggio del tempo progettati per affrontare questi problemi. ⚒️

1. ClickUp (ideale per la gestione completa di progetti e tempi)

Inizia il monitoraggio del tempo in ClickUp Tieni traccia del tempo impiegato in base alle attività, ai progetti o ai membri del team con il monitoraggio del tempo integrato in ClickUp

ClickUp, l'app tutto per il lavoro, offre molto più dei semplici strumenti di monitoraggio del tempo. È un centro di controllo all-in-one per la gestione del tempo, dei flussi di lavoro, delle scadenze e dei risultati finali.

Una sfida comune durante il monitoraggio del tempo è quella di gestire più dispositivi e ambienti di lavoro. Se sei alla tua scrivania, in viaggio o stai passando da un'attività all'altra, è facile dimenticare di registrare le ore.

ClickUp Project Tempo di monitoraggio risolve immediatamente questo problema. Puoi avviare e arrestare i timer dal desktop, dal cellulare o persino da un'estensione del browser. Preferisci inserire il tempo a posteriori? Puoi registrare il tempo manualmente o persino retrodatare le voci.

Monitora il tempo in tempo reale o dopo aver completato le attività utilizzando il monitoraggio del tempo nativo di ClickUp su desktop, dispositivi mobili e web

📌 Ad esempio, un designer freelance può monitorare il tempo in tempo reale mentre lavora alla riprogettazione di una homepage, mentre un team di sviluppo remoto potrebbe preferire registrare le ore di sprint in modo retroattivo. Tutte le voci temporali sono collegate direttamente alle attività, garantendo che ogni minuto sia contabilizzato e tracciabile.

Ora, il monitoraggio è solo metà della battaglia; capire dove va a finire quel tempo è altrettanto importante. Gli utenti di TMetric ricorrono a fogli di calcolo separati per la reportistica da fare, aggiungendo attrito e disordine al tuo lavoro.

ClickUp elimina questo problema con ClickUp Tabella Oraria.

Le tabelle orarie personalizzabili ti consentono di raggruppare e filtrare le voci per giorno, attività o membro del team. Ti aiutano a vedere il quadro generale o ad approfondire i dettagli.

Un project manager alla guida di un team distribuito potrebbe utilizzare il dashboard della tabella oraria per individuare quando il tempo è superiore al budget o quando qualcuno è sovraccarico di lavoro. Allo stesso modo, un consulente indipendente potrebbe generare report da allegare alle fatture, completando le ripartizioni tra ore fatturabili e non fatturabili.

Lascia che ClickUp Tabelle Orarie generi reportistica accurata del tempo impiegato in modo di produttività

I membri del team possono anche inviare le tabelle orarie per la revisione e gli amministratori possono approvarle o richiedere modifiche, il che è ideale per le aziende che necessitano del monitoraggio del tempo per motivi di conformità o di gestione delle buste paga.

Con le funzionalità/funzioni di gestione del tempo di ClickUp, puoi impostare durate stimate per le attività e confrontarle con le ore effettivamente registrate. Supponiamo che tu stimi 8 ore per scrivere una proposta per un client, ma ne registri 12. Questo è un segnale che devi adeguare i tuoi preventivi per il lavoro futuro o perfezionare il tuo processo di scrittura. Nel tempo, questo tipo di informazioni aiuta i team a diventare più efficienti ed evitare il burnout.

Sebbene l'utilizzo di tali funzionalità/funzioni sia il miglior consiglio per la gestione del tempo, anche la pianificazione e la visibilità del carico di lavoro rappresentano ostacoli significativi. Ciò è particolarmente vero per i team che coordinano attività in fusi orari diversi o che devono destreggiarsi tra scadenze mutevoli.

Il calendario ClickUp basato sull'IA è il modo migliore per gestire le scadenze dei client. Assegna un codice colore alle attività per maggiore chiarezza e si sincronizza con Google o Outlook per allineare tutto. Consente di visualizzare tutte le attività per giorno, settimana o mese e fornisce una panoramica di alto livello del carico di lavoro e delle scadenze, aiutando a evitare di mancare le date di scadenza.

