10 modelli efficaci di project management Jira per un esito positivo nel 2025

Il project management è la spina dorsale dei team di successo, specialmente negli ambienti di sviluppo software, IT e Agile. Ma in qualche modo, un aggiornamento mancato o un problema trascurato possono compromettere l'intero flusso di lavoro.

Con quasi 88 milioni di ruoli di project management previsti in tutto il mondo, gli strumenti che utilizziamo per gestire i progetti sono più importanti che mai. Jira rimane uno strumento fondamentale per il monitoraggio dei problemi e la gestione di flussi di lavoro agili, ma il suo vero potere risiede nel modo in cui lo utilizzi.

Il modello di project management Jira giusto può semplificare la collaborazione, migliorare la visibilità e aiutare il tuo team a rimanere sulla stessa pagina. In questo articolo esploreremo i migliori modelli che puoi utilizzare.

Ti presenteremo anche i modelli ClickUp, così potrai confrontare ClickUp e Jira in tempo reale e scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

Cosa rende efficace un modello di project management Jira?

Un solido modello di project management Jira aiuta i team a iniziare rapidamente con flussi di lavoro già pronti, tipi di problemi e stati su misura per Agile o Scrum. I campi personalizzati e le schermate acquisiscono solo i dati corretti, mantenendo le cose semplici e mirate.

I modelli efficaci si integrano perfettamente anche con i tuoi strumenti esistenti. Grazie alle integrazioni Jira senza soluzione di continuità, puoi importare commit di codice, ticket di assistenza e release, mantenendo tutti aggiornati senza dover destreggiarti tra più app.

Quando utilizzi un modello di project management Jira, puoi:

Avvia nuovi progetti con tipi di problemi, flussi di lavoro e autorizzazioni preconfigurati

Mantieni la pianificazione degli sprint e la gestione del backlog coerenti in tutto il team

Automatizza transizioni, notifiche e reportistica per ridurre il lavoro manuale

Integra repository di codice, pipeline DevOps e strumenti di chat per aggiornamenti in tempo reale

Modifica campi, schermate o stati senza dover ricostruire tutto da zero

Scegliere il modello giusto è fondamentale per risparmiare tempo e ridurre gli errori. Inoltre, se Jira non soddisfa tutte le tue esigenze, ci sono molte valide alternative a Jira da esplorare.

10 modelli Jira per team Agile

Il software Jira dà il meglio di sé quando è abbinato a modelli personalizzabili che si adattano al flusso di lavoro del tuo team e aumentano la visibilità. Il modello di project management Jira giusto elimina le congetture, aiutandoti a monitorare facilmente lo stato di avanzamento e a gestire le attività.

Che tu sia un project manager, uno Scrum master o uno sviluppatore, questi modelli possono aiutare il tuo team a rimanere allineato e i tuoi progetti ad andare avanti.

1. Modello di project management

tramite Jira

Il modello di project management Jira offre una bacheca pronta all'uso che tiene traccia delle attività, delle scadenze e delle risorse, senza necessità di configurazione manuale. Grazie a tipi di problemi, flussi di lavoro e autorizzazioni preconfigurati, puoi avviare immediatamente gli sprint.

Le automazioni integrate gestiscono gli aggiornamenti delle priorità, assegnano le attività ai membri del team ed evidenziano gli elementi scaduti, assicurando che nulla venga trascurato.

Consente inoltre di consolidare gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento da parte degli sviluppatori e delle parti interessate in un report chiaro sullo stato del progetto.

🎯 Ideale per: Project manager e team di sviluppo software che necessitano di un modello di project management Jira già pronto per semplificare la pianificazione e il monitoraggio.

👀 Lo sapevi? Uno studio dimostra che il 26,5% dei progetti IT è responsabile della maggior parte dei costi eccessivi, con un costo doppio rispetto alle stime iniziali.

2. Modello Scrum

tramite Jira

Progettato per i team Scrum, il modello Jira Scrum struttura il backlog grooming, la pianificazione degli sprint e gli standup. Con una bacheca sprint predefinita, puoi trascinare i problemi negli sprint, stimare i punti delle storie e monitorare il grafico burndown senza configurazioni aggiuntive.

