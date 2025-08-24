i 10 migliori strumenti di IA senza codice per automatizzare i flussi di lavoro

Non molto tempo fa, creare un'app significava fogli di calcolo infiniti, codice e strumenti ingombranti.

Oggi, il 70% delle nuove app dovrebbe essere realizzata con strumenti low-code o no-code, quasi il triplo rispetto alla valutazione del 2020. Le moderne piattaforme di IA consentono a chiunque, esperto di codice o meno, di creare potenti flussi di lavoro automatizzati.

Ma con così tante opzioni disponibili, trovare quello giusto non è semplice. Hai bisogno di uno strumento che si adatti alle competenze del tuo team, si integri con il tuo stack e offra un valore reale.

Ecco perché abbiamo raccolto i 10 migliori strumenti di automazione AI senza codice per aiutarti a scegliere con sicurezza.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sui migliori strumenti di IA senza codice:

Trovare le piattaforme di IA senza codice giuste può essere complicato. Tuttavia, concentrarsi sulle funzionalità/funzioni chiave può aiutarti a restringere le opzioni.

Ecco cosa cercare:

Componenti predefiniti: cerca app builder con cerca app builder con modelli prompt IA pronti all'uso, incluse opzioni pre-addestrate che possono farti risparmiare settimane di sviluppo

*integrazione dei dati: scegli strumenti che si connettono facilmente alle tue origini dati esistenti e gestiscono automaticamente la pre-elaborazione dei dati

opzioni di personalizzazione: *Trova piattaforme che ti consentono di modificare contenuto, funzionalità/funzione o modelli in base alle esigenze della tua azienda, come personalizzare un'app mobile per un flusso di lavoro specifico

Interfaccia utente: Dai la priorità a dashboard chiare e intuitive che ti consentono di creare con azioni point-and-click invece che con il codice

funzionalità di sicurezza: *Verifica la presenza di tecniche avanzate di IA per la protezione dei dati, come la crittografia e i controlli di accesso

creazione drag-and-drop: *scegli app senza codice con editor visivi che ti consentono di creare flussi di lavoro trascinando gli elementi nella posizione desiderata, ideali per creare rapidamente chatbot personalizzati

👀 Lo sapevi? Gli sviluppatori non IT costituiscono fino all'80% degli utenti di strumenti low-code, a dimostrazione di quanto queste piattaforme siano state adottate su larga scala da Teams e settori diversi.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale è un follower di un processo trasparente, basato sulla ricerca e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basino sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Le piattaforme di sviluppo no-code stanno rivoluzionando il settore: crea, automatizza e innova senza bisogno di conoscenze approfondite di codice! Ecco i migliori strumenti per potenziare il tuo flusso di lavoro.

1. ClickUp (Il migliore per la project management basata sull'IA)

ClickUp è l'app tutto per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Ha completamente rivoluzionato il modo in cui i Teams gestiscono i progetti integrando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico nelle fondamenta.

📮 ClickUp Insight: Recentemente abbiamo scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia ogni giorno da 1 a 3 messaggi per ottenere le informazioni di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda dal tuo area di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dall'area di lavoro di ClickUp e/o dalle app di terze parti collegate!

ClickUp Brain: il tuo assistente di progetto sempre attivo

Collega facilmente le tue app da aggiungere ai preferiti e accedi alle conoscenze contenute in tutti i tuoi file e nelle tue origini dati storiche, tra cui Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce e altro ancora, in ClickUp Brain

Il cuore di questa piattaforma è ClickUp Brain, un motore AI nativo che funziona in tutta l'area di lavoro di ClickUp, rendendo ogni aspetto del project management un po' più intelligente.

Pensa a ClickUp Brain come al tuo instancabile assistente di progetto.

Hai bisogno di creare un piano di progetto? Descrivi semplicemente ciò che desideri ottenere e l'IA mappare un elenco dettagliato di attività con descrizioni e assegnazioni ai membri del team, pronto per essere utilizzato.

Devi gestire il lancio di un prodotto complesso? Analizzerà il tuo flusso di lavoro e suggerirà le sequenze di attività più efficienti per garantire che tutto proceda senza intoppi.

ecco alcuni esempi: *

Puoi utilizzare ClickUp Brain come assistente AI senza codice per dare immediatamente priorità alle tue attività: basta chiedergli su cosa concentrarsi e lui analizzerà le scadenze, il carico di lavoro e l'urgenza per darti un punto di partenza chiaro.

