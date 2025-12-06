Diagramma di Gantt di Microsoft Project e diagramma di Gantt di ClickUp: quale è più adatto alle tue esigenze?

Notti in bianco, troppe schede aperte e un grafico Gantt che non collabora.

Per i project manager che devono destreggiarsi tra scadenze e dipendenze, il grafico Gantt giusto può fare la differenza tra un lancio senza intoppi e un progetto che deraglia a metà strada.

Forse hai passato ore su Microsoft Project a sistemare le sequenze, o hai sentito dire che la funzionalità del diagramma di Gantt di ClickUp è più flessibile e adatta al lavoro di squadra.

In questo post del blog confronteremo il diagramma di Gantt di Microsoft Project con quello di ClickUp e ti aiuteremo a determinare quale si adatta meglio al tuo flusso di lavoro. 📊

Scenari ideali per l'utilizzo di questa funzionalità/funzione

Prima di approfondire l'argomento, è utile sapere quando un diagramma di Gantt è davvero efficace. Ecco le situazioni in cui la disposizione delle attività su una Sequenza offre una visione più chiara e le migliori possibilità di rispettare tutte le scadenze. 🎯

Collegare le dipendenze tra le attività: quando un'attività non può essere avviata finché un'altra non è stata completata, un diagramma di Gantt rende evidenti questi collegamenti ed evita ritardi imprevisti.

Bilanciare risorse limitate: per i progetti in cui il personale, le attrezzature o i budget sono limitati, vedere chi sta facendo cosa (e quando) aiuta a evitare colli di bottiglia.

Rispettare scadenze inderogabili: se una data di lancio, un evento o un'attività cardine normativa non possono essere modificati, il programma visivo consente a tutti di concentrarsi sulle date di fine e sui punti di controllo chiave.

Pianificazione su mesi (o anni!): le iniziative a lungo termine come i lanci in più fasi, le costruzioni edili o le roadmap di prodotto traggono vantaggio da una Sequenza panoramica che puoi modificare man mano che procedi.

Scomporre i progetti di grandi dimensioni: i lavori complessi spesso sembrano insormontabili; tracciare ogni risultato come una barra separata rende l'assegnazione delle responsabilità e il monitoraggio dello stato del progetto un gioco da ragazzi.

Coordinamento di eventi con più attività: conferenze, lanci e grandi raduni con decine di parti in movimento rimangono in linea con i tempi previsti quando ogni attività viene pianificata in base al tempo a disposizione.

🧠 Curiosità: il diagramma di Gantt è stato creato nel 1910 da Henry Gantt, un ingegnere meccanico che voleva effettuare il monitoraggio dei progetti di costruzione navale in modo più efficiente. Durante la prima guerra mondiale, l'esercito statunitense lo utilizzava per gestire la produzione di armi.

In sintesi: confronto tra le funzionalità/funzioni del diagramma di Gantt di Microsoft Project e del diagramma di Gantt di ClickUp

Ecco una rapida panoramica del confronto tra i grafici di Gantt di ClickUp e MS Project.

Funzionalità Grafico di Gantt di ClickUp Diagramma Gantt di Microsoft Project Vincitore Facilità d'uso Interfaccia utente intuitiva con funzione drag-and-drop, facile da usare Curva di apprendimento più ripida, più tecnico ✓ ClickUp Dipendenze delle attività Collegamento visivo e semplice con supporto nativo Disponibile, ma può essere complesso da configurare ✓ ClickUp (semplicità) Gestione delle risorse Vista Carico di lavoro integrata, monitoraggio del tempo Gestione avanzata delle risorse ma complessa Microsoft Project (esigenze avanzate) Modifica della sequenza Aggiornamenti in tempo reale, drag-and-drop flessibile Potente, ma meno flessibile e visivo ✓ ClickUp Funzionalità di collaborazione Commenti in tempo reale, attività collegate, chat e documenti Collaborazione limitata tramite l'integrazione con Microsoft Teams ✓ ClickUp Assistenza IA ClickUp Brain suggerisce modifiche, attività e documenti e genera riepiloghi. Nessuno nativo ✓ ClickUp Campi personalizzati e filtri Filtraggio granulare completamente personalizzabile Disponibile, ma meno flessibile e più complesso da configurare ✓ ClickUp Integrazioni Oltre 1.000 integrazioni native e perfettamente compatibili come Zapier, Microsoft Teams e Google Drive Ottimo con l'ecosistema Microsoft/Office 365 ✓ ClickUp (per la varietà) e MS Project (per le app Microsoft)

📖 Leggi anche: Alternative al diagramma di Gantt per gestire il lavoro

Cos'è ClickUp?

