Prezzi di Fireflies IA: piani, funzionalità/funzioni e alternative

Fireflies AI è uno strumento di trascrizione delle riunioni facile da usare, dotato di un'app mobile e integrabile con diversi strumenti di terze parti. Tuttavia, alcune funzionalità utili, come la ricerca avanzata o le integrazioni, sono disponibili solo a pagamento. Tutti i piani prevedono inoltre un limite ai crediti IA e alla durata delle registrazioni delle riunioni.

Comprendere la struttura dei prezzi di Fireflies è essenziale prima di effettuare il commit. Se non stai attento, potresti finire per pagare per funzionalità/funzioni che non ti servono o perdere quelle che ti servono.

Il piano giusto può aiutarti a semplificare le riunioni, rimanere produttivo e ottenere il massimo valore senza sforare il tuo budget.

Analizziamo quindi in dettaglio i piani tariffari e le funzionalità/funzioni di Fireflies.ai. Se non trovi nulla di adatto alle tue esigenze, ti presenteremo ClickUp AI Notetaker come alternativa.

ClickUp vs. Fireflies AI per l'automazione delle riunioni

Ecco un rapido confronto delle funzionalità/funzioni per iniziare:

Funzionalità/funzione ClickUp Fireflies. ai Trascrizione delle riunioni ✔️ Trascrizione automatica delle riunioni Zoom, Google Meet e MS Teams tramite ClickUp AI Notetaker ✔️ Trascrizione basata su IA con integrazioni multiple Estrazione di elementi di azione ✔️ ClickUp AI Notetaker genera automaticamente attività e riepiloghi/riassunti delle riunioni ✔️ Riepiloga/riassume le riunioni e offre suggerimenti sulle attività tramite IA Integrazione delle attività ✅ Nativo: converti istantaneamente gli elementi di azione in attività di ClickUp e allega note ai flussi di lavoro Team che desiderano riunioni + azione + esecuzione in un unico posto Area di lavoro centralizzata ✅ Piattaforma completa per la gestione del lavoro (attività, documenti, dashboard, ecc.) ❌ Focalizzato esclusivamente sull'intelligenza delle riunioni Contesto della riunione nelle attività ✅ Note delle riunioni, registrazioni e trascrizioni all'interno delle attività pertinenti ❌ Le note rimangono in Fireflies e non vengono automaticamente collegate alle attività, a meno che non vengano esportate manualmente Knowledge base ricercabile ✅ Ricerca unificata tra attività, documenti, note e registrazioni delle riunioni ❌ Cerca solo riunioni trascritte Riepiloghi/riassunti basati sull'IA ✅ Riepiloghi/riassunti delle attività, passaggi successivi e commenti sensibili al thread tramite ClickUp Brain ✅ Riepiloghi/riassunti intelligenti e rilevamento degli argomenti Ideale per Team che desiderano riunioni + azione + esecuzione in un unico posto Team che desiderano un sistema autonomo di meeting intelligence

Cos'è Fireflies.ai?

Fireflies AI è un assistente intelligente per riunioni che registra, trascrive e riepiloga/riassume automaticamente le conversazioni delle riunioni. Questo strumento basato sull'IA ascolta le tue riunioni, identifica i relatori e individua i punti chiave. Puoi rivedere esattamente cosa è stato detto e da chi.

Genera riepiloghi/riassunti e elementi di azione condivisibili tramite IA, aiutando il tuo team a rimanere aggiornato e ad agire rapidamente sui follow-up. Fireflies. ai si integra perfettamente con i più diffusi strumenti per riunioni come Zoom, MS Teams e Gmeet, rendendolo un aggiornamento semplice per il tuo flusso di lavoro remoto o ibrido.