Lascia che ClickUp Brain dia priorità al tuo lavoro, riepiloghi/riassuma il contenuto e ottimizzi il tuo tempo

Un altro modo intelligente per utilizzarlo è identificare le attività che potresti aver tralasciato il mese scorso. Con un semplice prompt, ClickUp Brain può scansionare il tuo spazio di lavoro e individuare tutto ciò che è sfuggito.

Ottieni risposte immediate da ClickUp Brain relative al lavoro, ai documenti e altro ancora

ClickUp Brain si adatta al tuo ruolo: che tu sia un ingegnere che progetta modelli, un project manager che definisce la Sequenza o un responsabile delle risorse umane che redige promemoria, ti offre punti di partenza intelligenti in pochi secondi. Allora, perché ClickUp è la soluzione no-code definitiva? Semplice: perché puoi personalizzare ogni parte della piattaforma con semplici strumenti drag-and-drop.

Crea app personalizzate, integra flussi di lavoro e semplifica tutto, dal piano delle risorse al controllo qualità, fino al marketing. Non è necessaria alcuna codifica, solo risultati.

🔊 ClickUp Brain Max: crea con la tua voce Sei pronto a trasformare le idee in automazioni senza muovere un dito? ClickUp Brain Max ti consente di trasformare i tuoi flussi di lavoro in realtà con la sua funzionalità talk-to-testo, sia che tu stia pianificando il lancio di un prodotto o progettando un'app personalizzata. Descrivi ad alta voce la tua attività, app o automazione e ClickUp Brain Max la strutturerà con tutto il contesto del tuo area di lavoro. Nessun clic, nessun Toggl: solo creazione veloce e senza intoppi. 🎤 Perfetto per: fondatori solitari, manager indaffarati e chiunque pensi più velocemente di quanto riesca a scrivere. 🚀 Prova Brain Max e crea in modo più intelligente e veloce, gratis.

In qualità di amministratore ClickUp, hai il controllo completo sul tuo area di lavoro grazie a ClickApp e all'API ClickUp. Con ClickApp, puoi personalizzare il tuo area di lavoro utilizzando strumenti visivi e senza codice per creare applicazioni interne per la gestione del lavoro, la collaborazione, l'organizzazione e la reportistica, tutto in un unico posto.

Usa ClickUpApps per personalizzare il tuo modo di lavorare e visualizzare le attività

Piano progetti più intelligenti, in modo automatico

Quando si tratta di automazione, ClickUp Brain e ClickUp Automazioni formano un team vincente.

ClickUp Brain ti aiuta a creare automazioni ClickUp personalizzate utilizzando un linguaggio semplice. Descrivi semplicemente il flusso di lavoro che desideri semplificare e l'IA ti guiderà nell'impostazione di trigger, azioni e condizioni, senza bisogno di approfondimenti tecnici.

Usa ClickUp Brain per prompt automazioni personalizzate e velocizzare i tuoi flussi di lavoro

E c'è di più: puoi combinare l'intelligenza artificiale di ClickUp Brain con Automazioni per integrare strumenti esterni. In questo modo, tutto, dai processi interni alle app di terze parti, funziona insieme in un unico sistema efficiente e scalabile. Non dovrai più destreggiarti tra strumenti scollegati. Solo un flusso di lavoro pulito e collaborativo, che funziona come un meccanismo ben oliato.

🎥 Vuoi vedere l'IA senza codice in azione? Questo breve video mostra come ClickUp Automazioni ti consente di semplificare il lavoro con semplici trigger e azioni, senza bisogno di codice. Perfetto per creare flussi di lavoro più veloci e intelligenti. Guarda ora →

Usa ClickUp AI Agents per automatizzare le attività ripetitive

Gli agenti ClickUp AI portano l'automazione no-code a un livello superiore agendo autonomamente per tuo conto. Invece di impostare trigger e azioni una tantum, ora puoi assegnare responsabilità ricorrenti ad agenti intelligenti che monitorano il tuo area di lavoro, prendono l'iniziativa e riducono il lavoro manuale.

