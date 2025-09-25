Twist e Slack: quale app per team per chattare è più adatta alle tue esigenze?

Mantenere la comunicazione all'interno del team chiara e organizzata non è facile.

I Messaggi si accumulano, gli aggiornamenti vengono sepolti e, prima che te ne accorga, ti ritrovi a setacciare conversazioni infinite solo per trovare ciò che ti interessa.

Alcuni team prosperano grazie al feedback immediato e alla collaborazione dinamica, mentre altri danno la priorità a una comunicazione ponderata e a una collaborazione asincrona. La chiave è scegliere uno strumento di comunicazione in base al modo in cui il tuo team lavora al meglio.

Ed è qui che inizia il dibattito Twist vs. Slack. Slack mantiene il flusso delle conversazioni, il che è perfetto per i team che lavorano rapidamente. Twist, invece, si concentra su discussioni approfondite e strutturate, ideali per i team che preferiscono un lavoro approfondito piuttosto che continui ping.

Entrambi soddisfano esigenze diverse, ma quale lavora per il tuo team? Scopriamolo insieme.

Twist e Slack a colpo d'occhio

Ecco un rapido confronto per iniziare:

Funzionalità/Funzione Twist Slack clickUp (Bonus)* Stile di comunicazione Approccio basato sui thread Approccio basato sui messaggi istantanei Combina la gestione dei progetti e delle attività con il Chattare; i thread di chat possono essere collegati alle attività e ai documenti Riunioni e chiamate Nessuna chiamata vocale/videochiamata integrata Collaborazione migliorata con riunioni giornaliere e Clip; offre supporto per chiamate/condivisione Offre supporto per le videochiamate/chiamate vocali e la condivisione dello schermo; si integra con Zoom, Google Meet e altro ancora Funzionalità IA Automazione con limite tramite Zapier IA per generare riassunti, prendere nota durante le riunioni, automatizzare le attività, ottimizzare la ricerca IA integrata per creare attività, generare riepiloghi/riassunti, fornire assistenza nella scrittura, prendere appunti durante le riunioni, automatizzare processi e ottimizzare la ricerca direttamente all'interno di attività, documenti e chat Automazioni Automazione con limite tramite Zapier Automazione dei flussi di lavoro, promemoria, integrazioni Ampia automazione nativa (ad es. aggiornamenti di stato, assegnazione di attività, modifiche alle date di scadenza, flussi di lavoro personalizzati e altro ancora) e agenti AI Autopilot Condivisione di file Condivisione fino a 100 MB in thread/commenti Condivisione fino a 1 GB in messaggi/canali Allega file fino a 1 GB in attività, documenti e commenti; gestione avanzata dei file con controllo delle versioni e incorporamento Interfaccia Pulito e minimale Pulito e intuitivo Interfaccia altamente personalizzabile con visualizzazioni flessibili (Elenco, Bacheca, Calendario, Gantt, ecc.) Sicurezza Conforme al GDPR Conforme agli standard SOC2, SOC3 e ISO/IEC Conforme a SOC2 Tipo II, GDPR, HIPAA e ISO/IEC; sicurezza di livello azienda assistenza Supporto standard e con priorità, knowledge base Assistenza standard/priorità; supporto dedicato per l'azienda supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per tutti i piani Prezzi Piani economici e con limite Costoso, molti livelli di prezzo Piano Free, personalizzato per le aziende

Cos'è Twist?

tramite Twist

Twist è uno strumento di comunicazione per team progettato per la collaborazione asincrona. Puoi rispondere in modo ponderato e al tuo ritmo senza la pressione dei messaggi in tempo reale.

Lo strumento consente agli utenti di concentrarsi sul lavoro approfondito con interruzioni minime.

Mantiene le conversazioni strutturate e separa le discussioni per argomento. Ciò garantisce che le risposte siano contestualizzate, così non dovrai continuare a scorrere per trovare gli aggiornamenti importanti. Per impostazione predefinita, Twist non invia notifiche costanti per ogni nuovo messaggio che appare. Gli utenti vengono avvisati se ricevono una menzione o se stanno seguendo un thread specifico.