Funzionalità/funzioni chiave:

Trascrizione automatica con etichette dei relatori: trascrivi le riunioni in modo accurato con una chiara identificazione dei relatori e l'analisi del tempo di parola. Non è necessario prendere appunti manualmente

Riepiloghi intelligenti con elementi di azione: Genera riepiloghi IA delle discussioni e delle decisioni delle riunioni ed estrai i momenti chiave e gli elementi di azione Genera riepiloghi IA delle discussioni e delle decisioni delle riunioni ed estrai i momenti chiave e gli elementi di azione per riunioni più produttive . Puoi anche trascrivere e riepilogare/riassumere file video e audio preregistrati

Note delle riunioni ricercabili: trova qualsiasi momento delle chiamate e delle riunioni passate con filtri di ricerca intelligenti, parole chiave, frasi e relatori

Assistenza multilingue: trascrivi le riunioni in oltre 100 lingue e passa automaticamente da una lingua all'altra durante la riunione

Riproduzione audio sincronizzata con la trascrizione: riproduci facilmente le conversazioni con i timestamp e segui riproduci facilmente le conversazioni con i timestamp e segui il verbale della riunione per un contesto migliore

Estensione Chrome: Installa l'estensione Fireflies IA per generare automaticamente trascrizioni in tempo reale delle riunioni dalle tue chiamate Google Meet

Integrazioni: collega Fireflies al tuo calendario, agli strumenti per riunioni, ai CRM, a Slack, a Notion e altro ancora per semplificare i flussi di lavoro prima e dopo le riunioni

Accesso multipiattaforma: utilizza Fireflies sul web per riunioni virtuali e trascrivi conversazioni di persona con l'app mobile Fireflies

👀 Lo sapevi? La curva dell'oblio di Ebbinghaus dimostra che le persone dimenticano il 50% delle informazioni entro la prima ora dall'apprendimento. Un affidabile strumento di IA per prendere appunti durante le riunioni aiuta a superare questo problema assicurando che tutti i dati della riunione siano organizzati in modo da poterli consultare in qualsiasi momento.

📮Approfondimento ClickUp: il 49% dei partecipanti al nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni continua a prendere appunti a mano, una tendenza sorprendente in un'era in cui il digitale è al primo posto. Questa dipendenza da carta e penna può essere una preferenza personale o un segno che gli strumenti digitali per prendere appunti non sono completamente integrati nei flussi di lavoro. Allo stesso tempo, un altro sondaggio ClickUp ha rilevato che il 35% delle persone impiega 30 minuti o più per riepilogare/riassumere le riunioni, condividere gli elementi da intraprendere e tenere informati i team.

Piani tariffari di Fireflies.ai

Fireflies.ai offre diversi livelli di prezzo. Tuttavia, la scelta di quello giusto dipende dal tuo modo di lavorare e dal livello di assistenza che desideri ricevere dal tuo assistente IA.

Stai solo cercando trascrizioni intelligenti delle riunioni? O hai bisogno di un software completo per la gestione delle riunioni con funzionalità di intelligenza, integrazioni e automazioni?

Analizziamo i piani tariffari in modo da poter ottenere il massimo ROI dallo strumento.

Free

Il piano Free di Fireflies ti consente di registrare riunioni su Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e altre 10 piattaforme con rilevamento automatico della lingua, timestamp e ricerca globale.

Funzionalità/funzioni chiave

Trascrivi e riepiloga/riassumi le riunioni in più lingue

Carica file audio e video per generare trascrizioni

Accedi all'app mobile Fireflies per registrare e trascrivere conversazioni di persona

Condividi un'area di lavoro del team con ricerca globale

Garantisci la sicurezza dei dati con la conformità al GDPR e SOC 2 Tipo II

Limiti

Il piano Free di Fireflies ha un limite di spazio di archiviazione di 800 minuti/postazione e un limite di registrazione di 2 ore

Ottieni solo riepiloghi IA limitati e solo 20 crediti IA da utilizzare nell'assistente IA nativo, nelle app IA, nei Magic Soundbites e nelle sezioni di riepilogo personalizzate

Hai accesso solo a 3 canali pubblici

Mancano filtri di ricerca intelligenti, analisi del sentiment e analisi dell'utilizzo

Non offre alcuna integrazione

🎯 A chi è rivolto: Gli utenti singoli, gli studenti e i team di piccole dimensioni che desiderano solo note e trascrizioni di base delle riunioni senza funzionalità/funzioni aggiuntive possono provare il piano Free di Fireflies.

Prezzi

Gratis per sempre

Pro

Fireflies. ai offre un piano Pro con trascrizioni illimitate e riepilogo/riassunto tramite IA. Questo piano dovrebbe essere sufficiente per una piccola azienda con 4 o 5 persone.

