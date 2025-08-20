Come seguire passo dopo passo il processo di progettazione del prodotto

Pensi che i prodotti eccellenti nascano da improvvise esplosioni di ispirazione? Ripensaci.
Dietro ogni interfaccia utente perfetta, ogni dispositivo indossabile elegante o ogni dispositivo domestico intelligente che ami c'è un processo di progettazione accuratamente studiato, costruito attraverso iterazioni, ricerche e ore di messa a punto da parte di progettisti di prodotto ossessionati da ogni dettaglio, fino all'ultimo pixel.
Troppo spesso, però, i team passano dall'idea all'esecuzione, saltando le fasi fondamentali. Il risultato?
Prodotti che sembrano ottimi sulla carta ma che non funzionano nel mondo reale. Forse è una funzionalità che nessuno usa. Forse è un flusso che confonde gli utenti. La verità è che la maggior parte di questi problemi avrebbe potuto essere evitata con un solido processo di progettazione e un approccio critico al design.
Questa guida ti accompagna in ogni passaggio del percorso di progettazione del prodotto, dall'identificazione del problema giusto alla ricerca sull'esperienza utente, dalla generazione e perfezionamento delle idee alla prototipazione, ai test e al passaggio allo sviluppo.
Niente fronzoli. Solo i passaggi essenziali e gli strumenti giusti (ciao, ClickUp!) che supportano il vero esito positivo, sia per i prodotti fisici che digitali.
Che cos'è il processo di progettazione del prodotto?
Per i progettisti di prodotti, il processo di progettazione del prodotto è un approccio strutturato alla risoluzione dei problemi degli utenti attraverso un design funzionale e visivamente accattivante. Si concentra sulla creazione di prodotti utilizzabili, desiderabili e realizzabili.
Durante tutto il processo, i progettisti di prodotto bilanciano l'esperienza utente (UX), il design visivo (UI) e gli obiettivi aziendali, spesso lavorando in modo trasversale con product manager, ingegneri e stakeholder.
La progettazione di un prodotto non riguarda solo l'aspetto estetico del prodotto finale. Si tratta di garantire che funzioni bene, sia accessibile e funzionale e che sia scalabile con il team di progettazione. Fondamentalmente, la progettazione di un prodotto riunisce ricerca, pianificazione, creatività e test per creare qualcosa di valore.
⭐️ Modello in primo piano
Il modello di procedura operativa standard per la progettazione di prodotti ClickUp fornisce un quadro dettagliato per semplificare e standardizzare il processo di progettazione dei prodotti. Aiuta i team a garantire coerenza, chiarezza ed efficienza dall'ideazione al lancio e assicura che tutti gli elementi di progettazione siano in linea con gli standard e le linee guida del marchio.
Perché il processo di progettazione del prodotto è importante ✨
L'adesione a un processo di progettazione del prodotto ben definito offre una serie di vantaggi che contribuiscono alla creazione di prodotti di esito positivo e incentrati sull'utente:
Mantiene tutti allineati
Un processo chiaro garantisce che tutti i membri del team, dai designer agli sviluppatori fino agli stakeholder, condividano una visione comune degli obiettivi. Questo allineamento riduce la confusione, incoraggia la collaborazione e semplifica il processo decisionale durante tutto il progetto.
Aiuta a individuare i problemi in anticipo
Convalidando le idee attraverso la ricerca, la prototipazione e i test degli utenti nelle prime fasi del processo, i team possono identificare potenziali problemi prima che diventino costosi o richiedano molto tempo. L'individuazione tempestiva di difetti o disallineamenti riduce il rischio di revisioni importanti in un secondo momento. Garantisce che il prodotto soddisfi le reali esigenze degli utenti
Un approccio incentrato sull'utente fonda il processo di progettazione su intuizioni reali, garantendo che il prodotto finale risolva problemi significativi per il pubblico di destinazione. Ciò aumenta la soddisfazione degli utenti, i tassi di adozione e l'esito positivo complessivo del prodotto. Equilibrio tra estetica e funzionalità
Un ottimo design non riguarda solo l'aspetto di un prodotto, ma anche il modo in cui funziona. Il processo aiuta i designer UX a creare prodotti visivamente accattivanti senza compromettere l'usabilità, l'accessibilità o le prestazioni.
Risparmio di tempo e denaro nel lungo periodo
Sebbene inizialmente possa sembrare dispendioso in termini di tempo, seguire un processo di progettazione strutturato riduce al minimo il lavoro richiesto e la probabilità di costose riprogettazioni. Realizzando il prodotto giusto sin dal primo tentativo, i team evitano ritardi e spese inutili.
