Modelli gratuiti di Project Canvas per un piano chiaro dei progetti

Se non hai un piano, stai pianificando di fallire!

Se non hai un piano, stai pianificando di fallire!

È un detto classico. E se hai mai gestito un progetto, sai esattamente cosa significa. Le idee arrivano da tutte le direzioni. Le attività si accumulano. Le scadenze Loom. E in qualche modo, ci si aspetta che tu riesca a dare un senso a tutto questo.

È qui che entra in gioco un solido piano di progetto. Ma anche i piani migliori possono fallire senza una struttura chiara.

Entra in Project Canvas. Ti aiuta a mappare chi, cosa, perché e come del tuo progetto, dal lancio dei prodotti agli sprint del team, senza impantanarti nei documenti.

Con un modello già pronto, non dovrai più affrontare la temuta sindrome della pagina bianca mentre crei il tuo progetto Canvas. In questo articolo, la condivisione di modelli gratuiti di progetto Canvas per aiutarti a pianificare in modo chiaro, muoverti con sicurezza e goderti il processo.

Cosa sono i modelli Project Canvas?

Un modello di Project Canvas è un layout o una struttura già pronta che puoi compilare per creare rapidamente il tuo Project Canvas senza partire da zero. La maggior parte dei modelli utilizza un layout a griglia chiaro, che li rende facili da compilare, condividere e aggiornare man mano che le cose cambiano.

un Project Canvas è uno strumento visivo di una pagina che ti aiuta a organizzare gli elementi chiave di un progetto in un formattare chiaro e strutturato*. Suddivide piani complessi in blocchi semplici (obiettivi, parti interessate, Sequenza, attività, rischi e metriche di esito positivo) tutti su una sola pagina.

Niente più documenti lunghi o note sparsi. Un Canvas del progetto ti offre una rapida panoramica di:

Obiettivi da raggiungere

Sono le persone a guidare il lavoro

Scopo del progetto

I modelli Project Canvas sono perfetti per workshop, sessioni di pianificazione o riunioni iniziali, poiché consentono di impostare solide basi prima dell'inizio del lavoro.

🧠 Curiosità: Project Canvas si ispira al Business Model Canvas di Alex Osterwalder. I project manager hanno apprezzato la semplicità di una sola pagina e l'hanno adattato per pianificare i progetti più rapidamente, con meno confusione e molto meno noia.

Cosa rende un modello Project Canvas efficace?

Un buon modello Project Canvas ti offre una panoramica chiara e visiva dell'intero progetto senza complicare eccessivamente le cose. Ecco cosa cercare:

layout semplice*: facile da leggere, facile da compilare

*formattare flessibile: lavora per qualsiasi tipo di progetto o dimensione del team

struttura visiva*: griglie o blocchi che organizzano le informazioni senza creare confusione

Aggiornamenti rapidi : le modifiche non devono significare ricominciare da zero

facile collaborazione*: facile da condividere e discutere con il tuo team

campi e stati personalizzabili*: adattalo al tuo flusso di lavoro, non il contrario

visualizza multiple*: passa dalla visualizzazione Elenco a quella Bacheca o calendario in base alle tue esigenze

Se ti fa risparmiare tempo e cancella la mente, allora sta facendo la sua parte.

📚 Leggi anche: Come gli esempi di Business Model Canvas possono guidare la tua strategia

Modelli Project Canvas

I professionisti impiegano in media 18 minuti per creare documenti da zero. I modelli possono farvi risparmiare fino a 10 ore al mese, restituendovi più di 5 giorni lavorativi all'anno!

In questo modo potrai recuperare molte ore alla tua settimana e ridurre notevolmente i momenti in cui ti chiedi "da dove cominciamo?"

Se stai cercando un unico posto dove pianificare tutto, prova ClickUp. Questo strumento di project management è l'app completa per il lavoro—progettato per gestire attività, documenti, lavagne online, Sequenza e altro ancora, tutto in un'unica scheda, così potrai smettere di passare da uno strumento all'altro.

Abbiamo raccolto 15 modelli Project Canvas che soddisfano tutti i Box: layout pulito, aggiornamenti facili, campi personalizzabili e formattare che aiutano a pensare.

Entriamo nel vivo dell'argomento.

1. Il modello Lean Canvas di ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea attività all'istante compilando il modulo Lean Canvas nel modello ClickUp Lean Canvas

Hai mille idee che ti frullano in testa? Inizia scaricando il modello ClickUp Lean Canvas. Perfetto per il lancio di un nuovo prodotto o servizio, questo modello ti aiuta a convalidare rapidamente le tue idee.