Funzionalità/funzioni chiave

Genera trascrizioni e riepiloghi/riassunti IA illimitati e accedi all'assistente IA per riunioni di Fireflies, AskFred

Estrai automaticamente le informazioni rilevanti per la riunione, come le schede di valutazione dei candidati e il budget

Collabora su canali pubblici illimitati e scarica trascrizioni e registrazioni

Limiti

Questo piano ha un limite di spazio di archiviazione di 8.000 minuti per postazione (anche se è 10 volte superiore a quello offerto dal piano Free, lo spazio di archiviazione non sarà comunque sufficiente se la tua posizione richiede la partecipazione a molte riunioni)

Ottieni solo 20 crediti IA, gli stessi del piano Free

Mancano funzionalità/funzioni avanzate come l'intelligenza delle conversazioni e le informazioni sul team per gli amministratori

🎯 A chi è rivolto: Questo piano è utile per le piccole imprese e le startup che organizzano riunioni settimanali e necessitano di funzionalità di IA di base per le riunioni.

Prezzi

18 $ al mese per postazione

Business

Con il piano Business di Fireflies, ottieni trascrizioni illimitate e spazio di archiviazione privato, registrazioni video e analisi avanzate.

Funzionalità/funzioni chiave

Cattura e archivia i video delle riunioni nella piattaforma e accedi ad AskFred per estrarre i punti salienti delle riunioni IA e gli elementi da mettere in azione

Collabora su canali pubblici e privati illimitati e aree di lavoro di team

Utilizza la ricerca intelligente, l'analisi del sentiment e il rilevamento delle domande per estrarre più rapidamente i punti chiave dalle riunioni più importanti

Accedi all'intelligenza delle conversazioni e al controllo del team per gli amministratori

Integra Fireflies IA con piattaforme di terze parti per una gestione centralizzata delle riunioni

Limiti

Ottieni solo 30 crediti IA

Il limite di registrazione per una singola riunione è fissato a 3 ore

Questo piano non offre la conformità HIPAA

🎯 A chi è rivolto: Le aziende di medie dimensioni e le aziende in rapida crescita che collaborano spesso a riunioni virtuali e necessitano di analisi più dettagliate delle riunioni basate sull'IA possono investire nel piano Business.

Prezzi

29 $ al mese per postazione

Enterprise

Se gestisci una grande azienda con team eterogenei e organizzi più riunioni al giorno, scegli il piano Enterprise di Fireflies. Oltre a crediti illimitati per la trascrizione e riepiloghi/riassunti IA, avrai a disposizione analisi dettagliate delle riunioni, assistenza rapida e accesso API per l'implementazione a livello aziendale.

Funzionalità/funzioni chiave

Condividi e aggiungi automaticamente le riunioni ai canali con il motore delle regole

Utilizza la conservazione dei dati personalizzata per organizzare tutti i punti salienti delle riunioni e imposta un ruolo di super amministratore

Accedi a un account manager dedicato, all'intelligenza delle conversazioni, all'analisi dell'utilizzo e alle informazioni sul team per gli amministratori

Rafforza la sicurezza dei dati con la conformità a GDPR, SOC 2 Tipo II e HIPAA

Limiti

Questo piano ha anche un limite di credito IA, che offre 30 crediti

Puoi registrare solo riunioni della durata massima di 4 ore

🎯 A chi è rivolto: Grandi aziende che necessitano di strumenti di IA completi per le riunioni e di sicurezza di livello aziendale, oltre a trascrizioni accurate e riepiloghi/riassunti di IA

Prezzi

39 $/mese per postazione

Fireflies.ai vale il prezzo?

Fireflies. ai offre alcune eccellenti funzionalità di trascrizione, ma lo stesso vale per altri strumenti di trascrizione IA. Cosa rende quindi i piani tariffari di Fireflies. ai così speciali (o carenti)?

Scopriamolo insieme, così potrai scegliere il piano più adatto alle tue esigenze e al tuo budget.