Sviluppato da Doist, Twist è l'ideale per i team che necessitano di una comunicazione asincrona in stile forum. È particolarmente adatto per i team remoti distribuiti in diversi fusi orari.

Twist funzionalità/funzione

Ecco alcune delle funzionalità chiave di Twist che offrono supporto a una collaborazione strutturata e mirata per i team che preferiscono una comunicazione asincrona.

Funzionalità/funzione n. 1: conversazioni in thread

In Twist, un canale funge da spazio dedicato alle discussioni relative a progetti, client o argomenti specifici. All'interno di questi canali, i thread mantengono le conversazioni strutturate raggruppando i messaggi correlati.

Non è possibile inviare messaggi autonomi in un canale; ogni messaggio deve far parte di un thread esistente, oppure è possibile creare un nuovo thread nel canale pertinente.

In questo modo, la comunicazione rimane mirata e i messaggi non vanno persi. La struttura a thread rende più facile il monitoraggio e la revisione delle discussioni senza perdere il contesto.

💡 Lo sapevi? Puoi inviare un'email a un thread Twist proprio come un messaggio? Twist ti fornisce un indirizzo email speciale per ogni thread: inoltra un'email a quell'indirizzo e questa apparirà nella conversazione.

Funzionalità/funzione n. 2: formattare i messaggi in modo pulito

Twist semplifica la conservazione di tutto il contesto in un unico posto. Invece di suddividere gli aggiornamenti in più messaggi brevi, gli utenti possono scrivere risposte dettagliate all'interno di un thread, proprio come se stessero redigendo un'email ben strutturata.

Ciò è particolarmente utile quando si documenta lo stato di avanzamento di un progetto, si riepiloga/riassume le discussioni o si condivide il passaggio successivo. È possibile collegare tra loro i riferimenti, aggiungere file e mantenere tutto legato a un unico thread, rendendo facile per chiunque seguire il filo del discorso. I membri del team possono cogliere le informazioni chiave a colpo d'occhio senza bisogno di continui scambi di messaggi.

Funzionalità/funzione n. 3: finestra In arrivo

La finestra In arrivo è la tua home page in Twist. Raccoglie tutte le conversazioni e i messaggi diretti che ti sono stati assegnati, in modo che nessun aggiornamento importante passi inosservato. In questo modo, puoi dare priorità alle tue risposte senza sentirti obbligato a controllare ogni conversazione. Dopo aver risposto al messaggio, puoi contrassegnare la conversazione come terminata per cancellarla dalla tua finestra In arrivo.

Funzionalità/funzione n. 4: archivio ricercabile

Lo strumento salva automaticamente tutte le conversazioni, i thread e i messaggi per un massimo di un mese con il piano Free. I suoi filtri di ricerca avanzati consentono di trovare facilmente messaggi, discussioni e file condivisi senza dover consultare l'intera cronologia di chat. È sufficiente filtrare la ricerca per parole chiave, partecipanti o thread specifici.

L'archivio ricercabile di Twist mantiene la comunicazione organizzata e accessibile per un rapido recupero.

Prezzi di Twist

Twist offre due piani di sottoscrizione mensili, con prezzi per utente:

piano Free: *Gratuito

Illimitato: 6 $ al mese per utente

📮 ClickUp Insight: Il nostro sondaggio ha rilevato che i knowledge worker mantengono in media sei connessioni giornaliere sul posto di lavoro. Questo ha una probabilità di comportare numerosi scambi di email, chat e strumenti di project management. E se fosse possibile riunire tutte queste conversazioni in un unico posto? Con ClickUp, puoi! È l'app completa per il lavoro che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che aiuta te e il tuo team a lavorare in modo più veloce e intelligente. Ad esempio, puoi semplicemente porre una domanda alla tua ClickUp AI e questa troverà ciò di cui hai bisogno senza dover contattare sei persone!