Ti guida attraverso un modulo strutturato che cattura l'essenza del tuo modello di business, come il problema, la soluzione, il segmento di clientela e altro ancora. Basta compilare il modulo Lean Canvas, premere invia e voilà, un'attività viene creata automaticamente.

Sono disponibili due utili visualizzare:

vista Elenco*: visualizza tutte le tue sfide attuali in un unico posto, insieme alle informazioni chiave come la soluzione che stai prendendo in considerazione, il tuo traguardo e altri elementi essenziali

vista Bacheca*: raggruppa i problemi aziendali in base allo stato in un layout visivo di tipo drag-and-drop, in modo da sapere esattamente a che punto sono le cose

Questo esempio di modello Lean Canvas è chiaro, mirato e progettato per aiutarti a raggiungere la chiarezza, un'idea alla volta.

📌 Ideale per: organizzare idee aziendali, identificare problemi chiave e convalidare nuovi concetti di prodotti o servizi in un formattare strutturato e visivo.

💡 Bonus: se lo desideri.. Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e sul web

Usa Talk to Testo per chiedere, dettare e comando il tuo lavoro con la voce, senza usare le mani e ovunque ti trovi.

Sostituisce decine di strumenti di IA scollegati tra loro come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione indipendente dall'LLM e pronta per l'uso aziendale Prova ClickUp Brain MAX , la super app AI che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Non si tratta dell'ennesimo strumento IA da aggiungere alla tua collezione. È la prima app AI contestuale che li sostituisce tutti.

2. Il modello snello di piano Business di ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma la tua grande idea in un piano chiaro e realizzabile con il modello di piano Business snello di ClickUp

Ogni grande impresa inizia con una lavagna online disordinata. Il modello di piano Business snello di ClickUp ti aiuta a mettere tutto insieme in qualcosa di molto più organizzato e condivisibile.

Cosa contiene il modello?

L' elenco Riepilogo piano ti offre una panoramica completa di tutte le attività del tuo piano Business. Potrai vedere chi gestisce cosa, a che punto sono le cose e quali sono i prossimi passi

L' elenco per priorità ti aiuta a concentrarti su ciò che conta di più raggruppando le attività in base all'urgenza

Il Business Model Canvas suddivide il tuo progetto in blocchi chiave: problema, soluzione, canali, segmento di clientela, e altro ancora

Il documento Progetto riassume il tuo piano in un piccolo pacchetto ordinato, delineando il quadro generale, il problema principale e come intendi risolverlo

📌 Ideale per: suddividere il tuo piano Business in attività chiare e tracciabili, mantenendo tutto, dalla strategia all'esecuzione, in un unico posto.

3. Il modello ClickUp Business Model Canvas (modello)

Ottieni il modello gratis Dai vita al tuo modello aziendale con il modello ClickUp Business Model Canvas, dove ogni idea prende forma!

Mappare il tuo modello aziendale dovrebbe essere divertente. Il modello ClickUp Business Model Canvas lo scompone visivamente, in modo da poter cogliere ogni elemento senza perdere il monitoraggio del quadro generale.

Per iniziare a utilizzare questo strumento visivo, seleziona un post-it dalla barra degli strumenti facendo clic sull'icona Post-it (o semplicemente premendo Shift+N). Ogni nota si inserisce in una sezione contrassegnata da un codice colore, progettata per organizzare le tue idee.

Non dimenticare di abbinare il colore delle tue note alla sezione della bacheca su cui stai lavorando per una maggiore chiarezza. E se hai bisogno di un rapido promemoria sul significato di ciascuna parte, la legenda sul lato sinistro ti fornirà tutte le informazioni necessarie.

📌 Ideale per: pensatori visivi che desiderano costruire e organizzare il proprio modello aziendale in modo chiaro, colorato e interattivo.

4. Il modello di lavagna online ClickUp Startup Canvas

Ottieni il modello gratis Lancia la tua prossima grande idea con il modello ClickUp Startup Canvas Lavagna Online: il primo vero progetto della tua startup

Le grandi idee per una piccola startup sono entusiasmanti, ma caotiche. Il modello ClickUp Startup Canvas Lavagna Online ti aiuta a fare un passo indietro, organizzarti e abbozzare l'intero piano di avvio in un unico posto.