Visualizza e gestisci il tuo intero programma con il calendario basato sull'intelligenza artificiale di ClickUp, dove attività, progetti e appuntamenti sono riuniti in un unico spazio integrato

Ad esempio, un content strategist freelance che gestisce tre blog di client può impostare campi data personalizzati come "Bozza da consegnare", "Revisione del cliente" e "Data di pubblicazione" per ogni articolo. Il calendario mostra tutte le prossime attività cardine relative al contenuto, consente di trascinare e rilasciare le attività per regolare i cicli di pubblicazione e garantisce la sincronizzazione di tutto con il tuo Google Calendar.

🎥 Guarda questo video per scoprire come ClickUp Calendario ti aiuta a stabilire automaticamente le priorità e a pianificare automaticamente il tuo lavoro più importante:

💡 Suggerimento professionale: trasforma il tempo monitorato in approfondimenti contestuali con ClickUp Brain, l'intelligenza artificiale più completa al mondo per il lavoro. Prova a chiedere "a cosa ho dedicato la mia giornata/settimana?" per ottenere una Sequenza organizzata dall'intelligenza artificiale e approfondimenti che collegano il tuo lavoro richiesto ai risultati effettivi. È più intelligente del monitoraggio del tempo: è il monitoraggio del contesto. Usa ClickUp Brain per analizzare come e dove impieghi il tuo tempo

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Connettiti con strumenti esterni: Integra il tuo flusso di lavoro con strumenti come Toggl, Hubstaff e Google Calendar con Integra il tuo flusso di lavoro con strumenti come Toggl, Hubstaff e Google Calendar con ClickUp Integrations

Visualizza tutto in un unico posto: Tieni traccia del tempo, del flusso di lavoro, dello stato dei progetti e delle ore fatturabili in un'unica visualizzazione chiara con schede personalizzabili all'interno Tieni traccia del tempo, del flusso di lavoro, dello stato dei progetti e delle ore fatturabili in un'unica visualizzazione chiara con schede personalizzabili all'interno dei dashboard di ClickUp

collabora e documenta senza sforzo: *scrivi, modifica, effettua condivisione e salva report, brief di progetto, procedura operativa standard o nota sui client con ClickUp Documento

crea un flusso di lavoro intelligente: *risparmia tempo sugli aggiornamenti, i riassunti o la scrittura di attività utilizzando l'intelligenza artificiale per una migliore gestione del tempo . ClickUp Brain, l'intelligenza artificiale più completa al mondo, riepiloga automaticamente le riunioni, genera idee di contenuto e redige bozze di email per i client direttamente all'interno di ClickUp

Limiti di ClickUp

La piattaforma può sembrare un po' complessa per gli utenti alle prime armi a causa della sua ampia gamma di funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su G2 dice davvero tutto:

ClickUp ha trasformato completamente il modo in cui gestiamo le attività interne dell'agenzia. Mi permette di monitorare il flusso di lavoro dell'intero team in un unico posto, dare priorità alle questioni urgenti e centralizzare la comunicazione. La possibilità di automatizzare i processi, passare da una visualizzazione all'altra (come elenco, bacheca e calendario) e integrarsi con altri strumenti ha aumentato notevolmente la mia produttività quotidiana. È una piattaforma all-in-one che si adatta perfettamente al nostro flusso di lavoro e rende la gestione del team molto più efficiente.

ClickUp ha trasformato completamente il modo in cui gestiamo le attività interne dell'agenzia. Mi permette di monitorare il flusso di lavoro dell'intero team in un unico posto, dare priorità alle questioni urgenti e centralizzare la comunicazione. La possibilità di automatizzare i processi, passare da una visualizzazione all'altra (come elenco, bacheca e calendario) e integrarsi con altri strumenti ha aumentato notevolmente la mia produttività quotidiana. È una piattaforma all-in-one che si adatta perfettamente al nostro flusso di lavoro e rende la gestione del team molto più efficiente.