Cos'è Slack?

tramite Slack

Slack è uno strumento di messaggistica e collaborazione in tempo reale progettato per mantenere i team in connessione. La sua interfaccia e le sue funzionalità/funzione sono pensate per una comunicazione sincrona e istantanea, rendendolo essenziale per un processo decisionale rapido.

Slack sostituisce le ingombranti catene di email e le comunicazioni disorganizzate con canali strutturati, messaggistica diretta e integrazioni perfette. In sostanza, fornisce un hub centralizzato dove i team possono chattare, condividere file e collaborare in modo efficiente.

Parte di Salesforce, Slack è particolarmente adatto ai team che lavorano in un ambiente frenetico, specialmente quelli che richiedono risposte immediate.

Funzionalità/funzione di Slack

Ora diamo un'occhiata alle funzionalità chiave che rendono Slack uno strumento ideale per una comunicazione in tempo reale e senza interruzioni.

Funzionalità n. 1: messaggistica istantanea e canali

La collaborazione di team in Slack inizia con un canale. I canali, sia pubblici che privati, fungono da spazi dedicati a progetti, reparti o discussioni specifiche.

I messaggi vengono pubblicati direttamente all'interno dei canali e gli utenti possono creare thread all'interno dei messaggi per mantenere le discussioni mirate, ordinate e facili da seguire.

Slack supporta anche le conversazioni individuali tramite messaggi diretti. In questo modo, i membri del team possono condividere le informazioni necessarie in privato senza coinvolgere l'intero team.

Funzionalità/funzione n. 2: Riunioni giornaliere e clip

Slack offre la possibilità di effettuare rapide sessioni di audio e videochiamate con il tuo team senza dover programmare una riunione. Con Huddles, puoi effettuare la condivisione di documenti, modelli, riferimenti e persino del tuo schermo in tempo reale per una conversazione più interattiva e contestualizzata.

Se un membro del team non è disponibile, puoi anche registrare e inviare video, messaggi vocali o registrazioni dello schermo con Clip. Ciò consente loro di rivedere i dettagli a loro piacimento, assicurandosi che nessuna comunicazione vada persa nella traduzione.

Funzionalità/funzione n. 3: Slack IA

Slack IA aiuta gli utenti a trovare risposte immediate. Che si tratti di "A chi devo rivolgermi per i problemi relativi al tempo di caricamento della pagina?" o "Quali sono stati i punti chiave della discussione di ieri?", Slack cerca nelle conversazioni pubbliche e nei file di condivisione per trovare le informazioni più rilevanti.

Fornisce riepiloghi intelligenti, riassunti delle conversazioni e funzionalità di ricerca avanzate, consentendo agli utenti di mettersi al passo con conversazioni lunghe senza dover leggere ogni singolo messaggio. Può anche prendere appunti durante le riunioni e automatizzare le attività di routine integrandosi con Workflow Builder.

💡 Suggerimento: usa il comando /remind di Slack per impostare promemoria personali o di team all'interno di qualsiasi canale o messaggio diretto. Ad esempio, digitando "/remind me to check the report at 3 PM" (ricordami di controllare il rapporto alle 15:00), Slackbot ti invierà un promemoria all'ora specificata.

Funzionalità/funzione n. 4: Modelli e Canvas

I modelli pronti all'uso di Slack offrono ai team un rapido vantaggio competitivo grazie a canali preconfigurati, flussi di lavoro ottimizzati, canvas e elenchi. Questi modelli semplificano attività comuni come project management, onboarding e la gestione delle riunioni, aiutando i team a concentrarsi sull'esecuzione anziché sulla configurazione.

Slack Canvas funge da spazio di lavoro dedicato per organizzare e per la condivisione di informazioni importanti. I team possono creare, effettuare la modifica e collaborare sui documenti direttamente all'interno di Slack. Questa struttura rende le risorse accessibili e a portata di mano senza dover passare da uno strumento all'altro.