La lavagna interattiva è un provider di un'area di lavoro visiva per organizzare le idee e monitorare lo stato in tempo reale.

Utilizza stati personalizzati come Aperto e Completato per monitorare gli avanzamenti.

Aggiungi campi personalizzati per ordinare, classificare e tenere sotto controllo ogni dettaglio

Utilizza una visualizza lavagna online dedicata per tenere tutto in front: niente schede, niente confusione

Hai bisogno di più potenza? Questo modello fa al caso tuo. Tagga i membri del team, assegna le priorità e suddividi le attività in attività secondarie in modo che nulla venga tralasciato. È un piano startup perfetto, senza stress.

📌 Ideale per: fondatori e team di startup che necessitano di un piano chiaro e visivo per lanciare, effettuare il monitoraggio e gestire le idee nella fase iniziale.

🧠 Curiosità: i modelli sono un antico strumento per risparmiare tempo che ha subito una trasformazione! Il primo "modello" in assoluto era uno stencil di legno utilizzato dagli antichi scribi cinesi per copiare la calligrafia! Oggi utilizziamo modelli drag-and-drop per pianificare feste, gestire progetti e persino progettare meme in pochi minuti.

5. Il modello Brainstorming della squadra ClickUp

Ottieni il modello gratis Dai vita a sessioni di team più intelligenti con il modello ClickUp Squad Brainstorm, dove ogni voce ha diritto a una nota

Il brainstorming con un gruppo può diventare caotico, ma questo modello mantiene l'energia aggiungendo la giusta struttura. Il modello ClickUp Squad Brainstorm è progettato per un pensiero aperto e collaborativo che porta davvero a qualcosa.

Troverai nove aree di discussione che ti aiuteranno a guidare la sessione. Alcuni degli argomenti inclusi sono:

Team Rhythm: migliora il modo in cui il tuo team svolge il suo lavoro insieme

Comunicazione del team: decidete come e cosa condividere

Ruoli del team: chiarisci chi fa cosa da fare

Risorse del team: scopri di quali strumenti o supporto ha bisogno il tuo team

Scegli un argomento su cui concentrarti o affrontali tutti uno per uno. Una volta scelta una sezione, chiedi a ciascun membro del team di prendere una nota, annotare la propria idea e appenderla alla bacheca.

Hai bisogno di altri argomenti? Basta duplicare qualsiasi elemento con Ctrl/Cmd+D o cliccare sul menu ... e selezionare Duplica. E quando sei pronto per la condivisione della magia, premi il pulsante Condivisione e invialo al tuo team.

📌 Ideale per: teams che desiderano svolgere sessioni di brainstorming in modo chiaro, strutturato e collaborativo.

📚 Leggi anche: Esempi di brainstorming per migliorare la risoluzione creativa dei problemi

6. Il modello ClickUp Business Brainstorm

Ottieni il modello gratis Trasforma le idee grezze in azioni concrete con il modello ClickUp Business Brainstorm

Hai idee che ti frullano in testa? Questo modello ClickUp Business Brainstorm ti offre uno spazio dove raccoglierle e un modo per trasformarle in azioni concrete.

Il layout della lavagna online è strutturato in quattro categorie:

Cosa ci piace

Cosa sappiamo

Cosa ci serve

Cosa sono disposti a pagare gli utenti

Ogni riga rappresenta il contributo di un membro del team, ma puoi formattare il formato in base alle esigenze del tuo team. Come nei modelli precedenti, puoi utilizzare delle note per annotare le idee, contrassegnarle con colori diversi e trascinarle nella categoria corretta. È veloce, flessibile e progettato per la collaborazione in team.

E quando è il momento di passare all'azione? Converti quelle note in attività concrete con un paio di clic.

📌 Ideale per: Teams che stanno esplorando nuove idee di Business e sono pronti a passare dalla fase di brainstorming a quella di realizzazione

📮 ClickUp Insight: Solo il 15% dei manager controlla il carico di lavoro prima di assegnare nuove attività. Un altro 24% assegna le attività basandosi esclusivamente sulle scadenze del progetto. Il risultato? Teams finiscono per essere sovraccarichi di lavoro, sottoutilizzati o esauriti. Senza una visibilità in tempo reale sul carico di lavoro, bilanciarlo non è solo difficile, è quasi impossibile. Le funzionalità/funzioni Assign e Prioritize di ClickUp, basate sull'intelligenza artificiale, ti aiutano ad assegnare il lavoro con sicurezza, abbinando le attività ai membri del team in base alla capacità, alla disponibilità e alle competenze in tempo reale. Prova le nostre AI Cards per ottenere istantanee contestualizzate del carico di lavoro, delle scadenze e delle priorità. risultati reali: *Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automazioni, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