ClickUp è uno spazio di lavoro AI convergente che sostituisce l'esperienza frammentata della gestione dei progetti su più strumenti. Riunisce l'esecuzione delle attività, la documentazione, la condivisione delle conoscenze, le tempistiche e l'IA in un unico sistema coeso progettato per garantire chiarezza ed efficienza. I team non hanno più bisogno di software separati per la pianificazione, la reportistica, la collaborazione e l'assistenza IA: ClickUp integra tutto questo in un contesto di lavoro condiviso.

La sua vista Gantt è una parte fondamentale di questo flusso di lavoro connesso. Poiché dipendenze, aggiornamenti e risorse esistono tutti all'interno della stessa piattaforma, i diagrammi di Gantt di ClickUp offrono precisione in tempo reale, controllo drag-and-drop senza sforzo e approfondimenti basati sull'IA che mantengono i progetti complessi sulla strada giusta.

Funzionalità del diagramma Gantt di ClickUp

Rendi le sequenze facili da gestire con la vista Gantt di ClickUp

La vista Gantt di ClickUp trasforma anche i progetti più complessi in una Sequenza chiara con cui puoi lavorare. È suddivisa in due parti:

Riquadro attività (a sinistra): qui troverai tutte le tue attività, attività secondarie e dipendenze in un elenco comprimibile. Puoi assegnare titolari, modificare campi e raggruppare attività come preferisci; pensa ad assegnatari, livelli di priorità o nomi di sprint.

Sequenza (a destra): è qui che avviene la pianificazione visiva. Le attività vengono visualizzate in barre trascinabili, le dipendenze sono indicate con linee di collegamento e è qui che avviene la pianificazione visiva. Le attività vengono visualizzate in barre trascinabili, le dipendenze sono indicate con linee di collegamento e le attività cardine del diagramma di Gantt sono evidenziate con icone a forma di rombo.

Visualizza il percorso critico evidenziato nella vista Gantt di ClickUp

Ecco alcune altre funzionalità chiave da tenere in considerazione. 👀

Evidenziazione del percorso critico: potrai vedere immediatamente quali attività non possono subire ritardi; se una di esse slitta, saprai subito se ciò influirà sulla data di fine del progetto.

Raggruppamento e filtraggio delle attività: vuoi vedere solo le attività relative agli sviluppatori backend o ai risultati di progettazione con priorità alta? I filtri rendono tutto più semplice.

Monitoraggio dei progetti in tempo reale: una barra di avanzamento delle attività nella parte superiore mostra quanto manca al completamento in base allo stato delle attività.

Pianificazione avanzata: spostate in avanti un'attività e lasciate che ClickUp riprogrammi il resto per voi con strumenti come "Riprogrammazione dipendenze" e "Pianificazione di gruppo".

Configurazione semplice con modelli personalizzabili

Troppo stanco per creare un grafico Gantt da zero?

Applica il modello di sequenza di Gantt di ClickUp.

Questo modello di progetto con diagramma di Gantt offre un pannello a sinistra con un elenco strutturato di attività, organizzate per fasi come strategia, budget e pianificazione, insieme alle rispettive date di inizio e di scadenza. Le attività sono codificate con colori diversi in base allo stato o alla priorità (verde = completata, blu = in corso, giallo = elementi importanti) e le dipendenze sono collegate.

A destra, la vista Gantt dispone ogni attività su un calendario settimanale con una sequenza chiara e interattiva.