2. Toggl Track (ideale per i liberi professionisti che necessitano di un monitoraggio del tempo semplice e flessibile)

tramite Toggl Track

Toggl Track offre ai liberi professionisti, ai team remoti e ai project managers tutti gli strumenti necessari per trasformare il tempo in denaro. Puoi utilizzare l'app per impostare tariffe orarie, monitorare il tempo fatturabile rispetto a quello non fatturabile e generare dettagliate tabelle orarie che riflettono esattamente come il tuo team impiega ogni ora.

Utilizzando lo strumento di fatturazione integrato in Toggl, puoi trasformare le voci di tempo in fatture chiare e professionali, senza fogli di calcolo né copia-incolla. Ciò significa che verrai pagato più rapidamente e che i tuoi client sapranno sempre per cosa stanno pagando. Puoi anche analizzare il tempo monitorato per migliorare la redditività, fare una previsione e pianificare meglio i tuoi progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Toggl Track

Abilita il monitoraggio in background per acquisire automaticamente le attività delle app e dei siti web, trasformandole in voci temporali

Accedi a una sicurezza affidabile con conformità al GDPR, certificazione ISO 27001 e una garanzia di uptime del 99,99%

Approfitta del monitoraggio anti-sorveglianza, senza screenshot o monitoraggio tramite telecamera

Limiti di Toggl Track

A volte interrompe il monitoraggio del tempo in background e gli utenti devono assicurarsi che l'orologio continui a funzionare

Prezzi di Toggl Track

Free

Starter: 10 $ al mese per utente

Premium: 20 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Toggl Track valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Toggl Track?

Da una recensione su Capterra:

Mi piace poterlo personalizzare in base ai diversi progetti su cui sto lavorando. È molto utile per il lavoro a contratto indipendente.

Mi piace poterlo personalizzare in base ai diversi progetti su cui sto lavorando. È molto utile per il lavoro a contratto indipendente.

3. Harvest (ideale per le piccole imprese che necessitano di monitoraggio del tempo con fatturazione)

tramite Harvest

Con gli strumenti di configurazione dei progetti e dei team di Harvest, puoi creare nuovi progetti, assegnare attività e invitare collaboratori in pochi minuti. Una volta che tutto è pronto, il monitoraggio del tempo è facile: utilizza timer in tempo reale, inserimenti manuali o persino integrazioni con Google Calendar per registrare con precisione ogni ora fatturabile.

Inoltre, offre una visualizzazione in Sequenza che ti aiuta a vedere esattamente come il tempo del tuo team è distribuito tra i vari progetti. I report Panoramica del team e Stato di avanzamento del progetto ti consentono di vedere chi è sovraccarico di lavoro o sottoutilizzato e di individuare quando i progetti non procedono come previsto. Puoi anche impostare promemoria automatici ed email di ringraziamento, in modo da dedicare meno tempo al recupero dei pagamenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Harvest

Monitora i costi interni per confrontarli con le ore fatturabili e visualizza i totali giornalieri e settimanali per singoli individui e team

Trasforma il tempo e le spese tracciati in fatture professionali e inviale tramite web, PDF o versioni stampate

Integra più di 50 strumenti come Asana, Trello, QuickBooks e Slack per avere una panoramica della redditività e delle prestazioni del team

Limiti di Harvest

Manca un dashboard che consenta all'amministratore di visualizzare le statistiche relative al team

Prezzi di Harvest

Free

Pro: 13,75 $ al mese per utente

Premium: 17,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Harvest

G2: 4,3/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Harvest?

Leggi cosa ha detto questo recensore su G2:

Ha un'interfaccia utente, una piattaforma gratis e flessibilità nella modifica del monitoraggio del tempo per un'attività. Può essere facilmente implementato con altre piattaforme di project management come Asana.

Ha un'interfaccia utente, una piattaforma gratis e flessibilità nella modifica del monitoraggio del tempo per un'attività. Può essere facilmente implementato con altre piattaforme di project management come Asana.

🧠 Curiosità: Il Codice di Hammurabi (circa 1772 a.C.) includeva leggi sul monitoraggio del lavoro e sul pagamento dei salari in base al tempo lavorato. Questo avveniva quasi 4.000 anni prima della tua app di project management.