Vantaggi di Fireflies. ai prezzi

Ecco alcuni vantaggi che rendono Fireflies uno dei migliori generatori di verbali di riunioni basati sull'IA:

Piano Free con funzionalità/funzioni generose: Offre trascrizione di base, riepiloghi/riassunti, accesso all'app mobile e funzionalità di conformità senza alcun costo. Il piano Free è ottimo per utenti occasionali, come studenti e liberi professionisti con un piccolo team, che vogliono provare il servizio

Prezzi differenziati per esigenze diverse: offre diversi piani tariffari tra cui scegliere in base alle dimensioni del team, alla frequenza delle riunioni e alla complessità del flusso di lavoro

Supporto per la trascrizione multilingue: traduce i verbali delle riunioni in oltre 100 lingue con il rilevamento automatico della lingua, rendendolo perfetto per i team globali

Riepiloghi/riassunti delle riunioni basati sull'IA: estrae gli elementi di azione, le decisioni e i momenti chiave in modo da non perdere tempo con follow-up ridondanti e note manuali. Inoltre, il piano di livello superiore registra audio e video e salva le riunioni in uno spazio di archiviazione privato

Database delle riunioni ricercabile: individua parole chiave, relatori e argomenti specifici delle riunioni passate grazie a filtri di ricerca intelligenti e alla ricerca globale, risparmiando ore di ricerca manuale

Ecosistema di integrazione potente: registra le riunioni su Zoom, Microsoft Teams e altre piattaforme. Puoi anche scaricare l'estensione Chrome per registrare riunioni dal vivo su Google Meet

Intelligenza delle conversazioni: ottieni informazioni più approfondite con funzionalità quali analisi del sentiment, rilevamento delle domande e analisi dell'utilizzo a livello di amministratore con i piani Business ed Enterprise

Svantaggi dei prezzi di Fireflies.ai

Prima di scegliere un piano tariffario, considera questi svantaggi di Fireflies. ai:

Crediti IA limitati anche sui piani a pagamento: Tutti i livelli a pagamento, inclusi Business ed Enterprise, prevedono un limite ai crediti IA. Ciò è molto restrittivo se si fa ampio uso di un assistente IA per le riunioni per estrarre elementi di azione e punti salienti

Limiti di spazio di archiviazione e durata delle registrazioni: anche i piani più costosi hanno limiti di spazio di archiviazione e durata delle registrazioni, come 2 ore nel piano Pro, 3 ore nel piano Business e 4 ore nel piano Enterprise. Questo è un grosso ostacolo per i team con riunioni lunghe o frequenti

Nessuna integrazione con il piano Free: La versione gratuita non supporta integrazioni con calendari, CRM o strumenti di produttività. Dovrai sottoscrivere un piano a pagamento per avere uno stack tecnologico centralizzato

Funzionalità/funzioni essenziali disponibili solo con piani superiori: I piani di livello inferiore hanno analisi limitate e la funzionalità di filtro intelligente. L'intelligenza delle conversazioni e i controlli di amministrazione del team sono disponibili solo con i piani Business o Enterprise

Nessun componente aggiuntivo: a differenza di alcuni concorrenti, non è possibile optare per componenti aggiuntivi se si necessitano funzionalità/funzioni aggiuntive senza spendere molto denaro per i piani Business o Enterprise

Limiti dell'IA per l'uso sanitario: offre la conformità HIPAA solo nei piani Enterprise. Questo è un ostacolo enorme se sei una piccola azienda nel settore sanitario o in altri settori regolamentati

Perché considerare alternative a Fireflies IA

Sebbene Fireflies.ai sia una piattaforma utile per automatizzare le note delle riunioni, è necessario considerare alcuni svantaggi prima di investire nei suoi piani.

Ecco alcuni motivi per cui dovresti prendere in considerazione le alternative a Fireflies IA:

1. Opzioni limitate per team più piccoli

Sebbene Fireflies offra prezzi differenziati, alcune funzionalità essenziali come le integrazioni, le registrazioni più lunghe e la ricerca avanzata sono disponibili solo con i piani più costosi.

Non puoi accedere all'analisi del sentiment e all'intelligence delle discussioni né acquisire e scaricare video delle riunioni nei piani Free e Pro. Inoltre, nel piano Free hai a disposizione solo tre canali privati.

Quindi, se hai un team più piccolo con un budget limitato, dovrai accettare queste limitazioni oppure optare per piani di livello superiore in cui potresti non utilizzare tutte le funzionalità.

Come afferma una recensione su G2:

Un altro aspetto è che alcune delle funzionalità più avanzate, come integrazioni più approfondite o analisi, sono disponibili solo nei piani di livello superiore. Ne vale la pena se lo usi molto, ma può sembrare limitante se hai appena iniziato o lavori con un team più piccolo.

Un altro aspetto è che alcune delle funzionalità più avanzate, come integrazioni più approfondite o analisi, sono disponibili solo nei piani di livello superiore. Ne vale la pena se lo usi molto, ma può sembrare limitante se hai appena iniziato o lavori con un team più piccolo.