Diagramma di Gantt di ClickUp: dimensioni ottimali dei team e casi d'uso SaaS

Il diagramma di Gantt di ClickUp è particolarmente adatto per team SaaS di piccole, medie e grandi dimensioni, team di prodotto e agenzie creative che gestiscono progetti collaborativi con sequenze mutevoli.

Supponiamo che tu sia il responsabile delle operazioni in una startup SaaS in crescita. Stai gestendo tre lanci di prodotti simultanei con Sprints sovrapposti. Con ClickUp puoi:

Raggruppa le attività per versione, assegna codici colore per area di prodotto e assegna scadenze legate ai cicli di sviluppo.

Sposta la barra se uno sprint slitta e lo strumento riprogrammerà automaticamente le dipendenze a valle.

La piattaforma è perfetta per i team interfunzionali (ingegneria + marketing + progettazione), nonché per i team che si affidano alla collaborazione in tempo reale e per i team che gestiscono più sequenze di prodotti o campagne.

🔍 Lo sapevi? Prima che la versione di Henry Gantt prendesse piede, un ingegnere polacco di nome Karol Adamiecki aveva sviluppato un grafico quasi identico nel 1896.

Funzionalità IA nei diagrammi di Gantt di ClickUp

Chiedi a ClickUp Brain di fornirti aggiornamenti dai tuoi grafici Gantt

ClickUp Brain, la rete neurale basata sull'IA della piattaforma, è integrata nel modo in cui pianifichi e gestisci le attività. Ecco come puoi utilizzarla:

Ottieni riepiloghi istantanei dei progetti: ti fornisce un breve aggiornamento con il completamento delle attività cardine, le attività in ritardo e il lavoro imminente.

Genera automaticamente le sequenze dagli obiettivi: trasforma il tuo elenco di attività in una bozza di grafico Gantt; non è necessaria alcuna configurazione manuale.

Poni domande specifiche sul contesto: ti fornisce un elenco filtrato degli elementi in ritardo con gli assegnatari e le date.

Scrivi contenuti al volo: bozze di aggiornamenti di stato e altri tipi di contenuti basati sui dati attuali del tuo diagramma di Gantt.

ClickUp Brain è uno strumento prezioso per i responsabili operativi che gestiscono scadenze complesse, poiché elimina la necessità di effettuare ricerche manuali o di passare continuamente da documenti, chat e visualizzazioni delle attività.

Hai bisogno di più risorse nei tuoi flussi di lavoro? Aggiungi gli agenti IA di ClickUp al mix.

Gestiscono i flussi di lavoro in modo autonomo sulla base di istruzioni personalizzate, facendo passare le tue attività da uno stato all'altro, inviando aggiornamenti tempestivi e persino triggerando gli allarmi necessari se il tuo percorso critico è in pericolo.

💡 Suggerimento professionale: a metà di qualsiasi progetto di grandi dimensioni, fai una pausa di 15 minuti. Guarda il diagramma di Gantt, non l'elenco delle cose da fare. Cosa non va? Cosa non è più realistico? Spiega al team gli aggiornamenti in modo da ridefinire insieme le aspettative.

Pro e contro

Ecco cosa distingue il grafico Gantt di ClickUp:

Interfaccia altamente visiva e intuitiva con funzione drag and drop

Analisi del percorso critico integrata per aiutarti a stabilire le priorità e risolvere i ritardi

Scale temporali personalizzate e raggruppamenti per diversi livelli di piano

Collaborazione live del team in modo che tutti possano vedere immediatamente gli aggiornamenti

Supporto IA da ClickUp Brain per riassumere, effettuare il monitoraggio e da ClickUp Brain per riassumere, effettuare il monitoraggio e ottimizzare la pianificazione del tuo progetto

Ecco alcune difficoltà che potresti incontrare inizialmente, ma che potrai facilmente superare con il supporto dell'assistente IA e degli articoli del Centro assistenza:

Può sembrare complicato a causa delle sue numerose opzioni di personalizzazione personalizzate.