4. Rescue Time (ideale per chi desidera aumentare la concentrazione e monitorare automaticamente le abitudini digitali)

tramite Rescue Time

Il vantaggio principale di Rescue Time è che funziona silenziosamente in background, con un monitoraggio automatico del tempo che monitora automaticamente quali app, siti web e file utilizzi e per quanto tempo. La sua funzionalità/funzione di monitoraggio automatico del tempo classifica anche tutte le tue attività per tipo e livello di produttività. Questi dati vengono inseriti in report dettagliati e in un Productivity Pulse che ti fornisce un punteggio giornaliero basato sulla produttività delle tue abitudini digitali.

I liberi professionisti e i team a contatto con i client apprezzeranno anche le tabelle orarie visive, che mappano la tua giornata in dettaglio in modo da poter registrare facilmente le ore fatturabili o verificare quanto tempo è stato dedicato a un progetto. Alla fine, riceverai una reportistica settimanale che ti aiuterà a pianificare in anticipo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rescue Time

Imposta dei timer per concentrarti sul lavoro e riproduci musica di sottofondo tramite Spotify o YouTube utilizzando Focus Sessions

Crea abitudini migliori con RescueTime Assistant e i suoi promemoria automatici

Imposta obiettivi e avvisi personalizzati per monitorare il tuo stato con aggiornamenti in tempo reale, un report settimanale via email e analisi dettagliate degli obiettivi su una dashboard personale

Limiti di Rescue Time

Non consente di tag period relativi a progetti specifici

Prezzi di Rescue Time

Lite: Gratis

Premium: 12 $ al mese per utente

Team: 9 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Rescue Time

G2: 4,2/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 140 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Rescue Time?

Ecco una prospettiva di prima mano:

RescueTime funziona in background e registra automaticamente il tempo che dedico a numerose app e siti web, permettendomi di visualizzare in modo chiaro le mie abitudini quotidiane.

RescueTime funziona in background e registra automaticamente il tempo che dedico a numerose app e siti web, permettendomi di visualizzare chiaramente le mie abitudini quotidiane.

📮 ClickUp Insight: Il 92% dei knowledge worker utilizza strategie personalizzate di gestione del tempo. Tuttavia, la maggior parte degli strumenti di gestione del flusso di lavoro non offre ancora solide funzionalità integrate di gestione del tempo o di definizione delle priorità, il che può ostacolare un'efficace definizione delle priorità. Le funzionalità/funzione di pianificazione e monitoraggio del tempo basate sull'intelligenza artificiale di ClickUp possono aiutarti a trasformare queste supposizioni in decisioni basate sui dati. Può persino suggerire finestre di concentrazione ottimali per le attività. Crea un sistema di gestione del tempo personalizzato che si adatti al tuo modo di lavorare!

5. Clockify (ideale per i team che necessitano di monitoraggio illimitato del tempo e pianificazione dei turni)

tramite Clockify

Clockify è una piattaforma di monitoraggio del tempo e della produttività che registra le ore, tiene traccia dei progetti e garantisce la responsabilità di tutti con una configurazione minima. Hai dimenticato di registrare qualcosa? Nessun problema, ti consente di fare la modifica alle voci passate e classificare il tempo per client, progetto o attività.

Puoi trarre particolare vantaggio dagli strumenti di gestione delle tabelle orarie della piattaforma, tra cui la modifica in blocco, i flussi di lavoro di approvazione e i dashboard delle presenze. Grazie alle funzionalità integrate di pianificazione dei turni e pianificazione dei progetti, puoi mappare il carico di lavoro del tuo team e confrontare il tempo stimato con quello effettivamente impiegato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockify

Monitora la presenza e la produttività del team con dashboard e report dettagliati sulle attività

Configura chioschi in loco per consentire ai dipendenti di timbrare l'entrata e l'uscita presso posizioni fisiche

Abilita il rilevamento dell'inattività per identificare i periodi di inattività e decidere se includere o scartare il tempo di inattività

Limiti di Clockify

L'app mobile non ha le stesse funzioni della versione desktop

Prezzi di Clockify

Free Forever

Base : 4,99 $ al mese per utente

Standard : 6,99 $ al mese per utente

Pro : 9,99 $ al mese per utente

Azienda : 14,99 $ al mese per utente

suite di produttività: *15,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Clockify

G2: 4,5/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 9.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Clockify?