👀 Lo sapevate? Saltare i test sugli utenti nelle prime fasi di un progetto presso Vanguard ha portato a una revisione inaspettata del design a metà dello sviluppo. Ciò non solo ha ritardato le sequenze, ma ha anche aumentato significativamente il budget. Investire in revisioni approfondite del design nelle prime fasi aiuta a individuare potenziali problemi prima che diventino errori costosi.
Fasi del processo di progettazione del prodotto
Il processo di progettazione del prodotto si articola solitamente in cinque fasi chiave: ricerca, ideazione, prototipazione, test e implementazione. Ogni fase si basa su quella precedente per garantire che il prodotto minimo funzionante sia incentrato sull'utente, funzionale ed efficace.
Ecco una semplice panoramica di ogni passaggio del percorso di progettazione del prodotto:
1. Comprendere il problema
Prima di iniziare a progettare qualsiasi cosa, è necessario scoprire perché il prodotto o la funzionalità esistono. Questa fase getta le basi, chiarendo le difficoltà degli utenti, gli obiettivi aziendali e i vincoli. Senza una solida definizione del problema, anche i progetti migliori saranno destinati al fallimento.
🎯 Chiediti:
- Qual è il problema che stiamo risolvendo e come viene attualmente vissuto?
- Chi riscontra questo problema più frequentemente o in modo più grave?
- Cosa cambia se non risolviamo questo problema?
- Stiamo risolvendo un sintomo o la causa alla radice?
- Quali limiti interni (tecnologici, di team, di tempo) potrebbero dare forma alla soluzione?
✅ Da fare:
- Intervista le parti interessate per comprendere gli obiettivi aziendali. Parla con i responsabili di prodotto degli obiettivi di fatturato o dei problemi di abbandono legati all 'esperienza utente
- Esamina i ticket di assistenza precedenti e i feedback degli utenti. Identifica i modelli ricorrenti, come gli utenti finali che hanno difficoltà a trovare una funzionalità chiave o che fraintendono le istruzioni
- Analizza i prodotti della concorrenza. Confronta i flussi di onboarding e identifica dove i concorrenti guidano meglio o peggio gli utenti finali
- Definisci le metriche di valutazione per risolvere questo problema. Riduzione del time-to-value, aumento dell'NPS o diminuzione dei tassi di fallimento delle attività
- Crea un documento condiviso con il contesto chiave. Riepiloga/riassumi ciò che hai imparato finora e documenta le ipotesi che devono essere testate
💜 Ecco come ClickUp può aiutarti a risolvere questo problema:
I documenti ClickUp fungono da fonte centralizzata di informazioni durante la fase di scoperta. È possibile:
- Crea un documento "Descrizione del problema" che delinei i punti deboli degli utenti, i profili interessati e gli obiettivi del progetto
- Crea un documento in tempo reale con pagine nidificate per interviste, citazioni, dati, ecc.
- Usa i commenti e le @menzioni per coinvolgere gli stakeholder e chiarire le intuizioni
- Collega il documento alle attività e agli obiettivi di ClickUp pertinenti per garantire la tracciabilità
- Aggiungi una sezione dedicata alle definizioni o un glossario per ridurre le incomprensioni tra i team
2. Conduci ricerche sugli utenti
Una volta compresa la visione interna del problema, è il momento di convalidarlo con utenti reali. La ricerca sugli utenti ti aiuta a creare empatia, scoprire esigenze insoddisfatte degli utenti ed evitare false supposizioni che spesso compromettono il design finale del prodotto.
🗣️ Chiediti:
- Cosa sta causando attrito nell'attuale mappatura del percorso dell'utente?
- Stiamo riscontrando problemi diversi nei vari segmenti?
- Quali soluzioni alternative hanno inventato gli utenti? Stanno risolvendo problemi che non sapevamo nemmeno esistessero?
- Gli utenti abbandonano il prodotto in determinate fasi?
- Quali comportamenti degli utenti contraddicono ciò che dicono?
✅ Da fare:
- Esegui sondaggi per raccogliere dati quantitativi di ampio respiro. Utilizza i moduli ClickUp per chiedere: "Qual è l'aspetto più frustrante dell'utilizzo della funzionalità X?"