Prezzi di Slack

gratis: *Gratis

Pro: 8,75 $ per utente/mese

Aziendale+: 18 $ al mese per utente

Enterprise Grid: prezzi personalizzati

Twist e Slack: confronto delle funzionalità/funzione

Sia Twist che Slack sono potenti strumenti di comunicazione per team, ma adottano approcci diversi alla collaborazione. Mentre Twist dà la priorità alle discussioni asincrone, Slack è progettato per una collaborazione rapida e in tempo reale.

Nessuno dei due è intrinsecamente migliore: tutto dipende dalle esigenze del tuo team, inclusi il flusso di lavoro, le aspettative di comunicazione e il livello di immediatezza richiesto dal tuo lavoro.

Diamo un'occhiata più da vicino alle differenze tra Slack e Twist.

Funzionalità n. 1: stile di comunicazione

Il modo in cui un team comunica influisce direttamente sulla produttività, sulla collaborazione e sull'efficienza del flusso di lavoro. Sebbene sia Slack che Twist siano progettati per aiutare i team a collaborare in modo efficace, seguono stili di comunicazione distinti che si adattano a diversi ambienti di lavoro.

Twist

Twist è progettato per la comunicazione asincrona. Consente ai membri del team di rispondere secondo i propri ritmi, senza la pressione di dover rispondere immediatamente. Per supportare la collaborazione asincrona, Twist utilizza conversazioni in thread all'interno dei canali.

Questa struttura mantiene le discussioni organizzate, riduce il disordine dei messaggi e garantisce che i membri del team rimangano concentrati. Invece di continue interruzioni, i team intrattengono conversazioni significative e ponderate senza perdere il monitoraggio degli aggiornamenti importanti.

Slack

Slack, invece, si concentra sulla comunicazione sincrona e asincrona; offre supporto al processo decisionale immediato, alla collaborazione in tempo reale e alle discussioni rapide con funzionalità avanzate, come riunioni giornalierne, Clip, Canvases e Workflow Builder.

🏆 Vincitore: È un pareggio! Twist è l'ideale per i team che necessitano di discussioni strutturate e senza distrazioni, mentre Slack è la scelta vincente per i team che richiedono una comunicazione istantanea in tempo reale.

Funzionalità/funzione n. 2: Design e interfaccia utente

Che tu passi la maggior parte della giornata su un'app di comunicazione o la utilizzi solo per aggiornamenti essenziali, hai bisogno di uno strumento pulito, facile da usare e che non complichi eccessivamente la comunicazione.

Sia Twist che Slack offrono interfacce intuitive, ma sono stati progettati con priorità diverse.

Twist

L'interfaccia di Twist è costruita attorno a una struttura a thread che ricorda la finestra In arrivo di un'email. Il lato sinistro dell'interfaccia di Twist mostra i thread, la finestra In arrivo e i messaggi, mentre il lato destro mostra il thread selezionato e la conversazione completa. Questo layout diviso aiuta gli utenti a seguire le discussioni senza perdere il contesto.

Puoi anche tag i nuovi dipendenti nel thread, così potranno mettersi al passo con le discussioni passate rapidamente senza bisogno di briefing separati. Gli utenti possono anche allegare link, file e riferimenti all'interno dei thread, conservando tutte le informazioni rilevanti in un unico posto.

Twist offre anche un design sobrio e minimalista che supporta il lavoro concentrato. Evita gli avvisi di chat in tempo reale come gli indicatori di digitazione o gli stati online, che alcuni team potrebbero trovare fastidiosi durante il lavoro. Inoltre, gli utenti possono passare dalla modalità scura a quella chiara e viceversa per un'esperienza più confortevole.

Slack

L'interfaccia di Slack è vivace e interattiva. Mantiene ogni conversazione a portata di mano inserendo canali, messaggi diretti e thread in un'unica barra laterale con visibilità. Segue un approccio diretto che privilegia i messaggi, riflettendo la sua attenzione alla comunicazione fluida e in tempo reale. Funzionalità/funzione come Huddles, Clips, Canvases e modelli aiutano i team a comunicare e collaborare senza soluzione di continuità.