2. Limiti di spazio di archiviazione e utilizzo dell'IA

Mentre i piani a pagamento consentono trascrizioni illimitate, tutti i piani prevedono un limite di credito e una durata massima delle registrazioni. Il piano Free offre a ciascun membro solo 800 minuti di spazio di archiviazione. Se organizzi riunioni molto frequenti, devi sottoscrivere piani più costosi e sostenere il costo di funzionalità/funzioni non necessarie.

Inoltre, anche il piano Enterprise ha un limite di 50 crediti IA. Quindi, Fireflies non è un'opzione praticabile per i team che hanno spesso bisogno di un assistente IA per le riunioni.

Un utente G2 sottolinea anche il problema di tali limitazioni:

Ti consiglio di prestare molta attenzione ai crediti IA. Sono impostati in modo tale che ad ogni riunione si passa a un nuovo livello di crediti. Quindi fai attenzione perché potresti spendere rapidamente molto denaro senza ottenere un valore aggiunto significativo.

Ti consiglio di prestare molta attenzione ai crediti IA. Sono impostati in modo tale che ad ogni riunione si passa a un nuovo livello di crediti. Quindi fai attenzione perché potresti spendere rapidamente molto denaro senza ottenere un valore aggiunto significativo.

3. Mancanza di personalizzazione per i team

Fireflies è un solido strumento di trascrizione basato sull'IA. Tuttavia, non è stato progettato specificamente per consentire la personalizzazione dei flussi di lavoro. Le sue funzionalità di collaborazione in team sono limitate alla modifica di trascrizioni e riepiloghi/riassunti, mentre alcune alternative offrono anche funzionalità di chat integrate.

Inoltre, senza strumenti di terze parti, non è possibile automatizzare completamente le azioni post-riunione o personalizzare in modo approfondito la modalità di condivisione delle informazioni.

4. Scarsa integrazione nei piani Free e Pro

Sebbene sia possibile elaborare riunioni live da Zoom e altre piattaforme con i piani Free e Pro, questo è tutto ciò che si ottiene come integrazioni in questi due livelli. La sincronizzazione con CRM, piattaforme di pianificazione e altri strumenti di terze parti è riservata solo ai piani Business ed Enterprise.

ClickUp: la migliore alternativa a Fireflies AI

Per usufruire delle funzionalità avanzate e di più crediti IA su Firefly devi spendere di più. Perché affrontare tali inconvenienti quando esiste un'alternativa migliore e più conveniente come ClickUp?

ClickUp è la tua app per tutto il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

ClickUp ti offre l'IA per il lavoro più completa al mondo sotto forma di ClickUp Brain.

Non solo ha il contesto completo del tuo lavoro su ClickUp e sulle app connesse, ma lo utilizza anche per pensare, ideare, scrivere e analizzare insieme a te.

Con ClickUp Meetings, tutte le tue sincronizzazioni sono gestite dall'IA contestuale.

Trova gli slot giusti e pianifica le riunioni utilizzando prompt in linguaggio naturale

Inizia programmando le riunioni sul Calendario IA di ClickUp tramite comandi in linguaggio naturale.

Ad esempio, inserisci il prompt "Pianifica una chiamata con Megan alle 15:00" e ClickUp Brain bloccherà l'orario per te e Megan sui rispettivi calendari. Puoi anche chiedere a Brain di trovare orari convenienti per entrambi dopo aver controllato i vostri programmi.

Pianifica riunioni con un linguaggio naturale utilizzando il Calendario basato sull'IA di ClickUp

Automatizza la presa di appunti durante le riunioni

Stare al passo con riunioni affollate o lezioni consecutive è già abbastanza difficile. Inoltre, se devi annotare chi ha detto cosa, può diventare molto complicato in fretta. Potresti perdere dettagli importanti o, peggio ancora, perdere completamente il filo della discussione.

Con ClickUp AI Notetaker, non dovrai più preoccuparti di questo.

Invitalo alle tue riunioni e lascia che registri in video la discussione e la trascriva con etichette per i relatori. Genera anche note dettagliate della riunione che arrivano nella finestra In arrivo dopo la riunione, complete di riepilogo/riassunto, trascrizione parola per parola con indicazione dell'ora e sezioni create automaticamente per i punti chiave e le azioni da intraprendere. Questo ti consente di tornare ai momenti importanti e ai punti salienti della riunione ogni volta che vuoi.