- Conduci interviste individuali per comprendere le esigenze degli utenti. Presta attenzione alle esitazioni o alla terminologia confusa mentre gli utenti descrivono il loro flusso di lavoro
- Analizza il comportamento attraverso registrazioni delle sessioni o mappe di calore. Identifica se gli utenti stanno saltando passaggi chiave o hanno difficoltà con la navigazione
- Esamina i forum della community, i social media o le recensioni sull'app store. Cerca temi ricorrenti nei reclami o negli elogi che potrebbero indicare opportunità di miglioramento del design
- Segmenta le informazioni in base al profilo o al caso d'uso. I liberi professionisti e i team potrebbero necessitare di flussi o livelli di personalizzazione notevolmente diversi
💜 Ecco come ClickUp può aiutarti a risolvere questo problema:
I moduli di ClickUp ti aiutano a raccogliere dati strutturati e a convertire automaticamente le risposte in attività concrete.
- Crea moduli con elenchi a discesa personalizzati, tag di priorità o logica condizionale per raggruppare le informazioni
- Utilizza le automazioni di ClickUp per indirizzare gli invii in elenchi di attività con etichette di stato come "Da analizzare" o "Informazioni critiche"
- Tagga ogni risposta con un profilo utente e la fase del percorso per una chiara segmentazione dei clienti
- Converti i problemi ad alta priorità in attività secondarie in un documento "Risultati della ricerca"
3. Trova nuove idee
Ora è il momento di trasformare le intuizioni in idee. L'ideazione consiste nel pensiero divergente, ovvero nell'elaborazione di molte soluzioni possibili, anche se all'inizio sembrano irrealistiche.
💡 Chiediti:
- Qual è la soluzione più audace che potremmo provare?
- Quali idee risolvono i problemi più fastidiosi degli utenti?
- Stiamo pensando ai casi limite o solo al percorso ideale?
- Quali idee sono realizzabili date le nostre limitazioni?
✅ Da fare:
- Organizza workshop di brainstorming (Crazy 8s, How Might We, metodo SCAMPER) con ruoli diversi. Coinvolgi il team di marketing o di assistenza per ottenere informazioni approfondite al di fuori del team di progettazione e creare storie utente efficaci
- Utilizza i prompt "Come potremmo" per inquadrare la sfida. "Come potremmo ridurre l'abbandono durante la fase di onboarding senza sopraffare i nuovi utenti?"
- Disegna flussi rapidi o modelli di interfaccia utente su una lavagna online. Visualizza un layout dashboard revisionato con moduli comprimibili
- Raggruppa le idee in temi utilizzando la mappatura per affinità. Raggruppa le note adesive di una sessione di lavagna online in cluster come "Fiducia", "Velocità" o "Personalizzazione"
💜 Ecco come ClickUp può aiutarti a risolvere questo problema:
Le lavagne online di ClickUp funzionano come tele visive interattive dove i team possono raccogliere idee, mappare flussi di lavoro e collaborare in tempo reale, tutto in un unico posto.
Come utilizzare le lavagne online ClickUp:
- Facilita sessioni di brainstorming in tempo reale con i membri del team durante gli sprint di ideazione. Aggiungi note adesive, emoji, testo e forme per catturare rapidamente un'ampia gamma di idee
- Raggruppa le idee per tema utilizzando codici colore o cluster (ad esempio, "Miglioramenti UX", "Limiti tecnici")
- Disegna frecce e connettori per mappare visivamente flussi, percorsi degli utenti o alberi decisionali
- Trasforma le note adesive direttamente in attività, riducendo gli attriti nel passaggio di consegne e migliorando la tracciabilità
- Incorpora collegamenti a documenti di ricerca sugli utenti e sul mercato, prototipi o citazioni degli utenti direttamente nella bacheca
- Documenta rapidamente i successi, le sfide e i passaggi successivi durante le retrospettive
- Invita le parti interessate a commentare in modo asincrono i concetti o i diagrammi di flusso
Puoi anche provare le mappe mentali di ClickUp. Ti aiutano a organizzare e visualizzare le tue idee, funzionalità/funzioni e flussi di lavoro sotto forma di diagrammi ramificati e gerarchici che si evolvono man mano che il tuo pensiero cresce.
