Modelli di roadmap di prodotto Miro per allineare la strategia nel 2025

Hai mai provato a montare un mobile IKEA senza il manuale? È esattamente così che ci si sente quando si crea un prodotto senza una roadmap: confusi, disallineati e pieni di deviazioni inutili. 😵‍💫

Una roadmap di prodotto ben strutturata collega la visione all'azione, allinea i team e mantiene tutti sulla stessa lunghezza d'onda.

In questo post del blog esploreremo alcuni modelli di roadmap di prodotto Miro che ti aiuteranno a fare tutto questo.

P.S. Resta con noi fino alla fine: c'è una sorpresa ClickUp che non vorrai perderti! 🤩

Cosa rende un modello di roadmap di prodotto Miro efficace?

Un buon modello di roadmap di prodotto Miro dovrebbe guidare le decisioni, stimolare la collaborazione e adattarsi ai cambiamenti durante il processo di sviluppo. Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave da cercare in un esempio di roadmap di prodotto. ⚓

Visibilità strategica: Evidenzia risultati, obiettivi strategici, allocazione delle risorse, obiettivi chiave e temi, in modo che ogni iniziativa sia ricollegata all'impatto aziendale

Logica di prioritizzazione integrata: include matrici, sistemi di punteggio o corsie per aiutare i team a classificare ciò che conta di più

Trasparenza interfunzionale: Consente a tutti i reparti, dai team di ingegneria a quelli di marketing e sviluppo, di vedere come il proprio lavoro si inserisce nella Consente a tutti i reparti, dai team di ingegneria a quelli di marketing e sviluppo, di vedere come il proprio lavoro si inserisce nella roadmap aziendale più ampia

Adattabilità al cambiamento: Si adatta alle priorità in evoluzione con sezioni modificabili, sequenze flessibili e semplici regolazioni tramite trascinamento

Chiarezza visiva: utilizza spazi, colori e raggruppamenti per presentare le informazioni senza confondere gli spettatori

Funzionalità/funzioni di collaborazione interattiva: incoraggia il contributo degli stakeholder attraverso note adesive, commenti o versioni per un allineamento continuo

Interconnettività contestuale: Supporta connessioni a documenti, attività o dati di supporto per aumentare la chiarezza

10 modelli di roadmap di prodotto Miro

Scegliere il modello di roadmap tecnologica giusto dà forma al modo in cui il tuo team vede il percorso da seguire.

Questi 10 modelli di roadmap di prodotto Miro offrono tutti gli elementi chiave necessari per allineare la strategia, monitorare lo stato di avanzamento e comunicare le priorità.

Iniziamo! 💪

1. Modello di roadmap di prodotto Miro Basic

tramite Miro

Questo modello utilizza un layout semplice basato sul tempo (Ora, Successivo, Più tardi) per suddividere lo sviluppo del prodotto in fasi chiare. Il suo formato di note adesive imita una sessione di lavagna online, rendendolo perfetto per i processi di brainstorming e pianificazione degli sprint.

Ogni nota può essere assegnata a un team, garantendo la responsabilità e la visibilità condivisa tra i flussi di lavoro.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Visualizza le priorità in una classica struttura Ora-Prossimo-Successivo

Ottimo per il brainstorming e la pianificazione in team dinamici

Assegna note adesive ai team per garantire chiarezza e titolarità

Il layout semplice riduce gli ostacoli alla collaborazione

📌 Ideale per: Product manager che desiderano visualizzare la roadmap per allineare team interfunzionali.

💡 Suggerimento per gli utenti Pro: Adotta la "mappatura delle storie degli utenti" per dare priorità alle funzionalità/funzioni in base al percorso degli utenti. Questo aiuta i team a visualizzare il modo in cui gli utenti interagiscono con il prodotto, garantendo che lo sviluppo si concentri sui punti di contatto che generano valore.

2. Modello di roadmap di prodotto Canva

tramite Miro

Questo modello aiuta i team a creare roadmap basate sui risultati e su temi specifici. Offre categorie flessibili come Probabile, Forse e Mai per riflettere l'incertezza e l'iterazione comuni nella gestione agile dei prodotti.