Una curva di apprendimento iniziale dovuta alle sue funzionalità avanzate

Ecco cosa ha detto un utente reale su ClickUp:

ClickUp è uno di quegli strumenti che ti conquistano: una volta che hai imparato a usarlo, è difficile immaginare di lavorare senza. Ecco cosa lo contraddistingue: È come un coltellino svizzero per la produttività: invece di destreggiarsi tra dieci diverse app per attività, documenti, obiettivi e monitoraggio del tempo, ClickUp riunisce tutto in un unico posto. Non dovrai più passare continuamente da una scheda all'altra! Puoi personalizzarlo: che tu sia un amante degli elenchi, un fan delle bacheche Kanban o un appassionato dei diagrammi di Gantt, ClickUp si adatta al tuo stile. Inoltre, grazie agli stati personalizzati e alle automazioni, puoi configurarlo esattamente in base al modo di lavorare del tuo team...

ClickUp è uno di quegli strumenti che ti conquistano: una volta che hai imparato a usarlo, è difficile immaginare di lavorare senza. Ecco cosa lo contraddistingue:

È come un coltellino svizzero per la produttività: invece di destreggiarsi tra dieci diverse app per attività, documenti, obiettivi e monitoraggio del tempo, ClickUp riunisce tutto in un unico posto. Non dovrai più passare continuamente da una scheda all'altra!

Puoi personalizzarlo: che tu sia un amante delle liste, un fan delle bacheche Kanban o un appassionato dei diagrammi di Gantt, ClickUp si adatta al tuo stile. Inoltre, grazie agli stati personalizzati e alle automazioni, puoi configurarlo esattamente in base al modo di lavorare del tuo team...

🔍 Lo sapevi? Prima dell'avvento dei software, i diagrammi di Gantt dettagliati venivano disegnati a mano su enormi bacheche a muro. Se il progetto subiva delle modifiche (come sempre accade), qualcuno doveva cancellare e ridisegnare manualmente le sequenze.

Struttura dei prezzi

Che cos'è Microsoft Project?

tramite Microsoft

Microsoft Project è un software di project management sviluppato da Microsoft. È progettato per assistere i project manager nello sviluppo di pianificazioni, nell'assegnazione delle risorse alle attività, nel monitoraggio dei progressi, nella gestione dei budget e nell'analisi dei flussi di lavoro.

Ti consente di creare piani di progetto dettagliati, impostare attività cardine, allocare risorse e monitorare lo stato dei progetti attraverso viste quali diagrammi di Gantt, bacheche Kanban e calendari di progetto.

Funzionalità del diagramma Gantt di Microsoft Project

Un diagramma di Gantt, raffigurato in Microsoft Project

I diagrammi di Gantt in Microsoft Project offrono un modo dettagliato e strutturato per pianificare e gestire progetti complessi, comprendenti sequenze, dipendenze, costi e risorse.

Ecco come è organizzato:

Griglia (a sinistra): crea un elenco di tutte le attività con campi chiave quali durata, date di inizio/fine, predecessori, costi e assegnazioni delle risorse. Le attività possono essere raggruppate gerarchicamente in fasi o risultati finali.

Sequenza (a destra): visualizza tali attività come barre orizzontali nel tempo. La lunghezza della barra = durata dell'attività e la posizione riflette quando l'attività inizia e finisce.

Roadmap interattiva per i teams

Ecco alcune delle funzionalità/funzioni principali che offre:

Dipendenze visive che collegano le attività. Ciò è particolarmente utile per identificare il percorso critico, dove i ritardi hanno un impatto diretto sulla data di fine del progetto.

Gestione delle risorse e dei costi che consente di assegnare le attività a persone, attrezzature o materiali. La piattaforma monitora l'allocazione delle risorse per segnalare i membri del team sovraccarichi di lavoro e aiuta a ridistribuire i carichi di lavoro. Inoltre, tiene traccia dei costi stimati rispetto a quelli effettivi per fornire informazioni in tempo reale sul budget.

Il monitoraggio delle attività cardine evidenzia chiaramente i risultati chiave, consentendo ai team di individuare facilmente gli aspetti più importanti.

Gli indicatori dello stato consentono di capire a colpo d'occhio quanto manca al completamento di una fase.