Come utilizzare le mappe mentali di ClickUp:
- Struttura le grandi idee in gerarchie logiche. Esempio: "Onboarding utente" → "Primi 5 minuti" → "Modulo di registrazione", "Tutorial", "Stato vuoto"
- Crea diagrammi di architettura per i flussi degli utenti, la navigazione o l'architettura delle informazioni
- Evidenzia le dipendenze o le sottofunzionalità con dei rami (ad esempio, "Report Builder" → "Filtri", "Esporta", "Salvataggio automatico")
- Trascina e rilascia i rami per riorganizzare facilmente le idee man mano che l'ambito cambia
- Visualizza le opzioni di versione o i percorsi A/B in un albero decisionale
- Collega i nodi delle mappe mentali direttamente alle attività o ai documenti di ClickUp per una facile attuabilità
- Condividi la tua mappa con team interfunzionali per allinearti sulla struttura prima di iniziare la progettazione
4. Crea prototipi
Crea versioni approssimative del tuo prodotto, come schizzi o modelli digitali. Questi ti aiutano a testare le idee senza dover costruire il prodotto completo. Puoi anche utilizzare strumenti di IA per la progettazione grafica (come ClickUp Brain) per generare le immagini giuste.
✏️ Chiediti:
- Quali ipotesi sto testando con questo prototipo?
- Un nuovo utente è in grado di comprendere e completare l'attività principale?
- In quali punti gli utenti potrebbero bloccarsi senza chiedere aiuto?
- In questa fase ci stiamo concentrando sulla logica del flusso o sulla rifinitura dell'interfaccia utente?
✅ Da fare:
- Bozze di wireframe e prototipi cliccabili. Un prototipo Figma che mostra un flusso di creazione delle attività riprogettato
- Scrivi testi UX realistici utilizzando ClickUp Brain. Genera CTA alternativi come "Inizia ora", "Prova senza registrazione", ecc.
- Simula stati di errore, stati di caricamento e casi limite. Cosa succede se non vengono trovati risultati o non c'è connessione a Internet?
- Progetta per garantire accessibilità e adattabilità ai dispositivi mobili. Assicurati che i rapporti di contrasto e i target siano utilizzabili sui dispositivi touch
- Collabora con i responsabili del prodotto e dei contenuti sin dalle prime fasi. Allinea la terminologia, ad esempio "progetto" e "campagna", per ridurre il carico cognitivo
💜 Ecco come ClickUp può aiutarti a risolvere questo problema:
ClickUp Brain, l'assistente IA più completo e contestualizzato al mondo, ti consente di accelerare la creazione di prototipi generando idee di contenuti utili e testi segnaposto. Puoi:
- Chiedi a Brain di scrivere messaggi di stato vuoti, suggerimenti sulle funzionalità/funzioni o schermate di benvenuto
- Usa l'IA per riscrivere lunghe istruzioni in un linguaggio più semplice
- Crea contenuti UX che si adattano al tuo tono e al tuo contesto
💡 Suggerimento per esperti: con ClickUp Brain MAX, il tuo assistente IA desktop, non sei limitato a ciò che è all'interno di ClickUp: puoi connettere i dati dalle tue altre app e lasciare che l'IA lavori con il quadro completo. Immagina di progettare un prototipo di una nuova funzionalità/funzione: Brain MAX può estrarre i punti deboli dei clienti dai ticket di assistenza in Zendesk, ricavare informazioni dai feedback sui prodotti in Slack o Jira e quindi generare testi UX contestualizzati, come stati vuoti, suggerimenti o messaggi di onboarding, che riflettono le reali esigenze degli utenti.
Ecco come funziona:
5. Test con gli utenti
Lascia che gli utenti provino il tuo prototipo. Osserva come lo utilizzano e fai loro delle domande.
🔍 Chiediti:
- Dove incontrano difficoltà gli utenti e perché?
- Gli utenti interpretano le funzionalità/funzioni nel modo previsto?
- Quali sorprese sono emerse dai test?
- Quali sono i feedback più importanti su cui agire?
✅ Da fare:
- Esegui test moderati e non moderati. Assegna agli utenti 5 attività e osserva le loro azioni e le loro esitazioni
- Registra i tassi di completamento delle attività. Ad esempio, 8 utenti su 10 hanno completato il checkout? Quanto tempo ci hanno impiegato?
- Poni domande post-attività tramite i moduli ClickUp, come "Cosa ti ha confuso in questa schermata?" Puoi anche analizzare e riepilogare/riassumere le risposte ai moduli con gli approfondimenti IA di ClickUp Brain
- Classifica i problemi in base alla gravità e alla ricorrenza. Ad esempio, se il 70% dei tester non vede un pulsante, la priorità è alta
- Trasforma il feedback in attività per l'iterazione del design. Crea attività secondarie per ogni problema di usabilità rilevante con i link Figma pertinenti, manualmente o semplicemente chiedendo a ClickUp Brain di farlo automaticamente per te
🧠 Curiosità: vari metodi di test degli utenti possono rivelare punti deboli nascosti nel processo di progettazione del prodotto prima del lancio, consentendo di risparmiare tempo e denaro. Una semplice modifica al pulsante ha ridotto del 25% le query di supporto clienti!