Un utente su G2 ha condiviso questo feedback:

È estremamente utile, quindi che tu stia registrando le ore di lavoro, i progetti personali o semplicemente monitorando la tua produttività, è facile da usare.

È estremamente utile, quindi che tu stia registrando le ore di lavoro, i progetti personali o semplicemente monitorando la tua produttività, è facile da usare.

🔍 Lo sapevi? Un tempo i cartellini perforati dominavano gli uffici! L'invenzione di Daniel M. Cooper del 1894, il Rochester Recorder, fu il primo sistema basato su schede che aiutava le aziende a registrare automaticamente le ore lavorative. Era il massimo dell'automazione analogica.

6. Time Doctor (ideale per i team remoti che necessitano di funzioni dettagliate di monitoraggio dei dipendenti e gestione delle buste paga)

tramite Time Doctor

Time Doctor è una piattaforma completa per la gestione della produttività dedicata ai team remoti, ibridi e in ufficio che puntano sulla visibilità e sulla responsabilità. Puoi utilizzarla per impostare programmi personalizzati e confrontare le ore pianificate con quelle effettivamente lavorate, ottimizzando così i carichi di lavoro e riducendo il burnout.

Per le aziende che fatturano i client su base oraria, Time Doctor eccelle grazie alle sue funzionalità/funzione automatizzate di gestione delle buste paga e fatturazione. Genera fatture accurate dalle ore registrate e paga il tuo team senza problemi, senza lavoro amministrativo aggiuntivo. I team si affidano a questo strumento anche per monitorare il tempo offline, assicurandosi che il lavoro terminato lontano dallo schermo o durante connessioni Internet scadenti venga comunque contabilizzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Time Doctor

Cattura screenshot ed effettua il monitoraggio dei dipendenti a intervalli regolari per verificare il lavoro e fornire prove dell'attività svolta

Misura i livelli di attività in base all'utilizzo della tastiera e del mouse, senza registrare i tasti effettivamente premuti, per valutare la produttività

Ricevi avvisi di distrazione quando visiti siti non correlati al lavoro per rimanere concentrato

Limiti di Time Doctor

Non fornisce dati esplorativi per comprendere le cause e i modelli delle ore di inattività o improduttive

Prezzi di Time Doctor

Base: 8 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Premium: 20 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Time Doctor

G2: 4,4/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Time Doctor?

Un recensore di G2 afferma:

Apprezzo molto Time Doctor per le sue solide funzionalità di monitoraggio che mi offrono un quadro chiaro della produttività del nostro team. Mi aiuta a tenere sotto controllo il totale delle ore di lavoro, nonché il tempo considerato produttivo rispetto a quello improduttivo e persino il tempo di inattività.

Apprezzo molto Time Doctor per le sue solide funzionalità di monitoraggio che mi offrono un quadro chiaro della produttività del nostro team. Mi aiuta a tenere sotto controllo il totale delle ore di lavoro, nonché il tempo considerato produttivo rispetto a quello improduttivo e persino il tempo di inattività.

tramite Everhour

Everhour è uno strumento intelligente e intuitivo per la gestione, il monitoraggio e il budgeting del tempo dedicato ai progetti che si integra direttamente con gli strumenti già utilizzati dal tuo team, come Asana, Trello e ClickUp. Puoi impostare budget basati sul tempo o sulle tariffe, creare limiti di tempo ricorrenti e confrontare le ore effettivamente lavorate con quelle stimate.