7. Il modello di roadmap del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano, monitoraggio e realizza il tuo prossimo grande progetto con il modello ClickUp Project Roadmap

Il prossimo dell'elenco è perfetto per i product manager, i pianificatori e i guerrieri del giorno del lancio: il modello ClickUp Project Roadmap. Questo è stato creato per tenere sotto controllo le Sequenza, le fasi di produzione e la capacità del team.

Con cinque visualizzare flessibili, puoi gestire ogni parte in movimento con facilità:

*vista elenco: Organizza attività, rilasci e dipendenze in un unico elenco intelligente

*vista Carico di lavoro: visualizza a colpo d'occhio la larghezza di banda del tuo team e riassegna i compiti se necessario

*visualizzare il calendario: segna le date chiave per sapere sempre quali sono i prossimi appuntamenti

*vista Gantt: individua le dipendenze e le attività cardine in una sequenza temporale visiva

*vista Bacheca: utilizza il Kanban drag-and-drop per il monitoraggio dello stato a modo tuo

Completamente personalizzabile e pronto all'uso, questo modello mantiene chiara la roadmap del tuo prodotto dall'inizio al lancio.

📌 Ideale per: mappare le sequenze dei prodotti, coordinare team interfunzionali e lanciare prodotti senza sorprese dell'ultimo minuto

8. Il modello di carta del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Dai al tuo prossimo progetto un chiaro vantaggio iniziale con il modello di documento ClickUp Project Charter

Prima di iniziare il lavoro vero e proprio, è utile tenere aggiornati tutti gli stakeholder, e questo modello fa proprio questo. Il modello di carta del progetto ClickUp è un modo semplice per organizzare lo scopo, le persone, i piani e i rischi del tuo progetto in un unico documento dinamico.

Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza l'IA per velocizzare le operazioni e assegna commenti durante le revisioni

Aggiungi attività collegate o cartelle collegate direttamente dal documento

Copri gli aspetti essenziali, dalla definizione degli obiettivi del tuo progetto all'assegnazione dei titolari e al mappare delle metriche di esito positivo

Spazio per nota gli stakeholder, i canali di comunicazione, i principali risultati attesi e i rischi

📌 Ideale per: impostare le aspettative del progetto, stabilirne l'ambito e documentarne i dettagli, grandi e piccoli, prima dell'avvio.

💡 Suggerimento professionale: un progetto di esito positivo non consiste solo nel portare a termine il lavoro, ma anche nel rispettare i tempi, il budget e anticipare i rischi. Inizia con il piede giusto utilizzando i modelli giusti: Modelli di pianificazione generale : mantieni ogni attività e ogni attività cardine nel monitoraggio

Modelli di budget di progetto : piano, monitoraggio e modifica le tue finanze con facilità

Modelli di valutazione dei rischi : individua i potenziali problemi prima che compromettano il tuo progetto Affronta ogni aspetto del piano del progetto con sicurezza, tutto in ClickUp.

9. Il modello di piano di lavoro del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica in modo più intelligente, lavora meglio e raggiungi ogni attività cardine con il modello di piano di lavoro del progetto ClickUp

Sei stanco di sequenze confuse e responsabilità poco chiare? Il modello di piano di lavoro per progetti ClickUp mette ordine nel caos con un layout pronto all'uso per organizzare ogni fase del tuo progetto.

Con questo modello puoi:

Imposta obiettivi chiari e date di scadenza per allineare il tuo team

Assegna le attività e effettua il monitoraggio delle attività cardine per una maggiore accountability

Utilizza stati, campi e visualizzare personalizzati per ottimizzare i flussi di lavoro

Sfrutta i grafici Gantt e i moduli delle attività per il monitoraggio visivo dello stato di avanzamento

📌 Ideale per: teams che desiderano avere piena visibilità sullo stato del progetto, sulle scadenze e sulle responsabilità sin dal primo giorno.

10. Il modello di pianificazione del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Evita le congetture e pianifica come un professionista con il modello di pianificazione dei progetti ClickUp

Se destreggiarti tra sequenze, team e budget ti sembra un lavoro a tempo pieno, questo è quello che fa per te. Il modello di pianificazione dei progetti ClickUp ti aiuta a organizzarti dall'inizio alla fine con un approccio visivo che rende la pianificazione molto meno... caotica.