6. Finalizza il design e consegnalo
Una volta che il design funziona bene, rifinilo e passalo agli sviluppatori. Assicurati che abbiano tutti i dettagli necessari.
🤝 Chiediti:
- Sono coperti tutti gli stati di interazione: predefinito, al passaggio del mouse, errore, caricamento?
- Gli sviluppatori comprendono perché è stata presa ogni decisione di progettazione?
- Le specifiche, i comportamenti e i testi sono documentati al 100%?
- Abbiamo un ciclo di feedback per chiarimenti sullo sviluppo?
✅ Da fare:
- Finalizza i progetti con note e casi limite. Comportamento al passaggio del mouse sui pulsanti, logica per gli stati vuoti
- Organizza una presentazione con gli sviluppatori. Spiega le ragioni alla base della gerarchia del layout o del posizionamento delle schede
- Usa la chat di ClickUp per risolvere gli ultimi dubbi. Ad esempio: "Questo tooltip deve apparire al passaggio del mouse o dopo 2 secondi di inattività?"
- Collega tutte le risorse (Figma, documenti, specifiche) in un unico posto. Centralizzate in un'unica attività o cartella Epic
- Tieni traccia delle domande degli sviluppatori, delle modifiche al design e dei bug QA in tempo reale
💜 Ecco come ClickUp può aiutarti a risolvere questo problema:
ClickUp Chat è una funzionalità di messaggistica in tempo reale integrata nelle attività e nei documenti. Rende la collaborazione con sviluppatori, scrittori o addetti al controllo qualità più fluida e contestualizzata.
Come utilizzare la chat di ClickUp:
- Discuti le query di trasferimento senza passare a Slack o all'email
- Condividi i link Figma o le guide Loom all'interno dei thread delle attività
- Poni domande chiarificatrici (ad esempio, "Questo dovrebbe scorrere o essere impaginato?") durante il passaggio di consegne dallo sviluppo
- Utilizza i thread per separare le discussioni per argomento (ad esempio, copia vs reattività)
- Conserva una traccia documentata delle decisioni, dei feedback e delle versioni dei file
- Usa reazioni, tag e menzioni per gestire l'urgenza e la titolarità
7. Continua a migliorare
Dopo il lancio, continua ad ascoltare i feedback. Osserva come gli utenti target interagiscono con il prodotto e trova il modo di migliorarlo.
🚀 Chiediti:
- In che modo gli utenti target interagiscono attualmente con il nostro prodotto?
- Quali feedback emergono dall'assistenza o dalle recensioni?
- Cosa dovremmo ottimizzare nel nostro prossimo sprint?
✅ Da fare:
- Monitora il coinvolgimento e i tassi di abbandono
- Traccia i ticket di assistenza e le aree di attrito
- Esegui regolarmente audit UX e sessioni di feedback
💡 Suggerimento: Durante la fase di ideazione, limita il tuo team a un round di 20 minuti dedicato esclusivamente alle "cattive idee" prima di passare ai concetti reali. Questo approccio stimola il pensiero creativo, aiuta a far emergere direzioni inaspettate e riduce la pressione di dover essere perfetti, portando spesso a idee finali migliori.
Come integrare feedback e iterazioni
Nessun design è perfetto al primo tentativo. I prodotti migliori vengono sottoposti a numerosi cicli di feedback e modifiche. Ecco come farlo nel modo giusto:
- Testare presto e spesso: non aspettare fino alla fine per mostrare il tuo progetto agli utenti target. Ottieni subito il loro parere
- Raccogli feedback chiari: poni domande semplici, prendi nota e organizza i risultati
- Sii aperto ai cambiamenti: il feedback può essere difficile, ma è così che si migliora. Rimani curioso, non difensivo
- Apporta piccoli aggiornamenti frequenti: non aspettare di fare grandi cambiamenti, migliora le cose poco alla volta man mano che procedi
Strumenti e risorse per il processo di progettazione del prodotto
Gli strumenti giusti accelerano il processo di progettazione, migliorano la collaborazione, riducono la confusione e ti aiutano a creare prodotti più intelligenti e intuitivi.
Dallo schizzo delle idee alla raccolta dei feedback degli utenti, ecco alcuni strumenti essenziali che coprono ogni aspetto della gestione del flusso di lavoro creativo:
1. Figma (ideale per la progettazione collaborativa in tempo reale e la prototipazione tra team distribuiti)
Figma è uno degli strumenti più popolari per la progettazione UI/UX, e per una buona ragione. È basato su cloud, il che significa che tutto il tuo team può progettare, rivedere e fornire feedback in tempo reale.