Converti le iniziative in OKR e monitorale attraverso fasi quali Scoperta, Consegna o Scartato.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza categorie dinamiche per una definizione delle priorità flessibile

Supporta la sperimentazione agile con l'allineamento OKR

Incoraggia la conversazione su iniziative incerte

Il layout pulito semplifica la complessità per i team interfunzionali

📌 Ideale per: team Agile che sperimentano framework di definizione delle priorità flessibili.

3. Modello di roadmap di prodotto agile di Miro

tramite Miro

Questo modello di tela allinea gli obiettivi aziendali, le esigenze degli utenti e le iniziative tecniche in un'unica sequenza visiva. Separa la pianificazione in elementi visibili a livello aziendale, roadmap tecnologiche, cicli di apprendimento e attività cardine.

Questo approccio a più livelli rende più facile bilanciare la strategia con l'esecuzione.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Segmenta la roadmap in percorsi aziendali, tecnologici e di apprendimento

Evidenzia come le iniziative si allineano agli obiettivi aziendali

Ideale per team interfunzionali che necessitano di una visibilità approfondita

Combina visione e risultati in un unico posto

📌 Ideale per: Responsabili di prodotto che devono bilanciare la strategia aziendale con l'esecuzione tecnica.

💡 Suggerimento: utilizza la roadmap tematica per raggruppare le iniziative attorno a temi strategici (come "Fidelizzazione degli utenti" per i team di marketing o "Miglioramenti dell'infrastruttura" utilizzando una roadmap IT). Questo ti aiuta a mantenere la chiarezza e ti assicura di investire in modo uniforme su più obiettivi aziendali.

4. Modello di roadmap di prodotto agile SMART di Miro

tramite Miro

Questo modello di roadmap Agile è basato sugli obiettivi SMART: specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e limitati nel tempo. Descrive le funzionalità/funzioni e le iniziative per trimestre e corsia, spesso classificate per team o tema.

Il layout garantisce chiarezza tra gli obiettivi sprint a breve termine e la strategia a lungo termine.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Ancorare ogni elemento ai criteri degli obiettivi SMART

La struttura a corsie organizza le attività per team o tema

Il layout trimestrale allinea la consegna con le cadenze di pianificazione

Ideale per team concentrati sullo stato di avanzamento misurabile

📌 Ideale per: Team che allineano gli obiettivi di prodotto con risultati misurabili.

5. Modello semplice di roadmap trimestrale del prodotto Miro

tramite Miro

Questo modello di strategia di prodotto semplifica la pianificazione degli OKR in un layout trimestrale facile da seguire. Mappa le tue epiche per categoria, come acquisizione o conversione, con etichette codificate a colori per una maggiore chiarezza visiva.

Ogni elemento può essere collegato alla documentazione di supporto, offrendo un contesto rapido su ciò su cui si sta lavorando e perché.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Perfetti per mappare gli OKR trimestrali per area di interesse

Utilizza etichette colorate per visualizzare chiaramente le priorità

Collegamenti a documenti per un contesto aggiuntivo

Mantieni le priorità strategiche in primo piano

📌 Ideale per: Team che organizzano OKR trimestrali per categoria e impatto.

6. Modello di roadmap di prodotto e marketing Miro

tramite Miro

Questo modello colma il divario tra lo sviluppo del prodotto e l'esecuzione del go-to-market. Organizzato per trimestre, monitora sette flussi di lavoro critici, dalle PR al marketing della community ai risultati delle campagne.

I documenti collegati semplificano gli aggiornamenti e il formato favorisce l'allineamento tra i team.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Allinea le sequenze temporali di prodotto e marketing in un'unica visualizzazione

Traccia più flussi di lancio tra i reparti

Mantieni gli stakeholder sincronizzati con la documentazione collegata

Ideale per il lancio di prodotti e piani GMT

📌 Ideale per: Team che coordinano il lancio sul mercato (GMT) di prodotti e campagne di marketing.

7. Modello di roadmap per più prodotti Miro

tramite Miro

Questo modello Miro è stato appositamente progettato per monitorare linee di prodotti parallele o aree tematiche nell'arco di un intero anno solare. A differenza delle roadmap a thread singolo, organizza le iniziative verticalmente lungo un asse temporale, raggruppando gli elementi in colonne distinte e contrassegnate da colori diversi.

Con stati di avanzamento come In corso, Terminato o Rifiutato, è più facile valutare a che punto è tutto.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Organizza più linee di prodotti in un'unica visualizzazione

Utilizza colonne con codici colore per un raggruppamento intuitivo

Traccia lo stato con indicatori visivi chiari

Ideale per portfolio di prodotti complessi

📌 Ideale per: Team che gestiscono più prodotti o tracciati di funzionalità in parallelo.

8. Modello di roadmap per lo sviluppo dei prodotti Miro

tramite Miro

Questo modello di roadmap è una bacheca di pianificazione dinamica che collega la visione del prodotto e l'esecuzione. Organizzato per trimestri e fasi funzionali, come ricerca, progettazione e sviluppo, aiuta i team a monitorare la titolarità, le dipendenze e le scadenze.

Inoltre, sono completamente modificabili ed esportabili, così potrai adattarti rapidamente al mutare delle priorità.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Copre l'intero ciclo di sviluppo, dalla scoperta al lancio

Utilizza fasi e titolari per chiarire il passaggio delle attività

Supporta aggiornamenti agili con modifiche drag-and-drop

Formati esportabili per la condivisione al di fuori di Miro

📌 Ideale per: team Agile che passano rapidamente dalla scoperta al lancio.

9. Modello di roadmap di prodotto con priorità di Miro

tramite Miro

Questo modello di roadmap di prodotto inizia nella zona Nuovi problemi e idee, utilizzando schede Miro arricchite con ambito, attività cardine e stime delle dimensioni. Una matrice di prioritizzazione aiuta i team a ordinare in base all'urgenza e all'impatto, mentre un tracker in stile Kanban segue l'esecuzione.

È uno strumento completo per passare dalle idee alla realizzazione.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Combina ideazione, definizione delle priorità e consegna in un'unica bacheca

Aiuta a valutare le iniziative in base alla matrice urgenza/impatto

Include un tracker di esecuzione per il follow-up

Ottimo per i PM che gestiscono backlog affollati

📌 Ideale per: PM che danno priorità alle funzionalità/funzioni e monitorano l'esecuzione in un'unica bacheca.

🔍 Lo sapevi? L'approccio " Golden Feature " un tempo dominava la pianificazione dei prodotti, con un intero rilascio incentrato su un'unica funzionalità principale. Questo approccio era ottimo per il buzz di marketing, ma terribile per lo scope creep.

10. Modello di pianificazione della roadmap epica e delle funzionalità/funzioni di Miro

tramite Miro

Questo modello Miro ti guida dalle idee grezze a una roadmap strutturata e pronta per il rilascio in quattro passaggi mirati. Inizia con una matrice Impatto/Lavoro richiesto, raggruppa gli elementi in epiche, quindi crea una roadmap trimestrale per tema.

È l'ideale per trasformare idee sparse in versioni con funzionalità/funzioni coerenti.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Traduci il lavoro richiesto e i punteggi di impatto in piani di rilascio

Raggruppa le funzionalità/funzioni in epiche per una struttura migliore

La roadmap visiva per tema chiarisce la sequenza delle attività

Ideale per la pianificazione dei prodotti a lungo termine

📌 Ideale per: Team che traducono l'impatto/il lavoro richiesto in rilasci di funzionalità/funzioni.

Limiti dei modelli di roadmap di prodotto Miro

Sebbene i modelli di roadmap di prodotto di Miro siano visivamente accattivanti, presentano dei limiti che possono ostacolare l'allineamento a lungo termine e le strategie di gestione dei prodotti.

Ecco alcune sfide che potresti dover affrontare. 👀

Eccessivamente dettagliate e incentrate sulle funzionalità: le roadmap possono diventare disordinate e utilizzate in modo errato come liste di controllo delle funzionalità, oscurando la strategia generale

Statici e difficili da modificare: le bacheche Miro possono avere difficoltà ad adattarsi rapidamente alle priorità in evoluzione, al feedback dei clienti o ai cambiamenti del mercato

Rischi di comunicazione errata: Senza un contesto coerente, i team potrebbero interpretare erroneamente le priorità o escludere stakeholder chiave dalle decisioni relative alla roadmap

Basato su ipotesi: i modelli di roadmap di prodotto Miro possono basarsi su informazioni obsolete o inaccurate sulle esigenze degli utenti senza feedback in tempo reale

Aggiornamenti incoerenti: Se non vengono mantenuti, possono presentare sequenze temporali irrealistiche o obiettivi obsoleti, causando disallineamenti

Alternative a Miro che vale la pena provare: modelli ClickUp per l'esecuzione end-to-end

Sebbene Miro eccella nel brainstorming, spesso non è all'altezza quando la sequenza richiede struttura, responsabilità e allineamento continuo.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ti offre il passaggio successivo, trasformando idee libere in iniziative valutate, flussi di lavoro automatizzati e roadmap pronte per il rilascio.

Oltre ai suoi strumenti completi per la gestione dei prodotti, offre una vasta libreria di modelli che aiuta i team a muoversi più rapidamente senza partire da zero. Questi sono alcuni dei migliori modelli di roadmap di prodotto ClickUp per strutturare ogni fase del ciclo di vita del tuo prodotto. ⚒️

1. Modello di roadmap di prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Mappa e consegna i prodotti con il modello di roadmap di prodotto ClickUp

Il modello di roadmap di prodotto ClickUp è un sistema operativo completo per lo sviluppo dei prodotti contenuto in una cartella pronta all'uso.

Inizia con il Modulo di richiesta prodotto per acquisire idee, valutarle con stati personalizzati come "In fase di valutazione", "Prioritario" e "In fase di sviluppo" e assegnare loro un punteggio utilizzando campi personalizzati come "Fiducia", "Lavoro richiesto" e "Richiesta leadership". Diverse visualizzazioni, tra cui Roadmap trimestrale, Le mie richieste di prodotto e Note di rilascio, ti aiutano a gestire il ciclo di vita del prodotto dall'acquisizione al lancio.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Copre l'acquisizione, la definizione delle priorità, la definizione dell'ambito e il rilascio in un unico flusso di lavoro

Utilizza i campi personalizzati per valutare le idee in base a sicurezza, lavoro richiesto e impatto

Passa facilmente da una visualizzazione all'altra, come la roadmap trimestrale o le note di rilascio

Ideale per i PM che gestiscono la strategia di prodotto end-to-end

📌 Ideale per: PM che gestiscono la strategia di prodotto dall'acquisizione al rilascio in un unico posto.

📮 ClickUp Insight: Solo il 10% dei manager utilizza una matrice delle competenze per assegnare il lavoro, ma il 44% afferma di cercare di abbinare le attività ai punti di forza e agli obiettivi. Senza gli strumenti giusti a supporto, la maggior parte dei manager è costretta a prendere queste decisioni in base al contesto immediato, non ai dati. È proprio qui che serve un assistente intelligente! ClickUp Brain può consigliare l'assegnazione delle attività analizzando il lavoro storico, taggando le competenze e imparando gli obiettivi. Con esso, puoi scoprire punti di forza nascosti e individuare la persona più adatta al lavoro, non solo quella disponibile. 💫 Risultati reali: Atrato ha registrato un aumento del 30% nella velocità di sviluppo dei prodotti e una riduzione del 20% del carico di lavoro degli sviluppatori grazie alla gestione del carico di lavoro di ClickUp.

2. Modello di lavagna online per roadmap di sviluppo prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Individua gli ostacoli e riallinea il team utilizzando il modello di lavagna online per la roadmap di sviluppo del prodotto ClickUp

Mantenere i team allineati diventa un lavoro a tempo pieno quando le sequenze dei prodotti si estendono su più trimestri. Il modello di lavagna online per la roadmap di sviluppo dei prodotti ClickUp semplifica il lavoro grazie a una bacheca di pianificazione visiva basata su griglie.

Utilizza stati personalizzati, attività secondarie annidate e tag di priorità per monitorare il ciclo di vita di ogni iniziativa, gestire i passaggi di consegne ed evidenziare gli ostacoli tra i team.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Il layout a griglia trimestrale all'interno delle lavagne online ClickUp supporta la pianificazione visiva e il coordinamento

Tieni traccia dei passaggi di consegne e delle dipendenze con le attività secondarie annidate

Assegna le priorità ai team utilizzando tag e stati personalizzati

Ottimo per allineare i team di ingegneria, prodotto e operazioni

📌 Ideale per: Team che si allineano tra i trimestri con una roadmap visiva in tempo reale.

💡 Suggerimento per utenti esperti: scopri come i team reali utilizzano le lavagne online per dare vita ai piani di prodotto Le lavagne online di ClickUp non servono solo per il brainstorming: sono il punto di partenza della tua roadmap di prodotto. Questo video mostra come i team abbozzano idee, collegano flussi di lavoro e trasformano note adesive in attività in tempo reale (senza mai cambiare strumento). È veloce da guardare e, onestamente, rivoluzionario se il tuo processo di pianificazione è ancora basato su slide o fogli di calcolo. 🎥 Guarda: Migliora il tuo processo di sviluppo con le lavagne online ClickUp

3. Modello per lo sviluppo di nuovi prodotti ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci le fasi di prodotto con il modello ClickUp per lo sviluppo di nuovi prodotti

Il modello ClickUp per lo sviluppo di nuovi prodotti ti consente di organizzare, assegnare e monitorare ogni attività nelle diverse fasi del prodotto utilizzando un unico elenco dinamico.

*i campi personalizzati come Complessità attività, Lavoro richiesto e Livello di impatto semplificano la definizione delle priorità. Le viste come Riepilogo progetto, Gantt e Sequenza aiutano i team a individuare tempestivamente gli ostacoli e a rimanere in linea con gli obiettivi in questo modello per lo sviluppo dei prodotti.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Progettati per gestire le fasi di prodotto dall'ideazione al rilascio

Visualizza facilmente lo stato di avanzamento con le viste Gantt e Sequenza

Personalizza i campi delle attività per allinearli al tuo modello di definizione delle priorità

Gli aggiornamenti drag-and-drop mantengono il flusso di lavoro flessibile e veloce

📌 Ideale per: Team che gestiscono ogni fase del prodotto, dall'ideazione al rilascio.

🔍 Lo sapevi? I primi "product manager" erano chiamati Brand Men alla Procter & Gamble negli anni '30. Il loro lavoro? Gestire un prodotto come se fosse un'azienda. Questa idea ha posto le basi per il product management moderno come lo conosciamo oggi.

4. Modello di lavagna online per roadmap di prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Allinea il tuo team con il modello di lavagna online per roadmap di prodotto ClickUp

Il modello di lavagna online per roadmap di prodotto ClickUp offre una tela di alto livello con funzione drag-and-drop per disegnare, annotare e iterare la tua strategia in tempo reale.

È strutturato per flussi di lavoro (Operazioni e prodotti, Persone e processi, Marketing e coinvolgimento) e include una vista Sequenza nella parte superiore, in modo che i team possano visualizzare lo stato mensile e rimanere allineati in ogni passaggio.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Collaborazione in tempo reale su una roadmap visiva

Attività codificate con colori e organizzate per reparto e tema

Sequenza mensile per un facile monitoraggio degli obiettivi e dei risultati

Ideale per sessioni di pianificazione in fase iniziale o interfunzionali

📌 Ideale per: Team in fase iniziale che desiderano delineare roadmap collaborative partendo da zero.

Scopri di più su ClickUp da Lulu Press:

ClickUp ci aiuta a organizzare la roadmap dei nostri prodotti e delle nostre funzionalità, così possiamo introdurre facilmente nuove funzionalità e funzionalità per i clienti e verificare continuamente lo stato di avanzamento verso i nostri obiettivi. Alla fine della giornata, il nostro obiettivo principale è realizzare prodotti migliori per i nostri clienti e ClickUp ci aiuta a farlo.

ClickUp ci aiuta a organizzare la roadmap dei nostri prodotti e delle funzionalità, così possiamo introdurre facilmente nuove funzionalità e funzionalità per i clienti e verificare continuamente lo stato di avanzamento verso i nostri obiettivi. Alla fine della giornata, il nostro obiettivo principale è realizzare prodotti migliori per i nostri clienti e ClickUp ci aiuta a farlo.

5. Modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Garantite il lancio dei prodotti senza intoppi con il modello di lista di controllo per il lancio dei prodotti ClickUp

Una dipendenza mancante o uno stato poco chiaro possono compromettere il lancio all'ultimo momento. Il modello di lista di controllo per il lancio di un prodotto ClickUp allinea tutti con una pianificazione centralizzata del lancio in tutte le fasi.

Utilizza stati come Da revisionare, In sospeso o In attesa per segnalare gli ostacoli, raggruppa le attività per categoria o attività cardine e assegna campi Durata per sequenze temporali accurate.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Evita il caos dell'ultimo minuto con una pianificazione strutturata del lancio

Utilizza stati personalizzati e il monitoraggio della durata per rispettare le scadenze

Visualizza le attività per categoria, titolare o sequenza per una navigazione rapida

Perfetti per i responsabili del lancio che devono gestire risultati complessi

📌 Ideale per: Responsabili del lancio che coordinano scadenze, ostacoli e risultati finali.

💡 Suggerimento: Adatta la tua roadmap alle diverse parti interessate: I team commerciali o a contatto con i clienti vogliono sapere cosa succederà e quando

I dirigenti hanno bisogno di temi di alto livello e di impatto aziendale

Gli sviluppatori hanno bisogno di granularità a livello di funzionalità/funzioni

6. Modello di matrice delle funzionalità/funzioni del prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Concentrati sulla rilevanza delle funzionalità e sul ROI con il modello di matrice delle funzionalità di prodotto ClickUp

Quando il backlog del tuo prodotto è pieno di richieste di funzionalità/funzioni, il modello Matrice delle funzionalità/funzioni del prodotto ClickUp ti aiuta a filtrare ciò che conta davvero.

Invece di concentrarti su quando costruire, questo modello ti aiuta a decidere cosa costruire taggando gli elementi (ad esempio, Hardware, Software, Nuovo modello) e ordinandoli in base al valore o all'adeguatezza strategica. Cinque visualizzazioni predefinite consentono di individuare rapidamente i dati giusti.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Filtra le funzionalità/funzioni in base al valore per il cliente, alla rilevanza o al lavoro richiesto

Tagga e ordina per categoria per un processo di definizione delle priorità più chiaro

Passa rapidamente da una visualizzazione all'altra, come immagini, funzionalità/funzioni software e altro ancora

Aiuta i team a eliminare il rumore di fondo dalle roadmap sovraccariche

📌 Ideale per: PM che filtrano le idee di funzionalità/funzioni in base all'impatto, alla rilevanza e al pubblico.

7. Modello di documento dei requisiti di prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci le aspettative e riduci le rielaborazioni con il modello PRD di ClickUp

Mentre la maggior parte dei modelli di roadmap si concentra sulla consegna, il modello ClickUp Product Requirements Doc (PRD) garantisce che tutti siano d'accordo su ciò che viene realizzato prima dell'inizio del lavoro.

All'interno di ClickUp Docs, fornisce una struttura di sei pagine che include Personaggi, Progetti e Criteri di rilascio. I prompt integrati chiariscono le aspettative e definiscono il concetto di "terminato", riducendo la necessità di rielaborazioni.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Allinea prodotto, progettazione e ingegneria attorno a un'unica fonte di verità

Chiarisci l'ambito e le aspettative con sezioni strutturate

Include profili e liste di controllo delle versioni per una maggiore completezza

Ideale per ridurre l'ambiguità e il turnover delle funzionalità/funzioni

📌 Ideale per: Team interfunzionali che devono allinearsi su ambito, obiettivi e logica delle funzionalità/funzioni.

💡 Suggerimento: Pensa in termini di orizzonti. Dividi la tua strategia in breve termine (cosa costruire ora), medio termine (cosa fare dopo) e lungo termine (grandi scommesse o innovazioni). Questo ti aiuta a gestire l'incertezza mantenendo un piano di prodotto lungimirante.

8. Modello di strategia di prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni chiarezza strategica con il modello di strategia di prodotto ClickUp

Il modello di strategia di prodotto ClickUp aiuta a trasformare una visione astratta in iniziative strutturate e tracciabili, perfette per la pianificazione strategica trimestrale.

Con viste come Tutte le funzionalità, Funzionalità attive e Invio funzionalità, puoi monitorare lo stato di avanzamento e individuare le priorità. Un modulo di invio integrato consente ai team interni di inserire le idee direttamente nella pipeline della roadmap.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Filtra le funzionalità/funzioni per fase per chiarire cosa è attivo, pianificato o in fase di revisione

Consente ai team di inviare idee per la roadmap con moduli strutturati

Trasforma obiettivi vaghi in elementi di azione prioritari

alternativa intelligente a Miro per i team che hanno bisogno di qualcosa di più del semplice brainstorming Combina la lavagna online con l'esecuzione, rendendo ClickUp un'per i team che hanno bisogno di qualcosa di più del semplice brainstorming

📌 Ideale per: Project manager che trasformano una visione vaga in iniziative tracciabili e prioritarie.

9. Modello di posizionamento del prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Migliora la comunicazione dei tuoi prodotti con il modello di posizionamento dei prodotti ClickUp

Hai difficoltà a esprimere il valore unico del tuo prodotto? Il modello di posizionamento del prodotto ClickUp ti aiuta a organizzare le informazioni sui punti deboli dei clienti, sui fattori di differenziazione e sui messaggi.

Inizia con un modulo di valutazione del posizionamento, quindi ordina le informazioni in una vista Elenco prodotti. Una mappa visiva ti aiuta a confrontare il tuo prodotto con quelli della concorrenza in termini di costo, valore e altri fattori chiave.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Aiuta a perfezionare la messaggistica mappando i valori e i fattori di differenziazione

Campi integrati come Segmento di mercato, USP e Tagline per messaggi strutturati

La mappa di posizionamento semplifica l'identificazione delle lacune e delle opportunità

Ottimo per la strategia pre-lancio o le fasi di rebranding

📌 Ideale per: Team di prodotto che definiscono un valore unico e una strategia di messaggistica.

🤝 Promemoria: Una buona strategia è reattiva. Se il lavoro richiesto per la convalida rivela che il problema o l'opportunità sono cambiati, aggiorna la tua strategia di prodotto di conseguenza, anche se ciò significa rivedere l'approccio originale.

10. Modello di analisi delle lacune del prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Assegna le priorità ai miglioramenti con il modello di analisi delle lacune di prodotto ClickUp

Il modello ClickUp per l'analisi delle lacune di prodotto ti aiuta a identificare ciò che manca, prima che lo facciano i tuoi clienti.

Mappa lo stato attuale, lo stato desiderato e il divario utilizzando note adesive, tag e aggiornamenti collaborativi. Campi integrati come Priorità, Stato e Date di scadenza ti aiutano a trasformare le intuizioni in azioni, rendendo più facile migliorare i KPI, monitorare le metriche e colmare il divario tra visione e risultati.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Mappa visivamente i punti deboli dei prodotti e le opportunità perse

Spazio collaborativo per taggare, assegnare e dare priorità alle lacune

Converti i risultati direttamente in attività o funzionalità/funzioni della roadmap

Ottimo per migliorare l'adeguatezza del prodotto al mercato e la soddisfazione dei clienti

Supporta i KPI di gestione dei prodotti e le metriche di monitoraggio delle lacune

📌 Ideale per: Teams che identificano i punti deboli dei prodotti e colmano le lacune critiche.

Trasforma la tua roadmap di prodotto in progressi reali con ClickUp

Le roadmap efficaci mettono le idee sulla stessa pagina, ma trasformare queste idee in azioni richiede molto più che semplici immagini.

I modelli di roadmap di prodotto Miro preparano il terreno, ma ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, entra in gioco come strumento definitivo, offrendo roadmap dinamiche, gestione delle attività e collaborazione in tempo reale, il tutto in un unico pacchetto. È come passare da uno schizzo a un capolavoro completamente animato senza cambiare app.

Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ✅