🧠 Curiosità: il grafico Gantt ha influenzato direttamente la creazione della tecnica di valutazione e revisione dei programmi (PERT) negli anni '50. La tecnica PERT è stata sviluppata dalla Marina degli Stati Uniti per il progetto missilistico Polaris.

Grafico di Gantt di Microsoft Project: dimensioni ottimali dei team e casi d'uso SaaS

Gli esempi di diagrammi di Gantt di Microsoft Project sono ideali per team di livello aziendale o reparti con molti progetti e project manager dedicati. Sono adatti per:

Teams PMO che gestiscono più iniziative strategiche

Organizzazioni di ingegneria che lavorano su progetti complessi di realizzazione di prodotti o revisione di infrastrutture

Grandi aziende SaaS che implementano roadmap pluritrimestrali con strutture dettagliate di suddivisione del lavoro

Tuttavia, è meno adatto ai team più piccoli che necessitano di una collaborazione leggera o di aggiornamenti in tempo reale tra i vari ruoli.

🔁 Smart Swap: le sequenze dei progetti sono ottime per mostrare cosa succede e quando. Ma i grafici Gantt? Mostrano cosa dipende da cosa e cosa va storto se qualcosa non va secondo i piani. Supponiamo che la Sequenza indichi "Lancio il 10 settembre". Sembra tutto a posto. Tuttavia, il diagramma di Gantt mostra che se il feedback non arriva entro il 5 settembre, lo sviluppatore viene bloccato, il controllo qualità viene ridotto e il lancio fallisce silenziosamente. Questo è il tipo di visibilità di cui hai effettivamente bisogno, che mostra la differenza tra le Sequenze e i diagrammi di Gantt.

Funzionalità IA all'interno di Microsoft Project

Microsoft Copilot in azione

Copilot e il suo ecosistema di agenti IA alimentano Microsoft Project, aggiungendo intelligenza al tuo processo di pianificazione. Questi sono integrati nella piattaforma, ma non sono esclusivi di MS Project stesso.

Ecco cosa può fare l'IA:

Genera piani di attività basati sui dati storici con stime della durata e del lavoro richiesto per ciascuna attività.

Query in linguaggio naturale, come "Quali attività critiche sono in ritardo nel secondo trimestre?", per ottenere risposte dirette.

Rilevamento dei rischi in tempo reale che segnala attività scadute, colli di bottiglia o membri del team sovraccarichi di lavoro

Orchestrazione multi-agente che aiuta le grandi organizzazioni a creare agenti specifici per dominio per automatizzare attività specifiche tramite Copilot Studio.

⚠️ Importante: queste funzionalità/funzioni non sono disponibili per impostazione predefinita in Project Desktop (Microsoft Project Professional). La versione desktop classica non dispone ancora della funzionalità Copilot completa. Queste funzionalità/funzioni sono disponibili principalmente negli ambienti cloud-based e integrati Microsoft 365/Power Platform.

Pro e contro

Ecco cosa rende questo strumento unico:

Monitoraggio dettagliato delle attività e delle risorse

Gestione integrata dei costi e del budget

Potenti opzioni di personalizzazione per la grafica e la reportistica

Forte supporto per la governance e la conformità dell'azienda

Funzionalità IA che assistono nella pianificazione e nell'individuazione dei problemi

Ecco alcuni svantaggi che potrebbero farti prendere in considerazione alternative a Microsoft Project:

Curva di apprendimento più ripida per i non specialisti

Troppo rigido per team collaborativi e dinamici

Richiede una configurazione e una manutenzione maggiori rispetto alle alternative moderne come ClickUp.

La versione cloud non dispone delle funzionalità desktop.

Ecco cosa dice un utente reale su questo strumento:

La loro funzionalità distintiva di pianificazione della capacità semplifica il nostro lavoro nell'allocazione efficiente delle risorse. Inoltre, gli strumenti di pianificazione e programmazione sono eccezionali: Sequenza visiva (diagrammi di Gantt), monitoraggio delle dipendenze, che ci aiutano a monitorare lo stato di avanzamento del progetto... È un po' rigido quando si tratta di adattarsi a traiettorie di progetto ad hoc e non lineari, che incontriamo abbastanza frequentemente nel settore finanziario.