È dotato di visualizzare flessibili per mantenere chiaro il tuo programma e il tuo team sulla strada giusta:

vista Elenco* per una chiara suddivisione di ogni progetto

vista Bacheca* per effettuare il monitoraggio delle fasi e dello stato, in stile Kanban

visualizzare la Sequenza* per una panoramica generale e un layout lineare, ideale per il piano e l'allocazione delle risorse

Con campi personalizzati come Fasi del progetto, Team di consegna, Sequenza e Budget, puoi tenere traccia di tutto, dalla durata al reparto, senza dover passare da una scheda all'altra

📌 Ideale per: manager e team che hanno bisogno di mappare più progetti e effettuare il monitoraggio dei progressi, delle sequenze e dei budget in un unico posto.

11. Il modello di project management ClickUp

Ottieni il modello gratis Fai progredire ogni progetto con il modello di project management ClickUp

Quando gestisci più progetti, non puoi permetterti di perdere tempo. Il modello di project management ClickUp ti assicura che nulla vada storto. È il tuo centro di controllo all-in-one per gestire sequenze, team, attività e tutto ciò che sta in mezzo.

Questo modello è estremamente versatile per i project manager, che tu sia:

Lancio di un nuovo prodotto con decine di parti in movimento

Coordinamento di una campagna di marketing interfunzionale

Supervisione dei risultati finali dei client con più parti interessate

Gestione delle operazioni interne tra i vari reparti

È dotato di visualizzazioni integrate per monitorare i progressi in base allo stato, alla priorità o alla scadenza, oltre a campi personalizzati per taggare i membri del team, impostare obiettivi e allegare file. Diagrammi Gantt, documenti, viste del carico di lavoro e altro ancora: è tutto integrato, così puoi concentrarti sul lavoro, non sulla configurazione.

📌 Ideale per: Teams che gestiscono progetti complessi e desiderano visibilità totale, flessibilità e collaborazione in un unico posto.

📚 Leggi anche: I migliori strumenti software gratis per la project management da provare

12. Il modello ClickUp Project Management One Pager

Ottieni il modello gratis Ottieni più rapidamente il consenso grazie a una panoramica chiara del progetto utilizzando il modello ClickUp Project Management One-Pager

Troppi dettagli possono rallentare i leader e gli stakeholder. Quando tutto ciò di cui hai bisogno è il cosa, il perché e il chi, soprattutto per la condivisione con i dirigenti di alto livello, il modello ClickUp Project Management One Pager Template interviene con solo il passaggio essenziale, senza confusione né caos.

Questo è perfetto per le situazioni in cui una configurazione completa di project management sembra eccessiva:

Presentare una nuova idea di progetto alla dirigenza

Riepilogare/riassumere gli obiettivi del progetto e la titolarità per i client

Allineare piccoli team interni su un'iniziativa a rapida evoluzione

Creare un documento iniziale che tutti possano effettivamente leggere

Con un unico documento chiaro, puoi definire il titolo del progetto, la durata, gli obiettivi, gestire le parti interessate, l'ambito e le metriche di esito positivo. Si tratta di una panoramica di alto livello che mantiene tutti sulla stessa pagina (letteralmente).

📌 Ideale per: comunicare le panoramiche dei progetti quando la velocità e la chiarezza sono più importanti del monitoraggio a livello di attività.

📣 La voce dei clienti personalizzati: Savitree Cheaisang, Vicepresidente aggiunto di Bubblely, afferma: La mia azienda è molto più organizzata e in grado di controllare la Sequenza di ogni progetto, con il monitoraggio di tutte le attività che vi si svolgono. Adoro la funzione di calcolo che consente di rivedere rapidamente i numeri invece di esportarli in Excel ed eseguire un calcolo manuale. La mia azienda è molto più organizzata e in grado di controllare la Sequenza di ogni progetto, con il monitoraggio di tutte le attività che vi si svolgono. Adoro la funzione di calcolo che consente di rivedere rapidamente i numeri invece di esportarli in Excel ed eseguire un calcolo manuale.