🎥 Ecco un'anteprima di come funziona:

💡 Suggerimento: hai troppo poco tempo per scorrere l'intera trascrizione alla ricerca di informazioni utili? Chiedi semplicemente a ClickUp Brain: "Qual è stata la principale obiezione menzionata nella chiamata del client del 10 luglio?" e ottieni la risposta giusta a portata di mano. Rendi ogni trascrizione ricercabile con ClickUp Brain

Ecco come è migliorato il flusso di lavoro di un utente Reddit dopo aver utilizzato il sistema di presa appunti IA di ClickUp:

Collabora su programmi di riunioni, note e elementi di azione

il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Ma cosa succederebbe se avessi un hub centralizzato dove ogni trascrizione delle riunioni potesse essere conservata per sempre, ordinata e organizzata nel modo desiderato?

Con ClickUp Docs e Hub documenti, ottieni esattamente questo: un luogo in cui fare riferimento a tutti i tuoi programmi di riunione, collaborare alle note delle riunioni con i colleghi e collegare le discussioni agli elementi di azione.

Collabora con il tuo team in tempo reale o in modo asincrono su ClickUp Docs

Una volta trascritte le riunioni, riceverai automaticamente la trascrizione come documento nella finestra In arrivo di ClickUp. Potrai quindi modificare in modo collaborativo i verbali delle riunioni e convertire il testo semplice in attività di ClickUp da un documento. È anche possibile assegnare commenti per azioni e feedback alla persona giusta.

Se desideri formattare le note in modo ordinato o renderle presentabili per follow-up interni ed esterni, prova il modello ClickUp Meeting Minutes. Che tu stia facendo brainstorming con il tuo team o allineandoti con i client, questo modello mantiene chiara l'agenda, documenta le decisioni e rende i passaggi successivi attuabili.

Ottieni un modello gratuito Ottieni un registro collaborativo e pronto all'uso che incorpora i verbali delle riunioni dove viene svolto il lavoro, tramite il modello di verbali delle riunioni di ClickUp

Perché è utile:

Rimani organizzato con una struttura integrata per programmi, note e risultati

Assegna istantaneamente elementi di azione con l'integrazione delle attività di ClickUp

Risparmia tempo con un formato riutilizzabile e coerente per tutte le riunioni

Collabora in tempo reale in modo che tutti siano sulla stessa pagina (letteralmente)

Tieni traccia delle responsabilità con note contrassegnate con la data e visibilità dell'assegnatario

Desideri una discussione più in tempo reale? Usa la chat di ClickUp per contattare il tuo team individualmente. Oppure avvia una conversazione aperta in canali dedicati a progetti o attività per mantenere il contesto connesso e visibile.

Scopri perché è molto meglio che investire in strumenti di trascrizione, dove la collaborazione è solo un ripensamento

Registra parti specifiche delle riunioni per riferimento futuro

Devi registrarti al piano Business o Enterprise di Fireflies.ai se desideri registrare clip delle riunioni per riferimento visivo. Ma con ClickUp Clips, puoi catturare facilmente le parti rilevanti delle riunioni online su qualsiasi piattaforma, anche se hai il piano Free.

Registra il tuo schermo senza sforzo con ClickUp Clips

Questa funzionalità ti consente di registrare facilmente lo schermo, la webcam e la voce. Puoi utilizzarla per acquisire clip di riunioni virtuali e salvarle direttamente su ClickUp. Quindi, incorporale nei documenti ClickUp, condividile con la chat di ClickUp e aggiungile alle attività di ClickUp in modo che il tuo team comprenda chiaramente il contesto.

Passa immediatamente dalle parole alle attività

Nessuno ha il tempo di setacciare enormi file di trascrizione per trovare informazioni specifiche. È faticoso e un enorme spreco di energia e tempo. Con Fireflies. ai, puoi generare riepiloghi/riassunti ed estrarre i punti salienti con l'IA, ma i crediti sono molto limitati.

Genera riepiloghi delle riunioni e trasforma gli elementi da agire in attività con ClickUp Brain

Puoi chiedere a ClickUp Brain di generare riepiloghi delle riunioni e trovare lacune nel programma della riunione. Inoltre, puoi trasformare i punti salienti della riunione in elementi di azione e importarli nell'elenco delle attività direttamente da ClickUp Brain.

