Come seguire passo dopo passo il processo di progettazione del prodotto

Prima di ClickUp, lavorare con il nostro reparto di progettazione dei prodotti era un processo piuttosto caotico: spesso non avevamo informazioni chiare sullo stato delle attività, se fossero ancora in fase di revisione o se richiedessero ulteriore lavoro. Avevamo assolutamente bisogno di un sistema che consentisse a me e al responsabile della progettazione dei prodotti di avere una panoramica dell'intero processo e di avere sotto controllo tutti i lavori in corso (WIP) e le attività imminenti.