13. Il modello ClickUp Scope of Work

Ottieni il modello gratis Allineati rapidamente, ottieni risultati migliori e avvia qualsiasi progetto client con chiarezza utilizzando il modello ClickUp Scope of Work

Il modello ClickUp Scope of Work pone la fase per una partnership o un progetto client di esito positivo. Nessuna confusione, nessun malinteso, solo aspettative chiare fin dal primo giorno. Dai fornitori ai clienti, tutti hanno piena visibilità sull'ambito del progetto.

L'ambito del lavoro che dovrai mappare include:

Dettagli chiave del progetto come obiettivi, Sequenza, budget e parti interessate

Responsabilità del fornitore e del client per mantenere tutti in sincronizzazione

Attività cardine e date che guidano la Sequenza di consegna

Piano di comunicazione e gestione del cambiamento per affrontare gli imprevisti

E quando tutti i pezzi sono al loro posto? Ottieni le approvazioni finali direttamente nel documento per concludere l'accordo.

📌 Ideale per: agenzie, consulenti o team di progetto che lavorano con client esterni che necessitano di un accordo di progetto formale e firmato.

14. Il modello di lavagna online per proposte di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Rendi la tua presentazione impossibile da ignorare con il modello di lavagna online per proposte di progetto ClickUp

Quando è il momento di presentare un nuovo progetto, non bastano pochi punti elenco e una presentazione che fa addormentare il pubblico.

È qui che entra in gioco il modello di lavagna online per proposte di progetto ClickUp. Invece di scaricare le idee in un documento, avrai a disposizione uno spazio visivo e interattivo per mappare la tua proposta, dagli obiettivi e dalle strategie alle Sequenza, alle attività chiave e ai risultati desiderati.

È abbastanza flessibile da adattarsi a qualsiasi tipo di presentazione di progetto, ma abbastanza strutturato da mantenere i tuoi stakeholder concentrati su ciò che conta.

Aggiungi note adesive per gli oggetti

Usa le forme per collegare le strategie

Inserisci immagini per supportare le tue argomentazioni

Tutto è modificabile, spostabile e progettato per la collaborazione in team. Inoltre, con gli strumenti lavagna online integrati in ClickUp, non ti limiti alla condivisione di un'idea, ma inviti a fornire feedback, allinei i team e prepari l'impostazione per la fase dell'esecuzione.

📌 Ideale per: presentare una nuova iniziativa interna, elaborare proposte per i client o ottenere l'allineamento prima dell'inizio del progetto.

🎥 Guarda: Dai vita alle tue idee di progetto con le lavagne online ClickUp! Guarda il video qui sotto per scoprire come:

💡Suggerimento professionale: vuoi continuare a lavorare dopo la presentazione? Converti le note in attività con un solo clic e inizia a eseguirle direttamente dalla tua lavagna online ClickUp.

15. Il modello ClickUp per i requisiti di project management

Ottieni il modello gratis Cattura ogni dettaglio e mantieni i requisiti del tuo progetto allineati con il modello di requisiti di project management ClickUp

Destreggiarsi tra le esigenze dei client, i risultati finali e le approvazioni può diventare complicato. Il modello ClickUp Project Management Requirements ti aiuta a documentare gli obiettivi del progetto, l'ambito, i principali stakeholder e le attività cardine in un unico spazio di lavoro pulito e organizzato.

Con questo modello puoi:

Effettua il monitoraggio con facilità di ciò che rientra e non rientra nell'ambito del progetto

Assegna le responsabilità in modo che tutti abbiano chiaro il proprio ruolo

Utilizza i campi personalizzati per budget, rischi e piani di comunicazione

Includi sezioni di approvazione per tenere informati gli stakeholder

📌 Ideale per: teams e professionisti del project management che desiderano definire, comunicare e approvare chiaramente i requisiti del progetto prima dell'inizio del lavoro, evitando variazioni di ambito e confusione.

Trova il modello Project Canvas perfetto per un piano chiaro

Se il tuo team è alle prese con note sparse, obiettivi non allineati o scadenze non rispettate, è il momento di ripensare il piano di progetto.

Il Canvas giusto del progetto dovrebbe portare chiarezza al tuo team, mappare i tuoi oggetti, i rischi, i risultati del progetto e i criteri di esito positivo, tutto in un unico posto.

I modelli gratis di Project Canvas di ClickUp ti offrono proprio questo.

Con un layout intuitivo, funzionalità collaborative e tutto ciò che serve per iniziare con sicurezza, semplifica il piano e mantiene il tuo team allineato.

Sei pronto a mappare il tuo prossimo grande successo? Prova ClickUp gratis.