La piattaforma offre inoltre ai manager la visibilità sulla disponibilità del team, facilitando il bilanciamento dei carichi di lavoro. Ciò contribuisce notevolmente a rendere più efficace il piano e a evitare il burnout dei dipendenti. Everhour semplifica anche la fatturazione. È possibile creare fatture professionali basate sul tempo e sulle spese tracciati e persino effettuare la sincronizzazione con strumenti di contabilità come QuickBooks e Xero per un flusso di lavoro completamente connesso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Everhour

Utilizza le impostazioni di budget per impedire a chiunque la reportistica del tempo se il budget viene superato

Sostituisci la tariffa base di un progetto e assegna una tariffa specifica a ciascuna attività

Ingrandisci e rimpicciolisci, cerca, filtra e ordina per visualizzare rapidamente membri specifici del team e incarichi

Limiti di Everhour

Non è possibile aggiungere più di un tag a un'attività senza creare un nuovo elemento nella reportistica

Prezzi di Everhour

Free

Team: 10 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Everhour

G2 : 4,7/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 430 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Everhour?

Ecco un estratto dal commento di un utente reale:

Noi utilizziamo Everhour insieme all'app linear. per il monitoraggio non solo delle ore, ma anche dei budget dei nostri progetti come consulenti IT. Le varie tabelle, grafici e altri strumenti di analisi visiva rendono davvero facile il monitoraggio di chi sta lavorando a cosa.

Noi utilizziamo Everhour insieme all'app linear. per il monitoraggio non solo delle ore, ma anche dei budget dei nostri progetti come consulenti IT. Le varie tabelle, grafici e altri strumenti di analisi visiva rendono davvero facile il monitoraggio di chi sta lavorando a cosa.

🧠 Curiosità: Nel 1888, Willard Bundy inventò il primo orologio marcatempo meccanico, che rese più facile per le aziende il monitoraggio dell'inizio e della fine dei turni dei lavoratori.

8. Hubstaff (ideale per team sul campo e aziende remote che necessitano di supervisione GPS e della produttività)

tramite Hubstaff

Con Hubstaff, i manager ottengono una visibilità completa sulla produttività grazie al monitoraggio delle app e degli URL, ai livelli di attività basati sui movimenti della tastiera/del mouse e agli screenshot opzionali che possono essere sfocati o eliminati per motivi di privacy.

Inoltre, se gestisci budget e scadenze, Hubstaff ti consente di impostare budget di progetto, ricevere avvisi quando ti avvicini al limite e utilizzare report dettagliati per monitorare il tempo, la produttività e i costi dei team. La piattaforma offre oltre 20 report personalizzabili, così puoi approfondire esattamente ciò che ti interessa.

Funzionalità bonus come scarto del tempo di inattività, badge di risultato e controlli che mettono al primo posto la privacy (nessuna registrazione dei tasti digitati, nessun monitoraggio della webcam) garantiscono un equilibrio tra supervisione e autonomia.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hubstaff

Monitora la posizione dei dipendenti e traccia il tempo con la sua app GPS per il monitoraggio del tempo per più luoghi di lavoro e le funzionalità/funzione di geofencing

Automatizza la gestione delle buste paga con integrazioni come PayPal, Wise e Gusto

Assegna attività, imposta date di scadenza e utilizza le bacheche Kanban per project management , inclusi sprint, Sequenza e flussi di lavoro personalizzati

Limiti di Hubstaff

Alcuni utenti segnalano che il monitoraggio delle attività può risultare eccessivamente invadente, soprattutto con screenshot frequenti

Prezzi di Hubstaff

Versione di prova gratis

Starter: 7 $ al mese per utente

Grow: 9 $ al mese per utente

Team: 12 $ al mese per utente

*azienda: 12 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

G2 : 4,5/5 (oltre 1.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hubstaff?

Una recensione lo descrive così:

Mi permette di monitorare la produttività senza essere invasivo, generare report accurati per i client e mantenere la massima trasparenza sul lavoro terminato. Anche l'integrazione con altri strumenti di project management è un enorme vantaggio.

Mi permette di monitorare la produttività senza essere invasivo, generare report accurati per i client e mantenere la massima trasparenza sul lavoro terminato. Anche l'integrazione con altri strumenti di project management è un enorme vantaggio.

