Le 11 migliori alternative a Canva IA per designer nel [anno]

Hai passato tutta la settimana a scorrere i modelli di Canva e, in qualche modo, tutto inizia a sembrare uguale. I layout si confondono tra loro e i suggerimenti dell'IA non corrispondono esattamente al tuo stile.

Ma un ottimo design non dovrebbe sembrare generico.

Le alternative a Canva IA presenti in questo elenco offrono una nuova prospettiva, con automazioni più intelligenti, una personalizzazione migliore e una libertà creativa che ti rispecchia maggiormente.

Sei pronto a trovare il tuo prossimo strumento preferito? Immergiamoci! 👇

Le migliori alternative a Canva IA in sintesi

Ecco alcune delle migliori alternative a Canva da prendere in considerazione se desideri funzionalità IA più potenti e un maggiore controllo sui tuoi progetti.

Strumento Ideale per Funzionalità migliori Prezzi ClickUp Teams creativi che necessitano di flussi di lavoro strutturati Dimensione del team: Individuale → Azienda Briefing IA, conversione da lavagna online a attività, incorporamenti Figma, automazioni, flussi di revisione creativa. Gratis per sempre; personalizzazione disponibile per le aziende. Snappa Grafica veloce per i social media Dimensione del team: piccoli team, imprenditori individuali Magic Resize, Graphics Autopilot, Brand kit, Pianificazione social Gratis, a partire da 15 $ al mese Fotor IA Miglioramento delle foto con l'IA + filtri artistici Dimensione del team: Qualsiasi Ritocco ritratti, colorazione foto IA, ritaglio IA, generatore di arte Gratis, Pro a partire da 10,99 $ al mese Adobe Express Risorse coerenti con il marchio grazie all'ecosistema AdobeDimensione del team: professionisti creativi, team di marketing Accesso ad Adobe Stock, azioni rapide, strumenti video, librerie CC Gratis, Premium 9,99 $/mese Visme Immagini e presentazioni basate sui dati Dimensione del team: Team aziendali e scolastici Grafici intelligenti, mappe interattive, registrazione dello schermo, controlli di animazione Gratis, Pro 59 $/mese Figma IA Progettazione collaborativa UI/UX Dimensione del team: team di prodotto, progettazione e sviluppo Layout automatico, Make Design IA, sistemi di progettazione, prototipi interattivi Gratis, professionale a partire da 20 $ al mese Piktochart Infografiche e reportDimensione del team: aziende, organizzazioni no profit, educatori Elementi visivi interattivi, editor a blocchi, importazione dati, modelli personalizzati Gratis, Pro 29 $/mese Designs. IA Kit e immagini del marchio generati dall'IA Dimensione del team: piccoli team, autori Generatore di loghi, creatore di video, Designmaker, color matcher Piani a partire da 29 $ al mese Pixlr Modifiche rapide delle foto basate su browser Dimensione del team: Qualsiasi Ritaglio IA, modifica in batch, doppia esposizione, designer di modelli Gratis, Premium 9,99 $/mese Design Wizard Modelli di marketing e promozioni rapide Dimensione del team: piccole imprese, esperti di marketing Modelli basati su campagne, pianificazione social, grafica animata Gratis, Pro 9,99 $/mese PicMonkey Collage fotografici e ritocco dei ritratti Dimensione del team: PMI, autori Layout collage intelligenti, strumenti di ritocco, bordi/cornici Versione di prova gratis, a partire da 7,99 $ al mese.

Perché scegliere un'alternativa a Canva IA?

Canva IA è progettato per la creazione di contenuti veloce e accessibile, ma potrebbe non essere sempre in linea con tutte le esigenze creative o professionali. Ecco perché potresti voler esplorare un'alternativa a Canva IA:

Flessibilità creativa limitata: l'IA spesso si basa in larga misura su l'IA spesso si basa in larga misura su modelli di progettazione grafica . Ciò può rendere difficile creare progetti che risultino davvero unici o su misura per il tuo marchio.

Qualità generica dei risultati: il testo e le immagini generati dall'IA possono risultare troppo generici o elementari, soprattutto per progetti di nicchia o di alta qualità.

Controllo minimo sui suggerimenti dell'IA: hai un limite nel controllo su come l'IA genera o perfeziona i contenuti. Questo è frustrante quando hai bisogno di risultati molto specifici.

Funzionalità con paywall: molti molti strumenti di IA per designer , come Magic Write, la generazione di immagini o la rimozione avanzata dello sfondo, richiedono piani a pagamento.

Non ideale per flussi di lavoro complessi: per collaborazioni di team o progetti di contenuto più grandi, gli strumenti di IA di Canva potrebbero non avere la profondità o la struttura di cui hai bisogno.

🔍 Lo sapevi? Il 74% degli artisti ha sperimentato strumenti di IA come ChatGPT per creare o migliorare le proprie opere.

Le migliori alternative a Canva IA

Se hai raggiunto il limite della tua creatività, queste alternative a Canva IA offrono un intervallo più ampio, un controllo migliore e risultati più intelligenti senza compromettere la velocità.