Oltre a passare dalla modalità scura a quella chiara e viceversa, gli utenti possono anche creare temi personalizzati per personalizzare il proprio spazio di lavoro.

🏆 Vincitore: sebbene sia Slack che Twist offrano un'interfaccia pulita e intuitiva, Slack offre un maggiore controllo sul design grazie ai temi personalizzati e alle regolazioni del layout.

Funzionalità/Funzione n. 3: integrazioni

Le integrazioni con altre app aiutano a gestire le attività, condividere file, effettuare sincronizzazione di dati importanti e automatizzare i flussi di lavoro. Diamo un'occhiata più da vicino a come Twist e Slack gestiscono le integrazioni.

Twist

Twist si integra con strumenti chiave come Todoist, Google Drive, GitHub, Zapier, Skype, Trello e molti altri (33 per la precisione) per supportare la comunicazione asincrona e la condivisione di file senza interruzioni. Le sue integrazioni minime sono in linea con il suo flusso di lavoro strutturato e privo di distrazioni, senza aggiungere inutili complessità.

Slack

Slack si integra con oltre 2.400 strumenti in categorie quali analisi, supporto clienti, gestione dei file, sicurezza e conformità e altro ancora. Queste integrazioni di Slack consentono ai team di gestire progetti, monitorare attività e condividere aggiornamenti senza uscire dalla piattaforma.

🏆 Vincitore: Slack vince per aver offerto la libreria di integrazione più estesa, che rende più facile per i team semplificare il lavoro.

Funzionalità/funzione n. 4: notifiche personalizzate

Un buon strumento di comunicazione dovrebbe consentire di controllare le notifiche, in modo che gli utenti non perdano messaggi importanti ed evitino continue distrazioni. Sia Twist che Slack offrono la gestione delle notifiche, ma i loro approcci sono piuttosto diversi.

Twist

Twist mantiene le notifiche semplici e prive di distrazioni inviando avvisi solo per menzioni, attività assegnate e thread seguiti.

Gli utenti hanno il pieno controllo su come ricevere gli avvisi, scegliendo tra notifiche via email, cellulare o desktop. Twist consente inoltre agli utenti di impostare il proprio tempo libero, che appare sotto il loro nome in modo che i colleghi sappiano quando sono in vacanza, dormono o sono concentrati sul lavoro.

Inoltre, è disponibile una modalità Non disturbare (DND) e un'opzione per programmare la modalità DND settimanalmente, che aiuta i team a rispettare gli orari di lavoro reciproci.

Slack

Slack, d'altra parte, offre un maggiore controllo sulla gestione delle notifiche. Gli utenti possono personalizzare gli avvisi a livello di canale, parola chiave o messaggio diretto, assicurandosi di ricevere solo gli aggiornamenti più rilevanti.

La piattaforma consente inoltre agli utenti di impostare il proprio profilo su "Assente" o di attivare la modalità Non disturbare (DND) quando desiderano silenziare le notifiche e concentrarsi senza distrazioni.

🏆 Vincitore: mentre Twist riduce al minimo le distrazioni, Slack è in testa grazie alla maggiore flessibilità e al controllo sulla gestione delle notifiche, garantendo agli utenti di ricevere gli aggiornamenti necessari senza inutili distrazioni.

Funzionalità/funzione n. 5: ricerca e cronologia dei messaggi

Gli utenti hanno bisogno di accedere immediatamente ai messaggi, alle discussioni e ai file condivisi in passato senza perdere tempo a scorrere conversazioni disordinate. Sia Twist che Slack consentono agli utenti di recuperare i messaggi passati, ma gestiscono la cronologia dei messaggi e la ricerca in modo diverso.

Twist

Il piano Free di Twist offre l'accesso a un mese di commenti e messaggi, mentre il piano Unlimited usufruisce della cronologia completa delle conversazioni.