La loro funzionalità distintiva di pianificazione della capacità semplifica il nostro lavoro nell'allocazione efficiente delle risorse. Inoltre, gli strumenti di pianificazione e programmazione sono eccezionali: Sequenza visiva (diagrammi di Gantt), monitoraggio delle dipendenze, che ci aiutano a monitorare lo stato di avanzamento del progetto... È un po' rigido quando si tratta di adattarsi a traiettorie di progetto ad hoc e non lineari, che incontriamo abbastanza frequentemente nel settore finanziario.

Struttura dei prezzi

Incluso in Microsoft 365

Piano Planner 1: 10 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Planner e Piano del progetto 3: 30 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Planner e Piano del progetto 5: 55 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti per la gestione delle attività in ClickUp ed Excel

Grafico di Gantt di ClickUp e grafico di Gantt di Microsoft Project su Reddit

Ci siamo rivolti a Reddit per decidere tra i due software gratis per diagrammi di Gantt. Ecco cosa ne pensano alcuni utenti!

Ecco cosa ha detto un utente su ClickUp:

Ideale per: → Monitoraggio dei carichi di lavoro del team→ Visualizzazione dei progressi con i grafici di Gantt→ Monitoraggio del tempo dedicato alle attività per poi analizzarlo Se ti piace avere una panoramica immediata delle informazioni di alto livello, i dashboard sono davvero molto utili, secondo me. Ecco qua, i maggiori punti di forza di ClickUp, direttamente dagli utenti che lo utilizzano ogni giorno.

Ideale per:

→ Monitoraggio dei carichi di lavoro del team→ Visualizzazione dei progressi con i grafici Gantt→ Monitoraggio del tempo dedicato alle attività per poi analizzarlo

Se ti piace avere una panoramica immediata delle informazioni di alto livello, i dashboard sono davvero molto utili, secondo me.

Ecco qua, i maggiori punti di forza di ClickUp, direttamente dagli utenti che lo utilizzano ogni giorno.

Ecco cosa ha detto un utente su MS Project:

Microsoft Project è un dinosauro, ma è relativamente facile da usare, soprattutto se non si utilizzano le funzionalità avanzate. Mi piace il fatto di poter caricare l'intero personale del progetto, insieme alle tariffe, e ottenere un'ottima stima dei costi. Tuttavia, non lo uso mai per il monitoraggio dei costi.

Microsoft Project è un dinosauro, ma è relativamente facile da usare, soprattutto se non si utilizzano le funzionalità avanzate.

Mi piace il fatto di poter caricare l'intero personale del progetto, insieme alle tariffe, e ottenere un'ottima stima dei costi. Tuttavia, non lo uso mai per il monitoraggio dei costi.

🔁 Smart Swap: Diagrammi di Gantt o roadmap? Sono due cose completamente diverse. Una roadmap mostra dove stai andando e in quale ordine approssimativo. Un diagramma di Gantt mostra come ci arriverai, settimana per settimana, attività per attività, con tutte le scadenze e le dipendenze mappate.

Qual è lo strumento di diagramma di Gantt più adatto al tuo team?

I risultati sono arrivati e ClickUp si aggiudica la corona! 🏆

Sebbene Microsoft Project sia stato a lungo lo standard per il project management tradizionale, sta iniziando a rimanere indietro rispetto agli strumenti moderni di project management come ClickUp. È potente ma spesso rigido, complesso e più adatto solo ad ambienti aziendali di grandi dimensioni con project manager dedicati e supporto IT.

ClickUp, invece? Offre la struttura di cui hanno bisogno i project manager.

La sua vista Gantt è intuitiva, collaborativa e pensata per i team moderni che hanno bisogno di muoversi rapidamente, rimanere flessibili e gestire progetti su larga scala tra diversi reparti. Con funzionalità come aggiornamenti in tempo reale, visibilità del percorso critico, pianificazione drag-and-drop e assistenza IA da ClickUp Brain, soddisfa le esigenze del tuo team.