9. My Hours (ideale per liberi professionisti e consulenti che gestiscono più client e progetti)

tramite My Hours

Concepita come piattaforma cloud-based per il monitoraggio del tempo, My Hours riduce i costi generali legati alla gestione dei fogli presenze e al completare delle attività amministrative. Offre funzionalità avanzate come assegnazione delle attività, budgeting dei progetti e tariffe orarie personalizzabili per progetto, attività o utente.

My Hours supporta un numero illimitato di utenti con flussi di lavoro di approvazione integrati e avvisi per garantire l'accuratezza dei fogli presenze. I team possono generare report dettagliati per analizzare la produttività e le ore fatturabili, programmare la consegna automatica dei report e persino inviare fatture direttamente dalla piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di My Hours

Programma l'invio automatico dei report via email per tenere aggiornati gli stakeholder

Blocca i registri temporali per periodi specifici e scarica i registri di controllo per la conformità

Crea e invia fatture professionali direttamente dalle ore registrate con integrazioni per i più diffusi strumenti di fatturazione

Limiti di My Hours

È necessario impostare il campo attività come obbligatorio a livello di progetto

Prezzi di My Hours

Free

Pro: 9 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di My Hours

G2: 4,6/5 (oltre 260 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 980 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di My Hours?

Ecco come un utente ha descritto la propria esperienza:

Apprezziamo molto la possibilità di gestire i budget dei progetti in base al tempo effettivamente impiegato, in modo che tutto il team abbia una visione chiara dei progressi o dei ritardi.

Apprezziamo molto la possibilità di gestire i budget dei progetti in base al tempo effettivamente impiegato, in modo che tutto il team abbia una visione chiara dei progressi o dei ritardi.

🔍 Lo sapevi? Si prevede che la dimensione del mercato dei software per il monitoraggio del tempo raggiungerà un valore di 11,48 miliardi di dollari entro il 2032, con un tasso di crescita annuale composto del 16,5% durante il periodo di previsione.

tramite TimeCamp

TimeCamp è un potente software di monitoraggio del tempo progettato per la gestione automatica e manuale del tempo. Lavorano su web, desktop, dispositivi mobili ed estensioni del browser, rendendo più facile registrare le ore in modo accurato.

Oltre al monitoraggio del tempo, fornisce informazioni dettagliate sulla produttività del team. Monitora l'utilizzo delle app e dei siti web, classifica le attività in base ai livelli di produttività e può persino acquisire screenshot per una maggiore responsabilità. È possibile monitorare le presenze, gestire le richieste di ferie e generare report dettagliati per le valutazioni delle prestazioni, le buste paga e la fatturazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di TimeCamp

Personalizza le categorie di produttività, il rilevamento dei tempi di inattività e il monitoraggio della privacy per un monitoraggio personalizzato

Analizza la tua attività sullo schermo con lo strumento di monitoraggio del tempo IA per eliminare la voce manuale dei dati

Comprendi i modelli di utilizzo per ridurre al minimo le attività improduttive dei tuoi dipendenti

Limiti di TimeCamp

Il widget del strumento di monitoraggio del tempo desktop non ha la stessa funzione, quindi dovrai continuare a tornare sul sito web

Prezzi di TimeCamp

Free

Starter: 1,99 $ al mese per utente

Premium: 3,99 $ al mese per utente

Ultimate: 5,99 $ al mese per utente

Azienda: 14,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di TimeCamp

G2: 4,7/5 (oltre 340 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 590 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TimeCamp?

Ecco cosa ha detto un utente di Capterra su TimeCamp:

Esistono diversi modi per inserire il tempo monitorato. Puoi registrare le tue attività in tempo reale oppure inserirle per giorno o per settimana. Ciò consente a tutti i nostri dipendenti la flessibilità di monitorare il tempo nel modo che preferiscono.

Esistono diversi modi per inserire il tempo monitorato. Puoi registrare le tue attività in tempo reale oppure inserirle per giorno o per settimana. Ciò consente a tutti i nostri dipendenti la flessibilità di monitorare il tempo nel modo che preferiscono.