La sua funzione di ricerca aiuta gli utenti a trovare informazioni specifiche nascoste nei thread, consentendo ricerche basate su thread e messaggi. Gli utenti possono filtrare ulteriormente i risultati specificando criteri quali i nomi dei thread o i partecipanti. Questo criterio di ricerca avanzato rende più facile individuare le discussioni pertinenti senza dover scorrere all'infinito.

Slack

Il piano Free di Slack offre l'accesso a oltre 10.000 messaggi passati, mentre i piani a pagamento consentono di usufruire della cronologia completa delle conversazioni.

Offre una ricerca veloce e flessibile tra canali, messaggi diretti e file di condivisione. Grazie a suggerimenti basati sull'IA, modificatori di ricerca e filtri, gli utenti possono trovare rapidamente messaggi specifici senza dover scorrere lunghe cronologie di chat.

Slack ti consente anche di cercare contenuto all'interno di un canale specifico o persino di escludere determinati canali dalla tua ricerca.

🏆 Vincitore: Slack è in testa grazie alla ricerca basata sull'IA, ai filtri intelligenti e all'accesso illimitato alla cronologia dei messaggi nei piani a pagamento, che rendono più facile trovare conversazioni, file o aggiornamenti passati in pochi secondi.

Twist e Slack su Reddit

Abbiamo consultato Reddit per vedere da che parte si schierano gli utenti nel dibattito Twist vs. Slack. Quando si cerca Twist vs. Slack su Reddit, molti utenti concordano sul fatto che l'approccio strutturato di Twist mantiene la conversazione ordinata e facile da seguire.

Un utente di Reddit ha preferito Twist a Slack per le sue funzionalità di chat

Adoro Twist e lo preferisco. Questo è il parere di qualcuno che ha utilizzato Slack sin dal suo lancio, sia per gruppi di lavoro che non. La cosa che mi piace di più di Twist è quanto siano strutturate queste conversazioni di gruppo, fino all'oggetto.

Adoro Twist e lo preferisco. Questo è il parere di qualcuno che ha utilizzato Slack sin dal suo lancio, sia per gruppi di lavoro che non. La cosa che mi piace di più di Twist è quanto siano strutturate queste conversazioni di gruppo, fino all'oggetto.

Un altro utente di Reddit ha elogiato lo strumento per la sua capacità di mantenere le conversazioni di lavoro concentrate e organizzate

Twist è ottimo per thread significativi e mirati. Su Slack le persone tendono a divagare e ad allontanarsi dall'argomento. Questo è meno probabile su Twist, poiché è strutturato più per argomenti che per chat room.

Twist è ottimo per thread significativi e mirati. Su Slack le persone tendono a divagare e andare fuori tema. Questo è meno probabile su Twist, poiché è strutturato più per argomenti che per chat room.

Altri utenti di Reddit condividono la condivisione di come i canali Slack siano utili per discussioni dedicate e chiarimenti rapidi.

Slack è più simile a un modo per Chattare con diverse stanze dedicate a diversi argomenti. E come ogni chat ha un effetto in tempo reale: ciò che è successo ieri = non è mai successo. Non è un buon posto per conservare le idee. Ma è abbastanza buono per discutere di qualcosa che sta accadendo in questo momento, per trovare chi è responsabile di qualcosa, per ottenere una risposta rapida a una domanda semplice.

Slack è più simile a una chat da fare in cui si cambia stanza per ogni argomento. E come ogni chat ha un effetto in tempo reale: ciò che è successo ieri = non è mai successo. Non è un buon posto per conservare le idee. Ma è abbastanza buono per discutere di qualcosa che sta accadendo in questo momento, per trovare chi è responsabile di qualcosa, per ottenere una risposta rapida a una domanda semplice.

Partecipa alla riunione ClickUp: la migliore alternativa a Twist e Slack

Slack e Twist mantengono viva la comunicazione tra i team. Con queste app di comunicazione per team puoi chattare, organizzare discussioni di gruppo e persino assegnare attività. Ma cosa succede dopo?

Come monitorare i progressi quando le attività sono gestite da uno strumento di project management mentre gli aggiornamenti rimangono sepolti nelle chat? Le conversazioni procedono rapidamente, ma l'esecuzione resta indietro.

Quando il lavoro e la comunicazione non sono connessi, si creano delle lacune che portano al Work Sprawl. I team perdono il contesto, cercano aggiornamenti e perdono tempo passando da un'app all'altra. Il flusso delle discussioni, ma l'esecuzione sembra dispersiva.

È qui che si fa il passaggio dall'app tutto ClickUp. Riunisce chat, attività e progetti, mantenendo tutto allineato in un unico posto, così potrai dire addio ai flussi di lavoro disorganizzati e al passaggio inutile da una scheda all'altra.

Prima di discutere perché ClickUp è un'alternativa migliore, ecco un dato sorprendente emerso dal nostro sondaggio:

Il vantaggio di ClickUp n. 1: ClickUp Chat per chattare

ClickUp Chat è più di un semplice strumento per chattare: mantiene le tue conversazioni in connessione con il lavoro.

I team possono chattare, condividere aggiornamenti e agire senza dover passare da un'app all'altra. Invece di avere messaggi sparsi su piattaforme diverse, tutto rimane all'interno di ClickUp, in modo che le discussioni si trasformino in attività tracciabili.

Ecco perché ClickUp Chat si distingue:

Trasforma i messaggi in attività concrete : trasforma qualsiasi messaggio in un'attività e collegalo a documenti, attività e chat pertinenti con un solo clic

Chat integrata : accedi a tutte le conversazioni, che appartengano a un'attività, a un progetto o a una discussione generale, da un'unica posizione centrale

Messaggi incorporati : la chat ti consente di incorporare video, documenti, pagine web e database di fogli di calcolo nei tuoi messaggi per una comunicazione completamente contestualizzata

Asincrono e sincrono: offre tutto ciò che ti aspetti da uno strumento di comunicazione, ovvero chat e canali, messaggi diretti, Clip, thread, feed delle attività, promemoria e integrazioni

Chiamate vocali e videochiamate: organizza videochiamate e videochiamate con i membri del tuo team per discutere rapidamente dei progetti

ClickUp One Up #2: ClickUp Brain

Accedi a più LLM, effettua ricerche sul web e molto altro ancora con un solo strumento di IA

ClickUp AI trasforma il modo di lavorare dei team creando connessioni tra conversazioni, attività e conoscenze con automazione intelligente e risposte immediate. Invece di perdere tempo a cercare informazioni, aggiornarsi sulle riunioni o svolgere lavori ripetitivi, il tuo team può concentrarsi su ciò che conta di più: portare a termine il lavoro.

Con l'IA integrata in ogni angolo di ClickUp, potrai muoverti più velocemente, rimanere allineato e non perdere mai un colpo. Ecco come si distingue ClickUp AI:

*clickUp Brain: riepiloga thread, messaggi e riunioni in pochi secondi. Estrai i punti chiave, redigi bozze di risposta e ottieni risposte dalla knowledge base, dalle attività e dagli strumenti connessi della tua azienda, il tutto senza uscire da ClickUp

*accesso multiplo a LLM e ricerca web: attingi a più modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) o cerca sul web il supporto IA più accurato e aggiornato, su misura per le tue esigenze

Agenti AI: automatizza i processi e i flussi di lavoro ripetitivi. Lascia che gli agenti AI aggiornino gli stati, inviino promemoria e gestiscano le attività di routine, così il tuo team potrà concentrarsi sul lavoro più importante.

AI Notetaker: Non perdere mai un dettaglio durante le riunioni. AI Notetaker si unisce alle tue chiamate, trascrive le conversazioni e genera note chiare e utilizzabili Non perdere mai un dettaglio durante le riunioni. AI Notetaker si unisce alle tue chiamate, trascrive le conversazioni e genera note chiare e utilizzabili

Chiedi all'IA da qualsiasi luogo: Hai bisogno di aiuto o di risposte? Basta "chiedere all'IA" da qualsiasi chat, attività, documento o progetto. Ottieni immediatamente riepilogo/riassunto, genera contenuto o trova informazioni

Addestra agenti Autopilot personalizzati in ClickUp per gestire flussi di lavoro asincroni

💡 Suggerimento: usa la funzionalità/funzione "Catch Me Up" di ClickUp per riepilogare rapidamente i messaggi non letti in qualsiasi canale, fino a 14 giorni indietro. È il modo più veloce per rimanere aggiornato senza dover scorrere tutte le conversazioni.

Spesso per portare a termine un lavoro è necessario il contributo di più membri del team. Ma quando le attività richiedono discussioni continue, le richieste possono andare perse e la responsabilità diventa poco chiara.

Ecco come ClickUp Assign Comments monitora le discussioni in carreggiata:

Assegna commenti : assegna commenti ai membri del team interessati nel contesto di un'attività

Rendi chiara la responsabilità : i commenti assegnati vengono visualizzati nella finestra In arrivo e nell'elenco delle attività del destinatario, in modo che sappia sempre cosa deve fare

Risolvi i commenti : una volta terminata l'attività assegnata, contrassegna il commento come risolto per mantenere gli spazi di lavoro puliti e le discussioni mirate

Discussioni in thread : mantengono la conversazione chiara e focalizzata con risposte in thread

Commenti alle citazioni: evidenzia il testo specifico per feedback o domande precisi

💡 Suggerimento: anche ai tuoi client o collaboratori esterni possono essere assegnati dei commenti, purché abbiano accesso all'attività. Questo è un ottimo modo per semplificare le approvazioni o ottenere rapidamente dei feedback senza lunghe catene di email.

ClickUp One Up #4: attività di ClickUp

Centralizza le discussioni sulle attività tra i team con attività di ClickUp

Attività di ClickUp è il fulcro dell'esecuzione, riunendo in un unico posto incarichi, scadenze, discussioni e monitoraggio dei progressi. Invece di elenchi di cose da fare sparse e follow-up infiniti, i team possono pianificare, collaborare e agire, il tutto all'interno di un'unica attività.

Ecco come le attività di ClickUp mantengono i team allineati:

stati personalizzati delle attività*: imposta le priorità, definisci l'urgenza delle attività e fissa le scadenze per mantenere i progetti in linea con gli obiettivi

*visualizza le dipendenze: monitora l'impatto del progetto, facendo in modo che le attività siano collegate alle dipendenze

Collaborazione all'interno delle attività : discuti del lavoro, tagga i colleghi e allega file all'interno dell'attività stessa

strutture di attività personalizzate per ogni flusso di lavoro*: suddividi il lavoro in attività secondarie, liste di controllo o dipendenze e assegna più membri del team

👉 Prova questo: Hai appena pubblicato un aggiornamento in un thread? Crea un'attività direttamente dal tuo messaggio in modo che venga monitorata, assegnata e non venga sepolta nel Chattare.

Nota: sei indeciso tra Slack e ClickUp? Mentre prendi una decisione, tieni presente che ClickUp si integra con Slack, consentendo ai team di creare attività, impostare promemoria e aggiornare gli stati direttamente dalle conversazioni su Slack.

Semplifica i tuoi flussi di lavoro e la comunicazione con ClickUp

Sia Twist che Slack sono strumenti di comunicazione affidabili per l'aziendale di tutte le dimensioni.

Questi strumenti aiutano i team a rimanere in connessione, a garantire la condivisione di aggiornamenti e a collaborare, sia in tempo reale che in modo asincrono. Ma la comunicazione da sola non basta per portare il lavoro terminato.

I team hanno bisogno di un sistema centralizzato in cui attività, progetti e discussioni rimangano in connessione. Senza di esso, il lavoro viene disperso su più strumenti, rendendo più difficile il monitoraggio dello stato e mantenere il contesto in un unico posto.

Iscriviti a ClickUp e riunisci chat, attività, progetti e automazione, il tutto basato sull'IA. Prova una collaborazione senza soluzione di continuità che trasforma le conversazioni in azioni concrete.