1. ClickUp (ideale per i flussi di lavoro di progettazione e la collaborazione creativa basata sull'IA)

Ottimizza il tuo flusso di lavoro di progettazione in ClickUp Usa ClickUp per i team di progettazione per strutturare i risultati creativi.

ClickUp è una potente alternativa a Canva AI che riprende da dove gli strumenti visivi rapidi si fermano. Dà struttura al lavoro creativo e ai livelli nell'IA, in modo che i team possano muoversi più velocemente senza perdere il contesto.

Ottieni il controllo sul tuo processo di progettazione

Potresti dover gestire cinque diverse attività di progettazione in un giorno, dai mockup per una presentazione commerciale ai banner pubblicitari dell'ultimo minuto. ClickUp for Design Teams ti aiuta a tenerle sotto controllo tutte.

Supponiamo che tu stia guidando un rebranding. Puoi suddividere l'intero progetto in attività di ClickUp per i concetti del logo, i colori aggiornati del marchio, le immagini della landing page e il trasferimento delle risorse. Assegna i titolari, imposta le scadenze e sposta le attività attraverso le fasi di revisione, il tutto da un unico posto.

Il tuo team sa esattamente cosa fare e non perdi tempo a cercare aggiornamenti.

Trasforma le idee iniziali in piani di esecuzione chiari

Le lavagne online di ClickUp facilitano la raccolta di input, lo schizzo di concetti e la mappatura dei layout senza perdere la connessione tra ideazione e consegna. Mentre la tela creativa di Canva IA non si collega ai flussi di lavoro delle attività, ClickUp consente di trasformare note adesive, wireframe e sezioni in elementi di lavoro tracciabili.

Converti gli elementi di layout in lavori tracciabili utilizzando ClickUp lavagne online

Supponiamo che il tuo team stia lanciando una campagna per il lancio di un'app di viaggi. Sulla lavagna online, pianifichi una pagina di landing a scorrimento con immagini basate sulla posizione, banner promozionali e uno slider di testimonianze. Una volta chiarita la direzione, assegna ogni componente visivo come attività separata ai designer e agli illustratori già collegati alla Sequenza del progetto.

È qui che ClickUp Brain aggiunge valore. Si tratta di un motore AI integrato in ClickUp che aiuta i team a scrivere, creare e organizzare il lavoro più rapidamente.

Genera concetti visivi direttamente dai prompt utilizzando ClickUp Brain all'interno delle lavagne online

Per il brainstorming sulla tua app di viaggi, puoi suggerire a ClickUp Brain qualcosa del tipo: "Genera un'immagine di intestazione per una campagna di viaggi estivi con colori vivaci che raffiguri giovani viaggiatori solitari e monumenti famosi".

ClickUp Brain restituirà un'idea di immagine direttamente nella tua lavagna online. Ciò consente di mantenere la fase iniziale di ideazione veloce, mirata e immediatamente attuabile.

Se stai ancora valutando le opzioni di layout, prova il modello di lavagna bianca Design Brief di ClickUp. Questo modello di lavagna bianca ti aiuta a mappare visivamente sezioni come banner, blocchi CTA o testimonianze.

Continua a pianificare in modo creativo con l'IA

Il software di collaborazione per la progettazione IA supporta anche il tuo team nelle parti del flusso di lavoro di progettazione che solitamente rallentano le operazioni.

Scrivi immediatamente un brief creativo dettagliato utilizzando ClickUp Brain in documenti

Durante il kickoff, puoi utilizzarlo per generare un brief creativo dettagliato basato su alcuni input chiave.

Ad esempio, se il tuo team sta lanciando una campagna estiva per un'app di prenotazione viaggi, puoi inserire l'obiettivo (aumentare i download), il pubblico (viaggiatori millennial che viaggiano da soli) e il tono (ottimista, spensierato). L'intelligenza artificiale redigerà un brief creativo completo all'interno di ClickUp Docs, inclusi i tipi di risorse suggeriti e gli angoli di messaggistica.

Una volta che il tuo team inizia a creare risorse, ClickUp Brain aiuta a semplificare la gestione delle versioni e il feedback.

Se il tuo motion designer carica una storia Instagram revisionata e il responsabile marketing lascia delle note in tre commenti, chiedi all'IA di inserire le modifiche chiave nell'attività. Aggiornerà la descrizione e genererà delle attività secondarie in modo che gli editori sappiano cosa correggere e i revisori possano approvare la versione successiva senza confusione.

Per rendere tutto ancora più veloce, il modello ClickUp Creative and Design ti offre una struttura di attività già pronta per gestire brief, revisioni delle risorse, scadenze e approvazioni.

Puoi anche utilizzare l'IA in qualsiasi attività o thread di commenti per scrivere rapidamente opzioni di copia come CTA alternativi, testo di banner in-app o persino testo alternativo.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Standardizza le richieste: utilizza il utilizza il modello di richiesta di progettazione ClickUp già pronto per raccogliere obiettivi, sequenze, specifiche dei file e punti di controllo di revisione, in modo che i progettisti possano sempre partire da un brief completo.

Mantieni visibili i file di progettazione: aggiungi incorporamenti Figma live direttamente nelle attività di ClickUp, rendendo più facile per i collaboratori visualizzare, commentare e effettuare il monitoraggio delle modifiche senza uscire da ClickUp.

Centralizza specifiche e linee guida: archivia i riferimenti al marchio, le dimensioni e le note di progettazione in documenti, che mantengono una connessione con l'attività.

Collabora tra team e ruoli: riunisci marketing, prodotto e progettazione in un unico spazio per lasciare feedback, assegnare aggiornamenti e portare avanti il lavoro senza ritardi.

Automatizza i cicli di revisione: imposta dei trigger per assegnare i revisori, passare alle fasi successive o avvisare i colleghi quando le risorse sono pronte con imposta dei trigger per assegnare i revisori, passare alle fasi successive o avvisare i colleghi quando le risorse sono pronte con ClickUp Automazione

Limitazioni di ClickUp

ClickUp non dispone di una libreria di risorse nativa né di una funzionalità/funzione di gestione delle risorse digitali (DAM).

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa è emerso da una recente recensione su G2:

ClickUp è uno degli strumenti più importanti che utilizziamo come studio di videogiochi. Sono un produttore che lavora a uno sparatutto in prima persona con un team di circa 100 persone e ClickUp ci aiuta a gestire tutto. Ciò include attività di progettazione, lavoro di ingegneria, bug di controllo qualità e feedback artistici. Mi piace molto la sua personalizzazione. Ogni reparto può organizzare il proprio lavoro in modo adeguato alle proprie esigenze, ma tutto rimane comunque integrato in un unico sistema. La pianificazione degli sprint è più semplice e le automazioni e le integrazioni ci fanno risparmiare molto tempo.

ClickUp è uno degli strumenti più importanti che utilizziamo come studio di videogiochi. Sono un produttore che lavora a uno sparatutto in prima persona con un team di circa 100 persone e ClickUp ci aiuta a gestire tutto. Ciò include attività di progettazione, lavoro di ingegneria, bug di controllo qualità e feedback artistici. Mi piace molto la sua personalizzazione. Ogni reparto può organizzare il proprio lavoro in modo adeguato alle proprie esigenze, ma tutto rimane comunque integrato in un unico sistema. La pianificazione degli sprint è più semplice e le automazioni e le integrazioni ci fanno risparmiare molto tempo.

🧠 Curiosità: Ai-Da, la prima artista robot ultra-realistica al mondo, ha tenuto mostre personali nelle principali gallerie e i suoi lavori hanno suscitato dibattiti sul significato di essere un autore.

2. Snappa (ideale per la grafica dei social media)

tramite Snappa

La maggior parte degli strumenti di web design ti costringe a indovinare le dimensioni per le diverse piattaforme, ma Snappa elimina completamente questo problema. L'alternativa a Canva IA si concentra specificamente sulla creazione di contenuti per i social media, offrendo dimensioni predefinite per tutte le principali piattaforme, dalle storie di Instagram ai banner di LinkedIn.

Ciò che rende questo strumento particolarmente pratico è la sua integrazione con Buffer, che consente la pianificazione diretta senza dover passare da un'applicazione all'altra. Tuttavia, la selezione dei modelli rimane limitata rispetto alle piattaforme di progettazione più ampie.

Le migliori funzionalità/funzioni di Snappa

Adatta istantaneamente i tuoi progetti a oltre 30 formati di social media con la funzionalità Magic Resize .

Ottieni suggerimenti per migliorare il design dal Graphics Autopilot integrato.

Applica i colori del marchio in modo coerente utilizzando lo spazio di archiviazione della tavolozza dei colori del kit del marchio.

Limiti di Snappa

Gli strumenti di disegno personalizzati con limiti rendono difficile la creazione di grafica originale da zero.

La libreria di modelli è fortemente incentrata sui social media e manca di opzioni di progettazione per la stampa.

Nessuna funzionalità avanzata di gestione dei livelli o modalità di fusione

La selezione dei font rimane limitata rispetto ad altre piattaforme di progettazione.

Prezzi di Snappa

Free

Pro: 15 $ al mese

Team: 30 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Snappa

G2: 4,6/5 (oltre 35 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 25 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Snappa?

Una recensione utile su G2 lo spiega bene:

La flessibilità di lavorare con il testo, regolando stili, colori e proporzioni, la struttura di spazio di archiviazione per progetti e la facilità di gestione della piattaforma sono le cose che mi piacciono di più di Snappa quando effettuo le modifiche ai miei materiali quando ho poco tempo e non sono un esperto di strumenti di progettazione.

La flessibilità di lavorare con il testo, regolando stili, colori e proporzioni, la struttura di spazio di archiviazione per progetti e la facilità di gestione della piattaforma sono le cose che mi piacciono di più di Snappa quando effettuo la modifica dei miei materiali quando ho poco tempo e non sono un esperto di strumenti di progettazione.

📮 ClickUp Insight: L'11% dei nostri intervistati utilizza l'IA principalmente per il brainstorming e l'ideazione. Ma cosa succede dopo a queste idee brillanti? È qui che serve una lavagna online basata sull'IA, come ClickUp Whiteboards, che aiuta a trasformare istantaneamente le idee della sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare bene un concetto, chiedi semplicemente al generatore di immagini IA di creare un'immagine basata sui tuoi prompt. È l'app completa per il lavoro che ti consente di ideare, visualizzare e realizzare più velocemente!

3. Fotor AI (la migliore per il miglioramento delle foto tramite IA)

tramite Fotor IA

La funzionalità AI Portrait di Fotor IA è in grado di rilevare i volti e applicare miglioramenti mirati come lo sbiancamento dei denti e il levigamento della pelle. Oltre alle modifiche di base, l'alternativa a Canva IA include un generatore artistico che trasforma le foto in stili artistici utilizzando prompt di testo.

Tuttavia, l'elaborazione IA può essere lenta durante i periodi di picco di utilizzo. Inoltre, alcune funzionalità di modifica avanzate richiedono sottoscrizioni premium che comportano costi aggiuntivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fotor IA

Regola automaticamente l'illuminazione, il contrasto e la saturazione in base al contenuto dell'immagine utilizzando IA Scene Enhancement .

Ripristina le foto in bianco e nero a colori con il suo IA Photo Colorizer .

Rimuovi sfondi complessi utilizzando strumenti di ritaglio basati sull'IA che gestiscono i dettagli più fini.

Migliora la qualità dei ritratti con il ritocco della pelle basato sull'IA e il miglioramento dei tratti del viso.

Limiti di Fotor IA

Supporto limitato dei formati di file rispetto ai software professionali di modifica delle immagini

Le funzionalità di elaborazione in batch sono limitate nei piani di livello inferiore.

Prezzi di Fotor IA

Free

Fotor Pro: 10,99 $ al mese

Fotor Pro+: 23,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Fotor IA

G2: 4,2/5 (oltre 320 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.035 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fotor IA?

Una recensione su G2 lo descrive così:

Fotor aggiunge un'interfaccia intuitiva per facilitare l'uso e la selezione degli strumenti di IA e dei generatori di immagini. Le immagini possono essere create da prompt, oppure è possibile caricare le proprie immagini dai prompt e quindi selezionare i filtri di IA per manipolarle o modificarle, inclusa l'aggiunta di movimento ed effetti speciali. È anche possibile utilizzarlo come strumento di progettazione per creare loghi e altre opere d'arte. Di solito prendo ciò che Fotor crea e poi lo modifico ampiamente utilizzando tecniche tradizionali di progettazione e di modifica.

Fotor aggiunge un'interfaccia intuitiva per facilitare l'uso e la selezione degli strumenti di IA e dei generatori di immagini. Le immagini possono essere create da prompt, oppure è possibile caricare le proprie immagini dai prompt e quindi selezionare i filtri di IA per manipolarle o modificarle, inclusa l'aggiunta di movimento ed effetti speciali. È anche possibile utilizzarlo come strumento di progettazione per creare loghi e altre opere d'arte. Di solito prendo ciò che Fotor crea e poi lo modifico ampiamente utilizzando tecniche tradizionali di progettazione e di modifica.

4. Adobe Express (ideale per garantire la coerenza del marchio)

tramite Adobe Express

A differenza degli strumenti di collaborazione per team di progettazione autonomi, Adobe Express si integra perfettamente nell'ecosistema Creative Cloud. Questa connessione consente l'accesso immediato alla vasta libreria di Adobe Stock e alle librerie Creative Cloud per le risorse del marchio.

La funzionalità Quick Actions dell'alternativa a Canva IA gestisce attività comuni come la rimozione degli sfondi o il ridimensionamento delle immagini in pochi secondi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adobe Express

Accedi alla collezione premium di Adobe Stock con oltre 200 milioni di risorse direttamente nell'editor.

Crea grafica animata e contenuti video utilizzando strumenti di modifica basati su Sequenza.

Genera codici QR direttamente all'interno dei progetti per materiali di marketing stampati e digitali.

Limitazioni di Adobe Express

Per accedere ai modelli personalizzabili premium e alle immagini stock è necessaria una sottoscrizione ad Adobe Creative Cloud.

Funzioni offline limitate rispetto alle applicazioni Creative Suite per desktop

Alcuni utenti segnalano tempi di caricamento più lenti quando lavorano con file di immagini di grandi dimensioni.

Prezzi di Adobe Express

Free

Adobe Express Premium: 9,99 $ al mese.

Adobe Firefly Pro: 19,99 $ al mese

Adobe Express Teams: 4,99 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Adobe Express

G2: 4,5/5 (oltre 390 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.210 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Adobe Express?

Commento reale tratto da una recensione su G2:

Mi piace usare Adobe Express quando ho bisogno di progettare qualcosa senza essere un grafico. È super intuitivo e facile da usare, inoltre posso creare rapidamente contenuti dall'aspetto professionale. Mi piace molto anche il fatto che disponga di un'IA che aiuta con la modifica. È una funzionalità molto utile.

Mi piace usare Adobe Express quando ho bisogno di progettare qualcosa senza essere un grafico. È super intuitivo e facile da usare, inoltre posso creare rapidamente contenuti dall'aspetto professionale. Mi piace molto anche il fatto che disponga di un'IA che aiuta con la modifica. È una funzionalità molto utile.

💡 Suggerimento da esperto: prova il prompt chaining. Genera qualcosa di semplice, poi descrivi cosa ti piace di esso e trasformalo nel tuo prossimo prompt.

5. Visme (ideale per la visualizzazione dei dati)

tramite Visme

Mentre altri strumenti di project management trattano i grafici come elementi secondari, Visme li integra nell'esperienza principale. La piattaforma ha una connessione diretta con i file di Fogli Google e Microsoft Excel, aggiornando automaticamente i grafici quando i dati cambiano.

La sua mappa interattiva consente di cliccare su determinate regioni per presentare dati geografici. Tuttavia, la curva di apprendimento può essere ripida per gli utenti che si aspettano una semplice funzionalità drag-and-drop.

Le migliori funzionalità di Visme

Stabilisci processi di approvazione del flusso di lavoro di progettazione grafica senza soluzione di continuità per la collaborazione in team.

Avvia le registrazioni dello schermo direttamente all'interno delle presentazioni per il contenuto dei tutorial.

Controlla le impostazioni della Sequenza dell'animazione per creare sequenze di presentazione complesse.

Limiti di Visme

La versione gratis include il marchio Visme su tutti i contenuti esportati.

Varietà limitata di modelli al di fuori dei temi aziendali ed educativi

Le funzionalità di collaborazione richiedono sottoscrizioni di livello superiore per i team.

Prezzi di Visme

Free

Starter: 29 $ al mese

Pro: 59 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Visme

G2: 4,5/5 (oltre 445 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 715 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Visme?

Secondo un recensore di G2:

Visme offre un'interfaccia incredibilmente intuitiva con un'ampia varietà di modelli che facilitano la creazione di presentazioni professionali, infografiche e report. La funzionalità drag-and-drop, le risorse personalizzabili e i grafici e i diagrammi integrati aiutano a semplificare i flussi di lavoro di progettazione, in particolare per i team con diversi livelli di esperienza nella progettazione grafica.

Visme offre un'interfaccia incredibilmente intuitiva con un'ampia varietà di modelli che facilitano la creazione di presentazioni professionali, infografiche e report. La funzionalità drag-and-drop, le risorse personalizzabili e i grafici e i diagrammi integrati aiutano a semplificare i flussi di lavoro di progettazione, in particolare per i team con diversi livelli di esperienza nella progettazione grafica.

🧠 Curiosità: l'artista britannico Harold Cohen ha creato AARON, uno dei primi programmi di arte basati sull'IA, all'inizio degli anni '70. Era in grado di disegnare in modo autonomo e Cohen lo ha considerato il suo partner artistico per oltre 40 anni.

6. Figma IA (Ideale per la progettazione collaborativa)

tramite Figma IA

La funzionalità/funzione Auto Layout di Figma IA regola automaticamente i progetti quando il contenuto cambia, mantenendo spaziatura e allineamento coerenti. Il suo Component System consente ai team di creare elementi di progettazione riutilizzabili che si aggiornano in tutte le istanze.

Tuttavia, l'interfaccia basata su browser può risultare lenta quando si gestiscono file complessi con molte tavole da disegno. Inoltre, le funzionalità/funzioni IA sono ancora in fase beta e occasionalmente producono risultati incoerenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Figma IA

Consenti la collaborazione in tempo reale, consentendo a più designer di effettuare contemporaneamente delle modifiche ai progetti con cursori live.

Crea sistemi di progettazione con componenti master che propagano le modifiche in tutte le istanze.

Genera varianti di design utilizzando Make Design IA per una prototipazione rapida.

Sviluppa prototipi interattivi con transizioni avanzate e micro-interazioni.

Limiti dell'IA di Figma

La funzionalità Make Code di Figma crea codice React che spesso è disorganizzato e non in sincronia con i progetti di origine.

Se il tuo sistema di progettazione ha componenti non standard, Figma IA potrebbe non interpretarli correttamente.

Prezzi di Figma IA

Free

Professionale Postazione Collab: 5 $/mese Postazione Dev: 15 $/mese Postazione Full: 20 $/mese

Postazione Collab: 5 $ al mese

Postazione di sviluppo: 15 $ al mese

Postazione completa: 20 $ al mese

Organizzazione (fatturazione annuale) Postazione di collaborazione: 5 $/mese Postazione di sviluppo: 25 $/mese Postazione completa: 55 $/mese

Postazione Collab: 5 $ al mese

Postazione dev: 25 $ al mese

Postazione completa: 55 $ al mese

Enterprise (fatturazione annuale) Postazione Collab: 5 $/mese Postazione Dev: 35 $/mese Postazione Full: 90 $/mese

Postazione Collab: 5 $ al mese

Postazione di sviluppo: 35 $ al mese

Postazione completa: 90 $ al mese

Postazione Collab: 5 $ al mese

Postazione di sviluppo: 15 $ al mese

Postazione completa: 20 $ al mese

Postazione Collab: 5 $ al mese

Postazione dev: 25 $ al mese

Postazione completa: 55 $ al mese

Postazione Collab: 5 $ al mese

Postazione di sviluppo: 35 $ al mese

Postazione completa: 90 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Figma IA

G2: 4,7/5 (oltre 1.215 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 815 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Figma IA?

Da una recensione su G2:

Quello che mi piace di più è che è molto facile da usare. Chi ha conoscenze di base di progettazione grafica imparerà rapidamente a utilizzarlo. Offre numerosi strumenti in uno, come la possibilità di utilizzare vettori e immagini per la modifica e le maschere di ritaglio, il che è molto apprezzabile. Ci sono strumenti leggermente più complessi per altri tipi di attività, ma è necessario seguire un tutorial. Per le operazioni di base, è molto intuitivo.

Quello che mi piace di più è che è molto facile da usare. Chi ha conoscenze di base di progettazione grafica imparerà rapidamente a utilizzarlo. Offre numerosi strumenti in uno, come la possibilità di utilizzare vettori e immagini per la modifica e le maschere di ritaglio, il che è molto apprezzabile. Ci sono strumenti leggermente più complessi per altri tipi di attività, ma è necessario seguire un tutorial. Per le operazioni di base, è molto intuitivo.

💡 Suggerimento da esperto: tieni un diario aggiornato su ClickUp Docs. Sul serio. Annota cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato e qualsiasi cosa strana abbia prodotto l'IA. Questo velocizzerà il tuo processo molto più che improvvisare ogni volta.

7. Piktochart (ideale per la creazione di infografiche)

tramite Piktochart

Anziché partire da una tela bianca, Piktochart fornisce modelli strutturati specifici per la progettazione di informazioni. L'editor basato su blocchi di questa alternativa a Canva IA consente di scambiare sezioni di contenuto senza dover riprogettare l'intero layout. La sua funzione di ricerca delle icone include oltre un milione di icone organizzate per categoria e stile.

Il problema? L'esportazione di file ad alta risoluzione richiede una sottoscrizione premium.

Le migliori funzionalità di Piktochart

Compila grafici dai dati dei fogli di calcolo con strumenti efficienti per l'importazione dei dati.

Progetta infografiche interattive con elementi cliccabili ed effetti al passaggio del mouse.

Personalizza i modelli brandizzati utilizzando la tua combinazione di colori e i tuoi font.

Limiti di Piktochart

Personalizzazione limitata rispetto agli strumenti di progettazione generici

Le funzionalità di collaborazione sono inferiori rispetto ad altre alternative a Canva IA come ClickUp e Figma.

Prezzi di Piktochart

Privati e aziende Gratis Pro: 29 $/mese per utente Aziendale: 49 $/mese per utente Enterprise: Prezzo personalizzato

Free

Pro: 29 $ al mese per utente

Aziendale: 49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Insegnanti e studenti Gratis Istruzione: 39 $/mese per utente (fatturato annualmente) Campus: Prezzi personalizzati

Free

Istruzione: 39 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Campus: Prezzi personalizzati

Organizzazioni no profit Gratis Organizzazioni no profit: 60 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Free

Non profit: 60 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Free

Pro: 29 $ al mese per utente

Aziendale: 49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Free

Istruzione: 39 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Campus: Prezzi personalizzati

Free

Non profit: 60 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Piktochart

G2: 4,4/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 195 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Piktochart?

Ecco una prospettiva di prima mano tratta da una recensione su G2:

È facile e semplice utilizzare l'applicazione che consente di creare infografiche e presentazioni in modo rapido e senza perdite di tempo e lavoro richiesto. Fornisce layout che possono essere modificati e cambiati, personalizza il testo e il font e inserisce le nostre immagini o quelle fornite dall'applicazione. Mi permette personalmente di organizzare le informazioni in modo adeguato semplicemente trascinando e rilasciando gli elementi e aggiungendo testi, ha un numero di opzioni grafiche che possono essere adattate a qualsiasi tipo di dati.

È facile e semplice utilizzare l'applicazione che consente di creare infografiche e presentazioni in modo rapido e senza perdite di tempo e lavoro richiesto. Fornisce layout che possono essere modificati e cambiati, personalizza il testo e il font e inserisce le nostre immagini o quelle fornite dall'applicazione. Mi permette personalmente di organizzare le informazioni in modo adeguato semplicemente trascinando e rilasciando gli elementi e aggiungendo testi, ha un numero di opzioni grafiche che possono essere adattate a qualsiasi tipo di dati.

8. Designs. ai (Ideale per i progetti generati dall'IA)

tramite Designs.ai

Designs. ai genera pacchetti completi per il marchio a partire da semplici descrizioni di testo. Il Logomaker IA della piattaforma crea diverse varianti di logo in base al settore di attività e alle preferenze stilistiche.

Il suo videomaker può produrre video di marketing utilizzando script e immagini generati dall'IA. Tuttavia, le sue opzioni di personalizzazione per l'utilizzo dell'IA nella progettazione grafica rimangono limitate una volta generati i concetti iniziali.

Designs. IA: le migliori funzionalità/funzioni

Crea linee guida per il marchio , inclusi loghi, tavolozze di colori e combinazioni di font, a partire da descrizioni di testo.

Avvia Designmaker per produrre automaticamente grafica per i social media, banner e materiali stampati.

Estrai e applica combinazioni di colori dalle immagini di riferimento caricate con il color matcher.

Crea mockup di siti web utilizzando layout generati dall'IA in base al tuo settore e alle tue preferenze.

Limiti di Designs.ai

La varietà dei modelli rimane inferiore rispetto alle alternative consolidate di Canva.

Il piano Free impone alcune restrizioni, come l'impossibilità di scaricare i progetti, esportare determinati formati e la mancanza di modelli premium.

Anche la generazione di brevi video può richiedere molto tempo, con alcuni flussi di lavoro che richiedono diversi minuti per ogni Clip.

Prezzi di Designs.ai / IA

Base: 29 $ al mese

Pro: 69 $ al mese

Enterprise: 199 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Designs.ai

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Designs. ai?

Leggi cosa ne pensa questo recensore di G2:

È un ottimo strumento per soluzioni di progettazione rapide e semplici, puoi scaricare facilmente i tuoi contenuti e l'esperienza utente è buona, sia i principianti che gli esperti possono trarre vantaggio dagli strumenti che offre.

È un ottimo strumento per soluzioni di progettazione rapide e semplici, puoi scaricare facilmente i tuoi contenuti e l'esperienza utente è buona, sia i principianti che gli esperti possono trarre vantaggio dagli strumenti che offre.

9. Pixlr (ideale per la modifica rapida delle immagini)

tramite Pixlr

Pixlr funziona interamente nei browser web, mantenendo funzionalità di modifica professionali. La piattaforma offre sia la modalità di modifica Express (semplice) che Advanced (complessa) all'interno della stessa interfaccia.

Il suo strumento AI Cutout gestisce automaticamente selezioni complesse come capelli e oggetti trasparenti. Tuttavia, per salvare i progetti è necessario creare un account, cosa che alcuni utenti trovano scomoda.

Le migliori funzionalità di Pixlr

Elabora più immagini contemporaneamente con regolazioni identiche utilizzando l'editor batch.

Usa la funzionalità Doppia esposizione per effetti creativi di fusione delle foto.

Integra il designer di modelli per creare grafica per i social media utilizzando le tue foto modificate.

Limiti di Pixlr

La versione gratis include frequenti annunci pubblicitari che interrompono il flusso di lavoro di modifica.

Spazio di archiviazione cloud limitato rispetto alle piattaforme dedicate alla gestione delle foto

Nonostante sia intuitiva per i principianti, l'interfaccia può risultare intimidatoria e incoerente, con alcune scorciatoie da tastiera che non funzionano come previsto.

Prezzi di Pixlr

Versione di prova gratis

In più: 2,49 $ al mese

Premium: 9,99 $ al mese

Team: 16,99 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Pixlr

G2: 4,4/5 (oltre 730 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 115 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pixlr?

Ecco come un utente ha descritto la propria esperienza:

Uno dei maggiori punti di forza di Pixlr è che salva automaticamente la cronologia di lavoro, sia all'interno del browser che in un file da scaricare. Vorrei anche sottolineare la sua varietà di font e la banca immagini gratis che offre, che mi permette di sperimentare stili diversi e creare da zero qualcosa di semplice, come un logo o un banner, o anche progetti più complessi.

Uno dei maggiori punti di forza di Pixlr è che salva automaticamente la cronologia di lavoro, sia all'interno del browser che in un file scaricabile. Vorrei anche sottolineare la sua varietà di font e la banca immagini gratis che offre, che mi permette di sperimentare stili diversi e creare da zero qualcosa di semplice, come un logo o un banner, o anche progetti più complessi.

10. Design Wizard (ideale per i modelli di marketing)

tramite Design Wizard

Design Wizard adatta automaticamente i progetti a diverse piattaforme pubblicitarie. I suoi modelli di video includono grafica animata ottimizzata per il coinvolgimento sui social media.

Tuttavia, lo stile dei modelli tende verso un'estetica aziendale che potrebbe non essere adatta ai marchi creativi. Inoltre, la libreria di foto stock, sebbene ampia, non offre la qualità dei servizi premium.

Le migliori funzionalità/funzioni di Design Wizard

Sfoglia i modelli di campagna organizzati in base agli obiettivi di marketing, come la generazione di lead e la consapevolezza del marchio.

Anima la grafica animata utilizzando modelli pre-animati per i contenuti video dei social media.

Pianifica i post sui social direttamente su più piattaforme dall'interfaccia di progettazione.

Limiti di Design Wizard

Le opzioni di progettazione personalizzata sono limitate, rendendo difficile la creazione di immagini uniche o altamente personalizzate.

I progetti gratis possono includere filigrane e ogni volta che si scarica un progetto si devono pagare dei crediti, anche per le modifiche di progetti creati in precedenza.

Le opzioni di allineamento e aggancio alla griglia sono deboli o mancanti.

Prezzi di Design Wizard

Free

Pro: 9,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Design Wizard

G2: 4,3/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 25 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Design Wizard?

Una recensione lo descrive così:

Design Wizard è un'app semplice, veloce e facile da usare. Non avendo competenze di progettazione, utilizzo Design Wizard per creare post sui social media per diverse piattaforme. La parte migliore è che ci sono modelli da utilizzare. Ho altri strumenti, ma continuo a usare Design Wizard perché lo aggiornano costantemente e aggiungono nuove immagini e modelli.

Design Wizard è un'app semplice, veloce e facile da usare. Non avendo competenze di progettazione, utilizzo Design Wizard per creare post sui social media per diverse piattaforme. La parte migliore è che ci sono modelli da utilizzare. Ho altri strumenti, ma continuo a usare Design Wizard perché lo aggiornano costantemente e aggiungono nuove immagini e modelli.

11. PicMonkey (ideale per i collage fotografici)

tramite PicMonkey

Mentre la maggior parte degli editor considera i collage come un semplice posizionamento di immagini, PicMonkey offre sofisticati algoritmi di layout. Gli strumenti di ritocco dell'alternativa all'IA di Canva includono funzioni avanzate di modifica dei ritratti, come lo sbiancamento dei denti e l'illuminazione degli occhi.

La sua collezione Frames and Borders include opzioni artistiche che completano vari stili fotografici.

Le migliori funzionalità/funzioni di PicMonkey

Crea collage dinamici utilizzando algoritmi di layout intelligenti che dispongono automaticamente le foto in modo accattivante.

Esplora la libreria grafica, aggiornata regolarmente con elementi di design stagionali e di tendenza.

Organizza e effettua la condivisione dei progetti di design con i membri del team grazie alla funzionalità hub.

Limiti di PicMonkey

Funzionalità di modifica video limitate nonostante l'enfasi del marketing sui contenuti multimediali

Meno strumenti avanzati di manipolazione delle foto rispetto ai software di modifica professionali

L'esportazione delle immagini a volte porta a risultati sfocati o pixelati.

Non è l'ideale per il lavoro su più immagini o progetti a più livelli: spesso è necessario salvare un progetto e reimportarlo per effettuare una modifica su un altro progetto.

Prezzi di PicMonkey

Versione di prova gratis

Base: 7,99 $ al mese

Pro: 12,99 $ al mese

Aziendale: 23 $ al mese

Valutazioni e recensioni di PicMonkey

G2: 4,4/5 (oltre 405 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.140 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di PicMonkey?

Ecco cosa dice una recensione di G2 su PicMonkey:

Con PicMonkey è facile regolare le mie foto in base alle dimensioni che mi servono: mi piace la possibilità di inserire filigrane da me progettate nelle immagini modificate, così posso proteggere l'identità delle mie foto. Posso accedere a PicMonkey in qualsiasi momento perché è uno strumento online e, come vantaggio aggiuntivo, le mie creazioni possono essere condivise direttamente sui miei social network.

Con PicMonkey è facile regolare le mie foto in base alle dimensioni che mi servono: mi piace la possibilità di inserire filigrane da me progettate nelle immagini modificate, così posso proteggere l'identità delle mie foto. Posso accedere a PicMonkey in qualsiasi momento perché è uno strumento online e, come vantaggio aggiuntivo, le mie creazioni possono essere condivise direttamente sui miei social network.

🔍 Lo sapevi? Il 20,7% degli artisti ritiene che mantenere il processo creativo come una vera collaborazione tra esseri umani e IA sia fondamentale per realizzare opere d'arte sempre nuove e coinvolgenti.

Cambia marcia e inizia a progettare in ClickUp

Il lavoro creativo rallenta quando i team devono cercare file, scavare tra i messaggi o indovinare gli ultimi feedback. Senza un sistema chiaro, le grandi idee vanno perse e le scadenze continuano a slittare.

ClickUp struttura ogni fase del processo di progettazione. I team possono gestire brief, tenere traccia delle modifiche, assegnare scadenze e raccogliere feedback in un unico posto. I modelli riducono i tempi di configurazione. I documenti raccolgono i contributi senza confusione. Le lavagne online offrono a tutti uno spazio condiviso per allinearsi prima dell'inizio dell'esecuzione.