Gli avvisi automatici mantengono gli sviluppatori e gli Scrum master allineati sullo stato di avanzamento degli sprint e sugli ostacoli. Puoi anche utilizzarlo per documentare requisiti, casi di test e decisioni con la documentazione integrata del progetto.

🎯 Ideale per: Scrum master e team di sviluppo software che si affidano alle cerimonie Scrum e necessitano di un modello Jira Scrum plug-and-play.

📮 ClickUp Insight: il 15% dei lavoratori teme che l'automazione possa minacciare parte del proprio lavoro, ma il 45% afferma che li libererebbe per concentrarsi su attività di maggior valore. La narrativa sta cambiando: l'automazione non sta sostituendo i ruoli, ma li sta rimodellando per ottenere un impatto maggiore. Ad esempio, nel lancio di un prodotto, gli agenti IA di ClickUp possono automatizzare l'assegnazione delle attività e i promemoria delle scadenze e fornire aggiornamenti in tempo reale sullo stato, in modo che i team possano smettere di cercare aggiornamenti e concentrarsi sulla strategia. È così che i project manager diventano leader di progetto! 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente che utilizza le automazioni di ClickUp, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

3. Modello per il monitoraggio dei progetti

tramite Jira

Dimentica i fogli di calcolo e i thread di Slack: il modello di monitoraggio dei progetti Jira ti offre una bacheca per monitorare attività, sequenze e ostacoli nel contesto.

Grazie ai tipi di problema e alle priorità integrati, puoi individuare cosa non funziona (e chi è sovraccarico) prima che le cose vadano male.

🎯 Ideale per: Project manager e team di sviluppo software che necessitano di un'unica fonte di verità per monitorare lo stato delle attività, individuare i colli di bottiglia e gestire le priorità.

4. Modello di roadmap di progetto

tramite Jira

Lancio nel quarto trimestre? Assunzioni nel secondo trimestre? Il modello di roadmap di progetto Jira mappa le attività cardine, le dipendenze e le parti in movimento su una sequenza condivisa, in modo che tutti possano vedere come il proprio lavoro si collega al quadro generale, senza bisogno di ricerche approfondite o riunioni sullo stato.

🎯 Ideale per: Product manager, project manager e team di sviluppo software che necessitano di una roadmap strategica e visiva per guidare la pianificazione e l'esecuzione a lungo termine.

👀 Lo sapevi? Quasi il 60% dei project manager gestisce da due a cinque progetti contemporaneamente, mentre il 15% supervisiona più di dieci progetti contemporaneamente. Se il tuo project management non è pianificato bene, è una ricetta per il disastro.

5. Modello di pianificazione di alto livello

tramite Jira

Troppe parti in movimento tra troppi team? Il modello di pianificazione di alto livello Jira aggiunge un livello di iniziativa sopra le epiche, offrendoti una visione d'insieme del lavoro che abbraccia più progetti.

Collega il lavoro richiesto, monitora lo stato di avanzamento tra i reparti e individua eventuali blocchi, il tutto in un unico piano dinamico.

Man mano che i team aggiornano i problemi in Jira, il quadro generale si aggiorna automaticamente, consentendo alla leadership di ottenere informazioni in tempo reale senza dover contattare cinque persone per avere un aggiornamento.

🎯 Ideale per: Program manager, PMO e team aziendali che necessitano di una vista centralizzata per allineare la strategia, monitorare le dipendenze e garantire che le iniziative apportino valore aziendale.

6. Modello di pianificazione del progetto

tramite Jira

Il modello di pianificazione del progetto Jira ti aiuta a mantenere il controllo quando gestisci scadenze sovrapposte e priorità mutevoli. Le attività e le attività cardine vengono visualizzate in una sequenza, con campi precompilati per le date di inizio, le date di fine e gli assegnatari.

Tutto viene raccolto in un programma in stile Gantt che puoi modificare man mano che i piani evolvono. Gli avvisi integrati ricordano ai membri del team le prossime scadenze, in modo che il lavoro proceda senza frenesia dell'ultimo minuto.

🎯 Ideale per: Project manager, team Agile e responsabili dello sviluppo software che necessitano di uno strumento preciso e basato su sequenze temporali per pianificare, modificare e comunicare i programmi dei progetti.

🧠 Curiosità: Il grafico di Gantt, oggi onnipresente nel monitoraggio delle pianificazioni dei progetti, è stato ideato da Henry Gantt intorno al 1910-1915 e utilizzato per la prima volta dagli Stati Uniti su insistenza del generale dell'artiglieria William Crozier durante la prima guerra mondiale.

7. Modello di controllo dei processi

tramite Jira

Stanco di reinventare la ruota ad ogni progetto? Il modello di controllo dei processi Jira semplifica i flussi di lavoro centralizzando la pianificazione delle attività, la definizione delle priorità e la gestione della pipeline in un unico posto.

Con bacheche Kanban integrate, sequenze in stile Gantt, flussi di lavoro personalizzabili e automazioni senza codice, aiuta i team, dalle risorse umane all'IT, a gestire in modo efficiente i processi ricorrenti.

Che tu stia gestendo approvazioni di documenti, implementazioni di politiche o revisioni creative, questo modello garantisce coerenza e riduce i costi generali manuali.

🎯 Ideale per: team dei reparti risorse umane, IT, finanziario e creativo che desiderano standardizzare i flussi di lavoro ricorrenti, semplificare le approvazioni e garantire il corretto svolgimento dei processi.

8. Modello per il monitoraggio delle attività

tramite Jira

Il modello di monitoraggio delle attività Jira trasforma Jira nel centro di comando del tuo progetto, dove le attività e gli ostacoli vengono visualizzati in tempo reale.

Catturando tutti i dettagli (campi personalizzati, allegati, priorità), garantisce che tutti siano sulla stessa pagina e che lo stato di avanzamento del progetto rimanga visibile.

Consideralo come la bussola del tuo progetto, che guida il tuo team attraverso la giungla delle attività senza perdere la direzione.

🎯 Ideale per: team agili, project manager e team di gestione del servizio clienti che necessitano di un modo semplice per monitorare le attività quotidiane e prevenire ritardi.

9. Modello Bacheca del progetto

tramite Jira

Il modello Bacheca di progetto Jira offre al tuo team un modo chiaro e visivo per monitorare il lavoro, con colonne come "Da fare", "In corso" e "Terminato"

Tutti possono vedere a colpo d'occhio lo stato delle cose, rendendo più facile individuare i colli di bottiglia e modificare le priorità al volo.

Sequenze, dashboard e report integrati ti aiutano ad allocare le risorse in modo intelligente e a garantire il corretto svolgimento del progetto. Questo tipo di coerenza riduce gli errori e garantisce la sincronizzazione dell'intero team.

🎯 Ideale per: Project manager e team di sviluppo software che necessitano di elevata visibilità sul flusso delle attività, sulle dipendenze e sullo stato generale del progetto.

10. Modello di report di progetto

tramite Jira

Il modello di report di progetto Jira ti offre un formato già pronto per fornire aggiornamenti chiari e affidabili su cui i tuoi stakeholder possono contare.

Con sezioni dedicate allo stato dei progetti, alle sequenze, ai dashboard e ai report dettagliati, ti aiuta a raccogliere riepiloghi/riassunti esecutivi, obiettivi e rischi in una panoramica concisa e di facile comprensione.

Ciò significa meno congetture e maggiore responsabilità a tutti i livelli.

🎯 Ideale per: Project manager, PMO e stakeholder che necessitano di report coerenti e basati sui dati per prendere decisioni informate e mantenere i progetti allineati.

Limiti di Jira

Sebbene Jira sia potente per il monitoraggio dei problemi e i flussi di lavoro Agile, presenta alcune limitazioni chiave che possono influire sulla gestione dei progetti più ampia:

Configurazione complessa: le impostazioni estese e i flussi di lavoro personalizzati possono sopraffare i team e diventare difficili da mantenere

Gestione delle risorse e delle capacità: nessuna funzionalità/funzione integrata per allocare la capacità del team, monitorare la disponibilità o aggregare i punti storia in base al carico di lavoro, limitando l'efficacia della pianificazione

Gestione del portfolio e del budget: mancano strumenti nativi per supervisionare strategicamente più progetti e non è supportato il monitoraggio del budget o dei costi, rendendo necessario l'utilizzo di strumenti esterni

Lacune nella visualizzazione: non offre una vista completa della sequenza o della roadmap pronta all'uso, rendendo più difficile visualizzare l'intero ambito del progetto e pianificare le fasi

Aggregazione dei dati e reportistica: riepilogare/riassumere le metriche a livello di progetto spesso richiede plugin, e i report integrati possono risultare rigidi

Limiti alla collaborazione: gli strumenti di comunicazione sono limitati, costringendo i team a utilizzare app separate

Sfide legate alla dipendenza: le configurazioni personalizzate possono creare dipendenze indesiderate che influiscono sui flussi di lavoro

Modelli alternativi a Jira

Se la rigidità di Jira ti sta frenando, ClickUp è un solido software di project management da prendere in considerazione. È l'app per tutto il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Diamo un'occhiata ad alcuni modelli di project management di ClickUp che si distinguono dalla massa:

1. Modello di project management ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza attività, fasi e attività cardine in un'unica area di lavoro con il modello di project management di ClickUp

Il modello di project management ClickUp ti offre un'area di lavoro chiara e centralizzata per il tuo piano di progetto. Suddividi le iniziative in fasi: "Pianificazione", "In corso" e "Completata" per vedere lo stato in tempo reale.

Con cinque viste integrate (Elenco, Bacheca, Gantt, Sequenza, Calendario), puoi passare istantaneamente dai dettagli delle attività alle roadmap dettagliate. I documenti ClickUp integrati mantengono i requisiti e le note contestualizzati, mentre le automazioni di ClickUp attivano promemoria o riassegnano le attività scadute per evitare colli di bottiglia.

Questo modello ti consente di:

Definisci le fasi del progetto con campi personalizzati preconfigurati per priorità, data di scadenza e assegnatario

Assegna attività e monitora gli stati in tempo reale su più visualizzazioni

Collega i requisiti e le note delle riunioni tramite i documenti ClickUp integrati per una maggiore chiarezza contestuale

Automatizza promemoria delle attività, aggiornamenti di stato e check-in ricorrenti per semplificare i flussi di lavoro

Visualizza le dipendenze e le sequenze con le viste Gantt o Sequenza per individuare i rischi di pianificazione

🎯 Ideale per: Project manager e team di sviluppo software che necessitano di uno strumento di project management adattabile per organizzare le fasi, monitorare le dipendenze e mantenere la trasparenza tra le parti interessate.

2. Modello di piano di project management di alto livello ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e monitora progetti complessi con stati, campi e viste personalizzabili utilizzando il modello di piano di project management di alto livello ClickUp

La pianificazione generale diventa più semplice con il modello di piano di project management di alto livello ClickUp. Ti consente di impostare i tuoi obiettivi trimestrali o annuali, contrassegnarli con KPI e quindi ricollegare tutti gli elementi in movimento a tali traguardi.

Che si tratti di gestire una piccola iniziativa o un lancio a livello aziendale, questo modello ti aiuta a mantenere tutto visibile e in linea con gli obiettivi, senza il solito mal di testa causato da una configurazione complicata. È come avere una visione dall'alto del ciclo di vita del tuo progetto.

Utilizza questo modello per:

Suddividi i progetti in fasi con stati personalizzati come Da fare, In corso e Distribuito

Acquisisci informazioni vitali utilizzando cinque campi personalizzati (Copia fase, Approvatore, Team di progetto, Completamento, Fase di progettazione)

Tieni traccia di tutti i risultati finali in un unico posto con la vista Elenco risultati finali

Crea una sequenza dettagliata con date di inizio e fine per ogni attività nella vista Sequenza

Definisci i risultati finali come attività e monitora lo stato di avanzamento con una vista Bacheca in stile Kanban

🎯 Ideale per: Project manager e team che necessitano di un modo semplificato per pianificare, visualizzare e monitorare ogni fase di progetti complessi.

3. Modello Sequenza per il project management di ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza attività, attività cardine e dipendenze su una sequenza dinamica con il modello di lavagna online Sequenza di ClickUp Project

Creare una sequenza temporale di un progetto da zero può sembrare un compito arduo, soprattutto quando le scadenze incombono e le attività cambiano.

Il modello di lavagna online Sequenza del progetto ClickUp semplifica questo processo visualizzando tutte le attività e le attività cardine su un'unica lavagna interattiva.

Otterrai una visualizzazione intuitiva che ti aiuterà a monitorare lo stato di avanzamento, individuare i colli di bottiglia prima che compromettano la pianificazione e comunicare chiaramente gli aggiornamenti alle parti interessate. Modifica al volo la durata e le dipendenze per mantenere il progetto in linea con gli obiettivi.

Utilizza questo modello per:

Assegna attività e imposta date di scadenza per una chiara responsabilità

Contrassegna le attività cardine sulla sequenza per evidenziare gli eventi critici e le scadenze

Visualizza l'intero progetto su un'unica lavagna online per individuare ritardi e rischi

Modifica la durata e le dipendenze delle attività in tempo reale per garantire la precisione delle sequenze temporali

Automatizza le revisioni ricorrenti per garantire che la tua pianificazione rimanga in linea con gli obiettivi

🎯 Ideale per: Project manager e team Agile che necessitano di un modo semplice per creare, monitorare e modificare le sequenze temporali dei progetti.

4. ClickUp Project Manager – Modello di dichiarazione di intenti

Ottieni il modello gratis Definisci gli obiettivi del progetto, gli obiettivi e le responsabilità del team con il modello di dichiarazione di intenti di ClickUp Project Manager

La dichiarazione di intenti di un progetto funge da modello, garantendo che le parti interessate comprendano fin dal primo giorno gli obiettivi, gli scopi e i ruoli. Il modello di dichiarazione di intenti per project manager di ClickUp riunisce tutto questo in un unico documento, consentendoti di delineare il nome del progetto, le sequenze e i risultati finali senza dover ricreare tutto da zero.

Gli stati personalizzati e i campi personalizzati ti aiutano a monitorare lo stato di avanzamento di ogni obiettivo, mentre le viste integrate (Elenco, Gantt, Carico di lavoro, Calendario) mantengono tutto organizzato.

Con questo modello puoi:

Definisci chiaramente gli obiettivi, gli scopi e l'ambito del progetto per un allineamento unificato del team

Definisci ruoli e responsabilità in modo che tutti conoscano i propri obiettivi

Imposta sequenze temporali e attività cardine per monitorare lo stato e garantire la responsabilità

Collabora in tempo reale con reazioni ai commenti, automazioni e approfondimenti IA

🎯 Ideale per: Project manager, team leader e PMO che necessitano di uno strumento conciso e standardizzato per comunicare la visione del progetto, assegnare i ruoli e monitorare gli obiettivi in modo efficace.

5. Modello di pianificazione per il project management di ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica attività, attività cardine e rischi in un'unica sequenza con il modello di pianificazione del project management di ClickUp

Il modello di pianificazione del project management di ClickUp crea una sequenza chiara per ogni attività, garantendo il rispetto delle scadenze e l'allocazione efficace delle risorse.

Che tu stia gestendo l'implementazione di un servizio finanziario o un progetto di gestione dei servizi generali, questo modello mantiene tutti allineati e rispettano le scadenze.

Utilizza questo modello per:

Delinea obiettivi, scadenze e risultati finali in un elenco strutturato per una supervisione chiara

Imposta stati personalizzati (Completato, Ritardato, In corso, In attesa, Da fare) per monitorare lo stato di avanzamento delle attività

Tieni traccia di metriche quali collaboratori, lead, livello del problema, percentuale di avanzamento e fase del progetto utilizzando campi personalizzati

Identifica e gestisci i rischi dei progetti con la vista Problemi di rischio e monitora lo stato delle attività con la vista Bacheca stato

Visualizza le sequenze temporali dei progetti con le viste Gantt e Sequenza

Automatizza le notifiche relative alle scadenze imminenti e alle revisioni ricorrenti del programma per evitare ritardi

🎯 Ideale per: Project manager e team leader che necessitano di un programma solido per gestire le scadenze in qualsiasi modello di progetto.

📚 Leggi anche: Modelli gratuiti per pianificare progetti in Excel e ClickUp

6. Modello di carta dei progetti ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci lo scopo del progetto, l'ambito e i ruoli delle parti interessate in un unico documento centrale con il modello di carta dei progetti ClickUp

Un modello di carta del progetto aiuta qualsiasi project manager a rimanere organizzato e in linea con gli obiettivi fin dall'inizio. Inoltre, il modello di carta del progetto ClickUp fornisce una panoramica concisa degli obiettivi del progetto e garantisce che le parti interessate e i membri del team rimangano allineati sugli obiettivi.

Garantisce che le attività siano delegate e monitorate in modo efficace, consentendo una comunicazione e una collaborazione più trasparenti attraverso un documento ClickUp centralizzato.

Questo modello ti consente di:

Fornisci una panoramica concisa degli obiettivi e delle finalità del progetto per una chiarezza immediata

Allinea i membri del team e le parti interessate su ruoli, risultati finali e criteri di esito positivo

Delega e monitora le attività tramite stati personalizzati per garantire la responsabilità

Centralizza i documenti, le note e le risorse dei progetti per una collaborazione senza intoppi

Imposta attività cardine e monitora lo stato utilizzando le viste Gantt e Calendario integrate

🎯 Ideale per: Project manager e PMO che necessitano di un documento strutturato e collaborativo per avviare progetti con un ambito chiaro e l'allineamento delle parti interessate.

📚 Leggi anche: Come organizzare il tuo lavoro con un calendario di project management

7. Modello di blocco della pianificazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza visivamente le attività in blocchi di tempo con il modello di blocco della pianificazione di ClickUp

Un programma chiaro mantiene il tuo team concentrato e garantisce che ogni attività riceva l'attenzione necessaria. Il modello di blocco del programma ClickUp ti aiuta a mappare la tua giornata o settimana in un'area di lavoro centrale, impostando le priorità, individuando le dipendenze e organizzando le attività in blocchi di tempo facili da gestire.

Gli stati e i campi personalizzati semplificano il monitoraggio dello stato di avanzamento e della disponibilità, evitando sovraccarichi di lavoro e consentendo a tutti di sapere chi sta lavorando su cosa e quando.

Utilizza questo modello per:

Pianifica rapidamente i programmi assegnando le attività a blocchi di tempo specifici

Comprendi le dipendenze e la sequenza delle attività per evitare conflitti

Organizza i blocchi di attività per categoria, posizione o priorità per maggiore chiarezza

Crea una rappresentazione visiva di come impieghi il tuo tempo per aumentare la produttività

Evita di sovraccaricare il programma e lascia spazio alle pause e ai cambiamenti imprevisti

🎯 Ideale per: Team leader, project manager e professionisti impegnati che necessitano di un sistema affidabile per assegnare priorità alle attività e mantenere un programma giornaliero equilibrato.

📚 Leggi anche: Come creare un programma generale per il project management

8. Modello di report sullo stato dei progetti ClickUp Executive

Ottieni il modello gratis Fornisci informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento dei progetti, sul budget e sui rischi con il modello di report sullo stato del project management di ClickUp

Tenere informati gli stakeholder e segnalare tempestivamente i rischi è fondamentale per rimanere in carreggiata. Il modello di report sullo stato dei progetti ClickUp Executive semplifica la condivisione di aggiornamenti rapidi, evidenzia gli ostacoli prima che diventino problemi più gravi e individua le aree di miglioramento.

Ottieni inoltre una chiara visibilità su budget e sequenze, tutto in un unico posto. Centralizzare gli elementi essenziali aiuta i team a rimanere allineati e concentrati sugli obiettivi che contano davvero.

Utilizza questo modello per:

Crea aggiornamenti concisi che tengono informati gli stakeholder sullo stato di avanzamento del progetto

Ottieni informazioni anticipate sui rischi e sulle sfide attraverso metriche in tempo reale

Identifica le aree di miglioramento dei processi per semplificare i flussi di lavoro

Fornisci visibilità trasparente sul budget e sulla sequenza temporale complessivi del progetto

Aggrega gli stati delle attività (Completato, In corso, Prossimo, Interrotto) per ottenere panoramiche rapide

🎯 Ideale per: dirigenti senior, PMO e sponsor di progetti che necessitano di report sullo stato semplificati e basati sui dati per mantenere il controllo e l'allineamento tra le iniziative.

9. Modello di project management Agile Scrum di ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dello stato di avanzamento degli sprint con stati personalizzati, bacheche Kanban visive e viste Sequenza utilizzando il modello di project management Agile Scrum di ClickUp

Il modello di project management Agile Scrum di ClickUp accelera i cicli di sviluppo del software semplificando la definizione delle priorità delle attività e il monitoraggio degli sprint.

Le bacheche Kanban visive e le viste Sequenza migliorano la collaborazione e la trasparenza, garantendo che ogni sprint offra valore. Le automazioni gestiscono gli aggiornamenti di routine, consentendo ai team di concentrarsi sulla codifica.

Questo modello ti aiuta a consegnare più rapidamente e con meno errori centralizzando la pianificazione degli sprint e le metriche di stato.

Utilizza questo modello per:

Definisci e monitora gli sprint utilizzando stati integrati come Aperto, In revisione e Pronto per la distribuzione

Gestisci le attività con i campi personalizzati per visualizzare le priorità e i tipi di elementi

Ottimizza i flussi di lavoro con le viste Elenco, Bacheca, Processo e Tabella

Utilizza sequenze e bacheche Kanban per monitorare lo stato degli sprint e identificare i colli di bottiglia

Automatizza gli aggiornamenti delle attività e le notifiche per ridurre al minimo il monitoraggio manuale

🎯 Ideale per: Scrum master, team Agile e team di sviluppo software alla ricerca di uno strumento completo di project management per semplificare la pianificazione e l'esecuzione degli sprint.

🧠 Curiosità: Il framework Scrum utilizzato nello sviluppo moderno del software è stato ispirato dall'articolo di Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka pubblicato nel 1986 sulla Harvard Business Review, "The New New Product Development Game", che paragonava i team agili a una mischia di rugby che spinge insieme la palla.

10. Modello di tracciamento riunioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Centralizza programmi, note ed elementi da agire in un unico dashboard con il modello di monitoraggio delle riunioni per il project management di ClickUp

Il monitoraggio delle riunioni è più efficace quando si dispone di uno spazio unico e organizzato per programmi, decisioni e follow-up.

Il modello ClickUp Meeting Tracker crea un hub centrale registrando tutto in tempo reale.

In questo modo, ogni partecipante comprende immediatamente le proprie responsabilità e gli elementi necessari vengono registrati in modo affidabile, mantenendo tutti informati e facendo avanzare i progetti senza alcuna svista.

Questo modello ti consente di:

Prepara programmi dettagliati ed elenca in anticipo gli elementi dell'agenda

Tieni traccia degli elementi su cui intervenire e assegna attività di follow-up dopo ogni riunione

Registra le note delle riunioni, i partecipanti e le decisioni in un registro centralizzato

Visualizza le riunioni nelle viste Bacheca, Riunioni o Calendario per un riferimento rapido

Automatizza promemoria e dipendenze delle attività per garantire un follow-up tempestivo

🎯 Ideale per: Team leader, project manager e team interfunzionali che organizzano riunioni ricorrenti e necessitano di un modo affidabile per documentare decisioni ed elementi da intraprendere.

Scegli ClickUp: la migliore alternativa ai modelli di project management Jira

Un modello di project management Jira ben strutturato può dare ordine a sprint, richieste di assistenza e progetti complessi, aiutando i team a rimanere allineati e a monitorare lo stato di avanzamento con meno lavoro manuale. Dalla pianificazione degli sprint alla reportistica per gli stakeholder, una configurazione adeguata supporta la visibilità e la collaborazione.

Ma Jira non è privo di limiti. La sua configurazione complessa, la mancanza di una pianificazione delle risorse integrata e la dipendenza dai plugin per la reportistica possono rallentare i team, specialmente al di fuori dell'ingegneria.

ClickUp, invece, offre modelli flessibili, dashboard intuitive e strumenti nativi per il monitoraggio del tempo, degli obiettivi e della gestione del carico di lavoro. È progettato per l'intero team, non solo per gli sviluppatori.

Cerchi un modo più intelligente per gestire il lavoro? Prova ClickUp oggi stesso e semplifica l'intero flusso di lavoro dei tuoi progetti.