Che tu stia creando flussi di lavoro di progettazione web, wireframe, prototipi ad alta fedeltà o condividendo sistemi di progettazione, Figma conserva tutto in un unico posto e accessibile a tutti i team.
2. Sketch (ideale per creare design UI puliti e scalabili con un potente ecosistema di plugin) (solo Mac)
Da tempo uno dei preferiti dagli utenti Mac, Sketch è noto per la sua interfaccia pulita e l'attenzione al design dell'interfaccia utente. È ottimo per creare schermate statiche, sistemi di progettazione e mockup perfetti al pixel.
Sebbene non offra una collaborazione in tempo reale come Figma, si integra bene con strumenti come Zeplin per il passaggio agli sviluppatori ed è supportato da una vasta libreria di plugin.
3. Adobe XD (ideale per la prototipazione interattiva e le animazioni all'interno di Adobe Creative Suite)
Adobe XD combina progettazione e prototipazione in un unico strumento. Puoi creare mockup interattivi con transizioni, animazioni e interazioni vocali, il tutto all'interno di un ambiente Adobe familiare. È una scelta eccellente per i team che già utilizzano altri prodotti Adobe come Photoshop o Illustrator.
📮 Approfondimento ClickUp: L'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alla chat per comunicare con il proprio team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene perso passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni.
Con un'app che fa tutto per il lavoro come ClickUp, il project management, la messaggistica, le email e le chat convergono tutte in un unico posto! È ora di centralizzare e dare energia!
4. Miro (Ideale per il brainstorming nelle fasi iniziali, la mappatura mentale e la collaborazione visiva)
Una lavagna online creata per la collaborazione, Miro aiuta i team a fare brainstorming, pianificare e visualizzare le idee insieme in tempo reale.
È perfetta per le prime fasi del processo di progettazione del progetto, come la mappatura del percorso dell'utente, i diagrammi di affinità e i workshop con le parti interessate. Con note adesive, modelli e aggiornamenti in tempo reale, aiuta i team a catturare idee disordinate e organizzarle in piani attuabili.
🧠 Curiosità: il valore che una funzionalità aggiunge al design di un prodotto è fondamentale per decidere se mantenerla o eliminarla. Ricordi Clippy, l'assistente a forma di graffetta di Microsoft Word? Nonostante il suo potenziale, Clippy è diventato più un elemento di distrazione che un aiuto, non riuscendo a soddisfare le esigenze degli utenti. La sua scarsa implementazione lo ha reso un traguardo per l'umorismo IT dei Millennial!
5. Notion (ideale per organizzare la ricerca, la documentazione di progettazione e la condivisione delle conoscenze a livello di team)
Notion è un'area di lavoro flessibile che ti consente di condurre ricerche di mercato, creare documentazione, monitorare le attività e condividere documenti di progettazione software con il tuo team di prodotto. È utile per archiviare i riepiloghi delle interviste agli utenti, le decisioni di progettazione e i registri dei feedback in un unico posto centralizzato.
💡 Suggerimento per i professionisti: prova alcuni strumenti di progettazione di prodotti con il tuo team prima di effettuare il commit. Molti offrono piani o versioni di prova gratuiti, che consentono di esplorare facilmente ciò che funziona meglio.
Questi strumenti danno il meglio quando vengono utilizzati insieme, affrontando ciascuno una fase diversa del processo di progettazione creativa, dalla pianificazione iniziale e l'ideazione ai test di usabilità e al passaggio agli sviluppatori.
Oppure puoi evitare di destreggiarti tra diverse app e utilizzare un'unica piattaforma che copre tutto: ClickUp.
Integrazione di ClickUp per una progettazione efficiente dei prodotti
Per dare vita a un prodotto attraverso un design eccellente non basta la creatività. È necessario combinare coordinamento, chiarezza, gestione dei team creativi e comunicazione interfunzionale.
In quanto app completa per il lavoro, ClickUp offre un hub centrale dove i team di progettazione possono tenere sotto controllo le attività, allinearsi con le parti interessate e iterare più rapidamente, il tutto senza perdere di vista i dettagli. Ecco una breve introduzione:
Non c'è da stupirsi che organizzazioni leader come Powerflex utilizzino ClickUp per mantenere i propri team di progettazione liberi dal caos e allineati alle tendenze del mercato.
Al centro di questa efficienza c'è l'area di lavoro ClickUp Design Project Management, creata appositamente per i flussi di lavoro di sviluppo di prodotti creativi. Aiuta i team di progettazione a mappare le sequenze dei progetti utilizzando strumenti visivi come grafici di Gantt e sequenze, in modo che tutti sappiano cosa deve essere fatto, quando e come le attività sono collegate.
È possibile assegnare la titolarità taggando membri specifici del team alle attività, garantendo una chiara responsabilità per gli obiettivi aziendali nelle diverse fasi del processo di progettazione del prodotto, dalla concettualizzazione iniziale e wireframing al feedback, alle revisioni e alla consegna finale.
Ogni attività può includere liste di controllo dettagliate, allegati, commenti e campi personalizzati, semplificando la gestione di ogni fase del ciclo di progettazione in un unico posto, con trasparenza e controllo completi.
I designer possono collegare risorse, allegare file Figma direttamente alle attività e commentare le immagini in tempo reale, in modo che i feedback rilevanti per lo sviluppo del prodotto non vengano sepolti nei thread di Slack o nelle catene di email.
ClickUp si integra perfettamente anche con il tuo stack di progettazione. Le integrazioni con Adobe Creative Cloud, Figma, InVision e altri strumenti creativi consentono ai designer di aggiornare il lavoro, ricevere commenti e condividere lo stato di avanzamento senza passare da un'app all'altra.
Per i team che gestiscono più client o campagne, i design personalizzati delle dashboard e le cartelle consentono di organizzare tutto, garantendo al contempo aggiornamenti rapidi sullo stato del processo di sviluppo del prodotto.
Jakub Grajacar, Marketing Manager di STX Next, lo riassume molto bene:
Prima di ClickUp, lavorare con il nostro reparto di progettazione dei prodotti era un processo piuttosto caotico: spesso non avevamo informazioni chiare sullo stato delle attività, se fossero ancora in fase di revisione o se richiedessero ulteriore lavoro. Avevamo assolutamente bisogno di un sistema che consentisse a me e al responsabile della progettazione dei prodotti di avere una panoramica dell'intero processo e di avere sotto controllo tutti i lavori in corso (WIP) e le attività imminenti.
Prima di ClickUp, lavorare con il nostro reparto di progettazione dei prodotti era un processo piuttosto caotico: spesso non avevamo informazioni chiare sullo stato delle attività, se fossero ancora in fase di revisione o se fosse necessario lavorarci ancora. Avevamo assolutamente bisogno di un sistema che consentisse a me e al responsabile della progettazione dei prodotti di avere una panoramica dell'intero processo e di avere sotto controllo tutto il lavoro in corso (WIP) e le attività imminenti.
Invece di partire da una pagina vuota, i designer possono utilizzare i numerosi modelli di ClickUp per ottenere una bozza iniziale o un prompt concettuale che aiuti ad avviare il processo di progettazione creativa. Ciò è particolarmente utile durante le fasi di brainstorming o di ideazione iniziale. Eccone alcuni da provare:
Modello ClickUp Creative & Design
ClickUp offre modelli dedicati per aiutare i team di sviluppo dei prodotti a partire con il piede giusto. Il modello ClickUp Creative & Design è perfetto per le agenzie o i team interni che gestiscono più deliverable.
Include stati delle attività come "In revisione" e "Feedback del client", visualizzazioni personalizzate per il monitoraggio delle campagne, approvazioni delle risorse e pianificazione degli sprint creativi, oltre alla possibilità di automatizzare promemoria e cicli di revisione per mantenere attiva la produzione creativa.
Modello di progettazione grafica ClickUp
Creato appositamente per i designer visivi, il modello di progettazione grafica ClickUp include elenchi per lo sviluppo di concetti, la creazione di risorse e il branding. Supporta la condivisione semplice dei file, si integra con gli strumenti di progettazione e include spazi per thread di feedback, facilitando la collaborazione tra team remoti.
Sfide nel processo di progettazione del prodotto e come superarle
Il processo di progettazione di un prodotto raramente è lineare. È un percorso tortuoso, formato dalle esigenze degli utenti, dagli obiettivi aziendali e dai vincoli in continua evoluzione.
Durante il percorso, i team incontrano sfide persistenti che possono rallentare lo stato di avanzamento o indebolire il risultato.
- Ambiguità dei requisiti: I progettisti spesso iniziano con requisiti incompleti, poco chiari o in continua evoluzione. Ciò crea confusione su ciò che viene realizzato e sul perché, con conseguente spreco di lavoro richiesto e mancato soddisfacimento delle aspettative degli utenti
- Feedback contrastanti da parte degli stakeholder: Spesso più stakeholder forniscono feedback con priorità diverse, spingendo il design in direzioni opposte. Senza un processo decisionale chiaro, ciò crea ritardi e compromette la visione
- Eccessiva enfasi sull'estetica: I team a volte danno priorità alla rifinitura visiva troppo presto, concentrandosi sull'aspetto delle cose invece che sulla loro funzione e sul loro impatto sulla soddisfazione degli utenti. Ciò porta a iterazioni infinite senza risolvere il problema principale degli utenti
- Interruzione della comunicazione interfunzionale: Il disallineamento tra i team di progettazione, prodotto e ingegneria spesso porta a ritardi, rielaborazioni e esperienze utente frammentate. Senza una comprensione condivisa, il contesto critico va perso
- Feedback loop senza fine: la mancanza di fasi di revisione definite intrappola i team in cicli di feedback continui senza un punto di arrivo chiaro, causando il mancato rispetto delle scadenze e il burnout dei designer
👀 Lo sapevi? Alcuni team di operazioni di progettazione hanno registrato un aumento del 20% della soddisfazione dopo essere passati a ClickUp.
Come rimanere in linea con il processo di progettazione
Quando le sequenze temporali si allungano o il design perde la sua direzione, di solito non è perché le persone non stanno lavorando sodo, ma perché stanno risolvendo il problema sbagliato al momento sbagliato.
Per rimanere in linea con gli obiettivi, i team hanno bisogno di qualcosa di più che semplici sequenze e strumenti. Hanno bisogno di punti di controllo della progettazione che implementino le decisioni e prevengano inutili rielaborazioni.
Ecco come funziona nella pratica:
🧭 Ancorare ogni fase della progettazione a una descrizione del problema
Non andare avanti senza concordare il problema che stai risolvendo. Riformula il problema in ogni fase (wireframe, prototipo, progettazione visiva) per mantenere le discussioni concentrate ed evitare di perdersi in infiniti "se..."
🧠 Curiosità: abbinando questo approccio a uno strumento all-in-one come ClickUp è possibile ridurre del 33% i tempi di richiesta di progettazione.
✅ Applica la regola "un round, una decisione"
Invece di raccogliere feedback all'infinito, struttura le revisioni con criteri decisionali chiari. Un ciclo di feedback = una decisione presa. Tutto ciò che rimane irrisolto va in un backlog, non torna nello sprint corrente.
🧊 Blocca i requisiti a metà sprint
I team di prodotto e di progettazione spesso perdono di vista l'obiettivo quando nuove funzionalità o "modifiche rapide" si inseriscono a metà percorso. Stabilisci una regola: dopo l'avvio, nessuna modifica dei requisiti per due settimane, a meno che non si verifichi un blocco critico.
🚩 Utilizza una colonna "Bandiera rossa" nella tua bacheca delle attività di progettazione
Aggiungi uno spazio dedicato agli ostacoli, ai contributi irrisolti degli stakeholder o ai feedback contrastanti. In questo modo è possibile individuare tempestivamente i problemi e segnalare quando un'attività di progettazione richiede un'attenzione immediata da parte di più funzioni.
✋ Non rifinire prima della convalida
I team sprecano giorni interi a perfezionare schermate che non verranno mai utilizzate. Stabilisci come regola di non rilasciare mockup ad alta fedeltà fino a quando la versione a bassa fedeltà del prodotto finale non è stata convalidata dal pubblico di destinazione o accettata internamente. Concentrati sulla chiarezza, non sulle tavolozze dei colori.
Progetta i tuoi prodotti per un esito positivo con ClickUp
Il processo di progettazione di un prodotto richiede una direzione chiara in ogni fase, dalla ricerca approfondita e l'ideazione alla prototipazione e all'implementazione finale. Ogni passaggio si basa su quello precedente e mantenere l'organizzazione durante tutto il processo può fare la differenza nella qualità del risultato finale.
ClickUp aiuta a eliminare gli ostacoli comuni che interrompono questo flusso. Con funzionalità/funzioni quali flussi di lavoro personalizzabili, bacheche per la gestione delle attività, collaborazione in tempo reale e integrazioni semplici, ClickUp mantiene tutto, dai piani di ricerca al feedback sulla progettazione, in un unico posto.
Garantisce che il tuo team rimanga allineato e produttivo, indipendentemente dalla complessità dei requisiti di project management creativo.
Se sei pronto a semplificare il tuo processo di progettazione, ClickUp può aiutarti a rimanere organizzato e concentrato. Registrati gratis ora!