Unisci riunioni e flussi di lavoro per una produttività 10 volte superiore

Firefly potrebbe non offrire integrazioni senza piani di alto livello, ma ClickUp sì. Puoi utilizzare le integrazioni di ClickUp per la sincronizzazione con oltre 1000 strumenti popolari, tra cui Zoom, Microsoft Teams, Google Workspace, Calendari e altro ancora, anche se utilizzi il piano Free.

Sincronizza tutto il tuo stack tecnologico con le integrazioni ClickUp

ClickUp si integra anche con CRM, app di pianificazione e piattaforme di comunicazione. In questo modo, puoi organizzare i tuoi dati commerciali, pianificare riunioni e rimanere in contatto con le parti interessate da un'unica piattaforma.

💡 Suggerimento: collega il tuo account Zoom a ClickUp per usufruire delle potenti funzionalità di automazione delle riunioni. Avvia una chiamata Zoom dall'interno di un'attività

Passa a una chiamata Zoom direttamente da ClickUp

Al termine della riunione, la trascrizione viene automaticamente aggiunta come commento all'attività

Perché ClickUp è migliore di Fireflies AI per la maggior parte dei team

Mentre Fireflies. ai è eccellente per la trascrizione autonoma, ClickUp va ben oltre trasformando le riunioni in lavoro concreto all'interno della tua piattaforma di produttività unificata: Creazione di attività con un solo clic dai riepiloghi delle riunioni

Il contesto delle riunioni vive dove si svolge il lavoro: nelle attività, nei commenti e nei documenti

Usa ClickUp Brain non solo per trascrivere, ma anche per interpretare, riepilogare/riassumere e suggerire i passaggi successivi in tempo reale

Nessun cambio di app, nessun copia-incolla, nessuna perdita di contesto

Se sei stanco di strumenti isolati e desideri che le riunioni portino a progressi reali, ClickUp ti offre la possibilità di passare dal "parlarne" al "farlo davvero", il tutto in un'unica area di lavoro.

Genera note e riepiloghi/riassunti delle riunioni con l'IA, consenti al tuo team di collaborare al programma della riunione e registra persino clip dalle riunioni dal vivo. A differenza di Fireflies. ai, ClickUp ti consente di fare tutto questo e molto altro senza preoccuparti di esaurire i crediti IA.

Come afferma Marcos Vinícius Costa de Carvalho, Business Analytics Analyst presso ACE:

Lo utilizziamo per facilitare e velocizzare le nostre riunioni quotidiane secondo il nostro rituale Scrum. Mi aiuta a conoscere lo stato di avanzamento del mio sprint, lo stato delle mie attività e a mantenere un backlog organizzato per tutte le mie commissioni.

Lo utilizziamo per facilitare e velocizzare le nostre riunioni quotidiane basate sul metodo Scrum. Mi aiuta a conoscere lo stato di avanzamento del mio sprint, lo stato delle mie attività e a mantenere un backlog organizzato per tutte le mie commissioni.

📮ClickUp Insight: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per monitorare gli elementi in azione, ma il 36% si affida ancora ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per acquisire le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero andare perse nelle chat, nelle email o nei fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività concrete in tutte le tue attività, chat e documenti, assicurandoti che nulla venga tralasciato.

Panoramica dei prezzi di ClickUp

ClickUp offre diversi piani tariffari per soddisfare le esigenze di team di diverse dimensioni e budget. Ecco una panoramica dei piani di sottoscrizione:

Elimina i limiti di credito IA e di durata delle riunioni di Fireflies con ClickUp

Fireflies. ai è uno strumento straordinario se ti serve per trascrizioni e riepiloghi/riassunti di base. Ma se hai bisogno di accedere ad assistenti IA e strumenti di collaborazione senza spendere soldi per funzionalità/funzioni non necessarie, cerca un'alternativa come ClickUp.

Con componenti aggiuntivi flessibili e aree di lavoro collaborative, non ti sembrerà mai di non avere una funzionalità importante a causa dei limiti di trascrizione, indipendentemente dal piano scelto. Puoi modificare i verbali delle riunioni con i colleghi, avviare e registrare direttamente le riunioni e persino trasformare gli elementi in attività!

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis!