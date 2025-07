Modelli gratuiti di preventivi per coperture per creare preventivi e offerte professionali

🧐 Lo sapevi? Il mercato statunitense delle coperture ha raggiunto 28,18 miliardi di dollari nel 2024 ed è sulla buona strada per raggiungere 43,12 miliardi di dollari entro il 2033, grazie alle nuove costruzioni e agli interventi di riqualificazione energetica.

Eppure molti copritetti continuano a preventivare i lavori utilizzando fogli di calcolo disordinati o stime vaghe. In un mercato competitivo, questo può costarti l'appalto.

I clienti si aspettano chiarezza sui costi, sulle sequenze e sui risultati finali. Anche un ottimo lavoro può essere trascurato se la tua proposta sembra affrettata o confusa.

Ecco perché i modelli di preventivo per coperture sono importanti. Danno struttura, velocizzano il flusso di lavoro e ti aiutano a conquistare la fiducia fin dal primo contatto.

Abbiamo raccolto i migliori modelli gratuiti per aiutarti a inviare proposte di copertura più intelligenti e pronte per i client. 🛠️📄

Cosa sono i modelli di preventivo per coperture?

Un modello di proposta per coperture è un documento predefinito che ti aiuta a redigere offerte dettagliate senza partire da zero. Copre tutto ciò che interessa ai clienti: ambito del progetto, materiali di copertura, sequenza, prezzi, garanzie e termini in un formato chiaro e professionale.

Il risultato? Un sistema ripetibile che mantiene efficiente il tuo processo e la tua azienda sempre al top. Ecco cosa li rende rivoluzionari:

Acquisisci i dettagli chiave del progetto come metratura, tipo di materiale e date di inizio/fine previste

Suddividi le tasse e i costi aggiuntivi in una tabella dei costi organizzata

Rimani fedele al tuo marchio e garantisci coerenza con layout professionali e riutilizzabili

Accelera l'approvazione con termini strutturati e firme elettroniche

Risparmia tempo riutilizzando le tue proposte più efficaci con poche semplici modifiche

💡 Suggerimento: vuoi rendere le tue proposte più incisive e competitive? Abbina il tuo modello a tecniche intelligenti di stima dei progetti per suddividere materiali, manodopera e imprevisti prima di inviare. Preventivi migliori per coperture = profitti migliori. 🔨

Cosa rende un modello di proposta per coperture un buon modello?

La tua offerta non è solo un numero, è la tua prima impressione. Una proposta di progetto efficace dimostra ai potenziali clienti che sei attento ai dettagli, organizzato e serio nel tuo lavoro.

Un modello di proposta per coperture efficace ti aiuta a fare subito una buona impressione. Ti fa risparmiare tempo, definisce chiaramente le aspettative e semplifica le approvazioni. Ecco cosa cercare:

Copertina: includi le informazioni sulla tua azienda, il numero di licenza, i dettagli del client e un breve riepilogo/riassunto del lavoro per mettere in evidenza le informazioni chiave

Ambito del progetto: suddividi ogni fase (rimozione, sottofondo, installazione, pulizia) per evitare confusione e modifiche agli ordini

Prezzi dettagliati: utilizza utilizza costi dettagliati per manodopera , materiali e componenti aggiuntivi; offri prezzi differenziati per creare fiducia

Sequenza e attività cardine: imposta date e fasi realistiche in modo che i client possano visualizzare il imposta date e fasi realistiche in modo che i client possano visualizzare il processo di implementazione e il tuo team rimanga allineato

Funzionalità digitale: scegli un modello ottimizzato per dispositivi mobili con firme elettroniche per approvazioni più rapide ovunque ti trovi

Personalizzazione: assicurati che sia sufficientemente flessibile da consentire modifiche specifiche per ogni lavoro, come la sostituzione di materiali o l'aggiunta di note HOA

📍 Best practice: Utilizza il modello SMART quando personalizzi il tuo modello: rendi ogni sezione specifica, misurabile, raggiungibile, pertinente e limitata nel tempo. Elimina frasi vaghe come "Sostituzione del tetto prevista per la prossima settimana". Definisci invece le aspettative con obiettivi di progetto specifici e con scadenze precise, come ad esempio: Sequenza: Piano di sostituzione del tetto in 3 giorni Giorno 1: Rimuovere le tegole, ispezionare il rivestimento, preparare il sottofondo

Giorno 2: Installazione di scossaline e materiali

Giorno 3: Pulizia, ispezione finale e consegna della garanzia Questo approccio rende le tue proposte più facili da comprendere e i client più propensi ad accettarle.

20 modelli gratuiti di preventivi per coperture

I client moderni non si accontentano di preventivi rapidi, ma cercano chiarezza, professionalità e garanzie nel processo.

Per aiutarti a soddisfare queste aspettative, abbiamo raccolto modelli di preventivi gratuiti creati per flussi di lavoro reali nel settore delle coperture: facili da personalizzare, veloci da inviare e progettati per conquistare la fiducia dei clienti.

Troviamo la soluzione perfetta per te!

1. Modello di lavagna online per proposte di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Mappa ogni fase del tuo progetto di copertura in un'unica bacheca dinamica e visiva con il modello di lavagna online per proposte di progetto ClickUp

I trigger visivi aumentano la ritenzione della memoria fino all'80%.

Questo è un enorme vantaggio, e il modello di lavagna online per proposte di progetto ClickUp lo mette in pratica.

Questo modello ti aiuta a pianificare ogni fase di un lavoro di copertura su una tela flessibile creata per la collaborazione. Utilizza sezioni con codici colore per mostrare cosa sta succedendo e quando, in modo che i client possano comprendere immediatamente l'ambito del lavoro e approvarlo più rapidamente.

Quando le cose cambiano a metà progetto (come spesso accade), aggiornare la lavagna online richiede pochi secondi, senza confusione tra versioni, invio di PDF o ricerca di fogli di calcolo.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Organizza l'ambito, l'elenco dei materiali e la sequenza in blocchi visivi trascinabili

Utilizza un layout della lavagna online coerente per tutti i progetti per semplificare il brainstorming

Collabora in tempo reale con preventivisti o client sulla stessa bacheca

🔑 Ideale per: Appaltatori di coperture e project manager che desiderano un modello di preventivo per coperture visivamente accattivante, modificabile, veloce da aggiornare e da comprendere.

💡 Suggerimento professionale: Vincere il lavoro è solo l'inizio: è gestirlo bene che crea il vero slancio. ClickUp è il miglior sistema di gestione delle proposte per i professionisti del settore coperture che desiderano semplificare tutto in un unico posto, dall'offerta alla costruzione. Ecco come: Inizia con modelli personalizzabili su misura per il tuo flusso di lavoro ⚡

Collabora con i membri del team in tempo reale, senza interminabili thread di email 🤝

Tieni traccia del coinvolgimento dei client e scopri quali proposte di copertura ottengono il maggior successo 📊

Modifica e condividi le proposte ovunque ti trovi con l'app mobile 📱

2. Modello di proposta commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea offerte per coperture pronte per i client con il modello di proposta aziendale ClickUp

Quando si fa un'offerta per lavori di copertura su larga scala, la proposta deve fare molto di più che elencare il costo totale. Dovrebbe raccontare la tua storia, delineare i risultati finali e presentare sequenze e termini in un formato che i responsabili delle decisioni (team di approvvigionamento o gestori delle strutture) ritengono affidabile.

Questo è ciò che ti aiuta a fare il modello di proposta aziendale ClickUp. È dotato di una "vista Elenco" predefinita che delinea ogni passaggio, completa di campi personalizzati per prezzi, priorità e scadenze.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Utilizza i campi integrati per strutturare la tua proposta in base a sequenza, prezzi e risultati finali

Monitora lo stato di avanzamento con liste di controllo, stati personalizzati e monitoraggio delle scadenze

Esporta offerte rifinite in formato PDF o condividile in formato digitale per approvazioni rapide

🔑 Ideale per: Aziende di coperture che partecipano a gare d'appalto per contratti multi-sito e di alto valore, in cui i team di approvvigionamento si aspettano prezzi, documentazione e attività cardine trasparenti.

📮 Approfondimento ClickUp: Il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, inclusi la scrittura, la modifica e le email. Tuttavia, questo processo richiede solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuti e l'area di lavoro. Con ClickUp, ottieni assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutta l'area di lavoro, inclusi email, commenti, chat e documenti, il tutto mantenendo il contesto dell'intera area di lavoro. Perché perdere tempo con le proposte? Lascia che ClickUp Brain faccia il lavoro pesante: redigi, modifica, riepiloga/riassumi e persino traduci le tue offerte per coperture in pochi secondi. Ecco come: ClickUp Brain per proposte aziendali

3. Modello di proposta di sovvenzione ClickUp

Ottieni il modello gratis Presenta il tuo progetto di copertura con determinazione utilizzando il modello di proposta di sovvenzione ClickUp

Se stai preparando un preventivo per lavori di copertura per una scuola, un'organizzazione no profit o un programma di edilizia popolare, spesso sono disponibili sovvenzioni: devi solo dimostrare perché il tuo progetto le merita.

Il modello di proposta di sovvenzione ClickUp presenta il tuo caso nel linguaggio che i finanziatori si aspettano. Evidenzia obiettivi chiari, definizione dei problemi, impatto e budget giustificati in un unico posto.

Che si tratti di restaurare rifugi danneggiati da tempeste o di installare tetti ecologici, questo strumento semplifica la tua proposta e aumenta le tue possibilità di ottenere finanziamenti.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Allinea il tuo preventivo agli obiettivi del finanziatore utilizzando campi personalizzabili relativi all'impatto e agli obiettivi

Tieni traccia delle attività cardine, delle attività interne e dei feedback dei revisori in un'unica area di lavoro

Archivia tutte le foto, le lettere e i permessi importanti direttamente nella visualizzazione della proposta

🔑 Ideale per: Appaltatori che lavorano su progetti comunitari come riparazioni scolastiche, rifugi senza scopo di lucro o iniziative ecologiche in cui la chiarezza dei risultati e l'allineamento dei finanziamenti sono fondamentali.

🎉 Curiosità: i tetti verdi non sono una novità: i Romani e i Babilonesi coltivavano giardini sui tetti secoli fa, molto prima che la "sostenibilità" diventasse una parola d'ordine. I professionisti moderni del settore delle coperture stanno riprendendo questa idea per migliorare l'isolamento, ridurre i costi energetici e aggiudicarsi progetti sostenibili. 🌱🏠

4. Modello di proposta commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Presenta offerte per coperture su larga scala in un unico layout professionale con il modello di proposta commerciale ClickUp

Garantire un progetto di copertura commerciale richiede maggiori dettagli e una pianificazione avanzata rispetto ai lavori residenziali. Il modello di proposta commerciale ClickUp ti aiuta a suddividere i progetti di grandi dimensioni in parti più gestibili, in modo che nulla venga trascurato.

Includi un riepilogo/riassunto ben curato, una descrizione dettagliata del lavoro, le garanzie e le dichiarazioni di non responsabilità legale, il tutto organizzato in sezioni dedicate. Vuoi conquistare rapidamente la fiducia dei clienti? Aggiungi dati rilevanti sulle sequenze dei progetti, i protocolli di sicurezza e i benchmark delle prestazioni passate.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Segmenta le proposte in riepiloghi/riassunti chiari, ambiti di applicazione, dichiarazioni di non responsabilità e sequenze temporali

Allega documenti di conformità, permessi e documenti assicurativi direttamente nel modello

Visualizza l'intero piano del progetto con grafici Gantt e liste di controllo delle attività

🔑 Ideale per: Team commerciali e operativi che partecipano a gare d'appalto per contratti di copertura di edifici commerciali, municipali o industriali, dove chiarezza, conformità e ROI sono fondamentali

🚨 Tendenza in evidenza: il mercato globale della XR (realtà estesa), che include AR e VR, raggiungerà i 41,8 miliardi di dollari entro il 2028. I copritetti utilizzano già questa tecnologia per mappare i progetti, individuare tempestivamente i problemi e dedicare meno tempo alle scalate rischiose.

5. Modello di proposta di preventivo ClickUp

Ottieni il modello gratis Prevedi con precisione i costi di copertura utilizzando il modello di proposta di preventivo ClickUp

Il superamento del budget è uno dei modi più rapidi per perdere un potenziale cliente o far deragliare un progetto di copertura a metà strada.

Il modello di proposta di preventivo ClickUp elimina le congetture grazie a una ripartizione strutturata dei prezzi che mostra esattamente dove va ogni dollaro. In un'unica vista organizzata, mappa tutti i costi: ore di manodopera, noleggio attrezzature, costi di smaltimento e margini di contingenza.

Le sezioni integrate relative alle opzioni di finanziamento e ai metodi/modalità di pagamento accettati aiutano a evitare sorprese, mostrando ai potenziali clienti come i progetti più costosi possano rientrare nel loro budget.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Suddividi i costi con prezzi per singola voce che creano immediatamente fiducia

Raggruppa le spese per fase, squadra o attività utilizzando attività secondarie annidate e categorie

Monitora la spesa effettiva rispetto al costo stimato con visualizzazioni dinamiche della reportistica

🔑 Ideale per: Professionisti del settore coperture che gestiscono offerte complesse o lavorano con clienti attenti al budget che necessitano di chiarezza finanziaria prima di firmare.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti di preventivi in Excel e ClickUp

6. Modello di descrizione del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Coinvolgi i client con una storia avvincente per il tuo piano di copertura utilizzando il modello narrativo di progetto ClickUp

Vincere o perdere una gara d'appalto spesso dipende da una cosa sola: sei in grado di raccontare in modo convincente perché la tua soluzione è importante? Il modello di descrizione del progetto ClickUp trasforma le specifiche tecniche in una narrazione persuasiva e incentrata sul client che crea fiducia.

Questo modello va oltre i numeri: collega i tuoi obiettivi, i tuoi metodi e la tua sequenza temporale in un'unica storia avvincente. Mostra cosa c'è in gioco, spiega il tuo processo e posiziona la tua azienda di coperture come la scelta migliore.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Struttura descrizioni dettagliate che allineano la tua soluzione agli obiettivi del client

Comunica con chiarezza dettagli tecnici, protocolli di sicurezza e obiettivi di sostenibilità

Integra immagini, sequenze e informazioni sul budget in un unico progetto senza soluzione di continuità

🔑 Ideale per: Professionisti del settore coperture che presentano progetti complessi in cui il contesto, l'impatto e una storia avvincente fanno la differenza.

🧐 Lo sapevate? Il tetto del Mercedes-Benz Stadium si estende su 14 acri e si apre come l'obiettivo di una macchina fotografica: è il tetto retrattile più grande degli Stati Uniti. La prova che le coperture possono essere intelligenti, straordinarie e innovative.

7. Modello RFP ClickUp

Ottieni il modello gratis Rispondi alle richieste di moduli formali di preventivo per coperture con il modello RFP di ClickUp

Quando clienti di alto valore come HOA, distretti scolastici o sviluppatori commerciali hanno bisogno di servizi di copertura, emettono una RFP (Richiesta di proposta). Si tratta di un documento formale che delinea tutto ciò che si aspettano: ambito di lavoro, qualifiche, prezzi, assicurazione, sequenze e altro ancora.

Il modello RFP di ClickUp ti offre un vantaggio competitivo in queste gare d'appalto. Progettato per rispecchiare le strutture standard delle RFP, ti guida attraverso ogni sezione richiesta in modo da non perdere mai un dettaglio o un'opportunità per distinguerti.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Garantisci la conformità a tutte le specifiche tecniche e i requisiti

Dimostra la tua esperienza utilizzando casi di studio dettagliati di progetti simili

Evidenzia le qualifiche e le certificazioni del team in un layout pulito e organizzato

🔑 Ideale per: Aziende di coperture commerciali che perseguono progetti governativi, istituzionali o di grandi aziende attraverso processi formali di richiesta di offerta.

💡 Suggerimento: hai difficoltà a far risaltare le tue risposte alle richieste di preventivo? Esplora questi esempi di richieste di preventivo per vedere come le migliori aziende strutturano le proposte vincenti, dal formato e dal tono ai dettagli che chiudono l'affare.

8. Modello di piano di gestione della costruzione ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni sotto controllo tutte le attività cardine relative alla copertura dei tetti con il modello di piano di gestione delle costruzioni di ClickUp

Anche un piccolo intoppo nella costruzione di un tetto, come un ritardo nella consegna dei materiali o un improvviso cambiamento delle condizioni meteorologiche, può mandare all'aria l'intero programma. Il modello di piano di gestione della costruzione di ClickUp ti consente di mantenere il controllo fin dal primo giorno.

Utilizza la vista Gantt integrata per mappare ogni fase, dalle visite in loco e la revisione dei progetti alla rimozione dei vecchi materiali e alle ispezioni finali. Assegna le squadre, collega le dipendenze e ricevi aggiornamenti in tempo reale su ciò che è stato fatto, ciò che è in ritardo e ciò che richiede attenzione immediata.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Visualizza ogni fase della costruzione del tetto con i grafici Gantt drag-and-drop

Coordina finestre meteorologiche, consegne e ispezioni in un'unica visualizzazione centralizzata

Assegna ruoli, imposta scadenze e collega le dipendenze delle attività per mantenere allineate le squadre di lavoro

🔑 Ideale per: Appaltatori di coperture che gestiscono lavori di costruzione in più fasi e necessitano di un piano strutturato e visivo per allineare team, sequenze e attività.

💡 Suggerimento professionale: I modelli sono solo l'inizio. Hai bisogno di un potente software di project management per l'edilizia per controllare le sequenze, i programmi del personale, le risorse e gli aggiornamenti dei client. ClickUp offre esattamente questo, aiutandoti a pianificare in modo più intelligente, lavorare più velocemente e portare a termine ogni progetto, dalla copertura dei tetti e oltre, proprio nei tempi previsti.

9. Modello di gestione dei contratti ClickUp

Ottieni il modello gratis Traccia, gestisci e firma i contratti in un'unica area di lavoro con il modello di gestione dei contratti di ClickUp

Ogni giorno che passa tra l'approvazione e la firma aumenta il rischio di ritardi, dubbi o abbandoni da parte dei client. Il modello di gestione dei contratti ClickUp ti aiuta a colmare rapidamente questa lacuna, mantenendo l'intero ciclo di vita del contratto snello e senza stress.

Archivia i termini di garanzia, le attività cardine relative ai pagamenti, le attività di due diligence e le modifiche agli ordini in un unico hub sicuro. Inoltre, la funzione di automazione integrata gestisce i promemoria, il controllo delle versioni e gli aggiornamenti di stato, garantendo la precisione e la tracciabilità di ogni contratto.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Centralizza tutti i tuoi contratti di copertura, dalla prima bozza alla copia firmata

Tieni traccia delle scadenze, dei termini di pagamento e dei trigger di rinnovo senza perdere un colpo

Automatizza approvazioni, promemoria e richieste di firma elettronica per velocizzare le approvazioni

🔑 Ideale per: Professionisti del settore coperture che gestiscono più contratti tra clienti, subappaltatori e fornitori che necessitano di visibilità completa e documentazione ineccepibile.

➡️ Per saperne di più: Come redigere un documento di avvio di progetto (PID)

10. Modello di rapporto di ispezione del tetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Individua i problemi relativi alle coperture prima che diventino reclami dei clienti con il modello di rapporto di ispezione del tetto di ClickUp

Un rapporto di ispezione è una delle parti più critiche di qualsiasi proposta di copertura. Prima di approvare riparazioni o sostituzioni importanti, i client vogliono delle prove: quali sono le condizioni effettive del tetto?

Il modello di rapporto di ispezione del tetto di ClickUp ti aiuta a mostrare il quadro completo in modo chiaro e professionale. Dai controlli pre-installazione ai danni post-tempesta, ti offre un modo affidabile e ripetibile per segnalare i problemi, guidare i passaggi successivi e mantenere una traccia di audit pulita.

Utilizza campi dettagliati, liste di controllo e caricamento di foto per registrare tutto, dalle tegole rotte alle grondaie cadenti, in un unico formato condivisibile.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Registra osservazioni dettagliate per ogni sezione, pendenza o componente del tetto

Allega foto, diagrammi o immagini riprese con droni a supporto delle tue conclusioni

Tieni traccia delle riparazioni necessarie, delle condizioni dei materiali e dell'urgenza con campi personalizzabili

🔑 Ideale per: ispettori di coperture, appaltatori e gestori di immobili che desiderano documentare chiaramente le condizioni dei tetti ed evitare responsabilità o comunicazioni errate.

💡 Suggerimento professionale: un rapporto di ispezione chiaro e ben strutturato non aiuta solo i clienti. Protegge anche te. Prima di iniziare qualsiasi lavoro, crea una linea di base in modo da non essere ritenuto responsabile per danni preesistenti.

11. Modello ClickUp Modulo di modifica ordine per ristrutturazioni

Ottieni il modello gratis Rimani aggiornato sulle modifiche a metà progetto con il modulo ClickUp Modello di ordine di modifica per ristrutturazioni

I cambiamenti imprevisti fanno parte del lavoro, come danni causati dall'acqua nascosti, coperture del tetto marce, aggiornamenti dei materiali, modifiche dell'ultimo minuto al progetto o aggiornamenti dei codici locali.

Il modello di modulo di modifica dell'ordine per ristrutturazioni di ClickUp protegge il tuo progetto di copertura o ristrutturazione quando l'ambito cambia. Ti offre un modo formale e approvato per registrare cosa sta cambiando, perché e in che modo influisce sui costi, sui materiali e sulla sequenza.

Ciò significa nessuna sorpresa, nessuna variazione dell'ambito di lavoro e totale trasparenza con i tuoi client dall'inizio alla fine.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Documenta l'ambito, i prezzi e le modifiche alla sequenza con l'approvazione del client

Archivia ogni ordine di modifica insieme alla proposta di copertura originale

Automatizza avvisi, follow-up e approvazioni per tenere tutti aggiornati

🔑 Ideale per: Professionisti del settore coperture e ristrutturazioni che gestiscono cambiamenti a metà progetto e necessitano di una documentazione accurata per rispettare il budget e evitare controversie.

➡️ Per saperne di più: I migliori modelli di moduli di richiesta di progetto per Teams

12. Modello di proposta per coperture di Better Proposal. io

Nel mondo odierno, dove il digitale è al primo posto, i modelli statici di preventivi per coperture in formato PDF non sono più sufficienti. Questo modello di Better Proposal. io modernizza le tue offerte con documenti eleganti e basati sul web. Hanno un aspetto professionale, si caricano velocemente e rendono l'approvazione un gioco da ragazzi.

Sono già inclusi sezioni come ambito del progetto, prezzi, sequenze e casi di studio. Aggiungi il tuo marchio, inserisci foto/video e invia una proposta in pochi minuti. Bonus? Ricevi avvisi in tempo reale quando i client aprono la tua offerta e scopri quali sezioni attirano maggiormente l'attenzione.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Crea preventivi interattivi e personalizzati con contenuti multimediali avanzati

Utilizza le firme elettroniche e le opzioni di pagamento integrate per chiudere le trattative più rapidamente

Tieni traccia delle aperture, delle visualizzazioni e del coinvolgimento a livello di sezione dei client con l'analisi dei dati

🔑 Ideale per: Aziende di coperture che desiderano un modo veloce e digitale per inviare proposte, ottenere approvazioni e ottenere più lavoro.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti di panoramica del progetto per l'allineamento del team

13. Modello di proposta per coperture di PandaDoc

tramite PandaDoc

Creare proposte professionali per coperture non deve necessariamente richiedere molto tempo. Questo modello di proposta per coperture stampabile di PandaDoc unisce semplicità e velocità, aiutandoti a generare proposte raffinate e pronte per i client in pochi minuti.

Il suo editor intuitivo drag-and-drop e la libreria di contenuti modulari rendono la personalizzazione facile, perfetta per i team commerciali che lavorano su tipi di progetti ripetitivi. Crea proposte su misura che rimangono in linea con il marchio, riutilizza tabelle di prezzi collaudate e collabora tra i reparti senza partire da zero.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Accedi a blocchi di contenuti predefiniti per servizi e materiali standard per coperture

Personalizza layout strutturati con l'ambito del progetto, immagini di sfondo e prezzi

Ottieni le approvazioni più rapidamente con i campi integrati per la firma elettronica e il pagamento

🔑 Ideale per: Aziende di coperture che desiderano semplificare la creazione di proposte con contenuti riutilizzabili e approvazioni rapide da parte dei client.

14. Modello di proposta per tetto di Roofr

tramite Roofr

Se desideri inviare rapidamente proposte per coperture senza rinunciare alla chiarezza, questo modello è quello che fa per te. Creato per gli appaltatori, offre un layout pulito e personalizzabile che funziona per tutto, dalle riparazioni rapide alla sostituzione completa del tetto.

Troverai spazio per descrivere l'ambito del lavoro, i materiali, le garanzie e le foto del cantiere, oltre a componenti aggiuntivi opzionali come misurazioni aeree, immagini annotate e integrazioni CRM. Il risultato? Una proposta professionale facile da aggiornare, facile da inviare e facile da accettare per i clienti.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Lavora con un modello di proposta per coperture pronto per la firma in PDF in pochi secondi

Aggiungi il tuo marchio, immagini del sito, termini di garanzia e ambito del progetto in un layout pulito

Offri pacchetti con prezzi differenziati per semplificare le decisioni ed evidenziare il valore

🔑 Ideale per: Copritetti che gestiscono più offerte e hanno bisogno di un preventivo flessibile e veloce da aggiornare e inviare ovunque si trovino.

💡 Suggerimento professionale: non lasciare che le tue proposte di copertura si confondano in un muro di testo. Usa ClickUp Docs per incorporare diagrammi del tetto annotati, banner con codici colore, preventivi affiancati e foto di ispezioni. I client vedono immediatamente il valore e si sentono più sicuri nel dire di sì.

15. Modello di proposta per coperture di Proposify

tramite Proposify

Hai bisogno di un modo semplice per presentare i tuoi servizi di copertura senza dover ricominciare da zero ogni volta? Questo modello PDF stampabile per preventivi di copertura ti offre un layout professionale e facile da modificare per lavori residenziali e commerciali.

Sono progettati per semplificare le revisioni dei client, con spazio per immagini, testimonianze e casi di studio che aggiungono contesto senza sovraccaricare la proposta. Utilizza tabelle dei prezzi modificabili e sezioni di servizi opzionali per personalizzare la proposta mantenendo il layout coerente con il tuo marchio.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Standardizza le proposte con un formato pulito e pronto per il client in tutto il tuo team

Riduci le revisioni separando i componenti aggiuntivi opzionali dai servizi inclusi

Guida i client attraverso i seguenti passaggi con risultati chiari, termini e firme elettroniche

🔑 Ideale per: Professionisti del settore coperture che desiderano un preventivo dettagliato, personalizzabile, facile da stampare o condividere in formato digitale.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti di offerte di costruzione per il successo dei progetti

16. Modello di proposta per coperture in PDF di Service Titan

tramite ServiceTitan

Se gestisci già la tua attività di costruzione su ServiceTitan, questo modello di proposta per coperture in PDF si integra perfettamente nel tuo sistema. Collega le proposte con la pianificazione, gli ordini dei materiali, la fatturazione e le comunicazioni con i client, in modo che tutto scorra senza ulteriori voci di dati.

Progettati per garantire rapidità sul campo e precisione in ufficio, ti aiutano a inviare preventivi professionali e accurati in pochi minuti.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Compila automaticamente i campi della proposta utilizzando i dati della tua piattaforma ServiceTitan

Garantisci prezzi accurati e coerenti basati su tariffe di servizio predefinite

Trigger follow-up automatici nel momento in cui viene consegnata una proposta

🔑 Ideale per: Professionisti del settore coperture che utilizzano ServiceTitan e desiderano un flusso di lavoro connesso e completo, dalla proposta di pagamento alla proposta di preventivo.

🎉 Curiosità: il tetto del Palazzo del Potala, risalente a 1.300 anni fa, è ricoperto da una placcatura in oro che lo rende uno dei tetti più sfarzosi (e costosi!) al mondo. Dopo un importante restauro durato 18 mesi nel 2018, ora risplende più che mai. 👑✨

17. Modello PowerPoint per proposta di servizi di copertura tetti di Venngage

via Venngage

Per gli appaltatori che presentano le offerte di persona, questo modello di preventivo per coperture in stile PowerPoint trasforma la tua offerta in una conversazione, non solo in un documento statico. Guida i client attraverso le tue raccomandazioni per mantenerli coinvolti e informati.

Utilizzali per mettere in evidenza foto prima e dopo, opzioni di materiali, sequenze di installazione e biografie del team, il tutto in un formato facile da presentare e ancora più facile da ricordare. È una scelta eccellente per bacheche, riunioni con investitori o qualsiasi client che preferisce immagini piuttosto che lunghi testi.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Presenta la tua proposta di copertura come presentazione per riunioni dal vivo o follow-up via email

Evidenzia sequenze, servizi e immagini in un formato organizzato

Personalizza ogni diapositiva con font, colori, grafici e immagini per riflettere il tuo marchio

🔑 Ideale per: Professionisti che presentano offerte a qualsiasi tipo di client (proprietari di immobili, consigli di amministrazione di condomini o clienti commerciali) che preferiscono proposte visive piuttosto che testi ricchi di testo.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti di business case in PowerPoint, Slides e ClickUp

18. Modello di proposta per coperture di Arcsite

tramite ArcSite

Stai ancora passando da schizzi del tetto, fogli di preventivo e documenti di proposta separati? Questo modello di proposta per coperture riunisce tutto, consentendoti di passare dal disegno in loco all'offerta pronta per essere inviata.

Che si tratti di un piccolo lavoro di riparazione o di una sostituzione completa, ti offre un layout pulito e strutturato per l'ambito del progetto, i prezzi, le sequenze e persino una pagina di contratto integrata per le firme. Basta inserire i numeri, aggiungere le informazioni pertinenti e il gioco è fatto.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Presenta proposte che rispecchiano il tuo modo di lavorare, organizzate per materiali, manodopera, attrezzature e servizi

Mostra la trasparenza dei prezzi con campi predefiniti per costi unitari, margini e preventivi

Stupisci i tuoi clienti con un formato pulito, facile da consultare e pronto per essere approvato immediatamente

🔑 Ideale per: Appaltatori che desiderano velocizzare la creazione di proposte con immagini integrate e analisi strutturate dei costi.

➡️ Per saperne di più: Come creare una lista di controllo per la consegna di un progetto di costruzione

19. Modello di preventivo per coperture di Jotform

tramite Jotform

Quando prepari una nuova proposta per coperture, l'ultima cosa di cui hai bisogno è lottare con la formattazione o scavare tra note sparse. Questo modello di Jotform mantiene le cose pulite e semplici, così puoi dedicare meno tempo all'amministratore e più tempo al lavoro vero e proprio.

Utilizza il generatore drag-and-drop per definire l'ambito, i materiali, i prezzi e le sequenze. Una volta terminato, convertilo in un modello di proposta per coperture stampabile in formato PDF e invialo per la firma elettronica, senza strumenti aggiuntivi.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Elimina le comunicazioni avanti e indietro gestendo proposte e firme in un unico flusso

Riduci gli errori dei client con l'inserimento guidato dei dati nel modulo di proposta

Mantieni la coerenza delle tue proposte in tutti i progetti con layout riutilizzabili

🔑 Ideale per: Appaltatori indipendenti o piccole squadre che desiderano creare, condividere e raccogliere proposte firmate in pochi clic.

🧐 Lo sapevi? Il 94% dei progetti di copertura in Nord America riguarda sostituzioni, non nuove installazioni. La maggior parte riguarda edifici di 25-50 anni, quindi le tue proposte non sono semplici preventivi, ma il primo passaggio verso la protezione dei tetti obsoleti e la conservazione del valore degli immobili.

20. Modello di proposta per coperture di Leap

tramite Leap

Stai ancora prendendo note sul posto e preparando la tua proposta ore dopo? Il modello di preventivo per coperture di Leap cambia tutto questo. Creato per i commerciali sul campo, ti aiuta a preventivare, modificare l'ambito e generare un'offerta accurata prima di lasciare la proprietà.

Questo modello, parte della piattaforma commerciale mobile di Leap, recupera i prezzi dei prodotti in tempo reale, in modo che ogni preventivo sia accurato e pronto per la firma.

Ecco perché ti piacerà questo modello

Crea e invia preventivi sul posto, senza più bisogno di recuperare il lavoro alla fine della giornata

Estrai i prezzi dei prodotti direttamente dal tuo catalogo per una precisione immediata

Ottieni approvazioni più rapide con proposte pronte per la firma direttamente dal campo

🔑 Ideale per: Rappresentanti commerciali e project manager nel settore delle coperture che desiderano chiudere più rapidamente ed eliminare le trattative post-visita.

🌈 Ricorda: spesso le persone cercano aziende locali prima di prendere una decisione, quindi se il tuo sito web non fornisce loro le informazioni di cui hanno bisogno, passeranno a qualcun altro. Ecco cosa vogliono vedere subito i potenziali clienti: ✅ La tua esperienza nel settore delle coperture: anni di attività aziendale o tipi di lavori svolti

🛠️ Dimostra di essere autorizzato e assicurato nella loro zona

📍 Le regioni o i quartieri esatti in cui operi

⭐ Testimonianze o recensioni sincere dei clienti precedenti

📞 Un modo chiaro per contattarti o richiedere un preventivo rapido per la copertura del tetto

Costruisci il tuo impero nel settore delle coperture (e dell'edilizia) — Tutto in ClickUp

Scegliere il modello di proposta per coperture giusto è solo l'inizio. Per dominare il settore delle costruzioni, hai bisogno di un sistema che gestisca tutto, dalla prima chiamata del client all'ispezione finale e tutto ciò che sta in mezzo.

È qui che ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ti offre un vantaggio competitivo. Con strumenti creati per la pianificazione, la collaborazione e gli aggiornamenti in tempo reale, è progettata per garantire il corretto svolgimento anche dei flussi di lavoro più complessi nel settore edile.

Il gigante mondiale delle costruzioni CEMEX è passato a ClickUp ed ha eliminato il caos nel flusso di lavoro. Centralizzando i progetti, la comunicazione e la collaborazione, ha ridotto il time-to-market del 15% e ha trasformato i passaggi di progetto da ore a secondi.

Vuoi entrare a far parte di questo gruppo di professionisti di alto livello? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e costruisci il tuo successo un progetto alla volta!