Configurazione dell'agente IA per campagne di attività

ecco come puoi utilizzare gli agenti IA in ClickUp:*

StandUp quotidiani : compila automaticamente gli aggiornamenti del team e segnala gli ostacoli senza dover sollecitare nessuno

Controlli di stato : monitora lo stato di avanzamento dei progetti e ricevi avvisi quando le scadenze sono a rischio

revisione dei contenuti*: analizza i documenti per verificarne il tono, la chiarezza o la presenza di sezioni mancanti e suggerisci modifiche

Triage delle attività : assegna nuove attività in base al carico di lavoro, alla data di scadenza o a una logica personalizzata

*gestione delle conoscenze: rispondi alle domande del team sulla base di documenti e file interni

Nessun codice. Nessuna microgestione. Solo flussi di lavoro più intelligenti che si adattano alle dimensioni del tuo team.

💡 Suggerimento: combina gli agenti IA con l'input Talk-to-Testo di ClickUp Brain Max per automatizzare completamente un processo, dalla voce all'esecuzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Compila i campi personalizzati con riepiloghi delle attività, aggiornamenti sui progetti, analisi dei dati aziendali o opinioni dei clienti

Cerca app di connessione come Fogli Google o GitHub per trovare risposte che combinano dati interni ed esterni

Utilizza il timer integrato per il monitoraggio del tempo, aggiungere voci manuali e allegare note

Converti il linguaggio naturale in piani di progetto dettagliati con la creazione di attività basata sull'IA

Ottieni informazioni dettagliate sullo stato dei progetti con riepiloghi istantanei generati dall'IA

Trascrivi automaticamente le riunioni ed estrai gli elementi da intraprendere

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ridotta grazie alle numerose funzionalità/funzioni disponibili sulla piattaforma

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 recita:

Gli strumenti di automazione e AI mi fanno risparmiare tantissimo tempo sulle attività ripetitive. La configurazione degli spazi di progetto, delle attività e delle automazioni è stata sorprendentemente semplice. Il mio team ha imparato a usarli dopo poche sessioni di formazione. Inoltre, la documentazione di aiuto e la chat live sono state estremamente reattive, assicurandoci di non rimanere mai bloccati a lungo. Una cosa che abbiamo fatto è stata integrare ClickUp con Google Drive in pochi clic, risparmiando tempo ed evitando di dover passare da uno strumento all'altro.

💡 Suggerimento: smetti di cercare aggiornamenti: StandUp™ con l'IA raccoglie automaticamente lo stato, gli ostacoli e i passaggi, in modo che il tuo team rimanga allineato in tempo reale. ”

2. Akkio (Ideale per analisi predittive e approfondimenti basati sull'IA)

via Akkio

Prendere decisioni basate sui dati non richiede necessariamente competenze di codice. Con Akkio, le agenzie pubblicitarie acquisiscono potenti funzionalità di machine learning su una piattaforma no-code progettata per utenti non tecnici.

La piattaforma è ideale per analizzare fogli di calcolo e database al fine di prevedere tendenze e identificare modelli. Esempio, un team commerciale può inserire i dati storici delle vendite in Akkio per effettuare una previsione dei ricavi futuri, oppure un team di marketing può identificare i lead con maggiore probabilità di conversione. Akkio si integra anche con strumenti come HubSpot, Snowflake e BigQuery per semplificare i flussi di dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Akkio

Crea e implementa modelli di IA utilizzando una semplice interfaccia point-and-click

Integra i modelli di IA con le origini dati e gli strumenti aziendali esistenti

Automatizza i processi decisionali con informazioni basate sull'IA

Limiti di Akkio

Non lavora altrettanto bene con dati non strutturati, rendendolo meno adatto all'elaborazione di immagini o video

Prezzi di Akkio

suite di analisi IA per utente singolo: *Prezzi personalizzati

piattaforma di analisi IA aziendale: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Akkio

G2: Valutazioni insufficienti

Capterra: Valutazioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Akiko?

Una recensione su G2 recita:

Akkio ci permette di usufruire di nuove possibilità e di fare il nostro lavoro con una produttività notevolmente superiore nella mia agenzia di marketing.

3. DataRobot (Ideale per l'automazione di livello enterprise)

tramite DataRobot

Creare e implementare modelli di machine learning non deve essere complicato. DataRobot semplifica il processo con un ambiente no-code progettato per utenti di tutti i livelli di competenza. Sebbene non sia puramente no-code, la piattaforma automatizza attività quali la selezione, il test e la messa a punto dei modelli, rendendola accessibile agli utenti tecnici senza una profonda esperienza nel campo del machine learning. È ideale per i team di analisi dell'azienda che desiderano rendere operativi i modelli in modo sicuro e su larga scala.

La piattaforma offre supporto a molti casi d'uso dell'IA, tra cui il rilevamento di oggetti, in cui è possibile addestrare modelli di deep learning per identificare oggetti all'interno di flussi video.

Le migliori funzionalità/funzioni di DataRobot

Prova centinaia di algoritmi contemporaneamente per ottenere un risultato affidabile e preciso

Crea applicazioni di livello Enterprise utilizzando modelli linguistici avanzati (LLM) all'avanguardia

Distribuiscili su qualsiasi cloud, server privato o servizio gestito

Limiti di DataRobot

I prezzi orientati all'azienda potrebbero essere troppo elevati per le piccole imprese

Prezzi di DataRobot

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di DataRobot

G2: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Valutazioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di DataRobot?

Una recensione su Reddit dice:

DataRobot ha la probabilità di essere la seconda migliore soluzione autoML disponibile sul mercato (ammetto di essere di parte). Per quel che vale, penso che nei prossimi 2-10 anni ci sarà una nicchia di implementatori che utilizzeranno strumenti come DataRobot per portare le organizzazioni da un livello di analisi quasi nullo a un livello di ML di base.

DataRobot ha la probabilità di essere la seconda migliore soluzione autoML disponibile sul mercato (ammetto di essere di parte). Per quel che vale, penso che nei prossimi 2-10 anni ci sarà una nicchia di implementatori che utilizzeranno strumenti come DataRobot per portare le organizzazioni da un livello di analisi quasi nullo a un livello di ML di base.

🧠 Curiosità: Aziende come Microsoft hanno introdotto agenti IA autonomi in grado di gestire le query dei client e pianificare le attività. Questi " dipendenti IA " possono essere creati senza competenze di codice, dimostrando il potenziale dell'IA no-code nell'automazione dei processi aziendali.

4. Zams (precedentemente Obviously IA) (Ideale per l'analisi dei dati senza codice e le previsioni basate sull'IA)

via Zams

Con Zams (precedentemente Obviously IA), non ti limiti a costruire modelli di IA, ma crei agenti IA che automatizzano il lavoro di back-office con velocità, sicurezza e governance.

A differenza di altre piattaforme di IA senza codice, Zams va oltre l'analisi dei dati. L'"IA agentica" di Zams consente di creare agenti decisionali che vanno oltre le previsioni: trigger i flussi di lavoro, indirizzano le attività o generano output automaticamente. Questo aiuta i Business a trasformare l'IA in un vantaggio operativo, non solo in uno strumento di reportistica dei dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zams

Scala rapidamente le operazioni con Agentic IA per soluzioni di azienda

Crea modelli di classificazione, regressione e serie temporali per ottimizzare le decisioni

Garantisci la sicurezza dei dati con la conformità SOC 2 Tipo II, GDPR e HIPAA

Limiti di Zams

I limiti di spazio di archiviazione dei piani più economici potrebbero non essere adatti alle operazioni che richiedono un uso intensivo di dati

Prezzi Zams

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zams

G2: Valutazioni insufficienti

Capterra: Valutazioni insufficienti

5. Amazon SageMaker (Ideale per l'implementazione di modelli di IA scalabili)

tramite Amazon SageMaker

Distinguendosi come piattaforma unificata, Amazon SageMaker riunisce in un unico posto gli strumenti di machine learning e analisi di AWS. Offre un accesso centralizzato a dati provenienti da più origini dati con strumenti integrati per l'etichetta, la formazione e l'implementazione.

La sicurezza di livello Enterprise garantisce la protezione dei tuoi dati e dei tuoi modelli durante tutto il flusso di lavoro di machine learning.

Le migliori funzionalità/funzioni di Amazon SageMaker

Automatizza la selezione e la messa a punto dei modelli per ottenere risultati rapidi con SageMaker Autopilot

Collabora e crea soluzioni di IA più rapidamente in un ambiente di sviluppo unificato

Sfrutta un intervallo di corsi sull'IA , dalla formazione dei modelli alla loro implementazione

Installa la connessione dei dati da S3, Redshift e origini dati di terze parti

Limiti di Amazon SageMaker

La curva di apprendimento può essere ripida per i principianti

La struttura dei prezzi potrebbe risultare complessa per i team di piccole dimensioni

Prezzi di Amazon SageMaker

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Amazon SageMaker

G2: 4,2/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Amazon SageMaker?

Un recensore di G2 afferma:

Fornitura di algoritmi e framework integrati. Molto spesso sono i dati a causare problemi con le previsioni. Quando abbiamo ottenuto i dati corretti, le previsioni basate sugli algoritmi integrati hanno funzionato egregiamente nelle tecniche lineari, logistiche e di classificazione. Collaborazione con altri data scientist. È facile integrare altri sistemi correlati come Salesforce quando i nostri dati sono archiviati in bucket S3 e il supporto clienti è molto reattivo.

Fornitura di algoritmi e framework integrati. Molto spesso sono i dati a causare problemi con le previsioni. Quando abbiamo ottenuto i dati corretti, le previsioni basate sugli algoritmi integrati hanno funzionato egregiamente nelle tecniche lineari, logistiche e di classificazione. Collaborazione con altri data scientist. È facile integrare altri sistemi correlati come Salesforce quando i nostri dati sono archiviati in bucket S3 e il supporto clienti è molto reattivo.

6. Levity IA (Il migliore per l'automazione dell'email basata sull'IA)

tramite Levity IA

Sommersi dalle email? Levity IA aiuta i team logistici e di trasporto a fare ordine trasformando il caos della finestra In arrivo in azioni automatizzate.

Quando arriva una nuova email, Levity la legge, estrae i dettagli chiave e trigger le attività appropriate, come l'inserimento degli ordini nel tuo TMS o l'inoltro dei documenti al team giusto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Levity IA

La sua interfaccia drag-and-drop semplifica le automazioni del lavoro quotidiano su Gmail, Slack, Outlook e altro ancora

Levity legge le email in arrivo, estrae i dettagli chiave e trigger attività come l'inserimento degli ordini nel tuo TMS, l'assegnazione di tag alle richieste dei clienti o l'aggiornamento dei record nel tuo CRM

Integra strumenti come Gmail, Outlook, Slack e Zapier per garantire il flusso dei dati

Limiti di Levity IA

I prezzi potrebbero non essere adatti a team di piccole dimensioni o con budget limitati

Prezzi di Levity IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Levity IA

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

tramite Google Teachable Machine

Google Teachable Machine si distingue come piattaforma basata su browser per la creazione di modelli di IA che non richiedono competenze tecniche o conoscenze di codice.

La sua interfaccia intuitiva e visiva ti consente di addestrare i modelli a riconoscere immagini, suoni e pose senza particolari competenze tecniche. È un modo pratico e coinvolgente per esplorare la creazione dell'IA.

È l'ideale per esplorare come funziona l'IA e creare modelli piccoli e testabili a scopo didattico o dimostrativo.

Puoi esportare i tuoi modelli su TensorFlow.js, Coral o Arduino, ma non sono progettati per automatizzare i flussi di lavoro aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Teachable Machine

Utilizza immagini, audio e posizioni del corpo senza bisogno di una formazione preliminare su /IA

Prova modelli addestrati in modo rapido ed efficiente su nuovi esempi utilizzando Microsoft Lobe

Esporta i modelli in formattare compatibili con TensorFlow.js, Coral e Arduino per una facile implementazione

Limiti di Google Teachable Machine

La potenza di elaborazione dipende dalla dipendenza dalle capacità del tuo dispositivo

Prezzi di Google Teachable Machine

Free

Valutazioni e recensioni di Google Teachable Machine

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Recensioni insufficienti

8. Microsoft Lobe (ideale per creare modelli di machine learning personalizzati senza codice)

tramite Microsoft Lobe

Microsoft Lobe è la scelta naturale se non hai un background in data science ma desideri creare modelli di machine learning personalizzati attraverso un'interfaccia intuitiva di tipo "punta e clicca". Gestisce automaticamente attività tecniche complesse, come l'addestramento e l'ottimizzazione dei modelli, rendendo il machine learning accessibile a tutti.

Puoi raccogliere e dare un'etichetta ai dati facilmente, quindi visualizzare i risultati in tempo reale. Inoltre, Lobe si integra con altri strumenti Microsoft, offrendo un'esperienza fluida dall'inizio alla fine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Lobe

Addestra modelli di classificazione delle immagini in pochi clic: basta importare e dare etichetta alle foto

Osserva miglioramenti in tempo reale man mano che aggiungi esempi e correzioni

Esporta piattaforme mobili come CoreML e TensorFlow per utilizzarle in app e siti web

Limite di Microsoft Lobe

Al momento supporta solo la classificazione delle immagini, ma sono nel piano altri tipi di modelli

Prezzi di Microsoft Lobe

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Microsoft Lobe

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

9. RunwayML (Ideale per la modifica di video e immagini con IA-pod)

via RunwayML

RunwayML offre agli autori l'accesso a strumenti professionali per la modifica di video e immagini, con un flusso di lavoro fluido incentrato sulla generazione di contenuto multimediale. La piattaforma si distingue per i suoi modelli di IA generativa, tra cui Gen-1, Gen-2 e Gen-3 Alpha, che consentono una migliore modifica di video, una creazione di immagini e una grafica animata.

Che tu stia generando immagini con modelli Gen-2 o rimuovendo sfondi con pochi clic, Runway rende accessibile la modifica avanzata. Puoi persino effettuare la sincronizzazione delle labbra con l'audio e migliorare la qualità dei video fino al 4K dal tuo browser.

Si integra anche con i più diffusi strumenti creativi, offrendo ad artisti, designer e registi un flusso di lavoro fluido per migliorare i loro progetti con funzionalità/funzione basate sull'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di RunwayML

Genera video completamente nuovi utilizzando prompt di testo o trasforma quelli esistenti con il trasferimento di stile

Esecuzione della sincronizzazione perfetta dell'audio con il movimento delle labbra per un doppiaggio naturale

Migliora i video alla risoluzione 4K e allunga la durata dei video senza perdita di qualità

Limiti di RunwayML

Alcune funzionalità avanzate richiedono sottoscrizioni di livello superiore

Prezzi di RunwayML

Free

Standard: 15 $ al mese per utente

Pro: 35 $ al mese per utente

Unlimited: 95 $/utente al mese

*azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di RueyML

G2: Valutazioni insufficienti

Capterra: Valutazioni insufficienti

🧠 Curiosità: RunwayML ha avuto un ruolo chiave nel film vincitore dell'Oscar Tutto Everywhere All At Once. L'artista VFX Evan Halleck ha utilizzato lo strumento green screen basato su /IA per rimuovere accuratamente gli sfondi, ottenendo risultati spesso superiori ai metodi tradizionali.

10. Nanonets (Ideale per l'automazione dell'elaborazione dei documenti con l'IA)

via Nanonets

Nanonets aiuta i Teams ad automatizzare l'estrazione dei dati dai documenti con una precisione fino al 99% utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale e l'IA avanzata. La capacità unica di Nanonets di lavorare con documenti strutturati e non strutturati lo rende unico nel suo genere.

Che si tratti di PDF ben formattati o di file scritti a mano disordinati, l'IA è in grado di identificare ed estrarre in modo intelligente le informazioni chiave, convalidarle ed esportarle direttamente in strumenti come QuickBooks, Xero o NetSuite.

Puoi anche impostare flussi di approvazione e passaggi di controllo degli errori, senza bisogno di codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nanonets

Addestra modelli di IA personalizzati per tipi di documenti senza bisogno di codice

Elabora più documenti ed esporta i dati in strumenti come QuickBooks, Xero e NetSuite

Crea flussi di lavoro automatizzati per l'elaborazione end-to-end, con verifica dei dati prima dell'esportazione

Limite di Nanonets

Alcuni utenti forniscono reportistica su una curva di apprendimento durante la creazione di modelli personalizzati complessi

Prezzi di Nanonets

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Nanonets

G2: 4,8/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nanonets?

Una recensione su G2 dice:

Nanonets utilizza algoritmi sofisticati che estraggono con precisione i dati dalle fatture, anche con layout complessi o non standard. L'IA apprende e migliora continuamente la precisione dell'estrazione, riducendo gli errori di inserimento manuale dei dati e consentendo al nostro team di risparmiare tempo prezioso. La piattaforma consente inoltre agli utenti di creare flussi di lavoro altamente personalizzabili in grado di instradare automaticamente le fatture, trigger approvazioni ed eseguire azioni in base a regole specifiche.

Nanonets utilizza algoritmi sofisticati che estraggono con precisione i dati dalle fatture, anche con layout complessi o non standard. L'IA apprende e migliora continuamente la precisione dell'estrazione, riducendo gli errori di inserimento manuale dei dati e facendo risparmiare tempo prezioso al nostro team. La piattaforma consente inoltre agli utenti di creare flussi di lavoro altamente personalizzabili in grado di instradare automaticamente le fatture, trigger approvazioni ed eseguire azioni in base a regole specifiche.

