Le 10 migliori alternative a Word per Mac senza Microsoft nel 2025

Microsoft Word può essere sinonimo di software per l'elaborazione di documenti, ma non è adatto a tutti.

Forse è troppo ingombrante. Forse la sottoscrizione ti sembra superflua. O forse stai semplicemente cercando uno strumento che si adatti meglio al tuo flusso di lavoro su Mac.

Buone notizie: hai diverse opzioni a disposizione.

Che tu stia scrivendo relazioni, prendendo appunti, redigendo proposte per i client o lavorando su contenuti di lunga durata, esistono alternative a MS Office compatibili con Mac che sono veloci, semplici e persino gratis.

E non dovrai rinunciare a funzionalità/funzioni come la collaborazione, la formattazione o la condivisione dei file. Molti strumenti offrono ora le stesse (o migliori) funzioni di MS Word per le tue esigenze di elaborazione testi, senza il prezzo o l'ingombro.

In questa guida ti mostreremo cosa cercare in un'alternativa a Microsoft Word per Mac e perché ClickUp Docs potrebbe diventare il tuo nuovo assistente preferito (o... eroe?) basato sull'IA per scrivere, prendere appunti e documentare su macOS.

Cosa cercare in un'alternativa a Word per Mac?

Scegliere un equivalente di Word per Mac non significa solo trovare qualcosa che assomigli a Microsoft Word. Significa trovare uno strumento che si adatti al tuo modo di scrivere, prendere appunti e collaborare, senza rallentarti.

Che tu stia redigendo post per un blog, preparando proposte aziendali o organizzando note di riunioni, ecco ciò che conta davvero.

Compatibilità dei file: Importa/esporta file . doc e . docx senza problemi, supporta formati aperti nativi (. odt, . rtf) ed esporta PDF senza errori, evitando frustranti problemi di layout e formattazione

Semplicità e velocità: Offrono un'interfaccia intuitiva e priva di distrazioni, includono strumenti di formattazione comuni (grassetto, titoli, elenchi) e richiedono un apprendimento minimo, così puoi concentrarti sulla scrittura

Accesso al cloud e utilizzo offline: sincronizzazione dei documenti su tutti i dispositivi in tempo reale, modifica offline e salvataggio automatico con cronologia delle versioni, perfetto per sincronizzazione dei documenti su tutti i dispositivi in tempo reale, modifica offline e salvataggio automatico con cronologia delle versioni, perfetto per una produttività senza interruzioni sul tuo Mac ovunque ti trovi

Collaborazione: modifica i documenti in tempo reale, lascia facilmente commenti e suggerimenti e controlla le autorizzazioni di condivisione per semplificare il lavoro di squadra ed evitare confusione tra le versioni

Personalizzazione e flessibilità: accedi a accedi a modelli di documentazione pronti all'uso, applica temi come la modalità scura e crea scorciatoie personalizzate, personalizzando il tuo flusso di lavoro per aumentare l'efficienza

Costo e compatibilità con Mac: usufruisci di funzionalità/funzioni essenziali a basso costo o gratuitamente, prezzi trasparenti per gli aggiornamenti e prestazioni native per macOS per un'esperienza fluida e affidabile

👀 Lo sapevi? Secondo un rapporto di Gartner, il 60% degli acquirenti di software si pente di un acquisto effettuato nei 12-18 mesi successivi. Molti addirittura prendono in considerazione l'idea di passare a qualcos'altro. Vuoi fare scelte migliori? Inizia allineando i tuoi strumenti alle esigenze reali, non solo alle funzionalità appariscenti.

Le migliori alternative a Word per Mac in sintesi

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* ClickUp ClickUp Docs per la scrittura + creazione di attività, assistente di scrittura IA (ClickUp Brain), collaborazione in tempo reale, blocco note, modelli, Hub documenti Da singoli individui a team aziendali che gestiscono documenti insieme a progetti e collaborazioni Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende LibreOffice Writer Compatibilità completa dei file (. doc, .docx, .odt, ecc.), formattazione avanzata, esportazione in PDF/EPUB, controllo ortografico integrato, funziona offline Professionisti individuali che necessitano di un potente elaboratore di testi offline con ampio supporto di formati Gratis e open source Apple Pages Collaborazione in tempo reale su dispositivi Apple, oltre 90 modelli di design, incorporamento di contenuti multimediali, accesso offline, sincronizzazione iCloud Gratis e open source Gratis su dispositivi Apple Documenti Google Editor basato su cloud, modifica e commenti in tempo reale, salvataggio automatico, cronologia versioni illimitata, accesso tramite browser Team remoti e singoli utenti che necessitano di una collaborazione flessibile nel cloud Gratis con account Google; piani Business disponibili tramite Google Workspace Apache OpenOffice Writer Open source, accesso offline, supporto per diversi formati di file, esportazione in PDF, funzionalità/funzioni di modifica di base Organizzazioni no profit o utenti attenti ai costi che necessitano di un'alternativa semplice e gratuita a MS Word Gli scrittori professionisti e gli utenti esperti su Mac hanno bisogno di un editor offline personalizzabile e veloce Scrivener Visualizzazione raccoglitore per l'organizzazione, bacheca/schema per pianificare, modelli per romanzi/copioni, modalità composizione Scrittori e ricercatori che gestiscono contenuti complessi e di lunga durata come libri, tesi o sceneggiature Licenza una tantum: 49 $ (Standard); 41,65 $ (Educational) Mellel Citazioni avanzate, strumenti per bibliografie, composizione multilingue, titoli automatici, stili personalizzati, supporto per note a piè di pagina/note di chiusura Scrittori accademici, ricercatori e autori tecnici che lavorano su documenti strutturati Licenza una tantum: 69 $ Nisus Writer Pro Personalizzazione approfondita (scorciatoie, barre degli strumenti), PowerFind, supporto per lingue da destra a sinistra, integrazione con Bookends Scrittori professionisti e utenti esperti su Mac che necessitano di un editor offline personalizzabile e veloce Licenza una tantum: 65 $ ONLYOFFICE DocSpace Collaborazione in tempo reale, supporto per oltre 50 formati, plug-in (chattare, thesaurus), strumenti di formattazione avanzati Team che gestiscono documenti condivisi con modifiche in tempo reale e controlli di accesso I piani a pagamento partono da 20 $/amministratore/mese (Cloud); 6550 $/server (On-premises) BBEdit 15 Ricerca multi-file con regex, evidenziazione della sintassi, integrazione Git, modifica di file remoti, anteprima HTML Sviluppatori, redattori tecnici e programmatori che lavorano con testo pulito, codice o markup Licenza una tantum: 59,99 $; aggiornamenti a partire da 29,99 $; multiutente: prezzi personalizzati

Le 10 migliori alternative a Word per Mac

Abbiamo creato un elenco di dieci valide alternative a Microsoft Word, ciascuna progettata per aiutarti a scrivere, collaborare e organizzarti senza dover ricorrere a Microsoft.

1. ClickUp (Ideale per la gestione di progetti e documenti con collaborazione)

Crea il tuo documento ClickUp a modo tuo. Inizia qui Crea documenti, modificali in modo collaborativo in tempo reale, aggiungi commenti e tagga altri collaboratori in ClickUp Docs

ClickUp è più di uno strumento di scrittura. È l'app per tutto il lavoro creata per chi ha bisogno che i propri documenti siano più completi e facciano di più.

Con ClickUp Docs, puoi creare, formattare e modificare documenti proprio come faresti in Microsoft Word. Ma qui, i documenti non sono solo repository passivi di informazioni. Sono interattivi quanto vuoi che siano.

Vuoi convertire il testo selezionato dal tuo documento in un elemento di azione? Puoi farlo, grazie alla possibilità di creare attività di ClickUp dai documenti con un solo clic.

Desideri segnalare qualcosa a un collega? Basta @menzionarlo in qualsiasi punto del documento o lasciare un commento assegnato che potrà confermare e risolvere.

@Menziona i colleghi o assegna loro dei commenti da affrontare durante la collaborazione su ClickUp Docs

E che dire dell'incorporamento di contenuti multimediali o widget come roadmap di prodotti o elenchi di attività? È possibile! E naturalmente puoi formattare ogni documento nel modo desiderato, con diverse opzioni per font, colori, banner, elenchi stilizzati e altri elementi tra cui scegliere.

Collabora e modifica le tue note, i tuoi piani, le tue proposte e i tuoi report in tempo reale con il tuo team in ClickUp Docs

I documenti in ClickUp sono utilizzabili e rimangono sempre connessi al tuo lavoro. Puoi collegarli ad attività, allegarli a cartelle e utilizzarli come parte del flusso di lavoro del tuo team, non solo come file autonomi. Puoi modificare lo stesso documento con il tuo team in tempo reale, in modo che tutti vedano sempre l'ultima versione e rimangano sulla stessa pagina, letteralmente.

Se i documenti sembrano eccessivi per annotare idee veloci, non avrai nemmeno bisogno di affidarti a un'app separata per le note. Con il blocco note di ClickUp, avrai uno spazio semplice per catturare pensieri veloci, note di riunioni o cose da fare. Le note non rimangono isolate. Puoi convertirle in documenti o attività ogni volta che sei pronto ad agire.

Crea elenchi di cose da fare e organizzali nel blocco note ClickUp

Se hai poco tempo, ClickUp Brain interviene per aiutarti. Si tratta di un assistente IA integrato in Docs che può riepilogare/riassumere contenuti lunghi, riformulare paragrafi goffi in testi raffinati e professionali o persino aiutarti a generare contenuti quando sei bloccato. Che tu stia delineando un post per un blog o ripulendo una bozza di una relazione esecutiva, riduce il tempo speso in lavori ripetitivi in modo che tu possa concentrarti sul messaggio.

Fai domande a ClickUp Brain e ottieni una risposta immediata

Scopri come scrivere con l'IA senza uscire dalla tua area di lavoro grazie a ClickUp Brain:

ClickUp funziona come pensi tu. I documenti Word non vivono in un sistema di cartelle disordinato. Vivono all'interno della gerarchia pulita dei progetti di ClickUp: area di lavoro, spazio, cartella, elenco, attività. Puoi organizzare i documenti per client, progetto o flusso di lavoro. Tutto è collegato e facile da trovare. Non dovrai più cercare tra file sparsi.

💡 Suggerimento per esperti: vuoi rimanere organizzato mentre cresci? Usa l'Hub documenti in ClickUp per individuare tutti i tuoi documenti (di tua proprietà, creati, condivisi) in un unico posto. Puoi anche chiedere a ClickUp AI di trovarli rapidamente utilizzando comandi in linguaggio naturale o utilizzare la ricerca connessa di ClickUp se ricordi le parole chiave del documento!

Tutto viene sincronizzato su tutti i tuoi dispositivi. Puoi scaricare ClickUp per Mac per un'esperienza desktop fluida, veloce, reattiva ai gesti e perfettamente integrata nel tuo ambiente macOS.

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp

Tieni tutti i tuoi documenti organizzati e facili da trovare in un'unica posizione centrale con l'Hub documenti di ClickUp

Gestisci facilmente wiki dettagliati con pagine nidificate

Scrivi senza distrazioni evidenziando solo la sezione su cui stai lavorando utilizzando la Modalità Focus

Nascondi i documenti vecchi o inutilizzati senza eliminarli, mantenendo pulita e ricercabile l'area di lavoro

Struttura i tuoi documenti con titoli chiari, sezioni comprimibili e una panoramica cliccabile per navigare facilmente nei contenuti lunghi

Tieni traccia di chi ha creato e modificato per ultimo un documento , insieme alle date e agli orari, per un migliore controllo delle versioni

Avvia rapidamente progetti o documenti con modelli pronti all'uso e personalizzabili per tutto , dalle note di riunione alle procedure operative standard

💡 Suggerimento: Se desideri creare una knowledge base facile da gestire, inizia con un modello. I modelli di knowledge base di ClickUp forniscono una struttura solida per organizzare guide interne, documenti di onboarding e domande frequenti del team.

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti ritengono che ci sia una curva di apprendimento perché ClickUp offre così tante funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

Una recensione di G2 elogia la versatilità dello strumento:

ClickUp centralizza tutto il nostro lavoro (attività, documenti, chat e obiettivi) in un unico posto. La flessibilità è impareggiabile: viste personalizzate, automazioni e integrazioni rendono facile adattare i flussi di lavoro alle esigenze di ogni team. Apprezzo in particolare il modo in cui ClickUp bilancia la profondità (potenti funzionalità/funzioni come dipendenze e dashboard) con l'usabilità. Ha reso il monitoraggio dei progetti, la collaborazione in team e la comunicazione più fluidi e molto più trasparenti.

ClickUp centralizza tutto il nostro lavoro (attività, documenti, chat e obiettivi) in un unico posto. La flessibilità è impareggiabile: viste personalizzate, automazioni e integrazioni rendono facile adattare i flussi di lavoro alle esigenze di ogni team. Apprezzo in particolare il modo in cui ClickUp bilancia la profondità (funzionalità potenti come dipendenze e dashboard) con l'usabilità. Ha reso il monitoraggio dei progetti, la collaborazione in team e la comunicazione più fluidi e molto più trasparenti.

2. LibreOffice Writer (ideale per l'elaborazione di testi completa con ampia compatibilità dei file)

tramite LibreOffice Writer

LibreOffice Writer offre agli utenti Mac tutto ciò di cui hanno bisogno per creare documenti Word professionali, senza sottoscrizione.

Il software supporta un ampio intervallo di formati, tra cui .doc, .docx, .odt, .rtf e .html, rendendolo una valida alternativa a MS Word per gli utenti che desiderano un'ampia compatibilità. Con strumenti di formattazione avanzati, modelli integrati e opzioni di esportazione, puoi produrre documenti di alta qualità utilizzando LibreOffice Writer.

Funzionalità/funzioni principali di LibreOffice Writer

Accedi a opzioni di formattazione avanzate: stili, tabelle, intestazioni, note a piè di pagina

Esporta in PDF, EPUB e altri formati comuni

Migliora la scrittura con il correttore ortografico integrato, il thesaurus e il contatore di parole

Sfrutta i modelli di documento per una struttura coerente

Lavora completamente offline: non è necessaria una connessione Internet per utilizzare lo strumento

Limiti di LibreOffice Writer

L'interfaccia sembra datata rispetto alle moderne app per Mac

Curva di apprendimento più ripida a causa dell'intervallo di funzionalità/funzioni

Nessuna sincronizzazione cloud integrata o collaborazione in tempo reale

Prezzi di LibreOffice Writer

Gratuito e open source

Valutazioni e recensioni di LibreOffice Writer

G2 : 4,1/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di LibreOffice Writer

Un utente Capterra afferma:

Apprezzo LibreOffice perché è una suite potente e open source con un solido set di funzionalità/funzioni e compatibilità con vari formati di documenti. Il suo sviluppo guidato dalla comunità garantisce aggiornamenti e miglioramenti regolari.

Apprezzo LibreOffice perché è una suite potente e open source con un solido set di funzionalità/funzioni e compatibilità con vari formati di documento. Il suo sviluppo guidato dalla comunità garantisce aggiornamenti e miglioramenti regolari.

3. Apple Pages (ideale per gli utenti Mac che cercano un design elegante e una perfetta integrazione)

tramite Apple Pages

Apple Pages è integrato nella maggior parte dei dispositivi Apple. È pensato per gli utenti Mac che hanno a cuore il design, desiderano collaborare in tempo reale e preferiscono uno strumento che si integri naturalmente nell'ecosistema Apple.

Tutto sembra nativo su Mac, dalle transizioni fluide alla profonda integrazione con iCloud, Messaggi e FaceTime. Puoi collaborare in tempo reale con i tuoi colleghi su Mac, iPad, iPhone o persino su un browser.

Se stai passando da Microsoft Word, Pages ti consente di aprire, modificare ed esportare file MS Word senza problemi.

Funzionalità/funzioni principali di Apple Pages

Goditi la collaborazione in tempo reale su tutti i dispositivi Apple e sul web

Approfitta di oltre 90 modelli progettati da Apple per curriculum, relazioni, libri e altro ancora

Sfrutta gli strumenti integrati per il monitoraggio delle modifiche, i commenti e le evidenziazioni

Ottieni assistenza per l'incorporamento di immagini, audio, video ed elementi interattivi

Salva automaticamente il tuo lavoro, sincronizzalo con iCloud e modifica facilmente i documenti offline

Limiti di Apple Pages

Mancanza di strumenti avanzati di automazione o flusso di lavoro

Integrazione limitata con piattaforme non Apple

Non ideale per formattazioni complesse come citazioni accademiche o macro

Prezzi di Apple Pages

Apple Pages è gratis da scaricare e utilizzare su tutti i dispositivi Apple

Valutazioni e recensioni di Apple Pages

G2: recensioni non disponibili

Capterra: Recensioni non disponibili

4. Documenti Google (ideale per la collaborazione in tempo reale e la modifica basata su cloud)

tramite Documenti Google

Documenti Google è un elaboratore di testi basato su browser che semplifica la scrittura, la modifica e la condivisione di documenti da qualsiasi luogo. È progettato per i team, ma è altrettanto utile per il lavoro individuale. Gli utenti Mac possono accedervi senza installare nulla e tutto viene sincronizzato sul cloud in tempo reale.

Le modifiche vengono salvate automaticamente. Puoi vedere chi sta modificando, aggiungere commenti e ripristinare qualsiasi versione precedente senza mai cliccare su "Salva". È una delle opzioni più accessibili per gli utenti Mac che cercano un'alternativa a Microsoft Word, in particolare per i team che danno priorità alla velocità e alla flessibilità.

Funzionalità/funzioni principali di Documenti Google

Modifica in tempo reale con più collaboratori grazie al monitoraggio del cursore in tempo reale

Crea documenti in collaborazione con commenti, suggerimenti e chat integrata per i team

Salvataggio automatico con cronologia illimitata delle versioni

Accedi ai tuoi dati da qualsiasi browser o dispositivo

Scopri decine di modelli per curriculum, relazioni e altro ancora

Limiti di Documenti Google

Richiede una connessione Internet attiva per tutte le funzionalità

La formattazione può andare persa con i file complessi di Microsoft Word

Modifica offline limitata e meno opzioni di layout avanzate rispetto alle alternative a Documenti Google

Prezzi di Documenti Google

Gratis con un account Google

I piani a pagamento per le aziende sono disponibili tramite Google Workspace

Valutazioni e recensioni di Documenti Google

Capterra : 4,7/5 (oltre 28.000 recensioni)

G2: recensioni non disponibili

Cosa dicono gli utenti reali dei Documenti Google

Scopri cosa dice un utente Capterra su questo strumento:

Adoro Documenti Google e lo uso praticamente ogni giorno, sia che abbia bisogno di dare una rapida occhiata alle storie che ho scritto o di modificare alcuni documenti, operazioni che posso svolgere sia online che offline. Apprezzo molto la possibilità di modificare i miei documenti offline e di applicare le modifiche una volta tornato online.

Adoro Documenti Google e lo uso praticamente ogni giorno, sia che abbia bisogno di dare una rapida occhiata alle storie che ho scritto o di modificare alcuni documenti, operazioni che posso svolgere sia online che offline. Apprezzo molto la possibilità di modificare i miei documenti offline e di applicare le modifiche una volta tornato online.

5. Apache OpenOffice Writer (Ideale per gli utenti che cercano un elaboratore di testi gratuito e open source)

tramite Apache OpenOffice Writer

Apache OpenOffice Writer è una scelta valida se desideri un elaboratore di testi offline di base che non costi nulla. È open source, multipiattaforma e progettato per gli utenti che preferiscono un'alternativa a Microsoft Word senza fronzoli.

Copre le funzioni essenziali, quali scrittura, modifica e formattazione, con supporto per tutti i tipi di file più comuni. L'interfaccia sembra datata, ma lo strumento è affidabile. È ideale per attività semplici come report, lettere e moduli quando non è necessaria la sincronizzazione cloud o la collaborazione.

Funzionalità/funzioni principali di Apache OpenOffice Writer

Lavora con file .doc, .docx, .odt, .rtf e .html

Perfeziona il testo con funzionalità/funzioni quali controllo ortografico, correzione automatica e conteggio parole inclusi

Esporta file in PDF con un solo clic

Sfrutta la vista di modifica multipagina per documenti lunghi

Limiti di Apache OpenOffice Writer

L'interfaccia sembra obsoleta e può risultare poco intuitiva

Nessuna funzionalità/funzione di archiviazione cloud o collaborazione

Per utilizzare Writer è necessario installare la suite completa

Prezzi di Apache OpenOffice Writer

Gratuito e open source

Valutazioni e recensioni di Apache OpenOffice Writer

G2 : 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Apache OpenOffice

Ecco una recensione di Capterra:

Ho iniziato a usare OpenOffice quando lavoravo per un'organizzazione no profit con pochi fondi. L'ho consigliato come alternativa al software con licenza. Non sono mai tornato indietro. L'unica volta che uso software con licenza (quello con la M maiuscola) è quando l'organizzazione per cui lavoro ha acquistato una licenza aziendale. Uso OpenOffice professionalmente da oltre 10 anni!

Ho iniziato a usare OpenOffice quando lavoravo per un'organizzazione no profit con pochi fondi. L'ho consigliato come alternativa al software con licenza. Non sono mai tornato indietro. L'unico caso in cui uso software con licenza (quello con la M maiuscola) è quando l'organizzazione per cui lavoro ha acquistato una licenza aziendale. Uso OpenOffice professionalmente da oltre 10 anni!

6. Scrivener (ideale per progetti di scrittura di lunga durata come romanzi e articoli di ricerca)

Scrivener è progettato per scrittori che lavorano su documenti grandi e complessi. Se stai scrivendo un romanzo, una tesi o un articolo di ricerca, ti offre gli strumenti per suddividere il tuo lavoro in parti più piccole, organizzarlo in modo chiaro e conservare tutto in un unico posto.

Puoi passare da scene, note, schemi e bozze senza cambiare app. L'interfaccia è progettata per favorire la concentrazione e la struttura ti aiuta a gestire grandi volumi di contenuti senza perderti.

Funzionalità/funzioni principali di Scrivener

Usa la visualizzazione Raccoglitore per organizzare bozze, note e capitoli

Affidati alla bacheca e alla struttura per pianificare in modo visivo

Visualizza ricerche e bozze affiancate utilizzando la modalità schermo diviso

Riduci le distrazioni durante la scrittura con la modalità Composizione

Inizia subito i tuoi progetti con modelli personalizzati per scrivere libri, documenti e sceneggiature

Limiti di Scrivener

Richiede tempo per imparare a causa della sua complessità

Nessuna collaborazione in tempo reale o sincronizzazione cloud

La sincronizzazione tra dispositivi richiede uno spazio di archiviazione di terze parti

Prezzi di Scrivener

Licenza standard per macOS : 49,00 $ (costo una tantum)

Licenza educativa per macOS: 41,65 $ (costo una tantum)

Valutazioni e recensioni di Scrivener

G2 : 4,6/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Scrivener

Scopri cosa dice un utente Capterra su questo strumento:

Acquistalo o almeno prova la versione di prova. Lo uso per libri lunghi, articoli e praticamente tutto. Lo adoro. Non ho trovato niente di simile. Sto usando la versione 3.0 su un Mac, ma anche la versione per Windows ha ottime recensioni.

Acquistalo o almeno prova la versione di prova. Lo uso per libri lunghi, articoli e praticamente tutto. Lo adoro. Non ho trovato niente di simile. Sto usando la versione 3.0 su Mac, ma anche la versione per Windows ha ottime recensioni.

7. Mellel (Ideale per la scrittura accademica e tecnica con esigenze di formattazione avanzate)

tramite Mellel

Mellel è progettato per chi scrive e ha bisogno di struttura e precisione. È particolarmente utile per accademici, ricercatori e scrittori tecnici che lavorano con documenti lunghi e dettagliati e formattazioni complesse.

Con strumenti per titoli automatici, bibliografie in tempo reale, composizione multilingue e sistemi avanzati di note, Mellel ti offre il controllo completo sull'organizzazione e la presentazione delle tue pagine. È pensato per la scrittura seria, soprattutto quando citazioni, riferimenti e regole di formattazione sono importanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mellel

Usa i titoli automatici e la visualizzazione struttura per gestire la struttura dei documenti

Ottieni più flussi di note a piè di pagina e note di chiusura

Accedi all'assistenza live per citazioni e bibliografie con Bookends

Scrivi facilmente in diverse lingue con l'interfaccia integrata da destra a sinistra e i documenti multilingue

Sfrutta gli stili personalizzati per formattare in modo coerente pagine lunghe

Limiti di Mellel

L'interfaccia potrebbe risultare poco familiare agli utenti di Word

Nessuna collaborazione in tempo reale o funzionalità/funzioni cloud

Richiede tempo per imparare a causa delle sue funzionalità/funzioni specializzate

Prezzi di Mellel

Mellel per Mac: 69 $ (pagamento unico)

Valutazioni e recensioni di Mellel

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Mellel

Un utente su G2 condivide:

Ecco alcuni ambiti in cui consiglio/apprezzo Mellel: 1. Il prezzo è adeguato all'utilizzo. 2. I titoli automatici e le somiglianze sono una funzionalità/funzione fantastica. 3. Anche l'opzione di prova gratuita è ottima, anche se chi la prova la usa sempre.

Ecco alcuni ambiti in cui consiglio/apprezzo Mellel:

1. Il prezzo è adeguato all'utilizzo. 2. I titoli automatici e le somiglianze sono una funzionalità/funzione fantastica. 3. Anche l'opzione di prova gratuita è ottima, anche se chi la prova la usa sempre.

8. Nisus Writer Pro (Ideale per la scrittura professionale con ampie opzioni di personalizzazione)

tramite Nisus Writer Pro

Nisus Writer Pro è pensato per chi desidera avere il pieno controllo dei propri strumenti. È veloce, flessibile e progettato appositamente per macOS. Dai contenuti di lunga durata alla scrittura tecnica, offre la potenza di un editor professionale con la semplicità di un'app per Mac.

Puoi personalizzare quasi tutto: barre degli strumenti, scorciatoie, stili e macro. Che tu scriva in una o cinque lingue, abbia bisogno di funzioni avanzate di ricerca e sostituzione o desideri automatizzare attività ripetitive, Nisus Writer Pro ti aiuta a lavorare a modo tuo.

Funzionalità/funzioni migliori di Nisus Writer Pro

Scrivi come preferisci con scorciatoie da tastiera complete e personalizzazione della barra degli strumenti

Trova facilmente qualsiasi cosa grazie alla ricerca avanzata con PowerFind ed espressioni regolari

Accedi al supporto integrato per le lingue con scrittura da destra a sinistra e multilingue

Tieni traccia delle modifiche, dei commenti e della cronologia delle versioni con facilità

Integrazione con Bookends per la gestione delle citazioni

Limiti di Nisus Writer Pro

Compatibilità limitata al di fuori dell'ecosistema Apple

Nessuna collaborazione in tempo reale

Prezzi di Nisus Writer Pro

Licenza standard: 65 $ (pagamento unico)

Valutazioni e recensioni di Nisus Writer Pro

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Nisus Writer Pro

Una recensione di G2 dice:

Lo strumento offre funzionalità/funzioni potenti come il generatore di sommari, la modalità scura, la vista divisa, ecc.

Lo strumento offre funzionalità/funzioni potenti come il generatore di sommari, la modalità scura, la vista divisa, ecc.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti software per la collaborazione sui documenti

9. ONLYOFFICE DocSpace (Ideale per la modifica collaborativa con compatibilità tra diversi formati)

tramite ONLYOFFICE

ONLYOFFICE Document Editor ti offre la stessa esperienza di Microsoft Word, ma con una collaborazione più forte e un supporto più ampio per i formati. È progettato per i team che hanno bisogno di lavorare insieme su progetti senza perdere il controllo della formattazione o della struttura.

Puoi modificare in tempo reale, lasciare commenti e tenere traccia delle modifiche su tutti i dispositivi. Funziona bene con i formati .docx, .odt, .pdf e decine di altri formati, facilitando la condivisione dei file senza conversioni o problemi di compatibilità.

Funzionalità/funzioni migliori di ONLYOFFICE DocSpace

Collabora in tempo reale con il controllo degli accessi basato sui ruoli

Sfrutta oltre 50 formati di file, tra cui .docx, .odt, .pdf e .html

Collabora e monitora facilmente le modifiche tramite la cronologia delle versioni, i commenti e la chat integrata

Ottieni strumenti di formattazione avanzati per documenti professionali

Estendi le funzionalità con plugin (come thesaurus, traduttore o WordPress)

Limiti di ONLYOFFICE DocSpace

Nessuna app nativa per Mac tramite il Mac App Store

Occasionali anomalie di formattazione con documenti Word complessi

Prezzi di ONLYOFFICE DocSpace

Business Cloud : 20 $ al mese per amministratore

Enterprise On-premises: 6550 $ per server

Valutazioni e recensioni di ONLYOFFICE DocSpace

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di ONLYOFFICE DocSpace

Da una recensione su G2:

DocSpace all'interno di ONLYOFFICE dimostra la sua capacità di connettere strumenti di collaborazione come editor di documenti, chat e videochiamate in un'unica piattaforma. Questo rende facile condividere documenti e file con il mio team, facilitando così il flusso di lavoro dei nostri diversi progetti.

DocSpace all'interno di ONLYOFFICE dimostra la sua capacità di connettere strumenti di collaborazione come editor di documenti, chat e videochiamate in un'unica piattaforma. Questo rende facile condividere documenti e file con il mio team, facilitando così il flusso di lavoro dei nostri diversi progetti.

10. BBEDIT 15 (Ideale per la modifica di testi e la codifica con potenti funzionalità di ricerca)

tramite BBEDIT 15

BBEdit 15 è progettato per chi lavora con testo grezzo: sviluppatori, scrittori tecnici e chiunque abbia bisogno di precisione. Non è un tipico elaboratore di testi. È uno strumento per scrivere e modificare in modo pulito e strutturato su larga scala.

Puoi cercare tra migliaia di file, manipolare i contenuti con modelli e scrivere in decine di linguaggi di programmazione o di markup. È veloce, mirato e progettato per gli utenti Mac che hanno bisogno di un controllo accurato sui propri testi.

BBEDIT 15 migliori funzionalità/funzioni

Accedi alla ricerca e sostituzione multi-file con il supporto dei pattern grep

Ottieni assistenza per l'evidenziazione della sintassi e il folding del codice per molti linguaggi

Integrazione con Git e Subversion

Usa FTP e SFTP integrati per la modifica remota

Ottieni anteprime in tempo reale per testo HTML e Markdown

Limiti di BBEDIT 15

Nessuna collaborazione o modifica in tempo reale

Non progettato per documenti formattati o layout di pagina

Curva di apprendimento ripida se sei abituato ai tradizionali programmi di videoscrittura

Prezzi di BBEDIT 15

Singolo : 59,99 $

Aggiornamento dalla versione 14. x : 29,99 $

Aggiornamento da 13. x o versioni precedenti : 39,99 $

Aggiornamento dall'App Store : 39,99 $

Prezzi per utenti multipli: prezzi personalizzati

BBEDIT 15 valutazioni e recensioni

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Perché ClickUp è più di un'alternativa a Word

ClickUp è una valida alternativa a Microsoft Office Word per gli utenti che hanno bisogno di qualcosa di più di una semplice pagina bianca. È uno spazio per scrivere, pianificare, monitorare e condividere, il tutto in un unico posto. Se sei pronto a passare da un semplice elaboratore di testi, ClickUp merita un'occhiata più da vicino, non solo come sostituto di Word, ma come vero e proprio sostituto dell'intera suite Office.

È progettato per i team che desiderano mantenere tutto connesso. Le note sono collegate alle attività. I documenti sono disponibili dove si svolge il lavoro. I commenti diventano passaggi successivi. Non è necessario passare da una scheda all'altra o cercare nelle cartelle.

Prova ClickUp oggi stesso e riunisci i tuoi documenti e il tuo flusso di lavoro in un unico posto.